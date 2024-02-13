28 แม่แบบ ClickUp ที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น

ต้องการความช่วยเหลือในการเริ่มต้นโครงการหรือมีเวลาจำกัดและต้องการวิธีแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วหรือไม่? หรือบางทีคุณกำลังมองหาการสร้างกระบวนการที่สม่ำเสมอระหว่างทีมและแผนกต่างๆ?
นั่นคือจุดที่เทมเพลตของ ClickUp มีประโยชน์!
เราเข้าใจดีว่าการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตอันกว้างใหญ่หรือเริ่มต้นจากศูนย์อาจเป็นเรื่องที่น่ากังวล โดยเฉพาะเมื่อคุณมีรายการสิ่งที่ต้องทำไม่รู้จบ นั่นคือเหตุผลที่ ClickUp ได้ออกแบบเทมเพลตที่หลากหลายสำหรับทุกทีมและทุกแผนกในองค์กรของคุณ เพื่อมอบการสนับสนุนที่จำเป็นในการช่วยให้คุณจัดระเบียบและมีประสิทธิภาพ
ClickUp มุ่งมั่นที่จะมอบโซลูชันที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนทุกประเภทของทีมในอุตสาหกรรมต่างๆ นี่คือเหตุผลที่เรามุ่งเน้นในการสร้างทรัพยากรเพิ่มเติม เช่น แม่แบบ เพื่อช่วยให้คุณนำไอเดียที่ดีที่สุดของคุณมาสู่ความเป็นจริง ส่งมอบได้เร็วขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กรของคุณ
เมื่อกล่าวเช่นนี้แล้ว ถึงเวลาที่จะให้ทีมของคุณเข้าร่วมกับเทมเพลต ClickUp! ClickUp มีเทมเพลตที่ปรับแต่งได้มากกว่า 1,000 แบบสำหรับทุกทีมและครอบคลุมกรณีการใช้งานที่หลากหลาย และเนื่องจากเราให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพและการประหยัดเวลา เราจึงได้คัดสรรเทมเพลต ClickUp ที่ดีที่สุด 28 แบบเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นและก้าวสู่เส้นทางที่รวดเร็วในการบรรลุเป้าหมายของคุณ 🚀
ทีมพร้อมหรือยัง? ไปกันเลย
28 แม่แบบ ClickUp สำหรับทีม
เทมเพลตทีมการจัดการโครงการ ClickUp
แม่แบบการจัดการโครงการสามารถช่วยมาตรฐานกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุงการสื่อสาร จัดการความเสี่ยง และรวมแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
นี่คือสี่แม่แบบที่เราชื่นชอบสำหรับทีม PMO!
1. แบบฟอร์มทีมบริหารโครงการ
ทีมบริหารโครงการ (PMO) มีบทบาทสำคัญในการทำให้โครงการเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา อยู่ในงบประมาณ และตามมาตรฐานคุณภาพที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งบริหารความเสี่ยงและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รักษาความสอดคล้องของโครงการและทีมของคุณ และตรวจสอบทุกแง่มุมของโครงการได้อย่างง่ายดาย ตั้งแต่การวางแผนและการเริ่มต้น ผ่านการดำเนินการ การติดตามและควบคุม ไปจนถึงการปิดโครงการ ด้วยเทมเพลตทีมการจัดการโครงการจาก ClickUp!
เทมเพลตนี้ประกอบด้วย:
- มุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้า 5 แบบ (แผนงาน PMO, วิกิ, แบบฟอร์มคำขอ และอื่นๆ)
- สถานะที่กำหนดเองและฟิลด์ที่กำหนดเอง
- แท็ก
- คลิกแอปส์
- ระบบอัตโนมัติ
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อกำจัดไซโลและอุปสรรคต่าง ๆ และมอบโครงสร้างและระบบที่เป็นระเบียบซึ่งคุณต้องการเพื่อขับเคลื่อนโครงการและโปรแกรมที่ใหญ่และซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานได้อย่างง่ายดายตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น
2. แบบฟอร์มขอบเขตของงาน
เอกสารขอบเขตของงานเป็น เครื่องมือการจัดการโครงการที่สำคัญซึ่งช่วยในการกำหนด วางแผน และดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ เอกสารนี้ช่วยให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องในโครงการตระหนักถึงขอบเขต วัตถุประสงค์ และข้อกำหนดของโครงการ ซึ่งสามารถช่วยลดการสื่อสารที่ผิดพลาดและความล่าช้าได้
สร้างความสอดคล้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายและเริ่มต้นโครงการลูกค้าได้อย่างประสบความสำเร็จด้วยเทมเพลตขอบเขตงานจาก ClickUp! เทมเพลตนี้ประกอบด้วยหน้าClickUp Docsที่มีส่วนสำคัญต่อไปนี้ซึ่งกำหนดขอบเขตของโครงการ:
- ภาพรวม
- ภูมิหลังและเป้าหมาย
- สิ่งที่ต้องส่งมอบ
- ไทม์ไลน์และเหตุการณ์สำคัญ
- การบริหาร
- การอนุมัติ
เทมเพลตนี้สื่อสารความคาดหวังของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและบันทึกขอบเขตของโครงการ ระยะเวลา ทรัพยากร วัตถุประสงค์ ข้อกำหนด และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ เกี่ยวกับขอบเขตของโครงการ ทั้งหมดในรูปแบบหน้าเดียวที่กระชับ
3. แม่แบบติดตามการประชุม
การประชุมและการจัดตารางเวลาเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารโครงการ เนื่องจากช่วยให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน แก้ไขปัญหา และตัดสินใจร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ การติดตามการประชุมและการจัดตารางอาจกลายเป็นเรื่องยากหากไม่มีระบบที่เชื่อถือได้ในการจัดการการสื่อสารและการประชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีทีมงานจากหลายฝ่ายและการสื่อสารกับลูกค้าภายนอก
รักษาความเป็นระเบียบ—ติดตามการประชุมทั้งหมดของคุณและรายละเอียดสำคัญที่เกี่ยวข้องกับแต่ละการประชุม เพื่อให้คุณจัดการตารางการประชุมและรายการที่ต้องดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลต Meeting Tracker จาก ClickUp!
เทมเพลตนี้ประกอบด้วย:
- มุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้าสี่แบบ (คณะกรรมการ, การประชุม, ปฏิทิน และอื่นๆ)
นอกจากนี้ยังมีสถานะที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยแนะนำคุณตลอดกระบวนการทำงาน และฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อให้แน่ใจว่ารายละเอียดสำคัญจะมองเห็นได้ชัดเจนในทันที ใช้เทมเพลตนี้เพื่อติดตามการประชุมทั้งหมดของคุณและทำงานทั้งหมดในที่เดียว!
4. แม่แบบเมทริกซ์ไอเซนฮาวร์
Eisenhower Matrix เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับทีมบริหารโครงการในการจัดลำดับความสำคัญของงาน จัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ และตัดสินใจได้อย่างรอบรู้มากขึ้น
จัดลำดับความสำคัญของคุณให้เรียบร้อยบนกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลด้วยแม่แบบ Eisenhower Matrix โดย ClickUp!
เทมเพลตนี้ประกอบด้วย:
- ClickUp Whiteboard
- มุมมองบอร์ดพร้อม Swimlane
- วาระการประชุมในมุมมองรายการ
- เอกสารคู่มือแม่แบบ
- และอื่นๆ
กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลของ ClickUpมีประโยชน์สำหรับผู้เรียนที่ชอบการเรียนรู้ด้วยภาพ โดยให้การนำเสนอที่ชัดเจนเกี่ยวกับลำดับความสำคัญ ใช้เทมเพลตนี้เพื่อจัดลำดับความสำคัญของงาน ช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดการงานเร่งด่วนและสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เทมเพลตทีม Agile ของ ClickUp
ทีม Agileใช้แนวทางแบบวนซ้ำและเพิ่มพูนในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งเน้นความร่วมมือ ความยืดหยุ่น และความพึงพอใจของลูกค้า
และเพื่อทำงานอย่างรวดเร็วและทันกับจังหวะและลักษณะของกระบวนการ พวกเขาจำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการจัดการโครงการแบบอไจล์ที่มีเทมเพลต เทมเพลตสำหรับทีมอไจล์ช่วยให้เกิดความสม่ำเสมอ ประสิทธิภาพ คุณภาพ การสื่อสาร และการฝึกอบรม พร้อมทั้งส่งเสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นเตรียมตัวให้พร้อมและรักษาทีมของคุณให้อยู่บนเส้นทางที่รวดเร็วสู่เส้นชัยด้วยเทมเพลต ClickUp ที่ดีที่สุดสี่อันดับแรกสำหรับทีม Agile ของเรา!
5. แม่แบบทีมซอฟต์แวร์
เทมเพลตแบบ Agile สามารถช่วยให้ทีมซอฟต์แวร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นโดยการมาตรฐานกระบวนการของพวกเขา ประหยัดเวลา ปรับปรุงคุณภาพ และเพิ่มการสื่อสาร ทำให้ทีมของคุณมีความสอดคล้องกันในเรื่องของกำหนดเวลา เป้าหมาย และอื่น ๆด้วยเทมเพลตทีมซอฟต์แวร์โดย ClickUp!
เทมเพลตขั้นสูงนี้ประกอบด้วย:
- มุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้าหกรูปแบบ (คณะกรรมการ, รายการ, และอื่น ๆ)
- คลิกแอปส์
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง
- สถานะที่กำหนดเอง
- แท็ก
- เอกสารคู่มือแม่แบบ
- และอื่นๆ
เทมเพลตนี้ช่วยให้การทำงานของทีมซอฟต์แวร์เป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทีมผลิตภัณฑ์ ออกแบบวิศวกรรม หรือควบคุมคุณภาพ โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้ในพื้นที่เดียว รองรับวิธีการทำงานแบบ Agile Scrum หรือ Kanban ตั้งแต่การวางแผนผลิตภัณฑ์ การพัฒนาฟีเจอร์ ไปจนถึงการแก้ไขข้อบกพร่อง
ลองใช้เทมเพลตที่ครอบคลุมนี้เพื่อปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณให้มีประสิทธิภาพ จัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิผล และให้แนวทางที่ชัดเจนและเป็นระบบสำหรับการรวบรวมความต้องการ การออกแบบ การพัฒนา การทดสอบ และการปรับใช้!
6. แบบฟอร์มติดตามข้อบกพร่องและปัญหา
การติดตามบั๊กและปัญหาเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการพัฒนาแบบอไจล์ ช่วยให้ทีมสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง
ขับเคลื่อนความร่วมมือข้ามสายงาน เพิ่มความโปร่งใสของโครงการ และกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดลำดับความสำคัญ การติดตาม และการจัดการข้อบกพร่องและปัญหาต่าง ๆ ด้วยเทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องและปัญหาโดย ClickUp!
เทมเพลตขั้นสูงนี้ประกอบด้วย:
- มุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้า 5 แบบ (แบบฟอร์มการส่งข้อบกพร่อง, รายการข้อบกพร่องที่รายงาน, กระดานข้อบกพร่อง, และอื่น ๆ)
- ฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะที่กำหนดเอง
- ระบบอัตโนมัติ
- เอกสารคู่มือแม่แบบ
- และอื่นๆ
เทมเพลตนี้ใน ClickUp มอบโซลูชันที่ทรงพลังสำหรับการจัดการงาน การรายงาน และการติดตาม ช่วยให้ทีมโครงการสามารถบริหารความคืบหน้า ลดความเสี่ยง และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับการแก้ไขข้อบกพร่องและปัญหาต่าง ๆพร้อมทั้งส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างแผนก เพื่อให้มั่นใจในการสื่อสารที่สม่ำเสมอ การแก้ไขปัญหาที่ตรงเวลา และการมองเห็นสถานะโครงการที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
7. แผ่นงานคัมบังสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์
คานบัน (Kanban) เป็นวิธีการทำงานแบบอไจล์ที่ได้รับความนิยมและวิธีการจัดการงานแบบภาพที่แสดงงานผ่านบัตรที่เคลื่อนผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ตั้งแต่บักค์ล็อก (backlog) ไปจนถึงเสร็จสมบูรณ์
หากคุณต้องการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณการนำเทมเพลต Kanban สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์โดย ClickUpมาใช้สามารถเป็นก้าวแรกที่ยอดเยี่ยม! มันมาพร้อมกับคุณสมบัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อทำให้การรับคำขอเป็นไปอย่างราบรื่น จัดระเบียบงาน ข้อบกพร่อง และปัญหาต่างๆ สามารถมองเห็นภาพการทำงานของคุณได้อย่างง่ายดาย และติดตามสถานะของแต่ละงาน
เทมเพลตนี้ประกอบด้วย:
- กระดานคัมบัง
- คัมบังแบ็กล็อก
- คู่มือแม่แบบ
- สถานะที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและฟิลด์ที่กำหนดเอง
- ระบบอัตโนมัติ
- และอื่นๆ
สร้างรากฐานที่มั่นคงและเตรียมความพร้อมให้คุณสามารถจัดการทุกขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างมั่นใจด้วยเทมเพลตนี้ พร้อมสัมผัสประโยชน์ของการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยแนวทางที่เป็นระบบ!
8. แบบฟอร์มติดตามข้อบกพร่อง
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์มีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาดและบั๊กได้ เมื่อไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที ปัญหาเหล่านี้อาจทำให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการพัฒนา ทำให้ความพึงพอใจของลูกค้าล่าช้า และทำให้ลูกค้าไม่พอใจ คุณจำเป็นต้องมีระบบตรวจสอบและบันทึกข้อมูลเพื่อจัดการกับปัญหาเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ
ใช้เทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องของ ClickUpเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับการบันทึก, การตรวจสอบ, และการติดตามข้อบกพร่องและปัญหา, การติดตามความคืบหน้า, และการระบุอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น
เทมเพลตนี้ประกอบด้วย:
- มุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้า 6 แบบ (รายงานข้อบกพร่อง, บอร์ดสถานะ, แบบฟอร์มการส่งข้อบกพร่อง และอื่นๆ)
- ฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะที่กำหนดเอง
- เอกสารคู่มือแม่แบบ
ปรับปรุงกระบวนการติดตามข้อบกพร่องให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมอบระบบที่สม่ำเสมอและเชื่อถือได้ให้กับทีมพัฒนาของคุณสำหรับการบันทึกและติดตามข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งช่วยจัดลำดับความสำคัญของปัญหาตามความรุนแรงและความเร่งด่วน
แม่แบบทีมผลิตภัณฑ์ ClickUp
ทีมผลิตภัณฑ์มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา เปิดตัว และรักษาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า และเพื่อขับเคลื่อนโครงการไปข้างหน้าและตลอดวงจรชีวิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ ทีมสามารถใช้ClickUp สำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์และรวบรวมทีมข้ามสายงานมารวมกันในแพลตฟอร์มเดียว ช่วยให้ทุกคนทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้องในเป้าหมาย กำหนดเวลา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
พร้อมจัดส่งเร็วขึ้นหรือไม่? เราได้สร้างรายการเทมเพลตสำหรับทีมผลิตภัณฑ์และเลือกเทมเพลตผลิตภัณฑ์ยอดนิยม 4 รายการเพื่อช่วยให้คุณนำวิสัยทัศน์ผลิตภัณฑ์ของคุณมาสู่ความเป็นจริง!
9. แผนที่เส้นทางผลิตภัณฑ์
แม่แบบแผนที่ผลิตภัณฑ์โดย ClickUpให้มุมมองระดับมหภาคของวิสัยทัศน์ ทิศทาง และความมุ่งมั่นของฟีเจอร์และโครงการริเริ่มสำหรับผลิตภัณฑ์ ช่วยให้ทีมจัดลำดับความสำคัญของความพยายามในการพัฒนา รับผิดชอบ และติดตามความคืบหน้าสู่เป้าหมายของผลิตภัณฑ์
เทมเพลตนี้ประกอบด้วย:
- มุมมองที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเจ็ดแบบ (แบบฟอร์มคำขอผลิตภัณฑ์, แผนงานรายไตรมาส, บันทึกการเผยแพร่ และอื่นๆ)
- ฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะที่กำหนดเอง
- แท็ก
- เอกสารคู่มือแม่แบบ
ด้วยเทมเพลตนี้ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สามารถติดตามและแบ่งปันแผนงานผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดาย แจ้งความคืบหน้าการดำเนินงานรายสัปดาห์ให้ผู้บริหารทราบ และเผยแพร่บันทึกการเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ลองใช้เทมเพลตนี้และค้นพบวิธีที่ช่วยให้ทีมจัดการผลิตภัณฑ์ของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและร่วมมือกันมากขึ้น!
10. แบบฟอร์มเอกสารข้อกำหนดผลิตภัณฑ์
เอกสารข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ (PRD)เป็นคู่มือที่ครอบคลุมซึ่งระบุรายละเอียดสำคัญของผลิตภัณฑ์หรือฟีเจอร์ รวมถึงใคร, อะไร, ทำไม, เมื่อไร, และอย่างไรของการพัฒนา เมื่อการพัฒนาดำเนินไปและมีการค้นพบข้อมูลใหม่ ๆ เอกสารข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ควรได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกันในทุกทีม
การนำแม่แบบเอกสารข้อกำหนดผลิตภัณฑ์โดย ClickUpมาใช้สามารถช่วยให้กระบวนการนี้เป็นไปอย่างราบรื่นและทำให้ทีมของคุณสร้างเอกสารข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมและเป็นระเบียบได้ง่ายขึ้น มันถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมผลิตภัณฑ์ การออกแบบ และวิศวกรรมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการทำงานร่วมกันในระยะยาว และสื่อสารลำดับความสำคัญอย่างชัดเจนให้กับผู้ที่รับผิดชอบในการดำเนินงานให้สำเร็จ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกันตลอดวงจรการพัฒนา ตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงการเปิดตัว ด้วยแม่แบบนี้
11. แบบฟอร์มบันทึกการปล่อย
บันทึกการปล่อยเวอร์ชันเป็นเครื่องมือสื่อสารที่สำคัญทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตล่าสุด, คุณสมบัติใหม่, และการแก้ไขข้อบกพร่องสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ปล่อยออกมา บันทึกนี้ช่วยให้ทีมภายในของคุณทราบข้อมูลล่าสุด และให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ลูกค้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง, สิ่งใหม่, และประโยชน์ที่พวกเขาจะได้รับ
มาตรฐานและปรับปรุงกระบวนการสร้างบันทึกการปล่อยของคุณให้ราบรื่นขึ้นด้วยการนำไปใช้แบบแม่แบบบันทึกการปล่อยโดย ClickUp!
เทมเพลตนี้ประกอบด้วย:
- 15 เอกสาร ClickUp พร้อมหน้าย่อยเพื่อจัดระเบียบบันทึกการเผยแพร่ของคุณ
รับชมเบื้องหลังว่าทีมผลิตภัณฑ์ ClickUp ของเราใช้เครื่องมืออะไรในการแบ่งปันบันทึกการปล่อยผลิตภัณฑ์ทั้งภายในและภายนอก และใช้โครงสร้างตัวอย่างนี้เป็นแนวทางในการสร้างบันทึกการปล่อยผลิตภัณฑ์ที่ละเอียดแต่เข้าใจง่าย
12. แบบฟอร์มเอกสารสรุปผลิตภัณฑ์
เอกสารสรุปผลิตภัณฑ์ที่ดีจะกำหนดลักษณะของผลิตภัณฑ์ กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน สร้างความสอดคล้องระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นแนวทางในการตัดสินใจ และให้จุดอ้างอิงตลอดกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ด้วยแม่แบบ Product Brief จาก ClickUp ทีมผลิตภัณฑ์ของคุณจะสามารถเข้าถึงโครงร่างแบบกรอกข้อมูลสำเร็จรูปที่ครบถ้วน เพื่อสนับสนุนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ให้ประสบความสำเร็จ พร้อมทำงานร่วมกันบนหน้าเอกสารเดียวกัน—นั่นคือหน้าเอกสาร ClickUp Doc
เทมเพลตนี้ประกอบด้วย:
- แปดหน้าเอกสาร ClickUp พร้อมแม่แบบสำหรับแผนการปล่อย, สรุปผลิตภัณฑ์, และอื่น ๆ
เอกสาร ClickUp Doc ที่สร้างไว้ล่วงหน้านี้จะช่วยให้คุณจัดระเบียบองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณให้เป็นเอกสารที่เชื่อมโยงกันได้ทันที และเนื่องจาก ClickUp Docs มีฟังก์ชันการแสดงความคิดเห็นและการแก้ไขร่วมกัน ทีมงานสามารถแสดงความคิดเห็นในเอกสารแม่แบบของคุณเพื่อการร่วมมือกันได้ทันที หรือมอบหมายความคิดเห็นให้กับเพื่อนร่วมทีมเฉพาะเมื่อต้องการข้อมูลเพิ่มเติม—หมดปัญหาการติดตามการแก้ไขหรือความคิดเห็นที่หายไป
แม่แบบทีมการตลาด ClickUp
เพื่อให้ทุกส่วนที่เคลื่อนไหว กำหนดเวลา และทรัพยากรอยู่ในความควบคุม ทีมการตลาดที่มีความเชี่ยวชาญจำเป็นต้องมีเครื่องมือการจัดการโครงการที่สามารถขับเคลื่อนโครงการของพวกเขาจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดสิ้นสุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับความต้องการเฉพาะและกระบวนการทำงานของแต่ละทีมได้เป็นอย่างดี ตั้งแต่ทีมคอนเทนต์ ทีมออกแบบ ทีมจัดงาน ทีมปฏิบัติการการตลาด และอื่น ๆ แพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นและเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้ของ ClickUp สามารถช่วยให้ทุกทีมการตลาดสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น และสร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถทำงานได้ดีที่สุด
ให้ทีมการตลาดของคุณทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันเมื่อพูดถึงเป้าหมาย, ทรัพยากร, ระยะเวลา, ข้อความสื่อสาร, และอื่น ๆ ด้วยเทมเพลตของ ClickUp. เราได้รวบรวมห้องสมุดของเทมเพลตการตลาดไว้ให้คุณเลือกมากมาย และเพื่อให้คุณสะดวกยิ่งขึ้น เราได้คัดสรรเทมเพลต ClickUp ที่ดีที่สุดไว้ให้คุณโดยเฉพาะสำหรับทีมการตลาด!
13. แบบฟอร์มทีมการตลาด
เมื่อธุรกิจเติบโตขึ้นและทีมงานกระจายตัวมากขึ้น การอยู่ในศูนย์กลางของทุกสิ่งและหลีกเลี่ยงช่องว่างหรือการสะดุดในกระบวนการอาจเป็นเรื่องท้าทาย นอกจากนี้ยังสำคัญที่นักการตลาดจะต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
รวบรวมทีมการตลาดทั้งหมดของคุณไว้ภายใต้หลังคาเดียวกัน สร้างกระบวนการทำงานที่ราบรื่นสำหรับทีมต่างๆ ทั่วทั้งองค์กรของคุณ และทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันด้วยเทมเพลตทีมการตลาดโดย ClickUp!
เทมเพลตนี้ประกอบด้วย:
- มุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้าหกรูปแบบ (แผนผังองค์กรแบบไวท์บอร์ด, แบบฟอร์มคำขอการตลาด, วิกิการตลาด และอื่น ๆ)
- ClickApps (การติดตามเวลา, แท็ก, ลำดับความสำคัญ และอื่นๆ)
- ฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะที่กำหนดเอง
เทมเพลตขั้นสูงนี้มอบรากฐานที่มั่นคงและสามารถขยายได้สำหรับทีมการตลาด พร้อมการมองเห็นอย่างเต็มที่ในรายละเอียดของโครงการและมุมมองที่สามารถปรับแต่งได้ ให้ทีมของคุณมีความสามารถในการรับมือกับความท้าทายและโอกาสในสภาพแวดล้อมการตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ใช้เทมเพลตนี้เพื่อสร้างระบบที่แข็งแกร่งสำหรับโครงการการตลาดของคุณ
14. แบบฟอร์มการดำเนินงานของทีมการตลาด
การดำเนินงานของทีมการตลาดประกอบด้วยภารกิจที่หลากหลาย ตั้งแต่การวางแผนและดำเนินแคมเปญการตลาดการบริหารงบประมาณ การวิเคราะห์ข้อมูล ไปจนถึงการปรับปรุงกระบวนการทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยเทมเพลตการดำเนินงานทีมการตลาดโดย ClickUp คุณจะมีทุกสิ่งที่จำเป็นในการเริ่มต้นจัดตั้งการดำเนินงานของคุณใน ClickUp ได้อย่างครบถ้วน
เทมเพลตนี้ประกอบด้วย:
- มุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้าหกรูปแบบ (แผนผังองค์กร,เอกสารรายงานการประชุม,วิกิการตลาด และอื่นๆ)
- ClickApps (ลำดับความสำคัญ, แท็ก, คำเตือนการพึ่งพา, และอื่น ๆ)
- ฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะที่กำหนดเอง
ใช้เทมเพลตขั้นสูงนี้เพื่อสร้าง OKR ของทีม สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมสมาชิกใหม่ และเข้าถึงตัวอย่างสำหรับการกำหนดกระบวนการทางการตลาดของคุณใน ClickUp
15. แม่แบบการจัดการเนื้อหา
การตลาดเนื้อหาเป็นกลยุทธ์ที่ทรงพลังซึ่งสามารถช่วยให้ธุรกิจเชื่อมต่อ สร้างการมีส่วนร่วม และสร้างความไว้วางใจกับกลุ่มเป้าหมายได้ และด้วยกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาที่ออกแบบมาอย่างดีและทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่ทุ่มเท องค์กรสามารถใช้พลังของการตลาดเนื้อหาเพื่อเพิ่มปริมาณการเข้าชม สร้างโอกาสในการขาย และในที่สุดก็เติบโตธุรกิจในทางที่ยั่งยืนและมีความหมาย
มอบระบบที่เป็นระเบียบให้กับทีมการตลาดเนื้อหาของคุณในการจัดการโครงการและกิจกรรมต่างๆ ด้วยเทมเพลตการจัดการเนื้อหาจาก ClickUp!
เทมเพลตนี้ประกอบด้วย:
- แปดมุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้า (เอกสารทีม, ไทม์ไลน์, แผนงานกานท์, กระดาน และอื่นๆ)
- เอกสารคู่มือแม่แบบ
เทมเพลตนี้ช่วยให้การตลาดเนื้อหาเป็นเรื่องง่ายขึ้น โดยให้ทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการวางแผนและสร้างเนื้อหาผ่านช่องทางต่าง ๆ มากมาย รองรับการทำงานแบบครบวงจร ตั้งแต่การรับคำขอไปจนถึงการส่งมอบเนื้อหา รวมถึงการดูแลปฏิทินการแก้ไขเนื้อหา พบกับเทมเพลตแบบครบวงจรสำหรับความต้องการทางการตลาดเนื้อหาของคุณ
แม่แบบโบนัส
ใช้เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาเพื่อยกระดับปฏิทินบรรณาธิการของคุณและรับรองว่าคุณกำลังส่งมอบเนื้อหาที่มีคุณภาพตามกำหนดเวลา
16. แม่แบบแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์
แผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ให้แผนที่ชัดเจนและครอบคลุมซึ่งระบุกลยุทธ์การตลาด เป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงแผนการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
สรุปกลยุทธ์การตลาดของบริษัทของคุณ รวมถึงวัตถุประสงค์ในการบรรลุเป้าหมายและเป้าหมายของคุณด้วยแม่แบบแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์โดย ClickUp!
เทมเพลตนี้ประกอบด้วย:
- มุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้าสองแบบ (คณะกรรมการ และรายการ OKRs)
- ฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะที่กำหนดเอง
- เอกสารคู่มือแม่แบบ
ใช้ ClickUpนี้เพื่อจัดการโครงการการตลาดทั้งหมดของคุณและใช้เทมเพลตนี้เพื่อสร้างแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ของคุณ พร้อมตัวอย่างสำหรับการกำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKRs) แผนรายละเอียดสำหรับการดำเนินการตาม OKRs เหล่านั้น และวิธีการติดตามความคืบหน้าไปสู่เป้าหมายและงบประมาณที่กำหนดไว้
เทมเพลตทีมขาย ClickUp
โดยการนำ ClickUp มาใช้เป็นเครื่องมือบริหารโครงการสำหรับทีมขาย คุณสามารถมั่นใจได้ว่าทีมของคุณมีฟีเจอร์ที่จำเป็นในการช่วยจับโอกาส พัฒนาความสัมพันธ์ และปิดการขายลูกค้า พร้อมทั้งรักษาการเชื่อมต่อกับทีมต่าง ๆ ทั่วทั้งองค์กรของคุณ
เริ่มต้นและตั้งค่าอย่างถูกต้องใน ClickUp นี่คือสี่เทมเพลตที่ดีที่สุดของ ClickUp สำหรับทีมขาย!
17. แม่แบบ CRM
ระบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ที่เชื่อถือได้และเป็นระบบสามารถช่วยติดตามลูกค้าเป้าหมายของคุณในแต่ละขั้นตอนของการเดินทางของลูกค้า และช่วยให้ทีมขายของคุณสามารถติดตามการติดต่อ การติดตามผล และสิ่งอื่น ๆ ที่จำเป็นในการปิดการขายและสร้างความภักดีของลูกค้าได้
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่มอบแพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่เพื่อให้คุณสามารถกำหนดค่าได้ตามต้องการ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถสร้าง CRM เพื่อจัดการกับกระบวนการขายของคุณและเข้าถึงงานทั้งหมดของคุณได้ สามารถทำงานร่วมกับทีมภายในและบุคคลภายนอกได้ และติดตามเป้าหมายและความคืบหน้าทั้งหมดในที่เดียว เพื่อเริ่มต้นใช้งานให้ใช้เทมเพลต CRM โดย ClickUp!
เทมเพลตนี้ประกอบด้วย:
- มุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้าสี่แบบ (รายการ, กระดาน,แม่แบบกระดานไวท์บอร์ด และเอกสาร)
- ฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะ
- ระบบอัตโนมัติ
- เอกสารคู่มือแม่แบบ
- และอื่นๆ
ระบบ CRM ที่เบาและทรงพลังนี้มีทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับระบบที่ใช้งานได้และมีศักยภาพในการขยายตัว พร้อมทั้งจัดการกับกระบวนการขายของคุณ รวมถึงการติดตามลูกค้าเป้าหมาย, ข้อตกลง, บัญชี, และผู้ติดต่อ
โบนัส
สร้างระบบ CRM สำหรับทุกกรณีการใช้งาน และใช้เทมเพลต CRMจาก ClickUp เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างถูกต้อง!
18. แม่แบบแผนการขายและการตลาด
ทีมขายและทีมการตลาดต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่ามีการประสานงานอย่างถูกต้อง และทรัพยากรถูกใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) สำหรับธุรกิจของคุณ
สร้างเครื่องจักรที่สร้างรายได้ และจัดตั้งระบบที่มั่นคงซึ่งผสานรวมเป้าหมายการตลาดและการขายของคุณไว้ด้วยกัน ด้วยการนำไปใช้แบบแผนการขายและการตลาดโดย ClickUp!
เทมเพลตนี้ประกอบด้วย:
- มุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้า 5 แบบ (Pipeline การตลาด, เป้าหมาย, กำหนดการการตลาด, และอื่น ๆ)
- ฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะที่กำหนดเอง
- เอกสารคู่มือแม่แบบ
การสร้างแผนการขายและการตลาดที่สมจริง มีระเบียบ และครอบคลุม เป็นหนึ่งในความรับผิดชอบที่สำคัญที่สุดของพวกเขา ใช้เทมเพลตนี้เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ร่วมกันและสร้างแผนปฏิบัติการที่สามารถติดตามได้
19. แม่แบบ KPI ด้านการขาย
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขาย (KPIs) มอบแนวทางที่สม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพในการติดตามและปรับปรุงประสิทธิภาพการขาย, ระบุโอกาส, และขับเคลื่อนรายได้. ตั้งค่า, จัดการ, และติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขายทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดาย และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลมากขึ้นด้วยการใช้แบบแผนตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขาย (Sales KPI Template) โดย ClickUp!
เทมเพลตนี้ประกอบด้วย:
- มุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้า 4 แบบ (รายงานรายสัปดาห์, รายงานรายเดือน, แผงรายได้ต่อเดือน และอื่นๆ)
- ฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะที่กำหนดเอง
- เอกสารแนะนำแม่แบบพร้อมวิดีโอสาธิต
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อติดตามตัวชี้วัดการขายและให้ทีมขายของคุณอยู่ในเส้นทางที่จะบรรลุเป้าหมายของพวกเขา
20. แบบรายงานยอดขายประจำวัน
ทีมขาย, ผู้นำ, และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการรายงานการขายเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการขาย, การเติบโต, และโอกาส และช่วยทำนายยอดขายในอนาคตเพื่อให้สามารถติดตามเป้าหมายได้ชัดเจน. จัดทำเอกสารอย่างชัดเจนและติดตามสรุปยอดขายรายวันของคุณด้วยรายงานการขายรายวันโดย ClickUp!
เทมเพลตนี้ประกอบด้วย:
- หน้าเอกสาร ClickUp Doc พร้อมส่วนต่างๆ สำหรับบันทึกภาพรวมยอดขายประจำวันและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
รักษาความเป็นระเบียบและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงเพื่อช่วยให้คุณปรับกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสมด้วยเทมเพลตเอกสาร ClickUp สำหรับทีมขาย
เทมเพลตทีมออกแบบ ClickUp
เห็นได้ชัดว่ามีหลายส่วนและคนจำนวนมากที่เกี่ยวข้องในโครงการออกแบบ—คุณต้องการโซลูชันที่ยืดหยุ่นและเชื่อถือได้ ClickUpเป็นหนึ่งในโซลูชันการจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับทีมออกแบบเพราะมันมาพร้อมกับฟีเจอร์มากมายที่ช่วยให้งานหลายอย่างเป็นระเบียบ จัดการคำขอ และเร่งกระบวนการอนุมัติให้เร็วขึ้น
แล้วการทำงานร่วมกับทีมอื่นล่ะ? ClickUp สามารถรองรับทุกทีมและนำทุกคนมารวมกันในที่เดียว ทำให้การสื่อสารและการทำงานร่วมกันข้ามสายงานง่ายกว่าที่เคย
พร้อมที่จะสร้างระบบที่ราบรื่นใน ClickUp หรือยัง? เราได้รวบรวมสี่เทมเพลตที่ดีที่สุดใน ClickUp สำหรับทีมออกแบบเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่นและประหยัดเวลาสำหรับส่วนที่สร้างสรรค์มากขึ้นของงานของคุณ!
21. แม่แบบสร้างสรรค์และการออกแบบ
ทีมออกแบบและทีมสร้างสรรค์มักได้รับคำขอจากหลายแผนกให้ออกแบบและพัฒนาสื่อสร้างสรรค์
เทมเพลตสร้างสรรค์และการออกแบบโดย ClickUpช่วยปรับปรุงกระบวนการสร้างสรรค์โดยให้ขั้นตอนการทำงานที่มีโครงสร้างตั้งแต่การรับงานจนถึงการส่งมอบ
เทมเพลตนี้ประกอบด้วย:
- มุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้า 6 แบบ (แบบฟอร์มคำขอสร้างสรรค์, กระบวนการสร้างสรรค์, เอกสารทีม และอื่นๆ)
- ฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะที่กำหนดเอง
- เอกสารคู่มือแม่แบบ
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อสร้างกระบวนการทำงานแบบครบวงจรตั้งแต่การรับคำขอไปจนถึงการวางแผนด้วยเอกสารบรีฟครีเอทีฟไปจนถึงการดำเนินโครงการโดยใช้ subtasks และรับตัวอย่างเพื่อช่วยคุณตั้งค่าคลังสินทรัพย์ใน ClickUp
22. แม่แบบแนวทางการใช้แบรนด์
แนวทางการสร้างแบรนด์ทำหน้าที่เป็นเอกสารอ้างอิงที่ครอบคลุมซึ่งระบุกฎและมาตรฐานของบริษัทเพื่อให้เอกลักษณ์ของแบรนด์มีความสอดคล้องกันในหลายช่องทาง กำหนดและบันทึกแนวทางของบริษัทของคุณอย่างชัดเจนด้วยเทมเพลตแนวทางการสร้างแบรนด์โดย ClickUp!
เทมเพลตนี้ประกอบด้วย:
- หน้า ClickUp Docs ที่มีส่วนสำหรับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด, ทรัพยากร, และอื่น ๆ
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อสร้างแหล่งข้อมูลที่ทีมต่างๆ ในทุกแผนกสามารถเข้าถึงได้ และช่วยให้พวกเขาเข้าถึงทรัพยากรที่เหมาะสมเมื่อต้องการโปรโมต กล่าวถึง หรืออ้างอิงถึงแบรนด์ของบริษัท
23. แบบฟอร์มเอกสารบรีฟความคิดสร้างสรรค์
บรีฟสร้างสรรค์ทำหน้าที่เป็นแผนที่นำทางและกำหนดวัตถุประสงค์ ข้อกำหนด และรายละเอียดของโครงการสร้างสรรค์
ให้คำแนะนำที่ชัดเจนและทำตามได้ง่ายด้วยความช่วยเหลือจากเทมเพลต Creative Brief โดย ClickUp!
เทมเพลตนี้ประกอบด้วย:
- หน้าเอกสาร ClickUp ที่มีส่วนต่าง ๆ สำหรับภาพรวมโครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และอื่น ๆ
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อช่วยให้คุณสร้างความสอดคล้องกับทีมผลิตงานสร้างสรรค์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ และช่วยให้คุณส่งมอบโครงการสร้างสรรค์ใดๆ ได้สำเร็จ
24. แม่แบบไวท์บอร์ดสำหรับสรุปแนวคิดการออกแบบ
เอกสารสรุปการออกแบบช่วยให้ทีมสามารถกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ข้อกำหนดของโครงการ และองค์ประกอบอื่น ๆ ของกระบวนการออกแบบได้
สร้างภาพที่ชัดเจนของบรีฟการออกแบบของคุณ พร้อมให้คำแนะนำอย่างละเอียดด้วยเทมเพลตไวท์บอร์ดบรีฟการออกแบบจาก ClickUp!
เทมเพลตนี้ประกอบด้วย:
- กระดานไวท์บอร์ด ClickUp ที่ปรับแต่งได้ พร้อมส่วนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อบันทึกรายละเอียดการออกแบบที่สำคัญ
ปรับปรุงกระบวนการออกแบบของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น, ให้ทีมภายในและภายนอกมีความสอดคล้องกันในเป้าหมาย, และให้ทุกคนเข้าใจขอบเขตของโครงการอย่างชัดเจนด้วยเทมเพลตไวท์บอร์ดนี้
เทมเพลตทีมกิจกรรม ClickUp
กำลังวางแผนงานหรือคิดเกี่ยวกับงานอยู่หรือเปล่า? ไม่ว่าคุณจะวางแผนงานเพื่อเหตุผลส่วนตัวหรือเหตุผลทางธุรกิจ คุณสามารถใช้ ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการงานอีเวนต์ได้!
เราได้เห็นลูกค้าของเราใช้ ClickUp ในการวางแผนกิจกรรมทุกประเภท ตั้งแต่การประชุมระดับโลก งานแต่งงาน ไปจนถึงคอนเสิร์ต แต่พวกเขาไม่ใช่เพียงกลุ่มเดียวที่ใช้ ClickUpสำหรับการจัดการกิจกรรม เราภูมิใจที่จะบอกว่าทีมกิจกรรมของเราเองก็ใช้ ClickUp ในการจัดการและจัดกิจกรรมที่ยอดเยี่ยม รวมถึงการประชุมสุดยอดด้านประสิทธิภาพการทำงานของเราเองอย่าง LevelUp!
เพื่อช่วยให้ทีมจัดงานของคุณสามารถวางแผนและเปิดตัวกิจกรรมทุกประเภทได้อย่างประสบความสำเร็จ เราได้รวบรวมเทมเพลตการวางแผนงานอีเวนต์ไว้ให้คุณแล้ว พร้อมคัดสรร 4 เทมเพลตสำหรับทีมจัดงานที่ดีที่สุดใน ClickUp!
25. แม่แบบการตลาดอีเวนต์
การวางแผนและจัดงานให้ประสบความสำเร็จนั้นเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลายทีม งบประมาณ กำหนดเวลา และทรัพยากรต่างๆ นี่คือเหตุผลที่ทีมจัดงานจำเป็นต้องมีเครื่องมือการจัดการโครงการเพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและจัดการทุกแง่มุมของการวางแผนงาน
ถึงเวลาสวมหมวกวางแผนงานของคุณและใช้แม่แบบการตลาดอีเวนต์จาก ClickUp!
เทมเพลตนี้ประกอบด้วย:
มุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้า 5 แบบ (รายการติดตามเหตุการณ์และมุมมองบอร์ด, ปฏิทินเหตุการณ์ และอื่นๆ)
- ฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะที่กำหนดเอง
- เอกสารคู่มือแม่แบบ
ด้วย ClickUp ทีมจัดงานสามารถสร้างระบบที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของตนเองและปรับแต่งแพลตฟอร์มทั้งหมดให้รองรับข้อกำหนดของโครงการ ความชอบในการทำงาน และทีมอื่นๆ ทั่วทั้งองค์กร ใช้เทมเพลตนี้เพื่อติดตามกิจกรรมการตลาดทั้งหมดของคุณในที่เดียว
26. แม่แบบวางแผนงานอีเวนต์ขนาดใหญ่
กำลังจัดหรือวางแผนงานการตลาดขนาดใหญ่หรือไม่?
การวางแผนงานขนาดใหญ่สามารถเป็นเรื่องยาก นั่นคือเหตุผลที่เราได้สร้างแม่แบบการวางแผนงานขนาดใหญ่โดย ClickUpเพื่อช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการทำให้ขั้นตอนที่เป็นงานเอกสารง่ายขึ้นและอัตโนมัติ รวมถึงจัดเก็บข้อมูลงานทั้งหมดไว้ในที่เดียว ทั้งก่อนและหลังงาน
เทมเพลตนี้ประกอบด้วย:
- มุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้าสี่แบบ (สรุปเหตุการณ์, รายงานการประชุม และอื่นๆ)
- สถานะที่กำหนดเอง
- เอกสารคู่มือแม่แบบ
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อทำให้การวางแผนงานและการติดตามทรัพยากรเป็นอัตโนมัติ และทำให้เป็นศูนย์รวมสำหรับโครงการวางแผนงานอีเวนต์ขนาดใหญ่ครั้งต่อไปของคุณ
27. แบบฟอร์มข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์คือเอกสารทางการที่เขียนขึ้นเพื่อส่งให้กับสื่อมวลชนสำหรับกิจกรรม, การเปิดตัว, ผลิตภัณฑ์, บริการ, หรือการประกาศอื่น ๆ. สรุปและบันทึกทุกองค์ประกอบที่สำคัญของข่าวประชาสัมพันธ์ครั้งต่อไปของคุณด้วยแบบฟอร์มข่าวประชาสัมพันธ์โดย ClickUp!
เทมเพลตนี้ประกอบด้วย:
- ClickUp Docs พร้อมตัวอย่างโครงสร้างของข่าวประชาสัมพันธ์
สร้างระบบสำหรับการจัดทำและแบ่งปันประกาศสำคัญของบริษัทด้วยเทมเพลตเอกสาร ClickUp สำหรับข่าวประชาสัมพันธ์
28. แบบฟอร์มสรุปกิจกรรม
กิจกรรมที่ประสบความสำเร็จทุกครั้งเริ่มต้นจากการวางแผนอย่างละเอียดใช้แม่แบบสรุปกิจกรรมจาก ClickUpเพื่อกำหนดสรุปเป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ จุดสำคัญ และองค์ประกอบสำคัญอื่น ๆ ของกิจกรรมของคุณ!
เทมเพลตนี้ประกอบด้วย:
- ClickUp Doc พร้อมหน้าย่อยสำหรับสรุปและกำหนดการของงาน
รักษาความเป็นระเบียบ สร้างความสอดคล้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และเริ่มต้นการวางแผนงานของคุณด้วยเทมเพลตนี้
เทมเพลต ClickUp: ผู้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานคนใหม่ของคุณ
เอาล่ะ นี่คือ 28 เทมเพลต ClickUp ที่เราชื่นชอบสำหรับการจัดการโครงการ, Agile, การตลาด, การขาย, การออกแบบ, และทีมจัดงาน!
เราทราบดีว่าการเริ่มต้นทำอะไรก็ตามหรือการคิดค้นระบบที่ดีอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไม ClickUp จึงมีภารกิจในการสร้างและแบ่งปันเทมเพลตหลายพันแบบสำหรับทุกทีมในทุกอุตสาหกรรม เทมเพลตเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงเป้าหมายและปัญหาของคุณ และมอบฐานที่คุณต้องการเพื่อเริ่มต้นโครงการใด ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
เช่นเดียวกับแพลตฟอร์ม ClickUp เทมเพลตเหล่านี้สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่เริ่มใช้ ClickUp ฟรีและใช้เทมเพลตของเราเพื่อให้คุณมีจุดเริ่มต้นที่มั่นคง จากนั้นปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการ ความชอบ และข้อกำหนดเฉพาะของคุณ
อย่าเริ่มต้นจากศูนย์ เริ่มด้วยความมั่นใจและรักษาความสม่ำเสมอของกระบวนการในทุกด้าน ถึงเวลาทำงานอย่างชาญฉลาดและใช้ประโยชน์จากโซลูชันสมัยใหม่ใน ClickUp—ผู้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพคนใหม่ของคุณ 😉