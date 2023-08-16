10 ตัวอย่างแนวทางแบรนด์เพื่อช่วยสร้างแบรนด์ที่สร้างแรงบันดาลใจ

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "แนวทางปฏิบัติของแบรนด์คืออะไร?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "แนวทางการสร้างแบรนด์คือเอกสารที่กำหนดวิธีการสื่อสารแบรนด์ของคุณผ่านช่องทางต่างๆ และไม่เพียงแต่กำหนดกฎเกณฑ์ทางภาพเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกฎเกณฑ์การสื่อสารทางวาจาและลายลักษณ์อักษรด้วย" } } ] }
แนวทางการสร้างแบรนด์คือรากฐานสำคัญของแบรนด์ที่แข็งแกร่งในตลาด มีบทบาทสำคัญในการสร้างความไว้วางใจจากลูกค้าและสร้างความสม่ำเสมอให้กับแบรนด์
และนั่นคือสิ่งที่คุณไม่สามารถมองข้ามได้ เพราะความสำเร็จของข้อความแบรนด์ของคุณขึ้นอยู่กับความสม่ำเสมอ นี่คือหนึ่งในสิ่งที่ดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายของคุณตัดสินใจซื้อจากคุณครั้งแล้วครั้งเล่า
นอกจากนี้ อย่างชัดเจน การสื่อสารการตลาดสมัยใหม่พึ่งพาช่องทางการสื่อสารหลายช่องทางเป็นอย่างมาก และความสอดคล้องของแบรนด์เชื่อมโยงทุกช่องทางเข้าด้วยกัน
ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้ว่าแนวทางแบรนด์ประกอบด้วยอะไรบ้าง แต่ที่สำคัญที่สุด คุณจะพบกับตัวอย่างแนวทางแบรนด์ที่หลากหลายและเทมเพลตการสร้างแบรนด์บางส่วนเพื่อช่วยคุณสร้างแนวทางของคุณเอง
แนวทางแบรนด์คืออะไร?
แนวทางการสร้างแบรนด์คือเอกสารที่กำหนดวิธีการสื่อสารแบรนด์ของคุณผ่านช่องทางต่างๆ และไม่เพียงแต่กำหนดกฎเกณฑ์ด้านการสื่อสารด้วยภาพเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกฎเกณฑ์ด้านการสื่อสารด้วยคำพูดและการเขียนด้วย
ด้วยแนวทางการสร้างแบรนด์ที่ชัดเจน น้ำเสียงในการสื่อสารของคุณจะสะท้อนตัวตนของแบรนด์อย่างสม่ำเสมอ สิ่งนี้จะส่งผลต่อความรู้สึกของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของคุณ และในท้ายที่สุด จะช่วยกำหนดว่าลูกค้าจะมองคุณค่าของผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างไร
ลูกค้าจะจดจำแบรนด์ที่มีแนวทางการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งได้ นอกจากนี้ แนวทางเหล่านั้นยังเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์แบรนด์ของคุณอีกด้วย หากปราศจากแนวทางเหล่านี้ คุณจะไม่มีแบรนด์ที่สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างเป็นเอกลักษณ์ และแน่นอนว่าคุณจะไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้
คุณอาจประสบปัญหาในการสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้เป็นหนึ่งเดียว เนื่องจากช่องทางและสมาชิกในทีมของคุณ—นักการตลาด นักออกแบบ และนักพัฒนาเว็บ—อาจกระจัดกระจายไปคนละทิศละทาง
แล้วทำไมภาพลักษณ์แบรนด์ที่เป็นหนึ่งเดียวจึงสำคัญ? แบรนด์ที่ดูและฟังดูสอดคล้องกันจะให้ความรู้สึกปลอดภัยและน่าเชื่อถือ และทั้งสองอารมณ์นี้ช่วยกระตุ้นยอดขาย
10 ตัวอย่างแนวทางแบรนด์เพื่อจุดประกายแรงบันดาลใจ
ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าจะหาเทมเพลตที่มีประโยชน์ได้จากที่ไหน อาจเป็นประโยชน์หากคุณได้ดูตัวอย่างแนวทางการสร้างแบรนด์ที่ยอดเยี่ยมด้วย ดังนั้นนี่คือ 10 ตัวอย่างแนวทางการสร้างแบรนด์ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณขณะที่คุณกำลังจัดทำแนวทางการสร้างแบรนด์ของคุณด้วยเทมเพลตของเรา
1.คลิกอัพ
สินทรัพย์แบรนด์ของClickUp สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งหมดจากหน้าแบรนด์ของเรา ตั้งแต่โลโก้และไอคอน ไปจนถึงภาพหน้าจอหลากหลายของแอปของเรา ทุกอย่างพร้อมให้คุณใช้งานได้ในคู่มือสไตล์แบรนด์ฉบับสมบูรณ์นี้
เราได้รวมกฎสำหรับการใช้งานโลโก้, ชุดสี, และฟอนต์ของ ClickUp ไว้ด้วย หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โลโก้ของเราและการให้เครดิตเครื่องหมายการค้าของเราโปรดตรวจสอบแนวทางเครื่องหมายการค้าของเรา
2.Spotify
Spotify เริ่มต้นแนวทางการออกแบบโดยกำหนดวิธีการนำเสนอข้อมูลเมตาดาตาจากแพลตฟอร์มของตน เช่น ชื่ออัลบั้มหรือภาพปกอัลบั้ม ให้สอดคล้องกับแบรนด์ นอกจากนี้ แนวทางดังกล่าวยังระบุวิธีการฝัง การเชื่อมโยง และการเล่นเนื้อหาของ Spotify อีกด้วย
กฎเหล่านี้มีเหตุผลเพราะธุรกิจของ Spotify ขึ้นอยู่กับการเคารพลิขสิทธิ์เป็นอย่างมาก แต่แนวทางด้านการออกแบบของแบรนด์มีคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โลโก้ของ Spotify และรูปแบบต่างๆ, โทนสี, และแบบอักษร
คู่มือสไตล์แบรนด์การออกแบบของ Spotify ประกอบด้วยสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำมากมาย และคุณสามารถดาวน์โหลดโลโก้และไอคอนของแบรนด์ได้ ซึ่งรับประกันความสม่ำเสมอของแบรนด์ไม่ว่าจะปรากฏที่ใด
3.เน็ตฟลิกซ์
สินทรัพย์แบรนด์ของ Netflix บางรายการสามารถเข้าถึงได้เฉพาะเมื่อลงชื่อเข้าใช้แพลตฟอร์มแบรนด์ของพวกเขาเท่านั้น แต่สินทรัพย์และแนวทางปฏิบัติบางส่วน เช่น การวางโลโก้และชื่อแบรนด์ สามารถเข้าถึงได้โดยทุกคน
นั่นคือเหตุผลที่คู่มือสไตล์แบรนด์สาธารณะของ Netflix มุ่งเน้นไปที่แง่มุมทางภาพ เช่น สีและการเว้นระยะห่าง แนวทางเหล่านี้ยังนำเสนอสิ่งที่ควรทำ สิ่งที่ไม่ควรทำ และตัวอย่างต่างๆ ซึ่งช่วยเพิ่มความเข้าใจและการอ้างอิงอย่างรวดเร็ว
4.สแล็ก
Slack ได้เผยแพร่คู่มือสไตล์แบรนด์ของตนภายใต้ชุดสื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่งประกอบด้วยภาพหน้าจอผลิตภัณฑ์ที่สามารถดาวน์โหลดได้ โลโก้ และภาพถ่ายของทีมผู้บริหาร Slack พนักงานคนอื่น ๆ และสำนักงาน
แต่เราสามารถโต้แย้งได้อย่างง่ายดายว่าชุดสื่อของ Slack เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางแบรนด์ของมัน ท้ายที่สุดแล้ว เช่นเดียวกับตัวอย่างอื่น ๆ ของแนวทางแบรนด์ ทั้งสองสิ่งนี้เกิดขึ้นจากความจำเป็นในการสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ของ Slack ใช่หรือไม่?
คู่มือแบรนด์ของ Slack ที่สามารถดาวน์โหลดได้มีความครอบคลุมอย่างมาก แต่ในขณะเดียวกันก็สะอาดตา จัดระเบียบอย่างดี และอ่านง่าย ข้อความมีความสมดุลกับพื้นที่ว่างและภาพประกอบที่พอดี ซึ่งเมื่อรวมกับแบบอักษรที่เลือกใช้แล้ว ทำให้ดูน่าสนใจอย่างยิ่ง
5.Zendesk
ทีมแบรนด์ดิ้งของ Zendesk ตั้งชื่อแนวทางแบรนด์ของพวกเขาว่า "Brandland" และแนวทางเหล่านี้ครอบคลุมกว้างขวางไม่แพ้ความคิดสร้างสรรค์ในชื่อของมันเลย
แนวทางเหล่านี้ประกอบด้วยองค์ประกอบที่เป็นแบบดั้งเดิมที่สุดของแหล่งข้อมูลประเภทนี้ แต่ยังมีองค์ประกอบอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น การถ่ายทำภาพยนตร์การวางแผนการตลาด การออกแบบสำนักงาน และกฎระเบียบเกี่ยวกับสินค้าที่มีแบรนด์ ซึ่งเป็นสิ่งที่พบได้ยากในแนวทางของแบรนด์ทั่วไป
6.คอนคลิน มีเดีย
หนึ่งในองค์ประกอบที่โดดเด่นที่สุดของแนวทางการสร้างแบรนด์ของ Conklin คือบุคลิกภาพของแบรนด์ นั่นคือสิ่งที่แบรนด์จะเป็นหากเป็นบุคคล และในกรณีของ Conklin นั่นก็คือ Spiderman ที่มีลูกสองคน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ของ Conklin สร้างบุคลิกภาพโดยการแยกคุณค่าของแบรนด์ออกมาเป็นคำคุณศัพท์ จากนั้นพวกเขาเลือกตัวละครที่มีบุคลิกภาพตรงกับคำคุณศัพท์เหล่านั้น—สไปเดอร์แมน
ในที่สุด ผู้เชี่ยวชาญได้เพิ่มประสบการณ์และปัญญาให้กับลักษณะของตัวละครเพื่อให้ดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น และตอนนี้ นักเขียนของ Conklin สร้างเนื้อหาเว็บไซต์โดยจินตนาการว่าพ่อ Spiderman จะพูดอะไร
7.Checkr
Checkr เริ่มต้นแนวทางการสร้างแบรนด์โดยระบุ "แนวคิดสร้างสรรค์หลัก" ซึ่งก็คือ "ความชัดเจน" และแนวคิดนี้คือแนวคิดที่สนับสนุนประสบการณ์แบรนด์ทั้งหมดของบริษัท
แนวทางดังกล่าวยังประกาศถึงคุณลักษณะของแบรนด์—หรือคุณค่า—และประกอบด้วย:
- ชุดโลโก้สำหรับดาวน์โหลด
- คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้โลโก้
- คำอธิบายเกี่ยวกับความรู้สึกที่ควรมีต่อภาพถ่ายที่พวกเขาใช้
- ชุดสีที่สามารถดาวน์โหลดได้
- แบบอักษรของแบรนด์
8.พาร์ทเนอร์สแต็ก
นอกเหนือจากโลโก้, สี, และข้อกำหนดเกี่ยวกับตัวอักษรแล้ว, แนวทางแบรนด์ของ PartnerStack ยังมุ่งเน้นไปที่เสียงและน้ำเสียงของแบรนด์. ดังนั้น, แม้ว่าพวกเขาไม่ได้รวมบุคลิกของแบรนด์ไว้ในแนวทาง, สมาชิกทีมของ PartnerStack ก็ยังสามารถเข้าใจวิธีการสื่อสารแบรนด์ได้.
สิ่งที่พวกเขาต้องทำคือจำลักษณะเสียงที่อธิบายไว้ในคู่มือแบรนด์
9.SEO.London
SEO. London เป็นเอเจนซี่ SEO ขนาดเล็กที่มีพนักงานเพียงสองคน แต่พวกเขารู้ดีถึงความสำคัญของการสร้างแบรนด์ นั่นคือเหตุผลที่พวกเขาได้ว่าจ้างเอเจนซี่ออกแบบให้ดูแลการสร้างแบรนด์ทั้งหมดของเว็บไซต์และโลโก้ของพวกเขา
และขั้นตอนแรกที่บริษัทออกแบบได้ดำเนินการคือการกำหนดความหมายของ SEO. คู่มือแบรนด์ของลอนดอน. เป็นผลให้เว็บไซต์ของ SEO. ลอนดอน โดดเด่นเหนือคู่แข่ง ซึ่งใช้โซลูชันกราฟิกสำเร็จรูปแทนการพัฒนาคู่มือแบรนด์ของตัวเอง.
10.ลีกแฟชั่น
แฟชั่นลีกไม่ได้สร้างเอกสารแยกต่างหากเกี่ยวกับแนวทางแบรนด์ของพวกเขา แต่คำแถลงการณ์ภารกิจและสีหลักของพวกเขามีความแข็งแกร่งมากจนคุณสามารถเข้าใจถึงน้ำเสียงที่กล้าหาญของแบรนด์ได้จากสิ่งเหล่านี้
สีม่วงสะดุดตาในเนื้อหาของ Fashion League มันหมายถึงพลังและสอดคล้องกับพันธกิจของแบรนด์อย่างสมบูรณ์
รายการตรวจสอบแนวทางแบรนด์ที่จำเป็น
ได้รับแรงบันดาลใจจากตัวอย่างแนวทางการสร้างเสียงแบรนด์ที่ยอดเยี่ยม เราได้รวบรวมรายการตรวจสอบนี้ไว้ให้คุณ มันระบุองค์ประกอบที่ควรรวมไว้ในแนวทางการสร้างแบรนด์ของคุณ ดังนั้นใช้มันขณะที่คุณกำลังรวบรวมหรือตรวจสอบเอกสารของคุณ
1. พันธกิจ
ทำไมคุณถึงก่อตั้งบริษัทของคุณขึ้นมาในตอนแรก? วัตถุประสงค์ของธุรกิจของคุณคืออะไร? และคุณต้องการให้แบรนด์ของคุณสร้างความแตกต่างอะไรในชีวิตของลูกค้าคุณ?
ภารกิจของคุณมีความโดดเด่นและคงเส้นคงวาตลอดเวลา และนั่นคือเหตุผลที่คุณต้องรวมมันไว้ในแนวทางแบรนด์ของคุณ อธิบายให้ชัดเจนและเป็นกลางด้วยคำที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ทุกคนในทีมของคุณเข้าใจ
และจัดเรียงองค์ประกอบที่เหลือในเอกสารคู่มือสไตล์แบรนด์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ร่วมกันที่ภารกิจของคุณเป็นตัวแทน
2. ค่านิยมของแบรนด์
หลักการ จริยธรรม และความเชื่อของบริษัทของคุณคืออะไร? อะไรคือเสาหลักของทุกสิ่งที่คุณทำในองค์กรของคุณ? และทีมของคุณยึดถืออะไรในการทำธุรกิจ?
ตัวอย่างเช่น หนึ่งในคุณค่าของแบรนด์คุณอาจคือความยั่งยืน และนั่นหมายความว่าคุณต้องการดึงดูดลูกค้าที่สอดคล้องกับธุรกิจที่ยั่งยืนเช่นเดียวกับคุณ ดังนั้นข้อความของคุณต้องสะท้อนถึงความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนของคุณ
แปลคุณค่าของแบรนด์ของคุณให้กลายเป็นภาพและคำที่คุณใช้ในสื่อการตลาดของคุณ เพราะสิ่งที่ลูกค้าของคุณเห็นและคำที่พวกเขาฟังและอ่านเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณนั้นมีความสำคัญเท่าเทียมกัน และเหนือสิ่งอื่นใด คุณค่าของคุณเป็นผู้นำในการตัดสินใจและกิจกรรมของทีมคุณในทุกองค์ประกอบของแบรนด์
3. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้อ่านหรือผู้ฟังของเนื้อหาของคุณคือใคร? พวกเขาอายุเท่าไหร่? พวกเขาประกอบอาชีพอะไร? และพวกเขากำลังเผชิญกับปัญหาอะไรอยู่บ้าง—โดยเฉพาะปัญหาที่คุณสามารถแก้ไขได้ด้วยผลิตภัณฑ์ของคุณ?
การตอบคำถามเหล่านี้จะช่วยให้คุณเปิดเผยบุคลิกภาพของผู้ซื้อหรือกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ และบุคลิกภาพนั้นจะช่วยให้ทีมของคุณสื่อสารอัตลักษณ์ของแบรนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพกับลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าปัจจุบันของคุณ
เคล็ดลับมืออาชีพ กำหนดบุคลิกภาพของผู้ซื้อของคุณในระหว่างกระบวนการวางแผนการตลาดและบันทึกคำจำกัดความไว้ในคู่มือแบรนด์ของคุณ
4. น้ำเสียงของแบรนด์
รวมแนวทางบรรณาธิการของคุณไว้ในแนวทางแบรนด์ของคุณ นั่นคือภาษา—ทั้งภาพและตัวอักษรหรือการพูด—ที่สมาชิกในทีมของคุณต้องใช้ และนั่นก็คือภาษาที่จะกระตุ้นอารมณ์และบรรยากาศของแบรนด์คุณในใจกลุ่มเป้าหมายของคุณ
ตัวอย่างเช่น บางแบรนด์มีความซับซ้อนหรือเป็นทางการ ในขณะที่บางแบรนด์มีความเป็นกันเองและบางครั้งก็ตลกขบขัน บางแบรนด์มีความตรงไปตรงมา กล้าแสดงออก หรือยั่วยุ ในขณะที่บางแบรนด์มีความเป็นกลาง อัตลักษณ์ของแบรนด์สามารถให้ความรู้ ในขณะที่บางแบรนด์ให้ความบันเทิง
ไม่ว่าคุณจะยกตัวอย่างแนวทางของแบรนด์อย่างไร ให้ทำจากสองมุมมอง ตัวอย่างเช่น ชี้แจงว่าทีมของคุณต้องอ้างถึงข้อดีของผลิตภัณฑ์อย่างไร และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อจำกัดของมัน กำหนดว่าควรใช้คำและสำนวนใดแทนที่จะห้ามใช้ และอธิบายเกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอนด้วย
โดยรวมแล้ว แนวทางบรรณาธิการของคุณจะสร้างความประทับใจว่าบุคคลเดียวเป็นผู้เขียนเนื้อหาทั้งหมดของคุณ และนั่นคือความสม่ำเสมอ
5. โทนสี
สีมีความหมาย และสีเหล่านั้นส่งสารไปยังกลุ่มเป้าหมายของคุณ ดังนั้นควรเลือกชุดสีของคุณอย่างรอบคอบและมีเหตุผล จากนั้นอธิบายในคู่มือสไตล์แบรนด์ของคุณว่าทำไมคุณถึงเลือกสีนั้น เพราะเหตุผลเบื้องหลังคือสารที่คุณต้องการสื่อสารในการสื่อสารของคุณ
นอกจากนี้ ชุดสีของแบรนด์ยังส่งผลต่อการออกแบบเว็บไซต์และทุกภาพที่ทีมของคุณจะสร้างขึ้น แต่ยังมีส่วนช่วยในการกำหนดและรักษาความสม่ำเสมอของภาพลักษณ์แบรนด์ของคุณในทุกช่องทางอีกด้วย
6. รูปภาพ
เนื้อหาของคุณอาจมีภาพถ่าย, ภาพวาด, หรือทั้งสองอย่างได้หรือไม่? แล้ววิดีโอและแอนิเมชันล่ะ? เนื้อหาของคุณอาจมีสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยหรือไม่?
ทำให้ทุกอย่างชัดเจนในคู่มือสไตล์แบรนด์ของคุณ เพราะภาพลักษณ์ของคุณช่วยสนับสนุนข้อความของคุณ และทีมของคุณต้องรู้ว่าความสวยงามของทรัพยากรเหล่านี้ควรเป็นอย่างไร ที่ไหนสามารถหาได้ และเมื่อไหร่ควรนำมาใช้
7. แบบอักษร, โลโก้, และคำขวัญ
นอกจากคำที่ใช้แล้ว คู่มือสไตล์แบรนด์ของคุณต้องระบุด้วยว่าคำเหล่านั้นควรมีลักษณะกราฟิกอย่างไร เราหมายถึงแบบอักษรที่ทีมของคุณต้องใช้ในช่องทางการสื่อสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์
และเรากำลังพูดถึงสีของตัวอักษร ขนาดตัวอักษร และระยะห่างระหว่างตัวอักษร นอกจากนี้ แนวทางการใช้ฟอนต์ของคุณต้องระบุให้สมาชิกในทีมทราบด้วยว่าควรใช้ตัวหนาหรือตัวเอียงเมื่อใด
สุดท้ายนี้ ให้รวมโลโก้ของคุณ (และวิธีการใช้งานโลโก้) รูปแบบต่างๆ และลักษณะภาพของสโลแกนของคุณไว้ในคู่มือแบรนด์ของคุณด้วย ทำให้ทั้งหมดดูน่าสนใจ อ่านง่าย และเข้าถึงได้
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ อย่าลืมเชื่อมโยงไปยังคู่มือแบรนด์ของคุณจากบรีฟสร้างสรรค์ภายในกระบวนการทำงานออกแบบกราฟิกของคุณ!
เทมเพลตแนวทางการสร้างแบรนด์ที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ทันที
ก่อนที่จะพูดถึงตัวอย่างแนวทางการสร้างแบรนด์ของเรา ลองมาดูเทมเพลตแนวทางการสร้างแบรนด์บางแบบที่อาจช่วยเร่งกระบวนการของคุณให้เร็วขึ้น
1. แม่แบบแนวทางการใช้แบรนด์ ClickUp (เอกสาร)
เทมเพลตคู่มือสไตล์แบรนด์นี้จะช่วยให้แนวทางแบรนด์ของคุณมีลักษณะเหมือนเอกสารที่พิมพ์ออกมา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างแนวทางแบรนด์ครั้งแรกของบริษัท และเนื่องจากเป็นเทมเพลตระดับเริ่มต้น จึงมีคำแนะนำมากมายเกี่ยวกับวิธีการกรอกข้อมูลและรวมองค์ประกอบทั้งหมดของแบรนด์ของคุณ
2. แม่แบบไวท์บอร์ดแนวทางแบรนด์ ClickUp
เลือกเทมเพลตนี้หากทีมของคุณชอบทำงานกับเอกสารที่คล้ายกระดานไวท์บอร์ด มันมีความสวยงามดึงดูดสายตา และหากสมาชิกในทีมของคุณมีความจำภาพที่ดี พวกเขาจะสามารถจดจำแนวทางของแบรนด์ของคุณได้อย่างง่ายดาย
เริ่มต้นด้วยการใช้ตัวอย่างแนวทางแบรนด์จากองค์กรที่คุณชื่นชอบ หรือเพิ่มของคุณเองในเทมเพลตที่ใช้งานง่ายนี้
3. แม่แบบแนวทางการสร้างแบรนด์ ClickUp
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อจัดระเบียบโครงการพัฒนาแนวทางการสร้างแบรนด์ของคุณ มันช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการงาน เอกสารคู่มือสไตล์แบรนด์ ผลงานอื่นๆ และความคืบหน้าของโครงการ
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยมุมมองโครงการหลายแบบ เช่น รายการงาน ปฏิทิน ตารางเวลา และไทม์ไลน์ สลับระหว่างมุมมองเหล่านี้เพื่อกำหนดขั้นตอนของโครงการและลำดับความสำคัญ จัดตารางเวลา และแม้กระทั่งมอบหมายงาน
เทมเพลตนี้ยังเหมาะสำหรับการพัฒนาโครงการสร้างแบรนด์ให้กับลูกค้าของคุณอีกด้วย ช่วยให้คุณสามารถอัปเดตความคืบหน้าของโครงการให้พวกเขาทราบอยู่เสมอ รวมถึงขอการอนุมัติผลงานโครงการจากลูกค้าได้อีกด้วย
เริ่มต้นสร้างคู่มือสไตล์แบรนด์ของคุณด้วยเทมเพลตที่มีประโยชน์นี้!
เริ่มต้นสร้างแบรนด์ที่สร้างแรงบันดาลใจวันนี้
คุณจะไม่เสียใจที่ได้ลงทุนเวลาและเงินในการพัฒนาแนวทางการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่ง ชัดเจน และจัดระเบียบอย่างดี ลองดูตัวอย่างแนวทางการสร้างแบรนด์ที่เราได้แบ่งปันให้คุณอย่างละเอียด
หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการจัดระเบียบหรือจัดทำเอกสารกลยุทธ์แนวทางการสร้างแบรนด์ของคุณ เราพร้อมช่วยเหลือคุณ