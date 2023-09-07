กระบวนการวางแผนการตลาด: การแยกขั้นตอนเป็นลำดับ

ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวางแผนการตลาดหรือไม่? การบริหารโครงการการตลาดก็เหมือนกับการบริหารร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด
คุณมีเวลาจำกัดมากในการเตรียมสินค้า (แคมเปญ) และคุณต้องประสานงานกับพนักงานที่รับผิดชอบหน้าที่ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง หากทำได้อย่างถูกต้อง คุณจะสามารถดึงดูดลูกค้าที่ภักดี (และกระหาย) จำนวนมากได้
ในบทความนี้ เราจะพิจารณาถึงกระบวนการวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ วิธีการนำไปใช้ในธุรกิจของคุณ และเครื่องมือที่ดีที่สุดที่จะช่วยคุณในกระบวนการทั้งหมด
สั่งอาหารได้แล้ว! ไปเลย
แผนการตลาดคืออะไร?
แผนการตลาดคือเอกสารที่แสดงกลยุทธ์การตลาดของบริษัทของคุณสำหรับเดือน, ไตรมาส, หรือปีที่กำลังจะมาถึง
นี่คือสิ่งที่แผนการตลาดประกอบด้วยเมื่อคุณเปิดใช้งาน:
- กิจกรรมการตลาดและตำแหน่งปัจจุบันของคุณ
- ภาพรวมโดยละเอียดของเป้าหมายการตลาดและเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ
- คำอธิบายความต้องการของลูกค้า
- ตัวชี้วัดที่คุณต้องติดตาม (ROI, จำนวนลูกค้าที่มีศักยภาพ, เป็นต้น)
แล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณสร้างแผนการตลาดที่ยอดเยี่ยม? คุณจะสามารถมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายการตลาดของคุณได้ และยังสามารถสร้างกลยุทธ์การตลาดที่ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันได้อีกด้วย นี่คือวิธีที่คุณสามารถสร้างแคมเปญการตลาดที่ทำให้แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญยังต้องอิจฉา!
ประโยชน์ของกระบวนการวางแผนการตลาด
การตลาดเมื่อทำอย่างถูกต้องสามารถส่งผลดีอย่างมีนัยสำคัญซึ่งสามารถกระตุ้นความสำเร็จของธุรกิจของคุณได้ นี่คือประโยชน์บางประการของการวางแผนการตลาดเชิงรุก
เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการตลาดที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจใหม่!
ให้เกณฑ์มาตรฐานและความรับผิดชอบ
ผ่านกระบวนการวางแผน คุณจะสามารถกำหนดเกณฑ์มาตรฐานและสร้างแผนที่นำทางสำหรับกลยุทธ์การตลาดของคุณเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้ การทำให้สิ่งนี้ชัดเจนจะช่วยให้ทั้งทีมสามารถรับผิดชอบต่อการกระทำและงานที่ได้รับมอบหมายของตนได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นเนื่องจากทุกคนทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและวิธีการที่พวกเขาต้องร่วมมือกัน
ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
เนื่องจากกระบวนการวางแผนการตลาดมีแนวโน้มที่จะครอบคลุมหลายแผนกและต้องการความร่วมมือในระดับหนึ่ง จึงเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการสื่อสารข้ามแผนกและสร้างความสามัคคีในองค์กร นอกจากนี้ การให้ทีมของคุณมีส่วนร่วมตั้งแต่เนิ่นๆ ยังช่วยให้คุณวางแผนได้อย่างสมจริง
ลดความเสี่ยง
ตอนนี้ คุณมีกลยุทธ์การตลาดแล้ว ด้วยการมีกระบวนการวางแผนที่ชัดเจน คุณจึงมีกรอบการทำงานที่สามารถช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของตลาดเป้าหมาย ข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน และการแบ่งส่วนตลาดได้ ซึ่งจะทำให้คุณเตรียมพร้อมรับมือกับปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดได้ดียิ่งขึ้น
ท้าทายความเชื่อและสมมติฐานของคุณ
เนื่องจากธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การมีกระบวนการวางแผนการตลาดจะช่วยให้คุณสามารถปรับตัวให้เข้ากับกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ ด้วยการปรับปรุงการตลาดของคุณอย่างต่อเนื่อง คุณอาจพบกับเครื่องมือและเทคนิคใหม่ ๆ ผสมผสานแนวคิดใหม่ ๆ จากสมาชิกทีมต่าง ๆและท้าทายกระบวนการทำงานมาตรฐานของคุณ
ขั้นตอนในกระบวนการวางแผนการตลาดมีอะไรบ้าง?
การสร้างแผนการตลาดเป็นครั้งแรกอาจดูเหมือนกระบวนการที่ซับซ้อน แต่จริงๆ แล้วมันง่ายมาก กระบวนการวางแผนจะง่ายขึ้น 100 เท่าเมื่อคุณแบ่งมันออกเป็นหกขั้นตอนดังนี้:
- บันทึกเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ
- ทำการวิจัยตลาด
- กำหนดบุคลิกภาพของผู้ซื้อ/ลูกค้าของคุณ
- ตั้งงบประมาณการตลาด
- ระบุกลยุทธ์ทางการตลาด
- กำหนดตารางแคมเปญการตลาด
มาดูแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียดกัน
1. บันทึกเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ
ก่อนวางแผนกลยุทธ์การตลาด คุณและทีมการตลาดของคุณควรขอให้ผู้บริหารระดับสูงชี้แจงวัตถุประสงค์ขององค์กรของคุณ
โดยทั่วไปแล้วทุกเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจขนาดใหญ่ควรมีระยะเวลาครอบคลุม 18-24 เดือน ซึ่งให้เวลาเพียงพอในการพัฒนาแผนการตลาดที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจโดยรวมเหล่านี้
สมมติว่าคุณเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดของร้านLos Pollos Hermanosจากซีรีส์ Breaking Bad เป้าหมายทางธุรกิจของเจ้าของร้านอย่างกัส ไฟริง อาจเป็นการเพิ่มรายได้ของร้านอาหารให้ถึง 3 ล้านดอลลาร์ในปีหน้า
คุณจะต้องสร้างเป้าหมายการตลาดแบบSMART ที่สามารถช่วยสนับสนุนเป้าหมายทางธุรกิจของเขาได้ ตัวอย่างเช่น:
- เพิ่มลูกค้าประจำขึ้นอีก 20%
- เพิ่มยอดขายแซนด์วิชไก่ร้อน 35%
- เพิ่มรายได้จากการจัดส่งและการกระจายสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ 😉
อยากรู้เกี่ยวกับเป้าหมาย SMART หรือไม่? ลองดู คู่มือของเราสำหรับเคล็ดลับในการสร้างเป้าหมายทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยม
เมื่อคุณได้ตัดสินใจเกี่ยวกับเป้าหมายแล้วเครื่องมือการจัดการโครงการการตลาดเช่นClickUp สามารถช่วยคุณบันทึกและติดตามเป้าหมายได้ ใน ClickUpเป้าหมายคือภาชนะระดับสูงที่สามารถแบ่งออกเป็นวัตถุประสงค์ย่อย ๆ ที่เรียกว่าเป้าหมาย (Targets)เป้าหมายสามารถวัดได้เป็นหน่วยเช่นตัวเลข, $$$, จริง/เท็จ, และรายการงาน
โบนัส:เครื่องมือการตลาดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
เมื่อคุณบรรลุเป้าหมายของคุณ คุณก็จะบรรลุเป้าหมายทางการตลาดของคุณเช่นกัน ClickUp จะอัปเดตเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าโดยอัตโนมัติเมื่อคุณบรรลุเป้าหมายในเวลาจริง ซึ่งสามารถกระตุ้นทีมขายและการตลาดของคุณได้เมื่อพวกเขาเห็นตัวเลขเพิ่มขึ้นทุกวัน!
ต้องการติดตามตัวชี้วัดการตลาดเพิ่มเติมหรือไม่?
ClickUp เต็มไปด้วยคุณสมบัติที่ทีมของคุณต้องการเพื่อจัดการโครงการหรือโปรแกรมการตลาดของคุณ แดชบอร์ดของมันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด แดชบอร์ดแต่ละตัวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมอบวิดเจ็ตที่สามารถปรับแต่งได้มากมายให้คุณติดตามตัวชี้วัดการตลาด (KPIs)และทุกเป้าหมายทางการตลาด
ติดตามยอดขาย, อัตราการเปลี่ยนแปลง, การมีส่วนร่วมทางสื่อสังคม, และอื่น ๆ ด้วยแผนภูมิเส้น, แผนภูมิแท่ง, แผนภูมิวงกลม, แผนภูมิแบตเตอรี่, หรือวิธีใดก็ตามที่คุณสามารถมองเห็นข้อมูลได้ดีที่สุด!
ต้องการไปถึงจุดหมายให้เร็วขึ้นหรือไม่?ใช้เทมเพลตการจัดการเนื้อหาของ ClickUpเพื่อติดตามเป้าหมายเนื้อหา งบประมาณ และทรัพยากรของคุณได้อย่างง่ายดายในที่เดียวรับเทมเพลตการสร้างแบรนด์เนื้อหานี้ฟรี!
2. ดำเนินการตรวจสอบการตลาดและวิจัย
ถึงเวลาที่จะย้อนกลับไปดูอย่างจริงจังแล้ว คุณจำเป็นต้องทบทวนการตัดสินใจและโครงการทางการตลาดทั้งหมดที่คุณได้ดำเนินการในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ คุณยังต้องตรวจสอบรายงานเก่าๆ เพื่อดูว่ากลยุทธ์ทางการตลาดใดที่ได้ผลและอะไรที่ไม่ได้ผล
แต่ทำไมล่ะ?
ด้วยความช่วยเหลือจากการตรวจสอบการตลาด คุณจะสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาที่แผนกการตลาดของคุณเคยเผชิญในอดีตได้ เชื่อ Gus:ClickUp Docsช่วยให้ทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ในเอกสารการตรวจสอบการวิจัยการตลาด และแผนการตลาดประจำปีของคุณ;มันเหมือนกับ Google Docs แต่ดีกว่ามาก!
ไม่เพียงแต่คุณสามารถฝังรายการ ตาราง รูปภาพ และวิดีโอได้เท่านั้น แต่คุณยังสามารถมอบหมายงานที่สามารถทำได้โดยตรงภายในเอกสาร ClickUp ได้อีกด้วย และเพื่อให้งานของคุณง่ายขึ้นไปอีก ClickUp ยังให้คุณบันทึกผลงานของคุณเป็นแบบแผนการตลาดที่คุณสามารถนำไปใช้ในภายหลังได้!
หลังจากการตรวจสอบแล้ว คุณจะต้องกำหนดตำแหน่งปัจจุบันของคุณในตลาดและแนวโน้มของตลาด ถามทีมของคุณว่า:
- ลูกค้าของคุณให้ความสำคัญกับราคาหรือไม่?
- คู่แข่งรายใหม่ได้ทำให้การเติบโตของธุรกิจคุณชะลอตัวลงหรือไม่?
- คุณมีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันเหนือธุรกิจอื่น ๆ หรือไม่?
แต่ทำไมต้องจำกัดความคิดเห็นไว้แค่ในบริษัทของคุณเท่านั้น? ความคิดเห็นของลูกค้าและลูกค้าของคุณก็มีความสำคัญเช่นกัน
ท้ายที่สุดแล้ว พวกเขาจะเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณด้วยมุมมองแบบฟอร์ม คุณสามารถสร้างแบบสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าได้อย่างละเอียด รวดเร็วจนแทบจะพูดคำว่า ไฮเซนเบิร์ก ไม่ทัน
เลือกจากประเภทของข้อความ ป้ายกำกับ คำถาม และอื่นๆ อีกมากมาย ClickUp ช่วยให้คุณแชร์แบบฟอร์มเหล่านี้ต่อสาธารณะได้ และจากนั้นจะรวบรวมคำตอบไว้ในเครื่องมือเดียวกัน วิธีนี้ช่วยให้คุณดำเนินการตามคำตอบของพวกเขาได้โดยตรง โดยนำข้อมูลที่ป้อนมาใส่ในแผนการตลาด
3. กำหนดบุคลิกภาพของผู้ซื้อของคุณ
คุณรู้จักลูกค้าของคุณดีแค่ไหนกันแน่? ในขั้นตอนนี้ คุณจำเป็นต้องยอมรับการแบ่งกลุ่มตลาด นั่นคืออะไร?
โดยพื้นฐานแล้ว คุณจะต้องระบุประเภทของลูกค้าที่แตกต่างกันในตลาดเป้าหมายของคุณ จากนั้นคุณจะต้องจำกัดความสนใจของคุณให้แคบลงไปที่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ หลังจากนั้น คุณจะต้องสร้างบุคลิกภาพของผู้ซื้อ ซึ่งเป็นตัวแทนสมมติของลูกค้าในอุดมคติของคุณในตลาดเป้าหมาย ถามทีมของคุณว่า:
- คนนี้คือใคร?
- พวกเขาต้องการอะไรและมีความสำคัญลำดับใด?
- พวกเขาตัดสินใจอย่างไร?
- พวกเขาทำงานที่ไหน?
- พวกเขาได้เงินเดือนเท่าไหร่?
- พวกเขาชอบอะไร และพวกเขาเกลียดอะไรอย่างแรง?
- พวกเขาบริโภคสื่อประเภทใด?
คุณจะต้องเข้าใจความคิดของพวกเขาอย่างแท้จริง เพื่อที่คุณจะสามารถปรับกลยุทธ์การตลาดให้ตรงใจพวกเขาได้มากที่สุด ตัวอย่างเช่น Los Pollos Hermanos ได้กำหนดบุคลิกภาพของผู้ซื้อเป็น Walt ซึ่งเป็นครูสอนเคมีในโรงเรียนมัธยมวัยกลางคน
ตอนนี้คุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับว่าเขาเป็นใคร มีพฤติกรรมอย่างไร และต้องการอะไรแล้ว คุณสามารถทำการตลาดกับเขาได้ดีขึ้น! แต่คุณจะสร้างบุคลิกภาพของผู้ซื้อได้อย่างไร? สองคำ: แผนผังความคิด.
การวาดแผนผังความคิดใน ClickUp สามารถช่วยให้ทีมการตลาดของคุณจัดระเบียบความคิดและไอเดียเมื่อสร้างบุคลิกภาพ เพียงวางแนวคิดหลักไว้ตรงกลางและเพิ่มความคิดที่เกี่ยวข้องเมื่อมันผุดขึ้นมา
และอย่าลืมว่า ยิ่งแผนผังความคิดของบุคลิกภาพมีรายละเอียดมากเท่าไร ก็ยิ่งดีเท่านั้น การรู้จักลูกค้าของคุณเป็นอย่างดีจะช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนการตลาดที่เฉพาะเจาะจงแต่มีกลยุทธ์ซึ่งเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายของคุณได้
4. กำหนดงบประมาณ
คุณอาจมีไอเดียการตลาดเชิงกลยุทธ์เจ๋ง ๆ มากมาย แต่ถ้าไอเดียเหล่านั้นไม่สอดคล้องกับงบประมาณการตลาดของคุณ ก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะนำไปปฏิบัติ และแม้ว่าคุณจะทุ่มเงินมหาศาลเพื่อทำตามไอเดียเหล่านั้น ก็ไม่มีการรับประกันว่าคุณจะประสบความสำเร็จและได้เงินมหาศาลในที่สุด
ดังนั้นคุณควรใช้เงินเท่าไหร่กับแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ของคุณ? การจัดสรร7-15%ของรายได้บริษัทของคุณให้กับแผนกการตลาดเป็นสิ่งที่เหมาะสม แต่ไม่ใช่กฎที่เหมาะกับทุกกรณี
อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่ากิจกรรมการตลาดเริ่มต้นใด ๆ อาจมีค่าใช้จ่ายสูงซึ่งรวมถึงการออกแบบโลโก้ การสร้างแบรนด์ และการสร้างแคมเปญจากศูนย์ คุณจะติดตามค่าใช้จ่ายทางการตลาดทั้งหมดของคุณได้อย่างไร?
ใน ClickUp ทุกงานสามารถมีรายละเอียดเพิ่มเติมที่เรียกว่าCustom Fields ได้ ด้วยฟิลด์เหล่านี้ คุณสามารถบันทึกข้อมูลเช่นหมายเลขโทรศัพท์, ป้ายกำกับ, กล่องกาเครื่องหมาย, และอื่น ๆ ได้
ในกรณีนี้ คุณสามารถติดตามงบประมาณและค่าใช้จ่ายของแต่ละกิจกรรมและงานการตลาดได้ด้วยช่อง 'เงิน' นอกจากนี้ด้วยฟังก์ชันการคำนวณคอลัมน์ คุณยังสามารถรวมยอดค่าใช้จ่ายโดยอัตโนมัติเพื่อดูว่าสอดคล้องกับงบประมาณของคุณหรือไม่
ดังนั้นไม่มี มาตรการครึ่งๆ กลางๆ อีกต่อไปเมื่อคุณกำลังสร้างแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ของคุณ!
โบนัส:ซอฟต์แวร์ปฏิทินการตลาด!
5. ระบุกลยุทธ์ทางการตลาด
ตอนนี้คุณทราบแล้วว่าลูกค้าของคุณเป็นอย่างไรอย่างชัดเจน ถึงเวลาแล้วที่คุณต้องเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายที่เหมาะสมซึ่งพวกเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการใช้งาน ท้ายที่สุดแล้ว กลุ่มเป้าหมายของคุณต้องเห็นโฆษณาของคุณใช่ไหม?
มาดูแพลตฟอร์มบางแห่งที่คุณสามารถนำแผนกลยุทธ์ของคุณไปปฏิบัติได้ และกลยุทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละแพลตฟอร์ม:
- บล็อก:การตลาดเนื้อหา+ การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา (SEO)
- Facebook/Instagram:การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์+การตลาดผ่านผู้มีอิทธิพล
- Google: SEO + โฆษณาค้นหา
- หนังสือพิมพ์: โฆษณาสิ่งพิมพ์
- โทรทัศน์: โฆษณา + การสนับสนุน
มาดูบุคลิกของวอลต์กันอีกครั้ง เนื่องจากเราได้กำหนดว่าเขาได้รับข่าวสารทั้งหมดจากโทรทัศน์ ความพยายามทางการตลาดของเราจึงควรมุ่งเน้นไปที่การสร้างโฆษณาที่ยอดเยี่ยม:
โปรดจำไว้ว่าข้อความของแคมเปญการตลาดเชิงกลยุทธ์ของคุณควรสะท้อนถึงความต้องการของลูกค้า ในกรณีนี้ โฆษณานี้ควรสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มเป้าหมายว่าอาหารของพวกเขามีคุณภาพสูงและสดใหม่—สดใหม่ถึง 99.99%
อย่างไรก็ตาม คุณ ไม่จำเป็นต้อง มุ่งเน้นกลยุทธ์ทั้งหมดของคุณไปที่แพลตฟอร์มเดียว การผสมผสานการตลาดที่ดีระหว่างสื่อออฟไลน์และออนไลน์ช่วยให้ทุกคนได้รับข้อความของคุณ ตอนนี้ ขึ้นอยู่กับทีมการตลาดของคุณที่จะตัดสินใจว่าพวกเขาต้องการเลือกเส้นทางใด ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างและเผยแพร่เนื้อหาใหม่บนบล็อกของคุณจัดสัมมนาออนไลน์อัตโนมัติ และในขณะเดียวกันก็โปรโมทเนื้อหาออฟไลน์เพื่อเปลี่ยนผู้ชมของคุณให้กลายเป็นลูกค้า ด้วยมุมมองแชทของ ClickUp คุณสามารถหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์และข้อเสนอการขาย แนบรูปภาพ/วิดีโอ และมอบหมายงานในส่วนผสมการตลาดของคุณได้
6. กำหนดตารางเวลาสำหรับแคมเปญการตลาด
ตอนนี้เราได้มาถึงจุดสิ้นสุดของกระบวนการวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์แล้ว หลังจากที่คุณได้วางแผนการตลาดอย่างละเอียดแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะทำรายการทุกภารกิจที่ต้องทำเพื่อให้แผนนี้สำเร็จลุล่วง
คุณทำได้อย่างไร?
ด้วยแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp คุณสามารถสร้างไทม์ไลน์แบบไดนามิกของกิจกรรมแคมเปญการตลาดของคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนจบได้มุมมองแกนต์ช่วยให้คุณมองเห็น วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของแต่ละงาน รวมถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ตลอดเส้นทาง
ด้วยTask Dependencies คุณสามารถระบุลำดับที่คุณต้องการให้เสร็จสิ้นงานของคุณได้ ทั้งหมดที่คุณต้องทำคือลากเส้นระหว่างสองงาน และคุณก็เสร็จแล้ว!
ขณะนี้ ทีมการตลาดของคุณจะไม่สามารถทำงานในภารกิจที่ต้องพึ่งพาได้จนกว่าพวกเขาจะเคลียร์ภารกิจก่อนหน้าแล้ว ต้องการทำงานในปฏิทินการตลาดดิจิทัลหรือไม่? คุณสามารถกำหนดเวลาทุกกิจกรรมการตลาดของคุณผ่านมุมมองปฏิทินของ ClickUp ได้
มันง่ายมากที่จะกำหนดเวลาโพสต์หรืองาน และปรับวันครบกำหนด—ทั้งหมดที่คุณต้องทำคือลากและวาง
หมายเหตุ: เนื่องจากกระบวนการตลาดเชิงกลยุทธ์ต้องการให้ทีมของคุณมีความรวดเร็วในการตอบสนอง ClickUp จึงมีเทมเพลตแผนการตลาดสำหรับปฏิทินเนื้อหา การจัดการ SEO การติดตามแคมเปญ ปฏิทินส่งเสริมการขาย การทดสอบ A/B และกระบวนการออกแบบกราฟิก
เพียงใช้เทมเพลตแผนการตลาด และคุณก็พร้อมที่จะเริ่มวางแผนได้ในไม่กี่วินาที! อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า ClickUp ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อกระบวนการวางแผนกลยุทธ์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังสามารถช่วยในกระบวนการการตลาดทุกขั้นตอน ตั้งแต่การดำเนินการไปจนถึงการติดตามผล
ดังนั้น ClickUp มีฟีเจอร์มากกว่าใช่ไหม? นี่คือสิ่งที่ ClickUp มีให้บริการ:
- มุมมองที่ยืดหยุ่น: แสดงงานของคุณในรูปแบบรายการสิ่งที่ต้องทำ,กระดานคัมบัง หรือปฏิทิน
- ความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมาย: เปลี่ยนความคิดเห็นให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ และมอบหมายให้กับสมาชิกในทีม
- การตรวจจับการทำงานร่วมกัน: ทราบเมื่อเพื่อนร่วมงานของคุณกำลังทำงานในภารกิจหรือเอกสารเดียวกันกับคุณ
- ชีพจร: ดูว่าทีมของคุณกำลังทำอะไรอยู่แบบเรียลไทม์ เหมาะสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกล
- แดชบอร์ดแบบ Agile: ตรวจสอบเมตริกของ Agile และ Scrumด้วยแผนภูมิ เช่นแผนภูมิ Velocity, แผนภูมิ Burndown,แผนภูมิ Burn-up เป็นต้น
- การรายงานทีม: ติดตามและตรวจสอบประสิทธิภาพและความก้าวหน้าของทีมคุณ
- ระบบอัตโนมัติ: เร่งกระบวนการตลาดเชิงกลยุทธ์ของคุณด้วยการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานซ้ำๆและขั้นตอนการทำงานทางการตลาด
- การผสานการทำงาน: ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์การทำงานที่สำคัญอื่น ๆ เช่น Slack, Google Drive และOutlook
- แอปพลิเคชันมือถือ: แอปพลิเคชัน iOS และ Android ที่มีความยืดหยุ่น ช่วยให้คุณจัดการโครงการได้ตลอดเวลา
ใครได้ประโยชน์จากการใช้แผนการตลาด?
- ธุรกิจ: ธุรกิจหลากหลายประเภทจะได้รับประโยชน์จากการใช้แผนการตลาด แผนการตลาดทำหน้าที่เป็นแผนที่นำทางบริษัทไปสู่เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ โดยระบุการดำเนินการทางการตลาดและแคมเปญที่เฉพาะเจาะจง ด้วยแผนการตลาดที่ชัดเจน ธุรกิจสามารถระบุกลุ่มเป้าหมายได้แม่นยำยิ่งขึ้น เข้าใจคู่แข่งได้ดีขึ้น และจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแผนการตลาดร้านอาหาร แผนการเริ่มต้นธุรกิจ แผนการตลาดสำหรับธุรกิจบริการบัญชี แผนการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ
- แผนการตลาดร้านอาหาร
- เริ่มต้นแผนการตลาดธุรกิจ
- แผนการตลาดสำหรับการทำบัญชี
- แผนการตลาดธุรกิจบริการ
- หน่วยงาน: หน่วยงานมักถูกเรียกให้ให้บริการทางการตลาด เช่น การออกแบบและดำเนินแคมเปญสำหรับลูกค้าของพวกเขา ในบริบทนี้ การมีแผนการตลาดที่พร้อมใช้งานเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยงานสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสื่อสารภายในหน่วยงานอีกด้วยแผนการตลาดสำหรับหน่วยงานสร้างสรรค์ แผนการตลาดสำหรับหน่วยงานการตลาด แผนการตลาดสำหรับหน่วยงานออกแบบ แผนการตลาดสำหรับหน่วยงานโฆษณา
- แผนการตลาดสำหรับเอเจนซี่สร้างสรรค์
- แผนการตลาดสำหรับเอเจนซี่การตลาด
- แผนการตลาดสำหรับเอเจนซี่ออกแบบ
- แผนการตลาดสำหรับบริษัทโฆษณา
เริ่มวางแผนกลยุทธ์การตลาดของคุณด้วย ClickUp
แล้วความลับในการจัดประชุมวางแผนกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมคืออะไร? สิ่งที่คุณต้องทำคือค้นหาว่าลูกค้าของคุณต้องการอะไร กำหนดเวลาและงบประมาณทรัพยากร คิดหาวิธีที่ดีที่สุดในการให้บริการลูกค้าของคุณ และนั่นแหละ เราบอกคุณแล้ว มันก็เหมือนกับธุรกิจร้านอาหารนั่นแหละ 😁
และเนื่องจากร้านอาหารส่วนใหญ่มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อช่วยคุณ คุณจึงจำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติและเครื่องมือโครงการเฉพาะทางเช่น ClickUp เพื่อช่วยคุณเช่นกัน! ตั้งแต่ตัวติดตามเป้าหมายไปจนถึงแดชบอร์ดและไทม์ไลน์ มันมีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อเริ่มต้นแผนการตลาดของคุณ
รับ ClickUp ฟรีวันนี้ แล้วสร้างสรรค์แคมเปญการตลาดที่สมบูรณ์แบบ!
ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่?อ่านบทสรุปจากผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อรับไอเดียการจัดการการตลาดเพิ่มเติม.