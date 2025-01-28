10 เครื่องมือการตลาดที่ดีที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพในปี 2025 (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)

การบริหารสตาร์ทอัพเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและเครียดในเวลาเดียวกัน มีโอกาสมากมายอยู่ตรงหน้าคุณ แต่ก็มีงานมากมายที่ต้องจัดการบนโต๊ะของคุณเช่นกัน
ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามีบางรายการในรายการที่ต้องทำของคุณเกี่ยวกับการตลาด ตั้งแต่การเพิ่มอันดับในเครื่องมือค้นหาไปจนถึงการเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ มีหลายอย่างที่ต้องทำ
โชคดีที่มีเครื่องมือการตลาดมากมายสำหรับสตาร์ทอัพที่จะช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น
ในโพสต์นี้ เราจะแบ่งปันเครื่องมือการตลาด 10 อันดับแรกสำหรับสตาร์ทอัพ และวิธีที่คุณสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อเปิดตัวธุรกิจของคุณสู่ความสำเร็จอย่างก้าวกระโดด ☄️
คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือการตลาดสำหรับสตาร์ทอัพ?
เครื่องมือการตลาดสำหรับสตาร์ทอัพไม่ได้เหมือนกันทั้งหมด บางอย่างเหมาะสำหรับธุรกิจ SaaSที่เน้นเทคโนโลยี ในขณะที่บางอย่างเหมาะกับแบรนด์ไลฟ์สไตล์มากกว่า
ไม่ว่าคุณต้องการเครื่องมืออะไร นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกเครื่องมือการตลาดสำหรับสตาร์ทอัพของคุณ:
- ความร่วมมือ: ไม่มีอะไรแย่ไปกว่าการทำงานกับทีมที่ไม่ประสานงานกัน เลือกเครื่องมือที่ให้การร่วมมือแบบเรียลไทม์เพื่อให้ทุกคนได้รับการอัปเดตและอยู่ในหน้าเดียวกันในสภาพแวดล้อมของสตาร์ทอัพที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
- การปรับแต่ง: สตาร์ทอัพต้องปรับตัวและดำเนินการอย่างรวดเร็ว มองหาเครื่องมือที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนและสร้างโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของคุณ
- การผสานการทำงาน: เครื่องมือของคุณควรทำงานร่วมกันได้ดี ค้นหาเครื่องมือการตลาดที่สามารถผสานการทำงานกับโปรแกรมการจัดการและการออกแบบอื่น ๆ ที่คุณใช้เป็นประจำ
- เทมเพลต: เครื่องมือการตลาดที่มีประสิทธิภาพช่วยประหยัดเวลาและเงิน เลือกแพลตฟอร์มที่มีเทมเพลตเพื่อทำงานที่ต้องทำซ้ำได้เร็วขึ้น
10 เครื่องมือการตลาดที่ดีที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพที่ควรใช้
นี่คือรายการเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับทีมการตลาดและสตาร์ทอัพ ตั้งแต่การวิจัยคำหลักไปจนถึงการโพสต์บนโซเชียลมีเดีย มีเครื่องมือทั้งแบบเสียค่าใช้จ่ายและฟรีสำหรับทุกสตาร์ทอัพและกลยุทธ์การตลาด
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับสตาร์ทอัพที่ช่วยให้การจัดตารางงาน การมอบหมายความรับผิดชอบ และการจัดการงานประจำวันง่ายกว่าที่เคยทีมการตลาดใช้ClickUpเพื่อสร้างปฏิทินบรรณาธิการและการตลาดและจัดการตารางการเผยแพร่
แต่เดี๋ยวก่อน ยังมีอีกนะ ?
คุณสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้กับทุกสิ่งตั้งแต่การมีส่วนร่วมทางสื่อสังคมออนไลน์ไปจนถึงโฆษณาที่ต้องชำระเงิน ระดมความคิดกับทีมของคุณเพื่อพัฒนาแคมเปญใหม่ ๆ หรือใช้มุมมองต่าง ๆ เพื่อเจาะลึกการวิเคราะห์ข้อมูล ให้ระบบอัตโนมัติทำงานแทนคุณเพื่อมอบหมายโครงการให้กับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องได้ทันที และลดเวลาที่ใช้ไปกับงานที่ซ้ำซ้อน
หนึ่งในคุณสมบัติที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือClickUp AI ผู้ช่วยเขียนที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การตลาดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น สร้างขึ้นเพื่อการใช้งานที่หลากหลาย ใช้เพื่อสร้างแคมเปญอีเมล เขียนบทสรุปเนื้อหา สร้างบทความบล็อก หรือสร้างแนวคิดระหว่างการวิจัยคีย์เวิร์ด ที่ดีที่สุดคือ คุณสามารถปรับให้เข้ากับเสียงเฉพาะของแบรนด์ของคุณได้
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:
- ระบบอัตโนมัติช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นโดยการสร้างงานที่ต้องทำซ้ำโดยอัตโนมัติและมอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่รับผิดชอบ
- เครื่องมือแบบครบวงจรช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- แม่แบบนับพันช่วยให้ชีวิตการเริ่มต้นธุรกิจง่ายขึ้น ไม่ว่าคุณจะกำลังร่างแผนการตลาดหรือวิเคราะห์ผู้ถือหุ้นสำหรับโครงการที่กำลังจะมาถึง
ข้อจำกัดของ ClickUp:
- ผู้ใช้บางคนอาจรู้สึกถึงความซับซ้อนของฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลายในตอนแรก แต่มีแหล่งความช่วยเหลือมากมายที่จะแนะนำผู้ใช้ใหม่
- แผนฟรีไม่รวมการเข้าถึงเครื่องมือ AI ใหม่ แต่มีค่าใช้จ่ายเพียง $5 หากคุณเลือกแผนชำระเงิน
ราคาของ ClickUp:
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้ ชำระรายปี
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (8,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
2. KWFinder
ในฐานะสตาร์ทอัพ การสร้างตัวตนออนไลน์เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างแบรนด์ของคุณคือการทำการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับในเครื่องมือค้นหา (SEO) บนหน้าแลนดิ้งเพจและบล็อกของคุณ ขั้นตอนแรกในกระบวนการนี้คือการทำการวิจัยคีย์เวิร์ด ?
KWFinder เป็นเครื่องมือทางการตลาดสำหรับสตาร์ทอัพที่ช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายคำหลักที่เหมาะสมเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณ ใช้เครื่องมือนี้เพื่อดูว่าคู่แข่งของคุณจัดอันดับสำหรับคำใดบ้าง รับปริมาณการค้นหาสำหรับคำหลักเฉพาะ และระบุคำที่คุณสามารถเริ่มจัดอันดับได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ KWFinder:
- คุณสมบัติของ SERPWatcher ให้คุณทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดอันดับคำค้นหาตลอดเวลา คุณไม่ต้องเสียทรัพยากรที่มีค่าไปกับเครื่องมือติดตาม
- SiteProfiler ตรวจสอบอำนาจของแบรนด์ของคุณและเฝ้าติดตามตัวชี้วัด SEO ที่สำคัญ เช่น ลิงก์ย้อนกลับและเนื้อหาที่ดึงดูดการเข้าชมมากที่สุด
- เครื่องมือตรวจสอบความผันผวนของหน้าผลการค้นหา (SERP Volatility Checker) ช่วยให้คุณติดตามการเปลี่ยนแปลงของ Google Core Update และการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่ส่งผลโดยตรงต่อปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ
ข้อจำกัดของ KWFinder:
- มีการจำกัดจำนวนคำค้นหาที่เกี่ยวข้องสำหรับทุกแพ็กเกจ ซึ่งอาจเป็นข้อจำกัดสำหรับสตาร์ทอัพที่ต้องการการเติบโตอย่างรวดเร็ว
- ไม่มีเครื่องมือวิเคราะห์ช่องว่างของคำค้นหา ดังนั้นคุณจะต้องใช้เครื่องมืออื่น เช่น Google Analytics เพื่อระบุพื้นที่ที่คุณอาจขาดเนื้อหาที่มีคุณค่า
ราคาของ KWFinder:
- Mangools Entry: $29/เดือน
- Mangools Basic: $49/เดือน
- Mangools Premium: $69/เดือน
- Mangools Agency: $129/เดือน
คะแนนและรีวิวของ KWFinder:
- G2: 4. 5/5 (5+ รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
3. ฮูตสูท
Hootsuite เป็นเครื่องมือจัดการโซเชียลมีเดียที่ช่วยให้การเผยแพร่เนื้อหาบนช่องทางโซเชียลมีเดียของสตาร์ทอัพของคุณเป็นเรื่องง่าย ใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณ โปรโมตเนื้อหาจากบล็อกของคุณ และเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hootsuite:
- กำหนดเวลาโพสต์ในทุกบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณในที่เดียว
- คุณสมบัติการติดตามช่วยให้คุณเห็นประเภทของเนื้อหาที่ทำงานได้ดีที่สุดกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
- มุมมองปฏิทินช่วยให้คุณเห็นกำหนดการเผยแพร่ทั้งหมดของคุณและปรับเวลาให้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่ผู้ใช้ของคุณมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่ระบบมากที่สุด
ข้อจำกัดของ Hootsuite:
- ผู้ใช้บางรายที่ชอบมุมมองแบบแยกต่างหากพบว่าแดชบอร์ดแบบครอบคลุมมีความรกเล็กน้อย
- คุณสมบัติมากมายหมายถึงเส้นทางการเรียนรู้ที่ยาวขึ้น; นักการตลาดมือใหม่และสตาร์ทอัพอาจต้องใช้เวลาในการปรับตัวให้ทัน
ราคาของ Hootsuite:
- มืออาชีพ: $99/เดือน
- ทีม: $249/เดือน
- ธุรกิจ: ฿739/เดือน
- องค์กรแบบกำหนดเอง: ราคาที่ปรับให้เหมาะสม
คะแนนและรีวิวของ Hootsuite:
- G2: 4. 1/5 (4,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,400 รายการ)
4. Canva
การตลาดดิจิทัลไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เขียนเพียงอย่างเดียว—คุณต้องการกราฟิกและวิดีโอเพื่อเข้าถึงผู้ชมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในปัจจุบัน.เครื่องมือออกแบบเช่น Canvaทำให้การสร้างทุกสิ่งตั้งแต่โฆษณาที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไปจนถึงแบนเนอร์ทางสื่อสังคมออนไลน์ง่ายขึ้นกว่าที่เคย.
เวอร์ชันฟรีให้คุณเข้าถึงภาพ, กราฟิก, และเทมเพลตได้หลายพันรายการ ขณะที่เวอร์ชันเสียค่าใช้จ่ายให้คุณปรับแต่งและเลือกตัวเลือกได้มากขึ้น ใช้ Canva เพื่อสร้างสินทรัพย์แบรนด์, ร่วมงานกับสมาชิกทีมออกแบบของคุณ, และเผยแพร่หรือดาวน์โหลดผลงานของคุณได้เพียงไม่กี่คลิก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Canva:
- เทมเพลตช่วยให้การสร้างสื่อการตลาด เช่น คำเชิญเปิดตัวผลิตภัณฑ์ โฆษณาการขาย และอินโฟกราฟิกสำหรับบล็อก เป็นเรื่องง่าย
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์—รวมถึงโฟลเดอร์, ตารางเวลา, และเครื่องมือแสดงความคิดเห็นในตัว—ให้คุณสามารถให้ทีมทั้งหมดมีส่วนร่วมในกระบวนการออกแบบ
- โปรแกรมตัดต่อวิดีโอและแอนิเมชันในตัวช่วยให้การสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจสำหรับผู้ชมที่มีช่วงความสนใจสั้นเป็นเรื่องง่าย
ข้อจำกัดของ Canva:
- ผู้ใช้บางรายพบว่าอินเทอร์เฟซมีข้อบกพร่องที่ทำให้เนื้อหาไม่เรียงตรงกันอย่างสมบูรณ์หรือฟีเจอร์การลากและวางทำงานไม่สม่ำเสมอ
- ผู้ใช้รายอื่นพบว่าคุณภาพของเทมเพลตฟรีมีข้อจำกัด ทำให้ยากที่จะสร้างเนื้อหาที่หลากหลายโดยไม่ต้องอัปเกรดเป็นแผนชำระเงิน
ราคาของ Canva:
- ฟรี
- ข้อดี: $119.99 ต่อปี สำหรับหนึ่งคน
- ทีม: $149. 90/ปี สำหรับห้าคนแรก
คะแนนและรีวิวของ Canva:
- G2: 4. 7/5 (4,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (11,300+ รีวิว)
5. บัฟเฟอร์
Buffer เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือการตลาดดิจิทัลที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การตลาดบนโซเชียลมีเดียรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นตั้งแต่การสร้างปฏิทินการตลาดไปจนถึงการติดตามข้อมูลเชิงวิเคราะห์ เครื่องมือนี้มีประโยชน์สำหรับสตาร์ทอัพและอินฟลูเอนเซอร์ที่ต้องการปรับปรุงวิธีการแบ่งปันกับกลุ่มเป้าหมาย
เครื่องมือนี้สามารถผสานการทำงานกับช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ รวมถึง Facebook, Instagram, LinkedIn, Mastodon, TikTok และ Shopify
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของบัฟเฟอร์:
- ระบบ AI ที่ติดตั้งไว้ช่วยคุณตัดสินใจว่าเมื่อไหร่และอะไรที่คุณควรเผยแพร่ตามกลุ่มเป้าหมายของคุณ
- รายงานอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาเมื่อต้องวิเคราะห์ว่าเนื้อหาใดมีประสิทธิภาพดี
- ระดับสิทธิ์ที่แตกต่างกันช่วยให้คุณสามารถมอบสิทธิ์การเข้าถึงให้กับสมาชิกในทีมได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้คุณสามารถทำงานร่วมกันได้
ข้อจำกัดของบัฟเฟอร์:
- ผู้ใช้บางรายพบว่าโพสต์ไม่สามารถเผยแพร่ได้—บางครั้งเกิดจากปัญหาของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ไม่ใช่จาก Buffer เอง—ซึ่งหมายความว่าพวกเขาต้องเผยแพร่ด้วยตนเองอยู่ดี
- การวิเคราะห์การตลาดให้ภาพรวมพื้นฐานแต่คุณจะต้องใช้เครื่องมืออื่นหากต้องการข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
การกำหนดราคาแบบบัฟเฟอร์:
- ฟรี
- สิ่งจำเป็น: $6/เดือน สำหรับหนึ่งช่อง
- ทีม: $12/เดือน สำหรับหนึ่งช่องทาง
- หน่วยงาน: $120/เดือน สำหรับ 10 ช่อง
คะแนนและรีวิวของบัฟเฟอร์:
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (1,400+ รีวิว)
6. เฮมิงเวย์ เอดิเตอร์
Hemingway Editor เป็นเครื่องมือการตลาดเนื้อหาที่มั่นคงสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและสตาร์ทอัพ โปรแกรมแก้ไขออนไลน์ฟรีนี้ช่วยให้คุณตรวจสอบเนื้อหาเพื่อหาข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ทั่วไป ทำให้เนื้อหาของคุณสะอาดเรียบร้อยในพริบตา นอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุงความอ่านง่ายโดยเน้นประโยคที่ใช้เสียงพาสซีฟแทนเสียงแอคทีฟ
แก้ไขได้โดยตรงในแอป และใช้เครื่องมือการจัดรูปแบบเพื่อเพิ่มหัวข้อ, จุดลูกศร, และลิงก์เพื่อให้เนื้อหาของคุณน่าสนใจและให้ข้อมูลมากขึ้น ✍️
คุณสมบัติเด่นของ Hemingway Editor:
- เวอร์ชันออนไลน์ฟรีใช้ปากกาเน้นข้อความสีต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการเห็นเนื้อหาที่ควรได้รับการแก้ไข
- ระดับความอ่านง่ายและจำนวนคำช่วยให้คุณประเมินได้ว่าเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของคุณหรือไม่
ข้อจำกัดของโปรแกรมแก้ไขเฮมิงเวย์:
- ข้อเสนอแนะในการแก้ไขค่อนข้างพื้นฐาน ดังนั้นคุณควรใช้คู่มือรูปแบบและการใช้คำสำหรับเนื้อหาที่ซับซ้อนมากขึ้น
- เวอร์ชันออนไลน์ไม่มีฟังก์ชันการบันทึก
- คุณไม่สามารถป้อนเสียงหรือสไตล์ที่ต้องการได้
ราคาของ Hemingway Editor:
- ฟรี: เครื่องมือแก้ไขออนไลน์
- $19.99: ชำระครั้งเดียวสำหรับแอป
คะแนนและรีวิวของ Hemingway Editor:
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
7. สแล็ก
หากสตาร์ทอัพของคุณต้องการความร่วมมือและการสื่อสารเป็นประจำทุกวัน ให้หันมาใช้Slack แอปนี้ถือเป็นมาตรฐานสูงสุดสำหรับการแชทกับสมาชิกในทีมและทำงานให้สำเร็จลุล่วง
Slack ช่วยให้คุณสร้างช่องทางต่างๆ สำหรับกลุ่มที่แตกต่างกันได้ สร้างช่องทางสำหรับการสนทนาสนุกๆ นอกเวลางาน หรือพื้นที่สำหรับการอภิปรายเกี่ยวกับโปรเจกต์เฉพาะ เช่น การตลาดเนื้อหา
ส่งข้อความถึงทั้งทีมหรือกลุ่ม หรือเลือกส่งข้อความโดยตรงเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของการสื่อสาร เข้าร่วม "Huddles" — การโทรด้วยเสียงและวิดีโอ — เพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาใหม่หรือตอบคำถามเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรการตลาดอย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack:
- Slack Connect ช่วยให้คุณเพิ่มบุคคลภายนอกองค์กรของคุณและจำกัดการเข้าถึงเฉพาะช่องทางที่เลือกได้
- สร้างการแจ้งเตือนแบบกำหนดเองเพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับปัญหาที่เร่งด่วนที่สุดทันที หรือปิดการอัปเดตเพื่อมุ่งเน้นการทำงานอย่างเต็มที่โดยไม่ถูกรบกวน
- การผสานรวมกับระบบ CRM สำหรับสตาร์ทอัพและเครื่องมือเช่น Google Drive ทำให้การดำเนินงานข้ามแพลตฟอร์มเป็นเรื่องง่าย
ข้อจำกัดของ Slack:
- ผู้ใช้บางคนพบว่า Slack ทำให้เสียสมาธิ แต่การปรับแต่งการแจ้งเตือนสามารถลดปัญหานี้ได้
- ผู้ใช้รายอื่นต้องการให้มีฟีเจอร์ที่สามารถดูได้ว่าใครออนไลน์ครั้งล่าสุดเมื่อใด แทนที่จะแสดงเพียงสถานะปัจจุบันเท่านั้น
การตั้งราคาแบบหละหลวม:
- ข้อดี: $8.75 ต่อคน ต่อเดือน
- ธุรกิจ+: 15 ดอลลาร์/คน/เดือน
- Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Slack:
- G2: 4. 5/5 (31,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (23,000+ รีวิว)
8. GetResponse
ในฐานะสตาร์ทอัพ คุณต้องสื่อสารกับผู้คนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อกับนักลงทุน ผู้สนับสนุน หรือลูกค้า การรักษาการติดต่อให้ราบรื่นนั้นกินเวลาของคุณไปมาก เครื่องมือการตลาดผ่านอีเมลอย่าง GetResponse สามารถช่วยอัตโนมัติแคมเปญอีเมลบางส่วนของคุณได้
ใช้แบบฟอร์มลงทะเบียน, ป๊อปอัพบนหน้า landing page, และจดหมายข่าวเพื่อเพิ่มการสร้างลูกค้าเป้าหมายและรวบรวมข้อมูลติดต่อ ใช้เทมเพลตตอบกลับอัตโนมัติเพื่อดูแลผู้ติดตามและได้ลูกค้าใหม่ แพลตฟอร์มการตลาดทางอีเมลยังให้คุณติดตามการมีส่วนร่วมและแชร์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อขยายการเข้าถึงของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GetResponse:
- การเชื่อมต่อมากกว่า 100 รายการ รวมถึง Gmail, Hubspot, Shopify และ WordPress
- เครื่องมือสร้างอีเมลด้วย AI ใหม่ช่วยประหยัดเวลาด้วยการสร้างเนื้อหาโดยอัตโนมัติตามคำค้นหา ประเภทของธุรกิจ และกลุ่มผู้ชมที่เฉพาะเจาะจง
ข้อจำกัดของ GetResponse:
- ผู้ใช้บางรายพบว่าอินเทอร์เฟซของอีเมลการตลาดดูล้าสมัยและต้องการการปรับแต่ง
- เครื่องมือขั้นสูงกว่า เช่น ตัวออกแบบหน้าแลนดิ้ง มีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูง
ราคาของ GetResponse:
- ฟรี
- การตลาดผ่านอีเมล: $19/เดือน
- การตลาดอัตโนมัติ: $59/เดือน
- การตลาดอีคอมเมิร์ซ: $119/เดือน
คะแนนและรีวิว GetResponse:
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
9. ClickFunnels
ClickFunnels เป็นเครื่องมือที่สตาร์ทอัพใช้สำหรับการทดสอบ A/B และการรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า(CRM) เครื่องมือนี้ถูกออกแบบมาเพื่อนำผู้ใช้จากโซเชียลมีเดียและการค้นหาแบบออร์แกนิกมายังเว็บไซต์ของคุณ และช่วยให้พวกเขาค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickFunnels:
- เครื่องมือสร้างหน้าเว็บแบบลากและวางที่สามารถปรับแต่งได้สามารถเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงและสร้างเว็บไซต์ที่ใช้งานง่าย
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การเขียนโค้ดเพื่อสร้างหน้าแลนดิ้งเพจและฟันเนล
ข้อจำกัดของ ClickFunnels:
- เครื่องมือการตลาดทางอีเมลไม่มีให้บริการในทุกแพ็กเกจ
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่ามีความยากลำบากในการเรียนรู้หรือว่าบางฟีเจอร์ไม่ทำงานอย่างราบรื่น
ราคาของ ClickFunnels:
- พื้นฐาน: 147 ดอลลาร์/เดือน
- ข้อดี: $197/เดือน
- Funnel Hacker: $497/เดือน
คะแนนและรีวิว ClickFunnels:
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
10. ฮอตจา
Hotjar มอบข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับเส้นทางการเดินทางของลูกค้าและอัตราการเปลี่ยนแปลง. เครื่องมือวิเคราะห์ส่วนใหญ่จะบอกคุณว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ไม่ให้คุณทราบถึงสาเหตุว่าทำไม.
Hotjhar ใช้แผนที่ความร้อนเพื่อแสดงว่าผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ของคุณอย่างไร และพวกเขาทำการแปลงเป็นลูกค้าหรือออกจากเว็บไซต์ของคุณที่ไหน ด้วยข้อมูลลูกค้าเหล่านี้ คุณสามารถปรับแต่งสินค้าของคุณให้ตรงกับความต้องการของพวกเขา และปรับปรุงเนื้อหาของคุณเพื่อเพิ่มอัตราการแปลงเป็นลูกค้า
คุณสมบัติเด่นของ Hotjar:
- คุณสามารถทำการวิจัยตลาดและได้รับข้อมูลเชิงลึกจากลูกค้าจริงเพื่อจัดการแคมเปญการตลาดได้ดีขึ้น
- การบันทึกช่วยให้คุณดูเซสชันการใช้งานจริงของผู้ใช้เพื่อระบุจุดที่เกิดปัญหา
- ฟีเจอร์การสอบถามช่วยให้คุณสามารถติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้โดยตรงเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาชอบและไม่ชอบเกี่ยวกับเนื้อหาของคุณ
ข้อจำกัดของ Hotjar:
- คุณไม่สามารถแยกข้อมูลตามช่วงวันที่ได้ ซึ่งทำให้การติดตามเส้นทางการเดินทางของลูกค้าเป็นเรื่องยากหากคุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อไม่นานมานี้
- Hotjar ไม่สามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันมือถือได้ ดังนั้นคุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเฉพาะเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ใช้ใช้งานเวอร์ชันเดสก์ท็อปของเว็บไซต์ของคุณเท่านั้น
ราคาของ Hotjar:
- พื้นฐาน: ฟรีตลอดไป
- ธุรกิจ: $99/เดือน
- ระดับ: $213/เดือน
คะแนนและรีวิว Hotjar:
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
ยกระดับการตลาดของคุณไปอีกขั้น
ด้วยเครื่องมือการตลาดทั้งฟรีและเสียค่าใช้จ่ายสำหรับสตาร์ทอัพเหล่านี้ คุณจะมั่นใจได้ว่าจะมีทุกสิ่งที่จำเป็นในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณ
คุณต้องการเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติที่ช่วยให้การเผยแพร่เนื้อหาเป็นไปอย่างราบรื่นหรือไม่? ซอฟต์แวร์ที่ช่วยปรับปรุงการจัดระเบียบและการสื่อสาร? ไม่ว่าคุณจะมีแรงจูงใจอะไร ก็มีโซลูชันที่เหมาะกับคุณ
แม้ว่าเครื่องมือเหล่านี้จะยอดเยี่ยม แต่จะดียิ่งขึ้นเมื่อคุณสามารถจัดการการตลาดและการบริหารโครงการทั้งหมดได้ในแพลตฟอร์มเดียวที่สะดวกสบาย นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วย ?
ClickUp ช่วยปรับปรุงการร่วมมือ, การสื่อสาร, และประสิทธิภาพการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการตลาดของคุณ. เลือกจากเทมเพลตหลายพันแบบเพื่อค้นหาเอกสารการตลาดที่คุณต้องการเพื่อสร้างแบรนด์, สร้างอำนาจ, และเพิ่มการแปลง.เริ่มต้นกับ ClickUp วันนี้— ฟรีตลอดไป!