10 ซอฟต์แวร์ปฏิทินการตลาดที่ดีที่สุดในปี 2025 (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)

หากทีมของคุณเป็นเหมือนทีมการตลาดส่วนใหญ่ คุณคงกำลังจัดการกับปฏิทินหลายอัน สเปรดชีตที่ยุ่งเหยิง และเนื้อหาจำนวนมากที่มีกลุ่มเป้าหมายทับซ้อนกันและเป้าหมายที่ไม่สอดคล้องกัน และคุณกำลังสูญเสียประสิทธิภาพการทำงาน อย่าเป็นเหมือนทีมการตลาดส่วนใหญ่
คุณสามารถเลือกซอฟต์แวร์ปฏิทินการตลาดได้หลายสิบตัวเลือกทั้งแบบเสียเงินและฟรีเพื่อให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น. ตัวที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณละทิ้งความวุ่นวายและทำให้การตลาดของคุณเป็นระบบอย่างถาวร. 🙌
เชื่อเราเถอะ คุณไม่อยากจะเลื่อนสิ่งนี้ออกไปอีกแล้ว เราได้ทำส่วนที่ยากที่สุดไว้แล้ว และคัดสรรซอฟต์แวร์ปฏิทินการตลาดที่ดีที่สุด 10 ตัวไว้ให้คุณแล้ว ทั้งหมดที่คุณต้องทำคือค้นหาคู่ที่เหมาะกับคุณที่สุด และยกระดับเกมการตลาดของคุณให้สูงขึ้นไปอีกขั้น 🌻
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ปฏิทินการตลาด?
ซอฟต์แวร์ปฏิทินการตลาดคือการทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น คุณต้องการสิ่งที่ทำให้กิจกรรมการตลาดของคุณง่ายขึ้นในทุกด้าน
เราจะไม่ทำให้คุณเบื่อด้วยรายละเอียดทุกอย่าง แต่เราได้เน้นเครื่องมือปฏิทินการตลาดที่สำคัญไว้แล้วหากคุณสนใจ: 👀
- การมองเห็น: มองหาเครื่องมือที่ช่วยให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการตลาดสามารถมองเห็นข้อมูลได้ โดยควรมีระดับสิทธิ์ที่แตกต่างกัน
- ปรับแต่งได้: ปฏิทินที่ดีที่สุดมาพร้อมกับสถานะ, งาน, แผงควบคุม, และอื่น ๆ ที่สามารถปรับแต่งได้
- มุมมอง:ซอฟต์แวร์ปฏิทินการตลาดออนไลน์ของคุณควรมีมุมมองเพื่อจัดระเบียบไทม์ไลน์ของโครงการ งบประมาณ และกระบวนการทางการตลาดของคุณในหลายโครงการ
- การผสานรวม: ปฏิทินการตลาดที่สามารถผสานรวมกับเครื่องมือการทำงานทั้งหมดที่คุณมี — ตั้งแต่ Zoom และ Slack ไปจนถึง Microsoft PowerPoint และ Google Sheets — เป็นสิ่งจำเป็น
- ราคา: คุณต้องการซอฟต์แวร์ปฏิทินการตลาดฟรีหรือสามารถลงทุนในเครื่องมือที่มีราคาสูงได้หรือไม่? ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม มองหาปฏิทินการตลาดที่มีราคาเหมาะสม
- ระบบอัตโนมัติ: ใครอยากใช้เวลาทั้งวันทำงานยุ่งๆ?เลือกปฏิทินการตลาดที่มีระบบอัตโนมัติสำหรับงานประจำวันง่ายๆหรืองานที่ต้องทำซ้ำๆ
รายการนี้อาจยาวต่อไปได้ แต่ถ้าคุณเป็นเหมือนเรา คุณก็คงมีงานที่ต้องทำอีกมาก นอกจากนี้ เราได้เน้นคุณสมบัติที่ดีที่สุดของแต่ละเครื่องมือซอฟต์แวร์ในรายการนี้ไว้แล้ว ดังนั้นคุณพร้อมแล้ว!
10 ซอฟต์แวร์ปฏิทินการตลาดที่ดีที่สุด
พร้อมที่จะทำให้ทีมของคุณทุกคนเข้าใจตรงกันและเริ่มทำลายเป้าหมายการตลาดเหล่านั้นหรือไม่? คุณสมควรที่จะจัดการแคมเปญของคุณโดยไม่ต้องใช้สเปรดชีต 32 แผ่น, การประชุมทีมที่เสียเวลา 22 ครั้ง, การตรวจสอบ 17 รอบ, และการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้าย 10 ครั้ง. มาทำกันเถอะ.
1.คลิกอัพ
แปลกใจที่เห็น ClickUp อยู่อันดับต้นๆ ของรายการของเราหรือไม่? อาจจะไม่ และใช่ เรามีอคติ แต่ไม่ใช่แค่รายการเดียวที่ ClickUp ได้อันดับสูงสุด ในปีนี้ ตัวอย่างเช่น ClickUp ได้รับการโหวตให้เป็นอันดับ 1ในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการในปี2023 บนG2! และเราสัญญาว่ามีเหตุผลที่ดีสำหรับอันดับนั้น 🏅
ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่มีซอฟต์แวร์ปฏิทินการตลาดที่ดีที่สุดบางตัวที่มีอยู่ มันจะช่วยให้คุณรวมโครงการการตลาดของคุณ จัดการกำหนดเวลา ปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน และใช้ประโยชน์สูงสุดจากความพยายามทางการตลาดของคุณ
แต่ ClickUp ทำได้มากกว่าแค่ช่วยคุณสร้างปฏิทินการตลาด— นี่คือบางส่วนของเครื่องมือมากมายที่คุณจะสามารถเข้าถึงได้:
ClickUp มีเครื่องมือหลายร้อยอย่าง และรายการนี้อาจยาวมาก แต่เราบอกแล้วว่าเราไม่ได้มาเสียเวลาของคุณ และเราหมายความตามนั้น เพราะใครล่ะจะชอบรายการยาว ๆ ล่ะ?
หนึ่งในคุณสมบัติที่มีค่าที่สุดที่ ClickUp มอบให้ในฐานะปฏิทินการตลาดคือมุมมองปฏิทิน (Calendar view) ซึ่งเป็นเครื่องมือวางแผนที่ยืดหยุ่น ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงาน สร้างไทม์ไลน์ มองเห็นภาพรวมของกระบวนการทำงานและกำหนดส่งงานของทีม และจัดการทีมได้อย่างมืออาชีพ
ต้องการสร้างปฏิทินเนื้อหาเพื่อควบคุมการวางแผนเนื้อหา การตลาด และกลยุทธ์ให้อยู่หมัดใช่ไหม? ได้เลยครับ/ค่ะ และปฏิทินแคมเปญ SEO และการตลาดดิจิทัลเพื่อให้ได้ยอดแปลงตามที่คุณสัญญากับผู้ถือหุ้น? เราจัดให้ครับ/ค่ะ อยากเพิ่มอีโมจิให้ยิ้มด้วยไหม? เสร็จแล้วครับ/ค่ะ 🙂
โอ้ แล้วเราบอกหรือยังว่าเรามีแผนการใช้งานฟรีตลอดไป? ใช่แล้ว นั่นก็ด้วย
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:
- ใช้มุมมองและรูปแบบที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ พร้อมคุณสมบัติแบบโต้ตอบ รวมถึงมุมมอง Kanban, แผนภูมิ Ganttและปฏิทิน ClickUp
- การจัดการงานแบบเรียลไทม์ การสื่อสาร และการอัปเดตรายการตรวจสอบสำหรับสมาชิกทุกคนในทีม
- เทมเพลตฟรีสำหรับปฏิทินโซเชียลมีเดีย แคมเปญการตลาดทางอีเมล ตัวชี้วัดทางการเงิน กลยุทธ์เนื้อหา และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อทำให้ทุกการริเริ่มทางการตลาดของคุณง่ายขึ้น
- ระบบอัตโนมัติเพื่อลดงานซ้ำซ้อนและทำให้แผนการตลาดของคุณเป็นไปตามเป้าหมาย
- การเชื่อมต่อกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ เช่น Asana, Slack, Microsoft Excel, Airtable, Monday.com, Trello, Salesforce และอื่นๆ อีกมากมาย ✨
- โหมดออนไลน์และออฟไลน์, แอปพลิเคชันสำหรับทุกอุปกรณ์, และปฏิทินภาพที่มองเห็นได้ในพริบตาช่วยให้คุณตรวจสอบโครงการของคุณได้ตลอดเวลา
ข้อจำกัดของ ClickUp:
- บางรีวิวรายงานว่ามีการเรียนรู้ที่ซับซ้อนในระหว่างการศึกษาคุณสมบัติทั้งหมด (สามารถแก้ไขได้ด้วยบทเรียนฟรี)
- ClickUp AIไม่พร้อมใช้งานในแผน Free Forever (ทดลองใช้ฟรีเร็วๆ นี้)
ราคาของ ClickUp:
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. CoSchedule
ปฏิทินการตลาด CoSchedule เป็นซอฟต์แวร์การจัดการที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง มันจะช่วยให้คุณจัดระเบียบงานกลยุทธ์การตลาดทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวและทำให้การควบคุมกระบวนการของคุณง่ายขึ้นตั้งแต่ต้นจนจบ
CoSchedule มีเครื่องมือฟรีหลายอย่างในแผนฟรีและสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือจัดการโครงการชั้นนำและซอฟต์แวร์ CRM เพื่อทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น มันเป็นที่นิยมในหมู่ทีมการตลาดและเอเจนซี่ที่ต้องการจัดระเบียบและแสดงให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นว่าพวกเขาสามารถทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลาได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CoSchedule:
- มุมมองปฏิทินการตลาดให้ภาพรวมของแคมเปญการตลาดทั้งหมดของคุณในแดชบอร์ดเดียว
- การจัดตารางงานแบบร่วมมือกันช่วยให้ทีมของคุณสามารถปฏิบัติตามกำหนดเวลาได้ทั่วทั้งองค์กร
- เหมาะสำหรับนักการตลาดเนื้อหา มีเครื่องมือเช่นเทมเพลตปฏิทินการแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์
- เครื่องมือสร้างไอเดียด้วยปัญญาประดิษฐ์ช่วยให้คุณระดมความคิดหัวข้อสำหรับโพสต์โซเชียลมีเดียที่จะดึงดูดกลุ่มเป้าหมายของคุณ 🎯
ข้อจำกัดของ CoSchedule:
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าการขาดโครงการและแคมเปญการตลาดที่มีหลายวันที่อาจทำให้จำเป็นต้องสร้างโครงการซ้ำ
- ฟีเจอร์ฟรีไม่ครอบคลุมทุกสิ่งที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่ต้องการ และแผนการชำระเงินก็แพงเกินไปสำหรับบางคน
ราคา CoSchedule:
- ฟรี
- ข้อดี: 29 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ชุดการตลาด: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว CoSchedule:
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
โบนัส: ตรวจสอบรายการทางเลือกที่ดีที่สุดของCoSchedule
3. Optimizely
Optimizely คือการปลดล็อกศักยภาพดิจิทัลของทีมการตลาดและผลิตภัณฑ์ ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการโซเชียลมีเดีย การตลาด การตลาดเนื้อหา และอีคอมเมิร์ซ ช่วยให้ธุรกิจปรับปรุงประสบการณ์ดิจิทัลของตน แพลตฟอร์มการตลาดเนื้อหาของ Optimizely มอบพื้นที่ทำงานเดียวและปฏิทินการตลาดให้กับทีมของคุณ เพื่อวางแผน ทำงานร่วมกัน และดำเนินแคมเปญตั้งแต่ต้นจนจบ
ฟีเจอร์เชิงลึกส่วนใหญ่ของ Optimizely จำเป็นต้องขอราคาสำหรับแผนต่าง ๆ แต่แพลตฟอร์มการตลาดเนื้อหาของแบรนด์นี้มีตัวเลือกฟรีสำหรับทีมขนาดเล็กให้เริ่มต้นได้ทันที และด้วยมุมมองที่หลากหลายและฟีเจอร์การปรับแต่ง ทำให้การทำงานร่วมกันในโครงการทุกขนาดง่ายขึ้น 🤝
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Optimizely:
- ซอฟต์แวร์ปฏิทินการตลาดช่วยให้การติดตามโครงการสร้างสรรค์ การสร้างเนื้อหา และการตลาดของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
- ซอฟต์แวร์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาแคมเปญการตลาดเพื่อประหยัดเวลาให้กับทีมของคุณ
- ปรับปรุงคำขอทำงานและแบบฟอร์มการรับข้อมูลให้มีความคล่องตัวเพื่อช่วยในการสร้างงานโดยอัตโนมัติ
- เครื่องมือจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลช่วยให้คุณประหยัดเวลาและลดความพยายามที่สูญเปล่าในการสร้างเนื้อหาทางการตลาด
- บรรณาธิการเนื้อหาให้บริการเครื่องมือการทำงานร่วมกันเพื่อปรับปรุงเนื้อหาใหม่และที่มีอยู่ก่อนที่มันจะเผยแพร่
- ซอฟต์แวร์การปิดเปิดฟีเจอร์เพื่อลดความกดดันให้กับวิศวกร
ข้อจำกัดของ Optimizely:
- บางรีวิวรายงานว่ามีความยากลำบากในการกรองบทความและเนื้อหา
- บางธุรกิจรายงานการร้องเรียนเกี่ยวกับฟีเจอร์ของเครื่องมือค้นหาที่ไม่ทำงาน
การกำหนดราคาของ Optimizely:
- เริ่มต้น: ฟรีสำหรับ <5 ผู้ใช้
- จัดการ: $79/เดือน ต่อผู้ใช้
- สร้าง: ขั้นต่ำ 20 ผู้ใช้ ติดต่อเพื่อขอราคา
- ประสานงาน: ขั้นต่ำ 30 ผู้ใช้ ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Optimizely:
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4.0/5 (1 รีวิว)
4. สปราวต์ โซเชียล
Sprout Social ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจและเอเจนซี่ทุกขนาดสามารถดึงคุณค่าจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของตนได้. มันทำให้การมีส่วนร่วมกับผู้ชมของคุณง่ายขึ้น, กำหนดเวลาการเผยแพร่, ตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก, และออกแบบโซลูชันสำหรับแคมเปญการตลาดของคุณ.
Sprout มีแอปสำหรับอุปกรณ์ส่วนใหญ่ ช่วยให้แคมเปญการตลาดของคุณง่ายขึ้นด้วยการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ประโยชน์สูงสุดจากการค้าผ่านโซเชียล นอกจากนี้ยังมีปฏิทินเนื้อหาโซเชียลมีเดียที่ใช้งานง่ายสำหรับการวางแผนและกำหนดเวลาโซเชียลมีเดีย ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณค้นหาและกำหนดเวลาเนื้อหาที่จะแชร์ในขณะที่ทำงานร่วมกับทีมของคุณ ⚡
คุณสมบัติเด่นของ Sprout Social:
- ผู้ใช้รายงานว่าอินเทอร์เฟซสะอาดและเข้าถึงได้ง่าย พร้อมด้วยคุณสมบัติการจัดตารางเวลาที่จำเป็นสำหรับผู้ร่วมงานทุกคน
- เทมเพลตการสร้างเนื้อหาและการตลาดมอบการออกแบบคุณภาพสูงที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างง่ายดาย
- ระบบการจัดตารางเวลาช่วยให้คุณสามารถโพสต์เนื้อหาได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
- การแจ้งเตือนเฉพาะสำหรับแต่ละแพลตฟอร์มโซเชียล เพื่อให้มั่นใจว่าภาพถ่ายและโพสต์ของคุณมีขนาดและรูปแบบที่ถูกต้อง
ข้อจำกัดของ Sprout Social:
- บางรีวิวรายงานปัญหาเกี่ยวกับการล็อกอินต่อเนื่องกับส่วนขยาย Chrome
- ผู้ใช้กล่าวถึงความต้องการที่จะต้องแยกโพสต์เพื่อทำปุ๋ยหมักสำหรับแต่ละแพลตฟอร์ม
ราคาของ Sprout Social:
- มาตรฐาน: $249/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $399/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: 499 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Sprout Social:
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (500+ รีวิว)
5. คาปอสต์
Kapost เป็นระบบปฏิบัติการการตลาดบนคลาวด์สำหรับนักการตลาด B2B ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการทำงานด้านการตลาดดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเชื่อมโยงช่องทาง เครื่องมือ และทีมงานขององค์กรเข้าด้วยกัน เพื่อให้แคมเปญการตลาดมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
ด้วยการเข้าถึงแดชบอร์ดแบบภาพรวม, ภาพรวมการวิเคราะห์, และเครื่องมือกลยุทธ์เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI, Kapost จะช่วยคุณพัฒนาเนื้อหาตลอดการเดินทางของผู้ซื้อ. มีคุณสมบัติปฏิทินการตลาดที่มีประโยชน์เพื่อช่วยคุณจัดการแคมเปญ, การประเมิน, และเนื้อหาได้ในพริบตา.
คุณสมบัติเด่นของ Kapost:
- ระบบมีคุณสมบัติที่มีบทบาท, สิทธิ์, และกระบวนการทำงานในตัวเพื่อให้โครงการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น
- สร้างปฏิทินบรรณาธิการที่มีรายละเอียดอย่างละเอียดและมีผู้ร่วมงานหลายคน
- ตั้งค่าขั้นตอนการทำงานที่เฉพาะเจาะจงสำหรับทุกขั้นตอนของกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณ
- มอบหมายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้กับแต่ละโครงการหรือขั้นตอนการทำงานเพื่อการตรวจสอบได้อย่างราบรื่น
ข้อจำกัดของ Kapost:
- แผนราคาแพงเกินไปสำหรับผู้ใช้บางรายและธุรกิจขนาดเล็ก
- การขาดการเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ เป็นปัญหาสำหรับผู้ใช้บางคน
ราคา Kapost:
- ระบบปฏิบัติการการตลาด Kapost: $3,500/เดือน
คะแนนและรีวิว Kapost:
- G2: 4. 0/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)
6. เซมรัช
Semrush เป็นชุดผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ และส่วนเสริมมากกว่า 50 รายการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นออนไลน์และการจัดการการตลาด มีเครื่องมือสำหรับ SEO การค้นหา โซเชียลมีเดีย การวิจัยกลุ่มเป้าหมาย และข้อมูลจากทั่วโลก
หนึ่งในเครื่องมือมากมายของมันคือปฏิทินการตลาดที่ออกแบบมาอย่างตรงไปตรงมาเพื่อรวบรวมและติดตามทุกแคมเปญของคุณไว้ในที่ทำงานร่วมกันเพียงแห่งเดียว
Semrush เป็นที่นิยมในหมู่ผู้จัดการการตลาดในธุรกิจทุกขนาด และมีการผสานการทำงานกับ Google และแพลตฟอร์มการจัดการงานอื่น ๆ ไม่ว่าคุณต้องการทำการวิเคราะห์คู่แข่ง, ทำเงินจากเว็บไซต์ของคุณ, หรือเพิ่มจำนวนผู้ชมทางสังคมของคุณ, แพลตฟอร์มนี้สามารถช่วยคุณได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Semrush:
- เครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยคำค้นหา, การจัดการลิงก์ย้อนกลับ, และการตรวจสอบเว็บไซต์ 🛠️
- ไอเดียคีย์เวิร์ดที่สร้างโดย AI เพื่อปรับปรุงการจัดอันดับเว็บไซต์และเพิ่มความสำเร็จของแคมเปญการตลาด
- การติดตามอันดับช่วยให้ดูความสำเร็จของคำแนะนำคำหลักและการนำไปใช้ได้ง่าย
- ให้มุมมองหลายมิติเกี่ยวกับการตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา โดยเน้นโอกาสสำหรับการปรับปรุง
ข้อจำกัดของ Semrush:
- แผนราคาแพงเกินไปสำหรับผู้ใช้บางรายและธุรกิจขนาดเล็ก
- บทวิจารณ์รายงานว่ามีฟีเจอร์ที่ถูกล็อกไว้เบื้องหลัง "แพ็คเกจเพิ่มเติม" ซึ่งต้องเสียเงินเพิ่มเติมเพื่อเข้าถึง
ราคาของ Semrush:
- ฟรี
- ไม่จำกัด: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจพลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Semrush:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
7. StoryChief
StoryChief เป็นโซลูชันการตลาดเนื้อหาสำหรับเอเจนซี่เนื้อหา B2B และทีมการตลาด ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดเนื้อหา รวมศูนย์บทความของคุณ ปรับปรุงเนื้อหาโซเชียลมีเดีย และขยายกลุ่มเป้าหมายของคุณ
หนึ่งในคุณสมบัติที่เราชื่นชอบมากที่สุดคือเทมเพลตปฏิทินเนื้อหาของ StoryChief ซึ่งช่วยให้คุณและทีมของคุณมองเห็นภาพรวมที่ชัดเจนของเว็บไซต์ บล็อก และเนื้อหาโซเชียลของคุณ ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนไปจนถึงการเผยแพร่
StoryChief เป็นที่นิยมในหมู่ผู้ทำการตลาดเนื้อหา บริษัทB2B SaaSสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยี และทีมเนื้อหา ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการทำงานร่วมกันและการสื่อสารภายในเอเจนซี่การตลาด นอกจากนี้ยังมีการสร้างเนื้อหาด้วย AI เพื่อช่วยจัดการงานเขียนส่วนใหญ่ให้เสร็จสิ้นสำหรับสมาชิกในทีมของคุณ ✨
คุณสมบัติเด่นของ StoryChief:
- สร้างแคมเปญเนื้อหาได้อย่างง่ายดาย โดยรวมโครงการและงานต่างๆเข้าด้วยกันเป็นศูนย์กลางตามหัวข้อ
- ร่วมมือกับสมาชิกทีมหลายคนเพื่อให้การทำงานของคุณดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและทำให้การสรุปเนื้อหาเสร็จสิ้นได้เร็วขึ้น
- ดูภาพรวมของสิ่งที่เกิดขึ้นกับแคมเปญการตลาดของคุณโดยใช้มุมมองปฏิทินเนื้อหาแบบรายเดือน
- ทำให้การเผยแพร่เนื้อหาไปยังแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของคุณเป็นอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าการอัปเดตเป็นประจำที่ช่วยให้ผู้ใช้ของคุณมีส่วนร่วม
- รับข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเกี่ยวกับความสำเร็จของแคมเปญเนื้อหาของคุณ
ข้อจำกัดของ StoryChief:
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าไม่มีความยืดหยุ่นสำหรับหน้าแรกของบล็อกธุรกิจของพวกเขา
- ขาดการผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Trello
ราคาของ StoryChief:
- บุคคล: $40+/เดือน
- ทีม: $140+/เดือน สำหรับผู้ใช้สี่คน
- หน่วยงาน: $400+/เดือน สำหรับผู้ใช้ 25 คน
คะแนนและรีวิวของ StoryChief:
- G2: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
8. สามารถวางแผนได้
Planable เป็นเครื่องมือสำหรับการตลาดบนโซเชียลมีเดียที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น โซลูชันนี้มีการแสดงตัวอย่างเนื้อหา การผสานรวมกับ Giphy และปฏิทินบรรณาธิการเพื่อช่วยให้คุณเผยแพร่เนื้อหาบนโซเชียลมีเดียได้อย่างราบรื่น
Planable เป็นที่นิยมในหมู่ธุรกิจทุกขนาดและเสนอราคาที่สมเหตุสมผลที่สตาร์ทอัพและทีมขนาดเล็กสามารถจ่ายได้ และมันยังอนุญาตให้สมาชิกในทีม ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถทำงานร่วมกันและสื่อสารได้อย่างราบรื่นเพื่อให้ทุกคนมีเวลามากขึ้นสำหรับช่วงเวลาแห่งความสุข 🍻
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่สามารถวางแผนได้:
- เลือกจากมุมมองหลากหลายเพื่อค้นหาวิธีที่ดีที่สุดในการจัดระเบียบโครงการของคุณ
- ร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าโดยไม่ต้องให้ทุกคนเรียนรู้วิธีการใหม่
- ผู้ใช้รายงานว่าการตั้งค่าทำได้รวดเร็ว ซึ่งช่วยป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับโครงการที่มีอยู่
- การโพสต์แคมเปญทางสังคมแบบอัตโนมัติช่วยให้คุณสามารถรักษาบัญชีของคุณให้มีความเคลื่อนไหวได้แม้ในขณะที่คุณไม่ได้ใช้งาน
ข้อจำกัดที่สามารถวางแผนได้:
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าขาดการวิเคราะห์ข้อมูล และจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์เสริมเพื่อติดตามประสิทธิภาพของโพสต์
- โพสต์จำนวนมากขาดตัวเลือกการปรับแต่ง
ราคาที่สามารถวางแผนได้
- ฟรี
- ไม่จำกัด: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจพลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
การจัดอันดับและรีวิวที่สามารถวางแผนได้
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 500+)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
9. ฮูตสูท
Hootsuite เป็นซอฟต์แวร์การตลาดและการจัดการโซเชียลมีเดียที่ช่วยให้แบรนด์ต่างๆ จัดการการมีตัวตนบนโซเชียลได้ ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญโซเชียล ปรับปรุงประสบการณ์การค้าบนโซเชียล และรักษาการสนทนากับลูกค้าให้เป็นระเบียบจากแดชบอร์ดเดียวที่ง่ายต่อการใช้งาน และปฏิทินเนื้อหาจะช่วยให้คุณและทีมของคุณวางแผนและดำเนินการการตลาดเนื้อหาและแคมเปญผ่านทุกช่องทางตั้งแต่ต้นจนจบ
ด้วยคุณสมบัติมากมาย การสร้างเนื้อหาด้วย AI และเครื่องมือการทำงานร่วมกันเพื่อให้สมาชิกในทีมของคุณอยู่ในหน้าเดียวกัน Hootsuite เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับธุรกิจหลายแห่ง และคุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงการรับรองมาตรฐานชั้นนำของอุตสาหกรรมสำหรับทีมของคุณทั้งหมด 🎓
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hootsuite:
- ใช้ AI สร้างเนื้อหาเพื่อทำให้การเขียนโพสต์โซเชียลมีเดียง่ายขึ้น
- วิเคราะห์ผลลัพธ์ของแคมเปญการตลาดบนโซเชียลมีเดียของคุณจากแดชบอร์ดเดียวพร้อมมุมมองที่เห็นได้ทันที
- ใช้เครื่องมือปฏิทินการตลาดที่เรียบง่ายเพื่อช่วยให้ทุกคนเห็นกิจกรรมและงานที่กำลังจะเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับโครงการของคุณ
- การผสานรวมกับแพลตฟอร์มโซเชียลชั้นนำและซอฟต์แวร์ CRMช่วยให้งานของคุณเป็นระเบียบ
ข้อจำกัดของ Hootsuite:
- แผนราคาอาจแพงเกินไปสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและทีมที่ต้องการเครื่องมือปฏิทินการตลาดที่เรียบง่าย
- รีวิวระบุว่าเนื้อหาที่ตั้งเวลาไว้ไม่สามารถโพสต์ได้ตามกำหนด ทำให้เกิดปัญหาในการดำเนินแคมเปญการตลาด
ราคาของ Hootsuite:
- มืออาชีพ: 99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ทีม: $249/เดือน สำหรับผู้ใช้สามคน
- ธุรกิจ: $739/เดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคน
- การปรับแต่งสำหรับองค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Hootsuite:
- G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
10. Sendible
Sendible เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโซเชียลมีเดียที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้เอเจนซี่จัดการบัญชีโซเชียลมีเดียหลายบัญชีให้กับลูกค้าของพวกเขา มันถูกออกแบบมาเพื่อจัดระเบียบบัญชีโซเชียลทั้งหมดของคุณไว้ในศูนย์กลางเดียว ทำให้ง่ายต่อการดำเนินกลยุทธ์การตลาดที่ประสบความสำเร็จ
โซลูชันการจัดการสื่อสังคมออนไลน์ที่ทรงพลังนี้ยังมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ทีมการตลาดขององค์กรวิเคราะห์แบรนด์ของตนและติดตามผลลัพธ์บนแพลตฟอร์มชั้นนำทั้งหมดอีกด้วย ได้รับการปรับแต่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการร่วมมือในทุกระดับ
และปฏิทินโซเชียลมีเดียที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ช่วยให้คุณสามารถจัดการกลยุทธ์โซเชียลของคุณได้อย่างง่ายดายในรูปแบบที่มองเห็นได้จากศูนย์กลางที่เน้นการทำงานร่วมกันสำหรับทีมการตลาดของคุณ 🤩
คุณสมบัติเด่นของ Sendible:
- กำหนดเวลาและจัดการหลายบัญชีโซเชียลจากแดชบอร์ดเดียวเพื่อประหยัดเวลา
- ตรวจสอบรายงานแบบไดนามิกเกี่ยวกับผลลัพธ์ของแคมเปญเพื่อช่วยให้ทีมของคุณสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า
- ออกแบบมาสำหรับหน่วยงานขนาดใหญ่และหลายทีม
- คุณสมบัติการเผยแพร่ที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณสร้างโพสต์บนโซเชียลมีเดียได้ตามที่คุณต้องการ
ข้อจำกัดของ Sendible:
- บางรีวิวรายงานว่ามีความยากลำบากในการแก้ไขโพสต์ที่ตั้งเวลาไว้ผ่านแอป
- การแจ้งเตือนการโพสต์ที่ล้มเหลวไม่ส่งไปยังอีเมล ซึ่งสร้างปัญหาให้กับผู้จัดการแคมเปญบางคน
ราคาของ Sendible:
- ผู้สร้าง: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- แรงยึดเกาะ: $89/เดือน สำหรับผู้ใช้สี่คน
- ไวท์เลเบล: $399/เดือน สำหรับ 10 ผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Sendible:
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
ไม่มีวันพลาดกำหนดส่งงานอีกต่อไป!
ซอฟต์แวร์ปฏิทินการตลาดในรายการนี้จะช่วยให้คุณทิ้งเส้นตายที่พลาดไปไว้เบื้องหลังและบรรลุความเป็นระเบียบเรียบร้อยสูงสุด เคล็ดลับคือการหาซอฟต์แวร์เพียงตัวเดียวและใช้มันอย่างต่อเนื่องจนทุกคนในทีมของคุณเรียนรู้วิธีการใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว
และอย่าลืมเลือกเครื่องมือที่มีฟีเจอร์หลากหลายและสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ ของคุณได้อย่างครบถ้วน!
เมื่อคุณพร้อมที่จะจัดการทุกอย่างให้เป็นระเบียบและทำงานอย่างชาญฉลาด ไม่ใช่ทำงานหนักเกินไป อย่าลืมใช้เทมเพลตปฏิทินการตลาดของ ClickUpและทำให้เกิดขึ้นจริง คุณจะดีใจที่ทำ 🙂