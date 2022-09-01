8 แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างกระบวนการทำงานบนโซเชียลมีเดียที่มีประสิทธิภาพ

ภูมิทัศน์ของสื่อสังคมออนไลน์เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สิ่งที่ได้ผลเมื่อวานอาจใช้ไม่ได้ในวันนี้ และสิ่งที่ได้ผลในวันนี้อาจใช้ไม่ได้ในวันพรุ่งนี้ นั่นคือเหตุผลที่สำคัญในการมีกระบวนการทำงานของสื่อสังคมออนไลน์ที่คุณสามารถพึ่งพาได้เพื่อให้กลยุทธ์เนื้อหาของคุณเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ
ไม่มีวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะกับทุกธุรกิจ แต่มีแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดบางประการที่สามารถช่วยคุณสร้างกระบวนการทำงานทางสื่อสังคมออนไลน์ที่เหมาะกับคุณได้ นี่คือ 8 ข้อที่คุณสามารถนำไปใช้เพื่อสร้างกระบวนการทำงานทางสื่อสังคมออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ
กระบวนการทำงานบนโซเชียลมีเดียคืออะไร?
ระบบการทำงานบนสื่อสังคมออนไลน์คือระบบสำหรับการจัดการการสร้าง, การเผยแพร่, และการส่งเสริมโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ของคุณ. ระบบนี้ได้รับการจัดการโดยสมาชิกต่าง ๆ ในทีมสื่อสังคมออนไลน์ และรวมถึงขั้นตอนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง, การเตรียม, การเผยแพร่, และการส่งเสริมเนื้อหาของคุณ ตั้งแต่การคิดค้นไปจนถึงการวิเคราะห์.
เวิร์กโฟลว์โซเชียลมีเดียที่ดีที่สุดคือแบบที่ยืดหยุ่นและปรับให้เข้ากับสถานการณ์ได้ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ นอกจากนี้ควรใช้งานง่ายและเข้าใจได้ชัดเจน เพื่อช่วยให้ทีมของคุณบริหารจัดการงานโซเชียลมีเดียได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ประโยชน์ของการมีระบบการทำงานบนสื่อสังคมออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ
มีประโยชน์มากมายในการมีระบบการจัดการกระบวนการทำงานบนสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึง:
- ทำให้กระบวนการสร้างเนื้อหามีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของคุณ
- ทำให้แน่ใจว่าทุกเนื้อหาของคุณมีคุณภาพสูง ปราศจากข้อผิดพลาด และมีอิทธิพล
- ช่วยให้คุณวัดผลลัพธ์ของแคมเปญสื่อสังคมออนไลน์ของคุณได้ดีขึ้น
- การจัดสรรทรัพยากรกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาก
- ป้องกันการซ้ำซ้อนและการทำงานซ้ำซ้อน
ก่อนที่เราจะลงลึกถึงวิธีการทำงานบนโซเชียลมีเดียแบบเฉพาะเจาะจง ขอให้เราทบทวนประเด็นทั่วไปบางประการที่คุณควรคำนึงถึงเพื่อให้คุณเริ่มต้นได้:
- ทำให้เรียบง่าย สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือระบบที่ซับซ้อนและยุ่งยากจนไม่มีใครเข้าใจหรือรู้วิธีใช้งาน ให้รักษาขั้นตอนการทำงานบนโซเชียลมีเดียของคุณให้เรียบง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้ทุกคนในทีมของคุณใช้งานได้ง่าย
- ทำให้มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้. กระบวนการทำงานบนสื่อสังคมออนไลน์ของคุณควรมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของสื่อสังคมออนไลน์และทีมของคุณ. ควรสามารถเพิ่มขั้นตอนใหม่หรือลบขั้นตอนที่ไม่จำเป็นออกได้ตามความต้องการ
- ทำให้เป็นอัตโนมัติเมื่อทำได้. การทำให้เป็นอัตโนมัติสามารถช่วยคุณประหยัดเวลาและแรงงานได้มากเมื่อพูดถึงกระบวนการทำงานของสื่อสังคมออนไลน์. มองหาวิธีที่จะทำให้เป็นอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำ ๆ เช่นการจัดตารางโพสต์หรือการส่งการแจ้งเตือน
- ใช้แม่แบบโซเชียลมีเดีย.แม่แบบเวิร์กโฟลว์ สามารถช่วยคุณประหยัดเวลาโดยทำให้กระบวนการสร้างเนื้อหาเป็นไปอย่างราบรื่น การสร้างแม่แบบสำหรับประเภทเนื้อหาที่ได้รับความนิยม เช่น บล็อกโพสต์หรืออินโฟกราฟิก จะช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาได้เร็วขึ้น วิธีที่ดีในการสร้างแม่แบบคือการนำเนื้อหาของคุณมาเปลี่ยนพื้นหลังของรูปภาพ และเก็บไว้ใช้ในอนาคต จากนั้นคุณจะมีคลังขององค์ประกอบที่คุณสามารถทดลองใช้หรือสร้างเพิ่มเติมได้
- ติดตามความก้าวหน้าของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังติดตามความก้าวหน้าของคุณเพื่อที่คุณจะได้เห็นว่าอะไรได้ผลและอะไรไม่ได้ผล สิ่งนี้จะช่วยให้คุณปรับแต่งกระบวนการทำงานและกลยุทธ์โซเชียลมีเดียของคุณให้ดียิ่งขึ้นและทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น
ตอนนี้ที่คุณมีความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของสื่อสังคมออนไลน์แล้ว มาเจาะลึกถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างกระบวนการทำงานที่เหมาะสมสำหรับคุณและทีมของคุณกันเถอะ
8 แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างกระบวนการทำงานบนโซเชียลมีเดียที่มีประสิทธิภาพ
1. กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบ
ขั้นตอนแรกในการสร้างกระบวนการทำงานบนสื่อสังคมคือการกำหนดว่าใครจะมีส่วนร่วม และบทบาทหน้าที่ของพวกเขาจะเป็นอย่างไร การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณมั่นใจว่าทุกคนอยู่ในความเข้าใจเดียวกัน และทราบถึงบทบาทและการมีส่วนร่วมของตนในกระบวนการ
นี่คือบทบาทบางอย่างที่สามารถทำงานร่วมกันในการจัดการโซเชียลมีเดีย:
- ผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์: ผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการกิจกรรมประจำวันของช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ สร้างกลยุทธ์สื่อสังคมออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ และทำให้กระบวนการทำงานของสื่อสังคมออนไลน์เป็นไปอย่างราบรื่นสำหรับทีม ซึ่งอาจรวมถึงงานเช่น การเผยแพร่เนื้อหา การตอบความคิดเห็น และการติดตามการวิเคราะห์ (อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับองค์กรเป็นอย่างมาก)
- ผู้สร้างเนื้อหา: ตำแหน่งนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ช่วยเปลี่ยนไอเดียเนื้อหาให้กลายเป็นจริง และสร้างเนื้อหาสำหรับทีมการตลาด ไม่จำเป็นต้องจำกัดเฉพาะเนื้อหาสำหรับสื่อสังคมออนไลน์เท่านั้น เพราะสามารถนำเนื้อหาอื่น ๆ มาปรับใช้ใหม่ได้ เช่น โพสต์บล็อกให้เหมาะกับสื่อสังคมออนไลน์ ตัวอย่างเช่น การแบ่งโพสต์บล็อกออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ สำหรับ Instagram Stories
- ผู้จัดการชุมชน: ผู้จัดการชุมชนมีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างชุมชน พวกเขาทำเช่นนั้นโดยการดูแลบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ ช่วยสร้างการมีอยู่ทางสื่อสังคมออนไลน์ที่แข็งแกร่ง และมีส่วนร่วมกับชุมชน พวกเขาเป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ชมผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ตอบกลับความคิดเห็นและข้อความ ตรวจสอบความรู้สึกเชิงลบ และตอบคำถาม ทั้งหมดนี้โดยใช้เสียงของแบรนด์
- นักออกแบบ: นักออกแบบสร้างเนื้อหาภาพสำหรับโพสต์บนโซเชียลมีเดีย และอาจมีส่วนร่วมในการถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอด้วย เพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น นักออกแบบต้องประสานงานอย่างสอดคล้องกับนักเขียนข้อความและนักสร้างเนื้อหา และในองค์กรส่วนใหญ่ บทบาททั้งสองนี้มีความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกันอย่างสูง
- นักวิเคราะห์: นักวิเคราะห์มีหน้าที่รับผิดชอบในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแคมเปญโซเชียลมีเดียและความพยายามทางการตลาดแต่ละรายการ ซึ่งรวมถึงงานต่างๆ เช่น การติดตามตัวชี้วัด การทำวิจัย การให้ข้อมูลสำคัญแก่ทีมของคุณ และการเขียนรายงาน
ไม่ใช่ทุกบทบาทเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับทุกธุรกิจ ดังนั้นคุณจะต้องปรับทีมให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของคุณ เมื่อคุณได้กำหนดแล้วว่าใครจะมีส่วนร่วม ก็ถึงเวลาที่จะเริ่มสร้างกระบวนการทำงานสำหรับเนื้อหาโซเชียลมีเดียของคุณ
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยเครื่องมือโซเชียลมีเดียที่ใช้ AI!
แล้วในสถานการณ์เฉพาะล่ะ?
มีสถานการณ์เฉพาะบางประการที่คุณอาจต้องพิจารณาเมื่อสร้างกระบวนการทำงานบนโซเชียลมีเดียของคุณ ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วน:
- หากคุณกำลังทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมหลายคน คุณจำเป็นต้องกำหนดว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละงาน ประเด็นนี้สมควรกล่าวซ้ำอีกครั้งเพราะทีมโซเชียลมีเดียหลายทีมมักมองข้ามส่วนนี้และไม่ให้ความสำคัญกับการแบ่งความรับผิดชอบอย่างเพียงพอ
- เมื่อทำงานร่วมกับผู้รับเหมาภายนอก คุณจำเป็นต้องกำหนดแนวทางที่ชัดเจนสำหรับงานของพวกเขา — กำหนดเวลา, ผลลัพธ์ที่ต้องการ, ความคาดหวัง, และอื่น ๆ แนวทางเหล่านี้ยังต้องรวมถึงสิ่งเช่นเสียงและน้ำเสียงของแบรนด์ด้วย ไม่มีอะไรที่กินเวลาและทำให้ประสิทธิภาพการทำงานหยุดชะงักมากกว่าการต้องแก้ไขและตรวจสอบเนื้อหาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกับแบรนด์
- มีโอกาสสูงที่คุณจะต้องทำงานกับบัญชีโซเชียลมีเดียหลายบัญชี ดังนั้นคุณจำเป็นต้องกำหนดขั้นตอนการทำงานที่แยกออกจากกันสำหรับแต่ละบัญชี นี่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องสร้างขั้นตอนการทำงานที่ครอบคลุมสำหรับทุกบัญชี—แต่ควรสร้างขั้นตอนที่คำนึงถึงลักษณะเฉพาะของแต่ละเพจต่างหาก เช่น เพจฝ่ายบริการลูกค้าจะมีความต้องการที่แตกต่างจากเพจแบรนด์
แล้วฝ่ายกฎหมาย ทรัพยากรบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ล่ะ? พวกเขาควรเข้ามามีส่วนร่วมเมื่อใด?
ส่วนนี้จะครอบคลุมกระบวนการอนุมัติมากกว่าขั้นตอนการทำงานบนโซเชียลมีเดียโดยตรง แต่ยังคงจำเป็นต้องมีการชี้แจงให้ชัดเจน
ดังนั้น ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายกฎหมายควรมีส่วนร่วมในกระบวนการทำงานของคุณหรือไม่? ทั้งหมดขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กร เป้าหมายร่วมกันของทั้งองค์กร และขอบเขตของเนื้อหา หากเป้าหมายของเนื้อหาคือการสร้างแบรนด์นายจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นอย่างแน่นอน เนื่องจากความเชี่ยวชาญและความรู้เกี่ยวกับองค์กร ฝ่ายกฎหมายควรเข้ามาตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาปลอดภัยด้านลิขสิทธิ์และถูกต้องตามกฎหมาย
2. วางแผนล่วงหน้า: รู้ว่าคุณต้องการโพสต์อะไรและเมื่อไหร่
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดถัดไปคือการวางแผน คุณควรมีแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับประเภทของเนื้อหาที่คุณต้องการโพสต์และรู้ว่าควรโพสต์เมื่อใดเพื่อให้ทันเวลา สิ่งนี้จะช่วยให้คุณมีระเบียบ อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง และเตรียมพร้อมอยู่เสมอ
ในการทำเช่นนี้ คุณจะต้องสร้างปฏิทินเนื้อหา ปฏิทินโซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณวางแผนและจัดตารางเนื้อหาของคุณ อาจเป็นเพียงสเปรดชีตหรือเครื่องมือออนไลน์อย่าง Google Calendar หรือมุมมองปฏิทินใน ClickUp
ใช้เทมเพลตการจัดการเนื้อหาของ ClickUpเพื่อสร้างมุมมองปฏิทินเนื้อหาสำหรับทีมการตลาดของคุณ มอบมุมมองเฉพาะสำหรับทีมอีเมล, โซเชียล และบล็อกให้ทุกคนใช้แยกกัน แต่ยังสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของปฏิทินเนื้อหาทั้งหมดได้
เราจะเจาะลึกเรื่องนี้ในภายหลังของบทความ ดังนั้นในตอนนี้ นี่คือคำแนะนำบางข้อสำหรับการสร้างปฏิทินเนื้อหา:
- เริ่มต้นด้วยการระดมความคิดเกี่ยวกับไอเดียเนื้อหาสำหรับโซเชียลมีเดีย ซึ่งอาจรวมถึงบทความบล็อก, รูปภาพ, อินโฟกราฟิก หรือวิดีโอ
- เมื่อคุณมีไอเดียแล้ว ให้เริ่มกำหนดระยะเวลาและวางแผนว่าคุณต้องการเผยแพร่เมื่อใด พิจารณาสิ่งต่างๆ เช่น วงจรข่าว วันหยุด และเหตุการณ์อื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อเนื้อหาของคุณ
- เมื่อคุณมีแผนแล้ว คุณสามารถเริ่มมอบหมายงานเพื่อสร้างเนื้อหาและจัดตารางโพสต์บนโซเชียลมีเดียในปฏิทินโซเชียลมีเดียของคุณและเนื้อหาภาพอื่น ๆ ได้ ซึ่งอาจรวมถึงการเขียนบทความบล็อกการออกแบบภาพสำหรับแพลตฟอร์มโซเชียลต่าง ๆ หรือการถ่ายทำวิดีโอ
- อย่าลืมเผื่อเวลาว่างไว้ในปฏิทินของคุณบ้าง สิ่งต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ และคุณอาจจำเป็นต้องปรับแผนของคุณใหม่ การเผื่อเวลาไว้สำหรับเหตุการณ์ที่คุณยังไม่ทราบล่วงหน้าเป็นความคิดที่ดีเสมอ สมมติว่าเป็นวันที่ 7 สิงหาคม และคุณเพิ่งรู้ว่าวันที่ 8 สิงหาคมเป็นวันแมวสากล แต่ปฏิทินของคุณเต็มไปด้วยโพสต์ที่มีแบรนด์ คุณไม่อยากเป็นคนที่ต้องพยายามอย่างหนักเพื่อแทรกภาพแมวสุดน่ารักระหว่างโพสต์ที่มีแบรนด์ใช่ไหม?
3. สร้างกลยุทธ์โซเชียลมีเดียของคุณโดยยึดตามกระบวนการทำงานของคุณ
กลยุทธ์ทางสื่อสังคมถูกสร้างขึ้นโดยรอบกระบวนการทำงานของทีม ไม่ใช่ในทางกลับกัน. โดยพื้นฐานแล้ว คุณต้องพิจารณาถึงแง่มุมทางลอจิสติกส์ เช่น การสร้างเนื้อหา การกระจาย และการติดตาม ก่อนที่จะร่างกลยุทธ์. สาเหตุนั้นง่ายมาก — ด้วยการกระทำเช่นนี้ คุณจะสามารถสร้างกลยุทธ์ที่เหมาะกับความต้องการ ข้อได้เปรียบ และข้อจำกัดของทีมคุณได้.
ตัวอย่างที่ง่ายที่สุดในความหมายนี้คือการวางแผนโครงการเนื้อหาที่เน้นภาพเป็นหลักโดยไม่มีแบนด์วิดท์ที่จำเป็นในการรองรับ "แบนด์วิดท์" ไม่ได้หมายถึงจำนวนนักออกแบบ X คนสำหรับสื่อภาพ Y ชิ้นเสมอไป น่าเสียดายที่ไม่มีสูตรสำเร็จสำหรับเรื่องนี้ มันยังหมายถึงการทำงานร่วมกับนักเขียนเนื้อหา บรรณาธิการ ผู้อนุมัติ และอื่นๆ อีกมากมาย จำความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันระหว่างนักออกแบบกับนักเขียนเนื้อหาที่ผมได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้ได้ไหม? มันมีบทบาทสำคัญในที่นี้เช่นกัน
สำหรับเคล็ดลับทั่วไปในการสร้างกลยุทธ์โซเชียลมีเดียที่สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของคุณ นี่คือสิ่งที่คุณควรคำนึงถึง:
- กำหนดเป้าหมายของคุณ: คุณต้องการบรรลุอะไรด้วยกลยุทธ์โซเชียลมีเดียของคุณ?
- ศึกษาผู้ชมของคุณ: คุณต้องการเข้าถึงใครด้วยกลยุทธ์ของคุณ?
- เลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสม: คุณควรให้ความสำคัญกับช่องทางโซเชียลมีเดียใดบ้าง และคุณจะใช้งานแต่ละช่องทางเพื่อแคมเปญโซเชียลอย่างไร?
- สร้างเนื้อหาที่น่าสนใจ: เนื้อหาประเภทใดที่จะสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ และคุณจะสร้างโพสต์อย่างไร?
- วางแผนการกระจาย: คุณจะนำเนื้อหาโซเชียลมีเดียของคุณไปให้กลุ่มเป้าหมายได้อย่างไร?
- ติดตามและปรับให้เหมาะสม: คุณจะติดตามและวัดความสำเร็จของแคมเปญการตลาดบนโซเชียลมีเดียของคุณอย่างไร?
สำหรับจุดเริ่มต้นที่ดี รูปภาพด้านล่างแสดงคำถามบางส่วนที่คุณสามารถถามตัวเองได้เมื่อพัฒนากลยุทธ์โซเชียลมีเดียของคุณ:
4. รู้จักแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของคุณ
เมื่อพูดถึงโซเชียลมีเดีย มีแพลตฟอร์มให้เลือกมากมาย แต่ละแพลตฟอร์มมีจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเอง ดังนั้นก่อนที่คุณจะเริ่มสร้างเนื้อหาโซเชียลมีเดีย คุณจำเป็นต้องเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสมกับกลยุทธ์ของคุณ
นี่คือสิ่งที่คุณควรพิจารณาเมื่อเลือกแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์:
- เป้าหมาย: คุณต้องการบรรลุอะไรด้วยกลยุทธ์โซเชียลมีเดียของคุณ? การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม? การรับรู้แบรนด์? การสร้างโอกาสทางธุรกิจ? ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการเพิ่มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม Twitter อาจไม่ใช่แพลตฟอร์มที่เหมาะสม หรืออาจเป็นก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าคุณถามใคร
- กลุ่มเป้าหมาย: คุณกำลังพยายามเข้าถึงใครด้วยกลยุทธ์โซเชียลมีเดียของคุณ? กลุ่มเป้าหมายของคุณใช้เวลาอยู่บน Twitter หรือ LinkedIn หรือไม่? หรือบางทีอาจจะเป็น Reddit?
- เนื้อหา: เนื้อหาประเภทใดที่จะเข้าถึงและสร้างความสนใจให้กับกลุ่มเป้าหมายของคุณ? อินโฟกราฟิก? เอกสารไวท์เปเปอร์? บทความบล็อก? อินโฟกราฟิก เอกสารไวท์เปเปอร์ และบทความบล็อก สามารถแชร์ได้ในรูปแบบ Instagram Stories
กระบวนการคิดนี้จะช่วยประหยัดความปวดหัวให้คุณได้มากในระยะยาว แม้ว่าจะน่าดึงดูดใจแค่ไหนที่จะ อยู่ทุกที่ แต่ก็มีขีดจำกัดสำหรับเนื้อหาคุณภาพสูงที่ทีมสามารถผลิตได้ อย่ากระจายตัวเองมากเกินไป — ให้มุ่งเน้นไปที่จุดแข็งของทีมคุณและสถานที่ที่คุณรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณมักจะไป
5. ใช้เครื่องมือจัดการโซเชียลมีเดียสำหรับการกำหนดเวลาโพสต์
และตอนนี้เราก็มาถึง หนึ่ง ในส่วนที่ดีที่สุดของบล็อกของเรา มองไปข้างหน้าและสังเกตว่ามีบทความเหลืออีกมากกว่าครึ่ง – การจัดการการเผยแพร่บนโซเชียลมีเดีย!
อาจกล่าวได้ว่าการจัดตารางเวลาโพสต์เป็นหนึ่งในเสาหลักของกระบวนการทำงานบนโซเชียลมีเดียที่มีประสิทธิภาพ และก็มีเหตุผลที่ดีรองรับอยู่ เหตุผลที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือ การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าเนื้อหาของคุณมีความสม่ำเสมอและถูกเผยแพร่อย่างสม่ำเสมอ ฟังดูสมเหตุสมผลใช่ไหมล่ะ?
วางแผนได้สำหรับการจัดการโซเชียลมีเดีย
ขณะนี้ แม้ว่าบางแพลตฟอร์มจะรองรับการกำหนดเวลาโพสต์เนื้อหาในตัวอยู่แล้ว แต่ก็มีเหตุผลที่ชัดเจนในการใช้เครื่องมือจัดการโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะอย่างPlanable นั่นเป็นเพราะเครื่องมือกำหนดเวลาโพสต์ช่วยให้คุณสามารถวางแผนและตั้งเวลาโพสต์สำหรับทุกเพจของคุณได้ในที่เดียว แทนที่จะต้องเข้าสู่ระบบแต่ละแพลตฟอร์มและดำเนินการด้วยตนเอง
นอกจากนี้ การกำหนดเวลาโพสต์ล่วงหน้าเป็นวิธีที่ดีในการทำให้เนื้อหาของคุณมีความสม่ำเสมอและเผยแพร่เป็นประจำ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าคุณควรเตรียมพร้อมที่จะโพสต์แบบเรียลไทม์ด้วย แทรกเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับวันแมวสากล
ดังนั้น Planable จะช่วยคุณสร้างกระบวนการทำงานที่สมบูรณ์แบบได้อย่างไร? มีหลายวิธี แต่เราจะเน้นเพียงสองอย่างในตอนนี้: ระบบการอนุมัติของ Planable และคุณสมบัติการทำงานร่วมกัน
Planable มาพร้อมกับกระบวนการอนุมัติ 4 แบบ (ไม่มี, เลือกใช้, จำเป็น, และหลายระดับ) ที่ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับทีมทุกขนาด ระบบการอนุมัตินี้ทำให้แน่ใจว่าไม่มีเนื้อหาใดถูกเผยแพร่ก่อนที่มันจะพร้อม 100% และไปถึงผู้ตัดสินใจที่เกี่ยวข้องก่อนที่มันจะถูกเผยแพร่สู่สาธารณะ ระบบนี้สามารถสร้างความแตกต่างระหว่างโพสต์ที่ติดอยู่ในขั้นตอนการอนุมัติกับโพสต์ที่ได้รับการเผยแพร่ตามกำหนดเวลา
จากนั้นก็มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน เนื่องจาก Planable จำลองความรู้สึกและการไหลของโซเชียลมีเดีย ข้อเสนอแนะจะแสดงอยู่ถัดจากโพสต์ที่ต้องการความสนใจในรูปแบบของความคิดเห็นและการตอบกลับ ที่นั่น คุณสามารถแท็กสมาชิกในทีมและลูกค้าเพื่อแบ่งปันความคิดเห็นและเพิ่มไฟล์ (ภาพ ข้อความ หรืออะไรก็ได้ที่คุณต้องการ)
ClickUp สำหรับการปรับปรุงการดำเนินงานด้านเนื้อหาของคุณให้มีประสิทธิภาพและติดตามแคมเปญ
เครื่องมือที่ยอดเยี่ยมอีกตัวหนึ่งในการพัฒนากระบวนการทำงานของทีมโซเชียลมีเดียให้มีประสิทธิภาพคือ ClickUp. ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบและมีประสิทธิภาพ. มันมอบที่ให้กับสมาชิกทีมในการติดตามงานของพวกเขา, สื่อสารกัน, และร่วมมือกันในโครงการ.
ClickUp ยังมีเครื่องมือสำหรับการจัดการกำหนดเวลา, การมอบหมายงาน, และการติดตามความคืบหน้า ด้วยคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ClickUp ทำให้การจัดการโครงการใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กเป็นเรื่องง่าย คุณยังสามารถใช้เทมเพลตที่พร้อมใช้งานและปรับแต่งได้เพื่อยกระดับการทำงานบนโซเชียลมีเดียของคุณได้อีกด้วย โดยรวมแล้วมันเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการใช้ร่วมกับ Planable เพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่ไร้ที่ติสำหรับทีมของคุณ
6. อย่าข้ามขั้นตอนการอนุมัติ
การมีขั้นตอนการอนุมัติในกระบวนการทำงานของโซเชียลมีเดียเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังทำงานร่วมกับทีม การมีขั้นตอนการอนุมัติที่สม่ำเสมอจะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าเนื้อหาทั้งหมดของคุณมีคุณภาพสูงและสอดคล้องกับแบรนด์
มีบางสิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อสร้างกระบวนการอนุมัติ:
- ใครควรมีส่วนร่วม?
- กระบวนการอนุมัติควรเกิดขึ้นเมื่อใด?
- กระบวนการอนุมัติจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร?
ใครควรมีส่วนร่วมในกระบวนการอนุมัติ?
คำตอบสำหรับคำถามนี้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับทีมของคุณและเป้าหมายของคุณ อย่างไรก็ตาม มีบุคคลสำคัญบางคนที่ควรมีส่วนร่วมเสมอ:
- ผู้สร้างเนื้อหา/นักเขียนคำโฆษณา: ชัดเจนใช่ไหม? บุคคลนี้ควรมีส่วนร่วมในกระบวนการอนุมัติเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาของพวกเขาตรงตามข้อกำหนดทั้งหมด
- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน: เพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความถูกต้องของเนื้อหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแคมเปญที่มีความอ่อนไหวหรือมีความเสี่ยงสูง หรือเมื่อมีเนื้อหาจำนวนมากที่ต้องเผยแพร่และต้องการการตรวจทานอย่างละเอียด
- บรรณาธิการแก้ไข: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาปราศจากข้อผิดพลาด และในบางกรณีให้สอดคล้องกับแบรนด์
- ผู้มีอำนาจตัดสินใจขั้นสุดท้าย (ผู้อนุมัติ): บุคคลที่รับรองว่าเนื้อหาเป็นไปตามนโยบายของบริษัทและให้การอนุมัติอย่างเป็นทางการต่อเนื้อหา
7. มีแนวทางการโพสต์ที่ชัดเจน
เกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ การมีแนวทางในการโพสต์ที่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังทำงานกับทีม การมีแนวทางในการโพสต์จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าเนื้อหาทั้งหมดของคุณมีคุณภาพสูง เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และสะท้อนถึงน้ำเสียงของแบรนด์
สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อสร้างแนวทางการโพสต์:
- ควรใช้เสียงหรือโทนใด?
- หัวข้อใดที่ควรครอบคลุม?
- ควรโพสต์เนื้อหาประเภทใดบ้าง?
- ควรโพสต์เนื้อหาบ่อยแค่ไหน?
8. พิจารณาแผนผังกระบวนการทำงาน
อีกทางเลือกหนึ่ง คุณอาจพิจารณาแผนผังกระบวนการทำงานบนโซเชียลมีเดียก็ได้ ความสวยงามของแผนผังกระบวนการคือไม่เพียงแต่จะแสดงขั้นตอนต่าง ๆ ที่ประกอบกันเป็นกระบวนการ (คล้ายกับรายการสิ่งที่ต้องทำที่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด) แต่ยังช่วยให้คุณมองเห็นข้อมูลและโพสต์บนโซเชียลมีเดีย เส้นทางการตัดสินใจ และแม้แต่จุดสำคัญต่าง ๆในกระบวนการใด ๆ ได้อย่างชัดเจนอีกด้วย
เยี่ยมไปเลยใช่ไหมล่ะ?
และการมองเห็นภาพเป็นเพียงหนึ่งในประโยชน์มากมาย เอกสารนี้สามารถช่วยให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเข้าใจกระบวนการและอ้างอิงได้เมื่อจำเป็นเพื่อเร่งความเร็วในการทำงาน
คุณพร้อมหรือยังที่จะทำให้กระบวนการทำงานของคุณ 'ทำงาน' เพื่อคุณ?
กระบวนการทำงานบนสื่อสังคมออนไลน์คือ (และควรจะเป็นเสมอ) ส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งของกลยุทธ์สื่อสังคมออนไลน์ใด ๆ
อย่าลืมกำหนดบทบาทให้ชัดเจน มีแนวทางที่ชัดเจน และสร้างกลยุทธ์โซเชียลมีเดียของคุณโดยอิงกับกระบวนการทำงานของคุณให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ด้วยการปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้ควบคู่ไปกับเครื่องมือจัดการกระบวนการทำงานบนโซเชียลมีเดีย คุณสามารถมั่นใจได้ว่าทีมของคุณจะส่งมอบเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ลดทอนคุณภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมุ่งเน้นอย่างชัดเจนของ Planable ในด้านการจัดการโซเชียลมีเดียและการปรับปรุงกระบวนการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงคุณสมบัติการจัดการโครงการโซเชียลมีเดียและเทมเพลตของ ClickUp
ขอให้งานไหลลื่นอย่างมีความสุข!
มาร์โก กิลิอานีเป็นนักการตลาดเนื้อหาที่ Planable มีความเชี่ยวชาญในการเขียนเนื้อหา, SEO และการเขียนคำโฆษณา