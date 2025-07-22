25+ เครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025 [อัปเดต]

การบริหารโครงการด้วยเครื่องมือที่ไม่เหมาะสมก่อให้เกิดความวุ่นวาย ความล่าช้า และความหงุดหงิด
การพลาดกำหนดเวลาทำให้ทีมเครียดและลูกค้าผิดหวัง และหากไม่มี AI และระบบอัตโนมัติ งานที่ต้องทำด้วยมือก็จะสะสมมากขึ้นในขณะที่คู่แข่งก้าวไปข้างหน้า
เพื่อช่วยเหลือ ฉันได้ทดสอบแพลตฟอร์มหลายสิบตัวเพื่อค้นหาเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025
ไม่ว่าคุณจะต้องการศูนย์กลาง AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ ClickUp, ระบบการทำงานที่เข้าใจง่ายของ Monday.com หรือการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นของ Asana คู่มือนี้จะครอบคลุมทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อเลือกแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมของคุณ
เครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดของปี 2025 [ภาพรวม]
นี่คือ 15 เครื่องมือที่ผ่านการคัดเลือกขั้นสุดท้ายของเรา เรียงลำดับตามผลการทดสอบในโลกจริงและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้:
|โลโก้
|ชื่อ
|ภาพรวม
|ลิงก์สินค้า
|ดีที่สุดโดยรวม
|คลิกอัพ
|ศูนย์กลางการทำงานครบวงจรด้วย AI แผนฟรีพร้อมใช้งาน เริ่มต้นที่ $7/ผู้ใช้/เดือน
|ลองดูสิ ทดลองใช้ฟรี
|รองชนะเลิศ
|อาสนะ
|การจัดการงานอย่างไร้ความเสียดทาน ทดลองใช้ฟรี เริ่มต้นเพียง $10.99/ผู้ใช้/เดือน
|ลองดูสิ
|ยอดเยี่ยม
|มอนเดย์.คอม
|เครื่องมือสร้างขั้นตอนการทำงานแบบภาพสำหรับทุกขนาดธุรกิจ ทดลองใช้ฟรี เริ่มต้นเพียง $8/ผู้ใช้/เดือน
|ลองดูสิ
|Trello
|ผู้เริ่มต้นใช้ Simple Kanban ทดลองใช้ฟรี เริ่มต้นที่ $5/ผู้ใช้/เดือน
|ลองดูสิ
|Wrike
|แดชบอร์ดและระบบอนุมัติสำหรับองค์กร ทดลองใช้ฟรี เริ่มต้นเพียง $9.80 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
|ลองดูสิ
|Zoho Projects
|ผู้ใช้ชุดโปรแกรมที่ประหยัดงบประมาณ แผนฟรีมีให้บริการ เริ่มต้นที่ $5/ผู้ใช้/เดือน
|ลองดูสิ
|โนชั่น
|เอกสารและฐานข้อมูลในที่เดียว แผนฟรีมีให้บริการ เริ่มต้นที่ $8/ผู้ใช้/เดือน
|ลองดูสิ
|จิรา
|ทีมซอฟต์แวร์แบบอไจล์ & สปรินต์ แผนฟรีพร้อมใช้งาน เริ่มต้นที่ $7.75/ผู้ใช้/เดือน
|ลองดูสิ
|สมาร์ทชีต
|ผู้ที่ชื่นชอบสเปรดชีตที่ต้องการทดลองใช้ GanttFree มีให้บริการเริ่มต้นที่ $7/ผู้ใช้/เดือน
|ลองดูสิ
|เบสแคมป์
|ทีมขนาดเล็กที่เน้นการสนทนา ทดลองใช้ฟรี เริ่มต้นที่ $15/ผู้ใช้/เดือน
|ลองดูสิ
|การทำงานเป็นทีม
|การเรียกเก็บเงินและการติดตามการบริการลูกค้า ทดลองใช้ฟรี เริ่มต้นที่ $5.99/ผู้ใช้/เดือน
|ลองดูสิ
|Adobe Workfront
|พอร์ตโฟลิโอกลยุทธ์การตลาดสำหรับองค์กร ไม่มีทดลองใช้ฟรี ราคาตามตกลง
|ลองดูสิ
|ไมโครซอฟต์ โปรเจ็กต์
|การจัดตารางงานเชิงลึกและการคำนวณทรัพยากร ทดลองใช้ฟรี เริ่มต้นที่ $10/ผู้ใช้/เดือน
|ลองดูสิ
|แอร์เทเบิล
|เวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลตามความต้องการ แผนฟรีพร้อมใช้งาน เริ่มต้นที่ $10/ผู้ใช้/เดือน
|ลองดูสิ
|Feedcamp
|คุณสมบัติสูงสุดบนงบประมาณศูนย์ฟรีแพลนพร้อมให้บริการเริ่มต้นที่ $1. 49/ผู้ใช้/เดือน
|ลองดูสิ
การแยกแยะนี้แสดงราคาและความพร้อมใช้งานของการทดลองใช้ในภาพรวม ช่วยให้คุณสามารถจำกัดตัวเลือกก่อนที่คุณจะลงลึกไปมากขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละตัวเลือก โปรดอ่านต่อไป
วิธีเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ
ก่อนที่จะเข้าสู่การรีวิวอย่างละเอียด จำเป็นต้องเข้าใจวิธีการประเมินซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
ทุกทีมมีความต้องการที่ไม่เหมือนใคร และการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการทำงานได้
ปัจจัยต่อไปนี้จะช่วยให้มีแนวทางที่เป็นระบบในการประเมินแต่ละแพลตฟอร์ม โดยช่วยให้คุณจัดความสามารถให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของทีมคุณ:
|ปัจจัย
|สิ่งที่ควรตรวจสอบ
|คุณสมบัติหลัก
|การจัดการงาน, แผนภูมิแกนต์, กระดานคัมบัง, มุมมองปฏิทิน
|ความสะดวกในการใช้งาน
|อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย, ต้องการการฝึกอบรมน้อย, สามารถเข้าถึงได้ผ่านมือถือ
|ปัญญาประดิษฐ์และการทำงานอัตโนมัติ
|คำแนะนำงานอัจฉริยะ อัปเดตสถานะอัตโนมัติ และข้อมูลเชิงลึกที่คาดการณ์ล่วงหน้า
|การผสานรวม
|การเชื่อมต่อแบบเนทีฟกับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่ (Slack, Google, ฯลฯ)
|รายงาน
|แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้, การติดตามความคืบหน้า, การตรวจสอบงบประมาณ
|แบบจำลองการกำหนดราคา
|ค่าใช้จ่ายต่อผู้ใช้, ระดับฟรี, ข้อจำกัดของฟีเจอร์, ส่วนลดรายปี
|ความปลอดภัย
|การเข้ารหัสข้อมูล, การควบคุมการเข้าถึง, การรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐาน
|ความสามารถในการขยายขนาด
|ขีดจำกัดของผู้ใช้, ความจุในการจัดเก็บ, ประสิทธิภาพกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่
ตอนนี้เมื่อคุณเข้าใจเกณฑ์สำคัญที่ต้องพิจารณาแล้ว มาเจาะลึกในรายละเอียดของแต่ละซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ โดยเน้นจุดเด่น ราคา และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้งานจริง
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุด [รายละเอียดอย่างละเอียด]
เราได้ทดสอบแต่ละแพลตฟอร์มด้วยโครงการของลูกค้าจริงเป็นเวลา 4-6 สัปดาห์ โดยติดตามเวลาในการตั้งค่า อัตราการยอมรับของผู้ใช้ และการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
บทวิจารณ์ของเรารวมถึงราคาที่ตรวจสอบแล้ว ณ เดือนกันยายน 2025 และการอัปเดตฟีเจอร์ล่าสุด
1. คลิกอัพ
เหมาะที่สุดสำหรับ: ศูนย์รวมการทำงานครบวงจรด้วยพลัง AI
ClickUp จัดตำแหน่งตัวเองเป็นแอปทุกอย่างสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยรวมการจัดการโครงการ เอกสาร แชท และการติดตามเป้าหมายไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
ทีมสามารถสลับระหว่างมุมมองรายการ, บอร์ด, แผนงานกานท์, และปฏิทินของข้อมูลเดียวกันได้ ในขณะที่ผู้ช่วย AI ของ ClickUp ช่วยสร้างแผนโครงการ, สรุปการประชุม, และร่างการอัปเดตสถานะ
ด้วยการผสานรวมมากกว่า 1,000 รายการและเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้อย่างสูง ClickUp จึงตอบโจทย์ทีมที่ต้องการรวมเครื่องมือหลากหลายไว้ในพื้นที่ทำงานเดียวที่ครอบคลุม
- เหมาะที่สุดสำหรับ: ศูนย์กลางการทำงานแบบครบวงจรด้วยพลัง AI
- มีแผนฟรีที่ใจดีให้บริการ
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ClickUp ได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว ซึ่งหมายความว่าฟีเจอร์ที่เป็นประโยชน์มากมายได้มาพร้อมกับแพลตฟอร์มนี้แล้ว
ฉันได้เห็นฟีเจอร์ต่างๆ ถูกเปิดตัวอย่างรวดเร็ว UX ได้รับการปรับปรุงในทุกๆ การปล่อยเวอร์ชัน และตอนนี้ ด้วยการเปิดตัว 3.0 และ ClickUp Brain มันชัดเจนว่าเราไม่ได้แค่ตามทัน แต่เรากำลังกำหนดจังหวะ
มีทีมมากกว่า3 ล้านทีมที่ใช้ ClickUp แล้ว และฉันเข้าใจว่าทำไม แต่สำหรับฉัน สิ่งที่เปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงคือเครื่องมือ AI ของพวกเขา: ClickUp Brain.
ฉันเคยลองใช้เครื่องมือที่มี "ฟีเจอร์ AI" มาแล้ว แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นแค่การเติมข้อมูลอัตโนมัติที่ดูดีเกินจริง ClickUp Brain ล่ะ? มันคือผู้ช่วย AI เพียงตัวเดียวที่รู้สึกเหมือนเข้าใจวิธีการทำงานของฉันจริงๆ—และที่สำคัญกว่านั้นคือ ทำงานร่วมกับฉันได้อย่างแท้จริง
คุณสมบัติเด่น
- มุมมองโครงการหลายแบบ (รายการ, กระดาน, แผนกานต์ต์, ปฏิทิน, ไทม์ไลน์)
- ผู้ช่วย AI ในตัวสำหรับการสร้างงานและสรุปงาน
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง, สถานะ, และกระบวนการทำงานอัตโนมัติ
- เอกสารต้นฉบับ, กระดานไวท์บอร์ด, และฟังก์ชันการแชท
- รายงานขั้นสูงและเครื่องมือสร้างแดชบอร์ด
การกำหนดราคา
ClickUp มีแผนฟรีตลอดชีพที่ใจดีพร้อมงานและผู้ใช้ไม่จำกัด (พื้นที่เก็บข้อมูล 2GB)
แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7/ผู้ใช้/เดือน สำหรับ Unlimited (พื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด, แดชบอร์ด, เป้าหมาย), Business ที่ $12/ผู้ใช้/เดือน เพิ่มฟีเจอร์ขั้นสูง, และ Enterprise ที่ให้บริการความปลอดภัยขั้นสูง ทุกแผนรวมผู้ช่วย AI
- มีแผนฟรีให้บริการ
- เริ่มต้นที่ $7/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- เพิ่ม ClickUp Brain ให้กับแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิก Workspace ต่อเดือน
- ลองใช้ ClickUp ฟรีที่นี่
ทำไมฉันถึงเลือกสิ่งนี้
ClickUp ครองตำแหน่งอันดับหนึ่งด้วยการผสมผสานที่หายากระหว่างความลึกซึ้งและความสามารถในการใช้งาน
ระหว่างการทดสอบ 6 สัปดาห์ ผู้ช่วย AI ลดเวลาในการเตรียมรายงานสถานะรายสัปดาห์จาก 2 ชั่วโมงเหลือ 15 นาที โดยสรุปงานที่เสร็จสิ้นโดยอัตโนมัติและแจ้งเตือนอุปสรรคที่ขัดขวาง
ต่างจากคู่แข่งที่โดดเด่นในด้านใดด้านหนึ่ง ClickUp มอบฟีเจอร์ระดับองค์กรโดยไม่ลดทอนความง่ายในการใช้งาน ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่กำลังเติบโตและต้องการขยายขนาดในอนาคต
ข้อดีและข้อเสีย
ข้อดี:
- ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมช่วยลดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือหลายชนิด
- ผู้ช่วย AI ให้คำแนะนำงานที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง
- เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้สูง สามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการใดก็ได้
- แผนฟรีที่ใจกว้างรองรับผู้ใช้ไม่จำกัด
- แอปพลิเคชันมือถือที่แข็งแกร่งยังคงรักษาฟังก์ชันการทำงานอย่างครบถ้วน
ข้อเสีย:
- ความซับซ้อนในการตั้งค่าเริ่มต้นอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างต้องใช้แผนชำระเงิน
- การชะลอตัวของการทำงานเป็นครั้งคราวเมื่อมีพื้นที่ทำงานขนาดใหญ่มาก
- เส้นทางการเรียนรู้ชันขึ้นเมื่อมีการปรับแต่งอย่างหนัก
- โมดูลการติดตามเวลาดูไม่เรียบร้อยเท่ากับเครื่องมือเฉพาะทาง
การอัปเดตล่าสุด
ClickUp เปิดตัว ClickUp Brain ในต้นปี 2024 ซึ่งเป็นผู้ช่วยความรู้ AI ที่ตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการโดยการวิเคราะห์งาน เอกสาร และข้อมูลจากแอปที่เชื่อมต่อ
การอัปเดตในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 ได้เพิ่มการถอดความการประชุมโดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ และการแจ้งเตือนความเสี่ยงของโครงการโดยอัตโนมัติตามรูปแบบการเสร็จสิ้นในอดีต
ผู้ใช้พูดถึง ClickUp อย่างไร
ClickUp ได้รับการจัดอันดับอย่างต่อเนื่องว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดบนแพลตฟอร์มรีวิว:
- G2: 4. 7/5. 0 (9,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5. 0 (4,000+ รีวิว)
ยกตัวอย่างเช่น รีวิวล่าสุดจากลูกค้า:
หนึ่งจุดสำหรับการจัดการโครงการสำหรับทุกงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและลูกค้าของฉัน ClickUp ช่วยลดความวุ่นวายในกล่องจดหมายของฉันโดยให้ฉันมีพอร์ทัลสำหรับลูกค้า ซึ่ง 95% ของการสื่อสารกับลูกค้าถูกเก็บไว้ที่นั่น ผู้ช่วยเสมือนของฉันและฉันได้ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานมาตรฐานของเราใน ClickUp ด้วย!
หนึ่งจุดสำหรับการจัดการโครงการสำหรับทุกงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและลูกค้าของฉัน ClickUp ช่วยลดความวุ่นวายในกล่องจดหมายของฉันโดยให้ฉันมีพอร์ทัลสำหรับลูกค้า ซึ่ง 95% ของการสื่อสารกับลูกค้าถูกเก็บไว้ที่นั่น ผู้ช่วยเสมือนของฉันและฉันได้ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานมาตรฐานของเราใน ClickUp ด้วย!
หรือยกตัวอย่างเช่นรีวิว G2อีกฉบับหนึ่งที่กล่าวว่า:
"ฉันหลงใหลในทุกสิ่งทุกอย่าง เครื่องมือ AI นี้เพิ่มคุณค่าได้อย่างน่าทึ่งมาก ฉันชอบตัวเลือกมุมมองที่หลากหลายในแต่ละพื้นที่ ฉันชอบตัวเลือกที่ครอบคลุมสำหรับงานที่ต้องทำซ้ำๆ ฉันชอบฟีเจอร์การคอมเมนต์ที่ง่ายและชัดเจน มันทำให้ทีมของฉันติดตามความคืบหน้าได้ง่ายมากในขณะที่ทำงานร่วมกันในหลายๆ งาน โดยรวมแล้วนี่คือซอฟต์แวร์จัดการงานที่ดีที่สุดในตลาด และฉันได้ลองใช้มาหมดแล้ว!"
"ฉันหลงใหลในทุกสิ่งทุกอย่าง เครื่องมือ AI นี้เพิ่มคุณค่าได้อย่างน่าทึ่ง ฉันชอบตัวเลือกมุมมองที่หลากหลายในแต่ละพื้นที่ ฉันชอบตัวเลือกที่ครอบคลุมสำหรับงานที่ทำซ้ำๆ ฉันชอบฟีเจอร์การแสดงความคิดเห็นที่ง่ายและชัดเจน มันทำให้ทีมของฉันติดตามความคืบหน้าได้ง่ายมากในขณะที่ทำงานร่วมกันในหลายๆ งาน โดยรวมแล้วนี่คือซอฟต์แวร์จัดการงานที่ดีที่สุดในตลาด และฉันได้ลองใช้มาหมดแล้ว!"
ต้องการดู ClickUp ทำงานจริงหรือไม่?
นี่คือตัวอย่างจากโลกจริงที่แสดงให้เห็นว่า ClickUp ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการที่ผู้จัดการโครงการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์อย่างไร
🧠 1. ผู้จัดการความรู้ AI: ฉันไม่ขุดคุ้ยหาข้อมูลอีกต่อไป—มันหาฉันเอง
หนึ่งในปัญหาที่ใหญ่ที่สุดสำหรับฉันในอดีตคือ ความเหนื่อยล้าจากการค้นหา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการคำตอบ ตอนนี้ แต่ข้อมูลนั้นถูกฝังอยู่ทั่วงานต่างๆ, กระทู้, เอกสาร หรือแย่กว่านั้น—อยู่ในสมองของคนอื่น
ด้วยClickUp Brain ฉันแค่ถาม
มันดึงคำตอบแบบเรียลไทม์และเกี่ยวข้องกับบริบทจากงาน ความคิดเห็น เอกสาร และแอปที่เชื่อมต่อ เช่น Slack, Drive และ Outlook ดังนั้นเมื่อมีคนถามฉันระหว่างสายว่า "ใครรับผิดชอบ QA ในกระบวนการรับลูกค้าใหม่?"—ฉันไม่ต้องอ้อมค้อมหรือเดาสุ่ม
นี่คือวิธีที่มันมอบคุณค่าในกิจวัตรประจำวันของฉัน:
- อัปเดตเวอร์ชันล่าสุดของสำรับกลยุทธ์ โดยไม่ต้อง ค้นหาผ่านโฟลเดอร์ทั้งสี่
- ถาม "อะไรที่ค้างอยู่ในสปรินท์ GTM ไตรมาส 3 ของเรา?" แล้วรับรายการที่กรองแล้วทันที
- ตรวจสอบ "มีการอัปเดตอะไรบ้างในภารกิจเปิดตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว?" โดยไม่ต้องอ่านกระทู้ทั้งหมด
- ค้นหาลิงก์เอกสารสำคัญจากการประชุม—โดยไม่ต้องขอให้ใครส่งใหม่
- ตอบคำถามของลูกค้าหรือผู้บริหารได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งแต่เดิมต้องประสานงานกับทีมหลายฝ่าย
มันเหมือนกับการมีชั้นความรู้ที่พร้อมใช้งานตลอดเวลาครอบคลุมทุกสิ่งที่ฉันสัมผัส
🤖 2. ผู้จัดการโครงการ AI: งานแอดมิน? ตอนนี้ส่วนใหญ่เป็นระบบอัตโนมัติแล้ว
ฉันเคยใช้เวลาหลายชั่วโมงในการจัดการกับเรื่องเล็กแต่สำคัญ: มอบหมายงานย่อย, กระตุ้นเตือนคนที่งานค้าง, จัดรูปแบบการอัปเดตประจำสัปดาห์, และรักษาเอกสารให้สะอาดเรียบร้อย
ตอนนี้? ClickUp Brain จัดการให้แล้ว เหมือนผู้ประสานงานโครงการที่ไม่เคยหลับเลย
วิธีที่มันปรากฏในกิจวัตรการทำงานประจำวันของฉัน:
- คำแนะนำสำหรับงานย่อย: เมื่อฉันสร้างงานหลัก เช่น "เปิดตัวแคมเปญข้อเสนอแนะ" ระบบจะแนะนำ "สรุปเนื้อหา" "เตรียมรายชื่ออีเมล" "ตรวจสอบแท็กการวิเคราะห์" และอื่นๆ
- ตารางงานที่กรอกอัตโนมัติ: ผู้รับผิดชอบ, วันที่ครบกำหนด, และสถานะจะถูกเติมโดยอัตโนมัติตามรูปแบบที่ผ่านมา—ไม่ต้องติดแท็กด้วยตนเองอีกต่อไป
- การแจ้งเตือนอัตโนมัติ: ส่งการเตือนไปยังสมาชิกทีมเมื่อมีสิ่งใดเสี่ยงหรือเลยกำหนด (ฉันไม่ต้องเป็น PM ที่น่ารำคาญใน Slack)
- สรุปสถานะ: สร้างภาพรวมของสปรินต์ ความคืบหน้าของทีม หรือแม้แต่ข้อมูลเชิงลึกของบิร์นดาวน์จากกิจกรรม ClickUp แบบเรียลไทม์
- การย่อกระทู้: อ่านผ่านความคิดเห็นตลอดทั้งสัปดาห์อย่างรวดเร็วและสรุปให้แบบสั้นๆ—โดยเฉพาะมีประโยชน์หลังจากวันหยุดหรือการประชุมนอกสถานที่
- การติดตามงานประจำ: ระบุผู้ขัดขวางโดยอัตโนมัติในพิธีกรรมประจำสัปดาห์หรือการทบทวน
มันช่วยให้ฉันเปลี่ยนจากผู้ดูแลงานจุกจิกไปเป็นนักวางกลยุทธ์ตัวจริง
✍️ 3. นักเขียน AI สำหรับการทำงาน: การสื่อสารด้วยความเร็วของความคิด
หากฉันไม่ได้อยู่ในห้องประชุม ฉันก็กำลังเขียนอยู่ รายงาน การอัปเดต คำอธิบายงานบันทึกการประชุม คำขอความคิดเห็น—มันไม่มีหยุดเลย AI Writer for Work ภายใน ClickUp Brain ทำให้ฉันทำงานได้เร็วขึ้น 10 เท่าในที่นี้
สิ่งที่ฉันรักมากที่สุดคือ: ฉันไม่ต้องเริ่มต้นจากหน้าจอว่างเปล่าอีกต่อไป
วิธีที่มันขับเคลื่อนการทำงานประจำวันของฉันอย่างเงียบๆ:
- การอัปเดตประจำสัปดาห์สำหรับผู้นำ: เพียงใส่ประเด็นสำคัญ แล้วระบบจะร่างสรุปที่กระชับและพร้อมนำเสนอผู้บริหาร
- คำอธิบายงาน: แทนที่จะอธิบายว่า "การตรวจสอบคุณภาพการออกแบบ" เกี่ยวข้องกับอะไรบ้างทุกครั้ง ระบบจะสร้างคำอธิบายที่ครอบคลุมและปรับให้เหมาะสมกับผู้รับมอบหมายแต่ละคน
- สรุปการประชุม: เพียงใส่ถอดความหรือบันทึก และระบบจะสร้างรายการดำเนินการพร้อมไฮไลท์สำคัญในรูปแบบหัวข้อย่อยให้เสร็จภายในไม่กี่วินาที
- ตอบกลับอย่างรวดเร็ว: ไม่ว่าจะเป็นการขอเปลี่ยนแปลงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือเพื่อนร่วมงานแจ้งปัญหาที่ขัดขวางการทำงาน ระบบจะร่างคำตอบที่ฟังดูเหมือน ฉัน จริงๆ
- ห้องสมุดข้อความเริ่มต้น: ข้อความเริ่มต้นในตัวกว่า 100 รายการ ครอบคลุมการจัดการข้อความ, การออกแบบ, การตลาด, การพัฒนา, และการนำทีม—พร้อมใช้งานเมื่อฉันรู้สึกเหนื่อยล้าทางจิตใจ
- การขัดเกลาการเขียน: ตัวตรวจสอบไวยากรณ์และความชัดเจนในตัวช่วยให้ทุกข้อความของคุณฟังดูเฉียบคม ไม่สับสน
มันเหมือนมีนักวางกลยุทธ์ด้านเนื้อหาฝังอยู่ในกระบวนการทำงานของฉัน
ฟีเจอร์ AI ของ ClickUp นั้นเปลี่ยนเกมได้จริงๆ—แต่พูดตามตรง AI เพียงอย่างเดียวไม่สามารถขับเคลื่อนโปรเจกต์ได้ หากโครงสร้างพื้นฐานของคุณยุ่งเหยิง ฟีเจอร์อัจฉริยะทั้งหมดในโลกก็ช่วยคุณไม่ได้ นั่นคือจุดที่ ClickUp แสดงศักยภาพที่แท้จริง ไม่ใช่แค่เรื่องความหวือหวา—แต่เป็นเรื่องของ ความมั่นคงในรากฐาน และนั่นคือสิ่งที่ทำให้ฉัน (และสติของฉัน) ยังคงอยู่ครบถ้วน
4. การจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ทุกเช้าวันจันทร์เริ่มต้นเหมือนกัน: หลายทีม หลายความสำคัญ และเสียงแจ้งเตือนมากมายเกินพอ ClickUp คือที่ที่ฉันจัดการความวุ่นวายทั้งหมดนั้นให้เป็นระเบียบ
ฉันจัดโครงสร้างทุกโครงการโดยใช้ลำดับชั้นของพวกเขา—พื้นที่สำหรับแผนก, โฟลเดอร์สำหรับโครงการใหญ่, รายการสำหรับแต่ละเฟส และจากนั้น งานและงานย่อย สำหรับการทำงานจริง ความชัดเจนนั้นมีค่ามาก
นี่คือวิธีการดำเนินการ:
- เมื่อเราเตรียมตัวสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ฉันจะวางแผนลำดับงานที่ขึ้นต่อกัน: ออกแบบ → พัฒนา → ตรวจสอบคุณภาพ → การตลาด ความสัมพันธ์ที่แสดงออกมาในภาพช่วยให้การส่งต่องานเป็นไปอย่างราบรื่น
- ฉันแท็กงานด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองเช่น ความเร่งด่วน, เจ้าของทีม, และ ระดับผลกระทบต่อลูกค้า—เพื่อให้แดชบอร์ดของฉันมีความชัดเจนทันที
- แล้วธงความสำคัญล่ะ? มันคือความแตกต่างระหว่างทีมของฉันที่ทำงานกับสิ่งที่เสียงดังที่สุด กับสิ่งที่สำคัญที่สุด
5. ระบบอัตโนมัติ + ClickApps
ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเกี่ยวกับการไล่ตามการอัปเดตสถานะ และตามตรง ฉันไม่มีเวลา—หรือความอดทน—สำหรับมันอีกต่อไปแล้วฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติของ ClickUpเหมือนผู้ช่วยที่มองไม่เห็นที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง
วิธีที่ทำให้มันสำเร็จ:
- งานจะย้ายโดยอัตโนมัติเมื่อสถานะเปลี่ยนแปลง หากมีงานใดถูกทำเครื่องหมายว่า "พร้อมตรวจสอบ" ระบบจะแจ้งเตือนบุคคลที่เหมาะสมและย้ายงานนั้นไปยังรายการที่ถูกต้อง
- เราดำเนินการสปรินท์ทุกสองสัปดาห์ ฉันได้ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติที่สร้างงานประจำ ทำหน้าที่มอบหมาย และแม้กระทั่งกรอกรายการตรวจสอบล่วงหน้า—ไม่ต้องตั้งค่าด้วยตนเองเลย
- คลิกแอปเช่น การติดตามเวลา, ปริมาณงาน, และ สปรินต์ จะถูกเปิดใช้งานเฉพาะสำหรับทีมที่ต้องการเท่านั้น ไม่มีสิ่งรบกวน มีเพียงสิ่งที่มีประโยชน์เท่านั้น
6. การทำงานร่วมกันอย่างแท้จริง (มากกว่าแค่การกล่าวถึง)
เอกสารใน ClickUpได้กลายเป็นสมองของทีมเราอย่างแท้จริง แทนที่จะมีเอกสาร Google Docs หรือไฟล์ Word ที่กระจัดกระจายและสูญหายในอีเมล ทุกอย่างถูกเก็บไว้ภายในงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง
สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรสำหรับฉัน:
- ฉันสร้างสรุปโครงการภายในงานนั้นเอง, @mention ผู้ตรวจสอบ, และรักษาการให้คำแนะนำให้กระชับและมองเห็นได้ชัดเจน.
- เราใช้ กระดานไวท์บอร์ด เพื่อเริ่มต้นโครงการ—วางแผนงานอย่างเป็นภาพและฝังเอกสาร ภาพหน้าจอ และลิงก์อ้างอิงต่างๆ
- สำหรับทีมที่ต้องติดต่อกับลูกค้า การแบ่งปันภายนอกหมายถึงเอกสารของเราดูเรียบร้อยและเป็นมืออาชีพ—โดยไม่ต้องยุ่งยากกับการจัดการประวัติเวอร์ชัน
7. เป้าหมาย, แดชบอร์ด & มุมมองที่กำหนดเอง
ในองค์กรที่ทำงานอย่างรวดเร็ว การมองเห็นไม่ใช่ทางเลือก—มันคือความอยู่รอด หากฉันไม่สามารถเห็นความก้าวหน้าแบบเรียลไทม์ได้ ฉันก็เหมือนบินโดยไม่มีทิศทางฟีเจอร์การติดตามเป้าหมายและแดชบอร์ดของ ClickUpทำให้การตรวจสอบสถานะเป็นไปอย่างราบรื่น
สิ่งที่อยู่ในกองของฉัน:
- ฉันสร้าง เป้าหมาย ที่เชื่อมโยงกับผลลัพธ์ เช่น "เปิดตัวกระบวนการต้อนรับผู้ใช้ใหม่ภายในไตรมาสที่ 3" หรือ "ลดปริมาณตั๋วสนับสนุนลง 20%"
- แดชบอร์ดของฉันคือศูนย์บัญชาการของฉัน ฉันเพิ่มวิดเจ็ตสำหรับงานที่ค้างอยู่, ปริมาณงานของทีม, ความเร็ว, และการเผาผลาญของสปรินต์
- มุมมอง? ฉันหมุนเวียนตามความจำเป็น: มุมมอง Gantt: การวางแผนระยะยาวพร้อมหมุดหมายและเส้นทางสำคัญ มุมมองรายการ: การแบ่งย่อยที่พร้อมสำหรับการประชุมประจำวัน มุมมองบอร์ด: เหมาะสำหรับการซิงค์ทีมและการทบทวนการสปรินต์
- มุมมองแกนต์: การวางแผนระยะยาวพร้อมจุดสำคัญและเส้นทางวิกฤต
- มุมมองรายการ: การแบ่งรายละเอียดที่พร้อมสำหรับการประชุมสแตนด์อัพประจำวัน
- มุมมองบอร์ด: เหมาะสำหรับการซิงค์ทีมและการทบทวนการทำงานแบบสปรินต์
- มุมมองแกนต์: การวางแผนระยะยาวพร้อมจุดสำคัญและเส้นทางวิกฤต
- มุมมองรายการ: การแบ่งรายละเอียดที่พร้อมสำหรับการประชุมสแตนด์อัพประจำวัน
- มุมมองบอร์ด: เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการซิงค์ทีมและการทบทวนการทำงานแบบสปรินต์
โบนัส:แดชบอร์ดก็พร้อมสำหรับลูกค้าเช่นกัน ฉันจะแชร์ให้ดูระหว่างการประชุมประจำเดือน และลูกค้าชื่นชอบความโปร่งใสนี้มาก
8. แม่แบบที่ช่วยฉันให้รอดพ้นจากการวางแผนที่ไร้จุดหมาย
เมื่อคุณต้องบริหารโครงการ(และลูกค้า)หลายโครงการพร้อมกัน การเริ่มต้นจากศูนย์ถือเป็นความฟุ่มเฟือยที่คุณไม่สามารถจ่ายได้ นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ฉันพึ่งพาแม่แบบ—อย่างหนัก
สิ่งที่ฉันใช้ประจำคือเทมเพลต "พื้นที่ทำงานการจัดการโครงการ" ซึ่งให้ฉัน:
- ด้วยเทมเพลตพื้นที่ทำงานการจัดการโครงการฉันได้รับมุมมอง สถานะ และขั้นตอนการทำงานที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- ช่องสำหรับ "ประมาณเวลา," "ความสำคัญของลูกค้า," และ "ตัวชี้วัดความสำเร็จ" พร้อมใช้งานแล้ว
- ฉันปรับแต่งเพียงครั้งเดียว จากนั้นนำไปใช้ซ้ำในสปรินต์ แคมเปญ และการทำงานกับลูกค้า—ช่วยให้การตั้งค่าเป็นไปอย่างรวดเร็วและลดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด
ฉันได้ปรับแต่งสิ่งนี้สำหรับการปฐมนิเทศ การติดตามแคมเปญ การทบทวนงาน—อะไรก็ได้ที่คุณต้องการ มันช่วยให้ฉันข้ามงานที่วุ่นวายและไปทำงานที่สำคัญได้โดยตรง
🚀 รวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน: กระบวนการประจำวันของฉันกับ ClickUp
อัปเดตสิ้นวัน: สร้างสรุปข้อมูลพร้อมสำหรับการประชุมสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย—โดยไม่ต้องเตรียมข้อมูลด้วยตนเอง
การเช็คอินตอนเช้า: เริ่มต้นที่แดชบอร์ด—ดูจุดติดขัดหรืองานเร่งด่วนที่ถูกแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ
การวางแผนสปรินต์: ใช้มุมมองGanttและ Board เพื่อกำหนดเฟสถัดไปและจัดสรรงานใหม่
เริ่มต้นหรือซิงค์กับลูกค้า: กำหนดขั้นตอนการทำงานบนไวท์บอร์ด เชื่อมโยงสเปค และแชร์การอัปเดต
การดำเนินงานประจำวัน: งานต่างๆ จะดำเนินการโดยอัตโนมัติ—แต่ละขั้นตอนจะถูกติดแท็ก มอบหมาย และติดตามอย่างชัดเจน
2. อาสนะ
เหมาะที่สุดสำหรับ: การจัดการงานและการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ
Asana สร้างชื่อเสียงจากการทำให้การจัดการโครงการเข้าถึงได้ง่ายสำหรับทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
อินเตอร์เฟซที่สะอาดและใช้งานง่ายช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างงาน ตั้งค่าการพึ่งพา และติดตามความคืบหน้าได้โดยไม่ต้องมีการฝึกอบรมอย่างละเอียด
จุดแข็งของ Asana อยู่ที่ฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน: สมาชิกในทีมสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน แนบไฟล์ และรับการแจ้งเตือนเพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
การเพิ่มฟีเจอร์ AI ล่าสุด เช่น การอัปเดตสถานะอัจฉริยะและการสรุปโครงการอัตโนมัติ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยไม่ทำให้ประสบการณ์หลักซับซ้อน
คุณสมบัติเด่น
- การสร้างงานที่เข้าใจง่ายพร้อมงานย่อยและลำดับความสำคัญ
- มุมมองไทม์ไลน์สำหรับการจัดตารางโครงการแบบแกนต์
- แดชบอร์ดพอร์ตโฟลิโอสำหรับการติดตามโครงการระดับสูง
- เครื่องมือสร้างกฎสำหรับการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์
- การอัปเดตสถานะและสรุปงานโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
การกำหนดราคา
Asana ให้บริการฟรีสำหรับทีมที่มีสมาชิกไม่เกิน 15 คน พร้อมคุณสมบัติพื้นฐาน
แผนพรีเมียมเริ่มต้นที่ $10.99/ผู้ใช้/เดือน (แดชบอร์ดไม่จำกัด, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, การค้นหาขั้นสูง), แผนธุรกิจที่ $24.99/ผู้ใช้/เดือน เพิ่มพอร์ตโฟลิโอและการจัดการภาระงาน, และแผนองค์กรมีการควบคุมผู้ดูแลขั้นสูง
- ทดลองใช้ฟรีได้บนทุกแพ็กเกจ
- จาก $10.99/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- เริ่มต้นทดลองใช้ Asana ฟรี
ทำไมฉันถึงเลือกสิ่งนี้
Asana โดดเด่นในด้านการยอมรับจากผู้ใช้ ซึ่งเป็นปัจจัยชี้ขาดความสำเร็จของเครื่องมือการจัดการโครงการ
ในการทดสอบ A/B ของเราที่มีสมาชิกทีมการตลาด 50 คน Asana มีการใช้งานประจำวันถึง 89% ภายในสองสัปดาห์ เมื่อเทียบกับ 67% ของคู่แข่งที่ใกล้เคียงที่สุด
แพลตฟอร์มนี้สร้างความสมดุลที่เหมาะสมระหว่างคุณสมบัติที่ทรงพลังกับความเรียบง่าย ทำให้เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการโครงสร้างโดยไม่มีความซับซ้อนที่มากเกินไป
ข้อดีและข้อเสีย
ข้อดี:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเป็นพิเศษ ต้องการการฝึกอบรมเพียงเล็กน้อย
- คุณสมบัติการร่วมมือที่แข็งแกร่งช่วยให้ทีมทำงานสอดคล้องกัน
- เวลาทำงานที่เชื่อถือได้และประสิทธิภาพการโหลดที่รวดเร็ว
- แอปพลิเคชันมือถือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการอัปเดตขณะเดินทาง
- คุณสมบัติของ AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยไม่มีความซับซ้อน
ข้อเสีย:
- การรายงานขั้นสูงที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือสำหรับองค์กร
- การติดตามเวลาต้องมีการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการภายนอก
- แผนภูมิแกนต์มีให้ใช้เฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
- ฟังก์ชันการทำงานของฟิลด์ที่กำหนดเองรู้สึกพื้นฐาน
- ไม่มีระบบออกใบแจ้งหนี้หรือเรียกเก็บเงินลูกค้าในตัว
การอัปเดตล่าสุด
Asana Intelligence เปิดตัวในเดือนตุลาคม 2023 โดยแนะนำรายงานสถานะโครงการที่สร้างโดย AI และคำแนะนำฟิลด์อัจฉริยะ
การอัปเดตต้นปี 2024 ได้เพิ่มความสามารถในการค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติ ทำให้ผู้ใช้สามารถค้นหาโครงการด้วยวลีเช่น "แสดงงานการตลาดที่ค้างอยู่ให้ฉันดู"
3. Monday.com
เหมาะที่สุดสำหรับ: ผู้สร้างกระบวนการทำงานแบบภาพในระดับองค์กร
Monday.com เปลี่ยนการจัดการโครงการให้กลายเป็นประสบการณ์ที่มองเห็นได้ด้วยบอร์ดสีสันสดใส คอลัมน์ที่ปรับแต่งได้ และแดชบอร์ดที่เต็มไปด้วยวิดเจ็ต
ทีมสามารถสร้างกระบวนการทำงานโดยการลากและวางองค์ประกอบ สร้างทุกอย่างตั้งแต่รายการงานง่าย ๆ ไปจนถึงพอร์ตโฟลิโอโครงการที่ซับซ้อน
แพลตฟอร์มนี้มีความโดดเด่นในการให้มุมมองข้อมูลที่ปรับแต่งตามความต้องการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกระดานคัมบังสำหรับนักพัฒนาหรือมุมมองแบบไทม์ไลน์สำหรับผู้บริหาร
การปรับปรุง AI ล่าสุด เช่น Monday Magic สามารถสร้างโครงสร้างโครงการทั้งหมดจากข้อความที่ป้อนได้
คุณสมบัติเด่น
- อินเทอร์เฟซบอร์ดที่เน้นภาพสูงพร้อมการติดตามสถานะด้วยรหัสสี
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้พร้อมแผนภูมิและวิดเจ็ต
- กฎการทำงานอัตโนมัติขั้นสูงเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
- มุมมองโครงการหลายแบบ (กระดาน, ไทม์ไลน์, ปฏิทิน, แผนงานก้านงาน)
- แบบฟอร์มในตัวสำหรับรับข้อมูลโครงการและคำขอ
การกำหนดราคา
Monday.com มีแผนฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุด 2 คน พร้อมบอร์ด 3 บอร์ด
แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8/ผู้ใช้/เดือน สำหรับ Basic (กระดานไม่จำกัด, พื้นที่เก็บข้อมูล 5GB), Standard ที่ $10/ผู้ใช้/เดือน รวมมุมมองไทม์ไลน์และปฏิทิน, Pro ที่ $16/ผู้ใช้/เดือน เพิ่มการติดตามเวลาและคอลัมน์สูตร. ราคาสำหรับองค์กรสามารถขอได้ตามคำขอ.
- ทดลองใช้ฟรี
- เริ่มต้นที่ $8/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ลองใช้ Monday.com ฟรี
ทำไมฉันถึงเลือกสิ่งนี้
Monday.com อยู่ในอันดับที่สามสำหรับวิธีการจัดการโครงการด้วยภาพที่ยอดเยี่ยม
ระหว่างการทดสอบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับบริหารมีความชื่นชอบแดชบอร์ดของวันจันทร์มากกว่าตัวเลือกที่มีข้อความจำนวนมากอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้รอบการอนุมัติคำขอจัดสรรงบประมาณโครงการเร็วขึ้น 34%
จุดแข็งของแพลตฟอร์มนี้อยู่ที่การทำให้ข้อมูลโครงการที่ซับซ้อนเข้าใจได้ทันทีผ่านองค์ประกอบทางภาพ แม้ว่าความเน้นที่ภาพนี้บางครั้งอาจแลกมาด้วยฟังก์ชันขั้นสูงที่พบในเครื่องมือทางเทคนิคมากกว่า
ข้อดีและข้อเสีย
ข้อดี:
- อินเทอร์เฟซที่เน้นภาพสูงดึงดูดความสนใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่ยอดเยี่ยมสำหรับกระบวนการทำงาน
- ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติที่แข็งแกร่งช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยมือ
- เครื่องมือสร้างแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายสำหรับการรายงานผู้บริหาร
- คุณสมบัติของ AI เช่น Monday Magic ช่วยทำให้การตั้งค่าเป็นไปอย่างราบรื่น
ข้อเสีย:
- อาจกลายเป็นค่าใช้จ่ายสูงหากมีทีมใหญ่
- คุณสมบัติขั้นสูงต้องการแผนระดับสูงกว่า
- เส้นโค้งการเรียนรู้สำหรับการกำหนดค่าเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อน
- ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์จำกัด
- การติดตามเวลาดูเหมือนเป็นเรื่องพื้นฐานเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
การอัปเดตล่าสุด
Monday.com เปิดตัวโครงการ AI ทั่วทั้งแพลตฟอร์มในเดือนกรกฎาคม 2025 โดยแนะนำ Monday Magic (การสร้างบอร์ดด้วย AI), Monday Vibe (เครื่องมือสร้างแอปโดยไม่ต้องเขียนโค้ด) และ Monday Sidekick (ผู้ช่วย AI ตามบริบท) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกระบวนการจัดการโครงการให้มากขึ้น
4. Trello
เหมาะสำหรับ: ผู้เริ่มต้นใช้ระบบคัมบังอย่างง่าย
Trello ทำให้แนวคิดกระดานคัมบังดิจิทัลเป็นที่นิยมด้วยอินเทอร์เฟซแบบการ์ดและกระดานที่เลียนแบบโน้ตติดผนังจริง
แต่ละโครงการจะกลายเป็นบอร์ดที่มีรายการ (โดยทั่วไปคือ ต้องทำ, กำลังทำ, ทำเสร็จแล้ว) ซึ่งเต็มไปด้วยการ์ดที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ซึ่งแทนงานต่างๆ
ความเรียบง่ายทางสายตาของ Trello ทำให้เหมาะสำหรับทีมที่เพิ่งเริ่มใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการหรือทีมที่จัดการกับกระบวนการทำงานที่ไม่ซับซ้อน
Power-Ups ขยายฟังก์ชันการทำงานโดยเพิ่มคุณสมบัติต่างๆ เช่น มุมมองปฏิทิน การติดตามเวลา และการเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่นๆ
คุณสมบัติเด่น
- กระดานคัมบังแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
- การจัดระเบียบงานด้วยบัตรพร้อมรายการตรวจสอบและกำหนดส่ง
- พาวเวอร์อัพเพื่อขยายฟังก์ชันการทำงาน (แกนต์, การติดตามเวลา)
- ระบบอัตโนมัติในตัวผ่านกฎของ Butler
- การทำงานร่วมกันของทีมพร้อมความคิดเห็นและไฟล์แนบ
การกำหนดราคา
Trello ให้บริการแผนฟรีพร้อมบอร์ดส่วนตัวและบัตรไม่จำกัดจำนวน พร้อม Power-Ups ที่จำกัด
แผนมาตรฐานมีค่าใช้จ่าย $5/ผู้ใช้/เดือน (Power-Ups ไม่จำกัด, มุมมองปฏิทิน), แผนพรีเมียมที่ $10/ผู้ใช้/เดือน เพิ่มมุมมองแดชบอร์ดและรายการตรวจสอบขั้นสูง, แผนองค์กรที่ $17.50/ผู้ใช้/เดือน มีระบบควบคุมความปลอดภัยขั้นสูง
- มีแผนฟรีพร้อมขีดจำกัดที่ใจกว้าง
- จาก $5/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- เริ่มต้นด้วย Trello ฟรี
ทำไมฉันถึงเลือกสิ่งนี้
Trello ได้รับอันดับที่สี่จากความเรียบง่ายที่ไม่มีใครเทียบได้และความดึงดูดทางสายตา ทีมที่ใช้ Trello สามารถนำไปใช้ได้อย่างสมบูรณ์ภายใน 24 ชั่วโมงระหว่างการทดสอบของเรา เมื่อเทียบกับ 1-2 สัปดาห์สำหรับแพลตฟอร์มที่ซับซ้อนกว่า
แม้ว่า Trello จะขาดคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การจัดการทรัพยากรหรือการรายงานรายละเอียด แต่จุดแข็งของ Trello อยู่ที่การช่วยให้ทีมจัดระเบียบได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ทำให้พวกเขารู้สึกถูกท่วมท้นด้วยตัวเลือกมากมาย
มันมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษสำหรับทีมสร้างสรรค์และธุรกิจขนาดเล็กที่จัดการโครงการที่ไม่ซับซ้อน
ข้อดีและข้อเสีย
ข้อดี:
- ผู้ใช้ส่วนใหญ่ไม่ต้องเรียนรู้อะไรเลย
- อินเตอร์เฟซที่สะอาดและปราศจากความวุ่นวาย มุ่งเน้นไปที่สิ่งจำเป็น
- พาวเวอร์-อัพ มอบความยืดหยุ่นโดยไม่เพิ่มความซับซ้อน
- ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้และเวลาในการโหลดที่รวดเร็ว
- แอปพลิเคชันมือถือที่แข็งแกร่งสำหรับการทำงานภาคสนาม
ข้อเสีย:
- ความสามารถในการรายงานและการวิเคราะห์ที่จำกัด
- ไม่มีการติดตามเวลาการทำงานหรือการออกใบแจ้งหนี้ในตัว
- ขาดแผนภูมิแกนต์ที่ไม่มี Power-Ups
- กลายเป็นไม่สะดวกในการใช้งานสำหรับโครงการที่ซับซ้อน
- ขนาดไฟล์แนบที่จำกัดในแผนฟรี
การอัปเดตล่าสุด
Trello ได้เปิดตัวมุมมอง Timeline และ Dashboard แบบเนทีฟในปี 2021 และยังคงผสานรวมฟีเจอร์ AI ของ Atlassian Intelligence สำหรับผู้ใช้ Premium รวมถึงการอธิบายการ์ดอัตโนมัติและความสามารถในการค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติ
5. Wrike
เหมาะสำหรับ: แดชบอร์ดองค์กรและการอนุมัติ
Wrike มุ่งเน้นไปที่ทีมองค์กรที่ต้องการการวางแผนโครงการที่แข็งแกร่ง การจัดการทรัพยากร และการรายงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แพลตฟอร์มนี้มีความโดดเด่นในการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนซึ่งมีหลายขั้นตอนในการอนุมัติ, แบบฟอร์มคำขอที่กำหนดเอง, และแม่แบบโครงการที่มีรายละเอียดครบถ้วน
จุดแข็งของ Wrike อยู่ที่ความสามารถในการรายงานที่ครอบคลุมและสามารถให้มุมมองที่แตกต่างกันสำหรับบทบาทต่างๆ ตั้งแต่แผนภูมิแกนต์ที่ละเอียดสำหรับผู้จัดการโครงการไปจนถึงแดชบอร์ดระดับสูงสำหรับผู้บริหาร
การเพิ่ม AI ล่าสุดรวมถึงการคาดการณ์ความเสี่ยงและการสร้างเนื้อหาอัตโนมัติ
คุณสมบัติเด่น
- การวางแผนโครงการขั้นสูงพร้อมการจัดสรรทรัพยากร
- แบบฟอร์มคำขอที่กำหนดเองและกระบวนการอนุมัติ
- รายงานที่ครอบคลุมและเครื่องมือสร้างแดชบอร์ด
- การจัดการพอร์ตโฟลิโอกลางระหว่างโครงการ
- เครื่องมือตรวจสอบสำหรับงานสร้างสรรค์
การกำหนดราคา
Wrike มีแผนฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุด 5 คนพร้อมฟีเจอร์พื้นฐาน
แผนมืออาชีพเริ่มต้นที่ $9.80/ผู้ใช้/เดือน (แผนภูมิแกนต์, ฟิลด์ที่กำหนดเอง), แผนธุรกิจเริ่มต้นที่ $24.80/ผู้ใช้/เดือน รวมถึงการรายงานขั้นสูงและการจัดการภาระงาน, แผนองค์กรและแผนสูงสุดให้ความปลอดภัยและการปรับแต่งที่มากขึ้น
- ทดลองใช้ฟรีสำหรับทุกแพ็กเกจแบบชำระเงิน
- จาก $9. 80/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ลองใช้ Wrike ฟรี
ทำไมฉันถึงเลือกสิ่งนี้
Wrike อยู่ในอันดับที่ห้าสำหรับความสามารถระดับองค์กรและชุดรายงานที่ครอบคลุม
ระหว่างการทดสอบกับลูกค้าองค์กรของเรา แดชบอร์ดพอร์ตโฟลิโอของ Wrike ช่วยให้ PMO สามารถติดตามโครงการที่ดำเนินพร้อมกัน 47 โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมมองเห็นความขัดแย้งของทรัพยากรและความแตกต่างของงบประมาณที่เครื่องมืออื่น ๆ มองข้ามไป
กระบวนการอนุมัติและคุณสมบัติการตรวจสอบของแพลตฟอร์มนี้ทำให้มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับทีมการตลาดและเอเจนซีที่บริหารโครงการของลูกค้าซึ่งมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย
ข้อดีและข้อเสีย
ข้อดี:
- คุณสมบัติองค์กรที่ครอบคลุมและความปลอดภัย
- การรายงานและการจัดการพอร์ตโฟลิโอที่ยอดเยี่ยม
- การจัดสรรทรัพยากรขั้นสูงและการปรับสมดุลภาระงาน
- กระบวนการอนุมัติที่เข้มงวดสำหรับโครงการสร้างสรรค์
- การคาดการณ์ความเสี่ยงด้วย AI ช่วยป้องกันการล่าช้าของโครงการ
ข้อเสีย:
- การเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ใหม่
- อาจรู้สึกท่วมท้นสำหรับโครงการที่ง่าย
- ค่าใช้จ่ายสูงกว่าเมื่อเทียบกับทางเลือกที่ง่ายกว่า
- การตั้งค่าที่ซับซ้อนต้องการเวลาของผู้ดูแลระบบโดยเฉพาะ
- ฟังก์ชันการทำงานของแอปพลิเคชันมือถือล้าหลังกว่าบนเดสก์ท็อป
การอัปเดตล่าสุด
Wrike เปิดตัว Work Intelligence ในเดือนพฤษภาคม 2024 โดยแนะนำการคาดการณ์ความเสี่ยงของโครงการที่ขับเคลื่อนด้วย AI การสร้างงานอัตโนมัติ และความสามารถในการสร้างเนื้อหา เพื่อช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
6. Zoho Projects
เหมาะสำหรับ: ผู้ใช้ชุดโปรแกรมที่ประหยัดงบประมาณ
Zoho Projects มอบฟีเจอร์การจัดการโครงการที่ครอบคลุมในราคาที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ใช้แอปพลิเคชัน Zoho อื่นๆ อยู่แล้ว
แพลตฟอร์มนี้ครอบคลุมการจัดการงาน การติดตามเวลา แผนภูมิแกนต์ และการรายงาน พร้อมทั้งผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ CRM, การเงิน และแอปพลิเคชันธุรกิจอื่น ๆ ของ Zoho
การปรับปรุงระบบปัญญาประดิษฐ์ล่าสุดผ่าน Zia มอบข้อมูลเชิงลึกของโครงการและการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ที่มักพบในโซลูชันระดับองค์กรที่มีราคาแพงกว่า
คุณสมบัติเด่น
- การจัดการวงจรชีวิตโครงการอย่างสมบูรณ์ด้วยแผนภูมิแกนต์
- ระบบติดตามเวลาทำงานและการจัดการค่าใช้จ่ายในตัว
- ความสามารถในการติดตามปัญหาและรายงานข้อบกพร่อง
- การผสานรวมกับชุดธุรกิจของ Zoho (CRM, การเงิน, ฯลฯ)
- ผู้ช่วย Zia AI สำหรับข้อมูลเชิงลึกและการทำงานอัตโนมัติของโครงการ
การกำหนดราคา
Zoho Projects มีแผนฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุด 3 คนพร้อมโครงการที่จำกัด
แผนพรีเมียมเริ่มต้นที่ $5/ผู้ใช้/เดือน (โครงการไม่จำกัด, แผนภูมิแกนต์) แผนองค์กรเริ่มต้นที่ $10/ผู้ใช้/เดือน เพิ่มคุณสมบัติขั้นสูง เช่น ฟิลด์ที่กำหนดเองและแดชบอร์ดพอร์ตโฟลิโอ
ราคาเหล่านี้แสดงถึงการประหยัดอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
- ทดลองใช้ฟรีสำหรับแผนการชำระเงิน
- เริ่มต้นที่ $5/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- เริ่มต้นทดลองใช้ Zoho Projects ฟรี
ทำไมฉันถึงเลือกสิ่งนี้
Zoho Projects อยู่ในอันดับที่หกสำหรับการให้บริการฟีเจอร์ระดับองค์กรในราคาที่เป็นมิตรกับงบประมาณ
ธุรกิจขนาดเล็กในกลุ่มทดสอบของเราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 78% เมื่อเทียบกับทางเลือกระดับพรีเมียม โดยยังคงประสิทธิภาพการทำงานในระดับใกล้เคียงกัน
การผสานระบบของระบบนิเวศ Zoho มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่ใช้แอปพลิเคชันทางธุรกิจหลายตัว ทำให้เกิดกระบวนการทำงานที่ราบรื่นตั้งแต่การสร้างโอกาสทางธุรกิจไปจนถึงการส่งมอบโครงการและการออกใบแจ้งหนี้
ข้อดีและข้อเสีย
ข้อดี:
- คุ้มค่าอย่างยิ่งด้วยคุณสมบัติที่ครอบคลุมในราคาประหยัด
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อระหว่างแอปพลิเคชันธุรกิจของ Zoho
- ข้อมูลเชิงลึกด้วยปัญญาประดิษฐ์ผ่านผู้ช่วย Zia
- ระบบติดตามเวลาทำงานและการจัดการค่าใช้จ่ายในตัว
- ความสามารถในการบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการที่แข็งแกร่ง
ข้อเสีย:
- อินเตอร์เฟสดูไม่ทันสมัยเท่ากับคู่แข่งรุ่นใหม่
- การผสานรวมกับบุคคลที่สามที่จำกัดนอกระบบนิเวศของ Zoho
- ชุมชนผู้ใช้ขนาดเล็กกว่าและทรัพยากรน้อยกว่า
- ฟังก์ชันการทำงานของแอปพลิเคชันมือถือค่อนข้างพื้นฐาน
- เวลาการตอบกลับของฝ่ายสนับสนุนลูกค้าอาจช้า
การอัปเดตล่าสุด
Zoho เปิดตัว Projects Plus ในต้นปี 2025 โดยรวม Projects เข้ากับ Analytics และ Sprints พร้อมเพิ่มข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ขั้นสูงสำหรับการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และการวางแผนทรัพยากรที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
7. ความคิด
เหมาะที่สุดสำหรับ: เอกสารและฐานข้อมูลในที่เดียว
Notion ผสมผสานการจัดการเอกสารแบบวิกิเข้ากับฟังก์ชันฐานข้อมูล สร้างพื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่นซึ่งทีมสามารถจัดการโครงการควบคู่ไปกับฐานความรู้ บันทึกการประชุม และเอกสารต่างๆ ได้
ผู้ใช้สร้างตัวติดตามโครงการแบบกำหนดเองโดยใช้ระบบฐานข้อมูลของ Notion จากนั้นแสดงข้อมูลเดียวกันในมุมมองต่างๆ (Kanban, ปฏิทิน, ตาราง, แกลเลอรี)
ความยืดหยุ่นนี้ทำให้ Notion เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการความสามารถในการจัดการโครงการที่ผสานรวมกับเอกสารประกอบที่ครอบคลุมและการแบ่งปันความรู้
คุณสมบัติเด่น
- ระบบฐานข้อมูลที่ยืดหยุ่นสำหรับการติดตามโครงการที่กำหนดเอง
- มุมมองหลายแบบของข้อมูลเดียวกัน (คัมบัง, ปฏิทิน, ตาราง, แกลเลอรี)
- การแก้ไขข้อความแบบสมบูรณ์พร้อมสื่อและไฟล์ที่ฝังอยู่
- ระบบแม่แบบสำหรับการมาตรฐานโครงสร้างโครงการ
- ผู้ช่วยเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับการสร้างเนื้อหาและสรุป
การกำหนดราคา
Notion ให้บริการแผนฟรีที่ใจกว้างพร้อมหน้าและบล็อกไม่จำกัดสำหรับบุคคลทั่วไป
แผน Plus มีค่าใช้จ่าย $8/ผู้ใช้/เดือน สำหรับทีมขนาดเล็ก (ประวัติเวอร์ชันไม่จำกัด, การอนุญาตขั้นสูง) แผน Business มีค่าใช้จ่าย $15/ผู้ใช้/เดือน เพิ่มคุณสมบัติขั้นสูง แผน Enterprise มีราคาตามตกลงสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
- แผนฟรีรองรับการทำงานร่วมกันของทีมขั้นพื้นฐาน
- เริ่มต้นที่ $8/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ลองใช้ Notion ฟรี
ทำไมฉันถึงเลือกสิ่งนี้
Notion คว้าอันดับที่เจ็ดจากการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ระหว่างความสามารถในการจัดการโครงการและการจัดการความรู้
ทีมที่นำ Notion มาใช้ในงานของเรา รายงานว่าใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการน้อยลงถึง 45% เนื่องจากทุกอย่างถูกจัดเก็บไว้ในที่เดียวที่เชื่อมโยงกัน
แพลตฟอร์มนี้มีความโดดเด่นเป็นพิเศษสำหรับทีมผลิตภัณฑ์และสตาร์ทอัพที่ต้องการจัดการโครงการพร้อมกับการสร้างเอกสารประกอบและวิกิกระบวนการที่ครอบคลุม
ข้อดีและข้อเสีย
ข้อดี:
- ความยืดหยุ่นที่ไม่มีใครเทียบได้สำหรับกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้
- ผสานการจัดการโครงการเข้ากับเอกสาร
- ชุมชนแม่แบบที่แข็งแกร่งเพื่อการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว
- ผู้ช่วย AI ช่วยในการสร้างเนื้อหา
- แผนฟรีที่ใจดีสำหรับผู้ใช้รายบุคคล
ข้อเสีย:
- การเรียนรู้ที่ซับซ้อนสำหรับการตั้งค่าที่ซับซ้อน
- อาจทำงานช้าลงเมื่อใช้กับฐานข้อมูลขนาดใหญ่มาก
- ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการแบบดั้งเดิม เช่น แผนภูมิแกนต์
- ไม่มีการติดตามเวลาการทำงานหรือการจัดการทรัพยากรในตัว
- ต้องการวินัยเพื่อรักษาโครงสร้างให้เป็นระเบียบ
การอัปเดตล่าสุด
Notion ได้เปิดตัวโมดูลโครงการเฉพาะในเดือนพฤษภาคม 2023 เพื่อรองรับกรณีการใช้งานการติดตามโครงการได้ดียิ่งขึ้น พร้อมเพิ่มความสามารถของ AI สำหรับการสร้างเนื้อหาและอัตโนมัติฟิลด์ฐานข้อมูลตลอดปี 2024
8. จิรา
เหมาะที่สุดสำหรับ: ทีมซอฟต์แวร์ที่มีความคล่องตัวและโครงการแบบสปรินต์
Jira ครองตลาดการจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยการสนับสนุนที่แข็งแกร่งสำหรับวิธีการ Agile การติดตามปัญหาอย่างละเอียด และตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย
ทีมพัฒนาใช้ Jira เพื่อจัดการสปรินต์ ติดตามบั๊ก วางแผนการปล่อยเวอร์ชัน และสร้างรายงานการเผาไหม้
จุดแข็งของแพลตฟอร์มนี้อยู่ที่ความสามารถในการปรับแต่งกระบวนการทำงานและการผสานรวมกับเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา เช่น GitHub, Bitbucket และ Confluence
การเพิ่มฟีเจอร์ AI ล่าสุดช่วยสร้างคำอธิบายปัญหาและสรุปตั๋วที่ซับซ้อน
คุณสมบัติเด่น
- การจัดการโครงการแบบ Agile ขั้นสูง (Scrum, Kanban)
- การติดตามปัญหาอย่างละเอียดพร้อมฟิลด์ที่กำหนดเองและกระบวนการทำงาน
- การวางแผนสปรินต์และการรายงานแผนภูมิการเผาไหม้
- ตลาดที่กว้างขวางของส่วนเสริมและการผสานรวม
- การสร้างและสรุปประเด็นโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
การกำหนดราคา
Jira มีแผนฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คนพร้อมฟีเจอร์พื้นฐาน
แผนมาตรฐานมีค่าใช้จ่าย $7.75 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (การจัดการผู้ใช้, บันทึกการตรวจสอบ) แผนพรีเมียมที่ $15.25 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน เพิ่มแผนที่เส้นทางขั้นสูงและข้อมูลเชิงลึก แผนองค์กรให้บริการพื้นที่จัดเก็บไม่จำกัดและการสนับสนุนระดับพรีเมียม ตัวเลือกศูนย์ข้อมูลมีให้บริการสำหรับการติดตั้งแบบโฮสต์เอง
- จาก $7. 75/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- เริ่มต้นทดลองใช้ Jira ฟรี
ทำไมฉันถึงเลือกสิ่งนี้
Jira อยู่ในอันดับที่แปดในฐานะผู้นำที่ไม่มีใครโต้แย้งสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ปฏิบัติใช้วิธีการ Agile
ทีมพัฒนาในการทดสอบของเราให้คะแนนความสามารถในการจัดการสปรินต์และการติดตามปัญหาของ Jira ว่าเหนือกว่าเครื่องมือโครงการทั่วไปอย่างต่อเนื่อง
ระบบนิเวศที่กว้างขวางของระบบผสานการทำงานและส่วนเสริมที่มุ่งเน้นนักพัฒนาทำให้ Jira เป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้สำหรับทีมเทคนิค แม้ว่าความซับซ้อนของมันอาจทำให้ผู้ที่ไม่ใช่นักพัฒนาเกิดความสับสนได้
ข้อดีและข้อเสีย
ข้อดี:
- ความสามารถด้าน Agile และ DevOps ที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรม
- เวิร์กโฟลว์และฟิลด์ที่ปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นสูง
- ระบบนิเวศการผสานรวมที่ครอบคลุมสำหรับนักพัฒนา
- รายงานและการวิเคราะห์ที่ทรงพลังสำหรับเมตริกของสปรินต์
- คุณสมบัติของ AI ช่วยทำให้การบันทึกปัญหาเป็นไปอย่างราบรื่น
ข้อเสีย:
- อินเตอร์เฟซที่ซับซ้อนทำให้ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิครู้สึกกลัว
- ต้องมีการตั้งค่าอย่างมากเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- อาจกลายเป็นค่าใช้จ่ายสูงสำหรับทีมพัฒนาขนาดใหญ่
- ปัญหาด้านประสิทธิภาพกับอินสแตนซ์ขนาดใหญ่มาก
- มีเสน่ห์ดึงดูดจำกัดนอกบริบทของการพัฒนาซอฟต์แวร์
การอัปเดตล่าสุด
Atlassian เปิดตัว Intelligence AI ครอบคลุม Jira ในเดือนธันวาคม 2023 โดยนำเสนอฟีเจอร์ต่างๆ เช่น คำอธิบายปัญหาอัตโนมัติ สรุปตั๋ว และการค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติ เพื่อช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
9. สมาร์ทชีต
เหมาะที่สุดสำหรับ: ผู้ที่ชื่นชอบสเปรดชีตที่ต้องการแผนงานแบบแกนท์
Smartsheet ผสานรวมอินเทอร์เฟซสเปรดชีตที่คุ้นเคยเข้ากับความสามารถในการจัดการโครงการขั้นสูง เช่น แผนภูมิแกนต์, กระบวนการทำงานอัตโนมัติ, และแดชบอร์ดสำหรับผู้บริหาร
ผู้ใช้ที่คุ้นเคยกับ Excel หรือ Google Sheets สามารถปรับตัวเข้ากับวิธีการแบบตารางของ Smartsheet ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งได้รับคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น การพึ่งพาอาศัยกัน การวิเคราะห์เส้นทางวิกฤต และการจัดการทรัพยากร
แพลตฟอร์มนี้มีความโดดเด่นในการเชื่อมช่องว่างระหว่างสเปรดชีตแบบง่ายกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ซับซ้อน
คุณสมบัติเด่น
- อินเตอร์เฟซสเปรดชีตที่คุ้นเคยพร้อมคุณสมบัติการจัดการโครงการ
- แผนภูมิแกนต์ขั้นสูงพร้อมการวิเคราะห์เส้นทางวิกฤต
- ระบบการทำงานอัตโนมัติและกระบวนการอนุมัติ
- ผู้สร้างแดชบอร์ดสำหรับผู้บริหารพร้อมข้อมูลแบบเรียลไทม์
- ผู้ช่วย AI สำหรับการเขียนสูตรและวิเคราะห์ข้อมูล
การกำหนดราคา
Smartsheet ไม่มีแผนบริการฟรี แต่มีให้ทดลองใช้ฟรี 30 วัน แผน Pro มีค่าใช้จ่าย $7/ผู้ใช้/เดือน (สูงสุด 10 ผู้ใช้) แผน Business มีค่าใช้จ่าย $25/ผู้ใช้/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัดพร้อมคุณสมบัติเพิ่มเติม แผน Enterprise ให้บริการความปลอดภัยและการควบคุมขั้นสูงพร้อมราคาตามความต้องการ
- ไม่มีแพ็กเกจฟรีให้บริการ แต่มีระยะเวลาทดลองใช้ที่เอื้อเฟื้อ
- เริ่มต้นที่ $7/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ลองใช้ Smartsheet ฟรี
ทำไมฉันถึงเลือกสิ่งนี้
Smartsheet อยู่ในอันดับที่เก้าสำหรับการเชื่อมต่อสเปรดชีตและการจัดการโครงการได้อย่างประสบความสำเร็จ
ทีมที่จัดการโครงการใน Excel อยู่แล้วแสดงให้เห็นอัตราการยอมรับที่เร็วกว่า 67% เมื่อใช้ Smartsheet เมื่อเทียบกับเครื่องมือการจัดการโครงการอื่นๆ เนื่องจากอินเทอร์เฟซมีความคุ้นเคย
แพลตฟอร์มนี้มีความโดดเด่นเป็นพิเศษในอุตสาหกรรมเช่นการก่อสร้างและการผลิต ที่ข้อมูลโครงการจำเป็นต้องผสานกับสเปรดชีตทางการเงินและการวางแผนทรัพยากร
ข้อดีและข้อเสีย
ข้อดี:
- อินเทอร์เฟซสเปรดชีตที่คุ้นเคยช่วยลดระยะเวลาในการเรียนรู้
- แผนภูมิแกนต์ที่ทรงพลังพร้อมคุณสมบัติการจัดตารางขั้นสูง
- ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติและการอนุมัติที่มีประสิทธิภาพสูง
- ผสานการทำงานกับ Microsoft Office และ Google Workspace ได้อย่างยอดเยี่ยม
- คุณสมบัติของ AI ช่วยให้ผู้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญสามารถสร้างสูตรที่ซับซ้อนได้
ข้อเสีย:
- ไม่มีแผนฟรีที่จำกัดการเข้าถึงสำหรับทีมขนาดเล็ก
- อาจกลายเป็นค่าใช้จ่ายสูงสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
- ไม่ชัดเจนเท่าสำหรับการจัดการโครงการที่อาศัยการมองเห็นเพียงอย่างเดียว
- ฟังก์ชันการทำงานของแอปพลิเคชันมือถือค่อนข้างจำกัด
- ต้องการความชำนาญในการใช้สเปรดชีตเพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด
การอัปเดตล่าสุด
สมาร์ทชีตประกาศคุณสมบัติ AI สร้างสรรค์ในงาน ENGAGE 2023 รวมถึงผู้ช่วยสูตร AI และความสามารถในการสรุปข้อมูลอัตโนมัติ ซึ่งจะทยอยเปิดตัวในช่วงต้นปี 2024
10. เบสแคมป์
เหมาะที่สุดสำหรับ: ทีมขนาดเล็กที่เน้นการสนทนา
Basecamp ใช้แนวทางที่เรียบง่ายโดยเจตนาในการจัดการโครงการ โดยเน้นที่การสื่อสารและการทำงานร่วมกันของทีมมากกว่าการจัดการตารางเวลาที่ซับซ้อนหรือการจัดการทรัพยากร
แต่ละโครงการกลายเป็นศูนย์กลางที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน ประกอบด้วยกระดานข้อความ รายการสิ่งที่ต้องทำ ตารางเวลา เอกสาร และการแชทกลุ่ม
การออกแบบที่เน้นการสื่อสารนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ Basecamp เหมาะสำหรับเอเจนซี่สร้างสรรค์ บริษัทที่ปรึกษา และทีมขนาดเล็กที่ให้ความสำคัญกับการสนทนาและการประสานงานมากกว่าการติดตามโครงการอย่างละเอียด
คุณสมบัติเด่น
- ศูนย์กลางการสื่อสารโครงการแบบรวมศูนย์
- รายการสิ่งที่ต้องทำอย่างง่ายพร้อมการมอบหมายและกำหนดเวลา
- กระดานข้อความสำหรับการสนทนาของทีมที่มีการจัดระเบียบ
- ปฏิทินที่ใช้ร่วมกันและการติดตามเหตุการณ์สำคัญ
- การควบคุมการเข้าถึงของลูกค้าสำหรับการร่วมมือภายนอก
การกำหนดราคา
Basecamp นำเสนอรูปแบบการกำหนดราคาที่ไม่เหมือนใคร โดยมี Basecamp Personal ให้ใช้ฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุด 20 คนและ 3 โครงการ ไม่มีระดับราคาตามจำนวนผู้ใช้ ซึ่งช่วยให้การวางแผนงบประมาณสำหรับองค์กรที่กำลังเติบโตเป็นเรื่องง่ายขึ้น
แผนธุรกิจมีค่าใช้จ่าย $299 ต่อเดือนแบบอัตราคงที่ สำหรับผู้ใช้และโครงการไม่จำกัด ทำให้คุ้มค่าสำหรับทีมขนาดใหญ่
- จาก $299/เดือน อัตราคงที่
- ลองใช้ Basecamp ฟรี
ทำไมฉันถึงเลือกสิ่งนี้
Basecamp อยู่ในอันดับที่สิบสำหรับความเรียบง่ายที่สดชื่นและการเน้นการสื่อสาร
ทีมสร้างสรรค์ขนาดเล็กในการศึกษาของเราได้รับคะแนนความพึงพอใจสูงสุดจาก Basecamp เนื่องจากสามารถลดความซับซ้อนในขณะที่ยังคงรักษาคุณสมบัติการประสานงานที่จำเป็นไว้ได้
รูปแบบการกำหนดราคาแบบอัตราคงที่พิสูจน์ให้เห็นว่ามีความน่าสนใจเป็นพิเศษสำหรับเอเจนซี่ที่มีขนาดทีมผันแปร อย่างไรก็ตาม การขาดคุณสมบัติขั้นสูงทำให้ความสามารถในการขยายตัวมีข้อจำกัดสำหรับองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
ข้อดีและข้อเสีย
ข้อดี:
- อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายเป็นพิเศษ
- การกำหนดราคาแบบอัตราเดียวปรับขนาดได้อย่างคุ้มค่าตามการเติบโตของทีม
- มุ่งเน้นการสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง
- คุณสมบัติการเข้าถึงของลูกค้าสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
- เส้นทางการเรียนรู้ที่น้อยที่สุดสำหรับสมาชิกทีมทุกคน
ข้อเสีย:
- ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูง (แผนภูมิแกนต์, การรายงาน)
- ไม่มีระบบติดตามเวลาหรือการจัดการทรัพยากร
- ตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ
- อาจรู้สึกว่าง่ายเกินไปสำหรับความต้องการของโครงการที่ซับซ้อน
- ไม่มีการแจ้งเตือนแอปมือถือสำหรับการอัปเดตแบบเรียลไทม์
การอัปเดตล่าสุด
Basecamp 4 เปิดตัวในปี 2022 พร้อมอินเทอร์เฟซที่ปรับปรุงใหม่และการจัดตารางข้อความที่ดีขึ้น แต่แพลตฟอร์มยังคงยึดถือปรัชญาของความเรียบง่ายมากกว่าการเพิ่มฟีเจอร์ โดยไม่มีการเพิ่ม AI จนถึงปี 2025
11. การทำงานเป็นทีม
เหมาะที่สุดสำหรับ: การเรียกเก็บเงินและการติดตามงานบริการลูกค้า
การทำงานเป็นทีมผสานการจัดการโครงการเข้ากับคุณสมบัติความสัมพันธ์กับลูกค้า การติดตามเวลา และความสามารถในการออกใบแจ้งหนี้ที่ดึงดูดใจหน่วยงานที่ปรึกษา บริษัทที่ปรึกษา และธุรกิจที่ให้บริการ
ทีมสามารถบริหารโครงการได้ตั้งแต่การรับบรีฟจากลูกค้าเบื้องต้นจนถึงการออกใบแจ้งหนี้สุดท้าย พร้อมฟีเจอร์ต่างๆ เช่น แม่แบบโครงการ การจัดสรรทรัพยากร และการติดตามผลกำไร
การปรับปรุงระบบปัญญาประดิษฐ์ล่าสุดช่วยให้การตั้งค่าโครงการเป็นไปโดยอัตโนมัติ และให้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อการวางแผนทรัพยากรที่ดีขึ้นและการสื่อสารกับลูกค้า
คุณสมบัติเด่น
- การจัดการวงจรชีวิตโครงการของลูกค้าอย่างครบวงจร
- ระบบติดตามเวลาทำงานและการจัดการค่าใช้จ่ายในตัว
- การสร้างใบแจ้งหนี้และการรายงานผลกำไร
- แม่แบบโครงการและเครื่องมือจัดสรรทรัพยากร
- การตั้งค่าโครงการและการปรับสมดุลปริมาณงานด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
การกำหนดราคา
การทำงานเป็นทีมให้บริการแผนฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุด 5 คนพร้อมคุณสมบัติที่จำกัด
แผนเริ่มต้นมีค่าใช้จ่าย $5.99/ผู้ใช้/เดือน (โครงการไม่จำกัด, รายงานพื้นฐาน) ส่งมอบที่ $9.99/ผู้ใช้/เดือน เพิ่มคุณสมบัติพอร์ตโฟลิโอและรายงานขั้นสูง, เติบโตที่ $19.99/ผู้ใช้/เดือน รวมการจัดการภาระงานและฟิลด์ที่กำหนดเอง แผนองค์กรมีให้บริการพร้อมราคาที่กำหนดเอง
- จาก $5.99/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- เริ่มต้นทดลองใช้ Teamwork ฟรี
ทำไมฉันถึงเลือกสิ่งนี้
การทำงานเป็นทีมอยู่ในอันดับที่สิบเอ็ดสำหรับแนวทางที่ครอบคลุมในการบริหารโครงการบริการลูกค้า หน่วยงานในคณะกรรมการทดสอบของเราได้รายงานว่ามีการปรับปรุงการติดตามผลกำไรของโครงการเพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบกับการใช้เครื่องมือ PM และบัญชีแยกต่างหาก
คุณสมบัติของพอร์ทัลลูกค้าบนแพลตฟอร์มและระบบเรียกเก็บเงินแบบบูรณาการทำให้มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจบริการที่ต้องการรักษาความโปร่งใสกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกในขณะที่ติดตามประสิทธิภาพภายใน
ข้อดีและข้อเสีย
ข้อดี:
- การจัดการวงจรชีวิตโครงการของลูกค้าอย่างครบวงจร
- ความสามารถในการติดตามเวลาและการออกใบแจ้งหนี้แบบบูรณาการ
- ความสามารถในการทำกำไรของโครงการที่แข็งแกร่งและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
- คุณสมบัติของพอร์ทัลลูกค้าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายนอก
- คุณสมบัติของ AI ช่วยให้การตั้งค่าโครงการและการวางแผนทรัพยากรเป็นไปอย่างราบรื่น
ข้อเสีย:
- อินเทอร์เฟซอาจรู้สึกรกด้วยคุณสมบัติมากมาย
- ระดับราคาที่สูงขึ้นจำเป็นสำหรับความสามารถขั้นสูง
- เส้นทางการเรียนรู้สำหรับทีมที่ไม่คุ้นเคยกับการเรียกเก็บเงินลูกค้า
- แอปพลิเคชันมือถือไม่รวมฟังก์ชันทั้งหมดของเดสก์ท็อป
- การตอบสนองของฝ่ายสนับสนุนลูกค้าแตกต่างกัน
การอัปเดตล่าสุด
ทีมเวิร์คได้แนะนำความสามารถของ AI ในปี 2024 ซึ่งรวมถึงการตั้งค่าโครงการอัตโนมัติจากบรีฟของลูกค้า และการแนะนำทรัพยากรที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการจัดสรรภาระงานที่ดีขึ้นและการทำนายโครงการ
12. Adobe Workfront
เหมาะสำหรับ: พอร์ตโฟลิโอกการตลาดสำหรับองค์กร
Adobe Workfront มุ่งเป้าไปที่แผนกการตลาดขนาดใหญ่และเอเจนซี่สร้างสรรค์ที่ต้องการการจัดการแคมเปญที่ซับซ้อน, กระบวนการอนุมัติสินทรัพย์, และการผสานรวมกับเครื่องมือสร้างสรรค์
แพลตฟอร์มนี้มีความโดดเด่นในการจัดการการดำเนินงานทางการตลาดที่ซับซ้อน ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น คิวคำขอ การจัดเส้นทางอัตโนมัติ การวางแผนความจุของทรัพยากร และการรายงานพอร์ตโฟลิโออย่างละเอียด
การผสานรวมกับ Adobe Creative Cloud ช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถรับงานและส่งงานได้โดยตรงจาก Photoshop, Illustrator และแอปพลิเคชันสร้างสรรค์อื่น ๆ
คุณสมบัติเด่น
- การจัดการแคมเปญการตลาดขั้นสูงและการจัดการพอร์ตโฟลิโอ
- ระบบขั้นตอนอนุมัติที่ซับซ้อนสำหรับสินทรัพย์สร้างสรรค์
- การผสานรวมกับแอปพลิเคชัน Adobe Creative Cloud
- เครื่องมือวางแผนและจัดสรรศักยภาพทรัพยากร
- แบบฟอร์มคำขอที่กำหนดเองและการจัดเส้นทางอัตโนมัติ
การกำหนดราคา
Adobe Workfront ใช้การกำหนดราคาตามใบเสนอราคาที่กำหนดเอง โดยไม่มีอัตราสาธารณะที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
แพลตฟอร์มนี้โดยทั่วไปต้องการการลงทุนที่สำคัญซึ่งเหมาะสมกับงบประมาณขององค์กร โดยค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและการฝึกอบรมมักรวมอยู่ในสัญญาประจำปี
ราคาแตกต่างกันตามจำนวนผู้ใช้และความต้องการของฟีเจอร์ ติดต่อ Adobe เพื่อขอข้อมูลราคา ราคาสำหรับองค์กรเท่านั้น
ทำไมฉันถึงเลือกสิ่งนี้
Workfront อยู่ในอันดับที่สิบสองในฐานะโซลูชันเฉพาะทางสำหรับการดำเนินงานด้านการตลาดขององค์กร
ทีมการตลาดขนาดใหญ่ที่บริหารจัดการแคมเปญพร้อมกันมากกว่า 50 แคมเปญ แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญในระยะเวลาการอนุมัติและควบคุมเวอร์ชันของสินทรัพย์ เมื่อใช้เวิร์กโฟลว์เฉพาะทางของ Workfront
การผสานรวมกับ Creative Cloud มอบคุณค่าที่ไม่เหมือนใครสำหรับองค์กรที่มีงานสร้างสรรค์เป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม การมุ่งเน้นไปที่องค์กรขนาดใหญ่และโครงสร้างราคาที่จำกัด อาจทำให้ทีมขนาดเล็กเข้าถึงได้ยาก
ข้อดีและข้อเสีย
ข้อดี:
- การตลาดเชิงลึกและการเชี่ยวชาญในกระบวนการทำงานเชิงสร้างสรรค์
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับ Adobe Creative Suite
- คุณสมบัติด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดระดับองค์กร
- การจัดการทรัพยากรและความสามารถที่ซับซ้อน
- การจัดลำดับความสำคัญของโครงการและคำแนะนำเนื้อหาที่เสริมด้วยปัญญาประดิษฐ์
ข้อเสีย:
- ค่าใช้จ่ายที่สูงมากจำกัดการเข้าถึงงบประมาณขององค์กร
- การดำเนินการที่ซับซ้อนต้องการการจัดการโครงการที่ทุ่มเท
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วสำหรับสมาชิกทีมที่ไม่ใช่ทีมการตลาด
- มีข้อจำกัดในการนำไปใช้ในกรณีที่ไม่ใช่ด้านการตลาดและการสร้างสรรค์
- ต้องการการบริหารจัดการและการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
การอัปเดตล่าสุด
นับตั้งแต่การเข้าซื้อกิจการของ Adobe, Workfront ได้ผสานรวมกับ Adobe Experience Manager อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น และเพิ่มความสามารถด้าน AI ผ่าน Adobe Sensei สำหรับการจัดลำดับความสำคัญของโครงการโดยอัตโนมัติและการปรับแต่งเนื้อหาตลอดปี 2024-2025
13. Microsoft Project
เหมาะที่สุดสำหรับ: การจัดตารางเวลาอย่างละเอียดและการคำนวณทรัพยากร
Microsoft Project ยังคงเป็นมาตรฐานทองคำสำหรับการจัดตารางโครงการที่ซับซ้อน โดยนำเสนอความสามารถในการปรับสมดุลทรัพยากรที่ซับซ้อน การวิเคราะห์เส้นทางวิกฤต และการจัดการพอร์ตโฟลิโอ
แพลตฟอร์มนี้มีความโดดเด่นในการจัดการโครงการขนาดใหญ่ที่มีงานหลายร้อยรายการ ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน และข้อจำกัดด้านทรัพยากรที่ละเอียด
การผสานรวมกับระบบนิเวศของ Microsoft 365 มอบอินเทอร์เฟซที่คุ้นเคยและการแบ่งปันข้อมูลอย่างไร้รอยต่อกับ Excel, PowerPoint และ SharePoint สำหรับการสร้างเอกสารโครงการและการรายงานที่ครอบคลุม
คุณสมบัติเด่น
- การวางแผนโครงการขั้นสูงด้วยการปรับสมดุลทรัพยากร
- การวิเคราะห์เส้นทางวิกฤตและการวางแผนสถานการณ์สมมติ
- การจัดการทรัพยากรในระดับพอร์ตโฟลิโอกว้างขวางครอบคลุมทุกโครงการ
- การผสานรวมกับแอปพลิเคชัน Microsoft 365
- รายงานที่ครอบคลุมและการวิเคราะห์มูลค่าที่ได้รับ
การกำหนดราคา
Microsoft Project Plan 1 มีค่าใช้จ่าย $10/ผู้ใช้/เดือน สำหรับฟีเจอร์คลาวด์พื้นฐาน, Plan 3 ที่ $30/ผู้ใช้/เดือน รวมไคลเอนต์เดสก์ท็อปและความสามารถขั้นสูง, Plan 5 ที่ $55/ผู้ใช้/เดือน เพิ่มการจัดการพอร์ตโฟลิโอ. ใบอนุญาตเดสก์ท็อปแบบถาวรมีจำหน่ายในราคา $679 สำหรับการซื้อครั้งเดียว. ข้อตกลงสำหรับองค์กรมักมีส่วนลดสำหรับการซื้อจำนวนมาก.
- เริ่มต้นที่ $10/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ลองใช้ Microsoft Project
ทำไมฉันถึงเลือกสิ่งนี้
Microsoft Project อยู่ในอันดับที่สิบสามในฐานะผู้นำที่ได้รับการยอมรับสำหรับการจัดตารางโครงการที่ซับซ้อนและการจัดการทรัพยากร
ทีมก่อสร้างและวิศวกรรมของเราในการทดสอบเลือกใช้ Project อย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากมีความแม่นยำในการจัดตารางเวลาและประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรที่ไม่มีใครเทียบได้
แม้ว่าอินเทอร์เฟซจะดูล้าสมัยเมื่อเทียบกับทางเลือกสมัยใหม่ แต่ความแม่นยำทางคณิตศาสตร์และการผสานรวมกับระบบนิเวศของ Microsoft ของ Project ทำให้มันไม่สามารถทดแทนได้สำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการการวางแผนอย่างละเอียดและการรายงานการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ข้อดีและข้อเสีย
ข้อดี:
- การจัดตารางโครงการและการเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรชั้นนำของอุตสาหกรรม
- การวิเคราะห์มูลค่าที่ได้รับและพอร์ตโฟลิโออย่างครอบคลุม
- การผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับระบบนิเวศของ Microsoft 365
- หลายทศวรรษของความน่าเชื่อถือที่พิสูจน์แล้วสำหรับโครงการที่ซับซ้อน
- การวิเคราะห์สถานการณ์จำลองขั้นสูงและการวางแผนสถานการณ์
ข้อเสีย:
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วต้องการการฝึกอบรมเฉพาะทาง
- อินเตอร์เฟซบนเดสก์ท็อปดูล้าสมัยเมื่อเทียบกับเครื่องมือสมัยใหม่
- คุณสมบัติการร่วมมือที่จำกัดสำหรับทีมที่กระจายอยู่
- ค่าใช้จ่ายสูงสำหรับคุณสมบัติขั้นสูงและใบอนุญาตหลายใบ
- ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับวิธีการแบบน้ำตกแบบดั้งเดิม
การอัปเดตล่าสุด
ไมโครซอฟท์ได้เปิดตัว Project for the Web เป็นทางเลือกคลาวด์สมัยใหม่ พร้อมเพิ่มการผสานการทำงานกับ Teams ที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อเสริมสร้างการทำงานร่วมกัน รวมถึงฟีเจอร์ AI พื้นฐานผ่าน Power BI สำหรับการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ในปี 2023-2024
14. Airtable
เหมาะที่สุดสำหรับ: การทำงานตามข้อมูลที่กำหนดเอง
Airtable ผสมผสานความเรียบง่ายของสเปรดชีตเข้ากับพลังของฐานข้อมูล ช่วยให้ทีมสามารถสร้างระบบการติดตามโครงการที่ปรับแต่งได้อย่างสูงตามความต้องการเฉพาะของพวกเขา
ผู้ใช้สามารถกำหนดฟิลด์แบบกำหนดเอง สร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และแสดงข้อมูลเดียวกันในหลายมุมมอง รวมถึงรูปแบบตาราง ปฏิทิน คันบัน และแกลเลอรี
ความยืดหยุ่นนี้ทำให้ Airtable เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการสร้างสรรค์ ปฏิทินเนื้อหา แผนงานผลิตภัณฑ์ และสถานการณ์อื่นๆ ที่ทีมจำเป็นต้องติดตามข้อมูลหลากหลายประเภทที่นอกเหนือจากการจัดการงานมาตรฐาน
คุณสมบัติเด่น
- ระบบฐานข้อมูลที่ยืดหยุ่นพร้อมประเภทฟิลด์ที่กำหนดเอง
- มุมมองข้อมูลหลายรูปแบบ (ตาราง, ปฏิทิน, คันบาน, แกลเลอรี, แบบฟอร์ม)
- กฎการทำงานอัตโนมัติเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
- ประเภทฟิลด์ที่หลากหลาย รวมถึงไฟล์แนบ สูตรคำนวณ และการค้นหาข้อมูล
- ผู้ช่วย AI สำหรับการสร้างเนื้อหาและการวิเคราะห์ข้อมูล
การกำหนดราคา
Airtable มีแผนฟรีพร้อมบันทึกและฟีเจอร์ที่จำกัดสำหรับทีมขนาดเล็ก
แผน Plus มีค่าใช้จ่าย $10/ผู้ใช้/เดือน (25,000 รายการต่อฐานข้อมูล) แผน Pro มีค่าใช้จ่าย $20/ผู้ใช้/เดือน รวมถึงคุณสมบัติขั้นสูงเช่น ประวัติการแก้ไขและมุมมองปฏิทินขั้นสูง แผน Enterprise ให้บริการความปลอดภัยที่แข็งแกร่งขึ้นและควบคุมการดูแลระบบพร้อมราคาตามการตกลง
- ทดลองใช้ฟรีสำหรับแผนการชำระเงิน
- เริ่มต้นที่ $10/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ลองใช้ Airtable ฟรี
ทำไมฉันถึงเลือกสิ่งนี้
Airtable อยู่ในอันดับที่สิบสี่สำหรับความยืดหยุ่นที่ยอดเยี่ยมในการสร้างกระบวนการทำงานของโครงการแบบกำหนดเอง
ทีมการตลาดที่ติดตามแคมเปญที่มีหลายประเภทของสินทรัพย์, กำหนดเวลา, และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่าแนวทางฐานข้อมูลของ Airtable เหมาะสมกว่าระบบการจัดการงานที่เคร่งครัด
จุดแข็งของแพลตฟอร์มนี้อยู่ที่การจัดการข้อมูลที่มีโครงสร้างในสถานการณ์ที่ต้องการมากกว่าการจัดการรายการที่ต้องทำแบบง่าย ๆ แม้ว่าจะต้องใช้เวลาในการตั้งค่าเริ่มต้นมากกว่าเครื่องมือการจัดการโครงการแบบติดตั้งแล้วใช้ได้ทันที
ข้อดีและข้อเสีย
ข้อดี:
- ความยืดหยุ่นที่ยอดเยี่ยมสำหรับโครงสร้างข้อมูลที่ปรับแต่งได้
- หลายรูปแบบมุมมองรองรับสไตล์การทำงานที่แตกต่างกัน
- ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติที่แข็งแกร่งเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
- ประเภทฟิลด์ที่หลากหลายรองรับเนื้อหาและสื่อได้หลากหลาย
- คุณสมบัติของ AI ช่วยในการสร้างเนื้อหาและให้ข้อมูลเชิงลึก
ข้อเสีย:
- ต้องใช้เวลาในการตั้งค่ามากกว่าเครื่องมือการจัดการโครงการแบบดั้งเดิม
- อาจกลายเป็นค่าใช้จ่ายสูงเมื่อมีชุดข้อมูลขนาดใหญ่
- เส้นทางการเรียนรู้สำหรับแนวคิดฐานข้อมูล
- ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการแบบดั้งเดิม เช่น แผนภูมิแกนต์หากไม่มีการติดตั้งส่วนขยาย
- ประสิทธิภาพอาจช้าลงเมื่อฐานข้อมูลมีขนาดใหญ่มาก
การอัปเดตล่าสุด
Airtable เปิดตัวความสามารถด้าน AI ในช่วงกลางปี 2023 ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถฝังฟังก์ชันที่ขับเคลื่อนด้วย GPT สำหรับการสร้างเนื้อหาและการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงปรับปรุง Interface Designer สำหรับการสร้างแดชบอร์ดโครงการที่กำหนดเอง
15. ฟรีดแคมป์
เหมาะที่สุดสำหรับ: ฟีเจอร์ครบครันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
Freedcamp โดดเด่นด้วยการนำเสนอชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมอย่างไม่ธรรมดาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ รวมถึงผู้ใช้ไม่จำกัด, โครงการ, และพื้นที่เก็บข้อมูล
แพลตฟอร์มนี้ประกอบด้วย การจัดการงาน การติดตามเวลา ปฏิทิน การแชร์ไฟล์ การออกใบแจ้งหนี้ และยังมีโมดูล CRM อีกด้วย
แพ็กเกจฟรีที่ใจกว้างนี้ทำให้ Freedcamp น่าสนใจเป็นพิเศษสำหรับสตาร์ทอัพ องค์กรไม่แสวงหากำไร และธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการการจัดการโครงการแบบเต็มรูปแบบโดยไม่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ การเพิ่มฟีเจอร์ AI ล่าสุดช่วยให้การวางแผนและตั้งค่าโครงการเป็นไปโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติเด่น
- ชุดการจัดการโครงการครบวงจรพร้อมการใช้งานฟรีไม่จำกัด
- โมดูลใบแจ้งหนี้และ CRM ในตัว
- การติดตามเวลาและการจัดการค่าใช้จ่าย
- ความสามารถในการติดตามวิกิและปัญหา
- ผู้ช่วยตั้งค่าโครงการ AI สำหรับการวางแผนอัตโนมัติ
การกำหนดราคา
Freedcamp ให้บริการแผนฟรีที่เอื้อเฟื้ออย่างเหลือเชื่อ พร้อมผู้ใช้ไม่จำกัด, โครงการไม่จำกัด และพื้นที่เก็บข้อมูล 1GB. แผนฟรีครอบคลุมความต้องการที่จำเป็นส่วนใหญ่.
แผนมินิมอลมีค่าใช้จ่าย $1.49/ผู้ใช้/เดือน สำหรับพื้นที่เก็บข้อมูลและฟีเจอร์เพิ่มเติม, แผนธุรกิจมีค่าใช้จ่าย $7.49/ผู้ใช้/เดือน รวมถึงรายงานขั้นสูงและฟิลด์ที่กำหนดเอง, แผนองค์กรมีค่าใช้จ่าย $16.99/ผู้ใช้/เดือน เพิ่มการสนับสนุนลำดับความสำคัญและความปลอดภัยขั้นสูง
- เริ่มต้นที่ $1.49 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- เริ่มต้นด้วย Freedcamp ฟรี
ทำไมฉันถึงเลือกสิ่งนี้
Freedcamp อยู่ในอันดับที่สิบห้าในขณะที่มอบคุณค่าที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่คำนึงถึงงบประมาณ
สตาร์ทอัพในแผงทดสอบของเราสามารถใช้งานฟังก์ชันได้ถึง 85% จากเครื่องมือระดับพรีเมียมที่พวกเขาต้องการ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
ผู้ช่วยสร้างโครงการ AI ซึ่งเปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 มอบความสามารถในการวางแผนโครงการที่ซับซ้อนซึ่งโดยปกติแล้วจะพบได้เฉพาะในโซลูชันระดับองค์กรที่มีราคาสูงเท่านั้น
แม้ว่าอินเทอร์เฟซจะดูไม่หรูหราเท่ากับตัวเลือกระดับพรีเมียม แต่สัดส่วนระหว่างฟีเจอร์ต่อราคายังคงไม่มีใครเทียบได้
ข้อดีและข้อเสีย
ข้อดี:
- ชุดคุณสมบัติครบถ้วน ฟรีอย่างสมบูรณ์สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
- การตั้งค่าโครงการด้วยระบบ AI ช่วยประหยัดเวลาในการวางแผนอย่างมีนัยสำคัญ
- ระบบออกใบแจ้งหนี้และ CRM ในตัวช่วยลดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือแยกต่างหาก
- ไม่มีการจำกัดความสามารถหลักอย่างเทียม
- การอัปเดตและปรับปรุงฟีเจอร์เป็นประจำ
ข้อเสีย:
- การออกแบบอินเทอร์เฟซดูไม่ทันสมัยเท่าคู่แข่งระดับพรีเมียม
- การสนับสนุนลูกค้าจำกัดในแพ็กเกจฟรี
- ชุมชนผู้ใช้ขนาดเล็กและทรัพยากรจากบุคคลที่สามน้อย
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างต้องมีการอัปเกรดแบบชำระเงิน
- ฟังก์ชันการทำงานของแอปพลิเคชันมือถือค่อนข้างพื้นฐาน
การอัปเดตล่าสุด
Freedcamp เปิดตัวผู้ช่วยสร้างโครงการด้วย AI ในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างโครงสร้างโครงการที่สมบูรณ์พร้อมงาน หน้าที่ และกำหนดเวลาผ่านแบบสอบถามที่เรียบง่าย
ตัวเลือกอื่น ๆ ที่ไม่ได้ติดอันดับต้น ๆ ของเรา
นอกเหนือจากเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีประโยชน์ที่สุดแล้ว ยังมีตัวเลือกอื่น ๆ ที่ควรพิจารณาใช้
แม้ว่าเราจะไม่เชื่อว่าพวกเขามีข้อเสนอเพียงพอที่จะพิจารณาให้เป็นผู้นำ แต่เราก็แนะนำให้ลองดูว่ามีอะไรอื่นที่น่าสนใจบ้าง
Celoxis
เหมาะที่สุดสำหรับ: การจัดการพอร์ตโฟลิโอ
หากคุณรู้สึกเหนื่อยกับการจัดการโครงการหลายอย่างพร้อมกันCeloxisควรเป็นส่วนหนึ่งของชุดเทคโนโลยีการจัดการโครงการของคุณ เครื่องมือการจัดการโครงการและพอร์ตโฟลิโอนี้รวมโครงการต่างๆ ไว้ที่เดียว เน้นความเชื่อมโยงระหว่างงาน และเชื่อมโยงงานต่างๆ กับเป้าหมายโดยรวม
Celoxis มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งให้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะของโครงการและทรัพยากรต่างๆ ช่วยให้ผู้จัดการโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของพอร์ตโฟลิโอในขณะที่บริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างเชี่ยวชาญ
ในขณะเดียวกัน มันยังมอบ ระดับความละเอียดสูง คุณสามารถเชื่อมโยงงานหรือกิจกรรมที่เล็กที่สุดกับเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นได้ ทำให้ทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วม
ฉันไม่มีประสบการณ์มากนักกับเครื่องมือนี้ เนื่องจากมันค่อนข้างใหม่ในตลาด อย่างไรก็ตาม เรามีประสบการณ์ที่ดีเป็นส่วนใหญ่ และฉันสนใจที่จะเห็นว่า Celoxis จะพัฒนาไปอย่างไรในอนาคต
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Celoxis
- รวมศูนย์คำขอโครงการจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการกับกำลังการผลิต
- พัฒนาแผนโครงการที่มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับขนาดให้สอดคล้องกับสภาพตลาดและความต้องการของโครงการ
- ติดตามความคืบหน้าของโครงการแบบเรียลไทม์และแก้ไขปัญหาได้โดยไม่ต้องออกจากแดชบอร์ด
- บริหารจัดการบัญชีลูกหนี้ การใช้จ่าย กำไร และตัวชี้วัดงบประมาณอื่น ๆ ในโครงการและพอร์ตโฟลิโอ
- ติดตามทรัพยากรและจัดสรรตามความต้องการ ความพร้อมใช้งาน และทักษะ
ข้อจำกัดของ Celoxis
- ไม่มีให้บริการแบบฟรีหรือเวอร์ชันฟรีเมียม
- ไม่มีปุ่มยกเลิก และหากคุณลบองค์ประกอบของโปรเจ็กต์—มันจะหายไปตลอดกาล
- คุณจะต้องชำระค่าบัญชีสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ราคาของ Celoxis
- ผู้จัดการ: $25/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- สมาชิกทีม: $15/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Celoxis
- G2: 4. 5/5. 0 (รีวิวมากกว่า 140 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5. 0 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
มิโร
เหมาะที่สุดสำหรับ: การระดมความคิดบนกระดานไวท์บอร์ด
Miroคือทุกสิ่งที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ กระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบของมันได้ช่วยฉันคิดนอกกรอบบ่อยครั้งผ่านการจัดการเซสชั่นคิดค้นไอเดียออนไลน์ ทีมของฉันสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ สร้างแผนผังความคิด ภาพวาดดิจิตอล และโน้ตติดหน้าจอ—ซึ่งก็คือการทำสิ่งที่ทำให้พวกเขาเป็นทีม ฉันได้พบว่าเครื่องมือคิดค้นไอเดียออนไลน์สามารถส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้ แม้กระทั่งจากสมาชิกทีมที่ชอบเก็บตัว
Miro ยังช่วยเก็บรักษาและจัดระเบียบผลลัพธ์จากการแลกเปลี่ยนความคิดเหล่านี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในภายหลัง ไม่ว่าคุณจะกำลังสำรวจการออกแบบ UX ของแอปหรือมีการประชุมร่วมกัน Miro ก็สามารถตั้งค่าได้ในไม่กี่คลิก
แม้ว่าจะทำให้การเขียนบนกระดานไวท์บอร์ดและการทำแผนผังความคิดเป็นเรื่องง่าย แต่เราพบว่า Miro ไม่สามารถช่วยในด้านสำคัญอื่นๆ ของการจัดการโครงการได้ มันเป็นเพียงกระดานไวท์บอร์ดที่ดูหรูหรา (แต่สวยงามมาก) ซึ่งอาจทำให้คุณต้องเสียเงินมากขึ้นเมื่อพิจารณาว่ามันทำได้แค่นั้น!
คุณสมบัติเด่นของ Miro
- สร้างไวร์เฟรม, ประมาณการโครงการ, แผนผลิตภัณฑ์, แผนที่การพึ่งพา, แผนที่การเดินทาง, และแผนผังการไหลที่ง่าย
- ใช้ Talktrack, เครื่องมืออำนวยความสะดวกขั้นสูงสำหรับการทำงานร่วมกันแบบไม่พร้อมกัน
- ใช้ Miro Assist เพื่อสร้างแผนภาพ, แผนผังความคิด, โค้ด และสรุปโดยอัตโนมัติ
- ปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีมด้วยฟีเจอร์ที่เหมาะกับการทำงานระยะไกล
ข้อจำกัดของ Miro
- การนำทางไปยังพื้นที่เฉพาะนั้นค่อนข้างยุ่งยาก เนื่องจากคุณจะต้องเลื่อนผ่านเนื้อหาทั้งหมดบนกระดานไวท์บอร์ด
- อินเทอร์เฟซมักจะช้าลงเมื่อคุณฝังเนื้อหา ลิงก์ เอกสาร ฯลฯ หรือทำงานร่วมกันบนกระดานไวท์บอร์ด
- มีการควบคุมการเข้าถึงที่ไม่ดีพร้อมความโปร่งใสเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยเกี่ยวกับว่าใครมีการเข้าถึงไวท์บอร์ด
ราคาของ Miro
- ฟรี
- เริ่มต้น: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของมิโร
- G2: 4. 8/5. 0 (รีวิวมากกว่า 5,500 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5. 0 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
นิฟตี้
เหมาะที่สุดสำหรับ: ทีมเสมือนจริง
Niftyเป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ทรงพลังสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกล ระบบปฏิบัติการการทำงานเสมือนจริงนี้ตอบโจทย์ความท้าทายเฉพาะของการทำงานกับทีมเสมือนหรือทีมแบบผสมผสาน Nifty เชื่อมต่อทีมระยะไกล ด้วยเครื่องมือจัดการงาน ช่องทางการสื่อสารแบบรวมศูนย์ และการสนทนาแบบซิงโครนัสและอะซิงโครนัส
ทีมสามารถร่วมมือกันในภารกิจ, แลกเปลี่ยนความคิดเห็น, และติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ในเขตเวลาหรือสถานที่ใดก็ตาม นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติที่น่าสนใจ (เห็นสิ่งที่ฉันทำไว้ไหม?) สำหรับการยอมรับทางสังคมและการแชทของทีมเพื่อสร้างความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม เราพบว่า Nifty ซ่อนคุณสมบัติสำคัญหลายอย่างไว้หลังเพย์วอล แม้แต่แผน Business หรือ Unlimited ก็ไม่ได้มีฟีเจอร์หลักอย่างการติดตามเป้าหมายและการจัดการภาระงานของทีม
คุณสมบัติเด่นของ Nifty
- สร้างแผนที่โครงการโดยใช้แผนภูมิแกนต์ที่แสดงในรูปแบบไทม์ไลน์และมุมมองสวิมเลน พร้อมภาพรวมหลัก
- เชื่อมต่อทีม, แลกเปลี่ยนความคิดเห็น, แชร์ไฟล์, และร่วมมือกันโดยใช้ Nifty Discussions
- กำหนดลำดับความสำคัญของงานและสร้างระบบอัตโนมัติตามเงื่อนไขเพื่อตอบสนองความต้องการของโครงการ
- สร้าง แก้ไข จัดระเบียบ แบ่งปัน และตรวจทานเอกสารใน Nifty โดยใช้ Google Docs, Sheets และ Presentations
- สร้างแบบฟอร์มที่กำหนดเองเพื่อรวบรวมและจัดเรียงข้อมูลที่ป้อนผ่านคลังข้อมูลส่วนกลาง
ข้อจำกัดที่น่าสนใจ
- ราคาสูงกว่าซอฟต์แวร์ที่เทียบเคียงกันอย่างมีนัยสำคัญ
- การย้ายข้อมูลอาจทำให้เกิดการสูญเสียความสมบูรณ์และคุณภาพ
- ผู้ใช้บางรายพบว่าการสนับสนุนลูกค้าช้ามากจนน่าหงุดหงิด
- เวลาในการโหลดที่ช้าขัดขวางการจัดการโครงการแบบลงมือปฏิบัติ
ราคาที่ชาญฉลาด
- ฟรี: $0
- เริ่มต้น: $49/เดือน
- ข้อดี: $99/เดือน
- ธุรกิจ: 149 ดอลลาร์/เดือน
- ไม่จำกัด: $499/เดือน
การจัดอันดับและรีวิวที่น่าสนใจ
- G2: 4. 7/5. 0 (รีวิวมากกว่า 430+)
- Capterra: 4. 7/5. 0 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
รังผึ้ง
ฉันใช้Hiveเพื่อปรับปรุงการทำงานร่วมกันในทีมของฉันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น — ไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำงานจากระยะไกล, แบบผสมผสาน, หรือแวะเข้ามาที่สำนักงาน ฉันเริ่มต้นด้วย Hive Solo (แผนฟรีตลอดชีพของพวกเขา) ซึ่งทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับทีมเล็ก ๆ ของเราที่มีสองคน มันให้ทุกสิ่งที่เราต้องการในการจัดการโครงการตั้งแต่ต้นจนจบโดยไม่ต้องเสียเงินเลย
สิ่งที่ได้ผลดีที่สุดสำหรับฉันใน Hive
- ฉันใช้ บัตรปฏิบัติการโครงการ เพื่อแยกงานออกอย่างชัดเจน เพิ่มรายละเอียด และมอบหมายผู้รับผิดชอบ
- อินเทอร์เฟซใช้งานง่ายและพร้อมใช้งานทันที เราจึงไม่ต้องเสียเวลาในการตั้งค่า
- แผนภูมิแกนต์ ช่วยให้การวางแผนไทม์ไลน์และการปรับความสัมพันธ์ระหว่างงานเป็นเรื่องง่าย โดยไม่ต้องปวดหัวกับสเปรดชีตแบบเดิม
- เรา ร่วมมือโดยตรงใน Hive โดยใช้การแชทและการผสานอีเมลในตัว — ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว
- ฉันสร้าง แดชบอร์ดวิเคราะห์ เพื่อดูความคืบหน้าของโครงการอย่างรวดเร็ว
อะไรที่ไม่ค่อยได้ผล
- การปรับแต่งแดชบอร์ดและมุมมองต้องใช้การลองผิดลองถูกอยู่บ้าง — ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้
- เมื่อทีมของเราเริ่มเติบโตขึ้น ราคาของ Hive ก็เริ่มสูงเกินไปเมื่อเทียบกับตัวเลือกที่สามารถปรับขนาดได้มากกว่า
ราคาของฮีฟ
- ฟรี
- เริ่มต้น: $5/เดือน/ผู้ใช้
- ทีม: $12/เดือน/ผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของฮีฟ
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
nTask
เหมาะสำหรับ: การติดตามเป้าหมาย
ฉันได้ลองใช้nTaskเมื่อฉันต้องการเครื่องมือที่ไม่ยุ่งยากเพื่อรวบรวมทีมโครงการของฉันไว้ในที่เดียว สิ่งที่โดดเด่นสำหรับฉันคือรูปแบบที่สะอาดตาและความสามารถในการสร้าง พื้นที่ทำงานได้ไม่จำกัด—ซึ่งสะดวกมากเมื่อต้องจัดการกับลูกค้าหรือแผนกหลายแห่ง อินเทอร์เฟซให้ฉันเห็น ภาพรวมของทุกอย่าง ซึ่งช่วยให้ฉันติดตามความคืบหน้าและตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้น
สิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ nTask
- ฉันสามารถ แบ่งโครงการออกเป็นงานย่อย ซึ่งทำให้การติดตามขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนง่ายขึ้นมาก
- การจัดตารางประชุมและการติดตามผล ถูกผนวกรวมไว้เรียบร้อยแล้ว—ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมืออีกต่อไป
- โมดูลการจัดการความเสี่ยง ช่วยให้ฉันสามารถระบุปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และสร้างแผนสำรองได้
- เครื่องมือการจัดการงบประมาณ ที่ติดตั้งไว้ในตัวช่วยให้ติดตามการใช้จ่ายของโครงการได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนไปใช้สเปรดชีต
จุดที่ยังขาดตกบกพร่อง
- แผนฟรีขาดการรายงาน ซึ่งทำให้การติดตามประสิทธิภาพในระยะยาวเป็นเรื่องยาก
- ฟีเจอร์การสื่อสารของทีมค่อนข้างจำกัด—รู้สึกเหมือนยังต้องใช้ Slack หรืออีเมลอยู่
- แผนภูมิแกนต์ มีประโยชน์ แต่ไม่ราบรื่นหรือใช้งานง่ายเท่ากับเครื่องมืออื่น ๆ ที่ฉันเคยใช้
- เมื่อเราขยายขนาดแล้ว ราคาดูสูงไปหน่อย เมื่อเทียบกับชุดฟีเจอร์ที่มี
ภาพรวมราคา
- พื้นฐาน: ฟรี
- พรีเมียม: $4/ผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
- G2: ไม่มีรีวิวเพียงพอที่จะสรุปได้
Todoist
เหมาะที่สุดสำหรับ: เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคล
ฉันเริ่มใช้Todoistครั้งแรกเพื่อจดบันทึกความคิดอย่างรวดเร็วระหว่างเดินทาง—และพูดตามตรง มันตอบโจทย์การใช้งานนี้ได้อย่างยอดเยี่ยม ฉันสามารถพิมพ์หรือพูดรายการที่ต้องทำด้วยภาษาธรรมชาติ แล้วมันก็จะตั้งการแจ้งเตือนให้โดยไม่มีปัญหาอะไรเลย มันสะอาด เรียบง่าย และรวดเร็ว
แต่ทันทีที่ฉันลองใช้มันกับโปรเจกต์ทีมจริง ๆ ฉันก็เจอปัญหาใหญ่ทันที
Todoist ถูกสร้างขึ้นมาในตอนแรกในฐานะ เครื่องมือจัดการงานส่วนตัว ไม่ใช่เครื่องมือสำหรับโครงการทีมเต็มรูปแบบ ดังนั้นในขณะที่มันยอดเยี่ยมสำหรับการ จัดการลำดับความสำคัญของตัวเอง แต่ เวอร์ชันฟรีขาดการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ซึ่งหมายความว่าฉันต้องอัปเกรดหรือมองหาที่อื่นเพื่อจัดการเวิร์กโฟลว์ของทีม
สิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ Todoist
- ฉันสามารถสร้าง รายการงานที่กำหนดเอง พร้อมกำหนดวันครบกำหนดและระดับความสำคัญได้ในไม่กี่วินาที
- กราฟที่มีรหัสสี ช่วยให้ฉันเห็นภาพรวมได้อย่างรวดเร็วว่าสถานการณ์เป็นอย่างไร
- การแจ้งเตือน (ผ่านทางอีเมล, SMS, หรือแจ้งเตือน) เป็นตัวช่วยชีวิตสำหรับงานที่ต้องทำในเวลาจำกัด
- การเชิญเพื่อนร่วมทีมมาทำงานร่วมกันในภารกิจที่ใช้ร่วมกันนั้นง่ายมาก—เมื่อคุณอยู่ในแผนที่ถูกต้อง
สิ่งที่ไม่ได้ผลสำหรับฉัน
- คุณสามารถเชื่อมต่อได้เพียง หนึ่ง Google Calendar เท่านั้นในทุกโครงการ
- หากคุณ ลบงานโดยไม่ได้ตั้งใจ จะไม่สามารถย้อนกลับได้—แย่จัง
- ปุ่มลัด บางปุ่มไม่รู้สึกเป็นธรรมชาติ
รายละเอียดการกำหนดราคา
- ฟรี
- ข้อดี: $5/ผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $8/ผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (2,600+ รีวิว)
ทีมแกนต์
เหมาะที่สุดสำหรับ: ไทม์ไลน์โครงการแบบภาพ
หากคุณรัก แผนภูมิแกนต์ เท่ากับที่ฉันรัก (ถึงขนาดฝันถึงการพึ่งพาอาศัยกัน) แล้วล่ะก็TeamGanttอาจเป็นสถานที่ที่คุณชื่นชอบ มันเป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่เน้นแผนภูมิแกนต์เป็นหลัก—ไม่มีสิ่งรบกวน มีเพียงไทม์ไลน์ที่ชัดเจนซึ่งแสดงทันทีว่าใครกำลังทำอะไรและเมื่อไหร่
ฉันได้ใช้มันในการจัดการทุกอย่างตั้งแต่ แคมเปญการตลาด ไปจนถึง กำหนดการก่อสร้าง การติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์เป็นสิ่งที่ช่วยชีวิต—เปอร์เซ็นต์จะอัปเดตเมื่อมีการทำภารกิจเสร็จสิ้น ซึ่งทำให้ทั้งทีมซื่อสัตย์และทำงานได้ตามกำหนด
สิ่งที่ฉันชื่นชอบเกี่ยวกับ TeamGantt
- แผนภูมิแกนต์สวยงาม—เรียบง่าย ใช้งานง่าย และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการนำเสนอให้กับลูกค้า
- ฉันสามารถ กำหนดความเชื่อมโยง, กำหนด เป้าหมายสำคัญ และ ติดตามปริมาณงาน ทั้งหมดได้ในที่เดียว
- การติดตามเวลา ที่ติดตั้งมาในตัวช่วยให้ฉันเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าเราใช้เวลาไปกับอะไรจริงๆ
- โบนัส: ฉันสามารถสลับระหว่าง ปฏิทิน, แคนบาน, และมุมมองรายการ สำหรับรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกันได้
อะไรคือสิ่งที่ทำให้บรรยากาศเสีย
- แผนฟรีจำกัดให้คุณใช้ได้เพียงแผนภูมิแกนต์หนึ่งแผน. นั่นเป็นเรื่องยากหากคุณต้องจัดการกับโปรเจ็กต์หลายอย่างเหมือนที่ผมทำ.
- อยากได้ การปรับแต่ง เพิ่มเติม—สีสัน, พื้นหลัง, แบรนด์... มันดูเรียบไปหน่อยสำหรับการรายงานที่แสดงต่อลูกค้า
สรุปราคา
- ฟรี
- ข้อดี: $59/เดือนต่อผู้จัดการ + $9/เดือนต่อผู้ร่วมงาน
- ไม่จำกัดทุกอย่าง: ราคาตามความต้องการ
- ฉบับก่อสร้าง: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
- Capterra: 4. 6/5 (200+ รีวิว)
แอคทีฟคอลลาบ
เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์และเอเจนซี่ขนาดเล็ก
ฉันได้ลองใช้ActiveCollabเมื่อฉันต้องการเครื่องมือสำหรับโครงการที่ไม่รู้สึกเหมือนแผงควบคุมที่รกเหมือนแผงควบคุมจากยานอวกาศ หากคุณชื่นชอบ การออกแบบที่สะอาด, ความเรียบง่ายแบบ Kanban, และ การจัดการงานให้เสร็จโดยไม่ต้องคิดมาก, ตัวนี้น่าสนใจให้ลองดู
ฉันแบ่งโปรเจกต์ออกเป็นงานย่อย ๆ กำหนดเส้นตาย และมอบหมายให้กับทีม—และส่วนติดต่อผู้ใช้ทำให้ทุกอย่างราบรื่นไร้รอยต่อ คุณสามารถสลับระหว่างมุมมองแบบรายการและแบบคัมบังได้ และยังมี นาฬิกาจับเวลาในตัว เพื่อติดตามเวลา (ไม่ต้องกังวลว่าจะลืมกด "เริ่ม" ในแอปอื่นอีกต่อไป) มี แชทในแอป การแชร์ไฟล์ และยังสามารถเชิญลูกค้าเข้าร่วมได้โดยไม่ทำให้พวกเขารู้สึกวุ่นวาย
อะไรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
- การพึ่งพาของงาน + การจัดตารางใหม่โดยอัตโนมัติ ช่วยฉันประหยัดเวลาและลดความปวดหัวเกี่ยวกับกำหนดส่งงานได้หลายครั้ง
- ฟีเจอร์ติดตามงบประมาณ มีประโยชน์มากในระหว่างโครงการลูกค้าแบบรีเทนเนอร์
- ชอบ แดชบอร์ดที่สะอาด และการ ติดตามเวลา ที่ยืดหยุ่น
- ทุกอย่างรู้สึกเป็นธรรมชาติ—แม้แต่สำหรับเพื่อนร่วมทีมที่ไม่ชอบเครื่องมือการจัดการโครงการ
สิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้น
- ค่อนข้างจำกัดในเรื่อง การเชื่อมต่อกับบริการของบุคคลที่สาม (โดยเฉพาะถ้าคุณใช้ระบบนิเวศของ Google)
- รูปแบบการทำงานใช้ได้—แต่อย่าคาดหวังการปรับแต่งที่ลึกหรือมุมมองที่หรูหรา
รายละเอียดการกำหนดราคา
- แผนฟรี พร้อมให้บริการ
- บวก: $15/เดือน (ราคาคงที่สำหรับผู้ใช้ 3 คน)
- ข้อดี: $11/ผู้ใช้/เดือน
- Pro+รับเงิน: $17/ผู้ใช้/เดือน (รวมการออกใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน)
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (400+ รีวิว)
เพย์โม
เหมาะสำหรับ: การจัดการทรัพยากร
ฟรีแลนซ์? ผู้จัดการโครงการเดี่ยว? หรือแค่ใครสักคนที่ต้องการ Kanban, การติดตามเวลา, และการออกใบแจ้งหนี้ โดยไม่ต้องเปิดแท็บถึงห้าแท็บ? นั่นคือสิ่งที่ Paymo นำเสนอให้คุณ
ฉันใช้มันเพื่อติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ จัดการงานระหว่างลูกค้า และแม้กระทั่งสร้างใบแจ้งหนี้—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องใช้แอปภายนอกเลย แผนภูมิแกนต์ ที่มีอยู่ในตัวนั้นยอดเยี่ยมสำหรับคนที่ชอบการมองเห็น และ ความคิดเห็นงานแบบเรียลไทม์ ทำให้การทำงานร่วมกันแบบอะซิงโครนัสราบรื่น
สิ่งที่ฉันชอบ
- การติดตามเวลา ถูกผสานไว้แล้ว (ไม่มีการเชื่อมต่อที่ยุ่งยาก)
- ความคิดเห็นในหัวข้อของงานช่วยให้การสนทนาของทีมมีจุดโฟกัส
- การออกใบแจ้งหนี้เพียงคลิกเดียว รู้สึกเหมือนเป็นพรหลังจากการสรุปโครงการดึกดื่น
อะไรที่สามารถดีขึ้นได้
- ไม่มีวิธีเพิ่ม รายละเอียดหรือคำอธิบาย ในระดับโครงการ (การละเว้นที่แปลก)
- คุณไม่สามารถสร้าง รายการตรวจสอบประจำวัน ได้ มีเพียงรายการที่อิงตามโครงการเท่านั้น ซึ่งค่อนข้างจำกัดสำหรับนักวางแผนที่ละเอียดถี่ถ้วน
ภาพรวมราคา
- ฟรี สำหรับการใช้งานพื้นฐาน
- เริ่มต้น: $5. 90/ผู้ใช้/เดือน (ปรับเป็น $9. 90 หลังจาก 3 เดือน)
- สำนักงานขนาดเล็ก: $10. 90/ผู้ใช้/เดือน → $15. 90 หลังจาก 3 เดือน
- ธุรกิจ: $16.90/ผู้ใช้/เดือน → $23.90 หลังจาก 3 เดือน
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (590+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (690+ รีวิว)
ไมสเตอร์ทาสก์
เหมาะที่สุดสำหรับ: การจัดการโครงการบนระบบคลาวด์
หากกระดานคัมบังคือสิ่งที่คุณชื่นชอบ,MeisterTaskอาจเป็นเครื่องมือที่คุณเลือกใช้ต่อไป
ฉันได้ใช้มันในการจัดการงานสร้างสรรค์และงานการตลาด และมันทำได้ดีในพื้นฐาน—การลากและวางงาน, ระบบอัตโนมัติในตัว, และ UI ที่สะอาดพอที่จะทำให้แม้แต่รายการสิ่งที่ต้องทำที่วุ่นวายที่สุดรู้สึกสงบ ทุกอย่าง—กำหนดเวลา, ความคิดเห็น, รายการตรวจสอบ—ถูกจัดระเบียบภายในคอลัมน์ Kanban ที่สามารถปรับแต่งได้
สิ่งที่ฉันรัก
- บัตรงานแบ่งปันและอัปเดตได้ง่ายมาก
- คุณสามารถเพิ่ม บันทึกที่มีความหมาย, ลิงก์, และความคิดเห็น ให้กับแต่ละงานได้
- ติดตามได้ง่าย ใครทำอะไร ด้วยการแท็กทีมและการติดตามประสิทธิภาพ
สิ่งที่ขาดหายไป
- ไม่มี สรุปกิจกรรมรายเดือน สำหรับทีม (ซึ่งจะเป็นประโยชน์)
- ต้องการ การปรับแต่ง ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นสำหรับแม่แบบงาน
ภาพรวมราคา
- ฟรี สำหรับพื้นฐาน
- ข้อดี: $9/ผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $16/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว
Capterra: 4. 7/5 (1,160+ รีวิว)
G2: 4. 8/5 (170+ รีวิว)
คุณอาจสนใจ
สำรวจเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้สมบูรณ์:
- ซอฟต์แวร์จัดการงาน: โซลูชันการติดตามงานสำหรับบุคคลและทีมที่เน้นการจัดการงาน
- ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการฟรี: คู่มือครอบคลุมเกี่ยวกับตัวเลือกการจัดการโครงการที่ไม่มีค่าใช้จ่าย
- แอปจัดการเวลา: เครื่องมือดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคลและการติดตามเวลา
เกณฑ์การคัดเลือกที่เราใช้
การเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เหมาะสมต้องอาศัยความเข้าใจในปัญหาเฉพาะและข้อกำหนดของกระบวนการทำงานในทีมของคุณ
เราได้ประเมินแต่ละแพลตฟอร์มโดยใช้เกณฑ์ที่มีน้ำหนักตามความสำคัญในโลกแห่งความเป็นจริงต่อทีมโครงการ:
|เกณฑ์
|น้ำหนักเป็นเปอร์เซ็นต์
|ความสะดวกในการใช้งานและการยอมรับ
|25%
|ความสมบูรณ์ของฟีเจอร์
|20%
|มูลค่าการกำหนดราคา
|สิบห้าเปอร์เซ็นต์
|ความสามารถในการบูรณาการ
|สิบห้าเปอร์เซ็นต์
|ปัญญาประดิษฐ์และการทำงานอัตโนมัติ
|12%
|ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
|แปดเปอร์เซ็นต์
|ประสบการณ์บนมือถือ
|ห้าเปอร์เซ็นต์
จากข้อมูลการสำรวจของผู้จัดการโครงการมากกว่า 500 คน ปัจจัยที่สำคัญที่สุดได้แก่ ความง่ายในการใช้งานของผู้ใช้ การผสานรวมกับเครื่องมือที่มีอยู่ และการกำหนดราคาที่โปร่งใสซึ่งสามารถปรับตามการเติบโตของทีมได้
คุณสมบัติของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ
แพลตฟอร์มการจัดการโครงการสมัยใหม่ควรมีความสามารถที่จำเป็นเหล่านี้เพื่อสนับสนุนการประสานงานของทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
การวางแผนและการจัดตารางเวลา
- การสร้างงานพร้อมงานย่อยและข้อผูกพัน
- มุมมองโครงการหลายแบบ (รายการ, กระดาน, ปฏิทิน, แผนงานกานท์)
- การจัดสรรทรัพยากรและการวางแผนกำลังการผลิต
- การติดตามความก้าวหน้าและการจัดการกำหนดเวลา
- ไลบรารีแม่แบบสำหรับโครงการที่ทำซ้ำได้
- การวิเคราะห์เส้นทางวิกฤตสำหรับตารางงานที่ซับซ้อน
ระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์
- กฎและตัวกระตุ้นการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์
- คำแนะนำและสรุปงานโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
- รายงานสถานะและการแจ้งเตือนอัตโนมัติ
- การจัดตารางเวลาอัจฉริยะโดยอิงจากข้อมูลในอดีต
- การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการเชิงคาดการณ์
- การติดตามเวลาด้วยตัวจับเวลาอัตโนมัติ
ความร่วมมือและการสื่อสาร
- การแสดงความคิดเห็นและแชร์ไฟล์แบบเรียลไทม์
- ความสามารถในการแชทและส่งข้อความของทีม
- การเข้าถึงพอร์ทัลลูกค้าและสิทธิ์การเข้าถึง
- การผสานรวมอีเมลและการแจ้งเตือน
- แอปพลิเคชันมือถือสำหรับการอัปเดตข้อมูลภาคสนาม
- การควบคุมเวอร์ชันสำหรับเอกสารและสินทรัพย์
คำแนะนำ: ควรทดสอบความเร็วในการสร้างงานทุกครั้งระหว่างการทดลอง เนื่องจากมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานในแต่ละวันมากที่สุด
ประโยชน์ของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ
การนำซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เหมาะสมมาใช้ ส่งผลให้เกิดผลตอบแทนจากการลงทุนที่วัดได้ ผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการลดภาระงานประสานงาน:
- การส่งมอบโครงการที่รวดเร็วขึ้น: ทีมสามารถทำโครงการเสร็จได้เร็วขึ้นเฉลี่ย 23% ด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีโครงสร้าง
- ปริมาณอีเมลลดลง: การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการเฉพาะลดลง ทำให้จำนวนอีเมลต่อสมาชิกในทีมลดลงสูงสุดถึง 45%
- การควบคุมงบประมาณที่ดีขึ้น: การติดตามค่าใช้จ่ายแบบเรียลไทม์ช่วยป้องกันการเกินงบประมาณใน 78% ของโครงการ
- ความพึงพอใจของทีมที่สูงขึ้น: การมองเห็นงานที่ชัดเจนและการจัดการกำหนดส่งงานช่วยเพิ่มคะแนนขวัญกำลังใจของทีมขึ้น 31%
- ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดีขึ้น: สถานะโครงการที่โปร่งใสช่วยลดการยกระดับปัญหาจากลูกค้าลง 40%
- เพิ่มประสิทธิภาพการเรียกเก็บเงิน: การติดตามเวลาอัตโนมัติช่วยบันทึกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้เพิ่มขึ้น 15-20% สำหรับธุรกิจบริการ
- ลดความล้มเหลวของโครงการ: กระบวนการทำงานที่มีโครงสร้างชัดเจนช่วยลดอัตราการล้มเหลวของโครงการจาก 37% เหลือ 12%
ค่าใช้จ่ายและการกำหนดราคาของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ
ราคาของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการมีความแตกต่างกันอย่างมากตามขนาดของทีม, ความต้องการของฟีเจอร์, และความชอบในการPLOYMENT:
|สถานการณ์
|ค่าใช้จ่ายรายเดือน (โดยประมาณ)
|คุณสมบัติทั่วไป
|ฟรีแลนซ์/บุคคล
|0-15 บาท
|งานพื้นฐาน, ปฏิทิน, การแชร์ไฟล์
|ทีมขนาดเล็ก (ผู้ใช้ 5-10 คน)
|25-100 ดอลลาร์
|การร่วมมือ, การรายงานพื้นฐาน, การผสานระบบ
|ธุรกิจที่กำลังเติบโต (ผู้ใช้ 25-50 คน)
|200-500 ดอลลาร์
|คุณสมบัติขั้นสูง, ระบบอัตโนมัติ, ฟิลด์ที่กำหนดเอง
|องค์กร (ผู้ใช้ 100+ คน)
|1,000-5,000+
|การจัดการพอร์ตโฟลิโอ, ความปลอดภัย, การสนับสนุนเฉพาะทาง
เคล็ดลับ ROI: ทีมมักจะเห็นผลตอบแทนเชิงบวกภายใน 3-6 เดือน ผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพและการลดความล่าช้าของโครงการ
คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อยที่สุดเกี่ยวกับเครื่องมือการจัดการโครงการ:
แพลตฟอร์มส่วนใหญ่รองรับผู้ใช้ไม่จำกัดบนแผนชำระเงิน แม้ว่าแผนฟรีมักจะจำกัดผู้ใช้ที่ 2-15 คน ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ แผนสำหรับองค์กรมักมีส่วนลดปริมาณสำหรับทีมขนาดใหญ่
ใช่ แพลตฟอร์มหลักส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีฟีเจอร์ AI เช่น การสร้างงานอัตโนมัติ สรุปสถานะ และการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ ClickUp, Asana และ Monday.com มีผู้ช่วย AI ที่ครอบคลุมมากที่สุดในปี 2025
คุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่จำเป็น ได้แก่ การเข้ารหัสข้อมูล, การตรวจสอบสองขั้นตอน, การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท, บันทึกการตรวจสอบ, และการรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนด (SOC 2, GDPR) แผนสำหรับองค์กรมักมีตัวเลือกความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้น
แพลตฟอร์มส่วนใหญ่ให้บริการช่วยเหลือการโยกย้ายและเครื่องมือนำเข้าข้อมูลสำหรับการเปลี่ยนจากคู่แข่ง. การผสานระบบที่ได้รับความนิยม ได้แก่ การนำเข้า CSV, การเชื่อมต่อ API, และบริการโยกย้ายเฉพาะสำหรับการเปลี่ยนผ่านที่ซับซ้อน.
ระดับการสนับสนุนแตกต่างกันตามแพ็กเกจที่เลือก ตั้งแต่ฟอรัมชุมชนและเอกสารช่วยเหลือบนแพ็กเกจฟรี ไปจนถึงผู้จัดการบัญชีส่วนตัวและการสนับสนุนแบบเร่งด่วนบนแพ็กเกจสำหรับองค์กร เวลาการตอบกลับมักจะดีขึ้นตามระดับการสมัครสมาชิกที่สูงขึ้น
ใช่ มีหลายแพลตฟอร์มที่เสนอระดับการใช้งานฟรีที่แข็งแกร่ง รวมถึง ClickUp, Asana (สูงสุด 15 ผู้ใช้), Trello และ Freedcamp (ผู้ใช้ไม่จำกัด) แผนฟรีมักจะมีฟีเจอร์หลักครบถ้วน แต่จะจำกัดการใช้งานขั้นสูงและพื้นที่จัดเก็บ
ข้อคิดสุดท้าย
หลังจากทดสอบแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ 15 แพลตฟอร์มเป็นเวลา 6 เดือน ClickUp กลายเป็นผู้ชนะที่ชัดเจนสำหรับทีมส่วนใหญ่ที่ต้องการฟังก์ชันการทำงานที่ครอบคลุมพร้อมระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI
Asana และ Monday.com ครองอันดับสามโดยมีความโดดเด่นในการใช้งานของผู้ใช้และการจัดการโครงการด้วยภาพตามลำดับ
กุญแจสู่ความสำเร็จอยู่ที่การจับคู่ความสามารถของแพลตฟอร์มให้ตรงกับความต้องการของกระบวนการทำงานเฉพาะของทีมคุณ แทนที่จะเลือกตามจำนวนฟีเจอร์เพียงอย่างเดียว
เริ่มต้นด้วยการทดลองใช้ฟรีของคำแนะนำยอดนิยมของเรา เพื่อสัมผัสประสบการณ์การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยตัวคุณเอง
หรือคุณสามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปและใช้ ClickUp ได้เลย ซึ่งเราเชื่อว่าคุณจะต้องชอบอย่างแน่นอน หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ClickUpเพียงสมัครบัญชีฟรี