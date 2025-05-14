บล็อก ClickUp

11 แอปจัดการเวลาที่ดีที่สุดในปี 2025 (รีวิวและราคา)

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
14 พฤษภาคม 2568

คุณพบว่าตัวเองเสียสมาธิเมื่อทำงานภายใต้กำหนดเวลาที่เร่งด่วนหรือไม่? หรือจบวันด้วยการรู้สึกไม่มีประสิทธิภาพและสงสัยว่าเวลาทั้งหมดหายไปไหน?

เราทุกคนเคยอยู่ในสถานการณ์นี้ จากเตือนปฏิทินไปจนถึงการประชุมในสำนักงานและรายการสิ่งที่ต้องทำ มันอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นที่จะทำทุกอย่างให้สำเร็จอย่างต่อเนื่อง

เราทุกคนต้องการทำงานให้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง

กุญแจสู่การมีประสิทธิผลคือความสามารถในการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ นั่นคือจุดที่แอปจัดการเวลาเข้ามามีบทบาท

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการที่ต้องการมอบหมายงานให้กับทีมของคุณ หรือฟรีแลนซ์ที่กำลังจัดตารางงานประจำเดือนของคุณ ก็มีแอปที่เหมาะกับความต้องการของคุณอย่างแน่นอน เราได้รวบรวมรายการแอปจัดการเวลาที่ดีที่สุด 11 แอปไว้ให้คุณเลือกแล้ว อ่านต่อได้เลย

แอปพลิเคชันการจัดการเวลาคืออะไร?

แอปจัดการเวลาคือซอฟต์แวร์บนมือถือหรือเดสก์ท็อปที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้วางแผน ติดตาม และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรเวลาของพวกเขาในทุกงานและจัดการโครงการต่างๆ

พวกเขาช่วยบุคคลและมืออาชีพในการจัดระเบียบตารางเวลาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และบรรลุสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานที่ดีขึ้น ⏳

ไม่ว่าคุณจะเป็นแชมป์ในการทำหลายอย่างพร้อมกันหรือกำลังมองหาวิธีจัดระเบียบความวุ่นวายในชีวิตส่วนตัวหรือการทำงาน เครื่องมือจัดการเวลาจะช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นโดยการจัดสรรเวลาให้กับงานและโครงการต่างๆ

นอกจากนี้ พวกเขายังมาพร้อมกับคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น การจดบันทึก รายการสิ่งที่ต้องทำ ผู้จัดการงาน ผู้จัดการเวลา การจัดการโครงการ และการติดตามนิสัย เพราะสิ่งที่คุณติดตามไม่ใช่เวลาเอง แต่เป็นสิ่งที่คุณใช้เวลาไปกับมัน

คุณควรค้นหาอะไรในแอปจัดการเวลา?

เทมเพลตการบล็อกตารางเวลาใน ClickUp
รับแม่แบบฟรี
เทมเพลตการบล็อกตารางเวลาของ ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้างตารางเวลาได้อย่างง่ายดาย
  • การรายงานและการวิเคราะห์: แดชบอร์ดการวิเคราะห์ที่สมบูรณ์ช่วยวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของคุณและช่วยระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง ใช้ข้อมูลนี้เพื่อกำหนดเวลาอย่างแม่นยำ
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: อินเทอร์เฟซแอปที่เรียบง่าย ไม่รก และใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การจัดการเวลาของคุณได้แทนที่จะต้องคิดเกี่ยวกับการนำทางในแอป
  • ความสามารถในการผสานรวม: เครื่องมือจัดการเวลาควรมีการผสานรวมอย่างราบรื่นกับแอปพลิเคชันการจัดการโครงการ, การสื่อสาร, การออกใบแจ้งหนี้,และปฏิทินสำหรับมืออาชีพและผู้จัดการโครงการเพื่อทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ
  • ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์: พิจารณาแอปจัดการเวลาที่สามารถติดตามเวลาที่ใช้ไปได้แม้ในขณะที่คุณทำงานออฟไลน์ เพื่อให้คุณควบคุมเวลาของคุณได้แม้ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
  • เทมเพลตการจัดการเวลาที่สร้างไว้ล่วงหน้า: การมีเทมเพลตการจัดการเวลาและแผนประจำวันสำเร็จรูปช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ทันทีโดยไม่ต้องสร้างแผนประจำวันใหม่ตั้งแต่ ต้น

11 แอปจัดการเวลาที่ดีที่สุดที่ควรใช้

1. คลิกอัพ

การติดตามเวลาโครงการของ ClickUp
จัดระเบียบมากขึ้นและใช้เวลาของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการติดตามเวลาโครงการของ ClickUp

การติดตามเวลาเป็นรากฐานของความสำเร็จของโครงการใด ๆ คุณต้องการส่งมอบโครงการให้เสร็จตามกำหนดเวลาในฐานะทีม เพราะการล่าช้าอาจนำไปสู่การเกินงบประมาณ

แอปจัดการเวลาที่สร้างขึ้นในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของคุณ ช่วยประหยัดเวลาให้ทีมของคุณไม่ต้องเสียเวลาสลับไปมาระหว่างเครื่องมือติดตามเวลาและแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของคุณ เป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้ในการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในเส้นทางที่มุ่งสู่เป้าหมายการจัดการเวลาของคุณ

ClickUp 3.0 บันทึกเวลาทำงานในมุมมองการติดตามเวลา
สร้างแบบฟอร์มบันทึกเวลาเพื่อรวบรวมและดูเวลาที่ติดตามในแต่ละงานและสถานที่ต่าง ๆ เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความคืบหน้าของคุณได้อย่างรวดเร็ว

แอปจัดการเวลาของ ClickUpช่วยให้ทีมของคุณติดตามเวลาได้จากทุกแพลตฟอร์ม ออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าสำหรับชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้ และผสานรวมตารางเวลาเข้ากับกระบวนการทำงานของโครงการของคุณ

คุณสมบัติที่ช่วยประหยัดเวลาอย่างหลากหลาย รวมถึงวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด, การกำหนดวันที่ครบกำหนดใหม่, บันทึกเวลาทำงาน, และการจัดตารางงานใหม่ตามการพึ่งพา ทำให้แอปนี้เป็นแอปจัดการเวลาที่ดีที่สุด

📮ClickUp Insight: 92% ของพนักงานสายงานความรู้ใช้กลยุทธ์การจัดการเวลาที่ปรับให้เหมาะกับตนเอง แต่เครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์ส่วนใหญ่ยังไม่มีฟีเจอร์การจัดการเวลาหรือการจัดลำดับความสำคัญที่ครอบคลุมในตัว ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการจัดลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ ฟีเจอร์การจัดตารางเวลาและการติดตามเวลาด้วย AIของ ClickUpสามารถช่วยคุณเปลี่ยนการคาดเดาให้กลายเป็นการตัดสินใจที่มีข้อมูลสนับสนุนได้ มันยังสามารถแนะนำช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการโฟกัสงานได้อีกด้วย สร้างระบบการจัดการเวลาที่ปรับให้เข้ากับวิธีการทำงานของคุณจริง ๆ ได้!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ติดตามเวลาของคุณได้ทุกที่—ทั้งบนเดสก์ท็อปหรือแอปมือถือ ตัวติดตามเวลาทำงานได้บนทุกอุปกรณ์และเชื่อมโยงข้อมูลเวลากับงานใน ClickUp
ติดตามเวลา กำหนดประมาณการ เพิ่มบันทึก และดูรายงานเวลาของคุณได้จากทุกที่ด้วยตัวจับเวลาทั่วโลกใน ClickUp
ติดตามเวลา กำหนดประมาณการ เพิ่มบันทึก และดูรายงานเวลาของคุณได้จากทุกที่ด้วยตัวจับเวลาทั่วโลกใน ClickUp
  • ใช้ฟีเจอร์การติดตามเวลาโครงการของ ClickUpเพื่อเพิ่มรายการเวลาสำหรับกิจกรรมที่ผ่านมาด้วยตนเอง และยังสามารถแก้ไขรายการที่เคยบันทึกไว้ก่อนหน้านี้ได้อีกด้วย ทำให้การติดตามเวลาโครงการเป็นเรื่องง่าย
  • คาดการณ์และกำหนดความคาดหวังพร้อมประมาณเวลา แบ่งการประมาณเวลาระหว่างสมาชิกในทีมสำหรับงานต่างๆ และดูสรุปการประมาณเวลาเพื่อภาพรวมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
  • แยกแยะระหว่างชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และชั่วโมงที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้เพื่อเรียกเก็บเงินลูกค้าของคุณอย่างถูกต้อง
  • สลับจากสภาพแวดล้อมหนึ่งไปยังอีกสภาพแวดล้อมหนึ่งโดยไม่สูญเสียความคืบหน้าปัจจุบันของตัวจับเวลาโดยใช้ตัวจับเวลาทั่วโลกของ ClickUp ⌛
  • ใช้เทมเพลตสำเร็จรูป เช่นเทมเพลตตารางจัดการเวลา เทมเพลตบันทึกเวลา และอื่นๆ เพื่อจัดระเบียบวันและโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานและรายงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ มีให้บริการเฉพาะแผนธุรกิจและแผนองค์กรเท่านั้น
  • การปรับแต่งแอป ClickUp มีขั้นตอนที่ต้องเรียนรู้เล็กน้อย

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3800 รายการ)

2. แนวคิด

โนชั่น
ผ่านทางNotion

งานและโครงการของเรามักกระจัดกระจายอยู่ในสมุดบันทึกต่างๆ รายการสิ่งที่ต้องทำ หรือแม้แต่แอปจดบันทึกในโทรศัพท์ของเรา

เราพลาดการจัดเวลาให้พวกเขาเนื่องจากเราไม่เห็นพวกเขาในที่เดียวกัน ทำให้พลาดกำหนดเวลาของกิจกรรมสำคัญ

การมองเห็นงานทั้งหมดที่กำลังจะมาถึงในที่เดียวเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญในการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือจัดการเวลาของ Notion ช่วยให้ผู้จัดการโครงการวางแผนงานได้ดีขึ้นโดยการมองเห็นภาพรวมในที่เดียว รองรับปฏิทินหลายแบบและมุมมองแบบ Kanbanรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการติดตามผลอย่างมีประสิทธิผล

เปรียบเทียบNotion กับ ClickUp!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion

  • คุณสมบัติการติดตามงานเพื่อแสดงภาพงานและโครงการทั้งหมดที่คุณวางแผนไว้ในที่เดียว จัดลำดับความสำคัญและติดตามความคืบหน้าของพวกเขา
  • มุมมองไทม์ไลน์ให้ความยืดหยุ่นในการกำหนดขอบเขตโครงการ ปรับเส้นเวลา และปรับแต่งมุมมองเพื่อให้คุณสามารถวางแผนโครงการและงานต่างๆตามลำดับเวลาได้
  • Notion AI อัดข้อมูลอัตโนมัติ สร้างรายงานการวิเคราะห์ และสร้างไอเดียการเขียนใหม่โดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาขณะระดมความคิด

ข้อจำกัดของ Notion

  • แอปพลิเคชันมือถืออาจทำงานช้า
  • แอปนี้มีเส้นทางการเรียนรู้

ราคาของ Notion

  • ฟรีสำหรับบุคคลทั่วไป
  • เพิ่มเติม: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง
  • Notion AIสามารถเพิ่มได้ในทุกแผนแบบชำระเงินในราคา $8 ต่อสมาชิก/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Notion

  • G2: 4. 7/5 (4835 รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (1946 รีวิว)

ลองดูทางเลือกอื่นของ Notion เหล่านี้!

3. MyLifeOrganized

แอป MyLifeOrganized (MLO)
ผ่านทางMyLifeOrganized

ลองนึกภาพว่าคุณกำลังวางแผนจัดงานธุรกิจ มีงานหลายอย่างที่ต้องพึ่งพาคนหลายคนจากหลายทีม ตัวอย่างเช่น การพิมพ์ฉากหลังต้องรอให้ทีมออกแบบเตรียมงานให้พร้อม ในขณะที่อีกทีมหนึ่งรับผิดชอบการนำไปพิมพ์

เมื่อใดก็ตามที่มีความพึ่งพา สิ่งสำคัญคือต้องแสดงภาพให้เห็นเพื่อทำความเข้าใจว่างานใดที่ใช้เวลามากกว่าที่กำหนดไว้ในงบประมาณและทำให้เกิดความล่าช้า

MyLifeOrganized (MLO) สร้างรายการลำดับชั้นที่ยืดหยุ่นพร้อมงานย่อยและความสัมพันธ์ที่กำหนดไว้ เพื่อระบุอุปสรรคที่ขัดขวางการทำงานให้สำเร็จ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MyLifeOrganized

  • อินเทอร์เฟซแบบลากและวางสำหรับการสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำและจัดเรียงใหม่ในรูปแบบของรายการหรือต้นไม้เสมือนเพื่อการติดตามเวลาได้ง่าย
  • สร้างงานย่อยภายในงานและยังสามารถเพิ่มการพึ่งพาภายในงานได้อีกด้วย
  • เทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับนำเทคนิคการจัดการเวลาเช่นวิธีการ"Getting Things Done"® (GTD®) ของเดวิด อัลเลน มาใช้

ข้อจำกัดของ MyLifeOrganized

  • การออกแบบอินเทอร์เฟซไม่มีความเป็นธรรมชาติและใช้งานง่าย
  • ผู้ใช้จำเป็นต้องมีการสมัครสมาชิกเพิ่มเติมเพื่อเปิดใช้งานการซิงค์ข้อมูลบนคลาวด์ระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ

ราคาของ MyLifeOrganized

  • MLO สำหรับ Android (ค่าธรรมเนียมครั้งเดียว ไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือน) ฟรีแบบมืออาชีพ: $29.99
  • ฟรี
  • มืออาชีพ: $29.99
  • MLO สำหรับ iOS (ค่าธรรมเนียมครั้งเดียว ไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือน) ฟรีแบบมืออาชีพ: $29.99
  • ฟรี
  • มืออาชีพ: $29.99
  • MLO สำหรับ Windows (ค่าธรรมเนียมครั้งเดียว ไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือน) มาตรฐาน: $49.95 มืออาชีพ: $59.95
  • มาตรฐาน: $49. 95
  • มืออาชีพ: $59.95
  • บริการซิงค์ข้อมูลบนคลาวด์ (เพื่อซิงค์ความคืบหน้าข้ามอุปกรณ์ต่างๆ) $19.95 ต่อปี $12.95 สำหรับหกเดือน
  • 19.95 ดอลลาร์ต่อปี
  • 12.95 ดอลลาร์ สำหรับหกเดือน
  • ฟรี
  • มืออาชีพ: $29.99
  • ฟรี
  • มืออาชีพ: $29.99
  • มาตรฐาน: $49. 95
  • มืออาชีพ: $59.95
  • 19.95 ดอลลาร์ต่อปี
  • 12.95 ดอลลาร์ สำหรับหกเดือน

การให้คะแนนและรีวิวของ MyLifeOrganized

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

4. ไรซ์

ผ่านทางRize

ในฐานะผู้จัดการโครงการ การเข้าใจว่าทีมของคุณใช้เวลาอย่างไรและว่ามีวิธีที่ดีกว่าในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทุกคนหรือไม่ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

Rize เป็นแอปจัดการเวลาที่ใช้ AI เพื่อปรับปรุงสมาธิและประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างนิสัยการทำงานที่ดีต่อสุขภาพ มันช่วยให้คุณจัดการงานระหว่างโครงการที่กำลังดำเนินอยู่หลายโครงการและหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวน

ติดตามงานโดยอัตโนมัติ จัดหมวดหมู่กิจกรรมของทีมแบบเรียลไทม์ วิเคราะห์วิธีการใช้เวลาของพวกเขา และช่วยให้พวกเขาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

คุณสมบัติเด่นของ Rize

  • ติดตามเวลาที่ใช้บนคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องเริ่มหรือหยุดตัวจับเวลา
  • สร้างหมวดหมู่ที่กำหนดเองเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้นเกี่ยวกับเวลาที่คุณใช้ไป
  • กำหนดจำนวนชั่วโมงที่จะใช้ในการทำงานในแต่ละวันและรับการแจ้งเตือนเพื่อป้องกันการทำงานหนักเกินไป

ข้อจำกัดของ Rize

  • ผู้ใช้รายงานว่าเกิดปัญหาขณะตั้งค่าหมวดหมู่ที่กำหนดเอง
  • ไม่มีให้บริการบน iOS และ Android

ราคาของ Rize

  • ทดลองใช้ฟรี, เพียงหนึ่งเดือน
  • รายเดือน: $16.99 ต่อเดือน
  • รายปี: 9.99 ดอลลาร์ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ Rize

  • G2: ไม่ระบุ (0 รีวิว)
  • Capterra: NA (0 รีวิว)

5. Wrike

Wrike
ผ่านทางWrike

การตรวจสอบงานแบบพบหน้าหรือทางอีเมลบ่อยเกินไปอาจทำให้ทีมของคุณรู้สึกหนักใจได้ สิ่งที่แย่กว่านั้นคือพวกเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการตอบอีเมลของคุณ ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียประสิทธิภาพในการทำงาน

การใช้ปฏิทินของ Wrike ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องจะได้รับข้อมูลความคืบหน้าของโครงการแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องตรวจสอบอีเมลหลายฉบับเพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน ปฏิทินโครงการจะติดตามกำหนดส่ง ความคืบหน้าของโครงการ การชนกันของภาระงาน และปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike

  • ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาของ Wrike แสดงเวลาที่ใช้ไปอย่างแม่นยำในโครงการ/งานต่างๆ ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับชั่วโมงที่วางแผนไว้ได้
  • เวลาที่ใช้ในการติดตามเพื่อคำนวณชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ถูกต้อง และจากนั้นให้ซิงค์กับระบบการเงินของคุณเพื่อการออกใบแจ้งหนี้
  • อัปเดตทีมของคุณด้วยเหตุการณ์สำคัญที่จำเป็นสำหรับการวางแผนโครงการและทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้องในงานระหว่างแผนก

ข้อจำกัดของ Wrike

  • ไม่มีระบบวิเคราะห์ข้อมูลในตัวสำหรับการแสดงผล
  • มุมมองไทม์ไลน์ไม่มีฟีเจอร์ยกเลิกการดำเนินการ คุณไม่สามารถกำหนดเวลาใหม่ให้กับงานได้

ราคาของ Wrike

  • ฟรี: $0 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ทีม: $9. 80 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: 24.80 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง
  • Pinnacle: ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิว Wrike

  • G2: 4. 2/5 (3500 รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (2535 รีวิว)

ลองดูทางเลือกอื่นของ Wrike เหล่านี้!

6. Toggl Track

Toggl Track
ผ่านทางToggl

การจัดการชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้อย่างถูกต้องเป็นความท้าทายสำคัญที่ผู้จัดการโครงการต้องเผชิญเมื่อทำงานกับสมาชิกทีมที่แตกต่างกันทั่วโลก แอปจัดการเวลาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เวลาของทีมคุณในโครงการของลูกค้าทุกโครงการ

ธุรกิจใช้ Toggl เพื่อเรียกเก็บเงินลูกค้า วัดผลกำไร และจัดการปริมาณงาน ดูรายการเวลาที่คุณติดตามในรูปแบบตารางหรือปฏิทิน และแดชบอร์ดรายงานเวลาจะแสดงว่าทีมของคุณใช้เวลาไปกับอะไรในแต่ละวันและแต่ละสัปดาห์

อ่านรีวิว Toggl แบบละเอียดของเรา!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Toggl Track

  • ส่วนขยาย Toggl Track สำหรับ Chrome ช่วยให้คุณสามารถเริ่มและหยุดการติดตามเวลาโดยอัตโนมัติแม้ในขณะที่คอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้ใช้งาน แต่ตัวจับเวลาจะยังคงทำงานอยู่ นอกจากนี้ยังมีวิธีในการแก้ไขช่วงเวลาที่บันทึกไว้
  • สร้างงบประมาณโครงการที่แม่นยำโดยอิงจากข้อมูลการติดตามเวลา และติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้สำหรับโครงการต่างๆ ในแดชบอร์ดของลูกค้า
  • ผสานการทำงานกับ Google Calendar,เครื่องมือการจัดการโครงการ, แพลตฟอร์ม HR และบัญชีชั้นนำทั้งหมด

ข้อจำกัดของ Toggl Track

  • ผู้ใช้รายงานกรณีที่ไม่มีการบันทึกเวลาสิ้นสุดเซสชันในแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป
  • ไม่มีฟีเจอร์การจัดการงานหรือการวางแผนงาน; คุณไม่สามารถจัดตารางและติดตามปริมาณงานของทีมได้

ราคาของ Toggl Track

  • ฟรี: สำหรับผู้ใช้สูงสุดห้าคน
  • เริ่มต้น: $9 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • พรีเมียม: $18 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

Toggl Track คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (1553 รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (2235 รีวิว)

ลองดูทางเลือกอื่นของ Toggl เหล่านี้!

7. อาสนะ

อาสนะ
ผ่านทางAsana

ข้อมูลเวลาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวางแผนปริมาณงานและทรัพยากร, ให้การประมาณการแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ, และยังมีประโยชน์สำหรับการทำนายและการจัดทำงบประมาณที่ดีขึ้น

ข้อมูลการติดตามเวลาที่แม่นยำเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดการโครงการส่วนตัวและโครงการทางอาชีพ

แอปจัดการเวลา Asana มีตัวจับเวลาในตัวที่ช่วยบันทึกเวลาโดยอัตโนมัติและส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ไปยังแดชบอร์ดวิเคราะห์ ช่วยให้ทีมทำงานได้ตามแผน

เปรียบเทียบAsana กับ ClickUp!

คุณสมบัติเด่นของอาสนะ

  • คุณสมบัติการติดตามเวลาแบบเนทีฟเพื่อประมาณเวลาที่ต้องใช้ในการทำภารกิจให้สำเร็จและบันทึกเวลาที่ใช้จริง
  • สร้างงานย่อย, มอบหมายให้กับสมาชิกในทีม, และดูความคืบหน้าของพวกเขาแบบเรียลไทม์ ?
  • ข้อมูลการติดตามเวลาสามารถรายงานได้ในแดชบอร์ดการวิเคราะห์ และรองรับการจัดเรียงด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น เวลาที่ประมาณการ, เวลาที่ใช้ไป, และอื่น ๆ

ข้อจำกัดของอาสนะ

  • การติดตามเวลาแบบฝังตัวรองรับเฉพาะแผนระดับขั้นสูงขึ้นไปเท่านั้น
  • อินเทอร์เฟซไม่ใช้งานง่ายเหมือนแอปอื่น ๆ

ราคาของ Asana

  • ฟรี: สำหรับการใช้ส่วนตัว (รองรับการติดตามเวลาผ่านการเชื่อมต่อเท่านั้น)
  • เริ่มต้น: $10. 99/เดือน (ไม่รองรับการติดตามเวลาแบบฝังตัว)
  • ขั้นสูง: $24.99/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของอาสนะ

  • G2: 4. 3/5 (9522 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (12270 รีวิว)

ลองดูทางเลือกอื่นสำหรับ Asana เหล่านี้!

8. ไทม์ทรี

ผ่านทางTimeTree

กำลังจัดงานใหญ่อยู่หรือเปล่า? TimeTree ช่วยประสานงานกิจกรรมของคุณด้วยการแชร์ข้อมูลสำคัญและตารางงานต่างๆ เป็นศูนย์กลางสำหรับการแชร์แผนงานและพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นที่กำลังจะมาถึงในปฏิทินเดียว

TimeTree ยังมีฟังก์ชันการแชทที่ครอบครัว เพื่อน และกลุ่มงานอดิเรกสามารถใช้สร้างปฏิทินสำหรับแต่ละชุมชนและวางแผนกิจกรรมต่างๆ ได้

คุณสมบัติเด่นของ TimeTree

  • แบ่งปันข้อมูลในรูปแบบปฏิทินโดยใช้ปฏิทินสาธารณะ TimeTree
  • รวมการสื่อสารทั้งหมดไว้ในที่เดียวและส่งการแจ้งเตือน รูปภาพ หรือไฟล์แนบที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม

ข้อจำกัดของ TimeTree

  • ปฏิทินที่ใช้ร่วมกันสามารถมีสมาชิกได้สูงสุด 200 คน
  • มีขีดจำกัด 20 ปฏิทินต่อบัญชี

ราคา TimeTree

  • ทดลองใช้ฟรีหนึ่งเดือน
  • พรีเมียม: $4. 49 ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว TimeTree

  • G2: ไม่ปรากฏใน G2
  • Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ

9. Habitica

สร้างนิสัยการทำงานที่ดีขึ้นด้วย Habitica
ผ่านทางHabitica

การรักษาระดับความสม่ำเสมอในขณะที่กำลังสร้างนิสัยใหม่ ๆ นั้นเป็นเรื่องยาก แอปจัดการเวลาแบบโต้ตอบ Habitica มีระบบรางวัลที่เน้นให้เห็นความก้าวหน้าของคุณและทำให้มันจับต้องได้มากขึ้น

ติดตามงานของคุณอยู่เสมอ ทำรายการที่ต้องทำให้เสร็จ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และรับรางวัลทุกครั้งที่คุณทำภารกิจสำคัญเสร็จสิ้นบนแอปฟรีที่ผสานเกมเข้ากับการจัดการเวลาและงานนี้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Habitica

  • ติดตามและจัดการเวลา, นิสัยการทำงาน, เป้าหมายประจำวัน, และรายการที่ต้องทำของคุณผ่านแอปพลิเคชันมือถือและเว็บอินเตอร์เฟซของ Habitica
  • อัปเกรดอวาตาร์ของคุณและปลดล็อกฟีเจอร์ในเกมได้ทุกครั้งที่ทำภารกิจสำเร็จ
  • รางวัลและบทลงโทษในเกม รวมถึงเครือข่ายสังคมที่แข็งแกร่งเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ใช้

ข้อจำกัดของ Habitica

  • การเล่นเกมอาจไม่ใช่แรงจูงใจที่ใหญ่สำหรับบางคน

ราคา Habitica

  • รายเดือน: $4.99 และรวมอัญมณี 25 เม็ด
  • 3 เดือน: $14.99 รวมอัญมณี 30 ชิ้นและนาฬิกาทรายลึกลับ 1 ชิ้น
  • 6 เดือน: $29.99 รวมอัญมณี 35 ชิ้นและนาฬิกาทรายลึกลับ 2 ชิ้น
  • รายปี: $47.99 รวมอัญมณี 45 ชิ้นและนาฬิกาทรายลึกลับ 4 ชิ้น

คะแนนและรีวิว Habitica

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ลองดูทางเลือกอื่น ๆของ Habitica!

10. Trello

Trello
ผ่านทางTrello

ด้วยตารางงานที่ยุ่งและโครงการที่กำลังดำเนินอยู่หลายอย่าง คุณต้องการความช่วยเหลือในการจัดการประสิทธิภาพส่วนบุคคลของคุณ แอปจัดการเวลาของ Trello ช่วยปรับปรุงการจัดการเวลาส่วนตัวของคุณปรับปรุงวิธีการจัดลำดับความสำคัญ และจัดการกับรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณ

Trello รวมทุกงาน เพื่อนร่วมทีม และเครื่องมือเข้าด้วยกันโดยใช้บอร์ด รายการ และบัตรของพวกเขาเพื่อทำความเข้าใจทรัพยากรและการจัดสรรเวลาได้ดียิ่งขึ้น

เปรียบเทียบTrello กับ ClickUp!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello

  • ติดตามกำหนดเวลาการทำงานส่วนตัวของคุณด้วยมุมมองปฏิทินของ Trello และเทมเพลตของ Trello
  • ใช้ไทม์ไลน์เพื่อดูภาพรวมของทุกงานในความคืบหน้าของโครงการของคุณตลอดเวลา เพียงลากและวางเพื่อเริ่มหรือเปลี่ยนวันที่กำหนดเมื่อลำดับความสำคัญเปลี่ยนไป
  • จัดการปริมาณงาน, แก้ไขปัญหาคอขวด, แสดงข้อมูลเมตริกเช่นวันครบกำหนดและงานที่ได้รับมอบหมาย, และให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบข้อมูลล่าสุดด้วย Trello Dashboard

ข้อจำกัดของ Trello

  • ไม่มีการรองรับการติดตามเวลาในตัว
  • เวอร์ชันฟรีมีขีดความสามารถจำกัด

ราคาของ Trello

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
  • พรีเมียม: $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
  • องค์กร: $17.50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี

คะแนนและรีวิวของ Trello

  • G2: 4. 4/5 (13,427 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5 /5 (23018 รีวิว)

ลองดูทางเลือกอื่นของ Trello เหล่านี้!

11. Clockify

Clockify
ผ่านทางClockify

Clockify เป็นแอปจัดการเวลาที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามชั่วโมงการทำงานในแต่ละโครงการได้อย่างสะดวก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเอเจนซี่ ฟรีแลนซ์ และมืออาชีพที่ต้องการจัดสรรเวลาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น Clockify มาพร้อมอินเทอร์เฟซที่ชัดเจน ใช้งานง่าย สามารถสลับงานได้อย่างสะดวก และสร้างรายงานที่ครบถ้วนสมบูรณ์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Clockify

  • ผู้ใช้สามารถสร้างตัวจับเวลาเฉพาะงาน จัดสรรเวลาที่ติดตามตามโครงการ และจัดการตัวจับเวลาหลายตัวพร้อมกันได้
  • มันมีแดชบอร์ดกิจกรรมทีมเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของทีมได้ในทันที พร้อมให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อการปรับปรุง
  • Clockify ผสานการทำงานกับเครื่องมือจัดการโครงการยอดนิยม เช่น Trello, Asana และ Jira

ข้อจำกัดของ Clockify

  • ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่าเกิดปัญหาขัดข้องเป็นครั้งคราวกับตัวจับเวลา และอินเทอร์เฟซอาจใช้งานยาก
  • คุณสมบัติขั้นสูง เช่น การติดตามเป้าหมายหรือการแจ้งเตือน สามารถใช้งานได้เฉพาะในเวอร์ชันที่ต้องชำระเงินเท่านั้น

ราคาของ Clockify

  • ฟรีตลอดไป: ฟีเจอร์จำกัด
  • พื้นฐาน: $4. 99/เดือน
  • มาตรฐาน: $6. 99/เดือน
  • ข้อดี: $9.99 ต่อเดือน
  • องค์กร: $14.99/เดือน

รีวิวจากลูกค้า Clockify

  • G2: 4. 5/5 (150 รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (4,500+ รีวิว)

ลองดูทางเลือกอื่นของ Clockify เหล่านี้!

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยแอปจัดการเวลาที่ดีที่สุด

เมื่อคุณมีสิ่งต่าง ๆ มากมายเกิดขึ้นในชีวิต อาจทำให้เกิดความเครียดและพลาดกำหนดเวลาได้มากมาย แอปติดตามเวลาที่เหมาะสมสามารถช่วยคุณจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานทั้งส่วนตัวและอาชีพ และบรรลุสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตที่ดีขึ้น

เมื่อเลือกแอปจัดการเวลาที่เหมาะกับคุณ ให้เน้นที่คุณสมบัติ ความสามารถในการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม การเชื่อมต่อกับเครื่องมือจัดการโครงการและปฏิทินชั้นนำ ระบบอัตโนมัติ และการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อช่วยให้คุณใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้น

คุณสมบัติการติดตามเวลาของClickUpที่ผสานรวมกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจร ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญที่สุดได้

ทดลองใช้ ClickUp ฟรี วันนี้และทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง