11 แอปจัดการเวลาที่ดีที่สุดในปี 2025 (รีวิวและราคา)

คุณพบว่าตัวเองเสียสมาธิเมื่อทำงานภายใต้กำหนดเวลาที่เร่งด่วนหรือไม่? หรือจบวันด้วยการรู้สึกไม่มีประสิทธิภาพและสงสัยว่าเวลาทั้งหมดหายไปไหน?
เราทุกคนเคยอยู่ในสถานการณ์นี้ จากเตือนปฏิทินไปจนถึงการประชุมในสำนักงานและรายการสิ่งที่ต้องทำ มันอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นที่จะทำทุกอย่างให้สำเร็จอย่างต่อเนื่อง
เราทุกคนต้องการทำงานให้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง
กุญแจสู่การมีประสิทธิผลคือความสามารถในการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ นั่นคือจุดที่แอปจัดการเวลาเข้ามามีบทบาท
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการที่ต้องการมอบหมายงานให้กับทีมของคุณ หรือฟรีแลนซ์ที่กำลังจัดตารางงานประจำเดือนของคุณ ก็มีแอปที่เหมาะกับความต้องการของคุณอย่างแน่นอน เราได้รวบรวมรายการแอปจัดการเวลาที่ดีที่สุด 11 แอปไว้ให้คุณเลือกแล้ว อ่านต่อได้เลย
แอปพลิเคชันการจัดการเวลาคืออะไร?
แอปจัดการเวลาคือซอฟต์แวร์บนมือถือหรือเดสก์ท็อปที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้วางแผน ติดตาม และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรเวลาของพวกเขาในทุกงานและจัดการโครงการต่างๆ
พวกเขาช่วยบุคคลและมืออาชีพในการจัดระเบียบตารางเวลาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และบรรลุสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานที่ดีขึ้น ⏳
ไม่ว่าคุณจะเป็นแชมป์ในการทำหลายอย่างพร้อมกันหรือกำลังมองหาวิธีจัดระเบียบความวุ่นวายในชีวิตส่วนตัวหรือการทำงาน เครื่องมือจัดการเวลาจะช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นโดยการจัดสรรเวลาให้กับงานและโครงการต่างๆ
นอกจากนี้ พวกเขายังมาพร้อมกับคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น การจดบันทึก รายการสิ่งที่ต้องทำ ผู้จัดการงาน ผู้จัดการเวลา การจัดการโครงการ และการติดตามนิสัย เพราะสิ่งที่คุณติดตามไม่ใช่เวลาเอง แต่เป็นสิ่งที่คุณใช้เวลาไปกับมัน
คุณควรค้นหาอะไรในแอปจัดการเวลา?
- ความเข้ากันได้ข้ามแพลตฟอร์ม: เลือกเครื่องมือจัดการเวลาที่มีความ เข้ากันได้ข้ามแพลตฟอร์มซึ่ง ให้ความยืดหยุ่นแก่คุณในการติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานเฉพาะและทำงานข้ามอุปกรณ์หลายเครื่อง รวมถึงโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และเดสก์ท็อป
- การติดตามกิจกรรม: เครื่องมือจัดการเวลาควรมีการสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำการจัดหมวดหมู่การตั้งลำดับความสำคัญและกำหนดเส้นตาย และการติดตามชั่วโมงการทำงานตลอดทั้งวัน แอปจัดการเวลาต้องมีฟังก์ชันในการแก้ไขเวลาที่บันทึกไว้และอนุญาตให้บล็อกเวลาด้วยตนเองเพื่อมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญ
- การรายงานและการวิเคราะห์: แดชบอร์ดการวิเคราะห์ที่สมบูรณ์ช่วยวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของคุณและช่วยระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง ใช้ข้อมูลนี้เพื่อกำหนดเวลาอย่างแม่นยำ
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: อินเทอร์เฟซแอปที่เรียบง่าย ไม่รก และใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การจัดการเวลาของคุณได้แทนที่จะต้องคิดเกี่ยวกับการนำทางในแอป
- ความสามารถในการผสานรวม: เครื่องมือจัดการเวลาควรมีการผสานรวมอย่างราบรื่นกับแอปพลิเคชันการจัดการโครงการ, การสื่อสาร, การออกใบแจ้งหนี้,และปฏิทินสำหรับมืออาชีพและผู้จัดการโครงการเพื่อทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ
- ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์: พิจารณาแอปจัดการเวลาที่สามารถติดตามเวลาที่ใช้ไปได้แม้ในขณะที่คุณทำงานออฟไลน์ เพื่อให้คุณควบคุมเวลาของคุณได้แม้ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
- เทมเพลตการจัดการเวลาที่สร้างไว้ล่วงหน้า: การมีเทมเพลตการจัดการเวลาและแผนประจำวันสำเร็จรูปช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ทันทีโดยไม่ต้องสร้างแผนประจำวันใหม่ตั้งแต่ ต้น
11 แอปจัดการเวลาที่ดีที่สุดที่ควรใช้
1. คลิกอัพ
การติดตามเวลาเป็นรากฐานของความสำเร็จของโครงการใด ๆ คุณต้องการส่งมอบโครงการให้เสร็จตามกำหนดเวลาในฐานะทีม เพราะการล่าช้าอาจนำไปสู่การเกินงบประมาณ
แอปจัดการเวลาที่สร้างขึ้นในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของคุณ ช่วยประหยัดเวลาให้ทีมของคุณไม่ต้องเสียเวลาสลับไปมาระหว่างเครื่องมือติดตามเวลาและแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของคุณ เป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้ในการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในเส้นทางที่มุ่งสู่เป้าหมายการจัดการเวลาของคุณ
แอปจัดการเวลาของ ClickUpช่วยให้ทีมของคุณติดตามเวลาได้จากทุกแพลตฟอร์ม ออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าสำหรับชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้ และผสานรวมตารางเวลาเข้ากับกระบวนการทำงานของโครงการของคุณ
คุณสมบัติที่ช่วยประหยัดเวลาอย่างหลากหลาย รวมถึงวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด, การกำหนดวันที่ครบกำหนดใหม่, บันทึกเวลาทำงาน, และการจัดตารางงานใหม่ตามการพึ่งพา ทำให้แอปนี้เป็นแอปจัดการเวลาที่ดีที่สุด
📮ClickUp Insight: 92% ของพนักงานสายงานความรู้ใช้กลยุทธ์การจัดการเวลาที่ปรับให้เหมาะกับตนเอง แต่เครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์ส่วนใหญ่ยังไม่มีฟีเจอร์การจัดการเวลาหรือการจัดลำดับความสำคัญที่ครอบคลุมในตัว ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการจัดลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ ฟีเจอร์การจัดตารางเวลาและการติดตามเวลาด้วย AIของ ClickUpสามารถช่วยคุณเปลี่ยนการคาดเดาให้กลายเป็นการตัดสินใจที่มีข้อมูลสนับสนุนได้ มันยังสามารถแนะนำช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการโฟกัสงานได้อีกด้วย สร้างระบบการจัดการเวลาที่ปรับให้เข้ากับวิธีการทำงานของคุณจริง ๆ ได้!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ติดตามเวลาของคุณได้ทุกที่—ทั้งบนเดสก์ท็อปหรือแอปมือถือ ตัวติดตามเวลาทำงานได้บนทุกอุปกรณ์และเชื่อมโยงข้อมูลเวลากับงานใน ClickUp
- ใช้ฟีเจอร์การติดตามเวลาโครงการของ ClickUpเพื่อเพิ่มรายการเวลาสำหรับกิจกรรมที่ผ่านมาด้วยตนเอง และยังสามารถแก้ไขรายการที่เคยบันทึกไว้ก่อนหน้านี้ได้อีกด้วย ทำให้การติดตามเวลาโครงการเป็นเรื่องง่าย
- คาดการณ์และกำหนดความคาดหวังพร้อมประมาณเวลา แบ่งการประมาณเวลาระหว่างสมาชิกในทีมสำหรับงานต่างๆ และดูสรุปการประมาณเวลาเพื่อภาพรวมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
- แยกแยะระหว่างชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และชั่วโมงที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้เพื่อเรียกเก็บเงินลูกค้าของคุณอย่างถูกต้อง
- สลับจากสภาพแวดล้อมหนึ่งไปยังอีกสภาพแวดล้อมหนึ่งโดยไม่สูญเสียความคืบหน้าปัจจุบันของตัวจับเวลาโดยใช้ตัวจับเวลาทั่วโลกของ ClickUp ⌛
- ใช้เทมเพลตสำเร็จรูป เช่นเทมเพลตตารางจัดการเวลา เทมเพลตบันทึกเวลา และอื่นๆ เพื่อจัดระเบียบวันและโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานและรายงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ มีให้บริการเฉพาะแผนธุรกิจและแผนองค์กรเท่านั้น
- การปรับแต่งแอป ClickUp มีขั้นตอนที่ต้องเรียนรู้เล็กน้อย
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3800 รายการ)
2. แนวคิด
งานและโครงการของเรามักกระจัดกระจายอยู่ในสมุดบันทึกต่างๆ รายการสิ่งที่ต้องทำ หรือแม้แต่แอปจดบันทึกในโทรศัพท์ของเรา
เราพลาดการจัดเวลาให้พวกเขาเนื่องจากเราไม่เห็นพวกเขาในที่เดียวกัน ทำให้พลาดกำหนดเวลาของกิจกรรมสำคัญ
การมองเห็นงานทั้งหมดที่กำลังจะมาถึงในที่เดียวเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญในการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
เครื่องมือจัดการเวลาของ Notion ช่วยให้ผู้จัดการโครงการวางแผนงานได้ดีขึ้นโดยการมองเห็นภาพรวมในที่เดียว รองรับปฏิทินหลายแบบและมุมมองแบบ Kanbanรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการติดตามผลอย่างมีประสิทธิผล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- คุณสมบัติการติดตามงานเพื่อแสดงภาพงานและโครงการทั้งหมดที่คุณวางแผนไว้ในที่เดียว จัดลำดับความสำคัญและติดตามความคืบหน้าของพวกเขา
- มุมมองไทม์ไลน์ให้ความยืดหยุ่นในการกำหนดขอบเขตโครงการ ปรับเส้นเวลา และปรับแต่งมุมมองเพื่อให้คุณสามารถวางแผนโครงการและงานต่างๆตามลำดับเวลาได้
- Notion AI อัดข้อมูลอัตโนมัติ สร้างรายงานการวิเคราะห์ และสร้างไอเดียการเขียนใหม่โดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาขณะระดมความคิด
ข้อจำกัดของ Notion
- แอปพลิเคชันมือถืออาจทำงานช้า
- แอปนี้มีเส้นทางการเรียนรู้
ราคาของ Notion
- ฟรีสำหรับบุคคลทั่วไป
- เพิ่มเติม: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- Notion AIสามารถเพิ่มได้ในทุกแผนแบบชำระเงินในราคา $8 ต่อสมาชิก/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (4835 รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (1946 รีวิว)
3. MyLifeOrganized
ลองนึกภาพว่าคุณกำลังวางแผนจัดงานธุรกิจ มีงานหลายอย่างที่ต้องพึ่งพาคนหลายคนจากหลายทีม ตัวอย่างเช่น การพิมพ์ฉากหลังต้องรอให้ทีมออกแบบเตรียมงานให้พร้อม ในขณะที่อีกทีมหนึ่งรับผิดชอบการนำไปพิมพ์
เมื่อใดก็ตามที่มีความพึ่งพา สิ่งสำคัญคือต้องแสดงภาพให้เห็นเพื่อทำความเข้าใจว่างานใดที่ใช้เวลามากกว่าที่กำหนดไว้ในงบประมาณและทำให้เกิดความล่าช้า
MyLifeOrganized (MLO) สร้างรายการลำดับชั้นที่ยืดหยุ่นพร้อมงานย่อยและความสัมพันธ์ที่กำหนดไว้ เพื่อระบุอุปสรรคที่ขัดขวางการทำงานให้สำเร็จ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MyLifeOrganized
- อินเทอร์เฟซแบบลากและวางสำหรับการสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำและจัดเรียงใหม่ในรูปแบบของรายการหรือต้นไม้เสมือนเพื่อการติดตามเวลาได้ง่าย
- สร้างงานย่อยภายในงานและยังสามารถเพิ่มการพึ่งพาภายในงานได้อีกด้วย
- เทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับนำเทคนิคการจัดการเวลาเช่นวิธีการ"Getting Things Done"® (GTD®) ของเดวิด อัลเลน มาใช้
ข้อจำกัดของ MyLifeOrganized
- การออกแบบอินเทอร์เฟซไม่มีความเป็นธรรมชาติและใช้งานง่าย
- ผู้ใช้จำเป็นต้องมีการสมัครสมาชิกเพิ่มเติมเพื่อเปิดใช้งานการซิงค์ข้อมูลบนคลาวด์ระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ
ราคาของ MyLifeOrganized
- MLO สำหรับ Android (ค่าธรรมเนียมครั้งเดียว ไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือน) ฟรีแบบมืออาชีพ: $29.99
- ฟรี
- มืออาชีพ: $29.99
- MLO สำหรับ iOS (ค่าธรรมเนียมครั้งเดียว ไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือน) ฟรีแบบมืออาชีพ: $29.99
- ฟรี
- มืออาชีพ: $29.99
- MLO สำหรับ Windows (ค่าธรรมเนียมครั้งเดียว ไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือน) มาตรฐาน: $49.95 มืออาชีพ: $59.95
- มาตรฐาน: $49. 95
- มืออาชีพ: $59.95
- บริการซิงค์ข้อมูลบนคลาวด์ (เพื่อซิงค์ความคืบหน้าข้ามอุปกรณ์ต่างๆ) $19.95 ต่อปี $12.95 สำหรับหกเดือน
- 19.95 ดอลลาร์ต่อปี
- 12.95 ดอลลาร์ สำหรับหกเดือน
- ฟรี
- มืออาชีพ: $29.99
- ฟรี
- มืออาชีพ: $29.99
- มาตรฐาน: $49. 95
- มืออาชีพ: $59.95
- 19.95 ดอลลาร์ต่อปี
- 12.95 ดอลลาร์ สำหรับหกเดือน
การให้คะแนนและรีวิวของ MyLifeOrganized
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
4. ไรซ์
ในฐานะผู้จัดการโครงการ การเข้าใจว่าทีมของคุณใช้เวลาอย่างไรและว่ามีวิธีที่ดีกว่าในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทุกคนหรือไม่ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
Rize เป็นแอปจัดการเวลาที่ใช้ AI เพื่อปรับปรุงสมาธิและประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างนิสัยการทำงานที่ดีต่อสุขภาพ มันช่วยให้คุณจัดการงานระหว่างโครงการที่กำลังดำเนินอยู่หลายโครงการและหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวน
ติดตามงานโดยอัตโนมัติ จัดหมวดหมู่กิจกรรมของทีมแบบเรียลไทม์ วิเคราะห์วิธีการใช้เวลาของพวกเขา และช่วยให้พวกเขาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
คุณสมบัติเด่นของ Rize
- ติดตามเวลาที่ใช้บนคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องเริ่มหรือหยุดตัวจับเวลา
- สร้างหมวดหมู่ที่กำหนดเองเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้นเกี่ยวกับเวลาที่คุณใช้ไป
- กำหนดจำนวนชั่วโมงที่จะใช้ในการทำงานในแต่ละวันและรับการแจ้งเตือนเพื่อป้องกันการทำงานหนักเกินไป
ข้อจำกัดของ Rize
- ผู้ใช้รายงานว่าเกิดปัญหาขณะตั้งค่าหมวดหมู่ที่กำหนดเอง
- ไม่มีให้บริการบน iOS และ Android
ราคาของ Rize
- ทดลองใช้ฟรี, เพียงหนึ่งเดือน
- รายเดือน: $16.99 ต่อเดือน
- รายปี: 9.99 ดอลลาร์ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Rize
- G2: ไม่ระบุ (0 รีวิว)
- Capterra: NA (0 รีวิว)
5. Wrike
การตรวจสอบงานแบบพบหน้าหรือทางอีเมลบ่อยเกินไปอาจทำให้ทีมของคุณรู้สึกหนักใจได้ สิ่งที่แย่กว่านั้นคือพวกเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการตอบอีเมลของคุณ ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียประสิทธิภาพในการทำงาน
การใช้ปฏิทินของ Wrike ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องจะได้รับข้อมูลความคืบหน้าของโครงการแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องตรวจสอบอีเมลหลายฉบับเพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน ปฏิทินโครงการจะติดตามกำหนดส่ง ความคืบหน้าของโครงการ การชนกันของภาระงาน และปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาของ Wrike แสดงเวลาที่ใช้ไปอย่างแม่นยำในโครงการ/งานต่างๆ ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับชั่วโมงที่วางแผนไว้ได้
- เวลาที่ใช้ในการติดตามเพื่อคำนวณชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ถูกต้อง และจากนั้นให้ซิงค์กับระบบการเงินของคุณเพื่อการออกใบแจ้งหนี้
- อัปเดตทีมของคุณด้วยเหตุการณ์สำคัญที่จำเป็นสำหรับการวางแผนโครงการและทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้องในงานระหว่างแผนก
ข้อจำกัดของ Wrike
- ไม่มีระบบวิเคราะห์ข้อมูลในตัวสำหรับการแสดงผล
- มุมมองไทม์ไลน์ไม่มีฟีเจอร์ยกเลิกการดำเนินการ คุณไม่สามารถกำหนดเวลาใหม่ให้กับงานได้
ราคาของ Wrike
- ฟรี: $0 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ทีม: $9. 80 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 24.80 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- Pinnacle: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว Wrike
- G2: 4. 2/5 (3500 รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (2535 รีวิว)
6. Toggl Track
การจัดการชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้อย่างถูกต้องเป็นความท้าทายสำคัญที่ผู้จัดการโครงการต้องเผชิญเมื่อทำงานกับสมาชิกทีมที่แตกต่างกันทั่วโลก แอปจัดการเวลาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เวลาของทีมคุณในโครงการของลูกค้าทุกโครงการ
ธุรกิจใช้ Toggl เพื่อเรียกเก็บเงินลูกค้า วัดผลกำไร และจัดการปริมาณงาน ดูรายการเวลาที่คุณติดตามในรูปแบบตารางหรือปฏิทิน และแดชบอร์ดรายงานเวลาจะแสดงว่าทีมของคุณใช้เวลาไปกับอะไรในแต่ละวันและแต่ละสัปดาห์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Toggl Track
- ส่วนขยาย Toggl Track สำหรับ Chrome ช่วยให้คุณสามารถเริ่มและหยุดการติดตามเวลาโดยอัตโนมัติแม้ในขณะที่คอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้ใช้งาน แต่ตัวจับเวลาจะยังคงทำงานอยู่ นอกจากนี้ยังมีวิธีในการแก้ไขช่วงเวลาที่บันทึกไว้
- สร้างงบประมาณโครงการที่แม่นยำโดยอิงจากข้อมูลการติดตามเวลา และติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้สำหรับโครงการต่างๆ ในแดชบอร์ดของลูกค้า
- ผสานการทำงานกับ Google Calendar,เครื่องมือการจัดการโครงการ, แพลตฟอร์ม HR และบัญชีชั้นนำทั้งหมด
ข้อจำกัดของ Toggl Track
- ผู้ใช้รายงานกรณีที่ไม่มีการบันทึกเวลาสิ้นสุดเซสชันในแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป
- ไม่มีฟีเจอร์การจัดการงานหรือการวางแผนงาน; คุณไม่สามารถจัดตารางและติดตามปริมาณงานของทีมได้
ราคาของ Toggl Track
- ฟรี: สำหรับผู้ใช้สูงสุดห้าคน
- เริ่มต้น: $9 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: $18 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Toggl Track คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (1553 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2235 รีวิว)
7. อาสนะ
ข้อมูลเวลาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวางแผนปริมาณงานและทรัพยากร, ให้การประมาณการแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ, และยังมีประโยชน์สำหรับการทำนายและการจัดทำงบประมาณที่ดีขึ้น
ข้อมูลการติดตามเวลาที่แม่นยำเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดการโครงการส่วนตัวและโครงการทางอาชีพ
แอปจัดการเวลา Asana มีตัวจับเวลาในตัวที่ช่วยบันทึกเวลาโดยอัตโนมัติและส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ไปยังแดชบอร์ดวิเคราะห์ ช่วยให้ทีมทำงานได้ตามแผน
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- คุณสมบัติการติดตามเวลาแบบเนทีฟเพื่อประมาณเวลาที่ต้องใช้ในการทำภารกิจให้สำเร็จและบันทึกเวลาที่ใช้จริง
- สร้างงานย่อย, มอบหมายให้กับสมาชิกในทีม, และดูความคืบหน้าของพวกเขาแบบเรียลไทม์ ?
- ข้อมูลการติดตามเวลาสามารถรายงานได้ในแดชบอร์ดการวิเคราะห์ และรองรับการจัดเรียงด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น เวลาที่ประมาณการ, เวลาที่ใช้ไป, และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของอาสนะ
- การติดตามเวลาแบบฝังตัวรองรับเฉพาะแผนระดับขั้นสูงขึ้นไปเท่านั้น
- อินเทอร์เฟซไม่ใช้งานง่ายเหมือนแอปอื่น ๆ
ราคาของ Asana
- ฟรี: สำหรับการใช้ส่วนตัว (รองรับการติดตามเวลาผ่านการเชื่อมต่อเท่านั้น)
- เริ่มต้น: $10. 99/เดือน (ไม่รองรับการติดตามเวลาแบบฝังตัว)
- ขั้นสูง: $24.99/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 3/5 (9522 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (12270 รีวิว)
8. ไทม์ทรี
กำลังจัดงานใหญ่อยู่หรือเปล่า? TimeTree ช่วยประสานงานกิจกรรมของคุณด้วยการแชร์ข้อมูลสำคัญและตารางงานต่างๆ เป็นศูนย์กลางสำหรับการแชร์แผนงานและพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นที่กำลังจะมาถึงในปฏิทินเดียว
TimeTree ยังมีฟังก์ชันการแชทที่ครอบครัว เพื่อน และกลุ่มงานอดิเรกสามารถใช้สร้างปฏิทินสำหรับแต่ละชุมชนและวางแผนกิจกรรมต่างๆ ได้
คุณสมบัติเด่นของ TimeTree
- แบ่งปันข้อมูลในรูปแบบปฏิทินโดยใช้ปฏิทินสาธารณะ TimeTree
- รวมการสื่อสารทั้งหมดไว้ในที่เดียวและส่งการแจ้งเตือน รูปภาพ หรือไฟล์แนบที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ข้อจำกัดของ TimeTree
- ปฏิทินที่ใช้ร่วมกันสามารถมีสมาชิกได้สูงสุด 200 คน
- มีขีดจำกัด 20 ปฏิทินต่อบัญชี
ราคา TimeTree
- ทดลองใช้ฟรีหนึ่งเดือน
- พรีเมียม: $4. 49 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว TimeTree
- G2: ไม่ปรากฏใน G2
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
9. Habitica
การรักษาระดับความสม่ำเสมอในขณะที่กำลังสร้างนิสัยใหม่ ๆ นั้นเป็นเรื่องยาก แอปจัดการเวลาแบบโต้ตอบ Habitica มีระบบรางวัลที่เน้นให้เห็นความก้าวหน้าของคุณและทำให้มันจับต้องได้มากขึ้น
ติดตามงานของคุณอยู่เสมอ ทำรายการที่ต้องทำให้เสร็จ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และรับรางวัลทุกครั้งที่คุณทำภารกิจสำคัญเสร็จสิ้นบนแอปฟรีที่ผสานเกมเข้ากับการจัดการเวลาและงานนี้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Habitica
- ติดตามและจัดการเวลา, นิสัยการทำงาน, เป้าหมายประจำวัน, และรายการที่ต้องทำของคุณผ่านแอปพลิเคชันมือถือและเว็บอินเตอร์เฟซของ Habitica
- อัปเกรดอวาตาร์ของคุณและปลดล็อกฟีเจอร์ในเกมได้ทุกครั้งที่ทำภารกิจสำเร็จ
- รางวัลและบทลงโทษในเกม รวมถึงเครือข่ายสังคมที่แข็งแกร่งเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ใช้
ข้อจำกัดของ Habitica
- การเล่นเกมอาจไม่ใช่แรงจูงใจที่ใหญ่สำหรับบางคน
ราคา Habitica
- รายเดือน: $4.99 และรวมอัญมณี 25 เม็ด
- 3 เดือน: $14.99 รวมอัญมณี 30 ชิ้นและนาฬิกาทรายลึกลับ 1 ชิ้น
- 6 เดือน: $29.99 รวมอัญมณี 35 ชิ้นและนาฬิกาทรายลึกลับ 2 ชิ้น
- รายปี: $47.99 รวมอัญมณี 45 ชิ้นและนาฬิกาทรายลึกลับ 4 ชิ้น
คะแนนและรีวิว Habitica
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
10. Trello
ด้วยตารางงานที่ยุ่งและโครงการที่กำลังดำเนินอยู่หลายอย่าง คุณต้องการความช่วยเหลือในการจัดการประสิทธิภาพส่วนบุคคลของคุณ แอปจัดการเวลาของ Trello ช่วยปรับปรุงการจัดการเวลาส่วนตัวของคุณปรับปรุงวิธีการจัดลำดับความสำคัญ และจัดการกับรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณ
Trello รวมทุกงาน เพื่อนร่วมทีม และเครื่องมือเข้าด้วยกันโดยใช้บอร์ด รายการ และบัตรของพวกเขาเพื่อทำความเข้าใจทรัพยากรและการจัดสรรเวลาได้ดียิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- ติดตามกำหนดเวลาการทำงานส่วนตัวของคุณด้วยมุมมองปฏิทินของ Trello และเทมเพลตของ Trello
- ใช้ไทม์ไลน์เพื่อดูภาพรวมของทุกงานในความคืบหน้าของโครงการของคุณตลอดเวลา เพียงลากและวางเพื่อเริ่มหรือเปลี่ยนวันที่กำหนดเมื่อลำดับความสำคัญเปลี่ยนไป
- จัดการปริมาณงาน, แก้ไขปัญหาคอขวด, แสดงข้อมูลเมตริกเช่นวันครบกำหนดและงานที่ได้รับมอบหมาย, และให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบข้อมูลล่าสุดด้วย Trello Dashboard
ข้อจำกัดของ Trello
- ไม่มีการรองรับการติดตามเวลาในตัว
- เวอร์ชันฟรีมีขีดความสามารถจำกัด
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- พรีเมียม: $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: $17.50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (13,427 รีวิว)
- Capterra: 4. 5 /5 (23018 รีวิว)
11. Clockify
Clockify เป็นแอปจัดการเวลาที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามชั่วโมงการทำงานในแต่ละโครงการได้อย่างสะดวก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเอเจนซี่ ฟรีแลนซ์ และมืออาชีพที่ต้องการจัดสรรเวลาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น Clockify มาพร้อมอินเทอร์เฟซที่ชัดเจน ใช้งานง่าย สามารถสลับงานได้อย่างสะดวก และสร้างรายงานที่ครบถ้วนสมบูรณ์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Clockify
- ผู้ใช้สามารถสร้างตัวจับเวลาเฉพาะงาน จัดสรรเวลาที่ติดตามตามโครงการ และจัดการตัวจับเวลาหลายตัวพร้อมกันได้
- มันมีแดชบอร์ดกิจกรรมทีมเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของทีมได้ในทันที พร้อมให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อการปรับปรุง
- Clockify ผสานการทำงานกับเครื่องมือจัดการโครงการยอดนิยม เช่น Trello, Asana และ Jira
ข้อจำกัดของ Clockify
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่าเกิดปัญหาขัดข้องเป็นครั้งคราวกับตัวจับเวลา และอินเทอร์เฟซอาจใช้งานยาก
- คุณสมบัติขั้นสูง เช่น การติดตามเป้าหมายหรือการแจ้งเตือน สามารถใช้งานได้เฉพาะในเวอร์ชันที่ต้องชำระเงินเท่านั้น
ราคาของ Clockify
- ฟรีตลอดไป: ฟีเจอร์จำกัด
- พื้นฐาน: $4. 99/เดือน
- มาตรฐาน: $6. 99/เดือน
- ข้อดี: $9.99 ต่อเดือน
- องค์กร: $14.99/เดือน
รีวิวจากลูกค้า Clockify
- G2: 4. 5/5 (150 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (4,500+ รีวิว)
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยแอปจัดการเวลาที่ดีที่สุด
เมื่อคุณมีสิ่งต่าง ๆ มากมายเกิดขึ้นในชีวิต อาจทำให้เกิดความเครียดและพลาดกำหนดเวลาได้มากมาย แอปติดตามเวลาที่เหมาะสมสามารถช่วยคุณจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานทั้งส่วนตัวและอาชีพ และบรรลุสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตที่ดีขึ้น
เมื่อเลือกแอปจัดการเวลาที่เหมาะกับคุณ ให้เน้นที่คุณสมบัติ ความสามารถในการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม การเชื่อมต่อกับเครื่องมือจัดการโครงการและปฏิทินชั้นนำ ระบบอัตโนมัติ และการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อช่วยให้คุณใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้น
คุณสมบัติการติดตามเวลาของClickUpที่ผสานรวมกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจร ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญที่สุดได้
