คุณควรทำงานกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพื่อป้องกันการหมดไฟ?

อา คำถามที่มีมาช้านาน: คุณควรทำงานกี่ชั่วโมง? ในสหรัฐอเมริกา บริษัทส่วนใหญ่จะกำหนดมาตรฐานสำหรับสัปดาห์การทำงานเฉลี่ยไว้ที่ 40 ชั่วโมงหรือมากกว่า
การหาคำตอบสำหรับคำถามนี้อาจซับซ้อนกว่าที่คุณคิด ไม่เพียงแต่ประเภทของงานที่คุณทำเท่านั้นที่มีผลต่อผลลัพธ์ แต่ยังรวมถึงความรู้สึกของคุณเกี่ยวกับการบาลานซ์ระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัวด้วย วัฒนธรรม, ความสามารถ, และความคาดหวังก็มีส่วนเกี่ยวข้องเช่นกัน และคำตอบสุดท้ายคือ: ขึ้นอยู่กับสถานการณ์
ที่นี่ เราจะพิจารณาอย่างละเอียดเกี่ยวกับจำนวนชั่วโมงการทำงานที่คุณควรทำต่อสัปดาห์ เราจะสำรวจความเสี่ยงของการทำงานน้อยเกินไปและการทำงานมากเกินไป รวมถึงกลยุทธ์ที่จะช่วยให้คุณใช้เวลาในการทำงานได้อย่างคุ้มค่าที่สุด—โดยไม่ทำให้เหนื่อยล้า 🤩
คุณควรทำงานกี่ชั่วโมง?
คุณควรทำงานกี่ชั่วโมงต่อวันหรือต่อสัปดาห์? คำตอบขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ในช่วงใดของชีวิตการทำงานและสามารถหาสมดุลที่เหมาะสมกับตัวเองได้หรือไม่ ผู้ประกอบการที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจใหม่ควรคาดหวังว่าจะต้องทำงานเป็นเวลานานกว่ามืออาชีพระดับกลางที่สามารถปรับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและใช้เวลาให้คุ้มค่ากับงานประจำแล้ว
มีความเห็นตรงกันไหมว่าคุณควรทำงานกี่ชั่วโมง? ดูเหมือนจะไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัด แต่ก็มีหลากหลายความคิดเห็นจากหลายฝ่าย 👀
แกรี่ วาเยอร์ชุก ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดที่มีชื่อเสียงได้สร้างความฮือฮาเมื่อเขาบอกว่าผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพควรทำงาน 18 ชั่วโมงต่อวันหรือมากกว่านั้นในปีแรกของพวกเขา แนวคิดนี้คือทุกนาทีที่คุณตื่นควรอุทิศให้กับความสำเร็จของธุรกิจในช่วงเริ่มต้น
อีลอน มัสก์ เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นคนบ้างาน และได้เสนอเหตุผลสนับสนุนการทำงาน 80 ถึง 120 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เขาบอกว่าความเร่งรีบนี้สามารถจัดการได้ แต่ต้องนอนในสำนักงาน งดมื้ออาหาร และมักจะไม่อาบน้ำ—แม้ว่าจะทำให้คุณรู้สึกบ้าไปบ้างก็ตาม
จากการศึกษาของยูโรนิวส์ พนักงานประจำในยุโรปโดยทั่วไปทำงานระหว่าง32 ถึง 42 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ชาวยุโรปมีชื่อเสียงในเรื่องการมีสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวที่ดีกว่าชาวอเมริกัน ซึ่งได้รับแรงผลักดันจากแนวคิดในที่ทำงานแบบ "มาเป็นคนแรกและกลับเป็นคนสุดท้าย"
Wired ได้แบ่งปันเรื่องราวของเอเจนซี่การตลาดในลิเวอร์พูลที่ได้ทดลองทำงานเพียง 6 ชั่วโมงต่อวัน พวกเขาพบว่าพนักงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่กลับมีความเครียดเพิ่มขึ้นจากการต้องบีบงานที่ต้องใช้สมาธิให้เสร็จภายในเวลาที่สั้นลง ดังนั้น พวกเขาจึงตัดสินใจทำงาน 3 วันต่อสัปดาห์ โดยแต่ละวันทำงานนานขึ้น และทำงาน 2 วันต่อสัปดาห์ โดยแต่ละวันทำงานสั้นลง เพื่อให้เกิดความสมดุลที่ดีขึ้น
อย่างที่คุณเห็น การหาคำตอบสำหรับคำถามที่ว่า "คุณควรทำงานกี่ชั่วโมง?" ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม สิ่งที่คุณกำลังทำ และสิ่งที่คุณมีความสุข ไม่ว่าคุณจะทำงาน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มากกว่านั้นเล็กน้อย หรือน้อยกว่านั้นเล็กน้อย เป้าหมายของคุณควรเป็นการออกแบบสัปดาห์การทำงานที่เหมาะสมที่สุดซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้าหรือเบื่อหน่ายที่โต๊ะทำงาน
ความเสี่ยงของการทำงานน้อยเกินไปและการทำงานหนักเกินไป
ไม่ว่าคุณจะมีงานประจำหรือทำงานพาร์ทไทม์ การทำงานมากเกินไปหรือน้อยเกินไปล้วนส่งผลเสียทั้งนั้น หากคุณทุ่มเททำงานหนักจนเกินไป คุณจะรู้สึกเหนื่อยล้าและขาดแรงจูงใจในการทำงาน หากปล่อยปละละเลย คุณก็จะตามงานไม่ทันและรู้สึกเครียดเมื่อถึงเวลาประเมินผลงาน 📚
นี่คือความเสี่ยงบางประการของการทำงานหนักเกินไป:
- การขาดการนอนหลับ: การศึกษาแสดงให้เห็นว่าปริมาณงานที่มากเกินไปและการขาดการนอนหลับสามารถลดประสิทธิภาพการทำงานได้จริง
- ระดับความเครียดสูง: การทำงานเป็นเวลานานอาจนำไปสู่ความเครียด ซึ่งลดความสามารถในการทำงานที่ดีของคุณ
- ความไม่พอใจ: พนักงานที่ใช้เวลาทำงานในสำนักงานเป็นเวลานานมักประสบกับความไม่พอใจในงานของตน ซึ่งเพิ่มความไม่มีความสุขและมักส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน
- ปัญหาสุขภาพจิตและร่างกาย: ความเชื่อมโยงระหว่างภาวะหมดไฟกับการมีสุขภาพจิตเป็นที่น่าสังเกต โดยพนักงานจำนวนมากที่ใช้เวลาทำงานในสำนักงานเป็นเวลานานมักรู้สึกไม่มีแรงจูงใจ ซึมเศร้า และวิตกกังวล
- ปัญหาสุขภาพกาย: ไม่ใช่แค่สุขภาพจิตของคุณเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบ ตารางงานที่มากเกินไปยังเชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคหัวใจและโรคอื่นๆ คุณอาจรู้สึกไม่มีพลังงานและไม่สามารถออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมที่ต้องใช้แรงกายอื่นๆ ได้
- ความสัมพันธ์ที่เสียหาย: การทำงานหนักเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายในชีวิตส่วนตัวของคุณ คุณพลาดเวลาที่จะใช้กับครอบครัว เพื่อน และคนที่คุณรัก ซึ่งนำไปสู่ความรู้สึกว่าถูกตัดขาด
การทำงานน้อยเกินไปก็แย่พอๆ กัน มันสามารถส่งผลกระทบทางอารมณ์โดยทำให้คุณรู้สึกผิด รู้สึกว่าไม่คู่ควรกับคำชม และกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงในงานของคุณ ในบางกรณี การทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพอาจนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวล ทำให้ยากที่จะหลุดออกจากภาวะที่ติดขัด
นี่คือความเสี่ยงหลักบางประการของการทำงานไม่เพียงพอ:
- ความรู้สึกผิด: หากคุณไม่ได้ใช้เวลาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ ความรู้สึกผิดอาจเกิดขึ้นเมื่อเป้าหมายของโครงการไม่บรรลุผลหรือพนักงานคนอื่นได้รับผลกระทบจากกำหนดเวลาที่คุณพลาด
- ความวิตกกังวล: หากคุณทำงานน้อยกว่าที่ควรจะเป็นและพลาดกำหนดส่งงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานอาจทำให้ระดับความวิตกกังวลและความเครียดพุ่งสูงขึ้น
- ความมั่นคงในงานลดลง: เมื่อคุณไม่ทำงานของคุณ ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณก็ตกอยู่ในความเสี่ยง ซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าและความกังวล
ตารางการทำงานทางเลือกคืออะไร?
ตารางการทำงานทางเลือก(AWS) เป็นคำที่ใช้เพื่ออธิบายการจัดตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นนอกเหนือจากมาตรฐานการทำงาน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แนวคิดนี้เป็นที่นิยมมากขึ้นหลังการระบาดของโรคโควิด-19 และมุ่งเน้นไปที่การทำให้งานบางอย่างเสร็จสิ้นเมื่อสะดวกมากกว่าการจำกัดเวลาให้อยู่ในจำนวนชั่วโมงที่กำหนด
หลายธุรกิจนำ AWS มาใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพนักงานและเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงสุด แนวคิดคือการให้พนักงานสามารถทำงานให้เสร็จในช่วงเวลาที่พวกเขาทำงานได้ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าตรู่หรือตอนกลางคืน ผู้จัดการจะติดตามความสำเร็จตามงานหรือโครงการแทนที่จะติดตามตามชั่วโมงการทำงานในแต่ละสัปดาห์
หลายบริษัทกำหนดเวลาทำงานหลักไว้ ช่วงเวลาดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมที่ต้องการทำงานร่วมกันสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากทุกคนคาดว่าจะออนไลน์และพร้อมตอบกลับในเวลาเดียวกัน พนักงานแต่ละคนสามารถตัดสินใจได้เองว่าจะทำงานนอกเหนือจากกรอบเวลานั้นเมื่อใดและนานแค่ไหน ผลลัพธ์คือทุกคนใช้เวลาในการทำงานแตกต่างกัน 📊
ตารางการทำงานทางเลือกยังรวมถึงการหยุดพักจากสัปดาห์ทำงานห้าวันตามปกติด้วย บางธุรกิจอาจมีสัปดาห์ทำงานสั้นลงเป็นสามหรือสี่วัน แต่ชั่วโมงการทำงานต่อวันจะยาวนานขึ้น ขณะที่บางแห่งอาจแบ่งงานออกเป็นหกวัน แต่ลดจำนวนชั่วโมงต่อวันลง
การนำตารางการทำงานทางเลือกมาใช้ต้องมีการกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณให้พนักงานตัดสินใจเองว่าจะจัดสรรเวลาอย่างไร นอกจากนี้ยังหมายความว่าผู้จัดการต้องมีการกำกับดูแลที่ดีขึ้นและใช้เครื่องมือในการติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าของโครงการ
กลยุทธ์ในการใช้เวลาทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การเลือกเวลาทำงานที่เหมาะสมในแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์นั้นไม่สำคัญเท่ากับการใช้เวลาขณะทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด การมุ่งเน้นที่การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่า จะช่วยให้เวลาที่คุณใช้ไปกับการทำงานมีความหมาย แทนที่จะเสียเวลาไปกับการท่องอินเทอร์เน็ตหรือโซเชียลมีเดียโดยเปล่าประโยชน์
นี่คือกลยุทธ์บางประการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและใช้ประโยชน์สูงสุดจากจำนวนชั่วโมงที่คุณเลือกทำงานตั้งแต่เคล็ดลับการจัดการเวลา ไปจนถึงการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ คุณจะพบสิ่งที่คุณต้องการเพื่อทำงานได้ดีขึ้นและเร็วขึ้น
ใช้ตัวติดตามเวลาเพื่อควบคุมกำหนดเวลา
พนักงานจำนวนมาก—โดยเฉพาะผู้ที่มีงานพาร์ทไทม์ การจัดการงานที่ยืดหยุ่น และพนักงานที่ทำงานจากระยะไกล—ไม่ทราบว่าพวกเขาทำงานกี่ชั่วโมง ใช้เครื่องมือเช่นตัวติดตามเวลาโครงการของ ClickUpเพื่อดูว่าคุณใช้เวลาไปกี่ชั่วโมงในการทำงานแต่ละงานให้เสร็จ ⏰
ในฐานะผู้รับเหมาหรือฟรีแลนซ์ นี่ทำให้การเรียกเก็บเงินตามชั่วโมงและส่งใบแจ้งหนี้เป็นเรื่องง่าย ในฐานะพนักงานประจำหรือพนักงานพาร์ทไทม์ที่มีเงินเดือน การติดตามเวลาทำให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณสามารถเห็นงานที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ของคุณและหาวิธีที่จะทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติเพื่อให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ที่ดีที่สุดคือคุณสามารถติดตามเวลาได้จากทุกอุปกรณ์ และทุกที่ที่คุณทำงาน เพิ่มบันทึกเพื่ออธิบายบริบทหากงานใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้ สร้างป้ายกำกับเพื่อจัดหมวดหมู่เวลาที่ใช้ในโครงการ และใช้ตัวกรองการจัดเรียงเพื่อดูจุดติดขัดและพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงรายชั่วโมง
สร้างตารางงานพร้อมมุมมองปฏิทินเพื่อแสดงภาพกระบวนการทำงาน
การเพิ่มประสิทธิภาพเวลาทำงานของคุณให้สูงสุดนั้นเกี่ยวข้องกับการรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรและเมื่อใด สำหรับพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานหลายโครงการ การทำปฏิทินสามารถเป็นเครื่องมือที่มองเห็นภาพได้ในการติดตามตารางเวลาและไม่พลาดกำหนดเวลาสำคัญเทคนิคการจัดการเวลานี้ช่วยให้คุณเป็นระเบียบและมั่นใจได้ว่าคุณกำลังอยู่ในเส้นทางสู่ความสำเร็จ 🗓️
ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการติดตามกำหนดเวลา จัดการตารางเวลา และจัดระเบียบความสามารถในการทำงานด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp เพิ่มการเข้ารหัสสีเพื่อจัดหมวดหมู่การทำงานตามโครงการต่างๆ และใช้ธงความสำคัญเพื่อเน้นงานที่สำคัญที่สุดหรือมีความเสี่ยง
สร้างฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อเพิ่มบริบทให้กับแต่ละงาน เพิ่มการพึ่งพาเพื่อระบุงานที่รอการดำเนินการของคุณ จากนั้นเมื่อคุณทำบางสิ่งเสร็จแล้ว ใช้คุณสมบัติการลากและวางเพื่อย้ายไปยังขั้นตอนถัดไปในกระบวนการของคุณ—และเฉลิมฉลองงานที่ทำได้ดี!
แบ่งงานออกเป็นงานย่อยที่สามารถจัดการได้
เราทุกคนเคยเจอสถานการณ์นี้ คุณนั่งลงที่โต๊ะทำงานพร้อมกับโปรเจกต์ใหญ่โตและไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหน รู้สึกหนักใจ คุณจึงหันไปทำอย่างอื่นหรือเข้าไปดูโซเชียลมีเดียเพื่อหลีกเลี่ยงงานทั้งหมด 👨🏽💻
แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้ใช้เครื่องมืออย่างClickUp Tasksเพื่อแบ่งงานออกเป็นโครงการย่อยที่จัดการได้ง่ายและไม่ทำให้รู้สึกหนักใจเกินไป เพิ่มผู้รับผิดชอบหลายคนในภารกิจหากคุณกำลังทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่น หรือใช้เธรดความคิดเห็นเพื่อทำให้การส่งต่องานไปยังขั้นตอนถัดไปเป็นเรื่องง่ายขึ้น
งานย่อยที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยมากขึ้น เพื่อให้คุณมุ่งเน้นและรู้สึกประสบความสำเร็จเมื่อทำงานเสร็จ สามารถสลับมุมมองระหว่างรายการที่ต้องทำ กระดาน และแผนภูมิแกนต์ ตามสิ่งที่คุณมีแรงจูงใจมากที่สุด
กำหนดลำดับความสำคัญและความสัมพันธ์ระหว่างงานในโครงการ
อีกวิธีหนึ่งที่ทำให้เสียสมาธิในการทำงานได้ง่ายคือการทำสิ่งที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเป้าหมายของบริษัทรักษาความเป็นระเบียบและใช้เวลาของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการสร้างรายการลำดับความสำคัญของงานและเน้นงานที่ต้องการความสนใจจากคุณมากที่สุด ⚠️
การจัดลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpช่วยลดความยุ่งยากในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยธงสีสี่แบบให้เลือก คุณสามารถทำเครื่องหมายงานเร่งด่วนด้วยธงสีแดงและทำงานตามลำดับในรายการงานของคุณ โดยกำหนดระดับความสำคัญของงานแต่ละรายการ ด้วยวิธีนี้ เมื่อคุณเข้าสู่ระบบหรือเข้ามาที่สำนักงาน คุณจะรู้ลำดับการทำงานของงานต่างๆ ได้ทันที
ClickUp Dependenciesให้คุณเห็นข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานและความสัมพันธ์ระหว่างงานแต่ละชิ้นที่คุณกำลังดำเนินการอยู่ คุณจะเห็นได้อย่างรวดเร็วว่างานใดกำลังขัดขวางงานอื่น ๆ เพื่อให้คุณสามารถจัดการกับสิ่งเหล่านั้นก่อน และป้องกันไม่ให้เกิดอุปสรรคในขั้นตอนต่อไป
ปฏิเสธงานใหม่หากคุณมีงานเต็มมือแล้ว
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงสุดไม่ได้หมายถึงการใช้เครื่องมือการจัดการโครงการเพียงอย่างเดียว แต่ยังหมายถึงการรู้วิธีที่จะปฏิเสธและแจ้งให้ผู้จัดการทราบเมื่อคุณทำงานถึงขีดจำกัดแล้ว หากคุณตอบตกลงกับทุกคำขออยู่เสมอ คุณจะเหลือเวลาในการทำงานที่มีความหมายและต้องการความสนใจจากคุณน้อยลง ⛔️
หากใครขอให้คุณทำภารกิจที่ยุ่งหรือเป็นงานที่ไม่น่าสนใจ ให้ปฏิเสธหากคุณไม่มีเวลา. แนะนำการทำให้กระบวนการนั้นอัตโนมัติ หรือใช้ผู้ช่วย หรือพนักงานคนอื่นที่มีความสามารถในการทำงานมากกว่า.
จำกัดการทำงานหลายอย่างพร้อมกันเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวน
การวิจัยแสดงให้เห็นว่าการทำหลายอย่างพร้อมกันจริงๆแล้วทำให้ความคืบหน้าช้าลงเนื่องจากคุณเสียเวลาในการสลับไปมาระหว่างงานต่างๆ นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่จะทำผิดพลาดหรือทำงานไม่เสร็จสมบูรณ์มากขึ้น เพราะคุณถูกรบกวนสิ่งนี้เรียกว่าการสลับบริบท— กระบวนการสลับไปมาระหว่างงานที่ไม่เกี่ยวข้องกัน — การปฏิบัตินี้สามารถทำลายประสิทธิภาพการทำงานและนำไปสู่ปัญหาโครงการได้ 🛠️
แทนที่จะทำหลายอย่างพร้อมกัน ให้มุ่งเน้นที่งานเฉพาะอย่างหนึ่งในแต่ละครั้ง สร้างตารางประจำวันที่มีงานหลักไม่กี่อย่างที่คุณต้องการทำให้เสร็จ จากนั้นแบ่งงานออกเป็นส่วน ๆ และทำทีละอย่าง หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนงานไปมาระหว่างที่คุณกำลังทำงาน
จัดสรรเวลาสำหรับงานที่ต้องใช้สมาธิอย่างเต็มที่
หนึ่งในทักษะการจัดการเวลาที่ดีที่สุดคือการจัดสรรเวลาสำหรับการทำงานอย่างลึกซึ้ง ด้วยวิธีนี้ คุณจะมีจำนวนชั่วโมงที่กำหนดไว้เพื่อมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญที่สุดโดยปราศจากสิ่งรบกวน
ใช้เครื่องมือบล็อกเวลาเพื่อกำหนดช่วงเวลาสำหรับงานเฉพาะ อาจเป็นสองสามชั่วโมงในตอนเช้าเพื่อจัดการงานบริหาร หรืออาจเป็นหลายชั่วโมงในตอนบ่ายเพื่อเจาะลึกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แคมเปญการตลาด หรือการรายงานยอดขาย ไม่ว่างานจะเป็นอะไร ให้จัดกลุ่มกระบวนการที่คล้ายกันไว้ในช่วงเวลาเดียวกันและมุ่งเน้นการทำงานเฉพาะงานเหล่านั้นในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเมื่อคุณทำงานกับ ClickUp
ในฐานะเจ้าของธุรกิจหรือพนักงาน การตัดสินใจว่าคุณควรทำงานกี่ชั่วโมงเป็นขั้นตอนแรกในการจัดการเวลาและโครงการ ต่อไปคุณควรเน้นที่การเพิ่มประสิทธิภาพเวลาที่คุณใช้ในการทำงาน
ในที่สุดแล้ว ไม่สำคัญว่าคุณจะทำงานกี่ชั่วโมง สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการทำงานให้ดีและใช้เวลาของคุณให้คุ้มค่าที่สุดในการทำภารกิจต่างๆ
สมัครใช้ ClickUp วันนี้เพื่อเริ่มทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยเครื่องมือจัดการงาน คุณจะควบคุมสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ จัดลำดับความสำคัญของตารางเวลา และติดตามความสำเร็จได้ด้วยปฏิทินและรายการสิ่งที่ต้องทำ นอกจากนี้ ระบบการทำงานอัตโนมัติในตัวยังช่วยประหยัดเวลาเพื่อให้คุณทำงานได้อย่างชาญฉลาด ไม่ใช่ทำงานหนัก 🙌