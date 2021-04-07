10 กลยุทธ์การจัดการเวลาที่น่าทึ่ง

"ทำไมมันถึงดึกได้ขนาดนี้ทั้งที่เพิ่งเริ่มไม่นาน?"
คำพูดที่มีชื่อเสียงจากดร. ซูสส์นั้นชัดเจนในขณะนั้น และดูเหมือนจะชัดเจนยิ่งขึ้นในตอนนี้
โซเชียลมีเดียต้องการความคิดเห็นของคุณ
บทความอีกชิ้นหนึ่งกำลังจะปรากฏบนอินเทอร์เน็ตในไม่ช้า
ทุกเสียงเตือนและเสียงดังจากโทรศัพท์ของคุณเรียกร้องความสนใจจากคุณ
อีกไม่นาน เวลาทำงานสองชั่วโมงที่ไม่มีใครรบกวนของคุณจะเหลือเพียง 2 นาที
"ไม่เอาอีกแล้ว" คุณพูดกับตัวเอง แต่แล้วมันก็เกิดขึ้นอีก ทุกเส้นทางล้วนนำไปสู่การผัดวันประกันพรุ่งและการวอกแวก
มีความหวังสำหรับเราบ้างไหม?
มีช่วงเวลาในชีวิตของฉันที่เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเพราะฉันมีสมาธิหรือมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่ยอดเยี่ยมและมีประสิทธิผล วันอื่นๆ กลับผ่านไปอย่างรวดเร็วกว่าที่ฉันจะทันสังเกต
การบริหารเวลา คือการใช้เวลาของเราอย่างชาญฉลาดเพื่อให้สามารถทำภารกิจและกิจกรรมที่เราต้องทำให้สำเร็จลุล่วง
และเวลาเดินหน้าต่อไปไม่ว่าเราจะทำอะไรกับมันก็ตาม ขึ้นอยู่กับเราที่จะใช้มันให้เกิดประโยชน์มากขึ้น
อะไรคือกลยุทธ์การจัดการเวลาที่จำเป็นที่เราสามารถนำมาใช้เพื่อคืนเวลาของเรา?
1. ตั้งเป้าหมายทุกวัน
ถ้าคุณไม่รู้ว่าจะทำอะไรวันนี้ แล้วคุณจะโกรธตัวเองได้อย่างไรเมื่อคุณจัดการเวลาไม่ดี? ส่วนหนึ่งของปัญหาคือความคาดหวังที่ไม่จริง หากคุณไม่ตั้งเป้าหมายให้ตัวเองหรือแม้แต่รายการสิ่งที่ต้องทำ ก็อย่าโกรธตัวเองเมื่อคุณไม่ได้ทำอะไรเลย
การมีความคิดที่คลุมเครือเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำให้สำเร็จ กับการตรวจสอบและทำรายการสิ่งที่ต้องทำ เป็นเพียงหลุมดำของความไม่มีประสิทธิภาพและการจัดการเวลาที่ไม่ดี
ที่ ClickUp เราจัดทำรายการเป้าหมายและงานที่เราทำในแต่ละวันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมประจำวัน นอกจากนี้ เรายังจัดทำรายการสิ่งที่เราทำในวันก่อนหน้าด้วย รายการเหล่านี้ไม่ตรงกันทุกครั้ง (และพูดตามตรง เราทำมากกว่าที่คิดไว้เสมอ)
2. ทำภารกิจที่สำคัญที่สุดก่อน
วิธีหนึ่งในการควบคุมเวลาของคุณคือการพยายามทำภารกิจที่ท้าทายที่สุดก่อน บางคนแนะนำให้ "กินกบก่อน" ซึ่งหมายถึงการทำสิ่งที่คุณไม่อยากทำก่อน ฉันเห็นคุณค่าในวิธีนั้น แต่การทำงานที่สำคัญที่สุดก่อนจะทำให้คุณมีอิสระจากจุดนั้นเป็นต้นไป
พูดตามตรง ฉันสลับไปมาระหว่างการกินกบก่อนกับการทำสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อน ขึ้นอยู่กับตารางเวลาและว่าวันของฉันเป็นอย่างไร แต่ก็เป็นแนวคิดที่ดีที่ควรคำนึงถึง
3. ติดตามระยะเวลาที่คุณใช้ในการทำงานให้เสร็จ
การบริหารเวลาที่ดีคือการรู้ว่างานแต่ละอย่างจะใช้เวลานานแค่ไหน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เวลาคุณต้องจำกัดสิ่งรบกวนและติดตามระยะเวลาที่ใช้ในการทำงานแต่ละอย่างไปด้วย คุณจะสร้างสมดุลระหว่างสองสิ่งนี้ได้อย่างไร?
สองกลยุทธ์ในการบรรลุเป้าหมายนี้:
- โพโมโดโร: ตั้งชื่อตามตัวจับเวลาผลมะเขือเทศ คุณทำงานเป็นช่วงสั้นๆ ช่วงละ 25 นาที พักสั้นๆ แล้วทำงานอีก 25 นาที หลังจากทำแบบนี้ไปหลายรอบแล้ว ให้พักยาวขึ้น การใช้เทคนิคโพโมโดโรเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรักษาสมาธิ
- การติดตามเวลา: หากคุณกำลังใช้เทคนิค Pomodoro คุณสามารถบันทึกเวลาเพื่อทราบว่างานใดใช้เวลาเท่าไร จากนั้นครั้งต่อไปที่คุณต้องการทำงานที่คล้ายกัน คุณจะมีแนวคิดที่ดีขึ้นว่ามันจะใช้เวลานานเท่าไร
4. จัดสรรเวลาในแต่ละวันสำหรับงานของคุณ ไม่ใช่แค่สำหรับการประชุมเท่านั้น
วันของคุณอาจเต็มไปด้วยการประชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากบริษัทของคุณไม่ได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควรการตอบรับการประชุมเป็นเรื่องง่าย สิ่งที่ยากกว่าคือการจัดสรรงานให้เข้ากับการประชุมเหล่านั้น คุณอาจจำเป็นต้องกันเวลาไว้ และใช่ แม้กระทั่งปฏิเสธการประชุมบางงานเป็นครั้งคราว
มุมมองเวลาของ ClickUp เหมาะสำหรับสิ่งนี้มาก เพราะคุณสามารถกำหนดเวลาของงานได้ถึงระดับชั่วโมง และไม่จำเป็นต้องให้งานเหล่านั้นปรากฏในปฏิทินของคุณ
5. จัดลำดับความสำคัญของงานและรายการที่ต้องทำ
เมื่อสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำหรือตรวจสอบสิ่งที่ต้องทำต่อไปในระบบบริหารจัดการโครงการของคุณ การจัดลำดับความสำคัญเป็นสิ่งสำคัญ นี่หมายถึงไม่เพียงแต่กำหนดสิ่งที่ต้องทำเป็นอันดับแรกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแต่ยังรวมถึงการจัดลำดับความสำคัญให้กับงานที่เหลือของคุณด้วย
มีระบบทั้งหมดในการตัดสินใจว่าจะจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างไร แต่สิ่งสำคัญที่ควรจำคือให้คิดถึงสิ่งที่สำคัญเทียบกับสิ่งที่เร่งด่วน สิ่งเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเสมอ การแยกแยะความแตกต่างนี้จะช่วยประหยัดเวลาให้คุณได้มาก
6. วางแผนทำงานที่ดีที่สุดในเวลาที่ดีที่สุด.
ฉันคิดว่าประเด็นนี้มักถูกมองข้ามไปบ่อยๆ เราแต่ละคนมีจังหวะชีวิตที่แตกต่างกันในการดำเนินแต่ละวัน บางคนเป็นคนที่ตื่นเช้า บางคนเป็นนกฮูกกลางคืน และช่วงบ่ายเป็นช่วงที่แย่สำหรับทุกคน (ล้อเล่นนะ) นี่คือเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณทำได้: ยึดมั่นกับตารางเวลา
หากคุณรู้จักจังหวะของตัวเอง คุณก็จะวางแผนงานที่ยากที่สุดไว้ในช่วงเวลาที่คุณมีประสิทธิภาพสูงสุด นี่อาจเป็นเวลาที่คุณต้องจัดการกับเรื่องยากที่สุดก่อนเลยก็ได้
7. ทำงานอย่างจริงจัง ไม่ใช่ทำแบบขอไปที
การทำงานอย่างลึกซึ้งคือการจัดสรรเวลาในตารางของคุณไว้สำหรับการทำงานที่ต้องการความตั้งใจอย่างเต็มที่. เวลาดังกล่าวไม่จำเป็นต้องเป็นงานที่ด่วนที่สุดของคุณ แต่เป็นเวลาสำหรับการวางแผนกลยุทธ์.
ตัวอย่างอาจเป็นการพัฒนาแผนธุรกิจใหม่หรือตารางการตลาดหรือการวางแผนการเปิดตัวฟีเจอร์หลักสำหรับไตรมาสที่จะมาถึง
นักวิจัยด้านประสิทธิภาพการทำงาน เจมส์ เคลียร์ เรียกงานใดก็ตามที่เต็มไปด้วยข้อความทางโทรศัพท์ การตรวจสอบอีเมล และโซเชียลมีเดียว่า"งานครึ่งเดียว" การกำจัดงานครึ่งเดียวออกจากกิจวัตรของคุณจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาในระยะยาว เพราะคุณจะมุ่งเน้นไปที่งานที่ต้องทำจริง ๆ
8. จัดระเบียบพื้นที่ทำงานให้มีสิ่งที่คุณต้องการ
การมีโต๊ะทำงานและพื้นที่ทำงานที่เป็นระเบียบเรียบร้อยจะช่วยให้เครื่องมือที่คุณต้องการอยู่ใกล้แค่เอื้อม การค้นหาอุปกรณ์เพิ่มเติม การมองหาแฟลชไดรฟ์ USB หรือการตามหาโน้ตติดกระดานล้วนเป็นสิ่งที่รบกวนสมาธิและทำให้เสียสมาธิในการทำงาน
นอกจากนี้ การจัดระเบียบพื้นที่ทำงานดิจิทัลของคุณก็มีความสำคัญเช่นกัน การใช้เครื่องมือจัดการเวลาที่มีประสิทธิภาพเป็นเทคนิคการบริหารเวลาที่ดีเยี่ยม เนื่องจากคุณสามารถตั้งการแจ้งเตือน การแจ้งเตือนอัตโนมัติ และจัดลำดับความสำคัญของงานได้
9. ทบทวนผลการปฏิบัติงานของคุณเทียบกับเป้าหมายเหล่านั้น
ถึงเวลาสิ้นวันแล้ว คุณใช้เวลาของคุณเป็นอย่างไรบ้าง? หากคุณสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ มุ่งเน้นกับงานที่อยู่ตรงหน้า และใช้การติดตามเวลา คุณควรทราบแล้วว่าคุณจัดการเวลาได้ดีแค่ไหน
และเดาอะไรได้ไหม? ไม่เป็นไรหรอกถ้าคุณไม่ได้ทำทุกอย่างอย่างสมบูรณ์แบบคุณจะพัฒนา습관ที่ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อเรียนรู้วิธีทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
10. สร้างทีมที่ยอดเยี่ยม
เพื่อนร่วมงานสามารถเป็นทั้งพรและคำสาป
หากคุณอยู่ในทีมที่รับผิดชอบต่อคุณและต้องการให้คุณทำงานที่ยอดเยี่ยม คุณก็จะสามารถเติบโตไปถึงระดับนั้นได้
เพื่อนร่วมงานที่ดีสามารถผลักดันคุณไปสู่ระดับที่สูงขึ้น และสิ่งนี้อาจส่งผลให้กลยุทธ์การบริหารเวลาของคุณดีขึ้นด้วยเช่นกัน
สรุป
กลยุทธ์การจัดการเวลาที่มีประสิทธิภาพไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ
พวกเขาต้องใช้ความพยายามและความทุ่มเท มันเป็นทักษะจริงๆ
กลยุทธ์การจัดการเวลาเปรียบเสมือนต้นไม้ พวกมันเริ่มต้นจากเมล็ดพันธุ์ จากนั้นหยั่งรากและเบ่งบานกลายเป็นนิสัยและวิถีชีวิตที่สมบูรณ์
นั่นคือสิ่งที่คุณกำลังมุ่งหวัง เมื่อคำนึงถึงสิ่งนี้แล้ว คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้นในเวลาที่มีอยู่มากกว่าที่เคยทำได้ในอดีต
เมื่อคุณมีนิสัยเหล่านี้แล้ว คุณจะตั้งเป้าหมายระยะยาวได้ดีขึ้น เวลาที่ใช้ไปกับนิสัยเหล่านี้จะคุ้มค่า
คุณจะรู้มากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสามารถทำได้ และจะไม่รู้สึกผิดหวังกับเป้าหมายที่ไม่สมจริง. กลยุทธ์การจัดการเวลาไม่เพียงแต่เพิ่มประสิทธิภาพเวลาของคุณในวันนี้ แต่ยังรวมถึงเวลาของคุณในอนาคตด้วย.