วิธีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการอย่างมีกลยุทธ์ (พร้อมเทมเพลตฟรี)

การจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างดีที่สุดหมายความว่าทุกคนในทีมของคุณใช้เวลาและพลังงานไปกับโครงการที่มีประสิทธิภาพสูง
มันน่าดึงดูดที่จะกระโดดเข้าไปทำงานและทำให้เสร็จมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ยิ่งคุณประเมินโครงการจากมุมมองของค่านิยมของบริษัทมากเท่าไร คุณก็จะยิ่งตัดสินใจได้ดีขึ้นในการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ
และในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของการจัดการโครงการ งานที่ได้รับแรงบันดาลใจจะนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จ ภายในปี 2027 นายจ้างจะประสบปัญหาในการหาพนักงาน 87.7 ล้านคนที่มีความเชี่ยวชาญในบทบาทการจัดการโครงการ! 🌐
ในนามของความโปร่งใสของโครงการอย่างสมบูรณ์ การจัดลำดับความสำคัญของโครงการอาจฟังดูง่ายกว่าทำ. ผู้นำโครงการ และโดยเฉพาะทีมที่ไม่มีผู้จัดการโครงการ ไม่มีช่วงเวลาที่ไม่มีอะไรขัดจังหวะในตารางเวลาของพวกเขาเพื่อทบทวนคำขอโครงการใหม่ ๆ กับงานที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน.
แล้วเราจะสามารถมุ่งเน้นเวลาและพลังงานของทีมเราไปที่งานที่เหมาะสมได้อย่างไร?
เราจะพิจารณาเคล็ดลับที่ดีที่สุด เช่น การจัดกลุ่มโครงการที่คล้ายกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเวลา การจัดการการสนทนาที่ยากลำบากกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก และการปรับสมดุลกระบวนการมอบหมายงานใหม่
ใช้คู่มือนี้เป็นแรงบันดาลใจในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและเทมเพลตต่าง ๆ ได้ทุกเมื่อ หรือใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการพูดคุยกับทีมของคุณ เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ในการจัดลำดับความสำคัญของโครงการทีมอย่างมีประสิทธิภาพ!
การกำหนดลำดับความสำคัญของโครงการคืออะไร?
การจัดลำดับความสำคัญของโครงการคือกระบวนการเลือกโครงการที่สำคัญที่สุดสำหรับองค์กรเพื่อให้เกิดความสนใจและให้ความสำคัญ โดยคำนึงถึงทรัพยากรและเวลาที่มีอยู่ กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการที่อาจเกิดขึ้นแต่ละโครงการตามเกณฑ์ต่างๆ เช่น การบรรลุเป้าหมายขององค์กร ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ค่าใช้จ่าย และความเสี่ยง
หลังจากแผนโครงการแต่ละโครงการได้รับการประเมินแล้ว ผู้ตัดสินใจจะจัดลำดับความสำคัญของโครงการตามลำดับความสำคัญและเปรียบเทียบกับทรัพยากรที่มีอยู่ การเปรียบเทียบนี้ช่วยเน้นให้เห็นถึงข้อแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างโครงการต่างๆ และช่วยจัดลำดับความสำคัญของงานที่มีแนวโน้มจะบรรลุวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทมากที่สุด นอกจากนี้ยังช่วยกรองงานที่ไม่เกี่ยวข้องออกเพื่อปกป้องขีดความสามารถของทีมของคุณ 👥
ระบบการจัดอันดับโครงการให้โครงสร้างที่คาดการณ์ได้เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบลำดับความสำคัญ ความสำคัญ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของแต่ละโครงการ ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าทรัพยากรจะถูกนำไปใช้เพื่อทำงานที่มีประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจให้สำเร็จ
การจัดอันดับโครงการยังช่วยให้ทีมตั้งเป้าหมายที่เป็นจริงสำหรับแต่ละโครงการ ติดตามความคืบหน้าของแต่ละโครงการ และช่วยให้มั่นใจว่าสมาชิกในทีมแต่ละคนกำลังทำงานที่สำคัญ
ทำไมการจัดลำดับความสำคัญของโครงการจึงมีความสำคัญในการบริหารโครงการ?
การมีแผนและจัดลำดับความสำคัญเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสำเร็จทางธุรกิจโดยรวม เมื่อเราจัดลำดับความสำคัญของโครงการ เราสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญที่สุดก่อนและมั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไป
มันยังช่วยให้เราเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพอีกด้วย! เราหลีกเลี่ยงการผัดวันประกันพรุ่ง การเสียสมาธิ และการทำหลายอย่างพร้อมกัน ทำให้เราทำงานได้อย่างชาญฉลาดและเสร็จมากขึ้นในเวลาที่น้อยลง
การจัดลำดับความสำคัญของโครงการอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย แต่ด้วยความร่วมมือและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เราสามารถมั่นใจได้ว่าโครงการของเราจะเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลาและให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม 📈
วิธีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการอย่างมีกลยุทธ์ใน 5 ขั้นตอน
การใช้กลยุทธ์ในการจัดลำดับความสำคัญของโครงการเป็นส่วนสำคัญของการบริหารโครงการและสามารถช่วยให้เรามีประสิทธิภาพมากขึ้นในหลากหลายวิธีทั้งในระดับบุคคลและทีม การจัดลำดับความสำคัญของงานตามความสำคัญ ความเร่งด่วน และผลกระทบจะช่วยให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญที่สุดก่อน ⚡️
นอกจากนี้ ทีมสามารถใช้การจัดลำดับความสำคัญเพื่อระบุจุดที่อาจเกิดปัญหาและวางแผนล่วงหน้าเพื่อแก้ไขได้ สิ่งนี้จะช่วยให้เห็นสถานการณ์และขั้นตอนการทำงานที่ลดประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งจะช่วยให้ทีมวางแผนได้อย่างเหมาะสมและหลีกเลี่ยงความเร่งรีบและความวุ่นวายในนาทีสุดท้าย
นี่คือห้าเคล็ดลับในการจัดลำดับความสำคัญของโครงการและได้รับคุณค่าสูงสุดจากระยะเวลาของโครงการ!
1. ใช้เมทริกซ์การจัดลำดับความสำคัญ
เมทริกซ์การจัดลำดับความสำคัญเป็นแผนภูมิหรือไดอะแกรมที่ใช้เพื่อช่วยจัดลำดับงานหรือเปรียบเทียบปัจจัยต่างๆ เพื่อจัดลำดับความสำคัญ โดยทั่วไปประกอบด้วยแกนสองแกน: แกน y แนวตั้ง และแกน x แนวนอน
แกน y โดยทั่วไปแสดงถึงปัจจัยหรือภารกิจที่ต้องจัดลำดับความสำคัญ ในขณะที่แกน x โดยทั่วไปแสดงถึงมาตราส่วนของความสำคัญหรือความเร่งด่วน
ตัวอย่างเช่น แกน y สามารถแสดงรายการงาน เช่น อัปเดตหน้าลงชื่อเข้าใช้, ปรับปรุงโลโก้, และสร้างเทมเพลตโซเชียลแบรนด์,ในขณะที่แกน x สามารถแสดงระดับจาก 1 (ความสำคัญต่ำ) ถึง 5 (ความสำคัญสูง)
หากคุณยังไม่เคยใช้ระบบการจัดลำดับความสำคัญของโครงการมาก่อนลองใช้เทมเพลต Prioritization Matrix ของ ClickUp! เทมเพลตไวท์บอร์ดนี้จะนำคุณผ่านแนวคิดการออกแบบและฟังก์ชันการทำงานเพื่อวางแผนโครงการที่กำลังจะมาถึงของคุณ 🎨
2. กรองคำขอโครงการทั้งหมดเข้าสู่เครื่องมือการจัดการโครงการ
คุณสามารถนับจำนวนเครื่องมือในชุดเทคโนโลยีของคุณได้หรือไม่?
คำถามติดตาม: เครื่องมือทั้งหมดนั้นเป็นช่องทางที่ทำให้ทีมของคุณถูกท่วมท้นด้วยคำขอหรือไม่?
หากไม่นับสิ่งรบกวน การใช้หลายช่องทางในการรับข้อมูลอัปเดตของโครงการเป็นวิธีที่รวดเร็วที่สุดในการทำให้เกิดงานซ้ำซ้อน 🔂
ด้วยClickUp Forms คุณกำลังสร้างแนวป้องกันดิจิทัลเพื่อปกป้องทีมของคุณจากการเข้าไปมีส่วนร่วมใน "ระยะค้นพบ" ของโครงการเร็วเกินไป ระยะค้นพบคือช่วงที่ผู้ร้องขอไม่ได้ให้กลยุทธ์ที่ชัดเจน เป้าหมาย และผลลัพธ์ที่ต้องการเพื่อเริ่มต้นการทำงาน
ใช้คำแนะนำเหล่านี้เพื่อออกแบบแบบฟอร์มที่ตรงกับความต้องการเฉพาะของทีมคุณในการประเมินโครงการ:
- มีภาพที่มีอยู่แล้ว (เช่น รูปภาพ อินโฟกราฟิก โลโก้ ฯลฯ) ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการนี้หรือไม่?
- มีเนื้อหาที่มีอยู่แล้ว (บทความ รายงาน แบบสำรวจ ผลการศึกษา ฯลฯ) ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการนี้หรือไม่?
- ความสำเร็จจะถูกวัดอย่างไร? กรุณาระบุ OKR และ KPI ที่เกี่ยวข้องของบริษัท
- คุณมีรายการข้อความสำคัญหรือประเด็นที่ต้องการให้รวมไว้ในโครงการหรือไม่?
- มีข้อจำกัดทางเทคนิคหรือข้อควรพิจารณาใดบ้างที่ควรทราบหรือไม่?
- มีแนวทางหรือความสวยงามของแบรนด์ที่ควรพิจารณาหรือไม่?
- มีข้อกฎหมายหรือมาตรฐานการปฏิบัติตามที่ต้องปฏิบัติตามหรือไม่?
- มีเนื้อหาหรือภาพใดบ้างที่ต้องการยกเว้นจากโครงการนี้หรือไม่?
- เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของโครงการนี้คืออะไร?
- กรอบเวลาและงบประมาณสำหรับโครงการนี้คืออะไร?
- กลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้คือใคร?
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการคือใคร?
- คุณต้องการให้ส่งมอบเมื่อไหร่?
- นี่เป็นโครงการใหม่หรือโครงการที่ปรับปรุงแล้ว?
เคล็ดลับมืออาชีพ เสริมพลังให้ทีมของคุณสามารถเปลี่ยนเส้นทางคำขอเฉพาะกิจไปยังแบบฟอร์ม ClickUp ได้ทันที ทุกคนที่มีลิงก์ไปยังแบบฟอร์มสามารถส่งคำตอบได้ ซึ่งจะถูกรวบรวมไปยัง Workspace ของทีมคุณโดยอัตโนมัติเพื่อการตรวจสอบที่เหมาะสม!
3. จัดกลุ่มโครงการที่คล้ายกันไว้ในหนึ่งสปรินต์
การจัดกลุ่มโครงการที่คล้ายกันเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ แนวคิดคือการสร้างกลุ่มโครงการที่งานและแนวคิดสามารถแบ่งปันกันได้ง่ายระหว่างสมาชิกในทีม รวมถึงทรัพยากรและความเชี่ยวชาญ 🧑💻
สปรินต์ (Sprint) คือหนึ่งในกิจกรรมของ Agile ที่ใช้กำหนดช่วงเวลาซึ่งจำเป็นต้องทำงานชุดหนึ่งให้เสร็จสมบูรณ์
ระยะเวลาของสปรินต์โดยทั่วไปคือสองสัปดาห์สำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ แต่สามารถกำหนดเป็นระยะเวลาใดก็ได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของทีมและโครงการ ในระหว่างสปรินต์ ทีมจะแบ่งงานย่อยออกเป็นงานแต่ละชิ้นและมอบหมายให้กับบุคคลเฉพาะที่จะรับผิดชอบในการทำงานให้เสร็จสิ้น เมื่อสิ้นสุดสปรินต์ ทีมจะทบทวนความคืบหน้าและย้ายไปยังสปรินต์ถัดไป
อีกประโยชน์หนึ่งคือการจัดการกับสิ่งที่ทำได้ง่ายก่อน—โครงการที่ช่วยให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้—เพื่อเพิ่มเวลาให้มากที่สุด!
4. ปฏิเสธโครงการที่อยู่นอกขอบเขตความรับผิดชอบของคุณ
การจัดระเบียบคำขอโครงการตามมูลค่าทางธุรกิจหมายถึงการจัดลำดับความสำคัญของคำขอเหล่านั้นตามศักยภาพของผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)ของโครงการและผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท
มูลค่าทางธุรกิจถูกกำหนดโดยการวิเคราะห์ต้นทุนและประโยชน์ของโครงการในแง่ของเวลา ทรัพยากร และกำไร โครงการที่มีผลตอบแทนที่คาดหวังสูงจะถูกจัดลำดับไว้สูงกว่าในรายการ ตัวอย่างเช่น การแก้ไขปัญหาการผลิตที่สำคัญหรือการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า
โดยการคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ความพึงพอใจของลูกค้า ผลกระทบในระยะสั้นและระยะยาว และข้อได้เปรียบในการแข่งขัน ธุรกิจสามารถตัดสินใจได้ว่าโครงการใดมีคุณค่ามากที่สุดต่อเป้าหมายทางธุรกิจของตน
5. มอบหมายงานที่เหมาะสมให้กับคนที่เหมาะสม
บางครั้งเราอาจมอบหมายงานทั้งหมดให้กับนักพัฒนา นักออกแบบ หรือผู้ประสานงานคนใดคนหนึ่งโดยไม่รู้ตัว เพราะพวกเขาเก่งมากจริงๆ คุณภาพของงานและทัศนคติที่พร้อมจะทำงานของพวกเขาทำให้พวกเขาเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดงานที่ต้องทำต่อเนื่องกัน
แต่เราให้ความสำคัญกับการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ และนั่นก็หมายถึงการวางแผนโดยคำนึงถึงขีดความสามารถในการทำงานและการเติบโตของทีมเราด้วย 🌱
นักออกแบบ นักพัฒนา หรือผู้ประสานงานคนนั้นอาจไม่ใช่บุคคลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานนี้ มีความเป็นไปได้ว่าพวกเขาอาจกำลังใช้เวลาและพลังงานไปกับโครงการอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างทักษะสร้างสรรค์ ป้องกันภาวะหมดไฟ และเพิ่มประสบการณ์ในการทำงานระดับสูงให้มากขึ้น
ดังนั้นเมื่อคุณมอบหมายงาน ให้ใช้ความสามารถของทุกคนในทีมเพื่อสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและเสริมสร้างทีมเวิร์ก ผลลัพธ์คือคุณจะมีกระบวนการจัดการปริมาณงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น!
ขอให้วางแผนอย่างมีความสุข! 💜