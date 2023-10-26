วิธีตั้งระดับความสำคัญของงาน (เมื่อทุกอย่างดูสำคัญ)

เมื่อรายการสิ่งที่ต้องทำไม่มีที่สิ้นสุดจ้องกลับมาที่คุณ มันยากที่จะหาจุดเริ่มต้น นั่นคือจุดที่ระดับความสำคัญของงานเข้ามาช่วย
เมื่อคุณแบ่งงานของคุณออกเป็นงานย่อยที่สามารถจัดการได้—โดยอิงจากสิ่งที่สำคัญที่สุด—คุณสามารถทุ่มเทความพยายามของคุณไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดได้ แผนงานที่มีการจัดลำดับความสำคัญหมายถึงความเครียดที่น้อยลง ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น และทัศนคติในการทำงานที่มีความสุขมากขึ้น 🧘
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับความสำคัญ รวมถึงวิธีที่ดีที่สุดในการกำหนดระดับความสำคัญสำหรับตัวคุณเองและทีมของคุณ จากนั้นค้นพบเทมเพลตระดับความสำคัญ 5 แบบเพื่อช่วยให้คุณทำงานเสร็จได้เร็วขึ้น
ระดับความสำคัญคืออะไร?
ระดับความสำคัญช่วยให้คุณจัดโครงสร้างงานตามปัจจัยต่างๆ รวมถึงกำหนดเวลา ความสำคัญ ความเร่งด่วน และคุณค่า มาตราส่วนความสำคัญมักใช้สำหรับโครงการเฉพาะ เป้าหมาย หรือรายการสิ่งที่ต้องทำของแต่ละบุคคล แต่ก็สามารถกำหนดให้เป็นโครงสร้างที่ใช้ทั่วทั้งบริษัทได้เช่นกัน
เป้าหมายของการมีสถานะความสำคัญคือการทำให้สมาชิกในทีมสามารถแบ่งเวลาและมุ่งเน้นไปที่งานที่มีความสำคัญสูงสุดได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าทรัพยากรจะถูกจัดสรรอย่างเหมาะสมให้กับโครงการและขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้อง
ทีมสนับสนุนและแผนกไอทีใช้ระดับความสำคัญในการจัดการคำขอบริการเช่นกันระดับความสำคัญช่วยให้การจัดการเหตุการณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยให้พนักงานสามารถทำงานกับปัญหาที่เร่งด่วนที่สุดได้ พวกเขาสามารถแบ่งงานตามความสำคัญของเหตุการณ์ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และระดับความพึงพอใจของลูกค้าโดยรวม
ผลลัพธ์คือ สมาชิกในทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำงานได้รวดเร็วขึ้น และปรับตัวได้ดีขึ้น พวกเขามีอำนาจในการทำงานที่สำคัญที่สุด สามารถแจ้งปัญหาเมื่อเกิดขึ้น และทำให้การทำงานที่ไม่สำคัญเป็นระบบอัตโนมัติ 💪
ประโยชน์ของการกำหนดระดับความสำคัญของงานคืออะไร?
การกำหนดระดับความสำคัญช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมและสุขภาพของทีมคุณ. ด้วยการรู้ว่างานใดที่เร่งด่วนหรือมีคุณค่ามากที่สุด ทีมของคุณสามารถติดตามตัวชี้วัดและบรรลุเป้าหมายได้รวดเร็วกว่าเดิม.
ด้วยเครื่องมือจัดลำดับความสำคัญ พวกเขาจะไม่จมอยู่กับงานที่น่าเบื่อหรือหลงทางในรายการสิ่งที่ต้องทำที่มากมาย นี่คือประโยชน์หลักของการกำหนดระดับความสำคัญของงานสำหรับทีมของคุณ ✍️
ผลผลิตที่สูงขึ้น
ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนำไปสู่การเพิ่มผลผลิต. โดยการกำหนดระดับความสำคัญ กระบวนการทางธุรกิจจะดำเนินไปอย่างราบรื่น และทีมสามารถวางแผนขั้นตอนต่อไปได้. พวกเขาสามารถจัดหมวดหมู่การทำงานตามงานที่มีความสำคัญสูงกว่า และสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวัน สัปดาห์ และเดือนที่สามารถจัดการได้.
เนื่องจากมีแผนที่มั่นคงอยู่แล้วซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของลำดับความสำคัญ สมาชิกในทีมสามารถรับมือกับอุปสรรคและความท้าทายที่ไม่คาดคิดได้เมื่อเกิดขึ้น พวกเขาสามารถวางแผนวิธีแก้ไขและปรับตารางเวลาเพื่อรองรับปัญหาได้ แทนที่จะติดขัดอยู่กับปัญหา
ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
จัดลำดับความสำคัญของงานตามภารกิจที่มีผลกระทบมากที่สุดหรือมีความเร่งด่วนสูงสุด สิ่งนี้จะนำไปสู่ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นโดยธรรมชาติ เนื่องจากคุณกำลังทำงานที่สำคัญแทนที่จะหลงไปกับงานที่ยุ่งเหยิง
นอกจากนี้ ระดับความสำคัญและซอฟต์แวร์การจัดการงานยังช่วยสนับสนุนทักษะการตัดสินใจที่ดีขึ้น
การจัดการเวลาที่ดีขึ้น
เมื่องานถูกจัดเรียงตามระดับความสำคัญ ทีมสามารถบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แทนที่จะใช้เวลาหนึ่งหรือสองชั่วโมงในตอนเช้าจัดการกับกล่องจดหมายที่ล้นออกมา พวกเขาเริ่มต้นวันด้วยการทำงานเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมาย
ด้วยระดับความสำคัญ ทุกคนสามารถจัดตารางวันของตนให้สอดคล้องกับงานที่ต้องทำให้เสร็จได้ ซึ่งหมายความว่าเสียเวลาน้อยลงกับการคิดว่าจะเริ่มจากตรงไหน 🤷
การจัดสรรทรัพยากรที่เพิ่มประสิทธิภาพ
สำหรับผู้จัดการ มีความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการบริหารโครงการกับการบริหารงานตามภารกิจ การบริหารงานตามภารกิจเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะจัดการงานได้ คุณต้องจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมด้วย เมื่อต้องรับมือกับโครงการใหญ่ คุณต้องคำนึงถึงการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมด้วย
ด้วยระดับความสำคัญ คุณสามารถเห็นได้ว่าทรัพยากรมีคุณค่ามากที่สุดที่ใด ซึ่งรวมถึงการกำหนดว่าขั้นตอนใดของโครงการที่ต้องการเงินทุนหรือทรัพยากรภายนอกมากที่สุด การระบุความต้องการและความสำคัญจะช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรและการใช้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ประเภทของระดับความสำคัญ
เมื่อพูดถึงระดับความสำคัญ อาจมีความแตกต่างเล็กน้อยในชื่อหรือหมวดหมู่ ระดับเหล่านี้โดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็นงานที่มีความสำคัญสูง งานที่มีความสำคัญปานกลาง งานที่มีความสำคัญต่ำ และงานที่ไม่มีความสำคัญ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับธุรกิจของคุณและโครงการที่คุณกำลังดำเนินการอยู่เป็นอย่างมาก
|ระดับความสำคัญ
|คำอธิบาย
|ตัวอย่าง
|ด่วนที่สุด
|• งานที่ต้องทำทันที • งานที่มีความสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมาย • งานที่มีแนวโน้มจะทำให้โครงการล้มเหลวหรือเกิดปัญหาหากไม่ทำให้เสร็จ
|• ร่างรายงานเพื่อนำเสนอในการประชุมกับลูกค้าในวันพรุ่งนี้ • ประชุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อหารือประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ • แก้ไขข้อบกพร่องของเว็บไซต์ที่ทำให้เว็บไซต์ล่ม
|ความสำคัญสูง
|• งานสำคัญที่มีความเร่งด่วนน้อยกว่างานด่วน • งานที่มักมีความยืดหยุ่นด้านกำหนดส่งมากกว่า • งานที่มีโอกาสส่งผลกระทบต่อโครงการน้อยกว่า แต่หากไม่ดำเนินการก็ยังมีผลตามมา
|• สร้างสื่อการตลาดที่จะเผยแพร่ในหนึ่งหรือสองสัปดาห์ • ทำการวิจัยสำหรับการรายงานที่จะแชร์ในการประชุมเดือนหน้า • สร้างปุ่ม CTA สำหรับบล็อกเพื่อกระตุ้นการแปลง
|ลำดับความสำคัญปกติ หรือ ลำดับความสำคัญปานกลาง
|• งานที่ช่วยสนับสนุนเป้าหมายแต่ไม่มีผลกระทบโดยตรง • งานที่สามารถมอบหมายให้สมาชิกในทีมคนอื่น ภายนอก หรือระบบอัตโนมัติได้
|• เขียนบทสรุปประจำสัปดาห์สำหรับงานที่เสร็จสิ้น • จัดระเบียบเอกสารของบริษัทหรือคู่มือทีม
|ลำดับความสำคัญต่ำ หรือ ไม่มีความสำคัญ
|• งานที่ไม่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายและมีลักษณะเป็นขั้นตอนมากกว่า • งานที่สามารถทำได้ในช่วงเวลาว่าง
|• งานดูแลทั่วไป เช่น การเพิ่มไอเดียโครงการลงในแบ็กล็อก • การจัดตารางเวลาสำหรับกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์หรือเล่นเกมกับสมาชิกในทีม
เมื่อกำหนดระดับความสำคัญของงาน ให้พิจารณาถึงระดับของผลกระทบ ความเร่งด่วน ความสำคัญ และคุณค่าของแต่ละงาน งานที่มีความสำคัญต่ำจะไม่สำคัญ มีคุณค่า หรือเร่งด่วนเท่ากับงานอื่นๆ งานที่ต้องใช้ความพยายามมากอาจไม่มีคุณค่าเท่ากับงานที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็วหรือใช้ทรัพยากรน้อยกว่า
6 วิธีในการกำหนดระดับความสำคัญของงานสำหรับทีมของคุณ
พร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากระดับความสำคัญในทีมของคุณหรือยัง? ที่นี่เราจะแสดงวิธีการต่างๆ ในการกำหนดระดับความสำคัญให้กับเพื่อนร่วมงานของคุณ เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คุณจะได้เวิร์กโฟลว์ที่ราบรื่นขึ้น ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น และพนักงานที่มีความสุข ✨
1. จัดระเบียบงานตามผลกระทบและความเร่งด่วน
ก่อนที่คุณจะเริ่มจัดลำดับความสำคัญของงานได้ คุณต้องวางแผนงานที่ต้องทำก่อน รวบรวมทีมของคุณและระดมความคิดเกี่ยวกับงานที่ต้องทำให้สำเร็จเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณ แบ่งงานเหล่านี้ออกเป็นงานย่อยที่สามารถจัดการได้ในแต่ละวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน 🎯
ใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ เช่นClickUpเพื่อสร้างงาน กำหนดงานแต่ละงานใน ClickUpให้กับสมาชิกในทีมและเพิ่มกำหนดเวลาให้แน่ใจว่าได้กำหนดเวลาที่สมเหตุสมผลและสามารถทำได้ นอกจากนี้ควรสร้างเวลาสำรองเพื่อความยืดหยุ่นหากเกิดปัญหาขึ้น
ต่อไป ให้ตรวจสอบแต่ละงานและกำหนดงานที่สำคัญที่สุด แบ่งงานออกเป็นกลุ่มตามผลกระทบและระดับของงาน จัดลำดับความสำคัญของงานที่ต้องใช้ความพยายามน้อยที่สุดและมีผลกระทบมากที่สุด
คุณสมบัติการจัดลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpนั้นง่ายและใช้งานได้สะดวก มีธงสีต่าง ๆ 4 สี เพื่อให้ทีมของคุณทราบได้ทันทีว่างานใดต้องทำก่อนและงานใดทำต่อไป ธงทั้ง 4 สี ได้แก่ ฉุกเฉิน, สูง, ปกติ, และต่ำ 🚩
สมาชิกแต่ละทีมสามารถจัดเรียงรายการงานของตนตามลำดับความสำคัญหรือย้ายงานเร่งด่วนไปยังถาดงานเพื่อให้เห็นงานเหล่านี้ได้ทุกที่จากพื้นที่ทำงานของตน ตัวกรองที่บันทึกไว้แบบกำหนดเองช่วยให้คุณดูรายการที่ต้องทำตามลำดับความสำคัญ ในขณะที่การพึ่งพาจะเน้นงานที่ขัดขวางงานอื่นๆ
2. ใช้ปฏิทินเพื่อกำหนดเส้นตายเพื่อให้ทีมทำงานตามแผนและปรับแผนเมื่อเจออุปสรรค
การจัดการลำดับความสำคัญที่สำคัญคือการกำหนดตารางเวลาและกำหนดเส้นตาย ด้วยวิธีนี้ คุณจะเห็นได้ว่างานใดส่งผลกระทบโดยตรงต่อไทม์ไลน์ของโครงการ โดยเฉพาะงานที่มีศักยภาพในการทำให้โครงการล้มเหลว การมีปฏิทินที่แสดงรายการงานและระดับความสำคัญเป็นวิธีที่ได้ผลแน่นอนในการบรรลุเป้าหมายของคุณ 🗓️
มุมมองปฏิทินของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพใน Workspace ที่ดูสวยงาม จัดการโครงการหลาย ๆ โครงการได้อย่างง่ายดายในมุมมองเดียว ด้วยตัวเลือกการกำหนดสีเฉพาะสำหรับสถานะงานแต่ละรายการ
กำหนดค่าปฏิทินเป็นมุมมองรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน และแชร์กับทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย จัดการงานของคุณโดยการลากและวางงานลงในรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันตามระดับความสำคัญ
ฟีเจอร์การซิงค์สองทางช่วยให้คุณเห็นงานของคุณโดยตรงในGoogle Calendar ซึ่งทำให้การเริ่มประชุมกับลูกค้าเพื่อหารือประเด็นสำคัญหรือเข้าร่วมการประชุมทีมเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นเรื่องง่าย
3. กำหนดช่วงเวลาเพื่อแบ่งงานของคุณออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ง่าย
ในโลกปัจจุบัน สิ่งรบกวนอยู่รอบตัวคุณเสมอ—หรือบนโต๊ะทำงานของคุณ มันง่ายที่จะหลุดโฟกัส ตั้งแต่ความอยากเช็คโซเชียลมีเดีย เพื่อนร่วมงานที่แวะมาคุย หรือเด็กๆ ที่เข้าออกห้องทำงานที่บ้านของคุณ ⌛️
จงมีความกระตือรือร้นและหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนเหล่านี้โดยใช้เทคนิคการจัดสรรเวลา วิธีนี้จะแบ่งวันของคุณออกเป็นส่วนๆ หรือ "บล็อก" ของเวลา แต่ละช่วงเวลาจะถูกจัดสรรให้กับรายการงานที่ต้องทำหรือกลุ่มงานเฉพาะ
ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การทำงานอย่างลึกซึ้งและทำให้เสร็จภายในกรอบเวลาที่กำหนด งานใดที่เหลือหรือยังไม่เสร็จจะถูกเพิ่มไปยังบล็อกเวลาถัดไปสำหรับงานประเภทนั้น
ใน ClickUp ให้สร้างงานและกำหนดระดับความสำคัญให้กับแต่ละงาน กรอกรายละเอียดต่างๆ เช่น ประมาณเวลา วันที่ครบกำหนด รายการตรวจสอบงาน และแท็ก ✅
ต่อไป ให้ใช้มุมมองรายการเพื่อสร้างช่วงเวลาทำงานประจำวันของคุณ เพิ่มงานต่างๆ ลงในบล็อกที่แตกต่างกันสำหรับงานในช่วงเช้าและช่วงบ่าย เริ่มต้นวันของคุณด้วยการเปิดแผ่นช่วงเวลาทำงานนี้และทำงานที่สำคัญที่สุดให้เสร็จก่อน
4. สร้างกระบวนการทำงานโดยใช้แผนผังความคิด (Mind Maps) ที่เชื่อมโยงงานต่างๆ และเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ที่พึ่งพาอาศัยกัน
การจัดลำดับความสำคัญของงานไม่ใช่แค่การระบุสิ่งที่สำคัญที่สุดหรือมีคุณค่าที่สุดต่อเป้าหมายของคุณเท่านั้น คุณจำเป็นต้องวางแผนและเชื่อมโยงงานที่หลากหลายระหว่างทีมต่างๆ ด้วย นี่คือจุดที่แผนผังความคิดของ ClickUpเข้ามามีบทบาท 🗺️
เริ่มต้นด้วยการกำหนดโครงการหลักหรือเป้าหมายหลัก และเพิ่มสาขาสำหรับงานที่ต้องทำให้สำเร็จเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น วาดเส้นเชื่อมโยงและแสดงความสัมพันธ์ระหว่างงานต่างๆ เพื่อเน้นย้ำงานที่เป็นอุปสรรคต่องานอื่นๆ
สร้างงานได้ทันทีและย้ายงานไปมาได้โดยตรงในแผนผังความคิดโดยไม่ต้องสลับมุมมองซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับงานที่ติดตั้งมาในตัวช่วยให้คุณกำหนดงานให้กับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องและเพิ่มวันที่ครบกำหนดได้อย่างรวดเร็ว
5. จัดระเบียบงานบนกระดานคัมบังเพื่อการมองเห็นขั้นตอนการทำงานของคุณได้อย่างรวดเร็ว
การจัดการงานอาจสร้างความสับสนและน่ากลัวได้ สำหรับหลายๆ คน การมองเห็นงานทั้งหมดของเราเป็นส่วนหนึ่งของภาพรวมที่ใหญ่กว่านั้นเป็นเรื่องยากกระดานคัมบังช่วยให้มองเห็นขั้นตอนการทำงานและกระบวนการต่างๆ ได้อย่างชัดเจนขึ้น ทำให้คุณเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างงานต่างๆ ได้ดีขึ้น
มุมมองบอร์ดของ ClickUpช่วยให้มองเห็นขั้นตอนการทำงานได้ง่าย ตั้งแต่ภารกิจที่ง่ายที่สุดไปจนถึงงานที่สำคัญ คอลัมน์ช่วยให้คุณจัดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน ในขณะที่บัตรงานแต่ละใบให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับงานนั้น 🔍
แบ่งงานออกเป็นคอลัมน์ที่ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, และเสร็จแล้ว เพื่อให้เห็นสถานะของทุกคนในทีมได้ง่าย เพิ่มธงความสำคัญให้กับงานที่ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว และเน้นปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อมีปัญหา
6. ปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพเพื่อกำหนดความคาดหวังและจัดสรรเวลาสำหรับการทบทวนกระบวนการอย่างสม่ำเสมอ
ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLAs) สำหรับลูกค้าหรือการสร้างแผนการสื่อสารสำหรับทีมภายในของคุณ การถ่ายทอดข้อมูลสำคัญถือเป็นสิ่งสำคัญ ตั้งค่าการแจ้งเตือนใน ClickUp เพื่อเตือนทีมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงลำดับความสำคัญหรือมีการเพิ่มงานใหม่
กำหนดตารางเวลาเพื่อทบทวนระดับความสำคัญอย่างสม่ำเสมอ ท้ายที่สุดแล้ว กำหนดเวลาที่แน่นอน อุปสรรคที่ไม่คาดคิด และการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดของโครงการสามารถส่งผลต่อความสำคัญของงานต่างๆ ได้
5 แบบฟอร์มสำหรับกำหนดระดับความสำคัญ
นี่คือห้าแม่แบบการจัดลำดับความสำคัญที่เราชื่นชอบเพื่อเริ่มต้นการจัดการตารางงานที่ดีขึ้นและบรรลุเป้าหมายของคุณ 🛠️
แม่แบบเมทริกซ์ลำดับความสำคัญของ ClickUp
เทมเพลตเมทริกซ์ลำดับความสำคัญของ ClickUpช่วยให้ระบุงานที่สำคัญที่สุดได้ง่าย เมทริกซ์ประกอบด้วยบล็อกสี่สีที่แสดงตามความสำคัญและความเร่งด่วน รวบรวมทีมและพูดคุยเกี่ยวกับงานสำหรับโครงการ
จัดวางแต่ละงานตามระดับความสำคัญและความเร่งด่วน เมื่อเสร็จแล้ว ให้กำหนดธงลำดับความสำคัญให้กับแต่ละงานตามการสนทนาของคุณ ใช้ตัวกรองและมุมมองเพื่อดูงานที่เร่งด่วนที่สุดบนรายการที่ต้องทำของคุณได้อย่างรวดเร็ว
2. แม่แบบเมทริกซ์การจัดลำดับความสำคัญของ ClickUp
สำหรับระดับความสำคัญที่ละเอียดมากขึ้น ให้ใช้แม่แบบเมทริกซ์การจัดลำดับความสำคัญจาก ClickUp ซึ่งจะแบ่งงานออกเป็นเก้าบล็อกที่แตกต่างกัน แกน x เกี่ยวกับความพยายาม โดยแบ่งงานออกเป็นหมวดหมู่ต่ำ กลาง และสูง ส่วนแกน y คุณจะพบการแบ่งงานตามผลกระทบ
โดยใช้เมทริกซ์นี้ ทีมของคุณจะได้รับมุมมองอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับงานที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายของคุณมากที่สุด และงานใดที่ต้องใช้ความพยายามมากที่สุด ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่ง่ายและให้ผลลัพธ์สูงก่อน 🍇
3. แม่แบบเมทริกซ์ลำดับความสำคัญ 2×2 ของ ClickUp
แม่แบบเมทริกซ์ลำดับความสำคัญ 2×2 จาก ClickUpเป็นตารางสี่ช่องที่ช่วยให้คุณเห็นงานที่มีความสำคัญสูงสุด แบ่งตามความสำคัญและความเร่งด่วน คุณสามารถมองเห็นงานได้อย่างรวดเร็วและปรับปรุงการสื่อสารภายในทีม
ลากและวางงานลงในเทมเพลตและเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อแบ่งงานให้ละเอียดยิ่งขึ้น ใช้ตัวกรองและมุมมองเพื่อเข้าถึงข้อมูลที่คุณต้องการเพื่อจัดลำดับความสำคัญของงาน
4. แม่แบบเมทริกซ์ลำดับความสำคัญของแอคชั่น ClickUp
แม่แบบเมทริกซ์ลำดับความสำคัญของงานของ ClickUpช่วยให้คุณประเมินปริมาณงานของทีมและจัดเรียงเป็นรายการงานที่ให้ความสำคัญกับงานที่สำคัญที่สุดก่อน เริ่มต้นด้วยการเข้าร่วมการประชุมร่วมกันกับทีมของคุณ รายการงานทั้งหมดของคุณและวางลงในสี่บล็อกตามผลกระทบและความพยายาม
ถัดไป ให้เพิ่มธงความสำคัญให้กับงานที่มีความเร่งด่วนหรือมีความสำคัญสูง จากนั้นเพิ่มงานเหล่านี้ไปยังถาดงานของคุณเพื่อเปิดและดูงานที่มีความสำคัญสูงสุดหรือมีมูลค่าสูงได้อย่างรวดเร็ว
5. แม่แบบการจัดการงาน ClickUp
ใช้เทมเพลตการจัดการงานของ ClickUpเพื่อมองเห็นภาพกระบวนการทำงานและปรับปรุงการทำงานร่วมกันในทีม เทมเพลตนี้มีมุมมองหกแบบเพื่อให้คุณสามารถมองเห็นงานในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ
เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อดูว่าใครได้รับมอบหมายงาน, ประมาณเวลา, งบประมาณ, และไฟล์ที่เกี่ยวข้อง. กำหนดสถานะที่กำหนดเองเพื่อติดตามความคืบหน้าและดูว่างานแต่ละชิ้นอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการทำงาน. สัญลักษณ์ความสำคัญช่วยให้คุณแบ่งงานตามความสำคัญเพื่อให้ทีมทราบว่ามีอะไรที่ต้องทำก่อน.
จัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
ด้วยระดับความสำคัญ ทีมงานของคุณจะทราบเสมอว่างานใดควรให้ความสำคัญ สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำที่ดีขึ้น และทำงานได้ตามแผน ใช้เทมเพลตและเคล็ดลับเหล่านี้เพื่อกำหนดระดับความสำคัญให้กับงานโครงการ เพื่อให้คุณบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม 🙌
สมัครใช้ ClickUpวันนี้และเริ่มสร้างกระบวนการทำงานที่ดีขึ้น ด้วยมุมมองที่หลากหลาย, ธงความสำคัญ, และเทมเพลต, คุณจะมีเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ราบรื่นและระบุได้ว่าสมาชิกในทีมควรทุ่มเทความพยายามไปที่ใด