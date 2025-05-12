10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งของ Google Calendar ที่ดีที่สุดในปี 2025

ยกมือขึ้นถ้าคุณชอบ Google Calendar 🙋🏼♀️
เราด้วย! ฟรีสำหรับการใช้งานส่วนตัวกับบัญชี Google ใด ๆ สะดวก ใช้งานง่าย และดูเหมือนจะอัปเดตตัวเองได้ ไม่มีความซับซ้อนมากไปกว่านี้อีกแล้ว!
เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเดินทางในโลกของการบล็อกเวลาหรือถูกท่วมท้นด้วยการประชุม Google Calendar มุ่งหวังที่จะบรรเทาความวิตกกังวลที่มาพร้อมกับการจัดการวันที่ยุ่งที่สุดของคุณ เรียนรู้ได้รวดเร็วและใช้งานง่าย พร้อมฟีเจอร์ที่ใช้งานได้จริงสำหรับการปรับแต่ง อัตโนมัติ และซิงค์ปฏิทินการจัดการโครงการของคุณข้ามอุปกรณ์ต่างๆ แต่มันไม่ใช่แอปปฏิทินเดียวที่มีฟังก์ชันการทำงานในระดับนี้... 👀
ในความเป็นจริง มีซอฟต์แวร์มากมายที่สามารถแข่งขันและแม้กระทั่งเหนือกว่าประโยชน์ของ Google Calendar ได้ และเมื่อพิจารณาถึงความง่ายในการแชร์เหตุการณ์ส่วนตัวโดยไม่ได้ตั้งใจใน Google Calendar ของบริษัท การรู้ตัวเลือกของคุณไม่ใช่เรื่องที่แย่เลย!
และคุณมาถูกที่แล้ว 🙂
ติดตามเราไปสำรวจคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับตัวเลือกปฏิทิน Google ที่คุณต้องมีในครั้งต่อไป และค้นพบ 10 คู่แข่งที่ดีที่สุดในตลาดปัจจุบัน! รวมถึงการวิเคราะห์อย่างละเอียด ข้อดีและข้อเสีย ข้อมูลราคา คะแนน และอื่น ๆ อีกมากมาย 🏆
คุณควรค้นหาอะไรในตัวเลือกแทน Google Calendar?
Google Calendar เป็นส่วนหนึ่งของชุดผลิตภัณฑ์Google Workspaceที่มาพร้อมกับบัญชี Gmail ฟรีสำหรับการใช้ส่วนตัวเท่านั้น Google Calendar จะซิงค์กับบัญชี Gmail ของคุณ ดังนั้นเหตุการณ์ที่กล่าวถึงในกล่องจดหมายของคุณจะถูกเพิ่มลงในปฏิทินของคุณโดยอัตโนมัติ และเพียงแค่นั้นก็สามารถทำให้ตารางงานของคุณดูยุ่งมากได้อย่างรวดเร็ว 😳
ไม่ใช่แค่การหาแอปที่ทำมากกว่า Google Calendar เท่านั้น แต่เป็นการหาแอปที่สอดคล้องกับ ความต้องการเฉพาะของทีมคุณ นอกจากนี้ แม้ว่าจะได้รับความนิยม แต่รายการฟีเจอร์ของ Google Calendar อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุด
ในขณะที่ Google Calendar ทำให้การเพิ่มกิจกรรมในสัปดาห์ของคุณเป็นเรื่องรวดเร็วและง่ายดาย แต่เมื่อเริ่มเพิ่มปฏิทินอื่นและการสร้างงานเข้ามาเกี่ยวข้อง มันกลับไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าที่ควรสิ่งนี้ทำให้บางทีมสร้างปฏิทินใหม่ใน Google Sheetsหรือแม้แต่Google Docsเพื่อจัดการงานควบคู่ไปกับตารางเวลาของพวกเขา—ซึ่งนั่นคือจุดที่ทุกอย่างเริ่มซับซ้อนเกินไป
...และเพียงเท่านั้น คุณก็พบว่าตัวเองกำลังค้นหาทางเลือกอื่นสำหรับ Google Calendar ✨
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Google Calendar จะนำการประชุม กิจกรรม และโครงการของคุณมารวมไว้ในซอฟต์แวร์เดียวกัน—แทนที่จะต้องตรวจสอบตารางประจำวันและงานที่ต้องทำแยกกัน คุณสามารถดูทุกอย่างได้พร้อมกันในคราวเดียว
คุณสมบัติสำคัญอื่น ๆ ที่ควรพิจารณาในทางเลือกของ Google Calendar ได้แก่:
- คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติ เพื่อกำหนดเวลาเหตุการณ์หรืองานที่เกิดขึ้นซ้ำ
- มุมมองหลายแบบ เพื่อจัดการการประชุม งาน และตัวเตือนของคุณจากทุกมุมมอง
- การแจ้งเตือนและประกาศ เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว
- การติดตามเวลา เพื่อควบคุมประสิทธิภาพการทำงานของคุณตลอดทั้งสัปดาห์
- ฟังก์ชันการลากและวาง เพื่อสร้างและแก้ไขตารางเวลาของคุณตามต้องการ
- การผสานการทำงาน กับแอปต่างๆ เช่น Zoom และ Slack เพื่อเพิ่มบริบท ฟังก์ชันการทำงาน และคุณค่าให้กับปฏิทินของคุณ
- การซิงค์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์หลายเครื่อง เพื่อให้คุณมีปฏิทินพร้อมใช้งานตลอดเวลา
Google Calendar มีคุณสมบัติหลายอย่างที่คล้ายกัน แต่แต่ละซอฟต์แวร์ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกันไป ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการทดลองใช้ การลองผิดลองถูก และการอ่านรีวิว เพื่อค้นหาสิ่งที่เหมาะสมกับสไตล์การทำงานของคุณ ข้อเสียของเรื่องนี้คือ? มันอาจใช้เวลามากเลยทีเดียว 🫠
แต่โชคดีที่คุณไม่ต้องทำ! เพราะเราได้ทำไว้แล้ว 🤓
10 อันดับทางเลือกปฏิทิน Google ที่ดีที่สุดในปี 2025
ไม่จำเป็นต้องจดเวลาไว้ในตารางของคุณเพื่อทดสอบทางเลือกที่ดีที่สุดของ Google Calendar—เราทำไปแล้ว!
เราได้คัดสรรรายชื่อ 10 แอปพลิเคชันทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Google Calendar สำหรับทุกทีมไว้ให้คุณแล้ว พบกับการเปรียบเทียบฟีเจอร์ ข้อดีข้อเสีย ราคา รีวิว และข้อมูลเพิ่มเติมอีกมากมาย!
1.คลิกอัพ
ClickUp คือเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรเพียงหนึ่งเดียวที่ออกแบบมาเพื่อรวมตารางเวลา งาน และงานต่างๆ จากแอปต่างๆ เข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่มีชีวิตชีวา ทีมงานทุกขนาด ธุรกิจ และผู้ใช้รายบุคคลต่างไว้วางใจ ClickUp สำหรับชุดคุณสมบัติที่ปรับแต่งได้หลากหลายเพื่อจัดการทุกอย่างตั้งแต่การประชุมประจำวันไปจนถึงโครงการที่ซับซ้อน ทั้งหมดจากหน้าจอเดียว
บอกลาความยุ่งยากของปฏิทินแบบเดิมๆ ด้วยClickUp Calendar—ทางเลือกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งไม่เพียงแค่แสดงเหตุการณ์ต่างๆ แต่ยังปรับให้เข้ากับลำดับความสำคัญของคุณโดยอัตโนมัติ กำหนดเวลาทำงาน จัดสรรเวลาสำหรับการโฟกัส และรับวันใหม่ที่ปรับให้เหมาะสมที่สุด—ทุกวัน ต่างจาก Google Calendar, ClickUp เชื่อมโยงเหตุการณ์ของคุณโดยตรงกับงาน เอกสาร และโครงการภายในพื้นที่ทำงาน Clickup ของคุณ พร้อมบันทึกการประชุมและการสร้างรายการที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ การซิงค์สองทางกับ Google Calendar ยังช่วยให้คุณไม่พลาดทุกการนัดหมาย หากคุณยังคงใช้ Google Calendar อยู่ขณะทดลองใช้ฟีเจอร์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ ClickUp Calendar
การเปลี่ยนมาใช้ ClickUp จะให้ประโยชน์กับคุณอย่างไร? ชมวิดีโอด้านล่างเพื่อดูการแนะนำแบบสนุกๆ 👇🏽
เริ่มต้นใช้งานเทมเพลตปฏิทินรายปีของ ClickUp!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จัดลำดับความสำคัญของตารางเวลาของคุณตามโครงการ, งานที่แบ่งตามสี, ผู้ที่ได้รับมอบหมาย,เวลาที่ติดตาม, และอื่น ๆ
- ดูงานของคุณ, การแจ้งเตือน, และกิจกรรมในปฏิทินของคุณเคียงข้างกันด้วยคุณสมบัติ Homeใน ClickUp
- จัดการประชุมและดูปฏิทินของบุคคลที่คุณกำลังส่งข้อความถึง
- การเชื่อมต่อกับเครื่องมือทำงานยอดนิยมมากกว่า1,000 รายการรวมถึง Zoom, Slackและการซิงค์แบบสองทางกับ Google Calendar
- จัดเรียงและกรองปฏิทินของคุณเพื่อดูภาพรวมระดับสูงหรือรายละเอียดเฉพาะของงานของคุณ
- คุณสมบัติหลายร้อยอย่างเพื่อปรับปรุงการจัดการเวลาและเพิ่มผลผลิต
- ฟังก์ชันการทำงานมากมายในทุกแผนราคา แม้แต่แผนฟรีตลอดไป
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติด้วยงานที่ทำซ้ำและตัวเตือน
- คลังแม่แบบขนาดใหญ่สำหรับทุกกรณีการใช้งาน (เช่นแม่แบบปฏิทินเนื้อหา!)
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายอาจต้องใช้เวลาในการปรับตัวกับฟีเจอร์ที่มีอยู่มากมาย
- มุมมองงานทั้งหมดยังไม่มีให้บริการในแอปมือถือ ClickUp
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (5,510+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,510 รายการ)
2. ปฏิทิน Microsoft Outlook
Microsoft Outlook Calendar เป็นแอปพลิเคชันสำหรับทีมในการจัดการกิจกรรมประจำวัน เหตุการณ์ และการนัดหมายในปฏิทินทุกรูปแบบ! ซอฟต์แวร์นี้มาพร้อมกับฟีเจอร์หลากหลาย เช่น การแจ้งเตือน การแชร์ปฏิทิน การซ้อนทับเพื่อเปรียบเทียบปฏิทินหลายรายการพร้อมกัน ธีมที่สามารถปรับแต่งสีได้ และอื่นๆ อีกมากมาย
ประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดของการใช้ปฏิทิน Outlook คือการผสานรวมกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Microsoft เช่น Microsoft Teams ฟีเจอร์การประชุมของ Teams ช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดเวลา เข้าร่วม และจัดการประชุมและกิจกรรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams ได้โดยไม่ต้องเปิดหน้าต่างแยกต่างหาก
ตรวจสอบการผสานการทำงานของ Microsoft Outlook กับ ClickUp!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของปฏิทิน Microsoft Outlook
- การปิดใช้งานอัตโนมัติของลิงก์ที่ไม่ปลอดภัยซึ่งมีสแกมฟิชชิ่ง, ไวรัส, หรือมัลแวร์
- นำเข้า Google Calendar ไปยัง Outlook เพื่อหลีกเลี่ยงการป้อนข้อมูลนัดหมายทั้งหมดของคุณซ้ำ
- การค้นหาใน Outlook เพื่อค้นหาข้อความ, ผู้คน, และเอกสาร
- มุมมองปฏิทินแบบเคียงข้างกัน
ข้อจำกัดของปฏิทิน Microsoft Outlook
- ฟังก์ชันการทำงานที่มากเกินไปอาจขัดขวางความต้องการในการจัดตารางงานที่เรียบง่าย
- ด้วยฟีเจอร์การส่งออกปฏิทินของ Outlook การเปลี่ยนแปลงจะไม่ถูกสะท้อนใน Google Calendar โดยอัตโนมัติ
ราคาของปฏิทิน Microsoft Outlook
- ปฏิทิน Microsoft Outlook ฟรีเมื่อมีบัญชี Microsoft
การให้คะแนนและรีวิวปฏิทิน Microsoft Outlook
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
ลองดูส่วนขยายของ Google Calendar เหล่านี้!
3. Zoho Calendar
ทางเลือกถัดไปสำหรับ Google Calendar ของเราคือ Zoho Calendar ซอฟต์แวร์ปฏิทินนี้มาพร้อมกับฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแจ้งเตือน รายการงาน และรายการสิ่งที่ต้องทำในตัว Zoho Calendar สามารถผสานการทำงานกับแอปอื่นๆ ของ Zoho และแอปปฏิทินอื่นๆ รวมถึง Google Calendar และ Outlook ได้
หนึ่งในข้อได้เปรียบหลักของ Zoho Calendar เมื่อเทียบกับ Google Calendar คือการผสานรวมกับแอป Zoho อื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้สามารถสร้างงานและนัดหมายใน Zoho Calendar เพื่อดูใน Zoho Mail หรือสร้างรายชื่อผู้ติดต่อใน Zoho CRM ได้ ซึ่งช่วยให้การทำงานเป็นทีมที่มีการใช้แอป Zoho หลายตัวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Calendar
- ปฏิทินสาธารณะหรือปฏิทินกลุ่มเพื่อทำงานร่วมกันกับทีมของคุณเกี่ยวกับกิจกรรมการทำงาน
- สมาร์ทแอดดึงรายละเอียดเหตุการณ์ที่ต้องการออกจากประโยคที่คุณพิมพ์
- การอัปเดตสถานะการตอบรับคำเชิญและการแจ้งเตือนเตือนความจำ
- การฝังปฏิทิน Zoho ลงในเว็บไซต์
ข้อจำกัดของ Zoho Calendar
- ความสามารถที่จำกัดในการจัดการกับการพึ่งพาตารางเวลาที่ซับซ้อน
- ความยืดหยุ่นที่จำกัดในการปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของโครงการ
ราคาของ Zoho Calendar
- Zoho Calendar ฟรีสำหรับผู้ใช้ทุกคน
Zoho Calendar รีวิวและคะแนน
- Capterra: 3. 8/5 (5+ รีวิว)
- G2: 4. 5/5 (50+ รีวิว)
4. ทีมอัพ คาเลนเดอร์
Teamup Calendarเป็นซอฟต์แวร์ปฏิทินและการจัดตารางเวลาบนเว็บ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างและจัดการการนัดหมาย กิจกรรม และการประชุม รวมถึงแชร์กับผู้อื่นได้
ต่างจาก Google Calendar, Teamup Calendar สามารถจัดการกับความต้องการการจัดตารางเวลาที่ซับซ้อนได้. ผู้ใช้สามารถเข้าถึงตัวเลือกการจัดตารางเวลาที่ก้าวหน้ามากขึ้น เช่นการจัดตารางทรัพยากร. ตัวอย่างเช่น คุณสมบัติของปฏิทินย่อยช่วยให้ผู้ใช้สร้างชั้นของปฏิทินต่าง ๆ ภายในปฏิทินหลักเพียงหนึ่งเดียวได้. ซึ่งทำให้เป็นโซลูชันที่เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการจัดการทีมข้ามสายงานและทรัพยากร.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Teamup Calendar
- ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับหมวดหมู่ข้อมูลงานเฉพาะ
- สถานะงานพร้อมการกรองและการจัดลำดับความสำคัญที่ง่ายดาย
- ช่องแบบเลือกตอบที่แสดงในมุมมองตาราง
- ประเภทการลาของพนักงาน
ข้อจำกัดของ Teamup Calendar
- ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดสำหรับการจัดการและการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- อินเทอร์เฟซปฏิทินล้าสมัยเมื่อเทียบกับแอป Google Calendar
ราคาของ Teamup Calendar
- แผนฟรี
- บวก: $10/เดือนต่อปฏิทิน, คิดค่าบริการรายปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- ข้อดี: $25/เดือนต่อปฏิทิน, คิดค่าบริการรายปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- ธุรกิจ: $60/เดือนต่อปฏิทิน, เรียกเก็บเงินรายปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- องค์กรธุรกิจ: $105/เดือนต่อปฏิทิน, เรียกเก็บเงินรายปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
การให้คะแนนและรีวิวของ Teamup Calendar
- Capterra: 4. 7/5 (40+ รีวิว)
- G2: 4. 5/5 (20+ รีวิว)
ลองดูซอฟต์แวร์การจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้!
5. ไทม์บล็อก
หนึ่งในข้อได้เปรียบหลักของ TimeBlocks เมื่อเทียบกับ Google Calendar คือการใช้วิธีการกำหนดเวลาแบบบล็อกในการจัดตารางเวลา การกำหนดเวลาแบบบล็อกเป็นเทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรช่วงเวลาเพื่อทำงานเฉพาะให้เสร็จสิ้น วิธีนี้ช่วยให้บุคคลสามารถวางแผนวันของพวกเขาและมั่นใจได้ว่าพวกเขากำลังมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญและเป้าหมายของตน แทนที่จะเสียเวลาไปกับกิจกรรมที่ไม่สำคัญ
TimeBlocks เหมาะที่สุดสำหรับฟรีแลนซ์หรือผู้รับเหมา ทีมอาจพบว่าแอปนี้มีข้อจำกัดในการจัดการโครงการและการติดตามเวลา หากการติดตามเวลาเป็นฟีเจอร์ปฏิทินที่ขาดไม่ได้สำหรับคุณ ลองใช้ ClickUp!
คุณสมบัติเด่นของ TimeBlocks
- การซิงโครไนซ์ปฏิทินด้วยการเข้าสู่ระบบเพียงครั้งเดียวผ่าน Google, Apple, Outlook และอื่นๆ
- หน้า Quick Type เพื่อเขียนตารางเวลาของคุณโดยไม่ต้องตั้งค่าที่ซับซ้อน
- มุมมองปฏิทินรายเดือนเพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว
- อินเตอร์เฟซแบบลากและวาง
ข้อจำกัดของ TimeBlocks
- ความสามารถที่จำกัดในการจัดการกับข้อจำกัดและความขัดแย้งของทรัพยากร
- ไม่มีคุณสมบัติการติดตามเวลาในตัว
ราคาของ TimeBlocks
- TimeBlocks เป็นแอปฟรี
คะแนนและรีวิวของ TimeBlocks
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
6. เบสแคมป์
ในฐานะเครื่องมือการจัดการโครงการและการสื่อสารทีมBasecamp มีคุณสมบัติเช่นรายการสิ่งที่ต้องทำ, การจัดเก็บไฟล์, และการส่งข้อความ ข้อได้เปรียบหลักของ Basecamp เมื่อเทียบกับ Google Calendar คือการเน้นที่การร่วมมือและการสื่อสาร สมาชิกทีมสามารถทำงานร่วมกันได้ง่ายขึ้นและแบ่งปันข้อมูลผ่าน Basecamp โดยใช้คุณสมบัติเช่น การส่งข้อความ, รายการสิ่งที่ต้องทำ, และการจัดเก็บไฟล์
ผู้จัดการโครงการสามารถสร้างและกำหนดเวลาเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้โดยใช้ฟีเจอร์ปฏิทินตารางเวลาในแอป Schedule เครื่องมือนี้ช่วยให้ทีมสามารถวางแผนการประชุมติดตามความคืบหน้าได้อย่างสะดวกก่อนถึงกำหนดส่งโครงการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Basecamp
- ตารางโครงการแสดงกำหนดส่งงาน, งานที่ต้องทำ, จุดสำคัญ, และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
- แดชบอร์ดโครงการ งานที่ได้รับมอบหมาย และกำหนดการทั้งหมดในหน้าเดียว
- ข้อความส่วนตัวหรือกลุ่มภายในแอป
- เช็คอินด้วยแบบสำรวจอัตโนมัติสำหรับทีม
ข้อจำกัดของเบสแคมป์
- ฟังก์ชันการติดตามความคืบหน้าอย่างจำกัด
- ไม่มีลำดับความสำคัญของงาน
ราคาของเบสแคมป์
- ผู้ใช้ไม่จำกัด: $299/เดือน, ชำระรายปี
- สำหรับฟรีแลนซ์ สตาร์ทอัพ หรือทีมขนาดเล็ก: $15/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Basecamp
- Capterra: 4. 3/5 (14,000+ รีวิว)
- G2: 4. 1/5 (5,000+ รีวิว)
7. อาสนะ
Asanaเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันของทีมบนเว็บ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดระเบียบ ติดตาม และจัดการงานและโครงการต่างๆ รวมถึงสื่อสารกับสมาชิกในทีมได้ หนึ่งในประโยชน์หลักของฟีเจอร์ปฏิทินใน Asana คือความสามารถในการดูเหตุการณ์ทั้งหมดของคุณและจัดการกำหนดเวลาของงานได้อย่างง่ายดาย
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ตัวกรองปฏิทินเพื่อจัดเรียงโครงการใด ๆ ตามฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อค้นหาความสำคัญ ประเภทของเนื้อหา หรือสถานะการอนุมัติ การกรองปฏิทินช่วยให้เห็นได้ง่ายว่าอะไรครบกำหนดเมื่อใด โครงการใดที่นำหน้าหรือล่าช้ากว่ากำหนด และมีจุดติดขัดหรือความล่าช้าใด ๆ หรือไม่
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- มุมมองรายสัปดาห์ในส่วนกิจกรรมของฉันจะติดตามวันที่ครบกำหนดและกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น
- การจัดหมวดหมู่สีในปฏิทินโครงการที่สามารถใช้เป็นค่าของฟิลด์ที่กำหนดเองได้
- หลายมุมมองปฏิทินสำหรับโครงการส่วนตัวหรือโครงการทีม
- การจัดการงาน
ข้อจำกัดของอาสนะ
- การสนับสนุนที่จำกัดสำหรับการจัดการคุณภาพของตารางเวลา
- ไม่มีตัวเลือกผู้รับมอบหมายหลายคน
ราคาของ Asana
- พื้นฐาน: ฟรี
- พรีเมียม: $10.99/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: $24.99/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: กรุณาติดต่อ Asana เพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- Capterra: 4. 5/5 (11,000+ รีวิว)
- G2: 4. 3/5 (9,000+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นสำหรับ Asana เหล่านี้!
8. ปฏิทิน Apple
ปฏิทิน Apple ถูกผสานรวมอย่างแน่นแฟ้นกับระบบนิเวศของ Apple ซึ่งทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ใช้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Apple อยู่แล้ว
แอปปฏิทินนี้ติดตั้งมาล่วงหน้าบนอุปกรณ์ Apple ดังนั้นการเข้าถึงของผู้ใช้จึงมีจำกัด แต่หนึ่งในข้อดีหลักของ Apple Calendar คือตัวเลือกในการตั้งค่าหลายบัญชีจากบริการปฏิทินอื่น ๆ เช่น Microsoft Exchange, Gmail, Yahoo และอื่น ๆ อีกมากมาย ดังนั้นคุณสามารถดูตารางเวลาส่วนตัวและตารางงานในที่เดียว!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของปฏิทิน Apple
- ผู้ใช้สามารถดูปฏิทินทั้งหมดหรือเฉพาะปฏิทินที่ต้องการในหน้าต่างเดียว
- ผู้ใช้สามารถเพิ่มที่อยู่สถานที่จัดงานเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่ควรออกเดินทาง โดยอิงจากระยะเวลาที่ใช้ในการไปถึงจุดหมายปลายทาง
ข้อจำกัดของปฏิทิน Apple
- ไม่เหมาะสำหรับการจัดการโครงการหรือการติดตามเวลาเมื่อเทียบกับแอปปฏิทินอื่น ๆ และทางเลือกอื่น ๆ ของ Google Calendar
- เหตุการณ์ในปฏิทินแสดงโค้ด HTML ที่ทำให้ดูไม่สวยงามและอ่านยาก
ราคาปฏิทิน Apple
- ปฏิทิน Apple ฟรีพร้อม Apple ID
การให้คะแนนและรีวิวปฏิทิน Apple
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 160 รายการ)
โบนัส: จัดระเบียบด้วยเครื่องมือจัดระเบียบสำหรับผู้ที่มีภาวะ ADHD และแอปสำหรับผู้ที่มีภาวะ ADHD!
9. Monday.com
Monday.comเป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถจัดการงาน โครงการ และกระบวนการทำงานได้ มันมีฟีเจอร์ปฏิทินที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดเวลาและดูงานและกำหนดเส้นตายบนปฏิทินได้
หนึ่งในประโยชน์หลักของปฏิทินวันจันทร์เหนือกว่าปฏิทินGoogle คือความยืดหยุ่นและการปรับแต่งได้ โดยไม่ต้องเปิดแท็บเบราว์เซอร์เพิ่มเติม คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ Split view เพื่อเปิดมุมมองปฏิทินและมุมมองบอร์ดเคียงข้างกันได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปรียบเทียบเหตุการณ์ในมุมมองปฏิทินกับบอร์ดโครงการที่สอดคล้องกันในมุมมองบอร์ดได้
คุณสมบัติเด่นของวันจันทร์
- การกรองการแสดงปฏิทินเพื่อแสดงเฉพาะสิ่งที่คุณต้องการให้เห็น
- วิดเจ็ตปฏิทินเพื่อดูว่างานใดบ้างที่อยู่ในแต่ละโครงการ
- กระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้เพื่อติดตามโครงการได้อย่างง่ายดาย
- ระบบอัตโนมัติ
ข้อจำกัดในวันจันทร์
- คุณสมบัติไม่ลึกซึ้งเมื่อเทียบกับตัวเลือกอื่น ๆ ของ Google Calendar ในรายการนี้
- แดชบอร์ดเป็นฟีเจอร์พรีเมียมที่ต้องชำระเงิน
ราคาวันจันทร์
- บุคคล: ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: $8/ที่นั่งต่อเดือน เริ่มต้นที่ 3 ที่นั่ง
- มาตรฐาน: $10/ที่นั่งต่อเดือน เริ่มต้นที่ 3 ที่นั่ง
- ข้อดี: $16/ที่นั่งต่อเดือน เริ่มต้นที่ 3 ที่นั่ง
- องค์กร: กรุณาติดต่อ Monday เพื่อสอบถามราคา
เรตติ้งและรีวิววันจันทร์
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,300 รายการ)
- G2: 4. 7/5 (6,600+ รีวิว)
10. พรูฟฮับ
ProofHub เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบนเว็บ ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติหลากหลาย เช่น การมอบหมายงาน กำหนดเวลา การติดตามความคืบหน้า และที่เก็บข้อมูลส่วนกลางสำหรับจัดเก็บและแบ่งปันไฟล์ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือติดตามเวลาในตัวและปฏิทินเพื่อช่วยให้ทีมจัดการเวลาและกำหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หนึ่งในประโยชน์หลักของฟีเจอร์ปฏิทินใน Proofhub คือความสามารถในการจัดการปฏิทินหลายปฏิทิน ฟีเจอร์ปฏิทินช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างปฏิทินหลายปฏิทินและแชร์กับทีมข้ามสายงานได้ นอกจากนี้ ฟีเจอร์ปฏิทินของ Proofhub ยังให้ระดับการเข้าถึงปฏิทินที่แตกต่างกัน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถควบคุมได้ว่าใครสามารถดูหรือแก้ไขปฏิทินของตนได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ProofHub
- การแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อกำหนดเวลาทำงานในปฏิทิน
- การควบคุมระดับสูงต่อทีมและโครงการ
- สามารถมอบหมายงานให้กับผู้ใช้หลายคนได้
- การติดตามเวลา
ข้อจำกัดของ ProofHub
- ไม่เหมาะสำหรับการจัดการกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน
- ขาดฟังก์ชันการจัดทำงบประมาณ
ราคาของ ProofHub
- จำเป็น: $45/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
- การควบคุม สูงสุด: $89/เดือน, ชำระรายปี
คะแนนและรีวิว ProofHub
- Capterra: 4. 5/5 (70+ รีวิว)
- G2: 4. 5/5 (70 รีวิว)
ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Google Calendar ในปี 2025
บางครั้งความสะดวกของ Google Calendar ก็ไม่เพียงพอ ทำให้ตารางเวลาของคุณไม่เป็นระเบียบ น่าหนักใจ และไม่มีประสิทธิภาพ สถานการณ์เหล่านี้ทำให้ทางเลือกอื่นของ Google Calendar กลายเป็นสิ่งจำเป็นและมีคุณค่าอย่างยิ่งในการช่วยให้โครงการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น!
เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยคุณทำงานให้สำเร็จได้ แต่มีเพียงเครื่องมือเดียวที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้สูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ClickUp คือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการสื่อสารไว้ในแพลตฟอร์มเดียว—ขับเคลื่อนโดย AI สำหรับการทำงานที่สมบูรณ์ที่สุดในโลก ทำให้ทีมสามารถทำงานได้เสร็จเร็วขึ้น
เข้าถึงปฏิทินอัจฉริยะ งานไม่จำกัด ฟีเจอร์มากมาย แม่แบบ และการเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ ได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ กับแผนฟรีตลอดชีพของ ClickUp และเมื่อคุณพร้อมที่จะแบ่งปันเคล็ดลับการจัดการเวลาของคุณกับทีม ยกระดับเป็นแผนชำระเงินใด ๆ ใน ClickUp ได้ในราคาเพียง $7 เท่านั้น!