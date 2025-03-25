10 แอป ADHD ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใหญ่ในปี 2025 (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)

บล็อก ClickUp

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือและกลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาให้เป็นคำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัย หรือการรักษาโรคสมาธิสั้น (ADHD) หรือภาวะสุขภาพอื่นใด

เมื่อใช้ชีวิตอยู่กับโรคสมาธิสั้น (โรคสมาธิสั้น) แม้แต่กิจกรรมที่ดูเหมือนง่ายที่สุดก็อาจรู้สึกเหมือนกับการพยายามเคลื่อนภูเขาตามรายงานของ CDC นี่เป็นปัญหาที่เผชิญโดยผู้ใหญ่ชาวอเมริกันประมาณร้อยละ 4.4 โดยมีความชุกสูงกว่าในเพศชาย (ร้อยละ 5.4) เมื่อเทียบกับเพศหญิง (ร้อยละ 3.2) และพบได้บ่อยที่สุดในบุคคลที่ไม่ใช่ชาวฮิสแปนิกเชื้อสายขาว นี่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการค้นหาวิธีการรับมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีการวินิจฉัยนี้

อาการทั่วไปของ ADHD ในผู้ใหญ่ ได้แก่ การมีปัญหาในการจดจ่อ การจัดระเบียบสิ่งต่าง ๆ และการมีปัญหาในการทำตามขั้นตอนหรือภารกิจที่สำคัญให้สำเร็จลุล่วง สิ่งนี้อาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้านายของคุณส่งข้อความมาถามว่า "วันนี้คุณทำอะไรสำเร็จบ้าง?" และคุณไม่มีอะไรจะแสดงให้ดูเลย! โชคดีที่มีวิธีบางอย่างที่จะช่วยให้ผู้คนจัดระเบียบตัวเอง จัดลำดับความสำคัญของงาน และยึดมั่นในกำหนดเวลาที่สำคัญ แอปสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) เต็มไปด้วยฟีเจอร์ที่ช่วยจัดโครงสร้างวันของคุณและช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่เป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การเรียน หรือแม้แต่เรื่องง่ายๆ อย่างการสร้างรายการซื้อของ 🛒

ในบทความนี้ เราจะแนะนำแอป ADHDที่ดีที่สุด 10แอปสำหรับการจัดระเบียบงานสำคัญในชีวิตหรือที่ทำงาน เพื่อให้คุณมีวันที่ไร้ความกังวลและสามารถมีสมาธิได้มากขึ้น 💪

สรุป 60 วินาที

10 แอป ADHD ที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณมีสมาธิ

  • ClickUp– เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงาน
  • อินโฟลว์ – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการอาการของโรคสมาธิสั้น
  • Due – เหมาะที่สุดสำหรับการต่อสู้กับความขี้ลืม
  • รูทีนเนอรี่ – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเวลา
  • AutoSilent – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการแจ้งเตือน
  • SimpleMind Pro – เหมาะที่สุดสำหรับการมองเห็นงาน
  • Dwellingright – เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ
  • โฟกัสสมอง – เหมาะที่สุดสำหรับการมีสมาธิ
  • รายการที่ต้องทำ – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดหมวดหมู่ของงาน
  • มีประสิทธิผล—ตัวติดตามนิสัย – เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามนิสัย

คุณควรค้นหาอะไรในแอป ADHD?

แอป ADHD ที่มีประสิทธิภาพควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

  • ความสะดวกในการใช้งาน: แอปควรมีอินเทอร์เฟซที่สะอาดตา พร้อมแท็บและส่วนต่างๆ ที่จัดระเบียบอย่างดี เพื่อให้การนำทางเป็นเรื่องง่าย
  • คุณสมบัติด้านประสิทธิภาพและการวางแผน: ควรมีตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับการสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ การจัดโครงสร้างกิจกรรมประจำวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน รวมถึงการจัดการงานหรือกำหนดวันครบกำหนด
  • ความหลากหลาย: แอปที่ใช้งานง่ายควรทำงานได้อย่างราบรื่นบนระบบปฏิบัติการต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน
  • เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกัน: แอป ADHD ควรอนุญาตให้คุณเพิ่มผู้อื่นในรายการและโครงการของคุณ เพื่อให้พวกเขาสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของคุณและช่วยให้คุณรับผิดชอบ (สุดท้ายแล้วทำงานเหมือนเครื่องมือจัดการโครงการ)
  • ปรับแต่งได้: คุณควรสามารถแก้ไขสี, ธีม, และสไตล์ของแอปได้ และสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับบุคลิกและความต้องการของคุณ

10 แอปที่ดีที่สุดสำหรับ ADHD ที่ควรใช้

แอปเหล่านี้ไม่ใช่ไม้กายสิทธิ์ที่จะทำให้อาการ ADHD หายไป แต่ผู้ที่มีอาการ ADHD อาจต้องการดูว่าแอปเหล่านี้อาจช่วยได้อย่างไรบ้าง

เครื่องมือเหล่านี้ยังสามารถช่วย เสริมสร้างพลังให้คุณควบคุมวันและชีวิตของคุณ และในที่สุดทำให้สิ่งต่างๆ สำเร็จลุล่วง ☑️

1.ClickUp– เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงาน

สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำที่ชัดเจนและหลากหลายฟังก์ชัน เพื่อจัดการความคิดของคุณได้อย่างง่ายดายและไม่ต้องลืมสิ่งใดอีกต่อไป
จัดระเบียบด้วย ClickUp
สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำที่ชัดเจนและหลากหลายฟังก์ชัน เพื่อจัดการความคิดของคุณได้อย่างง่ายดายและไม่มีวันลืมสิ่งใดอีก

ClickUp เป็น เครื่องมือจัดการโครงการที่แข็งแกร่ง และซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันที่มีอินเทอร์เฟซที่น่าทึ่งและคุณสมบัติที่มีคุณค่ามากมายในการจัดการกำหนดส่งและงานทั้งหมดของคุณในที่เดียว

แล้วมันมาอยู่ในรายชื่อแอป ADHD ยอดนิยมได้ยังไง?

แม้ว่าจะไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาความผิดปกติในการให้ความสนใจโดยเฉพาะ แต่แพลตฟอร์มนี้ก็สามารถช่วยบรรเทาปัญหาเหล่านี้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ มันเรียกร้องให้ใช้วิธีการที่ไม่ธรรมดาแต่ก็น่าสนใจ—คิดถึงวันของคุณเหมือนเป็นโปรเจ็กต์ขนาดเล็ก ทุกโปรเจ็กต์ประกอบด้วยงานย่อยที่ต้องทำให้เสร็จเพื่อที่จะก้าวหน้าและไปถึงเส้นชัย 🏁

คล้ายกับการมอบหมายงาน วันของคุณประกอบไปด้วยกิจกรรมเล็ก ๆ ที่คุณควรทำเสร็จและขีดออกจากรายการสิ่งที่ต้องทำ เพื่อให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง และจบวันด้วยความรู้สึกพอใจและสงบ 🪷

ClickUp ช่วยให้คุณทำสิ่งนี้ได้ด้วยฟีเจอร์รายการสิ่งที่ต้องทำ สร้างหรือมอบหมายงานและงานย่อยพร้อมการแจ้งเตือนจาก ClickUp ใส่บันทึกย่อ และแนบไฟล์เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดงานสำคัญใด ๆ รายการสิ่งที่ต้องทำของ ClickUp สามารถปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่น ให้คุณสนุกกับการเปลี่ยนแบบอักษรและสีเพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

หลายคนที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) ต้องการแรงผลักดันเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวจากครอบครัว เพื่อนร่วมงาน หรือผู้จัดการClickUp Project Time Trackingช่วยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ด้วย ฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน เพิ่มคนอื่นในรายการของคุณ เพื่อให้พวกเขาสามารถติดตามโครงการของคุณและมั่นใจได้ว่าคุณจะไม่ล่าช้า

ด้วย ClickUp คุณไม่จำเป็นต้องสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำจากศูนย์—คุณสามารถใช้เทมเพลต เช่นเทมเพลตการจัดการงานของ ClickUp ซึ่งช่วยให้คุณสร้างและจัดกลุ่มงานตามลำดับความสำคัญและสถานะ และทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม

มองเห็นภาพงานประจำวันและความคืบหน้าของคุณบนเทมเพลตการจัดการงานของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
มองเห็นภาพงานประจำวันและความคืบหน้าของคุณบนเทมเพลตการจัดการงานของ ClickUp

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำ
  • สนับสนุนการทำงานร่วมกัน
  • ใช้งานได้บนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือ
  • มีแม่แบบสำหรับการจัดระเบียบ การวางแผน และการจัดการงานมากมาย
  • ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยตัวเลือกการปรับแต่ง

📮 ClickUp Insight: การสลับบริบทกำลังค่อยๆ กัดกร่อนประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณอย่างเงียบๆ งานวิจัยของเราพบว่า42% ของการถูกรบกวนในที่ทำงานเกิดจากการสลับแพลตฟอร์ม การจัดการอีเมล และการกระโดดไปมาระหว่างการประชุม แล้วจะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถกำจัดสิ่งรบกวนที่มีค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้?

ClickUp รวม เวิร์กโฟลว์ (และการแชท) ของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่เรียบง่ายและคล่องตัว เปิดตัวและจัดการงานของคุณจากแชท เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด และอื่นๆ อีกมากมาย—พร้อมฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้บริบทเชื่อมต่อ ค้นหาได้ และจัดการได้ง่าย!

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแพลตฟอร์มให้สูงสุดจำเป็นต้องอาศัยการเรียนรู้
  • แอปพลิเคชันมือถืออาจได้รับประโยชน์จากการปรับปรุง

ราคาของ ClickUp

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)

2. การไหลเข้า – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการอาการ ADHD

ภาพหน้าจอของอินโฟลว์
ผ่าน:การไหลเข้า

เชื่อมต่อกับทุกการเคลื่อนไหวด้วยแอปมือถือ Inflow และทำงานให้เสร็จมากขึ้นโดยไม่รู้สึกหนักใจ! ☑️

โปรดทราบว่า Inflow ไม่ใช่แอปปฏิทินหรือแอปวางแผนสำหรับการสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำอย่างละเอียดหรือการจัดการงาน แต่ Inflow จะช่วยให้คุณเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ADHD และนำความรู้นี้ไปใช้ในการจัดการอาการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แอปพลิเคชันนี้ได้รับการพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญในการรักษาโรคสมาธิสั้น (ADHD) และ อิงจากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์โดยอาศัยการบำบัดพฤติกรรมทางความคิด (CBT) ซึ่งเชื่อว่าความคิด อารมณ์ และความรู้สึกทางกายของเราทั้งหมดมีความเชื่อมโยงกัน

มันช่วยให้บุคคลสามารถเอาชนะปัญหาได้โดยการแบ่งปัญหาออกเป็นส่วนย่อย ๆ ที่สามารถจัดการได้มากขึ้น และใช้แนวทางเชิงบวกสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาในการรักษาสมาธิ

ด้วย Inflow คุณสามารถสำรวจ โมดูลที่เกี่ยวข้องกับ ADHD มากมายที่มุ่งเน้นไปที่แง่มุมต่างๆ ของความผิดปกติ ตั้งแต่ความวิตกกังวลไปจนถึงการผัดวันประกันพรุ่งและการหลีกเลี่ยง แอปนี้เปิดโอกาสให้คุณได้มองเห็นความท้าทายเฉพาะตัวของคุณและช่วยให้คุณเข้าใจถึงรากเหง้าและกลไกของปัญหาเหล่านั้น 🪟

ความรู้ที่มีค่านี้ช่วยให้คุณระบุได้ว่าวิธีการใดในการเพิ่มสมาธิและสร้างกิจวัตรประจำวันได้ผลดีที่สุดสำหรับคุณ

อีกหนึ่งคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมที่ Inflow นำเสนอคือ โค้ช ADHD ส่วนบุคคล ซึ่งช่วยให้คุณพัฒนาเส้นทางเฉพาะบุคคลเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณ และให้การสนับสนุนในทุกขั้นตอน

แอปยังมี ชุมชนที่น่าทึ่ง ที่คุณสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์, ได้รับการสนับสนุน, และค้นพบเคล็ดลับ ADHD.

คุณสมบัติเด่นของอินฟลู

  • ใช้ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น
  • มีชุมชนที่ให้การสนับสนุน
  • นำเสนอทางเลือกสำหรับการสร้างกิจวัตรที่สุขภาพดีและจัดการได้
  • โค้ชส่วนตัวสำหรับภาวะสมาธิสั้น

ข้อจำกัดการไหลเข้า

  • ผู้ใช้บางคนกล่าวว่ามันมุ่งเน้นเฉพาะผู้ที่เพิ่งได้รับการวินิจฉัยเท่านั้น
  • การทดลองใช้ฟรีที่ยาวนานขึ้นอาจเป็นประโยชน์

การกำหนดราคาขาเข้า

  • เริ่มต้นที่ $0. 55 ต่อวัน

การประเมินและรีวิวการไหลเข้า

  • Google Play: 4. 2/5 (1,000+ รีวิว)
  • App Store: 4. 3/5 (2,500+ รีวิว)

3. Due – เหมาะที่สุดสำหรับการต่อสู้กับความขี้ลืม

รูปภาพผลิตภัณฑ์แอปที่สมควรได้รับ
ทางตรง

Due เป็นแอปเตือนความจำที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ใหญ่ที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) โดยช่วยจัดการปัญหาการลืมและการจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไป ด้วยการตั้งเวลาเตือนที่ง่ายต่อการตั้งค่าและสามารถซิงค์ข้อมูลข้ามอุปกรณ์ต่าง ๆ ของคุณ ไม่ว่าจะเป็น iCloud หรือ Dropbox

สิ่งที่ทำให้ Due แตกต่างคือความสามารถพิเศษในการทำงานหลายตัวจับเวลาถอยหลังพร้อมกัน ทำให้เป็นเสมือนผู้ช่วยเสมือนที่เชื่อถือได้ของคุณ ไม่ว่าคุณจะต้องการติดตามการประชุมออนไลน์ครั้งถัดไป เวลาอบในเตา ภารกิจเร่งด่วน หรือเวลาที่ต้องกดกาแฟฝรั่งเศส Due มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการในแอปเดียว

ไม่เหมือนกับนาฬิกาของ iPhone ทั่วไป Due ได้ก้าวไปอีกขั้นด้วยฟีเจอร์การเลื่อนปลุกและวันที่ครบกำหนดที่ปรับแต่งได้ ซึ่งสามารถตั้งได้ละเอียดถึงนาที เพียงแค่แตะหน้าจอของคุณอย่างง่ายที่สุด

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ทำให้งานของคุณเป็นระเบียบด้วยตัวจับเวลาถอยหลังที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้และทำงานพร้อมกันกับตัวจับเวลาอื่น ๆ ได้
  • เลือกจากธีมต่าง ๆ ตามความชอบของคุณ ไม่ว่าจะเป็นพื้นหลังหน้าจอแบบมืด สว่าง หรือสดใส
  • การเลื่อนการแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องและการเลื่อนอัตโนมัติจนกว่าการแจ้งเตือนจะถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์
  • กำหนดวันครบกำหนดได้อย่างแม่นยำถึงระดับนาที

เนื่องจากข้อจำกัด

  • การตั้งเวลาหลายตัวพร้อมกันมากเกินไปอาจทำให้หน้าจอของคุณรก และทำให้การจัดการเวลาของคุณดูไม่เป็นระเบียบมากขึ้น
  • โครงสร้างการกำหนดราคาค่อนข้างซับซ้อน และอาจนำไปสู่ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมหรือการสมัครสมาชิกเพื่อเข้าถึงคุณสมบัติบางอย่างในระยะยาว
  • น่าเสียดายที่ Due เป็นแอปพลิเคชันเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ของ Apple เท่านั้น ดังนั้นผู้ใช้ Android จะต้องพลาดโอกาสนี้ไป

การกำหนดราคาที่เหมาะสม

  • App Store สำหรับอุปกรณ์มือถือ, iPad และนาฬิกา: $7. 99
  • Mac App Store: $14.99

คะแนนและรีวิวที่ควรพิจารณา

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

4. กิจวัตรประจำวัน – เหมาะที่สุดสำหรับการบริหารเวลา

ภาพหน้าจอของหน้าแรกของเว็บไซต์ Routinery
ผ่าน:Routinery

พร้อมใช้งานบนอุปกรณ์ iOS และ Android, Routinery สามารถเป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนชีวิตสำหรับผู้ที่มีภาวะ ADHD ได้ แต่ก็สามารถช่วยเหลือทุกคนที่กำลังดิ้นรนกับ การมองไม่เห็นเวลา ได้เช่นกัน ⏰

แอปนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยคุณวางแผนตารางเวลาของคุณอย่างละเอียดที่สุด และทำตามแผนนั้นได้ด้วยความช่วยเหลือจากคำเตือนที่เป็นมิตรบนอุปกรณ์มือถือของคุณ

Routinery ช่วยให้คุณสร้างงานและกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนสำหรับแต่ละงานเพื่อหลีกเลี่ยงการคิดมากเกินไปและเสียเวลา ฟีเจอร์ การแจ้งเตือนด้วยเสียงและตัวจับเวลาแบบภาพ ช่วยให้คุณสามารถติดตามกิจวัตรประจำวันของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจว่าคุณจะไม่หลงทาง 🚶

แอปนี้ ให้รางวัลความสม่ำเสมอด้วยตราสัญลักษณ์ ที่ทำให้คุณรู้สึกถึงความสำเร็จและกระตุ้นให้คุณทำต่อไป

หากวันของคุณไม่เป็นไปตามแผน คุณไม่ต้องกังวล เพราะ Routinery ให้คุณ จัดเรียงงานใหม่และสร้างกิจวัตรที่อัปเดต ที่เหมาะกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด

แอปทำงานอยู่เบื้องหลังแม้ว่าคุณไม่ได้เปิดขึ้นมา คุณจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการพลาดการแจ้งเตือนและการรบกวนกิจวัตรของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของระบบประจำวัน

  • อัดแน่นด้วยฟีเจอร์สำหรับการสร้างตารางเวลาประจำวันและกิจวัตร
  • ให้รางวัลความสม่ำเสมอด้วยเหรียญตรา
  • มีเสียงเตือนที่สร้างกำลังใจ
  • กิจวัตรที่ปรับเปลี่ยนได้สำหรับการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดในกิจวัตร
  • เหมาะสำหรับทุกคนที่กำลังประสบปัญหาการจัดการเวลา

ข้อจำกัดที่เป็นกิจวัตร

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีการค้างเป็นครั้งคราว
  • ผู้ใช้หลายคนประสบปัญหาการซิงค์

การกำหนดราคาแบบเป็นกิจวัตร

  • ฟรี (อนุญาตให้ใช้สองโปรแกรมฟรี)
  • รูทีนารี พรีเมียม: $3.99/เดือน $18.99 สำหรับหกเดือน $27.49/ปี
  • 3.99 ดอลลาร์/เดือน
  • 18.99 สำหรับหกเดือน
  • 27.49 ดอลลาร์ต่อปี
  • 3.99 ดอลลาร์/เดือน
  • 18.99 สำหรับหกเดือน
  • 27.49 ดอลลาร์ต่อปี

การให้คะแนนและรีวิวตามกิจวัตร

  • Google Play: 4. 6/5 (10,500+ รีวิว)
  • App Store: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)

5. AutoSilent – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการแจ้งเตือน

ภาพหน้าจอของ AutoSilent
ผ่าน:App Store

เมื่อมีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) ความรบกวนเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำให้สมาธิของคุณพังทลายราวกับถูกระเบิด และกลับมาโฟกัสได้อีกครั้งก็เหมือนภารกิจที่เป็นไปไม่ได้ 💣

แม้ว่า AutoSilent จะไม่ได้ออกแบบมาเฉพาะสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) และไม่สามารถช่วยสร้างกิจวัตรหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ แต่แอป iOS ที่มีประโยชน์นี้สามารถเป็นอาวุธสำคัญในการช่วยให้คุณมีสมาธิและต่อสู้กับปัญหาการเสียสมาธิได้

แม้ว่าคุณจะไม่สามารถคาดเดาได้ว่าโทรศัพท์ของคุณจะดังขึ้นเมื่อใด แต่คุณสามารถ มั่นใจได้ว่าเสียงจะไม่รบกวนกิจกรรมของคุณ ด้วย AutoSilent แอปนี้จะปิดเสียงโทรศัพท์โดยอัตโนมัติในช่วงเวลาที่คุณกำหนด ช่วยให้คุณสามารถทำกิจกรรมให้เสร็จสมบูรณ์และลดความเสี่ยงจากการถูกรบกวน 📴

นอกเหนือจากการปิดเสียงโทรศัพท์ของคุณในช่วงเวลาที่กำหนดไว้แล้ว AutoSilent ยังสามารถ ตรวจจับตำแหน่งของคุณ (หากคุณอนุญาต) และปิดเสียงอุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณอยู่ที่โรงเรียน ที่ทำงาน โรงภาพยนตร์ หรือห้องสมุด

AutoSilent สามารถ ซิงค์กับปฏิทินของคุณ และปิดเสียงโทรศัพท์ของคุณโดยอัตโนมัติระหว่างการประชุมได้

คุณสมบัติเด่นของ AutoSilent

  • ใช้งานง่าย
  • ซิงค์กับปฏิทินของคุณโดยอัตโนมัติ
  • ช่วยให้คุณรักษาสมาธิในสถานการณ์ต่างๆ
  • ลดสิ่งรบกวนสมาธิ
  • สามารถทำให้อุปกรณ์ของคุณเงียบได้ตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

ข้อจำกัดของ AutoSilent

  • คุณต้องปิดใช้งานเหตุการณ์ทีละอย่างหากคุณต้องการปิดการใช้งานแอป
  • เวอร์ชันฟรีมีคุณสมบัติจำกัด

ราคา AutoSilent

  • 1.99 ดอลลาร์ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว AutoSilent

  • App Store: 3. 9/5 (150+ รีวิว)

6. SimpleMind Pro – เหมาะที่สุดสำหรับการมองเห็นภาพงาน

ภาพหน้าจอของ SimpleMind Pro
ผ่าน:SimpleMind

หากคุณนึกถึงความคิดและไอเดียของคุณเป็นกองหนังสือที่กระจัดกระจายไปทั่วห้อง SimpleMind Pro จะทำหน้าที่เป็นชั้นวางหนังสือเพื่อช่วยจัดระเบียบห้องสมุดของคุณให้เรียบร้อยและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 📚

SimpleMind Pro มอบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการจัดการทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวของคุณ ด้วย ตัวเลือกการแสดงผลที่ยอดเยี่ยม คุณสามารถสร้างแผนผังความคิดที่ใช้งานได้จริงและสวยงาม พร้อมทั้งจัดระเบียบความคิดของคุณให้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง 🛤️

แอปนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์และสามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะได้ ใช้การออกแบบแบบ ลากและวาง เพื่อจัดระเบียบและปรับโครงสร้างใหม่ เพิ่มช่องทำเครื่องหมายในรายการสิ่งที่ต้องทำ แทรกแถบความคืบหน้า เชื่อมโยงหัวข้อ และแนบไฟล์

ตัวเลือกการแชร์ของแอปช่วยให้คุณสามารถพิมพ์แผนผังความคิดของคุณ, แชร์เป็นไฟล์ PDF, สร้างสไลด์โชว์, หรือส่งออกไปยังปฏิทินของคุณได้

SimpleMind Pro มีให้บริการบนอุปกรณ์ Mac, Windows, iOS และ Android หากคุณเข้าถึงแพลตฟอร์มจากหลายอุปกรณ์ คุณจะยินดีที่ทราบว่ามัน ซิงค์โดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SimpleMind Pro

  • ติดตั้งและใช้งานได้ง่าย
  • อัดแน่นด้วยคุณสมบัติที่ปรับแต่งได้สำหรับการสร้างแผนผังความคิดที่ดึงดูดสายตาและใช้งานได้จริง
  • การแชร์และส่งออกแผนผังความคิดที่ง่ายดาย
  • ทำงานบนหลายแพลตฟอร์มและซิงค์ได้อย่างราบรื่น

ข้อจำกัดของ SimpleMind Pro

  • ผู้ใช้บางรายพบข้อบกพร่องในแอปมือถือของพวกเขา
  • แอปนี้ดูแตกต่างเล็กน้อยบน Windows และ Mac

ราคาของ SimpleMind Pro

  • แอนดรอยด์: $8. 49
  • iOS: $10. 99
  • Windows: เยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อดูตัวเลือกราคา
  • Mac: เยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อดูตัวเลือกราคา

SimpleMind Pro คะแนนและรีวิว

  • App Store: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
  • Google Play: 4. 7/5 (20,000+ รีวิว)

7. Dwellingright – เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ

ภาพหน้าจอของ Dwellingright
ผ่านทาง:Dwellingright

การมองข้ามสิ่งต่าง ๆ ไปบ้างเป็นธรรมชาติของมนุษย์ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) มักมีแนวโน้มที่จะทำเช่นนี้บ่อยกว่าคนอื่น ๆ แม้ว่าการลืมทิ้งขยะอาจไม่ก่อให้เกิดผลร้ายแรง แต่การลืมจดทะเบียนรถยนต์หรือลืมให้อาหารสัตว์เลี้ยงของคุณอาจไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย

Dwellingright คือแอปที่สมบูรณ์แบบสำหรับการป้องกันสถานการณ์เช่นนี้ มัน ทำหน้าที่เป็นฮาร์ดไดรฟ์ภายนอกของคุณ ที่คุณสามารถคัดลอกทุกงานเล็ก ๆ (และงานที่ไม่เล็กนัก) ที่คุณต้องทำให้เสร็จในอนาคตอันใกล้และไกล

เพิ่มงานและจัดหมวดหมู่ตามบริบทของงานนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถมีรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับการเดินทาง งานบ้าน หรือการนัดหมายทางการแพทย์

ด้วย ความสามารถของ AI Dwellingright สามารถคาดการณ์งานที่กำลังจะมาถึงและช่วยให้คุณกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดระเบียบกิจวัตรและการวางแผนล่วงหน้าได้ 🦾

คุณอาศัยอยู่กับครอบครัว, เพื่อนร่วมห้อง, หรือคู่ครอง? Dwellingright ให้คุณสามารถติดต่อสื่อสารกับพวกเขาได้ และจัดระเบียบว่าใครควรทำอะไรเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและการสื่อสารผิดพลาด

คุณสมบัติเด่นของ Dwellingright

  • ช่วยให้คุณจัดระเบียบงานเป็นหมวดหมู่
  • พร้อมใช้งานบนอุปกรณ์ Android และ iOS
  • ให้คำแนะนำโดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์
  • ให้คุณเชื่อมต่อกับสมาชิกในครอบครัวและจัดการงานร่วมกันได้
  • ให้คุณแนบเอกสารและรูปภาพกับรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณ
  • ไม่จำเป็นต้องสมัครสมาชิก

ข้อจำกัดของสิทธิในการอยู่อาศัย

  • ไม่มีให้บริการในทุกพื้นที่
  • ผู้ใช้บางรายระบุว่าแอปส่งอีเมลจำนวนมากโดยไม่มีวิธียกเลิกการสมัครที่ชัดเจน

ราคาของ Dwellingright

  • ฟรี

การจัดอันดับและรีวิว Dwellingright

  • App Store: 4. 7/5 (10+ รีวิว)
  • Google Play: 3/5 (50+ รีวิว)

8. ความจดจ่อของสมอง – เหมาะที่สุดสำหรับการมีสมาธิ

ภาพหน้าจอของ Brain Focus
ผ่าน:Google Play

Brain Focus เป็นแอปจัดการเวลาสำหรับมือถือเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนเกมได้สำหรับผู้ที่กำลังดิ้นรนเพื่อมุ่งเน้นไปที่งานที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมและกำหนดลำดับความสำคัญ

แอปนี้ อิงจากเทคนิคยอดนิยม เช่น 52/17 และ Pomodoro ซึ่งอาศัยการทำงานในช่วงเวลาที่กำหนดและพักระหว่างช่วง ด้วย Brain Focus คุณสามารถปรับระยะเวลาของแต่ละช่วงการทำงานได้ตามต้องการ

Brain Focus ใช้งานง่ายอย่างเหลือเชื่อ—เพียงตั้งระยะเวลาสำหรับช่วงทำงานและช่วงพัก แล้วปล่อยให้แอปนำทางคุณในการปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนการทำงานของคุณ

เมื่อคุณทำภารกิจใด ๆ เสร็จสิ้นแล้ว คุณสามารถเปรียบเทียบเวลาที่ประมาณการไว้กับเวลาที่ใช้จริงเพื่อดูว่าคุณอยู่ในตำแหน่งใด

เนื่องจากสิ่งรบกวนเป็นหนึ่งในศัตรูที่เลวร้ายที่สุดสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) หลายคน แอปนี้จึงช่วยให้คุณ ปิด Wi-Fi และปิดเสียงเรียกเข้า ระหว่างช่วงทำงานได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดความเสี่ยงของการถูกรบกวนให้น้อยลง

หากเซสชั่นเพิ่งจบลง แต่คุณรู้สึกพร้อมที่จะดำเนินการต่อ คุณสามารถข้ามการพักได้ และทำให้เสร็จได้เร็วขึ้น 💨

คุณสมบัติเด่นของ Brain Focus

  • ให้คุณปรับแต่งระยะเวลาของช่วงทำงานและช่วงพักได้
  • สามารถปิด Wi-Fi และปิดเสียงอุปกรณ์ของคุณได้
  • ให้คุณวัดเวลาในการทำงานให้เสร็จสิ้นตามภารกิจที่เฉพาะเจาะจง
  • ให้คุณจัดหมวดหมู่ภารกิจ

ข้อจำกัดของ Brain Focus

  • ผู้ใช้ร้องเรียนเกี่ยวกับการขาดเวอร์ชันเดสก์ท็อป
  • ผู้ใช้หลายคนระบุว่าแอปนี้ทำให้แบตเตอรี่หมดเร็ว
  • มีให้บริการเฉพาะบนอุปกรณ์ Android เท่านั้น

ราคาของ Brain Focus

  • ดาวน์โหลดฟรี มีบริการซื้อในแอป

คะแนนและรีวิว Brain Focus

  • Google Play: 4. 5/5 (14,500+ รีวิว)

9. งานที่เสร็จแล้ว – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดหมวดหมู่งาน

ภาพหน้าจอของรายการสิ่งที่ต้องทำที่เสร็จสิ้นแล้ว
ผ่าน:App Store

มีแอปมากมายที่ช่วยให้คุณสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้คุณจัดการวันของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ในความพยายามที่จะช่วยให้คุณมีประสิทธิผลมากขึ้น นักพัฒนาแอปหลายคนกลับเลือกเส้นทางที่ผิดและจบลงด้วยการทำให้ซับซ้อนเกินไป 🪢

หากคุณต้องการแอปที่มีอินเทอร์เฟซเรียบง่าย ไม่รกตา และยึดมั่นในจุดประสงค์หลัก—ให้คุณสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำได้อย่างเดียวเท่านั้น—ไม่ต้องมองหาที่ไหนอีกแล้ว Clear Todos คือคำตอบ! แอปนี้ช่วยให้คุณสร้างงานและจัดกลุ่มงานเหล่านั้นเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อความเป็นระเบียบและป้องกันความสับสน

มุมมองวันนี้ ของแอปเป็นเหมือนตัวช่วยเตือนความจำที่มีประโยชน์ ช่วยให้คุณสามารถติดตามงานที่วางแผนไว้สำหรับวันนั้นได้โดยไม่พลาดสิ่งสำคัญ 🎶

เมื่อคุณทำภารกิจเสร็จสิ้น คุณสามารถขีดฆ่ามันออกและเพลิดเพลินกับความรู้สึกของความสำเร็จและความพอใจ! ❎

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของรายการสิ่งที่ต้องทำที่ชัดเจน

  • อินเทอร์เฟซที่ปราศจากความรกรุงรัง
  • คุณสมบัติที่เรียบง่ายเหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น
  • ให้คุณจัดกลุ่มงานเป็นหมวดหมู่
  • วันนี้ แสดงรายการงานที่ต้องทำในวันนี้
  • ตัวเลือกการปรับแต่งส่วนบุคคล

ลบข้อจำกัดของรายการที่ต้องทำ

  • มีให้บริการเฉพาะผู้ใช้ iOS เท่านั้น

ราคาชัดเจนของงานที่ต้องทำ

  • ฟรี แต่มีการซื้อในแอป

ล้างการให้คะแนนและรีวิวของรายการที่ต้องทำ

  • App Store: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

10. Productive—Habit Tracker – เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามนิสัย

ตัวติดตามนิสัยที่สร้างสรรค์
ผ่านทาง:Productivepp

Productive—Habit Tracker เป็นหนึ่งในแอปวางแผนที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) ช่วยให้คุณ สร้างกิจวัตรที่ดี รักษาวินัยในตนเอง และพัฒนา ตนเอง ได้ดีขึ้น แอปนี้ช่วยให้คุณวางแผนทุกส่วนของวัน ตั้งแต่กิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ เช่น การดูแลผิวหน้าตอนกลางคืน ไปจนถึงงานหรือภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานหรือการเรียน

คุณสามารถทิ้งบันทึกไว้สำหรับนิสัยทุกข้อเพื่อติดตามความก้าวหน้าของคุณและดูว่าส่วนใดต้องการความสนใจเพิ่มเติม

แอปนี้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยส่วนตัวของคุณโดยเสนอ เคล็ดลับการสร้างนิสัยและข้อความสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อช่วยให้คุณทำงานไปสู่เป้าหมายของคุณ หากคุณเป็นคนชอบแข่งขัน คุณจะชื่นชอบ ตัวเลือกการแข่งขัน ซึ่งคุณสามารถแข่งขันกับผู้ใช้คนอื่นๆ ทั่วโลกได้

Productive—Habit Tracker สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ ช่วยให้คุณสร้างโลกส่วนตัวที่ทุกสิ่งหมุนรอบกิจกรรมของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Productive—Habit Tracker

  • ช่วยให้คุณสร้างนิสัยที่ดีต่อสุขภาพและรักษาแรงจูงใจ
  • มีคุณสมบัติการวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของคุณ
  • พร้อมใช้งานบนอุปกรณ์ Android และ iOS
  • ให้คุณแข่งขันกับผู้ใช้คนอื่น
  • มาพร้อมกับตัวเลือกการปรับแต่งที่ยอดเยี่ยม

มีประสิทธิภาพ—ข้อจำกัดของตัวติดตามนิสัย

  • คุณสมบัติขั้นสูงมีให้เฉพาะในเวอร์ชันพรีเมียมเท่านั้น
  • ผู้ใช้บางรายได้กล่าวถึงปัญหาบั๊ก

ราคาของ Productive—Habit Tracker

  • ฟรี แต่มีการซื้อในแอป

มีประสิทธิผล—แอปติดตามนิสัย รีวิวและคะแนน

  • Google Play: 4/5 (16,000+ รีวิว)
  • App Store: 4. 6/5 (88,500+ รีวิว)

กลับมาควบคุมชีวิตด้วยแอปสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น

แอป ADHD เปรียบเสมือนสะพานที่ช่วยให้คุณข้ามแม่น้ำที่อันตรายและไปถึงดินแดนแห่งประสิทธิภาพและการจัดระเบียบได้อย่างปลอดภัย 🌉

เครื่องมือที่น่าทึ่งเหล่านี้เต็มไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณเปลี่ยนแปลงวันของคุณให้ดีขึ้น จัดการตารางเวลาของคุณได้อย่างง่ายดาย และกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการวางแผน 😎