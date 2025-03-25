10 แอป ADHD ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใหญ่ในปี 2025 (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือและกลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาให้เป็นคำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัย หรือการรักษาโรคสมาธิสั้น (ADHD) หรือภาวะสุขภาพอื่นใด
เมื่อใช้ชีวิตอยู่กับโรคสมาธิสั้น (โรคสมาธิสั้น) แม้แต่กิจกรรมที่ดูเหมือนง่ายที่สุดก็อาจรู้สึกเหมือนกับการพยายามเคลื่อนภูเขาตามรายงานของ CDC นี่เป็นปัญหาที่เผชิญโดยผู้ใหญ่ชาวอเมริกันประมาณร้อยละ 4.4 โดยมีความชุกสูงกว่าในเพศชาย (ร้อยละ 5.4) เมื่อเทียบกับเพศหญิง (ร้อยละ 3.2) และพบได้บ่อยที่สุดในบุคคลที่ไม่ใช่ชาวฮิสแปนิกเชื้อสายขาว นี่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการค้นหาวิธีการรับมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีการวินิจฉัยนี้
อาการทั่วไปของ ADHD ในผู้ใหญ่ ได้แก่ การมีปัญหาในการจดจ่อ การจัดระเบียบสิ่งต่าง ๆ และการมีปัญหาในการทำตามขั้นตอนหรือภารกิจที่สำคัญให้สำเร็จลุล่วง สิ่งนี้อาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้านายของคุณส่งข้อความมาถามว่า "วันนี้คุณทำอะไรสำเร็จบ้าง?" และคุณไม่มีอะไรจะแสดงให้ดูเลย! โชคดีที่มีวิธีบางอย่างที่จะช่วยให้ผู้คนจัดระเบียบตัวเอง จัดลำดับความสำคัญของงาน และยึดมั่นในกำหนดเวลาที่สำคัญ แอปสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) เต็มไปด้วยฟีเจอร์ที่ช่วยจัดโครงสร้างวันของคุณและช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่เป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การเรียน หรือแม้แต่เรื่องง่ายๆ อย่างการสร้างรายการซื้อของ 🛒
ในบทความนี้ เราจะแนะนำแอป ADHDที่ดีที่สุด 10แอปสำหรับการจัดระเบียบงานสำคัญในชีวิตหรือที่ทำงาน เพื่อให้คุณมีวันที่ไร้ความกังวลและสามารถมีสมาธิได้มากขึ้น 💪
⏰ สรุป 60 วินาที
10 แอป ADHD ที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณมีสมาธิ
- ClickUp– เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงาน
- อินโฟลว์ – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการอาการของโรคสมาธิสั้น
- Due – เหมาะที่สุดสำหรับการต่อสู้กับความขี้ลืม
- รูทีนเนอรี่ – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเวลา
- AutoSilent – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการแจ้งเตือน
- SimpleMind Pro – เหมาะที่สุดสำหรับการมองเห็นงาน
- Dwellingright – เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ
- โฟกัสสมอง – เหมาะที่สุดสำหรับการมีสมาธิ
- รายการที่ต้องทำ – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดหมวดหมู่ของงาน
- มีประสิทธิผล—ตัวติดตามนิสัย – เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามนิสัย
คุณควรค้นหาอะไรในแอป ADHD?
แอป ADHD ที่มีประสิทธิภาพควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:
- ความสะดวกในการใช้งาน: แอปควรมีอินเทอร์เฟซที่สะอาดตา พร้อมแท็บและส่วนต่างๆ ที่จัดระเบียบอย่างดี เพื่อให้การนำทางเป็นเรื่องง่าย
- คุณสมบัติด้านประสิทธิภาพและการวางแผน: ควรมีตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับการสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ การจัดโครงสร้างกิจกรรมประจำวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน รวมถึงการจัดการงานหรือกำหนดวันครบกำหนด
- ความหลากหลาย: แอปที่ใช้งานง่ายควรทำงานได้อย่างราบรื่นบนระบบปฏิบัติการต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน
- เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกัน: แอป ADHD ควรอนุญาตให้คุณเพิ่มผู้อื่นในรายการและโครงการของคุณ เพื่อให้พวกเขาสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของคุณและช่วยให้คุณรับผิดชอบ (สุดท้ายแล้วทำงานเหมือนเครื่องมือจัดการโครงการ)
- ปรับแต่งได้: คุณควรสามารถแก้ไขสี, ธีม, และสไตล์ของแอปได้ และสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับบุคลิกและความต้องการของคุณ
10 แอปที่ดีที่สุดสำหรับ ADHD ที่ควรใช้
แอปเหล่านี้ไม่ใช่ไม้กายสิทธิ์ที่จะทำให้อาการ ADHD หายไป แต่ผู้ที่มีอาการ ADHD อาจต้องการดูว่าแอปเหล่านี้อาจช่วยได้อย่างไรบ้าง
เครื่องมือเหล่านี้ยังสามารถช่วย เสริมสร้างพลังให้คุณควบคุมวันและชีวิตของคุณ และในที่สุดทำให้สิ่งต่างๆ สำเร็จลุล่วง ☑️
1.ClickUp– เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงาน
ClickUp เป็น เครื่องมือจัดการโครงการที่แข็งแกร่ง และซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันที่มีอินเทอร์เฟซที่น่าทึ่งและคุณสมบัติที่มีคุณค่ามากมายในการจัดการกำหนดส่งและงานทั้งหมดของคุณในที่เดียว
แล้วมันมาอยู่ในรายชื่อแอป ADHD ยอดนิยมได้ยังไง?
แม้ว่าจะไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาความผิดปกติในการให้ความสนใจโดยเฉพาะ แต่แพลตฟอร์มนี้ก็สามารถช่วยบรรเทาปัญหาเหล่านี้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ มันเรียกร้องให้ใช้วิธีการที่ไม่ธรรมดาแต่ก็น่าสนใจ—คิดถึงวันของคุณเหมือนเป็นโปรเจ็กต์ขนาดเล็ก ทุกโปรเจ็กต์ประกอบด้วยงานย่อยที่ต้องทำให้เสร็จเพื่อที่จะก้าวหน้าและไปถึงเส้นชัย 🏁
คล้ายกับการมอบหมายงาน วันของคุณประกอบไปด้วยกิจกรรมเล็ก ๆ ที่คุณควรทำเสร็จและขีดออกจากรายการสิ่งที่ต้องทำ เพื่อให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง และจบวันด้วยความรู้สึกพอใจและสงบ 🪷
ClickUp ช่วยให้คุณทำสิ่งนี้ได้ด้วยฟีเจอร์รายการสิ่งที่ต้องทำ สร้างหรือมอบหมายงานและงานย่อยพร้อมการแจ้งเตือนจาก ClickUp ใส่บันทึกย่อ และแนบไฟล์เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดงานสำคัญใด ๆ รายการสิ่งที่ต้องทำของ ClickUp สามารถปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่น ให้คุณสนุกกับการเปลี่ยนแบบอักษรและสีเพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
หลายคนที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) ต้องการแรงผลักดันเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวจากครอบครัว เพื่อนร่วมงาน หรือผู้จัดการClickUp Project Time Trackingช่วยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ด้วย ฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน เพิ่มคนอื่นในรายการของคุณ เพื่อให้พวกเขาสามารถติดตามโครงการของคุณและมั่นใจได้ว่าคุณจะไม่ล่าช้า
ด้วย ClickUp คุณไม่จำเป็นต้องสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำจากศูนย์—คุณสามารถใช้เทมเพลต เช่นเทมเพลตการจัดการงานของ ClickUp ซึ่งช่วยให้คุณสร้างและจัดกลุ่มงานตามลำดับความสำคัญและสถานะ และทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำ
- สนับสนุนการทำงานร่วมกัน
- ใช้งานได้บนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือ
- มีแม่แบบสำหรับการจัดระเบียบ การวางแผน และการจัดการงานมากมาย
- ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยตัวเลือกการปรับแต่ง
📮 ClickUp Insight: การสลับบริบทกำลังค่อยๆ กัดกร่อนประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณอย่างเงียบๆ งานวิจัยของเราพบว่า42% ของการถูกรบกวนในที่ทำงานเกิดจากการสลับแพลตฟอร์ม การจัดการอีเมล และการกระโดดไปมาระหว่างการประชุม แล้วจะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถกำจัดสิ่งรบกวนที่มีค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้?
ClickUp รวม เวิร์กโฟลว์ (และการแชท) ของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่เรียบง่ายและคล่องตัว เปิดตัวและจัดการงานของคุณจากแชท เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด และอื่นๆ อีกมากมาย—พร้อมฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้บริบทเชื่อมต่อ ค้นหาได้ และจัดการได้ง่าย!
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแพลตฟอร์มให้สูงสุดจำเป็นต้องอาศัยการเรียนรู้
- แอปพลิเคชันมือถืออาจได้รับประโยชน์จากการปรับปรุง
ราคาของ ClickUp
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
2. การไหลเข้า – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการอาการ ADHD
เชื่อมต่อกับทุกการเคลื่อนไหวด้วยแอปมือถือ Inflow และทำงานให้เสร็จมากขึ้นโดยไม่รู้สึกหนักใจ! ☑️
โปรดทราบว่า Inflow ไม่ใช่แอปปฏิทินหรือแอปวางแผนสำหรับการสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำอย่างละเอียดหรือการจัดการงาน แต่ Inflow จะช่วยให้คุณเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ADHD และนำความรู้นี้ไปใช้ในการจัดการอาการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แอปพลิเคชันนี้ได้รับการพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญในการรักษาโรคสมาธิสั้น (ADHD) และ อิงจากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์โดยอาศัยการบำบัดพฤติกรรมทางความคิด (CBT) ซึ่งเชื่อว่าความคิด อารมณ์ และความรู้สึกทางกายของเราทั้งหมดมีความเชื่อมโยงกัน
มันช่วยให้บุคคลสามารถเอาชนะปัญหาได้โดยการแบ่งปัญหาออกเป็นส่วนย่อย ๆ ที่สามารถจัดการได้มากขึ้น และใช้แนวทางเชิงบวกสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาในการรักษาสมาธิ
ด้วย Inflow คุณสามารถสำรวจ โมดูลที่เกี่ยวข้องกับ ADHD มากมายที่มุ่งเน้นไปที่แง่มุมต่างๆ ของความผิดปกติ ตั้งแต่ความวิตกกังวลไปจนถึงการผัดวันประกันพรุ่งและการหลีกเลี่ยง แอปนี้เปิดโอกาสให้คุณได้มองเห็นความท้าทายเฉพาะตัวของคุณและช่วยให้คุณเข้าใจถึงรากเหง้าและกลไกของปัญหาเหล่านั้น 🪟
ความรู้ที่มีค่านี้ช่วยให้คุณระบุได้ว่าวิธีการใดในการเพิ่มสมาธิและสร้างกิจวัตรประจำวันได้ผลดีที่สุดสำหรับคุณ
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมที่ Inflow นำเสนอคือ โค้ช ADHD ส่วนบุคคล ซึ่งช่วยให้คุณพัฒนาเส้นทางเฉพาะบุคคลเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณ และให้การสนับสนุนในทุกขั้นตอน
แอปยังมี ชุมชนที่น่าทึ่ง ที่คุณสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์, ได้รับการสนับสนุน, และค้นพบเคล็ดลับ ADHD.
คุณสมบัติเด่นของอินฟลู
- ใช้ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น
- มีชุมชนที่ให้การสนับสนุน
- นำเสนอทางเลือกสำหรับการสร้างกิจวัตรที่สุขภาพดีและจัดการได้
- โค้ชส่วนตัวสำหรับภาวะสมาธิสั้น
ข้อจำกัดการไหลเข้า
- ผู้ใช้บางคนกล่าวว่ามันมุ่งเน้นเฉพาะผู้ที่เพิ่งได้รับการวินิจฉัยเท่านั้น
- การทดลองใช้ฟรีที่ยาวนานขึ้นอาจเป็นประโยชน์
การกำหนดราคาขาเข้า
- เริ่มต้นที่ $0. 55 ต่อวัน
การประเมินและรีวิวการไหลเข้า
- Google Play: 4. 2/5 (1,000+ รีวิว)
- App Store: 4. 3/5 (2,500+ รีวิว)
3. Due – เหมาะที่สุดสำหรับการต่อสู้กับความขี้ลืม
Due เป็นแอปเตือนความจำที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ใหญ่ที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) โดยช่วยจัดการปัญหาการลืมและการจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไป ด้วยการตั้งเวลาเตือนที่ง่ายต่อการตั้งค่าและสามารถซิงค์ข้อมูลข้ามอุปกรณ์ต่าง ๆ ของคุณ ไม่ว่าจะเป็น iCloud หรือ Dropbox
สิ่งที่ทำให้ Due แตกต่างคือความสามารถพิเศษในการทำงานหลายตัวจับเวลาถอยหลังพร้อมกัน ทำให้เป็นเสมือนผู้ช่วยเสมือนที่เชื่อถือได้ของคุณ ไม่ว่าคุณจะต้องการติดตามการประชุมออนไลน์ครั้งถัดไป เวลาอบในเตา ภารกิจเร่งด่วน หรือเวลาที่ต้องกดกาแฟฝรั่งเศส Due มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการในแอปเดียว
ไม่เหมือนกับนาฬิกาของ iPhone ทั่วไป Due ได้ก้าวไปอีกขั้นด้วยฟีเจอร์การเลื่อนปลุกและวันที่ครบกำหนดที่ปรับแต่งได้ ซึ่งสามารถตั้งได้ละเอียดถึงนาที เพียงแค่แตะหน้าจอของคุณอย่างง่ายที่สุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ทำให้งานของคุณเป็นระเบียบด้วยตัวจับเวลาถอยหลังที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้และทำงานพร้อมกันกับตัวจับเวลาอื่น ๆ ได้
- เลือกจากธีมต่าง ๆ ตามความชอบของคุณ ไม่ว่าจะเป็นพื้นหลังหน้าจอแบบมืด สว่าง หรือสดใส
- การเลื่อนการแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องและการเลื่อนอัตโนมัติจนกว่าการแจ้งเตือนจะถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์
- กำหนดวันครบกำหนดได้อย่างแม่นยำถึงระดับนาที
เนื่องจากข้อจำกัด
- การตั้งเวลาหลายตัวพร้อมกันมากเกินไปอาจทำให้หน้าจอของคุณรก และทำให้การจัดการเวลาของคุณดูไม่เป็นระเบียบมากขึ้น
- โครงสร้างการกำหนดราคาค่อนข้างซับซ้อน และอาจนำไปสู่ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมหรือการสมัครสมาชิกเพื่อเข้าถึงคุณสมบัติบางอย่างในระยะยาว
- น่าเสียดายที่ Due เป็นแอปพลิเคชันเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ของ Apple เท่านั้น ดังนั้นผู้ใช้ Android จะต้องพลาดโอกาสนี้ไป
การกำหนดราคาที่เหมาะสม
- App Store สำหรับอุปกรณ์มือถือ, iPad และนาฬิกา: $7. 99
- Mac App Store: $14.99
คะแนนและรีวิวที่ควรพิจารณา
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
4. กิจวัตรประจำวัน – เหมาะที่สุดสำหรับการบริหารเวลา
พร้อมใช้งานบนอุปกรณ์ iOS และ Android, Routinery สามารถเป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนชีวิตสำหรับผู้ที่มีภาวะ ADHD ได้ แต่ก็สามารถช่วยเหลือทุกคนที่กำลังดิ้นรนกับ การมองไม่เห็นเวลา ได้เช่นกัน ⏰
แอปนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยคุณวางแผนตารางเวลาของคุณอย่างละเอียดที่สุด และทำตามแผนนั้นได้ด้วยความช่วยเหลือจากคำเตือนที่เป็นมิตรบนอุปกรณ์มือถือของคุณ
Routinery ช่วยให้คุณสร้างงานและกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนสำหรับแต่ละงานเพื่อหลีกเลี่ยงการคิดมากเกินไปและเสียเวลา ฟีเจอร์ การแจ้งเตือนด้วยเสียงและตัวจับเวลาแบบภาพ ช่วยให้คุณสามารถติดตามกิจวัตรประจำวันของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจว่าคุณจะไม่หลงทาง 🚶
แอปนี้ ให้รางวัลความสม่ำเสมอด้วยตราสัญลักษณ์ ที่ทำให้คุณรู้สึกถึงความสำเร็จและกระตุ้นให้คุณทำต่อไป
หากวันของคุณไม่เป็นไปตามแผน คุณไม่ต้องกังวล เพราะ Routinery ให้คุณ จัดเรียงงานใหม่และสร้างกิจวัตรที่อัปเดต ที่เหมาะกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
แอปทำงานอยู่เบื้องหลังแม้ว่าคุณไม่ได้เปิดขึ้นมา คุณจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการพลาดการแจ้งเตือนและการรบกวนกิจวัตรของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของระบบประจำวัน
- อัดแน่นด้วยฟีเจอร์สำหรับการสร้างตารางเวลาประจำวันและกิจวัตร
- ให้รางวัลความสม่ำเสมอด้วยเหรียญตรา
- มีเสียงเตือนที่สร้างกำลังใจ
- กิจวัตรที่ปรับเปลี่ยนได้สำหรับการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดในกิจวัตร
- เหมาะสำหรับทุกคนที่กำลังประสบปัญหาการจัดการเวลา
ข้อจำกัดที่เป็นกิจวัตร
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีการค้างเป็นครั้งคราว
- ผู้ใช้หลายคนประสบปัญหาการซิงค์
การกำหนดราคาแบบเป็นกิจวัตร
- ฟรี (อนุญาตให้ใช้สองโปรแกรมฟรี)
- รูทีนารี พรีเมียม: $3.99/เดือน $18.99 สำหรับหกเดือน $27.49/ปี
- 3.99 ดอลลาร์/เดือน
- 18.99 สำหรับหกเดือน
- 27.49 ดอลลาร์ต่อปี
- 3.99 ดอลลาร์/เดือน
- 18.99 สำหรับหกเดือน
- 27.49 ดอลลาร์ต่อปี
การให้คะแนนและรีวิวตามกิจวัตร
- Google Play: 4. 6/5 (10,500+ รีวิว)
- App Store: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
5. AutoSilent – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการแจ้งเตือน
เมื่อมีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) ความรบกวนเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำให้สมาธิของคุณพังทลายราวกับถูกระเบิด และกลับมาโฟกัสได้อีกครั้งก็เหมือนภารกิจที่เป็นไปไม่ได้ 💣
แม้ว่า AutoSilent จะไม่ได้ออกแบบมาเฉพาะสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) และไม่สามารถช่วยสร้างกิจวัตรหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ แต่แอป iOS ที่มีประโยชน์นี้สามารถเป็นอาวุธสำคัญในการช่วยให้คุณมีสมาธิและต่อสู้กับปัญหาการเสียสมาธิได้
แม้ว่าคุณจะไม่สามารถคาดเดาได้ว่าโทรศัพท์ของคุณจะดังขึ้นเมื่อใด แต่คุณสามารถ มั่นใจได้ว่าเสียงจะไม่รบกวนกิจกรรมของคุณ ด้วย AutoSilent แอปนี้จะปิดเสียงโทรศัพท์โดยอัตโนมัติในช่วงเวลาที่คุณกำหนด ช่วยให้คุณสามารถทำกิจกรรมให้เสร็จสมบูรณ์และลดความเสี่ยงจากการถูกรบกวน 📴
นอกเหนือจากการปิดเสียงโทรศัพท์ของคุณในช่วงเวลาที่กำหนดไว้แล้ว AutoSilent ยังสามารถ ตรวจจับตำแหน่งของคุณ (หากคุณอนุญาต) และปิดเสียงอุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณอยู่ที่โรงเรียน ที่ทำงาน โรงภาพยนตร์ หรือห้องสมุด
AutoSilent สามารถ ซิงค์กับปฏิทินของคุณ และปิดเสียงโทรศัพท์ของคุณโดยอัตโนมัติระหว่างการประชุมได้
คุณสมบัติเด่นของ AutoSilent
- ใช้งานง่าย
- ซิงค์กับปฏิทินของคุณโดยอัตโนมัติ
- ช่วยให้คุณรักษาสมาธิในสถานการณ์ต่างๆ
- ลดสิ่งรบกวนสมาธิ
- สามารถทำให้อุปกรณ์ของคุณเงียบได้ตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณ
ข้อจำกัดของ AutoSilent
- คุณต้องปิดใช้งานเหตุการณ์ทีละอย่างหากคุณต้องการปิดการใช้งานแอป
- เวอร์ชันฟรีมีคุณสมบัติจำกัด
ราคา AutoSilent
- 1.99 ดอลลาร์ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว AutoSilent
- App Store: 3. 9/5 (150+ รีวิว)
6. SimpleMind Pro – เหมาะที่สุดสำหรับการมองเห็นภาพงาน
หากคุณนึกถึงความคิดและไอเดียของคุณเป็นกองหนังสือที่กระจัดกระจายไปทั่วห้อง SimpleMind Pro จะทำหน้าที่เป็นชั้นวางหนังสือเพื่อช่วยจัดระเบียบห้องสมุดของคุณให้เรียบร้อยและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 📚
SimpleMind Pro มอบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการจัดการทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวของคุณ ด้วย ตัวเลือกการแสดงผลที่ยอดเยี่ยม คุณสามารถสร้างแผนผังความคิดที่ใช้งานได้จริงและสวยงาม พร้อมทั้งจัดระเบียบความคิดของคุณให้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง 🛤️
แอปนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์และสามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะได้ ใช้การออกแบบแบบ ลากและวาง เพื่อจัดระเบียบและปรับโครงสร้างใหม่ เพิ่มช่องทำเครื่องหมายในรายการสิ่งที่ต้องทำ แทรกแถบความคืบหน้า เชื่อมโยงหัวข้อ และแนบไฟล์
ตัวเลือกการแชร์ของแอปช่วยให้คุณสามารถพิมพ์แผนผังความคิดของคุณ, แชร์เป็นไฟล์ PDF, สร้างสไลด์โชว์, หรือส่งออกไปยังปฏิทินของคุณได้
SimpleMind Pro มีให้บริการบนอุปกรณ์ Mac, Windows, iOS และ Android หากคุณเข้าถึงแพลตฟอร์มจากหลายอุปกรณ์ คุณจะยินดีที่ทราบว่ามัน ซิงค์โดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SimpleMind Pro
- ติดตั้งและใช้งานได้ง่าย
- อัดแน่นด้วยคุณสมบัติที่ปรับแต่งได้สำหรับการสร้างแผนผังความคิดที่ดึงดูดสายตาและใช้งานได้จริง
- การแชร์และส่งออกแผนผังความคิดที่ง่ายดาย
- ทำงานบนหลายแพลตฟอร์มและซิงค์ได้อย่างราบรื่น
ข้อจำกัดของ SimpleMind Pro
- ผู้ใช้บางรายพบข้อบกพร่องในแอปมือถือของพวกเขา
- แอปนี้ดูแตกต่างเล็กน้อยบน Windows และ Mac
ราคาของ SimpleMind Pro
- แอนดรอยด์: $8. 49
- iOS: $10. 99
- Windows: เยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อดูตัวเลือกราคา
- Mac: เยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อดูตัวเลือกราคา
SimpleMind Pro คะแนนและรีวิว
- App Store: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- Google Play: 4. 7/5 (20,000+ รีวิว)
7. Dwellingright – เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ
การมองข้ามสิ่งต่าง ๆ ไปบ้างเป็นธรรมชาติของมนุษย์ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) มักมีแนวโน้มที่จะทำเช่นนี้บ่อยกว่าคนอื่น ๆ แม้ว่าการลืมทิ้งขยะอาจไม่ก่อให้เกิดผลร้ายแรง แต่การลืมจดทะเบียนรถยนต์หรือลืมให้อาหารสัตว์เลี้ยงของคุณอาจไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย
Dwellingright คือแอปที่สมบูรณ์แบบสำหรับการป้องกันสถานการณ์เช่นนี้ มัน ทำหน้าที่เป็นฮาร์ดไดรฟ์ภายนอกของคุณ ที่คุณสามารถคัดลอกทุกงานเล็ก ๆ (และงานที่ไม่เล็กนัก) ที่คุณต้องทำให้เสร็จในอนาคตอันใกล้และไกล
เพิ่มงานและจัดหมวดหมู่ตามบริบทของงานนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถมีรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับการเดินทาง งานบ้าน หรือการนัดหมายทางการแพทย์
ด้วย ความสามารถของ AI Dwellingright สามารถคาดการณ์งานที่กำลังจะมาถึงและช่วยให้คุณกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดระเบียบกิจวัตรและการวางแผนล่วงหน้าได้ 🦾
คุณอาศัยอยู่กับครอบครัว, เพื่อนร่วมห้อง, หรือคู่ครอง? Dwellingright ให้คุณสามารถติดต่อสื่อสารกับพวกเขาได้ และจัดระเบียบว่าใครควรทำอะไรเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและการสื่อสารผิดพลาด
คุณสมบัติเด่นของ Dwellingright
- ช่วยให้คุณจัดระเบียบงานเป็นหมวดหมู่
- พร้อมใช้งานบนอุปกรณ์ Android และ iOS
- ให้คำแนะนำโดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์
- ให้คุณเชื่อมต่อกับสมาชิกในครอบครัวและจัดการงานร่วมกันได้
- ให้คุณแนบเอกสารและรูปภาพกับรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณ
- ไม่จำเป็นต้องสมัครสมาชิก
ข้อจำกัดของสิทธิในการอยู่อาศัย
- ไม่มีให้บริการในทุกพื้นที่
- ผู้ใช้บางรายระบุว่าแอปส่งอีเมลจำนวนมากโดยไม่มีวิธียกเลิกการสมัครที่ชัดเจน
ราคาของ Dwellingright
- ฟรี
การจัดอันดับและรีวิว Dwellingright
- App Store: 4. 7/5 (10+ รีวิว)
- Google Play: 3/5 (50+ รีวิว)
8. ความจดจ่อของสมอง – เหมาะที่สุดสำหรับการมีสมาธิ
Brain Focus เป็นแอปจัดการเวลาสำหรับมือถือเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนเกมได้สำหรับผู้ที่กำลังดิ้นรนเพื่อมุ่งเน้นไปที่งานที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมและกำหนดลำดับความสำคัญ
แอปนี้ อิงจากเทคนิคยอดนิยม เช่น 52/17 และ Pomodoro ซึ่งอาศัยการทำงานในช่วงเวลาที่กำหนดและพักระหว่างช่วง ด้วย Brain Focus คุณสามารถปรับระยะเวลาของแต่ละช่วงการทำงานได้ตามต้องการ
Brain Focus ใช้งานง่ายอย่างเหลือเชื่อ—เพียงตั้งระยะเวลาสำหรับช่วงทำงานและช่วงพัก แล้วปล่อยให้แอปนำทางคุณในการปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนการทำงานของคุณ
เมื่อคุณทำภารกิจใด ๆ เสร็จสิ้นแล้ว คุณสามารถเปรียบเทียบเวลาที่ประมาณการไว้กับเวลาที่ใช้จริงเพื่อดูว่าคุณอยู่ในตำแหน่งใด
เนื่องจากสิ่งรบกวนเป็นหนึ่งในศัตรูที่เลวร้ายที่สุดสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) หลายคน แอปนี้จึงช่วยให้คุณ ปิด Wi-Fi และปิดเสียงเรียกเข้า ระหว่างช่วงทำงานได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดความเสี่ยงของการถูกรบกวนให้น้อยลง
หากเซสชั่นเพิ่งจบลง แต่คุณรู้สึกพร้อมที่จะดำเนินการต่อ คุณสามารถข้ามการพักได้ และทำให้เสร็จได้เร็วขึ้น 💨
คุณสมบัติเด่นของ Brain Focus
- ให้คุณปรับแต่งระยะเวลาของช่วงทำงานและช่วงพักได้
- สามารถปิด Wi-Fi และปิดเสียงอุปกรณ์ของคุณได้
- ให้คุณวัดเวลาในการทำงานให้เสร็จสิ้นตามภารกิจที่เฉพาะเจาะจง
- ให้คุณจัดหมวดหมู่ภารกิจ
ข้อจำกัดของ Brain Focus
- ผู้ใช้ร้องเรียนเกี่ยวกับการขาดเวอร์ชันเดสก์ท็อป
- ผู้ใช้หลายคนระบุว่าแอปนี้ทำให้แบตเตอรี่หมดเร็ว
- มีให้บริการเฉพาะบนอุปกรณ์ Android เท่านั้น
ราคาของ Brain Focus
- ดาวน์โหลดฟรี มีบริการซื้อในแอป
คะแนนและรีวิว Brain Focus
- Google Play: 4. 5/5 (14,500+ รีวิว)
9. งานที่เสร็จแล้ว – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดหมวดหมู่งาน
มีแอปมากมายที่ช่วยให้คุณสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้คุณจัดการวันของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ในความพยายามที่จะช่วยให้คุณมีประสิทธิผลมากขึ้น นักพัฒนาแอปหลายคนกลับเลือกเส้นทางที่ผิดและจบลงด้วยการทำให้ซับซ้อนเกินไป 🪢
หากคุณต้องการแอปที่มีอินเทอร์เฟซเรียบง่าย ไม่รกตา และยึดมั่นในจุดประสงค์หลัก—ให้คุณสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำได้อย่างเดียวเท่านั้น—ไม่ต้องมองหาที่ไหนอีกแล้ว Clear Todos คือคำตอบ! แอปนี้ช่วยให้คุณสร้างงานและจัดกลุ่มงานเหล่านั้นเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อความเป็นระเบียบและป้องกันความสับสน
มุมมองวันนี้ ของแอปเป็นเหมือนตัวช่วยเตือนความจำที่มีประโยชน์ ช่วยให้คุณสามารถติดตามงานที่วางแผนไว้สำหรับวันนั้นได้โดยไม่พลาดสิ่งสำคัญ 🎶
เมื่อคุณทำภารกิจเสร็จสิ้น คุณสามารถขีดฆ่ามันออกและเพลิดเพลินกับความรู้สึกของความสำเร็จและความพอใจ! ❎
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของรายการสิ่งที่ต้องทำที่ชัดเจน
- อินเทอร์เฟซที่ปราศจากความรกรุงรัง
- คุณสมบัติที่เรียบง่ายเหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น
- ให้คุณจัดกลุ่มงานเป็นหมวดหมู่
- วันนี้ แสดงรายการงานที่ต้องทำในวันนี้
- ตัวเลือกการปรับแต่งส่วนบุคคล
ลบข้อจำกัดของรายการที่ต้องทำ
- มีให้บริการเฉพาะผู้ใช้ iOS เท่านั้น
ราคาชัดเจนของงานที่ต้องทำ
- ฟรี แต่มีการซื้อในแอป
ล้างการให้คะแนนและรีวิวของรายการที่ต้องทำ
- App Store: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
10. Productive—Habit Tracker – เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามนิสัย
Productive—Habit Tracker เป็นหนึ่งในแอปวางแผนที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) ช่วยให้คุณ สร้างกิจวัตรที่ดี รักษาวินัยในตนเอง และพัฒนา ตนเอง ได้ดีขึ้น แอปนี้ช่วยให้คุณวางแผนทุกส่วนของวัน ตั้งแต่กิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ เช่น การดูแลผิวหน้าตอนกลางคืน ไปจนถึงงานหรือภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานหรือการเรียน
คุณสามารถทิ้งบันทึกไว้สำหรับนิสัยทุกข้อเพื่อติดตามความก้าวหน้าของคุณและดูว่าส่วนใดต้องการความสนใจเพิ่มเติม
แอปนี้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยส่วนตัวของคุณโดยเสนอ เคล็ดลับการสร้างนิสัยและข้อความสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อช่วยให้คุณทำงานไปสู่เป้าหมายของคุณ หากคุณเป็นคนชอบแข่งขัน คุณจะชื่นชอบ ตัวเลือกการแข่งขัน ซึ่งคุณสามารถแข่งขันกับผู้ใช้คนอื่นๆ ทั่วโลกได้
Productive—Habit Tracker สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ ช่วยให้คุณสร้างโลกส่วนตัวที่ทุกสิ่งหมุนรอบกิจกรรมของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Productive—Habit Tracker
- ช่วยให้คุณสร้างนิสัยที่ดีต่อสุขภาพและรักษาแรงจูงใจ
- มีคุณสมบัติการวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของคุณ
- พร้อมใช้งานบนอุปกรณ์ Android และ iOS
- ให้คุณแข่งขันกับผู้ใช้คนอื่น
- มาพร้อมกับตัวเลือกการปรับแต่งที่ยอดเยี่ยม
มีประสิทธิภาพ—ข้อจำกัดของตัวติดตามนิสัย
- คุณสมบัติขั้นสูงมีให้เฉพาะในเวอร์ชันพรีเมียมเท่านั้น
- ผู้ใช้บางรายได้กล่าวถึงปัญหาบั๊ก
ราคาของ Productive—Habit Tracker
- ฟรี แต่มีการซื้อในแอป
มีประสิทธิผล—แอปติดตามนิสัย รีวิวและคะแนน
- Google Play: 4/5 (16,000+ รีวิว)
- App Store: 4. 6/5 (88,500+ รีวิว)
ลองดูแอปวางแผนรายวันเหล่านี้!
กลับมาควบคุมชีวิตด้วยแอปสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น
แอป ADHD เปรียบเสมือนสะพานที่ช่วยให้คุณข้ามแม่น้ำที่อันตรายและไปถึงดินแดนแห่งประสิทธิภาพและการจัดระเบียบได้อย่างปลอดภัย 🌉
เครื่องมือที่น่าทึ่งเหล่านี้เต็มไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณเปลี่ยนแปลงวันของคุณให้ดีขึ้น จัดการตารางเวลาของคุณได้อย่างง่ายดาย และกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการวางแผน 😎