10 แอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำที่ดีที่สุดสำหรับ Mac ในปี 2025

คุณกำลังมองหาแอปจัดการงานที่สมบูรณ์แบบเพื่อช่วยให้คุณควบคุมประสิทธิภาพการทำงานของคุณอยู่หรือไม่? ไม่ต้องมองหาที่ไหนอีกแล้ว เราได้รวบรวมรายชื่อแอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับ Mac ที่จะช่วยเพิ่มอัตราการทำงานของคุณและช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้แน่นอน
ลองดูตัวเลือกยอดนิยมของเราและเริ่มทำภารกิจของคุณให้เสร็จเหมือนมืออาชีพ—ไม่มีวันพลาดกำหนดส่งงานหรือโน้ตติดเต็มไปหมดอีกต่อไป เหลือไว้แค่ความสุขจากการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มาดูแอปจัดการงานที่ต้องทำสำหรับ Mac ที่ดีที่สุดกันเลย!
คุณควรพิจารณาอะไรเมื่อเลือกแอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำที่ดีที่สุดสำหรับ Mac?
เมื่อเลือกแอปสำหรับทำรายการสิ่งที่ต้องทำบน MacBook ของคุณ มีหลายปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณา ก่อนตัดสินใจขั้นสุดท้าย ให้มองหาคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานหลักเหล่านี้:
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: สำหรับการทำงาน สำรวจแอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำที่ช่วยให้สามารถแชร์งาน แสดงความคิดเห็น และมอบหมายงานได้ รวมถึงติดตามความคืบหน้าของสมาชิกในทีม แม้แต่สำหรับงานส่วนตัวแอปที่มีคุณสมบัติการทำงานร่วมกันเหล่านี้จะช่วยให้คุณแชร์บันทึกและรายการสิ่งที่ต้องทำกับครอบครัวและเพื่อนได้
- การผสานรวมกับบุคคลที่สาม: เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ซอฟต์แวร์รายการสิ่งที่ต้องทำที่สามารถผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่คุณใช้บน Mac ของคุณอยู่แล้ว เช่น ปฏิทิน อีเมล พื้นที่ทำงานเช่น Slack และการจัดการงาน คือสิ่งที่คุณต้องการ
- ความเข้ากันได้กับหลายอุปกรณ์: หากคุณทำงานบนอุปกรณ์หลายเครื่อง เราขอแนะนำให้เลือกแพลตฟอร์มรายการสิ่งที่ต้องทำที่เข้ากันได้กับอุปกรณ์ Apple ทั้งหมดของคุณ—iPad, Apple Watch, iPhone และอื่นๆ—ไม่ใช่แค่ Mac เท่านั้น การเลือกนี้จะช่วยให้คุณเข้าถึงงานหรือบันทึกของคุณได้ทุกที่ที่สะดวกที่สุดสำหรับคุณทุกเมื่อที่ต้องการสร้างงานในแอปรายการสิ่งที่ต้องทำ
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย: ไม่ว่าคุณจะเลือกแอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับ Mac แบบไหน ควรมีอินเทอร์เฟซที่สะอาดและเรียบง่าย ความเรียบง่ายนี้จะช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลาไปกับการทำความเข้าใจแอปมากจนเหลือเวลาเพียงเล็กน้อยหรือแทบไม่มีเวลาเลยสำหรับการสร้างงานหรือจัดการงานต่างๆ
- ความสามารถในการปรับแต่ง: เมื่อคุณตัดสินใจเลือกโซลูชันรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับ Mac ของคุณ ตัวเลือกการปรับแต่งที่ยืดหยุ่นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้ ไม่ว่าจะเป็นแท็ก, ป้ายกำกับ, กำหนดเวลา, การแจ้งเตือน, และการแจ้งเตือน. คุณสมบัติเหล่านี้จะช่วยให้คุณปรับแต่งแอปให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ และได้รับคุณค่าสูงสุดจากมัน.
10 รายการสิ่งที่ต้องทำที่ดีที่สุดสำหรับ Mac
แอปสำหรับทำรายการสิ่งที่ต้องทำจะช่วยให้คุณจัดระเบียบและติดตามงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้คุณเลือกแอปที่เหมาะสมกับความต้องการส่วนตัวหรือธุรกิจของคุณ นี่คือ 10 อันดับแอปสำหรับทำรายการสิ่งที่ต้องทำบน Mac ที่เราแนะนำ
1.คลิกอัพ
ClickUp คือชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่สมบูรณ์แบบที่สุด—ด้วยฟีเจอร์ที่หลากหลายและปรับแต่งได้ตามต้องการสำหรับการจัดการงาน โครงการเอกสาร และเป้าหมาย ทำให้เป็นแอปจัดการงาน (และแพลนเนอร์ดิจิทัล) ที่เหมาะสมที่สุด แอปนี้ยังมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับโซลูชันเพิ่มประสิทธิภาพอื่นๆ กว่าพันรายการ
ดังนั้น สำหรับบุคคลที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตนเอง—และทีมที่ต้องการบรรลุ (และเกินกว่า)KPI ในการบริหารโครงการ ClickUp คือแอปจัดการงานที่ดีที่สุดสำหรับ Mac (ถ้าเราพูดเองนะ)
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- งานที่ปรับแต่งได้: ClickUp ช่วยให้คุณสร้าง มอบหมาย และติดตามหรือจัดการงานได้อย่างง่ายดาย ด้วยคุณสมบัตินี้ คุณยังสามารถทำให้โครงการใหญ่และซับซ้อนง่ายขึ้นโดยการแบ่งออกเป็นงานย่อย และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการงานให้ดียิ่งขึ้น ClickUp ช่วยให้คุณตั้งการแจ้งเตือนวันครบกำหนด จัดตารางรายการในรายการใหม่ และมอบหมายงานให้ผู้อื่นได้ตามต้องการ
- ช่องว่าง, โฟลเดอร์, และรายการ: เพื่อการติดตามที่ง่ายขึ้น ClickUp ให้โครงสร้างลำดับชั้นของโครงการที่งานถูกจัดเป็นรายการ, รายการถูกจัดหมวดหมู่เป็นโฟลเดอร์, และโฟลเดอร์ถูกบันทึกไว้ในเวิร์กสเปซ
- เทมเพลต: ประหยัดเวลาและพลังงานด้วยการใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้ของ ClickUp สำหรับกรณีการใช้งานส่วนตัวและธุรกิจต่างๆ ตั้งแต่โครงร่างโครงการไปจนถึงรายการที่ต้องดำเนินการ รายการสิ่งที่ต้องทำแบบง่ายๆรายการตรวจสอบ และอื่นๆ อีกมากมาย
- การติดตามเวลา สำหรับ Mac: ClickUp มีฟีเจอร์การจัดการเวลาที่ช่วยให้บุคคลสามารถคำนวณระยะเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ และตั้งเวลาประมาณการได้ ซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำในการวางแผนในอนาคตและลดการใช้เวลาได้อย่างมาก
- หมายเหตุ: จดบันทึกและบันทึกโครงการจากทุกที่ในโลกได้ทุกเวลาด้วย ClickUp ฟังก์ชันสมุดบันทึกช่วยให้คุณเพิ่มรายการที่ต้องทำในระหว่างเดินทางได้ เพื่อไม่ให้ลืมงานสำคัญ
- เวอร์ชันฟรีที่ครบครัน: เวอร์ชันฟรีของ ClickUp มาพร้อมกับฟีเจอร์การจัดการงานและการจัดการโครงการอื่น ๆที่คุณจะไม่ได้รับในแอปจัดการงานอื่น ๆ เหล่านี้
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เส้นทางการเรียนรู้สำหรับบางคน
- การควบคุมการตั้งค่าการแจ้งเตือนอย่างจำกัด
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป (เวอร์ชันฟรี)
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp
- G2: 4. 7/5 (6,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,600 รายการ)
2. GoodTask
GoodTask เป็นแอปจัดการงานที่ใช้งานง่ายซึ่งพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของแอปเตือนความจำและปฏิทินของ Apple โดยทำหน้าที่เป็นทั้งแอปเช็กลิสต์สำหรับงานง่าย ๆ และซอฟต์แวร์จัดการงานสำหรับโครงการที่ซับซ้อน
ในขณะที่ GoodTask เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ใช้ Mac มันยังสามารถซิงค์ได้อย่างง่ายดายกับอุปกรณ์อื่น ๆ ในระบบนิเวศของ Apple เพื่อแสดงรายการตรวจสอบให้คุณได้ทุกที่ที่คุณอยู่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GoodTask
- อินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่ยอดเยี่ยม
- การดำเนินการอย่างรวดเร็วและข้อความสั้น ๆ
- มุมมองตารางเวลาประจำวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน
- รายการอัจฉริยะ
- ผู้สร้างธีมสำหรับปรับแต่งรูปลักษณ์ของแอปของคุณ
ข้อจำกัดของ GoodTask
- เว็บแอปพลิเคชันมีความเสี่ยงต่อการเกิดข้อผิดพลาดและหยุดทำงาน
- การอัปเดต iOS ใหม่บางครั้งอาจทำให้เกิดปัญหาด้านประสิทธิภาพ
- ไม่มีคุณสมบัติเหมือนแอปการจัดการโครงการอื่น ๆ ในรายการนี้
ราคาของ GoodTask
- 39.99
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า GoodTask
- G2: ไม่พร้อมใช้งาน
- Capterra: ไม่พร้อมใช้งาน
3. สิ่งที่ 3
Things 3 ซึ่งพัฒนาโดย Cultured Code เป็นผู้จัดการงานชั้นนำสำหรับการวางแผนประจำวัน การจัดการโครงการ และการติดตามความคืบหน้า การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์และอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ราบรื่นทำให้ได้รับความนิยมจากผู้ใช้และได้รับการยอมรับในฐานะผู้ชนะรางวัลการออกแบบของ Apple ถึงสองครั้ง
แอปพลิเคชันเฉพาะทางสำหรับอุปกรณ์ Apple,Things 3ยังช่วยให้ชีวิตของผู้ใช้สะดวกยิ่งขึ้นด้วยการผสานการทำงานกับพื้นที่ทำงานต่าง ๆ เช่น Slack และรองรับการแชร์โปรเจกต์
สิ่งที่ดีที่สุด 3 อย่างของ Things 3
- กิจกรรมปฏิทินและมุมมองสำหรับการแจ้งเตือนงานและการประชุม
- ซื้อแอปครั้งเดียว/ชำระเงินครั้งเดียว (ตลอดไป)
- การออกแบบที่เน้นความสวยงาม
- รายการที่กำลังจะมาถึง – สำหรับการวางแผนสัปดาห์ของคุณล่วงหน้า
- แท็กสำหรับการจัดกลุ่มงาน
- รายการตรวจสอบ
สิ่งของ 3 ข้อจำกัด
- ไม่มีเวอร์ชันฟรี
- ไม่มีอินเทอร์เฟซเว็บแอป
- ขาดคุณสมบัติการทำงานร่วมกัน
ราคาของ Things 3:
- สำหรับ Mac: $49.99
- สำหรับ Apple Watch และ iPhone: $9.99
- สำหรับไอแพด: $19.99
- ชุดครบ: 80 ดอลลาร์
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า 3
- G2: 4. 4/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/ 5 (130+ รีวิว)
โบนัส:แอปจัดการงานสำหรับ Mac!
4. Todoist
หนึ่งในแอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำและผู้จัดการงานที่ได้รับความนิยมมากที่สุด Todoist ช่วยให้คุณแบ่งงานออกเป็นงานย่อยและจัดลำดับความสำคัญได้ตามต้องการ แม้ว่าจะเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเครื่องมือวางแผนชีวิตและการทำงานร่วมกันในครอบครัวและเพื่อนฝูง แต่ Todoist ยังมีแผนธุรกิจสำหรับทีมที่ต้องการจัดการงานอย่างเป็นทางการได้ดีขึ้นอีกด้วย
อินเทอร์เฟซผู้ใช้และแดชบอร์ดที่เรียบง่ายของแอปช่วยให้ผู้ใช้ Mac สามารถจัดระเบียบงาน ประเมินความคืบหน้า รับผิดชอบต่อเป้าหมาย และบรรลุผลสำเร็จในแต่ละวันได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist
- รายการที่สามารถปรับแต่งได้
- แม่แบบโครงการ
- การแจ้งเตือน
- การผสานรวม
- กรองมุมมอง
- งานย่อย
ข้อจำกัดของ Todoist
- คุณสมบัติการร่วมมือพื้นฐาน; ไม่เหมาะสำหรับการจัดการโครงการที่ซับซ้อนหรือขั้นสูง
- สามารถใช้ได้เฉพาะเมื่อมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเท่านั้น; ไม่สามารถใช้งานแบบออฟไลน์ได้
ราคาของ Todoist
- ฟรี
- ข้อดี: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Todoist
- G2: 4. 4/5 (750 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (2200+ รีวิว)
5. OmniFocus
OmniFocus จาก The Omni Group ได้รับการออกแบบมาสำหรับมืออาชีพที่มีงานยุ่งและอาจรู้สึกหนักใจกับงานและโครงการหลายอย่าง หากคุณต้องจัดการกับงานที่ซับซ้อนทุกวัน คุณควรพิจารณาใช้ OmniFocus เป็นแอปจัดการงานที่ต้องทำบน Mac ของคุณ
ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้การจัดการงานที่สำคัญที่สุดของคุณเป็นเรื่องสะดวกและยืดหยุ่นมากขึ้น เพราะคุณสามารถเข้าถึงรายการสิ่งที่ต้องทำได้อย่างง่ายดายบนอุปกรณ์ Apple อื่น ๆ เช่น Apple Watch, iPhone และอื่น ๆ อีกมากมาย และไม่เหมือนกับเครื่องมืออื่น ๆ ในรายการนี้ เช่น Todoist, Omnifocus ยังรองรับการเข้าถึงแบบออฟไลน์อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OmniFocus
- การซิงค์แบบเรียลไทม์ระหว่างอุปกรณ์ Apple หลายเครื่องของคุณ
- การแก้ไขแบบกลุ่ม
- การปรับตัวของ Siri
- เมนูแชร์ – สำหรับการนำเข้าข้อมูลการดำเนินการจากแอปใด ๆ บนอุปกรณ์ของคุณ
ข้อจำกัดของ OmniFocus
- ไม่มีแผนฟรี
ราคา OmniFocus
- สำหรับเว็บ: $4.99/เดือน
- ข้อดี: $9.99/เดือน
- ใบอนุญาตมาตรฐาน V3: $49.99 – ชำระครั้งเดียวแบบดั้งเดิม
- ใบอนุญาต V3 Pro: $99.99 – ชำระครั้งเดียวแบบดั้งเดิม
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า OmniFocus
- G2: 4. 6/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
ลองดูทางเลือกอื่นของ OmniFocus เหล่านี้!
6. 2Do
สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานส่วนตัว 2Do ช่วยให้คุณวางแผนงานและแบ่งออกเป็นขั้นตอนย่อยๆ เพื่อการติดตามที่ละเอียด แอปเวอร์ชัน Mac เป็นตัวแก้ไขงานที่สมบูรณ์ซึ่งคุณสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่และทุกเวลา
ด้วย 2Do คุณสามารถสร้างงานและอัปเดตสถานะของงาน—กำหนดเวลา, กำลังดำเนินการ, หรือเสร็จสิ้น—ได้ตามต้องการ 2Do ยังให้คุณติดป้ายกำกับงานเพื่อจัดระเบียบตามหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องหรือความคล้ายคลึงกัน
2ทำสิ่งที่ดีที่สุด
- การซิงค์ข้อมูลบนคลาวด์ด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น Dropbox, CalDAV และ Toodledo
- รายการที่มีรหัสสีสำหรับโครงการและงานที่เกี่ยวข้อง
- การแจ้งเตือนเสียงหรือข้อความสำหรับงานที่ยังไม่ได้ทำ
- การแก้ไขแบบกลุ่ม
- การสำรองข้อมูลอัตโนมัติ
- ความสามารถในการค้นหาขั้นสูง
- รายการอัจฉริยะ
2ข้อจำกัด
- ไม่มีการซิงค์ปฏิทิน
- คุณสมบัติการร่วมมือที่ไม่ดี
- ไม่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ Android ได้
2Do การกำหนดราคา
- 2Do iOS: $14.99
- 2Do Mac: $49.99
2การให้คะแนนจากลูกค้า
- G2: 3. 5/5 (2 รีวิว)
- Capterra: ไม่พร้อมใช้งาน
7. TaskPaper3
ก่อตั้งขึ้นในปี 2016 TaskPaper เป็นหนึ่งในแอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับ Mac ที่เก่าแก่ที่สุด เวอร์ชันล่าสุด TaskPaper3 ยังคงรูปแบบข้อความธรรมดาจากแอปดั้งเดิมไว้ แต่มีการปรับให้ทันสมัยมากขึ้น
รูปแบบข้อความธรรมดาที่เรียบง่ายของเครื่องมือนี้ยังเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่พบว่าแอปการจัดการโครงการขั้นสูงนั้นทำให้เสียสมาธิหรือสับสนอีกด้วย TaskPaper3 สามารถผสานการทำงานกับระบบเตือนความจำของ Mac ของคุณได้อย่างราบรื่น เพื่อให้คุณไม่พลาดสิ่งใดในรายการที่ต้องทำ
คุณสมบัติเด่นของ TaskPaper3
- การจัดตารางงานตามวันที่
- คุณสมบัติการลากและวางเพื่อจัดระเบียบรายการ
- อินเทอร์เฟซที่ปราศจากสิ่งรบกวน
- ส่งออก/นำเข้าพร้อมแอปเตือนความจำ
- โหมดมืด
ข้อจำกัดของ TaskPaper
- หากคุณชื่นชอบกราฟิกและอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ดึงดูดสายตา TaskPaper อาจไม่เหมาะกับคุณ
- ไม่มีแผนฟรี
ราคาของ TaskPaper
- 28. 99
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า TaskPaper
- G2: ไม่พร้อมใช้งาน
- Capterra: ไม่พร้อมใช้งาน
8. ใดๆ. ทำ
Any.do เป็น โซลูชันรายการสิ่งที่ต้องทำที่เรียบง่ายสำหรับบุคคลและทีม ช่วยให้ผู้คนสามารถทำงานร่วมกันในโครงการแบบเรียลไทม์ จัดการงาน และติดตามกระบวนการทางธุรกิจ
Any. ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- แท็กสี
- แชทแบบเรียลไทม์
- การผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สาม เช่น Slack, Microsoft Teams, WhatsApp และอื่น ๆ
- ปฏิทินและการแจ้งเตือน
- 100+ แม่แบบสำหรับโครงการและกรณีการใช้งานที่หลากหลาย
- การซิงค์ข้อมูลหลายอุปกรณ์
- สมุดวางแผนประจำวัน
ข้อจำกัดใดๆ
- ไม่เหมาะสำหรับการจัดการโครงการขั้นสูง
- มีเพียงไม่กี่ฟีเจอร์เท่านั้น
Any. การกำหนดราคา
- ฟรี
- พรีเมียม: $3/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนลูกค้า
- G2: 4. 1/5 (190+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (160+ รีวิว)
9. Microsoft To-do
เมื่อพูดถึงแอปจัดการงานที่ใช้งานร่วมกับ MacBook ได้ Microsoft To-do ถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่แข็งแกร่งที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ Microsoft 365 ระดับสูงที่สามารถผสานฟังก์ชันการวางแผนงานของ To-doเข้ากับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆภายในศูนย์กลาง เช่น Outlook, PowerPoint, OneDrive และอื่น ๆ ได้อย่างลงตัว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft To-do
- คำแนะนำที่ชาญฉลาดและปรับให้เหมาะกับบุคคลสำหรับการวางแผนงานประจำวันหรือรายสัปดาห์
- ฟีเจอร์เชิญและแชร์สำหรับการทำงานร่วมกับเพื่อน ครอบครัว และเพื่อนร่วมงาน
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือ Microsoft 365 อื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Microsoft To-do
- คุณสมบัติเพียงไม่กี่อย่าง
- ความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญของงานที่จำกัด
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่สับสน
- ต้องใช้บัญชี Microsoft เพื่อใช้งาน
- ไม่มีคุณสมบัติการรายงาน
ราคาของ Microsoft To-do
- ฟรี
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Microsoft To-do
- G2: 4. 4/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2700+)
10. ติก ติก
Tick Tick เป็นแอป 3-in-1 สำหรับจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำ รายการตรวจสอบ และงานต่างๆ ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบชีวิตส่วนตัวและงานของคุณ ตั้งกำหนดเวลาและเตือนความจำสำหรับงานต่างๆ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น
ด้วยคุณสมบัติมากกว่า 30+ สำหรับการบันทึกไอเดียและวางแผนกิจกรรมประจำวัน Tick Tick เป็นแอปรายการสิ่งที่ต้องทำที่ควรพิจารณาสำหรับผู้ใช้ Mac
คุณสมบัติเด่นของ Tick Tick
- มุมมองปฏิทินที่ยืดหยุ่น
- การป้อนเสียง
- แปลงอีเมลเป็นงานได้อย่างง่ายดาย
- การแจ้งเตือนหลายครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการพลาดกำหนดส่งที่เกี่ยวข้อง
- ซิงค์ได้อย่างราบรื่นกับแอปปฏิทิน
- จัดเรียงงานตามเวลา ชื่อ แท็ก ความสำคัญ หรือตัวกรองที่คุณสร้างขึ้นเอง
ข้อจำกัดของติ๊กติ๊ก
- ไม่สามารถแก้ไข, ทำเสร็จ, หรือ ลบ งานได้โดยตรงจากบัญชี Google Calendar ที่เชื่อมต่อไว้
- เวอร์ชันฟรีมีข้อจำกัดมาก
การกำหนดราคาแบบติ๊กต่อติ๊ก
- ฟรี
- พรีเมียม: $27.99/ปี
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Tick Tick
- G2: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
ClickUp: แอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำอันดับ 1 สำหรับ Mac
การจัดการงานของคุณบน Mac ไม่เคยง่ายไปกว่านี้อีกแล้ว ด้วยแอปพลิเคชันรายการสิ่งที่ต้องทำมากมายที่มีให้เลือกใช้แม้ว่าแอปพลิเคชันอื่น ๆในรายการนี้จะมีความสามารถและประโยชน์ที่แตกต่างกัน แต่ ClickUp คือแอปพลิเคชันจัดการงานที่ดีที่สุดบน Mac App Store อย่างไม่ต้องสงสัย
ด้วยคุณสมบัติที่ครอบคลุมและใช้งานง่าย ClickUp ทำให้การจัดการงานของคุณเป็นเรื่องง่าย หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ ClickUp คือความยืดหยุ่นของมัน ต่างจากแอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำอื่น ๆ หลายแอป ClickUp เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ให้คุณปรับแต่งกระบวนการทำงานให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ