10 แอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำที่ดีที่สุดสำหรับ Mac ในปี 2025

31 มกราคม 2568

คุณกำลังมองหาแอปจัดการงานที่สมบูรณ์แบบเพื่อช่วยให้คุณควบคุมประสิทธิภาพการทำงานของคุณอยู่หรือไม่? ไม่ต้องมองหาที่ไหนอีกแล้ว เราได้รวบรวมรายชื่อแอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับ Mac ที่จะช่วยเพิ่มอัตราการทำงานของคุณและช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้แน่นอน

ลองดูตัวเลือกยอดนิยมของเราและเริ่มทำภารกิจของคุณให้เสร็จเหมือนมืออาชีพ—ไม่มีวันพลาดกำหนดส่งงานหรือโน้ตติดเต็มไปหมดอีกต่อไป เหลือไว้แค่ความสุขจากการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มาดูแอปจัดการงานที่ต้องทำสำหรับ Mac ที่ดีที่สุดกันเลย!

คุณควรพิจารณาอะไรเมื่อเลือกแอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำที่ดีที่สุดสำหรับ Mac?

เมื่อเลือกแอปสำหรับทำรายการสิ่งที่ต้องทำบน MacBook ของคุณ มีหลายปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณา ก่อนตัดสินใจขั้นสุดท้าย ให้มองหาคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานหลักเหล่านี้:

  • คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: สำหรับการทำงาน สำรวจแอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำที่ช่วยให้สามารถแชร์งาน แสดงความคิดเห็น และมอบหมายงานได้ รวมถึงติดตามความคืบหน้าของสมาชิกในทีม แม้แต่สำหรับงานส่วนตัวแอปที่มีคุณสมบัติการทำงานร่วมกันเหล่านี้จะช่วยให้คุณแชร์บันทึกและรายการสิ่งที่ต้องทำกับครอบครัวและเพื่อนได้
  • การผสานรวมกับบุคคลที่สาม: เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ซอฟต์แวร์รายการสิ่งที่ต้องทำที่สามารถผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่คุณใช้บน Mac ของคุณอยู่แล้ว เช่น ปฏิทิน อีเมล พื้นที่ทำงานเช่น Slack และการจัดการงาน คือสิ่งที่คุณต้องการ
  • ความเข้ากันได้กับหลายอุปกรณ์: หากคุณทำงานบนอุปกรณ์หลายเครื่อง เราขอแนะนำให้เลือกแพลตฟอร์มรายการสิ่งที่ต้องทำที่เข้ากันได้กับอุปกรณ์ Apple ทั้งหมดของคุณ—iPad, Apple Watch, iPhone และอื่นๆ—ไม่ใช่แค่ Mac เท่านั้น การเลือกนี้จะช่วยให้คุณเข้าถึงงานหรือบันทึกของคุณได้ทุกที่ที่สะดวกที่สุดสำหรับคุณทุกเมื่อที่ต้องการสร้างงานในแอปรายการสิ่งที่ต้องทำ
  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย: ไม่ว่าคุณจะเลือกแอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับ Mac แบบไหน ควรมีอินเทอร์เฟซที่สะอาดและเรียบง่าย ความเรียบง่ายนี้จะช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลาไปกับการทำความเข้าใจแอปมากจนเหลือเวลาเพียงเล็กน้อยหรือแทบไม่มีเวลาเลยสำหรับการสร้างงานหรือจัดการงานต่างๆ
  • ความสามารถในการปรับแต่ง: เมื่อคุณตัดสินใจเลือกโซลูชันรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับ Mac ของคุณ ตัวเลือกการปรับแต่งที่ยืดหยุ่นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้ ไม่ว่าจะเป็นแท็ก, ป้ายกำกับ, กำหนดเวลา, การแจ้งเตือน, และการแจ้งเตือน. คุณสมบัติเหล่านี้จะช่วยให้คุณปรับแต่งแอปให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ และได้รับคุณค่าสูงสุดจากมัน.

10 รายการสิ่งที่ต้องทำที่ดีที่สุดสำหรับ Mac

แอปสำหรับทำรายการสิ่งที่ต้องทำจะช่วยให้คุณจัดระเบียบและติดตามงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้คุณเลือกแอปที่เหมาะสมกับความต้องการส่วนตัวหรือธุรกิจของคุณ นี่คือ 10 อันดับแอปสำหรับทำรายการสิ่งที่ต้องทำบน Mac ที่เราแนะนำ

1.คลิกอัพ

การจัดรูปแบบที่สมบูรณ์และคำสั่งด้วยเครื่องหมายทับในเอกสาร ClickUp
ClickUp Docs อนุญาตให้มีการจัดรูปแบบที่สมบูรณ์และคำสั่งด้วยเครื่องหมายทับ (slash commands) เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ClickUp คือชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่สมบูรณ์แบบที่สุด—ด้วยฟีเจอร์ที่หลากหลายและปรับแต่งได้ตามต้องการสำหรับการจัดการงาน โครงการเอกสาร และเป้าหมาย ทำให้เป็นแอปจัดการงาน (และแพลนเนอร์ดิจิทัล) ที่เหมาะสมที่สุด แอปนี้ยังมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับโซลูชันเพิ่มประสิทธิภาพอื่นๆ กว่าพันรายการ

ดังนั้น สำหรับบุคคลที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตนเอง—และทีมที่ต้องการบรรลุ (และเกินกว่า)KPI ในการบริหารโครงการ ClickUp คือแอปจัดการงานที่ดีที่สุดสำหรับ Mac (ถ้าเราพูดเองนะ)

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • งานที่ปรับแต่งได้: ClickUp ช่วยให้คุณสร้าง มอบหมาย และติดตามหรือจัดการงานได้อย่างง่ายดาย ด้วยคุณสมบัตินี้ คุณยังสามารถทำให้โครงการใหญ่และซับซ้อนง่ายขึ้นโดยการแบ่งออกเป็นงานย่อย และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการงานให้ดียิ่งขึ้น ClickUp ช่วยให้คุณตั้งการแจ้งเตือนวันครบกำหนด จัดตารางรายการในรายการใหม่ และมอบหมายงานให้ผู้อื่นได้ตามต้องการ
  • ช่องว่าง, โฟลเดอร์, และรายการ: เพื่อการติดตามที่ง่ายขึ้น ClickUp ให้โครงสร้างลำดับชั้นของโครงการที่งานถูกจัดเป็นรายการ, รายการถูกจัดหมวดหมู่เป็นโฟลเดอร์, และโฟลเดอร์ถูกบันทึกไว้ในเวิร์กสเปซ
  • เทมเพลต: ประหยัดเวลาและพลังงานด้วยการใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้ของ ClickUp สำหรับกรณีการใช้งานส่วนตัวและธุรกิจต่างๆ ตั้งแต่โครงร่างโครงการไปจนถึงรายการที่ต้องดำเนินการ รายการสิ่งที่ต้องทำแบบง่ายๆรายการตรวจสอบ และอื่นๆ อีกมากมาย
  • การติดตามเวลา สำหรับ Mac: ClickUp มีฟีเจอร์การจัดการเวลาที่ช่วยให้บุคคลสามารถคำนวณระยะเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ และตั้งเวลาประมาณการได้ ซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำในการวางแผนในอนาคตและลดการใช้เวลาได้อย่างมาก
  • หมายเหตุ: จดบันทึกและบันทึกโครงการจากทุกที่ในโลกได้ทุกเวลาด้วย ClickUp ฟังก์ชันสมุดบันทึกช่วยให้คุณเพิ่มรายการที่ต้องทำในระหว่างเดินทางได้ เพื่อไม่ให้ลืมงานสำคัญ
  • เวอร์ชันฟรีที่ครบครัน: เวอร์ชันฟรีของ ClickUp มาพร้อมกับฟีเจอร์การจัดการงานและการจัดการโครงการอื่น ๆที่คุณจะไม่ได้รับในแอปจัดการงานอื่น ๆ เหล่านี้

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • เส้นทางการเรียนรู้สำหรับบางคน
  • การควบคุมการตั้งค่าการแจ้งเตือนอย่างจำกัด

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป (เวอร์ชันฟรี)
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (6,700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,600 รายการ)

2. GoodTask

ภาพผลิตภัณฑ์ GoodTask
ผ่านทางGoodTask

GoodTask เป็นแอปจัดการงานที่ใช้งานง่ายซึ่งพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของแอปเตือนความจำและปฏิทินของ Apple โดยทำหน้าที่เป็นทั้งแอปเช็กลิสต์สำหรับงานง่าย ๆ และซอฟต์แวร์จัดการงานสำหรับโครงการที่ซับซ้อน

ในขณะที่ GoodTask เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ใช้ Mac มันยังสามารถซิงค์ได้อย่างง่ายดายกับอุปกรณ์อื่น ๆ ในระบบนิเวศของ Apple เพื่อแสดงรายการตรวจสอบให้คุณได้ทุกที่ที่คุณอยู่

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GoodTask

  • อินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่ยอดเยี่ยม
  • การดำเนินการอย่างรวดเร็วและข้อความสั้น ๆ
  • มุมมองตารางเวลาประจำวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน
  • รายการอัจฉริยะ
  • ผู้สร้างธีมสำหรับปรับแต่งรูปลักษณ์ของแอปของคุณ

ข้อจำกัดของ GoodTask

  • เว็บแอปพลิเคชันมีความเสี่ยงต่อการเกิดข้อผิดพลาดและหยุดทำงาน
  • การอัปเดต iOS ใหม่บางครั้งอาจทำให้เกิดปัญหาด้านประสิทธิภาพ
  • ไม่มีคุณสมบัติเหมือนแอปการจัดการโครงการอื่น ๆ ในรายการนี้

ราคาของ GoodTask

  • 39.99

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า GoodTask

  • G2: ไม่พร้อมใช้งาน
  • Capterra: ไม่พร้อมใช้งาน

3. สิ่งที่ 3

สิ่งของ 3 รูปภาพผลิตภัณฑ์
ผ่านทางCultured Code

Things 3 ซึ่งพัฒนาโดย Cultured Code เป็นผู้จัดการงานชั้นนำสำหรับการวางแผนประจำวัน การจัดการโครงการ และการติดตามความคืบหน้า การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์และอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ราบรื่นทำให้ได้รับความนิยมจากผู้ใช้และได้รับการยอมรับในฐานะผู้ชนะรางวัลการออกแบบของ Apple ถึงสองครั้ง

แอปพลิเคชันเฉพาะทางสำหรับอุปกรณ์ Apple,Things 3ยังช่วยให้ชีวิตของผู้ใช้สะดวกยิ่งขึ้นด้วยการผสานการทำงานกับพื้นที่ทำงานต่าง ๆ เช่น Slack และรองรับการแชร์โปรเจกต์

สิ่งที่ดีที่สุด 3 อย่างของ Things 3

  • กิจกรรมปฏิทินและมุมมองสำหรับการแจ้งเตือนงานและการประชุม
  • ซื้อแอปครั้งเดียว/ชำระเงินครั้งเดียว (ตลอดไป)
  • การออกแบบที่เน้นความสวยงาม
  • รายการที่กำลังจะมาถึง – สำหรับการวางแผนสัปดาห์ของคุณล่วงหน้า
  • แท็กสำหรับการจัดกลุ่มงาน
  • รายการตรวจสอบ

สิ่งของ 3 ข้อจำกัด

  • ไม่มีเวอร์ชันฟรี
  • ไม่มีอินเทอร์เฟซเว็บแอป
  • ขาดคุณสมบัติการทำงานร่วมกัน

ราคาของ Things 3:

  • สำหรับ Mac: $49.99
  • สำหรับ Apple Watch และ iPhone: $9.99
  • สำหรับไอแพด: $19.99
  • ชุดครบ: 80 ดอลลาร์

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า 3

  • G2: 4. 4/5 (20+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 9/ 5 (130+ รีวิว)

โบนัส:แอปจัดการงานสำหรับ Mac!

4. Todoist

จัดการงานและรายการที่ต้องทำของคุณด้วย Todoist
จัดการงานและรายการที่ต้องทำของคุณด้วยTodoist

หนึ่งในแอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำและผู้จัดการงานที่ได้รับความนิยมมากที่สุด Todoist ช่วยให้คุณแบ่งงานออกเป็นงานย่อยและจัดลำดับความสำคัญได้ตามต้องการ แม้ว่าจะเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเครื่องมือวางแผนชีวิตและการทำงานร่วมกันในครอบครัวและเพื่อนฝูง แต่ Todoist ยังมีแผนธุรกิจสำหรับทีมที่ต้องการจัดการงานอย่างเป็นทางการได้ดีขึ้นอีกด้วย

อินเทอร์เฟซผู้ใช้และแดชบอร์ดที่เรียบง่ายของแอปช่วยให้ผู้ใช้ Mac สามารถจัดระเบียบงาน ประเมินความคืบหน้า รับผิดชอบต่อเป้าหมาย และบรรลุผลสำเร็จในแต่ละวันได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist

  • รายการที่สามารถปรับแต่งได้
  • แม่แบบโครงการ
  • การแจ้งเตือน
  • การผสานรวม
  • กรองมุมมอง
  • งานย่อย

ข้อจำกัดของ Todoist

  • คุณสมบัติการร่วมมือพื้นฐาน; ไม่เหมาะสำหรับการจัดการโครงการที่ซับซ้อนหรือขั้นสูง
  • สามารถใช้ได้เฉพาะเมื่อมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเท่านั้น; ไม่สามารถใช้งานแบบออฟไลน์ได้

ราคาของ Todoist

  • ฟรี
  • ข้อดี: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $6/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Todoist

  • G2: 4. 4/5 (750 รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (2200+ รีวิว)

5. OmniFocus

รูปภาพผลิตภัณฑ์ OmniFocus
ผ่านทางThe Omni Group

OmniFocus จาก The Omni Group ได้รับการออกแบบมาสำหรับมืออาชีพที่มีงานยุ่งและอาจรู้สึกหนักใจกับงานและโครงการหลายอย่าง หากคุณต้องจัดการกับงานที่ซับซ้อนทุกวัน คุณควรพิจารณาใช้ OmniFocus เป็นแอปจัดการงานที่ต้องทำบน Mac ของคุณ

ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้การจัดการงานที่สำคัญที่สุดของคุณเป็นเรื่องสะดวกและยืดหยุ่นมากขึ้น เพราะคุณสามารถเข้าถึงรายการสิ่งที่ต้องทำได้อย่างง่ายดายบนอุปกรณ์ Apple อื่น ๆ เช่น Apple Watch, iPhone และอื่น ๆ อีกมากมาย และไม่เหมือนกับเครื่องมืออื่น ๆ ในรายการนี้ เช่น Todoist, Omnifocus ยังรองรับการเข้าถึงแบบออฟไลน์อีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OmniFocus

  • การซิงค์แบบเรียลไทม์ระหว่างอุปกรณ์ Apple หลายเครื่องของคุณ
  • การแก้ไขแบบกลุ่ม
  • การปรับตัวของ Siri
  • เมนูแชร์ – สำหรับการนำเข้าข้อมูลการดำเนินการจากแอปใด ๆ บนอุปกรณ์ของคุณ

ข้อจำกัดของ OmniFocus

  • ไม่มีแผนฟรี

ราคา OmniFocus

  • สำหรับเว็บ: $4.99/เดือน
  • ข้อดี: $9.99/เดือน
  • ใบอนุญาตมาตรฐาน V3: $49.99 – ชำระครั้งเดียวแบบดั้งเดิม
  • ใบอนุญาต V3 Pro: $99.99 – ชำระครั้งเดียวแบบดั้งเดิม

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า OmniFocus

  • G2: 4. 6/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

ลองดูทางเลือกอื่นของ OmniFocus เหล่านี้!

6. 2Do

2Do รูปภาพสินค้า
ผ่าน2Do

สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานส่วนตัว 2Do ช่วยให้คุณวางแผนงานและแบ่งออกเป็นขั้นตอนย่อยๆ เพื่อการติดตามที่ละเอียด แอปเวอร์ชัน Mac เป็นตัวแก้ไขงานที่สมบูรณ์ซึ่งคุณสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่และทุกเวลา

ด้วย 2Do คุณสามารถสร้างงานและอัปเดตสถานะของงาน—กำหนดเวลา, กำลังดำเนินการ, หรือเสร็จสิ้น—ได้ตามต้องการ 2Do ยังให้คุณติดป้ายกำกับงานเพื่อจัดระเบียบตามหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องหรือความคล้ายคลึงกัน

2ทำสิ่งที่ดีที่สุด

  • การซิงค์ข้อมูลบนคลาวด์ด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น Dropbox, CalDAV และ Toodledo
  • รายการที่มีรหัสสีสำหรับโครงการและงานที่เกี่ยวข้อง
  • การแจ้งเตือนเสียงหรือข้อความสำหรับงานที่ยังไม่ได้ทำ
  • การแก้ไขแบบกลุ่ม
  • การสำรองข้อมูลอัตโนมัติ
  • ความสามารถในการค้นหาขั้นสูง
  • รายการอัจฉริยะ

2ข้อจำกัด

  • ไม่มีการซิงค์ปฏิทิน
  • คุณสมบัติการร่วมมือที่ไม่ดี
  • ไม่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ Android ได้

2Do การกำหนดราคา

  • 2Do iOS: $14.99
  • 2Do Mac: $49.99

2การให้คะแนนจากลูกค้า

  • G2: 3. 5/5 (2 รีวิว)
  • Capterra: ไม่พร้อมใช้งาน

7. TaskPaper3

TaskPaper 3 ภาพผลิตภัณฑ์
ผ่านทางTaskPaper

ก่อตั้งขึ้นในปี 2016 TaskPaper เป็นหนึ่งในแอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับ Mac ที่เก่าแก่ที่สุด เวอร์ชันล่าสุด TaskPaper3 ยังคงรูปแบบข้อความธรรมดาจากแอปดั้งเดิมไว้ แต่มีการปรับให้ทันสมัยมากขึ้น

รูปแบบข้อความธรรมดาที่เรียบง่ายของเครื่องมือนี้ยังเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่พบว่าแอปการจัดการโครงการขั้นสูงนั้นทำให้เสียสมาธิหรือสับสนอีกด้วย TaskPaper3 สามารถผสานการทำงานกับระบบเตือนความจำของ Mac ของคุณได้อย่างราบรื่น เพื่อให้คุณไม่พลาดสิ่งใดในรายการที่ต้องทำ

คุณสมบัติเด่นของ TaskPaper3

  • การจัดตารางงานตามวันที่
  • คุณสมบัติการลากและวางเพื่อจัดระเบียบรายการ
  • อินเทอร์เฟซที่ปราศจากสิ่งรบกวน
  • ส่งออก/นำเข้าพร้อมแอปเตือนความจำ
  • โหมดมืด

ข้อจำกัดของ TaskPaper

  • หากคุณชื่นชอบกราฟิกและอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ดึงดูดสายตา TaskPaper อาจไม่เหมาะกับคุณ
  • ไม่มีแผนฟรี

ราคาของ TaskPaper

  • 28. 99

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า TaskPaper

  • G2: ไม่พร้อมใช้งาน
  • Capterra: ไม่พร้อมใช้งาน

8. ใดๆ. ทำ

หน้า landing page แม่แบบ Any.do
ผ่านทางAny.do

Any.do เป็น โซลูชันรายการสิ่งที่ต้องทำที่เรียบง่ายสำหรับบุคคลและทีม ช่วยให้ผู้คนสามารถทำงานร่วมกันในโครงการแบบเรียลไทม์ จัดการงาน และติดตามกระบวนการทางธุรกิจ

Any. ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด

  • แท็กสี
  • แชทแบบเรียลไทม์
  • การผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สาม เช่น Slack, Microsoft Teams, WhatsApp และอื่น ๆ
  • ปฏิทินและการแจ้งเตือน
  • 100+ แม่แบบสำหรับโครงการและกรณีการใช้งานที่หลากหลาย
  • การซิงค์ข้อมูลหลายอุปกรณ์
  • สมุดวางแผนประจำวัน

ข้อจำกัดใดๆ

  • ไม่เหมาะสำหรับการจัดการโครงการขั้นสูง
  • มีเพียงไม่กี่ฟีเจอร์เท่านั้น

Any. การกำหนดราคา

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $3/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $5/เดือน ต่อผู้ใช้

การให้คะแนนลูกค้า

  • G2: 4. 1/5 (190+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (160+ รีวิว)

9. Microsoft To-do

แอปจดรายการสิ่งที่ต้องทำ ไมโครซอฟต์ ทูดู
ผ่านทางไมโครซอฟต์

เมื่อพูดถึงแอปจัดการงานที่ใช้งานร่วมกับ MacBook ได้ Microsoft To-do ถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่แข็งแกร่งที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ Microsoft 365 ระดับสูงที่สามารถผสานฟังก์ชันการวางแผนงานของ To-doเข้ากับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆภายในศูนย์กลาง เช่น Outlook, PowerPoint, OneDrive และอื่น ๆ ได้อย่างลงตัว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft To-do

  • คำแนะนำที่ชาญฉลาดและปรับให้เหมาะกับบุคคลสำหรับการวางแผนงานประจำวันหรือรายสัปดาห์
  • ฟีเจอร์เชิญและแชร์สำหรับการทำงานร่วมกับเพื่อน ครอบครัว และเพื่อนร่วมงาน
  • การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือ Microsoft 365 อื่น ๆ

ข้อจำกัดของ Microsoft To-do

  • คุณสมบัติเพียงไม่กี่อย่าง
  • ความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญของงานที่จำกัด
  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่สับสน
  • ต้องใช้บัญชี Microsoft เพื่อใช้งาน
  • ไม่มีคุณสมบัติการรายงาน

ราคาของ Microsoft To-do

  • ฟรี

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Microsoft To-do

  • G2: 4. 4/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2700+)

10. ติก ติก

ติ๊ก ติ๊ก ตัวอย่างฟีเจอร์สร้างรายการใหม่
ผ่านทางทิก ทิก

Tick Tick เป็นแอป 3-in-1 สำหรับจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำ รายการตรวจสอบ และงานต่างๆ ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบชีวิตส่วนตัวและงานของคุณ ตั้งกำหนดเวลาและเตือนความจำสำหรับงานต่างๆ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น

ด้วยคุณสมบัติมากกว่า 30+ สำหรับการบันทึกไอเดียและวางแผนกิจกรรมประจำวัน Tick Tick เป็นแอปรายการสิ่งที่ต้องทำที่ควรพิจารณาสำหรับผู้ใช้ Mac

คุณสมบัติเด่นของ Tick Tick

  • มุมมองปฏิทินที่ยืดหยุ่น
  • การป้อนเสียง
  • แปลงอีเมลเป็นงานได้อย่างง่ายดาย
  • การแจ้งเตือนหลายครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการพลาดกำหนดส่งที่เกี่ยวข้อง
  • ซิงค์ได้อย่างราบรื่นกับแอปปฏิทิน
  • จัดเรียงงานตามเวลา ชื่อ แท็ก ความสำคัญ หรือตัวกรองที่คุณสร้างขึ้นเอง

ข้อจำกัดของติ๊กติ๊ก

  • ไม่สามารถแก้ไข, ทำเสร็จ, หรือ ลบ งานได้โดยตรงจากบัญชี Google Calendar ที่เชื่อมต่อไว้
  • เวอร์ชันฟรีมีข้อจำกัดมาก

การกำหนดราคาแบบติ๊กต่อติ๊ก

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $27.99/ปี

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Tick Tick

  • G2: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

ClickUp: แอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำอันดับ 1 สำหรับ Mac

การจัดการงานของคุณบน Mac ไม่เคยง่ายไปกว่านี้อีกแล้ว ด้วยแอปพลิเคชันรายการสิ่งที่ต้องทำมากมายที่มีให้เลือกใช้แม้ว่าแอปพลิเคชันอื่น ๆในรายการนี้จะมีความสามารถและประโยชน์ที่แตกต่างกัน แต่ ClickUp คือแอปพลิเคชันจัดการงานที่ดีที่สุดบน Mac App Store อย่างไม่ต้องสงสัย

ด้วยคุณสมบัติที่ครอบคลุมและใช้งานง่าย ClickUp ทำให้การจัดการงานของคุณเป็นเรื่องง่าย หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ ClickUp คือความยืดหยุ่นของมัน ต่างจากแอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำอื่น ๆ หลายแอป ClickUp เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ให้คุณปรับแต่งกระบวนการทำงานให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ

ดาวน์โหลดและทดลองใช้ ClickUp วันนี้!