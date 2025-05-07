10 วิธีเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

หลายคนกำลังมองหาวิธีที่จะตัดผ่านความวุ่นวายและทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง ระหว่างกำหนดเวลา การประชุม และการแจ้งเตือนที่ไม่มีที่สิ้นสุด อาจรู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะควบคุมทุกอย่างได้
โพสต์นี้แบ่งปันสิบเคล็ดลับที่นำไปใช้ได้จริงซึ่งจะช่วยให้คุณทำงานอย่างชาญฉลาดมากขึ้น ไม่ใช่แค่ทำงานหนักขึ้น เหล่านี้เป็นกลยุทธ์ง่าย ๆ ที่สร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงต่อปริมาณงานที่คุณสามารถทำได้ในแต่ละวัน
พร้อมที่จะเปลี่ยนวิธีการทำงานของคุณหรือยัง? มาลุยกันเลย!
10 เคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อเพิ่มผลผลิตในที่ทำงาน
นี่คือประเด็น—การดาวน์โหลดแอปจับเวลาแบบ Pomodoroเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ
แทนที่จะทำเช่นนั้น คุณควรค้นหาเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคุณ อาจมาในรูปแบบของแอปปฏิทิน,ปลั๊กอินของ Chrome,ซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ด, หรือตัวติดตามนิสัยเพื่อวัดประสิทธิภาพของคุณ
หรือถ้าคุณใช้ClickUp ก็คือทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น! ⬆️
เมื่อคุณเลือกซอฟต์แวร์ที่คุณต้องการแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะเริ่มทำงาน และเราพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณด้วย 10 กลยุทธ์ที่เราชื่นชอบเพื่อสร้างนิสัยที่มีประสิทธิภาพ
1. ใช้เวลาในการระดมสมองให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ไม่ว่าคุณจะจ้องมองหน้ากระดาษเปล่านานแค่ไหน ความคิดที่ยอดเยี่ยมต่อไปของคุณก็จะไม่ปรากฏขึ้นอย่างมหัศจรรย์
การดิ้นรนนี้มักเกิดขึ้นในระหว่างขั้นตอนการคิดค้นแนวคิดใหม่หรือในระหว่างการระดมสมองใด ๆ เราทุกคนต่างอยู่ในเส้นทางที่ยาวนานและเจ็บปวดเพื่อทำลายกำแพงสร้างสรรค์ของเราเอง – นั่นคือจุดที่เทคนิคการคิดค้นแนวคิดเข้ามาช่วยในสมการ
กลยุทธ์เช่นการทำแผนที่ความคิด, การสร้างสตอรี่บอร์ด, และการเขียนแบบกลุ่มถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้คุณบรรลุไอเดียที่ดีที่สุดได้เร็วขึ้น หลายวิธีเหล่านี้เหมาะที่สุดเมื่อใช้ร่วมกับเครื่องมือช่วยระดมความคิดเช่น ซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดดิจิทัลที่มีคุณสมบัติเพื่อ:
- แบบร่างจำลอง
- ฝังสื่อเพื่อบริบทเพิ่มเติม
- สร้างตัวอย่างแผนภาพ
เครื่องมือที่ดีที่สุดยังมาพร้อมกับคลังสมบัติของเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าและแนะนำคุณตลอดกลยุทธ์การสร้างแนวคิดที่คุณเลือก
ClickUp Whiteboardsเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของสิ่งนี้ด้วยเทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานนับพันที่พร้อมช่วยให้คุณเริ่มต้นความคิดสร้างสรรค์ร่วมกับทีม Whiteboards ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจับและแบ่งปันไอเดียได้ทันทีที่แรงบันดาลใจเกิดขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเริ่มต้นของโครงการของคุณ ทรัพยากรเช่นMood Board Template โดย ClickUpให้พื้นที่, ฟังก์ชันการทำงาน, และโครงสร้างเพื่อดำดิ่งสู่แนวคิดใด ๆ
คุณยังมีอำนาจในการดำเนินการตามความคิดของคุณได้ทันทีโดยใช้ไวท์บอร์ดใน ClickUp พร้อมความสามารถพิเศษในการแปลงบันทึก ข้อความ หรือรูปร่างใดๆ บนกระดานของคุณให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ทันที! ดังนั้นคุณจะไม่ต้องเสียเวลาในการปรับแนวคิดใหม่ของคุณให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของคุณเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
2. ปรับปรุงวิธีการสื่อสารของคุณ
เมื่อพูดถึงการทำงานร่วมกันในที่ทำงาน— ถึงเวลาแล้วที่จะนำประสิทธิภาพมาเป็นผู้นำเมื่อพูดถึงการสื่อสารทุกรูปแบบของทีม
ขอโทษที่ต้องบอกคุณอย่างนี้ แต่การใช้อีเมลอาจไม่ใช่ทางที่ดีที่สุดในการติดต่อเพื่อนร่วมงานของคุณ 🫣
พิจารณาความเร่งด่วนของข้อความของคุณ, บริบท, และว่ามันจำเป็นหรือไม่ก่อนที่จะกดส่ง. นี่คือตัวอย่างสั้น ๆ ของเวลาและเหตุผลที่ควรใช้ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ:
- ใช้ ClickUp Chat หรือข้อความโต้ตอบแบบทันที เมื่อคุณต้องการติดต่อใครสักคนอย่างรวดเร็ว นี่เป็นทางเลือกที่ดีเช่นกันหากคุณต้องการแบ่งปันข้อมูลหรือข้อเสนอแนะที่ละเอียดอ่อนหรือเป็นส่วนตัว!
- มอบหมายความคิดเห็นในงาน เอกสาร หรือร่าง เพื่อแชร์การอัปเดตที่ละเอียดเกี่ยวกับความคืบหน้าของงานหรือให้ข้อเสนอแนะ สิ่งนี้ช่วยให้เกิดความโปร่งใสและความรับผิดชอบมากขึ้นสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ติดตาม ผู้รับมอบหมายคนอื่น และผู้จัดการโครงการ!
- สร้างคลิป ClickUpของหน้าต่างเบราว์เซอร์ใดก็ได้และบรรยายข้อความของคุณได้ทันทีขณะบันทึก เมื่อคุณเสร็จสิ้น คุณจะมีตัวเลือกในการคัดลอก URL ของคลิปเพื่อแชร์ในความคิดเห็นหรือการสนทนาแชทใด ๆ แม้กระทั่งเลือกสร้างงานเฉพาะเพื่อจัดการกับคลิปของคุณ! จำฟีเจอร์นี้ไว้เสมอเมื่อคุณพบข้อผิดพลาดหรือต้องการแนะนำขั้นตอนหลายขั้นตอนให้กับสมาชิกในทีม 🏆
📮ClickUp Insight: เกือบ 20% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีมากกว่า 50 ข้อความต่อวัน ปริมาณที่สูงนี้อาจบ่งชี้ว่าทีมของคุณมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ซึ่งดีต่อความเร็วในการทำงาน แต่ก็อาจนำไปสู่การสื่อสารที่มากเกินไปได้เช่นกัน ด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการของ ClickUpเช่น ClickUp Chat และ ClickUp Assigned Comments การสนทนาของคุณจะเชื่อมโยงกับงานที่ถูกต้องเสมอ เพิ่มความชัดเจนและลดความจำเป็นในการติดตามงานที่ไม่จำเป็น
3. ระบุความสำคัญลำดับแรกของคุณและมอบหมายงานในส่วนที่คุณสามารถทำได้
การจัดลำดับความสำคัญของงานน่าจะเป็นความท้าทายที่ต่อเนื่องตลอดเส้นทางการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ หลีกเลี่ยงความรู้สึกท่วมท้นจากปริมาณงานที่มากเกินไปโดยการหาวิธีแบ่งงานที่ใช้เวลามากที่สุดออกเป็นงานย่อยที่สามารถดำเนินการได้ และเริ่มต้นด้วยกิจกรรมที่สำคัญที่สุดในรายการที่ต้องทำของคุณ!
งานที่เร่งด่วนที่สุดของคุณอาจรู้สึกเหมือนเป็นงานที่น่ากลัวที่สุดในการจัดการ แต่การแบ่งงานเหล่านั้นออกเป็นขั้นตอนแรกหรืองานย่อยจะช่วยให้คุณเข้าสู่กระบวนการทำงานได้อย่างราบรื่นและสบายใจมากขึ้น
การจัดลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpมีไว้เพื่อสนับสนุนคุณในความพยายามนี้ด้วยสัญลักษณ์ที่ชัดเจนเพื่อแยกความแตกต่างระหว่างงานเล็กๆ ของคุณจากสิ่งที่ต้องทำที่เร่งด่วนที่สุด เมื่อคุณตรวจสอบรายการงานของคุณแล้ว คุณสามารถจัดกลุ่มและกรองงานที่มีความสำคัญสูงสุดใน ClickUp เพื่อเข้าถึงแก่นของงานของคุณได้เร็วขึ้น
แต่การจัดลำดับความสำคัญของงานไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้น! ขณะที่คุณเลื่อนดูงานต่าง ๆ ให้มองหาจุดที่คุณสามารถตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปได้ ถามตัวเองว่า:
- งานเหล่านี้สามารถมอบหมายให้สมาชิกทีมคนอื่นได้หรือไม่?
- งานเหล่านี้สามารถรวมเข้าด้วยกันหรือยกเลิกได้ทั้งหมดหรือไม่?
4. ปล่อยงานซ้ำ ๆ ให้ระบบอัตโนมัติจัดการแทน
ระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์จะกำหนดทริกเกอร์และการดำเนินการที่กำหนดไว้ให้กับรายการที่เป็นกิจวัตรซึ่งมีอยู่เพื่อเพียงแค่ย้ายกระบวนการของคุณจากงานหนึ่งไปยังงานถัดไป สิ่งเหล่านี้มักเป็นงานที่ทำซ้ำๆ ซึ่งถ่วงเวลาของคุณในแต่ละสัปดาห์และต้องการการกระทำที่ไม่ใช้ความคิดในการทำให้เสร็จ หรือที่เรียกว่า งานยุ่ง
ระบบอัตโนมัติช่วยให้คุณตั้งค่างานเหล่านี้ให้ทำงานโดยอัตโนมัติ และ ClickUp ก็มีฟีเจอร์ระบบอัตโนมัติของตัวเองที่ช่วยให้คุณปรับแต่งการทำงานเหล่านี้ได้ตามต้องการ! เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น สถานะ ผู้รับผิดชอบ หรือระดับความสำคัญโดยอัตโนมัติเมื่อมีการติดแท็ก มอบหมาย หรืออัปเดตงาน เพื่อเร่งกระบวนการทำงานให้รวดเร็วขึ้น
5. หาเทคนิคการจัดการเวลาที่เหมาะกับคุณ
ไม่มีเทคนิคการจัดการเวลาแบบ"ใช้ได้กับทุกคน" งานที่คุณทำอาจไม่รองรับทุกเทคนิคด้วยซ้ำ! และในอีกด้านหนึ่ง เป็นไปได้ว่าจุดที่ลงตัวที่สุดในการจัดการเวลาของคุณอาจเป็นการผสมผสานเทคนิคหลายอย่างเข้าด้วยกัน
นี่คือเทคนิคการจัดการเวลาที่พบบ่อยที่สุดบางประการที่คุณสามารถทดลองใช้ในสัปดาห์การทำงานของคุณ:
วิธี 1:การแบ่งเวลาเป็นช่วง
กลยุทธ์การจัดการเวลาแบบนี้จะช่วยให้คุณจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำทีละงาน โดยแบ่งวันทำงานออกเป็นช่วงเวลาที่กำหนดไว้สำหรับแต่ละงานหรือหมวดหมู่ วิธีนี้จะช่วยให้แต่ละกิจกรรมได้รับความสนใจอย่างเต็มที่ แทนที่จะต้องสลับงานไปมาหรือเสียสมาธิ!
หากคุณเป็นมือใหม่กับวิธีนี้มุมมองปฏิทินในClickUp จะเป็นเพื่อนซี้ในการบล็อกเวลาของคุณ
ใช้ฟีเจอร์ "หน้าแรก" เพื่อดูรายละเอียดปฏิทินประจำวันของคุณแบบรายชั่วโมง หรือเพิ่มมุมมองปฏิทินลงในรายการหรือโฟลเดอร์ใดก็ได้เพื่อดูภาพรวมของกิจกรรมของคุณในสัปดาห์หน้า เดือนหน้า และในอนาคต
วิธี 2: เทคนิคโพโมโดโร
เทคนิคโพโมโดโรใช้แนวทางที่กระชับในการจัดการเวลาแบบแบ่งช่วงเวลา พื้นฐานของเทคนิคนี้คือการตั้งเวลา 20-25 นาที สำหรับการทำงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการขัดจังหวะกับงานเดียว เมื่อหมดเวลา คุณจะได้รับรางวัลเป็นเวลาพักสมอง 5 นาที เพื่อหลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้า!
นี่ไม่เพียงแต่เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการจัดสรรเวลาของคุณเท่านั้น—แต่ยังเป็นเครื่องเตือนใจให้คุณหยุดพักบ่อย ๆ ด้วย!
คุณสมบัติการติดตามเวลาที่หลากหลายของ ClickUpสามารถช่วยให้คุณนำเคล็ดลับการเพิ่มประสิทธิภาพนี้ไปใช้ได้จริง ด้วยตัวจับเวลาในตัวที่ช่วยให้คุณดูแลเวลาที่ใช้ไปกับงานเฉพาะประมาณเวลาเพื่อคาดการณ์วันของคุณ และส่วนขยาย Chromeที่ครอบคลุมเพื่อคำนวณเวลาที่ใช้ในหน้าต่างเบราว์เซอร์อื่น ๆ ⏱️
🧠 คุณรู้หรือไม่? "เทคนิคโพโมโดโร" ได้รับการตั้งชื่อตามตัวจับเวลาในครัวรูปมะเขือเทศที่ผู้คิดค้นใช้เพื่อติดตามช่วงเวลาการทำงาน
วิธี 3: กฎ 80/20
หลักการนี้ยังเรียกว่าหลักการพาเรโต หรือกฎ 80/20 ซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานว่า 80% ของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากงานใด ๆ จะมาจากความพยายามเพียง 20% เท่านั้น โดยการกำหนดว่า 20% นั้นคืออะไร คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้สูงสุดด้วยการมอบหมายงาน ลดความสำคัญ หรือแม้กระทั่งตัดทิ้ง 80% ที่เหลือออกไป ซึ่งจะช่วยให้สภาพแวดล้อมของคุณปลอดจากความวุ่นวายและพร้อมสำหรับกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อวันของคุณมากยิ่งขึ้น
วิธี 4:เมทริกซ์ไอเซนฮาวร์
สร้างโดย ดไวต์ ไอเซนฮาวร์ และทำให้เป็นที่รู้จักโดย สตีเฟน โควีย์ ในหนังสือ 7 นิสัยของคนที่มีประสิทธิผลสูง เมทริกซ์ไอเซนฮาวร์จัดประเภทงานตามระดับความสำคัญและความเกี่ยวข้องเพื่อกำหนดวิธีที่คุณควรใช้เวลาในแต่ละวัน
แผนภาพเมทริกซ์ 2×2 นี้ประกอบด้วยสี่ส่วน:
- ควอดแรนท์หนึ่ง แทนงานที่ต้องวางแผนสำหรับอนาคต
- ควอดแรนต์ที่สอง หมายถึงงานที่มีความสำคัญสูงสุดของคุณ
- ควอดแรนต์ที่สาม หมายถึงงานที่ควรตัดออกจากรายการของคุณโดยสิ้นเชิง
- ควอดแรนท์ที่สี่ แสดงถึงโอกาสของคุณในการมอบหมายงานให้ผู้อื่น
ไม่จำเป็นต้องสร้างเมทริกซ์ของคุณขึ้นมาใหม่ทั้งหมด!แม่แบบ Eisenhower Matrix โดย ClickUpจะนำแผนผังที่จัดรูปแบบไว้แล้วมาใช้กับกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลของคุณโดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณสามารถแยกงานสำคัญออกมาได้อย่างรวดเร็ว
เชื่อมโยงงานแต่ละอย่างไปยังแต่ละควอดแรนต์เพื่อความสะดวกในการเข้าถึง เพิ่มเอกสารหรือเว็บการ์ดเพื่อสนับสนุนการเลือกของคุณ จากนั้นแชร์แผนผังของคุณกับทีมได้อย่างง่ายดาย ต่อไป ทุกคนจะสามารถเห็นรายการสิ่งที่ต้องทำเร่งด่วนของโครงการได้อย่างชัดเจน
📌 โบนัส: และหากคุณกำลังมองหาความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการตั้งค่ากระบวนการจัดการเวลาใหม่ของคุณ—เริ่มต้นด้วยเทมเพลตการติดตามเวลา!
6. สร้างกรอบการทำงานที่กำหนดเองให้สอดคล้องกับนิสัยการทำงานของคุณ
เขาว่ากันว่า การเปรียบเทียบคือขโมยความสุข และประสิทธิภาพสูงสุดของคุณก็เช่นกัน! แทนที่จะเดินตามรายการสิ่งที่ต้องทำจากกรอบของคนอื่น ลองสร้างของคุณเองดูสิ! การปรับตารางประจำวันและกระบวนการส่วนตัวให้เหมาะกับตัวเอง คือหนึ่งในเคล็ดลับที่คนที่ประสบความสำเร็จมักเก็บไว้เป็นความลับ เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการทำงาน
มองหาคุณสมบัติเช่นมุมมองโครงการหลายแบบในแพลตฟอร์มเพิ่มผลผลิตของคุณเพื่อมองเห็นงานและความคืบหน้าของคุณในลักษณะที่สูงและเข้าใจง่ายสำหรับคุณ ไม่ว่าจะเป็นรายการโต้ตอบกระดานคัมบัง แผนภูมิแกนต์ หรือปฏิทิน มีวิธีการจัดระเบียบกิจกรรมของคุณและรับผิดชอบเวลาของคุณได้แทบไม่จำกัด
7. ใช้ประโยชน์จาก AI เชิงสร้างสรรค์เพื่อทำงานให้เสร็จสมบูรณ์
AI ไม่ได้มาแทนที่คุณ แต่มาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้ชีวิตการทำงานของคุณง่ายขึ้นมาก! ใช้ClickUp AI เพื่อ สรุปงาน สร้างเนื้อหา และทำให้งานเขียนหรืองานวิจัยที่ทำซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ
ClickUp Brain ใช้ AI เพื่อช่วยให้คุณทำงานได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น โดยสรุปงานและการสนทนาทันที ทำให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถสร้างเนื้อหา เช่น อีเมล เอกสาร หรือบันทึกการประชุม ช่วยลดเวลาที่ใช้ในการเขียนด้วยตนเอง นอกจากนี้ ClickUp Brain ยังให้คำแนะนำที่ชาญฉลาดสำหรับขั้นตอนถัดไปและทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI ทำการถอดความการประชุมของคุณแบบเรียลไทม์โดยอัตโนมัติ บันทึกทุกสิ่งที่ถูกพูดคุยโดยไม่ต้องจดบันทึกด้วยตนเอง หลังจากการประชุม จะสร้างสรุปที่ชัดเจนของประเด็นสำคัญและการตัดสินใจ ทำให้ง่ายต่อการทบทวนหรือแชร์กับทีมของคุณ นอกจากนี้ยังสามารถระบุรายการที่ต้องดำเนินการและสร้างงานใหม่จากบันทึกการประชุมได้โดยตรง เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีการติดตามผลที่พลาดไป
8. วางแผนและสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ
การไม่วางแผนคือการวางแผนที่จะล้มเหลว! ไม่ว่าโครงการหรือภารกิจของคุณจะเล็กเพียงใดก็ตาม
การสร้างแผนการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิตในวันทำงานของคุณเป็นก้าวแรกในการจัดลำดับความสำคัญของงานและจัดสรรเวลาของคุณในระดับพื้นฐาน ด้วยการวางแผนล่วงหน้า คุณสามารถคาดการณ์ปัญหาคอขวด ความล่าช้า หรือความท้าทายที่อาจขัดขวางความก้าวหน้าของคุณได้ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้คุณจัดสรรเวลาเพิ่มเติมสำหรับกิจกรรมขนาดใหญ่ก่อนที่มันจะสายเกินไป!
คุณไม่จำเป็นต้องสร้างแผนงานที่ละเอียดสำหรับแต่ละวัน แต่การตั้งเป้าหมายด้านประสิทธิภาพการทำงานจะช่วยให้คุณสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เร่งด่วนของทีมและวิสัยทัศน์ระยะยาวขององค์กร
การมีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณถอยหลังออกจากภาระงานในใจ ทำให้คุณสามารถกระจายพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และในที่สุดจะช่วยป้องกันไม่ให้คุณรู้สึกหนักใจหรือเครียดจนเกินไป
ทรัพยากรเช่นแม่แบบแผนปฏิบัติการโดย ClickUpสามารถคัดลอกและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทุกสัปดาห์เพื่อตรวจสอบงานสำคัญที่อยู่ระหว่างดำเนินการ กำลังดำเนินการ หรือเสร็จสิ้นแล้ว
9. กำหนดเวลาพักเพื่อหยุดและทบทวน
นักปรัชญาจอห์น เดวี่เคยกล่าวไว้ว่า:
เราไม่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ แต่เราเรียนรู้จากการสะท้อนคิดเกี่ยวกับประสบการณ์นั้น
เราไม่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ แต่เราเรียนรู้จากการสะท้อนคิดเกี่ยวกับประสบการณ์นั้น
การเรียนรู้จากความสำเร็จของคุณเช่นเดียวกับข้อผิดพลาดของคุณ จะช่วยให้คุณอยู่บนเส้นทางที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องพร้อมกับการผลิตที่มีประสิทธิภาพตลอดเวลา ความล้มเหลวและความท้าทายจะเกิดขึ้นไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตาม—แต่ผู้ที่มีประสิทธิภาพสูงจะมองการล่าช้าแต่ละครั้งเป็นโอกาสในการเติบโตและหลีกเลี่ยงการทำผิดพลาดซ้ำสอง
ในระดับส่วนตัว คุณสามารถจัดสรรเวลาในตอนท้ายของแต่ละวันหรือตอนเริ่มต้นของสัปดาห์เพื่อทบทวนว่าเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานใดที่ได้ผลและไม่ได้ผล แต่เช่นเดียวกับการค้นหาวิธีการระดมความคิดที่สมบูรณ์แบบ มีหลายวิธีง่ายๆ สำหรับการสะท้อนตนเองที่มีความหมายซึ่งคุณสามารถใช้และทบทวนซ้ำสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่า
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสะท้อนตนเอง ได้แก่:
- การเขียนความคิดของคุณลงบนกระดาษหรือในแอปจดบันทึกดิจิทัลเพื่อจับรายละเอียดและประมวลผลความคิดของคุณ
- แผนภูมิเริ่มต้น-หยุด-ดำเนินการต่อเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการทำงานของคุณและปรับกลยุทธ์ตามความจำเป็น คิดถึงสิ่งนี้เหมือนการประชุมทบทวนส่วนตัวของคุณเอง เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จและกำหนดเป้าหมายสำหรับการปรับปรุง
- ทำการวิเคราะห์ SWOT ส่วนบุคคลเพื่อระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่สำคัญที่สุดต่อประสิทธิภาพของคุณ
และแน่นอน อย่าประเมินพลังของการเขียนบันทึกแบบดั้งเดิมต่ำเกินไป!
👍ลองวิธีนี้: ใช้บันทึกเสียงสำหรับการสะท้อนความคิดหากการเขียนรู้สึกใช้เวลามากเกินไป—เพียงแค่พูดความคิดของคุณออกมาเป็นเวลา 3-5 นาที
10. ตัดการเชื่อมต่อจากสิ่งรบกวนและพักผ่อนสักครู่
สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด—อย่าลืมถอดสายตาจากหน้าจอและพักผ่อนเป็นระยะ ๆ! การตั้งใจให้เวลาพักอย่างสม่ำเสมอจะส่งผลดีอย่างมากต่อประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
ในการทำงานด้วยมุมมองใหม่ กระตุ้นส่วนต่าง ๆ ของสมอง หรือเพียงแค่ดูว่าคุณรู้สึกอย่างไรหลังจากขยับร่างกายสักสองสามนาที ลองทำดูสิ จริง ๆ นะ วันนี้คุณลุกขึ้นจากเก้าอี้ในออฟฟิศบ้างหรือยัง?
หากคุณเป็นคนที่มักจะลืมลุกออกจากโต๊ะทำงานบ่อย ๆ ให้ตั้งเวลาแจ้งเตือนใน ClickUpเป็นประจำทุกวัน เพื่อเตือนให้หยุดพักและรีเฟรชจิตใจ!
🔎 ข้อมูลสำคัญ: การศึกษาแสดงให้เห็นว่าการหยุดพักเป็นประจำ 5 นาทีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ถึง 30% เมื่อเทียบกับการทำงานต่อเนื่องโดยไม่หยุดพัก
ทำไมผลผลิตจึงมีความสำคัญ?
ไม่มีความสำคัญใดที่จำกัดในการผลิตผลต่อชีวิตของคุณ
และเราไม่ได้พูดถึงการผลิตที่เป็นพิษซึ่งทำให้คุณกลัวจนต้องทำงาน 12 ชั่วโมงต่อวัน และกำหนดคุณค่าของคุณจากจำนวนการโทรขายที่คุณทำ
คำเตือน: นั่นไม่ใช่ประสิทธิภาพการทำงานที่แท้จริง!
ประสิทธิผลที่แท้จริงเน้นย้ำถึงคุณค่าของความสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตการตั้งเป้าหมายแบบ SMART และการสร้างขอบเขตที่ดีต่อสุขภาพกับงานของคุณ ดังนั้นเมื่อคุณทำงาน คุณจะได้ทุ่มเทเวลาอย่างเต็มที่โดยไม่มีการรบกวนให้กับงานของคุณ และเมื่อวันทำงานสิ้นสุดลง คุณสามารถปิดแล็ปท็อป (โดยไม่ต้องกดดันว่าจะต้องกลับมาออนไลน์หลังอาหารเย็น) และผ่อนคลายได้อย่างแท้จริง
การผลิตที่มีสุขภาพดีช่วยคุณผ่านงานอย่างมีประสิทธิภาพ. มันมอบความรู้ที่คุณต้องการเพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางอาชีพ, ลดความพยายามที่เสียเปล่า, และตัดสินใจอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของคุณ.
เป้าหมายคือให้เคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานใหม่ของคุณกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน—และเมื่อเวลาผ่านไป แนวคิดต่างๆ เช่น การจัดลำดับความสำคัญของงานการบริหารเวลา และการจัดการความเครียด จะไม่ขัดขวางคุณอีกต่อไปในช่วงสัปดาห์
ผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยรวมจะมีความสำคัญอย่างมากเลยทีเดียว! ที่จริงแล้ว สถาบันความเครียดแห่งอเมริกาพบว่า41% ของพนักงานรู้สึกว่าประสิทธิภาพการทำงานลดลงเมื่อพวกเขารู้สึกเครียด ซึ่งส่งผลให้เกิดการสูญเสียรายได้หลายพันล้านดอลลาร์ในเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา 😳
ในแง่ดี นิสัยการทำงานที่มีประสิทธิภาพและมีความหมายได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยปรับปรุงสุขภาพจิตและช่วยให้คุณควบคุมปริมาณงานได้ นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงกับการเติบโตส่วนบุคคล ความพึงพอใจในงานที่สูงขึ้น และนวัตกรรมที่เพิ่มขึ้น!
จริงๆ แล้ว ทุก วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานดีกว่า ไม่มี วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเลย—ดังนั้นคุณไม่มีอะไรจะเสียจากการลองผิดลองถูกเล็กน้อยเพื่อค้นหาวิธีการที่เหมาะกับสไตล์การทำงานของคุณ
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้กฎ 2 นาที—หากงานใดใช้เวลาน้อยกว่า 2 นาที ให้ทำทันทีแทนที่จะจัดตารางไว้ภายหลัง
เริ่มต้นเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
หากคุณต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกและยั่งยืนต่อนิสัยการทำงานของคุณโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การกำจัดสิ่งรบกวนเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะช่วยให้คุณมีสมาธิได้
ยิ่งไปกว่านั้น กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานไม่ได้ส่งผลเหมือนกันกับทุกคนในทุกทีมหรือแม้แต่ระหว่างเพื่อนร่วมงาน! ต้องใช้เวลา การลองผิดลองถูก และการไตร่ตรองอย่างรอบคอบเพื่อค้นหาเคล็ดลับที่เหมาะสมกับคุณโดยเฉพาะ ยังไม่ต้องพูดถึงว่าคุณจะเพิ่มประสิทธิภาพได้เพียงใดหากไม่มีซอฟต์แวร์เฉพาะทางมาช่วยติดตามความก้าวหน้าของคุณ!
ClickUp คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพียงหนึ่งเดียวที่ทรงพลังพอที่จะรวบรวมงานทั้งหมดของคุณจากหลากหลายแอปพลิเคชันมาไว้ใน Workspace เดียวที่ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นชุดเครื่องมือที่ครบครันในตัวช่วยให้คุณควบคุมประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างเต็มที่ ด้วยฟีเจอร์ที่ช่วยพัฒนาไอเดียที่ดีที่สุด ติดตามรายการสิ่งที่ต้องทำ ปรับแต่งกระบวนการทำงาน อัตโนมัติงานประจำ และอีกมากมาย
และ ClickUp สามารถทำได้ทั้งหมดนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย! เข้าถึงฟีเจอร์เพิ่มประสิทธิภาพมากมาย,ห้องสมุดเทมเพลตขนาดใหญ่,และการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆกว่า1,000 ระบบ เมื่อคุณสมัครใช้ ClickUp วันนี้