10 แม่แบบบอร์ดอารมณ์ฟรีในรูปแบบ PPT, สไลด์, Word และ ClickUp

22 เมษายน 2568

หมดยุคแล้วที่การสร้างบอร์ดอารมณ์ DIY หมายถึงการกองนิตยสาร ตัดภาพ และติดลงบนบอร์ดใหญ่ แน่นอนว่ามันเป็นวิธีที่สนุกและได้ลงมือทำจริง แต่พูดตามตรง—มันเหนื่อยมากในเวลาอันรวดเร็ว

ทุกวันนี้ บอร์ดอารมณ์ดิจิทัลกลายเป็นสิ่งที่เจ๋งไปแล้ว ไม่เพียงแต่สนุกในการใช้งาน แต่ยังมีผืนผ้าใบดิจิทัลที่สะอาดและปราศจากความยุ่งเหยิงเพื่อรวบรวมและนำเสนอไอเดียของคุณ ✨

หากคุณไม่ต้องการเริ่มต้นจากศูนย์ คุณสามารถใช้เทมเพลตบอร์ดอารมณ์เพื่อเริ่มต้นได้ ไม่ว่าคุณจะกำลังคิดค้นไอเดียแบรนด์, ออกแบบอินเตอร์เฟซซอฟต์แวร์ใหม่, หรือคิดเรื่องราวสำหรับซีรีส์คอนเทนต์ครั้งต่อไปของคุณ เทมเพลตเหล่านี้จะช่วยให้คุณนำความคิดสร้างสรรค์ของคุณมาสู่ชีวิตได้

และเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นโปรเจกต์ถัดไปได้อย่างราบรื่น เราได้รวบรวมเทมเพลตบอร์ดอารมณ์ฟรีที่ดีที่สุด 10 แบบมาให้คุณ เพื่อช่วยให้กระบวนการสร้างสรรค์ของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น มาดูกันเลย

บอร์ดอารมณ์คืออะไร?

แม่แบบมู้ดบอร์ดคือผืนผ้าใบดิจิทัลที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า ซึ่งช่วยให้คุณจัดระเบียบและนำเสนอไอเดียสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แทนที่จะต้องเริ่มต้นจากกระดาษเปล่า คุณจะได้โครงสร้างที่ชัดเจนซึ่งแสดงตำแหน่งและวิธีการจัดวางภาพ สี แบบอักษร และองค์ประกอบออกแบบอื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสม

เทมเพลตเหล่านี้มาพร้อมกับข้อดีหลายประการ:

  • ทำให้การสร้างบอร์ดอารมณ์ง่ายขึ้น โดยเฉพาะถ้าคุณเป็นมือใหม่ที่รู้สึกว่าการเริ่มต้นจากศูนย์เป็นเรื่องยาก
  • เร่งกระบวนการออกแบบเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานได้ถูกจัดเตรียมไว้แล้วเพื่อสร้างบอร์ดอารมณ์
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการนำเสนอ mood board ที่มีความสอดคล้องกันด้วยธีม, อารมณ์, และเรื่องราวที่เหมือนกัน

อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตมู้ดบอร์ดดี?

แม่แบบการออกแบบบอร์ดอารมณ์ที่ดีไม่ควรมีเพียงแค่ความสวยงามเท่านั้น แต่ยังต้องใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกด้วย มาดูคุณสมบัติสำคัญที่ควรพิจารณา เพื่อให้แม่แบบที่คุณเลือกช่วยเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ:

  • รูปแบบที่ชัดเจนและเป็นระเบียบสำหรับการสื่อสารแนวคิดและแผนผังความคิดอย่างมีประสิทธิภาพ
  • อินเทอร์เฟซแบบลากและวางเพื่อเพิ่มองค์ประกอบการออกแบบ (ข้อความ รูปภาพ ฯลฯ) อย่างรวดเร็ว ปรับขนาด และย้ายตำแหน่งได้
  • พื้นหลัง, โทนสี, และแบบอักษรที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อให้เหมาะกับบรรยากาศของโปรเจ็กต์คุณ
  • รองรับเนื้อหาหลากหลายประเภท เช่น รูปภาพ วิดีโอ รูปร่าง และลิงก์ที่คลิกได้
  • การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับแหล่งภาพสต็อก (เพื่อการเข้าถึงภาพคุณภาพสูงได้อย่างง่ายดาย) และซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ(เพื่อการกำกับดูแลการดำเนินงาน) 🛠️
  • ใช้งานได้กับอุปกรณ์หลากหลายประเภท เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงและปรับแต่งได้ทุกที่ ทุกเวลา
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันสำหรับทีมที่ต้องทำงานร่วมกันบนเทมเพลต

10 แม่แบบมู้ดบอร์ดฟรี

การเลือกเทมเพลตที่เหมาะสมหมายถึงการค้นหาเทมเพลตที่เหมาะกับโครงการของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ. เราได้คัดสรร 10 อันดับยอดนิยมที่เหมาะกับความต้องการต่าง ๆ ไว้ให้คุณแล้ว. ชมเทมเพลตฟรีเหล่านี้และดูว่าเทมเพลตใดที่เหมาะกับคุณ.

1. แม่แบบบอร์ดอารมณ์ ClickUp

เทมเพลตบอร์ดอารมณ์ ClickUp
รวบรวมแรงบันดาลใจและไอเดียไว้ในที่เดียวที่เต็มไปด้วยสีสัน

คุณกำลังทำงานในโปรเจกต์สร้างสรรค์ที่ต้องจัดการรายละเอียดต่างๆ เช่น ประสบการณ์ผู้ใช้ การจัดวางตัวอักษร และโทนสีอยู่หรือไม่? ถ้าใช่ คุณจะชอบเทมเพลต Mood Board ของ ClickUp อย่างแน่นอน

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณรวบรวมแรงบันดาลใจของคุณภายใต้หมวดหมู่ต่อไปนี้: ส่วนติดต่อผู้ใช้, ไอคอน, ภาพประกอบ, เว็บไซต์, ตัวอักษร, และชุดสี. และเนื่องจากมันถูกสร้างขึ้นในClickUp Whiteboards คุณสามารถปรับแต่งมันตามที่คุณต้องการได้อย่างง่ายดาย.

คุณและทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันแบบเห็นภาพบนผืนผ้าใบเดียวกันโดยใช้เครื่องมือปากกา, ไฮไลท์,และแผนผังความคิด. คุณยังสามารถใช้ข้อความ, โน้ตติด, และตัวเชื่อมต่อเพื่อเพิ่มบริบทให้กับไอเดียการออกแบบของคุณและเชื่อมโยงระหว่างพวกมันได้.

แม้ว่าฟีเจอร์ทั้งหมดนี้จะยอดเยี่ยม แต่ยังไม่ใช่อันที่ดีที่สุดเลย ฟีเจอร์การจัดการโครงการของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนจากการระดมความคิดไปสู่การดำเนินการได้อย่างราบรื่น พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของคุณตลอดเวลา ⏳

เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักออกแบบกราฟิก, ผู้เชี่ยวชาญด้าน UI/UX, และทีมผลิตภัณฑ์ที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการทำงานสร้างสรรค์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนอยู่ในความเข้าใจเดียวกัน

2. แม่แบบบอร์ดวิสัยทัศน์ ClickUp

แม่แบบบอร์ดอารมณ์: ช่วยให้ทีมของคุณทั้งหมดเข้าใจตลาดเป้าหมายของคุณได้ดีขึ้นด้วยแม่แบบบอร์ดวิชั่นนี้
เทมเพลตบอร์ดวิสัยทัศน์ของ ClickUp ช่วยให้คุณจับภาพ จัดลำดับความสำคัญ และติดตามแนวคิดผลิตภัณฑ์ได้อย่างราบรื่น

หากคุณเคยรู้สึกสับสนกับการจัดระเบียบความคิดมากมายเมื่อวางแผนผลิตภัณฑ์ธุรกิจใหม่หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมแม่แบบ Vision Board ของ ClickUpพร้อมช่วยขจัดความสับสนเหล่านั้นให้กระจ่างชัด

มันถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณสามารถบันทึกไอเดียผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว และประเมินว่าไอเดียใดควรนำไปพัฒนาต่อและควรดำเนินการตามลำดับใด ซึ่งหมายความว่าสำหรับแต่ละไอเดียผลิตภัณฑ์ คุณจะสามารถพิจารณาประเด็นต่อไปนี้ได้อย่างครบถ้วน:

  • ผลิตภัณฑ์: ชื่อผลิตภัณฑ์ของคุณและสิ่งที่มันทำ
  • วิสัยทัศน์: ผลกระทบที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์
  • กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ที่ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบมาเพื่อ
  • ความต้องการ: ปัญหาที่ผลิตภัณฑ์ของคุณแก้ไขให้กับกลุ่มเป้าหมาย
  • เป้าหมายทางธุรกิจ: ผลิตภัณฑ์จะให้ประโยชน์แก่ธุรกิจของคุณอย่างไร

และด้วยมุมมองที่หลากหลายของเทมเพลต การจัดระเบียบกลายเป็นเรื่องง่าย:

  • เรียนรู้วิธีใช้เทมเพลตโดยใช้รายละเอียดที่ระบุไว้ในมุมมองเริ่มต้นที่นี่
  • เก็บทุกไอเดียผลิตภัณฑ์ไว้ในบอร์ดวิสัยทัศน์
  • รวบรวมแนวคิดผลิตภัณฑ์จากทีมของคุณด้วยแบบฟอร์มวิสัยทัศน์ผลิตภัณฑ์
  • มุ่งเน้นไปที่ไอเดียผลิตภัณฑ์ที่สำคัญที่สุดด้วยมุมมองความสำคัญ

เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับใคร? ทีมผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านการระดมความคิดอย่างเป็นระบบการสื่อสารเป้าหมายของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนและการดำเนินการอย่างมีกลยุทธ์

3. แม่แบบไวท์บอร์ดวิสัยทัศน์ ClickUp

แม่แบบบอร์ดอารมณ์: ค้นหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับโครงการถัดไปของคุณด้วยแม่แบบ Vision Whiteboard นี้
ค้นหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับโครงการถัดไปของคุณด้วยเทมเพลตไวท์บอร์ด Vision นี้

ต่อยอดจากเทมเพลตก่อนหน้านี้,เทมเพลตไวท์บอร์ดวิชั่น ClickUpนี้ยกระดับการระดมความคิดร่วมกันของคุณไปอีกขั้นด้วยเทมเพลตไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบ

ฟีเจอร์ไวท์บอร์ดนี้ออกแบบมาเพื่อการสร้างสรรค์ การลงมือทำจริง และการโต้ตอบแบบเรียลไทม์ เพื่อให้คุณและทีมสามารถร่วมกันกำหนดและพัฒนาวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักออกแบบสามารถใช้ฟีเจอร์นี้เพื่อหาแรงบันดาลใจในการออกแบบตกแต่งภายในร้าน ตัวอย่างพื้นผิว รูปแบบการจัดวางที่แตกต่างกัน ตัวอย่างภาพคอลลาจ หรือแม้แต่สร้างพื้นที่สำหรับถ่ายภาพผลิตภัณฑ์

คุณสามารถจัดเรียงและจัดระเบียบแนวคิดผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจนด้วยภาพถ่าย ภาพประกอบ และโน้ตติดผนัง สร้างแผนงานที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้ในพริบตา 🗺️

ต้องการให้เซสชั่นการระดมสมองมีประสิทธิภาพหรือไม่? ใช้ClickUp Docsในการวางแผนและแบ่งปันวัตถุประสงค์ของเซสชั่นล่วงหน้า ด้วยวิธีนี้ ทุกทีมจะมาถึงพร้อมกับความพร้อม ข้อมูลเชิงลึก และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเซสชั่นของคุณ

4. แม่แบบสตอรี่บอร์ด ClickUp

แม่แบบบอร์ดอารมณ์: แม่แบบสตอรี่บอร์ด ClickUp
สร้างและมองเห็นโครงสร้างเรื่องราวและลำดับเหตุการณ์ของคุณได้ในพริบตาด้วยเทมเพลตสตอรี่บอร์ดจาก ClickUp

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ นักเขียน หรือเจ้าของธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าของคุณClickUp's Storyboard Templateคือเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการจัดโครงสร้างกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณ มันมอบผืนผ้าใบที่ออกแบบมาโดยเฉพาะให้คุณสามารถมองเห็นภาพความคิดของคุณได้ และแยกแยะออกมาเป็นฉากหรือขั้นตอนที่ชัดเจนและแตกต่างกัน

ความคิดสร้างสรรค์เติบโตได้ดีบนความยืดหยุ่น และเทมเพลตนี้เข้าใจสิ่งนี้เป็นอย่างดี คุณสามารถสลับฉากเพื่อปรับแต่งการไหลของเรื่องราวให้เหมาะสม และทำซ้ำตามความยาวของเรื่องราวของคุณได้ ดังนั้นไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการกับกระบวนการสามขั้นตอนที่กระชับหรือกระบวนการสร้างสรรค์ที่ซับซ้อนเทมเพลตสตอรี่บอร์ดนี้ก็สามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้

หากคุณทำงานเกี่ยวกับภาพยนตร์ ภาพยนตร์ และเกม ให้ใช้กล่องของแต่ละฉากเป็นแหล่งเก็บข้อมูลสำหรับรายละเอียดต่าง ๆ เช่น การกระทำ บทสนทนา และเอฟเฟกต์เสียง เพื่อให้ไม่มีรายละเอียดใดสูญหายระหว่างการถ่ายทอด

ในทางกลับกัน หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมประสบการณ์ลูกค้า คุณสามารถใช้กล่องเหล่านี้เพื่อจับจุดสัมผัสที่สำคัญ การโต้ตอบ และข้อเสนอแนะ เพื่อวิเคราะห์เส้นทางการเดินทางของลูกค้าและปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าให้ดีขึ้น 🤩

5. แม่แบบโครงเรื่อง ClickUp

แม่แบบบอร์ดอารมณ์: แม่แบบโครงเรื่อง ClickUp
วางแผนเรื่องราวครั้งต่อไปของคุณอย่างเป็นระบบมากขึ้นด้วยเทมเพลตโครงเรื่องจาก ClickUp

นี่คือสำหรับนักเล่าเรื่องทุกคน หากคุณเป็นแฟนของเทมเพลตสตอรี่บอร์ดก่อนหน้านี้ คุณจะรักเทมเพลตโครงเรื่อง ClickUpนี้มากยิ่งขึ้น

ไม่ใช่ความลับที่การเล่าเรื่องนั้นเกี่ยวข้องกับศิลปะทั้งหมด แต่ก็เป็นศาสตร์ที่มีโครงสร้างเช่นกัน และเทมเพลตนี้จะมอบโครงสร้างที่จำเป็นให้กับเรื่องราวของคุณ เพื่อให้คุณสามารถทุ่มเทพลังของคุณไปสู่การเล่าเรื่องที่มีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถเล่าได้

คุณสามารถใช้มันเพื่อสร้างโครงร่างบท แบ่งออกเป็นฉาก จัดระเบียบโครงเรื่อง สร้างตัวละคร และจัดการสถานที่

นอกเหนือจากคุณสมบัติขององค์กรแล้ว แบบร่างโครงเรื่องยังทำหน้าที่เป็นคู่หูรับผิดชอบส่วนตัวอีกด้วย ใช้เพื่อกำหนดวันที่ครบกำหนดสำหรับการทำฉากต่างๆ ในเรื่องราวของคุณให้เสร็จ และติดตามความคืบหน้าด้วยสถานะต่างๆ เช่น ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, และเสร็จสมบูรณ์

เทมเพลตนี้มีไว้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่เพียงแต่มีระเบียบ แต่ยังสามารถทำเรื่องราวของคุณให้เสร็จทันเวลาได้ ท้ายที่สุดแล้ว เวลาคือเงิน 💸

6. แม่แบบการทำแผนที่เรื่องราวผู้ใช้ของ ClickUp

แม่แบบการทำแผนที่เรื่องราวผู้ใช้ ClickUp
แม่แบบการทำแผนที่เรื่องราวผู้ใช้ ClickUp

คุณมีปัญหาในการเข้าใจว่าผู้ใช้ของคุณต้องการอะไรจริงๆ เมื่อวางแผนผลิตภัณฑ์หรือไม่? หรือคุณพบว่ามันยากที่จะทำให้ทีมของคุณมีความสอดคล้องกันในเป้าหมายและลำดับความสำคัญของผลิตภัณฑ์?

การแผนที่เรื่องราวผู้ใช้เป็นวิธีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถช่วยให้เห็นภาพและจัดระเบียบงานตามความต้องการของผู้ใช้ได้เมื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม หากไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจน อาจกลายเป็นความวุ่นวายและทำให้รู้สึกท่วมท้นได้

นี่คือจุดที่แม่แบบ User Story Mapping ของ ClickUpมีประโยชน์อย่างยิ่ง มันถูกออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นสำหรับคุณและทีมของคุณ โดยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์หรือฟีเจอร์เดียวในแต่ละครั้ง

มันช่วยให้คุณเจาะลึกการโต้ตอบของผู้ใช้โดยการวางแผนภาพผู้ใช้ตามบุคลิกภาพ กิจกรรมของผู้ใช้ ขั้นตอนที่ผู้ใช้ใช้ในการทำกิจกรรมให้สำเร็จ และรายละเอียดที่ผู้ใช้ต้องการเพื่อทำแต่ละขั้นตอนให้เสร็จสิ้น สิ่งนี้ทำให้ง่ายต่อการระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง เพื่อให้ทีมของคุณสามารถทุ่มเทความพยายามอย่างมีกลยุทธ์

หากคุณเป็นส่วนหนึ่งของทีมผลิตภัณฑ์ที่ให้ความสำคัญกับการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้เป็นอันดับแรก ทำความเข้าใจเส้นทางของพวกเขา และปรับปรุงสิ่งที่จำเป็นอยู่ตลอดเวลา แบบฟอร์มนี้เหมาะสำหรับคุณ

7. แม่แบบบอร์ดออกแบบ ClickUp

ตัวอย่างของเทมเพลตบอร์ดออกแบบของ ClickUp
วางแผนและดำเนินโครงการออกแบบของคุณด้วยเทมเพลตกระดานออกแบบจาก ClickUp

เทมเพลตบอร์ดออกแบบ ClickUpสร้างขึ้นสำหรับทีมและเอเจนซี่ที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการออกแบบให้มีประสิทธิภาพตั้งแต่การวางแผนจนถึงการเปิดตัว 📅

มันมาพร้อมกับงานทั่วไปบางอย่างสำหรับโครงการออกแบบทั่วไปเช่นการกำหนดเป้าหมายของโครงการและKPI, การวิจัยการออกแบบ, การระดมความคิด, และการเปิดตัวผลิตภัณฑ์

คุณสามารถมอบหมายงานแต่ละงานในกระบวนการออกแบบให้กับสมาชิกในทีมได้ ตั้งค่าระดับความสำคัญ และกำหนดเส้นตายได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดระเบียบและติดตามงานตาม:

  • ขั้นตอนการออกแบบ: การให้ข้อมูลเบื้องต้น, การสร้างแบรนด์, การออกแบบ, การตลาด, วันเปิดตัว, และการให้ข้อเสนอแนะ
  • สถานะการอนุมัติ: รอดำเนินการ, อนุมัติแล้ว, และแก้ไข
  • ประเภทการแก้ไข: ไม่มี, แก้ไขเล็กน้อย, และแก้ไขใหญ่

คุณสมบัติที่โดดเด่นของเทมเพลตนี้คือมุมมองที่ยืดหยุ่นซึ่งรองรับรูปแบบการทำงานและความชอบในการแสดงผลที่แตกต่างกัน:

  • สรุปโครงการ: รายการงานออกแบบทั้งหมด
  • กระบวนการออกแบบ: มุมมองของคณะกรรมการที่แสดงงานที่จัดกลุ่มตามขั้นตอนของการออกแบบ
  • ตามลำดับความสำคัญ: แสดงงานตามระดับความสำคัญ โดยงานที่มีความสำคัญสูงและเร่งด่วนจะอยู่ด้านบน
  • ตามสถานะ: มุมมองคณะกรรมการสำหรับการอัปเดตสถานะงานและการแสดงภาพความคืบหน้า
  • การแก้ไข: รายการงานที่ต้องแก้ไข
  • ไทม์ไลน์การออกแบบ: แผนผังภาพของระยะเวลาการทำงานและกำหนดส่งงาน

หากคุณกำลังมองหาวิธีที่จะจัดระเบียบและดำเนินโครงการออกแบบของคุณ ไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบกราฟิก ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบแอปพลิเคชัน ฯลฯ ให้เป็นระบบและตรงตามเป้าหมายกระดานไอเดียออกแบบนี้คือสิ่งที่คุณต้องการเพื่อทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นจริง

8. แม่แบบบอร์ดสร้างแรงบันดาลใจโดย Template.net

เทมเพลตบอร์ดสร้างแรงบันดาลใจพร้อมภาพถ่ายหลากหลายโดย Template.net
ผ่านทาง Template.net

หากคุณกำลังมองหาผู้สร้างบอร์ดอารมณ์ที่จะช่วยกระตุ้นให้คุณบรรลุเป้าหมายส่วนตัวและอาชีพของคุณ นี่คือสิ่งที่คุณอาจต้องการ มันยืดหยุ่นมาก คุณสามารถเพิ่มคำคม, ภาพถ่ายคอลลาจ, หรืออิโมจิที่ทำให้คุณมีความสุขและยังเป็นแรงบันดาลใจให้คุณได้

บอร์ดแรงบันดาลใจนี้สามารถดาวน์โหลดได้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น Microsoft Word, Google Docs และ Adobe Illustrator

คุณยังสามารถเลือกแก้ไขได้โดยตรงบนเว็บไซต์ Template.net ซึ่งมีคลังภาพสต็อก ภาพประกอบ สติกเกอร์ และกรอบรูปมากมายให้เลือกใช้ และหากคุณต้องการให้มีความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้น คุณสามารถเลือกอัปโหลดรูปภาพของคุณเองได้

9. เทมเพลตการนำเสนอ Mood Board โดย Beautiful. ai

ตัวอย่างของเทมเพลตการนำเสนอ Mood Board โดย Beautiful.ai
ผ่านทาง Beautiful. ai

หากคุณเป็นนักออกแบบภายใน, นักแต่งตัวแฟชั่น, หรือช่างภาพที่ต้องการจัดระเบียบและนำเสนอไอเดียของคุณให้กับทีมหรือลูกค้าของคุณ, Mood Board Presentation Template ของ Beautiful. ai คือเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับงานนี้.

บอร์ดมู้ดการออกแบบภายในนี้โดดเด่นด้วยการจัดระเบียบที่เรียบง่ายและชัดเจน แบ่งออกเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสื่อสารวิสัยทัศน์ของโครงการของคุณ:

  • พื้นหลัง: กำหนดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย และลูกค้าของคุณ สิ่งนี้จะให้บริบทและทำให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น
  • สี: แสดงชุดสีที่คุณเลือกเพื่อกำหนดอารมณ์และสไตล์ของโครงการ
  • การถ่ายภาพ: รวมภาพถ่ายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโครงการ ไม่ว่าจะเป็นภาพจากลูกค้าหรือจากการวิจัยของคุณ

คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตนี้ได้อย่างง่ายดายภายใน Beautiful.ai สำหรับกรณีการใช้งานอื่น ๆ เช่น บอร์ดอารมณ์แฟชั่นและบอร์ดอารมณ์งานแต่งงาน เมื่อคุณพร้อมที่จะแชร์ ให้ส่งออกในรูปแบบต่าง ๆ เช่น PowerPoint, JPG และ PDF

10. แผ่นงาน PowerPoint สำหรับบอร์ดอารมณ์แบรนด์ โดย 24Slides

เทมเพลต PowerPoint สำหรับบอร์ดอารมณ์แบรนด์ในธีมขาวดำ โดย 24Slides
ผ่านทาง 24Slides

เมื่อคุณเริ่มต้นโครงการรีแบรนด์การมีทิศทางทางภาพที่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญ. เทมเพลตนี้ช่วยคุณทำเช่นนั้นได้. คุณสามารถเพิ่มภาพเช่นสีสัน, รูปภาพ, และภาพวาดที่ไม่เหมือนใครเพื่อแสดงให้ทีมของคุณเห็นว่าแบรนด์ใหม่ของคุณจะมีลักษณะอย่างไร.

เพื่อให้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณไหลลื่น เทมเพลตนี้ได้ให้ตัวอย่างเช่น "ชีวิตวินเทจ" "โรงภาพยนตร์" "สายรุ้ง" และ "มหาสมุทร" เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการรีแบรนด์ของคุณ

หากคุณคุ้นเคยกับการใช้ Microsoft PowerPoint อยู่แล้ว คุณจะพบว่าการปรับแต่งเทมเพลตนี้ให้เหมาะกับความต้องการของคุณเป็นเรื่องง่ายมาก

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับบอร์ดอารมณ์

การสร้างมู้ดบอร์ดที่มีประสิทธิภาพนั้นต้องการมากกว่าการรวบรวมและจัดระเบียบภาพต่าง ๆ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการคัดสรรอย่างมีวิจารณญาณและการออกแบบอย่างมีกลยุทธ์อีกด้วย เพื่อช่วยให้คุณสร้างมู้ดบอร์ดที่โดดเด่น นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ควรพิจารณา:

1. เริ่มต้นด้วยแนวคิดที่ชัดเจน: ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น ให้มีความเข้าใจที่ชัดเจนว่าคุณต้องการสื่อสารอะไรผ่านมู้ดบอร์ดของคุณ นี่อาจเป็นวิสัยทัศน์ของโครงการ บุคลิกภาพของแบรนด์ สุนทรียภาพในการออกแบบ หรือเรื่องราวที่ต้องการถ่ายทอด

2. กำหนดองค์ประกอบหลักในการสร้างรูปแบบ: ระบุองค์ประกอบหลักที่จะกำหนดทิศทางของมู้ดบอร์ดของคุณ ซึ่งอาจประกอบด้วยภาพ สีสัน แบบอักษร พื้นผิว ลวดลาย หรือแม้แต่ข้อความบันทึก องค์ประกอบเหล่านี้ควรสื่อถึงอารมณ์ บรรยากาศ และสไตล์ที่คุณต้องการถ่ายทอดออกมา

3. เลือกโครงสร้างที่มีเหตุผล:จัดระเบียบมู้ดบอร์ดของคุณในลักษณะที่ผู้ชมเข้าใจได้ง่ายและสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ คุณอาจเลือกจัดกลุ่มองค์ประกอบตามสี วัสดุ ธีม หรือหมวดหมู่อื่น ๆ สิ่งสำคัญคือต้องมั่นใจว่ามู้ดบอร์ดของคุณมีโครงสร้างที่เป็นเหตุเป็นผลและเข้าใจได้ง่าย

4. ให้ความสำคัญกับภาพคุณภาพสูง: ภาพที่มีความละเอียดสูงและคุณภาพพรีเมียมจะทำให้มู้ดบอร์ดของคุณดูเป็นมืออาชีพและสร้างความประทับใจมากขึ้น ภาพที่มีคุณภาพต่ำหรือเบลออาจทำให้เสียสมาธิจากวิสัยทัศน์ของคุณได้

5. ทำให้มีความสอดคล้อง: แม้ว่าบอร์ดอารมณ์ของคุณอาจมีองค์ประกอบที่หลากหลาย แต่ควรมีธีมหรือความสวยงามที่เชื่อมโยงทุกสิ่งเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน สิ่งนี้จะช่วยสร้างเรื่องราวทางภาพที่มีความสอดคล้องและทำให้บอร์ดอารมณ์ของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

6. รวมพื้นที่สำหรับความยืดหยุ่น: หนึ่งในสิ่งที่ยอดเยี่ยมของบอร์ดอารมณ์คือความสามารถในการพัฒนาไปข้างหน้า เมื่อความคิดหรือโครงการของคุณพัฒนาขึ้น คุณอาจจำเป็นต้องปรับบอร์ดอารมณ์ของคุณ ดังนั้นให้แน่ใจว่าบอร์ดของคุณมีความยืดหยุ่นและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้

7. ใช้แม่แบบมู้ดบอร์ด: หากคุณไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไร การใช้แม่แบบมู้ดบอร์ดสามารถทำให้กระบวนการง่ายขึ้นมาก มันให้จุดเริ่มต้นที่มีโครงสร้างและสามารถประหยัดเวลาของคุณได้

8. ร่วมมือ: หากโครงการมีทีมเกี่ยวข้อง ให้แน่ใจว่าได้รวบรวมความคิดเห็นจากสมาชิกทุกคน. สิ่งนี้จะช่วยให้ได้มุมมองและไอเดียที่หลากหลาย และอาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของมู้ดบอร์ดของคุณ.

9. รักษาความชัดเจน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบอร์ดอารมณ์ของคุณไม่รกเกินไป แม้ว่าคุณต้องการแสดงองค์ประกอบและแนวคิดที่หลากหลาย แต่ควรหลีกเลี่ยงการเพิ่มสิ่งต่างๆ มากเกินไปจนทำให้ดูวุ่นวายและเบี่ยงเบนความสนใจจากแนวคิดหลัก

โปรดจำไว้ว่า มู้ดบอร์ดที่ออกแบบมาอย่างดีไม่เพียงแต่สร้างแรงบันดาลใจและให้ข้อมูลเท่านั้น แต่ยังให้ทิศทางและจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนในเชิงภาพ ซึ่งช่วยนำทางโครงการสร้างสรรค์ใด ๆ ไปสู่ความสำเร็จ

นำวิสัยทัศน์ของคุณมาสู่ชีวิตด้วยมู้ดบอร์ด

บอร์ดมู้ดเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการจัดระเบียบและมองเห็นภาพไอเดีย ความคิด และแผนงานของคุณ การเลือกม็อคอัพที่เหมาะสมสำหรับโครงการของคุณจะช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์และประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ

ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้มากขึ้นและนำวิสัยทัศน์ของมู้ดบอร์ดของคุณมาสู่ชีวิตจริงใช่ไหม? เทมเพลตมู้ดบอร์ดของ ClickUp ซึ่งผสานรวมกับคุณสมบัติการจัดการโครงการได้อย่างลงตัว ถูกออกแบบมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะ 🦾

นอกเหนือจากบอร์ดอารมณ์แล้วคลิกอัพยังมีห้องสมุดเทมเพลตที่หลากหลายและฟรีซึ่งรองรับกระบวนการทำงานทางธุรกิจที่หลากหลาย เพื่อให้คุณสามารถปรับปรุงทุกแง่มุมของกระบวนการทำงานของคุณได้

ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้เพื่อเริ่มต้น!