8 เป้าหมายเพื่อเพิ่มผลผลิตในปี 2025

เมื่อปีใหม่มาถึง หลายคนตั้งปณิธานว่าจะทำสิ่งต่าง ๆ ให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานหรือในชีวิตส่วนตัว
การรักษามุ่งมั่นอาจเป็นเรื่องยาก บางทีคุณอาจกำลังพยายามบรรลุเป้าหมายที่ไม่สมจริง หรือการสร้างนิสัยใหม่ให้ติดอาจไม่ใช่เรื่องง่ายหากคุณต้องการมีประสิทธิภาพมากขึ้น—ในทุกเรื่อง—ในปี 2024 ให้เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความสำเร็จตั้งแต่ตอนนี้
เพื่อช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางและรักษาแรงจูงใจในการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ClickUpได้รวบรวมรายการกลยุทธ์สำหรับการตั้งและรักษามาตรฐานในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเราเข้าสู่ปีใหม่
20 เคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มากขึ้น ทำงานอย่างชาญฉลาด ไม่ใช่หนักหน่วงด้วยเคล็ดลับประหยัดเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานจาก ClickUp
1. ทำการตรวจสอบเวลา
หากคุณมีปัญหาในการหาเวลาให้เพียงพอในแต่ละวันเพื่อทำทุกอย่างให้เสร็จ ลองพิจารณาว่าคุณจัดการเวลาอย่างไรการตรวจสอบการใช้เวลาเป็นการวิเคราะห์อย่างละเอียดว่าคุณใช้เวลาในแต่ละวันอย่างไร
การบันทึกประจำวันช่วยให้ระบุกิจกรรมที่กินเวลาแต่ไม่ได้ผลลัพธ์มากนักได้ง่ายขึ้น การเลื่อนดูโซเชียลมีเดีย การพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน และการเหม่อลอยสามารถดูดเวลาไปจากวันได้หลายชั่วโมง การตรวจสอบการใช้เวลาเป็นเครื่องมือที่ง่ายต่อการใช้งานเมื่อคุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับปรุงทักษะการจัดการเวลาของคุณ
2. ละทิ้งนิสัยที่ไม่ดีและสร้างนิสัยที่ดีต่อสุขภาพ
นิสัยทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นนิสัยที่ดีหรือไม่ดี ล้วนเกิดขึ้นเป็นวงจร ชาร์ลส์ ดาฮิกก์เขียนไว้ในหนังสือของเขา"พลังแห่งนิสัย" นิสัยเริ่มต้นจากสิ่งกระตุ้นบางอย่าง—กลิ่น อารมณ์ สถานที่—ที่กระตุ้นให้เกิดกิจวัตร (ไม่ว่านิสัยนั้นจะเป็นอะไรก็ตาม) และรางวัล (เช่น ความหวานจากน้ำตาลหรือความตื่นตัวจากคาเฟอีน)
การเข้าใจสัญญาณของคุณและรางวัลที่คุณได้รับสามารถช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่านิสัยนั้นดีสำหรับคุณหรือไม่ ไม่มีคำว่าสายเกินไปที่จะเลิกนิสัยที่ไม่ดี แต่ต้องใช้เวลาและความมุ่งมั่นในการฝึกสมองและสร้างนิสัยใหม่
การมีแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงคือส่วนที่ยากที่สุด ส่วนที่สำคัญคือการรักษาความสม่ำเสมอเมื่อพูดถึงการสร้างและทำลายนิสัย
3. กำหนดตารางเวลาเป็นรายสัปดาห์
นั่งลงสัปดาห์ละครั้ง อาจจะเป็นคืนวันอาทิตย์ และกำหนดตารางเวลาของคุณ ระบุสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องทำและกิจกรรมที่ไม่จำเป็นให้ชัดเจน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รวมพื้นที่ที่คุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเข้าไปในตารางเวลาเพื่อให้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน
การออกกำลังกายอาจมีความสำคัญเท่าเทียมกัน หรือมากกว่าการเข้าร่วมประชุมงานหรือกิจกรรมในอุตสาหกรรม การวางแผนเวลาของคุณช่วยให้คุณทำงานได้ตามเป้าหมายและควบคุมสิ่งที่คุณใช้เวลาทำ
4. ใช้รายการตรวจสอบ
รายการตรวจสอบเป็นวิธีที่ง่ายในการป้องกันไม่ให้งานตกหล่น ไม่ว่าจะเป็นซื้อของชำเตรียมเครื่องบินให้พร้อมบิน หรือทำธุระต่างๆ รายการตรวจสอบช่วยให้ติดตามสิ่งที่คุณทำเสร็จแล้วและสิ่งที่ยังต้องทำได้ง่ายขึ้น
หากคุณไม่เคยใช้รายการตรวจสอบมาก่อน ให้เริ่มต้นจากเรื่องเล็ก ๆ เพื่อค้นหาว่าประเภทใดที่เหมาะกับคุณที่สุด
พร้อมที่จะ พิชิตงานสำคัญของคุณหรือไม่? เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในปี 2024 ด้วยการใช้รายการสิ่งที่ต้องทำลองใช้เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำฟรี10 แบบนี้เพื่อเริ่มต้นได้เลย
5. บล็อกโฟกัสปฏิทิน
คุณถูกรบกวนได้ง่ายตลอดทั้งวันหรือไม่? ลองกำหนดเวลาในปฏิทินของคุณสำหรับ "ช่วงเวลาโฟกัส" เก็บโทรศัพท์ไว้ให้ห่าง ปิดการแจ้งเตือนทั้งหมด และอย่าจัดตารางประชุมหรือนัดหมายใดๆ
บล็อกโฟกัสคือช่วงเวลาที่จัดไว้โดยเฉพาะสำหรับการทำงานที่ต้องใช้ความคิดอย่างจริงจัง เช่นเดียวกับนิสัยใหม่ ๆ ควรเริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ แล้วค่อย ๆ เพิ่มขึ้น กำหนดบล็อกโฟกัสไว้สองสามช่วงต่อสัปดาห์ แล้วสังเกตดูว่าคุณรู้สึกว่ามีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นหรือไม่ หากต้องการ สามารถเพิ่มจำนวนบล็อกโฟกัสได้
โบนัส:แม่แบบเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน!
ใช้ประโยชน์สูงสุดจากวันของคุณด้วยการจัดสรรเวลา ด้วยสิ่งรบกวนมากมายสำหรับพนักงานไม่ว่าจะอยู่ในสำนักงานหรือที่บ้าน การทำงานให้เสร็จตรงเวลาจึงกลายเป็นเรื่องยากขึ้นเรื่อยๆอ่านคู่มือการจัดสรรเวลาของเราเพื่อเรียนรู้วิธีจัดการตารางเวลาของคุณให้ดียิ่งขึ้น
6. หลีกเลี่ยงการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน
ในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งรบกวน การทำหลายอย่างพร้อมกันเป็นเรื่องปกติ—และอาจดูน่าสนใจ แต่คนที่ทำหลายอย่างพร้อมกันนั้นไม่ได้จัดการกับงานหลายอย่างอย่างมีประสิทธิภาพจริงๆ และมีประสิทธิภาพน้อยกว่าคนที่จดจ่อกับงานเพียงอย่างเดียว
พวกเขายังมีความเครียดมากขึ้นอีกด้วย แทนที่จะทำทุกอย่างพร้อมกัน ให้มุ่งเน้นไปที่สิ่งละอย่าง คุณจะทำได้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น—และมีเวลาและพลังงานเหลือเฟือสำหรับทำสิ่งอื่น ๆ ต่อไป
7. การออกกำลังกาย
อย่าลืมขยับร่างกายของคุณ หลายคนนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลาหลายชั่วโมงต่อวันและลุกขึ้นยืนเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้น ผู้ที่นั่งน้อยลงมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นดังนั้นอย่าลืมจัดเวลาออกกำลังกายในปฏิทินของคุณทุกสัปดาห์ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดในการปรับปรุงสุขภาพของคุณ
8. ลองใช้เทคนิคการจัดการเวลาที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว
คนต่าง ๆ ต้องการกลยุทธ์การจัดการเวลาที่แตกต่างกันเพื่อประสบความสำเร็จ มีเทคนิคที่ได้รับการพิสูจน์แล้วมากมายให้เลือกใช้
ด้วยเทคนิคโพโมโดโร คุณตั้งเวลาสำหรับงานหนึ่งงานและมุ่งเน้นไปที่งานนั้นจนกว่าเวลาจะหมด จากนั้นคุณพักก่อนที่จะเริ่มงานใหม่อีกครั้ง วิธีนี้สามารถช่วยได้มากสำหรับคนที่คิดสร้างสรรค์
ผู้เลื่อนลอยและผู้คนที่ทำงานได้ดีภายใต้แรงกดดันอาจได้รับประโยชน์จากกฎของพาร์กินสัน; นี่คือคำกล่าวที่เป็นสัจธรรมที่บอกว่างานหนึ่งจะใช้เวลาเท่าที่คุณได้รับมอบหมายให้ทำมันให้เสร็จ หากคุณสามารถกำหนดเส้นตายที่แน่นอนไว้สำหรับแต่ละงานได้ คุณจะมีโอกาสมากขึ้นที่จะทำให้เสร็จทั้งหมด
หากทั้งสองวิธีนั้นดูไม่น่าสนใจยังมีเทคนิคการจัดการเวลาอื่นๆ อีกมากมายที่คุณสามารถลองใช้ได้เช่น วิธีการวางแผนอย่างรวดเร็ว และ "ทฤษฎีขวดแตงกวาดอง"
ทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณในวันนี้
หากคุณรู้สึกเหมือนกำลังหมุนวงล้อไปมาและรู้สึกท่วมท้นกับรายการที่ต้องทำของคุณ ถึงเวลาแล้วที่จะวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานใหม่ ☝️
ถึงเวลาที่คุณต้องควบคุมประสิทธิภาพการทำงานของคุณและทำให้แน่ใจว่าคุณทำสิ่งที่ต้องทำให้เสร็จ และยังมีเครื่องมือที่สามารถช่วยคุณประหยัดเวลา จัดระเบียบ และใช้เวลาของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ClickUpเป็นเครื่องมือ การจัดการโครงการ และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้บุคคลและทีมทุกขนาดในทุกอุตสาหกรรมสามารถทำให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้
มันนำเสนอแพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่เพื่อช่วยคุณในการกำหนดค่า ClickUp ในวิธีที่ดีที่สุดที่เหมาะกับความต้องการของกระบวนการทำงานของคุณ และคุณสมบัติเป้าหมายที่ใช้งานง่ายเพื่อช่วยคุณติดตามและวัดผลเป้าหมายการผลิตของคุณ
และด้วยคุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้หลายร้อยอย่างในแพลตฟอร์ม คุณจะมีเครื่องมือทุกอย่างที่คุณต้องการเพื่อนำมาใช้เพื่อปรับปรุงนิสัยการทำงานให้ดีขึ้น จัดการเวลาของคุณอย่างชาญฉลาด และมองเห็นภาพรวมของงานทั้งหมดของคุณในระดับสูง ใช้ระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองเพื่อทำให้กระบวนการของคุณเป็นแบบอัตโนมัติ รายการตรวจสอบงาน เพื่อช่วยคุณจัดการสิ่งที่ต้องทำมุมมองปฏิทิน เพื่อวางแผนตารางประจำวันของคุณ และตัวติดตามเวลาทั่วโลกที่ติดตั้งไว้เพื่อติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ และอื่นๆ อีกมากมายเพื่อจัดการและปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับเครื่องมือการทำงานมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึงแอปที่คุณใช้บ่อยที่สุด เพื่อเชื่อมต่อและนำงานทั้งหมดของคุณมาไว้ในที่เดียว
ทดลองใช้ฟรี—เริ่มต้นวันนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและทำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้นทุกวัน! ⚡️
ผู้เขียนรับเชิญ:
ออเบรย์ เจน แมคเคลน เป็นนักข่าวระดับนานาชาติที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปีในด้านการรายงานข่าวทั้งในระดับโลกและในประเทศ เธอมีผลงานการเขียนนับพันชิ้นกับสื่อระดับนานาชาติและมีการรายงานภาคสนามอย่างกว้างขวางในพื้นที่ภัยพิบัติและสงคราม รวมถึงยูเครนด้วย