เทมเพลตเริ่มต้น หยุด ดำเนินการต่อ ฟรี

{ "@context": "https://schema. org", "@type": "Article", "about":[{"@type": "Thing", "name": "Scrum (การพัฒนาซอฟต์แวร์)", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Scrum_(software_development)"}, {"@type": "Thing", "name": "การประเมินผลการปฏิบัติงาน", "sameAs": "https://en. วิกิพีเดีย. org/wiki/Performance_appraisal"}, {"@type": "Thing", "name": "การประเมินผลการปฏิบัติงาน", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q1430184"}, {"@type": "Thing", "name": "ภาวะผู้นำ", "sameAs": "https://en. วิกิพีเดีย. org/wiki/Leadership"}, {"@type": "Thing", "name": "Leadership", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q484275"}, {"@type": "สิ่ง", "name": "การแก้ปัญหา", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Problem_solving"}, {"@type": "สิ่ง", "name": "การแก้ปัญหา", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q730920"}, {"@type": "Thing", "name": "Usability", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Usability"}, {"@type": "Thing", "name": "Usability", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q216378"}] }
การให้ข้อเสนอแนะภายในองค์กรอาจเป็นดาบสองคมสำหรับองค์กรใดก็ตาม ⚔️
เมื่อทำอย่างถูกต้อง จะช่วยปรับปรุงการร่วมมือในทีม ระบุจุดที่ต้องปรับปรุงในกระบวนการของคุณ และให้แนวทางสำหรับการนำการเปลี่ยนแปลงมาใช้โดยมีการต่อต้านน้อยที่สุด วงจรการให้ข้อเสนอแนะที่ดำเนินการไม่ดีจะทำตรงกันข้าม—มันสร้างความวุ่นวายหรือแย่กว่านั้นกระตุ้นการตอบสนองแบบสู้หรือหนีในเพื่อนร่วมทีมเนื่องจากความรู้สึกไม่ปลอดภัยที่ลดลง
หากคุณต้องการสร้างวัฒนธรรมการให้ข้อเสนอแนะที่ดีในทีมของคุณ ให้เพิ่มเทมเพลต Start Stop Continue ลงในชุดเครื่องมือของบริษัทคุณ กรอบการทำงานที่จัดโครงสร้างไว้อย่างรอบคอบเหล่านี้จะเป็นการวางรากฐานสำหรับการสนทนาที่เปิดกว้างและสร้างสรรค์ในการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน โดยไม่ทำให้ใครรู้สึกเครียด ?
เราได้รวบรวม 10 แม่แบบ Start Stop Continue ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับสถานการณ์การให้ข้อเสนอแนะที่หลากหลาย ใช้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับทีมของคุณและสร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์! ✌️
อะไรคือแบบฟอร์มเริ่มต้น หยุด ดำเนินการต่อ?
การได้รับข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เป็นเรื่องท้าทาย เนื่องจากต้องอาศัยข้อมูลจากบุคคลที่มีมุมมองเฉพาะตัว ปัจจัยต่างๆ เช่น พลวัตทางสังคม ความคิดที่กระจัดกระจาย คำพูดที่คลุมเครือ หรืออคติส่วนบุคคล อาจทำให้กระบวนการนี้ไร้ประโยชน์
เทมเพลตเหล่านี้มุ่งเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและลดผลกระทบของตัวแปรเหล่านั้นในขณะที่ ทำให้การสนทนาทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยสามส่วนที่เน้น:
- เริ่มต้น: จับความคิดใหม่ ๆ (เช่น พฤติกรรม, กลยุทธ์นวัตกรรม, หรือการกระทำ) ที่ทีมควร เริ่มนำไปปฏิบัติ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ?
- หยุด: ระบุกระบวนการหรือพฤติกรรมที่มีอยู่ซึ่งก่อให้เกิดอุปสรรคหรือสิ้นเปลืองทรัพยากร ซึ่งทีมควร หยุดทำ ส่วนนี้เปรียบเสมือนการตรวจสอบความเป็นจริง ช่วยให้ทีมกำจัดสิ่งที่เป็นภาระโดยไม่ทำให้ใครรู้สึกถูกโจมตีเป็นการส่วนตัว ?
- ดำเนินการต่อไป: ยอมรับกระบวนการปัจจุบันที่มีผลลัพธ์เชิงบวก อาจไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนมาตรฐานในการดำเนินงานของบริษัท แต่ทีมควร ดำเนินการต่อไป เพื่อรักษาจังหวะการทำงาน ?
โดยรวมแล้ว เทมเพลตนี้เป็น เครื่องมือที่ไม่ก่อให้เกิดการเผชิญหน้าสำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์แบบ 360 องศา ในระหว่างการระดมสมองอย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถใช้กระบวนการทำงานร่วมกันนี้เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ไม่ประสบความสำเร็จหรือประสบความสำเร็จ หรือให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการ การทำงาน โครงการ หรือกิจกรรมใดๆ ก็ได้
ในขณะที่การประชุมแบบ Start Stop Continueแบบดั้งเดิมใช้กระดาษโน้ตติดบนกระดานหรือผนัง มีตัวเลือกซอฟต์แวร์ที่จะทำให้ง่ายขึ้นสำหรับสมาชิกทีมที่อยู่ระยะไกลเพื่อเพิ่มการร่วมมือ
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มหยุด-เริ่ม-ดำเนินต่อไปดี?
แบบฟอร์ม Start Stop Continue ที่ออกแบบมาอย่างดีควรรวบรวมความคิดเห็นเชิงบวกแต่ยังต้องค้นหาจุดคอขวดหรือปัญหาในกระบวนการที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของทีมการฝึกปฏิบัติ Start Stop Continueมีไว้เพื่อรวบรวมความคิดเห็นเป็นหลัก
นั่นคือเหตุผลที่การทำงานจากแม่แบบมีความสำคัญและจำเป็นต้องมีองค์ประกอบสำคัญเหล่านี้:
- ใช้งานง่ายและเฉพาะเจาะจง: ระบุพื้นที่หลักที่ผู้ใช้ควรให้ข้อเสนอแนะอย่างชัดเจน ไม่เปิดโอกาสให้เกิดคำตอบที่คลุมเครือ
- ปราศจากความรกรุงรัง: ช่วยให้มองเห็นภาพรวมของแต่ละส่วนในกิจกรรม Start Stop Continue ได้อย่างชัดเจน ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเชื่อมโยงข้อมูลและการระดมความคิด
- เป็นมิตรกับการติดตาม: ช่วยติดตามและรายงานการนำไปใช้ของคำแนะนำและผลกระทบที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
- ปรับแต่งได้: สอดคล้องกับความต้องการข้อมูลย้อนกลับเฉพาะ
- โปร่งใสและร่วมมือกัน: ข้อเสนอแนะของทีมคุณมีความสำคัญ และการให้เอกสารสำหรับการร่วมมือกันในทีมเพื่อให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้ จะช่วยให้ทุกคนมีส่วนร่วมอยู่เสมอ
10 แม่แบบเริ่มต้น หยุด ดำเนินการต่อ สำหรับการใช้งาน
สร้างวงจรการให้ข้อเสนอแนะที่มีความหมายและมีโครงสร้างด้วยเทมเพลต Start Stop Continue 10 แบบที่ดีที่สุด เราได้รวม ตัวเลือกสำหรับ ClickUp, Microsoft Word และ Powerpoint—คุณสามารถเลือกดูเพื่อพิจารณาว่าแบบใดสอดคล้องกับเป้าหมายปัจจุบันของคุณ! ?
1. แม่แบบเริ่ม หยุด ดำเนินการต่อของ ClickUp
เทมเพลต Start Stop Continue ของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่แข็งแกร่งสำหรับการประเมินและปรับปรุงกระบวนการทำงานใดๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของทีมคุณ กรอบการทำงานแบบทีมที่หลากหลายนี้ช่วยให้สามารถตรวจสอบกิจกรรมที่คุณต้องเริ่มต้น หยุด หรือดำเนินการต่อได้อย่างละเอียด—ทั้งหมดถูกจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบในหมวดหมู่ที่มีรหัสสีชัดเจน ?
แม่แบบสามแถวนี้ช่วยให้คุณหรือเพื่อนร่วมทีมเพิ่มความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ในรูปแบบของโพสต์-it ทำให้มุมมองโดยรวมคล้ายกับบอร์ดสไตล์คัมบัง (Kanban) การมองเพียงครั้งเดียวที่แม่แบบที่กรอกเสร็จแล้วก็เพียงพอที่จะเข้าใจได้ว่าอะไรกำลังทำงานได้ดีและอะไรที่ต้องปรับปรุง ❌
คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้ที่ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น สำหรับการใช้งานทางธุรกิจเกือบทุกกรณีในทีมต่าง ๆ รวมถึง:
- การขจัดอุปสรรคและปรับปรุงกระบวนการภายใน
- การค้นหาลูกค้าใหม่
- การปรับปรุงช่องทางการสื่อสาร
- การเพิ่มระดับความสัมพันธ์กับลูกค้า
- การปฐมนิเทศพนักงานใหม่
- การลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในสำนักงาน
- การปรับปรุงการจัดการเวลา
- การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ด้วยการออกแบบที่ใช้งานง่ายของเทมเพลต คุณสามารถสร้างแผนการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและมอบหมายเป็นงานให้กับสมาชิกทีมเฉพาะได้
กำลังรับมือกับเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงอยู่ใช่ไหม? โชคดีที่ทุกองค์ประกอบของเทมเพลตนี้สามารถ แก้ไขเพื่อรองรับเป้าหมายใหม่ได้ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการโครงการที่ทำงานกับทีม Scrum นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนข้อมูลที่รวบรวมได้ให้เป็นคู่มือวิธีการที่ชัดเจนสำหรับอ้างอิงในอนาคต! ↗️
2. แม่แบบไวท์บอร์ด เริ่ม หยุด ดำเนินการต่อ ของ ClickUp
ยกระดับการให้ข้อเสนอแนะของคุณด้วยเทมเพลตไวท์บอร์ด Start Stop Continue ของ ClickUp. มันแตกต่างจากที่เราได้พูดถึงในหัวข้อที่แล้วอย่างไร? เริ่มต้นด้วยการที่มันยกระดับ การฝึก Start Stop Continue ไปอีกขั้นด้วยClickUp Whiteboard! ?
เทมเพลตการทบทวนย้อนหลังระดับขั้นสูงนี้มีกระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบพร้อมคอลัมน์ที่มีโครงสร้างเพื่อแสดงมุมมองและ เชื่อมช่องว่างระหว่างข้อเสนอแนะที่ไม่ชัดเจนกับแผนการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกลซึ่งกำลังเผชิญกับความท้าทายในการประชุมทบทวนย้อนหลัง ช่วยให้การอภิปรายเกี่ยวกับความก้าวหน้าและผลลัพธ์ของโครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
การใช้แม่แบบสำหรับการสะท้อนร่วมกันนั้นค่อนข้างตรงไปตรงมา ให้สมาชิกทุกคนในทีมเข้าร่วมและกรอกส่วน Start, Stop, และ Continue พร้อมกับการสนทนาแบบเรียลไทม์
แถบเครื่องมือไวท์บอร์ดมาตรฐานช่วยให้ทีมของคุณใช้รูปภาพ ลิงก์เว็บ และเอกสาร ClickUpเพื่อเพิ่มบริบทให้กับข้อเสนอแนะได้มากขึ้น ประสบการณ์และมุมมองที่แบ่งปันร่วมกันจะสร้างสรุปภาพรวมของสิ่งที่กำลังทำงานได้ดีและสิ่งที่ต้องปรับปรุงใหม่
ผู้จัดการและผู้นำชื่นชอบเทมเพลตนี้เพราะสามารถ ลากและวางเพื่อสร้างการเชื่อมโยง ระบุช่องว่าง หรือเสนอแนวทางแก้ไขได้ นอกจากนี้ยังสามารถมอบหมายงานให้พนักงานและเปลี่ยนแนวทางแก้ไขเหล่านั้นให้เป็นการติดตามผลที่สามารถตรวจสอบได้อีกด้วย! ?
3. แม่แบบข้อเสนอแนะพนักงาน ClickUp
เทมเพลตความคิดเห็นของพนักงานจาก ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับองค์กรทั้งหมดแทนที่จะเป็นกระบวนการเฉพาะ มันสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทีมของคุณในการแบ่งปันความคิดเห็น พร้อมให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญในทุกด้านที่อาจต้องการการปรับปรุง ?
มีช่องข้อมูลที่กำหนดเอง 16 ช่องสำหรับเก็บข้อมูลความคิดเห็นในรูปแบบของคะแนน ช่องข้อมูลเช่น การใช้ทีม, การเชื่อมต่อ, ความสุขของพนักงาน, และ ความชัดเจนของบทบาท สามารถเปิดเผยปัญหาที่มักถูกมองข้ามได้ ?
จากมุมมองของการหยุด-เริ่ม-ดำเนินการต่อ แม่แบบนี้จะช่วยให้คุณมี มุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับพื้นที่ทำงานโดยรวมของคุณ ซึ่งจะช่วยในการจำกัดปัญหาให้แคบลงไปยังแผนกเฉพาะได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณได้รับคะแนนต่ำเป็นพิเศษจากแผนกซัพพลายเชน ให้เริ่มวงจรการให้ข้อเสนอแนะที่มุ่งเน้นมากขึ้นเพื่อดูว่าปัญหาเกิดจากการจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่ไม่ดี การทำงานแบบแยกส่วน หรือสาเหตุอื่น ๆ
ทุกแผนกถูกกำหนดสีไว้อย่างชัดเจน ทำให้การนำทางผ่านระบบให้คะแนนเป็นเรื่องง่าย. เทมเพลตให้คุณมี มุมมองสี่แบบเพื่อสลับไปมาระหว่างมุมมองต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย:
- ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน
- คำตอบ
- แบบสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน
- เริ่มต้นที่นี่!
เพิ่มตัวกรองสำหรับคอลัมน์หรือจุดให้คะแนนใด ๆ เพื่อทำให้ผลลัพธ์เป็นระเบียบมากขึ้น
4. เทมเพลตแบบฟอร์มความคิดเห็นของลูกค้า ClickUp
ต้องการรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหรือไม่? พบกับเทมเพลตแบบฟอร์มความคิดเห็นลูกค้าของ ClickUp!
เทมเพลตนี้ช่วยให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับการรับรู้ของโครงการ ผลิตภัณฑ์ และบริการของคุณ ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของกระบวนการทำงานของคุณ คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มให้ละเอียดได้ตามจินตนาการเพื่อประเมินกระบวนการย่อยและผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า และโดยขยายไปถึงรายได้ ?
นอกจากรูปแบบการให้คะแนนแบบหนึ่งถึงห้าดาวตามปกติแล้ว เทมเพลตยังมีช่องต่างๆ เช่น เหตุผลของคะแนน, ระดับลูกค้า, และ ข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุง ใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์จุดเริ่มต้น จุดหยุด และจุดที่ควรดำเนินการต่อ ก่อนเข้าสู่รอบการผลิตหรือพัฒนาครั้งถัดไปของคุณ ♻️
แม้ว่าจะมีความสามารถในการปรับแต่งอย่างกว้างขวาง แต่การใช้เทมเพลตนี้ก็ง่ายดาย—แม้แต่ผู้จัดการมือใหม่และผู้บริหาร CRMก็สามารถจัดการ วัดผล หรือรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมได้ มันมีมุมมองให้เลือกถึงหกประเภทเพื่อสลับไปมาระหว่างมุมมองต่างๆ
ตัวอย่างเช่น มุมมอง การให้คะแนนผู้ให้บริการ จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับงานของพนักงานที่ติดต่อกับลูกค้า ในขณะที่มุมมอง คำแนะนำโดยรวม สามารถระบุกระบวนการที่คุณต้องคงไว้ได้
5. แม่แบบการทบทวนผลงาน ClickUp
ทีม Agileต้องเผชิญกับการกลับไปกลับมาอย่างต่อเนื่องระหว่างการประเมินสปรินต์ที่เสร็จสิ้นแล้วและการวางแผนปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ของโครงการ แต่ด้วยเทมเพลตการทบทวนผลงานของ ClickUpเป็นคู่หูของคุณ การสะท้อนหลังโครงการจะกลายเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานกับเพื่อนร่วมทีมของคุณ! ?️
เทมเพลตนี้ช่วยให้การทบทวนสปรินต์มีประสิทธิภาพและน่าสนใจด้วยคุณสมบัติเช่น:
- บทวิจารณ์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า: เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากทีมที่ตรงประเด็นโดยไม่หลุดประเด็น
- พื้นที่เฉพาะ: เพื่ออำนวยความสะดวกในการสนทนาอย่างเปิดกว้างเกี่ยวกับสิ่งที่ควรเริ่มต้น หยุด และดำเนินการต่อ เพิ่มสถิติโครงการ ความคิดเห็นจากผู้แสดงความคิดเห็น และคำถามปลายเปิดเพื่อรับข้อเสนอแนะในบริบท
- แนวคิดที่สามารถนำไปปฏิบัติได้: เพื่อระบุรูปแบบหรือสรุปข้อสรุปจากการประชุมและเปลี่ยนให้เป็นงานที่ต้องติดตามผล โอกาสในการใช้ระบบอัตโนมัติของ ClickUp และแม้กระทั่งการแจ้งเตือน
คุณสามารถเชิญทุกคนเข้าร่วมการสนทนาหรือจำกัดเฉพาะสมาชิกที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเป้าหมายของทีมของคุณได้ อย่างไรก็ตาม เทมเพลตนี้ทำได้มากกว่าการให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น ?
ใช้ตัวเลือกสถานะที่กำหนดเอง, ฟิลด์, และมุมมองเพื่อแสดงภาพความคืบหน้าที่เกิดขึ้นผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ของการทบทวนย้อนหลังของคุณ ทดลองใช้รูปแบบรายการ,ไทม์ไลน์, แผนงานกานท์, ปริมาณงาน, และปฏิทินเพื่อติดตามว่าโครงการกำลังพัฒนาไปในทิศทางใด
หากคุณกำลังจัดการหลายสปรินต์พร้อมกัน เราขอแนะนำให้ตั้งค่าการแจ้งเตือนแบบกำหนดเองเพื่อติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ ?
6. แม่แบบแผนปฏิบัติการสำรวจความคิดเห็นพนักงาน ClickUp
หากคุณต้องการเข้าสู่โหมดนักสืบเต็มรูปแบบกับการฝึกฝนการเริ่มต้น-หยุด-ดำเนินการของคุณ ให้เชื่อมั่นในClickUp's Employee Survey Action Plan Templateที่จะทำหน้าที่เป็นวัตสันให้กับเชอร์ล็อกของคุณ! ?️
ด้วยรูปแบบ 4M และ 1E เทมเพลตนี้จะเป็นเข็มทิศนำทางคุณสู่การเดินทางสู่การมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบของพนักงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่มุ่งเน้นการผลิต
จุดสำคัญของเทมเพลตนี้คือการระบุปัญหาสำคัญที่อยู่ใน หมวดหมู่ 4M/1E:
- ผู้ชาย: กล่าวถึงปัญหาเช่นค่าใช้จ่ายจากการทำงานล่วงเวลาที่ไม่จำเป็นหรือเวลาที่ไม่ได้ใช้งาน
- วิธีการ: ระบุข้อบกพร่องในกระบวนการ คำแนะนำ ข้อกำหนด และคู่มือที่มีอยู่
- เครื่องจักร: ระบุจุดที่สามารถปรับเทียบอุปกรณ์ที่มีอยู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
- วัสดุ: ตรวจจับช่องโหว่ในกระบวนการสั่งซื้อและจัดเก็บวัสดุ
- สภาพแวดล้อม: เปิดเผยปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ความชื้นและเวลาพักสั้นที่ลดประสิทธิภาพการทำงาน
เทมเพลตนี้สามารถใช้เป็น แบบสำรวจที่ซับซ้อนสำหรับสมาชิกทุกคนในทีมคู่มือและทีมปฏิบัติการของคุณ
ตัวอย่างเช่น ลองพิจารณาบริษัทที่ผลิตน้ำแอปเปิ้ล คำถามอาจครอบคลุมตั้งแต่การเพิ่มเครื่องคัดแยกผลไม้เพื่อลดต้นทุนแรงงาน (การริเริ่มแบบเริ่มต้น) หรือควรลดปริมาณการสั่งซื้อเพื่อป้องกันการสูญเสียจากการเน่าเสีย (การริเริ่มแบบหยุด) ถือว่า ให้ผลดี มากทีเดียว! ?
เป้าหมายของเทมเพลตนี้คือเพื่อช่วยให้คุณสร้างแผนปฏิบัติการสำหรับการจัดสรรทรัพยากรใหม่และดำเนินการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถเพิ่มกำหนดเวลาและ มอบหมายให้พนักงานหนึ่งคนหรือมากกว่ารับผิดชอบ ต่อแนวทางแก้ไขเฉพาะได้
7. แม่แบบบทเรียนที่ได้เรียนรู้จาก ClickUp
การเรียนรู้บทเรียนทางธุรกิจด้วยวิธีที่ยากลำบากนั้นเป็นเรื่องของศตวรรษที่แล้วแล้ว.เทมเพลตบทเรียนที่ได้รับจากประสบการณ์ของ ClickUpช่วยให้ทีมของคุณสามารถใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ที่ผ่านมาได้ และตัดสินใจได้ดีขึ้นในอนาคต. ?
ระบุสิ่งที่ได้ผลและไม่ได้ผลในแต่ละ ขั้นตอนของโครงการ ตั้งแต่การวางแผนเบื้องต้นจนถึงการปิดโครงการ ย้ายการดำเนินการผ่านสถานะทั้งสี่—กำลังตรวจสอบ, ต้องการดำเนินการ, ตรวจสอบแล้ว, และต้องตรวจสอบใหม่—และจัดประเภทข้อเสนอแนะเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีบทเรียนสำคัญหลุดรอดไป
นี่คือเทมเพลตบทเรียนที่ได้เรียนรู้ซึ่งมุ่งเน้นอนาคต ช่วยให้คุณสรุปการกระทำที่ล้มเหลวเพื่อป้องกันไม่ให้สมาชิกใหม่ในทีมทำผิดพลาดซ้ำ นอกจากนี้ยังช่วยขจัดความซ้ำซ้อนในการบันทึกข้อมูลย้อนกลับเดียวกันซ้ำแล้วซ้ำเล่า ❤️?
เทมเพลตนี้มอบมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ห้าแบบที่เพิ่มความลึกและความหลากหลายให้กับกระบวนการตรวจสอบของคุณ ตัวอย่างเช่น มุมมองบทเรียนที่ได้เรียนรู้สามารถเป็นจุดอ้างอิงที่ยอดเยี่ยมก่อนเริ่มโครงการที่คล้ายกัน มุมมอง มาปรับปรุงโครงการของเราให้ดียิ่งขึ้น! เป็นตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงสำหรับโครงการที่ติดขัดด้วยประสิทธิภาพภายในที่ไม่ดี ?️
8. แม่แบบการตรวจสอบตามหลักฮิวริสติกของ ClickUp
ใหม่กับการประเมินเชิงประสบการณ์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีอินเตอร์เฟซดิจิทัลใช่ไหม? ไม่เป็นปัญหาเลย—ClickUp's Heuristic Review Templateช่วยให้ทีมรีวิวของคุณสามารถให้ ข้อเสนอแนะอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับความสามารถในการใช้งานและความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ ของหัวข้อทดสอบได้ ข้อมูลที่รวบรวมได้จะช่วยให้ทีมออกแบบและพัฒนาของคุณปรับปรุงแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์เพื่อความสะดวกสบายสูงสุดของผู้ใช้ ?
เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น แต่ มีรายละเอียดที่ประณีตเพื่ออำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์เริ่มต้น-หยุด-ดำเนินการต่อ โดยค่าเริ่มต้น คุณจะได้รับห้าส่วนสำหรับแง่มุมการออกแบบต่อไปนี้:
- การมองเห็นสถานะของระบบ
- ความสอดคล้องระหว่างระบบกับโลกแห่งความเป็นจริง
- การควบคุมและความเป็นอิสระของผู้ใช้
- ความสม่ำเสมอและเสรีภาพ
- การป้องกันข้อผิดพลาด
สมาชิกแต่ละคนในทีมรับฟังความคิดเห็นของคุณจะได้รับ กระดาษโน้ตแบบติดได้หนึ่งแผ่นเพื่อเพิ่มการประเมิน และระบุความรุนแรงของข้อบกพร่องและปัญหาที่พบ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด อย่ากำหนดผู้ประเมินเกินห้าคนสำหรับอินเทอร์เฟซเดียว เพราะคนทำมากเกินไปอาจทำให้งานเสียได้! ??
แม้ว่าจะเป็นเทมเพลตที่เน้นการออกแบบ แต่ความสามารถในการปรับแต่งทำให้สามารถปรับใช้กับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกันได้ หากคุณกลับมาใช้เทมเพลตนี้ในภายหลัง ให้ใช้เค้าโครง การตรวจสอบแบบฮิวริสติก เพื่อดูภาพรวมของการสนทนาเกี่ยวกับการออกแบบดั้งเดิม
9. แม่แบบเริ่มต้น หยุด ดำเนินการต่อ โดย CFO Perspective
เทมเพลตเริ่มต้น หยุด ดำเนินการต่อ โดย CFO Perspective สำหรับ Microsoft Word เพิ่มมุมมองสามมิติที่เป็นเอกลักษณ์ให้กับกระบวนการให้ข้อเสนอแนะของคุณ สิ่งที่ทำให้เทมเพลตนี้โดดเด่นคือการแบ่งคอลัมน์การตรวจสอบอย่างชาญฉลาดเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากสามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก:
- คุณ
- ลูกค้า
- พนักงาน
คุณสามารถจินตนาการได้อย่างง่ายดายว่าเทมเพลตนี้จะมีประโยชน์ในสถานการณ์ทางธุรกิจใด ๆ ได้อย่างไร สมมติว่าคุณกำลังสร้างตัวอย่างรีวิวสำหรับบริษัทรองเท้า คุณต้องการลดต้นทุนวัตถุดิบ ลูกค้าส่วนใหญ่ของคุณต้องการให้คุณหยุดขายผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ ในขณะที่พนักงานของคุณต้องการให้มีนักออกแบบมากขึ้นในทีม ทางออกที่เป็นไปได้ร่วมกันอาจเป็นการลดการผลิตรองเท้าหนังและลงทุนมากขึ้นในการออกแบบรองเท้าหนังเทียม ?
นี่คือเทมเพลตที่ใช้งานง่ายสำหรับการ ประเมินปัญหาเฉพาะบนกระดาษแผ่นเดียว หากคุณกำลังจัดการกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนซึ่งมีองค์ประกอบที่เชื่อมต่อกันไม่ดี เทมเพลตนี้อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุด
10. แม่แบบเริ่มต้น หยุด ดำเนินการต่อ PPT โดย SlideTeam
กังวลเกี่ยวกับการสื่อสารการวิเคราะห์เริ่ม-หยุด-ดำเนินต่อไปยังทีมของคุณหรือไม่? เทมเพลต PPT Start Stop Continue ของ SlideTeam สามารถช่วยให้คุณสร้างการนำเสนอที่มีชีวิตชีวาและน่าดึงดูดใจ ทั้งหมดในรูปแบบ Powerpoint ที่ใช้งานง่าย ?
แม่แบบที่เรียบง่ายนี้ไม่ใช่เครื่องมือรวบรวมความคิดเห็น แต่จะไม่ทำให้คุณผิดหวังเมื่อพูดถึงการนำเสนอ โดยค่าเริ่มต้น สไลด์แรกจะประกอบด้วยสามส่วนสำคัญที่จัดเรียงเป็นกลุ่มตามสี ซึ่งดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้ทันที
คุณสามารถปรับแต่งสไลด์ถัดไปไม่กี่แผ่นด้วย ดีไซน์ รูปร่าง และกราฟ เพื่อเน้นประเด็นของคุณให้ชัดเจนยิ่งขึ้นกับผู้ชมที่หลากหลาย คุณมีไอคอนที่แก้ไขได้หลายพันไอคอนสำหรับแทบทุกหัวข้อ หากคุณต้องการสร้างงานนำเสนอที่เป็นมิตรกับแบรนด์มากขึ้น สามารถเพิ่มไอคอนจากคลังของบริษัทคุณได้!
เทมเพลตนี้ ใช้งานร่วมกับ Google Slides ได้ และคุณสามารถดาวน์โหลดในรูปแบบจอกว้างได้เช่นกัน
ภาพที่รวดเร็วและคมชัด!
นี่คือภาพรวมของแต่ละเทมเพลตที่เราได้สำรวจในวันนี้:
|แม่แบบ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คลิกเพื่อเริ่ม หยุด ดำเนินการต่อ
|กรณีการใช้งานใด ๆ
|คลิกอัพ เริ่ม หยุด ดำเนินการต่อ กระดานไวท์บอร์ด
|กรณีการใช้งานใด ๆ
|ClickUp ข้อเสนอแนะจากพนักงาน
|ข้อเสนอแนะจากทีมที่หลากหลายด้าน
|แบบฟอร์มความคิดเห็นของลูกค้า ClickUp
|ความคิดเห็นจากลูกค้า
|ClickUp Retrospective
|การพัฒนาที่เน้นความคล่องตัวเป็นหลัก
|แผนปฏิบัติการสำรวจความคิดเห็นพนักงาน ClickUp
|ข้อเสนอแนะจากทีมปฏิบัติการหรือการผลิต
|บทเรียนที่ได้เรียนรู้จาก ClickUp
|การสกัดผลลัพธ์การเรียนรู้จากประสบการณ์ทีมเชิงบวกและเชิงลบ
|การตรวจสอบตามหลักฮิวริสติกของ ClickUp
|ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
|มุมมองของ CFO คำเริ่มต้น คำหยุด คำดำเนินการต่อ
|สถานการณ์การแก้ปัญหาอย่างง่าย
|เริ่มต้น หยุด ดำเนินการต่อ โดย SlideTeam
|การนำเสนอ
เอาชนะการคิดมากเกินไปด้วยแม่แบบเริ่มต้น หยุด และดำเนินการต่อ
การคิดมากเกินไปไม่มีที่ในโลกธุรกิจ ไม่ว่าอุปสรรคจะมากเพียงใด คุณไม่สามารถเสียเวลาไปกับการทบทวนกระบวนการที่ล้าสมัยและแก้ไขข้อผิดพลาดเดิมๆ ได้
ใช้ชุดเทมเพลต Stop Start Continue ของเราเพื่อ ได้รับประโยชน์จากการทดลองและข้อผิดพลาดทุกครั้ง คุณจะสามารถสร้างเป้าหมายที่ชัดเจนและแผนการดำเนินการที่มีเจตนาที่ช่วยให้เพื่อนร่วมทีมของคุณก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ!