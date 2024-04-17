15 แบบฟอร์มและแม่แบบรายงานข้อบกพร่องฟรีสำหรับการติดตามข้อผิดพลาดในปี 2025

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "อะไรคือแม่แบบรายงานข้อบกพร่อง?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "การรายงานบั๊กคือกระบวนการบันทึกปัญหาที่เกิดขึ้นในแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่พบโดยผู้ใช้หรือผู้ทดสอบคุณภาพ (QA) รายงานบั๊กที่เกี่ยวข้องเป็นกรอบการทำงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งควรทำให้กระบวนการนี้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น " } } ] }
ไม่มีซอฟต์แวร์ใดที่สมบูรณ์แบบ แม้จะทุ่มเททำงานอย่างหนักเพียงใด ก็ยังมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่คาดการณ์และพบได้ทั่วไป สิ่งที่สำคัญคือวิธีที่คุณรับมือกับมันหลังจากนั้น
แบบฟอร์มรายงานข้อบกพร่องที่เหมาะสมคือตัวช่วยชีวิตสำหรับทีมวิศวกรทุกทีม มันช่วยให้สมาชิกในทีมบันทึกและจัดการข้อบกพร่องได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ และทำให้มั่นใจว่าข้อบกพร่องเหล่านั้นได้รับการแก้ไขโดยบุคคลที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม ⌛
ในบทความนี้ เราจะสำรวจ เทมเพลตรายงานข้อบกพร่องที่ดีที่สุด เพื่อปรับปรุงกระบวนการรายงานข้อบกพร่องในองค์กรของคุณและลดการประชุมที่ไม่จำเป็น เราจะอธิบายว่าแต่ละเทมเพลตมีอะไรให้บ้างในด้านคุณสมบัติและตัวเลือกการปรับแต่ง และวิธีที่พวกเขาช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
อะไรคือแบบรายงานข้อบกพร่อง?
การรายงานข้อบกพร่องคือกระบวนการบันทึกปัญหาที่เกิดขึ้นในแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ ซึ่งพบโดยผู้ใช้หรือผู้ทดสอบคุณภาพ (QA) รายงานข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องเป็นกรอบการทำงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งควรช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รายงานข้อบกพร่องที่ดีมักประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้:
- ใครพบ/รายงานข้อบกพร่อง
- วันที่สร้างรายงาน
- ความรุนแรงของข้อบกพร่อง
- ขั้นตอนในการทำซ้ำข้อบกพร่อง
- ผลลัพธ์ที่คาดหวังเทียบกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง
- สภาพแวดล้อมที่เกิดข้อผิดพลาด
- หลักฐานที่มองเห็นได้
แบบรายงานข้อบกพร่องมักประกอบด้วยชื่อผู้รับผิดชอบ, ป้ายกำกับความสำคัญ, และสถานะความคืบหน้า
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบรายงานข้อบกพร่องดี?
นี่คือสี่สิ่งที่ต้องมีของเทมเพลตการติดตามบั๊กที่มีประสิทธิภาพ:
- การรวบรวมรายงานข้อบกพร่องที่ได้รับการปรับปรุง: ช่วยให้คุณรวบรวมรายงานข้อบกพร่องจากแหล่งต่าง ๆ และเปลี่ยนเป็นงานในเครื่องมือจัดการโครงการได้อย่างรวดเร็ว
- รูปแบบที่ชัดเจนและสม่ำเสมอ: ประกอบด้วยข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ นำเสนอในรูปแบบที่กระชับหรือให้รายละเอียดมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
- การปรับแต่ง: มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับให้เข้ากับทีมและกระบวนการทำงานที่หลากหลายได้
- การผสานรวม: ผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่คุณใช้ได้อย่างราบรื่น
15 แบบฟอร์มรายงานข้อบกพร่องเพื่อปรับปรุงการแก้ไขข้อผิดพลาดของคุณให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อประหยัดเวลาและป้องกันความปวดหัว ใช้เทมเพลตรายงานข้อบกพร่องจากรายการ 15 รายการของเรา ซึ่งจะช่วยให้คุณบันทึกปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจได้ว่าปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว นำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นและลูกค้าที่พึงพอใจ ตรวจสอบรายการโปรดของเราด้านล่าง!
1. แม่แบบรายงานการติดตามข้อบกพร่องของ ClickUp
เทมเพลตรายงานการติดตามข้อบกพร่องของ ClickUpมีทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการรายงานข้อบกพร่องที่เข้ามาได้อย่างประสบความสำเร็จ มันเป็น มิตรกับผู้เริ่มต้น ดังนั้นแม้แต่ผู้ใช้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีก็สามารถเข้าใจการรายงานข้อบกพร่องนี้ได้อย่างรวดเร็ว
มุมมองรายการเป็นพื้นฐานของเทมเพลตนี้และมุมมองอื่นๆ ทั้งหมด เช่นกระดานคัมบัง และแผนภูมิแกนต์ มุมมองนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับงานและงานย่อยทั้งหมด จัดเรียงเป็นคอลัมน์
โดยค่าเริ่มต้น คอลัมน์จะประกอบด้วยแหล่งที่มาของบั๊ก, สภาพแวดล้อม, วันที่, และความคิดเห็น แต่คุณสามารถปรับแต่งคอลัมน์ได้ และเลือกประเภทคอลัมน์ต่าง ๆ ได้ ตั้งแต่ข้อความธรรมดา, ตัวเลข, กล่องกาเครื่องหมาย, เมนูแบบเลื่อนลง, แท็ก, และแถบความคืบหน้า
เพื่อให้ได้ภาพรวมที่เฉพาะเจาะจง คุณสามารถกรองหรือจัดกลุ่มงานตามสถานะ ผู้รับผิดชอบ ลำดับความสำคัญ วันที่ครบกำหนด หรือแท็กได้ แม่แบบรายงานข้อบกพร่องมีหมวดหมู่สถานะที่สามารถปรับแต่งได้หลากหลายอยู่แล้ว เมื่อคลิกที่งานหนึ่งงาน คุณจะเปิดหน้าต่างที่แสดงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานนั้น ในหน้าต่างนี้ คุณสามารถดูคำอธิบายงาน บันทึกกิจกรรมเอกสารโครงการที่แนบมาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างงานและฟิลด์สรุป เพิ่มความคิดเห็นและรายการตรวจสอบประมาณเวลาและติดตามเวลาที่ใช้ได้
ใน ClickUp คุณสามารถอัตโนมัติการทำงานของคุณได้โดยการเลือกหนึ่งในค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าหรือกำหนดเงื่อนไขและขั้นตอนของคุณเอง คุณสามารถปรับแต่งสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้และแปลงรายการเป็นสปรินต์ได้อย่างง่ายดาย เพื่อประหยัดเวลาติดตั้งส่วนขยาย Chromeของ ClickUp และจับภาพข้อบกพร่องด้วยภาพหน้าจอหรือสร้างงานผ่านอีเมล
2. แม่แบบการติดตามข้อบกพร่องแบบ Agile ของ ClickUp
เทมเพลตรายงานการติดตามข้อบกพร่องแบบ Agile ของ ClickUpเป็นกระดานสไตล์ Kanban ที่เหมาะสำหรับทีม Agile ช่วยให้การมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง คุณสามารถแก้ไขรายงานข้อบกพร่องของคุณได้ในไม่กี่วินาที
โดยการปรับตั้งค่าเมนู จัดกลุ่มตาม คุณสามารถจัดระเบียบกระดานใหม่ได้ตามความสะดวกของคุณ กระดานจะมีคอลัมน์เป็นค่าเริ่มต้น แต่คุณยังสามารถ เปิดใช้งานเลนว่ายน้ำ ได้ด้วย ซึ่งก็คือแถว
ไม่ว่าจะเป็นแถวหรือคอลัมน์—คุณสามารถเลือกเกณฑ์ต่างๆ เพื่อจัดประเภทงานได้ ตัวเลือกที่พบบ่อยที่สุดคือความสำคัญและสถานะ เพราะช่วยให้คุณสามารถแยกงานที่สำคัญออกจากงานที่ไม่สำคัญและจัดการกับงานที่สำคัญที่สุดก่อน ตัวเลือกอื่นๆ ได้แก่ ความรุนแรงของข้อบกพร่อง ผู้รับผิดชอบ สภาพแวดล้อม และวันที่ครบกำหนด แต่คุณยังสามารถกำหนดเกณฑ์ที่กำหนดเองได้อีกด้วย
คณะกรรมการสามารถแสดงรายการ, โฟลเดอร์, พื้นที่, หรือทั้งพื้นที่ทำงานด้วย มุมมองทั้งหมด สร้างงานโดยการคลิกที่ปุ่มใต้รายการงานที่มีอยู่หรือปุ่มที่มุมขวาล่าง
ทำการเปลี่ยนแปลงหลายรายการพร้อมกันใน แถบเครื่องมือการดำเนินการแบบกลุ่ม ซึ่งจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเริ่มเลือกงานต่างๆ สุดท้าย เพิ่มความโดดเด่นให้กับบอร์ดของคุณด้วยการเพิ่มภาพหน้าปกที่สวยงาม ✨
3. แบบฟอร์มรายงานข้อบกพร่อง ClickUp
ด้วยเทมเพลตแบบฟอร์มรายงานข้อบกพร่องของ ClickUp คุณสามารถปรับปรุงการรายงานข้อบกพร่องได้อย่างเต็มรูปแบบ สร้าง แบบฟอร์มการส่งข้อบกพร่อง ของคุณและแชร์กับใครก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นแขกหรือสมาชิก จากนั้น เปลี่ยนปัญหาให้เป็นงานโดยอัตโนมัติ โปรดทราบว่าฟีเจอร์นี้สงวนไว้สำหรับผู้สมัครสมาชิกแผน Unlimitedขึ้นไปเท่านั้น
เพื่อแก้ไขเนื้อหา ให้ลากและวางฟิลด์จากแผงด้านซ้ายไปยังแบบฟอร์ม ฟิลด์สามารถรวมถึงชื่อผู้ส่งรายงาน แหล่งที่มาของรายงาน สภาพแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบ ไฟล์แนบ คำอธิบาย และอื่น ๆ อีกมากมาย คุณยังสามารถเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองและซ่อนฟิลด์บางตัวเพื่อให้ระบบ กรอกข้อมูลโดยอัตโนมัติ โดยใช้ URL หรือโค้ดฝังตัวที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ
หากคุณอัปเกรดเป็นแผนธุรกิจ คุณจะสามารถเพิ่มความเป็นส่วนตัวได้ โดยปรับแต่งข้อความที่แสดงหลังการส่ง รวมถึงรูปลักษณ์ของแบบฟอร์ม แสดงบุคลิกเฉพาะของแบรนด์คุณ ผ่านธีมและสีสันที่สนุกสนานหลากหลาย และเพิ่มรูปภาพหรือโลโก้ให้กับเครื่องมือติดตามข้อบกพร่องของคุณ 🖼️
เพื่อจับข้อมูลเฉพาะเจาะจง แนะนำตรรกะแบบไดนามิก ให้กับแบบฟอร์มของคุณด้วยชุดของกฎและเงื่อนไข คุณสามารถกำหนดงานบั๊กให้กับสมาชิกทีมได้โดยอัตโนมัติก่อนที่พวกเขาจะมาถึง เมื่อแบบฟอร์มของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณสามารถฝังไว้ในเอกสารที่แชร์ได้หรือบนเว็บไซต์ของคุณโดยตรง คุณสามารถส่งออกตัวอย่างรายงานบั๊กของคุณเป็นไฟล์ CSV ได้
4. เทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องของ ClickUp ตามฟีเจอร์
เทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องตามฟีเจอร์ของ ClickUpจะจัดกลุ่มปัญหาของคุณตามฟีเจอร์ของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทำให้คุณเห็นภาพรวมของงานที่ต้องทำได้อย่างชัดเจน ที่สำคัญกว่านั้น มันช่วยให้คุณ ระบุรูปแบบและแยกฟีเจอร์ที่อาจต้องการการปรับปรุง แทนที่จะเป็นการแก้ไข
เทมเพลตรายงานข้อบกพร่องอยู่ในรูปแบบรายการ ช่วยให้คุณสามารถเลือกคอลัมน์ที่จะแสดงหรือเพิ่มคอลัมน์ของคุณเองได้ สร้างการพึ่งพา เพิ่มรายการตรวจสอบ และติดตามเวลา เช่นเดียวกับเทมเพลตรายการใดๆ ใน ClickUp
หากฟีเจอร์ใดมีปัญหาเป็นพิเศษ คุณสามารถเลือกงานทั้งหมดจากกลุ่มฟีเจอร์นั้นและเปลี่ยนเป็นสปรินต์ได้อย่างรวดเร็ว (โดยต้องสร้างโฟลเดอร์สปรินต์แยกไว้ล่วงหน้า) เพียงเท่านี้ คุณก็จะพร้อมลุยงานแก้ไขบั๊กอย่างเต็มประสิทธิภาพด้วย ClickUp!
5. แม่แบบการติดตามข้อบกพร่องและปัญหาของ ClickUp
เทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องและปัญหาของ ClickUpเป็นกรอบงานที่ออกแบบมาเพื่อ เพิ่มการมองเห็นและส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ข้ามสายงาน มันเป็นระบบขั้นสูง ดังนั้นหากคุณเป็นมือใหม่ คุณอาจต้องการคำแนะนำเมื่อเรียนรู้การใช้งานเทมเพลตรายงานข้อบกพร่องนี้ โชคดีที่ ClickUp มีเอกสารแนะนำการใช้งานในเทมเพลตทั้งหมดของพวกเขา
มันคุ้มค่ากับความพยายามเพราะผลลัพธ์ที่ได้คือระบบที่ครอบคลุมซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณทั้งหมดและลดความถี่ของการประชุมสถานะที่น่าเบื่อซึ่งพวกเราส่วนใหญ่กลัว 🥱
เทมเพลตการติดตามปัญหานี้อยู่ในรูปแบบของโฟลเดอร์และประกอบด้วยรายการหลักของข้อบกพร่อง, รายการข้อผิดพลาดที่รายงานแล้ว, และรายการข้อจำกัดและวิธีแก้ไขชั่วคราว นอกจากนี้ยังมี เอกสารทีม ที่คุณสามารถสรุปกระบวนการคัดกรองและรายงานหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ทีมของคุณควรทราบ แต่ละรายการมีมุมมองต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทที่แตกต่างกันเมื่อรายงานข้อผิดพลาด
ติดตามการแก้ไขทั้งหมดและจัดระเบียบตามสถานะ ความรุนแรง และความสำคัญใน รายการหลักข้อบกพร่อง สร้างความสัมพันธ์ของงานและคลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม เพิ่มความคิดเห็นและบันทึกเวลา
6. แม่แบบกระดานติดตามข้อบกพร่องและปัญหาตามลำดับความสำคัญของ ClickUp
ด้วยเทมเพลตกระดานติดตามบั๊กและปัญหาตามลำดับความสำคัญของ ClickUp คุณสามารถแยกงานที่เร่งด่วนที่สุดออกมาและดูสถานะปัจจุบันได้ ซึ่งช่วยให้คุณ จัดสรรทรัพยากรและจัดลำดับความสำคัญได้อย่างมืออาชีพ 😎
กระดานคัมบังนี้ถูกตั้งค่าไว้ล่วงหน้าด้วยเกณฑ์ความสำคัญในคอลัมน์และสถานะในเลน แต่คุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการในการรายงานข้อบกพร่องและกระบวนการทำงานปัจจุบันของคุณได้ นอกจากเกณฑ์ทั้งสองนี้แล้ว คุณยังสามารถจัดกลุ่มงานตามวันที่กำหนด ผู้รับผิดชอบ แท็ก หรือฟิลด์ที่กำหนดเองได้ การเปลี่ยนป้ายความสำคัญหรือสถานะของงานทำได้ง่ายดาย—เพียงลากและวางไปยังคอลัมน์หรือเลนอื่น เพื่อให้รายงานข้อบกพร่องยังคงทำงานร่วมกันได้ง่ายและปรับเปลี่ยนได้อย่างสะดวก
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับงานอยู่ในบัตร หากคุณต้องการดูเพิ่มเติมหรือเปิดเผยการตั้งค่าเพิ่มเติม ให้คลิกที่บัตรเพื่อเปิดหน้าต่างงาน คุณสามารถดูประวัติการเปลี่ยนแปลง เพิ่มรายการตรวจสอบ ติดตามเวลา และแสดงความคิดเห็นในเทมเพลตรายงานข้อบกพร่องนี้ได้
เทมเพลตการติดตามบั๊กและปัญหาที่มีความสำคัญใน ClickUp โดยทีม
ในเทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องและปัญหาตามลำดับความสำคัญโดยทีมใน ClickUp คุณสามารถและทีมนักพัฒนาของคุณสามารถ ดูได้ว่างานใดถูกมอบหมายให้กับทีมใดและความคืบหน้าเป็นอย่างไร รูปแบบนี้แสดงปริมาณงานของแต่ละทีมและช่วยให้คุณมอบหมายงานที่กำลังจะมาถึงได้อย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรม
นอกจากนี้ยังช่วยให้การสื่อสารราบรื่นขึ้นและมีปัญหาขัดข้องน้อยลง คุณสามารถระบุได้อย่างรวดเร็วว่าใครรับผิดชอบงานใดและติดต่อผู้ร่วมงานที่เหมาะสมในกรณีที่มีการทับซ้อนกัน ซึ่งทำให้ง่ายต่อการกำหนดผลลัพธ์ที่คาดหวังและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง
เทมเพลตนี้เป็นแบบมุมมองรายการมาตรฐานและประกอบด้วยคอลัมน์ต่างๆ เช่น สถานะ, สภาพแวดล้อมของบั๊ก, คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์, ความรุนแรงของบั๊ก, ป้ายกำกับความสำคัญ, และจำนวนรายงานทั้งหมด เช่นเดียวกับเทมเพลตก่อนหน้านี้ทั้งหมด คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์ที่กำหนดเองได้
เทมเพลตกระบวนการติดตามข้อบกพร่องและปัญหาใน ClickUp
เทมเพลตกระบวนการติดตามข้อบกพร่องและปัญหาของ ClickUpเป็นบอร์ดคัมบังที่จัดกลุ่มข้อบกพร่องและปัญหาตามสถานะ การจัดกลุ่มประเภทนี้ช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของข้อบกพร่องทั้งหมดและสถานะปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว
บัตรจะแสดงเฉพาะข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับข้อบกพร่องเท่านั้น โดยจะแสดงชื่อ ผู้รับผิดชอบ และป้ายกำกับความสำคัญ ซึ่งสะดวกอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องจัดการกับงานหลายอย่างพร้อมกันและไม่ต้องการให้พื้นที่แออัด อย่างไรก็ตาม การคลิกที่งานแต่ละรายการจะช่วยให้คุณเห็นรายละเอียดทั้งหมด เช่น ประวัติการเปลี่ยนแปลง ไฟล์แนบ และรายการตรวจสอบ
9. แม่แบบงานค้างและสปรินต์ของ ClickUp
ใช้เทมเพลต Backlogs & Sprints ของ ClickUpเพื่อ วางแผนงานทั้งหมดที่กำลังจะมาถึงอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์ใหม่หรือการแก้ไขข้อบกพร่อง แสดงให้เห็นว่างานใดต้องเสร็จสิ้นในแต่ละสปรินต์และสอดคล้องกับเป้าหมายโดยรวมของโครงการอย่างไร
ไม่ว่าจะเผชิญกับข้อจำกัดด้านทรัพยากรหรือไม่ก็ตามการจัดวางนี้ช่วยให้คุณมอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสมได้ ทำให้โครงการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นและตรงเวลาเมื่อรายงานข้อบกพร่อง เทมเพลตนี้มาในรูปแบบของ Space ซึ่งประกอบด้วยโฟลเดอร์สองโฟลเดอร์ ได้แก่ การจัดการงานค้างและสปรินต์
ใน รายการงานค้าง คุณสามารถดูอีพิคและเรื่องราวของผู้ใช้ทั้งหมด และระบุความเร่งด่วนด้วย Sprint Points, หมวดหมู่ MoSCoW หรือวิธีการที่กำหนดเองได้ นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงกับงานต่างๆ ได้อีกด้วย เพื่อการมองเห็นที่ดีที่สุด ลองใช้มุมมองต่างๆ เช่น บอร์ดและแผนภูมิแกนต์ ในโฟลเดอร์ยังมีรายการข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์ ซึ่งคล้ายกับเทมเพลตก่อนหน้านี้
โฟลเดอร์ Sprint ช่วยให้คุณสามารถวางกลยุทธ์และวางแผนไทม์ไลน์เพื่อให้แน่ใจว่าการปล่อยงานเป็นไปตามกำหนดเวลา มีโหมดการดูหลายแบบเพื่อวางแผนและติดตามความคืบหน้า รวมถึงกระดาน Daily Standup, มุมมองทีมแบบกล่อง, ปฏิทิน, ไทม์ไลน์, ปริมาณงาน และกิจกรรม
ต้องการแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับงานกับเพื่อนร่วมทีมเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือไม่? ไม่จำเป็นต้องรอการประชุม! เพิ่ม มุมมองแชท ในพื้นที่ของคุณและเริ่มการสนทนาได้ทันที 💬
10. แม่แบบ ClickUp RPA
โครงการ RPA มักมีขนาดใหญ่ ซับซ้อน และต้องการทรัพยากรสูง เพื่อให้โครงการของคุณจัดการได้ง่ายขึ้นใช้เทมเพลตแผนโครงการ RPA นี้จาก ClickUp นอกจากจะจัดเก็บและนำเสนอข้อมูลทั้งหมดของคุณอย่างชัดเจนแล้ว ยังช่วยให้คุณ ประเมินความเสี่ยง กำหนดความคาดหวังที่ชัดเจน และทำงานร่วมกับทุกแผนกที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยมุมมองหลายแบบ รวมถึงมุมมองรายการหลัก กระดานงานและสถานะการวางแผน แผนภูมิแกนต์ และมุมมองปริมาณงาน เพื่อการจัดการเวลาและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ในมุมมองรายการ งานจะถูกจัดกลุ่มตามส่วนที่งานนั้นๆ สังกัดอยู่ แต่คุณสามารถเลือกเกณฑ์อื่นๆ เพื่อปรับให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงานของคุณได้
คอลัมน์จะแสดงวันที่ครบกำหนดของงาน แผนกที่งานนั้นสังกัดอยู่ และสถานะปัจจุบันของงาน คุณสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของงานโดยกำหนดระดับผลกระทบและความพยายามที่แตกต่างกันให้กับงานแต่ละงานได้ ระดับผลกระทบและความพยายาม ทุกหมวดหมู่และคอลัมน์สามารถปรับแต่งได้
โบนัส: คุณสามารถใช้ชุดคำแนะนำของเราเพื่อช่วยปรับปรุงการรายงานข้อบกพร่องของคุณได้เช่นกัน
11. แม่แบบติดตามปัญหาใน Excel
รักษาวิธีการรายงานที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลต Excel Issue Tracker เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ให้ความสำคัญกับความเรียบง่ายและความคุ้นเคย เทมเพลตนี้ถูกออกแบบมาเพื่อจับประเด็นสำคัญของทุกบั๊ก – คำอธิบาย, ความรุนแรง, ผู้รับผิดชอบ, สถานะ, และวันที่แก้ไข – ภายในรูปแบบสเปรดชีตแบบดั้งเดิม ข้อดีของเทมเพลตรายงานบั๊กนี้อยู่ที่การเข้าถึงที่หลากหลายและการจัดวางที่ง่ายต่อการนำทาง คุณสมบัติที่มีอยู่ในตัวของ Excel สามารถนำมาใช้เพื่อจัดเรียงและคัดกรองข้อมูลได้เช่นกัน ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความชัดเจนในกระบวนการติดตามข้อบกพร่องของคุณ
12. แบบรายงานข้อบกพร่องใน Google Sheets
ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เฟซที่คุ้นเคยด้วยเทมเพลตรายงานข้อบกพร่องของ Google Sheets ออกแบบมาด้วยเค้าโครงที่เรียบง่ายและการออกแบบที่ใช้งานง่าย เทมเพลตนี้มอบโซลูชันที่เชื่อถือได้สำหรับการบันทึกและจัดการรายงานข้อบกพร่อง
รายละเอียดที่สำคัญ เช่น คำอธิบายข้อบกพร่อง ระดับความสำคัญ ผู้ที่พบปัญหา สมาชิกทีมที่ได้รับมอบหมาย และบันทึกการแก้ไขที่จำเป็น สามารถติดตามได้อย่างละเอียด ข้อได้เปรียบหลักของมันอยู่ที่ความสามารถในการทำงานร่วมกัน – ผู้ใช้หลายคนสามารถใช้และอัปเดตชีตได้แบบเรียลไทม์ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานพร้อมกัน รูปแบบที่ใช้เซลล์มาพร้อมกับฟังก์ชันการทำงานในตัวของ Google ที่สามารถจัดเรียง กรอง และจัดระเบียบงานได้อย่างราบรื่น!
13. แบบฟอร์มรายงานข้อบกพร่อง GitHub
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้สูงสุดด้วยเทมเพลตรายงานข้อบกพร่องของ GitHub ออกแบบมาสำหรับทีมที่คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมของ GitHub เทมเพลตนี้ช่วยให้การติดตามข้อบกพร่องภายในบริบทของที่เก็บการพัฒนาของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณบันทึกข้อมูลสำคัญ เช่น ลักษณะของข้อบกพร่อง ไฟล์หรือฟีเจอร์ที่ได้รับผลกระทบ ขั้นตอนการทำซ้ำ และวิธีแก้ไขที่เสนอ ข้อดีหลักคือความผสานรวมอย่างสูงในระบบนิเวศการพัฒนาที่คุณคุ้นเคย คุณสามารถเชื่อมโยงข้อบกพร่องกับการคอมมิตโค้ดได้อย่างง่ายดาย ใช้ฟีเจอร์การติดป้ายกำกับและหมุดหมายเพื่อจัดระเบียบ และส่งเสริมการสนทนาแบบร่วมมือกันในทุกประเด็น นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ประโยชน์จากระบบแจ้งเตือนของ GitHub เพื่ออัปเดตข้อมูลให้กับสมาชิกในทีมทุกคนแบบเรียลไทม์
14. แบบรายงานข้อบกพร่อง PDF โดย Jotform
ยอมรับความเรียบง่ายและความยืดหยุ่นของเอกสารที่เขียนด้วยเทมเพลตรายงานข้อบกพร่อง PDF โดย Jotform โซลูชันนี้มอบวิธีที่ยอดเยี่ยมในการบันทึก พิมพ์ และแบ่งปันข้อมูลการติดตามข้อบกพร่องในรูปแบบเอกสารที่มีโครงสร้างดี เทมเพลตรายงานข้อบกพร่องช่วยให้คุณบันทึกข้อมูลสำคัญต่างๆ รวมถึงคำอธิบายข้อบกพร่อง ภาพหน้าจอ ผู้รายงาน ผู้ที่ได้รับมอบหมาย และแผนการดำเนินการ เทมเพลตนี้โดดเด่นเป็นพิเศษในด้านความสามารถในการเข้าถึงแบบออฟไลน์และการแชร์ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ชอบใช้สำเนาทางกายภาพหรือการทำงานร่วมกันแบบไม่เรียลไทม์ผ่านอีเมล เพื่อประโยชน์เพิ่มเติม เทมเพลตนี้สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มของ Jotform ทำให้คุณสามารถรวบรวมรายงานข้อบกพร่องได้โดยตรงเป็นไฟล์ PDF รายบุคคลเพื่อการจัดการและการแจกจ่ายที่ราบรื่น
15. แม่แบบติดตามปัญหา Microsoft Loop
ติดตามปัญหาของคุณอย่างใกล้ชิดด้วยเทมเพลต Microsoft Loop Issue Tracker นี่คือโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับทีมที่ใช้ผลิตภัณฑ์ในชุด Microsoft อยู่แล้วและต้องการอยู่ในระบบนิเวศที่รวมเป็นหนึ่งเดียว ออกแบบมาภายในกรอบการทำงานร่วมกันของ Microsoft Loop เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบันทึกข้อมูลสำคัญของแต่ละปัญหา เช่น คำอธิบาย ระดับความรุนแรง รายละเอียดผู้รายงาน รายละเอียดผู้รับผิดชอบ กำหนดเวลา และสถานะการแก้ไข สิ่งที่ทำให้เครื่องมือนี้โดดเด่นคือฟีเจอร์ผืนผ้าใบที่แชร์ได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีพลวัต ลดการสื่อสารซ้ำไปซ้ำมา
เทมเพลตรายงานและติดตามข้อบกพร่อง: ภาพรวม
นี่คือสรุปสั้น ๆ ของเทมเพลตที่เราชื่นชอบสำหรับการรายงานข้อบกพร่อง และประโยชน์บางประการของเทมเพลตเหล่านี้:
|แม่แบบ
|ประโยชน์
|เทมเพลตรายงานการติดตามข้อบกพร่องของ ClickUp
|ช่วยให้คุณติดตามข้อบกพร่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้อย่างสะดวก เหมาะสำหรับทั้งผู้เริ่มต้นและผู้เชี่ยวชาญ
|เทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องแบบ Agile ของ ClickUp
|ให้มุมมองกระดาน Agileที่ดึงดูดสายตาของบั๊ก จัดเรียงตามสถานะและความสำคัญ
|แบบฟอร์มรายงานข้อบกพร่อง ClickUp
|มาตรฐานการรวบรวมรายงานข้อบกพร่องจากผู้ใช้ โดยอัตโนมัติเปลี่ยนรายงานให้กลายเป็นงาน
|เทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องใน ClickUp ตามฟีเจอร์
|ให้คุณเห็นภาพรวมว่าฟีเจอร์ใดมีปัญหาและเกิดข้อบกพร่องมากที่สุด
|เทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องและปัญหาของ ClickUp
|ช่วยให้คุณติดตามข้อบกพร่องทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำงานร่วมกับทีมต่าง ๆ ในการรายงานข้อผิดพลาด
|เทมเพลตกระดานติดตามปัญหาและบั๊กตามลำดับความสำคัญของ ClickUp
|ให้คุณมองเห็นข้อบกพร่องและปัญหาทั้งหมดที่ต้องแก้ไขผ่านกระดาน Agile
|เทมเพลตการติดตามปัญหาและบั๊กตามลำดับความสำคัญใน ClickUp โดยทีม
|จัดกลุ่มงานทั้งหมดตามทีมที่ได้รับมอบหมาย ช่วยให้คุณสามารถจัดการปริมาณงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
|เทมเพลตกระบวนการติดตามข้อบกพร่องและปัญหาของ ClickUp
|ให้เวอร์ชันที่ง่ายขึ้นของบอร์ด Agile ให้คุณเห็นภาพรวมของทุกงาน
|เทมเพลต ClickUp Backlogs & Sprints
|ทำหน้าที่เป็นกรอบการทำงานที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการเรื่องราวผู้ใช้ อีปิค สปรินต์ และการเผยแพร่ของคุณ
|เทมเพลต RPA ของ ClickUp
|รับประกันการดำเนินการ RPA อย่างประสบความสำเร็จโดยการจัดเตรียมฐานการวางแผนที่มั่นคง
เริ่มต้นจัดการและรายงานข้อบกพร่องอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การรายงานและติดตามข้อบกพร่องเป็นส่วนสำคัญของการบริหารโครงการไอที ด้วยการวางแผนและระบบการจัดลำดับความสำคัญที่เหมาะสม คุณสามารถบันทึกปัญหาทั้งหมดที่พบเจอและแก้ไขได้โดยไม่มีปัญหาใหญ่
ดังนั้น โปรดรายงานข้อบกพร่องโดยใช้หนึ่งในเทมเพลตเหล่านี้ และ อย่าปล่อยให้ข้อบกพร่องน่ารำคาญเหล่านั้นมารบกวนคุณอีกเลย 🐛