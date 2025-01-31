10 ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการวิศวกรรมที่ดีที่สุดสำหรับวิศวกรในปี 2025

สำหรับผู้จัดการโครงการในภาควิศวกรรม สิ่งต่าง ๆ สามารถเปลี่ยนจากความสงบไปสู่ความวุ่นวายได้ในพริบตา การเอาชนะอุปสรรคที่ไม่คาดคิด การคลี่คลายความตึงเครียดในทีม และการพยายามทำงานให้เสร็จ "เมื่อวาน" คือความสุขมากมายของวันทำงานทั่วไปของคุณ
เพียงความผิดพลาดเล็กน้อย คุณอาจต้องมองดูโครงการสำคัญพังทลายกลายเป็นความยุ่งเหยิงที่ควบคุมไม่ได้ โชคดีที่คุณไม่ต้องแบกรับภาระนี้เพียงลำพัง—สิ่งที่คุณต้องการคือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับวิศวกรรม ที่เหมาะสมเพื่อให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น! ⚙️
เครื่องมือเหล่านี้มาพร้อมกับคุณสมบัติที่ช่วยให้การจัดการโครงการที่ซับซ้อนในหลากหลายสาขาวิศวกรรมเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารหรือการรักษากำหนดเวลาที่เข้มงวด—ซอฟต์แวร์คุณภาพช่วยให้คุณ จัดการอย่างเป็นระบบและบรรลุเป้าหมาย KPI ได้อย่างยอดเยี่ยม!
เราจะแนะนำคุณให้รู้จักกับ 10เครื่องมือการจัดการโครงการทางวิศวกรรมที่ทรงพลังที่สุด เพื่อปรับสมดุลโครงการของคุณได้อย่างง่ายดายและทำให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างราบรื่นเหมือนเครื่องจักรที่ทำงานอย่างสมบูรณ์แบบ ?
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการวิศวกรรมคืออะไร?
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทางวิศวกรรมเป็นเครื่องมือเฉพาะทางที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวิศวกรและทีมวิศวกรรมในการจัดการ ติดตาม และดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ โซลูชันซอฟต์แวร์เหล่านี้มักมาพร้อมกับคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น การจัดการงาน การจัดสรรทรัพยากร การติดตามเวลา การจัดตารางเวลา และการประเมินความเสี่ยง ซึ่งได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของโครงการทางวิศวกรรม
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทางวิศวกรรม?
เครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุมสำหรับโครงการทางวิศวกรรมต้องมอบประโยชน์ดังต่อไปนี้:
- การทำงานเป็นทีม: แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ รับประกันการสื่อสารที่ราบรื่นระหว่างแผนกต่างๆ มองหาคุณสมบัติที่สามารถมอบหมายและติดตามงานของบุคคลและทีมได้
- การจัดการแบบรวมศูนย์: ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางหลักพร้อมเครื่องมือสำหรับติดตามโครงการวิศวกรรม เอกสาร วัตถุประสงค์ และการติดตามผล
- เครื่องมือการมองเห็นและการรายงาน: มองหาคุณสมบัติเช่นแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์และการติดตามเวลาเพื่อให้ได้รายงานอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับสุขภาพและความคืบหน้าของโครงการ
- การจัดทำงบประมาณและการบริหารทรัพยากร: คุณควรสามารถจัดสรรและจัดสรรทรัพยากรบุคคล, อุปกรณ์, เครื่องมือสำนักงาน, และเงินทุนให้กับโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ได้
- การสื่อสารกับลูกค้า: ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีทุกตัวจะช่วยให้คุณถ่ายทอดพารามิเตอร์ของโครงการและแบ่งปันการอัปเดตสถานะกับลูกค้าได้
- วิธีการดำเนินงานโครงการ: เครื่องมือนี้สามารถปรับให้เข้ากับวิธีการบริหารโครงการ เช่น Agile, Waterfall และ Scrum ซึ่งเป็นที่นิยมในทีมพัฒนาซอฟต์แวร์และวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการวิศวกรรมที่ดีที่สุด 10 อันดับ
เราได้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์หลายสิบรายการอย่างละเอียดและคัดเลือก 10 ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เน้นด้านวิศวกรรม ที่ดีที่สุด นอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น เรายังพิจารณาความน่าเชื่อถือโดยรวมของเครื่องมือเหล่านี้ในสถานการณ์ที่มีการแข่งขันอีกด้วย
1.ClickUp
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการวิศวกรรมที่ดีที่สุดโดยรวม
ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการอเนกประสงค์ที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อ รองรับวิธีการดำเนินโครงการทุกรูปแบบ คุณมีฟีเจอร์มากกว่า 100รายการสำหรับการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์แบบ Agile ที่รวดเร็ว— หรือจะเป็นแบบ Waterfall หรือแบบผสมผสานก็ได้! ตั้งแต่การสร้าง มอบหมาย และจัดลำดับความสำคัญของงานไปจนถึงการติดตามและควบคุมงาน คุณมีเครื่องมือครบทุกอย่างสำหรับการจัดการปริมาณงานข้ามทีมและโครงการวิศวกรรมที่ซับซ้อน
หัวหน้าทีมวิศวกรรมจะชื่นชอบเครื่องมือ การวางแผนงบประมาณและการจัดการทรัพยากรแบบครอบคลุม ของ ClickUpตั้งเป้าหมายและติดตามเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียทรัพยากรไปกับค่าล่วงเวลาหรือการทำงานซ้ำซ้อน ⌛
เทมเพลตอเนกประสงค์ของ ClickUpช่วยให้ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถเร่งโครงการให้เสร็จตามกำหนดเวลาได้เร็วขึ้น พร้อมทั้งลดหนี้ทางเทคนิค ใช้เทมเพลตด้านวิศวกรรมเช่นการติดตาม ข้อบกพร่องและการวางแผนสปรินต์เพื่อลดข้อผิดพลาดในแต่ละรอบการทำงาน!
ตัวเลือกอื่น ๆ ได้แก่:
คุณสามารถ ผสานการทำงาน ClickUp กับแอปอื่นๆ กว่า 1,000 แอป เพื่อจัดการงานประจำวันของคุณโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ สื่อสารข้อมูลอัปเดตได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยการเชื่อมต่ออีเมลของคุณและใช้แบบฟอร์ม ClickUpที่มีแบรนด์ของคุณเองเพื่อรวบรวมคำตอบจากลูกค้าอย่างมืออาชีพ! ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เครื่องมือจัดการโครงการแบบครบวงจร
- รองรับกรอบการทำงานScrum และAgile
- การมองเห็นที่ชัดเจนสำหรับทุกโครงการ งาน และสปรินต์ ด้วยมุมมองมากกว่า 15 แบบ
- เทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับกรณีการใช้งานทางวิศวกรรมหลากหลายรูปแบบ
- ช่วยให้การสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่น
- เครื่องมือติดตามเวลาและงบประมาณ
- ใช้งานง่ายด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง
- การผสานรวมมากกว่า 1,000 รายการ
ข้อจำกัดของ ClickUp
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
2. Accelo
ดีที่สุดสำหรับการดำเนินงานอัตโนมัติ
Accelo เป็นโซลูชันที่ไม่เหมือนใครสำหรับผู้จัดการที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน แพลตฟอร์มนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในธุรกิจวิศวกรรม เนื่องจากช่วยให้คุณสามารถ วางแผนล่วงหน้าและจัดการรายละเอียดทุกขั้นตอนของโครงการ ตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการเรียกเก็บเงิน
เริ่มต้นด้วยการปรับแต่งกระบวนการทำงานของคุณ—วางแผนงานประจำวันสำหรับสมาชิกทุกคนในทีมและจัดสรรทรัพยากรที่ใช้ร่วมกัน ใช้ตัวเลือกการทำงานอัตโนมัติที่มีประโยชน์ของแพลตฟอร์มสำหรับงานที่น่าเบื่อและลดความเสี่ยงของการหมดไฟในทีม!
Accelo's smartsheets และตัวจับเวลาถูกผสานรวมเข้ากับทุกโครงการเพื่อสนับสนุนผู้ควบคุมงาน รับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสรรบุคลากรแบบเรียลไทม์ การจัดทำงบประมาณ และความสามารถในการดำเนินงานได้เพียงคลิกเดียวหรือสองคลิก ตรวจสอบสถานะและความสัมพันธ์ของงานเพื่อปรับปริมาณงานหากจำเป็น ♻️
หากการจัดการยอดขายในโครงการที่ดำเนินอยู่เป็นปัญหาปวดหัว ฟีเจอร์ การออกตั๋วและการเรียกเก็บเงิน ของ Accelo จะช่วยแก้ปัญหาให้คุณได้ ออกใบแจ้งหนี้ตามงบประมาณที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือใช้เปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าของโครงการเพื่อกำหนดจำนวนเงินที่สมเหตุสมผล คุณยังสามารถจัดการข้อตกลงค่าบริการล่วงหน้า สร้างใบแจ้งหนี้จำนวนมาก และส่งใบแจ้งยอดค้างชำระได้โดยตรงจากแพลตฟอร์ม
คุณสมบัติเด่นของ Accelo
- การสนับสนุนตลอดวงจรชีวิตของโครงการ
- งานอัตโนมัติ
- ข้อมูลเชิงลึกทันทีเพื่อการตัดสินใจ
- การติดตามโครงการแบบเรียลไทม์
- การสนับสนุนด้านตั๋วและการเรียกเก็บเงิน
ข้อจำกัดของ Accelo
- คุณสมบัติการเรียกเก็บเงินอาจซับซ้อนเกินไปที่จะเข้าใจ
- การปรับตัวให้เข้ากับการอัปเดตบ่อยครั้งอาจสร้างความสับสน
Accelo ราคา
- บวก: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว Accelo
- G2: 4. 4/5 (450+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
3. เซลอกซิส
ดีที่สุดสำหรับการวางแผนโครงการอย่างครอบคลุม
Celoxis เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ทรงพลังอีกตัวหนึ่งสำหรับทีมวิศวกรรม ใช้แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายเพื่อวาดแผนที่ปรับโดยอัตโนมัติตามคำขอลาหยุด, ลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลง, ความล่าช้า และสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดอื่น ๆ
การติดตาม, งบประมาณ, และการจัดการทรัพยากรเป็นเรื่องง่าย! ใช้แดชบอร์ดกลางเพื่อตรวจสอบสถานะงาน, จุดสำคัญ, และตัวบ่งชี้สุขภาพของโครงการ. แดชบอร์ดสามารถปรับแต่งได้ 100% ให้คุณ อัปเดตเลย์เอาต์และเปลี่ยนวิดเจ็ตตามการเปลี่ยนแปลงของ 우선순위.
Celoxis นำเสนอฟีเจอร์การวิเคราะห์และการคาดการณ์ที่ทรงพลังเพื่อตรวจสอบโครงการของคุณ ตัวอย่างเช่น เครื่องมือวิเคราะห์สถานการณ์สมมติ สามารถทำนายความเสี่ยงและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหากปัจจัยสำคัญ เช่น การจัดสรรบุคลากรหรืองบประมาณมีการเปลี่ยนแปลง เครื่องมือนี้สามารถช่วยชีวิตทีมวางแผนกลยุทธ์ของคุณและป้องกันไม่ให้โครงการหลุดออกจากเส้นทางท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Celoxis
- เครื่องมือวางแผนโครงการ, ติดตาม, และทำนาย
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
- คุณสมบัติการจัดการพอร์ตโฟลิโอ
- เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกัน
ข้อจำกัดของ Celoxis
- UX/UI อาจมีความท้าทายในการใช้งาน
- ผู้ใช้บางรายต้องการตัวเลือกการรายงานที่หลากหลายมากขึ้น
ราคาของ Celoxis
- คลาวด์: $22.50/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ติดตั้งภายในองค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา (เรียกเก็บครั้งเดียว)
คะแนนและรีวิวของ Celoxis
- G2: 4. 4/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
4. LiquidPlanner
ดีที่สุดสำหรับการบริหารโครงการเชิงคาดการณ์
ไม่, LiquidPlanner จะไม่ทำให้ทีมวิศวกรรมของคุณล่มสลาย.
"ของเหลว" ที่นี่หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวของแพลตฟอร์มต่อคลื่นการเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบทีมวิศวกรรม
LiquidPlanner เป็นโปรแกรมจัดตารางงานเชิงคาดการณ์ที่รวมองค์ประกอบของความไม่แน่นอนไว้โดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณสามารถ วางแผนไทม์ไลน์ของโครงการและกำหนดวันเสร็จสิ้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการจำลองสถานการณ์เพื่อสร้างการคาดการณ์ที่แม่นยำใกล้เคียงกับความเป็นจริง! ⛈️
เมื่อโครงการของคุณเริ่มดำเนินการแล้ว ให้ใช้คุณสมบัติการตรวจสอบแบบเรียลไทม์เพื่อจัดการตารางเวลา งาน และข้อมูลเชิงลึก ด้วยความเข้าใจเกี่ยวกับความไม่แน่นอน การตอบสนองของคุณต่อกิจกรรมที่ออกนอกเส้นทางจะเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีจุดมุ่งหมาย
ด้วย LiquidPlanner คุณจะได้รับ การสนับสนุนการวางแผนลำดับความสำคัญ ระดับสูงสุด ไม่มีที่ว่างสำหรับความเครียดและความกังวลเมื่อคุณสามารถสร้างตารางเวลาที่เป็นจริงและจัดการกับเหตุฉุกเฉินทีละเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่เสียสมาธิ! ?
คุณสมบัติเด่นของ LiquidPlanner
- ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะของโครงการ
- การวางแผนโครงการเชิงคาดการณ์
- การพยากรณ์ความเสี่ยงโดยใช้การจำลอง
- เครื่องมือจัดการเวลาชั้นยอด
- การจัดลำดับความสำคัญของงาน
ข้อจำกัดของ LiquidPlanner
- การบริหารโครงการจำนวนมากพร้อมกันอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย
- การจัดการเวิร์กโฟลว์ไม่ได้ราบรื่นเสมอไป
ราคาของ LiquidPlanner
- สิ่งจำเป็น: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
LiquidPlanner คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 650 รายการ)
5. จิรา
ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบ Agile
โอ๊ย,ความเจ็บปวดจากการเติบโตของทีม Agile! ?
Jira มุ่งเน้นที่การขจัดความเจ็บปวดให้หมดไป กระดาน Agile ที่ใช้งานง่าย ของมันถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ แต่ทีมวิศวกรรมอื่นๆ ก็สามารถใช้งานได้เช่นกัน
เครื่องมือนี้มอบฟีเจอร์สนับสนุนอย่างครบถ้วนสำหรับการ เผยแพร่ซอฟต์แวร์ใหม่ภายใต้กำหนดเวลาที่เร่งด่วน คุณสามารถเลือกใช้กระดาน Kanban หรือ Scrum เพื่อแบ่งงานที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้ง่ายสำหรับทีม Agile ของคุณ กระดานเหล่านี้มีความยืดหยุ่นสูงและสามารถปรับให้เข้ากับรูปแบบการทำงานเฉพาะของทีมคุณได้อย่างเหมาะสม
ใช้แผนที่เส้นทางแบบโต้ตอบเพื่อสร้างระดับลำดับชั้น และความสัมพันธ์ระหว่างงาน ระบุข้อบกพร่องและจุดติดขัดทันทีที่พบเพื่อรักษาเวลาในการแก้ไขให้สั้นที่สุด ใช้ประโยชน์จากแดชบอร์ดส่วนกลางและเครื่องมือรายงานของแพลตฟอร์มเพื่อติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira
- ปรับให้เข้ากับทีม Agile
- การตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติแบบลากและวาง
- แผนที่เส้นทางแบบโต้ตอบ
- การจัดการงานแบบรวมศูนย์
- กระดาน Scrum และ Kanban ที่เรียบหรู
ข้อจำกัดของ Jira
- ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่สับสนได้
- ค่อนข้างแพง โดยเฉพาะสำหรับทีมขนาดเล็ก
ราคาของ Jira
- ฟรี: $0
- มาตรฐาน: $790/ปี ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $1,525/ปี ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิว Jira
- G2: 4. 3/5 (5,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (13,000+ รีวิว)
6. ลำดับเชิงเส้น
ดีที่สุดสำหรับการติดตามปัญหา
Linear เป็นเครื่องมือที่ตรงไปตรงมาสำหรับการวางแผนล่วงหน้าด้วยความแม่นยำอย่างไม่ลดละ ♟️
แพลตฟอร์มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดตารางโครงการซอฟต์แวร์และการออกแบบขนาดใหญ่จากมุมมองภาพรวม แบ่งแผนงานโครงการของคุณออกเป็นรอบเพื่อให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ต้องทำ ในขณะนี้
ทุกวงจรสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ตั้งค่าวันเริ่มต้นและระยะเวลา หรือวางแผนการหยุดพักและการทบทวนของทีม คุณสามารถสร้าง Git hooks เพื่อทำงานคาดการณ์โดยอัตโนมัติ ได้อีกด้วย มีงานที่ยังไม่เสร็จหลังจากสปรินต์หรือไม่? งานที่ค้างอยู่จากหนึ่งวงจรจะ ย้ายไปยังวงจรถัดไปโดยอัตโนมัติ ทำให้ทุกอย่างเรียบร้อย! ↪️
รายงานข้อบกพร่องของ Linear, การอัปเดตโครงการอัตโนมัติ,บักกิ้งอัตโนมัติ, การหารือ, และการผสานระบบมากมายช่วยให้คุณทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมได้โดยไม่สูญเสียบริบท
ผู้ใช้หลายคนพบว่าLinear มีคุณสมบัติคล้ายกับ Jiraแต่ Linear อาจมีเวลาโหลดที่ดีกว่าและทางลัดเพื่อเร่งกระบวนการของคุณให้เร็วขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดแบบเชิงเส้น
- เครื่องมือวางแผนและจัดการงานอย่างละเอียด
- รายงานข้อบกพร่องที่เป็นประโยชน์และงานค้างอัตโนมัติ
- การติดตามความคืบหน้า
- แพลตฟอร์มความเร็วสูง
ข้อจำกัดเชิงเส้น
- คุณสมบัติขั้นสูงน้อยกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
- ไม่มีแอปมือถือแบบเนทีฟ
การกำหนดราคาแบบเส้นตรง
- ฟรี: $0
- มาตรฐาน: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- บวก: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวเชิงเส้น
- G2: 4. 5/5 (15+ รีวิว)
- Producthunt: 4. 7/5 (90+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่น ๆ ของ Linear เหล่านี้!
7. อาสนะ
ดีที่สุดสำหรับการจัดการงาน
อาสนะเป็นอีกหนึ่งซูเปอร์สตาร์ตัวจริงในจักรวาลการจัดการโครงการ! ?
นอกเหนือจากคุณสมบัติการจัดการงานตามปกติแล้ว โซลูชันที่เป็นมิตรกับ Agile นี้ยังมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งให้ภาพรวมที่ชัดเจนของสิ่งที่กำลังดำเนินการและใครเป็นผู้รับผิดชอบในเวลาใดก็ตาม การจัดสรรทรัพยากรใหม่แทบไม่ใช่ปัญหาด้วย การออกแบบแบบลากและวาง ที่ช่วยให้คุณย้ายองค์ประกอบต่างๆ และแทรกการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายได้อย่างง่ายดาย ⌚
ติดตามบั๊ก, จัดการโครงการหลาย ๆ โครงการ, สร้างและจัดการปฏิทิน, จัดการสปรินต์, ตรวจสอบพอร์ตโฟลิโอ, อะไรก็ตามที่คุณคิด—Asana พร้อมช่วยเหลือคุณ สำรวจมุมมองต่าง ๆ, ตัวเลือกการอัตโนมัติ, และการเชื่อมต่อเพื่อทำให้การทำงานประจำวันของคุณง่ายขึ้น เนื่องจากแพลตฟอร์มนี้เป็นระบบคลาวด์ คุณสามารถใช้งานได้ทุกที่ที่คุณต้องการเพื่อตรวจสอบรายงานสถานะโครงการ ?
ข้อเสียที่น่ารำคาญอย่างหนึ่งของแพลตฟอร์มนี้คือ ไม่มีวิธีที่จะมีผู้รับมอบหมายหลายคน สำหรับงานเดียว ซึ่งจำกัดความรับผิดชอบ
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- เครื่องมือการจัดการโครงการที่มีมุมมองหลายแบบ
- ใช้ฟรีสำหรับทีมที่มีสมาชิกไม่เกิน 15 คน
- การเชื่อมต่อกับบุคคลที่สามหลายสิบรายการ
- ตัวเลือกการพึ่งพาที่ยอดเยี่ยม
- คุณสมบัติการลากและวาง
ข้อจำกัดของอาสนะ
ราคาของ Asana
- พื้นฐาน: $0
- พรีเมียม: $10.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (12,000+ รีวิว)
8. พลูติโอ
เหมาะที่สุดสำหรับวิศวกรอิสระ
การจัดการความร่วมมือของทีมการแบ่งปันความรู้ การทำงานอัตโนมัติ และการจัดการเงินเดือน เป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากงานของคุณกระจายอยู่ในหลายสิบแอป มันเป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้นก่อนที่คุณจะทำลูกบอลตก ?
ไว้วางใจ Plutio ที่จะนำความสงบมาสู่ความวุ่นวายด้วยคุณสมบัติการ จัดการแบบรวมศูนย์
นี่คือโซลูชันที่สมบูรณ์แบบและปรับแต่งได้ 100%—กำหนดตารางงาน, อัตโนมัติการทำงาน, ร่างข้อเสนอขั้นสูง, สร้างเอกสารเวลาที่มีข้อมูลสนับสนุน, สร้างใบแจ้งหนี้, และปรับแต่งฟิลด์และมุมมองตามต้องการ คุณสามารถควบคุมทุกอย่างได้ทั้งหมด! ?
แพลตฟอร์มนี้มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและสามารถปรับแต่งให้สอดคล้องกับแบรนด์ของบริษัทคุณได้อย่างลงตัว เวอร์ชันล่าสุด Plutio 3.0 มาพร้อมกับ Productivity Tray ใหม่ล่าสุด ที่ช่วยให้คุณเข้าถึงงานสำคัญ บันทึก และรายชื่อผู้ติดต่อได้เพียงคลิกเดียว!
Plutio มีความน่าสนใจในระดับสากลอย่างหรูหรา เนื่องจากเป็นหนึ่งในไม่กี่เครื่องมือการจัดการโครงการที่มีให้บริการในมากกว่า 30 ภาษา! ?
คุณสมบัติเด่นของ Plutio
- ระบบการทำงานแบบรวมศูนย์ที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์
- ตัวเลือกการออกใบแจ้งหนี้และการชำระเงินที่ยอดเยี่ยม
- มีเทมเพลตสำหรับโครงการวิศวกรรม
- รองรับมากกว่า 30 ภาษา
- ถาดเก็บของเพื่อความสะดวกในการหยิบใช้
ข้อจำกัดของ Plutio
การกำหนดราคาของ Plutio
- เดี่ยว: $19 ต่อเดือน
- สตูดิโอ: $39 ต่อเดือน
- เอเจนซี: $99 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Plutio
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (150+ รีวิว)
9. Zoho Projects
เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกัน
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือบริหารโครงการทางวิศวกรรมที่มีราคาประหยัดแต่มีประสิทธิภาพ ขอแนะนำ Zoho Projects! ซอฟต์แวร์บนระบบคลาวด์นี้มาพร้อมกับฟีเจอร์การบริหารโครงการที่ใช้งานได้จริงมากมาย ตั้งแต่การจัดระเบียบงานไปจนถึงการนัดหมายประชุม แพลตฟอร์มนี้ตอบโจทย์ทุกความต้องการ!
ด้วย Zoho Projects ทุกทีมสามารถเข้าใจได้ชัดเจนว่าอะไรคือสิ่งที่คาดหวังจากพวกเขา กำหนดกฎเกณฑ์เบื้องต้นโดยการเพิ่มงานให้กับผู้รับผิดชอบ ตั้งลำดับความสำคัญและข้อพึ่งพา และสร้างการแจ้งเตือน คุณสามารถทำให้งานเป็นอัตโนมัติได้ด้วย แม้ว่าตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะผู้ใช้ที่ชำระเงินเท่านั้น
ความก้าวหน้าของทีมคุณจะถูกบันทึกไว้ในแบบฟอร์มเวลาทำงานและตัวติดตามเวลาของงาน ตรวจสอบรายงานเหล่านี้เพื่อระบุจุดที่เกิดการติดขัดในการผลิต และจัดสรรปริมาณงานของทีมคุณใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครทำงานหนักเกินไปหรือทำงานน้อยเกินไป
โครงการวิศวกรรมไม่ใช่หน้าที่ของคนเพียงคนเดียว และ Zoho Projects เข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดี ตัวเลือกการทำงานร่วมกันของแพลตฟอร์ม เช่น แชทในตัวและฟอรัมโครงการ ช่วยให้ทุกคนได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการอัปเดตต่างๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Projects
- ตัวเลือกความร่วมมือที่ยอดเยี่ยม
- ระบบติดตามเวลาแบบบูรณาการเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการ
- ราคาที่ค่อนข้างประหยัด
- ตัวเลือกการผสานรวมที่มีประโยชน์
ข้อจำกัดของ Zoho Projects
ราคาของ Zoho Projects
- ฟรี: $0
- พรีเมียม: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
Zoho Projects คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
ลองดูทางเลือกของ Zoho เหล่านี้!
10. Paymo
เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาและการออกใบแจ้งหนี้
ผู้จัดการโครงการวิศวกรรมอาจเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับสูงในสาขาของตน แต่พวกเขามักต้องการคำแนะนำเมื่อต้องเกี่ยวข้องกับการบัญชี กิจกรรมการเรียกเก็บเงินที่ดูง่ายอาจกลายเป็นเรื่องน่าปวดหัวได้ โดยเฉพาะสำหรับทีมขนาดเล็กที่ไม่สามารถจ้างผู้เชี่ยวชาญทางการเงินเต็มเวลาได้
โชคดีที่คุณสามารถพึ่งพาเครื่องมืออย่าง Paymo เพื่อมอบพลังพิเศษด้านการบัญชีให้กับคุณ! ?
แพลตฟอร์มนี้ทำให้กิจกรรมที่น่าเบื่อเช่น การออกใบแจ้งหนี้และการเรียกเก็บเงินกลายเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว สร้างใบเสนอราคาสำหรับแผนโครงการทางวิศวกรรม แบ่งปันกับลูกค้า และเปลี่ยนค่าใช้จ่ายที่ได้รับการอนุมัติให้เป็นใบแจ้งหนี้มืออาชีพได้ในเวลาไม่นาน!
แน่นอนว่า Paymo เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการเป็นอันดับแรก ใช้เพื่อแสดงภาพโครงการของคุณ สร้างงาน ปรับแต่งขั้นตอนการทำงาน และตรวจสอบเป้าหมาย—ทั้งหมดนี้ ?
ใช้แม่แบบโครงการของ Paymo เพื่อสร้างไทม์ไลน์ที่ทุกคนสามารถทำตามได้ง่ายและทำให้การทำงานร่วมกันราบรื่น คุณสามารถเชิญลูกค้าเป็นแขกเพื่อสื่อสารความคืบหน้าของโครงการได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Paymo
- คุณสมบัติการออกใบแจ้งหนี้และการเรียกเก็บเงินที่ยอดเยี่ยม
- แอปพลิเคชันมือถือที่สะดวกสำหรับจัดการโครงการ
- เครื่องมือติดตามเวลาหลากหลายรูปแบบ
- แม่แบบโครงการในตัว
- การแบ่งปันแพลตฟอร์มกับลูกค้า
ข้อจำกัดของ Paymo
ราคาของ Paymo
- ฟรี: $0
- เริ่มต้น: $4. 95/เดือน ต่อผู้ใช้
- สำนักงานขนาดเล็ก: $9.95/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $20. 79/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว Paymo
- G2: 4. 6/5 (550+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (450+ รีวิว)
วิศวกรจะได้รับประโยชน์อย่างไรจากการใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ?
วิศวกรสามารถได้รับประโยชน์อย่างมากจากการใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการในหลายวิธี:
- แพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์: ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการมอบแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์ให้กับวิศวกรเพื่อจัดการงานของพวกเขา ติดตามความคืบหน้า และร่วมมือกับสมาชิกในทีม ซึ่งนำไปสู่การสื่อสารและการประสานงานที่ดีขึ้น ทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันตลอดเวลา
- การวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ: เครื่องมือเหล่านี้มาพร้อมกับคุณสมบัติที่ช่วยในการวางแผนโครงการอย่างละเอียด ช่วยกำหนดเป้าหมาย, สร้างแผนภูมิแกนต์, และทำนายผลลัพธ์ของโครงการโดยใช้หลากหลายวิธีการบริหารโครงการ ซึ่งช่วยให้การวางแผนภาพรวมดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการวิศวกรรมระยะยาว
- รายงานแบบเรียลไทม์:หนึ่งในข้อได้เปรียบที่สำคัญของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการคือความสามารถในการสร้างรายงานแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับผลผลิตและความคืบหน้าของโครงการซึ่งช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถตัดสินใจได้อย่างทันท่วงทีตลอดระยะเวลาของโครงการ ส่งผลให้มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและงานเสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย
- การจัดการงบประมาณ: ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการมักมีคุณสมบัติสำหรับการจัดทำงบประมาณและการจัดการทางการเงิน. ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถติดตามค่าใช้จ่ายของตนได้ และทำให้โครงการอยู่ในงบประมาณที่กำหนดไว้.
- ส่งเสริมการปฏิบัติแบบ Agile: ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบางตัว เช่น Teamhood สามารถผสานการจัดการโครงการแบบดั้งเดิมและAgileได้อย่างประสบความสำเร็จ ซึ่งมอบความยืดหยุ่นให้กับทีมวิศวกรรมในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว และส่งมอบโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ประสบความสำเร็จในโครงการวิศวกรรมของคุณด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ
ผู้จัดการโครงการวิศวกรรมมักรู้สึกเหมือนกัปตันเรือที่แล่นอยู่ในทะเลที่มีคลื่นลมแรง การรักษาสมดุลของเรือเป็นเรื่องที่เครียด แต่ เครื่องมือในรายการของเราสามารถช่วยให้คุณผ่านพ้นไปได้ เลือกเครื่องมือที่คุณชื่นชอบ—คุณจะไล่เมฆออกไปและนำทีมของคุณไปสู่ทะเลที่สงบได้ในเวลาไม่นาน ☀️