12 ปลั๊กอิน Chrome ที่ดีที่สุดสำหรับนักพัฒนาในปี 2025

21 ตุลาคม 2567

การค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคุณอาจเป็นเรื่องที่ท่วมท้น. คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าเครื่องมือใดคุ้มค่ากับเวลาของคุณหรือเหมาะสมกับความต้องการของคุณ?

นั่นคือเหตุผลที่เราได้วิเคราะห์เครื่องมือยอดนิยมสำหรับเบราว์เซอร์ Chrome เพื่อนำเสนอ 10ส่วนขยาย Chromeที่ดีที่สุดสำหรับนักพัฒนาเว็บที่มีให้ใช้งานในปัจจุบัน! ?‍?

ในบทความนี้ เราได้ครอบคลุมเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บหลากหลายประเภท เพื่อช่วยให้คุณใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและลดความเครียดในกระบวนการทำงาน พร้อมแนะนำคุณสมบัติเด่นของแต่ละเครื่องมือ ที่จะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมว่าเครื่องมือแต่ละชิ้นสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทำให้ขั้นตอนต่าง ๆ ง่ายขึ้นได้อย่างไร

ส่วนขยายของ Chrome ทำงานอย่างไร?

ส่วนขยายของ Chrome สำหรับนักพัฒนาเว็บคือโปรแกรมซอฟต์แวร์ขนาดเล็กที่สามารถปรับแต่งและปรับปรุงการทำงานของเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome ได้

เครื่องมือเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติมให้กับเบราว์เซอร์ของคุณ เช่น การบล็อกโฆษณา การจัดการรหัสผ่าน หรือแม้แต่การผสานรวมกับแอปและบริการอื่น ๆและช่วยให้นักพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

เพื่อเพิ่มส่วนขยายให้กับเบราว์เซอร์ของคุณ ให้ไปที่ Chrome Web Store ค้นหาส่วนขยาย Chrome ที่ดีที่สุดสำหรับนักพัฒนาที่คุณต้องการติดตั้ง และคลิกที่ปุ่ม "เพิ่มไปยัง Chrome"

จากนั้นคุณจะสามารถเข้าถึงได้จากเมนู Chrome หรือโดยการคลิกที่ไอคอนส่วนขยายในแถบเครื่องมือของเบราว์เซอร์

สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ สามารถใช้งานส่วนขยายประเภทเดียวกันได้เพียงหนึ่งรายการเท่านั้นในเวลาเดียวกัน ตัวอย่างเช่น หากคุณติดตั้งโปรแกรมบล็อกโฆษณาไว้สองตัว จะมีเพียงตัวเดียวเท่านั้นที่สามารถบล็อกโฆษณาได้ และอีกตัวหนึ่งจะถูกปิดการใช้งานโดยอัตโนมัติ

12 ปลั๊กอิน Chrome ที่ดีที่สุดสำหรับนักพัฒนาเว็บ

1.คลิกอัพ

เหมาะที่สุดสำหรับการบริหารโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ติดตามการอัปเดตโครงการ, จัดการกับกระบวนการทำงาน, และร่วมมือกับทีม ทั้งหมดจาก ClickUp Workspace ของคุณ

หากคุณพบว่าตัวเองมีเวลาไม่เพียงพอและต้องดิ้นรนเพื่อตามให้ทันขอบเขตงานที่วางแผนไว้ เรามีวิธีแก้ไขปัญหาของคุณ!

ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบครบวงจรและเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับผู้ใช้ทุกคน ทีมงาน และทุกอุตสาหกรรม รวมถึงนักพัฒนาเว็บที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตั้งแต่การจัดการงาน การติดตามปัญหาการรายงานข้อบกพร่อง และอื่นๆ อีกมากมาย

มันกำลังสร้างความฮือฮาในโลกแห่งประสิทธิภาพการทำงานด้วยการมอบแพลตฟอร์มที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่พร้อมฟีเจอร์ขั้นสูงนับร้อย รวมถึงส่วนขยาย Chromeที่เชื่อมต่อฟีเจอร์สำคัญห้าอย่างไว้ในโซลูชันเดียว

ส่วนขยาย Chrome ของ ClickUp ช่วยขจัดความจำเป็นในการเปิดแท็บหรือเบราว์เซอร์ใหม่ และเร่งความเร็วในการทำงานของคุณด้วยการเข้าถึงฟีเจอร์สำคัญได้อย่างง่ายดาย เช่น:

?‍? การจัดการงานเพื่อทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้นและเป็นระเบียบ

⏳ตัวติดตามเวลาเพื่อติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานของนักพัฒนา, บันทึกเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้, และอื่น ๆ

? บันทึกเพื่อจดบันทึก

? บันทึกหน้าเพื่อเก็บไว้

อีเมลเพื่อแนบอีเมลไปยังงานได้อย่างง่ายดายและสร้างงานจากอีเมล

ส่วนขยาย Chrome ของ ClickUp นำฟีเจอร์ที่แยกจากกันมากที่สุด 5 อย่างของการจัดการโครงการมารวมไว้ในแอปเดียวที่น่าทึ่ง สร้างงาน ติดตามเวลา จัดเก็บภาพหน้าจอ บันทึกเว็บไซต์ที่ชื่นชอบ บันทึกโน้ต และแนบอีเมล—ทั้งหมดจากส่วนขยาย Chrome ของ ClickUp

นอกเหนือจากส่วนขยาย Chrome ของ ClickUp แล้ว คุณยังสามารถใช้ ClickUp เพื่อจัดการงานทุกประเภท สื่อสารกับทีมและลูกค้าของคุณ และทำให้งานของคุณเป็นไปตามแผนและจัดระเบียบอยู่เสมอ

ลองดูคุณสมบัติสำคัญอื่น ๆ ที่ทำให้ ClickUp เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

การกำหนดราคา

  • ฟรีตลอดไป (รวมถึงส่วนขยาย Chrome)
  • ไม่จำกัด: $7 ต่อเดือน/ผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12 ต่อเดือน/ผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
2. นักพัฒนาเว็บ

ดีที่สุดสำหรับการวิเคราะห์โค้ดและการแก้ไขข้อผิดพลาด

การวิเคราะห์โค้ดและการแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยส่วนขยาย Chrome สำหรับนักพัฒนาเว็บ

นักพัฒนาเว็บคือส่วนขยายของ Chrome สำหรับนักพัฒนาเว็บที่เพิ่มแถบเครื่องมือทรงพลังให้กับเบราว์เซอร์ของคุณ

ประกอบด้วยฟังก์ชันต่าง ๆ ที่คุณสามารถใช้ได้ทุกวัน ตั้งแต่การตรวจสอบขนาดของภาพไปจนถึงการแก้ไข CSS นอกจากนี้ยังมีเครื่องมืออื่น ๆ อีกมากมาย เช่น ตัวแก้ไขแบบฟอร์ม ตัวแก้ไขคุกกี้ และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งทำให้เป็นโซลูชันที่ครอบคลุมและไม่มีใครเทียบได้สำหรับการพัฒนาเว็บ

คุณสมบัติทั้งหมดนี้ทำให้เครื่องมือนี้มีคุณค่าสำหรับทั้งนักพัฒนาและนักออกแบบเว็บไซต์

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ตรวจสอบแบบจำลองวัตถุเอกสาร (DOM) ของหน้าเว็บและดู HTML, CSS และ JavaScript
  • แก้ไข CSS และ JavaScript ของหน้าเว็บแบบเรียลไทม์
  • ปิดใช้งานคุณสมบัติของเบราว์เซอร์เฉพาะเพื่อทดสอบการทำงานของเว็บไซต์ภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่างกัน
  • ปรับขนาดหน้าต่างเบราว์เซอร์
  • สรุปประเด็นต่าง ๆ ของหน้าเว็บ
  • ตรวจสอบความถูกต้องของ HTML, CSS และการเข้าถึงได้โดยตรงจากส่วนขยาย
  • สังเกตกิจกรรมของเครือข่ายและดูว่าหน้าเว็บโหลดทรัพยากรอย่างไร

การกำหนดราคา

  • ฟรี

3. เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา React

ดีที่สุดสำหรับการช่วยระบุปัญหาประสิทธิภาพของโปรเจกต์ React ของคุณ

การระบุปัญหาประสิทธิภาพด้วย React Developer Tools ส่วนขยายของ Chrome

ส่วนขยาย Chrome ของReact Developer Toolsมีประโยชน์สำหรับนักพัฒนา React และมีคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ช่วยวิศวกรในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพของพวกเขา

มันช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามบั๊กได้อย่างง่ายดายโดยการวิเคราะห์ต้นไม้ของคอมโพเนนต์ React และคุณสมบัติ, สเตต, และคอนเท็กซ์ของแต่ละคอมโพเนนต์. ปลั๊กอินนี้แสดงเวลาที่ใช้ในการเรนเดอร์คอมโพเนนต์แต่ละตัว ซึ่งช่วยให้สามารถระบุโค้ดที่ไม่มีประสิทธิภาพและปรับปรุงให้ดีขึ้นได้.

นอกจากนี้สำหรับบริษัทที่ต้องการจ้างนักพัฒนา Reactแบบทางไกล การนำเครื่องมือนี้มาใช้ในกระบวนการของพวกเขาจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ตรวจสอบและปรับเปลี่ยนพร็อพและสถานะของคอมโพเนนต์ React, เรียกดูโครงสร้างต้นไม้ของคอมโพเนนต์, และดูลำดับชั้นและความสัมพันธ์ของพวกมัน
  • ระบุจุดคอขวดของประสิทธิภาพโดยการวัดประสิทธิภาพของส่วนประกอบ React
  • วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน React และระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
  • ดูไทม์ไลน์ของแต่ละองค์ประกอบ – เมื่อใดและนานเท่าใดที่คอมพิวเตอร์ทำการเรนเดอร์
  • ตรวจสอบและปรับเปลี่ยนสถานะของ Redux หรือ MobX stores
  • เหตุการณ์การดีบักที่ถูกฟังโดยคอมโพเนนต์ของ React
  • แก้ไขข้อผิดพลาดในการดีบักแอปพลิเคชัน React ของพวกเขา รวมถึงการติดตามสแต็ก ตำแหน่งของคอมโพเนนต์ และข้อความแสดงข้อผิดพลาด

การกำหนดราคา

  • ฟรี

4. เซสชั่น บัดดี้

ดีที่สุดสำหรับการจัดการแท็บและบุ๊กมาร์กอย่างมีประสิทธิภาพ

จัดการแท็บและบุ๊กมาร์กได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยส่วนขยาย Session Buddy สำหรับ Chrome

เราทุกคนเคยประสบกับสถานการณ์นี้มาแล้ว การค้นหาอย่างบ้าคลั่งผ่านแท็บนับสิบ ๆ เพื่อหาหน้าเว็บที่เราต้องการสำหรับงานหรือการวิจัย มันเป็นกิจกรรมที่น่าหงุดหงิดและเสียเวลาที่สามารถแก้ไขได้ด้วยSession BuddyChrome Extension—เครื่องมือช่วยจัดการแท็บที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการแท็บทั้งหมดในที่เดียวและกู้คืนแท็บที่ปิดไปแล้วได้

หากคุณรู้สึกเบื่อกับหน้าต่างที่มากเกินไปและต้องการยกระดับการท่องเว็บของคุณ ลองใช้ส่วนขยาย Chrome สำหรับนักพัฒนาตัวนี้ดูสิ!

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • บันทึกและจัดระเบียบหลายเซสชันการท่องเว็บ รวมถึงความสามารถในการบุ๊กมาร์กและกู้คืนแท็บ
  • จัดเรียงแท็บเป็นกลุ่ม เปลี่ยนชื่อ และย้ายแท็บระหว่างหน้าต่าง
  • ค้นหาและกรองแท็บตามชื่อ, URL หรือโดเมน
  • สำรองและซิงค์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ โดยใช้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ เช่น Dropbox และ Google Drive
  • ระบุและปิดแท็บที่ซ้ำกันอย่างรวดเร็ว
  • ส่งออกเซสชันในรูปแบบต่างๆ เช่น HTML, JSON และ CSV
  • นำเข้าเซสชันจากบุ๊กมาร์กหรือส่วนขยายเบราว์เซอร์อื่น ๆ

การกำหนดราคา

  • ฟรี

5. BrowserStack

ดีที่สุดสำหรับการทดสอบข้ามเบราว์เซอร์ที่ราบรื่น

ส่วนขยายเบราว์เซอร์ Stack Chrome

BrowserStackเป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบ ไม่เพียงแต่สำหรับนักพัฒนาเว็บเท่านั้น แต่ยังสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพอีกด้วย

ส่วนเสริมนี้ช่วยประหยัดเวลาให้กับนักพัฒนาและวิศวกร QA พร้อมทั้งรับประกันความเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์และอุปกรณ์หลักทุกประเภท โดยช่วยเร่งกระบวนการทดสอบให้รวดเร็วขึ้น เนื่องจากคุณสามารถประเมินเว็บไซต์ของคุณบนเบราว์เซอร์ 12 ตัวพร้อมกันได้โดยไม่ต้องสลับแท็บ

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ทดสอบเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเว็บบนเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการต่างๆ
  • จำลองมุมมองของอุปกรณ์ด้วยขนาดและความละเอียดหน้าจอที่หลากหลาย
  • ทำให้กระบวนการ QA เป็นอัตโนมัติในอุปกรณ์และเบราว์เซอร์ต่างๆ

การกำหนดราคา

  • เดสก์ท็อป: $29 ต่อสมาชิก/เดือน
  • เดสก์ท็อปและมือถือ: $39 ต่อสมาชิก/เดือน
  • ทีม: $125 ต่อสมาชิก/เดือน
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Mac ที่ดีที่สุด!

6. ตัวแสดง CSS

ดีที่สุดสำหรับการวิเคราะห์คุณสมบัติของ CSS

ประเมินและตรวจสอบสไตล์และคุณสมบัติ CSS ของหน้าเว็บใด ๆ ด้วยส่วนขยาย CSS Viewer สำหรับ Chrome

ส่วนขยายCSS Viewerสำหรับ Chrome สำหรับนักพัฒนา มีประโยชน์สำหรับการดูและระบุคุณสมบัติ CSS จากทุกที่บนหน้าเว็บ ช่วยให้นักพัฒนาประหยัดเวลาในการวิเคราะห์หน้าเว็บและค้นหาคุณสมบัติ CSS

ด้วยสิ่งนี้ คุณสามารถประเมินและตรวจสอบสไตล์และคุณสมบัติ CSS ของหน้าเว็บใด ๆ ได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถเลื่อนเมาส์ไปเหนือองค์ประกอบใด ๆ บนหน้าเว็บ เช่น ข้อความ, รูปภาพ, หรือปุ่ม และได้รับรายงานบนแผงลอย มันแสดงข้อมูลทั้งหมด รวมถึงฟอนต์, สี, เอฟเฟ็กต์, เป็นต้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ดูและตรวจสอบ CSS ของหน้าเว็บ รวมถึงสไตล์ที่นำไปใช้กับแต่ละองค์ประกอบและค่าของคุณสมบัติ CSS
  • เลือกและสกัดสีจากหน้าเว็บในรูปแบบต่าง ๆ
  • ดูแบบกล่องขององค์ประกอบ รวมถึงขนาดที่แน่นอน, การเว้นขอบ, เส้นขอบ, และระยะขอบ
  • ดูตำแหน่ง ขนาด และลำดับการซ้อนขององค์ประกอบในหน้าเว็บ
  • สร้างโค้ด CSS สำหรับองค์ประกอบที่เลือกและคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด

การกำหนดราคา

  • ฟรี

ลองดูส่วนขยาย Chrome ที่ใช้ AI เหล่านี้!

7. ColorZilla

เหมาะที่สุดสำหรับผู้เลือกสีขั้นสูงและเครื่องมือสร้างไล่ระดับสี

สกัดสีจากวัตถุใด ๆ บนหน้าเว็บด้วย ColorZilla Chrome Extension

ColorZillaเป็นหนึ่งในส่วนขยาย Chrome ที่ดีที่สุดสำหรับนักพัฒนาและนักออกแบบกราฟิก

เครื่องมือวิเคราะห์สีของหน้าเว็บนี้ให้คุณคลิกที่ใดก็ได้บนหน้าเว็บเพื่อรับรหัสสีที่แม่นยำและข้อมูลเพิ่มเติมอีกมากมาย ฟีเจอร์พิเศษรวมถึงความสามารถในการเลือกสีจากวัตถุ Flash และเครื่องมือวิเคราะห์เฉดสี CSS

และด้วยการใช้คีย์ลัด คุณสามารถคัดลอกสีที่สร้างขึ้นไปยังคลิปบอร์ดและวางลงในตำแหน่งอื่นได้อย่างง่ายดาย ช่วยปรับปรุงกระบวนการออกแบบกราฟิกและประหยัดเวลาเมื่อต้องค้นหาจานสีต่างๆ เพื่อหาสีที่สมบูรณ์แบบ

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • สกัดสีจากวัตถุใด ๆ (พื้นหลัง, รูปภาพ, ปุ่ม, ข้อความ, และลิงก์) บนหน้าเว็บ, แม้กระทั่งองค์ประกอบที่เปลี่ยนแปลงได้, และดูค่าของสีในรูปแบบ RGB, Hex, และรูปแบบอื่น ๆ
  • วิเคราะห์จานสีของเว็บไซต์เพื่อกำหนดสีที่พบมากที่สุด
  • สร้างเฉดสีแบบไล่ระดับใน CSS ได้หลากหลายรูปแบบ รวมถึงแบบทแยง แบบรัศมี แบบแนวนอน แบบแนวตั้ง และแบบหลายจุดหยุดที่ซับซ้อน

การกำหนดราคา

  • ฟรี

8. เครื่องกำเนิดข้อความ Lorem Ipsum

เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างข้อความเริ่มต้น

สร้างข้อความเริ่มต้นสำหรับหน้าเว็บด้วยส่วนขยาย Chrome Lorem Ipsum Generator

การเขียนข้อความสุดท้ายล่วงหน้าอาจไม่จำเป็นและอาจส่งผลเสียเมื่อสร้างต้นแบบเว็บเพจ

เพื่อประหยัดเวลา คุณสามารถเพิ่มข้อความเริ่มต้นที่เขียนโดยส่วนขยายLorem Ipsum Generatorของ Chrome แทนได้

ส่วนขยาย Chrome นี้เป็นทางออกที่ใช้งานได้จริงสำหรับงานที่น่าเบื่อ เช่น การกรอกข้อความตัวอย่างลงในหน้าเว็บ

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • สร้างข้อความตัวอย่าง Lorem Ipsum ในความยาวและรูปแบบต่างๆ รวมถึงย่อหน้า หัวข้อ และรายการ
  • ตั้งค่าจำนวนคำหรือตัวอักษรในข้อความที่สร้างขึ้นให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้

การกำหนดราคา

  • ฟรี

9. ฮิเวอร์

เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมอย่างมีประสิทธิภาพและการให้บริการลูกค้าแบบอัตโนมัติ

จัดการอีเมลและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันด้วยส่วนขยาย Hiver สำหรับ Chrome

Hiverเป็นโซลูชันการจัดการและทำงานร่วมกันทางอีเมลสำหรับทีมที่ใช้บัญชี Gmail ร่วมกันหนึ่งบัญชีหรือมากกว่า

ผู้ช่วยส่วนตัวสำหรับ Gmail บนเบราว์เซอร์นี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นกล่องจดหมายเข้า และช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันในอีเมล มอบหมายข้อความให้กับบุคคลเฉพาะ และติดตามกิจกรรมในกล่องจดหมายเข้าได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • แชร์กล่องจดหมายอีเมลและจัดการอีเมลภายใน Gmail
  • มอบหมายและแก้ไขอีเมลร่วมกัน พร้อมความสามารถในการเพิ่มความคิดเห็น, ป้ายกำกับ, และบันทึกในอีเมล
  • สร้างและใช้เทมเพลตอีเมลเพื่อตอบกลับคำถามที่พบบ่อย
  • เมื่อมีการเปิดและคลิกอีเมล ให้สังเกตตำแหน่งที่ตั้งและรายละเอียดอุปกรณ์ของผู้รับ
  • จัดการกระบวนการขายและติดตามการติดต่อกับลูกค้า
  • ตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมลติดตามผลเพื่อไม่ให้พลาดข้อความสำคัญ

การกำหนดราคา

  • ไลท์: 15 ดอลลาร์ต่อสมาชิก/เดือน
  • ข้อดี: $39 ต่อสมาชิก/เดือน
  • เอลิต: $59 ต่อสมาชิก/เดือน

10. Wappalyzer

ดีที่สุดสำหรับการเปิดเผยเทคโนโลยีเว็บไซต์, เครื่องมือ, และการผสานรวม

วิเคราะห์โครงสร้าง, รูปแบบ, และองค์ประกอบทางการออกแบบของเว็บไซต์ด้วย Wappalyzer Chrome Extension

Wappalyzerเป็นส่วนขยายของ Chrome ที่มีประโยชน์สำหรับนักพัฒนาเว็บทุกคนที่ต้องการวิเคราะห์เว็บไซต์

เหมือนนักสืบ, ส่วนขยายเบราว์เซอร์นี้ตรวจสอบและวิเคราะห์โค้ด และให้การแยกแยะของทุกแพลตฟอร์ม, เฟรมเวิร์ก, และระบบการจัดการเนื้อหาที่ใช้ในหน้าเว็บ.

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ระบุเทคโนโลยีที่ใช้บนเว็บไซต์ รวมถึงระบบจัดการเนื้อหา (CMS) แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ไลบรารี JavaScript ภาษาการเขียนโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ เครื่องมือการตลาด เครื่องมือวิเคราะห์ และเกตเวย์การชำระเงิน เป็นต้น
  • เข้าถึงข้อมูลในรูปแบบที่อ่านง่าย พร้อมความสามารถในการดูรายการเทคโนโลยีและเวอร์ชันต่างๆ
  • วิเคราะห์โครงสร้าง, รูปแบบ, และองค์ประกอบทางการออกแบบของเว็บไซต์

การกำหนดราคา

  • เริ่มต้น: $149 ต่อเดือน (1 ผู้ใช้)
  • ทีม: $249 ต่อเดือน (5 ผู้ใช้)
  • ธุรกิจ: $449 ต่อเดือน (15 ผู้ใช้)
  • องค์กรธุรกิจ: $849 ต่อเดือน (50 ผู้ใช้)

11. การตรวจสอบ UX

ดีที่สุดสำหรับการวินิจฉัยปัญหาการใช้งานเว็บไซต์

วินิจฉัยปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ด้วยส่วนขยาย UX Check สำหรับ Chrome

UX Checkเป็นเครื่องมือเสริมสำหรับนักพัฒนาเว็บที่ใช้ในการระบุและแก้ไขปัญหาประสบการณ์ของผู้ใช้ปลายทางบนเว็บไซต์ใด ๆ

มันทำให้เป็นหนึ่งในส่วนขยายของ Chromeที่ดีที่สุดสำหรับนักพัฒนาและการทดสอบการใช้งานเนื่องจากมันให้การวิเคราะห์เชิงลึกขององค์ประกอบเว็บไซต์ เช่น การจัดวาง, การนำทาง, และความอ่านได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ทำการวิเคราะห์อย่างรวดเร็วเกี่ยวกับการใช้งานและความพึงพอใจของผู้ใช้บนเว็บไซต์ รวมถึงการจัดวาง, การนำทาง, และการออกแบบโดยรวม
  • กำหนดองค์ประกอบที่ไม่เป็นไปตามหลักฮิวริสติกส์ เพิ่มความคิดเห็น และบันทึกหน้าจอ
  • ส่งออกการวิเคราะห์ของคุณเป็นไฟล์ docx เพื่อแบ่งปันกับทีมเทคนิคของคุณ

การกำหนดราคา

  • ฟรีสำหรับการใช้งานส่วนตัวและการค้า

12. การสแกนหาง

กำลังประสบปัญหาในการมองเห็นสไตล์ของ Tailwind CSS อยู่หรือไม่?Tailscanคือผู้ช่วยออกแบบและตรวจสอบสไตล์ในเบราว์เซอร์สำหรับ Tailwind ของคุณ ช่วยให้คุณแก้ไขคลาสของ Tailwind ได้โดยตรงบนหน้าเว็บ เห็นผลลัพธ์ทันที และปรับแต่งเลย์เอาต์ของคุณได้อย่างแม่นยำถึงระดับพิกเซล

คุณสามารถวิเคราะห์และเรียนรู้จากคลาสของ Tailwind ที่ใช้บนหน้าเว็บใดก็ได้เพื่อเรียนรู้รูปแบบการออกแบบใหม่ๆ แม้จะมีทักษะการออกแบบพื้นฐาน Tailscan ก็ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถสร้าง UI ที่สวยงามได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ดูการเปลี่ยนแปลงการออกแบบที่สะท้อนแบบเรียลไทม์ขณะที่คุณแก้ไขคลาสต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างเบราว์เซอร์และตัวแก้ไขโค้ด
  • แปลงองค์ประกอบ HTML เป็นคอมโพเนนต์ Tailwind ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างง่ายดาย
  • ประหยัดเวลาในการวนซ้ำและแก้ไขข้อผิดพลาดของเลย์เอาต์ Tailwind

การกำหนดราคา

  • ใบอนุญาตแบบรายเดือน: $15/เดือน (สำหรับ 3 อุปกรณ์)
  • ใบอนุญาตประจำปี: $120/ปี (สำหรับ 3 อุปกรณ์)
  • ใบอนุญาตถาวร: $249 (สำหรับ 3 อุปกรณ์)

คำถามที่พบบ่อยที่สุดเกี่ยวกับส่วนขยาย Chrome

ในฐานะนักพัฒนา ฉันต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้าง?

โปรแกรมแก้ไขข้อความ, ระบบควบคุมเวอร์ชัน, สภาพแวดล้อมการเขียนโปรแกรม, และตัวแก้ไขข้อผิดพลาด เป็นเครื่องมือที่จำเป็นที่สุดสำหรับการพัฒนาเว็บ. จากนั้นให้เน้นไปที่เครื่องมือ Chrome ที่ช่วยประหยัดเวลาและปรับปรุงชีวิตสำหรับนักพัฒนาเว็บ.

ฉันจะเพิ่มส่วนขยายสำหรับนักพัฒนาใน Chrome ได้อย่างไร?

ไปที่ Google Chrome Web Store ค้นหาส่วนขยาย Chrome ที่ดีที่สุดสำหรับนักพัฒนาที่คุณต้องการติดตั้ง แล้วคลิกปุ่ม "เพิ่มไปยัง Chrome"

คุณสามารถใช้ส่วนขยาย Chrome สองตัวพร้อมกันได้หรือไม่?

สามารถใช้งานส่วนขยายประเภทเดียวกันได้เพียงหนึ่งรายการเท่านั้นในเวลาเดียวกัน

ประหยัดเวลาและทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นด้วยส่วนขยาย Chrome

โดยสรุป เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บ เช่น ส่วนขยายของ Chrome ที่กล่าวถึงข้างต้น เป็นอาวุธลับในการจัดการกับรายการงานที่ไม่มีวันสิ้นสุดและพิชิตความท้าทายในการเขียนโค้ดได้อย่างรวดเร็ว

ประหยัดเวลาและทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น—ใช้ส่วนขยาย Chrome เหล่านี้ร่วมกับเครื่องมือจัดการโครงการและพัฒนาซอฟต์แวร์อย่าง ClickUp เพื่อผ่านรายการตรวจสอบของนักพัฒนาเว็บของคุณ ตรวจสอบความคืบหน้า ติดตามเป้าหมาย และจัดการงานของคุณโดยไม่ต้องสลับแท็บไปมาตลอดเวลา! ?‍?⚡️

ผู้เขียนรับเชิญ:

วิตาลี มาคอฟ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ DOIT Softwareบริษัทให้บริการเสริมกำลังด้านไอที ทีมของ DOIT Software มีความมุ่งมั่นในการสร้างทีมระยะไกลและแก้ไขปัญหาทางธุรกิจให้กับสตาร์ทอัพ บริษัทผลิตภัณฑ์ และเอเจนซี่ดิจิทัล