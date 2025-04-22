12 แม่แบบ Agile สำหรับโครงการใน ClickUp, Excel และ Google Sheets

เหมือนเพชรที่ยังไม่เจียระไน บทบาทของผู้จัดการโครงการนั้นมีความหลากหลายและแข็งแกร่งยิ่งกว่าเหล็กกล้า 💎💪🏼
ผู้จัดการโครงการมีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างและกำกับดูแลกระบวนการของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การจัดองค์กร การดำเนินการ การรายงาน และการติดตามผล—เพียงเพื่อยกตัวอย่างบางส่วนเท่านั้น นอกจากนี้ พวกเขายังต้องรับผิดชอบในการสื่อสารข้อมูลอัปเดตกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างทันท่วงที
สำหรับทีม Agile ความกดดันยิ่งสูงขึ้นไปอีก!วิธีการ Agileในการบริหารโครงการมุ่งเน้นการปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องผ่านชุดของการทำงานที่เรียกว่าสปรินท์ และถ้าคุณคิดว่าแต่ละสปรินท์เป็นเหมือนโครงการย่อย งานก็จะไม่มีวันหยุดเลย 😳
นี่คือเหตุผลว่าทำไมซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบ Agileและเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้จึงเป็นทรัพยากรที่มีค่าสำหรับทีมข้ามสายงาน เมื่อใช้ร่วมกัน ทรัพยากรเหล่านี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีม ทำให้กระบวนการทำงานราบรื่นส่งเสริมความโปร่งใสของโครงการ และช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น
เราได้คัดสรรเทมเพลตนับพันจากทั่วเว็บไซต์เพื่อนำเสนอเทมเพลตที่ดีที่สุดสำหรับคุณโดยเฉพาะ! อ่านต่อเพื่อเข้าถึงและดาวน์โหลดเทมเพลต Agile จำนวน 12 แบบ สำหรับสไตล์การบริหารโครงการแบบดั้งเดิมและซอฟต์แวร์ที่คุณชื่นชอบ ไม่ว่าจะเป็น ClickUp, Microsoft และ Google Sheets
อะไรคือวิธีการบริหารโครงการแบบอไจล์?
การจัดการโครงการแบบอไจล์เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยใช้วิธีการแบบวนซ้ำเพื่อส่งมอบการปรับปรุงโครงการอย่างต่อเนื่องตลอดวงจรชีวิตของโครงการ ข้อดีของการวนซ้ำหลายครั้ง (วงจรซ้ำ) คือช่วยส่งเสริมความยืดหยุ่นและความรวดเร็วในขณะที่ทีมมุ่งสู่การเสร็จสิ้นโครงการ
แนวคิดคือการแบ่งโครงการใหญ่ให้กลายเป็นระยะย่อย ๆ ที่สามารถจัดการได้มากขึ้นในระยะเวลาที่สม่ำเสมอ ซึ่งเรียกว่าสปรินต์ (sprints) สปรินต์แต่ละครั้งมีระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์ถึงหนึ่งเดือน และสามารถช่วยคุณนำความคิดเห็นจากลูกค้าไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างต่อเนื่อง
ในความเป็นจริง มี Agile Manifestoทั้งฉบับที่ระบุหลักการสำคัญ 12ข้อของแนวทางนี้ไว้—และเสียงของลูกค้าของคุณก็อยู่ในลำดับสูงสุดของรายการนี้ วิธีการนี้สนับสนุนแนวคิดที่ว่าวิธีเดียวที่จะบรรลุความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์คือการส่งมอบซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพสูงและใช้งานได้จริงอย่างสม่ำเสมอ
คุณสามารถสรุปหลักการ 12 ข้อเหล่านั้นให้เหลือเพียง 4 ค่านิยมหลักของ Agile ได้ดังนี้:
- บุคคลและการมีปฏิสัมพันธ์มากกว่ากระบวนการและเครื่องมือ
- การทำงานกับซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริงมากกว่าเอกสารโครงการที่ครอบคลุม
- ความร่วมมือกับลูกค้ามากกว่าการเจรจาสัญญา
- ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยการปฏิบัติตามแผน
การเปิดตัวโครงการต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย—ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ และผู้จัดการโครงการที่ต่างก็ทำงานเสริมกันและกัน การนำวิธีการ Agile มาใช้ อาจรู้สึกยากลำบากหากคุณยังไม่คุ้นเคยกับจังหวะและความต้องการ แต่การใช้เทมเพลตเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ และช่วยให้คุณเริ่มต้นกับแนวทางใหม่นี้ (สำหรับคุณ) ได้อย่างมั่นใจ!
หรือถ้าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Agile ที่แท้จริง คุณคงได้เผยแพร่คำสอนอันดีของเทมเพลตไปแล้ว! นี่คือ 10เทมเพลตที่เราชื่นชอบสำหรับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการฟรีชั้นนำบางตัว
📮ClickUp Insight: จากการสำรวจของเราพบว่าพนักงานที่มีความรู้มีการเชื่อมต่อเฉลี่ย 6 ครั้งต่อวันในที่ทำงาน ซึ่งอาจหมายถึงการส่งข้อความไปมาหลายครั้งผ่านอีเมล แชท และเครื่องมือจัดการโครงการ แล้วจะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถรวมการสนทนาทั้งหมดนี้ไว้ในที่เดียว? ด้วยClickUp คุณสามารถทำได้! นี่คือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานที่รวมโปรเจ็กต์, ความรู้, และการแชทไว้ในที่เดียว—ทั้งหมดขับเคลื่อนโดย AI ที่ช่วยให้คุณและทีมของคุณทำงานได้รวดเร็วและชาญฉลาดขึ้น
12 แม่แบบการจัดการโครงการแบบ Agile ฟรี
ไม่ว่าคุณจะคุ้นเคยกับการบริหารโครงการแบบ Agile มากเพียงใดก็ตาม เทมเพลตที่ยืดหยุ่นควบคู่กับซอฟต์แวร์ที่ทรงพลังคือกุญแจสำคัญในการนำกระบวนการที่มีประสิทธิภาพมาใช้เป็นประจำ เทมเพลตเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณใช้คุณสมบัติของเครื่องมือบริหารโครงการของคุณได้อย่างเต็มที่และเปลี่ยนผ่านไปสู่แนวทาง Agileได้อย่างรวดเร็วที่สุด
เข้าถึงเทมเพลตการจัดการโครงการแบบ Agile 12 แบบนี้ได้จาก ClickUp, Microsoft, Excel และ Google Sheets เพื่อวางแผนเส้นทาง สร้างสปรินต์ ติดตามงาน และส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า
1. แม่แบบการจัดการโครงการแบบ Agile โดย ClickUp
เช่นเดียวกับคลังแม่แบบทั้งหมดของ ClickUp แม่แบบการจัดการโครงการแบบ Agile โดย ClickUpเต็มไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยให้ทีมของคุณสามารถให้และนำข้อเสนอแนะไปใช้ ปรับเปลี่ยนเมื่อจำเป็น และทำงานร่วมกันในพื้นที่ที่เป็นระเบียบและร่วมมือกัน
กุญแจสำคัญของการบริหารโครงการแบบ Agile ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลคือการทำให้มั่นใจว่าทุกองค์ประกอบทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น การเตรียมทีมให้พร้อมสำหรับความสำเร็จในความพยายามนี้อาจเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ใช้เวลามากที่สุด แต่ในเวลาเพียงไม่กี่นาที เทมเพลตที่ครอบคลุมนี้สามารถปรับทีมของคุณให้สอดคล้องกับวิธีการจัดการโครงการแบบ Agile โดยใช้สถานะที่กำหนดเอง 30 รายการ—ใช่แล้ว 30 รายการ—ฟิลด์ที่กำหนดเอง 2 ฟิลด์, แท็ก 10 แท็ก,ClickApps 13รายการ, มุมมองโครงการ 8 มุมมอง, การทำงานอัตโนมัติ 2 รายการ และอื่นๆ อีกมากมาย 🤩
แม้ว่าเทมเพลตนี้จะครอบคลุมทุกด้านแล้ว ClickUp ก็ยังแนะนำคุณในทุกขั้นตอนอย่างละเอียด เมื่อคุณนำเทมเพลต Agile นี้ไปใช้กับ Workspace ของคุณ คุณจะได้รับคำแนะนำให้ตั้งชื่อ Space ของคุณ นำเข้าข้อมูล และกำหนดวันที่สำคัญต่างๆ จากนั้น โครงการของคุณก็จะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาทันที
เข้าถึงโฟลเดอร์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับการ จัดการ Scrum, การรับงาน, แผนงาน, อีพิค, งานค้างที่ส่งออกไปแล้ว และอื่นๆ ภายในแต่ละโฟลเดอร์ คุณสามารถเข้าถึงรายการที่พร้อมใช้งานเพิ่มเติม เพิ่มงานใหม่ และมองเห็นภาพโครงการของคุณในมุมมองรายการ กระดาน ปฏิทิน และปริมาณงานที่ปรับแต่งได้ใน ClickUp เทมเพลตนี้เป็นชุดที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนั้นหากคุณพร้อมที่จะมุ่งมั่นกับวิธีการแบบ Agile ให้เทมเพลตนี้เป็นผู้นำทาง!
2. แม่แบบการจัดการ Agile Scrum โดย ClickUp
กรอบการทำงาน Scrumมีรากฐานมาจากวิธีการบริหารโครงการแบบ Agile และมักถูกใช้โดยทีมข้ามสายงานเพื่อให้สามารถจัดการงานได้อย่างเป็นระบบ รับผิดชอบในบทบาทของตนเอง และสื่อสารกันได้ดีขึ้น หากคุณมองคำว่า Agile ในแง่ของแนวคิดที่กว้างขวางและครอบคลุม Scrum ก็เปรียบเสมือนหนึ่งในแขนงที่แตกออกมาจากปรัชญาหลักของแนวคิดนี้
เช่นเดียวกับ การจัดการโครงการแบบ Agile,Agile Scrumมุ่งเน้นไปที่การสปรินต์ และใช้การทดสอบและการพัฒนาอย่างรวดเร็วและบ่อยครั้งเพื่อแบ่งโครงการใหญ่ให้กลายเป็นหลายช่วงเวลาที่สั้นลง
การทำงานร่วมกันเป็นหัวใจสำคัญของทุกฟีเจอร์ใน ClickUp และแม่แบบการจัดการ Agile Scrum โดย ClickUpก็ไม่แตกต่างกัน มันช่วยให้ทีม Scrum ที่มีการจัดการตนเองสามารถสร้าง Sprint ทำงานร่วมกันในภารกิจ และทำให้รายการที่ต้องทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติเพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น
ในเทมเพลตนี้คุณจะพบ:
- 30 สถานะงานที่กำหนดเอง
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง
- แท็ก
- 13 คลิกแอปส์
- มุมมองโครงการหกแบบ
- ระบบอัตโนมัติ
และอีกมากมาย! รวมถึงรายการที่เตรียมไว้ล่วงหน้าสำหรับ งานค้าง, สปรินต์, และ การทบทวน. นอกจากนี้ยังมีคู่มือการใช้งานClickUp Docที่สะดวกและง่ายดายเพื่อเรียนรู้การใช้งานเบื้องต้น.
3.แม่แบบการวางแผนสปรินท์แบบアジลโดย ClickUp
การรักษาการวิ่งสปรินต์ของคุณให้ราบรื่นนั้นง่ายเมื่อคุณใช้เทมเพลตการวางแผนสปรินต์แบบ Agile นี้จาก ClickUp กำหนดความคาดหวังที่เป็นจริงตามความสามารถของทีม จากนั้นติดตามความก้าวหน้าและจัดการทรัพยากรตลอดแต่ละสปรินต์ได้อย่างง่ายดาย สุดท้าย ทบทวนความแตกต่างระหว่างชั่วโมงที่ประมาณการกับชั่วโมงที่ใช้จริงระหว่างการทบทวนสปรินต์เพื่อให้แน่ใจว่าทุกเป้าหมายบรรลุผลอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ!
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยงานสำหรับการวางแผนสปรินต์ การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย การจัดการทรัพยากร การติดตามความคืบหน้า และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายให้เหมาะกับความต้องการของทีมหรือบริษัทใดๆ! เริ่มใช้เทมเพลตนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในกระบวนการแบบอไจล์ของคุณและควบคุมทุกสปรินต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เทมเพลตการตลาดแบบคล่องตัวโดย ClickUp
กระบวนการทางการตลาดอาจเป็นเรื่องท้าทายในการจัดการ ดังนั้นให้Agile Marketing Template โดย ClickUpช่วยทำให้ความพยายามของคุณง่ายขึ้น! การใช้เทมเพลตนี้จะให้โครงสร้างสำหรับแคมเปญสร้างสรรค์ ช่วยวัดความสำเร็จและทำให้การระดมความคิดใหม่ ๆ ง่ายขึ้น นอกจากนี้คุณยังจะมีภาพรวมที่เป็นระเบียบของงานทั้งหมดของทีมการตลาดอีกด้วย
การตลาดแบบ Agile หมายถึงการใช้ระเบียบวิธี Agile เพื่อสร้างกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ผ่านการทำงานร่วมกันเป็นทีม ทีมงานของคุณสามารถทำงานร่วมกันเพื่อดำเนินโครงการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพพร้อมผลลัพธ์ที่น่าทึ่ง
5. แม่แบบเรื่องราวแบบ Agile โดย ClickUp
เทมเพลต Agile Story ของ ClickUpได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมพัฒนาแบบ Agile ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและความร่วมมือในทีม ช่วยในการจัดระเบียบคุณลักษณะหรือข้อกำหนดของโครงการ ซึ่งเรียกว่า Agile stories หรือ user stories โดยให้แนวทางที่เป็นโครงสร้าง
ผ่านแผนภูมิการเผาไหม้แบบคล่องตัวและการแสดงผลแบบภาพ เทมเพลตนี้ช่วยให้สามารถติดตามความก้าวหน้าได้ ทำให้เกิดความโปร่งใสและสามารถปรับเปลี่ยนได้ นอกจากนี้ เทมเพลตยังช่วยให้เป้าหมายของแต่ละบุคคลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการโดยรวม ส่งเสริมประสิทธิภาพสูงสุด
ไม่ว่าจะนำไปใช้กับโครงการภายในหรือผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าเห็น เทมเพลต Agile Story ของ ClickUp ช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบและเร่งการเสร็จสิ้นโครงการได้ มันกลายเป็นทรัพย์สินที่มีค่าสำหรับการพัฒนาแบบ Agile ช่วยในการวางแผน การจัดระเบียบ และการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงอย่างประสบความสำเร็จ
6. แผนที่เส้นทางทีมแบบอไจล์โดย ClickUp
เทมเพลตแผนที่เส้นทางแบบ Agile โดย ClickUpเป็นเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นสำหรับทีม Agile ในการสื่อสารกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ออกแบบมาเพื่อความยืดหยุ่น เทมเพลตนี้ช่วยให้สามารถปรับแผนได้อย่างง่ายดายเมื่อทีมได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดและพลวัตของผลิตภัณฑ์
ภายในเทมเพลตนี้ ทีม Agile สามารถ:
- สร้างภาพแผนงานบนไทม์ไลน์: เทมเพลตนี้ช่วยให้สามารถมองเห็นแผนงานของทีมได้อย่างชัดเจนบนไทม์ไลน์ มอบภาพรวมเชิงกลยุทธ์
- วางแผนสปรินต์พร้อมการประมาณการ: ทีมแบบ Agile สามารถวางแผนสปรินต์พร้อมการประมาณการสำหรับความพยายามและความซับซ้อนได้ ซึ่งช่วยให้เป้าหมายเป็นจริงและสามารถบรรลุได้
- ติดตามความคืบหน้าและปรับแผน: แม่แบบนี้ช่วยให้สามารถติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทีมสามารถปรับแผนได้อย่างยืดหยุ่นตามข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์และความต้องการที่เปลี่ยนแปลง
7. แม่แบบการจัดการโครงการแบบน้ำตกโดย ClickUp
เทมเพลตการจัดการโครงการแบบ Waterfall ของ ClickUpได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการดำเนินโครงการอย่างเป็นระบบ โดยยึดตามขั้นตอนที่ชัดเจนของวิธีการแบบ Waterfall
การจัดงานเป็นขั้นตอนที่สามารถวัดผลได้ ทำให้เทมเพลตนี้มั่นใจได้ว่าจะเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลาและมองเห็นความคืบหน้าในแต่ละขั้นตอนได้อย่างชัดเจน เหมาะสำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับโครงสร้าง ช่วยให้การจัดการโครงการมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการดำเนินการตามลำดับโดยไม่ลดทอนคุณภาพหรือพลาดกำหนดเวลา
8. แม่แบบแผนงานกังต์ท์แบบ Agile ใน Excel
แม่แบบแผนภูมิแกนต์แบบ Agile โดย Microsoft ช่วยให้ทีมสามารถแบ่งงานและโครงการที่มีหลายขั้นตอนออกเป็นรายการปฏิบัติการที่เล็กที่สุด พร้อมหมวดหมู่ที่แยกสีอย่างชัดเจนบนแผนภูมิแกนต์ที่มองเห็นได้ชัดเจนโดยใช้ Microsoft 365
คุณสมบัติต่างๆ เช่นแม่แบบไทม์ไลน์ของโครงการ, เรื่องราวของผู้ใช้, และรายการงานที่ต้องทำของผลิตภัณฑ์พร้อมแผนภูมิการหมดแรงในแม่แบบการจัดการโครงการแบบอไจล์นี้ ให้ข้อมูลเชิงลึกทั้งที่เป็นจริงและคาดการณ์เกี่ยวกับเวลาและทรัพยากรที่ใช้ระหว่างสปรินต์
โดยรวมแล้ว เทมเพลตนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีม Agile สื่อสารความคืบหน้าอย่างชัดเจนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ติดตามเวลาและเป้าหมายของสปรินต์ และระบุทรัพยากรของทีมโครงการตามการคาดการณ์ของไทม์ไลน์
9. แม่แบบรายงานโครงการ Agile Scrum ใน Google Sheets
Google Sheetsสามารถใช้งานได้ฟรีสำหรับการใช้งานส่วนตัวด้วยบัญชี Google ซึ่งทำให้เทมเพลตรายงานโครงการ Agile Scrumที่ปรับแต่งได้สำหรับ Google Sheets นี้ เป็นทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับผู้ใช้ที่มีบัญชีอยู่แล้วและต้องการนำกระบวนการ Agile มาใช้ เทมเพลตนี้มาพร้อมกับหลายหน้าสเปรดชีตสำหรับติดตามโครงการ Agile และหมวดหมู่ต่างๆ ในคอลัมน์ที่แตกต่างกันเพื่อแสดงสถานะงาน ความสำคัญ วันที่สปรินต์ รหัสงาน และอื่นๆ
10. แม่แบบแผนโครงการแบบ Agile ของ Office Timeline
แม่แบบแผนโครงการแบบ Agile โดย Office Timeline ช่วยให้ระบุความท้าทายและดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็วด้วยการจัดเรียงงานของคุณบนแผนภูมิ Gantt โดยใช้ PowerPoint สิ่งที่น่าสนใจและแตกต่างจากแม่แบบอื่น ๆ ในรายการนี้คือมันมาพร้อมกับแผนการปล่อย Agile ที่สามารถแก้ไขได้โดยเฉพาะสำหรับ PowerPoint เพื่อแสดงภาพความเป็นไปได้เชิงกลยุทธ์ของคุณ แม่แบบนี้จะเป็นประโยชน์ในการใช้ร่วมกับแม่แบบ Agile อื่น ๆ หรือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ Agile ของคุณเป็นเครื่องมือช่วยในการมองเห็นในระหว่างการประชุมหรือการนำเสนอกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้บริหารระดับสูง
11. แม่แบบกระดานคัมบังแบบเอ็กเซล อไจล์
เทมเพลตกระดานคัมบังสำหรับ Excel นี้สามารถปรับใช้กับ Google Sheets ได้เช่นกัน และถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้ทีมต่างๆ นำวิธีการ Agile มาใช้ได้อย่างง่ายดายที่สุด ด้วยช่องทางแยกสำหรับงานที่ยังไม่ได้ทำ To Do, กำลังดำเนินการ, หรือ เสร็จสิ้น แล้ว เทมเพลตนี้ช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์มองเห็นภาพรวมของโครงการทั้งหมดกำหนดขีดจำกัดงานที่กำลังดำเนินการอย่างชัดเจน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงสุด
12. แม่แบบการจัดการโครงการแบบ Agile อย่างง่ายใน Google Sheets
สเปรดชีตเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ผู้จัดการโครงการทุกคนต้องมีติดตัวไว้ แต่การออกแบบตารางที่เกือบสมบูรณ์แบบสำหรับแต่ละโครงการอาจต้องใช้เวลาและความพยายามหลายครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ใช่สไตล์การทำงานที่คุณถนัด แม่แบบการจัดการโครงการแบบ Agile ง่ายๆ นี้ช่วยแก้ปัญหานี้ด้วยตารางที่สร้างไว้ล่วงหน้าภายในGoogle Docs
ตามชื่อที่บ่งบอกไว้, เทมเพลตนี้ใช้งานง่ายด้วยโครงสร้างการออกแบบที่เข้าใจง่ายและสะอาดสำหรับการวางแผนกรอบเวลาที่ชัดเจนสำหรับสปรินต์ที่กำลังจะมาถึงของคุณ คิดถึงเทมเพลตนี้เหมือนล้อฝึกของคุณสำหรับวิธีการ Agile. แม้ว่าคุณสามารถแยกงานออกเป็นสปรินต์,คะแนนเรื่องราว, และสถานะ, เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับโครงการ Agile ขนาดเล็ก, การแชร์ข้อมูลอย่างรวดเร็ว, และการนำเสนอด้วยภาพ.
ความคล่องตัวผสานประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการแบบ Agile
ไม่ว่าคุณจะมีประสบการณ์มากน้อยเพียงใดในการบริหารโครงการแบบ Agile ความช่วยเหลือก็ยังคงเป็นสิ่งที่มีค่าเสมอ แทนที่จะมองเทมเพลตเป็นเพียงแหล่งข้อมูลสำหรับผู้จัดการโครงการที่ยังเรียนรู้วิธีการนี้อยู่ ให้ลองมองว่าเทมเพลตเป็นทรัพยากรสำคัญที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
มุ่งเป้าไปที่เทมเพลตที่สอดคล้องกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบ Agile ของคุณ สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ รองรับการทำงานร่วมกัน และมีคุณสมบัติมากมายหลายร้อยรายการเพื่อช่วยให้คุณดำเนินแต่ละสปรินต์ได้อย่างราบรื่น
หรืออีกนัยหนึ่ง มุ่งเป้าไปที่ClickUp!
ClickUp คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดสำหรับทีม Agile ทุกขนาดในการรวมงานจากแอปต่างๆ เข้าด้วยกัน อัตโนมัติกระบวนการ และจัดการไทม์ไลน์โครงการ—ทั้งหมดในที่เดียว ด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการแบบร่วมมือกัน เช่น Docs, Whiteboards และมุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบที่รวมอยู่ใน Workspace ที่ทรงพลังเพียงหนึ่งเดียว ClickUp คือโซลูชันซอฟต์แวร์เพียงหนึ่งเดียวที่ช่วยให้ทีมสามารถดำเนินการตามไอเดียได้ทันทีที่เกิดขึ้น
...และถ้านั่นไม่ใช่ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของวิธีการแบบ Agile แล้วล่ะก็ ฉันไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไร! 👏
เข้าถึงงานและสมาชิกได้ไม่จำกัด,การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ, แม่แบบสำเร็จรูปหลายร้อยแบบ, และคุณสมบัติขั้นสูงเมื่อคุณลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้!