การจัดการโครงการแบบอไจล์: หลักการ โครงสร้าง และวิธีการในปี 2025

คุณต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับ การจัดการโครงการแบบอไจล์ ใช่หรือไม่?
การจัดการโครงการแบบอไจล์เป็นวิธีการจัดการโครงการสมัยใหม่ที่แบ่งโครงการของคุณออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ง่ายขึ้น คุณจะทำงานในแต่ละส่วนเหล่านี้ในช่วงเวลา 1-2 สัปดาห์ที่เรียกว่าสปรินท์ ซึ่งช่วยให้คุณนำข้อเสนอแนะจากลูกค้าไปปรับใช้และเปลี่ยนแปลงโครงการได้อย่างง่ายดาย
ผลที่ตามมาคือ บริษัทจำนวนไม่น้อยได้เริ่มนำมาใช้แนวทาง Agile ทำให้เป็นหนึ่งในวิธีการบริหารโครงการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน การนำมาใช้ของ Agile ภายในทีมพัฒนาซอฟต์แวร์เพิ่มขึ้นจาก 37% ในปี 2020 เป็น 86% ในปี 2021
อย่างไรก็ตาม การจัดการโครงการแบบ Agile คืออะไร?
เรามีทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการจัดการโครงการแบบアジลไว้ในบทความนี้
มาเริ่มกันเลย!
การจัดการโครงการแบบアジลคืออะไร?
การจัดการโครงการแบบ Agile เป็นวิธีการจัดการโครงการสมัยใหม่ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความยืดหยุ่น และอัตราความสำเร็จของโครงการได้อย่างมาก โดยจะแบ่งโครงการของคุณออกเป็นวงจรการพัฒนาสั้นๆ ที่เรียกว่าสปรินท์ (sprint) ซึ่งแต่ละสปรินท์จะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์
Agile ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงเพราะมีการมีส่วนร่วมของลูกค้าอย่างแข็งขันในกระบวนการพัฒนาโดยการสร้างวงจรการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องสำหรับพวกเขาโซลูชันการจัดการโครงการล่าสุดได้เริ่มรวมฟังก์ชันและคุณสมบัติของ Agileเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการปรับปรุงประสิทธิภาพนี้
ความแตกต่างระหว่างการจัดการโครงการแบบดั้งเดิมกับ Agile คืออะไร?
วิธีการบริหารโครงการแบบดั้งเดิม เช่น Waterfall ต้องทำงานต่อเนื่องเป็นเวลาหลายเดือน (หรือแม้กระทั่งหลายปี) เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้ขั้นสุดท้าย ในทางกลับกัน Agile มีการปล่อยซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้ออกมาอย่างต่อเนื่องทุกหนึ่งหรือสองสัปดาห์
แน่นอนว่าการใช้ Waterfall ทำให้คุณสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องไม่ถูกรบกวน แต่ก็ต้องอาศัยความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างมาก! คุณมั่นใจจริงๆ หรือ ขนาดนั้น ว่าลูกค้าจะชื่นชอบทุกฟีเจอร์ที่คุณใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีพัฒนาขึ้นมา?
เทคนิคแบบ Agile ช่วยให้ทีมของคุณสามารถปรับเปลี่ยนโครงการได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงและความเป็นจริงของโครงการ
ต่างจากวิธีการบริหารโครงการแบบดั้งเดิม เช่น วิธีการแบบน้ำตก (Waterfall methodology) Agile ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและยินดีต้อนรับข้อเสนอแนะจากลูกค้าและเรื่องราวของผู้ใช้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา ความสามารถในการปรับตัว ประสิทธิภาพการทำงาน และการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นแกนหลักของมัน
นั่นแหละถึงเรียกว่า Agile!
ดูการเปรียบเทียบอย่างละเอียดของเราเกี่ยวกับ Agile vs Waterfallเพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างของวิธีการเหล่านี้
ทำไมการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิมจึงล้มเหลว?
วิธีการแบบดั้งเดิมเกือบจะ รับประกันได้ ว่าจะเกินงบประมาณและกำหนดเวลา นอกจากนี้ ลูกค้าจะ พึงพอใจน้อยกว่า เสมอกับซอฟต์แวร์ที่สร้างด้วยแนวทางนี้
มีสองเหตุผลหลักที่ทำให้มันเสีย:
1. แผนที่ไม่สมจริงและเข้มงวด
"นี่คือ แผนประจำปี ทำตามนี้"
โดยพื้นฐานแล้ว นั่นคือวิธีการทำงานของการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิม
กลุ่มผู้นำระดับสูงจากหลากหลายแผนกจะตัดสินใจว่าซอฟต์แวร์ควรมีลักษณะอย่างไร พร้อมทั้งกำหนดกรอบเวลาและงบประมาณ พวกเขาจะแจ้งให้ผู้จัดการโครงการจัดทำแผนโครงการเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนด
อย่างไรก็ตาม แผนการแบบบนลงล่างนั้นไม่สมจริง เนื่องจากไม่ได้คำนึงถึงข้อมูลจากผู้ที่ต้องทำงานจริงในโครงการ
แผนที่เข้มงวดเกินไปยังส่งผลเสียเพราะทำให้ยากต่อการปรับเปลี่ยนงานอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดปัญหา นอกจากนี้ยังสร้างแรงกดดันมหาศาลให้กับนักพัฒนา ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขา
2. ข้อสมมติที่ไม่ถูกต้อง
ทุกโครงการเริ่มต้นด้วยวิสัยทัศน์ว่าผลลัพธ์ควรมีลักษณะอย่างไร วิสัยทัศน์นี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานบางประการเกี่ยวกับสิ่งที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า
แต่นั่นคือทั้งหมดที่มันเป็น: สมมติฐาน.
หลังจากเริ่มโครงการแล้ว คุณอาจพบว่าข้อสมมติฐานหลายข้อแตกต่างจากข้อเท็จจริง และเมื่อคุณส่งมอบโครงการ ลูกค้าอาจเปลี่ยนใจเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาต้องการ
ซึ่งอาจทำให้คุณถึงกับถอนผมตัวเองเลยทีเดียว เราเข้าใจดี
นั่นเป็นปฏิกิริยาที่ยอมรับได้อย่างสมบูรณ์
อย่างไรก็ตาม นั่นก็เป็นพฤติกรรมของลูกค้าที่ปกติอย่างสมบูรณ์เช่นกัน. ลูกค้าไม่สามารถคาดหวังให้ชัดเจน 100% เกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาต้องการได้.
พวกเขาจะสามารถให้ข้อเสนอแนะที่มีความหมายได้ก็ต่อเมื่อได้สัมผัสกับผลิตภัณฑ์จริงๆ เท่านั้น
ความจริงก็คือ มนุษย์ไม่ได้เก่งในการทำนายสิ่งที่ตนเองต้องการ
วิธีเดียวที่ลูกค้าจะรู้ว่าอะไรมีประโยชน์สำหรับพวกเขาคือการได้ใช้ผลิตภัณฑ์จริงๆ
ความท้าทายที่พบได้บ่อยในกระบวนการพัฒนาแบบดั้งเดิมคือ คุณใช้เวลาหลายเดือนในการสร้างเครื่องมือโดยอาศัย สมมติฐาน เกี่ยวกับสิ่งที่ลูกค้าของคุณต้องการ
แล้วถ้าคุณคิดผิดล่ะ?
ลูกค้าของคุณปฏิเสธผลิตภัณฑ์ของคุณ และคุณสูญเสียเงินหลายล้านดอลลาร์จากงานโครงการ
ขยะเหล่านี้เคยเป็นเรื่องปกติมากก่อนที่บริษัทต่างๆ จะเริ่มนำวิธีการแบบ Agile มาใช้
ด้วยการทดสอบการยอมรับจำนวนมาก Agile ช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกับผู้ใช้ปลายทางอย่างใกล้ชิดและเปลี่ยนแปลงทิศทางของโครงการตามข้อเสนอแนะของพวกเขา สิ่งนี้สร้างความแตกต่างอย่างมากต่อความสำเร็จและคุณภาพของผลิตภัณฑ์สุดท้าย
คุณกำลังสร้างผลิตภัณฑ์ สำหรับ ลูกค้า และ โดย ลูกค้า!
ทำไมต้องแบ่งงานของคุณออกเป็นชิ้น ๆ?
เมื่อคุณแบ่งโครงการของคุณออกเป็นส่วนย่อย ๆ จะช่วยให้คุณปล่อยแต่ละส่วนให้กับฐานลูกค้าได้อย่างรวดเร็วเมื่อเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งช่วยให้ได้รับข้อเสนอแนะจากลูกค้าทันทีในแต่ละสปรินต์ และสามารถทำการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขที่จำเป็นได้ทันที
สิ่งนี้ช่วยได้อย่างไร?
ด้วยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการผสานรวมคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องตามความคิดเห็นของลูกค้า มีโอกาสน้อยลงที่จะส่งมอบสิ่งที่ไม่ตรงกับความคาดหวังสุดท้ายของลูกค้า นอกจากนี้ เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงทันที คุณกำลังสร้างทีมที่จัดการตัวเองได้
สปรินต์ใช้เวลานานแค่ไหน?
ต่างจากวิธีการแบบ Waterfall การทำสปรินต์แบบ Agile มักจะสั้นและดำเนินการระหว่างสองถึงสี่สัปดาห์ ระยะเวลาที่สั้นนี้ช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างรวดเร็ว และคุณสามารถนำข้อเสนอแนะไปปรับใช้ได้โดยเร็วที่สุด
ประโยชน์ของการบริหารโครงการแบบアジลคืออะไร?
เคยสงสัยไหมว่าทำไม วิธีการบริหารโครงการแบบ Agile ถึงได้รับความนิยมอย่างมาก?
นั่นเป็นเพราะวิธีการบริหารโครงการได้ผล!
นี่คือภาพรวมที่ละเอียดขึ้นเกี่ยวกับประโยชน์มากมายที่คุณจะได้รับเมื่อเปลี่ยนมาใช้กรอบการทำงานแบบ Agile:
1. ความพึงพอใจของลูกค้าที่ดีขึ้น
ต่างจากวิธีการบริหารจัดการอื่น ๆ ระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่สูงคือตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการของ Agile
แทนที่จะ สมมติ ว่าลูกค้าต้องการหรือต้องการอะไร วิธีการแบบ Agile จะ ร่วมมือ กับลูกค้าอย่างจริงจังเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาพอใจ สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ส่วนใหญ่จากวิธีการแบบสปรินท์ ซึ่งคุณมีช่วงเวลาที่สม่ำเสมอเพื่อรองรับเรื่องราวและความคิดเห็นของผู้ใช้ในทุกขั้นตอนของโครงการ
2. ความสามารถในการปรับตัวมากขึ้น
ไม่เหมือนกับวิธีการบริหารโครงการอื่น ๆ Agile ยินดีต้อนรับการเปลี่ยนแปลง
นี่คือวิธีการบริหารโครงการที่มีความยืดหยุ่นสูงมาก ซึ่งช่วยให้คุณสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงขอบเขตและฟีเจอร์ของโครงการได้อย่างราบรื่นแม้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด!
สับสนเกี่ยวกับขอบเขตของโครงการหรือไม่? เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบเขตของโครงการ
3. ตรงเวลาและงบประมาณ
ความสามารถในการปรับตัวช่วยให้ทีมโครงการพัฒนาการตัดสินใจร่วมกันเพื่อหาทางประนีประนอมระหว่างข้อจำกัดด้านเวลาและงบประมาณกับเป้าหมายของโครงการ ส่งผลให้โครงการมีระยะเวลาดำเนินการที่รวดเร็วขึ้นและอยู่ภายในงบประมาณที่กำหนด
การประหยัดค่าใช้จ่าย และการประหยัดเวลา?
พูดถึงสิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสองโลก!
4. การทำงานเป็นทีมที่ดีขึ้น
เนื่องจากวิธีการนี้ให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันแบบเผชิญหน้า จึงส่งผลให้เกิดการทำงานเป็นทีมที่ดีขึ้น ทุกคนทำงานร่วมกันอย่างแข็งขันเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและรองรับเรื่องราวของผู้ใช้
นอกจากนี้ การประชุม Scrum ยังเป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมของคุณในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและแก้ไขปัญหาหรือข้อสงสัยที่ค้างอยู่
5. แรงจูงใจเพิ่มขึ้น
แนวทางการทำงานแบบสปรินต์ของ Agile เป็นวิธีที่สมบูรณ์แบบในการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของทีม เนื่องจากพวกเขาทำงานกับเป้าหมายโครงการที่เล็กและระยะสั้นเท่านั้น พวกเขาจึงสามารถทำงานให้เสร็จได้อย่างรวดเร็วและรู้สึกถึงความสำเร็จ สิ่งนี้จะกระตุ้นให้พวกเขามุ่งมั่นทำงานต่อไปและทำสปรินต์ให้เสร็จได้เร็วขึ้น!
ลองมองในมุมนี้:
เนื่องจากคุณกำลังแบ่งโปรเจกต์ของคุณออกเป็นงานย่อยที่สั้นลงและสามารถทำได้จริงมากขึ้น คุณจึงสามารถทำงานสำเร็จได้มากขึ้น และนั่นก็หมายความว่าคุณสามารถให้รางวัลกับตัวเองได้มากขึ้นเช่นกัน
บริษัทใดบ้างที่ใช้การบริหารโครงการแบบอไจล์?
ความนิยมของแนวทาง Agile ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในทศวรรษที่ผ่านมา และถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในการบริหารจัดการงานพัฒนาซอฟต์แวร์
ขณะนี้ได้รับการติดตามโดยบริษัทต่างๆรวมถึงบริษัทในกลุ่ม Fortune 100 (IBM) บริษัทขนาดกลาง (Red Hat) ไปจนถึงสตาร์ทอัพ (ClickUp)
แม้ว่า Agile จะถูกใช้เป็นหลักในการพัฒนาซอฟต์แวร์ แต่ก็ถูกนำไปใช้ในสาขาต่างๆ เช่น บริการวิชาชีพ การผลิต บริการทางการเงิน การดูแลสุขภาพ เป็นต้น
หลักการ 12 ข้อของ Agile คืออะไร?
Agile Manifestoเป็นเอกสารที่พัฒนาโดย Jeff Sutherland และ Martin Fowler เป็นองค์ความรู้ที่กำหนดสิ่งที่วิธีการ Agile ยึดถือและหลักการที่ชี้นำแนวทางของมัน
- ความพึงพอใจของลูกค้าต้องเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดของคุณเสมอ วิธีเดียวที่จะทำได้คือการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ขับเคลื่อนด้วยการทดสอบอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้น
- จงยอมรับการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ แม้ว่าจะอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการพัฒนาแล้วก็ตาม การเปลี่ยนแปลงแบบวนซ้ำเหล่านี้จะช่วยให้คุณตอบสนองความต้องการและความปรารถนาของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
- ส่งมอบผลลัพธ์ที่ใช้งานได้จริง เช่น ผลิตภัณฑ์และบริการอย่างสม่ำเสมอ นั่นคือวิธีเดียวที่จะได้รับข้อเสนอแนะจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงเวอร์ชันถัดไปให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า
- เครื่องหมายหลักของโครงการที่ประสบความสำเร็จคือผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้หรือโซลูชัน ที่ใช้งานได้ ซึ่ง ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
- มุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยยึดการทดสอบเป็นแกนหลัก ทีม Agile ของคุณต้องสามารถรักษาความเร็วและคุณภาพงานในระดับสูงได้อย่างต่อเนื่องและไม่มีที่สิ้นสุด
- การทุ่มเทอย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นเลิศทางเทคนิคจะช่วยให้คุณปรับตัวตามความคิดเห็นของลูกค้าและส่งมอบผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ตอบสนองความต้องการของพวกเขา
- สมาชิกทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการต้อง ร่วมมืออย่างกระตือรือร้น เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การทำงานร่วมกันอย่างจริงจังเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนและร่วมกันได้ในการนำข้อเสนอแนะของลูกค้าไปปฏิบัติ
- สร้างโครงการโดยมีบุคคลที่มีแรงจูงใจเป็นศูนย์กลาง มอบการสนับสนุนและสภาพแวดล้อมที่พวกเขาต้องการเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง
- การสนทนาแบบตัวต่อตัว เป็นการร่วมมือกันในโครงการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ท้ายที่สุดแล้ว เราทุกคนก็เหนื่อยกับการประชุมทางวิดีโอในตอนนี้!
- งานโครงการที่ดีที่สุดเกิดจากทีมที่จัดการตัวเองได้ เมื่อทีมสามารถจัดการตัวเองได้ พวกเขาต้องการการกำกับดูแลน้อยลง และโครงการของคุณสามารถก้าวหน้าได้เร็วขึ้น
- ความเรียบง่ายเป็นองค์ประกอบหลักของกรอบการทำงานแบบ Agile ความเรียบง่ายสามารถมองได้ว่าเป็นการตัดขั้นตอนและกระบวนการที่ไม่จำเป็นออกจากกระบวนการบริหารจัดการทั่วไปของคุณ
- อย่าลืมประเมินความก้าวหน้าของทีมคุณอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่กำหนด ใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานและกระบวนการในอนาคตของคุณให้ดียิ่งขึ้น
หลักการเหล่านี้ช่วยอย่างไร?
Agile Manifesto มอบเกณฑ์ที่ชัดเจนมากเกี่ยวกับสิ่งที่ผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จควรเป็น ตราบใดที่มันตอบสนองความต้องการของลูกค้าของคุณ มันก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี การเน้นที่แนวทางแบบ ยั่งยืน ทีละน้อยและวนซ้ำในการพัฒนาซอฟต์แวร์ จะช่วยให้คุณรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องได้โดยไม่ติดขัดหรือหมดไฟ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณรักษาคุณภาพงานในระดับสูง
เนื่องจากทีมของคุณติดต่อสื่อสารกับลูกค้าของคุณอยู่เสมอ จึงไม่มีโอกาสที่ลูกค้าจะเข้าใจผิดว่าสิ่งที่พวกเขาต้องการจากผลิตภัณฑ์คืออะไร
นอกจากนี้ ด้วยการปฏิบัติตามกรอบโครงการแบบปรับตัวได้สำหรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลง คุณจะสามารถมอบสิ่งที่ลูกค้าให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกให้พวกเขาได้ แม้พวกเขาจะแจ้งให้คุณทราบในภายหลังก็ตาม ไม่ต้องหายใจไม่ทั่วท้องอีกต่อไปหลังจากได้รับคำขอเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้าย!
เมื่อคุณลดขั้นตอนและกระบวนการที่ไม่จำเป็นลง การเร่งความเร็วในการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของโครงการที่เปลี่ยนแปลงก็จะเป็นเรื่องง่ายขึ้น
อะไรคือคุณค่าแกนกลาง 4 ประการของ Agile?
ค่านิยมหลัก 4 ประการของวิธีการ Agile คือ:
นี่คือรายละเอียดของแต่ละอย่าง:
ก. การร่วมมือกับลูกค้าคือกุญแจสำคัญ
แถลงการณ์ของ Agile ให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าเหนือกว่าการเจรจาสัญญา
คุณค่าของ Agile นี้ระบุว่า วิธีเดียวที่จะทำให้ลูกค้าพึงพอใจอย่างแท้จริงคือการมีส่วนร่วมของลูกค้าอย่างต่อเนื่องในกระบวนการพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยการทดสอบ
ทีมโครงการของคุณต้องหันไปหาฐานลูกค้าของคุณเป็นประจำเพื่อขอประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับวิธีการที่ผลิตภัณฑ์กำลังพัฒนาไปอย่างไร จากนั้นเป็นหน้าที่ของทีมคุณที่จะปรับแต่งโครงการตามคำแนะนำของลูกค้า
กระบวนการ ความร่วมมือ อย่างต่อเนื่องนี้เป็นวิธีเดียวที่จะสร้างผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ตรงตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ของลูกค้าของคุณ
แน่นอน คุณสามารถลองอ่านใจพวกเขาเพื่อหาว่าพวกเขาต้องการอะไรได้ แต่เราไม่แน่ใจว่าจะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหน!
ข. ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ส่วนใหญ่ของวิธีการบริหารโครงการอื่น ๆ มองการเปลี่ยนแปลงว่าเป็นการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในโครงการที่ไม่จำเป็น. นี่ทำให้ Agile เป็นวิธีการบริหารโครงการที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้วางแผนกิจกรรม!
อย่างไรก็ตาม นั่นไม่ใช่กรณีของโครงการ Agile
Agile Manifesto เข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นวิธีเดียวที่จะขจัดความสูญเปล่าและบรรลุการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
นั่นเป็นเพราะสมมติฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการมักจะไม่ถูกต้อง และเมื่อเป็นเช่นนั้น การพยายามปรับข้อกำหนดของโครงการให้เข้ากับสมมติฐานที่ผิดพลาดเหล่านั้นจะนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่ด้อยคุณภาพซึ่งไม่มีใครต้องการจริงๆ!
เอ่อ สมาร์ทโฟนพับได้ เอ่อ
นั่นคือเหตุผลที่ทุกสปรินต์ของ Agile มอบโอกาสให้ทีมของคุณได้ทบทวนทุกขั้นตอนการพัฒนาโครงการอย่างเพียงพอ และทำการเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดาย ซึ่งมอบความยืดหยุ่นที่มากขึ้นให้กับคุณ
ค. ให้ความสำคัญกับบุคคลมากกว่าซอฟต์แวร์
หนึ่งในประโยชน์หลักของ Agile Manifesto คือการให้ความสำคัญกับบุคคลและการมีปฏิสัมพันธ์มากกว่าผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์และกระบวนการ
ทำไม?
เพราะไม่ว่าเครื่องมือ Agile และกระบวนการ Agile ของคุณจะซับซ้อนและก้าวหน้าเพียงใด ก็จะมีองค์ประกอบของมนุษย์ติดอยู่ด้วยเสมอ และองค์ประกอบของมนุษย์นี้เองที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเข้าใจความต้องการของลูกค้าและปรับตัวให้เข้ากับพวกเขา
D. ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริงมากกว่าเอกสารประกอบที่มากมาย
Agile ให้ความสำคัญกับการส่งมอบซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้หรือต้นแบบที่ใช้งานได้มากกว่าการบันทึกทุกอย่างอย่างละเอียด
ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณมีข้อจำกัดด้านเวลา แนวทาง Agile จะเน้นที่การส่งมอบคุณค่า กล่าวคือ การส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วมากกว่าการบันทึกสิ่งที่คุณกำลังทำเพื่ออ้างอิงในอนาคต
ทำไม?
คุณสามารถบันทึกสิ่งต่าง ๆ ไว้ภายหลังได้เสมอ แต่ถ้าคุณไม่ให้ความสำคัญกับการส่งมอบผลงานสุดท้าย คุณก็จะพลาดกำหนดเวลา!
อย่างไรก็ตาม นั่นไม่ได้หมายความว่าวิธีการดำเนินโครงการนี้จะมองว่าการจัดทำเอกสารเป็นสิ่งไร้ประโยชน์ แม้ว่าจะไม่ได้ให้ความสำคัญในระดับเดียวกับแนวทาง Waterfall แต่เอกสารยังคงมีความจำเป็นสำหรับการทบทวนสปรินต์และพยายามปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
คุณต้องการบางสิ่งที่จะมองย้อนกลับไปและภูมิใจในตัวเองใช่ไหม?
โครงสร้างของทีมที่คล่องตัวเป็นอย่างไร?
ทีม Agile มักจะเป็นหน่วยขนาดเล็กที่มีเจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นผู้นำทาง ช่วยทีมเข้าใจสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ผู้จัดการโครงการจะรับผิดชอบในการทำให้สมาชิกในทีมพัฒนาทำงานได้อย่างถูกต้อง
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับวิธีการแบบ Agile คือมันสามารถปรับให้เข้ากับการตั้งค่าธุรกิจของคุณทั้งหมดได้ นั่นเป็นเหตุผลที่คุณจะพบได้ยากที่จะมีสองบริษัทที่ใช้ Agile ที่มี การจัดทีม แบบเดียวกัน ทุกประการ!
วิธีการบริหารโครงการแบบ Agile มีอะไรบ้าง?
มีวิธีการจัดการโครงการแบบ Agile หลากหลายรูปแบบมากมาย
อย่างไรก็ตาม สี่รายการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ:
นี่คือรายละเอียดย่อยของแต่ละส่วน:
1. การจัดการโครงการแบบสครัม
การจัดการโครงการแบบสครัมเป็นวิธีการพัฒนาแบบ Agile ที่ได้รับความนิยม
กรอบการทำงาน Scrum มีลักษณะเด่นคือ:
- สครัมมาสเตอร์ (ผู้จัดการโครงการ) และทีมสครัมที่จัดตัวเอง
- การแบ่งวงจรชีวิตทั้งหมดของโครงการผลิตภัณฑ์ออกเป็นช่วงเวลาที่แยกจากกัน เรียกว่า สปรินต์
- ทีม Scrum ที่ทำงานในรูปแบบสปรินต์ซึ่งมีระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งถึงสี่สัปดาห์
- กลุ่มข้ามสายงานที่มีความรับผิดชอบทับซ้อนกัน
- เหมาะสำหรับ: โครงการที่ยาวนานและมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ใหม่เมื่อคุณยังไม่แน่ใจว่าผู้ใช้ต้องการอะไร
ที่ ClickUp เราชื่นชอบ Scrum เป็นอย่างมาก นี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่เราชอบเขียนเกี่ยวกับมันด้วย!
การจัดการโครงการแบบ Scrum คืออะไร?
2. คันบัน
คัมบังเป็นวิธีการแบบ Agile ที่เน้นการมองเห็นเป็นอันดับแรก ซึ่งบังเอิญฟังดูคล้ายกับเทคนิคการจัดระเบียบใหม่ล่าสุดของมารี คอนโด
วิธีการแบบคัมบังมีลักษณะเด่นคือ:
- ให้ความสำคัญกับปริมาณงานที่กำลังดำเนินการอยู่เหนือสิ่งอื่นใด
- การมองเห็นภาพกระบวนการทำงานของคุณอยู่เสมอเพื่อการจัดตารางงานและการจัดการที่ง่ายขึ้น
- ไม่มีวงจรการพัฒนาที่มีระยะเวลาจำกัด
- เหมาะสำหรับ:การจัดการโครงการที่ลำดับความสำคัญเปลี่ยนแปลงบ่อย และงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการอาจถูกยกเลิก
3. การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบลีน
การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบลีนเป็นอีกหนึ่งวิธีการบริหารโครงการแบบ Agile ที่นิยมใช้กันบ่อย เช่นเดียวกับชื่อของมัน วิธีการนี้เน้นการกำจัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกจากโครงการของคุณ
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของหลักการบางประการของลีน:
- ลดกิจกรรมที่สิ้นเปลืองและไม่จำเป็นในทุกขั้นตอนของโครงการ
- มุ่งเน้นคุณค่าที่มอบให้กับลูกค้าปลายทาง และปรับปรุงให้ดีที่สุดโดยรวม แทนที่จะแก้ไขเพียงส่วนเล็ก ๆ
- การทำให้ง่ายขึ้นและย่อระยะเวลาของวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์
- การเสริมสร้างศักยภาพให้สมาชิกในทีมแต่ละคนสามารถทำงานในกิจกรรมของโครงการได้ด้วยตนเอง (ซึ่งโดยปกติแล้วจะไม่เกิดขึ้นในโครงการแบบ Waterfall)
- เหมาะสำหรับ: การทำให้กระบวนการปัจจุบันง่ายขึ้นและส่งมอบเฉพาะสิ่งที่มีคุณค่า (ไม่ใช่ทุกอย่างที่เป็นไปได้) ตัวอย่างเช่น เมื่อเวลาในการพัฒนาของคุณสูงเกินไป และผู้ใช้ไม่ยอมรับฟีเจอร์ใหม่ ๆ ให้ใช้หลักการของ Lean เพื่อแก้ไขปัญหานี้
4. XP (เอ็กซ์พี) (เอ็กซ์ตรีม โปรแกรมมิง)
รูปแบบการจัดการโครงการแบบเอ็กซ์ตรีม โปรแกรมมิง ของ Agile มีลักษณะเด่นคือ:
- มุ่งเน้นไปที่ด้านเทคนิคของการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยเฉพาะ
- การจัดตั้งขั้นตอนโครงการที่สม่ำเสมอสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์
- ให้ความสำคัญกับการสนทนาแบบเผชิญหน้าภายในทีมข้ามสายงาน
- เหมาะสำหรับ: โครงการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ที่มีความซับซ้อนมากที่สุด
การจัดการโครงการแบบอไจล์ทำงานอย่างไร?
วิธีการบริหารโครงการแบบ Agile สามารถแบ่งออกเป็นสองกระบวนการที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน: การวางแผน และ การสปรินต์
นี่คือคู่มือแบบขั้นตอนต่อขั้นตอนสำหรับทั้งสองอย่าง:
1. การวางแผนโครงการ
เช่นเดียวกับวิธีการอื่น ๆ กระบวนการ Agile เริ่มต้นด้วยการประชุมวางแผนโครงการ
อย่างไรก็ตาม ต่างจากวิธีการแบบ Waterfall วิธีการแบบ Agile ให้ความสำคัญกับความคล่องตัวและการลดความสูญเปล่าให้น้อยที่สุด
นั่นคือเหตุผลที่ขั้นตอนการวางแผนแบบ Agile ของคุณไม่ควรยืดเยื้อหรือมีรายละเอียดมากเกินไป เพียงทำตามสามขั้นตอนง่าย ๆ เหล่านี้:
โครงการ คำแถลงวิสัยทัศน์
นี่คือคำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับขอบเขตของโครงการของคุณ,จุดสำคัญในโครงการ, และสิ่งที่ต้องส่งมอบ. จะเน้นให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์, ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ที่ตั้งเป้าไว้, และวิธีการที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า.
แผนที่ทางผลิตภัณฑ์
แผนที่ผลิตภัณฑ์ของคุณเน้นย้ำถึงคุณสมบัติทั้งหมดที่คุณวางแผนจะเพิ่มเข้าไปในข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังจะกล่าวถึงประโยชน์ของแต่ละคุณสมบัติเหล่านี้และวิธีที่มันช่วยลูกค้า
แผนที่ส่วนใหญ่ยังรวมถึงกรอบเวลาคร่าว ๆ ของเวลาที่คาดว่าแต่ละคุณสมบัติจะถูกปล่อยออกมา
รายการงานที่ค้างอยู่ของผลิตภัณฑ์
รายการงานที่ต้องทำ (Product Backlog) ประกอบด้วยรายการทั้งหมดในแผนงานผลิตภัณฑ์ของคุณ อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่รายการที่แน่นอนของงานที่ต้องทำ ทีมส่วนใหญ่จะเพิ่มฟีเจอร์ต่างๆ ลงในรายการงานที่ต้องทำนี้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น และเมื่อมีการร้องขอฟีเจอร์ใหม่ๆ
ต่างจากวิธีการแบบ Waterfall กระบวนการ Agile ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลง นั่นคือเหตุผลที่คุณไม่ควรมองแผนโครงการและงานค้างของคุณว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่ควรมองว่าเป็นแผนงานคร่าวๆ ที่คุณจะแก้ไขอยู่เสมอเมื่อโครงการ Agile ดำเนินไป
นี่คือสองแนวคิดสำคัญอื่น ๆ ที่ควรคำนึงถึง:
แผนการปล่อย
แต่ละโครงการจะมีแผนการปล่อยเวอร์ชันหลายแผนในขั้นตอนที่ก้าวหน้า แต่ละแผนเหล่านี้จะประกอบด้วยชุดของฟีเจอร์ที่จะถูกปล่อยออกมาในรอบการพัฒนาที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งเรียกว่าสปรินต์ มันเหมือนกับแผนที่สำหรับลูกค้าของคุณ ให้พวกเขาเห็นภาพรวมของสิ่งที่จะเกิดขึ้น (และสิ่งที่พวกเขาควรตื่นเต้น!)
เพิ่ม
นี่คือผลลัพธ์ที่ต้องส่งมอบเมื่อสิ้นสุดสปรินต์แบบ Agile เช่น ฟีเจอร์ใหม่ที่พัฒนาเสร็จแล้ว
2. สปรินต์
สปรินต์เป็นกระดูกสันหลังของกระบวนการ Agile ใด ๆ ก็ตาม. สปรินต์คือรอบการพัฒนาที่สั้นซึ่งสามารถมีระยะเวลาตั้งแต่ไม่กี่วันไปจนถึงสองสามสัปดาห์.
นี่คือวิธีที่พวกเขาช่วย:
- พวกเขาแบ่งโครงการของคุณออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ง่ายขึ้น แทนที่จะมองเป้าหมายระยะยาวเพียงอย่างเดียว ทีมของคุณจะแบ่งโครงการออกเป็นส่วนย่อยที่สามารถบรรลุได้มากขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดการส่งมอบอย่างต่อเนื่องและเพิ่มความรู้สึกของความสำเร็จและแรงจูงใจ!
- สปรินต์ให้โอกาสทีมของคุณในการประเมินโครงการของคุณอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ขั้นตอนของการพัฒนา. ซึ่งทำให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนตามคำแนะนำของลูกค้าและเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ได้ง่ายขึ้น
นอกจากนี้ยังมีการประชุมสำคัญสี่ครั้งที่เกี่ยวข้องกับสปรินต์ นี่คือ การสรุปโดยย่อ ของแต่ละการประชุม:
การวางแผนสปรินต์
การประชุมวางแผนสปรินต์เริ่มต้นด้วยการที่ทีมโครงการของคุณตกลงกันเกี่ยวกับเป้าหมายของโครงการและสิ่งที่ต้องส่งมอบที่เกี่ยวข้อง จากนั้นพวกเขาจะหารือเกี่ยวกับว่าใครต้องทำหน้าที่ใดและระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้สำหรับสปรินต์นี้ ในระหว่างขั้นตอนการวางแผนสปรินต์ จะมีการสร้างรายการงานที่ต้องทำ (sprint backlog) ขึ้น
งานค้าง คือ กระดูกสันหลัง ของโครงการของคุณ!
การประชุม Scrum รายวัน
การประชุมสครัมแบบยืนรายวันเป็นส่วนสำคัญของกรอบการทำงานสครัม
การประชุม Scrum นี้มักจะเป็นการสนทนาแบบเผชิญหน้าสั้น ๆ 15 นาที ซึ่งให้ทีม Scrum ของคุณอัปเดตสถานะประจำวันเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น
ในวิธีการ Scrum การประชุมเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทีมซอฟต์แวร์ของคุณจัดขึ้นทุกวัน เพื่อหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าของงานในวันก่อนหน้าและวางแผนล่วงหน้า พวกเขาจะพูดคุยถึงอุปสรรคที่พบเจอ สิ่งที่ได้เรียนรู้ และสิ่งใหม่ ๆ ที่เพิ่มเข้ามาในรายการงานที่ต้องทำ
การทบทวนการวิ่ง
การประชุมสรุปสปรินต์เป็นการประชุมที่ทีมนำเสนอผลงานของโครงการจากสปรินต์ Agile ต่อผู้สนับสนุนโครงการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ และลูกค้า เจ้าของผลิตภัณฑ์มีบทบาทสำคัญในการประชุมนี้ โดยจะรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า และนำไปปรับปรุงรายการงานในผลิตภัณฑ์ (Product Backlog) ให้เหมาะสม
การทบทวนการทำงานแบบสปรินต์
การทบทวนการวิ่งสปรินต์จะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดแต่ละสปรินต์ เป็นที่ที่ทีมโครงการจะทบทวนกระบวนการทั้งหมดเพื่อค้นหาว่าอะไรที่ได้ผลและอะไรที่ไม่ได้ผล เป็นวิธีที่ดีในการกำหนดสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงในสปรินต์ถัดไปเพื่อให้บรรลุความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
3. เรื่องราวของผู้ใช้
อีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญของวิธีการ Agile คือการสร้างเรื่องราวของผู้ใช้ (User Stories) รอบฟีเจอร์หรือผลิตภัณฑ์ที่คุณกำลังทำงานอยู่ สิ่งนี้บังคับให้ผู้พัฒนา เจ้าของโครงการ และผู้จัดการผลิตภัณฑ์ต้องร่วมมือกันเพื่อคิดเกี่ยวกับ วิธีการ ที่ผู้ใช้จะตอบสนองเมื่อใช้ฟีเจอร์นั้น
ด้วยวิธีนี้ คุณกำลัง ใส่ตัวเอง เข้าไปอยู่ในรองเท้าของลูกค้า แทนที่จะคิด แทน พวกเขา เราจะไม่แปลกใจเลยถ้าทีม Agile ได้คะแนนสูงมากในการทดสอบความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นเป็นผล!
โดยทั่วไปแล้ว เรื่องราวของผู้ใช้จะเป็นข้อความสั้น ๆ ที่ให้รายละเอียด ซึ่งสามารถเก็บไว้ในคำอธิบายงานของคุณพร้อมกับฟีเจอร์ที่คุณกำลังทำงานอยู่ หรือในคำอธิบายรายการใน ClickUp
นี่คือตัวอย่างพื้นฐานของเรื่องราวผู้ใช้:
ในฐานะ <
ด้วยเรื่องราวของผู้ใช้ การสนทนาเปลี่ยนจากการเขียนข้อกำหนดอย่างละเอียดเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการใช้ฟีเจอร์และสิ่งที่มันสามารถทำได้
เมื่อเขียนเรื่องราวของผู้ใช้ ให้ถามว่า "ผู้ใช้จะทำอะไร และสิ่งนี้จะช่วยให้พวกเขาบรรลุอะไรได้บ้าง?"
บางครั้งสิ่งนี้อาจแตกต่างกันไปตามกรณีการใช้งานต่างๆ บ่อยครั้งที่ทีมจะทำกิจกรรมนี้ร่วมกันกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (เช่น ผู้สนับสนุนโครงการ) ในช่วงเริ่มต้นของโครงการหรือสปรินต์
อุปสรรคกับวิธีการแบบ Agile
แม้ว่าการบริหารโครงการแบบ Agile จะเป็นหนึ่งในวิธีการบริหารจัดการที่มีประโยชน์มากที่สุด แต่สภาพแวดล้อมแบบ Agile ก็ไม่เหมาะกับทุกทีมหรือโครงสร้างองค์กร
นี่คือสามกรณีที่ไม่สนับสนุนการนำ Agile มาใช้:
- หากทีมผู้บริหารและผู้จัดการโครงการของคุณขาดประสบการณ์และไม่คุ้นเคยกับการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน
- หากทีมผู้บริหารของบริษัทคุณมีความคุ้นเคยและสบายใจในการทำงานกับกระบวนการทำงานที่เข้มงวดและเป็นมาตรฐาน
- หากบริษัทของคุณใช้วิธีการแบบไร้ระเบียบและไม่มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับกระบวนการใหม่ ๆ
อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่าองค์กรแบบดั้งเดิมจะไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการบริหารโครงการแบบ Agile ได้เลย
นี่คือสามสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อเตรียมตัวสำหรับสภาพแวดล้อมแบบ Agile:
พัฒนากระบวนการที่ชัดเจน
ความไม่สอดคล้องกันในกระบวนการและแนวทางปฏิบัติแบบอไจล์ได้รับการโหวตให้เป็นอุปสรรคสำคัญอันดับหนึ่งในการนำอไจล์มาใช้ โดยคิดเป็น46% ของผู้ตอบแบบสอบถามในรายงาน State of Agile หากบริษัทของคุณต้องการนำวิธีการแบบอไจล์มาใช้ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักอยู่ในทีม และดำเนินการอย่างเป็นระบบและมีระเบียบ
พิจารณาการฝึกอบรมและการรับรอง Agile:
สถาบันฝึกอบรมที่ได้รับการรับรอง เช่น สถาบันการจัดการโครงการ (Project Management Institute) และ Agile Alliance มอบการฝึกอบรมและการให้คำปรึกษาแบบ Agile ตลอดจนทรัพยากรที่คุณต้องการเพื่อปรับปรุงความคิดแบบ Agile ของคุณ เมื่อคุณสวมหมวกคิดและผ่านการสอบ PMI-ACP ของพวกเขาแล้ว คุณจะมีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติการ Agile หรือแม้กระทั่งเป็นผู้ให้คำปรึกษา Agile
ใช้เครื่องมือการจัดการโครงการแบบ Agile ที่เหมาะสม:
เครื่องมือเช่น ClickUp ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการจัดการโครงการแบบ Agile. เมื่อคุณเริ่มใช้เครื่องมือเหล่านี้ คุณจะไม่มีปัญหาในการเปลี่ยนจากวิธีการจัดการโครงการเดิมของคุณ และปรับตัวเข้ากับกรอบการทำงานแบบ Agile ที่ขยายขนาดได้อย่างรวดเร็ว!
สรุป
ไม่ใช่ความลับที่การจัดการโครงการแบบ Agile เป็นหนึ่งในวิธีการจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก
มันง่ายและรวดเร็วที่จะช่วยให้ทีมของคุณผ่านงานและโครงการของคุณไปอย่างรวดเร็ว!
นอกจากนี้ เนื่องจากเน้นการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองต่อข้อเสนอแนะของลูกค้า คุณสามารถมั่นใจได้ว่าคุณจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าของคุณชื่นชอบ
