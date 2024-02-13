วิธีจัดการกับบัคล็อกของสินค้า? พร้อมตัวอย่างและแบบฟอร์ม

ในโลกแห่งความเป็นจริง คำว่า "งานค้าง" หมายถึงการสะสมของงานที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ในมหาวิทยาลัย งานค้างหมายถึงการสอบที่คุณยังไม่ผ่าน "ฉันมีงานค้างเยอะมาก" ไม่ใช่เรื่องดี อย่างไรก็ตาม นั่นไม่ใช่กรณีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบ Agile
ใน agile scrum, ผลิตภัณฑ์ backlog คือรายการความปรารถนาหรือแผนอนาคต ในขณะที่ sprint backlog คือรายการงานที่วางแผนไว้สำหรับ sprint. แม้ว่าคำว่า backlog ยังคงหมายถึงงานที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่จุดประสงค์ของมันใน agile นั้นแตกต่างกัน.
แต่ก่อนอื่น มาทำความเข้าใจกับงานค้างก่อน
อะไรคือ Product Backlog?
รายการงานที่ต้องทำ (Product Backlog) คือรายการของงาน, คุณสมบัติ, เรื่องราวของผู้ใช้, และการแก้ไขข้อบกพร่องที่ทีมพัฒนาจะดำเนินการในขณะที่ดำเนินการตามแผนที่ผลิตภัณฑ์ (Product Roadmap) รายการนี้มีลักษณะดังต่อไปนี้
- ทำหน้าที่เป็นแหล่งเดียวของความต้องการสำหรับทีมพัฒนา
- แยกวิสัยทัศน์ระดับสูงขององค์กรออกเป็นงานย่อย
- จัดลำดับความสำคัญของรายการและคุณสมบัติในแผนงานผลิตภัณฑ์
- คงความคล่องตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ผู้บริโภค และองค์กร
สิ่งที่อยู่ในรายการงานที่ต้องทำมีอะไรบ้าง?
โดยพื้นฐานแล้ว รายการงานที่ต้องทำ (Product Backlog) ประกอบด้วยทุกสิ่งที่ทีมแบบ Agile จำเป็นต้องทำงานให้เสร็จ ซึ่งอาจรวมถึง:
- คุณสมบัติใหม่
- การปรับปรุงคุณสมบัติที่มีอยู่
- การแก้ไขข้อบกพร่อง
- คำขอของลูกค้า
- รายการที่ต้องดำเนินการจากการทบทวนย้อนหลัง
- หนี้ทางเทคนิค
- การอัปเดตโครงสร้างพื้นฐาน
⭐ แม่แบบแนะนำ
จัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ การแก้ไข และแนวคิดต่าง ๆ ไว้ในที่เดียวด้วยเทมเพลต Backlog จาก ClickUp จัดระเบียบรายการงานในแบ็คล็อกผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างง่ายดาย และให้ทีมของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกันกับสิ่งที่กำลังจะมาถึง ลองใช้ฟรีวันนี้!
ใครเป็นเจ้าของรายการงานที่ต้องทำ (Product Backlog)?
เจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นเจ้าของรายการงานที่ต้องทำของผลิตภัณฑ์ (product backlog)โดยเผยแพร่บนเครื่องมือการจัดการผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตามทีมข้ามสายงานทั้งหมดและสกรัมมาสเตอร์มีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้าง อัปเดต และดูแลรักษา
ความแตกต่างระหว่างรายการงานที่ต้องทำของผลิตภัณฑ์กับแผนงานผลิตภัณฑ์คืออะไร?
ผลิตภัณฑ์แบ็กล็อกคือการแจกแจงรายละเอียดของแผนงานผลิตภัณฑ์ ในขณะที่แผนงานจะสื่อสารวัตถุประสงค์และทิศทางในระดับสูง แบ็กล็อกจะรวมรายละเอียดในระดับงานเกี่ยวกับการดำเนินการ
แผนงานสนับสนุนทีมธุรกิจและผู้จัดการ ในขณะที่แบ็คล็อกผลิตภัณฑ์มีไว้สำหรับนักพัฒนา แผนงานมุ่งเน้นที่ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ในขณะที่แบ็คล็อกผลิตภัณฑ์ระบุรายละเอียดงานและรายการที่ต้องดำเนินการ
ผลิตภัณฑ์แบ็กล็อกมีลักษณะอย่างไร?
นี่คือตัวอย่างของรายการงานที่ต้องทำ (backlog) ของผลิตภัณฑ์ เราได้พิจารณาคุณสมบัติของเกมออนไลน์แบบผู้เล่นหลายคนแล้ว แต่ละคุณสมบัติจะได้รับคะแนนเรื่องราว (story point) และรายการใน backlog จะถูกจัดลำดับตามความสำคัญ โดยรายการที่มีความสำคัญสูงสุด (priority=1) จะอยู่ด้านบนสุด
|เรื่องราวของผู้ใช้
|คะแนนเรื่องราว
|ลำดับความสำคัญ
|ในฐานะนักเล่นเกม ฉันต้องการเชิญเพื่อนของฉันเพื่อที่เราจะได้เล่นด้วยกัน
|1
|1
|ในฐานะนักเล่นเกม ฉันต้องการโหมดฝึกซ้อมเพื่อที่ฉันจะได้เรียนรู้วิธีการเล่น
|2
|2
|ในฐานะนักเล่นเกม ฉันต้องการมีระบบแชทในแอปเพื่อที่จะได้พูดคุยกับผู้เล่นคนอื่นแบบเรียลไทม์
|3
|2
|ในฐานะนักเล่นเกม ฉันต้องการเปรียบเทียบฮีโร่เพื่อที่จะเลือกฮีโร่ที่เหมาะกับฉัน
|4
|3
|ในฐานะนักเล่นเกม ฉันต้องการทรัพยากรที่ช่วยเพิ่มพลังชีวิตและการฟื้นฟูมานาของฮีโร่ของฉัน
|3
|3
|ในฐานะนักเล่นเกม ฉันต้องการเงินในเกมเพื่อที่จะซื้อการปรับแต่งฮีโร่
|3
|4
สำหรับตัวอย่างที่อาจเหมาะกับคุณ โปรดดูเทมเพลต ClickUp project backlog. คุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์ของคุณได้ทันทีเช่นกัน!
ประโยชน์ของการมีรายการงานที่ต้องทำสำหรับผลิตภัณฑ์
ในฐานะหนึ่งในเอกสารพื้นฐานของสครัม บักล็อกแบบอไจล์มอบโครงสร้างและความสามารถในการดำเนินการให้กับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นี่คือวิธีการ
ความคล่องตัวของทีม
เจ้าของผลิตภัณฑ์จะแบ่งปันรายการงานที่ต้องทำ (backlog) ของผลิตภัณฑ์กับทีมทั้งหมด เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายก่อนเริ่มสปรินต์ทุกครั้ง ทีมจะร่วมกันจัดลำดับความสำคัญ โดยมีการพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่สำคัญ การอภิปรายเหล่านี้ช่วยสร้างความร่วมมือที่ดีขึ้นในหมู่สมาชิกทีม สนับสนุนนวัตกรรม
การวางแผนการทำซ้ำ
ทีมสครัมที่มีความคล่องตัวจะเพิ่มงานทั้งหมดลงในแบ็กล็อก สำหรับแต่ละรอบการทำงานในโครงการแบบอไจล์ ทีมจะประเมินแบ็กล็อก ระบุรายการที่จะพัฒนา พิจารณาทางเลือก และสร้างแบ็กล็อกสำหรับสปรินต์
สมอสำหรับงาน
เมื่อนักพัฒนาดึงรายการจากแบ็กล็อกมาพัฒนา พวกเขาจะถูกยึดโยงกับรายการนั้น สิ่งนี้ช่วยป้องกันไม่ให้พวกเขาเบี่ยงเบนจากแผนหรือรู้สึกหลงทางในระหว่างสปรินต์
การตอบสนองต่อข้อเสนอแนะ
รายการงานผลิตภัณฑ์แบบคล่องตัว (Agile Product Backlog) บันทึกข้อเสนอแนะจากลูกค้า/ผู้ใช้ รวมถึงรายการที่ต้องดำเนินการจากการทบทวนงานของทีม สิ่งนี้ช่วยในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบคล่องตัว
ด้วยประโยชน์ทั้งหมดนี้และอื่น ๆ อีกมากมาย งานค้างในผลิตภัณฑ์มีบทบาทสำคัญในกรอบการทำงานแบบ Agile
บทบาทของการจัดการงานค้างผลิตภัณฑ์ใน Agile
ผลิตภัณฑ์แบ็กล็อกมีวัตถุประสงค์เฉพาะภายในกรอบการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอไจล์ เส้นทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีลักษณะดังนี้
วิสัยทัศน์ผลิตภัณฑ์ > กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ > แผนงานผลิตภัณฑ์ > บักล็อกผลิตภัณฑ์ > บักล็อกสปรินต์ > การปล่อยผลิตภัณฑ์
ในการเดินทางครั้งนี้ ผลิตภัณฑ์แบ็กล็อกจะเปลี่ยนวิสัยทัศน์และแผนงานให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ ช่วยให้ผู้นำเห็นภาพว่าวิสัยทัศน์ของพวกเขาจะถูกนำไปปฏิบัติอย่างไร แสดงให้ทีมพัฒนาเห็นว่าการทำงานประจำวันของพวกเขาส่งผลต่อธุรกิจอย่างไร และทำหน้าที่เป็นชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมสำหรับสปรินต์แบ็กล็อก
ผลิตภัณฑ์แบ็กล็อกที่มีสุขภาพดีเป็นตัวกำหนดหลักของสปรินต์แบ็กล็อกที่มีประสิทธิภาพ
ผลิตภัณฑ์แบ็กล็อก vs. สปรินต์แบ็กล็อก
|รายการงานที่ต้องทำ
|งานค้างในสปรินต์
|วัตถุประสงค์
|รายการงานที่ทีมสามารถทำได้ในสปรินต์ที่กำลังจะมาถึง
|รายการงานที่ทีมได้ตกลงที่จะทำให้เสร็จในสปรินต์ถัดไป
|ขนาด
|ชุดงาน
|ชุดย่อยของรายการงานที่ต้องทำ
|รายการ
|คุณสมบัติของสินค้าและคำขอของลูกค้า
|เรื่องราวของผู้ใช้พร้อมข้อกำหนดทางซอฟต์แวร์
|ระยะเวลา
|กำลังดำเนินอยู่
|แต่ละสปรินต์
|ความเป็นเจ้าของ
|เจ้าของผลิตภัณฑ์
|ทีมพัฒนา
|รายงาน
|แดชบอร์ดพร้อมจำนวนฟีเจอร์, จุด, และเวลาที่ประมาณการ
|แผนภูมิการเผาไหม้สปรินต์
วิธีการจัดลำดับความสำคัญของรายการในแบ็คล็อกผลิตภัณฑ์
หนึ่งในงานที่สำคัญของเจ้าของผลิตภัณฑ์ในการจัดการรายการงานผลิตภัณฑ์คือการจัดลำดับความสำคัญ เจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นผู้ตัดสินใจว่าทีมควรให้ความสำคัญกับอะไรเพื่อเพิ่มคุณค่าให้สูงสุด
พารามิเตอร์สำหรับการจัดลำดับความสำคัญของงานค้าง
ดังนั้น พารามิเตอร์ที่สำคัญสำหรับการจัดลำดับความสำคัญของรายการใน backlog ของผลิตภัณฑ์คือคุณค่า คุณค่าทางธุรกิจสามารถเป็นได้ดังต่อไปนี้
- ความต้องการหรือความพึงพอใจของลูกค้า
- รายได้หรือความสามารถในการทำกำไร
- การจัดการความเสี่ยงหรือการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน
ค่าที่ใช้ในการจัดลำดับความสำคัญของงานค้างสามารถเป็นค่าภายในและกำหนดไว้ในระดับวิศวกรรมได้เช่นกัน
- เวลาในการพัฒนาฟีเจอร์
- ทรัพยากร/ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการพัฒนา
หากคุณต้องการความช่วยเหลือซอฟต์แวร์การจัดการผลิตภัณฑ์ Aha!สามารถช่วยระบุพารามิเตอร์เหล่านี้ได้โดยการเชื่อมโยงเป้าหมายเชิงกลยุทธ์กับงานประจำวัน
เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญของงานค้าง
คุณสามารถปฏิบัติตามเทคนิคใด ๆ ที่ระบุไว้ต่อไปนี้ตามคุณค่าที่คุณเลือกให้ความสำคัญ
โมเดลคาโน: เมื่อแสดงผลบนกราฟ โมเดลคาโนจะเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้าต่อการลงทุนในการดำเนินการ โมเดลนี้ช่วยให้ทีมสามารถจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ที่มีแนวโน้มจะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและให้ผลตอบแทนจากการลงทุน
โมเดล MoSCoW: เป็นคำย่อของ must-have, should-have, could-have, และ won't-have ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ที่จำเป็นเหนือสิ่งที่ไม่จำเป็น
การลงคะแนนสะสม: ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนจะได้รับ 100 คะแนน—หรือเงินสมมติ—ซึ่งสมาชิกทีมสามารถนำไปใช้กับฟีเจอร์ที่ต้องการได้ ฟีเจอร์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุดจะได้รับการจัดลำดับความสำคัญก่อน
การจัดอันดับแบบซ้อน: แทนที่จะระบุและจัดลำดับความสำคัญของรายการทั้งหมด วิธีการนี้จะนำเรื่องราวผู้ใช้แต่ละเรื่องมาเปรียบเทียบกันและตัดสินใจเกี่ยวกับลำดับความสำคัญเป็นรายกรณี
ความพยายามน้อยที่สุดก่อน: หากทีมต้องการผลลัพธ์ที่รวดเร็ว เจ้าของผลิตภัณฑ์จะให้ความสำคัญกับงานที่ง่ายที่สุดหรืองานที่เรียบง่ายที่สุดก่อน
ต้นทุนของความล่าช้า: ด้วยวิธีนี้ คุณจะให้ความสำคัญกับงานที่มีต้นทุนค่าเสียโอกาสมากที่สุด หากการเลื่อนการพัฒนาฟีเจอร์ออกไปสองสัปดาห์จะมีค่าใช้จ่าย เช่น การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจหรือช่องโหว่ในผลิตภัณฑ์ คุณจะต้องจัดลำดับความสำคัญของงานนั้นจากงานที่ยังไม่ได้ทำ
การจัดการกับบัคค์ล็อกของผลิตภัณฑ์อาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย เนื่องจากมีปัจจัยมากมายที่ส่งผลต่อการจัดลำดับความสำคัญ และมีเทคนิคมากมายให้เลือกใช้ นี่คือปัญหาที่ทีมผลิตภัณฑ์มักเผชิญอยู่บ่อยครั้ง
ความท้าทายในการจัดการงานค้างในผลิตภัณฑ์
ความต้องการของผู้ใช้ที่ไม่ชัดเจน: หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของการจัดการแบ็กล็อกผลิตภัณฑ์คือการไม่รู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรอย่างชัดเจน เรื่องราวของผู้ใช้ที่ไม่ชัดเจนสามารถทำให้การพัฒนาหลงทางได้
งานค้างที่มากเกินไป: บักเก็ตรของผลิตภัณฑ์ไม่ใช่การทิ้งทุกความคิดที่ทุกคนเคยมีไว้ มันคือรายการที่ได้รับการคัดสรรแล้วของฟีเจอร์/งานที่มีความหมายทางธุรกิจ บักเก็ตรอาจกลายเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้หากผู้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ไม่สามารถกำจัดเรื่องราวของผู้ใช้ที่ไม่สำคัญหรือไม่เกี่ยวข้องออกไปได้
ความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจ: งานค้างที่มากเกินไปหมายถึงการตัดสินใจที่มากเกินไปสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจทำให้รู้สึกหนักใจและนำไปสู่ความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจ
งานค้างที่เก่า: บักเก็ตรของผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องได้รับการอัปเดตเพื่อให้เป็นประโยชน์ หากทีมของคุณละเลยหรือไม่ทำการอัปเดตบักเก็ต มันอาจกลายเป็นไม่เกี่ยวข้อง และด้วยเหตุนี้จึงไม่ได้รับการนำไปใช้
คำจำกัดความไม่สมบูรณ์: ทุกไอเท็มในแบ็กล็อกจำเป็นต้องมีการกำหนดอย่างชัดเจน การจัดการแบ็กล็อกจะกลายเป็นเรื่องท้าทายเมื่อผู้ใช้ทางธุรกิจและเจ้าของผลิตภัณฑ์ไม่ทำสิ่งนี้
การเปลี่ยนแปลงลำดับความสำคัญ: แม้ว่าทีมที่มีความคล่องตัวจะคาดหวังและสามารถปรับตัวตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้ แต่การเปลี่ยนแปลงลำดับความสำคัญในระหว่างสปรินต์อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายได้
ความท้าทายทั้งหมดนี้สามารถเอาชนะได้ด้วยกระบวนการจัดการแบ็กล็อกผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน มีกลยุทธ์ และร่วมมือกัน
วิธีสร้างและจัดการรายการงานที่ต้องทำของผลิตภัณฑ์
การสร้างและจัดการรายการงานที่ต้องทำของผลิตภัณฑ์ (Product Backlog) เป็นหนึ่งในความรับผิดชอบที่สำคัญที่สุดของเจ้าของผลิตภัณฑ์ การทำสิ่งนี้ให้ถูกต้องจะวางรากฐานสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบ Agile ที่ประสบความสำเร็จ
คุณต้องการวิธีการที่ครอบคลุม ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพในการสร้างรายการงานค้างและจัดการงานค้างของผลิตภัณฑ์ของคุณ ปัจจุบันมีเครื่องมือจัดการงานค้างของผลิตภัณฑ์หลายประเภทในตลาด
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้เครื่องมืออย่างClickUp สำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้อง
1. ใช้แผนที่เส้นทางผลิตภัณฑ์ของคุณ
แผนงานผลิตภัณฑ์เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการสร้างงานค้างของคุณ แผนงานนี้กลั่นกรองวิสัยทัศน์ขององค์กรและผลิตภัณฑ์ให้กลายเป็นทิศทาง และมอบมุมมองทางธุรกิจที่จำเป็นต่อความพยายามทางวิศวกรรม
ดังนั้น ให้เข้าใจแผนงานผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาของคุณ แผนงานในรูปแบบภาพบน ClickUp สามารถช่วยให้ทีมวิศวกรรม ผลิตภัณฑ์ และธุรกิจทำงานร่วมกันเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน
2. รวบรวมคุณสมบัติที่เป็นไปได้สำหรับแบ็กล็อก
แผนงานนี้เป็นแหล่งข้อมูลแรกในหลายๆ แหล่งที่สามารถแนะนำฟีเจอร์สำหรับแบ็กล็อกผลิตภัณฑ์ของคุณได้ ต่อไปนี้คือแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจที่ควรพิจารณา
การวิจัยผู้ใช้: ดำเนินการวิจัยผู้ใช้เพื่อช่วยให้คุณระบุสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการ แบบสำรวจง่ายๆ โดยใช้ClickUp Formsสามารถเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
ความคิดเห็นจากลูกค้า: ข้อร้องเรียน ปัญหา และตั๋วที่ผู้ใช้แจ้งเข้ามาช่วยให้คุณเข้าใจสิ่งที่ลูกค้าไม่ต้องการ คุณสามารถหาข้อมูลนี้ได้ในรีวิวผลิตภัณฑ์เช่นกัน
ทีม QA: นักวิเคราะห์คุณภาพคือผู้ใช้กลุ่มแรกของคุณ คุยกับพวกเขาอย่างละเอียดเพื่อเข้าใจว่าอะไรที่ทำงานได้ดีและอะไรที่ไม่ดี จดบันทึกข้อมูลเชิงลึกจากการสนทนาเหล่านี้ไว้ในClickUp Docsและแบ่งปันกับทีม
ทีมขาย: พวกเขาใกล้ชิดกับลูกค้ามากที่สุด ถามพวกเขาว่าลูกค้าพูดอะไร และสร้างแบ็กล็อกของคุณตามนั้น ใช้ ClickUp Docs เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลต่าง ๆ ข้อมูลเชิงลึก และกระบวนการทำงาน
การวิเคราะห์การแข่งขัน: ดูว่าผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกับของคุณกำลังพัฒนาอะไรเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ แต่อย่าลืมระมัดระวังอย่างมากเมื่อทำเช่นนี้ คุณไม่ต้องการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ลอกเลียนแบบอีกชิ้นหนึ่ง
3. จัดระเบียบรายการงานค้างของผลิตภัณฑ์
ตอนนี้คุณมีรายการหลายอย่างที่สามารถพัฒนาได้แล้ว ถึงเวลาที่จะจัดระเบียบเพื่อให้สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตั้งค่ารายการงานค้างเป็นงาน
ตั้งค่าแต่ละรายการแบ็กล็อกบนงานในClickUp ที่จัดหมวดหมู่เป็นงาน, ฟีเจอร์, ข้อบกพร่อง, ข้อเสนอแนะ และอื่นๆ เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม เช่น:
- คำอธิบายโดยละเอียด, งานย่อย, และรายการตรวจสอบ
- ผู้ใช้และผู้ติดตาม
- กำหนดส่งและประมาณเวลา
- ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อสนับสนุนกระบวนการเฉพาะของคุณ
ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นที่ไหน? ไม่ต้องกังวล เลือกจากเทมเพลตแบ็กล็อกผลิตภัณฑ์ฟรีสิบแบบเหล่านี้เพื่อเอาชนะหน้ากระดาษว่างเปล่า
เพิ่มข้อมูลที่จำเป็นเพื่อจัดลำดับความสำคัญ
รายการในแบ็กล็อกของผลิตภัณฑ์จะได้รับการจัดลำดับความสำคัญเฉพาะเมื่อสามารถสร้างคุณค่าทางธุรกิจได้เท่านั้น กรุณาเพิ่มข้อมูลที่จำเป็นตามพารามิเตอร์ที่คุณเลือกเพื่อกำหนดคุณค่าและเทคนิคที่คุณตั้งใจจะใช้ในการจัดลำดับความสำคัญของแบ็กล็อกของคุณ
ตัวอย่างเช่น หากค่าของคุณคือเวลาที่ใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์,Sprint Points ClickAppอนุญาตให้คุณกำหนดคะแนนเรื่องราวให้กับแต่ละรายการตามความพยายามที่จำเป็นในการทำให้เสร็จสมบูรณ์
จัดลำดับความสำคัญของรายการในแบ็กล็อกผลิตภัณฑ์สำหรับการพัฒนา
การจัดลำดับความสำคัญของงานค้างเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นความรับผิดชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่จะต้องมั่นใจว่างานที่เหมาะสมได้รับการจัดลำดับความสำคัญสำหรับการพัฒนา ให้คำนึงถึงปัจจัยต่อไปนี้ในขณะที่จัดลำดับความสำคัญของงาน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับคุณค่า, ผลลัพธ์ที่ต้องการ, และตัวชี้วัดความสำเร็จ
- จัดเรียงตามน้ำหนักและเกณฑ์การประเมินที่คุณได้กำหนดไว้
- เป็นผู้ควบคุมการตัดสินใจว่าฟีเจอร์ใดควรได้รับการจัดลำดับความสำคัญ
- อย่าปิดกั้นความคิดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ให้ลดความสำคัญของมันแทน
- เมื่อคุณได้ตัดสินใจจัดลำดับความสำคัญแล้ว ให้กำหนดลำดับความสำคัญใน ClickUp
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Agile แนะนำให้มีการจัดลำดับงานใน backlog อย่างละเอียด ซึ่งหมายความว่างานที่มีความสำคัญสูงจะมีรายละเอียดมากกว่างานที่มีความสำคัญต่ำ โดยทั่วไปแล้ว คุณจะเพิ่มรายละเอียดให้กับรายการใน backlog เมื่อใกล้ถึงขั้นตอนการพัฒนามากขึ้น
ปรับปรุงรายการงานที่ต้องทำ
เพื่อให้มีงานที่ต่อเนื่องและมีคุณภาพในอนาคต คุณจำเป็นต้องปรับปรุงรายการงานที่ค้างอยู่เป็นประจำ ซึ่งเรียกอีกอย่างว่าการจัดระเบียบรายการงานค้างอยู่ (backlog grooming) การดำเนินการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ:
- กำจัดรายการหรือเรื่องราวผู้ใช้ที่ล้าสมัย
- เพิ่มสิ่งที่ค้นพบใหม่
- หากคุณมีเรื่องราวของผู้ใช้ที่ใหญ่เกินไปสำหรับหนึ่งสปรินต์ ให้แยกออกเป็นส่วนย่อย
- ประเมินความสำคัญและประมาณการใหม่
- ตั้งค่าสถานะให้ถูกต้องเพื่อให้สามารถเข้าถึงกระดาน ClickUp Kanbanได้อย่างง่ายดาย
รักษาบักล็อกของสินค้า
นอกเหนือจากขั้นตอนข้างต้นแล้ว เจ้าของผลิตภัณฑ์มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลให้แบ็กล็อกของผลิตภัณฑ์อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ
ทำความสะอาดรายการงานที่ต้องทำ (Product Backlog): งานบางส่วนนี้จะถูกดำเนินการในขั้นตอนการปรับปรุงรายละเอียดก่อนเริ่มสปรินท์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำเครื่องหมายรายการที่เสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดว่า "เสร็จ" และเก็บเข้าคลังเรียบร้อยแล้ว
สื่อสารรายการงานที่ต้องทำของผลิตภัณฑ์: สร้างมุมมองที่กำหนดเองสำหรับทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจอื่นๆ เพื่อให้พวกเขาได้รับการอัปเดตเกี่ยวกับรายการงานที่ต้องทำแบบเรียลไทม์
มุมมองกระดานคัมบังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมพัฒนา แดชบอร์ด ClickUp ที่แสดงตัวชี้วัดและประสิทธิภาพหลักเหมาะสำหรับผู้นำธุรกิจ
ใช้ข้อมูลค้างในกระบวนการทบทวน: บล็อกผลิตภัณฑ์มักจะมีประวัติของฟีเจอร์ต่างๆ ใช้ข้อมูลนี้เพื่อสนับสนุนการทบทวนย้อนหลัง การตรวจสอบสปรินต์ และแผนการปรับปรุงในอนาคต
เช่นเดียวกับทุกกระบวนการในแบบอไจล์ ให้ทำซ้ำและปรับปรุงการจัดการรายการงานผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
จัดการงานค้างสินค้าของคุณได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp
ผลิตภัณฑ์แบ็กล็อกสามารถเป็นทั้งพลังวิเศษหรือจุดอ่อนของคุณ ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณใช้มัน แบ็กล็อกที่อัปเดต ครอบคลุม กำหนดไว้อย่างชัดเจน และสื่อสารอย่างชัดเจนสามารถนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้สิ่งนี้เกิดขึ้น!
ด้วยซอฟต์แวร์การจัดการวงจรชีวิตของ ClickUp คุณสามารถวางแผน สร้าง และส่งมอบทุกอย่างได้ในที่เดียว ตั้งแต่การบันทึกการสนทนาและข้อมูลเชิงลึกบนวิกิโครงการที่สวยงาม ไปจนถึงการสร้างรายงานสำหรับการทบทวนผลงาน ClickUp ดูแลคุณครบทุกด้าน
อะไรเพิ่มเติมอีก? ClickUp AI ช่วยเร่งแผนการพัฒนาและเอกสารของคุณให้รวดเร็วขึ้น. มันช่วยคุณสร้างไอเดียผลิตภัณฑ์, แผนที่ทาง, และเอกสารด้วยเครื่องมือ AI ที่สร้างโดยผู้เชี่ยวชาญภายใน ClickUp. อย่าเชื่อคำพูดของเรา.ลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้.