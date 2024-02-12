กรอบการทำงานแบบ Agile ที่ปรับขนาดได้ (SAFe) สำหรับความคล่องตัวทางธุรกิจ: ทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้

ไม่มีโครงการใดที่เป็นผลงานเดี่ยว มันคือผลงานชิ้นเอกที่เกิดจากความร่วมมือของบุคคลที่ประสานงานกันเหมือนวงดนตรี การนำวงนี้คือผู้จัดการโครงการ—ผู้ควบคุมที่มีทักษะในการประสานงานทีมทั้งหมด
แต่ถ้าวงดนตรีเล็ก ๆ กลุ่มนี้กลายเป็นวงออร์เคสตร้าที่ซับซ้อนล่ะ? เมื่อองค์กรหรือโครงการขยายตัว จำเป็นต้องมีวิธีการจัดการโครงการใหม่ ๆ
นี่คือจุดที่ กรอบการทำงานแบบ Agile ที่ปรับขนาดได้ (SAFe) ช่วยข้ามขีดจำกัดของการจัดการโครงการแบบดั้งเดิม อ่านต่อเพื่อที่เราจะค่อย ๆ เปิดเผยชั้นของ SAFe และดูว่ามันช่วยให้องค์กรสามารถปรับขนาดกรอบการทำงานแบบ Agile ไปยังทีมต่าง ๆ และแม้กระทั่งทั้งองค์กรเพื่อให้บรรลุประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างไร
กรอบการทำงานแบบสเกลล์อไจล์ (SAFe) คืออะไร?
กรอบการทำงานแบบ Agile ที่ปรับขนาดได้ หรือ SAFe เป็นกรอบการทำงานแบบ Agile ที่ครอบคลุมและปรับขนาดได้ ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อจัดการและดำเนินโครงการขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายทีม มีหลักการ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และขั้นตอนการทำงานร่วมกันที่ช่วยให้องค์กรสามารถนำวิธีการแบบ Agile เช่น Lean,Scrum หรือ Kanbanมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
มันถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างมากในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และการจัดการผลิตภัณฑ์ในองค์กร เนื่องจากทั้งสองสิ่งนี้ต้องการความคล่องตัวทางธุรกิจในขณะที่ปล่อยผลิตภัณฑ์และอัปเกรดที่มีคุณภาพสูงออกมาอย่างต่อเนื่องและตรงเวลา
องค์ประกอบหลักของ Scaled Agile Framework คืออะไร?
เนื่องจาก SAFe ถูกพัฒนาขึ้นเป็นหลักเพื่อสร้างทีมที่มีความคล่องตัว จึงให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกัน การประสานงาน และการซิงโครไนซ์เป็นแกนหลัก SAFe ใช้สายธารคุณค่าและรถไฟปล่อยซอฟต์แวร์แบบคล่องตัว (ART) เพื่อให้มั่นใจถึงสิ่งนี้
สายธารคุณค่า
สายธารคุณค่าคือชุดของกระบวนการที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งองค์กรสามารถใช้เพื่อสร้างการไหลเวียนของมูลค่าอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก
เครื่องมือภาพเหล่านี้แสดงขั้นตอน กิจกรรม และกระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแนวคิด การพัฒนา การส่งมอบ และการบริโภคผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยผู้ใช้ปลายทาง นอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงจุดที่ควรปรับปรุงหรือโอกาสที่ยังไม่ได้นำมาใช้
ลักษณะการทำงานร่วมกันข้ามสายงานของสายธารคุณค่าทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการปรับทีมให้สอดคล้องกัน เข้าใจการพึ่งพาซึ่งกันและกัน และรับรองความพยายามร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายโดยรวม การมุ่งเน้นที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่าเช่นนี้ทำให้กระบวนการทางธุรกิจและขั้นตอนการทำงานมีความหมายมากขึ้นสำหรับผู้ใช้ปลายทาง
รถไฟปล่อยแบบอไจล์ (ART)
Agile Release Train (ART) เป็นหน่วยพื้นฐานของ SAFe ARTs คือทีมที่ประกอบด้วยทีม Agileที่มีประสบการณ์และหลากหลายหน้าที่ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พวกเขาออกแบบ พัฒนา และส่งมอบโซลูชันให้กับกระแสคุณค่า ทีม Agile ที่จัดการตนเองเหล่านี้ดำเนินงานภายในจังหวะการทำงานที่กำหนดไว้แน่นอนและแบ่งเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่า Program Increment (PI)
การวางแผนข้ามโดเมนของ PI เกี่ยวข้องกับการรวมตัวของกลุ่ม Agile release trains เพื่อพัฒนาภารกิจร่วมกัน โดยแต่ละ PI มักจะใช้เวลาประมาณ 8-12 สัปดาห์ และรับประกันคุณภาพผ่านการวนซ้ำอย่างต่อเนื่อง การทดสอบ และการตรวจสอบเป็นระยะ
สายงานคุณค่าและรถไฟปล่อยแบบคล่องตัวเป็นโครงสร้างหลักของการขยายการปฏิบัติแบบคล่องตัว พวกมันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของ SAFe ที่รับประกันความโปร่งใส ทิศทางเชิงกลยุทธ์ การส่งมอบแบบคล่องตัว และวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ระดับทั้งสี่ของ SAFe คืออะไร?
SAFe ดำเนินการในสี่ระดับซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กร พื้นที่ที่มุ่งเน้น และความพร้อมขององค์กร โครงสร้างสี่ระดับที่ทำให้การนำแนวปฏิบัติ Agile มาใช้ในระดับที่ใหญ่ขึ้นง่ายขึ้นประกอบด้วย:
ระดับทีม
ระดับนี้ ซึ่งรู้จักกันในชื่อ Essential SAFe configuration เป็นระดับที่มุ่งเน้นไปที่กิจกรรมของทีมพัฒนาเป็นหลัก กลุ่มของทีมพัฒนาข้ามสายงานเหล่านี้จะทำงานร่วมกันเพื่อส่งมอบคุณค่าภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งเรียกว่าสปรินต์หรือการวนรอบ (iteration)
ทีมพัฒนาใช้ประโยชน์จากแนวทางแบบ Agile เช่น Scrum, Kanban หรือ Extreme Programming (XP) เพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านี้และจัดการงานของพวกเขา ระดับนี้เหมาะสำหรับองค์กรขนาดเล็กที่มีทีม Agile ไม่เกินสามทีม โครงสร้างเช่นนี้ช่วยให้พวกเขาสามารถนำหลักการ Agile มาใช้ได้แม้ไม่มีการจัดตั้ง Agile Release Train (ARTs) ซึ่งเป็นทีมที่ทุ่มเท ทำงานระยะยาวและข้ามสายงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน
ระดับโปรแกรม
ระดับโปรแกรมมุ่งเน้นการประสานงานทีมที่มีความคล่องตัวเพื่อส่งมอบโซลูชันขนาดใหญ่สำหรับปัญหาทั่วไปหรือช่องว่างทางการตลาด ที่นี่คุณจะเห็นการเกิดขึ้นของ ART ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก 50 ถึง 125 คน แบ่งออกเป็นทีมย่อยเพื่อประสานงานและส่งมอบคุณค่าภายในช่วงเวลาการวางแผน (PI)
ระดับโซลูชันขนาดใหญ่
ระดับโซลูชันขนาดใหญ่เป็นชุดที่ครอบคลุมระดับโปรแกรม เนื่องจากเกี่ยวข้องกับ ART สองชุดหรือมากกว่าที่ประสานงานกันเพื่อพัฒนาและส่งมอบโซลูชันที่ซับซ้อนมากขึ้น ระดับนี้ประกอบด้วยองค์ประกอบเพิ่มเติม เช่น บักล็อกโซลูชัน, กระแสคุณค่า, และสถาปัตยกรรมรันเวย์ เพื่อปรับทีมและโครงการให้สอดคล้องกับการส่งมอบที่คล่องตัวและมีระเบียบวินัย
ระดับพอร์ตโฟลิโอ
ระดับพอร์ตโฟลิโอเป็นระดับสูงสุดของการตั้งค่าการปรับขนาดแบบอไจล์ มันจัดให้กลยุทธ์และการดำเนินการสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร มันรวบรวมกระแสคุณค่า โปรแกรม และโซลูชันขนาดใหญ่เพื่อสร้างพอร์ตโฟลิโอที่มีธีมการใช้การดำเนินงานและการจัดการพอร์ตโฟลิโอแบบลีนและอไจล์ช่วยลดเวลาในการเข้าสู่ตลาดและปล่อยโซลูชันที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมเพื่อผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ขยายตัว
ทุกทีมที่มีความคล่องตัว (Agile) ดำเนินงานภายในระบบการทำงานแบบลำดับชั้นเหล่านี้ ซึ่งเปรียบเสมือนตุ๊กตาหมีรัสเซียที่ซ้อนกันอยู่ภายในของความสามารถในการปรับตัวทางธุรกิจ ความเชื่อมโยงระหว่างแต่ละระดับช่วยสนับสนุนการขยายขนาดและการไหลเวียนของข้อมูล เพื่อสร้างและส่งมอบโซลูชัน รวมถึงบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างต่อเนื่อง
หลักการขับเคลื่อนเบื้องหลัง Scaled Agile Framework
SAFe ได้รับแรงบันดาลใจจากหลักการลีนและอไจล์หลากหลายรูปแบบ หลักการสำคัญบางประการที่เป็นนิยามของ SAFe ได้แก่:
หลักการลีน-アジล
แนวคิดแบบลีน-アジลเป็นรากฐานของ SAFe. มันมีการปกครองแบบลีน และเน้นวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง, การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง, การร่วมมืออย่างราบรื่น, และการพัฒนาโซลูชันอย่างต่อเนื่อง. มันส่งเสริมให้ทีมพัฒนาใช้หลักการアジลพร้อมกับการผสมผสานหลักการลีนเพื่อเพิ่มความไวต่อการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า.
มุมมองทางเศรษฐกิจ
SAFe คำนึงถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจของเวลา โดยเน้นการส่งมอบผลลัพธ์อย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอเพื่อสร้างความแตกต่างและเพิ่มความสามารถในการทำกำไร ในขณะเดียวกัน ยังมุ่งลดความล่าช้า ตัดค่าใช้จ่ายวางแผนการเปิดตัว และส่งมอบงานเป็นระยะเพื่อเพิ่มผลตอบแทนสูงสุด
การคิดเชิงระบบ
SAFe มององค์กรเป็นระบบที่เชื่อมโยงกันซึ่งประกอบด้วยกระบวนการและแนวปฏิบัติที่พึ่งพาอาศัยกัน มันส่งเสริมการคิดเชิงระบบที่ชี้แจงว่าหน่วยงานแต่ละหน่วยภายในองค์กรมีส่วนช่วยให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจอย่างไร และการเปลี่ยนแปลงในส่วนหนึ่งอาจส่งผลกระทบต่อส่วนอื่น ๆ ได้อย่างไร
คำนึงถึงความแปรปรวน
แทนที่จะต่อต้านความแปรปรวน SAFe แนะนำให้ยอมรับมัน แนะนำให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และการแทรกแซงเชิงกลยุทธ์เพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงและปรับให้เหมาะสมเมื่อโครงการใกล้เสร็จสิ้น
วงจรการเรียนรู้แบบบูรณาการ
SAFe ส่งเสริมการสร้างแบบเป็นขั้นตอนผ่านวงจรการเรียนรู้ที่รวดเร็วและบูรณาการ วงจรนี้พิจารณาข้อเสนอแนะและคำแนะนำจากลูกค้าเพื่อการปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง วงจรเหล่านี้จะพัฒนาขึ้นในทุกๆ การทำซ้ำ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความยืดหยุ่นและตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงหรือสภาวะตลาดได้ดี
เป้าหมายเชิงวัตถุประสงค์
ด้วย SAFe ทีมสามารถกำหนดเป้าหมายที่เป็นจริงได้ โดยอาศัยการประเมินระบบที่ทำงานได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม แบบจำลองเช่นนี้ช่วยให้ทีมสามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนด ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความคืบหน้าที่เกิดขึ้นตลอดกระบวนการพัฒนา
ส่งเสริมการไหลเวียนของมูลค่า
SAFe แนะนำการไหลของมูลค่าอย่างต่อเนื่องโดยการจำกัดจำนวนงานที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ (WIP) ลดขนาดของงานในแต่ละครั้ง และจัดการความยาวของคิว นอกจากนี้ยังแนะนำให้กำจัดความไม่มีประสิทธิภาพและความซ้ำซ้อนโดยใช้แม่แบบแบบ Agileและกระดาน Kanban เพื่อรักษาจังหวะความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอ กลยุทธ์เหล่านี้จะช่วยปรับปรุงการไหลของงานและเร่งการเสร็จสิ้นโครงการ
ปรับจังหวะให้สอดคล้องและประสานกัน
SAFe ช่วยให้ทีมต่างๆ มีความสอดคล้องและทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพด้วยจังหวะการทำงานที่สม่ำเสมอซึ่งเรียกว่า "จังหวะการทำงาน" ซึ่งรวมถึงกิจกรรมต่างๆ เช่น การวางแผนสปรินต์ การทบทวนสปรินต์ และการทบทวนย้อนกลับสปรินต์ในช่วงเริ่มต้นและสิ้นสุดของทุกสปรินต์หรือรอบการทำงาน นอกจากการทำงานร่วมกันและการประสานงานแล้ว จังหวะการทำงานยังช่วยระบุโอกาสทางธุรกิจหรือช่องว่างสำหรับการพัฒนาอีกด้วย
ปลดล็อกแรงจูงใจภายใน
ผู้นำที่ดำเนินการปรับใช้ระบบ Agile ในวงกว้างต้องพยายามปลดล็อกแรงจูงใจภายในของพนักงานที่ทำงานด้านความรู้ ซึ่งสามารถทำได้โดยการเสนอค่าตอบแทนที่น่าสนใจ การให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ การมอบความรับผิดชอบในโครงการ และการให้รางวัลแก่ความเป็นเลิศ
กระจายอำนาจการตัดสินใจ
SAFe ส่งเสริมการพัฒนาทีมที่จัดระเบียบตนเองและมีความเป็นอิสระ การกระจายอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวข้องกับการให้อำนาจแก่ทีมข้ามสายงานเหล่านี้ในการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว มีผลกระทบ และมีความสำคัญต่อเวลา โดยไม่ต้องรอการอนุมัติจากผู้นำ การให้อำนาจแก่ทีมของคุณในระดับรากหญ้าจะทำให้ธุรกิจของคุณมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
จัดระเบียบโดยยึดคุณค่า
หลักการปรับขนาดแบบ Agile นี้ให้ความสำคัญกับคุณค่าที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางของการดำเนินงานและการตัดสินใจทางธุรกิจทั้งหมด SAFe กำหนดระบบและกระบวนการที่มุ่งเน้นการส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าและตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของพวกเขา
คุณภาพที่ติดตั้งมาพร้อม
แม้ว่า SAFe จะให้ความสำคัญกับการส่งมอบคุณค่าอย่างรวดเร็ว แต่ก็ไม่ได้ลดความสำคัญของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ลง การมุ่งเน้นคุณภาพถูกฝังอยู่ใน SAFe ด้วยกลไกการประเมินและตรวจสอบคุณภาพที่แข็งแกร่งในกระบวนการดำเนินโครงการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จะได้รับการปล่อยให้ลูกค้าใช้ได้ก็ต่อเมื่อผ่านการตรวจสอบคุณภาพเหล่านี้ในทุกจุดตรวจสอบเท่านั้น
ประโยชน์ของการใช้กรอบการทำงานแบบสเกลล์อไจล์ในองค์กรของคุณ
ตอนนี้ที่คุณมีความเข้าใจอย่างมั่นคงเกี่ยวกับ SAFe และหลักการพื้นฐานของมันแล้ว มาดูกันว่ามันมีคุณค่าอะไรให้กับองค์กรของคุณบ้าง นี่คือประโยชน์บางประการของ SAFe:
ความสามารถในการขยายขนาด
SAFe เกิดขึ้นจากความต้องการในการปรับใช้แนวคิด Agile ให้สามารถรองรับความต้องการของโครงการที่ซับซ้อนได้ ด้วยเหตุนี้ ความสามารถในการปรับขนาดจึงเป็นประโยชน์หลักของมัน กรอบงานนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการขององค์กรขนาดใหญ่หรือธุรกิจที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงสูง โดยให้แนวทางที่มีโครงสร้างในการปรับใช้หลักการและวิธีปฏิบัติของ Agile ในระดับต่างๆ ทีม และสายงานคุณค่าเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
เวลาสู่ตลาดที่รวดเร็วขึ้น
SAFe ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบลีนที่เน้นการทำงานเป็นรอบและเพิ่มคุณค่าทีละน้อย การปล่อยผลิตภัณฑ์ออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยแต่ละเวอร์ชันใหม่มีประสิทธิภาพเหนือกว่าเวอร์ชันก่อนหน้า ช่วยให้ธุรกิจสามารถส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์หรือฟีเจอร์ใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น กลไกการพัฒนาและนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดที่ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วนี้ ยังช่วยสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับธุรกิจอีกด้วย
การทำงานร่วมกันที่ราบรื่นยิ่งขึ้นและการประสานงานที่เป็นเอกภาพ
การนำแบบลีนและอไจล์มาใช้ในการเป็นผู้นำช่วยให้ทีมพัฒนาต่างๆ แผนกต่างๆ และระดับต่างๆ ขององค์กรมีความเข้าใจตรงกัน โดยการเชื่อมโยง ARTs และ PI ด้วยวัตถุประสงค์ร่วมกัน SAFe ส่งเสริมความสอดคล้องระหว่างทีมที่แยกจากกัน ทำลายการทำงานแบบไซโล และปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กรทั้งหมด
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
เนื่องจาก SAFe มุ่งเน้นการส่งมอบคุณค่าและลดกิจกรรมที่สิ้นเปลือง จึงวางรากฐานสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ การปรับทีมให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และขจัดความไม่มีประสิทธิภาพช่วยให้ทีมดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น
การมีส่วนร่วมของพนักงานที่เพิ่มขึ้น
SAFe ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานโดยมอบอำนาจให้ทีมรับผิดชอบงานของตนเองและสร้างแรงจูงใจจากภายใน ส่งผลให้พนักงานมีความพึงพอใจในงานมากขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยขจัดความซ้ำซ้อนและการสูญเปล่า ซึ่งทำให้ทีมมีเวลาไปทำงานที่ท้าทายหรือซับซ้อนมากขึ้น
การปรับปรุงคุณภาพ
คุณภาพที่ฝังตัวเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญของ SAFe เพื่อให้มั่นใจในสิ่งนี้ กรอบงานนี้ใช้แนวทางปฏิบัติเช่น การพัฒนาแบบขับเคลื่อนด้วยการทดสอบ การรวมอย่างต่อเนื่อง และการตรวจสอบเป็นประจำเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพสูง มาตรการปรับปรุงคุณภาพเชิงรุกดังกล่าวช่วยลดข้อบกพร่องและปรับปรุงคุณภาพโดยรวมของผลิตภัณฑ์
ความยืดหยุ่นในการปรับตัว
SAFe ใช้วิธีการแบบวนซ้ำและเพิ่มพูนในการพัฒนาและปรับใช้ผลิตภัณฑ์หรือฟีเจอร์ การดำเนินการในรูปแบบสปรินต์ที่รวดเร็วช่วยให้ธุรกิจสามารถตอบสนองต่อสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง ความต้องการของลูกค้า หรือข้อเสนอแนะได้อย่างรวดเร็ว วัฒนธรรมของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่เกิดขึ้นช่วยให้มั่นใจว่าทีมสามารถปรับตัวให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและส่งมอบได้ตามความคาดหวัง
การลดความเสี่ยง
ลักษณะที่มีโครงสร้างของ SAFe ควบคู่ไปกับการเน้นการวางแผนและการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ช่วยให้สามารถตรวจพบและลดความเสี่ยงได้ตั้งแต่เนิ่นๆ การแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างรวดเร็วในระยะเริ่มต้นของกระบวนการพัฒนา จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาลุกลามและส่งผลกระทบต่อโครงการโดยรวม
การรับมือกับความท้าทายในการขยายขนาดของ Agile
แม้ว่า SAFe จะให้ประโยชน์มากมาย แต่ก็มีความท้าทายไม่น้อย การเตรียมตัวล่วงหน้าสามารถช่วยให้การนำไปใช้และการยอมรับ SAFe ประสบความสำเร็จได้ ในประเด็นนี้ นี่คือความท้าทายที่พบบ่อยที่ธุรกิจอาจเผชิญ:
การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
แม้ว่า SAFe จะช่วยให้ธุรกิจของคุณมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง แต่ควรคาดหวังว่าจะมีการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงนี้บ้าง ทีมงานและบุคคลที่คุ้นเคยกับวิธีการบริหารโครงการแบบดั้งเดิมและที่มีอยู่เดิมอาจไม่เปิดรับการเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายจากการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งองค์กร
วิธีแก้ไข:
- ส่งเสริมวัฒนธรรมการสื่อสารที่เปิดกว้าง
- ให้ความรู้แก่พนักงานของคุณเกี่ยวกับการนำ SAFe มาใช้และประโยชน์ที่พวกเขาจะได้รับ
- ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และยังคงผลักดันประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างแรงผลักดันสำหรับการเปลี่ยนแปลง
- ดำเนินการฝึกอบรมและโปรแกรมการปฐมนิเทศอย่างครอบคลุมเพื่อส่งเสริมการนำไปใช้ ส่งเสริมการรับรอง SAFe เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมแบบアジล
การแบ่งแยกภายในองค์กร
SAFe ให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันข้ามสายงานและข้ามขอบเขต เพื่อสนับสนุนสิ่งนี้ ธุรกิจจำเป็นต้องทำลายกำแพงระหว่างแผนก อย่างไรก็ตาม ธุรกิจแบบดั้งเดิมที่มีระบบเก่าอาจมีการเก็บข้อมูลแบบแยกส่วนที่ฝังรากลึกในแต่ละแผนกและทีม ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการนำ SAFe ไปใช้
วิธีแก้ไข:ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเพื่อรวมข้อมูลให้เป็นศูนย์กลางและขจัดปัญหาการทำงานแบบแยกส่วน นอกเหนือจากการจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพแล้วเครื่องมือการจัดการโครงการยังสามารถส่งเสริมการทำงานร่วมกันโดยนำบุคคลจากทีมและแผนกต่างๆ มาทำงานบนแพลตฟอร์มเดียวกัน
การจัดการการพึ่งพา
เมื่อจำนวนทีมเพิ่มขึ้น ความซับซ้อนของงานและกิจกรรมพื้นฐานก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย แม้ว่าจะสามารถขยายขอบเขตการดำเนินงานได้ แต่การจัดการความพึ่งพาซึ่งกันและกันอาจกลายเป็นเรื่องยากขึ้น นอกจากนี้ ความพึ่งพาเหล่านี้ยังต้องได้รับการประสานงานเพื่อให้มั่นใจว่ามีการส่งมอบงานที่สอดคล้องกัน หากไม่สามารถดำเนินการได้ อาจทำให้เกิดความล่าช้าและกลายเป็นอุปสรรคต่อการส่งมอบงานอย่างต่อเนื่อง
วิธีแก้ไข:
- กำหนดเวลาการประชุมวางแผน PIเป็นประจำเพื่อระบุและจัดการการพึ่งพา
- เสริมพลังให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันและตัดสินใจได้ด้วยตนเอง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการพึ่งพาซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้า
- จัดกิจกรรมสปรินต์เป็นประจำเพื่อติดตามและตรวจสอบความคืบหน้า รวมถึงบริหารจัดการปัจจัยที่ขึ้นต่อกัน
ปัญหาการขยายขนาด
แม้ว่า SAFe จะมีระดับการนำไปใช้ถึงสี่ระดับ แต่การปรับขนาดการปฏิบัติแบบ Agile นั้นสามารถทำได้เพียงภายในขนาดที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น ทั้งนี้ ทั้งนี้ สิ่งที่อาจเหมาะกับทีมขนาดเล็กอาจไม่สามารถนำไปใช้ได้โดยตรงในกรณีที่มีการนำไปใช้ในระดับใหญ่
วิธีแก้ไข:
- ใช้ประโยชน์จาก ARTs เพื่อจัดการทีมขนาดใหญ่และขยายขนาดเป็นขั้นตอนเล็กๆ ทีละน้อย
- กำหนดเกณฑ์มาตรฐานเพื่อเพิ่มระดับ SAFe ต่อไป เช่น การเปลี่ยนผ่านไปยังระดับ Large Solution เมื่อคุณมี ART ตั้งแต่สิบทีมขึ้นไป
- ตรวจสอบโครงสร้างองค์กรอย่างต่อเนื่องและปรับเทคนิคการขยายขนาดตามผลลัพธ์และข้อเสนอแนะ
การให้ความสำคัญกับกระบวนการมากเกินไป
SAFe ใช้วิธีการที่มีโครงสร้างในการดำเนินกระบวนการทางธุรกิจ แม้ว่าการมุ่งเน้นที่กระบวนการดังกล่าวจะช่วยปรับปรุงผลลัพธ์ได้ แต่การยึดมั่นในกระบวนการเหล่านี้อย่างเคร่งครัดเกินไปก็อาจขัดขวางความร่วมมือและความสามารถในการปรับตัวได้เช่นกัน
วิธีแก้ไข:
- ส่งเสริมแนวคิดที่คล่องตัวโดยเน้นความยืดหยุ่นมากกว่าความเข้มงวด
- ส่งเสริมให้ทีมสำรวจหาสาเหตุเบื้องหลังของกระบวนการ เพื่อที่พวกเขาจะสามารถหลุดพ้นจากกรอบที่ขับเคลื่อนด้วยกระบวนการและเสนอแนวทางการทำงานที่มีนวัตกรรมและสอดคล้องกับบริบท
การรักษาการสื่อสาร
การสื่อสารเป็นรากฐานสำคัญของ SAFe การสื่อสารที่ไม่ดีระหว่างทีม ผู้นำ ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและทำให้ทุกอย่างตกอยู่ในความเสี่ยง การสื่อสารที่ผิดพลาดใดๆ สามารถคุกคามความสอดคล้องและส่งผลต่อผลลัพธ์ได้
วิธีแก้ไข: เครื่องมือการจัดการโครงการสามารถอำนวยความสะดวกในการสื่อสารแบบซิงโครนัสและอะซิงโครนัส
วิธีการนำกรอบการทำงานแบบ Agile มาปรับใช้ในระดับที่ขยายได้
การนำ SAFe ไปใช้เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ที่คิดมาอย่างดีและมีเจตนาชัดเจนหลายประการ ตั้งแต่การจัดตั้งทีมสครัมไปจนถึงการจัดการพอร์ตโฟลิโอกอย่างเต็มรูปแบบ นั่นคือสิ่งที่ต้องจัดการมากมาย
โชคดีที่การจัดการโครงการบน ClickUpเป็นตัวเร่งที่ช่วยเร่งและทำให้การเปลี่ยนผ่านนี้ราบรื่นขึ้น นี่คือภาพรวมของวิธีการที่มันทำสิ่งนี้:
การจัดการงาน
ด้วยความสามารถในการจัดการงานที่ทรงพลังClickUp ช่วยให้ทีมที่มีความคล่องตัวสามารถวางแผน ติดตาม และดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน PI หรือการจัดการงานค้าง ทีมสามารถมองเห็นภาพรวมของงานและติดตามความคืบหน้าได้ผ่านแดชบอร์ดเดียว
มุมมองหลายแบบ
มุมมองที่แตกต่างกันของ ClickUpแสดงรายละเอียดโครงการผ่านพารามิเตอร์ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ซึ่งช่วยสร้างโครงสร้างให้กับสภาพแวดล้อมที่ยืดหยุ่นและส่งเสริมการทำงานร่วมกัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้กระดาน Kanban สำหรับมุมมองระดับทีม แผนภูมิ Gantt สำหรับการวางแผนการปล่อยและการวิ่งสปรินต์ กระดานไวท์บอร์ดสำหรับการทดสอบ และอื่นๆ อีกมากมาย แต่ละมุมมองจะนำเสนอแง่มุมใหม่และข้อมูลเชิงลึกในกระบวนการพัฒนา
ความร่วมมือ
เมื่อพูดถึงการทำงานร่วมกัน ClickUp คือแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมที่มีขนาดและความสามารถต่างกันในการทำงานร่วมกัน ด้วย ClickUp Docs ทีมสามารถแชร์ไฟล์และเอกสารระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดและขจัดปัญหาการทำงานแบบแยกส่วนในแต่ละแผนก ในขณะเดียวกัน การสื่อสารแบบเรียลไทม์ผ่านการส่งข้อความทันที ความคิดเห็น การมอบหมายงาน ฯลฯ ช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การพึ่งพาของงาน
การจัดการโครงการ SAFe ให้ความสำคัญกับการจัดการการพึ่งพาซึ่งสามารถทำได้ด้วย ClickUp คุณสมบัติของ ClickUp เช่น ไทม์ไลน์และสวิมเลน ช่วยชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างงานและกิจกรรมต่างๆ การมองเห็นเช่นนี้ทำให้ง่ายต่อการประสานงานการพึ่งพาและจัดลำดับความสำคัญของงานต่างๆ เพื่อจัดการการไหลของมูลค่าที่ไม่หยุดชะงัก
สถานะที่กำหนดเอง
ClickUp ช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดสถานะที่กำหนดเองได้เพื่อให้เหมาะกับกระบวนการทำงานตามคำศัพท์ของ SAFe และขั้นตอนที่กำหนดไว้ ตามนั้นทีมพัฒนาสามารถปรับแต่งสถานะของโครงการเป็น "อยู่ในแผน PI" "ถูกบล็อกโดยความพึ่งพา" "พร้อมตรวจสอบ" เป็นต้น และสอดคล้องกับกระบวนการของ SAFe นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถติดตามความคืบหน้าให้สอดคล้องกับกิจกรรมและเป้าหมายของ SAFe ได้
แม่แบบ
ด้วย ClickUp ผู้ปฏิบัติงานด้าน Agile จะไม่ต้องเสียเวลาคิดค้นสิ่งใหม่ซ้ำอีกต่อไป คุณจะพบกับคลังแม่แบบการจัดการโครงการแบบ Agile บน ClickUpที่สามารถปรับแต่งได้ 100% ให้ตรงตามข้อกำหนดของโครงการ เพียงปรับแต่งเล็กน้อย คุณก็พร้อมที่จะนำสภาพแวดล้อม SAFe มาใช้จริงได้แล้ว!
เราได้เพียงเริ่มต้นสัมผัสถึงวิธีที่ ClickUp สนับสนุนการนำไปใช้ของ SAFe เท่านั้น เครื่องมือการจัดการโครงการแบบครบวงจรนี้ช่วยในการวางแผน การประสานงาน และการสื่อสารของทีมที่มีความคล่องตัว ไม่เพียงแต่ ClickUp ช่วยต่อสู้กับความท้าทายในการนำไปใช้ของ SAFe เท่านั้น แต่ยังมอบเครื่องมือเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของ SAFe อีกด้วย
อาจกล่าวได้ว่าการนำ ClickUp มาใช้คือทางลัดสู่การนำ SAFe ไปใช้อย่างประสบความสำเร็จ
ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ ClickUp ช่วยทำให้ SAFe เป็นจริง
คำถามที่พบบ่อย
1. Scaled Agile Framework (SAFe) คืออะไร?
Scaled Agile Framework (SAFe) เป็นกรอบการทำงานแบบ Agile ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถนำหลักการ Agile และ Lean ไปใช้ในโครงการขนาดใหญ่ได้ กรอบการทำงานนี้ช่วยให้ธุรกิจมองข้ามการทำงานเป็นทีมเดี่ยวเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ใหญ่กว่า
2. SAFe เปรียบเทียบกับกรอบการทำงานแบบ Agile อื่นๆ อย่างไร?
ต่างจาก Kanban และ Scrum ที่เน้นความสามารถในระดับทีม SAFe ให้ความสำคัญกับความสามารถในการปรับขนาดและการจัดแนวที่สอดคล้องกัน โดยใช้หลักการของลีน-アジล, บทบาท, พิธีกรรม, ระยะสำคัญ, เป็นต้น เพื่อแก้ไขปัญหาขององค์กรขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังใช้โครงสร้างองค์กรแบบลำดับชั้นสี่ระดับเพื่อประสานงานและนำทีมที่ต่างกันให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
3. ฉันจะนำ SAFe ไปใช้ในองค์กรของฉันได้อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ?
การนำ SAFe ไปใช้ต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบและความมุ่งมั่นในระดับองค์กร การดำเนินการจะมีผลผ่านขั้นตอนต่างๆ เช่น:
- การได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก
- การฝึกอบรมและการปฐมนิเทศพนักงาน
- ดำเนินโครงการนำร่องเพื่อทดสอบการนำ SAFe มาใช้ในระดับขนาดเล็ก
- การกำหนดกระแสคุณค่า
- การสร้างทีมข้ามสายงาน (ARTs)
- การดำเนินการวางแผน PI
- การนำการจัดการพอร์ตโฟลิโอกลางมาใช้
- การรวบรวมข้อเสนอแนะและปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม
- การใช้เครื่องมือการจัดการโครงการเพื่อการนำไปใช้ SAFe อย่างเต็มรูปแบบ