จัดแนวผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณให้สอดคล้องกับ 10 เครื่องมือซอฟต์แวร์วางแผน PI ที่ดีที่สุด

การสื่อสารทีมที่ราบรื่น, วิสัยทัศน์ร่วม, และการประสานงานทีมเป็นแนวทางปฏิบัติแบบอไจล์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะนำมาใช้ การแล่นเรือผ่านน่านน้ำโครงการที่ขรุขระอาจกลายเป็นเรื่องยากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะเมื่อคุณกำลังจัดการแผนการปล่อยขนาดใหญ่และไม่สามารถทำให้ทีมข้ามสายงานมารวมตัวกันเพื่อหารือเกี่ยวกับความก้าวหน้าและงานค้างได้
โชคดีที่ทีมที่ปฏิบัติตามScaled AgileFramework (SAFe) ทันสมัยสามารถใช้การวางแผนโปรแกรมอินคริเมนต์ (PI) เพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างมีกลยุทธ์ได้ การวางแผน PI เปรียบเสมือนกิจกรรมสปรินท์ระยะยาวที่ช่วยขจัดอุปสรรคระหว่างแผนกและปรับทีมให้สอดคล้องกันภายใน Agile Release Train (ART) 🚂
การจัดกิจกรรม PI planningจะง่ายขึ้นเมื่อมีซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม ในคู่มือฉบับสมบูรณ์นี้ เราจะเจาะลึกถึงความซับซ้อนของเครื่องมือวางแผนPI และสำรวจตัวเลือกผลิตภัณฑ์ยอดนิยม 10 อันดับ เพื่อเร่งกระบวนการตัดสินใจของคุณ อ่านต่อได้เลย!
ซอฟต์แวร์การวางแผน PI คืออะไร?
การวางแผน PI (Program Increment) เป็นกิจกรรมแบบร่วมมือที่มีระยะเวลาจำกัด (timebox) ซึ่งจัดขึ้นทุก 8-12 สัปดาห์ โดยมีสมาชิกทุกคนในทีม Agile มารวมตัวกันเพื่อวางแผนและจัดลำดับความสำคัญของงานที่เกี่ยวข้องกับ Program Increment ที่กำลังจะเกิดขึ้นสำหรับ Agile Release Train กิจกรรมนี้นำโดยScrum Master และโดยปกติจะประกอบด้วยการประชุมทีมแบบพบหน้ากันเต็มวันสองวัน
ซอฟต์แวร์วางแผน PI เป็นเครื่องมือแบบ Agileที่ช่วยให้การจัดระเบียบ PI ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถช่วยคุณ เตรียมการสำหรับการประชุมทั้งแบบเสมือนจริงหรือแบบตัวต่อตัว พร้อมคุณสมบัติที่ช่วยเสริมกลยุทธ์การสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกิจของคุณ และกำหนดเป้าหมาย PIที่ตกลงร่วมกันและตัวชี้วัดความสำเร็จสำหรับแต่ละแผนกหรือตามความต้องการของทีมคุณ
เป้าหมายหลักของเครื่องมือนี้คือการรวมศูนย์กระบวนการทบทวนเป้าหมายเก่า สร้างเป้าหมายใหม่ กำหนดความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วม และจัดลำดับความสำคัญ เพื่อช่วยให้ธุรกิจเติบโตในระดับที่สูงขึ้น 🌻
คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือวางแผน PI?
นี่คือคุณสมบัติและความสามารถบางประการที่ควรพิจารณา ก่อนลงทุนในเครื่องมือวางแผน PI:
- ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้: มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย รองรับผู้ใช้จากทุกแผนก โดยไม่คำนึงถึงความรู้ทางเทคนิค
- ตัวเลือกการร่วมมือ:รองรับการร่วมมือแบบเรียลไทม์ด้วยคุณสมบัติเช่นกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล, การแก้ไขเอกสารร่วมกัน, หัวข้อการหารือ, และการกล่าวถึง
- การวางแผนการพึ่งพา: รับประกันประสิทธิภาพของทีมข้ามสายงานโดยช่วยในการทำแผนที่การพึ่งพาและช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นในสภาพแวดล้อมที่คล่องตัวในกิจกรรมการวางแผน PI
- การรายงาน: สามารถสร้างรายงานและข้อมูลเชิงวิเคราะห์ที่ช่วยให้ทีมติดตามความคืบหน้าผ่านตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก(KPIs) และระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงในระหว่างพิธีการวางแผน PI
- การผสานรวม: การผสานรวมอย่างราบรื่นกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่ทีมใช้งานอยู่แล้ว เช่นJira, Azure DevOps,Confluence และSlack ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสนทนา
- ความโปร่งใส: ส่งเสริมการมองเห็นตั้งแต่ต้นจนจบโดยไม่รบกวนกระบวนการที่มีอยู่ ช่วยให้ทีมดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ ระยะเวลาและผลลัพธ์ที่ชัดเจนเดียวกัน เพื่อให้เข้าใจวัตถุประสงค์ของ PI
10 เครื่องมือวางแผน PI ที่ดีที่สุดเพื่อสนับสนุนเฟสโครงการถัดไปของคุณ!
เราได้สำรวจเครื่องมือวางแผน PI ทั้งระดับเริ่มต้นและระดับสูง และคัดเลือกตัวเลือกที่แข็งแกร่ง 10 รายการมาให้แล้ว รายการที่คัดสรรโดยผู้เชี่ยวชาญของเรามาพร้อมกับการรีวิวและคะแนนที่ชัดเจนเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล! 😇
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่หลากหลาย รองรับวิธีการพัฒนาแบบ Agile และมีชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมซึ่งทำให้กิจกรรมการวางแผน PI ประสบความสำเร็จ
ชุดเครื่องมือ Agile ของ ClickUpเป็นโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับทีม Agile ทุกขนาด ด้วยคุณสมบัติที่ติดตั้งมาในตัว เช่น การรายงานสปรินต์,แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์,กระดานคัมบังเพื่อติดตามวงจรการเพิ่มประสิทธิภาพ, และการจัดการความสามารถของทีม
ClickUp จัดเตรียมมุมมองมากกว่า15 แบบเพื่อสนับสนุนการวางแผน PI สำหรับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ตั้งแต่แนวคิดจนถึงการเปิดตัว เพื่อให้คุณได้สัมผัส คุณสามารถใช้มุมมองปฏิทินเพื่อกำหนดเวลาการประชุม PI ตามความพร้อมของทีม หรือไปที่มุมมองปริมาณงาน เพื่อวางแผนการพึ่งพาและกระบวนการทำงานสำหรับเฟสการพัฒนาถัดไป
ทำให้เซสชัน PI ของคุณมีประสิทธิผลด้วยฟีเจอร์การทำงานร่วมกันอันหลากหลายของ ClickUp ที่รองรับการสื่อสารแบบเรียลไทม์และแบบอะซิงโครนัส แท็กสมาชิกจากแผนกอื่นและใช้เธรดความคิดเห็นที่โปร่งใสเพื่อสร้างแผนงานที่สะสมและประสานงานกันได้ดีสำหรับทุกสปรินต์ 🏃
ต้องการเครื่องมือศูนย์กลางสำหรับการระดมความคิดระหว่างกิจกรรม PI หรือไม่? ใช้ClickUp Whiteboards! ด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย แผ่นงานรองรับการไหลของความคิดจากสมาชิกทีมหลายคนในเวลาเดียวกัน ไม่ว่าคุณจะกำลังแยกย่อยโครงการที่ซับซ้อนหรือทำแผนผังกระบวนการ
เพื่อประหยัดเวลาในระหว่างกิจกรรม PI ที่ยาวนานให้ใช้เทมเพลตการวางแผน PI ของ ClickUp! มันช่วยให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นคำแถลงวิสัยทัศน์ของตนได้ทันที ทำให้สามารถทำงานให้สอดคล้องกันได้ บนกระดานไวท์บอร์ดหลัก คุณจะได้รับกระดานสนทนาที่กำหนดไว้แล้ว ได้แก่ ทีม, โปรแกรม, วาระการประชุม, และ ROAM (ย่อมาจาก resolved, owned, accepted, หรือ mitigated risks) สำหรับการวางแผนที่ยืดหยุ่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การวางแผน PI ที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกัน
- ไวท์บอร์ดและแผนผังความคิดสำหรับการระดมสมองแบบไร้ดีเลย์
- แม่แบบสำหรับการวางแผนPI และการวางแผนสปรินต์
- การผสานการทำงานมากกว่า 1,000 รายการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- เปิดใช้งานความสามารถในการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำ
- ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับรอบการเพิ่ม
- รายงานและการวิเคราะห์เพื่อติดตามความก้าวหน้า
- ระบบติดตามเวลาแบบเนทีฟเพื่อให้การประชุมกระชับและตรงประเด็น
- มุมมอง ClickUpสำหรับการวางแผน PI แบบยืดหยุ่น
- การติดตามเป้าหมายและหมุดหมายอย่างง่ายดาย
- คลิกอัพ ด็อกส์เพื่อบันทึกงานค้างและแผนที่เสนอไว้ในที่เดียว
- แชทใน ClickUpสำหรับการสื่อสารแบบเรียลไทม์
- ใช้ ClickUp AIเพื่อสรุปวาระการวางแผน PI และบันทึกการประชุม
- รองรับการใช้งานหลายอุปกรณ์
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
- แอปพลิเคชันมือถืออาจขาดความลื่นไหลเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5/Workspace ต่อเดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (9,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. การฟื้นตัวโดย Broadcom
ซอฟต์แวร์ Rally ของ Broadcom ซึ่งเดิมรู้จักในชื่อ CA Agile Central เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบ Agileบนคลาวด์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานที่ราบรื่นไม่มีสะดุด แพลตฟอร์มนี้มอบโซลูชันที่สอดคล้องกันสำหรับการซิงโครไนซ์แบบเรียลไทม์ของการวางแผน PI ของคุณข้ามหลายทีม
โดยใช้หน้าการวางแผนกำลังการผลิต คุณสามารถสร้าง สถานการณ์สมมติ ได้อย่างง่ายดาย และจัดการกับอุปสรรคที่เกี่ยวข้องผ่านการตรวจสอบความเสี่ยงแบบเรียลไทม์ เมื่อ PI ของคุณเสร็จสมบูรณ์ Rally จะให้มุมมองที่ชัดเจนและครอบคลุมของงานค้างที่เหลืออยู่แก่คุณ
โดยรวมแล้ว คุณสามารถใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติที่หลากหลายของมันได้อย่างราบรื่นเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีประโยชน์ของการประชุมแบบพบหน้า ช่วยส่งเสริมความรู้สึกของการอยู่ร่วมกันแม้ในสภาพแวดล้อมที่กระจายตัว 💛
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการแข่งขันแรลลี่
- สนับสนุนการวางแผน PI สำหรับองค์กร
- การวิเคราะห์สถานการณ์สมมติ
- มุมมองที่ครอบคลุมของงานค้างของคุณ
- ภาพรวมความเสี่ยงของโปรแกรมแบบเรียลไทม์
- หมุดหมายภายใน Rally สำหรับติดตามผลงานโดยรวมหรือสิ่งที่ทีมจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อให้ประสบความสำเร็จในแนวทาง Agile แบบขยายขนาด
ข้อจำกัดของการชุมนุม
- คุณสมบัติที่หลากหลายและตัวเลือกที่สามารถปรับแต่งได้อาจทำให้การประชุมวางแผน PI รู้สึกท่วมท้น
- ราคาของมันอาจเป็นปัจจัยจำกัดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ
การกำหนดราคาแบบแรลลี่
- ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ—กรุณาติดต่อ Broadcom เพื่อขอข้อมูลราคาที่ถูกต้อง
คะแนนและรีวิวการชุมนุม
- G2: 3. 9/5 (160+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
3. การวางแผน PIP
PIPlanning. io หรือ PIPlanning ให้บริการที่เรียบง่ายสำหรับการจัดกิจกรรมการวางแผน PIจากระยะไกล เครื่องมือนี้ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการทำงานร่วมกันใน SAFe และโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีประโยชน์สำหรับวิศวกรทีมระบบ (STEs) และวิศวกรขบวนการปล่อย (RTEs) ช่วยให้พวกเขาสามารถดำเนินกิจกรรมของตนได้โดยไม่มีการรบกวนด้านโลจิสติกส์
RTE Cockpit ของแพลตฟอร์มนี้ช่วยให้การเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมการวางแผน PI ใด ๆ ง่ายขึ้นผ่านอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย การออกแบบที่ใช้งานง่ายนี้ช่วยให้ทีมสามารถจัดการงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงเวลาพัก และทำให้ผู้เข้าร่วมทุกคนเตรียมพร้อมอย่างดี
ด้วยฟีเจอร์ Pointer คุณสามารถเน้นองค์ประกอบเฉพาะใด ๆ ได้อย่างง่ายดายในระหว่างการประชุมออนไลน์และช่วยให้เพื่อนร่วมงานของคุณค้นหาบริบทที่เกี่ยวข้องได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถผสานรวมแพลตฟอร์มกับเครื่องมือ ALM (Application Lifecycle Management) หลายตัว เช่น Jira และ Microsoft Azure ได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ PIPlanning
- เครื่องมือที่เน้น SAFe
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายสำหรับการวางแผน PI ที่ประสบความสำเร็จ
- RTE Cockpit สำหรับการวางแผนเชิงโครงสร้าง
- เสนอการผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ
- การจัดสรรกำลังการผลิตเพื่อรักษาสัดส่วนที่สมดุลระหว่างฟีเจอร์ใหม่และหนี้ทางเทคนิค
ข้อจำกัดในการวางแผน PIP
- ไม่มีแผนฟรีหรือทดลองใช้
- มีให้บริการเฉพาะในรูปแบบโซลูชันบนคลาวด์เท่านั้น ซึ่งอาจไม่เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการเวอร์ชันติดตั้งภายในองค์กร
การกำหนดราคา PIPlanning
- มาตรฐาน: $875/ผู้ใช้ต่อปี
- พรีเมียม: $1,050/ผู้ใช้ต่อปี
- องค์กร: 1,400 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อปี
การจัดอันดับและรีวิว PIPlanning
- ยังไม่มีรีวิว
4. เคนดิส
เคนดิสมีโซลูชันแบบองค์รวมเพื่อตอบสนองความต้องการในการวางแผนและติดตามของคุณ โดยนำเสนอพื้นที่เสมือนจริงที่ทีมข้ามสายงานสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นในโครงการวางแผน PI ของพวกเขา
ด้วยการนำข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI อัตโนมัติมาใช้ คุณสามารถติดตามและจัดการการพึ่งพา ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในวัตถุประสงค์ของโครงการ และระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ ด้วย Scrum OF Scrums คุณสามารถบันทึกการสนทนาทั้งหมดที่ผ่านมาได้อย่างง่ายดาย รวมถึงเพิ่มไฮไลท์และประเด็นที่ต้องดำเนินการเพื่อทบทวนในการประชุมครั้งต่อไป
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ Kendis คือการสนับสนุนลูกค้าโดยเฉพาะ ตามความคิดเห็นทั่วไป ทีมสนับสนุนมีความสามารถในการเข้าใจปัญหาของคุณได้ทันที และแนะนำคุณผ่านกระบวนการจนกว่าปัญหาของคุณจะได้รับการแก้ไขอย่างน่าพอใจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของเคนดิส
- ปรับปรุงการแสดงภาพการพึ่งพาข้ามทีมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นผ่านทางการแจ้งเตือนที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- คุณสมบัติ Scrum OF Scrums จัดระเบียบเซสชันที่ผ่านมาและที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างมีกลยุทธ์
- การตรวจสอบไทม์ไลน์ที่สามารถปรับแต่งได้ตามข้อมูลของเป้าหมาย
- การติดตามหลายขบวนการปล่อยซอฟต์แวร์พร้อมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
- การผสานการทำงานทันทีกับ Atlassian Jira และ Microsoft Azure DevOps
ข้อจำกัดของเคนดิส
- อาจต้องการการผสานการทำงานเพิ่มเติมสำหรับกระบวนการวางแผนและเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของทุกทีม
- อินเทอร์เฟซจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยเพื่อการนำทางที่ง่ายขึ้น
การกำหนดราคาของ Kendis
- คลาวด์พื้นฐาน (Amazon AWS): $8/ผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียมคลาวด์ (Amazon AWS): $14/ผู้ใช้ต่อเดือน
- Enterprise PRO (โฮสต์เอง): $15/ผู้ใช้ต่อเดือน
- แพลตฟอร์มองค์กร (คลาวด์และโฮสต์เอง): $23/ผู้ใช้ต่อเดือน
*ราคาทั้งหมดอ้างอิงตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของเคนดิส
- G2: 4. 2/5 (น้อยกว่า 10 รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (น้อยกว่า 10 รีวิว)
5. แพลนวิว
ชุดโปรแกรม AgilePlace ของ Planview ช่วยเสริมสร้างวิธีการทำงานแบบ Agile และ Leanด้วยการนำเสนอคุณสมบัติหลากหลายที่ช่วยให้คุณวางแผน ดำเนินการ ตรวจสอบ และจัดสรรงบประมาณโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถขยายขนาดได้อย่างรวดเร็วในขณะที่ยังคงรักษาความร่วมมือข้ามสายงานได้อย่างแข็งแกร่ง
Planview เชื่อมโยงองค์ประกอบต่าง ๆ ของการส่งมอบอย่างราบรื่น โดยผสานรวมทุกขั้นตอนตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการปรับปรุง เพื่อมอบมุมมองที่ครอบคลุมของภูมิทัศน์เทคโนโลยีของคุณ
ด้วยการผสานการทำงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าโดยไม่ต้องเขียนโค้ดกว่า 60 แบบ คุณสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือจัดการงานยอดนิยมที่ใช้ใน Agile, DevOpsและการทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย เช่นเดียวกับ ClickUp นี่คืออีกหนึ่งแพลตฟอร์มในรายการของเราที่ใช้ผืนผ้าใบและไวท์บอร์ดเสมือนจริงเพื่อช่วยให้ทีมระดมความคิดในการวางแผนแบบทีละขั้นตอน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Planview
- นำเสนอภาพรวมที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้สำหรับกระบวนการวางแผน PI
- การรวมวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKRs)อย่างไร้รอยต่อสำหรับแต่ละช่วง
- ตัวชี้วัดร่วมเพื่อการส่งมอบที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันในตัว เช่น กระดานไวท์บอร์ด
- การเชื่อมต่อมากกว่า 60 รายการ
ข้อจำกัดของ Planview
- การกำหนดค่าการจัดการงบประมาณอาจเป็นเรื่องท้าทาย
- แดชบอร์ดรายงานสามารถทำได้ดีขึ้นด้วยข้อมูลเชิงลึกที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ราคาของ Planview
- ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ—กรุณาติดต่อ Planview เพื่อขอข้อมูลราคาที่ถูกต้อง
คะแนนและรีวิวของ Planview
- G2: 4. 1/5 (350+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
6. มิโร
Miro มอบกรอบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสำหรับการวางแผนโครงการให้กับทีมทั้งแบบออนไซต์และรีโมต แพลตฟอร์มนี้อ้างว่าสามารถประหยัดเวลาได้ถึงเจ็ดชั่วโมงต่อหนึ่งเซสชันการวางแผน! ⏲️
Miro มอบพื้นที่กลางสำหรับการแบ่งปันวิสัยทัศน์ของคุณและทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน คุณสามารถมองเห็นการพึ่งพาอาศัยกันทั้งหมดสำหรับรอบการพัฒนาถัดไปและขอความคิดเห็นเกี่ยวกับระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้ได้นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกในการเปิดใช้งาน โหมดส่วนตัว เพื่อรวบรวมความคิดเห็นอย่างเป็นส่วนตัวมากขึ้น
เทมเพลตการวางแผน PI ของ Miro มอบวิธีการที่มีโครงสร้างให้กับทีมในการติดตามหมุดหมายและการทำซ้ำ โดยให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของฟีเจอร์ ความพึ่งพา และตัวชี้วัดสำคัญต่างๆ กระดาน ROAM ช่วยให้ทีมสามารถระบุความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อแผนงานได้อย่างเชิงรุก ในทางกลับกัน กระดานทีมช่วยให้มั่นใจว่าแต่ละทีมมีแผนงานที่ชัดเจนสำหรับการทำซ้ำ งาน และเป้าหมายในอนาคต
คุณสมบัติเด่นของ Miro
- โซลูชันแบบอไจล์ที่ครอบคลุมสำหรับการวางแผน PI
- ให้การร่วมมือแบบไม่ต่อเนื่องอย่างไร้รอยต่อ
- การเก็บข้อมูลความคิดเห็นแบบไม่ระบุตัวตน
- แผนผังงานและแผนที่การเดินทางพร้อมใช้งานเพื่อวางแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ
- กระดานคัมบังที่ยืดหยุ่นและคล่องตัว พร้อมด้วยบัตร Jira และตารางที่ผสานรวมอย่างสมบูรณ์
ข้อจำกัดของ Miro
- มีรายงานว่าประสิทธิภาพลดลงเมื่อใช้งานโดยสมาชิกหลายคน
- อาจไม่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
ราคาของ Miro
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
คะแนนและรีวิวของมิโร
- G2: 4. 8/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,300+ รีวิว)
7. Figma
Figmaเป็นแพลตฟอร์มการออกแบบครบวงจรที่แก่นแท้ของมัน แต่ยังมี FigJam เป็นโซลูชันไวท์บอร์ดที่ครอบคลุมสำหรับการประชุมทีมและการสนทนาที่สอดคล้องกัน ภายใน FigJam คุณจะพบกับ เทมเพลตการวางแผน PI ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการกำหนดวาระการประชุม แผนงานแบบอไจล์ และแผนปฏิบัติการ
คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อประสานงานงานอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างหลายทีม ช่วยให้การเชื่อมต่อราบรื่นตลอดช่วงการวางแผน
มันทำหน้าที่เป็นกระดานวางแผนที่แผนกต่างๆ มารวมตัวกันเพื่อรับมือกับโครงการต่างๆ ด้วยแนวทางที่เป็นหนึ่งเดียว ทีมงานสามารถสื่อสารและให้ข้อเสนอแนะด้วยตราประทับ, อิโมติคอน, ปฏิกิริยา, และการตบมือให้กำลังใจ ✋
ระบบการแจ้งเตือนที่มีประสิทธิภาพของ Figmaช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการทุกคนได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับความคืบหน้าและการพัฒนาของการวางแผน PI ผู้ใช้สามารถกำหนดเส้นเวลาการจัดส่งที่เป็นจริงได้อย่างง่ายดายเพื่อเริ่มต้นโครงการบนพื้นฐานที่แข็งแกร่งและรักษาทุกอย่างให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Figma
- การเขียนกระดานไวท์บอร์ดด้วย FigJam
- แม่แบบการวางแผน PI ที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ
- สนับสนุนการโต้ตอบออนไลน์หลากหลายรูปแบบ เช่นการประชุมเริ่มต้นและการประชุมแบบยืน
- ตัวเลือกในการมอบหมายงาน, กำหนดลำดับความสำคัญ, และติดตามสถานะ
ข้อจำกัดของ Figma
- ราคาอาจพิสูจน์ได้ว่ามีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับสตาร์ทอัพ
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ของ Figma อาจเรียนรู้ได้ยากในตอนแรก
ราคาของ Figma (FigJam)
- ฟรีตลอดไป
- มืออาชีพ: $3/เดือน ต่อบรรณาธิการ
- องค์กร: $5/เดือน ต่อบรรณาธิการ
- องค์กร: $5/เดือน ต่อผู้แก้ไข
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว Figma
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
- Capterra: 4. 8/5 (650+ รีวิว)
8. ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
Mural นำเสนอ กระดานวางแผน PI ออนไลน์ เป็นจุดศูนย์กลางสำหรับการวางแผนกลยุทธ์และการประสานงานร่วมกันระหว่างทีมต่างๆ โดยไม่คำนึงถึงสถานที่ตั้งของทีมเหล่านั้น ที่จริงแล้ว เครื่องมือนี้รับประกันความปลอดภัยของข้อมูลพนักงานที่อัปโหลดด้วยข้อบังคับ GDPR และ CCPA
แพลตฟอร์มนี้ยังมาพร้อมกับเทมเพลตการวางแผน PIที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า ซึ่งพร้อมใช้งานได้ทันทีและสามารถปรับแต่งได้ภายในไม่กี่นาที ช่วยให้องค์กรสามารถจัดการ ประเมิน และจัดลำดับความสำคัญของข้อเสนอแนะและรายการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้การเข้ารหัสสีและแท็ก
นอกจากนี้ พลังพิเศษในการอำนวยความสะดวกของ Mural ยังมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ตัวจับเวลา การลงคะแนนแบบไม่ระบุตัวตน และโหมดส่วนตัว เพื่อให้มั่นใจว่าทีมจะยังคงมีสมาธิและมีประสิทธิภาพระหว่างการประชุมวางแผน
จุดเด่นของภาพจิตรกรรมฝาผนัง
- สอดคล้องกับข้อบังคับ GDPR และ CCPA
- กระดานวางแผน PI และแม่แบบที่สะดวก
- เครื่องมือสำหรับผู้อำนวยความสะดวกในการประชุมเชิงปฏิบัติการและการประชุม
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันและความคิดสร้างสรรค์ด้วย Mural AI และ Microsoft 365 Copilot
ข้อจำกัดของภาพจิตรกรรมฝาผนัง
- คุณสมบัติการลงคะแนนอาจทำงานผิดปกติในบางครั้ง
- อาจไม่มีตัวเลือกในการวาดแผนผัง ซึ่งอาจจำกัดบางทีม
ราคาจิตรกรรมฝาผนัง
- ฟรีตลอดไป
- ทีม+: $9.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $17. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บรายปี
การให้คะแนนและรีวิวภาพจิตรกรรมฝาผนัง
- G2: 4. 6/5 (1,350+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (115+ รีวิว)
9. ความคล่องตัวดิจิทัล. ai (เดิมชื่อ VersionOne)
เดิมรู้จักในชื่อ VersionOne, Digital. ai Agility เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการบนเว็บที่ช่วยให้นักพัฒนา, ผู้ทดสอบ, และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ จัดการ, ติดตาม, และจัดระเบียบความพยายามในการทดสอบซอฟต์แวร์
แพลตฟอร์มมีห้องวางแผน PI ดิจิทัลที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ซึ่งรวบรวมวิสัยทัศน์ ลำดับความสำคัญของทีม วัตถุประสงค์ และรายการงานต่าง ๆ ไว้ในพื้นที่เดียวกันเพื่อการสนทนาแบบเป็นขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงฟีเจอร์เหล่านี้ได้โดยตรงจากเบราว์เซอร์ของพวกเขา
Digital. ai Agility ช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างกลยุทธ์ทางธุรกิจกับการดำเนินงานของทีม โดยรวมทุกระดับขององค์กรตั้งแต่ระดับพอร์ตโฟลิโอไปจนถึงทีมแต่ละทีม ซึ่งช่วยส่งเสริมการสื่อสาร การร่วมมือ และการมองเห็นข้อมูล เครื่องมือนี้ยังช่วยให้ทีมสามารถบริหารความเสี่ยงและได้รับข้อมูลผ่านการวิเคราะห์ตามความต้องการ
คุณสมบัติเด่นของ Digital. ai Agility
- รองรับการใช้งานกับเบราว์เซอร์หลากหลาย เช่น Firefox และ Chrome
- สนับสนุนการจัดการโครงการทุกด้าน
- สอดคล้องกับวิธีการเช่นScrum และ Kanban
- ให้บริการห้องวางแผน PI, การจัดการความเสี่ยง, และการวิเคราะห์ตามความต้องการ
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือพัฒนา
ข้อจำกัดด้านความคล่องตัวดิจิทัล. ai
- กระบวนการตั้งค่าเริ่มต้นที่ยากเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือที่ใช้งานง่ายกว่า
- อาจใช้งานยากสำหรับการสร้างกรณีทดสอบ
Digital. ai Agility ราคา
- แผนฟรี: $0
- องค์กร: $29/เดือนต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
ดิจิตอล. ai ความคล่องตัวในการให้คะแนนและรีวิว
- G2: 3. 7/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
10. สตอร์มบอร์ด
Stormboard นำเสนอระบบ backlog แบบสองทิศทางที่ช่วยลดระยะเวลาในการวางแผน PI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย การผสานการทำงานกับ Agile PI Planning ของ Stormboard คุณสามารถรวมทุกขั้นตอนของการวางแผนไว้ในพื้นที่เดียว ลดความจำเป็นในการสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันหรือบอร์ดต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา
นอกจากนี้ ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากศูนย์เมื่อพูดถึงการพัฒนาเซสชั่นวางแผนระดับสูง เนื่องจาก Stormboard มีเทมเพลตสำเร็จรูปมากมายที่ช่วยให้คุณรักษาความคิดแบบ Agile ได้
เทมเพลตเหล่านี้ครอบคลุมแง่มุมต่างๆ เช่น การทำแผนผังความคิด การทบทวนย้อนหลัง การวางแผนสปรินต์ การประเมินขนาดปัญหา กระดานความเสี่ยง/ROAM กระดานโปรแกรม/การพึ่งพา และอื่นๆ อีกมากมาย กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลยังแสดงข้อมูลเชิงลึกเพื่อช่วยให้ตัดสินใจได้ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติเด่นของ Stormboard
- โซลูชันกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
- มีตัวเลือกการผสานรวมมากมาย
- ให้บริการการเชื่อมต่อแบบสองทางแบบสดที่ไร้ปัญหา
- การซิงโครไนซ์อัตโนมัติกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Azure DevOps
ข้อจำกัดของ Stormboard
- อาจทำให้อุปกรณ์ของคุณช้าลงได้
- แม่แบบสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นในเชิงสไตล์
ราคาสตอร์มบอร์ด
- ส่วนตัว: ฟรี
- ธุรกิจ: $8. 33/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Stormboard
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 35 รายการ)
ประโยชน์ของการใช้เครื่องมือวางแผน PI
เครื่องมือวางแผน PI ที่เราได้พูดคุยกันนั้นมุ่งเน้นไปที่ทีมที่มีความคล่องตัวซึ่งมีงานมากมายที่ต้องจัดการตลอดวงจรการพัฒนา ประโยชน์ของโซลูชันเหล่านี้มีทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้
ในบรรดาประโยชน์ที่จับต้องได้มากกว่า สิ่งที่โดดเด่นได้แก่:
- การสื่อสารแบบเผชิญหน้า ระหว่างสมาชิกทีมทุกคนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- แบบแผนการวางแผนและการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการหยุดชะงักของโครงการ
- เครือข่ายสังคมที่ได้รับการพัฒนาอย่างดีเพื่อสื่อสารความต้องการของ Agile Release Train
- งานค้างที่จัดระเบียบและดูแลอย่างดี
นอกเหนือจากประโยชน์เหล่านี้ เครื่องมือวางแผน PI ยังมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มความโปร่งใสระหว่างทีม ทำให้เหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจชัดเจนอย่างที่สุด และมอบการมองเห็นเป้าหมายแบบเรียลไทม์ที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ 🕺
การวางแผน PI คือสิ่งที่ ClickUp เชี่ยวชาญ!
หากคุณกำลังลงทุนในเครื่องมือวางแผน PI การเลือกใช้โซลูชันแบบครบวงจรที่รองรับการทำงานแบบ Agile อย่าง ClickUp จะดีกว่า เพราะสามารถช่วยได้มากกว่าการประชุมและวางแผน ตั้งแต่การรวมเอกสารไว้ในที่เดียวไปจนถึงการจัดการรายละเอียดปลีกย่อยในแต่ละรอบการพัฒนา แพลตฟอร์มนี้พร้อมรองรับทุกความต้องการของคุณ!
เราขอแนะนำให้คุณลองใช้ เวอร์ชันฟรีของ ClickUpและดูว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานของคุณในตารางเวลาการส่งมอบงานได้อย่างไร! 🌈