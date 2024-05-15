15 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Jira สำหรับทีม Agile ในปี 2025

สรุปสั้น
Jira เริ่มรู้สึกหนักเกินไปกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของทีมของฉัน ฉันจึงได้สำรวจทางเลือกต่าง ๆ ที่ผสมผสานกัน—บางตัวเหมาะสำหรับ agile มากกว่า ขณะที่บางตัวยอดเยี่ยมสำหรับการติดตามงาน ในที่สุด ClickUp ก็มอบพื้นที่ทำงานที่สะอาดตาและยืดหยุ่นได้มากกว่า บล็อกนี้จะครอบคลุมสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากการเปรียบเทียบเครื่องมือเหล่านี้จากมุมมองของผู้จัดการโครงการ
Atlassian's Jira เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและเครื่องมือติดตามข้อบกพร่องที่ทีม Agile ใช้สำหรับการทำงานร่วมกันและการจัดการงาน
แม้ว่า Jira จะเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ได้รับความนิยม แต่บ่อยครั้งที่ต้องการการตั้งค่าหรือการปรับแต่งอย่างละเอียด ในปี 2021 ได้มีการแนะนำฟีเจอร์การจัดการงานเพื่อแก้ไขช่องว่างบางประการ แต่ก็ยังคงประสบปัญหาในการอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันระหว่างทีมต่าง ๆ ระหว่างกลุ่มเทคนิคและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ
ตัวอย่างเช่น ระบบค้นหาและคัดกรองของ Jira อาจมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น นอกจากนี้ ค่าบริการสมัครสมาชิกของพวกเขายังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีคุณค่าที่เพิ่มเข้ามาอย่างชัดเจน
Jira ถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึง เฉพาะ ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์เท่านั้น
ผมเคยใช้ Jira และเผชิญกับข้อบกพร่องเหล่านี้ด้วยตัวเอง สิ่งนี้ทำให้ผมร่วมกับทีมที่ ClickUp มองหาทางเลือกอื่นแทน Jira หลังจากทำการวิจัยอย่างละเอียด เราได้รวบรวมรายชื่อทางเลือกที่ดีที่สุด 15 รายการสำหรับ Jiraซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทั้งแบบเสียค่าใช้จ่ายและฟรี
ฉันจะพาคุณไปดูเครื่องมือแต่ละตัวและคุณสมบัติหลักของมัน พร้อมอธิบายกรณีการใช้งานการจัดการโครงการที่แตกต่างกันเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุด
มาเริ่มกันเลย
⏰ สรุป 60 วินาที
- ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่ปรับแต่งได้)
- อาสนะ (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงกระบวนการทำงานของงานและโครงการให้มีประสิทธิภาพ)
- Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน โดยเน้นที่การใช้งานอย่างแข็งแกร่ง)
- Smartsheet (เหมาะที่สุดสำหรับการรวมสเปรดชีตกับการจัดการโครงการ)
- Taskade (เหมาะที่สุดสำหรับพื้นที่ทำงานแบบเรียลไทม์สำหรับงาน บันทึก และการทำงานร่วมกันผ่านวิดีโอ)
- Zendesk (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมการบริการลูกค้าเข้ากับการจัดการโครงการ)
- Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับการรองรับโครงการที่ซับซ้อน)
- Notion (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการกระบวนการทำงานที่เน้นเนื้อหา)
- ProofHub (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนโครงการแบบครบวงจร)
- Assembla (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมการควบคุมเวอร์ชัน)
- Pivotal Tracker (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามความคืบหน้าของโครงการแบบวนซ้ำสำหรับทีมพัฒนา)
- บักซิลล่า (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการสร้างซอฟต์แวร์)
- Hygger (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดลำดับความสำคัญและการจัดการโครงการแบบ Agile)
- Backlog โดย Nulab (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามปัญหา)
- Bitrix24 (ดีที่สุดสำหรับการสื่อสาร)
สิ่งที่คุณควรพิจารณาในทางเลือกของ Jira
- การสนับสนุน Agile และ Scrum: หากทีมของคุณใช้แนวทาง Agile ทางเลือกของ Jira ควรรองรับกรอบการทำงานที่เกี่ยวข้อง เช่น Scrum หรือ Kanban มองหาคุณสมบัติเช่น backlogs,เครื่องมือวางแผนสปรินต์ และแผนภูมิการเผาไหม้ที่ช่วยในการจัดการและติดตามความคืบหน้าของโครงการ Agile
- การวางแผนโครงการและการจัดตารางเวลา: เครื่องมือการจัดการโครงการแบบอไจล์ควรมีคุณสมบัติการวางแผนโครงการและการจัดตารางเวลาที่แข็งแกร่ง เช่น การติดตามโครงการ ความสามารถในการสร้างและจัดการงานเพิ่มการพึ่งพาของโครงการและกำหนดเส้นตาย เป็นต้น
- การจัดการงาน: เลือกทางเลือกของ Jira ที่มีคุณสมบัติการจัดการงาน รวมถึงการเพิ่มผู้รับผิดชอบหลายคน ความคิดเห็นเป็นรายการที่ต้องดำเนินการ และมุมมองหลายแบบเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของทีมเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีกว่าจะให้งานย่อยที่ปรับแต่งได้เพื่อแสดงข้อมูลที่ถูกต้อง และฟิลด์และสถานะที่กำหนดเองเพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่ชัดเจน เพื่อให้ข้อมูลสำคัญไม่ตกหล่น
- การร่วมมือและการสื่อสาร: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Jira จะต้องมีคุณสมบัติการสื่อสารทีม เช่น การแชทแบบเรียลไทม์, การแสดงความคิดเห็น, การติดแท็ก, การแชร์ไฟล์, และการบันทึกหน้าจอที่สามารถแชร์ได้. สิ่งนี้มีความสำคัญมากขึ้นหากทีมของคุณทำงานจากระยะไกล
- การรายงานและการวิเคราะห์ขั้นสูง: มองหาทางเลือกของ Jira ที่มีฟีเจอร์การวิเคราะห์และรายงานอย่างละเอียด ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสุขภาพของโครงการแบบ Agile, ประสิทธิภาพของทีม, การทำงานร่วมกันของทีม, และการจัดสรรทรัพยากร ช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลและรวดเร็ว
- ความสามารถในการขยาย: ทางเลือกของ Jira ที่เลือกควรสามารถรองรับจำนวนผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้นและโครงการไม่จำกัดได้โดยไม่มีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญในด้านประสิทธิภาพหรือการใช้งานเมื่อทีมของคุณเติบโตขึ้น
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: การเรียนรู้ที่ซับซ้อนอาจขัดขวางการนำไปใช้และประสิทธิภาพการทำงาน ทางเลือกของ Jira ที่คุณกำลังพิจารณาควรมีคุณสมบัติการจัดการโครงการที่จำเป็นพร้อมการนำทางที่ตรงไปตรงมา มีเหตุผล และมีการสนับสนุนการเริ่มต้นใช้งาน สิ่งนี้จะช่วยให้การบูรณาการเข้ากับการดำเนินงานประจำวันของทีมคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
- การปรับแต่งและความยืดหยุ่น: ฉันขอแนะนำให้ตรวจสอบด้วยว่าเครื่องมือทางเลือกของ Jira ที่คุณกำลังพิจารณาอยู่ในรายการสั้นนั้น อนุญาตให้คุณปรับแต่งแดชบอร์ด, เวิร์กโฟลว์, และรายงานให้เข้ากับสไตล์การจัดการโครงการของคุณได้หรือไม่
- ความสามารถในการผสานรวมที่แข็งแกร่ง: เพื่อให้การไหลของข้อมูลระหว่างระบบเป็นไปอย่างราบรื่นและปราศจากข้อผิดพลาด ทางเลือกของ Jira ต้องสามารถผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่ทีมพัฒนาของคุณใช้อยู่ได้ การผสานรวมควรทำให้ข้อมูลและฟังก์ชันที่จำเป็นทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้ภายในสภาพแวดล้อมเดียว
อ่านเพิ่มเติม: การผสานการทำงานของ Jira เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้สูงสุด
ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Jira ในภาพรวม
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ใช้โดย
|ราคาเริ่มต้น
|คลิกอัพ
|การจัดการโครงการด้วยปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง
|ทีมต่างๆ ทั่วทั้งองค์กร
|จาก $0 ถึง $19 ต่อเดือน; ราคาที่กำหนดเองสำหรับแผนองค์กร
|อาสนะ
|การจัดการโครงการแบบเรียบง่าย
|การตลาดการดำเนินงานด้านไอที ภาวะผู้นำ
|จาก $0 ถึง $30.49 ต่อเดือน; ราคาพิเศษสำหรับแผนองค์กร
|Monday.com
|ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานที่มุ่งเน้นการใช้งานอย่างแข็งแกร่ง
|การตลาด การขาย ผลิตภัณฑ์ การดำเนินงานด้านไอที PMO ทรัพยากรบุคคล
|จาก $0 ถึง $24 ต่อเดือน; ราคาที่กำหนดเองสำหรับแผนองค์กร
|สมาร์ทชีต
|การจัดการโครงการในอินเตอร์เฟซที่คล้าย Excel
|การจัดการโครงการ การดำเนินงานด้านไอที การวางแผนกลยุทธ์ การตลาด
|จาก $0 ถึง $32 ต่อเดือน; ราคาพิเศษสำหรับแผนองค์กร
|Taskade
|พื้นที่ทำงานแบบเรียลไทม์สำหรับงานและการทำงานร่วมกันผ่านวิดีโอ
|การจัดการโครงการ การตลาด
|จาก $0 เป็น $16 ต่อเดือน
|เซนเดสก์
|บริการลูกค้าที่ผสานเข้ากับการจัดการโครงการ
|การสนับสนุนลูกค้า
|จาก $69 ถึง $149 ต่อเดือน; ราคาพิเศษสำหรับแผนองค์กร
|Wrike
|ความต้องการการจัดการโครงการที่ซับซ้อน
|บริการมืออาชีพด้านการตลาด PMO ฝ่ายสร้างสรรค์และการออกแบบ
|จาก $0 ถึง $24.80 ต่อเดือน; ราคาพิเศษสำหรับแผนองค์กร
|โนชั่น
|การจัดการเวิร์กโฟลว์ที่เน้นเนื้อหาเป็นศูนย์กลาง
|ผู้จัดการผลิตภัณฑ์วิศวกรรมออกแบบ
|จาก $0 ถึง $18 ต่อเดือน; ราคาที่กำหนดเองสำหรับแผนองค์กร
|ProofHub
|ความต้องการในการวางแผนโครงการแบบครบวงจร
|การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ การขาย
|จาก $50 ถึง $99 ต่อเดือน
|แอสเซมบลา
|การผสานซอร์สโค้ดกับการจัดการโครงการ
|ทีมซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ
|21 ดอลลาร์ต่อเดือน; ราคาพิเศษสำหรับแผนองค์กร
|Pivotal Tracker
|การติดตามความคืบหน้าโครงการแบบวนซ้ำสำหรับทีมพัฒนา
|ทีมซอฟต์แวร์แบบアジล การจัดการโครงการ
|ฟรี; ราคาพิเศษสำหรับแผนองค์กร
|บั๊กซิลล่า
|การจัดการซอฟต์แวร์บิลด์พร้อมความสามารถในการติดตามข้อบกพร่อง
|ทีมซอฟต์แวร์
|ฟรี
|ฮิกเกอร์
|การจัดลำดับความสำคัญและการบริหารโครงการแบบ Agile
|ทีมสครัม ทีมคัมบัง
|จาก $0 เป็น $18 ต่อเดือน
|งานค้างโดย Nulab
|การจัดการโครงการที่ผสานรวมกับการติดตามปัญหาและการควบคุมเวอร์ชัน
|การประกันคุณภาพ UX และการออกแบบ การพัฒนา การจัดการผลิตภัณฑ์ การขายไอที การตลาด
|จาก $0 เป็น $175 ต่อเดือน
|บิทริกซ์24
|การจัดการโครงการพร้อมคุณสมบัติการสื่อสารและการทำงานร่วมกันทางสังคม
|การจัดการโครงการ การตลาด ทรัพยากรบุคคล การบริการลูกค้า
|จาก $61 ถึง $499 ต่อเดือน
📮ClickUp Insight:37% ของพนักงานส่งบันทึกติดตามหรือรายงานการประชุมเพื่อติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ แต่ 36% ยังคงพึ่งพาวิธีการอื่นๆ ที่กระจัดกระจาย
หากไม่มีระบบที่รวมศูนย์สำหรับการบันทึกการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่คุณอาจต้องการอาจถูกฝังอยู่ในแชท อีเมล เอกสาร หรือสเปรดชีต ด้วย ClickUp คุณสามารถเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ทันทีในทุกงาน แชท และเอกสารของคุณ—ทำให้มั่นใจว่าไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไป
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
15 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Jira สำหรับทีม Agile
1. ClickUp – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่ปรับแต่งได้
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ ClickUpครองอันดับหนึ่งในรายการเนื่องจากตอบสนองความต้องการขององค์กรได้อย่างครบถ้วน สร้างกระบวนการทำงานที่สอดคล้องกันและปรับให้เข้ากับสถานการณ์ทางธุรกิจที่หลากหลายได้ ใช่แล้ว ทีม PMO และวิศวกรรมของคุณจะชื่นชอบมัน แต่ทีมในฝ่ายต่างๆ เช่น การตลาด การเงิน และการจัดการบุคลากรก็จะชื่นชอบเช่นกัน
นี่ทำให้ไม่เพียงแต่เป็นทางเลือกแทน Jira แต่ยังเป็นตัวเลือกที่อาจดีกว่าสำหรับการ ผสานรวมฟังก์ชันหลากหลาย ไว้ในที่เดียว
ClickUp โดดเด่นในฐานะ แพลตฟอร์มแรกที่ผสานรวมแพลตฟอร์มการทำงานและการสื่อสารที่ครอบคลุมอย่างราบรื่นกับเครื่องมือสื่อสารและทำงานร่วมกัน — ClickUp Chat.
ClickUp Chat นำการสนทนา งาน และโครงการต่าง ๆ มาไว้บนแพลตฟอร์มเดียว ด้วยการเก็บทุกการสนทนาที่สำคัญไว้ในที่เดียว ฉันจึงสามารถมุ่งเน้นกับงานที่มีความหมายได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะพลาดข้อมูลสำคัญ นอกจากนี้ Chat ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ยังช่วยให้เปลี่ยนข้อความเป็นงานได้อย่างง่ายดายเพียงคลิกเดียว
ฉันใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อร่างไอเดียหรือแนวคิดต่าง ๆ แล้วแปลงให้เป็นงานได้อย่างง่ายดาย เป็นการเปลี่ยนจากการวางแผนไปสู่การลงมือทำได้อย่างราบรื่น ใน Jira คุณจะต้องใช้เครื่องมืออื่นเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ฟีเจอร์ที่คล้ายกัน ซึ่งอาจทำให้กระบวนการช้าลง
มุมมองแผนภูมิแกนท์ของ ClickUpช่วยให้มองเห็นไทม์ไลน์ของโครงการและความสัมพันธ์ระหว่างงานได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น ต่างจาก Jira ที่อาจต้องติดตั้งปลั๊กอินเพิ่มเติมหรือตั้งค่าสำหรับแผนภูมิแกนท์ ClickUp มีฟีเจอร์เหล่านี้มาให้พร้อมใช้งานทันที ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของโครงการแต่ละประเภท ด้วยเหตุผลที่เราใช้แผนภูมิแกนท์อยู่เป็นประจำ ฉันจึงชอบทางเลือกอื่นของ Jira ที่ทำให้การใช้งานง่ายและสะดวก
นอกจากนี้ ฉันพบว่าการ ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) เป็นเรื่องง่ายด้วย ClickUp ด้วยClickUp Goals ฉันสามารถกำหนดเป้าหมายของทีมและบุคคลที่มีเป้าหมายที่วัดผลได้และการติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าสมาชิกในทีมทุกคนเห็นความพยายามของพวกเขาส่งผลต่อภาพรวมอย่างไร
ClickUp เหมาะกับทีม Agileเป็นอย่างมากด้วย แดชบอร์ด Agile ที่ปรับแต่งได้ ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสปรินต์และทำให้การติดตามความคืบหน้าตามเป้าหมายง่ายขึ้นมาก
เรายังใช้ การรายงานแบบสปรินต์ กับ ClickUp อยู่บ่อยครั้ง แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ฉันสรุปกิจกรรมสปรินต์ของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นทั้งความสำเร็จและจุดที่ต้องปรับปรุง ข้อเสนอแนะนี้ช่วยให้เราปรับปรุงแนวทางสำหรับการวางแผนสปรินต์ในอนาคต ส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การผสานรวม GitHub แบบเนทีฟใน ClickUp โดดเด่นสำหรับทีมพัฒนาของเรา มันเชื่อมโยงการจัดการงานของเรากับที่เก็บโค้ดโดยตรง ทำให้เราสามารถติดตามการคอมมิต, คำขอดึง, และสาขาได้โดยตรงจาก ClickUp ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการสลับระหว่างเครื่องมือได้อย่างมาก
ระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดของ ClickUp ได้ช่วยบรรเทาภาระงานอย่างมากด้วยการลดงานที่ทำซ้ำๆ การตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติสำหรับกระบวนการที่เป็นกิจวัตร เช่น การมอบหมายงานและการอัปเดตสถานะ หมายความว่าฉันสามารถมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่มีคุณค่าสูงได้มากขึ้น
สิ่งที่ฉันชื่นชอบที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp คือClickUp Brain ซึ่งเป็น ผู้ช่วย AI ที่มีความหลากหลาย มันกลายเป็นส่วนสำคัญของเครื่องมือการจัดการโครงการของฉัน เนื่องจากมันสามารถผสานรวมพื้นที่ทำงานดิจิทัลทั้งหมดของฉันเข้าด้วยกัน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทุกอย่างตั้งแต่เอกสารไปจนถึงการสื่อสาร
ทีมงานทั้งหมดของเราใช้ผู้ช่วยเขียน AI ของ ClickUp Brain เพื่อสร้างสรุปผลิตภัณฑ์, ระดมความคิดสำหรับการประชุมที่กำลังจะมาถึง, บันทึกและสรุปบันทึก, และสร้างรายงานความคืบหน้าและติดตามข้อบกพร่องอย่างละเอียด
ClickUp Brain ช่วยให้ฉันสร้างร่างได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งฉันสามารถปรับแต่งให้เป็นส่วนตัวได้ ระบบ AI สามารถสร้างและแก้ไขข้อความตามคำแนะนำของฉันหรือจากตัวเลือกคำแนะนำที่มีมากกว่า 100 แบบตามบทบาท นอกจากนี้ยังช่วยให้ฉันตอบกลับข้อความได้อย่างรวดเร็วและแม้กระทั่งถอดเสียงไฟล์เสียง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฉันได้เกือบ 10 เท่า
ClickUp ยังมีเทมเพลตสำเร็จรูปมากกว่า 1,000 แบบสำหรับทีมที่ทำงานแบบ Agile เราใช้เทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องและปัญหาของ ClickUp อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งมีฟีเจอร์ขั้นสูงที่เหมาะกับความต้องการในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย
แทนที่จะต้องพึ่งพาตารางคำนวณหรือหลายหัวข้อใน Slack หรืออีเมลต่าง ๆ แบบรวมศูนย์นี้จะให้ภาพรวมของบั๊ก ปัญหา และข้อบกพร่องต่าง ๆ พร้อมสถานะปัจจุบันแก่คุณ
สำหรับทีมของเรา ClickUp ครอบคลุมทุกด้านของการบริหารโครงการ ตั้งแต่กลยุทธ์และการวางแผนไปจนถึงการรายงาน มันช่วยให้ทีมจากแผนกต่างๆ สามารถทำงานร่วมกัน สร้าง และส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้เร็วขึ้น นั่นคือเหตุผลที่ ClickUp เป็นแอปที่ครบครันที่สุดสำหรับการทำงาน
โบนัส:คู่มือแม่แบบการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดเพื่อจัดการทุกแง่มุมของการพัฒนาแบบอไจล์ใน ClickUp.
ฉันชอบที่ในฐานะผู้จัดการ มันให้ภาพรวมของทุกโครงการที่ทีมของฉันกำลังทำงานอยู่ สิ่งที่ดีกว่านั้นคือฉันสามารถส่งต่อรายละเอียดของโครงการโดยเฉพาะ ใครคือเจ้าของโครงการ สถานะปัจจุบัน/การอัปเดต และกำหนดส่งงานได้อย่างไร ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากในส่วนความคิดเห็น สมาชิกสามารถแท็กกันและกันได้
การสร้างบอร์ดโครงการเป็นหนึ่งในจุดแข็งของ ClickUp เนื่องจากผู้ใช้สามารถเลือกออกแบบบอร์ดได้ตามต้องการผ่านเทมเพลตและการปรับแต่งต่างๆ
อ่านเพิ่มเติม: การเปรียบเทียบอย่างละเอียดระหว่างClickUp กับ Jira
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
1. อัตโนมัติงานค้าง & ปรับแต่งกระบวนการทำงานแบบ Agile: ClickUp ช่วยให้ฉันสามารถทำงานค้างของฉันให้เป็นอัตโนมัติและตั้งค่ากระบวนการทำงานที่เข้ากับวิธีการทำงานของทีมฉันได้อย่างง่ายดาย—ไม่ว่าจะตาม Scrum, Kanban หรือรูปแบบ Agile ของเราเองแผนงานที่มองเห็นได้ช่วยให้ฉันจัดงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ โบนัส: การติดตามเวลาในตัวหมายความว่าฉันไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติมเหมือนกับที่ใช้กับ Jira ในแผนธุรกิจ ฉันยังได้รับตารางเวลาที่ละเอียดและการติดตามขั้นสูงอีกด้วย 2. รวมงานและการสื่อสารไว้ในที่เดียว: ด้วย ClickUp Chat ฉันไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่าง Slack, อีเมล และบอร์ดงานของฉัน ทีมงานและฉันสามารถแชท ติดแท็กกัน มอบหมายงาน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม 3. ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยไวท์บอร์ด: เมื่อเราอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการวางแผนหรือออกแบบ ClickUp Whiteboards เป็นเครื่องมือที่ฉันเลือกใช้เสมอ มันช่วยให้เราวางแผนเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ ระดมความคิด และเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นงานได้ทันที เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมทั้งแบบระยะไกลและในสำนักงาน 4. ตั้งและติดตามเป้าหมายอย่างแม่นยำ: สำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือรอบการปล่อยเวอร์ชัน ClickUp Goals ช่วยให้ฉันตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนติดตามความคืบหน้าของโครงการ และรับผิดชอบต่อเป้าหมายได้ ทุกอย่างสามารถติดตามได้ในแดชบอร์ดเดียว ทำให้ฉันรู้เสมอว่าเราอยู่ตรงไหน—และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของฉันก็รู้เช่นกัน 5. แสดงภาพความคืบหน้าด้วยแผนภูมิแกนต์และกระดานคัมบัง: ต้องการภาพรวม? มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp ให้ฉันเห็นภาพของไทม์ไลน์ ความสัมพันธ์ของงาน และกำหนดส่ง—และที่สำคัญ มันรวมอยู่ในแผนฟรี (ต่างจาก Jira) สำหรับงานประจำวัน ฉันเปลี่ยนไปใช้กระดานคัมบังเพื่อการอัปเดตอย่างรวดเร็วและมองเห็นภาพได้ชัดเจน 6. เริ่มต้นอย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า:เทมเพลตของ ClickUpช่วยให้ฉันเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการวางแผนสปรินต์ การติดตามบั๊ก หรือการจัดการงานค้าง เทมเพลตเหล่านี้สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ทำให้ฉันสามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการของทีมได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp Brain มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
- ฟีเจอร์ทั้งหมดของ ClickUp ยังไม่พร้อมใช้งานบนมือถือ (ในตอนนี้!)
ราคาของ ClickUp
นี่คือเหตุผลที่Gatekeeper เลือกใช้ ClickUp แทน Jira สำหรับการจัดการโครงการ:
2. อาสนะ – เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงกระบวนการทำงานของงานและโครงการให้มีประสิทธิภาพ
เมื่อสำรวจทางเลือกของ Jira, Asana เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ฉันได้ลองใช้ มันมักถูกมองว่าเป็นผู้จัดการงานที่มีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายกว่าและมีภาระทางเทคนิคที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับ Jira ซึ่งเน้นไปที่กรณีการใช้งาน DevOps มากกว่า
จากประสบการณ์ของฉัน Asana เป็นเครื่องมือที่เริ่มต้นใช้งานได้ง่าย—ฉันสามารถสร้างงาน กำหนดเจ้าของและวันที่ครบกำหนด ติดป้ายกำกับ และจัดระเบียบงานเหล่านั้นลงในโฟลเดอร์ได้ การตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติและการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันอื่นๆ ก็ค่อนข้างตรงไปตรงมา สามารถทำได้โดยตรงจากบอร์ด
Asana ใช้ Work Graph® เพื่อทำแผนที่งาน กำหนดเวลา และลำดับความสำคัญระหว่างโครงการต่างๆ ซึ่งสามารถเป็นประโยชน์ในการทำงานข้ามสายงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการติดตามว่าแต่ละส่วนงานมีส่วนสนับสนุนเป้าหมายโดยรวมอย่างไร
อย่างไรก็ตาม ฉันก็พบข้อจำกัดอยู่บ้าง แม้ว่า มุมมองไทม์ไลน์ จะช่วยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างงานได้ดี แต่ก็ไม่ได้แสดง งานย่อย ซึ่งทำให้การจัดการแผนงานที่ละเอียดซับซ้อนทำได้ยากขึ้น ในทางตรงกันข้าม ClickUp มีตัวเลือกให้แสดงงานย่อยบนไทม์ไลน์ได้ ทำให้มองเห็นภาพรวมของการวางแผนที่ละเอียดมากขึ้น
โดยรวมแล้ว Asana ครอบคลุมพื้นฐานได้ดี แต่ถ้าโครงการของคุณต้องการลำดับชั้นงานที่ลึกกว่าหรือการมองเห็นขั้นสูง อาจรู้สึกจำกัด และในขณะที่ Jira อาจซับซ้อนเกินไป Asana อาจเบาเกินไปสำหรับทีมที่ต้องการกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้างและปรับขนาดได้
อ่านเพิ่มเติม: หนึ่งวันในชีวิตของนักพัฒนาซอฟต์แวร์
การผสานการทำงานระหว่าง Asana + ClickUp
ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับ Asanaผ่าน Zapierได้เมื่อมีการติดแท็กงานใหม่ใน Asana งานที่สอดคล้องกันจะถูกสร้างขึ้นใน ClickUp
สิ่งนี้ช่วยรักษาการทำงานที่สอดคล้องกันข้ามแพลตฟอร์มที่หลากหลายโดยไม่ต้องอัปเดตด้วยตนเอง ลดความเสี่ยงของการมองข้ามและการสื่อสารที่ไม่ดีระหว่างแผนกหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาจชอบเครื่องมือเฉพาะ นอกจากนี้ยังทำให้การย้ายข้อมูลจาก Asana เป็นไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติของอาสนะ
- ร่างโครงการได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบอัตโนมัติที่ช่วยประหยัดเวลา
- สร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองโดยใช้เทมเพลตจากไลบรารีของระบบ; เลือกสไตล์แผนภูมิต่าง ๆ ได้ตั้งแต่แผนภูมิแบบเบิร์นอัพไปจนถึงกราฟเส้นแบบง่าย
- รับคำตอบอย่างรวดเร็วและสรุปโครงการของคุณด้วย Asana Intelligence ผู้ช่วย AI ใหม่
- ให้สมาชิกในทีมเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นได้ ในขณะที่จำกัดการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะไว้ด้วยระดับสิทธิ์และการควบคุมของผู้ดูแลระบบ
ข้อจำกัดของอาสนะ
- คอนโซลผู้ดูแลระบบมีความท้าทายในการนำทางสำหรับการยกเลิกการเข้าถึงของผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ/การเรียกเก็บเงิน มักต้องใช้วิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์ม
- มุมมองแผนภูมิแกนต์ไม่มีให้ใช้งานในเวอร์ชันฟรี
- Asana Intelligence มีให้บริการเฉพาะในแผนแบบชำระเงินเท่านั้น
- การสนับสนุนตลอด 24/7 มีให้บริการเฉพาะแผน Enterprise เท่านั้น
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ Reddit คนหนึ่งพูดถึง Asana:
ราคาของ Asana
- ส่วนบุคคล: $0 ฟรีตลอดไป (เหมาะสำหรับบุคคลและทีมขนาดเล็ก)
- เริ่มต้น: $13.49 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ (เหมาะสำหรับทีมที่กำลังเติบโต)
- ขั้นสูง: $30. 49 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ (สำหรับบริษัทที่ต้องจัดการพอร์ตโฟลิโอของเป้าหมายข้ามแผนก)
3. Monday.com – เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน โดยเน้นที่การใช้งานที่ง่าย
ฉันได้ลองใช้ Monday.com ในขณะที่กำลังจัดการโครงการข้ามสายงาน และถึงแม้ว่ามันจะถูกทำตลาดว่าเป็นระบบปฏิบัติการการทำงานที่ยืดหยุ่น แต่ฉันพบว่ามันขาดความลึกซึ้งสำหรับงานที่เกินกว่าการติดตามงานขั้นพื้นฐาน
มันมาพร้อมกับบอร์ด, ระบบอัตโนมัติ, และมุมมอง—เพียงพอสำหรับการเริ่มต้น—แต่ส่วนใหญ่รู้สึกเหมือนเป็นเพียงผิวเผิน ตัวอย่างเช่น แม้ว่าจะรองรับ Scrum และ Kanban แต่การขาดลำดับชั้นที่แท้จริงหรือการรายงานที่ละเอียดทำให้ยากต่อการขยายไปยังโครงการที่ซับซ้อนหลายโครงการ
การจัดการไฟล์ ที่ติดตั้งมาในตัวถูกออกแบบมาเพื่อทำให้การทำงานร่วมกันง่ายขึ้น แต่ในทางปฏิบัติ มันกลับเพิ่มขั้นตอนอีกชั้นหนึ่ง—ไฟล์ถูกจัดเก็บไว้ แต่ไม่ได้ถูกรวมเข้ากับกระบวนการทำงานอย่างมีนัยสำคัญ
ฉันยังใช้ WorkDocs ซึ่งช่วยให้คุณแก้ไขเอกสารร่วมกันภายใน Monday.com ได้ด้วย เป็นแนวคิดที่ดีแต่มีข้อจำกัด ฟังก์ชันย้อนกลับทำได้เพียงยกเลิกการป้อนข้อมูลแต่ละรายการเท่านั้น ไม่สามารถย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงที่ทำงานร่วมกันได้ ซึ่งให้ความรู้สึกเหมือนเป็นเพียงการแก้ไขชั่วคราวมากกว่าฟีเจอร์ควบคุมเวอร์ชันที่แท้จริง
เมื่อเปรียบเทียบกับ Jira, Monday.com ใช้งานง่ายกว่า แต่ต้องแลกมาด้วยความยืดหยุ่น การปรับแต่งรู้สึกถูกจำกัด และการดำเนินการที่เป็นกิจวัตรหลายอย่าง (เช่น การอัปเดตการมองเห็นข้ามมุมมอง) ยังคงต้องทำงานด้วยตนเอง
สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือการขาด AI หรือระบบอัตโนมัติขั้นสูง สำหรับแพลตฟอร์มที่วางตำแหน่งตัวเองว่าเป็นโซลูชันโครงการสมัยใหม่ ช่องว่างนี้ทำให้ยากที่จะแนะนำ—โดยเฉพาะเมื่อเครื่องมืออื่นๆ กำลังให้การสนับสนุนที่ฉลาดและเชิงรุกมากกว่าอยู่แล้ว
สรุปสั้น ๆ: หากคุณกำลังดำเนินโครงการขนาดเล็กที่มีความซับซ้อนต่ำ Monday.com อาจเพียงพอ แต่สำหรับโครงการที่ต้องการขั้นตอนการทำงานแบบหลายชั้น ความลึกทางเทคนิค หรือการรายงานที่จริงจัง มันจะถึงขีดจำกัดอย่างรวดเร็ว
Monday.com + ClickUp การผสานรวม
ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับ Monday.comผ่าน Zapierได้นอกเหนือจากการสร้างงานใหม่ที่จะถูกคัดลอกไปยัง ClickUp โดยอัตโนมัติและในทางกลับกันแล้ว คุณยังสามารถสร้างรายงานที่ครอบคลุมโดยดึงข้อมูลจากทั้งสองเครื่องมือเพื่อให้ได้มุมมองรวมของสถานะโครงการและประสิทธิภาพของทีม มันยังช่วยในการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำ เช่น การรายงานความคืบหน้าของโครงการที่อัปเดต
Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- ใช้เทมเพลตและเครื่องมือที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับกระบวนการทำงานแบบアジล รวมถึงการขอคุณสมบัติใหม่การวางแผนโรดแมป การจัดการสปรินต์ การติดตามบั๊ก และการทบทวนสปรินต์
- จัดระเบียบข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ผู้ขาย หรือแคมเปญ รวมถึงบันทึก หัวข้ออีเมล และไฟล์แนบ ให้สามารถค้นหาได้ง่าย
- สร้างกระบวนการทำงานสำหรับทุกส่วนของงานและความต้องการของแผนกของคุณด้วยบล็อกการสร้างแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
ข้อจำกัดของ Monday.com
- การทำงานอัตโนมัติหรือการดำเนินการเล็กน้อยอาจทำให้จำนวนที่จัดสรรไว้ในแผน Pro หมดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจทำให้บัญชีถูกระงับการใช้งานได้
- ไม่มีผู้ช่วย AI แม้แต่ในแผนชำระเงิน
- คุณสมบัติพื้นฐาน เช่น ไทม์ไลน์ที่สามารถใช้งานได้พร้อมวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด จำเป็นต้องใช้แอปพลิเคชันแยกต่างหาก ซึ่งแต่ละแอปจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
วันจันทร์เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการช่วยให้เราติดตามงานและการเงินทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ มันมอบความสามารถให้เราสร้างขั้นตอนการทำงานที่ปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะของเรา ซึ่งส่งผลให้เราสามารถจัดการการดำเนินงานประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
Monday.com ราคา
- ฟรี: $0, ฟรีตลอดไป (เหมาะสำหรับการใช้งานส่วนบุคคล)
- พื้นฐาน: 12 ดอลลาร์ต่อที่นั่งต่อเดือน (เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็ก)
- มาตรฐาน: 14 ดอลลาร์ต่อที่นั่งต่อเดือน (ตัวเลือกยอดนิยมสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ฟีเจอร์แบบชำระเงินทั้งหมด)
- ข้อดี: 24 ดอลลาร์ต่อที่นั่งต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง (เหมาะสำหรับคุณต้องการคุณสมบัติพิเศษ รวมถึงการเริ่มต้นใช้งานที่ปรับแต่งตามความต้องการ)
4. สมาร์ทชีต – เหมาะที่สุดสำหรับการรวมสเปรดชีตกับการจัดการโครงการ
ฉันได้ทำงานกับ Smartsheet ในฐานะเครื่องมือจัดการงานระดับองค์กรที่ผสานรวมสเปรดชีตเข้ากับไทม์ไลน์แบบภาพและการจัดการพอร์ตโฟลิโอ ต่างจากทางเลือกอื่น ๆ ของ Jira หลายตัว มันสามารถจัดการการคำนวณที่ซับซ้อน เช่น ต้นทุนโครงการ และเชื่อมโยงข้อมูลข้ามหลายชีตได้
Smartsheetรวมการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลและการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเนทีฟซึ่ง Jira ไม่มี นอกจากนี้ยังมี WorkApps ที่ช่วยให้คุณสร้างแอปแบบไม่ต้องเขียนโค้ดจากเทมเพลตหรือแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ เช่น Google Docs หรือ Tableau
ฉันได้กำหนดบทบาทที่ชัดเจน—ผู้จัดการโครงการสามารถแก้ไขแผนงานทั้งหมดและดูแดชบอร์ดได้ ในขณะที่ผู้ได้รับมอบหมายจะมีการเข้าถึงที่จำกัดเฉพาะงานของพวกเขา การควบคุมตามบทบาทนี้มีประโยชน์สำหรับการจัดการการมองเห็นข้อมูลระหว่างทีม
สำหรับภาคส่วนเช่นการดูแลสุขภาพหรือรัฐบาล ที่ความโปร่งใสและการควบคุมข้อมูลมีความสำคัญ Smartsheet อาจเป็นตัวเลือกที่ใช้งานได้จริง อย่างไรก็ตาม สำหรับทีมที่ต้องการเครื่องมือที่เบากว่าและคล่องตัวมากขึ้น อาจรู้สึกว่าซับซ้อนเกินไป
อ่านเพิ่มเติม:แนวโน้มวิศวกรรมซอฟต์แวร์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smartsheet
- เป็นเจ้าของและควบคุมกุญแจการเข้ารหัสของคุณเพื่อกำหนดค่า, หมุนเวียน, และยกเลิกการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทคุณได้ทุกเมื่อที่ต้องการผ่านระบบจัดการกุญแจของ Amazon Web Services (AWS KMS)
- รวบรวมและกรองข้อมูลในแผ่นงานเพื่อเน้นรายละเอียดสำคัญสำหรับการแชร์ ส่งออก หรือผสานกับแดชบอร์ดได้อย่างง่ายดาย
- สร้างไฟล์ PDF ที่ปรับแต่งตามความต้องการ เตรียมสัญญา อัตโนมัติกระบวนการแบบฟอร์ม และลงนามเอกสารภายในแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของ Smartsheet
- ความยากลำบากในการผสานรวมเนื่องจากรูปแบบการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ส่งผลกระทบต่อการใช้แพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่น BI, Salesforce, และ PSCloud
- พวกเขาได้เปิดตัวผู้ช่วย AI เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างสูตรคำนวณ แต่มีให้บริการเฉพาะในแผน Enterprise เท่านั้น
- ความต้องการในปัจจุบันที่จะต้องใช้และบันทึกแผ่นงานใหม่เป็นเทมเพลตนั้นยุ่งยาก—หากมีฟีเจอร์ที่สามารถแก้ไขและนำไปใช้การเปลี่ยนแปลงได้ทั่วไปกับ "ประเภท" ของแผ่นงานนั้น ๆ จะเป็นประโยชน์
เราชอบใช้ Smartsheet มากเพราะมันทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นสำหรับเรา เราชอบที่มีที่กลางสำหรับงาน/โครงการ สามารถมอบหมายงานให้ทีมได้อย่างง่ายดาย และสามารถกลับไปดูได้ว่างาน/โครงการเหล่านั้นดำเนินไปอย่างไร มันดีกว่าการทำงานผ่านหลาย ๆ แผ่นงาน และสามารถเชื่อมโยงแง่มุมต่าง ๆ ของธุรกิจของเราเข้าด้วยกันได้
ราคาของ Smartsheet
- ฟรี: $0 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ (เหมาะสำหรับผู้จัดการโครงการฟรีแลนซ์)
- ข้อดี: $9 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ (เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการการดูไม่จำกัด)
- ธุรกิจ: $32 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ (เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการผู้แก้ไขไม่จำกัดจำนวน)
- องค์กร: ราคาตามตกลง (เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการความปลอดภัยระดับองค์กรพร้อมแผนควบคุมสูงสุด)
อ่านเพิ่มเติม:20 ทางเลือกของ Smartsheetที่คุณสามารถพิจารณาได้วันนี้
5. Taskade – เหมาะที่สุดสำหรับพื้นที่ทำงานแบบเรียลไทม์สำหรับงาน บันทึก และการทำงานร่วมกันผ่านวิดีโอ
ฉันได้สำรวจ Taskade ซึ่งเป็นพื้นที่ทำงานระยะไกลที่ใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานร่วมกันตัวแทน AI ที่สามารถปรับแต่งได้สามารถทำงานอัตโนมัติ เช่น การจัดตารางเวลา การวิจัยบุคลิกภาพผู้ใช้ การร่างอีเมล และการระดมความคิด ซึ่งฟังดูน่าสนใจแต่รู้สึกว่ามีข้อจำกัดอยู่บ้างเมื่อใช้งานจริง
ในขณะที่ Jira ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับงานพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องการรายละเอียดสูง เช่น การติดตามโครงการอย่างลึกซึ้งและการแก้ไขข้อบกพร่อง Taskade มุ่งเน้นตอบโจทย์ความต้องการด้านประสิทธิภาพที่หลากหลายมากขึ้น ที่ ClickUpเราใช้มันในการจัดการเวิร์กโฟลว์— ตั้งแต่การประชุมสแตนด์อัพประจำวันไปจนถึงการพัฒนาระบบผลิตภัณฑ์แบบเร่งด่วน — แต่พบว่าฟีเจอร์ของมันอาจขาดความลึกซึ้งและโครงสร้างที่จำเป็นสำหรับโครงการที่ซับซ้อน
แม่แบบที่ยืดหยุ่นของ Taskade มีความสามารถในการปรับแต่งได้มากกว่าการตั้งค่าที่เข้มงวดของ Jira และฟีเจอร์ 'สาธิตทันที' ช่วยให้ผู้ใช้ใหม่สามารถตั้งค่าโครงการตัวอย่างได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม คู่มือนี้ไม่ได้เตรียมทีมให้พร้อมสำหรับความซับซ้อนในโลกจริงหรือการขยายขนาดอย่างเต็มที่
ทีมขายอาจพบคุณค่าในการใช้ Taskade เพื่อฝึกอบรมพนักงานใหม่และจัดการเวิร์กโฟลว์การติดต่อ แต่เนื่องจากแพลตฟอร์มนี้มุ่งเน้นในวงกว้าง จึงไม่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพียงพอสำหรับความต้องการในการจัดการโครงการที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ต่างจากทางเลือกอื่นของ Jira ที่มุ่งเน้นเฉพาะการจัดการโครงการ Taskade เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทั่วไปที่รวมงาน การสื่อสาร และบันทึกเข้าไว้ด้วยกัน แม้ว่าแนวทางแบบครบวงจรนี้จะช่วยให้ขั้นตอนการทำงานบางอย่างง่ายขึ้น แต่อาจไม่เพียงพอสำหรับผู้จัดการโครงการที่ต้องการการติดตามขั้นสูงและการรายงานรายละเอียด
คุณสมบัติเด่นของ Taskade
- ผสานรวมแอปกว่า 200 รายการเพื่อการทำงานที่ราบรื่นระหว่างเครื่องมือต่างๆ รวมถึง GitHub และ GitLab สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ และ Figma
- ระดมความคิด, เขียนโครงร่าง, และวางแผนทุกอย่างสำหรับงานและบันทึกของคุณด้วยผู้ช่วยเขียนและจัดการงานด้วย AI
- ใช้เทมเพลตที่ปรับแต่งได้สำหรับ SOPs, โครงการสปรินต์ และปฏิทินเนื้อหาที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพและน้ำเสียงของแบรนด์คุณ
ข้อจำกัดของ Taskade
- มันมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าในการสร้างฐานข้อมูล, ตาราง, หน้าเว็บ, และกระบวนการทำงานขั้นสูงตามความต้องการเฉพาะ และอาจไม่ตรงกับความต้องการเฉพาะของผู้ใช้ทุกคน
- มันขาดตัวเลือกขั้นสูง เช่น การเพิ่มรูปภาพและวิดีโอ หรือการสร้างตารางที่ซับซ้อน
หากคุณกำลังสงสัยว่าจะใช้แพลตฟอร์มใดระหว่างTaskade กับ ClickUp รีวิวใน Reddit นี้จะให้ข้อแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างทั้งสอง:
ราคาของ Taskade
- ฟรี: $0 (เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่เริ่มต้นการจัดการโครงการ)
- Taskade Pro: $8 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ (เหมาะสำหรับบริษัทที่ต้องการเข้าถึงคุณสมบัติพรีเมียมและ AI ไม่จำกัด)
- Taskade สำหรับทีม: $16 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ (เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการทำงานร่วมกันในพื้นที่ทำงานไม่จำกัด)
6. Zendesk – เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมการบริการลูกค้าเข้ากับการจัดการโครงการ
Zendesk เป็นที่รู้จักเป็นหลักในฐานะซอฟต์แวร์บริการลูกค้า ไม่ใช่เครื่องมือการจัดการโครงการแบบดั้งเดิม ต่างจาก Jira ที่เน้นการติดตามโครงการและปัญหา ระบบการจัดการคำขอของ Zendesk รวบรวมคำถามของลูกค้าจากอีเมล, แชท, โซเชียลมีเดีย, และการโทรไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
เมื่อต้องบริหารจัดการทีมพัฒนาหลายทีม ฉันใช้พื้นที่ทำงานของตัวแทนใน Zendesk เพื่อจัดการการโต้ตอบกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ คำถามที่เข้ามาจะปรากฏในมุมมองรวม ช่วยให้ฉันตรวจสอบข้อความได้อย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกับตั๋วโครงการที่เกี่ยวข้องเพื่อการติดตามย้อนกลับ—ซึ่งเป็นเวิร์กโฟลว์ที่ Jira ไม่รองรับได้ดีนัก
อย่างไรก็ตาม Zendesk ดูเหมือนจะเหมาะกับประสบการณ์ลูกค้ามากกว่าการจัดการโครงการที่ซับซ้อน คุณสมบัติที่ดีที่สุดของมันถูกซ่อนอยู่ภายใต้แผนการชำระเงินที่มีราคาแพง ทำให้มันน่าสนใจน้อยลงสำหรับทีมเล็ก ๆ หรือโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนา
ฉันจะเลือก Zendesk แทนทางเลือกอื่นของ Jira หรือไม่? มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ลูกค้า (CX) อาจใช้ได้ผล สำหรับผู้จัดการโครงการส่วนใหญ่ที่มองหาโซลูชันที่คล่องตัวและราคาไม่แพง มันยังไม่ตอบโจทย์
การผสานรวม Zendesk + ClickUp
ClickUp ผสานการทำงานกับ Zendeskและช่วยให้คุณจัดการกล่องขาเข้าของคุณโดยการสร้าง เชื่อมโยง และสลับระหว่างงานใน ClickUp และตั๋วใน Zendesk ได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถเพิ่มข้อมูลตั๋วลงในงาน ClickUp ของคุณ มอบหมายเจ้าของ และกำหนดวันที่ครบกำหนดจาก Zendesk ได้
การสร้างหรือเชื่อมโยงตั๋วกับงานจะเพิ่มลิงก์กลับไปยังงานใน ClickUp ของคุณโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแนบงานใน ClickUp ได้ไม่จำกัดจำนวนไปยังตั๋วใน Zendesk เพื่ออ้างอิงสถานะและรหัสงานได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zendesk
- ตั้งแต่การปฏิบัติตามตารางเวลาไปจนถึงระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา ดูผลงานของทีมคุณได้อย่างชัดเจน ใช้ข้อมูลที่ได้เพื่อแก้ไขปัญหาการให้บริการก่อนที่ปัญหาจะลุกลาม
- อัปเดตสถานะงานโดยอัตโนมัติ, ส่งการแจ้งเตือน, หรือมอบหมายงานตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการ
- ร่วมมือกับสมาชิกในทีมเกี่ยวกับตั๋วโดยเพิ่มบันทึกภายในและทำให้การแบ่งปันข้อมูลภายในทีมง่ายขึ้น
ข้อจำกัดของ Zendesk
- การใช้ Zendesk เป็นฐานข้อมูลลูกค้าหลักต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติมในการรักษาข้อมูลผู้ใช้ให้สอดคล้องกับระบบอื่น ๆ ซึ่งทำให้การจัดการข้อมูลติดต่อหลายรายการต่อผู้ใช้ซับซ้อนขึ้น
- ตัวแทน AI ขั้นพื้นฐานมีให้บริการในทุกแผนการชำระเงิน แต่ส่วนเสริม AI ขั้นสูงที่มีประโยชน์มากกว่าจะมีให้เฉพาะในแผน Professional และ Enterprise เท่านั้น (และมีราคาค่อนข้างสูงที่ $50 ต่อตัวแทนต่อเดือน)
Zendesk มีบทบาทสำคัญในการนำการสนับสนุนขององค์กรของเราเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ เมื่อเปรียบเทียบกับโซลูชันเดิมของเรา Zendesk มอบความสามารถในการมองเห็น ความง่ายในการใช้งาน และการติดตามตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับความต้องการของเรา เราสามารถเพิ่มพูนความรู้ด้านการสนับสนุนทางเทคนิคได้ผ่านการค้นหา การใช้แท็ก และการผสานรวมฐานความรู้ รวมถึงมอบแพลตฟอร์มให้กับลูกค้าของเราในการค้นหาคำตอบสำหรับปัญหาของตนเอง
Zendesk มีบทบาทสำคัญในการนำการสนับสนุนขององค์กรของเราเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ เมื่อเปรียบเทียบกับโซลูชันเดิมของเรา Zendesk มอบความสามารถในการมองเห็น ความง่ายในการใช้งาน และการติดตามเมตริกที่เหมาะสมกับความต้องการของเรา เราสามารถเพิ่มพูนความรู้ด้านการสนับสนุนทางเทคนิคได้ผ่านการค้นหา การใช้แท็ก และการผสานรวมฐานความรู้ รวมถึงมอบแพลตฟอร์มให้กับลูกค้าของเราในการค้นหาคำตอบสำหรับปัญหาของตนเอง
ราคาของ Zendesk
- ทีมสวีท: $69 ต่อตัวแทนต่อเดือน (ออกแบบมาเพื่อการทำงานขั้นสูงในบริการลูกค้า)
- การเติบโตของห้องชุด: 115 ดอลลาร์ต่อตัวแทนต่อเดือน (เหมาะสำหรับการจัดการความต้องการบริการลูกค้าที่เพิ่มขึ้น)
- Suite Professional: 149 ดอลลาร์ต่อตัวแทนต่อเดือน (เหมาะสำหรับการตอบสนองความต้องการพื้นฐานของลูกค้า)
- Suite Enterprise: ราคาตามตกลง (เมื่อคุณมีความต้องการด้านการสนับสนุนลูกค้าเฉพาะ)
อ่านเพิ่มเติม:การผสานรวม Zendeskที่มีประโยชน์ที่สุดที่คุณสามารถเลือกได้
7. Wrike – เหมาะที่สุดสำหรับการรองรับโครงการที่ซับซ้อน
Wrike นำเสนอชุดคุณสมบัติการจัดการโครงการที่แข็งแกร่ง รวมถึงระบบการจัดการงานที่ละเอียดและฟังก์ชันการรายงานที่ครอบคลุมมากกว่าที่ Jira มักจะให้บริการ ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกของ Jira ที่ฉันพิจารณาอย่างจริงจัง
ข้อได้เปรียบเหนือ Jira คือระบบติดตามเวลาที่ติดตั้งไว้ในตัวของ Wrike ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือจากผู้ให้บริการภายนอกเช่น Everhour หรือ Harvest. สิ่งนี้สามารถช่วยให้การจัดการเวลาในโครงการต่าง ๆ ง่ายขึ้น.
คุณสมบัติที่โดดเด่นคือระบบปัญญาประดิษฐ์ของ Wrike ที่เรียกว่า Wrike Work Intelligence เมื่อฉันเริ่มโครงการใหม่ ระบบปัญญาประดิษฐ์ได้แนะนำงานตามข้อมูลประวัติและรายละเอียดของโครงการ แม้ว่าคำแนะนำเหล่านี้จะช่วยให้ขั้นตอนการวางแผนเร็วขึ้น แต่บางครั้งก็ไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน ดังนั้นฉันจึงต้องตรวจสอบและปรับแต่งอย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงการพลาดงานที่สำคัญ
ระบบ AI สามารถช่วยประหยัดเวลาได้ แต่ไม่สามารถทดแทนการวางแผนอย่างละเอียดและการบริหารจัดการแบบลงมือปฏิบัติได้ คุณสมบัติของ Wrike มีประโยชน์ แต่ต้องให้ความสนใจในรายละเอียดเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด
การผสานการทำงานระหว่าง Wrike และ ClickUp
ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับ Wrike ได้ ทำให้คุณสามารถเปลี่ยนมาใช้ ClickUp ได้อย่างราบรื่นและไม่มีปัญหา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- ตั้งค่ากฎเกณฑ์, ตัวกระตุ้น, และการอนุมัติอัตโนมัติสำหรับงานที่ต้องทำด้วยตนเองซึ่งใช้เวลานาน เช่น การเปลี่ยนกำหนดเวลา และการส่งการแจ้งเตือนเตือนความจำ
- แชร์ข้อมูลในบริบทโดยอัตโนมัติกับผู้อนุมัติที่เลือกไว้ และใช้แบบฟอร์มเพื่อทำให้กระบวนการขออนุมัติง่ายขึ้น
- ทำซ้ำงานประจำวัน เช่น การขอลาหยุดและการขอข้อมูลอ้างอิง ด้วย Blueprints ซึ่งเป็นแม่แบบงานสำหรับรายการงานใหม่
- สร้างและสรุปเนื้อหา ทำนายความเสี่ยง รับคำแนะนำสำหรับงาน และสร้างระบบอัตโนมัติด้วย AI
ข้อจำกัดของ Wrike
- Wrike มีพื้นที่จัดเก็บจำกัด ซึ่งก่อให้เกิดความท้าทายสำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น การผลิตและเผยแพร่สื่อวิดีโอ ข้อจำกัดนี้ส่งผลให้ไม่สามารถตรวจสอบและตรวจทานไฟล์วิดีโอขนาดใหญ่ได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม
- ความกว้างขวางของฟีเจอร์ใน Wrike อาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
Wrike เป็นระบบจัดการโครงการและงานที่มีความยืดหยุ่นสูงและมีคุณสมบัติครบถ้วน มีฟีเจอร์ทั้งหมดที่ฉันกำลังมองหา เช่น การวางแผน ความสัมพันธ์ระหว่างงาน การมอบหมายงาน วันที่กำหนดส่ง โครงการ และโฟลเดอร์ ตอนแรกระบบการติดแท็กโฟลเดอร์/โครงการค่อนข้างยากที่จะเข้าใจ แต่เมื่อฉันเรียนรู้แล้ว ฉันก็เห็นว่ามันมีประสิทธิภาพมากและใช้งานมันอย่างหนัก
Wrike เป็นระบบจัดการโครงการและงานที่มีความยืดหยุ่นสูงและมีคุณสมบัติครบถ้วน มีฟีเจอร์ทั้งหมดที่ฉันกำลังมองหา เช่น การวางแผน ความสัมพันธ์ระหว่างงาน การมอบหมายงาน วันที่ครบกำหนด โครงการ และโฟลเดอร์ ตอนแรกระบบการติดแท็กโฟลเดอร์/โครงการค่อนข้างยากที่จะเข้าใจ แต่เมื่อฉันเรียนรู้แล้ว ฉันก็เห็นถึงความสามารถอันทรงพลังของมันและใช้มันอย่างหนัก
ราคาของ Wrike
- ฟรี: $0 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ทีม: $9. 80 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ (เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง)
- ธุรกิจ: 24.80 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้ (เหมาะสำหรับองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- Pinnacle: ราคาตามความต้องการ (เหมาะสำหรับบริษัทที่กำลังมองหาทางเลือกแทน Jira ที่มีการปรับแต่งขั้นสูง)
ไม่ชอบ Wrike ใช่ไหม? นี่คือ 15ทางเลือกของ Wrikeที่คุณควรลอง
8. Notion – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่เน้นเนื้อหา
ถัดไปในรายการทางเลือกของ Jira ของฉันคือ Notionซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและการจดบันทึก มันมีเครื่องมือสำหรับการวางแผน การจัดระเบียบ และการทำงานร่วมกันในโครงการทั้งงานและส่วนตัวภายในแพลตฟอร์มเดียว คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองและเพิ่มรายการงาน ไทม์ไลน์ ตัวติดตามความคืบหน้า และการมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมได้
Notion โดดเด่นในฐานะ เครื่องมือเอกสารการทำงานร่วมกัน สำหรับการจัดการบริการ ช่วยให้ทีมสามารถสร้างและแบ่งปันเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น บันทึกการประชุม คำถามที่พบบ่อย และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ในวิกิโครงการร่วมกัน
ฉันพบว่าความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดระหว่าง Notion และ Jira คือ:
|แนวคิด:เครื่องมืออเนกประสงค์ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้หลากหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจทุกขนาด นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการพื้นที่รวมศูนย์สำหรับการจัดการงานของตนเอง
|Jira: เหมาะสำหรับทีมเทคนิคที่มีส่วนร่วมในวงจรโครงการซอฟต์แวร์หลักที่ต้องการเครื่องมือวางแผนสปรินต์, กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนซึ่งแสดงผ่านกระดาน Scrum และ Kanban, และการผสานรวมกับเครื่องมือพัฒนาอื่น ๆ เช่น Bitbucket และ Confluence
สิ่งที่ทำให้ฉันประทับใจเป็นพิเศษบนแพลตฟอร์มคือ Notion AI. เมื่อฉันเริ่มเอกสารใหม่ ฉันได้ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของมันทันที ซึ่งครอบคลุมความต้องการหลากหลาย ตั้งแต่การร่าง SOPไปจนถึงการวิเคราะห์ SWOT
ฉันสามารถเลือกเทมเพลตที่เหมาะกับความต้องการของฉันได้ดีที่สุด และเริ่มเติมรายละเอียดภายในไม่กี่นาที ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและแรงงานของฉันแทนที่จะต้องสร้างขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้น
คุณสมบัตินี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณเผชิญกับความหลากหลายที่ท่วมท้นของ Notion หากคุณรู้สึกถูกท่วมท้น คุณสามารถเริ่มต้นด้วยเทมเพลตเพื่อลดภาระได้ ผู้ช่วยจะนำคุณผ่านกระบวนการอย่างโต้ตอบ ทำให้ไม่ดูน่ากลัวอีกต่อไป
หากคุณเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือเป็นเอเจนซี่ออกแบบขนาดเล็กที่ต้องจัดการกับลูกค้าหลายราย ฟังก์ชันการจัดการโครงการของ Notion เหมาะสำหรับคุณอย่างยิ่ง คุณสามารถสร้างหน้าแยกสำหรับแต่ละโครงการหรือลูกค้าเพื่อเก็บวัตถุประสงค์ แนวทางของแบรนด์ และกำหนดเวลาได้
คุณสมบัติของ Notion
- สร้างและรักษาไว้ระบบวิกิที่ยืดหยุ่นและเชื่อมโยงกันภายในที่ทำงานของคุณ; จัดระเบียบความรู้ของบริษัท, เอกสาร, และกระบวนการทำงาน
- สร้างงานใหม่หรือเปลี่ยนรายการในสายงานให้เป็นงานที่กำหนดเวลาไว้ เพิ่มช่องทำเครื่องหมายในรายการแบบหัวข้อย่อย สร้างกระดานคัมบัง และเปลี่ยนแนวคิดให้กลายเป็นงานที่รอการดำเนินการ
- ใช้ Notion AI เพื่อวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อหาข้อมูลเชิงลึก, กรอกเอกสารโดยอัตโนมัติด้วยรายการที่ต้องดำเนินการ, สร้างสรุปและข้อมูลเชิงลึกจากเนื้อหา และระดมความคิดสำหรับเนื้อหาและแคมเปญ
ข้อจำกัดของ Notion
- ฟีเจอร์ 'มาร์กอัป' จำเป็นต้องเปิดใช้งานอย่างสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขและใส่คำอธิบายประกอบภายในพอร์ตโฟลิโอการออกแบบ
- ตารางใน Notion ไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้ และฉันมีปัญหาในการจัดรูปแบบหรือทำงานกับข้อมูลที่ซับซ้อน
ตอนแรก Notion ดูไม่เข้าท่าสำหรับฉันเลย แต่พอเข้าใจแล้ว มันก็เข้าใจได้ทันที ฉันใช้ Notion ในการบริหารธุรกิจ ติดตามนิสัย บันทึกการอ่านและบันทึกประจำวัน ทุกอย่างอยู่ใน Notion และด้วยเครื่องมือ AI ที่ดีขึ้น ฉันเห็นการใช้งาน Notion ของฉันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ราคาของ Notion
- ฟรี: $0, ฟรีตลอดไป
- เพิ่มเติม: $10 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ (เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กในการวางแผนและจัดระเบียบ)
- ธุรกิจ: 18 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้ (เหมาะสำหรับบริษัทที่ใช้ Notion เพื่อเชื่อมต่อเครื่องมือและทีมหลายทีม)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
เพิ่ม Notion AI add-on ไปยังพื้นที่ทำงานของคุณในราคา $8 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
อ่านเพิ่มเติม: เราได้เปรียบเทียบNotion AI กับ ClickUp AIเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจเลือก
9. ProofHub – เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนโครงการแบบครบวงจร
ProofHub นำเสนอคุณสมบัติที่ช่วยให้การจัดการงาน การทำงานร่วมกัน และการติดตามโครงการเป็นเรื่องง่าย โดยให้มุมมองที่รวมศูนย์ของงาน เป้าหมาย และความคืบหน้า มันโดดเด่นท่ามกลางทางเลือกของ Jira ด้วยเครื่องมือในตัว เช่น รายการงาน บันทึกเวลาทำงาน และแชทในแอป
ต่างจาก Jira ที่รายการงานจะผูกกับปัญหาและต้องใช้ส่วนเสริมเพิ่มเติมเช่น Tempo สำหรับการบันทึกเวลาทำงาน ProofHub มีฟีเจอร์เหล่านี้ให้ใช้โดยตรง การสื่อสารใน Jira จำกัดอยู่แค่การแสดงความคิดเห็นในตั๋ว ทำให้การสนทนาเป็นเรื่องยุ่งยาก ในขณะที่ ProofHub มีแชทในแอปและฟีเจอร์ 'ประกาศ' ที่ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลและเข้าร่วมได้ตลอดเวลา
ฉันใช้การประกาศเพื่อสร้างช่องทางเฉพาะกลุ่ม เช่น 'อัปเดตการพัฒนา' และกำหนดการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับการประชุมหรือกำหนดเวลา ความสามารถในการให้สมาชิกในทีมแสดงความคิดเห็นช่วยส่งเสริมการสื่อสารสองทางที่ดีขึ้น
อย่างไรก็ตาม ProofHub ไม่ได้สมบูรณ์แบบ—บางฟีเจอร์อาจดูพื้นฐานเมื่อเทียบกับเครื่องมือเฉพาะทาง และอินเทอร์เฟซอาจดูรกไปด้วยประกาศที่แจ้งบ่อยครั้ง
โดยรวมแล้ว สำหรับทีมที่ต้องการความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในโครงการต่างๆ เช่น การตลาดหรือกิจกรรมต่างๆ ProofHub เป็นทางเลือกที่เป็นไปได้สำหรับ Jira แต่มีการแลกเปลี่ยนด้านความสามารถในการใช้งานอยู่บ้าง
คุณสมบัติของ ProofHub
- สร้างเอกสารฉบับเดียวกันหลายเวอร์ชัน แชร์แต่ละเวอร์ชันกับสมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และจัดเก็บประวัติเวอร์ชันทั้งหมดไว้อย่างปลอดภัยบนแพลตฟอร์มเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
- ดูและแก้ไขงานที่มีอยู่หรือเพิ่มงานใหม่ด้วยมุมมองตารางที่ให้ประสบการณ์การใช้งานแบบสเปรดชีต
- ติดตามทุกการกระทำของผู้ใช้ด้วยบันทึกกิจกรรมของ ProofHub; ดูสิ่งที่เกิดขึ้นในบัญชีต่าง ๆ แบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ ProofHub
- ProofHub ไม่สามารถสร้างใบแจ้งหนี้สำหรับเวลาที่บันทึกไว้ได้โดยตรง แต่จะพึ่งพาการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มภายนอกเช่น Freshbooks และ Quickbooks สำหรับฟังก์ชันนี้
- แผนภูมิแกนต์ (Gantt chart) มีความยากลำบากในการตั้งค่าและใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนำไปสู่การใช้เวลาเพิ่มขึ้นในการพยายามทำให้แผนภูมิทำงานตามที่ต้องการ
นี่คือสิ่งที่รีวิวจาก G2 กล่าวถึง ProofHub:
ProofHub ได้แก้ไขปัญหาที่สำคัญที่สุดสำหรับเรา – การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล มันช่วยให้เราสามารถนำลูกค้าทุกคนมาอยู่บนแพลตฟอร์มได้ แต่มีการควบคุมการเข้าถึงอย่างเข้มงวด ด้วยการใช้บทบาทที่กำหนดเอง เราสามารถจัดการระดับการเข้าถึงของผู้ใช้แต่ละคนได้ ด้วยวิธีนี้ เราสามารถให้ลูกค้าเห็นข้อมูลในระดับที่เหมาะสม และจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการและหน้าที่ของพวกเขา
ราคาของ ProofHub
- จำเป็น: 50 ดอลลาร์ต่อเดือน
- การควบคุมสูงสุด: 99 ดอลลาร์ต่อเดือน (เหมาะสำหรับการจัดการงานระยะไกลที่มีความต้องการพิเศษในการกำหนดบทบาทการเข้าถึงแบบกำหนดเอง)
ทั้งสองแพ็กเกจมีราคาแบบเหมาจ่ายและไม่มีค่าธรรมเนียมต่อผู้ใช้
อ่านเพิ่มเติม: 10ทางเลือกที่ยอดเยี่ยมแทน ProofHub
10. Assembla – เหมาะที่สุดสำหรับการรวมการควบคุมเวอร์ชัน
ถัดไปในรายการคือ Assembla แพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่รวมการจัดการโครงการกับการจัดการซอร์สโค้ด (SCM) สำหรับทีมซอฟต์แวร์
มันให้บริการการติดตามงาน, การจัดการปัญหา, และระบบตั๋วแบบรวมศูนย์พร้อมบอร์ดโครงการแบบภาพที่อัปเดตโดยอัตโนมัติ. มันรู้สึกเหมาะกับทีมนักพัฒนาที่มุ่งเน้นการร่วมมือทางโค้ดอย่างมีประสิทธิภาพและการควบคุมเวอร์ชัน.
ต่างจาก Jira ที่ต้องการปลั๊กอินเพื่อผสาน Git, SVN หรือ Perforce, Assembla มีการรองรับแบบเนทีฟสำหรับทั้งสามระบบ ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
โครงการถูกจัดระเบียบไว้ในพื้นที่—พื้นที่ทำงานที่เฉพาะเจาะจงพร้อมเครื่องมือและสมาชิกที่แยกต่างหาก—ซึ่งช่วยให้ทีมของฉันสามารถจัดการโครงการหลาย ๆ โครงการได้โดยไม่เกิดความสับสน
การติดตามงาน, ข้อบกพร่อง, และปัญหาเป็นไปอย่างตรงไปตรงมา พร้อมระบบการทำงานที่กำหนดเองเพื่อมอบหมาย, จัดลำดับความสำคัญ, และติดตามความคืบหน้า
นอกจากนี้ยังมีมุมมองหลายแบบ เช่น แผนภูมิแกนต์, สครัม, วอเตอร์ฟอลล์, และกระดานคัมบัง ซึ่งช่วยให้มีความยืดหยุ่นในการจัดการตั๋ว
อย่างไรก็ตาม อินเทอร์เฟซของ Assembla อาจดูล้าสมัยและใช้งานได้ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเมื่อเทียบกับเครื่องมือใหม่ๆ และฟีเจอร์บางอย่างยังขาดความลึกซึ้ง
โดยรวมแล้ว มันทำงานได้ดีหากการจัดการโค้ดเป็นสิ่งที่คุณให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก แต่มันอาจไม่เหมาะกับคุณหากคุณต้องการประสบการณ์การจัดการโครงการที่ทันสมัยและครบวงจร
คุณสมบัติเด่นของ Assembla
- สร้างภาพโครงการของคุณและความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในทีมด้วยวิธีการ Agileที่ใช้กันทั่วไป เช่น Kanban, Scrum, Gantt, Waterfall, Kanban และกรอบการทำงาน SAFe
- ใช้ฟีเจอร์วิกิและเอกสารประกอบที่มีอยู่ในตัวเพื่อสร้างและดูแลเอกสารโครงการ ฐานความรู้ และคู่มือผู้ใช้
- กำหนดวันที่สำคัญสำหรับกลุ่มงานหลักในหลายขั้นตอนของการดำเนินโครงการผ่านหมุดหมาย
ข้อจำกัดของ Assembla
- การสนับสนุนไม่เพียงพอสำหรับการค้นหาเอกสาร, เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง, และการเขียนสคริปต์สำหรับ CI/CD pipelines
- แพลตฟอร์มไม่มีตัวเลือกเพียงพอสำหรับการจัดระเบียบมุมมองอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดหน้าจอที่รกสำหรับทั้งผู้ใช้รายบุคคลและทีม
- ยังไม่มีการช่วยเหลือจาก AI
Assembla ช่วยให้ทีมของเราสามารถจัดระเบียบและดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมมองเห็นภาพรวมของสิ่งที่ทุกคนกำลังทำอยู่ได้อย่างชัดเจน ความร่วมมือถือเป็นจุดเด่นหลักของระบบนี้ เราเคยลองใช้โซลูชันอื่นมาแล้ว แต่ฟีเจอร์ของ Assembla โดดเด่นกว่าอย่างเห็นได้ชัด
ราคาของ Assembla
- Assembla Cloud: $21 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ บิลรายปี (เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการระบบควบคุมเวอร์ชันบนคลาวด์โดยไม่ต้องปรับแต่งการติดตั้ง)
- Assembla Enterprise: ราคาตามความต้องการ (เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความต้องการเฉพาะด้านความปลอดภัย การปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือการผสานระบบ)
11. Pivotal Tracker – เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
Pivotal Tracker เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบ Agile ที่ควรพิจารณาเป็นตัวเลือกแทน Jira สำหรับทีมซอฟต์แวร์
มันมีรายการงานค้าง การติดตามการแก้ไขด่วน การคำนวณความเร็วอัตโนมัติ และการคาดการณ์การเสร็จสิ้นของโครงการ—คุณสมบัติที่ Jira ไม่รองรับโดยตรง อินเทอร์เฟซเน้นที่ 'เรื่องราว' ที่เคลื่อนผ่านขั้นตอนการพัฒนา
ฉันพบว่าเครื่องมือติดตามที่มีคำแนะนำของมันแบ่งการทำงานออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้สำหรับการวางแผนการวนซ้ำ ซึ่งเหมาะกับทีมที่ปฏิบัติตาม Agile อย่างเคร่งครัด
การตั้งค่าโครงการเกี่ยวข้องกับการสร้างเรื่องราวผู้ใช้ที่มีรายละเอียดพร้อมเกณฑ์การยอมรับ อินเทอร์เฟซแบบลากและวางทำให้การจัดลำดับความสำคัญใหม่เป็นเรื่องง่าย และสามารถจัดกลุ่มเรื่องราวโดยอัตโนมัติเป็นรอบการทำงานตามความเร็วและการประมาณการ
อย่างไรก็ตาม เครื่องมือนี้ให้ความรู้สึกแข็งทื่อและเน้นหนักไปที่ผู้ที่เคร่งครัดในแนวทาง Agile เป็นหลัก ซึ่งอาจทำให้ทีมที่ต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้นหรือมุมมองโครงการที่กว้างขวางกว่ารู้สึกไม่สะดวก
หากคุณเป็นทีมผลิตภัณฑ์ที่มุ่งมั่นในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง Pivotal Tracker มอบการควบคุมที่มั่นคงต่อการพัฒนา—แต่ก็อาจรู้สึกจำกัดเมื่ออยู่นอกขอบเขตนั้น
คุณสมบัติเด่นของ Pivotal Tracker
- ค้นหาสิ่งที่คุณต้องการด้วยการค้นหาแบบบูลีน ซึ่งสามารถจัดการกับคำค้นหาที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหลายข้อได้
- ลากและวางแบบจำลอง, สไลด์, และไฟล์อื่น ๆ จากคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือแนบจาก Google Drive เพื่อการแชร์ที่ง่ายดาย
- ตรวจสอบสุขภาพของโครงการอย่างใกล้ชิดผ่านการวนซ้ำ, เอปิค, การปล่อย, และอื่น ๆ ด้วยรายงานที่ออกแบบมาเพื่อแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกในระดับเซลล์
ข้อจำกัดของ Pivotal Tracker
- Pivotal Tracker ไม่เหมาะสำหรับการจัดการแบบ Kanban อย่างเหมาะสม เนื่องจากไม่มีการรองรับการแสดงตั๋วเป็นสวิมเลนในตัว ทำให้ทีมต้องใช้วิธีแก้ปัญหาชั่วคราว เช่น การใช้ป้ายกำกับและมุมมองที่กำหนดเอง
- ในสถานการณ์ที่มีปริมาณงานสปรินต์มาก การจัดรายการตั๋วในแนวตั้งอาจยาวเกินไป ทำให้ยากต่อการจัดการและดู
- ยังไม่มีการผสานระบบ AI ซึ่งสำหรับผมแล้วนั้นเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังอย่างมาก
ในฐานะเจ้าของผลิตภัณฑ์ มีหลายแง่มุมที่ยอดเยี่ยมของ Pivotal Tracker: การแสดงผล, ความง่ายในการสร้างตั๋ว, และการใช้ป้ายกำกับ สำหรับการแสดงผล ฉันสามารถตั้งค่าคอลัมน์เพื่อดูสถานะของสปรินต์ปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงจัดการลำดับความสำคัญในแบ็กล็อกและเพิ่มตั๋วเข้าไปในไอซ์บ็อกซ์ได้ ฉันยังสามารถกรองงานที่มอบหมายให้กับนักพัฒนาแต่ละคนได้ ซึ่งมีประโยชน์มากในระหว่างการวางแผนสปรินต์
Pivotal Tracker ราคา
- ฟรี: $0 (เหมาะสำหรับผู้ใช้และผู้ร่วมงานไม่เกินห้าคนต่อโครงการ)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
อ่านเพิ่มเติม:10 ทางเลือกแทน Pivotal Tracker
12. Bugzilla – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการสร้างซอฟต์แวร์
Bugzilla จาก Mozilla เป็นเครื่องมือติดตามข้อบกพร่องแบบโอเพนซอร์สที่มีคุณสมบัติการจัดการโครงการแบบคล่องตัวบางประการ ทำให้เป็นทางเลือกที่เป็นไปได้สำหรับ Jira
ต่างจากการมุ่งเน้นการจัดการโครงการอย่างกว้างขวางของ Jira, Bugzilla เน้นเฉพาะการติดตามข้อบกพร่องเป็นหลัก พร้อมการค้นหาขั้นสูง, ฟิลด์ที่ปรับแต่งได้ และการแจ้งเตือนทางอีเมล
ผมพบว่าการรายงานข้อบกพร่องอย่างละเอียดของมันมีประโยชน์—ขั้นตอนในการทำซ้ำ, รายละเอียดของสภาพแวดล้อม, ภาพหน้าจอ—แต่ส่วนติดต่อผู้ใช้รู้สึกเก่าและไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเมื่อเทียบกับเครื่องมือสมัยใหม่
การจัดลำดับความสำคัญและจัดหมวดหมู่ข้อบกพร่องตามความรุนแรงนั้นได้ผลดี และการติดตามความคืบหน้าก็ทำได้ง่าย
หากผมเป็นผู้นำทีมซอฟต์แวร์ ผมจะพิจารณาใช้ Bugzilla เพื่อหลีกเลี่ยงบั๊กที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข แต่ด้วยจุดมุ่งเน้นที่แคบและอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ไม่ค่อยสะดวก อาจทำให้การบริหารจัดการโครงการในภาพรวมล่าช้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bugzilla
- รับชมภาพสีสันสดใสของแพตช์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบั๊กด้วย Patch Viewer; ผสานการทำงานกับ Bonsai, CVS และ LXR เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม
- รับทราบข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับทีมของคุณจาก Bugzilla ด้วยฟีเจอร์ 'ติดตาม'
- บันทึกการค้นหาทั้งหมดของคุณไว้ที่ส่วนท้ายของทุกหน้าเพื่อใช้ในอนาคต
- กำหนดเวลาการส่งรายงานข้อผิดพลาดทางอีเมลตามความถี่ที่คุณต้องการ
ข้อจำกัดของ Bugzilla
- ประสบการณ์ของผู้ใช้ไม่ตรงตามสัญชาตญาณ ทำให้การนำทางและการจัดการตั๋วซับซ้อน
- ในขณะที่สามารถแนบรูปภาพได้อย่างง่ายดาย แพลตฟอร์มนี้ไม่รองรับการแนบวิดีโอ ซึ่งจำกัดประเภทของสื่อที่สามารถแชร์และบันทึกได้
- ฉันหวังว่าพวกเขาจะเพิ่มฟีเจอร์ AI บางอย่างในอนาคต
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ Reddit คนหนึ่งกล่าวถึง Bugzilla และรายงานข้อบกพร่องของมัน:
สิ่งหนึ่งที่ฉันคิดว่ามันทำได้ดี คือวิธีการจัดทำดัชนีรายงานข้อบกพร่องที่มีอยู่ เพื่อให้สามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็วและตรงประเด็น วันนี้เองฉันกำลังจะยื่นรายงานข้อบกพร่องใหม่ และถึงแม้ว่าคำค้นหาของฉันจะไม่ได้ตรงกับรายงานข้อบกพร่องที่มีอยู่เป๊ะ ๆ แต่ฉันก็ยังพบรายงานที่เหมือนกันทุกประการ
ราคาของ Bugzilla
เครื่องมือนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย
อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือติดตามบั๊กที่คุณสามารถใช้แทน Bugzilla
13. Hygger – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดลำดับความสำคัญและการจัดการโครงการ
Hygger เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีความคล่องตัว พร้อมด้วยกระดาน Kanban และแผนภูมิ Gantt ซึ่งถูกวางตำแหน่งให้เป็นทางเลือกที่ง่ายกว่า Jira
ต่างจากการปรับแต่งที่ซับซ้อนของ Jira, Hygger มอบคุณสมบัติที่จำเป็นโดยไม่มีความซับซ้อนมากนัก—แต่บางครั้งอาจรู้สึกว่าพื้นฐานเกินไปสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน
ในการเปิดตัวภายใต้ความกดดันสูง ฉันใช้ Eisenhower Box ของ Hygger เพื่อจัดลำดับความสำคัญของงาน ซึ่งช่วยให้แยกงานเร่งด่วนออกจากงานที่ไม่สำคัญมาก แม้ว่าจะช่วยเพิ่มความชัดเจนได้บ้าง แต่ก็ยังเป็นกระบวนการที่ต้องทำด้วยตนเองซึ่งไม่สามารถขจัดความเครียดได้อย่างสมบูรณ์
Hygger รองรับการวางแผนสปรินต์ด้วยคะแนนเรื่องราว,แผนภูมิการเผาผลาญ, และตัวชี้วัดความเร็ว, แต่คุณสมบัติเหล่านี้ไม่มีความลึกซึ้งเท่าที่ฉันเคยเห็นในเครื่องมือที่เติบโตเต็มที่กว่า
การผสานการทำงานกับ Slack และ Google Drive ทำให้การสื่อสารง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม โดยรวมแล้ว Hygger ดูเหมาะกับโครงการหรือทีมขนาดเล็กที่ไม่ต้องการความสามารถขั้นสูงมากกว่า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hygger
- ใช้เส้นแบ่งเลนเพื่อเน้นงานที่สำคัญที่สุดบนกระดานและจัดการกับอุปสรรคได้อย่างรวดเร็ว
- รับรายงานขั้นสูงเกี่ยวกับต้นทุนโครงการ, ประสิทธิภาพของทีม, และความคืบหน้าโดยรวม
- ติดต่อกับสมาชิกในทีมของคุณอย่างต่อเนื่องผ่านการแสดงความคิดเห็นแบบสองทาง การแจ้งเตือนแบบพุช และการแชร์เอกสาร
ข้อจำกัดของ Hygger
- แพลตฟอร์มขาดตัวเลือกสำหรับการเพิ่มพื้นที่ข้อความที่กำหนดเองภายในงาน; การมีฟิลด์เพิ่มเติมเช่น สมมติฐาน, เกณฑ์การยอมรับ, วิธีแก้ปัญหา, และข้อควรพิจารณา จะเป็นประโยชน์สำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย
- แอปพลิเคชันมือถือไม่รองรับกระดานสปรินต์ ซึ่งอาจมีความจำเป็นสำหรับบางประเภทของทีม
เราเป็นทีมเล็ก ๆ ของนักพัฒนาซอฟต์แวร์และเจ้าของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ใหญ่ ๆ อย่าง JIRA นั้นซับซ้อนเกินไปและไม่เหมาะกับความต้องการของเราเสมอไป หลังจากที่เราเปลี่ยนมาใช้ Hygger – ทุกอย่างก็กลายเป็นเรื่องง่าย Hygger คือผลิตภัณฑ์ที่ง่ายสำหรับกระบวนการทำงานที่ง่าย ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพ
ราคาของ Hygger
- ฟรี
- มาตรฐาน: $9 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: 18 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้ (เหมาะสำหรับทีมขนาดใหญ่ที่ต้องการความสามารถในการจัดการโครงการขั้นสูง)
อ่านเพิ่มเติม:Hygger เปรียบเทียบกับ ClickUp อย่างไร
14. Backlog โดย Nulab – เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามปัญหา
Backlog เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่รวมการติดตามข้อบกพร่อง การจัดการงาน และการควบคุมเวอร์ชันเข้าไว้ด้วยกัน แม้ว่าจะมุ่งหวังที่จะมาแทนที่ Jira แต่ฉันพบว่ามันเหมาะกับทีมที่ไม่ต้องการการตั้งค่าที่ซับซ้อนเกินไปมากกว่า
ระบบคลังข้อมูล Git และ Subversion ที่ติดตั้งมาในตัวทำให้สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของโค้ดได้สะดวกข้างๆ งานที่ต้องทำ ฉันชอบที่สามารถอ้างอิงถึงงานในข้อความการคอมมิตได้ ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการเช็คอินบ่อยๆ การบันทึกปัญหาผ่านอีเมลก็ทำให้ทุกอย่างเร็วขึ้นเช่นกัน—แต่เมื่อใช้งานในระดับใหญ่ ระบบอาจดูยุ่งเหยิงได้หากไม่มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน
เราใช้เทมเพลตที่ปรับแต่งได้สำหรับการสร้างปัญหา ซึ่งช่วยหลีกเลี่ยงการเขียน SOP ยาว ๆ ระบบควบคุมการเข้าถึงของ Backlog มีความมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่จัดการกับทรัพย์สินทางปัญญาที่ละเอียดอ่อน
มันยังมีบางสิ่งที่ Jira ไม่มี: วิกิในตัวที่รองรับ Markdown ซึ่งสะดวกสำหรับการจัดทำเอกสารเบาๆ แต่ก็ยังรู้สึกว่ามีข้อจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือจัดการความรู้ที่แข็งแกร่งกว่า
โดยรวมแล้ว Backlog มีความโปร่งใสในระดับที่น่าพอใจสำหรับทีมซอฟต์แวร์ แต่ไม่ใช่ตัวเลือกที่แข็งแกร่งที่สุดหากโครงการของคุณต้องการการปรับแต่งที่ลึกซึ้งหรือกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของงานค้าง
- วางแผนและจัดตารางงาน ระบุจุดที่อาจเกิดปัญหา และติดตามความคืบหน้าตลอดเวลาด้วยแผนภูมิแกนต์
- แปลงอีเมลเป็นงานหรือปัญหาที่สามารถดำเนินการได้ภายใน Backlog อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องออกจากโปรแกรมอีเมลของคุณ
- สร้างและกำหนดค่าขั้นตอนการทำงาน การเปลี่ยนสถานะ และสถานะต่างๆ ให้สอดคล้องกับกระบวนการและวิธีการเฉพาะของทีมคุณ
ข้อจำกัดของงานค้าง
- การตั้งค่าการจัดการผู้ใช้มีความซับซ้อนเกินไป
- ฟิลด์ที่กำหนดเองและเทมเพลตสามารถตั้งค่าได้เฉพาะในระดับโครงการเท่านั้น ไม่สามารถตั้งค่าสำหรับทั้งองค์กรได้
- การแจ้งเตือนที่กำหนดเอง เช่น การแจ้งเตือนเมื่อสถานะตั๋วไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากช่วงเวลาที่กำหนด ไม่สามารถตั้งค่าได้
- พวกเขาไม่มี AI แม้แต่สำหรับสิ่งพื้นฐานอย่างระบบอัตโนมัติ
ผลิตภัณฑ์นี้ปราศจากความรก และคุณสมบัติใด ๆ ที่เพิ่มเข้ามามีการใช้งานที่ง่ายและมีกรณีการใช้งานที่ชัดเจน ช่วยให้การนำไปใช้เป็นไปอย่างง่ายดาย. อินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่ดีช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดจากการรายงานข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดทุกวันในฐานะผู้ทดสอบ.
การตั้งราคาสำหรับงานค้าง
- ฟรี: $0 ต่อเดือน (สูงสุด 10 ผู้ใช้) (เหมาะสำหรับโปรเจ็กต์ขนาดเล็ก)
- เริ่มต้น: $35 ต่อเดือน (สูงสุด 30 ผู้ใช้) (เหมาะสำหรับทีมที่กำลังเติบโต)
- มาตรฐาน: 100 ดอลลาร์ต่อเดือน (ผู้ใช้ไม่จำกัด) (เหมาะสำหรับบริษัทขนาดกลาง)
- พรีเมียม: $175 ต่อเดือน (ผู้ใช้และโครงการไม่จำกัด) (เหมาะสำหรับบริษัทขนาดใหญ่)
15. Bitrix24 – เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสาร
Bitrix24 ไม่ใช่แค่เครื่องมือจัดการโครงการเท่านั้น—แต่เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่มีทั้ง CRM, การจัดการงาน, การติดตามเวลา, การลงเวลา, แชท, การโทรผ่านวิดีโอ, และแม้กระทั่งการสร้างเว็บไซต์ นั่นคือเหตุผลที่มันติดอยู่ในรายชื่อทางเลือกของ Jira ของเรา
เมื่อฉันใช้มันข้ามแผนกต่างๆ แชทสดพิสูจน์ว่ามีประโยชน์สำหรับการอัปเดตแบบเรียลไทม์และข้อเสนอแนะอย่างรวดเร็วระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานต่างๆ สามารถอัปเดตได้ทันที—แต่ฟีเจอร์ที่อัดแน่นมากเกินไปในที่เดียวทำให้ส่วนติดต่อผู้ใช้รู้สึกรกและล้นหลามบ่อยครั้ง
อินทราเน็ตทางสังคมที่มีโปรไฟล์, การกดไลค์, และความคิดเห็น ได้เพิ่มความเป็นมนุษย์เข้ามา มันช่วยให้ทีมของเราได้รับข้อมูลข่าวสารและเพิ่มขวัญกำลังใจ แต่ในบางครั้ง สำหรับการจัดการโครงการอย่างเดียว มันก็รู้สึกเหมือนมีเสียงรบกวนมากเกินไปจากงานจริง
Bitrix24 ทำงานได้ดีหากคุณต้องการรวมเครื่องมือต่าง ๆ ไว้ด้วยกัน แต่ถ้าคุณให้ความสำคัญกับการดำเนินโครงการที่มีโครงสร้างชัดเจนและมุ่งเน้นเป้าหมาย อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่คล่องตัวหรือใช้งานง่ายที่สุดในท้องตลาด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bitrix24
- สร้างบทบาทงานสี่บทบาท: ผู้ที่มอบหมายงาน, ผู้ที่ได้รับมอบหมายงาน (ผู้รับมอบหมาย), ผู้ที่ช่วยเหลือผู้รับมอบหมาย (ผู้เข้าร่วม), และผู้ที่จำเป็นต้องอยู่ในลูป (ผู้สังเกตการณ์)
- สรุปความคิดเห็นทุกข้อภายใต้ทุกงานเพื่อเข้าใจว่ามันเกี่ยวกับอะไรและสถานะปัจจุบันของมันโดยใช้ CoPilot ผู้ช่วย AI ของ Bitrix24
- ตั้งค่าการประชุมออนไลน์ได้อย่างง่ายดายจากการแชท งาน ปฏิทิน หรือแม้แต่ลูกค้าเป้าหมายหรือดีลใน Bitrix24 CRM
ข้อจำกัดของ Bitrix24
- บทความช่วยเหลือที่มีประโยชน์และการสนับสนุนลูกค้าจะมีให้เฉพาะในแพ็กเกจแบบชำระเงินบางประเภทเท่านั้น ซึ่งจำกัดการเข้าถึงสำหรับผู้ใช้ที่อยู่ในแผนระดับต่ำกว่า
- ระบบส่งข้อความนี้เชื่อมต่อกับ WhatsApp แต่ทำงานคล้ายกับแอปศูนย์บริการทางโทรศัพท์มากกว่า; การสนทนาจะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากไม่มีการใช้งานเป็นระยะเวลาหนึ่ง และไม่สามารถเปิดการสนทนากับบุคคลเดิมได้อีก
Bitrix24 เป็นเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับธุรกิจที่ครบวงจร เราใช้มันในทุกกิจกรรมประจำวันของเรา มันรวมถึงการจัดการลูกค้าเป้าหมาย การจัดการดีล การจัดการงาน โครงการ สครัม สปรินต์ การทำงานอัตโนมัติ และอีกมากมาย มันง่ายต่อการนำไปใช้ในทุกแผนก
ราคา Bitrix24
- พื้นฐาน: $61 ต่อองค์กรต่อเดือน (เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก)
- มาตรฐาน: 124 ดอลลาร์ต่อองค์กรต่อเดือน (เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลาง)
- มืออาชีพ: $249 ต่อองค์กรต่อเดือน (เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องการฟีเจอร์การจัดการโครงการขั้นสูงและการผสานรวม)
- องค์กร: $499 ต่อองค์กรต่อเดือน (เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการการปรับแต่งระดับสูง ความปลอดภัย และการสนับสนุน)
สำรวจตัวเลือกของคุณและเลือกทางเลือกแทน Jira อย่างชาญฉลาด
แต่ละทางเลือกของ Jira ที่นี่ ในแบบของตัวเอง สามารถจัดการโครงการของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม กุญแจสำคัญในการเลือกเครื่องมือการจัดการโครงการแบบ Agile ที่เหมาะสมอยู่ที่การเข้าใจความต้องการเฉพาะของคุณ เช่น:
- คุณกำลังมองหาการแสดงผลข้อมูลและการรายงานประเภทใดบ้าง?
- คุณต้องการบทบาทและสิทธิ์ประเภทใดสำหรับทีมของคุณ?
- ทีมใดบ้างที่จะใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ?
- คุณต้องการผสานการทำงานกับเครื่องมือและบริการอื่น ๆ มากน้อยเพียงใด?
สิ่งเหล่านี้เป็นข้อพิจารณาที่สำคัญเพราะการลงทุนในเครื่องมือการจัดการโครงการเป็นการผูกพันที่สำคัญสำหรับธุรกิจของคุณ
การเลือกผิดอาจทำให้การดำเนินงานของคุณหยุดชะงักและมีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้น ฉันขอแนะนำให้คุณทำการวิจัยอย่างละเอียดเกี่ยวกับทางเลือกของ Jira ใช้ประโยชน์จากการทดลองใช้ฟรีหรือสำรวจแผนการใช้งานฟรีเพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูลที่สอดคล้องกับความต้องการของโครงการของคุณ
หรือคุณจะข้ามการค้นหาและเลือก ClickUp ก็ได้ ไม่จริงจังหรอก
ClickUp คือแอปจัดการโครงการแรกของโลกที่รวมการสื่อสารและการจัดการงานเข้าด้วยกัน พร้อมขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อปลดล็อกประสิทธิภาพการทำงานที่ไม่มีใครเทียบได้ มีฟีเจอร์ที่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อช่วยให้คุณมาตรฐานและขยายการจัดการโครงการตามแนวทางที่ดีที่สุดตามที่คุณต้องการ
เพื่อเริ่มสัมผัสประโยชน์ได้ทันทีลงทะเบียนใช้ ClickUp ฟรี