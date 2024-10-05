บล็อก ClickUp
วิธีสร้างกระบวนการทำงานการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
5 ตุลาคม 2567

คุณกำลังทำงานเกี่ยวกับการนำเสนอที่สำคัญต่อลูกค้า และต้องการภาพคุณภาพสูงของสินค้าของคุณเพื่อให้การนำเสนอของคุณโดดเด่น

แต่โฟลเดอร์รูปภาพของคุณเต็มไปด้วยไฟล์ดิจิทัลสุ่มๆ ที่ไม่มีคำอธิบาย หมวดหมู่ หรือแท็กเลย 😞

นี่คือเวลาที่คุณจำเป็นต้องมีระบบการทำงานการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล (DAM) อย่างแท้จริง ระบบนี้มอบกระบวนการที่ชัดเจนและมีโครงสร้างสำหรับการอัปโหลด, จัดระเบียบ, และเข้าถึงสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ

ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะพูดถึงว่ากระบวนการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลคืออะไร และวิธีการสร้างกระบวนการนี้สำหรับองค์กรของคุณ มาเริ่มกันเลย!

อะไรคือกระบวนการทำงานการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล?

กระบวนการทำงานการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลคือ ลำดับขั้นตอนที่ดำเนินการกับสินทรัพย์ตลอดวงจรชีวิต—ตั้งแต่การเริ่มต้นแนวคิดจนถึงการสิ้นสุดการใช้งาน กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการจัดการสินทรัพย์ เช่น การสร้าง การจัดหมวดหมู่ การจัดระเบียบ การตรวจสอบ การอนุมัติ การจัดเก็บ การเรียกใช้ และการแจกจ่าย

คิดถึงกระบวนการทำงานของการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลเป็น รายการของกิจกรรมที่ต้องทำเพื่อจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล มันเป็นโครงสร้างที่ช่วยให้คุณทำโครงการของคุณสำเร็จได้ นี่คือตัวอย่าง:

สมมติว่าทีมการตลาดของคุณต้องการกราฟิกสำหรับแคมเปญใหม่ นี่คือตัวอย่างขั้นตอนการทำงานในการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลของพวกเขา👇

  • การสร้างสินทรัพย์: นักออกแบบกราฟิกสร้างภาพสำหรับแคมเปญผลิตภัณฑ์
  • อัปโหลด: ทีมอัปโหลดไฟล์ต้นฉบับไปยังระบบจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล
  • การสร้างเมตาดาต้า: ทีมงานเพิ่มแท็กภาพที่เกี่ยวข้องและคำอธิบาย เช่น ชื่อผลิตภัณฑ์และชื่อแคมเปญ รวมถึงการใช้งาน (โซเชียลมีเดีย, สิ่งพิมพ์, ฯลฯ)
  • การจัดระเบียบ: ทรัพย์สินถูกจัดเรียงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า—แคมเปญ, สายผลิตภัณฑ์, หรือประเภทของเนื้อหา
  • การอนุมัติ: ทีมการตลาดตรวจสอบเนื้อหา แก้ไข และอนุมัติการออกแบบ
  • การกระจาย: ทีมออกแบบแบ่งปันไฟล์สุดท้ายกับทีมการตลาด
  • การจัดเก็บ: เมื่อแคมเปญสิ้นสุดลง รูปภาพจะถูกนำออกจากผลการค้นหาที่ใช้งานอยู่และจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลการตลาดของบริษัท

วัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของระบบจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล (DAM) คืออะไร?

เวิร์กโฟลว์ของ DAM ช่วยให้การจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลง่ายขึ้น

พวกเขาได้กำหนดความรับผิดชอบและกรอบเวลาที่ชัดเจนสำหรับผู้จัดการสินทรัพย์ และกระบวนการดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วสำหรับทีมที่เกี่ยวข้อง เช่น ทีมขายหรือการตลาดที่ทำงานกับสินทรัพย์ การจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลยังช่วยปรับปรุงการสื่อสารระหว่างทีม และทำให้แน่ใจว่าสมาชิกทุกคนที่เกี่ยวข้องกับโครงการอยู่ในหน้าเดียวกัน

นี่คือเหตุผลบางประการที่การสร้างกระบวนการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลมีความสำคัญต่อองค์กรของคุณ

การบริหารสินทรัพย์เชิงโครงสร้าง

กระบวนการทำงานการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลให้โครงสร้างที่เป็นระบบสำหรับการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทคุณ. พวกเขามุ่งเน้นที่การเก็บรักษาสินทรัพย์และรักษาให้เป็นระเบียบเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย.

การเข้าถึงอย่างรวดเร็ว

กระบวนการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพช่วยให้คุณ ค้นหาไฟล์ที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว แทนที่จะเสียเวลาเลื่อนดูไฟล์ที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่และไม่มีป้ายกำกับ คุณสามารถนำทางไปยังไฟล์ล่าสุดได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ DAM

ระบบจัดการสินทรัพย์ (DAM) คือสถานที่ทำงานที่มีความเคลื่อนไหว ซึ่งหมายความว่า เมื่อสินทรัพย์ถูกนำไปไว้ที่นั่น คุณจะสามารถค้นหา ใช้ซ้ำ หรือปรับเปลี่ยนการใช้งานของสินทรัพย์เหล่านั้นได้ตลอดเวลา

ความปลอดภัยสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล

กระบวนการทำงานของ DAM รวมถึง การควบคุมการเข้าถึงในระดับละเอียด ที่ให้คุณกำหนดสิทธิ์สำหรับแต่ละสินทรัพย์ ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าเฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงสินทรัพย์ได้ กระบวนการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลยังช่วยให้มั่นใจในการปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เนื่องจากสินทรัพย์จะถูกติดตามและตรวจสอบก่อนเผยแพร่ นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดตามการแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในไฟล์ด้วยการควบคุมเวอร์ชัน

5 ขั้นตอนของกระบวนการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล

ขั้นตอนของกระบวนการทำงาน DAM ของคุณขึ้นอยู่กับขอบเขตและความซับซ้อนของโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ ตัวอย่างเช่น แคมเปญการตลาดเกี่ยวกับการเข้าถึงอาจมีส่วนของขั้นตอนการทำงานที่แตกต่างกันจากการจัดการสินทรัพย์แบรนด์

สำหรับแคมเปญการตลาดด้านการเข้าถึง การทำงานจะเกี่ยวข้องกับการสร้างสินทรัพย์ (เพิ่มข้อความทางเลือกสำหรับรูปภาพและคำบรรยายสำหรับวิดีโอ) การปฏิบัติตามแนวทางด้านการเข้าถึง และการทดสอบการเข้าถึง

ในทางตรงกันข้าม กระบวนการทำงานของ DAM สำหรับการจัดการสินทรัพย์แบรนด์มุ่งเน้นไปที่การสร้างสินทรัพย์อย่างง่าย การเพิ่มข้อมูลเมตาเพื่อให้ค้นหาและจัดหมวดหมู่ง่าย และการควบคุมการเข้าถึง

5 ขั้นตอนทั่วไปของการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล

  1. การสร้างสินทรัพย์: ขั้นตอนแรกคือการสร้างสินทรัพย์ ขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการคิดค้น, การร่าง, หรือการได้มาซึ่งสินทรัพย์ เช่น เอกสาร, เสียง, และวิดีโอ โดยทั่วไปแล้ว แบรนด์จะกำหนดแนวทางที่ชัดเจนในขั้นตอนนี้เพื่อให้แน่ใจว่าการสร้างสินทรัพย์มีความสม่ำเสมอ
  2. การจัดระเบียบสินทรัพย์: ในขั้นตอนนี้ สินทรัพย์ที่มีอยู่จะถูกจัดหมวดหมู่ตามประเภท โครงการ หรือแผนก และย้ายไปยังโฟลเดอร์ที่เหมาะสมภายในระบบจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล
  3. การจัดเก็บสินทรัพย์: ขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บสินทรัพย์ในลักษณะที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ตัวอย่างเช่น การใช้แท็กที่เกี่ยวข้อง คำอธิบาย และข้อมูลเมตาสามารถช่วยในการกรองหรือจัดเรียงสินทรัพย์ได้
  4. การจัดสรรสินทรัพย์: ขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการจัดสรรสินทรัพย์ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเพื่อการอนุมัติและการนำไปใช้ในโครงการ
  5. คลังเก็บสินทรัพย์: ในขั้นตอนนี้ สินทรัพย์จะถูกนำออกจากระบบที่ใช้งานอยู่ เมื่อวงจรชีวิตของสินทรัพย์ดิจิทัลสิ้นสุดลงแล้ว สินทรัพย์นั้นจะต้องถูกจัดเก็บในคลังเพื่อเก็บรักษาและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานใน DAM

ประเภทของกระบวนการทำงาน DAM

ณ ตอนนี้ คุณคงเข้าใจแล้วว่ากระบวนการทำงานของการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลทำงานอย่างไร ดังนั้น เรามาพูดถึงประเภทต่างๆ ของกระบวนการทำงาน DAM กัน คุณสามารถเลือกประเภทของกระบวนการทำงานได้ตามสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ ประเภทของสินทรัพย์ และขั้นตอนของวงจรชีวิตที่คุณอยู่ในปัจจุบัน

กระบวนการทำงานแบบโครงการ

กระบวนการทำงานแบบโครงการเหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ. กระบวนการทำงานเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการจัดการสินทรัพย์หลายอย่างสำหรับโครงการเดียว. ตัวอย่างเช่น การใช้กระบวนการทำงานแบบโครงการสำหรับการเปิดตัวสินค้าจะช่วยให้คุณจัดการสินทรัพย์หลายอย่างเช่น รูปภาพสินค้า, วิดีโอสาธิต, โฆษณา, รูปภาพหน้า landing page, และเนื้อหาดิจิทัลอื่น ๆ.

คุณสามารถจัดหมวดหมู่สินทรัพย์ตามประเภทของโครงการ ชื่อของลูกค้า หรือคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:โซลูชันการจัดการโครงการของ ClickUpสามารถช่วยคุณปรับปรุงกระบวนการทำงานแบบโครงการได้ คุณสามารถวางแผนโครงการ, กำหนดตารางงาน, ติดตามระยะเวลา, จัดการสินทรัพย์และทรัพยากร, และปรับปรุงการร่วมมือได้

โซลูชันการจัดการโครงการของ ClickUp เพื่อสร้างกระบวนการทำงานการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล
วางแผนและจัดการโครงการ, มอบหมายงาน, และติดตามความคืบหน้าด้วยโซลูชันการจัดการโครงการของ ClickUp

การทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ

ตามชื่อที่บ่งบอกไว้, กระบวนการทำงานของ DAM นี้เหมาะสำหรับโครงการที่ต้องการความร่วมมือจากทีม. มันช่วยให้ทีมสามารถ ทำงานบนสินทรัพย์เดียวกันในเวลาเดียวกัน, สื่อสารและแก้ไขสินทรัพย์ได้.

สมมติว่าคุณกำลังสร้างคู่มือการตลาด คุณจะต้องให้ทีมผลิตภัณฑ์ การตลาด การขาย ความสำเร็จของลูกค้า และทีมสร้างสรรค์ทำงานร่วมกันและเพิ่มข้อมูลเชิงลึกของพวกเขา สิ่งนี้จะต้องการกระบวนการทำงานร่วมกันเพื่อให้ทีมต่างๆ สามารถตรวจสอบและแก้ไขทรัพยากรได้

ในกระบวนการทำงานนี้:

  • ทีมผลิตภัณฑ์จะอัปโหลดข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคและรูปภาพของผลิตภัณฑ์
  • สมาชิกฝ่ายการตลาดจะเพิ่มแนวทางของแบรนด์ เนื้อหาส่งเสริมการขาย และข้อความโฆษณา
  • ฝ่ายขายสามารถมีส่วนร่วมในการจัดทำกรณีศึกษาและเอกสารนำเสนอการขาย
  • ทีมความสำเร็จของลูกค้าแบ่งปันข้อเสนอแนะจากลูกค้าและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: คุณสามารถใช้ClickUp Docsเพื่อสร้างคู่มือการทำงานที่สมบูรณ์แบบได้โดยการระดมความคิด, ร่วมมือกับทีมแบบเรียลไทม์, และมอบหมายงาน.

ใช้ ClickUp Docs เพื่อสร้างกระบวนการทำงานการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล
ร่วมมือกันแบบเรียลไทม์และดำเนินการไอเดียด้วย ClickUp Docs

ระบบการทำงานแบบใช้สินทรัพย์เป็นหลัก

กระบวนการทำงานที่อิงกับสินทรัพย์มุ่งเน้นไปที่งานที่เกี่ยวข้องกับการ จัดการสินทรัพย์—บล็อก, หน้าแลนดิ้ง, วิดีโอ และสื่ออื่นๆ ตัวอย่างเช่น คุณต้องการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการทำงานอาจประกอบด้วย:

  • อัปโหลดวิดีโอเปิดตัวผลิตภัณฑ์ไปยังระบบ DAM พร้อมระบุชื่อผลิตภัณฑ์
  • ติดแท็กวิดีโอว่า 'วิดีโอเปิดตัวผลิตภัณฑ์' 2024 และจัดประเภทเป็นวิดีโอการตลาด
  • ทีมการตลาดจะอนุมัติรูปแบบของสินทรัพย์ ในขณะที่ทีมกฎหมายจะตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด

กระบวนการทำงานแบบธุรกรรม

กระบวนการทำงานแบบธุรกรรมถูกใช้เพื่อจัดการการขายสินทรัพย์ดิจิทัล ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้กระบวนการทำงานนี้เพื่อ จัดการการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของภาพสต็อกหรือเพลง ซึ่งรวมถึงการติดตามสิทธิ์การใช้งานและการรักษาการปฏิบัติตามข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์

ขั้นตอนการอนุมัติ

กระบวนการอนุมัติ ตามที่ฟังดู คือการอนุมัติสินทรัพย์ก่อนการแจกจ่าย การใช้กระบวนการอนุมัติที่พบได้บ่อยคือกระบวนการตรวจสอบเนื้อหา ก่อนที่จะเผยแพร่เนื้อหาดิจิทัล (บล็อก, โพสต์ทางสังคม, หรือภาพแคมเปญ) สินทรัพย์จะผ่านขั้นตอนการตรวจสอบหลายขั้นตอนและการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางของแบรนด์

กระบวนการทำงานของเอกสารเก็บถาวร

กระบวนการทำงาน DAM นี้ช่วยรักษาสินทรัพย์ไว้เมื่อไม่ได้ใช้งาน คุณสามารถจัดเก็บสินทรัพย์ไว้ในที่ที่เหมาะสมซึ่งสามารถเข้าถึงได้ง่าย การสร้างกระบวนการกู้คืนก็เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าการเรียกคืนสินทรัพย์เป็นไปอย่างราบรื่น

ตัวอย่างเช่น บริษัทในอุตสาหกรรมที่มีการกำกับดูแล เช่น ธนาคารและการดูแลสุขภาพ อาจใช้กระบวนการทำงานแบบเก็บถาวรและซอฟต์แวร์การจัดการเอกสารเพื่อจัดเก็บบันทึกสินทรัพย์ดิจิทัล

องค์ประกอบของกระบวนการทำงาน DAM

กระบวนการทำงานการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลช่วยให้สินทรัพย์ถูกจัดระเบียบไว้เป็นอย่างดี ทำให้ทีมของคุณสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้ในเวลาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าคุณจะเลือกประเภทของกระบวนการทำงานใดก็ตาม องค์ประกอบต่อไปนี้ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการสร้างกระบวนการทำงานที่ 'DAM(N)-good' 😉

ห้องสมุดสื่อ

คิดถึงห้องสมุดสื่อเป็นคลังข้อมูลแหล่งเก็บข้อมูลกลางสำหรับเก็บสินทรัพย์ เก็บสินทรัพย์ทั้งหมดของคุณไว้ในห้องสมุดสื่อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการจัดระเบียบ และควบคุมการเข้าถึง เมื่อคุณย้ายสินทรัพย์ไปยังห้องสมุดแล้ว คุณสามารถตรวจสอบห้องสมุด อัปเดตสินทรัพย์ ลบสินทรัพย์ และจัดระเบียบใหม่ได้ตามต้องการ

เมตาดาตา

การจัดหมวดหมู่และการติดแท็กเมตาดาต้าของสินทรัพย์เป็นแง่มุมสำคัญของกระบวนการทำงาน DAM เพื่อเพิ่มความสามารถในการค้นหา การจัดหมวดหมู่เปรียบเสมือนการ จัดเรียงไฟล์ของคุณลงในโฟลเดอร์ที่มีป้ายกำกับ ในขณะที่การติดแท็กเมตาดาต้าเปรียบเสมือนการเพิ่มโน้ตติดกระดาษที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมให้กับไฟล์เหล่านั้น

ความท้าทายที่ยังคงอยู่สำหรับเราคือการติดแท็กทรัพยากรภาพ แม้ว่าการติดแท็กอัตโนมัติจะทำงานได้ดีสำหรับเนื้อหาข้อความ แต่คำบรรยายและข้อมูลเมตาดาดาที่เพิ่มด้วยตนเองอื่นๆ ก็มีความสำคัญสำหรับทรัพยากรภาพ

การอนุมัติสินทรัพย์

สร้าง กระบวนการตรวจสอบและอนุมัติมาตรฐาน ก่อนแจกจ่ายสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อติดตามสถานะของสินทรัพย์ในกระบวนการอนุมัติ คุณสามารถสร้างแท็ก เช่น 'อยู่ระหว่างการตรวจสอบ', 'รอการอนุมัติ', 'ระงับ', และ 'อนุมัติแล้ว'

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ฟีเจอร์สถานะที่กำหนดเองของ ClickUpช่วยให้คุณปรับแต่งสถานะตามโครงการที่คุณกำลังทำงานอยู่ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้สถานะเช่น 'กำลังดำเนินการ', 'รอดำเนินการ', 'อยู่ระหว่างการตรวจสอบ', 'พักไว้', เป็นต้น เมื่อทำงานกับสินทรัพย์เช่นรูปภาพหรือบล็อก

ใช้สถานะงานที่กำหนดเองใน ClickUp เพื่อสร้างกระบวนการทำงานสำหรับการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล
ตั้งค่าสถานะที่กำหนดเองเพื่อติดตามสินทรัพย์ตลอดวงจรชีวิตของมันด้วยสถานะที่กำหนดเองของ ClickUp

ซอฟต์แวร์ DAM

เลือกซอฟต์แวร์การจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะของแบรนด์คุณ มองหาโซลูชัน DAM ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

  • ทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่ถูกต้องสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมด
  • มีคุณสมบัติการแท็กอัตโนมัติและสถานะที่กำหนดเอง
  • ให้บริการติดตามสินทรัพย์และวิเคราะห์การใช้งาน
  • ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มธุรกิจอื่น ๆ

การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท

ส่วนประกอบนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความปลอดภัยของสินทรัพย์ดิจิทัลของคุณ มันจำกัดการเข้าถึงและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นได้ เมื่อทำการควบคุมการเข้าถึง เข้าใจบทบาทต่าง ๆ ในองค์กรของคุณและข้อกำหนดของแต่ละบทบาท นอกจากนี้ ควรตรวจสอบและปรับปรุงการเข้าถึงอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาความปลอดภัยในขณะที่ยังคงความสะดวกในการเข้าถึง

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้แม่แบบ ClickUp Role-Based Access Control Matrixเพื่อกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงอย่างเหมาะสมได้อย่างง่ายดาย กำหนดบทบาทพร้อมระดับสิทธิ์ขององค์กร ควบคุมกิจกรรมของผู้ใช้ และติดตามว่าใครสามารถเข้าถึงทรัพยากรใดได้บ้าง

แม่แบบการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาทของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
กำหนดบทบาทของผู้ใช้และกำหนดระดับการเข้าถึงสำหรับพนักงานแต่ละคนของคุณด้วยเทมเพลตเมทริกซ์การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาทของ ClickUp

การพัฒนาและรักษาการดำเนินงานระบบจัดการสื่อดิจิทัล

ลองนึกถึงห้องครัวของร้านอาหารที่เชฟกำลังยุ่งอยู่กับการเตรียมอาหารหลายจาน 🍜

จะเกิดอะไรขึ้นหากส่วนผสมไม่ได้ติดฉลากและจัดเรียงอย่างถูกต้อง? การส่งมอบล่าช้า, เกลือในครีมบรูเล่, น้ำตาลในสปาเก็ตตี้, และคำร้องเรียนจากลูกค้าไม่รู้จบ!

ในทำนองเดียวกัน หากไม่มีกระบวนการทำงานของ DAM ที่เหมาะสม คุณอาจประสบกับความวุ่นวาย—ภาพสูญหาย ใช้เวลามากขึ้นในการค้นหา และส่งมอบโครงการล่าช้า

ขั้นตอนสำคัญในการสร้างระบบเวิร์กโฟลว์ DAM

มาพูดคุยเกี่ยวกับขั้นตอนการสร้างระบบเวิร์กโฟลว์การจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลที่มั่นคงกันเถอะ

ขั้นตอนที่ 1: ประเมินความต้องการของสินทรัพย์ดิจิทัล

เข้าใจ ประเภทของสินทรัพย์ดิจิทัล ที่คุณมี—รูปภาพ, วิดีโอ, เอกสาร, และทรัพยากรมัลติมีเดียอื่น ๆ. จัดลำดับความสำคัญในการจัดการสินทรัพย์ตามการใช้งานและความสำคัญ.

ขั้นตอนที่ 2: ระบุความต้องการ

ร่วมมือกับสมาชิกทีมอื่น ๆ และได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการจัดการสินทรัพย์ที่มีอยู่ ค้นหาความต้องการในการสร้างกระบวนการทำงานของระบบจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล (DAM) เช่น การปรับปรุงการจัดระเบียบและการค้นหาสินทรัพย์ การเสริมสร้างความร่วมมือในทีม และการรับรองกระบวนการอนุมัติที่มีประสิทธิภาพ

คลิกอัพ ด็อกส์
บันทึกขอบเขตของโครงการเวิร์กโฟลว์ DAM ของคุณและกำหนดวัตถุประสงค์โดยใช้ClickUp Docs

ขั้นตอนที่ 3: กำหนดเป้าหมาย

กำหนดเป้าหมายสำหรับการสร้างกระบวนการทำงานของระบบจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล (DAM) อาจเป็นการ เร่งการสร้างเนื้อหา ลดเวลาในการค้นหา หรือกระบวนการตรวจสอบที่รวดเร็วขึ้น

คุณสามารถใช้ClickUp Goalsเพื่อตั้งเป้าหมายพร้อมกรอบเวลาที่ชัดเจนได้ มันช่วยติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายโดยอัตโนมัติและจัดการเป้าหมายทั้งหมดของคุณในที่เดียวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

ใช้ ClickUp Goals เพื่อสร้างกระบวนการทำงานสำหรับการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล
ใช้ ClickUp Goals เพื่อกำหนดและติดตามเป้าหมายสำหรับกระบวนการทำงานการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล

ขั้นตอนที่ 4: สร้างกระบวนการทำงานของระบบจัดการสื่อ (DAM)

สร้างการออกแบบกระบวนการทำงานของระบบจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล(DAM) และวางแผนการผสานรวม ระบุรายละเอียดงานเฉพาะ ความรับผิดชอบ และกรอบเวลาสำหรับแต่ละขั้นตอนของการดำเนินการ

คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานของระบบจัดการสื่อ (DAM) ได้อย่างง่ายดายโดยใช้ClickUp Whiteboards คุณสามารถวาด แผนภาพกระบวนการทำงาน สร้างลำดับขั้นตอนของกระบวนการ และกำหนดความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้นอกจากนี้ คุณยังสามารถระดมความคิดเกี่ยวกับกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพร่วมกับสมาชิกในทีม และมอบหมายงานที่ต้องดำเนินการเพื่อเพิ่มความรับผิดชอบได้อีกด้วย

ใช้ ClickUp Whiteboards เพื่อสร้างกระบวนการทำงานการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล
วางแผนและปรับแต่งกระบวนการทำงานของสินทรัพย์ดิจิทัลด้วย ClickUp Whiteboards

ขั้นตอนที่ 5: เลือกเครื่องมือที่เหมาะสม

การตัดสินใจที่สำคัญที่สุดคือการผสานระบบการทำงานการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลที่ตรงกับความต้องการของคุณ. เมื่อพิจารณาตัวเลือก ให้คำนึงถึง ความต้องการทางธุรกิจ, ความสามารถในการปรับตัว, ความสามารถในการขยาย, ราคา, และความสามารถในการผสานระบบ.

คุณสามารถลองใช้ ClickUp เพื่อสร้างกระบวนการทำงานสำหรับการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลได้ โซลูชันClickUp for Marketingมอบพื้นที่ศูนย์กลางสำหรับกระบวนการสร้างสรรค์ทั้งหมดของคุณ คุณสามารถสร้างพื้นที่เฉพาะสำหรับจัดเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดไว้ในที่เดียว ดำเนินการแคมเปญและโครงการเนื้อหา รวมถึงสร้างแผนงานและกระบวนการทำงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ใช้โซลูชันการตลาดของ ClickUp เพื่อสร้างกระบวนการทำงานในการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล
ใช้โซลูชันการตลาดของ ClickUp เพื่อจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 6: กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ระบุความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการทำงาน เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบและการดำเนินงานที่ราบรื่น

ตัวอย่างเช่น ผู้สร้างเนื้อหา เช่น นักออกแบบและนักเขียน สามารถรับผิดชอบในขั้นตอนการสร้างสรรค์สินทรัพย์ได้ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดหรือผู้จัดการโครงการสามารถให้การอนุมัติเบื้องต้นสำหรับสินทรัพย์ได้ ผู้จัดการอาวุโสสามารถแบ่งปันความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ และผู้ประสานงานการตลาดสามารถรับผิดชอบในการเผยแพร่เนื้อหาบนโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มอื่นๆ

ขั้นตอนที่ 7: ใช้เครื่องมืออัตโนมัติ

อัตโนมัติการทำงานซ้ำๆ เช่น การเปลี่ยนสถานะของสินทรัพย์แบรนด์เมื่อเคลื่อนไปตามขั้นตอนการทำงาน นอกจากนี้ ให้กระบวนการต่างๆ เช่น การอนุมัติ เป็นอัตโนมัติ

ClickUp มีระบบอัตโนมัติสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองมากกว่า 100แบบ คุณสามารถใช้ClickUp Automationเพื่อทำให้งานประจำและกระบวนการอนุมัติเป็นอัตโนมัติได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าการอัตโนมัติกระบวนการอนุมัติเพื่อย้ายสินทรัพย์จากขั้นตอน 'ตรวจสอบ' ไปยังขั้นตอน 'ตรวจสอบคุณภาพ' โดยอัตโนมัติหลังจากมีเงื่อนไขที่กำหนด

ใช้ ClickUp Automations เพื่อสร้างกระบวนการทำงานสำหรับการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล
ทำให้กระบวนการทำงานและงานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Automations

ขั้นตอนที่ 8: ดำเนินการตามกระบวนการทำงานของระบบจัดการสื่อดิจิทัล (DAM)

ดำเนินการตามขั้นตอนการทำงานและติดตามการใช้งาน. ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับสิ่งที่ทำงานได้ดีและสิ่งที่ไม่ได้ผล.

ขั้นตอนที่ 9: ดำเนินการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ

ติดตามกระบวนการทำงานของระบบจัดการสื่อ (DAM), รับข้อเสนอแนะ, และหารือกับทีมภายในและภายนอกเพื่อค้นหาช่องโหว่. ดำเนินการตามข้อเสนอแนะและทำให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง.

วิธีที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบจัดการสื่อ (DAM)ของคุณคือการใช้แผนภูมิแกนต์ของ ClickUp แผนภูมิเหล่านี้ช่วย ติดตามลำดับความสำคัญและกำหนดเวลาในการทำงานแต่ละขั้นตอนให้เสร็จสมบูรณ์ และจัดการกับปัญหาคอขวดเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น

ใช้แผนภูมิแกนต์ของ ClickUp เพื่อสร้างกระบวนการทำงานการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล
ปรับปรุงกระบวนการทำงานของระบบจัดการสื่อให้เป็นระบบด้วยแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp

เครื่องมือและคุณสมบัติของระบบการทำงานสำหรับระบบจัดการไฟล์มัลติมีเดีย

หากไม่มีเครื่องมือเวิร์กโฟลว์ที่เหมาะสม การรักษาการทำงานของระบบจัดการสื่อดิจิทัล (DAM) ให้คงอยู่เป็นไปไม่ได้ นี่คือจุดที่คุณจำเป็นต้องใช้เครื่องมืออย่าง ClickUp

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มที่รวมทุกฟังก์ชันสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การทำงานร่วมกัน และการจัดการเวิร์กโฟลว์ไว้ในที่เดียว ซึ่งสามารถช่วยคุณตั้งค่าและปรับปรุงกระบวนการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างง่ายดาย มาดูกันว่า ClickUp ช่วยจัดการเวิร์กโฟลว์ DAM ได้อย่างไร

ติดตามกระบวนการทำงาน

ClickUp มีมุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ เช่น บอร์ด, รายการ, และปฏิทิน ที่ช่วยให้คุณติดตามการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตัวอย่างเช่นมุมมองบอร์ดของ ClickUpให้คุณเห็น ภาพรวมของทุกขั้นตอนและงานในกระบวนการทำงานของคุณ คุณสามารถดูงานในคอลัมน์ที่กำหนดเอง, ลากและวางสินทรัพย์ผ่านขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการทำงาน, และติดตามได้อย่างง่ายดาย

ใช้มุมมองกระดาน ClickUp เพื่อแสดงภาพกระบวนการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล
สร้างภาพขั้นตอนและงานในเวิร์กโฟลว์ DAM ด้วยมุมมองบอร์ดของ ClickUp

ใช้แม่แบบเวิร์กโฟลว์

ClickUp ยังช่วยให้การทำงานของคุณง่ายขึ้นด้วยเทมเพลตเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้และพร้อมใช้งานทันที ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้เทมเพลตกระบวนการทำงานของ ClickUpเพื่อแสดงภาพเวิร์กโฟลว์การจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลของคุณตั้งแต่ต้นจนจบ นอกจากนี้ คุณยังสามารถทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น ติดตามความคืบหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผน และระบุอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย

เทมเพลตการไหลของกระบวนการ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
สร้างภาพและติดตามกระบวนการทำงานของระบบจัดการสื่อดิจิทัล (DAM) ของคุณด้วยเทมเพลตกระบวนการทำงานของ ClickUp

บทบาทของการบริหารโครงการในการรักษาการทำงานของระบบจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล (DAM)

การผสานการจัดการโครงการกับแพลตฟอร์ม DAM ช่วยทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ไม่ว่าเป้าหมายของคุณจะเป็นอะไร—เข้าถึงสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างง่ายดาย จัดการขั้นตอนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ หรือลดเวลาที่ใช้ในการจัดการงานและงานที่ทำซ้ำๆ—การจัดการโครงการใน DAM ช่วยให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน

ในความหมายที่กว้างขึ้น การบริหารโครงการใน DAM สามารถ:

  • จัดให้มีแพลตฟอร์มกลางสำหรับทีมในการสื่อสาร แบ่งปันทรัพยากร และติดตามความคืบหน้า
  • รักษาแนวทางที่มีโครงสร้างและเป็นระเบียบในการบริหารจัดการสินทรัพย์
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยขั้นตอนการทำงานที่ดียิ่งขึ้นโดยการเพิ่มองค์ประกอบต่างๆ เช่น การทำงานอัตโนมัติของงาน การติดตามเวลา และการจัดสรรทรัพยากร
  • ติดตามวงจรชีวิตของสินทรัพย์ได้ดีขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าสินทรัพย์ได้รับการจัดการ จัดเก็บ และบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง ลดความเสี่ยงของการสูญเสียหรือความเสียหาย

ประโยชน์ของระบบการทำงาน DAM คืออะไร?

ตอนนี้ที่เราทราบแล้วว่า DAM workflow คืออะไร และวิธีการสร้างมันขึ้นมาแล้ว มาดูประโยชน์ของมันกันเถอะ

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

กระบวนการทำงานของ DAM กำหนดขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ เพื่อขจัดปัญหาคอขวด ตัวอย่างเช่น การกำหนดกระบวนการอนุมัติ กระบวนการทำงานของ DAM จะช่วยขจัดการประชุมตรวจสอบแบบเฉพาะกิจที่ขัดขวางกระบวนการทำงาน ส่งผลให้สามารถทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง

รักษาความสอดคล้องของแบรนด์

ภาพลักษณ์แบรนด์ที่แข็งแกร่งเกิดจากความสม่ำเสมอ และกระบวนการทำงานของ DAM ช่วยให้มั่นใจว่าสินทรัพย์ต่างๆ เป็นไปตามแนวทางของแบรนด์ ซึ่งช่วยรักษาภาพลักษณ์แบรนด์ที่สอดคล้องกันในทุกช่องทาง

เพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน

นอกเหนือจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการใช้สินทรัพย์แล้ว ระบบการทำงานของ DAM ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์อีกด้วย ระบบการทำงานของ DAM ช่วยเพิ่มการมองเห็นในสินทรัพย์ที่มีอยู่ การใช้สินทรัพย์ทั่วไป สินทรัพย์ที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ และข้อตกลงการซื้อลิขสิทธิ์ ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในสินทรัพย์ และช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ความท้าทายของกระบวนการทำงาน DAM คืออะไร?

กระบวนการทำงานของ DAM มีประโยชน์ แต่เพียงเมื่อได้รับการนำไปใช้และปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด. แม้ว่ากระบวนการทำงานการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลจะมีประโยชน์อย่างมาก คุณอาจเผชิญกับความท้าทายต่อไปนี้.

  • ความเป็นเจ้าของ: ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับงานหรือความรับผิดชอบสามารถทำให้กระบวนการทำงานทั้งหมดหยุดชะงักได้ ดังนั้น ควรกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นการสร้างกระบวนการทำงาน
  • กระบวนการทำงานแบบแยกส่วน: หากทีมคิดว่ากระบวนการทำงานมีไว้สำหรับฝ่ายการตลาดหรือฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์เท่านั้น กระบวนการทำงานจะกลายเป็นแบบแยกส่วน เพื่อเอาชนะความท้าทายนี้ ให้ผสานรวมกระบวนการทำงานของ DAM กับเครื่องมืออื่นๆ เช่น การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ที่ทำงานในสภาพแวดล้อมดิจิทัล ระบบการจัดการเนื้อหา และอื่นๆ
  • การพึ่งพาการทำงานอัตโนมัติหรือกระบวนการด้วยมือมากเกินไป: การทำงานอัตโนมัติมีความสำคัญในกระบวนการทำงานของ DAM แต่การทำให้อัตโนมัติมากเกินไปอาจนำมาซึ่งความท้าทายที่ไม่คาดคิด เช่น การอนุมัติที่ไม่ตั้งใจ ดังนั้น ควรใช้วิธีการที่สมดุล

นิยามใหม่ของการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้วยระบบ DAM Workflows

เวิร์กโฟลว์ของ DAM กำหนดขั้นตอนการทำงานทีละขั้นตอน ตั้งแต่การสร้างสินทรัพย์ไปจนถึงการแจกจ่าย พวกเขาช่วยให้เกิดความสม่ำเสมอ การดำเนินการที่ควบคุมได้ การทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น และการกำหนดความเป็นเจ้าของ

อย่างไรก็ตาม กระบวนการทำงานของ DAM ต้องปฏิบัติตามอย่างถูกต้องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระบวนการทำงานของคุณไม่ทำงานแบบแยกส่วน—ข้ามเครื่องมือและกระบวนการต่าง ๆ ให้ทำการผสานกระบวนการทำงานกับแพลตฟอร์มเพิ่มผลผลิตแบบครบวงจรเช่น ClickUp

ClickUp มีเครื่องมือและเทมเพลตมากมายที่สามารถช่วยคุณสร้าง, แชร์, และจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลได้. มันทำให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น และทำให้การนำไปใช้ของระบบจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล (DAM) เป็นเรื่องง่าย.

ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมหรือไม่?สมัครใช้ ClickUp วันนี้เลย!