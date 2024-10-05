วิธีสร้างกระบวนการทำงานการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล

คุณกำลังทำงานเกี่ยวกับการนำเสนอที่สำคัญต่อลูกค้า และต้องการภาพคุณภาพสูงของสินค้าของคุณเพื่อให้การนำเสนอของคุณโดดเด่น
แต่โฟลเดอร์รูปภาพของคุณเต็มไปด้วยไฟล์ดิจิทัลสุ่มๆ ที่ไม่มีคำอธิบาย หมวดหมู่ หรือแท็กเลย 😞
นี่คือเวลาที่คุณจำเป็นต้องมีระบบการทำงานการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล (DAM) อย่างแท้จริง ระบบนี้มอบกระบวนการที่ชัดเจนและมีโครงสร้างสำหรับการอัปโหลด, จัดระเบียบ, และเข้าถึงสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะพูดถึงว่ากระบวนการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลคืออะไร และวิธีการสร้างกระบวนการนี้สำหรับองค์กรของคุณ มาเริ่มกันเลย!
อะไรคือกระบวนการทำงานการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล?
กระบวนการทำงานการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลคือ ลำดับขั้นตอนที่ดำเนินการกับสินทรัพย์ตลอดวงจรชีวิต—ตั้งแต่การเริ่มต้นแนวคิดจนถึงการสิ้นสุดการใช้งาน กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการจัดการสินทรัพย์ เช่น การสร้าง การจัดหมวดหมู่ การจัดระเบียบ การตรวจสอบ การอนุมัติ การจัดเก็บ การเรียกใช้ และการแจกจ่าย
คิดถึงกระบวนการทำงานของการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลเป็น รายการของกิจกรรมที่ต้องทำเพื่อจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล มันเป็นโครงสร้างที่ช่วยให้คุณทำโครงการของคุณสำเร็จได้ นี่คือตัวอย่าง:
สมมติว่าทีมการตลาดของคุณต้องการกราฟิกสำหรับแคมเปญใหม่ นี่คือตัวอย่างขั้นตอนการทำงานในการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลของพวกเขา👇
- การสร้างสินทรัพย์: นักออกแบบกราฟิกสร้างภาพสำหรับแคมเปญผลิตภัณฑ์
- อัปโหลด: ทีมอัปโหลดไฟล์ต้นฉบับไปยังระบบจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล
- การสร้างเมตาดาต้า: ทีมงานเพิ่มแท็กภาพที่เกี่ยวข้องและคำอธิบาย เช่น ชื่อผลิตภัณฑ์และชื่อแคมเปญ รวมถึงการใช้งาน (โซเชียลมีเดีย, สิ่งพิมพ์, ฯลฯ)
- การจัดระเบียบ: ทรัพย์สินถูกจัดเรียงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า—แคมเปญ, สายผลิตภัณฑ์, หรือประเภทของเนื้อหา
- การอนุมัติ: ทีมการตลาดตรวจสอบเนื้อหา แก้ไข และอนุมัติการออกแบบ
- การกระจาย: ทีมออกแบบแบ่งปันไฟล์สุดท้ายกับทีมการตลาด
- การจัดเก็บ: เมื่อแคมเปญสิ้นสุดลง รูปภาพจะถูกนำออกจากผลการค้นหาที่ใช้งานอยู่และจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลการตลาดของบริษัท
วัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของระบบจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล (DAM) คืออะไร?
เวิร์กโฟลว์ของ DAM ช่วยให้การจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลง่ายขึ้น
พวกเขาได้กำหนดความรับผิดชอบและกรอบเวลาที่ชัดเจนสำหรับผู้จัดการสินทรัพย์ และกระบวนการดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วสำหรับทีมที่เกี่ยวข้อง เช่น ทีมขายหรือการตลาดที่ทำงานกับสินทรัพย์ การจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลยังช่วยปรับปรุงการสื่อสารระหว่างทีม และทำให้แน่ใจว่าสมาชิกทุกคนที่เกี่ยวข้องกับโครงการอยู่ในหน้าเดียวกัน
นี่คือเหตุผลบางประการที่การสร้างกระบวนการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลมีความสำคัญต่อองค์กรของคุณ
การบริหารสินทรัพย์เชิงโครงสร้าง
กระบวนการทำงานการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลให้โครงสร้างที่เป็นระบบสำหรับการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทคุณ. พวกเขามุ่งเน้นที่การเก็บรักษาสินทรัพย์และรักษาให้เป็นระเบียบเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย.
การเข้าถึงอย่างรวดเร็ว
กระบวนการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพช่วยให้คุณ ค้นหาไฟล์ที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว แทนที่จะเสียเวลาเลื่อนดูไฟล์ที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่และไม่มีป้ายกำกับ คุณสามารถนำทางไปยังไฟล์ล่าสุดได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ DAM
ระบบจัดการสินทรัพย์ (DAM) คือสถานที่ทำงานที่มีความเคลื่อนไหว ซึ่งหมายความว่า เมื่อสินทรัพย์ถูกนำไปไว้ที่นั่น คุณจะสามารถค้นหา ใช้ซ้ำ หรือปรับเปลี่ยนการใช้งานของสินทรัพย์เหล่านั้นได้ตลอดเวลา
ความปลอดภัยสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล
กระบวนการทำงานของ DAM รวมถึง การควบคุมการเข้าถึงในระดับละเอียด ที่ให้คุณกำหนดสิทธิ์สำหรับแต่ละสินทรัพย์ ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าเฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงสินทรัพย์ได้ กระบวนการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลยังช่วยให้มั่นใจในการปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เนื่องจากสินทรัพย์จะถูกติดตามและตรวจสอบก่อนเผยแพร่ นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดตามการแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในไฟล์ด้วยการควบคุมเวอร์ชัน
5 ขั้นตอนของกระบวนการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล
ขั้นตอนของกระบวนการทำงาน DAM ของคุณขึ้นอยู่กับขอบเขตและความซับซ้อนของโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ ตัวอย่างเช่น แคมเปญการตลาดเกี่ยวกับการเข้าถึงอาจมีส่วนของขั้นตอนการทำงานที่แตกต่างกันจากการจัดการสินทรัพย์แบรนด์
สำหรับแคมเปญการตลาดด้านการเข้าถึง การทำงานจะเกี่ยวข้องกับการสร้างสินทรัพย์ (เพิ่มข้อความทางเลือกสำหรับรูปภาพและคำบรรยายสำหรับวิดีโอ) การปฏิบัติตามแนวทางด้านการเข้าถึง และการทดสอบการเข้าถึง
ในทางตรงกันข้าม กระบวนการทำงานของ DAM สำหรับการจัดการสินทรัพย์แบรนด์มุ่งเน้นไปที่การสร้างสินทรัพย์อย่างง่าย การเพิ่มข้อมูลเมตาเพื่อให้ค้นหาและจัดหมวดหมู่ง่าย และการควบคุมการเข้าถึง
5 ขั้นตอนทั่วไปของการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล
- การสร้างสินทรัพย์: ขั้นตอนแรกคือการสร้างสินทรัพย์ ขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการคิดค้น, การร่าง, หรือการได้มาซึ่งสินทรัพย์ เช่น เอกสาร, เสียง, และวิดีโอ โดยทั่วไปแล้ว แบรนด์จะกำหนดแนวทางที่ชัดเจนในขั้นตอนนี้เพื่อให้แน่ใจว่าการสร้างสินทรัพย์มีความสม่ำเสมอ
- การจัดระเบียบสินทรัพย์: ในขั้นตอนนี้ สินทรัพย์ที่มีอยู่จะถูกจัดหมวดหมู่ตามประเภท โครงการ หรือแผนก และย้ายไปยังโฟลเดอร์ที่เหมาะสมภายในระบบจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล
- การจัดเก็บสินทรัพย์: ขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บสินทรัพย์ในลักษณะที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ตัวอย่างเช่น การใช้แท็กที่เกี่ยวข้อง คำอธิบาย และข้อมูลเมตาสามารถช่วยในการกรองหรือจัดเรียงสินทรัพย์ได้
- การจัดสรรสินทรัพย์: ขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการจัดสรรสินทรัพย์ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเพื่อการอนุมัติและการนำไปใช้ในโครงการ
- คลังเก็บสินทรัพย์: ในขั้นตอนนี้ สินทรัพย์จะถูกนำออกจากระบบที่ใช้งานอยู่ เมื่อวงจรชีวิตของสินทรัพย์ดิจิทัลสิ้นสุดลงแล้ว สินทรัพย์นั้นจะต้องถูกจัดเก็บในคลังเพื่อเก็บรักษาและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานใน DAM
ประเภทของกระบวนการทำงาน DAM
ณ ตอนนี้ คุณคงเข้าใจแล้วว่ากระบวนการทำงานของการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลทำงานอย่างไร ดังนั้น เรามาพูดถึงประเภทต่างๆ ของกระบวนการทำงาน DAM กัน คุณสามารถเลือกประเภทของกระบวนการทำงานได้ตามสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ ประเภทของสินทรัพย์ และขั้นตอนของวงจรชีวิตที่คุณอยู่ในปัจจุบัน
กระบวนการทำงานแบบโครงการ
กระบวนการทำงานแบบโครงการเหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ. กระบวนการทำงานเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการจัดการสินทรัพย์หลายอย่างสำหรับโครงการเดียว. ตัวอย่างเช่น การใช้กระบวนการทำงานแบบโครงการสำหรับการเปิดตัวสินค้าจะช่วยให้คุณจัดการสินทรัพย์หลายอย่างเช่น รูปภาพสินค้า, วิดีโอสาธิต, โฆษณา, รูปภาพหน้า landing page, และเนื้อหาดิจิทัลอื่น ๆ.
คุณสามารถจัดหมวดหมู่สินทรัพย์ตามประเภทของโครงการ ชื่อของลูกค้า หรือคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:โซลูชันการจัดการโครงการของ ClickUpสามารถช่วยคุณปรับปรุงกระบวนการทำงานแบบโครงการได้ คุณสามารถวางแผนโครงการ, กำหนดตารางงาน, ติดตามระยะเวลา, จัดการสินทรัพย์และทรัพยากร, และปรับปรุงการร่วมมือได้
การทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ
ตามชื่อที่บ่งบอกไว้, กระบวนการทำงานของ DAM นี้เหมาะสำหรับโครงการที่ต้องการความร่วมมือจากทีม. มันช่วยให้ทีมสามารถ ทำงานบนสินทรัพย์เดียวกันในเวลาเดียวกัน, สื่อสารและแก้ไขสินทรัพย์ได้.
สมมติว่าคุณกำลังสร้างคู่มือการตลาด คุณจะต้องให้ทีมผลิตภัณฑ์ การตลาด การขาย ความสำเร็จของลูกค้า และทีมสร้างสรรค์ทำงานร่วมกันและเพิ่มข้อมูลเชิงลึกของพวกเขา สิ่งนี้จะต้องการกระบวนการทำงานร่วมกันเพื่อให้ทีมต่างๆ สามารถตรวจสอบและแก้ไขทรัพยากรได้
ในกระบวนการทำงานนี้:
- ทีมผลิตภัณฑ์จะอัปโหลดข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคและรูปภาพของผลิตภัณฑ์
- สมาชิกฝ่ายการตลาดจะเพิ่มแนวทางของแบรนด์ เนื้อหาส่งเสริมการขาย และข้อความโฆษณา
- ฝ่ายขายสามารถมีส่วนร่วมในการจัดทำกรณีศึกษาและเอกสารนำเสนอการขาย
- ทีมความสำเร็จของลูกค้าแบ่งปันข้อเสนอแนะจากลูกค้าและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: คุณสามารถใช้ClickUp Docsเพื่อสร้างคู่มือการทำงานที่สมบูรณ์แบบได้โดยการระดมความคิด, ร่วมมือกับทีมแบบเรียลไทม์, และมอบหมายงาน.
ระบบการทำงานแบบใช้สินทรัพย์เป็นหลัก
กระบวนการทำงานที่อิงกับสินทรัพย์มุ่งเน้นไปที่งานที่เกี่ยวข้องกับการ จัดการสินทรัพย์—บล็อก, หน้าแลนดิ้ง, วิดีโอ และสื่ออื่นๆ ตัวอย่างเช่น คุณต้องการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการทำงานอาจประกอบด้วย:
- อัปโหลดวิดีโอเปิดตัวผลิตภัณฑ์ไปยังระบบ DAM พร้อมระบุชื่อผลิตภัณฑ์
- ติดแท็กวิดีโอว่า 'วิดีโอเปิดตัวผลิตภัณฑ์' 2024 และจัดประเภทเป็นวิดีโอการตลาด
- ทีมการตลาดจะอนุมัติรูปแบบของสินทรัพย์ ในขณะที่ทีมกฎหมายจะตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด
กระบวนการทำงานแบบธุรกรรม
กระบวนการทำงานแบบธุรกรรมถูกใช้เพื่อจัดการการขายสินทรัพย์ดิจิทัล ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้กระบวนการทำงานนี้เพื่อ จัดการการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของภาพสต็อกหรือเพลง ซึ่งรวมถึงการติดตามสิทธิ์การใช้งานและการรักษาการปฏิบัติตามข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์
ขั้นตอนการอนุมัติ
กระบวนการอนุมัติ ตามที่ฟังดู คือการอนุมัติสินทรัพย์ก่อนการแจกจ่าย การใช้กระบวนการอนุมัติที่พบได้บ่อยคือกระบวนการตรวจสอบเนื้อหา ก่อนที่จะเผยแพร่เนื้อหาดิจิทัล (บล็อก, โพสต์ทางสังคม, หรือภาพแคมเปญ) สินทรัพย์จะผ่านขั้นตอนการตรวจสอบหลายขั้นตอนและการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางของแบรนด์
กระบวนการทำงานของเอกสารเก็บถาวร
กระบวนการทำงาน DAM นี้ช่วยรักษาสินทรัพย์ไว้เมื่อไม่ได้ใช้งาน คุณสามารถจัดเก็บสินทรัพย์ไว้ในที่ที่เหมาะสมซึ่งสามารถเข้าถึงได้ง่าย การสร้างกระบวนการกู้คืนก็เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าการเรียกคืนสินทรัพย์เป็นไปอย่างราบรื่น
ตัวอย่างเช่น บริษัทในอุตสาหกรรมที่มีการกำกับดูแล เช่น ธนาคารและการดูแลสุขภาพ อาจใช้กระบวนการทำงานแบบเก็บถาวรและซอฟต์แวร์การจัดการเอกสารเพื่อจัดเก็บบันทึกสินทรัพย์ดิจิทัล
องค์ประกอบของกระบวนการทำงาน DAM
กระบวนการทำงานการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลช่วยให้สินทรัพย์ถูกจัดระเบียบไว้เป็นอย่างดี ทำให้ทีมของคุณสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้ในเวลาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าคุณจะเลือกประเภทของกระบวนการทำงานใดก็ตาม องค์ประกอบต่อไปนี้ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการสร้างกระบวนการทำงานที่ 'DAM(N)-good' 😉
ห้องสมุดสื่อ
คิดถึงห้องสมุดสื่อเป็นคลังข้อมูล— แหล่งเก็บข้อมูลกลางสำหรับเก็บสินทรัพย์ เก็บสินทรัพย์ทั้งหมดของคุณไว้ในห้องสมุดสื่อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการจัดระเบียบ และควบคุมการเข้าถึง เมื่อคุณย้ายสินทรัพย์ไปยังห้องสมุดแล้ว คุณสามารถตรวจสอบห้องสมุด อัปเดตสินทรัพย์ ลบสินทรัพย์ และจัดระเบียบใหม่ได้ตามต้องการ
เมตาดาตา
การจัดหมวดหมู่และการติดแท็กเมตาดาต้าของสินทรัพย์เป็นแง่มุมสำคัญของกระบวนการทำงาน DAM เพื่อเพิ่มความสามารถในการค้นหา การจัดหมวดหมู่เปรียบเสมือนการ จัดเรียงไฟล์ของคุณลงในโฟลเดอร์ที่มีป้ายกำกับ ในขณะที่การติดแท็กเมตาดาต้าเปรียบเสมือนการเพิ่มโน้ตติดกระดาษที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมให้กับไฟล์เหล่านั้น
ความท้าทายที่ยังคงอยู่สำหรับเราคือการติดแท็กทรัพยากรภาพ แม้ว่าการติดแท็กอัตโนมัติจะทำงานได้ดีสำหรับเนื้อหาข้อความ แต่คำบรรยายและข้อมูลเมตาดาดาที่เพิ่มด้วยตนเองอื่นๆ ก็มีความสำคัญสำหรับทรัพยากรภาพ
การอนุมัติสินทรัพย์
สร้าง กระบวนการตรวจสอบและอนุมัติมาตรฐาน ก่อนแจกจ่ายสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อติดตามสถานะของสินทรัพย์ในกระบวนการอนุมัติ คุณสามารถสร้างแท็ก เช่น 'อยู่ระหว่างการตรวจสอบ', 'รอการอนุมัติ', 'ระงับ', และ 'อนุมัติแล้ว'
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ฟีเจอร์สถานะที่กำหนดเองของ ClickUpช่วยให้คุณปรับแต่งสถานะตามโครงการที่คุณกำลังทำงานอยู่ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้สถานะเช่น 'กำลังดำเนินการ', 'รอดำเนินการ', 'อยู่ระหว่างการตรวจสอบ', 'พักไว้', เป็นต้น เมื่อทำงานกับสินทรัพย์เช่นรูปภาพหรือบล็อก
ซอฟต์แวร์ DAM
เลือกซอฟต์แวร์การจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะของแบรนด์คุณ มองหาโซลูชัน DAM ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:
- ทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่ถูกต้องสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมด
- มีคุณสมบัติการแท็กอัตโนมัติและสถานะที่กำหนดเอง
- ให้บริการติดตามสินทรัพย์และวิเคราะห์การใช้งาน
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มธุรกิจอื่น ๆ
การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท
ส่วนประกอบนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความปลอดภัยของสินทรัพย์ดิจิทัลของคุณ มันจำกัดการเข้าถึงและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นได้ เมื่อทำการควบคุมการเข้าถึง เข้าใจบทบาทต่าง ๆ ในองค์กรของคุณและข้อกำหนดของแต่ละบทบาท นอกจากนี้ ควรตรวจสอบและปรับปรุงการเข้าถึงอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาความปลอดภัยในขณะที่ยังคงความสะดวกในการเข้าถึง
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้แม่แบบ ClickUp Role-Based Access Control Matrixเพื่อกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงอย่างเหมาะสมได้อย่างง่ายดาย กำหนดบทบาทพร้อมระดับสิทธิ์ขององค์กร ควบคุมกิจกรรมของผู้ใช้ และติดตามว่าใครสามารถเข้าถึงทรัพยากรใดได้บ้าง
การพัฒนาและรักษาการดำเนินงานระบบจัดการสื่อดิจิทัล
ลองนึกถึงห้องครัวของร้านอาหารที่เชฟกำลังยุ่งอยู่กับการเตรียมอาหารหลายจาน 🍜
จะเกิดอะไรขึ้นหากส่วนผสมไม่ได้ติดฉลากและจัดเรียงอย่างถูกต้อง? การส่งมอบล่าช้า, เกลือในครีมบรูเล่, น้ำตาลในสปาเก็ตตี้, และคำร้องเรียนจากลูกค้าไม่รู้จบ!
ในทำนองเดียวกัน หากไม่มีกระบวนการทำงานของ DAM ที่เหมาะสม คุณอาจประสบกับความวุ่นวาย—ภาพสูญหาย ใช้เวลามากขึ้นในการค้นหา และส่งมอบโครงการล่าช้า
ขั้นตอนสำคัญในการสร้างระบบเวิร์กโฟลว์ DAM
มาพูดคุยเกี่ยวกับขั้นตอนการสร้างระบบเวิร์กโฟลว์การจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลที่มั่นคงกันเถอะ
ขั้นตอนที่ 1: ประเมินความต้องการของสินทรัพย์ดิจิทัล
เข้าใจ ประเภทของสินทรัพย์ดิจิทัล ที่คุณมี—รูปภาพ, วิดีโอ, เอกสาร, และทรัพยากรมัลติมีเดียอื่น ๆ. จัดลำดับความสำคัญในการจัดการสินทรัพย์ตามการใช้งานและความสำคัญ.
ขั้นตอนที่ 2: ระบุความต้องการ
ร่วมมือกับสมาชิกทีมอื่น ๆ และได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการจัดการสินทรัพย์ที่มีอยู่ ค้นหาความต้องการในการสร้างกระบวนการทำงานของระบบจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล (DAM) เช่น การปรับปรุงการจัดระเบียบและการค้นหาสินทรัพย์ การเสริมสร้างความร่วมมือในทีม และการรับรองกระบวนการอนุมัติที่มีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนที่ 3: กำหนดเป้าหมาย
กำหนดเป้าหมายสำหรับการสร้างกระบวนการทำงานของระบบจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล (DAM) อาจเป็นการ เร่งการสร้างเนื้อหา ลดเวลาในการค้นหา หรือกระบวนการตรวจสอบที่รวดเร็วขึ้น
คุณสามารถใช้ClickUp Goalsเพื่อตั้งเป้าหมายพร้อมกรอบเวลาที่ชัดเจนได้ มันช่วยติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายโดยอัตโนมัติและจัดการเป้าหมายทั้งหมดของคุณในที่เดียวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
ขั้นตอนที่ 4: สร้างกระบวนการทำงานของระบบจัดการสื่อ (DAM)
สร้างการออกแบบกระบวนการทำงานของระบบจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล(DAM) และวางแผนการผสานรวม ระบุรายละเอียดงานเฉพาะ ความรับผิดชอบ และกรอบเวลาสำหรับแต่ละขั้นตอนของการดำเนินการ
คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานของระบบจัดการสื่อ (DAM) ได้อย่างง่ายดายโดยใช้ClickUp Whiteboards คุณสามารถวาด แผนภาพกระบวนการทำงาน สร้างลำดับขั้นตอนของกระบวนการ และกำหนดความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้นอกจากนี้ คุณยังสามารถระดมความคิดเกี่ยวกับกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพร่วมกับสมาชิกในทีม และมอบหมายงานที่ต้องดำเนินการเพื่อเพิ่มความรับผิดชอบได้อีกด้วย
ขั้นตอนที่ 5: เลือกเครื่องมือที่เหมาะสม
การตัดสินใจที่สำคัญที่สุดคือการผสานระบบการทำงานการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลที่ตรงกับความต้องการของคุณ. เมื่อพิจารณาตัวเลือก ให้คำนึงถึง ความต้องการทางธุรกิจ, ความสามารถในการปรับตัว, ความสามารถในการขยาย, ราคา, และความสามารถในการผสานระบบ.
คุณสามารถลองใช้ ClickUp เพื่อสร้างกระบวนการทำงานสำหรับการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลได้ โซลูชันClickUp for Marketingมอบพื้นที่ศูนย์กลางสำหรับกระบวนการสร้างสรรค์ทั้งหมดของคุณ คุณสามารถสร้างพื้นที่เฉพาะสำหรับจัดเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดไว้ในที่เดียว ดำเนินการแคมเปญและโครงการเนื้อหา รวมถึงสร้างแผนงานและกระบวนการทำงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
ขั้นตอนที่ 6: กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ระบุความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการทำงาน เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบและการดำเนินงานที่ราบรื่น
ตัวอย่างเช่น ผู้สร้างเนื้อหา เช่น นักออกแบบและนักเขียน สามารถรับผิดชอบในขั้นตอนการสร้างสรรค์สินทรัพย์ได้ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดหรือผู้จัดการโครงการสามารถให้การอนุมัติเบื้องต้นสำหรับสินทรัพย์ได้ ผู้จัดการอาวุโสสามารถแบ่งปันความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ และผู้ประสานงานการตลาดสามารถรับผิดชอบในการเผยแพร่เนื้อหาบนโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มอื่นๆ
ขั้นตอนที่ 7: ใช้เครื่องมืออัตโนมัติ
อัตโนมัติการทำงานซ้ำๆ เช่น การเปลี่ยนสถานะของสินทรัพย์แบรนด์เมื่อเคลื่อนไปตามขั้นตอนการทำงาน นอกจากนี้ ให้กระบวนการต่างๆ เช่น การอนุมัติ เป็นอัตโนมัติ
ClickUp มีระบบอัตโนมัติสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองมากกว่า 100แบบ คุณสามารถใช้ClickUp Automationเพื่อทำให้งานประจำและกระบวนการอนุมัติเป็นอัตโนมัติได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าการอัตโนมัติกระบวนการอนุมัติเพื่อย้ายสินทรัพย์จากขั้นตอน 'ตรวจสอบ' ไปยังขั้นตอน 'ตรวจสอบคุณภาพ' โดยอัตโนมัติหลังจากมีเงื่อนไขที่กำหนด
ขั้นตอนที่ 8: ดำเนินการตามกระบวนการทำงานของระบบจัดการสื่อดิจิทัล (DAM)
ดำเนินการตามขั้นตอนการทำงานและติดตามการใช้งาน. ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับสิ่งที่ทำงานได้ดีและสิ่งที่ไม่ได้ผล.
ขั้นตอนที่ 9: ดำเนินการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ
ติดตามกระบวนการทำงานของระบบจัดการสื่อ (DAM), รับข้อเสนอแนะ, และหารือกับทีมภายในและภายนอกเพื่อค้นหาช่องโหว่. ดำเนินการตามข้อเสนอแนะและทำให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง.
วิธีที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบจัดการสื่อ (DAM)ของคุณคือการใช้แผนภูมิแกนต์ของ ClickUp แผนภูมิเหล่านี้ช่วย ติดตามลำดับความสำคัญและกำหนดเวลาในการทำงานแต่ละขั้นตอนให้เสร็จสมบูรณ์ และจัดการกับปัญหาคอขวดเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น
เครื่องมือและคุณสมบัติของระบบการทำงานสำหรับระบบจัดการไฟล์มัลติมีเดีย
หากไม่มีเครื่องมือเวิร์กโฟลว์ที่เหมาะสม การรักษาการทำงานของระบบจัดการสื่อดิจิทัล (DAM) ให้คงอยู่เป็นไปไม่ได้ นี่คือจุดที่คุณจำเป็นต้องใช้เครื่องมืออย่าง ClickUp
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มที่รวมทุกฟังก์ชันสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การทำงานร่วมกัน และการจัดการเวิร์กโฟลว์ไว้ในที่เดียว ซึ่งสามารถช่วยคุณตั้งค่าและปรับปรุงกระบวนการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างง่ายดาย มาดูกันว่า ClickUp ช่วยจัดการเวิร์กโฟลว์ DAM ได้อย่างไร
ติดตามกระบวนการทำงาน
ClickUp มีมุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ เช่น บอร์ด, รายการ, และปฏิทิน ที่ช่วยให้คุณติดตามการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตัวอย่างเช่นมุมมองบอร์ดของ ClickUpให้คุณเห็น ภาพรวมของทุกขั้นตอนและงานในกระบวนการทำงานของคุณ คุณสามารถดูงานในคอลัมน์ที่กำหนดเอง, ลากและวางสินทรัพย์ผ่านขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการทำงาน, และติดตามได้อย่างง่ายดาย
ใช้แม่แบบเวิร์กโฟลว์
ClickUp ยังช่วยให้การทำงานของคุณง่ายขึ้นด้วยเทมเพลตเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้และพร้อมใช้งานทันที ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้เทมเพลตกระบวนการทำงานของ ClickUpเพื่อแสดงภาพเวิร์กโฟลว์การจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลของคุณตั้งแต่ต้นจนจบ นอกจากนี้ คุณยังสามารถทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น ติดตามความคืบหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผน และระบุอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย
บทบาทของการบริหารโครงการในการรักษาการทำงานของระบบจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล (DAM)
การผสานการจัดการโครงการกับแพลตฟอร์ม DAM ช่วยทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ไม่ว่าเป้าหมายของคุณจะเป็นอะไร—เข้าถึงสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างง่ายดาย จัดการขั้นตอนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ หรือลดเวลาที่ใช้ในการจัดการงานและงานที่ทำซ้ำๆ—การจัดการโครงการใน DAM ช่วยให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
ในความหมายที่กว้างขึ้น การบริหารโครงการใน DAM สามารถ:
- จัดให้มีแพลตฟอร์มกลางสำหรับทีมในการสื่อสาร แบ่งปันทรัพยากร และติดตามความคืบหน้า
- รักษาแนวทางที่มีโครงสร้างและเป็นระเบียบในการบริหารจัดการสินทรัพย์
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยขั้นตอนการทำงานที่ดียิ่งขึ้นโดยการเพิ่มองค์ประกอบต่างๆ เช่น การทำงานอัตโนมัติของงาน การติดตามเวลา และการจัดสรรทรัพยากร
- ติดตามวงจรชีวิตของสินทรัพย์ได้ดีขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าสินทรัพย์ได้รับการจัดการ จัดเก็บ และบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง ลดความเสี่ยงของการสูญเสียหรือความเสียหาย
ประโยชน์ของระบบการทำงาน DAM คืออะไร?
ตอนนี้ที่เราทราบแล้วว่า DAM workflow คืออะไร และวิธีการสร้างมันขึ้นมาแล้ว มาดูประโยชน์ของมันกันเถอะ
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
กระบวนการทำงานของ DAM กำหนดขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ เพื่อขจัดปัญหาคอขวด ตัวอย่างเช่น การกำหนดกระบวนการอนุมัติ กระบวนการทำงานของ DAM จะช่วยขจัดการประชุมตรวจสอบแบบเฉพาะกิจที่ขัดขวางกระบวนการทำงาน ส่งผลให้สามารถทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง
รักษาความสอดคล้องของแบรนด์
ภาพลักษณ์แบรนด์ที่แข็งแกร่งเกิดจากความสม่ำเสมอ และกระบวนการทำงานของ DAM ช่วยให้มั่นใจว่าสินทรัพย์ต่างๆ เป็นไปตามแนวทางของแบรนด์ ซึ่งช่วยรักษาภาพลักษณ์แบรนด์ที่สอดคล้องกันในทุกช่องทาง
เพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน
นอกเหนือจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการใช้สินทรัพย์แล้ว ระบบการทำงานของ DAM ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์อีกด้วย ระบบการทำงานของ DAM ช่วยเพิ่มการมองเห็นในสินทรัพย์ที่มีอยู่ การใช้สินทรัพย์ทั่วไป สินทรัพย์ที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ และข้อตกลงการซื้อลิขสิทธิ์ ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในสินทรัพย์ และช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ความท้าทายของกระบวนการทำงาน DAM คืออะไร?
กระบวนการทำงานของ DAM มีประโยชน์ แต่เพียงเมื่อได้รับการนำไปใช้และปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด. แม้ว่ากระบวนการทำงานการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลจะมีประโยชน์อย่างมาก คุณอาจเผชิญกับความท้าทายต่อไปนี้.
- ความเป็นเจ้าของ: ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับงานหรือความรับผิดชอบสามารถทำให้กระบวนการทำงานทั้งหมดหยุดชะงักได้ ดังนั้น ควรกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นการสร้างกระบวนการทำงาน
- กระบวนการทำงานแบบแยกส่วน: หากทีมคิดว่ากระบวนการทำงานมีไว้สำหรับฝ่ายการตลาดหรือฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์เท่านั้น กระบวนการทำงานจะกลายเป็นแบบแยกส่วน เพื่อเอาชนะความท้าทายนี้ ให้ผสานรวมกระบวนการทำงานของ DAM กับเครื่องมืออื่นๆ เช่น การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ที่ทำงานในสภาพแวดล้อมดิจิทัล ระบบการจัดการเนื้อหา และอื่นๆ
- การพึ่งพาการทำงานอัตโนมัติหรือกระบวนการด้วยมือมากเกินไป: การทำงานอัตโนมัติมีความสำคัญในกระบวนการทำงานของ DAM แต่การทำให้อัตโนมัติมากเกินไปอาจนำมาซึ่งความท้าทายที่ไม่คาดคิด เช่น การอนุมัติที่ไม่ตั้งใจ ดังนั้น ควรใช้วิธีการที่สมดุล
นิยามใหม่ของการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้วยระบบ DAM Workflows
เวิร์กโฟลว์ของ DAM กำหนดขั้นตอนการทำงานทีละขั้นตอน ตั้งแต่การสร้างสินทรัพย์ไปจนถึงการแจกจ่าย พวกเขาช่วยให้เกิดความสม่ำเสมอ การดำเนินการที่ควบคุมได้ การทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น และการกำหนดความเป็นเจ้าของ
อย่างไรก็ตาม กระบวนการทำงานของ DAM ต้องปฏิบัติตามอย่างถูกต้องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระบวนการทำงานของคุณไม่ทำงานแบบแยกส่วน—ข้ามเครื่องมือและกระบวนการต่าง ๆ ให้ทำการผสานกระบวนการทำงานกับแพลตฟอร์มเพิ่มผลผลิตแบบครบวงจรเช่น ClickUp
ClickUp มีเครื่องมือและเทมเพลตมากมายที่สามารถช่วยคุณสร้าง, แชร์, และจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลได้. มันทำให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น และทำให้การนำไปใช้ของระบบจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล (DAM) เป็นเรื่องง่าย.
ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมหรือไม่?สมัครใช้ ClickUp วันนี้เลย!