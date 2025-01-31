13 อันดับแนวโน้มวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่ควรจับตามองในปี 2025

ในปี 2024 รายได้จากซอฟต์แวร์คาดว่าจะเกินระดับก่อนการระบาดของโรคโควิด-19โดยแตะเกือบ 700,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จำนวนนักพัฒนาซอฟต์แวร์ทั่วโลกก็จะเพิ่มขึ้นถึง 28.7 ล้านคนภายในสิ้นปี
ไม่น่าแปลกใจเลย เนื่องจากซอฟต์แวร์เป็นรากฐานของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีทั้งหมดที่ขับเคลื่อนชีวิตดิจิทัลของเราในปัจจุบัน
นอกจากนี้ ด้วยงบประมาณที่ลดลงทุกที่ และความคาดหวังของลูกค้าที่สูงขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง ธุรกิจต่าง ๆ จึงอยู่ภายใต้แรงกดดันที่จะต้องบรรลุเป้าหมายของตนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และซอฟต์แวร์ที่ดีนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อความสำเร็จนี้
บทความบล็อกนี้ครอบคลุมแนวโน้มด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่สำคัญในปี 2024 แต่ก่อนอื่นเรามาดูภาพรวมของสถานะอุตสาหกรรมในปัจจุบันกันก่อน
สถานะปัจจุบันของอุตสาหกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์
ภาคเทคโนโลยีในปี 2023 ถูกครอบงำโดยแนวโน้มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ที่โดดเด่นไม่กี่ประการ ซึ่งเน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในพื้นที่นี้
ตัวอย่างเช่น ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ได้เข้าสู่กระแสหลัก และการโจมตีทางไซเบอร์ที่มีชื่อเสียงทั่วโลกได้ทำให้ความปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลกลายเป็นประเด็นสำคัญ นอกจากนี้ อุตสาหกรรมบล็อกเชนได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญและบริษัทซอฟต์แวร์แบบบริการ (SaaS)ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง
แม้จะเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย ธุรกิจจำนวนมากทั่วโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล และได้เพิ่มงบประมาณสำหรับซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีอย่างมาก
ซอฟต์แวร์โซลูชันขั้นสูงกำลังถูกค้นหาและพัฒนาขึ้น และแนวโน้มนี้จะยิ่งพัฒนาต่อไปในปี 2024
โลกของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ก็กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงด้วยการนำโซลูชันการเขียนโค้ดด้วย AI เชิงสร้างสรรค์มาใช้ การเน้นที่การพัฒนาที่มุ่งเน้นผู้ใช้ และการเติบโตของแพลตฟอร์มแบบ low-code/no-code หลักการของ Agile มีความสำคัญมากกว่าที่เคยในปัจจุบัน
วันนี้ เราใช้เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI และแพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ดตลอดทั้งกระบวนการพัฒนา ตั้งแต่การสร้างโค้ด การแก้ไขข้อบกพร่อง ไปจนถึงการปรับใช้ซอฟต์แวร์
13 แนวโน้มวิศวกรรมซอฟต์แวร์
นี่คือมุมมองของเราเกี่ยวกับแนวโน้มซอฟต์แวร์ชั้นนำที่จะกำหนดวิธีการพัฒนา การนำไปใช้ และการมีปฏิสัมพันธ์กับเทคโนโลยีในปีนี้
1. ความกังวลด้านความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
การพัฒนาซอฟต์แวร์ได้พัฒนาไปเพื่อให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่น ความรวดเร็ว และการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า โดยการเปลี่ยนจากวงจรการพัฒนาแบบดั้งเดิมที่เข้มงวดไปสู่แนวทางแบบアジล
นอกจากนี้ การผสานรวม AI เข้ากับกระบวนการพัฒนาได้เปลี่ยนแปลงวิธีการที่นักพัฒนาเขียนโค้ด ทดสอบ และปรับใช้แอปพลิเคชัน อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่อง (ML) ทำให้งานที่เป็นกิจวัตรเป็นอัตโนมัติ เพิ่มคุณภาพของโค้ด และทำนายปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้
ภัยคุกคามทางไซเบอร์กำลังเพิ่มขึ้นเนื่องจากซอฟต์แวร์กลายเป็นส่วนสำคัญของการดำเนินงานประจำวันในทุกภาคส่วน ซึ่งทำให้ความปลอดภัยเป็นการลงทุนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในบริบทนี้ เนื่องจากระบบซอฟต์แวร์ต้องได้รับการปกป้องจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและการขโมยข้อมูล
มีงานวิจัยที่สนับสนุนคำกล่าวนี้มีรายงานการโจมตีทางไซเบอร์เกือบ4,200ครั้งทุกวันนับตั้งแต่การระบาดของโรคโควิด-19
ตามข้อมูลของ Verizon พบว่า 24% ของการละเมิดข้อมูลทั้งหมดในปี 2023 เป็นการโจมตีด้วยแรนซัมแวร์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อไฟล์ปฏิบัติการที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows หรือไลบรารีลิงก์แบบไดนามิกในซอฟต์แวร์ อีกหนึ่งการศึกษาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ระบุว่า48%ของธุรกิจรายงานว่ามีการโจมตีทางไซเบอร์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ประกันภัยไซเบอร์ได้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าในการตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเบี้ยประกันภัยในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นถึง50% ในปี 2023 ตลาดนี้คาดว่าจะเติบโตจาก 10.3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2023 เป็น 17.6 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2028
เพื่อให้มีคุณสมบัติสำหรับประกันภัยไซเบอร์หรือเพื่อให้ได้เบี้ยประกันที่ดีขึ้น ธุรกิจต้องแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีการปฏิบัติตามมาตรฐานที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติด้านการเขียนโค้ดอย่างปลอดภัย การตรวจสอบความปลอดภัยเป็นประจำ การเข้ารหัส และการปฏิบัติตามมาตรฐาน เช่น ISO 27001 หรือกรอบงาน NIST
การเพิ่มขึ้นของอาชญากรรมทางไซเบอร์นี้ยังได้กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ในการรวมเครื่องมือซอฟต์แวร์เข้าด้วยกัน ธุรกิจต่างๆ ให้ความสำคัญกับเครื่องมือจำนวนน้อยแต่มีความปลอดภัยมากขึ้นในการจัดการการดำเนินงาน เพื่อลดพื้นที่เสี่ยงต่อการโจมตีที่โซลูชันหลายตัวอาจก่อให้เกิด
แพลตฟอร์มแบบครบวงจร ซึ่งตัวอย่างเช่นClickUp ได้แสดงให้เห็นถึงฟังก์ชันการทำงานที่ผสานรวมกันไว้อย่างครบครัน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเสริมสร้างความปลอดภัยโดยการลดความซับซ้อนและช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ระบบหลายระบบพร้อมกัน
2. ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เปลี่ยนแปลงการพัฒนาซอฟต์แวร์
AI ไม่ใช่คำฮิตอีกต่อไปแล้ว แต่กลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่ เทคโนโลยี AI ได้กำหนดมาตรฐานใหม่ในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่การตรวจสอบโค้ดอัตโนมัติไปจนถึงอัลกอริทึมการทำนาย
ตัวอย่าง:
- ในการวิจัยทางเภสัชกรรม, AI ช่วยเร่งกระบวนการค้นคว้ายาโดยการทำนายประสิทธิภาพของสารประกอบ, นำไปสู่รอบการพัฒนาที่รวดเร็วขึ้น
- ระบบปัญญาประดิษฐ์ทำนายระดับสต็อกที่จำเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการการผลิต, ปรับปรุงประสิทธิภาพของสินค้าคงคลัง, และลดของเสีย
- ในด้านการศึกษา, AI สามารถทำให้การให้คะแนนของงานมอบหมายที่เฉพาะเจาะจงเป็นอัตโนมัติ, ทำให้ครูสามารถมุ่งเน้นไปที่การสอนได้
ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์, ตลาดที่กำลังเติบโต
หนึ่งในความก้าวหน้าที่น่าทึ่งที่สุดในช่วงปลายปี 2022 คือ AI เชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบของ ChatGPT ซึ่งได้แนะนำเราให้รู้จักกับการสร้างภาพ ข้อความ และโค้ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI การใช้งาน AI เชิงสร้างสรรค์จะยังคงเป็นหนึ่งในแนวโน้มที่สำคัญที่สุดของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ต่อไป เนื่องจาก ChatGPT และแพลตฟอร์มอื่นๆ จะเปิดตัวเวอร์ชันที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในอนาคต
ธุรกิจจำนวนมากขึ้นกำลังนำ AI มาใช้
คุณทราบหรือไม่ว่าการจดสิทธิบัตร AI ได้เติบโตขึ้น 34%ต่อปีตั้งแต่ปี 2000? นี่แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงสถาบันวิจัยและวิเคราะห์จะนำ AI มาปรับใช้ในโครงสร้างธุรกิจของตนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในอนาคต
นอกจากนี้ ความสนใจที่เพิ่มขึ้นในด้าน AI ที่มีจริยธรรมมีเป้าหมายเพื่อให้แน่ใจว่าระบบ AI จะประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมในโลกดิจิทัล
ยินดีต้อนรับแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ยุคใหม่ด้วยปัญญาประดิษฐ์
เครื่องมือ AI สำหรับนักพัฒนา เช่น GitHub Copilot และ OpenAI ได้พัฒนาให้มีความซับซ้อนมากขึ้น พวกเขานำเสนอความสามารถที่เพิ่มมากขึ้นในการสร้างแอปพลิเคชันที่มีความก้าวหน้าในเชิงฟังก์ชันพร้อมฟีเจอร์ใหม่และการปรับแต่งประสิทธิภาพ เช่น Generative Adversarial Networks (GANs), AutoML และการแปลงค่าเป็นจำนวนเต็มสำหรับทีมพัฒนา
การจัดการโครงการด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์กลายเป็นจุดสนใจหลัก
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นระบบ, ปรับปรุงการตัดสินใจ, และเพิ่มประสิทธิภาพของผลลัพธ์โครงการ.
โซลูชันการจัดการโครงการของ ClickUp สำหรับทีมซอฟต์แวร์ช่วยให้วงจรการพัฒนาเป็นไปอย่างง่ายดายด้วยแพลตฟอร์มการทำงานแบบครบวงจร มันรวมการทำงานร่วมกันข้ามสายงาน เครื่องมือ และความรู้ไว้ในที่เดียว เพื่อให้มั่นใจในการติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์และการจัดการงานค้างในสปรินต์
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเร่งกระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชันและจัดทำเอกสารได้อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือ AIของ ClickUp Brain ซึ่งช่วยสร้างแนวคิดผลิตภัณฑ์ แผนงาน และงานต่างๆ สำหรับทีมภายในแพลตฟอร์มเดียวกัน นอกจากนี้ยังสามารถสร้างการอัปเดตและการประชุมสแตนด์อัพแบบอัตโนมัติ บันทึกการสนทนา สรุปเอกสารข้อกำหนดที่ยาวเหยียด และอื่นๆ อีกมากมาย!
เมื่อกรณีการใช้งานของ AI เพิ่มขึ้น และแรงกดดันในการตามให้ทันกับความต้องการของบริการและเครื่องมือที่ใช้ AI ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน หนึ่งในแนวโน้มของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่กำลังเติบโตคือ การที่ธุรกิจจะหันมาใช้เครื่องมือการจัดการโครงการแบบไม่ต้องเขียนโค้ด(no-code)และเครื่องมือการพัฒนา AIสำหรับการดำเนินการอัตโนมัติอย่างน้อย 30%ของโครงการทั้งหมดภายในสิ้นปี 2024
3. การประมวลผลแบบไร้เซิร์ฟเวอร์และไมโครเซอร์วิสเสริมความโดดเด่นของการประมวลผลแบบคลาวด์
การประมวลผลแบบคลาวด์ หมายถึง ทรัพยากรด้านไอทีที่จัดส่งผ่านอินเทอร์เน็ตในรูปแบบตามความต้องการ
มันช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้แหล่งเก็บข้อมูล, เซิร์ฟเวอร์, ฐานข้อมูล, การวิเคราะห์, ฯลฯ ที่แชร์ร่วมกันได้ตามความต้องการ โดยไม่ต้องจัดการโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังโดยตรง
หนึ่งในแนวโน้มที่โดดเด่นของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคือการเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดของการนำระบบคลาวด์มาใช้ โดยมี Amazon Web Services เป็นผู้นำตลาด ด้วยส่วนแบ่งการตลาด32% บริษัทนี้ให้บริการคอมพิวติ้งประสิทธิภาพสูงที่สามารถปรับขนาดได้ มีความยืดหยุ่น และราคาไม่แพงสำหรับภาครัฐ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMB) สตาร์ทอัพ และองค์กรขนาดใหญ่
ผลกระทบของการประมวลผลแบบคลาวด์ต่อการพัฒนาซอฟต์แวร์นั้นมหาศาล
เทคโนโลยีคลาวด์ได้ช่วยให้ธุรกิจทุกขนาดสามารถทดลอง ปรับเปลี่ยน และขยายตัวในรูปแบบที่เคยเป็นไปได้เฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ที่มีงบประมาณมหาศาลเท่านั้น
ประโยชน์ของการประมวลผลแบบคลาวด์ ได้แก่:
- การประมวลผลแบบคลาวด์ได้ขจัดค่าใช้จ่ายที่มักเกิดขึ้นสำหรับอุปกรณ์เครือข่าย, เซิร์ฟเวอร์ทางกายภาพ, และโซลูชันการจัดเก็บข้อมูล ด้วยรูปแบบการชำระเงินตามการใช้งานจริง คุณจ่ายเฉพาะสิ่งที่คุณใช้เท่านั้น
- ความยืดหยุ่นของทรัพยากรคลาวด์ยังหมายความว่าคุณสามารถทดลองใช้การกำหนดค่า รูปแบบสถาปัตยกรรม และเทคโนโลยีต่างๆ (AI และ ML) ได้โดยไม่ต้องเสี่ยงกับการลงทุนที่สูญเปล่า
- คุณสามารถปรับขนาดแอปพลิเคชันของคุณขึ้นหรือลงได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการโดยไม่ต้องลงทุนในฮาร์ดแวร์ทางกายภาพ ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้จัดการกับปริมาณงานที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การเติบโตของการประมวลผลแบบคลาวด์เป็นหนึ่งในแนวโน้มวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่โดดเด่นในปีนี้; ตลาดการประมวลผลแบบคลาวด์ทั่วโลกจะเกิน $1,266.4 พันล้านภายในปี 2028. โดยอาศัยศักยภาพของ AI การพึ่งพาการประมวลผลแบบคลาวด์จะยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปี 2024 พร้อมกับการพัฒนาที่สำคัญหลายประการ:
การพัฒนาที่คุณควรตั้งตารอ:
a. การประมวลผลแบบไร้เซิร์ฟเวอร์
การประมวลผลแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ให้บริการแบ็กเอนด์ตามการใช้งานจริง ช่วยให้นักพัฒนาไม่ต้องรับผิดชอบในการจัดการเซิร์ฟเวอร์และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ
มีประโยชน์สำหรับการสร้างและปรับใช้แอปพลิเคชันที่คุ้มค่า มีความคล่องตัว และเป็นแบบคลาวด์เนทีฟที่สามารถปรับขนาดได้อย่างยืดหยุ่น แพลตฟอร์มบริการคลาวด์ชั้นนำทั้งหมดในปัจจุบัน—AWS, Google, Microsoft Azure และ IBM—ต่างก็มีแพลตฟอร์มแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ หนึ่งในแนวโน้มวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่กำลังเติบโตในปีต่อๆ ไปคือการแพร่กระจายของการประมวลผลแบบไร้เซิร์ฟเวอร์
อย่างไรก็ตาม เมื่อการคำนวณแบบไม่มีเซิร์ฟเวอร์ขยายตัวขึ้น การเกิดเหตุการณ์การละเมิดความปลอดภัยก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ อุตสาหกรรมไอทีจึงได้เริ่มใช้เทคโนโลยีล่าสุดและบริการอิสระสำหรับการทดสอบช่องโหว่
เครื่องมือขั้นสูงเช่น PureSec, Aqua, และ Snyk กำลังกลายเป็นที่นิยมเพื่อปกป้องแอปพลิเคชันแบบเซิร์ฟเวอร์เลสจากช่องโหว่และการรั่วไหลของข้อมูล
ข. ไมโครเซอร์วิส
สถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิสเป็นแนวคิดพื้นฐานในคลาวด์คอมพิวติ้ง โดยเน้นการพัฒนาแอปพลิเคชันเป็นกลุ่มของบริการขนาดเล็กที่เป็นอิสระ แต่ละบริการทำงานในกระบวนการของตัวเองและสื่อสารกันด้วยกลไกที่มีน้ำหนักเบา มักจะเป็น API ของทรัพยากร HTTP
หลักการออกแบบนี้สอดคล้องอย่างสมบูรณ์กับความต้องการด้านความสามารถในการปรับขนาด ความยืดหยุ่น และประสิทธิภาพของสภาพแวดล้อมบนคลาวด์
พวกเขาใช้ประโยชน์จากความสามารถของระบบคลาวด์เพื่อกระจายส่วนประกอบของระบบแบบไดนามิกไปยังเซิร์ฟเวอร์และภูมิภาคต่างๆ ซึ่งช่วยเพิ่มความทนทานต่อความล้มเหลว ความสามารถในการทำงานต่อเมื่อเกิดความผิดพลาด และการเข้าถึงระบบทั่วโลก
รูปแบบสถาปัตยกรรมนี้ช่วยให้การพัฒนาและการปรับใช้เป็นไปอย่างรวดเร็วและค่อยเป็นค่อยไป และช่วยให้ธุรกิจสามารถเลือกใช้โมเดลการชำระเงินตามการใช้งานของคลาวด์ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุนการดำเนินงานและจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ค. การพัฒนาแบบไฮบริดและมัลติคลาวด์
ยุคของโซลูชันคลาวด์แบบเดียวที่เหมาะกับทุกความต้องการได้ผ่านพ้นไปแล้ว ธุรกิจสามารถเลือกทรัพยากรคลาวด์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานเฉพาะ ลดความซ้ำซ้อน เพิ่มความยืดหยุ่น และลดการผูกขาดกับผู้ให้บริการรายเดียวได้—ด้วยแนวโน้มทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่เพิ่มขึ้นในสภาพแวดล้อมแบบไฮบริดและมัลติคลาวด์
ในขณะที่โมเดลไฮบริดคลาวด์ประกอบด้วยบริการคลาวด์ส่วนตัวและสาธารณะผสมผสานกัน โมเดลมัลติคลาวด์จะรวมบริการคลาวด์สาธารณะสองแห่งหรือมากกว่านั้นเข้าด้วยกัน สิ่งเหล่านี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับแต่งโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีให้เหมาะสมกับความต้องการและเป้าหมายในปัจจุบันของพวกเขา
การวิจัยแสดงให้เห็นว่าในปี 2024 ความสามารถในการทำงานร่วมกันและการย้ายข้อมูลระหว่างระบบไฮบริดและมัลติคลาวด์จะเพิ่มขึ้นถึง 45% ซึ่งจะช่วยปรับปรุงความคุ้มค่า ลดความเสี่ยง และเพิ่มความยืดหยุ่นได้ถึง 75%
4. การเพิ่มขึ้นของแพลตฟอร์มแบบ low-code และ no-code ทำให้การสร้างซอฟต์แวร์เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้
การเปลี่ยนแปลงจากแบบจำลองน้ำตกแบบดั้งเดิมไปสู่กระบวนวิธีพัฒนาซอฟต์แวร์แบบวนซ้ำและปรับเปลี่ยนได้ (Agile) เป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้อาจยังคงประสบปัญหาและเกิดความล่าช้าเนื่องจากปัญหาเช่นการขาดแคลนนักพัฒนาที่ได้รับการฝึกอบรม
เพื่อเติมเต็มช่องว่างนี้และทำให้การพัฒนาซอฟต์แวร์มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น และรองรับอนาคตได้มากขึ้น เราได้เห็นนวัตกรรมและแนวโน้มใหม่ ๆ ในด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์เริ่มหยั่งรากและเติบโต
เรากำลังพูดถึงแพลตฟอร์มแบบโลว์โค้ดและโนโค้ด—เครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ที่แตกต่างกันซึ่งออกแบบมาเพื่อทำให้การสร้างแอปพลิเคชันง่ายขึ้น
แพลตฟอร์มแบบ Low-code ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวโน้มที่น่าตื่นเต้นที่สุดของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ต้องการการเขียนโค้ดเพียงเล็กน้อยในการสร้างแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่มีนวัตกรรมใหม่ ๆ แพลตฟอร์มเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิกและการกำหนดค่าแทนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบดั้งเดิมที่ต้องเขียนโค้ดด้วยมือ
ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคสามารถสร้างแอปพลิเคชันได้โดยใช้การพัฒนาแบบโลว์โค้ด (low-code development) โดยไม่ต้องเขียนโค้ด ผ่านการใช้คอมโพเนนต์แบบลากและวาง (drag-and-drop components) และตรรกะที่ขับเคลื่อนด้วยแบบจำลอง (model-driven logic) ผ่านอินเตอร์เฟซแบบกราฟิก ในปี 2024 ประโยชน์ที่ผสานกันของแพลตฟอร์มโลว์โค้ดและโนโค้ด (no-code) จะปฏิวัติการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น:
- โดยการลดความจำเป็นในการใช้ทักษะการเขียนโค้ดเฉพาะทาง คุณสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างนักพัฒนาที่มีประสบการณ์
- ธุรกิจสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาดหรือความต้องการภายในได้อย่างรวดเร็วโดยการอัปเดตแอปอย่างรวดเร็วหรือสร้างแอปใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการที่เกิดขึ้นใหม่
- แพลตฟอร์มเหล่านี้มีคุณสมบัติการปฏิบัติตามข้อกำหนดและความปลอดภัยในตัว ซึ่งช่วยให้แอปเป็นไปตามมาตรฐานและข้อบังคับของอุตสาหกรรม
- ด้วยโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ที่อยู่เบื้องหลังและหลักการออกแบบแบบโมดูลาร์ ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีเหล่านี้สามารถปรับขนาดได้อย่างง่ายดายเพื่อรองรับฐานผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้น
การผสานรวมความสามารถของระบบอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ (RPA) ภายในแพลตฟอร์มที่มีโค้ดต่ำและไม่มีโค้ด
RPA ช่วยทำให้งานที่ทำซ้ำและน่าเบื่อกลายเป็นระบบอัตโนมัติ และตลาดนี้คาดว่าจะมีมูลค่าถึง 30.85 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2030 โดยเติบโตที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) 38.2% ตั้งแต่ปี 2024 ถึง 2030
การผสาน RPA เข้ากับแพลตฟอร์มแบบ low-code/no-code สามารถช่วยให้เกิดการดิจิทัลไลซ์อย่างรวดเร็วและเป็นไปตามมาตรฐานในอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
5. DevSecOps ผสานรวมความปลอดภัยเข้ากับวงจรชีวิตการพัฒนาเป็นมาตรฐานใหม่
DevSecOps ย่อมาจาก การพัฒนา, ความปลอดภัย, และการดำเนินงาน เป็นแนวทางในการสร้างวัฒนธรรม, การอัตโนมัติ, และการออกแบบแพลตฟอร์มที่ผสานรวมความปลอดภัยในทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์
ในปี 2024 คุณต้องให้ความสำคัญกับ DevSecOps เนื่องจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความซับซ้อนและซับซ้อนมากขึ้น
กระบวนการ DevOps แบบดั้งเดิมส่วนใหญ่ได้นำปรัชญาแบบ Agile มาใช้ โดยเน้นการผสานรวมและการปรับใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อความร่วมมือระหว่างทีมที่ดีขึ้น
อย่างไรก็ตาม ระยะการทดสอบในตอนท้ายของวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ไม่ได้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่จำเป็นเสมอไป ทำให้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายเสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูล ปัญหาการอนุญาต ปลั๊กอินที่ไม่ปลอดภัย และช่องโหว่อื่น ๆ ที่รุนแรง
DevSecOps ช่วยลดปัญหานี้และเตรียมความพร้อมให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยในโค้ดได้แบบเรียลไทม์ ผลลัพธ์คือผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยโดยอัตโนมัติและการติดตามย้อนกลับได้อย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับวิธีการสร้างผลิตภัณฑ์นั้น
นอกจากนี้ ด้วยการมาถึงของ AI สร้างสรรค์ ทีม DevSecOps สามารถติดตามอัตราการปรับใช้แอปพลิเคชันแบบคลาวด์เนทีฟที่เพิ่มขึ้นได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งปกป้องสินทรัพย์ดิจิทัลในโลกที่เชื่อมต่อกันมากขึ้น
6. Progressive Web Apps (PWAs) และไมโครเซอร์วิสปฏิวัติความสามารถในการขยายตัวของเว็บ
PWAs ซึ่งได้รับการแนะนำในปี 2015 ยังคงมีความสำคัญในปัจจุบัน และกำลังเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการพัฒนาและการPLOYMENT ของเว็บแอปพลิเคชัน
ออกแบบมาเพื่อทำงานบนแพลตฟอร์มใด ๆ ที่ใช้เว็บเบราว์เซอร์ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน PWAs คือซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันที่ส่งมอบผ่านเว็บ สร้างขึ้นโดยใช้ HTML, CSS, และ JavaScript คิดถึงพวกมันเหมือนกับการผสมผสานระหว่างเว็บไซต์กับแอปพลิเคชันที่เฉพาะเจาะจงกับแพลตฟอร์ม
PWAs มอบประสบการณ์การใช้งานที่คล้ายกับแอปพลิเคชันให้กับผู้ใช้ พร้อมฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การใช้งานแบบออฟไลน์ การแจ้งเตือนแบบพุช และการเข้าถึงฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์ นอกจากนี้ยังสามารถผสานการทำงานกับฟีเจอร์เฉพาะของอุปกรณ์ เช่น วิธีการชำระเงิน กล้องถ่ายรูป และระบบไบโอเมตริกส์
PWAs พบจุดประสงค์เฉพาะทางอุตสาหกรรม
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา PWAs ได้กลายเป็นตัวเลือกหลักสำหรับการพัฒนาส่วนหน้าแบบไม่มีหัว (headless front-end) สำหรับระบบอีคอมเมิร์ซและแอปพลิเคชันองค์กร
แนวโน้มนี้ขับเคลื่อนหลักโดยความยืดหยุ่นและประสบการณ์ผู้ใช้ของแอปพลิเคชันเหล่านี้ ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับธุรกิจที่ต้องการเพิ่มการมีอยู่ทางออนไลน์ของตน แอปเหล่านี้ช่วยให้บริษัทลดภาระเซิร์ฟเวอร์และต้นทุนการพัฒนา ในขณะที่ผู้ใช้ชื่นชอบเพราะมีน้ำหนักเบากว่าแอปเนทีฟ และมีประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีกว่า
ในทางกลับกัน เทคโนโลยีบล็อกเชนที่มีลักษณะกระจายศูนย์และป้องกันการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ มอบชั้นความปลอดภัยที่แข็งแกร่งสำหรับ PWAs ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำสัญญาอัจฉริยะและการบันทึกข้อมูลที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ รวมถึงการยืนยันตัวตนที่ปลอดภัย
นอกจากนี้ ยังคาดว่าเมื่อเทคโนโลยีบล็อกเชนกลายเป็นศูนย์กลางผู้ใช้มากขึ้น PWA อาจช่วยเร่งการพัฒนาของเทคโนโลยีบล็อกเชนได้
ไมโครเซอร์วิสในพัฒนา PWA กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น
เมื่ออุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ก้าวไปสู่สถาปัตยกรรมแบบโมดูลาร์และเน้นการให้บริการมากขึ้น นักพัฒนา PWA จำเป็นต้องนำแนวทางไมโครเซอร์วิสมาใช้ในการสร้าง ติดตั้ง และทดสอบแอปพลิเคชัน ซึ่งจะได้รับประโยชน์โดยตรงจากความยืดหยุ่นและการกระจายตัวของระบบคลาวด์
เนื่องจากแต่ละบริการในแอปพลิเคชันถูกจัดการอย่างอิสระ การเพิ่มการอัปเดตหรือฟีเจอร์ใหม่ให้กับ PWA จึงทำได้ง่ายขึ้น การเปลี่ยนแปลงในไมโครเซอร์วิสหนึ่งไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อไมโครเซอร์วิสอื่น ๆ ช่วยให้ตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้ใช้ยุคใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
7. อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) และการประมวลผลแบบเอดจ์ผสานกันเพื่อกำหนดนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตอัจฉริยะ
IoT หมายถึงเครือข่ายของวัตถุทางกายภาพหรือ 'สิ่งของ' ที่ฝังเซ็นเซอร์ ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สามารถเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับอุปกรณ์และระบบอื่น ๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
IoT ได้เปลี่ยนจากการอภิปรายทางวิชาการไปสู่การใช้งานจริงในหลากหลายอุตสาหกรรมในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา—ตั้งแต่การดูแลสุขภาพและการเกษตรไปจนถึงการผลิตและการศึกษา ตามข้อมูลของ Mordor Intelligence มูลค่าตลาดเทคโนโลยี IoT จะเพิ่มขึ้นเป็น 1.39 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี2026
การทำให้เทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะกลายเป็นสินค้าโภคภัณฑ์
ในปี 2024 ระบบอัตโนมัติในบ้าน IoT จะทำให้บ้านกลายเป็นบ้านอัจฉริยะอย่างสุดขีด มีประสิทธิภาพมากขึ้น และตอบสนองต่อความต้องการของผู้อยู่อาศัยได้ดีขึ้น
ภายในสิ้นปีนี้ จะมีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อถึงกันมากกว่า207,000 ล้านเครื่องทั่วโลก และส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
นี่คือเหตุผลบางประการที่วิศวกรซอฟต์แวร์ควรให้ความสนใจกับการพัฒนา IoT:
ก. IoT ยั่งยืนมุ่งสู่ระบบหมุนเวียน
มีความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับโซลูชันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานในระบบอัตโนมัติภายในบ้าน คุณสามารถสร้างอุปกรณ์ IoT ที่ใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานหมุนเวียน ซึ่งอาจเปิดตลาดและฐานลูกค้าใหม่ ๆ ได้
ข. ความก้าวหน้าของการประมวลผลแบบเอดจ์
เทคโนโลยี Edge computing ทำการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล IoT ที่ตำแหน่งที่ข้อมูลถูกเก็บรวบรวมไว้แทนที่จะส่งข้อมูลไปยังคลาวด์เพื่อทำการประมวลผล ซึ่งช่วยลดความล่าช้าและปรับปรุงการตอบสนองให้ดีขึ้น
เมื่อจำนวนอุปกรณ์ IoT ในบ้านเพิ่มขึ้น ความต้องการในการประมวลผลแบบเรียลไทม์และความหน่วงที่ลดลงจะมีความสำคัญมากขึ้น
คุณควรพิจารณาการนำการประมวลผลแบบเอดจ์มาใช้ในสถาปัตยกรรม IoT โดยเฉพาะสำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องการการตอบสนองทันที เช่น การแจ้งเตือนฉุกเฉินหรือระบบรักษาความปลอดภัย
ค. การมุ่งเน้นด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวที่เพิ่มขึ้น
เมื่อระบบบ้านอัจฉริยะกลายเป็นที่แพร่หลายมากขึ้น ควรให้ความสำคัญกับการนำมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งมาใช้ รวมถึงการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางและการอัปเดตซอฟต์แวร์เป็นประจำ เพื่อปกป้องผู้ใช้จากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ IoT ปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัว เช่น GDPR ในยุโรป
8. ความเป็นจริงเสริม (AR) และความเสมือนจริง (VR) ขยายขอบเขตของประสบการณ์ผู้ใช้
ในขณะที่ AR วางซ้อนเนื้อหาดิจิทัลลงบนโลกแห่งความเป็นจริงเพื่อสร้างการรับรู้ใหม่ของความเป็นจริง VR สร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริงที่ดื่มด่ำอย่างสมบูรณ์ซึ่งแทนที่โลกแห่งความเป็นจริง
ความนิยมที่เพิ่มขึ้นของทั้งสองเทคโนโลยีต้องการการนำทักษะการพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่มาใช้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ลึกซึ้งและน่าตื่นตาตื่นใจผ่านกราฟิกที่ซับซ้อนและความสามารถในการให้ข้อมูลย้อนกลับทางสัมผัส
ความร่วมมือในการอัปเกรด AR/VR ในกระบวนการจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
เป้าหมายหลักของการผลิตดิจิทัลมีความชัดเจน: ปรับปรุงคุณภาพ, เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน, และลดระยะเวลาการส่งมอบ. ในปี 2024, เทคโนโลยี AR/VR จะกลายเป็นแกนกลางในการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้.
ตัวอย่างเช่น AR สามารถช่วยพนักงานในสายการประกอบได้โดยการซ้อนทับคำแนะนำการทำงานในรูปแบบดิจิทัลลงบนชิ้นส่วนทางกายภาพ ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถมองเห็นการปรับเปลี่ยนและการปรับปรุงที่อาจเกิดขึ้นได้ ส่งผลให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น
VR ช่วยให้ทีมที่กระจายตัวอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ สามารถเดิน พูดคุย และทำงานร่วมกันในพื้นที่เสมือนจริงเดียวกัน ส่งเสริมการให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ได้ทันที แนวคิดนี้เรียกว่า "การดื่มด่ำ" ซึ่งเป็นความรู้สึกเหมือนอยู่ในโลกที่ไม่ใช่กายภาพจริง
เทคโนโลยี AR/VR กำลังถูกนำมาใช้ในหลากหลายภาคส่วน
แม้ว่าจะมีความท้าทายอยู่บ้าง รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านฮาร์ดแวร์และความจำเป็นในการนำไปใช้อย่างแพร่หลาย แต่ประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากเทคโนโลยี AR/VR ในหลากหลายภาคส่วนนั้นไม่อาจปฏิเสธได้ ตัวอย่างเช่น:
- ศัลยแพทย์ใช้ AR เพื่อการแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์ระหว่างการผ่าตัด โดยซ้อนทับข้อมูลสำคัญ เช่น ภาพ CT scan ลงบนร่างกายของผู้ป่วยโดยตรง ช่วยเพิ่มความแม่นยำและผลลัพธ์ในการรักษา การจำลองสถานการณ์ด้วย VR ช่วยให้นักศึกษาแพทย์และผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ได้ฝึกฝนการผ่าตัดที่ซับซ้อนในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยจากความเสี่ยง
- ในการศึกษา VR สามารถพานักเรียนไปยังสถานที่ทางประวัติศาสตร์, จำลองปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อน, และมอบประสบการณ์การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติในห้องปฏิบัติการเสมือนจริง ทำให้การเรียนรู้มีความไดนามิกและเข้าถึงได้มากขึ้น
- การเล่นเกม VR มอบประสบการณ์ที่สมจริงอย่างเต็มที่ โดยพาผู้เล่นเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมของเกมโดยตรง ในทางตรงกันข้าม เกม AR ผสมผสานองค์ประกอบดิจิทัลเข้ากับโลกแห่งความเป็นจริง ดังที่เห็นในเกมยอดนิยมที่เปลี่ยนการเดินเล่นในละแวกบ้านให้กลายเป็นการผจญภัยแบบอินเทอร์แอกทีฟ
- ในด้านการท่องเที่ยว VR ช่วยให้ผู้คนสามารถเยี่ยมชมสถานที่ห่างไกลได้อย่างเสมือนจริงจากความสะดวกสบายในบ้านของตนเอง พร้อมทัวร์ 360 องศาของสถานที่สำคัญ พิพิธภัณฑ์ และสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ แอป AR ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางทางกายภาพด้วยการให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์และการแปลภาษาบนอุปกรณ์อัจฉริยะ ช่วยเสริมประสบการณ์การเดินทางให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
9. เทคโนโลยี 5G เร่งความเร็วในการพัฒนาซอฟต์แวร์
5G คือเครือข่ายมือถือรุ่นที่ห้า ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อเกือบทุกสิ่ง ตั้งแต่เครื่องใช้ไปจนถึงเครื่องจักรและวัตถุในชีวิตประจำวัน เมื่อเครือข่าย 5G ได้รับความนิยมในปี 2024 เราจะมีอินเทอร์เน็ตที่เร็วขึ้นมาก มีความเสถียรมากขึ้น และมีค่าความหน่วงต่ำ
สิ่งนี้ส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างแอปพลิเคชันที่มีความซับซ้อนและมีฟีเจอร์มากกว่าที่เคยมีมา
ผลกระทบของ 5G ต่อการพัฒนา IoT
5G ช่วยให้อุปกรณ์เชื่อมต่อพร้อมกันได้มากขึ้นและสื่อสารแบบเรียลไทม์ ทำให้สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน IoT ที่ซับซ้อนในพื้นที่ต่างๆ เช่น เมืองอัจฉริยะ ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม และการดูแลสุขภาพแบบเรียลไทม์
นอกจากนี้ เทคโนโลยีนี้สามารถรองรับการเชื่อมต่อได้หลายจุดต่อหนึ่งตารางกิโลเมตร และช่วยให้จำนวนอุปกรณ์ IoT เพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ
การเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของการประมวลผลที่ขอบ
ความหน่วงต่ำของ 5G ยังทำให้เหมาะสำหรับแอปพลิเคชันการคำนวณแบบขอบเครือข่าย (edge computing) อีกด้วย ด้วยการประมวลผลข้อมูลที่เกิดขึ้นใกล้กับแหล่งข้อมูลมากกว่าที่ศูนย์กลางกลาง ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์สามารถเกิดขึ้นได้ในเวลาจริง ซึ่งช่วยให้การตัดสินใจสามารถทำได้รวดเร็วขึ้นมากพร้อมปริมาณข้อมูลที่มากขึ้น
เทคโนโลยี 5G ยกระดับความสามารถทางเทคนิคของระบบ IoT และเสริมสร้างระบบนิเวศให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วยการเน้นย้ำประสบการณ์ของผู้ใช้
10. ผลกระทบของบล็อกเชนขยายไปไกลกว่าสกุลเงินดิจิทัล
เทคโนโลยีบล็อกเชนคือระบบบัญชีแยกประเภทแบบกระจายศูนย์ที่เก็บข้อมูลทั่วโลกบนเซิร์ฟเวอร์นับพันเครื่อง และช่วยให้เครือข่ายผู้ใช้สามารถควบคุมและปรับปรุงข้อมูลได้แบบเรียลไทม์
เทคโนโลยีนี้ทำให้ยากสำหรับผู้ใช้เพียงคนเดียวที่จะควบคุมเครือข่ายได้ บล็อกเชนช่วยเพิ่มความไว้วางใจของผู้ใช้และลดต้นทุนการดำเนินงานโดยรวม
กระแสความสนใจส่วนใหญ่เกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้มุ่งเน้นไปที่สกุลเงินดิจิทัล อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีนี้ยังมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการพัฒนาซอฟต์แวร์อีกด้วย บทความวิจัยของ Deloitte ระบุว่าบล็อกเชนอยู่ในห้าอันดับแรกของลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์สำหรับองค์กร55%
มีเหตุผลที่ดีสำหรับเรื่องนี้
ระบบซอฟต์แวร์ที่เน้นบล็อกเชน (BOS) มีความแข็งแกร่งและปลอดภัย ข้อมูลในระบบเหล่านี้จะถูกทำซ้ำและจัดเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์หลายพันเครื่อง ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูล นอกจากนี้ยังมีการบันทึกธุรกรรมและการเข้ารหัสแบบกุญแจสาธารณะที่เพิ่มชั้นความปลอดภัยอีกขั้นให้กับข้อมูล
การได้รับการยอมรับในหลากหลายอุตสาหกรรม
ในปี 2024 บล็อกเชนยังคงขับเคลื่อนความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทานด้วยการมอบบันทึกธุรกรรมที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ซึ่งสามารถติดตามการผลิต การขนส่ง และการรับสินค้าในห่วงโซ่อุปทาน ลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยรวม
บล็อกเชนช่วยปกป้องและรักษาความปลอดภัยข้อมูลด้านสุขภาพและจีโนมิกส์ พร้อมทั้งปรับปรุงการติดตามโรคและการระบาด เทคโนโลยีนี้ยังมอบวิธีการจัดการตัวตนดิจิทัลที่ปลอดภัยและไม่สามารถปลอมแปลงได้ มีประโยชน์ในสถานการณ์ที่ต้องการการยืนยันตัวตน เช่น บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
นอกจากนี้ บล็อกเชนยังช่วยให้การทำธุรกรรมทางการเงินแบบเรียลไทม์เป็นไปได้ และเร่งกระบวนการชำระเงินให้รวดเร็วขึ้นในทุกอุตสาหกรรม
11. ภาษาใหม่เกิดขึ้นเป็นผู้บุกเบิกอนาคตของการเขียนโปรแกรม
แม้ว่านักพัฒนาจะยังไม่หยุดเรียนรู้ภาษาการเขียนโปรแกรมทั่วไปอย่าง Java, C, Ruby และ Dart แต่ก็มีภาษาใหม่ๆ เข้ามาในวงการในปีนี้ Swift, Rust และ Go เป็นภาษาใหม่ในวงการนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ได้รับการสนับสนุนและพัฒนาโดยบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ ได้แก่ Apple, Mozilla และ Google
แอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นโดยใช้ภาษาเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้ง่ายในการติดตั้งและบำรุงรักษา ให้ประสิทธิภาพที่รวดเร็ว และรับประกันการปรับให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นที่รู้จักว่าง่ายต่อการเรียนรู้และเชี่ยวชาญ
TypeScript โดดเด่นอย่างชัดเจน
อย่างไรก็ตาม ภาษาโปรแกรมอีกหนึ่งภาษา คือ TypeScript กำลังได้รับความสนใจจากนักพัฒนา
TypeScript เป็นภาษา Javascript ที่มีการเพิ่มไวยากรณ์และประเภทข้อมูล ทำให้คุณสามารถใช้การกำหนดประเภทข้อมูลแบบคงที่ ใช้อินเทอร์เฟซขั้นสูง และได้รับประโยชน์จากเครื่องมือต่างๆ เช่น การตรวจสอบประเภทข้อมูลและการเติมข้อความอัตโนมัติ ซึ่งทำให้ TypeScript เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาเว็บแบ็กเอนด์
อีกเหตุผลหนึ่งในการเข้าร่วมกระแส TypeScript คือการปรับปรุงคุณภาพของโค้ดให้ดีขึ้น มันช่วยให้คุณตรวจพบข้อผิดพลาดได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ผ่านคุณสมบัติการตรวจสอบประเภทแบบคงที่ ทำให้โค้ดเบสอ่านและบำรุงรักษาได้ง่ายขึ้น ดังนั้น ภาษาโปรแกรมนี้จึงเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่มีบรรทัดโค้ดจำนวนมาก
Python ยังคงครองความเป็นผู้นำ
Python ยังคงเป็นภาษาโปรแกรมที่ได้รับความนิยมในปี 2024 เนื่องจากความง่ายในการใช้งาน ความหลากหลายในการใช้งาน และการสนับสนุนไลบรารีที่แข็งแกร่ง การสำรวจของ Stack Overflow ระบุว่า Pythonเป็นภาษาที่นักพัฒนาต้องการเรียนรู้มากที่สุดPython ถูกใช้อย่างแพร่หลายในด้าน AI การวิเคราะห์ข้อมูล และการคำนวณทางวิทยาศาสตร์
คลังข้อมูลที่ครอบคลุมซึ่งสามารถผสานเข้ากับโค้ดได้อย่างง่ายดาย มอบความเป็นไปได้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันเว็บและเดสก์ท็อปอย่างกว้างขวาง
ความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของ Python ในการพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่ไม่สามารถประเมินต่ำได้ มันยังคงช่วยให้เกิดโซลูชันดิจิทัลที่มีความคล่องตัวสูง มีความยืดหยุ่น และมุ่งเน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางมากขึ้น
12. การจ้างงานภายนอกกลายเป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์
บริษัทซอฟต์แวร์องค์กรหลายแห่งคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นในอัตรา 10,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2024
ตั้งแต่ทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา การจ้างงานภายนอกได้กลายเป็นกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ บริษัททั่วโลกได้จ้างผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเช่น อินเดีย และ ฟิลิปปินส์ ให้รับผิดชอบด้านต่าง ๆ ของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเชื่อมต่อกับบุคลากรที่มีความสามารถระดับโลก และมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการจ้างนักพัฒนาภายในองค์กร
การจ้างงานภายนอกยังช่วยให้ธุรกิจมีความยืดหยุ่นในการทำงานกับโครงการ 'หลัก' ภายในองค์กรมากขึ้น และสามารถขยายขนาดได้รวดเร็วขึ้นในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานที่ไม่คาดคิด ถือเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนและปฏิบัติได้จริงแม้ในปี 2024
บริษัท Tata Consultancy Services (TCS) ซึ่งมีฐานอยู่ในอินเดีย เป็นหนึ่งในบริษัทที่สร้างชื่อเสียงระดับโลกโดยเน้นรับงานจ้างจากภายนอกเป็นหลัก
บริษัทจ้างบุคลากรที่มีความรู้เชิงลึกในด้านเทคโนโลยีและการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ. บริษัทดำเนินการผ่านแบบจำลองการให้บริการระดับโลกที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงแก่ลูกค้า เช่น การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบครบวงจร และการจัดการพอร์ตโฟลิโอกลุ่มสินค้า.
TCS มีความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับผู้ให้บริการคลาวด์ชั้นนำ เช่น AWS, Microsoft Azure และ Google Cloud Platform เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในการย้ายระบบและการจัดการคลาวด์
13. การเน้นที่การออกแบบ UI/UX ยกระดับประสบการณ์การใช้งานซอฟต์แวร์
ส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) หมายถึงพื้นผิวกราฟิกของแอปพลิเคชันที่ผู้ใช้โต้ตอบด้วย เช่น ปุ่มที่พวกเขาคลิก ข้อความ การจัดวางหน้าจอ และวิธีการเปลี่ยนฉากหรือการดาวน์โหลด
ประสบการณ์ของผู้ใช้ (UX) เป็นคำที่กว้างครอบคลุมทุกมิติของการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้กับบริษัทและผลิตภัณฑ์ของบริษัท
UI/UX ที่ดีสร้างความประทับใจแรกที่มั่นคงให้กับลูกค้าและประสบการณ์การใช้งานที่มีปฏิสัมพันธ์ มันส่งผลโดยตรงต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงและความน่าจะเป็นที่ลูกค้าจะใช้ผลิตภัณฑ์/แอปบ่อยครั้ง
นอกจากนี้ การลงทุนใน UI/UX ตั้งแต่เริ่มต้น จะช่วยให้คุณสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบมากขึ้น และมีกระบวนการและแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับการผสานการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในอนาคต
แนวโน้มการออกแบบ UI UX ที่สำคัญในปี 2024 มีดังนี้:
ก. ไมโครอินเทอร์แอคชั่น
เมื่อความใส่ใจในรายละเอียดกลายเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ในตลาดที่มีการแข่งขันสูง การมีปฏิสัมพันธ์ขนาดเล็ก (micro-interactions) จึงเป็นวิธีหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอย่างแนบเนียน แถบแสดงความคืบหน้า, กิฟแสดงความยินดี, จุดสนใจ, เอฟเฟกต์เมื่อเลื่อนเมาส์ผ่าน ฯลฯ ล้วนสามารถช่วยยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้และเพิ่มการมีส่วนร่วมได้
การค้นหาวิธีใหม่และนวัตกรรมเพื่อผสานสิ่งเหล่านี้เข้ากับอินเตอร์เฟซดิจิทัลเป็นสิ่งจำเป็น ทำให้การโต้ตอบในชีวิตประจำวันมีความเป็นธรรมชาติและน่าเพลิดเพลินยิ่งขึ้น
ข. อินเทอร์เฟซผู้ใช้ด้วยเสียง (VUI)
VUI หรือการรู้จำเสียงพูดเป็นเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนผู้ช่วยเสียงยอดนิยมอย่าง Amazon's Alexa และ Apple's Siri VUI คาดว่าจะขยายตัวอย่างมาก โดยได้รับการสนับสนุนจากการพัฒนาของ Natural Language Processing (NLP) และปัญญาประดิษฐ์ (AI)
เมื่อเทคโนโลยีเหล่านี้มีความซับซ้อนมากขึ้น ระบบเสียงตอบกลับด้วยเสียง (VUI) อาจให้การตอบสนองที่แม่นยำและเข้าใจบริบทได้ดียิ่งขึ้น ทำให้มีความน่าเชื่อถือและเป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น
ค. การออกแบบ 3 มิติและมินิมอล
เมื่อความสามารถของฮาร์ดแวร์ดีขึ้น พวกมันช่วยให้สามารถสร้างเอฟเฟ็กต์ภาพที่ซับซ้อนได้มากขึ้นโดยไม่ทำให้ประสิทธิภาพลดลง ดังนั้น องค์ประกอบ 3D จึงกลายเป็นสิ่งที่พบเห็นได้มากขึ้นในอินเตอร์เฟซของเว็บและแอปพลิเคชันมือถือ โดยยึดตามสไตล์มินิมอลที่ให้ความสำคัญกับการใช้งานเป็นอันดับแรก
อนาคตของวิศวกรรมซอฟต์แวร์น่าตื่นเต้น
เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นพลังที่ไม่อาจหยุดยั้งได้ แนวโน้มวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่โดดเด่นที่เราได้กล่าวถึงนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของแนวโน้มสำคัญมากมาย ซึ่งทั้งหมดนี้ต่างมีปฏิสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันในหลากหลายรูปแบบ เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม ประสิทธิภาพ และความยอดเยี่ยม
ในฐานะนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในปัจจุบัน การรู้ถึงแนวโน้มล่าสุดของวิศวกรรมซอฟต์แวร์จะช่วยให้คุณพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็ว อย่าหยุดทดลองใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ๆ และพัฒนาความรู้และทักษะของคุณอยู่เสมอ
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
1. แนวโน้มการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่กำลังเกิดขึ้นคืออะไร?
แนวโน้มการพัฒนาซอฟต์แวร์ล่าสุดประกอบด้วย AI, เทคโนโลยี AR/VR, การประมวลผลแบบคลาวด์, การทำงานอัตโนมัติแบบใช้โค้ดน้อย/ไม่ต้องใช้โค้ด, บล็อกเชน, IoT, DevSecOps และ 5G
2. เทคโนโลยีที่กำลังเป็นที่นิยมในซอฟต์แวร์คืออะไร?
หนึ่งในแนวโน้มของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ในเทคโนโลยีที่โดดเด่นที่สุด ตามเส้นทางจนถึงไตรมาสแรกของปี 2024 คือ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง AI เชิงสร้างสรรค์ (Generative AI) AI เชิงสร้างสรรค์จะปฏิวัติวงการต่างๆ ในปีนี้ด้วยการสร้างเนื้อหาที่มีความเป็นส่วนตัวสูง การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติ และการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
3. แนวโน้มการพัฒนาซอฟต์แวร์ในปี 2025 คืออะไร?
แนวโน้มการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สำคัญที่สุดคือคลาวด์คอมพิวติ้งและเอดจ์คอมพิวติ้ง ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าถึง 860 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2025 นอกจากนี้ เทคโนโลยีคลาวด์ยังสามารถผสานรวมกับเทคโนโลยีอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย เช่น AI และ ML ทำให้มีความหลากหลายและสำคัญอย่างยิ่ง