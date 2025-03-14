บล็อก ClickUp

18 เครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดในปี 2025

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
14 มีนาคม 2568

การสร้างซอฟต์แวร์ไม่ใช่เรื่องง่าย. ตั้งแต่การเขียนโค้ดและแก้ไขข้อผิดพลาดไปจนถึงการจัดการโครงการและการรับประกันการร่วมมือที่ราบรื่น, การพัฒนาซอฟต์แวร์ต้องการความแม่นยำและความมุ่งมั่นในทุกขั้นตอน.

เพียงก้าวพลาดเพียงครั้งเดียว—โค้ดที่มีข้อบกพร่อง, การควบคุมเวอร์ชันที่ไม่ดี, หรือกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ—สามารถทำให้กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งหมดล้มเหลวได้

เครื่องมือขั้นสูงพร้อมอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ระบบควบคุมเวอร์ชัน และคุณสมบัติการทดสอบอัตโนมัติ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ปรับปรุงคุณภาพของโค้ด และส่งเสริมการทำงานร่วมกันในทีม

ในโพสต์นี้ เราจะสำรวจเครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุด 18 รายการในปี 2025 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงการของคุณ ตั้งแต่การพัฒนาเว็บไปจนถึงการจัดการแบบอไจล์ อ่านต่อเลย! 🚀

ข้อมูลสำคัญ: ตลาดการพัฒนาซอฟต์แวร์คาดว่าจะมีมูลค่าถึง 1,039 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2027

⏰ สรุป 60 วินาที

นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของเครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุด:

  • ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการซอฟต์แวร์ การทำงานร่วมกัน และการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ
  • Jira: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบอไจล์และการติดตามงาน
  • ไมโครซอฟต์ อะซัวร์: เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชัน AI และการเรียนรู้ของเครื่อง
  • Docker: เหมาะที่สุดสำหรับการรันแอปพลิเคชันบนระบบหลายระบบ
  • GitHub: เหมาะที่สุดสำหรับการควบคุมเวอร์ชันและการทำงานร่วมกันด้านโค้ด
  • Jenkins: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งกระบวนการ CI/CD ด้วยปลั๊กอิน
  • Eclipse: เหมาะที่สุดสำหรับการระบุข้อผิดพลาดและการแก้ไขข้อบกพร่องในโค้ด
  • Kubernetes: เหมาะที่สุดสำหรับการนำสถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิสมาใช้
  • Postman: เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบและทดสอบ RESTful APIs
  • Visual Studio Code: เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนโค้ดในหลายภาษาการเขียนโปรแกรม
  • IntelliJ IDEA: เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน Java และ Kotlin
  • Slack: เหมาะที่สุดสำหรับการรวมการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับโครงการไว้ในที่เดียว
  • Trello: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • Zapier: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติในงานที่ซ้ำซาก
  • Dreamweaver: เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบเว็บไซต์ที่สวยงามน่าดึงดูด
  • Apache NetBeans: เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการพัฒนาของคุณ
  • Codenvy: เหมาะที่สุดสำหรับแพลตฟอร์มการเขียนโค้ดแบบร่วมมือ
  • Cloud9: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานในสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบร่วมมือ

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือการพัฒนาซอฟต์แวร์?

เมื่อเลือกเครื่องมือสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ ให้เน้นที่ฟีเจอร์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ, ทำให้การร่วมมือกันง่ายขึ้น, ปรับปรุงคุณภาพของโค้ด, และสนับสนุนการจัดการโครงการอย่างราบรื่น

นี่คือคุณสมบัติที่สำคัญที่ควรให้ความสำคัญ:

  • สภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบบูรณาการ (IDE): เลือกเครื่องมือสำหรับการดีบักและการทดสอบที่มีตัวแก้ไขในตัว, ความสามารถในการดีบัก, และการเติมโค้ดอัจฉริยะเพื่อเร่งกระบวนการพัฒนาของคุณ
  • ระบบการควบคุมเวอร์ชัน: เลือกใช้เครื่องมือการเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงและช่วยให้ผู้พัฒนาหลายคนสามารถทำงานร่วมกันได้โดยไม่เกิดปัญหาความขัดแย้งของเวอร์ชัน
  • รองรับหลายภาษาการเขียนโปรแกรม: มองหาเครื่องมือพัฒนาที่รองรับภาษาการเขียนโปรแกรมหลากหลาย เพื่อจัดการกับโครงการที่หลากหลาย
  • การทดสอบอัตโนมัติ: ใช้เครื่องมือที่ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถรันการทดสอบระหว่างการพัฒนาได้ เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของโค้ดและลดข้อผิดพลาด
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: เลือกแพลตฟอร์มที่มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันเป็นทีม เช่น พื้นที่ทำงานร่วมกัน ความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ และการแชร์ไฟล์ เพื่อปรับปรุงการทำงานเป็นทีม
  • การบูรณาการการจัดการโครงการ: เลือกเครื่องมือพัฒนาที่รวมฟังก์ชันการจัดการโครงการแบบอไจล์ เช่น การมอบหมายงาน การติดตามความคืบหน้า และกระบวนการทำงานแบบอไจล์

🔎 คุณรู้หรือไม่?"บั๊ก" คอมพิวเตอร์ตัวแรกไม่ได้เป็นข้อผิดพลาดในโค้ด แต่เป็นแมลงจริงๆ! 🐜 ในปี 1947 ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มีผีเสื้อกลางคืนตัวหนึ่งเข้าไปติดอยู่ในรีเลย์ของคอมพิวเตอร์ Mark II ทำให้เครื่องทำงานผิดปกติ เหตุการณ์ประหลาดนี้เป็นที่มาของคำว่า "บั๊ก" สำหรับข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์!

18 เครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดที่ควรสำรวจ

นี่คือ 18 เครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและมอบอำนาจให้ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถสร้างและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมได้:

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการซอฟต์แวร์, การทำงานร่วมกัน และการอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน)

ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาซอฟต์แวร์และกระบวนการทำงานด้านการจัดการโครงการ

ไม่ว่าจะเป็นการจัดการงาน การทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีม หรือการทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติ ClickUp ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางที่ปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ความหลากหลายของมันทำให้เป็นเครื่องมือที่ทีมพัฒนาเลือกใช้ ช่วยให้พวกเขาปรับปรุงการดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน และเร่งการส่งมอบโครงการ

เครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ : ClickUp เครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์
เริ่มต้นใช้งาน ClickUp
ทำงานร่วมกับทีมและจัดการกำหนดเวลาและปริมาณงานโดยใช้เครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ ClickUp

เครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ของ ClickUpรวมทุกขั้นตอนการทำงานของคุณ—การติดตามงาน แผนงานผลิตภัณฑ์ การรายงานข้อบกพร่อง และอื่นๆ—ไว้ในแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียว ซึ่งหมายความว่าทีมสามารถติดตามงาน จัดการไทม์ไลน์ และทำงานร่วมกันในโค้ดได้แบบเรียลไทม์

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: คุณกำลังประสบปัญหาในการเอาชนะความท้าทายทั่วไปในการพัฒนาซอฟต์แวร์อยู่หรือไม่? นี่คือห้าวิธีปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อรับมือกับความท้าทายที่ยากที่สุด:

  • จัดสรรเวลาสำหรับการฝึกอบรมและการรับรองเพื่อก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 💻
  • ใช้แนวทางแบบアジลเพื่อปรับตัวให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 🔄
  • กำหนดเกณฑ์คุณภาพที่ชัดเจนและทำการทดสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหนือกว่า 🧪
  • ใช้เครื่องมือสื่อสารและส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมเพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานแบบแยกส่วน 🤝
  • ผสานโปรโตคอลความปลอดภัยตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของการพัฒนาเพื่อให้ได้โครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง 🔐

เครื่องมือการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile ของ ClickUpมีฟีเจอร์ที่รองรับกระบวนการทำงานแบบ Scrum, Kanban และแบบผสมผสาน ช่วยให้ทีมซอฟต์แวร์สามารถจัดการสปรินต์ งานค้าง และแผนงานผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดาย

เครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์: ClickUp เครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile
มองเห็นภาพงานในรูปแบบกระดาน, รายการ, ตาราง, แผนกางเขน, แคนบาน และอื่น ๆ ด้วยเครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์แบบคลิ๊กอัพ อไจล์

มุมมองกระดานคัมบังของ ClickUpช่วยให้ทีมติดตามสถานะของงานในแต่ละขั้นตอนการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่มุมมองไทม์ไลน์ช่วยให้มองเห็นและแก้ไขการพึ่งพาของงานก่อนที่ปัญหาจะกลายเป็นคอขวด

นอกจากนี้ ด้วยเครื่องมือ Sprint ของ ClickUp คุณสามารถทำให้การวางแผนสปรินต์ง่ายขึ้นด้วยฟีเจอร์หลากหลาย จุดสปรินต์ช่วยในการจัดการปริมาณงาน แผนภูมิการติดตามความคืบหน้า และโอนย้ายงานที่ยังไม่เสร็จไปยังสปรินต์ถัดไปโดยอัตโนมัติ

ClickUp ยังมีเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ ทำให้ง่ายต่อการปรับแต่งกระบวนการทำงานให้เหมาะกับความต้องการของทีมคุณ และทำให้กระบวนการพัฒนาของคุณง่ายขึ้น

ตัวอย่างเช่นแม่แบบการพัฒนาซอฟต์แวร์ของ ClickUpช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในแต่ละขั้นตอนของวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างแผนงานผลิตภัณฑ์ ติดตามฟีเจอร์ หรือแก้ไขข้อบกพร่องด้วยวิธีการ Agile Scrum หรือ Kanban แม่แบบนี้ก็ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยในที่เดียว

เทมเพลตการพัฒนาซอฟต์แวร์ ClickUp
ทำงานร่วมกันในพื้นที่เดียวโดยใช้ระเบียบวิธี Scrum หรือ Kanban ที่มีความคล่องตัวด้วยเทมเพลตการพัฒนาซอฟต์แวร์ของ ClickUp

ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:

  • จัดการวงจรสปรินต์ การเปิดตัวฟีเจอร์ และการแก้ไขข้อบกพร่องในที่เดียว
  • ลดการอัปเดตด้วยตนเองด้วยการอัตโนมัติสปรินต์และการจัดการงานค้าง
  • ทำเครื่องหมายงานว่าพร้อมสำหรับการปรับใช้และจัดการการปล่อยเวอร์ชันอย่างมีประสิทธิภาพ

เหมาะสำหรับ: บริษัทเทคโนโลยี, สตาร์ทอัพ, และทีมพัฒนาองค์กรที่บริหารโครงการซอฟต์แวร์, วงจรสปรินต์, แผนงานผลิตภัณฑ์, และกระบวนการทำงานด้านการประกันคุณภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • แยกย่อยงานโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อน มอบหมายความรับผิดชอบ กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้าด้วยClickUp Tasks
  • ติดตามคะแนนสปรินท์, อัตโนมัติภารกิจที่ล้น, และมองเห็นแผนภูมิการเผาผลาญด้วยClickUp Sprints
  • สร้าง แก้ไข และแชร์เอกสารการออกแบบซอฟต์แวร์แบบเรียลไทม์ด้วยClickUp Docs
  • พูดคุยเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ, แชร์ไฟล์, และแก้ไขปัญหาได้ทันทีด้วยClickUp Chat
  • สร้างมุมมองที่เป็นมิตรกับ Agile สำหรับรายงานสปรินต์ การติดตามความเร็ว และประสิทธิภาพของทีมด้วย ClickUp Dashboards

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • แอปมือถือของ ClickUp อาจไม่มีฟีเจอร์ขั้นสูงบางอย่างที่ใช้งานได้บนเวอร์ชันเดสก์ท็อป
  • มันมีชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุม ซึ่งต้องการการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี

➡️ อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์ฟรี

ราคาของ ClickUp

คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)

นี่คือสิ่งที่รีวิวจาก G2กล่าวถึง ClickUp:

Clickup เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ตรงไปตรงมาและติดตั้งง่ายที่สุดสำหรับเรา การติดตามงานทำได้ง่ายมากพร้อมรายละเอียดที่ละเอียดมาก การแชร์กับทีมและการเชิญสมาชิกใหม่ให้ร่วมมือกับบอร์ดและงานก็ทำได้ง่ายมาก การผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามก็เป็นไปได้ด้วยแอปที่มีให้เลือกมากมาย

Clickup เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ตรงไปตรงมาและติดตั้งง่ายที่สุดสำหรับเรา การติดตามงานทำได้ง่ายมากพร้อมรายละเอียดที่ละเอียดมาก การแชร์กับทีมและการเชิญสมาชิกใหม่ให้ร่วมมือกับบอร์ดและงานก็ทำได้ง่ายมาก การผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามก็เป็นไปได้ด้วยแอปมากมายที่มีให้บริการ

2. Jira (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบอไจล์และการติดตาม)

เครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์: Jira
ผ่านทางJira

Jira โดย Atlassian เป็นที่รู้จักในด้านเวิร์กโฟลว์ที่สามารถปรับแต่งได้ ช่วยให้คุณสามารถปรับกระบวนการให้เหมาะกับความต้องการของทีมคุณ ด้วยคุณสมบัติเช่น Scrum และ Kanban boards คุณสามารถมองเห็นงานและติดตามความคืบหน้าได้แบบเรียลไทม์

นักพัฒนาและผู้จัดการโครงการใช้ Jira เพื่อรายงานและแก้ไขข้อบกพร่อง, เพิ่มประสิทธิภาพการร่วมมือ, มอบหมายงาน, และรับประกันการส่งมอบตามกำหนดเวลา.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira

  • สร้างภาพงานและติดตามความคืบหน้าโดยใช้กระดาน Scrum และ Kanban
  • รายงานและแก้ไขข้อบกพร่องอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้โครงการดำเนินไปตามแผน
  • เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมคุณ

ข้อจำกัดของ Jira

  • ผู้ใช้รายงานว่า UI ของมันดูไม่ลื่นไหลหลังจากการอัปเดต
  • Jira อาจมีค่าใช้จ่ายสูงในการใช้งาน โดยเฉพาะเมื่อขยายระบบ

ราคาของ Jira

  • ฟรีตลอดไป
  • มาตรฐาน: $7. 53/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $13.53/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิวใน Jira

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 15,000 รายการ)

➡️ อ่านเพิ่มเติม:วงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบアジล (คู่มือฉบับสมบูรณ์)

3. Microsoft Azure (เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชัน AI และการเรียนรู้ของเครื่อง)

เครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์: Microsoft Azure
ผ่านทางMicrosoft Azure

Microsoft Azure เหมาะที่สุดสำหรับเครื่องเสมือน ฐานข้อมูล และความสามารถด้าน AI มีทุกสิ่งที่คุณต้องการในการสร้างและรันแอปพลิเคชันบนคลาวด์ ตั้งแต่เว็บไซต์ง่าย ๆ ไปจนถึงโครงการ AI ที่ซับซ้อน

ตัวอย่างเช่น คุณอาจใช้บริการ AI ของ Azure เพื่อเพิ่มคุณสมบัติการจดจำภาพให้กับแอปของคุณ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Azure

  • PLOY แอปพลิเคชันไปยังศูนย์ข้อมูลหลายแห่งทั่วโลก
  • ได้รับประโยชน์จากคุณสมบัติความปลอดภัยขั้นสูงและการรับรองมาตรฐาน
  • เชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ของไมโครซอฟต์

ข้อจำกัดของ Microsoft Azure

  • รูปแบบการชำระเงินตามการใช้งานจริงอาจเป็นเรื่องท้าทายในการจัดการหากไม่มีการวางแผนอย่างรอบคอบ
  • ผู้ใช้รายงานว่ามีการหยุดให้บริการหลายครั้งซึ่งส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงของพวกเขา

ราคาของ Microsoft Azure

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Microsoft Azure

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
  • Capterra: 4. 6/5 (1800+ รีวิว)

มาดูกันว่าบทวิจารณ์ของCa pterraมีอะไรจะพูดถึง Microsoft Azure บ้าง:

ประสบการณ์ของฉันกับ Microsoft Azure เป็นไปในทางบวกอย่างมาก เป็นโซลูชันคลาวด์ที่ทรงพลังซึ่งมอบความยืดหยุ่นและความน่าเชื่อถือสำหรับทั้งโครงการขนาดเล็กและแอปพลิเคชันระดับองค์กร

ประสบการณ์ของฉันกับ Microsoft Azure เป็นไปในทางบวกอย่างมาก เป็นโซลูชันคลาวด์ที่ทรงพลังซึ่งให้ความยืดหยุ่นและความน่าเชื่อถือสำหรับทั้งโครงการขนาดเล็กและแอปพลิเคชันระดับองค์กร

4. Docker (เหมาะที่สุดสำหรับการรันแอปพลิเคชันในระบบหลายระบบ)

เครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์: Docker
ผ่านDocker

Docker เป็นแพลตฟอร์มการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้คุณสามารถพัฒนา, จัดส่ง, และรันแอปพลิเคชันภายในคอนเทนเนอร์ได้ มันช่วยให้กระบวนการPLOYMENTเป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้แอปพลิเคชันสามารถทำงานได้บนระบบต่าง ๆ อย่างไม่มีสะดุด

Docker ช่วยให้คุณบรรจุแอปพลิเคชันเว็บลงในคอนเทนเนอร์เพื่อให้มั่นใจว่าแอปพลิเคชันจะทำงานเหมือนกันทั้งบนเครื่องของคุณและในสภาพแวดล้อมการผลิตจริง ช่วยลดปัญหาที่ว่า "มันทำงานบนเครื่องของฉัน"

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Docker

  • แพ็กเกจแอปพลิเคชันพร้อมการพึ่งพาเพื่อให้ได้สภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกัน
  • ปรับใช้คอนเทนเนอร์บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องแก้ไข
  • เข้าถึงระดับการแยกตัวสูงระหว่างแอปพลิเคชันและความพึ่งพาของมัน

ข้อจำกัดของ Docker

  • Docker สามารถใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบ
  • มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้หน่วยความจำ การเริ่มต้นอัตโนมัติ และการผูกโยงไดเรกทอรี

ราคาของ Docker

  • ฟรีตลอดไป
  • Docker Pro: $11/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม Docker: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ Docker: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Docker

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 230 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (530+ รีวิว)

➡️ อ่านเพิ่มเติม: 7 หลักการลีนเพื่อช่วยในการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณ

5. GitHub (เหมาะที่สุดสำหรับการควบคุมเวอร์ชันและการทำงานร่วมกันของโค้ด)

เครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์: GitHub
ผ่านทาง GitHub

GitHub เป็นแพลตฟอร์มสำหรับนักพัฒนาในการโฮสต์และแบ่งปันโค้ด ร่วมมือกันในโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ และติดตามการเปลี่ยนแปลง ระบบควบคุมเวอร์ชันที่ทรงพลังของมันช่วยให้คุณย้อนกลับไปยังเวอร์ชันโค้ดก่อนหน้าได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติเช่น pull requestsและการตรวจสอบโค้ดช่วยส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและปรับปรุงคุณภาพของโค้ด. คุณยังสามารถใช้ GitHub เพื่อจัดการงาน ติดตามบั๊ก และรักษาโครงการของคุณให้เป็นระเบียบ.

➡️ อ่านเพิ่มเติม:หนึ่งวันในชีวิตของนักพัฒนาซอฟต์แวร์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GitHub

  • ติดตามการเปลี่ยนแปลงและย้อนกลับไปยังเวอร์ชันโค้ดก่อนหน้า
  • จัดการข้อบกพร่องและคำขอฟีเจอร์ของโครงการซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพ
  • จัดระเบียบงานและเป้าหมายสำคัญภายในที่เก็บข้อมูลของคุณ

ข้อจำกัดของ GitHub

  • การแยกสาขาและการรวมสาขาบ่อยครั้งอาจนำไปสู่ความขัดแย้งในการรวม
  • เนื่องจากเป็นแพลตฟอร์มเปิด จึงมีความเสี่ยงต่อการถูกสแปมและการแทรกโค้ดที่เป็นอันตราย

ราคา GitHub

  • ฟรีตลอดไป
  • ทีม: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว GitHub

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)

นี่คือสิ่งที่รีวิวจาก Capterraพูดถึง GitHub:

GitHub ช่วยให้การพัฒนาแบบร่วมมือเป็นไปได้โดยให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับการควบคุมเวอร์ชัน, การร่วมมือ, และการตรวจสอบโค้ด. ผู้ร่วมงานหลายคนสามารถทำงานบนโปรเจ็กต์เดียวกันได้พร้อมกัน, ซึ่งช่วยให้กระบวนการพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีการจัดระเบียบที่ดีขึ้น.

GitHub ช่วยให้การพัฒนาแบบร่วมมือเป็นไปได้โดยให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับการควบคุมเวอร์ชัน, การร่วมมือ, และการตรวจสอบโค้ด. ผู้ร่วมงานหลายคนสามารถทำงานบนโครงการเดียวกันได้พร้อมกัน, ซึ่งช่วยให้กระบวนการพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีการจัดระเบียบที่ดีขึ้น.

6. Jenkins (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งกระบวนการ CI/CD ด้วยปลั๊กอิน)

เครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ : Jenkins
ผ่านทางJenkins

Jenkins เป็นเซิร์ฟเวอร์อัตโนมัติแบบโอเพนซอร์สที่ช่วยให้คุณทำงานบางส่วนของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เป็นอัตโนมัติ เช่น การสร้าง การทดสอบ และการปรับใช้โค้ด มันช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าการรวมและการส่งมอบอย่างต่อเนื่อง (CI/CD) เพื่อให้แน่ใจว่าโค้ดของคุณอยู่ในสถานะที่สามารถปรับใช้ได้ตลอดเวลา

คุณสมบัติเด่นของ Jenkins

  • กำหนด CI/CD pipelines ของคุณโดยใช้โค้ดเพื่อการจัดเวอร์ชันและการนำกลับมาใช้ใหม่
  • รันการสร้างซอฟต์แวร์บนเครื่องหลายเครื่องเพื่อเร่งกระบวนการ
  • เข้าถึงชุมชนขนาดใหญ่สำหรับปลั๊กอิน, การสนับสนุน, และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

ข้อจำกัดของ Jenkins

  • อินเทอร์เฟซของมันอาจรู้สึกเก่าและไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่ใหม่กว่า
  • ปลั๊กอินบางตัวอาจทำงานไม่ดีร่วมกันหรือกับเวอร์ชันใหม่กว่าของ Jenkins

ราคาของ Jenkins

  • ฟรีตลอดไป

คะแนนและรีวิวของเจนกินส์

  • G2: 4. 4/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (560+ รีวิว)

➡️ อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือสำหรับการปรับใช้ซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่องสำหรับทีมซอฟต์แวร์

7. Eclipse (เหมาะที่สุดสำหรับการระบุข้อผิดพลาดและการแก้ไขโค้ด)

เครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ : Eclipse
ผ่านทาง Eclipse

Eclipse เป็นสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบบูรณาการ (IDE) ที่ฟรีและโอเพนซอร์ส ซึ่งรองรับหลายภาษาการเขียนโปรแกรม มันมีคุณสมบัติที่แข็งแกร่งและระบบนิเวศของปลั๊กอินที่กว้างขวาง ทำให้คุณสามารถปรับแต่ง IDE ให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณได้

คุณสามารถใช้ดีบักเกอร์ที่ติดตั้งมาในตัวของ Eclipse เพื่อตรวจสอบโค้ดทีละขั้นตอนและระบุปัญหาต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการพัฒนาของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Eclipse

  • เข้าถึงหลายภาษาการเขียนโปรแกรม เช่น C/C++, Python, Ruby และอื่น ๆ
  • ระบุและแก้ไขปัญหาในโค้ดของคุณด้วยเครื่องมือดีบักที่ทรงประสิทธิภาพ
  • ปรับปรุงโครงสร้างโค้ดของคุณโดยไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมัน

ข้อจำกัดของอีคลิปส์

  • มันใช้หน่วยความจำมากและทำให้ระบบช้าลง
  • กระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นซับซ้อนและใช้เวลานาน

ราคาของ Eclipse

  • ฟรีตลอดไป

คะแนนและรีวิวของ Eclipse

  • G2: 4. 3/5 (2900+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 270 รายการ)

นี่คือสิ่งที่รีวิวจาก G2กล่าวถึง Eclipse:

ฉันพบว่าฟังก์ชันการเติมข้อความอัตโนมัติของโค้ดและไฟล์ jar ที่ถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติจาก eclipse เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานนั้นเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมสำหรับฉัน มันใช้งานง่ายและไม่มีปัญหาเมื่อมีการเชื่อมต่อกับแพ็คเกจภายนอก ฐานข้อมูลรวมถึงฐานข้อมูล SQL และไลบรารีอื่น ๆ

ฉันพบว่าฟังก์ชันการเติมข้อความอัตโนมัติของโค้ดและไฟล์ jar ที่ถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติจาก eclipse เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานนั้นเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมสำหรับฉัน มันใช้งานง่ายและไม่มีปัญหาเมื่อมีการเชื่อมต่อกับแพ็คเกจภายนอก ฐานข้อมูลรวมถึงฐานข้อมูล SQL และไลบรารีอื่นๆ

8. Kubernetes (เหมาะที่สุดสำหรับการนำไปใช้ในสถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิส)

เครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์: Kubernetes
ผ่านทางKubernetes

Kubernetes เป็นระบบอัตโนมัติสำหรับการปรับใช้ ขยายขนาด และจัดการแอปพลิเคชันที่บรรจุในคอนเทนเนอร์ มันเป็นที่รู้จักในการจัดการสถาปัตยกรรมแอปพลิเคชันที่ซับซ้อน เพื่อให้มั่นใจว่าบริการของคุณทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือ

ด้วย Kubernetes คุณอาจปรับใช้แอปพลิเคชันที่อิงกับไมโครเซอร์วิส และมันจะรับประกันว่าแต่ละบริการจะปรับขนาดได้อย่างเหมาะสมและยังคงใช้งานได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Kubernetes

  • รีสตาร์ทหรือเปลี่ยนคอนเทนเนอร์ที่ล้มเหลวโดยอัตโนมัติเพื่อรักษาความพร้อมให้บริการ
  • กระจายปริมาณการใช้งานเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจว่าการติดตั้งใช้งานมีความเสถียร
  • ติดตั้งและจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลตามความต้องการของแอปพลิเคชันของคุณ

ข้อจำกัดของ Kubernetes

  • การเชี่ยวชาญในแนวคิดและการปฏิบัติการของ Kubernetes ต้องใช้เวลาและความพยายาม
  • การรันคลัสเตอร์ Kubernetes อาจใช้ทรัพยากรระบบเป็นจำนวนมาก

ราคาของ Kubernetes

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Kubernetes

  • G2: 4. 6/5 (130+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เคยสงสัยไหมว่า AI สามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณได้อย่างไร?นี่คือวิธีการใช้ AI ในการพัฒนาซอฟต์แวร์และใช้ประโยชน์จากข้อดีของมัน:

  • อัตโนมัติการระบุข้อบกพร่อง, การตรวจจับกลิ่นโค้ด, และการตรวจสอบความปลอดภัย—ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพ 🛠️
  • เปลี่ยนโค้ดเบสของคุณให้เป็นเอกสาร API ที่ชัดเจนและเป็นระเบียบ ลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเองและเพิ่มความสม่ำเสมอ 📄
  • ใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อระบุจุดบกพร่องได้รวดเร็วขึ้น แม้ในโค้ดที่ซับซ้อน ทำให้การแก้ไขข้อผิดพลาดเป็นเรื่องง่าย 🐞
  • ระบุโอกาสในการปรับปรุงโค้ด เพิ่มประสิทธิภาพและความชัดเจนในการอ่านได้อย่างง่ายดาย ✨
  • วิเคราะห์ฐานโค้ดที่ล้าสมัย, ตรวจจับช่องโหว่, และเสนอการแก้ไขเพื่อให้ระบบเก่าทำงานได้ต่อเนื่อง 🔧

9. Postman (เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบและทดสอบ RESTful APIs)

เครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์: Postman
ผ่านทาง Postman

สำหรับการออกแบบ ทดสอบ และจัดทำเอกสาร RESTful APIs อย่างมีประสิทธิภาพ เลือกใช้ Postman. นี่คือแพลตฟอร์มสำหรับการพัฒนา API แบบร่วมมือที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุม.

ด้วย Postman คุณสามารถสร้างและส่งคำขอ HTTP ตรวจสอบการตอบสนอง และจัดระเบียบเวิร์กโฟลว์ API ของคุณได้ด้วยเช่นกัน

คุณสมบัติเด่นของ Postman

  • กำหนดสภาพแวดล้อมด้วยตัวแปรเพื่อปรับปรุงการทดสอบให้ราบรื่นในชุดการตั้งค่าที่แตกต่างกัน
  • เขียนทดสอบเพื่อทำให้การตรวจสอบความถูกต้องของ API เป็นอัตโนมัติและรับประกันความน่าเชื่อถือ
  • จำลองจุดสิ้นสุดของ API เพื่อทดสอบแอปพลิเคชันไคลเอนต์โดยไม่ต้องมีการใช้งานเซิร์ฟเวอร์จริง

ข้อจำกัดของบุรุษไปรษณีย์

  • มันถูกออกแบบมาสำหรับ RESTful APIs และอาจไม่เหมาะสำหรับ API ประเภทอื่น
  • Postman ขาดความสามารถในการทดสอบโหลดหรือทดสอบประสิทธิภาพในตัว

ราคาค่าบริการของ Postman

  • ฟรีตลอดไป
  • พื้นฐาน: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของบุรุษไปรษณีย์

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (490+ รีวิว)

10. Visual Studio Code (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนโค้ดในหลายภาษาการเขียนโปรแกรม)

Visual Studio Code
ผ่านทาง Visual Studio Code

Visual Studio Code (VS Code) เป็นโปรแกรมแก้ไขโค้ดที่ได้รับความนิยมและใช้ฟรี พัฒนาโดย Microsoft รองรับภาษาการเขียนโปรแกรมหลายภาษาและมีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ เช่น การเน้นไวยากรณ์และการเติมโค้ดอัตโนมัติ

คุณสามารถเขียนโค้ด Python ได้อย่างง่ายดายใน VS Code และใช้ตัวแก้ไขข้อผิดพลาดที่รวมอยู่ในตัวเพื่อระบุและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Visual Studio Code

  • ได้รับประโยชน์จากการเติมโค้ดอัตโนมัติและการตรวจจับข้อผิดพลาดแบบเรียลไทม์
  • เข้าถึงเทอร์มินัลในตัวเพื่อรันคำสั่งโดยไม่ต้องออกจากโปรแกรมแก้ไข
  • จัดการการควบคุมเวอร์ชันได้โดยตรงภายในตัวแก้ไข

ข้อจำกัดของ Visual Studio Code

  • คุณสมบัติหลักส่วนใหญ่ เช่น การเน้นไวยากรณ์และการสนับสนุนจากชุมชนอย่างกว้างขวางนั้น มีให้ผ่านส่วนขยาย
  • การติดตั้งส่วนขยายหลายตัวอาจทำให้ VS Code ทำงานช้าลงบนระบบที่มีประสิทธิภาพต่ำ

ราคาของ Visual Studio Code

  • ฟรีตลอดไป

คะแนนและรีวิว Visual Studio Code

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,300 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (490+ รีวิว)

นี่คือสิ่งที่รีวิวจาก G2กล่าวถึง Visual Studio Code:

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ VS Code คือความหลากหลายและความง่ายในการใช้งาน มันรองรับภาษาการเขียนโปรแกรมได้หลากหลาย มีไลบรารีของส่วนขยายที่ครอบคลุม และมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นและเบาโดยไม่ลดทอนคุณสมบัติที่ทรงพลัง เช่น การดีบัก, "การผสานกับ Git", เป็นต้น... มันทำให้การเขียนโค้ดมีประสิทธิภาพและสนุกสนาน ไม่ว่าโครงการจะมีขนาดใดก็ตาม

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ VS Code คือความหลากหลายและความง่ายในการใช้งาน มันรองรับภาษาการเขียนโปรแกรมได้หลากหลาย มีไลบรารีของส่วนขยายที่ครอบคลุม และมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นและเบาโดยไม่ลดทอนคุณสมบัติที่ทรงพลัง เช่น การดีบัก, "การผสานกับ Git", เป็นต้น... มันทำให้การเขียนโค้ดมีประสิทธิภาพและสนุกสนาน ไม่ว่าโครงการจะมีขนาดใดก็ตาม

11. IntelliJ IDEA (ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน Java และ Kotlin)

IntelliJ IDEA
ผ่านทาง IntelliJ IDEA

IntelliJ IDEA เป็นสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบบูรณาการ (IDE) ที่ทรงพลัง ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการพัฒนา Java และ Kotlin โดยมีคุณสมบัติช่วยเหลือโค้ดอย่างชาญฉลาดและฟีเจอร์ที่เป็นมิตรต่อผู้พัฒนา

คุณสามารถใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์การเติมโค้ดอัจฉริยะของ IntelliJ IDEA ซึ่งจะแนะนำโค้ดตัวอย่างที่เกี่ยวข้องขณะที่คุณพิมพ์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้กระบวนการเขียนโค้ดของคุณราบรื่นยิ่งขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ IntelliJ IDEA

  • รับคำแนะนำที่เข้าใจบริบทเพื่อเร่งความเร็วในการเขียนโค้ด
  • เข้าถึงการควบคุมเวอร์ชัน, เทอร์มินัล, และเครื่องมือฐานข้อมูลภายใน IDE
  • ทำงานได้อย่างราบรื่นกับเฟรมเวิร์กยอดนิยม เช่น Spring และ Hibernate

ข้อจำกัดของ IntelliJ IDEA

  • เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องการใช้ทรัพยากรสูง โดยเฉพาะ CPU และ RAM
  • ผู้ใช้ได้รายงานว่าประสิทธิภาพของมันช้าบนเครื่องเก่า ทำให้เกิดประสบการณ์ที่น่าหงุดหงิด

ราคาของ IntelliJ IDEA

  • IntelliJ IDEA Ultimate: $59.90/เดือน ต่อผู้ใช้
  • แพ็กเกจสินค้าทั้งหมด: $77.90/เดือนต่อผู้ใช้
  • dotUltimate: $46.90/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ IntelliJ IDEA

  • G2: 4. 6/5 (2100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: อยากรู้วิธีบริหารจัดการโครงการซอฟต์แวร์ให้เชี่ยวชาญใช่ไหม? นี่คือขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยให้โครงการของคุณประสบความสำเร็จ:

  • วางแผนเป้าหมาย, จุดสำคัญ, และสิ่งที่ต้องส่งมอบตั้งแต่เริ่มต้น 📋
  • จัดสรรเวลา ค่าใช้จ่าย และทรัพยากรเพื่อหลีกเลี่ยงความประหลาดใจในภายหลัง ⏳
  • สร้างไทม์ไลน์ที่สมดุลระหว่างกำหนดส่งงานและความสามารถของทีม 🗓️
  • ใช้เครื่องมือเพื่อให้การสื่อสารไหลลื่นระหว่างทีม 🤝
  • ติดตามความคืบหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาและคงความก้าวหน้า 📊

12. Slack (เหมาะที่สุดสำหรับการรวมการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับโครงการไว้ในที่เดียว)

Slack
ผ่านทางSlack

Slack ถูกออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการสื่อสารของทีมให้มีประสิทธิภาพด้วยการส่งข้อความแบบเรียลไทม์ การแชร์ไฟล์ และความสามารถในการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ด้วย Slack คุณสามารถสร้างช่องทางสำหรับโครงการหรือทีมต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการสนทนาอย่างเป็นระเบียบ

ตัวอย่างเช่น คุณอาจสร้างช่องทางสำหรับโครงการเฉพาะ ซึ่งช่วยให้การสนทนาและไฟล์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดถูกรวมศูนย์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันของทีม

📮ClickUp Insight: กว่า60% ของเวลาของทีมถูกใช้ไปกับการค้นหาบริบท ข้อมูล และรายการที่ต้องดำเนินการ

จากการวิจัยโดย ClickUp พบว่าทีมสูญเสียเวลาอันมีค่าไปกับการสลับใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อป้องกันการสื่อสารที่ขาดตอน ให้ผสานการส่งข้อความเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณด้วยแพลตฟอร์มศูนย์กลางที่รวมการจัดการโครงการ การทำงานร่วมกัน และการสื่อสารไว้ด้วยกัน

ลองใช้ ClickUp แอปเดียวครบทุกความต้องการในการทำงาน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack

  • จัดระเบียบการสนทนาตามหัวข้อ โครงการ หรือทีมเพื่อการหารือที่มุ่งเน้น
  • แชร์เอกสาร รูปภาพ และไฟล์อื่นๆ ได้อย่างง่ายดายภายในบทสนทนา
  • เชื่อมต่อกับแอปมากกว่า 2,400 แอปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน

ข้อจำกัดของ Slack

  • บัญชีฟรีสามารถเข้าถึงข้อความได้เพียง 90 วันที่ผ่านมาเท่านั้น
  • Slack ขาดฟังก์ชันการจัดการโครงการและการพัฒนาซอฟต์แวร์

ราคาต่ำมาก

  • ฟรีตลอดไป
  • ข้อดี: $8.75/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ+: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง

การให้คะแนนและรีวิวใน Slack

  • G2: 4. 5/5 (33,800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (23,500+ รีวิว)

13. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ)

Trello
ผ่านทางTrello

Trello เป็นหนึ่งในเครื่องมือจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบงานพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถสร้างบอร์ดสำหรับแต่ละโครงการ เพิ่มลิสต์เพื่อแสดงแต่ละขั้นตอน และเติมการ์ดสำหรับแต่ละงานย่อยได้

ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีรายการเช่น "ต้องทำ," "กำลังทำ," และ "ทำเสร็จแล้ว," โดยย้ายบัตรงานผ่านขั้นตอนเหล่านี้เมื่อการทำงานดำเนินไปในโครงการโปรแกรมซอฟต์แวร์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello

  • มอบหมายงาน, ทิ้งความคิดเห็น, และ @mention ทีมเมทได้อย่างง่ายดาย
  • จัดหมวดหมู่ภารกิจและแยกโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นขั้นตอนย่อย
  • รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการผ่านรายงานที่ปรับแต่งได้

ข้อจำกัดของ Trello

  • Trello ไม่มีฟีเจอร์สำหรับการเขียนโค้ดและการติดตามข้อบกพร่อง
  • การรายงานและการวิเคราะห์ไม่เทียบเท่ากับเครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ขั้นสูง

ราคาของ Trello

  • ฟรีตลอดไป
  • มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $17.50/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)

การให้คะแนนและรีวิวใน Trello

  • G2: 4. 4/5 (13600+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (23,300+ รีวิว)

มาดูกันว่าบทวิจารณ์จาก Capterraมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ Trello:

ฉันได้ใช้ Trello ในหลายที่ทำงานและสภาพแวดล้อม และพบว่ามันช่วยให้ฉันมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการติดตามรายการที่ต้องทำส่วนตัว รวมถึงงานตามโครงการ และโครงการที่มีขอบเขตกว้างขึ้น นอกเหนือจากนี้ มันยังช่วยทำหน้าที่เป็นสมองที่สองในหลายๆ ด้านอีกด้วย

ฉันได้ใช้ Trello ในหลายที่ทำงานและสภาพแวดล้อม และพบว่ามันช่วยให้ฉันมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการติดตามรายการสิ่งที่ต้องทำส่วนตัว รวมถึงงานตามโครงการต่างๆ นอกเหนือจากโครงการที่มีขอบเขตกว้างขึ้น โดยรวมแล้ว มันช่วยทำหน้าที่เป็นสมองที่สองในหลายๆ ด้าน

14. Zapier (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติในงานที่ทำซ้ำ)

Zapier
ผ่านZapier

Zapier เป็นเครื่องมืออัตโนมัติที่เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณ ช่วยลดขั้นตอนการทำงานซ้ำๆ ด้วยการตั้งค่า "Zaps" คุณสามารถทำงานอัตโนมัติได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณได้รับไฟล์แนบในอีเมลใหม่ Zapier สามารถบันทึกไฟล์นั้นไปยังพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ของคุณโดยอัตโนมัติ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการลดความจำเป็นในการทำงานด้วยตนเอง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zapier

  • ผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 5,000 รายการ รวมถึง Slack, Google Workspace และ Trello
  • ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการทำงานอัตโนมัติของคุณด้วยบันทึกการดำเนินการของงานที่ครบถ้วน
  • ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ขั้นสูงด้วยเส้นทางที่แยกออกตามเกณฑ์เฉพาะ

ข้อจำกัดของ Zapier

  • ค่าใช้จ่ายของ Zapier จะเพิ่มขึ้นตามจำนวนการทำงานอัตโนมัติและ zaps
  • การรักษาความถูกต้องและความทันสมัยของฐานข้อมูลของคุณใน Zapier นั้นมีความซับซ้อน

ราคาของ Zapier

  • ฟรีตลอดไป
  • มืออาชีพ: $19.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Zapier

  • G2: 4. 5/5 (1300+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (2900+ รีวิว)

15. Dreamweaver (เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบเว็บไซต์ที่สวยงาม)

ดรีมเวฟเวอร์
ผ่านทางDreamweaver

Adobe Dreamweaverผสานรวมตัวแก้ไขโค้ดเข้ากับพื้นผิวการออกแบบแบบภาพ ทำให้คุณสามารถสร้างและแก้ไขเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฟีเจอร์แสดงตัวอย่างแบบเรียลไทม์ช่วยให้คุณเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ทันที เพื่อให้มั่นใจว่างานออกแบบของคุณดูตรงตามที่ต้องการบนทุกอุปกรณ์

เมื่อคุณปรับเลย์เอาต์ของเว็บไซต์ของคุณ Dreamweaver จะอัปเดตการแสดงผลทันที ช่วยให้คุณสามารถรักษาการออกแบบที่ตอบสนองได้ดีและทำให้กระบวนการพัฒนาง่ายขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dreamweaver

  • เขียนและแก้ไขโค้ดพร้อมการแสดงสีตามไวยากรณ์และการเติมโค้ดอัตโนมัติ
  • ออกแบบเว็บไซต์ของคุณด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ดเชิงลึก
  • สร้างเว็บไซต์ที่ปรับให้เหมาะกับขนาดหน้าจอและอุปกรณ์ต่างๆ

ข้อจำกัดของ Dreamweaver

  • จำเป็นต้องมีการสมัครสมาชิก Adobe Creative Cloud ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับผู้ใช้บางราย
  • Dreamweaver สามารถสร้างโค้ดที่มีขนาดใหญ่เกินไป ซึ่งส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพของเว็บไซต์

ราคาของ Dreamweaver

  • มีให้ใช้งานเป็นส่วนหนึ่งของการสมัครสมาชิก Adobe Creative Cloud: $29.99/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Dreamweaver

  • G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 2800+)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

นี่คือสิ่งที่รีวิวจาก G2กล่าวถึง Dreamweaver:

Adobe Dreamweaver รองรับเทคโนโลยีเว็บหลากหลายรูปแบบ รวมถึง HTML, CSS และ JavaScript ทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเขียนโค้ดและการปรับแต่งการออกแบบ ฉันชอบตัวเลือกที่สามารถทำงานในมุมมองโค้ดและมุมมองการออกแบบได้พร้อมกัน ความสามารถในการออกแบบที่ตอบสนองของมันช่วยให้ผู้ใช้สามารถทดสอบว่าเว็บไซต์ของพวกเขาแสดงผลอย่างไรบนอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน

Adobe Dreamweaver รองรับเทคโนโลยีเว็บหลากหลายรูปแบบ รวมถึง HTML, CSS และ JavaScript ทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเขียนโค้ดและการปรับแต่งการออกแบบ ฉันชอบตัวเลือกที่สามารถทำงานในมุมมองโค้ดและมุมมองการออกแบบได้พร้อมกัน ความสามารถในการออกแบบที่ตอบสนองของมันช่วยให้ผู้ใช้สามารถทดสอบว่าเว็บไซต์ของพวกเขาจะแสดงผลอย่างไรบนอุปกรณ์ที่แตกต่างกันได้

16. Apache NetBeans (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการพัฒนาของคุณ)

Apache NetBeans
ผ่านทางApache NetBeans

Apache NetBeans เป็น IDE ที่รองรับหลายภาษาการเขียนโปรแกรม รวมถึง Java, PHP และ HTML5 มันมีเครื่องมือหลากหลายสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อทำให้กระบวนการพัฒนาง่ายขึ้น เช่น เทมเพลตโค้ดและคุณสมบัติการจัดการโครงการ

หากคุณกำลังทำงานกับแอปพลิเคชัน Java, NetBeans ให้คำแนะนำโค้ดและเครื่องมือการดีบักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Apache NetBeans

  • จัดระเบียบและจัดการไฟล์โค้ดและทรัพยากรของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ร่วมมือกับสมาชิกในทีมโดยใช้ระบบควบคุมเวอร์ชันแบบบูรณาการ เช่น Git
  • เรียกใช้ NetBeans บนระบบปฏิบัติการต่างๆ รวมถึง Windows, macOS และ Linux

ข้อจำกัดของ Apache NetBeans

  • อินเทอร์เฟซอาจดูล้าสมัยเมื่อเทียบกับ IDE รุ่นใหม่ ๆ
  • NetBeans สามารถใช้หน่วยความจำได้มาก โดยเฉพาะเมื่อทำงานกับโปรเจกต์ขนาดใหญ่

ราคาของ Apache NetBeans

  • ฟรีตลอดไป

คะแนนและรีวิว Apache NetBeans

  • G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
  • Capterra: 4. 3/5 (200+ รีวิว)

17. Codenvy (ดีที่สุดสำหรับแพลตฟอร์มการเขียนโค้ดแบบร่วมมือ)

โค้ดเนวี
ผ่านทางCodenvy

Codenvy เป็นหนึ่งในเครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดที่ช่วยให้คุณสามารถเขียนโค้ด สร้าง และแก้ไขข้อบกพร่องของแอปพลิเคชันได้โดยตรงในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถทำงานได้จากทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องติดตั้งอะไรบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณสมบัติการร่วมมือและการผสานรวมของมันยอดเยี่ยมสำหรับทีมระยะไกลหรือฟรีแลนซ์ที่ต้องการสภาพแวดล้อมการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่พกพาได้และสามารถทำงานร่วมกันได้

คุณสมบัติเด่นของ Codenvy

  • แบ่งปันโครงการและทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์โดยใช้เครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์
  • ผสานรวมกับระบบควบคุมเวอร์ชันยอดนิยม เช่น Git และแพลตฟอร์มคลาวด์
  • ปรับแต่งสแต็กของคุณโดยใช้ Dockerfiles เพื่อความสม่ำเสมอ

ข้อจำกัดของ Codenvy

  • อินสแตนซ์ของ docker อาจสิ้นสุดการทำงานหลังจากไม่มีการใช้งานประมาณ 10 นาที
  • นักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้รายงานว่ามีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด

ราคาของ Codenvy

  • ฟรีตลอดไป
  • จำเป็นต้องใช้ใบอนุญาตองค์กรสำหรับผู้ใช้มากกว่า 3 คน

คะแนนและรีวิวของ Codenvy

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (460+ รีวิว)

➡️ อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือซอฟต์แวร์ทดสอบ QA อัตโนมัติที่ดีที่สุด

18. Cloud9 (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานในสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบร่วมมือ)

Cloud9
ผ่านทางCloud9

Cloud9 คือ IDE บนคลาวด์ของ Amazon ที่ช่วยให้คุณสามารถเขียน รัน และดีบั๊กโค้ดสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้โดยตรงในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถทำงานร่วมกันและแก้ไขโค้ดบนฐานโค้ดเดียวกันได้พร้อมกัน

หากคุณและทีมของคุณกำลังพัฒนาแอปพลิเคชัน Node.js, Cloud9 ให้บริการสภาพแวดล้อมที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า ทำให้คุณสามารถเริ่มเขียนโค้ดได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาตั้งค่าระบบในเครื่อง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Cloud 9

  • ระบุและแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือดีบักในตัว
  • เขียนโค้ดให้ดีขึ้นโดยใช้ฟีเจอร์การเติมโค้ดอัตโนมัติและการเน้นไวยากรณ์
  • ผสานรวมกับบริการอื่น ๆ ของ AWS เช่น Amazon S3, Lambda และ EC2

ข้อจำกัดของ Cloud 9

  • นักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้สังเกตเห็นความล่าช้าเป็นครั้งคราวเมื่อทำงานกับโครงการขนาดใหญ่
  • ผู้ใช้บางรายพบว่ามีตัวเลือกการปรับแต่งน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ IDE แบบเดสก์ท็อปแบบดั้งเดิม

ราคา Cloud 9

  • ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวระดับยอดเยี่ยม

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 270 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

การกล่าวถึงเป็นพิเศษ

นอกเหนือจากเครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ยังมีเครื่องมืออื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกดังนี้:

  • Bitbucket: โฮสต์โค้ด, ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง, และร่วมมือกับทีมได้อย่างง่ายดาย
  • เซเลเนียม: อัตโนมัติการทดสอบเบราว์เซอร์เพื่อการทำงานของแอปพลิเคชันที่ราบรื่น
  • GitLab: ผสานรวม CI/CD pipelines และปรับปรุงประสิทธิภาพการPLOYMENT

ปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย ClickUp!

การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับการทำงานที่ราบรื่น การสื่อสารที่ชัดเจน และการร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ สำหรับนักเขียนโค้ด นักพัฒนา นักฟรีแลนซ์ และทีมที่ทำงานทางไกล เครื่องมือที่เหมาะสมมีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อต้องการส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงตามกำหนดเวลา

เครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ยอดนิยม 18 รายการในรายการนี้ช่วยให้การเขียนโค้ด การติดตามข้อผิดพลาด และการทำงานร่วมกันในทีมเป็นไปอย่างราบรื่น เครื่องมือเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุงการสื่อสาร และทำให้ขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนง่ายขึ้น ช่วยให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างซอฟต์แวร์ที่ยอดเยี่ยมได้

ด้วย ClickUp คุณสามารถยกระดับโครงการพัฒนาของคุณไปอีกขั้น จัดการงาน วางแผนสปรินต์ ติดตามบั๊ก และผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น GitHub ได้ทั้งหมดในที่เดียวที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้รวดเร็ว ด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้ ระบบอัตโนมัติ และแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ทุกส่วนของกระบวนการทำงานของคุณมีประสิทธิภาพและเป็นระเบียบอยู่เสมอ

ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้และเปลี่ยนวิธีการจัดการโครงการซอฟต์แวร์ของคุณ! 📈