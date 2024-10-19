แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการบริหารโครงการซอฟต์แวร์: เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ

การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ ครอบคลุมทุกขั้นตอนตั้งแต่การรวบรวมความต้องการของลูกค้าการพัฒนา การทดสอบ การจัดทำเอกสาร และการส่งมอบซอฟต์แวร์ของคุณให้ตรงตามกำหนดเวลา
และถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะทำได้ถูกต้องเสมอไป
เหมือนคนส่วนใหญ่ที่ไม่สามารถถือค้อนมโยลเนียร์ได้เหมือนธอร์! 😜
แต่อย่ากังวลไป
ในบทความนี้ คุณจะได้ค้นพบว่าการจัดการโครงการซอฟต์แวร์คืออะไรและทำไมมันถึงมีความสำคัญ จากนั้นเราจะสำรวจว่าทีมการจัดการโครงการซอฟต์แวร์ประกอบด้วยอะไรบ้างและกระบวนการต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง
เหล่าอเวนเจอร์สมาชุมนุมกัน!
การจัดการโครงการซอฟต์แวร์คืออะไร?
การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ เป็นส่วนย่อยของการจัดการโครงการแบบดั้งเดิมที่ช่วยให้คุณวางแผน ดำเนินการ ติดตาม ควบคุม และเสร็จสิ้นโครงการซอฟต์แวร์
โดยทั่วไป การบริหารโครงการในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ประกอบด้วย:
- รวบรวมความต้องการของลูกค้า
- การสร้างผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
- ทดสอบการทำงานและความสามารถในการใช้งาน
- การจัดเตรียมเอกสาร
- การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ตามความคิดเห็นของลูกค้า
- และอื่นๆ
แต่ถ้าเป็นโทนี่ สตาร์ค เขาน่าจะข้ามขั้นตอนบางอย่างไปตอนสร้าง J. A. R. V. I. S. 😵
ทำไมคุณจึงต้องการการจัดการโครงการซอฟต์แวร์
ไม่ว่าจะเป็น J. A. R. V. I. S. หรือแอป iPhone ที่ปฏิวัติวงการ การสร้างโซลูชันซอฟต์แวร์ไม่ใช่เรื่องง่าย
นั่นคือจุดที่การจัดการโครงการซอฟต์แวร์เข้ามามีบทบาท
มันช่วยให้คุณสามารถ:
- สร้างแผนงานที่ชัดเจนสำหรับการดำเนินโครงการซอฟต์แวร์
- เพิ่มการใช้ทรัพยากรของโครงการที่มีอยู่ให้สูงสุด
- ปรับปรุงการทำงานร่วมกันและการสื่อสารของทีม
- ติดตาม, ตรวจสอบ, และควบคุมความคืบหน้าของโครงการ
- ส่งมอบโซลูชันซอฟต์แวร์ที่เสร็จสมบูรณ์ตรงตามกำหนดเวลา
- ให้แน่ใจว่าความพยายามในการพัฒนาซอฟต์แวร์อยู่ภายในงบประมาณ
- บริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ให้บริการลูกค้าที่ดีขึ้น
โบนัส: ลองดูเครื่องมือการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้
ดังนั้น มีวิธีการจัดการโครงการซอฟต์แวร์ที่ตายตัวหรือไม่?
ไม่เชิงแบบนั้น...
สองประเภทที่นิยมของโครงการซอฟต์แวร์การจัดการ
คุณสามารถจัดการโครงการซอฟต์แวร์ได้สองวิธี:
1. การจัดการโครงการซอฟต์แวร์แบบน้ำตก
การจัดการโครงการซอฟต์แวร์แบบน้ำตก ใช้แนวทางเชิงเส้นในการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
คุณสามารถดำเนินการไปยังขั้นตอนต่อไปได้เพียงเมื่อคุณได้ทำขั้นตอนก่อนหน้าเสร็จสมบูรณ์แล้ว
อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ทำให้มี พื้นที่ น้อยมากสำหรับความยืดหยุ่น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้าอาจทำให้แผนโครงการซอฟต์แวร์ทั้งหมดของคุณล้มเหลวได้
ดังนั้น เว้นแต่ว่าคุณจะเป็นด็อกเตอร์สเตรนจ์ที่มีความรู้ครบถ้วนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในอนาคต วิธีการแบบน้ำตกอาจไม่เหมาะกับคุณ ⏳
ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ที่ไหน การจัดการโครงการน้ำตกที่ล้มเหลวหรือไม่?
ดูคู่มือฉบับละเอียดของเราเกี่ยวกับ การบริหารโครงการแบบน้ำตก (และเหตุผลที่มันอาจไม่เหมาะสำหรับทีมของคุณ).
2. การจัดการโครงการซอฟต์แวร์แบบอไจล์
ในการบริหารโครงการแบบ Agile คุณจะออกแบบและพัฒนาโซลูชันซอฟต์แวร์เป็นขั้นตอนทีละส่วน
นั่นหมายความว่าอย่างไร?
คุณแบ่งโครงการแบบ Agileของคุณออกเป็นงานย่อยที่เล็กกว่าและจัดการได้ง่าย ซึ่งใช้เวลาประมาณสองถึงสี่สัปดาห์ในการทำให้เสร็จ ตลอดกระบวนการ คุณรวม ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และทำการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเหนือกว่า เราขอแนะนำให้ใช้มุมมองบอร์ด/การจัดการโครงการแบบ Kanbanตามที่แสดงด้านล่าง:
จำได้ไหมว่า J. A. R. V. I. S. เป็นเพียงเสียงเมื่อสตาร์คสร้างมันขึ้นมาครั้งแรก แล้วมันก็พัฒนาเป็นวิชั่น (ซึ่งตอนนี้มีรายการทีวีของตัวเองแล้ว)?
นั่นแหละคือการบริหารจัดการแบบアジล! 😍
ต้องการรายละเอียดที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับ Agile และสิ่งที่มันสามารถทำเพื่อคุณได้หรือไม่?
ดูคู่มือฉบับละเอียดของเราเกี่ยวกับ การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอไจล์.
โครงสร้างของทีมบริหารโครงการซอฟต์แวร์คืออะไร?
คุณจะต้องมีทีมที่เก่งและสร้างสรรค์เพื่อทำโครงการซอฟต์แวร์ให้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
และเพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ทีมโครงการของคุณจำเป็นต้องมี โครงสร้างที่เหมาะสม
เหมือนกับที่ทีมอเวนเจอร์สมีนิค ฟิวรี่คอยสั่งการ, โทนี่ สตาร์คดูแลด้านเทคโนโลยี, นาตาชา โรมานอฟดูแลการสอดแนม, และฮัลค์สำหรับ, เอ่อ, การทุบทำลาย 💪
โดยทั่วไป บทบาทที่สำคัญที่สุดในทีมบริหารโครงการซอฟต์แวร์คือ ผู้จัดการโครงการ
ผู้จัดการโครงการจะทำหน้าที่:
- พัฒนาแผนรายละเอียดสำหรับการดำเนินโครงการซอฟต์แวร์
- จัดเตรียมทรัพยากรที่จำเป็น
- รักษาการสื่อสารภายในและภายนอกระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย
- ติดตามความคืบหน้าของโครงการเพื่อให้สามารถสร้างผลงานได้ตามกำหนดเวลา
นอกเหนือจากผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์แล้ว ทีมซอฟต์แวร์ยังมีบทบาทอื่น ๆ เช่น:
- นักวิเคราะห์ธุรกิจ: วิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจและให้คำแนะนำแก่โปรแกรมเมอร์ในการสร้างโซลูชันที่สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจของลูกค้า
- นักพัฒนาซอฟต์แวร์แบ็กเอนด์: ออกแบบและจัดการฐานข้อมูล, บริการเว็บ, และ API
- นักพัฒนาซอฟต์แวร์ฟรอนต์เอนด์: สร้างสรรค์ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิกของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเว็บของคุณนักพัฒนาฟรอนต์เอนด์จะสร้างส่วนที่ผู้ใช้เห็นและมีปฏิสัมพันธ์จริง
- ผู้ทดสอบ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่พัฒนาแล้วเป็นไปตามเอกสารขอบเขตงานและแนวทางของบริษัท
กระบวนการจัดการซอฟต์แวร์ที่แตกต่างกันมีอะไรบ้าง?
นี่คือภาพรวมของกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารโครงการซอฟต์แวร์:
มาดูแต่ละข้อ:
1. การวางแผนโครงการ
ก่อนที่คุณจะพัฒนาซอฟต์แวร์ คุณจำเป็นต้องวางแผนวิธีการดำเนินการ
การวางแผนโครงการ ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ ที่คุณจะต้องดำเนินการขณะสร้างผลงานซอฟต์แวร์
และในขณะที่ วางแผน โครงการซอฟต์แวร์อย่างรอบคอบช่วยให้คุณควบคุมกำหนดเวลาได้ ยังช่วยให้คุณสามารถ:
- จัดสรรทรัพยากรที่จำเป็น
- ระบุการพึ่งพาใดๆ
- จัดลำดับความสำคัญของงาน
- สร้างผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- และอื่นๆ
โชคดีที่การวางแผนโครงการซอฟต์แวร์เป็นเรื่อง ง่ายดาย เมื่อคุณใช้ClickUp หนึ่งในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด
ด้วย ClickUp คุณจะได้รับ:
A.เอกสาร: ร่าง แก้ไข และจัดการแผนการจัดการโครงการของคุณร่วมกับทีมของคุณ
B.เป้าหมาย: แบ่งโครงการของคุณออกเป็นเป้าหมายย่อยที่วัดผลได้และจัดการได้ง่ายขึ้น
C.มุมมองไทม์ไลน์: แสดงและจัดระเบียบเหตุการณ์และงานต่างๆ ในโครงการซอฟต์แวร์ของคุณตามลำดับเวลา เหมือนกับเหตุการณ์ใน Marvel Cinematic Universe
D.เหตุการณ์สำคัญ: แบ่งโครงการหลายโครงการออกเป็นระยะต่างๆ โดยใช้เหตุการณ์สำคัญและทำเครื่องหมายความก้าวหน้าสำคัญที่ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณทำได้
E.แผนผังความคิด: สร้างโครงร่างแบบภาพจากศูนย์หรือใช้ภารกิจที่มีอยู่เพื่อวางแผนกระบวนการทำงานของโครงการที่ซับซ้อน เหมือนด็อกเตอร์สเตรนจ์ที่วางแผนความเป็นไปได้ 14 ล้านทาง
2. การประมาณการโครงการ
โครงการซอฟต์แวร์ของคุณต้องอยู่ภายใน งบประมาณ แต่สิ่งนี้จะเป็นไปไม่ได้หากไม่มีการ ประเมินโครงการ ที่สมจริง
แอปพลิเคชันการจัดการโครงการที่เหมาะสมจะมีเครื่องมือประมาณการเพื่อช่วยคุณจัดสรรทรัพยากรที่ จำเป็น สำหรับการจัดการงานโครงการ. ซึ่งช่วยให้คุณสามารถดำเนินการและจัดการโครงการซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น.
มีหลายวิธีในการประมาณการโครงการ:
1. การประมาณขนาดซอฟต์แวร์: ประเมินจำนวนจุดฟังก์ชันภายในโซลูชันซอฟต์แวร์ของคุณหรือจำนวนบรรทัดโค้ด (KLOC) ที่จำเป็นสำหรับการบรรลุข้อกำหนดของลูกค้า
2. การประมาณการต้นทุนโครงการ: กำหนดต้นทุนในการพัฒนาแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์เฉพาะตามความต้องการของฮาร์ดแวร์,ความต้องการของแผนการฝึกอบรมพนักงาน, การเดินทาง, ใบอนุญาตซอฟต์แวร์, ระดับความซับซ้อน และอื่นๆ
3. การประมาณความพยายาม: กำหนดจำนวนชั่วโมงบุคคลที่จำเป็นในการทำโครงการซอฟต์แวร์เฉพาะให้เสร็จสมบูรณ์ โดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีตหรือประสบการณ์ของผู้จัดการโครงการ
นี่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับคุณถ้าคุณเป็นมหาเศรษฐีอย่างโทนี่ สตาร์กที่สามารถใช้เทคโนโลยีโฮโลแกรมราคาแพงอย่าง B. A. R. F. เพื่อย้อนความทรงจำได้ 👀
แต่สำหรับบางคน ClickUp คือโซลูชันการจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับการประมาณการโครงการ
คุณสามารถใช้ประโยชน์จากพลังและความสะดวกสบายของ:
A.การประมาณเวลา: คาดการณ์ระยะเวลาที่โครงการซอฟต์แวร์จะใช้เวลาและแบ่งเวลาที่ประมาณการไว้ระหว่างสมาชิกในทีมหลายคน
B.แผนภูมิความเร็ว: สร้างแผนภูมิความเร็วอัตโนมัติสำหรับโครงการซอฟต์แวร์ของคุณและเสริมด้วยวิดเจ็ตต่างๆ เช่นแผนภูมิการเผาไหม้ แผนภูมิการลดภาระงาน และแผนภูมิการไหลสะสม
C.คะแนนเรื่องราว: ค้นหาว่าต้องใช้ความพยายามและเวลาเท่าใดในการทำงานของโครงการซอฟต์แวร์แบบ Agile โดยการคำนวณคะแนน Sprint ของมัน ท้ายที่สุดแล้ว เราไม่ได้มีพลังเหนือมนุษย์แบบฮัลค์
D.การรายงานข้อมูลฟิลด์ที่กำหนดเอง: ประเมินและติดตามจำนวนเงินที่จำเป็นในการปิดโครงการซอฟต์แวร์อย่างเหมาะสม
3. การกำหนดตารางโครงการ
การจัดทำตารางโครงการ คือการสร้างแผนที่นำทางสำหรับ งานในโครงการและจัดสรรช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจง
สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับ:
- การแบ่งโครงการของคุณออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ง่ายขึ้น
- การระบุลำดับในการทำงานให้เสร็จสิ้น
- ระบุการพึ่งพาซึ่งกันและกันและเชื่อมโยงงานต่างๆ ที่แตกต่างกัน
- การตรวจสอบประมาณเวลาสำหรับแต่ละงาน
- คำนวณใหม่และตรวจสอบให้แน่ใจว่าประมาณเวลาของคุณไม่ห่างไกลจากการคาดการณ์ของคุณ
การจัดตารางโครงการซอฟต์แวร์ของคุณบนระบบจัดการโครงการ ClickUp นั้นสะดวกมาก เพราะ เครื่องมือนี้มี:
A.มุมมองแผนภูมิแกนต์: ดูว่างานต่างๆ ของโครงการมีความสัมพันธ์และพึ่งพาอาศัยกันอย่างไร และระบุจุดสำคัญหรือเหตุการณ์สำคัญใดๆ
B.ผู้รับมอบหมายหลายคน: มอบหมายงานให้กับผู้รับมอบหมายหลายคนหรือทีมเพื่อเร่งความก้าวหน้าของโครงการซอฟต์แวร์ของคุณ มีประโยชน์มากหากคุณกำลังจัดการทีมองค์กรขนาดใหญ่เหมือนทีมอเวนเจอร์ส!
C.มุมมองปฏิทิน: กำหนดเวลาการดำเนินงานของโครงการโดยเพิ่มวันที่เริ่มต้นและวันที่ครบกำหนดเพื่อช่วยให้คุณสร้างผลงานซอฟต์แวร์ได้ตรงตามกำหนดเวลา
D.ลำดับความสำคัญ: กำหนดลำดับความสำคัญของงานในโครงการของคุณเป็น ฉุกเฉิน สูง ปานกลาง หรือ ต่ำ โดยพิจารณาจากความสำคัญของการเสร็จสิ้นงานนั้นต่อการดำเนินโครงการ
4. การร่วมมือในโครงการ
การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ต้องการ การร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันช่องว่างในการสื่อสารและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
คุณจำเป็นต้องให้สมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และส่งการอัปเดตที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความคืบหน้าล่าสุดของโครงการ การทำเช่นนี้จะช่วยให้ทุกคนอยู่ใน หน้าเดียวกัน
ด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันอย่าง ClickUp คุณจะได้รับประโยชน์จากคุณสมบัติหลายประการ เช่น:
ความคิดเห็น: มอบหมายความคิดเห็นให้กับสมาชิกทีมใดก็ได้ในพื้นที่ทำงานของคุณ ตอบกลับแบบเป็นกระทู้ความคิดเห็น เพิ่มปฏิกิริยา และจัดรูปแบบความคิดเห็นของคุณเพื่อให้สื่อสารข้อมูลได้มากที่สุด
B. การตรวจจับการทำงานร่วมกัน: ทราบเมื่อสมาชิกทีมคนอื่น ๆ ดู แสดงความคิดเห็น หรือแก้ไขงานเดียวกับคุณ
C.มุมมองแชท: ไม่ว่าคุณต้องการพูดคุยเกี่ยวกับการอัปเดตโครงการหรือวางแผนดู The Avengers แบบมาราธอน มุมมองแชทก็มีพื้นที่สำหรับทุกการสนทนา
D.อีเมล ClickApp: ส่งและรับอีเมลที่เกี่ยวข้องกับโครงการของคุณได้โดยตรงภายในงาน
E. คลิป: สร้างการบันทึกหน้าจอพร้อมเสียงจากทุกที่ในWorkspaceของคุณเพื่ออธิบายสิ่งต่างๆ ให้กับทีมของคุณ
F.การผสาน Slack: สร้างและจัดการงานได้โดยตรงจากการสนทนาใน Slack ของคุณ
G. การผสานรวม Zoom: จัดการประชุมจากภายในงานของคุณและรับการแจ้งเตือนการประชุมที่กำลังจะมาถึง
H.การแชร์สาธารณะ: แชร์ไทม์ไลน์,แผนผังความคิด,แผนที่ และอื่นๆ ของคุณกับสมาชิกทีม ClickUp, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือบุคคลภายนอกWorkspace ของคุณ
5. การจัดการทรัพยากรโครงการ
ทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถถือเป็น ทรัพยากร ได้ ตัวอย่างเช่น ทรัพยากรมนุษย์เครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และอื่นๆ
และสิ่งสำคัญคือการบริหารจัดการทรัพยากรของโครงการอย่างรอบคอบเนื่องจากการจัดสรรทรัพยากรที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้โครงการของคุณล่าช้าและนำไปสู่ค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นจำนวนมาก
ลองนึกภาพดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเหล่าอเวนเจอร์สไม่ได้จัดสรรทรัพยากรของพวกเขาอย่างเหมาะสมเมื่อพยายามกู้คืนอัญมณีอินฟินิตี้? 💎
มันจะส่งผลให้โลกถึงกาลอวสานอย่างแท้จริง
สำหรับการบริหารทรัพยากรโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ มีสิ่งที่คุณสามารถทำได้สองสามอย่าง เช่น:
- ระบุทรัพยากรที่คุณต้องการและตรวจสอบให้แน่ใจว่าพร้อมใช้งาน
- จัดสรรงานตามเวลาว่างของสมาชิกในทีม เพื่อให้ทุกคนมีจำนวนงานที่เหมาะสม 🍽
- จัดตั้งระบบสำหรับการสร้างคำขอทรัพยากรเมื่อต้องการใช้ทรัพยากร และยกเลิกการจัดสรรเมื่อความต้องการได้รับการตอบสนองแล้ว
โชคดีที่ ClickUp สามารถทำให้การจัดการทรัพยากรของคุณง่ายขึ้นได้
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วว่าซอฟต์แวร์จัดการงานนี้ช่วยคุณจัดการทรัพยากรได้อย่างไร:
A.มุมมองปริมาณงาน: รับทราบภาพรวมว่าสมาชิกในทีมของคุณมีงานมากน้อยเพียงใด และดูว่าใครทำงานหนักเกินไปและใครมีเวลาว่างบ้าง
B.มุมมองกล่อง: ลากและวางงานระหว่างทรัพยากรต่างๆ เพื่อจัดการทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
C.โปรไฟล์: ดูงานที่สมาชิกในทีมได้ทำเสร็จแล้ว งานที่กำลังทำอยู่ และงานที่จะรับทำต่อไป
6. การติดตามโครงการ
การติดตามและ ตรวจสอบ ความคืบหน้าของโครงการซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอช่วยให้คุณสามารถจัดการกับ ปัญหาคอขวด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สิ่งนี้ยังช่วยให้ทีมรักษาแรงผลักดันไว้ได้ ทำให้คุณทราบว่าคุณสามารถทำโครงการให้เสร็จตามกำหนดเวลาได้จริงหรือไม่
การติดตาม, การตรวจสอบ, และการควบคุมโครงการซอฟต์แวร์นั้นสะดวกมากใน ClickUp ด้วยคุณสมบัติเช่น:
A.แดชบอร์ด: ติดตามประสิทธิภาพของโครงการด้วยวิดเจ็ตที่ปรับแต่งได้ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบุคคล โครงการ สถานะ สปรินท์ และอื่นๆ
B.การติดตามเวลา:ติดตามระยะเวลาที่ใช้ในการทำงานให้เสร็จสิ้นในแต่ละงาน เพื่อให้คุณสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของทีมและคาดการณ์งานในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น
C.สถานะที่กำหนดเอง: สร้างและใช้สถานะโครงการที่กำหนดเองเพื่อให้เห็นภาพรวมความคืบหน้าของโครงการได้อย่างรวดเร็ว
D.ชีพจร: รับภาพรวมแบบเรียลไทม์ของระดับกิจกรรมของทีมภายในหรือทีมระยะไกลของคุณตลอดทั้งวัน
E.การผสานรวม GitHub-ClickUp: ผสานรวมกิจกรรม ทั้งหมดของคุณในGitHub เข้ากับ ClickUp เพื่อการติดตามข้อบกพร่องและการรายงานปัญหาอย่างรวดเร็ว
7. การจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการ
ในการบริหารพอร์ตโฟลิโอโครงการ, ผู้จัดการโครงการจะวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอโครงการทั้งหมดของบริษัทเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการโครงการซอฟต์แวร์
และสิ่งนี้มักนำไปสู่การ จัดสรรใหม่ ของทรัพยากรหรือการ ปรับเปลี่ยน กระบวนการของโครงการซอฟต์แวร์
โชคดีที่ ClickUp เป็นแอปจัดการโครงการที่มีฟังก์ชันการทำงานเพื่อช่วยคุณในการจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการ
อย่างไร?
เพียงเพิ่มวิดเจ็ตพอร์ตโฟลิโอ ไปยังแดชบอร์ดของคุณ!
ด้วยวิดเจ็ตนี้ คุณจะได้รับมุมมองแบบ Hawkeye ของทุกโครงการของคุณ ตั้งแต่กลยุทธ์โครงการไปจนถึงการเสร็จสิ้น
ใช้วิดเจ็ตพอร์ตโฟลิโอของ ClickUp เพื่อ:
- จัดระเบียบวัตถุประสงค์ของทีม: ดูแลและจัดการการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ วัตถุประสงค์ของบริษัท แคมเปญการตลาด และอื่นๆ จากที่เดียว
- สร้างกลยุทธ์ธุรกิจของคุณ: เพิ่ม, เลือก, และจัดลำดับความสำคัญของรายการงานเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของทีมซอฟต์แวร์ของคุณ
- ให้ทุกคนรับรู้ข้อมูลร่วมกัน: แบ่งปันผลงานของคุณกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เพื่อให้ภาพรวมของสิ่งที่กำลังดำเนินการอยู่
เกมสุดท้าย 💥
เมื่อพิจารณาถึงความกว้างขวางของการบริหารโครงการซอฟต์แวร์ อาจดูเหมือนเป็นเรื่องยากมากในตอนแรก
แต่นั่นก็ไม่เป็นไร
ด้วยเครื่องมืออย่าง ClickUp อยู่เคียงข้างคุณ การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ก็กลายเป็นเรื่องง่าย!
คุณสามารถใช้ระบบลำดับชั้น (Hierarchy) สำหรับ การจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ,การประมาณเวลา (Time Estimates)สำหรับการคาดการณ์เวลาที่งานในโครงการจะใช้เวลา,แผงควบคุม (Dashboards)สำหรับการวิเคราะห์สถานะของโครงการ, และใช้คุณสมบัติทรงพลังอื่น ๆ มากมาย
นอกจากนี้ คุณยังสามารถทำงานร่วมกันใน โปรเจกต์ไม่จำกัดจำนวน กับทีมของคุณได้บนแผน ฟรี!
เพิ่มพลังด้วย ClickUp ฟรีวันนี้ เพื่อทำให้โครงการซอฟต์แวร์ของคุณประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม