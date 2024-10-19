บล็อก ClickUp
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการบริหารโครงการซอฟต์แวร์: เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการบริหารโครงการซอฟต์แวร์: เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ

Evan Gerdisch
19 ตุลาคม 2567

การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ ครอบคลุมทุกขั้นตอนตั้งแต่การรวบรวมความต้องการของลูกค้าการพัฒนา การทดสอบ การจัดทำเอกสาร และการส่งมอบซอฟต์แวร์ของคุณให้ตรงตามกำหนดเวลา

และถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะทำได้ถูกต้องเสมอไป

เหมือนคนส่วนใหญ่ที่ไม่สามารถถือค้อนมโยลเนียร์ได้เหมือนธอร์! 😜

แต่อย่ากังวลไป

ในบทความนี้ คุณจะได้ค้นพบว่าการจัดการโครงการซอฟต์แวร์คืออะไรและทำไมมันถึงมีความสำคัญ จากนั้นเราจะสำรวจว่าทีมการจัดการโครงการซอฟต์แวร์ประกอบด้วยอะไรบ้างและกระบวนการต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง

เหล่าอเวนเจอร์สมาชุมนุมกัน!

การจัดการโครงการซอฟต์แวร์คืออะไร?

การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ เป็นส่วนย่อยของการจัดการโครงการแบบดั้งเดิมที่ช่วยให้คุณวางแผน ดำเนินการ ติดตาม ควบคุม และเสร็จสิ้นโครงการซอฟต์แวร์

โดยทั่วไป การบริหารโครงการในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ประกอบด้วย:

แต่ถ้าเป็นโทนี่ สตาร์ค เขาน่าจะข้ามขั้นตอนบางอย่างไปตอนสร้าง J. A. R. V. I. S. 😵

โทนี่ สตาร์ค ขณะทำงาน

ทำไมคุณจึงต้องการการจัดการโครงการซอฟต์แวร์

ไม่ว่าจะเป็น J. A. R. V. I. S. หรือแอป iPhone ที่ปฏิวัติวงการ การสร้างโซลูชันซอฟต์แวร์ไม่ใช่เรื่องง่าย

นั่นคือจุดที่การจัดการโครงการซอฟต์แวร์เข้ามามีบทบาท

มันช่วยให้คุณสามารถ:

โบนัส: ลองดูเครื่องมือการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้

ดังนั้น มีวิธีการจัดการโครงการซอฟต์แวร์ที่ตายตัวหรือไม่?

ไม่เชิงแบบนั้น...

สองประเภทที่นิยมของโครงการซอฟต์แวร์การจัดการ

คุณสามารถจัดการโครงการซอฟต์แวร์ได้สองวิธี:

1. การจัดการโครงการซอฟต์แวร์แบบน้ำตก

การจัดการโครงการซอฟต์แวร์แบบน้ำตก ใช้แนวทางเชิงเส้นในการวิศวกรรมซอฟต์แวร์

คุณสามารถดำเนินการไปยังขั้นตอนต่อไปได้เพียงเมื่อคุณได้ทำขั้นตอนก่อนหน้าเสร็จสมบูรณ์แล้ว

แผนผังการจัดการโครงการซอฟต์แวร์แบบน้ำตก

อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ทำให้มี พื้นที่ น้อยมากสำหรับความยืดหยุ่น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้าอาจทำให้แผนโครงการซอฟต์แวร์ทั้งหมดของคุณล้มเหลวได้

ดังนั้น เว้นแต่ว่าคุณจะเป็นด็อกเตอร์สเตรนจ์ที่มีความรู้ครบถ้วนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในอนาคต วิธีการแบบน้ำตกอาจไม่เหมาะกับคุณ ⏳

ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ที่ไหน การจัดการโครงการน้ำตกที่ล้มเหลวหรือไม่?

ดูคู่มือฉบับละเอียดของเราเกี่ยวกับ การบริหารโครงการแบบน้ำตก (และเหตุผลที่มันอาจไม่เหมาะสำหรับทีมของคุณ).

2. การจัดการโครงการซอฟต์แวร์แบบอไจล์

ในการบริหารโครงการแบบ Agile คุณจะออกแบบและพัฒนาโซลูชันซอฟต์แวร์เป็นขั้นตอนทีละส่วน

นั่นหมายความว่าอย่างไร?

คุณแบ่งโครงการแบบ Agileของคุณออกเป็นงานย่อยที่เล็กกว่าและจัดการได้ง่าย ซึ่งใช้เวลาประมาณสองถึงสี่สัปดาห์ในการทำให้เสร็จ ตลอดกระบวนการ คุณรวม ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และทำการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเหนือกว่า เราขอแนะนำให้ใช้มุมมองบอร์ด/การจัดการโครงการแบบ Kanbanตามที่แสดงด้านล่าง:

มุมมองกระดานคลิกอัพ

จำได้ไหมว่า J. A. R. V. I. S. เป็นเพียงเสียงเมื่อสตาร์คสร้างมันขึ้นมาครั้งแรก แล้วมันก็พัฒนาเป็นวิชั่น (ซึ่งตอนนี้มีรายการทีวีของตัวเองแล้ว)?

แวนดาวิชั่น

นั่นแหละคือการบริหารจัดการแบบアジล! 😍

ต้องการรายละเอียดที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับ Agile และสิ่งที่มันสามารถทำเพื่อคุณได้หรือไม่?

ดูคู่มือฉบับละเอียดของเราเกี่ยวกับ การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอไจล์.

โครงสร้างของทีมบริหารโครงการซอฟต์แวร์คืออะไร?

คุณจะต้องมีทีมที่เก่งและสร้างสรรค์เพื่อทำโครงการซอฟต์แวร์ให้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

และเพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ทีมโครงการของคุณจำเป็นต้องมี โครงสร้างที่เหมาะสม

เหมือนกับที่ทีมอเวนเจอร์สมีนิค ฟิวรี่คอยสั่งการ, โทนี่ สตาร์คดูแลด้านเทคโนโลยี, นาตาชา โรมานอฟดูแลการสอดแนม, และฮัลค์สำหรับ, เอ่อ, การทุบทำลาย 💪

โดยทั่วไป บทบาทที่สำคัญที่สุดในทีมบริหารโครงการซอฟต์แวร์คือ ผู้จัดการโครงการ

ผู้จัดการโครงการจะทำหน้าที่:

  • พัฒนาแผนรายละเอียดสำหรับการดำเนินโครงการซอฟต์แวร์
  • จัดเตรียมทรัพยากรที่จำเป็น
  • รักษาการสื่อสารภายในและภายนอกระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย
  • ติดตามความคืบหน้าของโครงการเพื่อให้สามารถสร้างผลงานได้ตามกำหนดเวลา

นอกเหนือจากผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์แล้ว ทีมซอฟต์แวร์ยังมีบทบาทอื่น ๆ เช่น:

  • นักวิเคราะห์ธุรกิจ: วิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจและให้คำแนะนำแก่โปรแกรมเมอร์ในการสร้างโซลูชันที่สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจของลูกค้า
  • นักพัฒนาซอฟต์แวร์แบ็กเอนด์: ออกแบบและจัดการฐานข้อมูล, บริการเว็บ, และ API
  • นักพัฒนาซอฟต์แวร์ฟรอนต์เอนด์: สร้างสรรค์ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิกของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเว็บของคุณนักพัฒนาฟรอนต์เอนด์จะสร้างส่วนที่ผู้ใช้เห็นและมีปฏิสัมพันธ์จริง
  • ผู้ทดสอบ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่พัฒนาแล้วเป็นไปตามเอกสารขอบเขตงานและแนวทางของบริษัท

กระบวนการจัดการซอฟต์แวร์ที่แตกต่างกันมีอะไรบ้าง?

นี่คือภาพรวมของกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารโครงการซอฟต์แวร์:

มาดูแต่ละข้อ:

1. การวางแผนโครงการ

ก่อนที่คุณจะพัฒนาซอฟต์แวร์ คุณจำเป็นต้องวางแผนวิธีการดำเนินการ

การวางแผนโครงการ ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ ที่คุณจะต้องดำเนินการขณะสร้างผลงานซอฟต์แวร์

และในขณะที่ วางแผน โครงการซอฟต์แวร์อย่างรอบคอบช่วยให้คุณควบคุมกำหนดเวลาได้ ยังช่วยให้คุณสามารถ:

โชคดีที่การวางแผนโครงการซอฟต์แวร์เป็นเรื่อง ง่ายดาย เมื่อคุณใช้ClickUp หนึ่งในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด

ด้วย ClickUp คุณจะได้รับ:

A.เอกสาร: ร่าง แก้ไข และจัดการแผนการจัดการโครงการของคุณร่วมกับทีมของคุณ

เพิ่มเอกสารคลิกอัพ
เพิ่มเอกสารใหม่เป็นไฟล์แนบให้กับงานได้อย่างง่ายดาย

B.เป้าหมาย: แบ่งโครงการของคุณออกเป็นเป้าหมายย่อยที่วัดผลได้และจัดการได้ง่ายขึ้น

เป้าหมายคลิกอัพ

C.มุมมองไทม์ไลน์: แสดงและจัดระเบียบเหตุการณ์และงานต่างๆ ในโครงการซอฟต์แวร์ของคุณตามลำดับเวลา เหมือนกับเหตุการณ์ใน Marvel Cinematic Universe

มุมมองไทม์ไลน์ คลิกคัพ

D.เหตุการณ์สำคัญ: แบ่งโครงการหลายโครงการออกเป็นระยะต่างๆ โดยใช้เหตุการณ์สำคัญและทำเครื่องหมายความก้าวหน้าสำคัญที่ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณทำได้

สร้างหมุดหมายในคลิกอัพ
เปลี่ยนงานใด ๆ ให้เป็นหมุดหมายสำคัญได้เพียงคลิกเดียว

E.แผนผังความคิด: สร้างโครงร่างแบบภาพจากศูนย์หรือใช้ภารกิจที่มีอยู่เพื่อวางแผนกระบวนการทำงานของโครงการที่ซับซ้อน เหมือนด็อกเตอร์สเตรนจ์ที่วางแผนความเป็นไปได้ 14 ล้านทาง

2. การประมาณการโครงการ

โครงการซอฟต์แวร์ของคุณต้องอยู่ภายใน งบประมาณ แต่สิ่งนี้จะเป็นไปไม่ได้หากไม่มีการ ประเมินโครงการ ที่สมจริง

แอปพลิเคชันการจัดการโครงการที่เหมาะสมจะมีเครื่องมือประมาณการเพื่อช่วยคุณจัดสรรทรัพยากรที่ จำเป็น สำหรับการจัดการงานโครงการ. ซึ่งช่วยให้คุณสามารถดำเนินการและจัดการโครงการซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น.

มีหลายวิธีในการประมาณการโครงการ:

1. การประมาณขนาดซอฟต์แวร์: ประเมินจำนวนจุดฟังก์ชันภายในโซลูชันซอฟต์แวร์ของคุณหรือจำนวนบรรทัดโค้ด (KLOC) ที่จำเป็นสำหรับการบรรลุข้อกำหนดของลูกค้า

2. การประมาณการต้นทุนโครงการ: กำหนดต้นทุนในการพัฒนาแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์เฉพาะตามความต้องการของฮาร์ดแวร์,ความต้องการของแผนการฝึกอบรมพนักงาน, การเดินทาง, ใบอนุญาตซอฟต์แวร์, ระดับความซับซ้อน และอื่นๆ

3. การประมาณความพยายาม: กำหนดจำนวนชั่วโมงบุคคลที่จำเป็นในการทำโครงการซอฟต์แวร์เฉพาะให้เสร็จสมบูรณ์ โดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีตหรือประสบการณ์ของผู้จัดการโครงการ

นี่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับคุณถ้าคุณเป็นมหาเศรษฐีอย่างโทนี่ สตาร์กที่สามารถใช้เทคโนโลยีโฮโลแกรมราคาแพงอย่าง B. A. R. F. เพื่อย้อนความทรงจำได้ 👀

ความทรงจำของโทนี่ สตาร์ค

แต่สำหรับบางคน ClickUp คือโซลูชันการจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับการประมาณการโครงการ

คุณสามารถใช้ประโยชน์จากพลังและความสะดวกสบายของ:

A.การประมาณเวลา: คาดการณ์ระยะเวลาที่โครงการซอฟต์แวร์จะใช้เวลาและแบ่งเวลาที่ประมาณการไว้ระหว่างสมาชิกในทีมหลายคน

การประมาณเวลาในคลิกอัพ
เพิ่มประมาณเวลาจากอินเตอร์เฟซของงานหรือมุมมอง

B.แผนภูมิความเร็ว: สร้างแผนภูมิความเร็วอัตโนมัติสำหรับโครงการซอฟต์แวร์ของคุณและเสริมด้วยวิดเจ็ตต่างๆ เช่นแผนภูมิการเผาไหม้ แผนภูมิการลดภาระงาน และแผนภูมิการไหลสะสม

แผนภูมิความเร็วในคลิกอัพ

C.คะแนนเรื่องราว: ค้นหาว่าต้องใช้ความพยายามและเวลาเท่าใดในการทำงานของโครงการซอฟต์แวร์แบบ Agile โดยการคำนวณคะแนน Sprint ของมัน ท้ายที่สุดแล้ว เราไม่ได้มีพลังเหนือมนุษย์แบบฮัลค์

คลิกอัพ สปรินท์ พอยต์
กำหนดความพยายามของโครงการโดยการเพิ่มคะแนนสปรินต์ให้กับงาน

D.การรายงานข้อมูลฟิลด์ที่กำหนดเอง: ประเมินและติดตามจำนวนเงินที่จำเป็นในการปิดโครงการซอฟต์แวร์อย่างเหมาะสม

รายงานฟิลด์ที่กำหนดเองในคลิกอัพ

3. การกำหนดตารางโครงการ

การจัดทำตารางโครงการ คือการสร้างแผนที่นำทางสำหรับ งานในโครงการและจัดสรรช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจง

สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับ:

  • การแบ่งโครงการของคุณออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ง่ายขึ้น
  • การระบุลำดับในการทำงานให้เสร็จสิ้น
  • ระบุการพึ่งพาซึ่งกันและกันและเชื่อมโยงงานต่างๆ ที่แตกต่างกัน
  • การตรวจสอบประมาณเวลาสำหรับแต่ละงาน
  • คำนวณใหม่และตรวจสอบให้แน่ใจว่าประมาณเวลาของคุณไม่ห่างไกลจากการคาดการณ์ของคุณ

การจัดตารางโครงการซอฟต์แวร์ของคุณบนระบบจัดการโครงการ ClickUp นั้นสะดวกมาก เพราะ เครื่องมือนี้มี:

A.มุมมองแผนภูมิแกนต์: ดูว่างานต่างๆ ของโครงการมีความสัมพันธ์และพึ่งพาอาศัยกันอย่างไร และระบุจุดสำคัญหรือเหตุการณ์สำคัญใดๆ

การพึ่งพาในมุมมอง Gantt
สร้างการพึ่งพาอาศัยระหว่างงานในมุมมองแกนต์ได้อย่างรวดเร็ว

B.ผู้รับมอบหมายหลายคน: มอบหมายงานให้กับผู้รับมอบหมายหลายคนหรือทีมเพื่อเร่งความก้าวหน้าของโครงการซอฟต์แวร์ของคุณ มีประโยชน์มากหากคุณกำลังจัดการทีมองค์กรขนาดใหญ่เหมือนทีมอเวนเจอร์ส!

คลิกเลือกผู้รับมอบหมายหลายคน

C.มุมมองปฏิทิน: กำหนดเวลาการดำเนินงานของโครงการโดยเพิ่มวันที่เริ่มต้นและวันที่ครบกำหนดเพื่อช่วยให้คุณสร้างผลงานซอฟต์แวร์ได้ตรงตามกำหนดเวลา

มุมมองปฏิทินคลิกอัพ

D.ลำดับความสำคัญ: กำหนดลำดับความสำคัญของงานในโครงการของคุณเป็น ฉุกเฉิน สูง ปานกลาง หรือ ต่ำ โดยพิจารณาจากความสำคัญของการเสร็จสิ้นงานนั้นต่อการดำเนินโครงการ

คลิกอัพลำดับความสำคัญ

4. การร่วมมือในโครงการ

การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ต้องการ การร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันช่องว่างในการสื่อสารและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

คุณจำเป็นต้องให้สมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และส่งการอัปเดตที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความคืบหน้าล่าสุดของโครงการ การทำเช่นนี้จะช่วยให้ทุกคนอยู่ใน หน้าเดียวกัน

ด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันอย่าง ClickUp คุณจะได้รับประโยชน์จากคุณสมบัติหลายประการ เช่น:

ความคิดเห็น: มอบหมายความคิดเห็นให้กับสมาชิกทีมใดก็ได้ในพื้นที่ทำงานของคุณ ตอบกลับแบบเป็นกระทู้ความคิดเห็น เพิ่มปฏิกิริยา และจัดรูปแบบความคิดเห็นของคุณเพื่อให้สื่อสารข้อมูลได้มากที่สุด

มอบหมายความคิดเห็นในคลิกอัพ
มอบหมายความคิดเห็นให้กับผู้ใช้เพื่อสร้างรายการดำเนินการอย่างรวดเร็ว

B. การตรวจจับการทำงานร่วมกัน: ทราบเมื่อสมาชิกทีมคนอื่น ๆ ดู แสดงความคิดเห็น หรือแก้ไขงานเดียวกับคุณ

การตรวจจับการทำงานร่วมกันใน ClickUp

C.มุมมองแชท: ไม่ว่าคุณต้องการพูดคุยเกี่ยวกับการอัปเดตโครงการหรือวางแผนดู The Avengers แบบมาราธอน มุมมองแชทก็มีพื้นที่สำหรับทุกการสนทนา

มุมมองแชทคลิกอัพ

D.อีเมล ClickApp: ส่งและรับอีเมลที่เกี่ยวข้องกับโครงการของคุณได้โดยตรงภายในงาน

อีเมลในคลิกอัพ
ส่งและรับอีเมลได้โดยตรงจาก ClickUp

E. คลิป: สร้างการบันทึกหน้าจอพร้อมเสียงจากทุกที่ในWorkspaceของคุณเพื่ออธิบายสิ่งต่างๆ ให้กับทีมของคุณ

บันทึกหน้าจอแบบคลิปในคลิกอัพ

F.การผสาน Slack: สร้างและจัดการงานได้โดยตรงจากการสนทนาใน Slack ของคุณ

การผสานการทำงานของ Clickup กับ Slack
เชื่อมต่อบัญชี ClickUp และ Slack ของคุณภายในไม่กี่วินาที

G. การผสานรวม Zoom: จัดการประชุมจากภายในงานของคุณและรับการแจ้งเตือนการประชุมที่กำลังจะมาถึง

คลิกอัพ ซูม อินทิเกรชัน

H.การแชร์สาธารณะ: แชร์ไทม์ไลน์,แผนผังความคิด,แผนที่ และอื่นๆ ของคุณกับสมาชิกทีม ClickUp, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือบุคคลภายนอกWorkspace ของคุณ

คลิกอัพ การแชร์สาธารณะ

5. การจัดการทรัพยากรโครงการ

ทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถถือเป็น ทรัพยากร ได้ ตัวอย่างเช่น ทรัพยากรมนุษย์เครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และอื่นๆ

และสิ่งสำคัญคือการบริหารจัดการทรัพยากรของโครงการอย่างรอบคอบเนื่องจากการจัดสรรทรัพยากรที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้โครงการของคุณล่าช้าและนำไปสู่ค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นจำนวนมาก

ลองนึกภาพดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเหล่าอเวนเจอร์สไม่ได้จัดสรรทรัพยากรของพวกเขาอย่างเหมาะสมเมื่อพยายามกู้คืนอัญมณีอินฟินิตี้? 💎

มันจะส่งผลให้โลกถึงกาลอวสานอย่างแท้จริง

สำหรับการบริหารทรัพยากรโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ มีสิ่งที่คุณสามารถทำได้สองสามอย่าง เช่น:

  • ระบุทรัพยากรที่คุณต้องการและตรวจสอบให้แน่ใจว่าพร้อมใช้งาน
  • จัดสรรงานตามเวลาว่างของสมาชิกในทีม เพื่อให้ทุกคนมีจำนวนงานที่เหมาะสม 🍽
  • จัดตั้งระบบสำหรับการสร้างคำขอทรัพยากรเมื่อต้องการใช้ทรัพยากร และยกเลิกการจัดสรรเมื่อความต้องการได้รับการตอบสนองแล้ว

โชคดีที่ ClickUp สามารถทำให้การจัดการทรัพยากรของคุณง่ายขึ้นได้

นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วว่าซอฟต์แวร์จัดการงานนี้ช่วยคุณจัดการทรัพยากรได้อย่างไร:

A.มุมมองปริมาณงาน: รับทราบภาพรวมว่าสมาชิกในทีมของคุณมีงานมากน้อยเพียงใด และดูว่าใครทำงานหนักเกินไปและใครมีเวลาว่างบ้าง

มุมมองปริมาณงานในคลิกอัพ

B.มุมมองกล่อง: ลากและวางงานระหว่างทรัพยากรต่างๆ เพื่อจัดการทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

มุมมองกล่องคลิกอัพ

C.โปรไฟล์: ดูงานที่สมาชิกในทีมได้ทำเสร็จแล้ว งานที่กำลังทำอยู่ และงานที่จะรับทำต่อไป

โปรไฟล์คลิกอัพ
เพียงคลิกที่ชื่อผู้ใช้ใน ClickUp เพื่อดูรายละเอียดสิ่งที่พวกเขากำลังทำงานอยู่

6. การติดตามโครงการ

การติดตามและ ตรวจสอบ ความคืบหน้าของโครงการซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอช่วยให้คุณสามารถจัดการกับ ปัญหาคอขวด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งนี้ยังช่วยให้ทีมรักษาแรงผลักดันไว้ได้ ทำให้คุณทราบว่าคุณสามารถทำโครงการให้เสร็จตามกำหนดเวลาได้จริงหรือไม่

การติดตาม, การตรวจสอบ, และการควบคุมโครงการซอฟต์แวร์นั้นสะดวกมากใน ClickUp ด้วยคุณสมบัติเช่น:

A.แดชบอร์ด: ติดตามประสิทธิภาพของโครงการด้วยวิดเจ็ตที่ปรับแต่งได้ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบุคคล โครงการ สถานะ สปรินท์ และอื่นๆ

แดชบอร์ดในคลิกอัพ
สร้างแดชบอร์ดที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกโครงการด้วยการปรับแต่งด้วยวิดเจ็ตการรายงาน

B.การติดตามเวลา:ติดตามระยะเวลาที่ใช้ในการทำงานให้เสร็จสิ้นในแต่ละงาน เพื่อให้คุณสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของทีมและคาดการณ์งานในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น

การติดตามเวลาในคลิกอัพ

C.สถานะที่กำหนดเอง: สร้างและใช้สถานะโครงการที่กำหนดเองเพื่อให้เห็นภาพรวมความคืบหน้าของโครงการได้อย่างรวดเร็ว

สถานะที่กำหนดเองในคลิกอัพ

D.ชีพจร: รับภาพรวมแบบเรียลไทม์ของระดับกิจกรรมของทีมภายในหรือทีมระยะไกลของคุณตลอดทั้งวัน

ภาพรวมของ clickup pulse

E.การผสานรวม GitHub-ClickUp: ผสานรวมกิจกรรม ทั้งหมดของคุณในGitHub เข้ากับ ClickUp เพื่อการติดตามข้อบกพร่องและการรายงานปัญหาอย่างรวดเร็ว

7. การจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการ

ในการบริหารพอร์ตโฟลิโอโครงการ, ผู้จัดการโครงการจะวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอโครงการทั้งหมดของบริษัทเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการโครงการซอฟต์แวร์

และสิ่งนี้มักนำไปสู่การ จัดสรรใหม่ ของทรัพยากรหรือการ ปรับเปลี่ยน กระบวนการของโครงการซอฟต์แวร์

โชคดีที่ ClickUp เป็นแอปจัดการโครงการที่มีฟังก์ชันการทำงานเพื่อช่วยคุณในการจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการ

อย่างไร?

เพียงเพิ่มวิดเจ็ตพอร์ตโฟลิโอ ไปยังแดชบอร์ดของคุณ!

ด้วยวิดเจ็ตนี้ คุณจะได้รับมุมมองแบบ Hawkeye ของทุกโครงการของคุณ ตั้งแต่กลยุทธ์โครงการไปจนถึงการเสร็จสิ้น

วิดเจ็ตพอร์ตโฟลิโอ clickup

ใช้วิดเจ็ตพอร์ตโฟลิโอของ ClickUp เพื่อ:

  • จัดระเบียบวัตถุประสงค์ของทีม: ดูแลและจัดการการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ วัตถุประสงค์ของบริษัท แคมเปญการตลาด และอื่นๆ จากที่เดียว
  • สร้างกลยุทธ์ธุรกิจของคุณ: เพิ่ม, เลือก, และจัดลำดับความสำคัญของรายการงานเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของทีมซอฟต์แวร์ของคุณ
  • ให้ทุกคนรับรู้ข้อมูลร่วมกัน: แบ่งปันผลงานของคุณกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เพื่อให้ภาพรวมของสิ่งที่กำลังดำเนินการอยู่

เกมสุดท้าย 💥

เมื่อพิจารณาถึงความกว้างขวางของการบริหารโครงการซอฟต์แวร์ อาจดูเหมือนเป็นเรื่องยากมากในตอนแรก

แต่นั่นก็ไม่เป็นไร

ด้วยเครื่องมืออย่าง ClickUp อยู่เคียงข้างคุณ การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ก็กลายเป็นเรื่องง่าย!

คุณสามารถใช้ระบบลำดับชั้น (Hierarchy) สำหรับ การจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ,การประมาณเวลา (Time Estimates)สำหรับการคาดการณ์เวลาที่งานในโครงการจะใช้เวลา,แผงควบคุม (Dashboards)สำหรับการวิเคราะห์สถานะของโครงการ, และใช้คุณสมบัติทรงพลังอื่น ๆ มากมาย

นอกจากนี้ คุณยังสามารถทำงานร่วมกันใน โปรเจกต์ไม่จำกัดจำนวน กับทีมของคุณได้บนแผน ฟรี!

เพิ่มพลังด้วย ClickUp ฟรีวันนี้ เพื่อทำให้โครงการซอฟต์แวร์ของคุณประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม

ธอร์ต่อสู้