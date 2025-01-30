10 เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดสำหรับนักพัฒนาในปี 2025

ทุกวันนี้มีเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับนักพัฒนาอยู่มากมาย และอาจเป็นเรื่องยากที่จะรู้ว่าเครื่องมือใดคุ้มค่ากับเวลาของคุณ
นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมฉันถึงได้ถามวิศวกรจากบริษัทที่ใหญ่ที่สุดและนวัตกรรมมากที่สุดบางแห่ง เช่น Google, Uber และ GitHub ว่าพวกเขาคิดว่าเครื่องมือใดดีที่สุดสำหรับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
พวกเขาใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อให้ทำงานได้มากขึ้นและรวดเร็วขึ้นพร้อมกับการรบกวนน้อยลง ใครจะรู้ คุณอาจค้นพบสิ่งโปรดใหม่ก็ได้!
ดังนั้น มาดำดิ่งสู่ 10 เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์กันเถอะวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของเราแนะนำเครื่องมือเหล่านี้จากประสบการณ์ตรงและความต้องการของทีมพัฒนาของพวกเขาเอง
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์คนเดียวหรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมใหญ่ เครื่องมือเหล่านี้สามารถช่วยคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ดังนั้น ให้เวลาตัวเองในการสำรวจเครื่องมือเหล่านี้ และดูว่าเครื่องมือใดเหมาะกับคุณที่สุด!
10 เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดสำหรับนักพัฒนา
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับนักพัฒนาที่ได้รับการจัดอันดับสูงที่สุด
มันมีคุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้หลายร้อยอย่างเพื่อปรับปรุงการจัดการโครงการแบบคล่องตัว เช่น มุมมองที่กำหนดเองได้มากกว่า 15 แบบ, แผงควบคุมแบบ Agile, และอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อช่วยให้นักพัฒนาสามารถวางแผนสปรินต์, แบ่งงานและมอบหมายงาน, และทำงานร่วมกับทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับนักพัฒนานี้ยังมีฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองที่ช่วยให้คุณสร้างทริกเกอร์และการดำเนินการที่ปรับแต่งได้ เพื่อทำให้งานที่ทำซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติและทำให้เวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนที่สุดง่ายขึ้น นอกจากนี้ แพลตฟอร์มทั้งหมดยังสามารถปรับแต่งได้—คุณสามารถสร้าง ClickUp ที่ตรงกับความต้องการของเวิร์กโฟลว์และความต้องการของโครงการของคุณได้
อีกเหตุผลหนึ่งที่ ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดคือความสามารถในการผสานรวม ClickUp สามารถผสานรวมกับเครื่องมือการทำงานมากกว่า 1,000 รายการ เช่น Google Calendar, GitHub และ Slack
ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเชื่อมต่อ ClickUp กับแอปที่คุณใช้บ่อยที่สุดทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเข้าถึงและจัดการงานของคุณได้อย่างง่ายดายบนหลายแพลตฟอร์มโดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์มนั้น โดยรวมแล้ว ClickUp เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังและหลากหลายซึ่งสามารถช่วยให้ทีมพัฒนาของคุณส่งมอบงานได้เร็วขึ้นและทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น
อยากลองเข้าร่วมและดูไหม?ลองใช้เทมเพลตวิศวกรรมเหล่านี้เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้!
ข้อดี
- ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานตามความต้องการเพื่อการจัดการสปรินต์อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะที่กำหนดเองเพื่อปรับปรุงการติดตามข้อบกพร่อง
- ความสามารถในการผสานรวมที่ทรงพลัง
- ส่วนขยาย Chrome สำหรับจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานของนักพัฒนา
- แดชบอร์ดและวิดเจ็ตสปรินต์แบบปรับแต่งได้ของ Agile
- มุมมองหลายแบบ รวมถึง แผนภูมิแกนต์, กล่อง และคัมบัง
- เทมเพลตแบบ Agileเพื่อลดความซับซ้อนในการสร้างเอกสารสรุปผลิตภัณฑ์ บันทึกการปล่อยซอฟต์แวร์ สปรินต์ รายการข้อบกพร่อง และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- มีให้บริการในหลายระบบปฏิบัติการ (แอป iOS และ Android, แอปเดสก์ท็อปสำหรับ Windows,macOS, Linux และเว็บแอป)
- คุณสมบัติการติดตามเวลาสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ข้อจำกัด
- ตัวเลือกการปรับแต่งอาจทำให้ผู้ใช้ครั้งแรกรู้สึกสับสนได้
การกำหนดราคา
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อสอบถามราคา
รีวิวจากลูกค้า
"ClickUp ได้เปลี่ยนวิธีการทำงานของฉันไปอย่างสิ้นเชิง ฉันไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่าจะไม่ใช้มัน มันเกือบจะถึงจุดที่ถ้าไม่มีใน ClickUp ฉันก็จะไม่ทำมันเลย มันต้องใช้เวลาปรับตัวบ้าง แต่เมื่อคุณเข้าใจแล้ว มันจะมีประโยชน์อย่างมหาศาล" —G2Crowd
โบนัส:แม่แบบแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์!
2. แยม
ถัดไปในรายการเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพของเราคือJam หนึ่งในวิธีที่รวดเร็วที่สุดในการรายงานข้อบกพร่องโดยไม่รบกวนกระบวนการทำงานของคุณ
ด้วย Jam คุณสามารถจับภาพหน้าจอหรือวิดีโอของบั๊กและแชร์กับนักพัฒนาของคุณได้ ส่วนที่ดีที่สุดคือ Jam จะจับข้อมูลที่เป็นประโยชน์โดยอัตโนมัติ เช่น คำขอเครือข่าย ข้อมูลเบราว์เซอร์ รายละเอียดอุปกรณ์ ขั้นตอนการทำซ้ำ ความคิดเห็น และบันทึกคอนโซล ซึ่งทำให้ง่ายขึ้นสำหรับนักพัฒนาในการค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้นและแก้ไขบั๊กได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมอีกอย่างที่ทำให้ Jam เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับนักพัฒนาที่ดี คือการที่สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดบางตัว เช่น ClickUp, Jira และ GitHub ทำให้คุณสามารถเริ่มใช้ Jam เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานและเครื่องมือที่คุณมีอยู่แล้วได้อย่างง่ายดาย
ข้อดี
- บันทึกและใส่คำอธิบายประกอบบนหน้าจอของคุณได้ทันที
- จับภาพบันทึกสำคัญของนักพัฒนาโดยอัตโนมัติ
- ถ่ายภาพหน้าจอหรือบันทึกการบันทึกได้อย่างง่ายดายเพื่อรับรายงานข้อบกพร่อง
- แชร์ลิงก์ไปยังรายงานข้อบกพร่องของคุณหรือส่งไปยังระบบติดตามปัญหาที่คุณชื่นชอบโดยตรง
- ผสานการทำงานอย่างแน่นแฟ้นกับระบบติดตามปัญหาและเครื่องมือที่คุณชื่นชอบ (รวมถึง ClickUp)
ข้อจำกัด
- บางภาพหน้าจออาจไม่แสดงข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นในการระบุปัญหา
การกำหนดราคา
- แผนฟรี
- ทีม: $10/เดือน/ผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษ
รีวิวจากลูกค้า
"Jam ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของฉันในหลายๆ ด้านจนตอนนี้ การสื่อสารกับผู้ติดต่อทุกคนกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาก: การส่งตั๋วไปยังฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคและการแก้ไขปัญหาภายในไม่กี่นาทีแทนที่จะเป็นชั่วโมง การถามคำถามเฉพาะเจาะจงกับลูกค้าด้วยภาพและลดการประชุมที่ไม่จำเป็น และแม้กระทั่งการสร้างวิดีโอสอนสำหรับทีมของฉันเพื่อให้พวกเขาเข้าใจขั้นตอนการทำงานที่ฉันสร้างขึ้นสำหรับพวกเขา ไม่ต้องมองหาที่อื่นอีกแล้ว—Jam คือทุกสิ่งที่คุณต้องการ" —Mikki Kowal จากรีวิว Chrome Webstore
3. GitHub Copilot
GitHub Copilotเป็นเครื่องมือ AIและหนึ่งในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่มีประโยชน์ที่สุดสำหรับโปรแกรมเมอร์ ซึ่งสามารถช่วยให้คุณเขียนโค้ดได้เร็วขึ้นและดีขึ้น เป็นส่วนขยายสำหรับ VScode และให้คำแนะนำการเขียนโค้ดโดยใช้ AIซึ่งหมายความว่าสามารถเติมโค้ดของคุณโดยอัตโนมัติขณะที่คุณเขียน
นอกจากนี้ หากคุณกำลังทำงานในภาษาที่ไม่คุ้นเคย คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการลืมวิธีการทำบางสิ่งบางอย่าง มันยังสามารถสร้างโค้ดใหม่ให้คุณตามคำแนะนำที่คุณให้ไว้ในความคิดเห็นในโค้ดของคุณ วิเคราะห์บริบทในไฟล์ที่คุณกำลังแก้ไข และเสนอคำแนะนำภายในตัวแก้ไขข้อความของคุณ ทำให้ Github Copilot เป็นหนึ่งในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับนักพัฒนาที่ดีที่สุดในตลาดปัจจุบัน
โดยรวมแล้ว GitHub Copilot เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกคนที่เขียนโค้ด มันทรงพลัง ใช้งานง่าย และสามารถช่วยให้นักพัฒนาเขียนโค้ดที่มีคุณภาพได้เร็วขึ้น
ข้อดี
- ผ่านการฝึกฝนจากโค้ดหลายพันล้านบรรทัด
- เขียนโค้ดโดยใช้สไตล์และมาตรฐานของโค้ดเบสของคุณเอง
- มันรู้วิธีใช้ API และไลบรารีส่วนใหญ่ ช่วยคุณประหยัดเวลาจากการค้นหา
- เสียบเข้ากับ VS Code
- มันช่วยประหยัดเวลาให้กับนักพัฒนา
ข้อจำกัด
- อินเทอร์เฟซอาจขาดไปบ้างเนื่องจากมีให้ใช้งานเฉพาะใน Visual Studio Code และ Codespaces เท่านั้น (UI จะยอดเยี่ยมหากคุณใช้ IDE แต่จะไม่เป็นประโยชน์หากคุณไม่ได้ใช้)
การกำหนดราคา
- รายเดือน: $10/เดือน
- รายปี: $100/ปี
รีวิวจากลูกค้า
"Copilot ทำให้การสร้างโค้ดพื้นฐานเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเพิ่งเริ่มใช้ภาษาหรือเฟรมเวิร์กใหม่ นอกจากนี้ยังรองรับการเติมคำอัตโนมัติในระหว่างที่คุณเขียนโค้ดอีกด้วย" – Mohd Irteza, วิศวกรซอฟต์แวร์ที่ Google
4. ซอร์สกราฟ
Sourcegraphเป็นเครื่องมือค้นหาโค้ดสำหรับนักพัฒนา ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแก้ไข นำทาง และทำงานอัตโนมัติกับโค้ดทั้งหมดของคุณ รวมถึงสำรวจคลังโค้ดต่างๆ ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจับคู่แบบฟัซซี่อัจฉริยะและการค้นหาที่คำนึงถึงบริบทของโค้ด
นี่คือเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับนักพัฒนาที่ยอดเยี่ยม เพราะสามารถค้นหาโค้ดได้ แม้ในฐานโค้ดขนาดใหญ่และหลายที่เก็บโค้ด แสดงให้คุณเห็นว่าสิ่งต่าง ๆ ถูกใช้ที่ไหน และช่วยคุณค้นหาว่าโค้ดอื่น ๆ ที่พึ่งพาโค้ดของคุณอยู่
ข้อดี
- สามารถค้นหาข้ามฐานโค้ดขนาดใหญ่และหลายที่เก็บได้
- ช่วยให้เข้าใจโค้ดได้เร็วขึ้น
- ทำให้การเปลี่ยนแปลงในไฟล์จำนวนมากเป็นไปอย่างราบรื่น
- รวมถึงคุณสมบัติสำหรับการตรวจสอบโค้ดและการทำงานร่วมกัน
- ฉลาดมากและค้นหาได้รวดเร็ว
ข้อจำกัด
- UX ไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้สำหรับผู้ใช้บางคน (ตัวอย่างเช่น สามารถยกเว้นรีโพสิตอรีแต่ละรายการด้วย regex ได้ แต่ไม่สามารถยกเว้นรีโพสิตอรีแบบคลิกเดียวได้)
การกำหนดราคา
- แผนธุรกิจ: ผู้ใช้งานที่ใช้งานอยู่ $99 ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษ
รีวิวจากลูกค้า
"Sourcegraph เป็นตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริง การค้นหาข้ามโค้ดเบสของบริษัทคุณเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างผลกระทบ และสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากคือคุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงเดียวกันนี้ข้ามโค้ดเบสหลายๆ ชุดได้ในครั้งเดียว เจ๋งมาก" –Eddie Saenz, ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่ Indeed
5. iTerm2
หากคุณกำลังมองหาโปรแกรมจำลองเทอร์มินัลที่ทรงพลังสำหรับ macOS,iTerm2มีคุณสมบัติหลากหลายที่จะช่วยให้คุณเข้าถึงอินเทอร์เฟซบรรทัดคำสั่ง (CLI) ของคอมพิวเตอร์ของคุณได้
หนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ iTerm คือความสามารถในการปรับแต่ง คุณสามารถเลือกจากชุดสีต่างๆ และแบ่งหน้าจอออกเป็นหลายส่วนเพื่อดูหลายสิ่งพร้อมกันได้ นอกจากนี้ iTerm ยังเก็บประวัติการค้นหาของคำสั่งทั้งหมดที่คุณเคยใช้ไว้ ดังนั้นคุณสามารถค้นหาสิ่งที่คุณเคยใช้ในอดีตได้อย่างง่ายดาย
อีกสิ่งหนึ่งที่เจ๋งเกี่ยวกับ iTerm คือมันรองรับภาษาการเขียนโปรแกรมหลากหลายภาษา นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับเครื่องมือจัดการ ITอื่นๆ เช่น GitHub และ GitLab ทำให้คุณสามารถใช้งานร่วมกับโค้ดที่คุณกำลังทำงานอยู่ได้
ข้อดี
- แบ่งหน้าต่างเพื่อแบ่งแท็บออกเป็นหลายหน้าจอ
- หน้าต่าง Hotkey ให้คุณมีเทอร์มินัลที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา
- คุณสมบัติการค้นหาหน้าเว็บที่แข็งแกร่ง
- คุณสมบัติการเติมข้อความอัตโนมัติที่สร้างรายการคำแนะนำ
- โหมดคัดลอกช่วยให้คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์เพื่อสร้างและแก้ไขการเลือกได้
ข้อจำกัด
- ผู้ใช้ครั้งแรกอาจพบว่ามีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
- ไม่สามารถเปิดใช้งานหลายอินสแตนซ์แยกกันผ่านสคริปต์เชลล์หรืออินเทอร์เฟซบรรทัดคำสั่งได้
การกำหนดราคา
- โปรแกรมนี้สามารถใช้ได้ฟรี
รีวิวจากลูกค้า
"iTerm เป็นแอปพลิเคชันเชลล์สำหรับ macOS ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ หากคุณใช้งานเทอร์มินัลเป็นประจำ ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น โปรไฟล์, คีย์ลัด, การค้นหา และการปรับแต่งที่ครอบคลุม ทำให้เป็นสิ่งที่ต้องมี" –Salvatore D'Agostino, ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรมซอฟต์แวร์, GitHub
6. จูปิเตอร์แลป
JupyterLabเป็นสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบบูรณาการ (IDE) บนเว็บแบบโอเพนซอร์ส สำหรับการทำงานกับ Jupyter notebooks, โค้ด และข้อมูล
มันนำเสนอคุณสมบัติหลากหลายสำหรับการคำนวณแบบโต้ตอบ รวมถึงความสามารถในการสร้างและแก้ไขโน้ตบุ๊ก Jupyter เขียนและรันโค้ดในหลายภาษา และแสดงผลและสำรวจข้อมูล JupyterLab ยังสนับสนุนการทำงานร่วมกัน ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแชร์โน้ตบุ๊กและทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้
แม้ว่าจะมีคุณสมบัติที่ทรงพลังมากมาย แต่ก็ใช้งานได้ง่ายมาก มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่สะอาดและใช้งานง่าย พร้อมด้วยคุณสมบัติที่ช่วยให้การเขียนและดำเนินการโค้ด การแสดงผลและสำรวจข้อมูล และการทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นเรื่องง่าย นอกจากนี้ยังเป็นระบบออนไลน์ คุณสามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์ใดก็ได้ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ข้อดี
- ช่วยให้คุณสามารถทำงานกับเอกสารและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น โปรแกรมแก้ไขข้อความ, เทอร์มินัล, และส่วนประกอบที่กำหนดเองได้ในลักษณะที่ยืดหยุ่น, ผสานรวม, และสามารถขยายได้
- ทำให้ง่ายต่อการแบ่งปันและร่วมมือกันในข้อมูลและโค้ด
- รองรับภาษาการเขียนโปรแกรมมากกว่า 100 ภาษา
- ฟังก์ชันการทำงานที่ทรงพลัง
- ชุมชนขนาดใหญ่ของผู้ใช้ที่พร้อมช่วยคุณตอบคำถามอย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัด
- สามารถปรับปรุงส่วนติดต่อผู้ใช้เพื่อให้ประสบการณ์ที่เป็นมิตรมากขึ้น
การกำหนดราคา
- ใช้ฟรี
รีวิวจากลูกค้า
"ฉันชอบมันเพราะฉันสามารถทดสอบวิธีการแสดงข้อมูลและการจัดการข้อมูลได้อย่างง่ายดาย และจากนั้นก็สามารถแบ่งปันผลลัพธ์กับผู้อื่นได้" –โจนาธาน แกรนท์, หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยี, ทู ซิกมา
7. Visual Studio Code
Visual Studio Code ( VS Code) เป็นโปรแกรมแก้ไขโค้ดที่ได้รับความนิยมจากนักพัฒนาซอฟต์แวร์จำนวนมาก มีความรวดเร็ว ทรงพลัง และมาพร้อมกับฟีเจอร์มากมายที่ช่วยให้การเขียนและดีบั๊กโค้ดเป็นเรื่องง่าย
เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับนักพัฒนาที่เปิดเผยซอร์สโค้ดและฟรีนี้สามารถปรับแต่งได้ คุณสามารถเลือกจากธีมและชุดสีที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งส่วนขยายเพื่อเพิ่มฟีเจอร์และฟังก์ชันการทำงานใหม่ๆ ได้อีกด้วย อีกทั้ง VS Code ยังมีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่สะอาดและใช้งานง่าย ทำให้ง่ายต่อการใช้งานแม้ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มเขียนโค้ดก็ตาม
ข้อดี
- คำสั่ง Git ที่ติดตั้งมาในตัว และให้คุณตรวจสอบความแตกต่าง (diffs) และทำการคอมมิต (commits) ได้โดยตรงจากตัวแก้ไข
- เครื่องมือดีบักในตัวที่ยอดเยี่ยม เช่น จุดหยุดชั่วคราว สแต็กการเรียก และคอนโซลแบบโต้ตอบ
- ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้
- VS Code สำหรับ JavaScript, Python, Java, Markdown, JSON, HTML/CSS และอื่นๆ
- ชุมชนขนาดใหญ่ของส่วนขยาย และง่ายต่อการสร้างของคุณเอง
- ฟรีและโอเพนซอร์ส
ข้อจำกัด
- มันไม่ได้มาพร้อมกับโครงการหรือแนวคิดการแก้ปัญหา
- ผู้เริ่มต้นอาจพบว่าการปรับตัวกับ VS code เป็นเรื่องท้าทาย เนื่องจากมันมีฟังก์ชันการทำงานมากมายแต่ขาดความเรียบง่าย
การกำหนดราคา
- โอเพนซอร์สและใช้ฟรี
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
"VSCode เองนั้นยอดเยี่ยมมาก ผมได้เขียนส่วนขยายหลายตัวที่ปรับแต่งสำหรับเฟรมเวิร์กภายในและ monorepo ของเรา เพื่อช่วยให้งานต่าง ๆ ง่ายขึ้น เช่น การใช้ค่าคงที่ธีมการออกแบบหรือการสลับระหว่างโปรเจกต์ ผมชื่นชมความสามารถในการขยายขอบเขตของมันอย่างมาก"–Vojtech Miksu, วิศวกรซอฟต์แวร์, Uber
8. SaltStack
SaltStackเป็นเครื่องมือการจัดการการกำหนดค่าและการดำเนินการระยะไกลที่ช่วยให้องค์กรไอทีปรับปรุงกระบวนการทำงานของ DevOpsโดยการอัตโนมัติการปรับใช้โครงสร้างพื้นฐาน การกำหนดค่า และการจัดการ
เครื่องมืออัตโนมัติตัวนี้ทรงพลังและยืดหยุ่น แม้กระทั่งสำหรับโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่มีเซิร์ฟเวอร์และระบบมากมาย นอกจากนี้ยังมีชุมชนที่กระตือรือร้นอยู่ คุณสามารถขอความช่วยเหลือและคำแนะนำจากผู้ใช้คนอื่น ๆ ได้หากต้องการ
ข้อดี
- สามารถขยายขนาดไปยังโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ได้
- ใช้รูปแบบการดำเนินการแบบขนานแทนที่จะเป็นแบบเชิงเส้นที่เป็นระเบียบมากกว่า
- การจัดการที่ยืดหยุ่นและฟังก์ชันการทำงานที่ทรงพลัง
- Python-based, ภาษาที่มีความหลากหลายอย่างชัดเจน
- ชุมชนผู้ใช้และผู้มีส่วนร่วมขนาดใหญ่และมีการเคลื่อนไหว
ข้อจำกัด
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้สามารถปรับปรุงได้ เนื่องจากอาจมีความซับซ้อนในการตั้งค่าและต้องการเอกสารประกอบเพิ่มเติม
- พร้อมให้ดาวน์โหลดแบบโอเพนซอร์ส
รีวิวจากลูกค้า
"SaltStack ช่วยให้การปรับแต่งระบบเป็นไปอย่างง่ายดายและสามารถทำซ้ำได้ ลดปัญหาปวดหัวในอนาคตที่คุณจะต้องถามตัวเองว่าทำอะไรไปเพื่อให้ระบบทำงานได้ ระบบเทมเพลตของมันช่วยให้คุณสามารถติดตามทุกความพิเศษที่จำเป็นสำหรับการบูตระบบของคุณได้ ทำให้ไม่สูญหายไปในกาลเวลา" –อเล็กซ์ ฮุยน์, วิศวกรระบบ, Cloudflare
9. เมอร์เมด JS
Mermaid JSติดอันดับในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับนักพัฒนาในครั้งนี้ เพราะช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนภาพและแผนภูมิโดยใช้ JavaScript ได้ โดยอิงจากการกำหนดข้อความที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Markdown ซึ่งทำให้เข้าใจและใช้งานได้ง่าย แม้ว่าคุณจะไม่ใช่โปรแกรมเมอร์ก็ตาม
เนื่องจากการวาดแผนภาพและการจัดทำเอกสารอาจใช้เวลามากสำหรับนักพัฒนา วัตถุประสงค์หลักของเครื่องมือนี้คือช่วยให้เอกสารสามารถตามทันการพัฒนาได้ทันเวลา มันช่วยให้คุณสร้างแผนภาพและแผนภูมิทุกประเภทและทำให้เป็นส่วนหนึ่งของสคริปต์การผลิตและโค้ดอื่น ๆ ของคุณ หากคุณไม่ใช่นักโปรแกรมเมอร์ คุณสามารถใช้ Mermaid Live Editor ซึ่งเป็นอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับการแก้ไขแผนภาพ Mermaid
ข้อดี
- ใช้งานง่ายเนื่องจากช่วยให้ผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมสามารถสร้างแผนภาพที่ละเอียดได้อย่างง่ายดาย
- มีการรวมระบบและปลั๊กอินพร้อมใช้งาน
- มีวิดีโอสอนสำหรับผู้ใช้ระดับเริ่มต้นและระดับสูง
- ตัวอย่างแผนภาพสามารถพบได้ใน Mermaid Live Editor
- ฝังแผนภาพลงในไฟล์ Markdown, Issues และความคิดเห็น PR ของคุณโดยตรง
ข้อจำกัด
- แม้ว่าจะมีตัวเลือกแผนผังมากมาย แต่ก็ขาดการตั้งค่าการกำหนดค่าที่แตกต่างกัน
การกำหนดราคา
- ใช้ฟรี
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
"Mermaid JS เป็นเครื่องมือสร้างแผนภาพที่ได้รับการนำไปใช้โดย GitHub มันยอดเยี่ยมมากเพราะเราสามารถเพิ่มแผนภาพในภาษาเมิร์เมด (Mermaid markup language) และฝังไว้ในไฟล์ README/Markdown หรือเพิ่มไว้ในความคิดเห็นใน GitHub ได้ นอกจากนี้ยังมีการผสานรวมกับ IDE ซึ่งยอดเยี่ยมมาก" –Preston Pham, วิศวกรซอฟต์แวร์, Jam
10. จิรา
Jira โดย Atlassian เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายโดยทีมพัฒนาเพื่อวางแผน ติดตาม และปล่อยซอฟต์แวร์ที่ยอดเยี่ยม เป็นหนึ่งในเครื่องมือติดตามปัญหาและการจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับนักพัฒนา
ข้อดี
- อนุญาตให้ติดตามรายละเอียดของบั๊ก, ปัญหา, และงานได้
- กระดาน Scrum และ Kanban ที่ปรับแต่งได้สูงสำหรับการจัดการโครงการแบบ Agile
- เครื่องมือรายงานที่ครอบคลุมช่วยให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมและความคืบหน้าของโครงการ
- การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Atlassian เช่น Bitbucket และ Confluence รวมถึงเครื่องมืออื่นๆ อีกมากมาย เช่น GitHub, Zendesk และ Slack
ข้อจำกัด
- ความยืดหยุ่นและตัวเลือกการปรับแต่งอาจทำให้ซับซ้อนและน่ากลัวสำหรับผู้ใช้ใหม่
- เวอร์ชันมือถือของแอปพลิเคชันมีประสิทธิภาพน้อยกว่าเวอร์ชันเดสก์ท็อปอย่างมาก
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีความยากในการเรียนรู้ที่สูงและจำเป็นต้องมีผู้ดูแลระบบ Jira โดยเฉพาะในการจัดการเครื่องมือนี้
การกำหนดราคา
- มาตรฐาน: $7. 75 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: $15.25 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: คิดค่าบริการรายปี และราคาจะแจ้งให้ทราบเมื่อมีการร้องขอเท่านั้น
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
"JIRA ได้เติบโตอย่างรวดเร็วและมีผู้ใช้หลายพันคนที่ไว้วางใจแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันนี้ ดังนั้นเราจึงไม่สงสัยในคุณสมบัติที่มันนำเสนอ มันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการแบบ Agile ที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงขอบเขตอย่างต่อเนื่อง และกระดาน Kanban ของมันยังสามารถแสดงผลในรูปแบบของรายการและงานเหมือนกับแผนภูมิ Gantt แบบดั้งเดิมได้อีกด้วย
ในบางโครงการที่มุ่งเน้นโครงสร้างต้นทุนและการจัดการทรัพยากรซึ่งต้องการการดำเนินการทางการเงินที่ซับซ้อน เราอาจจำเป็นต้องใช้แอปพลิเคชันเพิ่มเติมอื่น ๆ แต่โดยทั่วไปแล้ว JIRA สามารถดูแลการติดตามและดำเนินการโครงการให้สำเร็จลุล่วงได้ นอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนเพื่อรักษาการมองเห็นอย่างต่อเนื่องให้กับสมาชิกในทีมในทุกช่วงเวลา –G2
เขียนโค้ดได้เร็วขึ้นด้วยเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับนักพัฒนาที่เหมาะสม
มีเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพมากมายสำหรับโปรแกรมเมอร์ที่ช่วยให้นักพัฒนาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ตั้งแต่เครื่องมือจัดการโครงการแบบ Agile อย่าง ClickUp ที่ช่วยให้คุณติดตามและจัดการสปรินต์ของคุณไปจนถึงโปรแกรมแก้ไขโค้ดอย่างVSCode และ Atom รวมถึงเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันอย่าง GitHub Copilot และ Sourcegraph เรียกได้ว่ามีเครื่องมือที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการและความชอบอย่างแน่นอน
แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องจำไว้คือ ไม่ใช่ทุกเครื่องมือจะเหมาะกับทุกคน สิ่งที่ได้ผลสำหรับนักพัฒนาคนหนึ่งอาจไม่ได้ผลสำหรับอีกคนหนึ่ง และสิ่งที่ช่วยได้สำหรับโปรเจกต์หนึ่งอาจไม่ช่วยสำหรับอีกโปรเจกต์หนึ่ง
ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ พร้อมคุณสมบัติที่แข็งแกร่ง ระบบการทำงานอัตโนมัติ และความสามารถในการผสานรวมที่ทรงพลัง เพื่อช่วยให้คุณเชื่อมต่อเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาที่คุณใช้บ่อยที่สุดเข้าด้วยกัน ClickUp คือตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคุณ
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักพัฒนาเดี่ยวหรือเป็นส่วนหนึ่งของทีม ClickUp สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพที่คุณต้องการเพื่อให้คุณอยู่บนเส้นทางที่ผลิตผลได้ และช่วยคุณจัดระเบียบ บริหารจัดการ และติดตามโครงการของคุณทั้งหมด, บัก, การสื่อสารของทีม, เอกสาร, และอื่น ๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดในที่เดียว!
ผู้เขียนรับเชิญ:
แดนนี่ แกรนท์ เป็น ซีอีโอของ Jam บริษัทที่ช่วยเหลือทีมนับพันในการส่งมอบซอฟต์แวร์คุณภาพสูงได้เร็วขึ้น ก่อนที่จะร่วมก่อตั้ง Jam เธอเคยเป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ Cloudflare และนักลงทุนร่วมทุนที่ Union Square Ventures