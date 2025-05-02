10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการในปี 2025

ในฐานะผู้จัดการโครงการ ฉันได้ใช้เวลาไม่น้อยในการจัดการงาน กำหนดเวลา และการประสานงานในทีม และขอบอกเลยว่า—เครื่องมือการจัดการโครงการด้วย AI คือตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริง
พวกเขาช่วยคุณนำทีมของคุณผ่านความท้าทาย, อัตโนมัติการจัดสรรงาน, ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการและอุปสรรค, และปรับปรุงการตัดสินใจ
หากคุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเช่นกัน และกำลังสงสัยว่าโครงการบริหารจัดการ AIแบบใดที่เหมาะกับคุณที่สุด ฉันมีคำตอบให้คุณ ในโพสต์นี้ ฉันจะพาคุณไปรู้จักกับเครื่องมือบริหารจัดการโครงการ AI ที่ดีที่สุด 10 ตัว พร้อมคุณสมบัติ ข้อจำกัด และราคาของแต่ละตัว
เครื่องมือการจัดการโครงการด้วย AI ทำงานอย่างไร?
เครื่องมือการจัดการโครงการ AI ใช้การเรียนรู้ของเครื่องและอัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล,ทำให้การทำงานเป็นอัตโนมัติ, และทำนายผลลัพธ์. แต่ในทางปฏิบัติแล้วหมายความว่าอย่างไร?
เครื่องมือเหล่านี้ไม่เพียงแต่จัดระเบียบงานเท่านั้น แต่ยังเรียนรู้วิธีการทำงานของคุณและทีมของคุณอีกด้วย ตัวอย่างเช่น AI สามารถดูโครงการที่ผ่านมาของทีมคุณ ประเมินระยะเวลาที่งานแต่ละชิ้นมักใช้ และคาดการณ์เวลาที่คุณจะต้องใช้ในการทำงานปัจจุบันให้เสร็จ
นี่คือจุดที่น่าสนใจยิ่งขึ้นไปอีก—เครื่องมือ AIสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้โดยอัตโนมัติ แทนที่จะต้องจัดเรียงรายการด้วยตนเอง AI จะสแกนโครงการ ระบุงานที่สำคัญที่สุด และย้ายงานเหล่านั้นไปไว้ด้านบนสุดของรายการที่ต้องทำของคุณ
โดยสรุป เครื่องมือการจัดการโครงการ AI ช่วยลดภาระงานของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ประโยชน์ของเครื่องมือการจัดการโครงการด้วยปัญญาประดิษฐ์
เครื่องมือการจัดการโครงการด้วย AI ทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น. นี่คือประโยชน์ที่สำคัญบางประการที่ฉันได้สัมผัสด้วยตัวเอง:
- เปิดใช้งานการตัดสินใจที่ชาญฉลาดและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: เครื่องมือ AI วิเคราะห์รูปแบบ ติดตามความคืบหน้า และประมวลผลตัวเลขเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับงบประมาณโครงการ กำหนดเวลา และทรัพยากร
- อัตโนมัติการทำงาน: ด้วย เครื่องมือจัดการโครงการด้วย AI คุณสามารถอัตโนมัติการจัดสรรทรัพยากร ส่งการแจ้งเตือนงานให้สมาชิกในทีม อัปเดตสถานะงาน และสร้างรายงานได้ กล่าวโดยสรุปการอัตโนมัติการจัดการโครงการช่วยประหยัดเวลาและลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดของมนุษย์
- คาดการณ์ความเสี่ยงหรือความล่าช้า: เครื่องมือการจัดการโครงการ AI ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคาดการณ์เพื่อคาดการณ์ความเสี่ยงและความล่าช้าก่อนที่จะเกิดขึ้นจริง พวกเขาติดตามความคืบหน้าของงานแบบเรียลไทม์และระบุจุดติดขัด
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีม: เครื่องมือการทำงานร่วมกันด้วย AIเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมในการทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน ด้วยคุณสมบัติเช่นการอัปเดตสถานะอัตโนมัติและการติดตามงานแบบเรียลไทม์ ทีมจะทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เสมอโดยไม่ต้องมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
- รับรองการจัดการทรัพยากรที่ดีขึ้น: การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของโครงการ เครื่องมือการจัดการโครงการที่ใช้ AI จะวิเคราะห์การใช้ทรัพยากร เช่น เวลา กำลังคน หรือ งบประมาณ และแนะนำการปรับเปลี่ยนเมื่อสิ่งต่างๆ ไม่เป็นไปตามแผน
คุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณาในเครื่องมือการจัดการโครงการ AI
เมื่อเลือกเครื่องมือจัดการโครงการ AI ให้มองหาคุณสมบัติที่สอดคล้องกับความต้องการและเป้าหมายเฉพาะของคุณ นี่คือฟังก์ชันการทำงานหลักที่ควรพิจารณา:
- ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ: เครื่องมือควรสามารถทำงานประจำได้โดยอัตโนมัติด้วยความพยายามน้อยที่สุด
- การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์: มองหาเครื่องมือที่สามารถทำนายความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น, จุดคอขวด, และข้อจำกัดของทรัพยากร
- การประมวลผลภาษาธรรมชาติ: คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถโต้ตอบกับเครื่องมือโดยใช้ภาษาธรรมชาติ ทำให้การค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการง่ายขึ้น
- ความสามารถในการผสานรวม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือสามารถผสานรวมกับเครื่องมือและระบบที่คุณมีอยู่แล้วได้อย่างราบรื่น เช่น แพลตฟอร์มการสื่อสาร ซอฟต์แวร์ติดตามเวลา และระบบ CRM
- ความสามารถในการปรับขนาด: เมื่อโครงการและทีมของคุณเติบโตขึ้น เครื่องมือของคุณควรสามารถขยายตามได้ มองหาเครื่องมือที่สามารถรองรับปริมาณงานและความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้น
- ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้: เครื่องมือที่ง่ายต่อการเรียนรู้และใช้งานจะช่วยให้ทีมของคุณนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงความหงุดหงิด
เครื่องมือการจัดการโครงการ AI ที่ดีที่สุดในมุมมองเดียว
นี่คือตารางเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วเพื่อให้คุณเห็นภาพรวมของเครื่องมือการจัดการโครงการ AI ที่ดีที่สุด 10 อันดับแรก:
|เครื่องมือบริหารโครงการด้วยปัญญาประดิษฐ์
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|แผนฟรี
|คลิกอัพ
|การจัดการโครงการด้วยปัญญาประดิษฐ์
|การอัตโนมัติของงาน, การอัปเดตโครงการแบบเรียลไทม์, และการสรุปโครงการอัตโนมัติ
|สมาชิกแผนฟรีไม่จำกัด, งาน, เอกสาร, แชท, พื้นที่เก็บข้อมูล 100MB
|อาสนะ
|การทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ
|การจัดโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท
|โครงการและงานไม่จำกัด, ผู้ใช้ 15 คน
|หิ่งห้อย. ai
|บันทึกการประชุมและถอดความอัตโนมัติ
|การบันทึกและถอดความการประชุมโดยอัตโนมัติ
|การถอดเสียงไม่จำกัด, สรุปโดย AI จำกัด
|โนชั่น
|การมองเห็นความคืบหน้าของโครงการ
|การสร้างแนวคิดโครงการ, การสรุปงาน
|บล็อกไม่จำกัดสำหรับบุคคล
|Taskade
|การจัดการงานร่วมกัน
|การจัดการงานอัตโนมัติ, การทำงานร่วมกันในโครงการแบบเรียลไทม์
|1 เอเจนต์ AI, 1 พื้นที่ทำงาน, 5 คำขอ AI ต่อวัน
|แชทจีพีที
|การแยกโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นงานที่ง่ายขึ้น
|การวางแผนโครงการ, การสร้างเอกสารโครงการ, การทำนายงบประมาณ
|เรียกดูเว็บและรับข้อมูลล่าสุด วิเคราะห์และสกัดข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลของคุณ (สำหรับผู้ใช้บางส่วน) อัปโหลดรูปภาพในคำสั่งของคุณ
|โคปิลอต
|การคาดการณ์โครงการและการจัดการทรัพยากรด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
|การคาดการณ์ระยะเวลาและงบประมาณของโครงการ, การอัปเดตโครงการแบบเรียลไทม์
|ไม่มีแผนให้บริการฟรี
|การเคลื่อนไหว
|การบล็อกเวลาด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
|การจัดตารางโครงการ, การบล็อกปฏิทิน
|ทดลองใช้ฟรี 1 เดือน
|วันจันทร์
|ปรับแต่งกระบวนการทำงานของโครงการ
|การปรับแต่งพื้นที่ทำงาน, การแสดงภาพโครงการ
|ผู้ใช้สูงสุด 2 คน, ฟีเจอร์จำกัด
|วันแคล
|การจัดการเวลาโครงการ
|การจัดสรรเวลา, การซิงค์ปฏิทิน
|ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
10 เครื่องมือการจัดการโครงการด้วย AI ที่ดีที่สุด
ตอนนี้ มาสำรวจเครื่องมือเหล่านี้และคุณสมบัติที่ดีที่สุดของพวกมันอย่างละเอียดกันเถอะ ไปกันเลย!
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ AI)
ClickUp คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ AI ที่ฉันเลือกใช้เสมอ แม้ว่าฉันจะชอบลองใช้เครื่องมือการจัดการโครงการต่างๆ แต่ฉันก็กลับมาใช้ ClickUp อยู่เสมอเพราะฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติของมันโซลูชันการจัดการโครงการของ ClickUp ที่ผสานรวมกับศักยภาพของ AI ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการงาน การจัดลำดับความสำคัญของงาน และการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการต่างๆ ของฉันไปอย่างสิ้นเชิง
มันช่วยให้ฉันสร้างและดำเนินแผนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการแบ่งงานโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อยตามคำอธิบายของงาน
ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ทรงพลังของ ClickUp เป็นหนึ่งในผู้จัดการงาน AI ที่ดีที่สุด มันใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อยกระดับ การจัดตารางงานและการจัดลำดับความสำคัญ ไปอีกขั้น ClickUp Brain สามารถ ระบุงานที่สำคัญที่สุดและจัดลำดับความสำคัญใหม่ โดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ตามกำหนดเวลา ความเชื่อมโยงของงาน และความพร้อมของทรัพยากร สิ่งนี้ช่วยประหยัดเวลาให้ฉันได้มากมาย โดยเฉพาะเมื่อต้องจัดการหลายโครงการที่มีกำหนดเวลาที่กระชั้นชิด
ไม่ใช่แค่นั้น! ClickUp Brain ยังให้บริการ สรุปโครงการโดยอัตโนมัติและอัปเดตความคืบหน้า ด้วย ดังนั้นฉันจึงอยู่ในวงข้อมูลเสมอโดยไม่ต้องจมอยู่กับรายละเอียดที่มากเกินไป ฉันยังใช้มันในการสร้างไทม์ไลน์โครงการและสรุปโครงการ รวมถึงใช้เมทริกซ์ RACI (ผู้รับผิดชอบ, ผู้มีหน้าที่, ผู้ให้คำปรึกษา, และผู้รับทราบ) สำหรับโครงการที่ซับซ้อน
ClickUp Brain ยังทำงานเป็น ผู้จัดการความรู้ด้วย AI ที่ยอดเยี่ยม ด้วยมัน ฉันสามารถค้นหาและเพิ่มรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้อย่างง่ายดาย ซึ่งช่วยให้สมาชิกในทีมของฉันเห็นภาพรวมและสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ
ฉันยังชื่นชอบความสามารถในการทำงานอัตโนมัติที่ช่วยจัดการงานซ้ำๆ ให้ฉันได้มุ่งเน้นกับงานเชิงกลยุทธ์มากขึ้น ตั้งแต่การย้ายงานระหว่างขั้นตอนต่างๆ ไปจนถึงการส่งการแจ้งเตือนหรืออัปเดตสมาชิกในทีมClickUp Automationsช่วยปรับกระบวนการทำงานทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ClickUpยังมีเทมเพลตการจัดการโครงการในตัวที่ช่วยให้ทีมโครงการวางแผน จัดการ และติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ดีขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การอัตโนมัติของงาน: กำหนดเวลาการปฏิบัติงาน, จัดลำดับความสำคัญของงาน, ปรับปรุงกระบวนการทำงาน, และทำนายผลลัพธ์ของโครงการได้ด้วย ClickUp Brain
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้: แสดงความคืบหน้าของโครงการและติดตามตัวชี้วัดสำคัญด้วยClickUp Dashboards
- การแจ้งเตือนอัจฉริยะ: รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับงานสำคัญ กำหนดเวลา และเหตุการณ์สำคัญของโครงการด้วยClickUp Notificationsที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ทำงานร่วมกับทีมของคุณได้อย่างราบรื่นบนงาน เอกสาร และโครงการต่าง ๆ ด้วยClickUp Docs
- การตั้งเป้าหมายและการติดตามที่ง่ายดาย: ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้ และกระจายเป้าหมายไปยังสมาชิกในทีมแต่ละคนด้วยClickUp Goals ติดตามความคืบหน้า ระบุอุปสรรค และเฉลิมฉลองความสำเร็จ ทั้งหมดนี้ภายในอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ ClickUp
- โหมดมุมมองหลายแบบ: เลือกจากมุมมองของ ClickUp รวมถึงกระดานคัมบัง, รายการ, และมุมมองปฏิทิน เพื่อให้ได้มุมมอง 360 องศาของโครงการของคุณ
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง: จัดเรียงงานและติดตามสถานะงานแบบเรียลไทม์ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp
- การผสานรวม: ผสาน ClickUp กับเครื่องมือยอดนิยมอย่าง Slack, Google Calendar, Microsoft Teams และอื่น ๆ เพื่อทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้น
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติที่หลากหลายและตัวเลือกการปรับแต่งอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นในตอนแรกสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้เครื่องมือการจัดการโครงการ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ฉันพบว่า ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง ความหลากหลายของมัน, คุณสมบัติที่ครอบคลุม, การผสานรวมที่ราบรื่น, และตัวเลือกการปรับแต่งทำให้เป็นตัวเลือกที่โดดเด่น การสนับสนุนผ่านการแชทสดก็เป็นข้อดีอย่างมากเช่นกัน
ฉันพบว่า ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง ความหลากหลายของมัน, คุณสมบัติที่ครอบคลุม, การผสานรวมที่ราบรื่น, และตัวเลือกการปรับแต่งทำให้เป็นตัวเลือกที่โดดเด่น การสนับสนุนผ่านการแชทสดก็เป็นข้อดีอย่างมากเช่นกัน
2. อาสนะ (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติ)
ผ่านทาง Asana
Asana AI โดดเด่นในการปรับปรุงการจัดการงานให้มีประสิทธิภาพผ่าน ป้ายกำกับที่สร้างโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังช่วยจัดระเบียบส่วนต่าง ๆ ของโครงการโดยการเพิ่มคำอธิบายโดยละเอียดและสร้างฟิลด์ที่กำหนดเอง ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของโครงการ
ฉันใช้ Asana เป็นผู้จัดการโครงการ AI โดยหลักเพื่อระบุอุปสรรคของโครงการและติดตามการพึ่งพาซึ่งกันและกันเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น หนึ่งในคุณสมบัติที่ดีที่สุดคือข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้ฉันสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการได้อย่างชาญฉลาด
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- กระจายงานอย่างเท่าเทียมกันในหมู่สมาชิกทีมด้วยการปรับสมดุลภาระงาน
- จัดให้งานแต่ละชิ้นสอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ของบริษัทผ่านฟีเจอร์เป้าหมาย เพื่อให้ทุกคนมุ่งเน้นไปที่ภาพรวม
- ระบุจุดที่อาจเกิดปัญหาและกำหนดเวลาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยอิงจากข้อมูลในอดีตด้วยคำแนะนำอัจฉริยะของ Asana
- ทำให้กระบวนการทำงานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติด้วยกฎที่ตั้งค่าง่าย
ข้อจำกัดของอาสนะ
- ตัวเลือกการปรับแต่งไม่ยืดหยุ่นเท่ากับเครื่องมืออื่น ๆ บางตัว
ราคาของ Asana
- ส่วนตัว: ฟรี
- เริ่มต้น: $13. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $30. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- Enterprise+: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (12,000+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Asana อย่างไรบ้าง?
ทุกอย่างค้นหาและใช้งานได้ง่าย และรูปแบบที่เรียบง่ายช่วยให้มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน ฉันมีเส้นทางที่ง่ายด้วยการผสานการทำงานและการทำงานอัตโนมัติ ต้องบอกเลยว่าฉันได้ลงทะเบียนเข้าร่วมทัวร์สดของ Asana กับ Joanna และมันยอดเยี่ยมมาก มีการโต้ตอบสูงและเข้าใจง่าย ซึ่งหมายความว่า การสนับสนุนเป็นหนึ่งในความสำคัญลำดับต้น ๆ ของ Asana
ทุกอย่างค้นหาและใช้งานได้ง่าย และรูปแบบที่เรียบง่ายช่วยให้มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน ฉันมีเส้นทางที่ง่ายในการใช้งานด้วยการผสานรวมและระบบอัตโนมัติ ต้องบอกเลยว่าฉันได้เข้าร่วมทัวร์สดของ Asana กับ Joanna และมันยอดเยี่ยมมาก มีการโต้ตอบสูงและเข้าใจง่าย ซึ่งหมายความว่า การสนับสนุนเป็นหนึ่งในความสำคัญลำดับต้น ๆ ของ Asana
3. FirefliesAI (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกและถอดเสียงการประชุมอัตโนมัติ)
ผ่านทาง FirefliesAI
ในฐานะผู้จัดการโครงการ ฉันใช้เวลาส่วนใหญ่ในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้า และสมาชิกทีมที่แตกต่างกัน การติดตามการสนทนาแต่ละครั้งเป็นเรื่องยุ่งยาก นี่คือจุดที่ Fireflies AI ช่วยฉันได้—การจดบันทึกการประชุมและถอดความออกมา
มันเหมือนมีผู้จดบันทึกเฉพาะทางในทุกการสนทนา FirefliesAI ช่วยให้การบันทึกการสนทนาโครงการที่สำคัญทั้งหมดเป็นเรื่องง่ายขึ้น เพื่อให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของโครงการได้ อีกหนึ่งคุณสมบัติที่โดดเด่นคือ การจดจำเสียงด้วย AI ซึ่งสามารถจับรายละเอียดได้อย่างแม่นยำ แม้จะมีผู้พูดหลายคนหรือมีเสียงรบกวนในพื้นหลัง
คุณสมบัติเด่นของ FirefliesAI
- ปรับแต่งการตั้งค่าการถอดความให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
- รับรายการที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติสำหรับทุกการประชุม
- ค้นหาความคิดเห็นหรือการอภิปรายเฉพาะจากการประชุมที่ผ่านมาได้อย่างง่ายดายด้วยบันทึกการประชุมที่สามารถค้นหาได้ของ Fireflies ช่วยประหยัดเวลา
ข้อจำกัดของ FirefliesAI
- ในขณะที่เครื่องมือนี้ทำงานได้ดีสำหรับการประชุมมาตรฐาน การปรับแต่งรูปแบบของบันทึกการประชุมอาจรู้สึกค่อนข้างจำกัด
- ไม่มีฟีเจอร์การจัดการโครงการที่ครอบคลุม
ราคาของ FirefliesAI
- ฟรี
- ข้อดี: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 29 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: $39/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิว FirefliesAI
- G2: 4. 79/5 (490+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง FirefliesAI อย่างไรบ้าง?
Fireflies.ai ได้เปลี่ยนวิธีการจัดการประชุมของฉันไปอย่างสิ้นเชิง ฟีเจอร์สรุปเนื้อหาที่ส่งถึงกล่องจดหมายของฉันภายในไม่กี่นาทีหลังจบการประชุมนั้นถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ ฉันสามารถค้นหาประเด็นสำคัญในการสนทนาได้อย่างรวดเร็วด้วยบันทึกที่มีเวลาประทับ ฉันยังสามารถนำบันทึกจาก Fireflies.ai ไปเพิ่มใน CRM ของฉันได้อีกด้วย
Fireflies.ai ได้เปลี่ยนวิธีการจัดการประชุมของฉันไปอย่างสิ้นเชิง ฟีเจอร์สรุปการประชุมที่ส่งถึงกล่องจดหมายของฉันภายในไม่กี่นาทีหลังจบการประชุมนั้นถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ ฉันสามารถค้นหาประเด็นสำคัญในการสนทนาได้อย่างรวดเร็วด้วยบันทึกที่มีเวลาประทับ ฉันยังสามารถนำบันทึกจาก Fireflies.ai ไปเพิ่มใน CRM ของฉันได้อีกด้วย
4. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับการแสดงภาพความคืบหน้าของโครงการ)
ผ่านทาง Notion
หากคุณเป็นคนที่ชอบมองเห็นภาพไอเดียและรายละเอียดของโครงการ คุณจะชอบ Notion มันจัดเรียงโครงการทั้งหมดในมุมมองไทม์ไลน์เพื่อให้คุณเห็นได้ว่าโครงการต่างๆ เชื่อมโยงกันอย่างไร ติดตามการพึ่งพา และปรับให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของฉัน
นอกจากนี้ Notion AI ยังช่วย สร้างเอกสารโครงการ ร่างแผนโครงการ และ กำหนดงานในโครงการ เพื่อทำให้การจัดการโครงการง่ายยิ่งขึ้น ฟีเจอร์ AI Autofill ของ Notion จะรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่ทำงานโดยอัตโนมัติ เช่น รายการที่ต้องดำเนินการและอุปสรรคของโครงการ และให้การอัปเดตโครงการแบบเรียลไทม์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- สร้างฐานข้อมูลเพื่อจัดระเบียบและจัดการข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่รายการงานไปจนถึงไทม์ไลน์ของโครงการ
- ใช้เทมเพลตเพื่อสร้างหน้าเว็บและฐานข้อมูลใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน
- สรุปข้อมูล สร้างไอเดีย และทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติด้วย Notion AI
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือยอดนิยมอื่น ๆ เช่น Slack, Google Calendar, Microsoft Teams และอื่น ๆ อีกมากมาย
ข้อจำกัดของ Notion
- การเรียนรู้ Notion อาจมีความชันสูง โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้แพลตฟอร์มนี้
- ด้วยตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย จึงง่ายที่จะทำให้ขั้นตอนการทำงานซับซ้อนเกินไป
ราคาของ Notion
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 15 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (5000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2200+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion อย่างไรบ้าง?
แพลตฟอร์มนี้มีความโต้ตอบสูงมาก และช่วยให้คุณสามารถออกแบบกระบวนการทำงานที่เป็นระเบียบและปรับแต่งให้เหมาะกับตัวเองได้มากขึ้น ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่มีอยู่มากมาย ด้วยความช่วยเหลือของ AI คุณสามารถสร้างสรรค์ไอเดียที่ดีขึ้นสำหรับการดำเนินโครงการได้ ฉันยังชอบที่สามารถแบ่งปันข้อมูลได้ทุกประเภทกับทีมของฉัน และสามารถทำงานร่วมกันได้สะดวกขึ้น
แพลตฟอร์มนี้มีความโต้ตอบสูงมาก และช่วยให้คุณสามารถออกแบบกระบวนการทำงานที่เป็นระบบและเป็นส่วนตัวมากขึ้นด้วยเครื่องมือหลากหลายที่มีอยู่ ด้วยพลังของปัญญาประดิษฐ์ (AI) คุณสามารถสร้างไอเดียที่ดีขึ้นสำหรับการดำเนินโครงการต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้ ฉันยังชอบที่สามารถแบ่งปันข้อมูลทุกประเภทกับทีมของฉันและสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น
5. Taskade (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานร่วมกัน)
ผ่านทาง Taskade
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือจัดการโครงการที่หลากหลายซึ่งให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และความเรียบง่าย ฉันขอแนะนำ Taskade อย่างยิ่ง
ฉันใช้มันเมื่อฉันต้องการเครื่องมือที่เบาแต่ทรงพลังสำหรับการประสานงานทีมอย่างรวดเร็วโดยไม่มีความซับซ้อนของแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ ฉันชอบการสร้าง ตัวแทน AI ที่ปรับแต่งตามกรณีการใช้งานเฉพาะ เช่น การสร้างโครงร่างโครงการ
Taskade โดดเด่นใน การแก้ไขแบบเรียลไทม์ ซึ่งสมาชิกในทีมหลายคนสามารถทำงานร่วมกันในภารกิจ โครงร่าง และบันทึกได้พร้อมกัน
คุณสมบัติเด่นของ Taskade
- จัดระเบียบงานของคุณโดยใช้กระดานคัมบังหรือรายการ ขึ้นอยู่กับกระบวนการทำงานที่คุณชอบ
- สร้างภาพแสดงผลของโครงการของคุณโดยใช้แผนผังความคิด
- ร่วมมือกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ แม้ในขณะที่กำลังแก้ไขงานเดียวกัน
- คุยกับทีมของคุณได้โดยตรงผ่านวิดีโอแชทที่ผสานรวมไว้ใน Taskade
ข้อจำกัดของ Taskade
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
- ในขณะที่ Taskade เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมขนาดเล็กและโครงการที่เรียบง่าย แต่อาจขาดคุณสมบัติขั้นสูงที่ทีมขนาดใหญ่หรือโครงการที่ซับซ้อนต้องการ
ราคาของ Taskade
- ฟรี
- Taskade Pro: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- Taskade สำหรับทีม: $40/เดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของ Taskade
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Taskade อย่างไรบ้าง?
Taskade เป็นซอฟต์แวร์ที่ยอดเยี่ยมในการจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของฉันและทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมของฉัน แพลตฟอร์มการสื่อสารช่วยให้ฉันสามารถแชทและวิดีโอคอลอย่างรวดเร็วกับสมาชิกในรายชื่อผู้ติดต่อของฉัน โครงสร้างโครงการที่คล้ายกับแผนผังความคิดช่วยให้เรามีความเข้าใจที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับสินทรัพย์และปริมาณงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
Taskade เป็นซอฟต์แวร์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของฉันและทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ แพลตฟอร์มการสื่อสารช่วยให้ฉันสามารถแชทและวิดีโอคอลอย่างรวดเร็วกับสมาชิกในรายชื่อผู้ติดต่อของฉัน โครงสร้างโครงการที่คล้ายแผนผังความคิดช่วยให้เรามีมุมมองที่กว้างขึ้นสำหรับทรัพย์สินและภาระงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
6. ChatGPT (เหมาะที่สุดสำหรับการแยกย่อยโครงการที่ซับซ้อน)
ผ่านทาง ChatGPT
ในขณะที่ ChatGPT เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างเนื้อหา ฉันก็ได้ทดลองใช้มันสำหรับการจัดการโครงการด้วยเช่นกัน หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือฟรีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการในขนาดเล็ก เช่น การกำหนดขอบเขตของโครงการ การสร้างข้อกำหนดของโครงการ หรือการสร้างไทม์ไลน์ของโครงการ ChatGPT สามารถเป็นผู้ช่วย AI ที่ยอดเยี่ยมได้
ฉันให้คำแนะนำแก่ ChatGPT เพื่อแยกแยะโครงการให้กลายเป็นงานที่ง่ายขึ้น และสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ นอกจากนี้ยัง ช่วยจัดลำดับความสำคัญของงานตามเป้าหมายของโครงการ และกำหนดเวลาเสร็จสิ้น สร้างงบประมาณโครงการ และร่างข้อเสนอและรายงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT
- กำหนดขอบเขตของโครงการโดยการสร้างแนวคิดสำหรับผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้น, ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, และร่างวัตถุประสงค์ของโครงการ
- ช่วยในการสร้างโครงสร้างการแบ่งงานที่ชัดเจน (WBS)
- สร้างรายงานโครงการหรือสรุปเพื่อแบ่งปันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- คาดการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายในแผนโครงการและเสนอแนวทางแก้ไขที่สร้างสรรค์เพื่อลดความเสี่ยงเหล่านั้น
ข้อจำกัดของ ChatGPT
- ไม่ให้การอัปเดตแบบเรียลไทม์หรือข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ
- คุณจะต้องเพิ่มรายละเอียดโครงการด้วยตนเอง ซึ่งอาจใช้เวลามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการขนาดใหญ่
ราคาของ ChatGPT
- ฟรี
- ChatGPT Plus: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว ChatGPT
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (60+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง ChatGPT อย่างไรบ้าง?
ChatGPT นั้นดีมาก มันใช้งานง่ายมาก และเมื่อติดตั้ง GPT+ และปลั๊กอินแล้ว มันเปลี่ยนเกมไปอย่างสิ้นเชิง ฉันสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและเขียนสิ่งต่าง ๆ ได้เร็วเช่นกัน มันเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ฉันชื่นชอบอย่างแน่นอน
ChatGPT นั้นดีมาก มันใช้งานง่ายมาก และเมื่อติดตั้ง GPT+ และปลั๊กอินแล้ว มันเปลี่ยนเกมไปจริงๆ ฉันสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและเขียนสิ่งต่างๆ ได้เร็วเช่นกัน มันเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ฉันชื่นชอบมากที่สุดอย่างแน่นอน
7. Microsoft Project พร้อม Copilot (เหมาะที่สุดสำหรับการคาดการณ์โครงการด้วย AI)
ผ่านทาง โคปิลอต
หากคุณกำลังมองหาโซลูชัน AI สำหรับการคาดการณ์งบประมาณโครงการ, กำหนดการ, และความเสี่ยงภายในระบบนิเวศของ Microsoft ลองใช้ Microsoft Project พร้อม Copilot ผู้ช่วย AI ของมันจะนำข้อมูลประวัติศาสตร์และข้อมูลสดมาใช้เพื่อสร้างแผนโครงการที่ชาญฉลาด, เปิดเผยปัญหาที่อาจเกิดขึ้น, และรักษาเส้นเวลาให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
ส่วนที่ดีที่สุดของ Microsoft Project กับ Copilot คือความสามารถในการระบุความเสี่ยงและแนะนำการดำเนินการล่วงหน้า เช่น การมอบหมายทรัพยากรใหม่หรือการปรับความสัมพันธ์ของงาน ก่อนที่ปัญหาจะลุกลาม นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับ Microsoft 365 ได้อย่างราบรื่น ทำให้การดึงข้อมูลจาก Teams, Excel และ Outlook เพื่อการคาดการณ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้นเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Copilot
- สร้างแผนโครงการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล พร้อมการกำหนดตารางเวลาและคำแนะนำทรัพยากรโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
- รับข้อมูลเชิงลึกที่ชาญฉลาดเกี่ยวกับความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้น พร้อมคำแนะนำเพื่อช่วยให้โครงการกลับมาดำเนินตามแผนได้
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ผ่าน Teams และเครื่องมืออื่น ๆ ใน Microsoft 365
- สร้างภาพแผนงานโครงการและการใช้ทรัพยากรด้วยแผนภูมิแกนต์และแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
ข้อจำกัดของ Copilot
- ต้องใช้ระบบนิเวศของ Microsoft 365 เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากความสามารถด้าน AI
- อาจรู้สึกซับซ้อนเกินไปสำหรับทีมเล็กหรือโครงการที่เรียบง่าย
ราคาของ Copilot
- ราคาที่กำหนดเอง (ผ่านแผนงาน Microsoft Project ระดับ 1–5 และส่วนเสริม Copilot)
คะแนนและรีวิวของ Copilot
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 6/5 (11+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Forecast อย่างไรบ้าง?
มันเหมือนมีผู้ช่วยที่เก่งมากที่สามารถจัดการกับงานหลากหลายประเภทได้
มันเหมือนมีผู้ช่วยที่เก่งมากที่สามารถจัดการงานได้หลากหลาย
8. Motion (เหมาะที่สุดสำหรับการบล็อกเวลาด้วยระบบ AI)
ผ่านทาง การเคลื่อนไหว
Motion เป็นซอฟต์แวร์วางแผนโครงการที่ยอดเยี่ยมอีกตัวหนึ่ง ผู้ช่วย AI ของมันจะ เพิ่มงานในโครงการไปยังปฏิทินของสมาชิกทีมของฉันโดยอัตโนมัติ และกำหนดเส้นตายให้ด้วย สิ่งนี้ช่วยให้ทีมของฉันจัดลำดับความสำคัญของงานและเพิ่มความรับผิดชอบ
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Motion คือมันช่วยให้ฉันแนบเอกสาร, สเปรดชีต, และรูปภาพสำหรับแต่ละงานได้ ทำให้ฉันสามารถจัดการรายละเอียดของโครงการทั้งหมดในที่เดียว นอกจากนี้ยัง เปลี่ยนโครงการที่เกิดขึ้นซ้ำให้เป็นเทมเพลต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
คุณสมบัติเด่นของ Motion
- จัดหมวดหมู่ภารกิจและโครงการโดยเพิ่มป้ายกำกับเพื่อการค้นหาอย่างรวดเร็ว
- รับการแจ้งเตือนงานโครงการทางอีเมลหรือ Slack
- สร้างกำหนดการโครงการที่ปรับแต่งได้สำหรับทั้งทีมโดยอัตโนมัติ
- บล็อกเวลาสำหรับงานโครงการด้วยการจัดตารางอัตโนมัติ
การจำกัดการเคลื่อนไหว
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับความต้องการในการจัดการงานและเวลา
- การจัดเรียงหรือบันทึกโครงการภายในพื้นที่ทำงานเป็นเรื่องยาก
การกำหนดราคาแบบเคลื่อนไหว
- บุคคล: 34 ดอลลาร์/เดือน
- มาตรฐานธุรกิจ: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจมืออาชีพ: กำหนดราคาเอง
คะแนนและรีวิวการเคลื่อนไหว
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Motion อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบที่มัน (Motion) จัดลำดับความสำคัญของรายการที่ต้องทำของฉันให้โดยอัตโนมัติ สามารถจัดเรียงงานและกิจกรรมใหม่ได้อย่างง่ายดายเมื่อมีเหตุฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นที่ทำงาน การซิงค์ปฏิทินช่วยให้ฉันรับรู้ถึงสิ่งที่ต้องทำและสิ่งที่ควรให้ความสำคัญเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผน
ฉันชอบที่มัน (Motion) จัดลำดับความสำคัญของรายการที่ต้องทำของฉันโดยอัตโนมัติ สามารถจัดเรียงงานและกิจกรรมใหม่ได้อย่างง่ายดายเมื่อมีเหตุฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นที่ทำงาน การซิงค์ปฏิทินช่วยให้ฉันรับรู้ถึงสิ่งที่ต้องทำและสิ่งที่ควรให้ความสำคัญเพื่อให้งานเป็นไปตามแผน
9. Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งขั้นตอนการทำงานของโครงการ)
ผ่านทาง Monday.com
Monday.com เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบภาพที่ช่วยให้ฉันจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการทั้งหมดของฉันได้ มันให้ภาพรวมของโครงการธุรกิจที่กำลังดำเนินการทั้งหมดเพื่อให้ทีมของฉันสามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีข้อมูลเพื่อขยายการดำเนินงานของเรา
วันจันทร์ยังช่วย สร้างงานโดยอัตโนมัติและให้สรุปงานอย่างรวดเร็ว ด้วย อินเทอร์เฟซที่มีรหัสสีและประเภทคอลัมน์ที่ปรับแต่งได้ (สถานะ, ไทม์ไลน์, ความสำคัญ) ช่วยให้ทีมของฉันติดตามความคืบหน้าของงานแต่ละงานได้แบบเรียลไทม์
Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- สร้างพื้นที่ทำงานที่กำหนดเองด้วยบอร์ด, คอลัมน์, และมุมมองที่สามารถลากและวางได้ซึ่งปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ
- มอบหมายงาน, เพิ่มความคิดเห็น, แชร์ไฟล์, และกำหนดวันครบกำหนดทั้งหมดภายในแพลตฟอร์มเดียว
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ และผสานการทำงานกับเครื่องมือที่คุณชื่นชอบได้อย่างราบรื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
- ทำการคำนวณและสร้างการแสดงข้อมูลโดยตรงบนบอร์ดของคุณ
ข้อจำกัดของ Monday.com
- แม้ว่า Monday.com จะมีฟีเจอร์มากมาย แต่ก็อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้วิธีการใช้งานและการนำฟังก์ชันต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
- ในขณะที่ Monday.com มีแผนฟรีให้บริการ แต่ฟีเจอร์ AI ของมันมีให้ใช้เฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
Monday.com ราคา
- ฟรี
- พื้นฐาน: 9 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 12,000+)
- Capterra: 4. 6/5 (5000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Monday.com อย่างไรบ้าง?
เป็นแพลตฟอร์มที่ปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว – สิ่งที่ผู้ใช้ใหม่ต้องทำจริงๆ คือให้ความสนใจกับการแจ้งเตือน – ซึ่งช่วยให้การนำไปใช้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีการต่อต้านน้อยที่สุดจากผู้ใช้ใหม่ แดชบอร์ดที่ติดตั้งมาในตัวมีประโยชน์อย่างมากและให้ข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้
เป็นแพลตฟอร์มที่ปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว – สิ่งที่ผู้ใช้ใหม่ต้องทำจริงๆ คือให้ความสนใจกับแจ้งเตือน – ซึ่งช่วยให้การนำไปใช้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีการต่อต้านน้อยที่สุดจากผู้ใช้ใหม่ แผงควบคุมที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้านั้นมีประโยชน์อย่างมากและให้ข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้
10. OneCal (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเวลาโครงการ)
ผ่านทาง OneCal
แม้ว่า OneCal จะไม่ใช่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอย่างเต็มรูปแบบ แต่ก็ช่วยในการจัดการเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ OneCal เป็น เครื่องมือปฏิทินอัจฉริยะ ที่ฉันใช้เพื่อทำงานอัตโนมัติ เช่น การตั้งเวลาประชุม การกำหนดการเตือนความจำงานโครงการ และการบล็อกเวลาสำหรับงานสำคัญ
มันช่วยซิงค์และดูปฏิทินทั้งหมดเพื่อให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับทีม ลูกค้า และผู้ขายได้อย่างง่ายดาย และติดตามกำหนดเวลาของโครงการ
คุณสมบัติเด่นของ OneCal
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Google Calendar, Outlook และ iCloud Calendar
- แชร์ลิงก์การจอง OneCal เพื่อให้ผู้อื่นสามารถนัดหมายกับคุณได้อย่างง่ายดายและหลีกเลี่ยงการชนกันของตารางเวลา
- จัดสรรช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- ซิงโครไนซ์เหตุการณ์ระหว่างปฏิทินหลายรายการ เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงในปฏิทินหนึ่งสะท้อนไปยังปฏิทินอื่นทั้งหมดแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ OneCal
- เวอร์ชันฟรีมีฟีเจอร์จำกัด
- อาจมีความล่าช้าเล็กน้อยในการซิงค์ระหว่างแพลตฟอร์ม ซึ่งอาจไม่สะดวกเมื่อคุณต้องการทำการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้าย
ราคาของ OneCal
- เริ่มต้น: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- จำเป็น: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: 30 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว OneCal
- G2: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง OneCal อย่างไรบ้าง?
เมื่อมีการซิงค์ข้ามปฏิทินทั้งเจ็ดปฏิทิน หากพนักงาน/ลูกค้า/ผู้ใช้บริการที่อยู่ในโดเมนใดโดเมนหนึ่งดูตารางเวลาว่างของฉัน ตารางเวลานั้นจะอัปเดตอยู่เสมอ นอกจากนี้ OneCal ยังมีแดชบอร์ดรวมที่ฉันสามารถดูตารางเวลาว่างของฉันได้อย่างชัดเจน มีประสิทธิภาพ และในที่เดียว
เมื่อมีการซิงค์ข้ามปฏิทินทั้งเจ็ดปฏิทิน หากพนักงาน/ลูกค้า/ผู้ใช้บริการที่อยู่ในโดเมนใดโดเมนหนึ่งดูตารางเวลาว่างของฉัน ตารางเวลานั้นจะได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ นอกจากนี้ OneCal ยังมีแดชบอร์ดแบบรวมศูนย์ที่ฉันสามารถดูตารางเวลาว่างของฉันได้อย่างชัดเจน มีประสิทธิภาพ และในที่เดียว
ลองใช้ ClickUp: เครื่องมือจัดการโครงการด้วย AI ที่ดีที่สุด
การใช้เครื่องมือจัดการโครงการด้วย AI อาจรู้สึกท่วมท้นในตอนแรกเนื่องจากคุณสมบัติการอัตโนมัติและการปรับแต่ง อย่างไรก็ตาม การค้นหาซอฟต์แวร์จัดการโครงการด้วย AI ที่เหมาะสมสามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เมื่อพูดถึงเครื่องมือการจัดการโครงการ AI ที่เหมาะสม คุณต้องลองใช้ ClickUp
ผู้ช่วย AI ที่ทรงพลังของมัน, ClickUp Brain, สามารถทำให้ทุกงานของคุณเป็นระบบตามลำดับความสำคัญ, ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ, และทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ
หากคุณพร้อมที่จะยกระดับการจัดการโครงการของคุณไปอีกขั้นลงทะเบียนฟรีที่ ClickUp วันนี้