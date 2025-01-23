15 ผู้จัดการงาน AI ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

พร้อมหรือยังที่จะปลดล็อกศักยภาพเต็มรูปแบบของการจัดการงานด้วย AI?
ผู้จัดการงาน AI กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของเราโดยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและโครงการให้เสร็จสมบูรณ์ถึง 53%! ไม่แปลกใจเลยที่ตลาดผู้จัดการงาน AI คาดว่าจะเติบโตถึง 10 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2032
ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจผู้จัดการงาน AI ชั้นนำที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดการงานและดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพเหนือชั้น
⏰ สรุป 60 วินาที
ผู้จัดการงาน AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยอัตโนมัติในงานต่างๆ จัดลำดับความสำคัญ และให้ข้อมูลเชิงลึกที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
- ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานและการทำงานร่วมกันด้วย AI)
- Taskade (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติด้วย AI ในการจัดการโครงการและงาน)
- การเคลื่อนไหว (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางงานอัตโนมัติและการจัดลำดับความสำคัญ)
- Todoist (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานส่วนตัวและเตือนความจำด้วย AI อย่างง่าย)
- TimeHero (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนงานด้วยเครื่องมือ AI ที่เน้นกำหนดเวลา)
- โนชั่น (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการจัดการความรู้)
- Reclaim AI (เหมาะที่สุดสำหรับการบล็อกเวลาอัจฉริยะและการปรับสมดุลชีวิตการทำงาน)
- อาสนะ (เหมาะที่สุดสำหรับทีมขนาดใหญ่ที่ต้องการการติดตามโครงการด้วย AI ในระดับองค์กร)
- Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานพร้อมระบบการทำงานที่กำหนดเองได้และการติดตามแบบเรียลไทม์)
- ตามเข็มนาฬิกา (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางประชุมอย่างชาญฉลาดและการเพิ่มประสิทธิภาพปฏิทิน)
- วันจันทร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งโครงการด้วยระบบ AI และการทำงานร่วมกันเป็นทีม)
- Scheduler AI (เหมาะที่สุดสำหรับการตั้งเตือนกำหนดส่งงานและจัดระเบียบตารางเวลาของคุณ)
- Otter. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการสกัดงานและการจัดการการประชุมจากบันทึกการสนทนา)
- Trevor AI (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานปฏิทินแบบเรียลไทม์กับรายการงาน)
- Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานด้วยภาพโดยใช้บอร์ดแบบลากและวางที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
คุณควรค้นหาอะไรในผู้จัดการงาน AI?
หน้าที่หลักของเครื่องมือจัดการงานคือการช่วยคุณจัดการงานที่ซับซ้อน. แต่ด้วยการนำมาใช้ของปัญญาประดิษฐ์ เครื่องมือเช่นนี้สามารถทำได้มากกว่านั้นมาก.
ดังนั้น นี่คือคุณสมบัติหลักที่คุณควรค้นหาในตัวจัดการงาน AI:
- คุณสมบัติการอัตโนมัติของงาน: เลือกใช้เครื่องมือที่สามารถ ทำงานซ้ำ ๆ ได้โดยอัตโนมัติ เช่น การจัดตารางเวลา การแจ้งเตือน เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ตารางเวลาของคุณว่างขึ้น ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่สำคัญที่สุดได้เพียงอย่างเดียว 🧐
- คุณสมบัติการจัดลำดับความสำคัญของงาน: มองหาเครื่องมือ ที่สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานตามลำดับความเร่งด่วน ความสำคัญ กำหนดเวลา ฯลฯ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสร้าง รายการสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยงการละเลยงาน 😌
- เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้: เลือกเครื่องมือที่ปรับให้เข้ากับสไตล์การจัดการงานของคุณได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณชอบการมองเห็นงานผ่านกระดานคัมบัง ซอฟต์แวร์ควรรองรับคุณสมบัตินี้ 🫡
- การประมวลผลภาษาธรรมชาติ: เลือกเครื่องมือที่มีความสามารถด้าน NLP ซึ่งจะลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง ช่วยให้คุณสามารถสร้าง และมอบหมายงานผ่านคำสั่งเสียงได้🔉
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: มองหาเครื่องมือที่ช่วยให้คุณทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมคนอื่นๆ ได้ สิ่งนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกในการแบ่งปันและนำข้อเสนอแนะที่นำไปปฏิบัติได้จริงไปใช้ 🧑🏻🤝🧑🏻
- ความปลอดภัยของข้อมูล: เลือกใช้แอปจัดการงานที่ใช้ AI ที่มีมาตรฐานและโปรโตคอลความปลอดภัยของข้อมูลที่แข็งแกร่ง สิ่งนี้จะช่วยหลีกเลี่ยงภัยคุกคามทางไซเบอร์ ทำให้ข้อมูลสำคัญของคุณปลอดภัยและได้รับการปกป้อง 🔒
- การผสานรวมกับบุคคลที่สาม: เลือกเครื่องมือที่สามารถผสานรวมกับเครื่องมือและซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอื่น ๆ ในกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างราบรื่น สิ่งนี้จะทำให้การจัดการงานเป็นเรื่องง่ายขึ้น 🤝🏻
15 ผู้จัดการงาน AI ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
นี่คือ 15 แอปจัดการงานยอดนิยมที่ใช้พลังของ AI เพื่อช่วยคุณจัดการและมอบหมายงานเพื่อกำหนดรูปแบบการทำงานของคุณใหม่:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานและการทำงานร่วมกันด้วย AI)
ClickUpได้เสริมสร้างตำแหน่งของตนให้เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานที่ดีที่สุดสำหรับบุคคล, ผู้เชี่ยวชาญ, และทีม. มันไม่ใช่แค่ผู้จัดการงาน; มันคือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานที่แยกกระบวนการทำงานออกเป็นซิลโลที่สามารถสื่อสารได้ และช่วยให้ทีมอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องด้วยคุณสมบัติขั้นสูงที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ทรงพลัง.
ด้วยคุณสมบัติเช่น ClickUp Tasksและ ClickUp Brain แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ, ทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ, และส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นภายในอินเทอร์เฟซเดียวเมื่อต้องจัดการโครงการที่ซับซ้อน
ทุกวงจรการจัดการงานเริ่มต้นด้วยการวางแผน คุณจำเป็นต้องมองเห็นภาพรวมของทรัพยากรที่มีอยู่ กำหนดขอบเขตของโครงการ กำหนดเส้นเวลาของงานที่ต้องส่งมอบ ฯลฯClickUp Tasksช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น
มันให้คุณมีมุมมองที่รวมทุกอย่างของโครงการที่กำลังดำเนินอยู่และอนาคตของคุณไว้ในที่เดียว ทำให้คุณสามารถวางแผนได้ดีขึ้น ใช้เพื่อมอบหมายงานโดยอัตโนมัติ ตั้งลำดับความสำคัญ ตรวจสอบความคืบหน้า และอื่น ๆ ได้ เปลี่ยนมุมมองจากแบบรายการเป็นแบบบอร์ด และบางครั้งเป็นแบบปฏิทิน เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างสอดคล้องกับแผนของคุณ
ClickUp Tasks ยังช่วยให้คุณสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำและแผนผังความคิดเพื่อการติดตามงานขั้นสูงและการทำงานร่วมกันในทีม
ใช้คุณสมบัติ AI ขั้นสูงของClickUp Brainเพื่อกำหนดเวลาอัตโนมัติสำหรับงาน สรุปรายละเอียด ปรับการพึ่งพา และรับการวิเคราะห์อย่างละเอียด!
นอกจากนี้ เนื่องจาก Brain ทำงานเหมือนกับเครือข่ายประสาทเทียมในตัว จึงเชื่อมต่อทีม ทรัพยากร โครงการ ฯลฯ ทั้งหมดของคุณเข้าด้วยกัน และลดโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด
ดังนั้น หากคุณต้องการเครื่องมือจัดการงาน AI ที่ครอบคลุมที่สุด ไม่ต้องมองหาที่อื่นอีกแล้ว—ClickUp คือคำตอบของคุณ!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- นำ ClickUp Dashboardsมาใช้เพื่อรวบรวมและแสดงข้อมูลเมตริกของโครงการในรูปแบบที่ชัดเจน ช่วยให้ทีมสามารถติดตามความคืบหน้า ปริมาณงาน และกำหนดเวลาได้ในที่เดียว
- เปลี่ยนไป ใช้มุมมองปฏิทิน ClickUpเพื่อกำหนดเส้นตายและตารางเวลาอย่างเป็นภาพ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนและการจัดสรรทรัพยากร
- สร้างและเชื่อมโยง ClickUp Docsเพื่อจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการและเชื่อมต่อโดยตรงกับงานต่างๆ เพื่อการอ้างอิงที่ง่ายดาย
- ใช้ประโยชน์จาก เป้าหมาย ClickUpเพื่อจัดแนวงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ช่วยให้สามารถจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อผลลัพธ์มากที่สุด
- เรียก ดูเทมเพลต ClickUpที่ออกแบบไว้ล่วงหน้ากว่า 1,000 แบบ เพื่อเร่งกระบวนการจัดการงาน
- ใช้การผสานการทำงานของ ClickUpเพื่อทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามกว่า 1,000 รายการและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่อาจต้องเผชิญกับช่วงการเรียนรู้
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้ Capterra คนนี้ชอบฟีเจอร์การจัดการงานของ ClickUp เพราะใช้งานง่ายและมีการจัดระเบียบที่ดี:
ClickUp ได้เปลี่ยนเกมไปอย่างสิ้นเชิงสำหรับการจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานให้ลูกค้าเสร็จสมบูรณ์ ฉันต้องการเครื่องมือเพื่อจัดระเบียบงานแทนที่จะเก็บทุกอย่างไว้ในหัว และ Excel ก็ไม่สามารถตอบโจทย์ได้ ClickUp ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นโซลูชันที่มีประสิทธิภาพและใช้งานง่ายสำหรับธุรกิจของฉัน
2. Taskade (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติด้วย AI ในการจัดการโครงการและงาน)
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือจัดการงานที่ครอบคลุมTaskadeเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม
แพลตฟอร์มนี้โฆษณาตัวเองว่าเป็นพื้นที่ทำงานแบบครบวงจร และถูกต้องแล้ว ไม่ว่าคุณต้องการจัดระเบียบงาน สร้างบันทึกอย่างละเอียด หรือระดมความคิด—Taskade ช่วยให้คุณทำทุกอย่างได้ด้วยการสนับสนุนจากพลังของ AI
นอกจากนี้ยังมอบทีม AI ของคุณเองให้คุณด้วย ซึ่งคุณสามารถคุยและร่วมมือกับพวกเขาเพื่อเร่งทุกภารกิจในกระบวนการทำงานของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Taskade
- มองเห็นงานได้อย่างยืดหยุ่นด้วยมุมมองต่าง ๆ เช่น รายการ บอร์ด ปฏิทิน แผนผังความคิด และแผนผังองค์กร
- ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตงานที่สร้างโดย AI และเครื่องมืออัตโนมัติอัจฉริยะ
- จัดการงานได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปมือถือ เดสก์ท็อป และเว็บที่ซิงค์ข้อมูลอย่างสมบูรณ์
ข้อจำกัดของ Taskade
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วในการทำความเข้าใจคุณสมบัติทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
- แผนฟรีมีคุณสมบัติจำกัดเมื่อเทียบกับโปรแกรมจัดการงานอื่น ๆ
ราคาของ Taskade
- ฟรีตลอดไป
- Taskade Pro: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- Taskade สำหรับทีม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของ Taskade
- G2: 4. 6/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
หนึ่งในข้อดีที่ใหญ่ที่สุดของ Taskade สำหรับผู้ใช้คือความง่ายในการใช้งาน:
โดยรวมแล้ว ฉันมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้ Taskade กับทีมและลูกค้าของฉัน มันใช้งานง่ายและนำทางได้ดี และ AI ของ Taskade ก็เป็นสิ่งที่เปลี่ยนเกมสำหรับฉัน
3. การเคลื่อนไหว (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางงานอัตโนมัติและการจัดลำดับความสำคัญ)
Motionเป็นหนึ่งในแอปจัดการงานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้เชี่ยวชาญ โดยรวมทุกอย่างไว้ในเครื่องมือเดียว
ด้วยคุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติที่ทรงพลัง คุณสามารถกำหนดเวลาและจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเชื่อมต่อปฏิทินของคุณเพื่อสร้างงานที่เกิดซ้ำ ช่วงเวลาที่กำหนดเอง และบันทึกข้อมูลรายละเอียดได้อีกด้วย อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของเครื่องมือนี้เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ดึงดูดผู้ใช้ใหม่จำนวนมาก
คุณสมบัติเด่นของระบบเคลื่อนไหว
- ใช้ AI เพื่อทำให้การจัดตารางเวลาเป็นอัตโนมัติโดยการจัดเรียงงานตามลำดับความสำคัญและวันที่ครบกำหนด
- จัดระเบียบงานได้อย่างง่ายดายด้วยฟีเจอร์บล็อกเวลาเพื่อวางแผนทั้งวันของคุณ
- ติดตามความคืบหน้าอย่างชัดเจนด้วยการวิเคราะห์ประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์
การจำกัดการเคลื่อนไหว
- คุณสมบัติขั้นสูงของแอปสามารถเข้าถึงได้เฉพาะทางออนไลน์เท่านั้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานในพื้นที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ดี
- ผู้ใช้บางรายได้สังเกตเห็นการขาดตัวเลือกการปรับแต่งอย่างละเอียด
การกำหนดราคาแบบเคลื่อนไหว
- บุคคล: 34 ดอลลาร์/เดือน
- มาตรฐานธุรกิจ: 20 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจมืออาชีพ: กำหนดราคาเอง
คะแนนและรีวิวการเคลื่อนไหว
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
4. Todoist (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานส่วนตัวและเตือนความจำด้วย AI อย่างง่าย)
ถัดไปในรายการผู้จัดการงาน AI ที่ดีที่สุดคือTodoist ด้วยคุณสมบัติที่น่าสนใจมากมาย เครื่องมือจัดการงานนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการทั้งชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว
คุณสมบัติสองอย่างนี้คือ Quick Add และ Todoist Karma. คุณสมบัติ Quick Add ช่วยให้คุณสามารถบันทึกและจัดระเบียบงานผ่านคำสั่งภาษาธรรมชาติ. ในทางกลับกัน Todoist Karma เป็นโซลูชันแบบโต้ตอบและมีการให้รางวัลในรูปแบบเกม ที่กระตุ้นให้ผู้ใช้ทำภารกิจให้สำเร็จโดยให้คะแนนเป็นรางวัล.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist
- จัดระเบียบงานตามโครงการและงานย่อย ช่วยให้คุณจัดการปริมาณงานจำนวนมากได้อย่างง่ายดาย
- จัดลำดับความสำคัญของงานด้วยป้ายกำกับและตัวกรองที่มีรหัสสี เพื่อมุ่งเน้นไปที่การดำเนินการที่สำคัญที่สุด
- เริ่มต้นโครงการของคุณอย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตสำเร็จรูปกว่า 50 แบบสำหรับงานหลากหลายประเภท
ข้อจำกัดของ Todoist
- แผนฟรีมีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนโครงการและฟังก์ชันขั้นสูง เช่น การแจ้งเตือน
- ผู้ใช้ที่พึ่งพาการจัดการเวลาอย่างมากอาจจำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่อกับระบบของบุคคลที่สามเพื่อติดตามชั่วโมง
ราคาของ Todoist
- ผู้เริ่มต้น: ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: 5 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 8 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist
- G2: 4. 4/5 (800 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (2,500+ รีวิว)
สำหรับผู้ใช้รายนี้ ความเรียบง่ายของ Todoist คือส่วนที่ดีที่สุดของเครื่องมือ นี่คือสิ่งที่พวกเขาต้องการจะบอก:
เป็นซอฟต์แวร์สำหรับจัดการงานที่เรียบง่ายและรวดเร็วมาก การเพิ่มงานทำได้ไม่ยุ่งยากเลย เส้นทางการเรียนรู้ก็ง่ายกว่าซอฟต์แวร์จัดการงานอื่น ๆ อย่างมาก ผมใช้ทุกวัน สามารถใส่ข้อมูลหรือบันทึกงานต่าง ๆ ได้ และตั้งให้ระบบแจ้งเตือนหรือแสดงในรายการงานของผมในวันถัดไปหรือหลายวันถัดไปได้ตามต้องการ
➡️ อ่านเพิ่มเติม: วิธีจัดการงานส่วนตัวและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
5. TimeHero (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนงานด้วยเครื่องมือ AI ที่เน้นกำหนดเวลา)
Time H eroเป็นเครื่องมือจัดการงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ออกแบบมาเพื่อช่วยในการจัดตารางงานอัตโนมัติและช่วยจัดลำดับความสำคัญของงาน
ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ติดตั้งไว้ในตัวสามารถบันทึกและจัดตารางงานได้โดยอัตโนมัติตามกำหนดเวลาที่ใกล้เข้ามา ซึ่งช่วยได้มากเมื่อต้องจัดการกับโครงการที่ซับซ้อนหลายโครงการพร้อมกัน เครื่องมือนี้ยังแจ้งเตือนงานที่ล่าช้าและเสนอวิธีแก้ไขเพื่อให้งานกลับมาเป็นไปตามกำหนดได้
ไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลที่ต้องการจัดการวันของคุณหรือทีมที่ต้องการประสานงานผ่านกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน TimeHero สามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณและช่วยให้คุณอยู่ข้างหน้าอยู่เสมอ
คุณสมบัติเด่นของ TimeHero
- ปรับตารางงานใหม่แบบเรียลไทม์ด้วย AI เมื่อลำดับความสำคัญเปลี่ยนแปลง และมั่นใจว่าคุณยังคงดำเนินงานได้ตามแผน
- ติดตามความคืบหน้าด้วยรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาที่ใช้เทียบกับเวลาที่ประมาณการไว้
- กำหนดตารางงานประจำสัปดาห์ล่วงหน้าให้ห่างจากกำหนดเส้นตาย เพื่อให้ความยืดหยุ่นกับตัวเอง
ข้อจำกัดของ TimeHero
- การปรับแต่งคุณสมบัติการจัดตารางเวลาไม่มีความยืดหยุ่นมากนักสำหรับกระบวนการทำงานที่มีความเฉพาะเจาะจงสูง
- ไม่มีแพ็กเกจฟรีสำหรับผู้ใช้ใหม่
ราคา TimeHero
- พื้นฐาน: 5 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: 27 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ TimeHero
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
6. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งกระบวนการทำงานด้วย AI และการจัดการความรู้)
Notionเป็นชื่อที่คุ้นเคยในบรรดาเครื่องมือจัดการงาน AI และเหตุผลก็ชัดเจน ตั้งแต่ส่วนติดต่อผู้ใช้ไปจนถึงฟีเจอร์ต่าง ๆ เครื่องมือนี้ได้ทำคะแนนยอดเยี่ยมในเกือบทุกปัจจัยที่สร้างหรือทำลายเครื่องมือจัดการงาน ด้วยการผสานรวมมากกว่า 100 รายการ มันยังสามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างราบรื่น
นอกจากนี้ อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องขั้นสูงของ Notion และ Notion AI ที่ติดตั้งมาในตัว ทำให้การอัตโนมัติงานที่ทำซ้ำๆ เป็นเรื่องง่าย ได้รับความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้ตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการ และมองเห็นภาพงานต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- ใช้ Notion AI เพื่อสรุปบันทึก สร้างเนื้อหา และสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำตามคำสั่งภาษาธรรมชาติ
- ออกแบบบอร์ด ปฏิทิน รายการ หรือมุมมองแบบคัมบังตามสไตล์การจัดการงานของคุณ
- นำเสนอเครื่องมือแก้ไขเนื้อหาที่สมบูรณ์สำหรับการฝังมัลติมีเดีย รวมถึงรูปภาพและวิดีโอ
ข้อจำกัดของโนชั่น
- หลายคนอาจพบว่าฟีเจอร์การจัดการโครงการของมันมีข้อจำกัด
- แม้ว่าจะสามารถใช้งานแบบออฟไลน์ได้บางส่วน แต่จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรเพื่อการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ
ราคาของ Notion
- ฟรีตลอดไป
- เพิ่มเติม: $10/เดือนต่อที่นั่ง
- ธุรกิจ: 15 ดอลลาร์/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- Notion AI: $10/เดือน เป็นส่วนเสริมสำหรับแผนอื่น ๆ
การให้คะแนนและรีวิวโนชั่น
- G2: 4. 7/5 (5,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,400+ รีวิว)
ความสะดวกในการตั้งค่าและการใช้งานของ Notion เป็นสองจุดเด่นที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้:
Notion ติดตั้งได้ง่ายมาก และทีมของฉันพบว่าเนื้อหาและฟังก์ชันการใช้งานสามารถนำไปใช้ได้อย่างง่ายดาย ทุกคนในทีมสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานได้อย่างสะดวก Notion เป็นศูนย์กลางเดียวที่ทีมของฉันสามารถค้นหาทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราได้ครบถ้วน
🔎 คุณรู้หรือไม่? พื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้ของ Notion มักถูกเปรียบเทียบกับการสร้างด้วยตัวต่อ LEGO! 🤭
7. Reclaim AI (เหมาะที่สุดสำหรับการบล็อกเวลาอัจฉริยะและการปรับสมดุลชีวิตการทำงาน)
กำลังมองหาผู้จัดการงาน AI ที่ช่วยจัดสรรเวลาโดยอัตโนมัติอยู่หรือไม่? เราขอแนะนำ Reclaim AI
ซอฟต์แวร์ Dropbox นี้แสดงภาพงานประจำวันหรือรายสัปดาห์ของคุณด้วยมุมมองปฏิทินที่ชัดเจน เมื่อคุณมองผ่านรายการที่ต้องทำ ฟีเจอร์การจัดตารางเวลาอัจฉริยะจะสร้างช่วงเวลาสำหรับสัปดาห์ถัดไปโดยอัตโนมัติ ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีการทับซ้อนหรือความผิดพลาดในนาทีสุดท้าย
นอกจากนี้ เครื่องมือยังมีโหมดโฟกัสแยกต่างหากที่ช่วยลดการรบกวนและให้คุณสามารถมุ่งเน้นกับงานได้
กู้คืนคุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI
- ตั้งค่าช่วงเวลาพักระหว่างประชุมและงานโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการจองซ้อนและลดความเครียด
- ตั้งนิสัยที่ทำซ้ำและรวมเข้ากับตารางเวลาของคุณด้วย AI
- ผสานการทำงานกับ Google Tasks, Slack และ Asana เพื่อช่วยให้คุณ จัดการรายการสิ่งที่ต้องทำ
ทวงคืนข้อจำกัดของ AI
- ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือเฉพาะที่จำกัดการเข้าถึงขณะเดินทาง
- การพึ่งพา Google Calendar อย่างมากอาจไม่เหมาะกับผู้ใช้ที่ชอบบริการปฏิทินทางเลือกอื่น
คืนราคา AI
- Lite: ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $10/เดือน ต่อที่นั่ง
- ธุรกิจ: 15 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อที่นั่ง
- องค์กร: 18 ดอลลาร์/เดือนต่อที่นั่ง (เรียกเก็บเงินรายปี)
กู้คืนคะแนนและรีวิว AI ของคุณ
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
8. Asana (เหมาะที่สุดสำหรับทีมขนาดใหญ่ที่ต้องการการติดตามโครงการด้วย AI ในระดับองค์กร)
อาสนะไม่ต้องการการแนะนำ. ซอฟต์แวร์จัดการงานที่มีชื่อเสียงพร้อมคุณสมบัติขั้นสูงมากมาย. คุณสมบัติใหม่ที่ดีที่สุดคือการเพิ่มผู้ช่วยงาน AI ของอาสนะ, อาสนะ AI.
มันทำให้กิจกรรมประจำวันของคุณเป็นอัตโนมัติทั้งหมด—การสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ การจัดลำดับความสำคัญของงาน การจัดสรรทรัพยากร ฯลฯ—เพื่อให้คุณสามารถจัดการตารางเวลาของคุณได้ดีขึ้น ปรับแต่งกระบวนการทำงานสำหรับทีมของคุณด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองและกฎการทำงานอัตโนมัติที่ตรงกับความต้องการเฉพาะของโครงการ
เครื่องมือยังอัปเดตให้คุณเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีงานสำคัญใด ๆ ที่ถูกพลาด
คุณสมบัติเด่นของ Asana
- มอบหมายงานให้กับบุคคลและทีมต่างๆ เพื่อช่วยติดตามความรับผิดชอบและหน้าที่ของแต่ละคน
- ทำความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างงานเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าโดยการเชื่อมโยงงานและลำดับการเสร็จสิ้นของงานเหล่านั้น
- เข้าถึงเครื่องมือรายงานที่ละเอียด ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมและสถานะของโครงการ
ข้อจำกัดของอาสนะ
- คุณสมบัติที่ครอบคลุมต้องการเวลาในการปรับตัวและใช้งาน
- โดยหลักแล้ว ฟังก์ชันการทำงานออนไลน์มีข้อจำกัดในสภาพแวดล้อมที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจำกัด
ราคาของ Asana
- ส่วนตัว: ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $10. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- Enterprise+: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวอาสนะ
- G2: 4. 4/5 (10,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (13,100+ รีวิว)
แม้ว่า Asana จะมีข้อดีมากมายแต่ผู้ใช้ชื่นชอบเป็นพิเศษที่อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและสะดวกต่อการนำทาง
อินเทอร์เฟซของ Asana ใช้งานง่ายและเป็นธรรมชาติ ทำให้การนำทางในแพลตฟอร์มและการทำงานเฉพาะเจาะจงเป็นเรื่องง่ายขึ้น มีฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย: คุณสามารถสร้างและมอบหมายงาน ตรวจสอบความคืบหน้าของงาน ทำงานร่วมกันเป็นทีม และสื่อสารกับสมาชิกในทีม รวมถึงสิ่งอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งทำให้เป็นเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นและมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับโครงการหลากหลายประเภท
9. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานพร้อมระบบการทำงานที่กำหนดเองได้และการติดตามแบบเรียลไทม์)
แม้ว่า Wrike จะเป็นที่รู้จักกันดีในด้านโซลูชันการจัดการโครงการ แต่ฟีเจอร์การจัดการงานของ Wrikeก็มีความสะดวกเช่นกัน
หากการจัดลำดับความสำคัญของงานเป็นความท้าทายหลักของคุณ Wrike มี แดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายซึ่งสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำและงานสำคัญได้อย่างกระชับ คุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของมันช่วยในการทำงานอัตโนมัติของงานประจำ ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากร ทำให้เหมาะสำหรับทีมทุกขนาดที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ผู้จัดการงาน AI นี้ยังช่วยให้การทำงานร่วมกันง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือในแอปที่ให้คุณทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมของคุณในภารกิจปัจจุบันของคุณได้ นั่นไม่ใช่ทั้งหมด—Wrike ยังมีเครื่องมือตรวจสอบและเทมเพลตมากมายเพื่อเร่งกระบวนการให้ข้อเสนอแนะของคุณให้รวดเร็วขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- ใช้ฟีเจอร์ Work Intelligence ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Wrike เพื่อคาดการณ์ความเสี่ยงของโครงการและแนะนำการจัดลำดับความสำคัญของงาน
- สร้างคำอธิบายสินค้าและความคิดเห็นด้วยความสามารถของ GenAI
- ติดตามความคืบหน้าของงานได้อย่างชัดเจนด้วยกระดานคัมบังและมุมมองปริมาณงาน
ข้อจำกัดของ Wrike
- ระดับราคาแพงสำหรับทีมขนาดเล็ก
- อาจเกิดปัญหาการปฏิบัติงานเป็นครั้งคราวเมื่อจัดการโครงการขนาดใหญ่
ราคาของ Wrike
- ฟรีตลอดไป
- ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 24.80 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- พินนาเคิล: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว Wrike
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,700 รายการ)
10. หมุนตามเข็มนาฬิกา (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางประชุมอย่างชาญฉลาดและการเพิ่มประสิทธิภาพปฏิทิน)
การจัดตารางเวลาเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งของการจัดการงาน นี่คือจุดที่Clockwiseเข้ามาช่วย
ผู้ช่วย AI นี้ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตารางเวลาของคุณโดยการจัดการประชุมและงานต่าง ๆ อย่างชาญฉลาดเพื่อเพิ่มเวลาในการทำงานที่ต่อเนื่องและไม่ถูกรบกวนให้มากที่สุด ด้วยการวิเคราะห์รูปแบบการทำงานและความชอบของคุณ Clockwise จะปรับปฏิทินของคุณแบบไดนามิกเพื่อลดความขัดแย้งผ่านคำแนะนำการจัดตารางเวลาที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ
ส่วนที่ดีที่สุดของ Clockwise คือความง่ายในการใช้งาน ไม่ว่าคุณต้องการสร้างงานในปฏิทินหรือบล็อกเวลาสำหรับการประชุม คุณไม่จำเป็นต้องทำสิ่งเหล่านี้ด้วยตนเองเลย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดตามเข็มนาฬิกา
- ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานเพื่อปรับปรุงนิสัยการทำงานและเพิ่มผลผลิต
- จัดระเบียบการประชุมและงานโดยอัตโนมัติเพื่อสร้างช่วงเวลาที่เน้นการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- หาเวลาประชุมที่สะดวกสำหรับทุกฝ่ายกับสมาชิกในทีม โดยยังคงรักษาช่วงเวลาที่แต่ละคนต้องการสมาธิไว้
ข้อจำกัดแบบตามเข็มนาฬิกา
- เนื่องจากเป็นแอปจัดตารางเวลาเป็นหลัก ฟีเจอร์การจัดการงานจึงค่อนข้างจำกัด
- แอปพลิเคชันมือถือขาดฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลายทั้งหมดของเวอร์ชันเดสก์ท็อป
การกำหนดราคาตามเข็มนาฬิกา
- ฟรีตลอดไป
- ทีม: $6.75/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $11.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวแบบตามเข็มนาฬิกา
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
สำหรับผู้ใช้รายนี้ ความสามารถในการปรับแต่งและการผสานรวมของ Clockwise โดดเด่นที่สุด:
การหมุนตามเข็มนาฬิกาเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรู้อย่างชัดเจนว่าเวลาของคุณถูกใช้ไปกับอะไร ฉันชอบความสามารถในการกำหนดโค้ดการประชุมตามเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้ปฏิทินของคุณกลายเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ทันทีเมื่อมองเพียงครั้งเดียว ฉันยังให้ความสำคัญกับการผสานรวมกับ Slack อย่างมาก ซึ่งทำให้ Slack ปิดเสียงโดยอัตโนมัติระหว่างการประชุมและความสามารถในการเพิ่มบล็อกเช่นมื้อกลางวันโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมาก
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: คิดว่าการจัดตารางเวลาไม่ใช่ถนัดของคุณใช่ไหม? ลองใช้ 'กฎสองนาที' ดูสิ! เริ่มต้นวันของคุณด้วยการทำภารกิจที่ใช้เวลาไม่เกินสองนาทีให้เสร็จสิ้น วิธีนี้จะช่วยลดการสะสมของงานและทำให้ตารางเวลา (รวมถึงจิตใจของคุณ) ไม่รก!
11. วันจันทร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งโครงการด้วย AI และการทำงานร่วมกันของทีม)
หากเราต้องแนะนำซอฟต์แวร์การจัดการงานร่วมกันเพียงหนึ่งเดียวสำหรับทุกประเภทของทีม มันก็คือ Monday
เครื่องมือจัดการงานนี้ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อมอบประสบการณ์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ที่ดีที่สุดให้กับคุณ ซึ่งช่วยให้การจัดการงานหลายด้านง่ายขึ้น ตั้งแต่การดูความคืบหน้าไปจนถึงการให้ข้อเสนอแนะ
นอกจากนี้ วันจันทร์ยังสอดคล้องกับความต้องการของโครงการและกระบวนการทำงานที่แตกต่างกัน ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในกระบวนการมากยิ่งขึ้น
ไฮไลท์ประจำวันจันทร์
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือเช่น Zoom และ Slack เพื่อรวมศูนย์การสื่อสารและการแบ่งปันไฟล์
- มองเห็นความคืบหน้าของโครงการผ่านมุมมองไทม์ไลน์และกระดานคัมบัง
- อัตโนมัติการแจ้งเตือนเพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกทีมทุกคนได้รับการอัปเดตเกี่ยวกับสถานะของงาน
ข้อจำกัดในวันจันทร์
- แผนชำระเงินต้องมีผู้ใช้ขั้นต่ำสามคน และอาจมีราคาแพงสำหรับการใช้งานส่วนตัว
- ขาดคุณสมบัติการรายงานเชิงลึกสำหรับโครงการที่ซับซ้อน
ราคาวันจันทร์
- ฟรีตลอดไป (สำหรับผู้ใช้สองท่าน)
- พื้นฐาน: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: 14 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: 24 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
เรตติ้งและรีวิววันจันทร์
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 12,500+)
- Capterra: 4. 6/5 (5,200+ รีวิว)
12. ระบบจัดตารางเวลาด้วยปัญญาประดิษฐ์ (เหมาะที่สุดสำหรับการตั้งเตือนกำหนดส่งงานและจัดระเบียบตารางเวลาของคุณ)
แม้ว่า Scheduler AIจะเป็นเครื่องมือสำหรับการประชุมเป็นหลัก แต่ก็ยังมีฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการงานและโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
ใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อสร้างภาพตารางเวลาของคุณและเพิ่มงานได้ตามความสะดวก ออกแบบมาเพื่อมีส่วนร่วมกับลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าอย่างเชิงรุก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดตารางเวลาด้วยการผสานการทำงานโดยตรงกับแอปพลิเคชันส่งข้อความยอดนิยม ลดความจำเป็นในการส่งอีเมลไปมา
หากงานใดใกล้ถึงกำหนดส่ง ระบบ AI อัจฉริยะของผู้จัดตารางจะแจ้งเตือนคุณล่วงหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดงานนั้น นอกจากนี้ อินเทอร์เฟซโดยรวมและความง่ายในการใช้งานของซอฟต์แวร์ยังเป็นข้อดีเพิ่มเติมอีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI ผู้จัดตาราง
- ตั้งค่า AI ให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนอิสระที่เริ่มการสนทนา กำหนดเวลาและติดตามการประชุม และจัดการการจองใหม่
- ผสานการทำงานกับระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) อย่างไร้รอยต่อเพื่อการจัดลำดับความสำคัญของงานที่ดีขึ้น
- ปรับแต่งอัตลักษณ์และรูปแบบการสื่อสารของผู้ช่วยจัดตารางเวลาให้สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ
ข้อจำกัดของ AI ผู้จัดตาราง
- แผนราคาค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับแอปจัดการงาน AI ทั่วไป
- จำนวนการเชื่อมต่อกับระบบของบุคคลที่สามมีจำกัด
ราคาของระบบจัดตารางงานด้วยปัญญาประดิษฐ์
- ผู้ช่วยประชุมร่วม: 50 ดอลลาร์/เดือน
- ผู้ช่วยประชุมอัตโนมัติ: 500 ดอลลาร์/เดือน
- มืออาชีพ: 1,000 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิว AI ผู้จัดตาราง
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
➡️ อ่านเพิ่มเติม: วิธีติดตามงานที่ทำงาน
13. Otter.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการสกัดงานและการจัดการประชุมจากบันทึกการสนทนา)
Otter.aiเป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการถอดเสียงแบบเรียลไทม์ ซึ่งสามารถเปลี่ยนเนื้อหาที่พูดจากการประชุมและการสนทนาให้เป็นข้อความที่ถูกต้องแม่นยำ
อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากการถอดความแล้ว Otter.ai ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยการระบุและจัดการรายการที่ต้องดำเนินการ ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับทีมที่ต้องการทำให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้นและรับประกันความรับผิดชอบในกระบวนการวางแผน
Otter ให้รายละเอียดงานที่เกี่ยวข้องทุกครั้งเมื่อจำเป็นต้องมีแผนปฏิบัติการของทีม เนื่องจากเครื่องมือนี้ยังสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือจัดการโครงการและเครื่องมือการทำงานร่วมกันส่วนใหญ่ได้ การนำมันมาใช้ในกระบวนการทำงานจึงค่อนข้างง่าย
คุณสมบัติเด่นของ Otter.ai
- ระบุและรวบรวมงานที่พูดคุยกันในระหว่างการประชุมโดยอัตโนมัติด้วยฟีเจอร์ 'รายการที่ต้องดำเนินการของฉัน'
- เน้นจุดสำคัญ เพิ่มความคิดเห็น และมอบหมายงานภายในบทถอดความ ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันได้ทันที
- จัดเรียงการถอดความตามโครงการหรือการประชุม ทำให้ค้นหาบันทึกสำคัญได้ง่าย
ข้อจำกัดของ Otter.ai
- แอปพลิเคชันของ Otter.ai ในฐานะเครื่องมือจัดการงานยังไม่ครอบคลุมมากนัก
- ความถูกต้องของการถอดความและความเข้าใจในภารกิจอาจแตกต่างกัน
Otter.ai ราคา
- พื้นฐาน: ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $16.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 30 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Otter.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 280 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
ความแม่นยำและฟีเจอร์ถอดความแบบเรียลไทม์ของ Otter ได้ช่วยเหลือผู้ใช้หลายคน—เช่นคนนี้:
การใช้ Otter ได้เปลี่ยนเกมสำหรับประสิทธิภาพการทำงานของฉัน ความสามารถในการถอดเสียงการประชุมและบันทึกได้อย่างแม่นยำช่วยประหยัดเวลาให้ฉันนับไม่ถ้วน
14. Trevor AI (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานปฏิทินแบบเรียลไทม์กับรายการงาน)
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่ช่วยคุณวางแผนงานประจำวันของคุณTrevor AIอาจเป็นคำตอบ
ซอฟต์แวร์แบบโต้ตอบของมันใช้ AI ในการจัดระเบียบ, กำหนดเวลา, และจัดการรายการงาน ใช้เพื่อวางแผนตารางเวลาของคุณ, สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ, หรือกำหนดระยะเวลาของงานให้กับทุกกิจกรรมในรายการของคุณ นอกจากนี้, โดยการผสานงานกับปฏิทินของคุณ, Trevor AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดระเบียบและเพิ่มความมีสมาธิ, ทำให้เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ส่วนที่ดีที่สุด? อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ง่ายต่อการนำทางของ Trevor และการผสานรวมกับระบบของบุคคลที่สามที่แข็งแกร่ง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trevor AI
- เปิดใช้งานการจัดตารางเวลาที่ง่ายดายโดยการลากและวางงานลงในปฏิทิน
- ให้คำแนะนำเฉพาะงาน ช่วยให้ผู้ใช้ติดตามกำหนดเวลาได้
- อนุญาตให้กำหนดเวลาทำงานแบบเฉพาะบุคคลเพื่อสร้างตารางเวลาที่สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละบุคคล
ข้อจำกัดของ Trevor AI
- ขาดคุณสมบัติการทำงานร่วมกัน
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่ Trevor AI นำเสนอนั้นมีน้อยกว่าเมื่อเทียบกับผู้ให้บริการรายอื่นในรายการ
ราคาของ Trevor AI
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: 6 ดอลลาร์ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว Trevor AI
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
➡️ อ่านเพิ่มเติม: เทมเพลต Google Sheets สำหรับติดตามงานประจำวัน
15. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานด้วยภาพโดยใช้ AI พร้อมบอร์ดแบบลากและวาง)
สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด เราขอรวม Trello ไว้ในรายชื่อเครื่องมือจัดการงานด้วย AI ของเรา Trello ซึ่งเป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายจาก Atlassian ใช้ระบบภาพการ์ดที่ช่วยให้ทีมจัดการงานและกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยการผสานรวม Atlassian Intelligence, Trello ได้เพิ่มศักยภาพของตนด้วยการนำเสนอคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้การจัดการงานเป็นไปอย่างราบรื่น และปรับปรุงการร่วมมือในทีมให้ดีขึ้น หากคุณเป็นมือใหม่ในการจัดการงาน คุณสามารถใช้เทมเพลตที่ออกแบบอย่างเชี่ยวชาญของ Trello ได้เพื่อเริ่มต้นอย่างมั่นใจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- เพิ่มประสิทธิภาพคำอธิบายและการแสดงความคิดเห็นของบัตรด้วยระบบสร้างเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์ การแก้ไขไวยากรณ์ และการช่วยเหลือในการคิดสร้างสรรค์
- ปรับแต่งขั้นตอนการทำงานโดยใช้ระบบอัตโนมัติของ Butler สำหรับงานและขั้นตอนที่ทำซ้ำบ่อย
- ผสานรวมเครื่องมือมากกว่า 200 รายการ เช่น Slack, Google Drive และอื่น ๆ เพื่อการทำงานที่ราบรื่นไร้รอยต่อ
ข้อจำกัดของ Trello
- ไม่มีการรายงานขั้นสูงและคุณสมบัติการจัดการงานอื่น ๆ
- โหลดช้าเมื่อต้องจัดการกับงานจำนวนมาก
ราคาของ Trello
- ฟรีตลอดไป
- มาตรฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $12.5/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $17.50/เดือนต่อผู้ใช้ สำหรับ 50 ผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
การให้คะแนนและรีวิวใน Trello
- G2: 4. 4/5 (13,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23,200+ รีวิว)
ผู้ใช้หลายคนดูเหมือนจะชอบ Trello เพราะความง่ายในการร่วมมือและการจัดระเบียบ—บทวิจารณ์นี้สรุปเหตุผลไว้ดังนี้:
ฉันชอบ Trello มากเพราะมันง่ายต่อการทำงานเป็นทีม และยังช่วยให้ฉันจัดระเบียบโปรเจกต์ได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย มันใช้งานง่าย ฉันไม่เคยเจอปัญหาอะไรเลย และฉันใช้มันบ่อยมาก ทุกครั้งที่ฉันเริ่มโครงการ ฉันจะเพิ่มโครงการนั้นลงใน Trello ให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการของฉัน และทุกคนจะเริ่มทำงานตามที่ได้รับมอบหมายและอัปเดตแต่ละการ์ดใน Trello ดังนั้นฉันเพียงแค่เข้าไปใน Trello และดูว่าทุกคนทำอะไรไปบ้างโดยไม่ต้องโทรหาพวกเขาเลย
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการงานด้วยเครื่องมือจัดการงาน AI ที่ดีที่สุด—ClickUp!
ในฐานะผู้จัดการโครงการ การจัดการงานหลายอย่างพร้อมกันอาจไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป หากไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสม การรักษาความเป็นระเบียบและการปฏิบัติตามกำหนดเวลาอาจกลายเป็นความท้าทายได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งประสิทธิภาพการทำงานและผลลัพธ์โดยรวม
นั่นคือจุดที่ ClickUp โดดเด่น
เต็มไปด้วยความสามารถของ AI ขั้นสูงและชุดคุณสมบัติที่นวัตกรรมใหม่ ClickUp ได้เปลี่ยนนิยามของการจัดการงานใหม่ทั้งหมด ตั้งแต่การอัตโนมัติของกระบวนการทำงานที่ซ้ำซากไปจนถึงการจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างชาญฉลาด มันทำให้ทุกโครงการอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องในขณะที่ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างชาญฉลาดขึ้น
ลงทะเบียนที่นี่เพื่อทดลองใช้งานฟรี และดูว่าการมีผู้ช่วย AI ส่งผลดีต่อการจัดการงานของคุณอย่างไร!