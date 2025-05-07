บล็อก ClickUp

วิธีการใช้ AI ในการบริหารโครงการ (กรณีศึกษาและเครื่องมือ)

Pavitra M
Pavitra MContent Operations Specialist
7 พฤษภาคม 2568

"ฉันรู้สึกเหมือนกำลังดับไฟอยู่ตลอดเวลา แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆ"

ผู้จัดการโครงการหลายคนสามารถเข้าใจถึงความท้าทายในการจัดการกับกำหนดเวลาที่เร่งด่วน,ความสัมพันธ์ในทีม, และการเปลี่ยนแปลงของลำดับความสำคัญได้ ความกดดันอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นในโลกที่ทุกนาทีมีค่า และความเสี่ยงสูง โชคดีที่มีทางออก: ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการจัดการโครงการ ✨

การเรียนรู้วิธีการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ จะช่วยให้คุณเปลี่ยนโฟกัสจากการเพียงแค่เอาตัวรอดไปสู่การประสบความสำเร็จอย่างเต็มที่ในบทบาทผู้จัดการโครงการของคุณ

Gartner คาดการณ์ว่าภายในปี 2030งานบริหารโครงการ 80%จะถูกจัดการโดย AI แต่อย่ากังวลไปผู้จัดการโครงการ—เครื่องมือ AIจะไม่มาแทนที่คุณ แต่จะเพิ่มประสิทธิภาพของคุณ กำหนดวิสัยทัศน์ในอนาคต และเสริมสร้างพลังให้คุณขับเคลื่อนโครงการสู่ความสำเร็จ 💪

คุณสามารถนำ AI มาใช้ในชุดเครื่องมือการจัดการโครงการของคุณได้หลากหลายวิธี และขอสปอยล์นิดหนึ่งว่า เครื่องมืออย่างClickUp ช่วยให้การทำเช่นนี้ง่ายขึ้น อย่างมหาศาล 📝

การเข้าใจ AI ในด้านการจัดการโครงการ

แทนที่จะเข้ามาแทนที่คุณและเรียกร้องห้องทำงานมุม AI กลับทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะของคุณ—ไม่เคยหลับ ไม่เคยลืม และพร้อมรับมือกับความท้าทายและความต้องการของโครงการล่วงหน้าเสมอ

นี่คือเครื่องมือดิจิทัลที่มีศักยภาพสูงซึ่งสามารถเปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ ซึ่งเหนือกว่าเครื่องมือการจัดการโครงการแบบดั้งเดิมเครื่องมือการจัดการโครงการด้วย AIสามารถช่วยคุณวิเคราะห์ข้อมูลโครงการในอดีต ทำนายแนวโน้มในอนาคต และแม้กระทั่งแจ้งเตือนความเสี่ยงของโครงการก่อนที่มันจะส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ของโครงการ

ในขณะที่การทำงานหลายอย่างพร้อมกันอาจทำให้เรารู้สึกท่วมท้น แต่ AI กลับเจริญรุ่งเรืองกับมัน! ดังนั้น ในขณะที่คุณกำลังจัดการกับกำหนดเวลา, พลวัตของทีม, และความต้องการของลูกค้า เครื่องมือการจัดการโครงการ AI จะทำงานอย่างเงียบๆ อยู่เบื้องหลัง, วิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด

ความเข้าใจเชิงลึกของมนุษย์ ความคิดสร้างสรรค์ และภาวะผู้นำ จะยังคงเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารโครงการอยู่เสมอ แต่เมื่อมี AI เป็นพันธมิตรคุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ค้นหาข้อมูลที่ซ่อนอยู่ และแก้ไขปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ 🤖

📮ClickUp Insight: 88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราใช้AI สำหรับงานส่วนตัว แต่กว่า 50% ยังลังเลที่จะใช้ในที่ทำงาน อุปสรรคหลักสามประการคือ? การขาดการผสานรวมที่ราบรื่น ช่องว่างด้านความรู้ หรือความกังวลด้านความปลอดภัย

แต่ถ้า AI ถูกฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณแล้วและมีความปลอดภัยล่ะ?ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวจาก ClickUp ทำให้สิ่งนี้เป็นจริงได้ มันเข้าใจคำสั่งในภาษาที่เข้าใจง่าย แก้ไขปัญหาการนำ AI มาใช้ทั้งสามข้อ พร้อมเชื่อมต่อแชท งาน เอกสาร และความรู้ของคุณทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน ค้นหาคำตอบและข้อมูลเชิงลึกได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!

วิธีการใช้ AI ในการบริหารโครงการสำหรับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน

ปัญญาประดิษฐ์มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะปรับตัวให้เข้ากับความต้องการที่แตกต่างกันและทีมบริหารโครงการ

มาดูกันว่า AI สามารถเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การบริหารโครงการของคุณได้อย่างไรตั้งแต่การวางแผนโครงการและการวิเคราะห์ข้อมูลไปจนถึงการดำเนินการ AI มีศักยภาพที่หลากหลาย

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมผ่านวิดีโอ เรามีวิดีโออธิบายที่สะดวกนี้ให้คุณ 👇🏽

นี่คือตัวอย่างการใช้งานที่สำคัญที่คุณสามารถนำ AI ไปใช้เพื่อทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น ฉลาดขึ้น และน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้น

1. การจัดสรรทรัพยากร

ระบบ AIสามารถวิเคราะห์ปริมาณงาน, ทักษะ, และความพร้อมใช้งานเพื่อแนะนำสมาชิกทีมที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละงานได้ ไม่มีการคาดเดาหรือการเล่นพรรคเล่นพวกอีกต่อไป; ระบบ AI มอบแนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลให้คุณเพื่อปรับสมดุลปริมาณงานและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากร

AI ยังสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ เทคโนโลยี และข้อจำกัดด้านงบประมาณได้อีกด้วย

ตัวอย่างเช่น ระบบสามารถวิเคราะห์ความต้องการของโครงการกับทรัพยากรที่มีอยู่ได้ จากนั้นจะแนะนำการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทุกบาททุกสตางค์ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า

📌 ตัวอย่าง: หากคุณกำลังเปิดตัวแคมเปญการตลาด AI สามารถจับคู่กราฟิกดีไซเนอร์กับงานออกแบบ และนักเขียนเนื้อหาเข้ากับงานเขียนโฆษณา เพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกแต่ละคนในทีมกำลังทำงานที่ตนเองถนัดที่สุด นอกจากนี้ AI ยังสามารถแนะนำการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดได้อีกด้วย เช่น หากโครงการของคุณต้องการการกำหนดเวลาโพสต์บนโซเชียลมีเดีย AI อาจแนะนำแพลตฟอร์มเฉพาะโดยอ้างอิงจากข้อมูลโครงการในอดีต

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ClickUp, แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน, ผสานการจัดการโครงการและความรู้ที่ทรงพลังเข้ากับแชทและ AI ในตัว เพื่อช่วยให้คุณจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ClickUp AI สามารถกรอกข้อมูลสำคัญในฟิลด์ หลักสำหรับงานใน ClickUp ของคุณโดยอัตโนมัติ— รวมถึงผู้รับผิดชอบงาน, ลำดับความสำคัญ, วันที่ครบกำหนด และแม้แต่ฟิลด์ที่กำหนดเอง — ทันทีที่งานถูกสร้างขึ้น

ClickUp AI มอบหมายงาน
ใช้ AI Assign ของ ClickUp เพื่อมอบหมายงานที่เหมาะสมให้กับคนที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ ตามคำแนะนำและคำสั่งที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

2. การจัดการความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยงคือการเตรียมความพร้อม และ AI ช่วยคุณหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ AI วิเคราะห์ข้อมูลประวัติศาสตร์, ตัวชี้วัดโครงการปัจจุบัน, และปัจจัยภายนอก เช่น แนวโน้มตลาดหรือการเปลี่ยนแปลงทางการกำกับดูแล เพื่อระบุความเสี่ยงก่อนที่พวกมันจะกลายเป็นปัญหา การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ช่วยสนับสนุนกลยุทธ์การลดความเสี่ยง ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถดำเนินการอย่างรุกได้

พวกเขาเปลี่ยนวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นให้กลายเป็นความท้าทายที่สามารถจัดการได้ ลดโอกาสที่โครงการจะล้มเหลว

📌 ตัวอย่าง:จินตนาการถึงโครงการก่อสร้างที่AI วิเคราะห์รูปแบบสภาพอากาศและข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพื่อทำนายการล่าช้าที่อาจเกิดจากฝน. โดยการแจ้งเตือนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเหล่านี้ ผู้จัดการโครงการสามารถปรับตารางเวลาหรือทรัพยากรให้เหมาะสม ลดความเป็นไปได้ของการเกินงบประมาณและการล้มเหลวของโครงการ.

เครื่องมือ AI อย่าง ClickUp Brain ช่วยให้การระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เช่น การเกินงบประมาณ การติดขัดของระยะเวลา หรือการเปลี่ยนแปลงในทีมได้ง่ายขึ้น ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถวางแผนและจัดการกับความท้าทายที่เกิดขึ้นทุกวันซึ่งผู้จัดการโครงการมักเผชิญได้

ระบุและลดความเสี่ยงของโครงการหรือกลยุทธ์ด้วย AI โดยใช้ clickUp Brain
ระบุและลดความเสี่ยงของโครงการหรือกลยุทธ์ด้วย AI โดยใช้ ClickUp Brain

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: สร้าง แดชบอร์ดการจัดการความเสี่ยง เพื่อแสดงภาพความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ช่วยให้ทีมได้รับข้อมูลและดำเนินการเชิงรุกอยู่เสมอ

3. การจัดตารางเวลาและการบริหารจัดการไทม์ไลน์

การจัดการโครงการเกี่ยวข้องกับการรักษาโครงการให้อยู่ในกำหนดเวลาและการจัดการกับเส้นตาย ความสามารถของทีม และทรัพยากรที่มีจำกัด ซึ่งพูดง่ายกว่าทำ โดยเฉพาะเมื่อมีความพึ่งพาอาศัยกันเกิดขึ้น เครื่องมือ AI สามารถเพิ่มประสิทธิภาพความต้องการของโครงการและ กำหนดเวลาของโครงการของคุณได้โดยการวิเคราะห์ว่างานแต่ละอย่างใช้เวลานานเท่าใด ใครเหมาะสมที่สุดสำหรับงานนั้น และลำดับการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

พวกเขายังสามารถติดตามงานที่กำลังดำเนินอยู่แบบเรียลไทม์และแจ้งเตือนคุณหากมีการปรับเปลี่ยนใดๆ ที่จำเป็นเพื่อให้งานเป็นไปตามแผน ด้วย AI คุณจะมีโอกาสน้อยลงที่จะตกหลุมพรางของการกำหนดเส้นตายที่มองโลกในแง่ดีเกินไป

📌 ตัวอย่าง: ในโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ AI สามารถแนะนำลำดับงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยพิจารณาจากความเชื่อมโยงของการเขียนโค้ดและความพร้อมของทีม นอกจากนี้ยังสามารถปรับตารางงานใหม่โดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์หากงานใดใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการทั้งหมดดำเนินไปตามแผน

📮ClickUp Insight: 18% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราต้องการใช้AI เพื่อจัดระเบียบชีวิตผ่านปฏิทิน งาน และตัวเตือน อีก 15% ต้องการให้ AI จัดการงานประจำและงานธุรการ

ในการทำเช่นนี้ ระบบ AI จำเป็นต้องสามารถ: ทำความเข้าใจระดับความสำคัญของงานแต่ละอย่างในกระบวนการทำงาน, ดำเนินการขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อสร้างงานหรือปรับแต่งงาน, และตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทำงาน. เครื่องมือส่วนใหญ่สามารถทำได้หนึ่งในสองขั้นตอนเหล่านี้.

อย่างไรก็ตาม ClickUp ได้ช่วยให้ผู้ใช้รวมแอปได้ถึง 5+ แอปโดยใช้แพลตฟอร์มของเรา! สัมผัสประสบการณ์การจัดตารางด้วย AI ผ่าน ClickUp Calendar ซึ่งสามารถจัดสรรงานและการประชุมไปยังช่องว่างในปฏิทินของคุณได้อย่างง่ายดายตามระดับความสำคัญ คุณยังสามารถตั้งค่ากฎการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองผ่านClickUp Brainเพื่อจัดการงานประจำได้อีกด้วย ลาก่อนงานยุ่ง!

4. การบริหารงบประมาณ

การเกินงบประมาณอาจเป็นปัญหาใหญ่สำหรับผู้จัดการโครงการ แต่ AI สามารถเพิ่มความแม่นยำในการบริหารงบประมาณได้โดยการวิเคราะห์รูปแบบการใช้จ่ายในอดีต ค่าใช้จ่ายแบบเรียลไทม์ และการคาดการณ์ในอนาคต การคาดการณ์ค่าใช้จ่ายสามารถช่วยคุณหลีกเลี่ยงการเกินงบประมาณก่อนที่มันจะเกิดขึ้น

AI ไม่ได้เพียงแค่ติดตามค่าใช้จ่ายเท่านั้น แต่ยังทำนายได้ว่าควรจัดสรรงบประมาณไปที่ใด ระบุโอกาสในการประหยัดค่าใช้จ่าย และแจ้งเตือนคุณเมื่อพบว่าการใช้จ่ายอาจเกินควบคุม

📌 ตัวอย่าง: ในระหว่างการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ AI อาจติดตามค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและการผลิตแบบเรียลไทม์ แจ้งเตือนคุณหากแนวโน้มการใช้จ่ายบ่งชี้ว่าอาจเกินงบประมาณ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสรรเงินทุนใหม่ก่อนที่ปัญหาจะลุกลาม

5. การร่วมมือและการสื่อสารในทีม

ปัญญาประดิษฐ์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมได้โดยการวิเคราะห์รูปแบบการสื่อสารการอัปเดตโครงการ และความคืบหน้าของกระบวนการทำงาน

มันสามารถระบุได้ว่าเมื่อใดที่ทีมต้องการการเตือนให้สื่อสารให้ดีขึ้น หรือเสนอการประชุมเพื่อชี้แจงความสับสน ซึ่งทำให้แน่ใจว่าทุกเสียงได้รับการฟัง และส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ครอบคลุมมากขึ้น

📌 ตัวอย่าง: ระบบ AI ตรวจพบช่องว่างในการสื่อสารนี้และส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้จัดการโครงการ โดยแนะนำให้มีการประชุมสั้นๆ เพื่อซิงค์ข้อมูล การแจ้งเตือนระบุว่า "ดูเหมือนว่านักพัฒนาและผู้ทดสอบไม่ได้สื่อสารกันเมื่อเร็วๆ นี้เกี่ยวกับการดำเนินการฟีเจอร์นี้ โปรดพิจารณาจัดประชุมสั้นๆ เพื่อปรับความคาดหวังให้ตรงกัน"

นอกจากนี้ แชทบอทและผู้ช่วยเสมือนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ยังสามารถจัดการกับคำถามทั่วไป อัปเดตโครงการแบบเรียลไทม์ และจัดตารางการประชุมข้ามเขตเวลาที่แตกต่างกันได้อีกด้วย พวกเขายังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารด้วยการให้คำตอบอย่างรวดเร็วต่อคำถามที่พบบ่อย ทำให้สมาชิกในทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่การสนทนาที่ซับซ้อนมากขึ้นได้

ClickUp Calendar: กำหนดเวลาการประชุมด้วยภาษาธรรมชาติโดยใช้ AI
นัดหมายการประชุมด้วยการใช้ภาษาธรรมชาติผ่านปฏิทินที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp

📌 ตัวอย่าง: สมาชิกในทีมถามว่า "สถานะสปรินต์ปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้าง?" แชทบอท AI ตอบกลับทันทีว่า "สปรินต์ปัจจุบันกำลังดำเนินอยู่ โดยเสร็จสิ้นแล้ว 3 จาก 5 งาน กำหนดเส้นตายถัดไปคือวันศุกร์ เวลา 17.00 น." การเข้าถึงข้อมูลได้ทันทีนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและส่งเสริมวัฒนธรรมของความโปร่งใสและความรับผิดชอบ

6. การทำงานอัตโนมัติ

เวลาคือเงิน และ AI ช่วยคุณประหยัดทั้งสองอย่างด้วยการทำให้การจัดการโครงการเป็นระบบอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นการส่งการอัปเดตสถานะ การตั้งการแจ้งเตือนสำหรับกำหนดเวลา หรือการสร้างรายงานความคืบหน้า AI ก็สามารถจัดการกับงานที่น่าเบื่อเหล่านี้ได้ สิ่งนี้ช่วยให้คุณมีเวลาว่างมากขึ้นเพื่อมุ่งเน้นไปที่องค์ประกอบเชิงกลยุทธ์ของโครงการของคุณแทนที่จะต้องจมอยู่กับรายละเอียดปลีกย่อย

📌 ตัวอย่าง: AI สามารถส่งการอัปเดตสถานะให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยอัตโนมัติทุกวันศุกร์โดยไม่ต้องให้คุณทำอะไรเลย ลองนึกภาพว่า AI สรุปความคิดเห็นและการสนทนาตลอดสัปดาห์ให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้สำหรับการประชุมครั้งต่อไปของคุณ—ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าและทำให้ทีมของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกัน

ClickUp Brain
รับการสรุปสถานะล่าสุดของกิจกรรมงานในพื้นที่ทำงานของคุณด้วย ClickUp Brain

👀 คุณรู้หรือไม่? 77% ของผู้ตอบแบบสำรวจใน Capterra มีความเชื่อมั่นในการใช้ AI เพื่อปรับปรุงการจัดการโครงการ เหตุผลหลักของความเชื่อมั่นนี้ ได้แก่ การทำงานอัตโนมัติ (33%) การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (32%) และตัวชี้วัดที่แม่นยำยิ่งขึ้น (27%)

การใช้ซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการจัดการโครงการ

ในการบริหารโครงการ กำหนดเวลาที่จำกัด ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด และขอบเขตของความผิดพลาดที่น้อยกว่าคอลัมน์ในสเปรดชีต เครื่องมือ AI สามารถเปลี่ยนความวุ่นวายให้เป็นระเบียบและข้อมูลให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้

ทำให้ง่ายขึ้น, อัตโนมัติ, และเร่งความเร็วของงานด้วย ClickUp Brain

ClickUp Brain
ประหยัดเวลาในการทำงานซ้ำๆ ด้วยการอัตโนมัติและเร่งความเร็วด้วย ClickUp Brain

ClickUpคือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่ช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบ บริหารจัดการ และติดตามงานได้อย่างง่ายดาย—ด้วยการรวมโครงการ งาน และบทสนทนาทั้งหมดไว้ในศูนย์กลางการทำงานอัจฉริยะเดียว ผู้ช่วยอัจฉริยะ AI ของClickUp ที่เรียกว่า ClickUp Brain จะทำหน้าที่เป็นชั้นอัจฉริยะที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทำงานของคุณ—โดยอัตโนมัติในงานต่างๆ นำเสนอข้อมูลเชิงลึก และช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องเสียเวลาไปกับงานซ้ำซ้อน ClickUp ผสานการทำงานของ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการงาน จัดทำเอกสารโครงการ และสื่อสารภายในทีม ในฐานะเครือข่ายประสาทเทียมตัวแรกของโลกที่เชื่อมโยงงาน เอกสาร ผู้คน และความรู้ของบริษัทเข้าด้วยกัน ClickUp Brain มอบโซลูชันครบวงจรสำหรับการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ClickUp Brain เป็นผู้ช่วยความรู้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งเข้าใจพื้นที่ทำงานของคุณทั้งหมด ถามคำถามเช่น "สถานะของแคมเปญ Q3 เป็นอย่างไร?" หรือ "ใครรับผิดชอบเนื้อหาหน้าแลนดิ้งเพจ?" และมันจะดึงคำตอบแบบเรียลไทม์จากงาน เอกสาร ความคิดเห็น และไทม์ไลน์—ไม่ต้องค้นหาเอง

ClickUp Brain
รับคำตอบด้วยปัญญาประดิษฐ์ด้วย AI Knowledge Manager ใน ClickUp Brain

คุณยังสามารถขอให้ ClickUp Brain สรุปความคืบหน้าของโครงการ รวบรวมรายการที่ต้องดำเนินการจากการประชุม หรือสร้างรายงานสถานะได้ในไม่กี่วินาที

มันช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ทำให้คุณสามารถใช้เวลาไปกับการวางแผนกลยุทธ์มากขึ้น และลดเวลาในการรวบรวมข้อมูล

ClickUp Brain
สร้าง ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาด้วย ClickUp Brain

ClickUp Brain ยัง นำเสนอเครื่องมือการเขียนอัจฉริยะในClickUp Docs คำอธิบายงาน และความคิดเห็นต่างๆ มันช่วยให้การสื่อสารชัดเจนและสม่ำเสมอโดยการตรวจสอบข้อผิดพลาดในงานเขียนของคุณและสร้างคำตอบและเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

ใช้เพื่อ:

  • สรุปบันทึกการประชุมหรือหัวข้อสนทนายาว
  • ร่างโครงการสรุป, รายงาน, หรือ SOP
  • ปรับคำใหม่ แปล หรือย่อเนื้อหาได้ทันที

สิ่งนี้ช่วยให้ทีมสื่อสารได้อย่างชัดเจนและมุ่งเน้นไปที่การดำเนินงาน—ไม่ใช่การจัดรูปแบบ

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ประโยชน์จากพลังของ LLM ที่หลากหลายภายใน ClickUp Brain เลือกจาก GPT-4o, o3-mini, o1 และ Claude 3.7 Sonnet สำหรับงานเขียน การให้เหตุผล และการเขียนโค้ดต่างๆ!

สลับ LLM ภายใน ClickUp Brain เพื่อปรับแต่งประสบการณ์ AI ของคุณ
สลับ LLM ภายใน ClickUp Brain เพื่อปรับแต่งประสบการณ์ AI ของคุณ

โดยรวมแล้ว ClickUp Brain ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการประสานงาน รวมถึงลดต้นทุนได้สูงสุดถึง 75% ด้วยการอัตโนมัติงานประจำ การเข้าถึงข้อมูลได้ทันที และการลดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือ AI หลายตัว ทีมงานสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด: การส่งมอบโครงการที่ประสบความสำเร็จ

บันทึก, บันทึกเสียง, และสรุปการประชุมด้วย ClickUp AI Notetaker

📮ClickUp Insight: เราพบว่า 27% ของผู้ตอบแบบสำรวจใช้สมุดบันทึกดิจิทัลสำหรับการประชุม ในขณะที่เพียง 12% ใช้ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI ช่องว่างนี้โดดเด่นเพราะ 64% ของผู้ตอบแบบสำรวจประสบปัญหาขั้นตอนถัดไปที่ไม่ชัดเจนในเกือบครึ่งหนึ่งของการประชุมของพวกเขา

ClickUp AI Notetakerเปลี่ยนแปลงการติดตามผลหลังประชุม! จับรายละเอียดสำคัญทุกประเด็นโดยอัตโนมัติ ระบุรายการที่ต้องดำเนินการอย่างชัดเจน และมอบหมายงานให้สมาชิกทีมได้ทันที—ขจัดปัญหาการติดตามผลที่น่าหงุดหงิดว่า "เราตัดสินใจอะไรกันไปแล้วบ้าง?"

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมที่ใช้ฟีเจอร์การจัดการการประชุมของ ClickUp รายงานว่ามีการลดการสนทนาและการประชุมที่ไม่จำเป็นลงถึง 50%!

ไม่ว่าคุณจะอยู่ใน Zoom, Google Meet หรือ Microsoft Teams ผู้ช่วยจดบันทึก AI จะจับทุกการสนทนา แปลงเป็นบทบันทึกที่สามารถค้นหาได้ และสร้างสรุปที่ชัดเจนและเน้นการปฏิบัติได้ทันที

ClickUp Notetaker
จับทุกรายละเอียด—ใช้ AI Notetaker ของ ClickUp เพื่อจดบันทึกไอเดีย รายการที่ต้องดำเนินการ และบันทึกการประชุมได้ทันที

คุณสามารถมอบหมายงาน, ไฮไลต์การตัดสินใจ, และทำให้ทุกคนอยู่ในทิศทางเดียวกันได้—โดยไม่ต้องยกนิ้ว. มันทำให้การประชุมโครงการทุกครั้งมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 10 เท่า.

รักษาทีมของคุณให้สอดคล้องและอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องด้วยแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจรของ ClickUp

แพลตฟอร์มการจัดการโครงการของ ClickUpเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ทีมวางแผน, จัดทำเอกสาร, และดำเนินโครงการ

แพลตฟอร์มการจัดการโครงการของ ClickUp: วิธีใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการจัดการโครงการ
รักษาทีมของคุณให้สอดคล้องและอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องด้วยแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจรของ ClickUp

ปรับปรุงเอกสารให้เป็นระบบ

ClickUp Brain ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเอกสารโครงการโดยอัตโนมัติด้วยการสร้างโครงร่างและสรุปที่มีโครงสร้างอย่างเป็นระบบ ลองนึกภาพการสร้างเอกสารขอบเขตโครงการ จัดระเบียบเป้าหมายการบริหารโครงการ และแม้กระทั่งรับคำแนะนำจาก AI เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ ข้อมูลทั้งหมดของคุณยังคงถูกต้องและเข้าถึงได้ง่าย—คุณไม่ต้องเสียเวลาค้นหาผ่านไฟล์จำนวนมาก

ClickUp Brain ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเขียน AI ช่วยให้คุณสร้างเอกสารขอบเขตผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนและกระชับ

อัปเดตข้อมูลด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้

ด้วยแดชบอร์ด ClickUpและมุมมองที่ปรับแต่งได้ เช่น แผนภูมิแกนต์และไทม์ไลน์ ทีมงานสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้อย่างง่ายดายและรับข้อมูลอัปเดตอยู่เสมอ

  • ClickUp Brain สร้างการอัปเดตสถานะและรายงานความคืบหน้าโดยอัตโนมัติผ่านการวิเคราะห์การเสร็จสิ้นของงานและกำหนดเวลา ซึ่งช่วยประหยัดเวลาของทีมในการรวบรวมข้อมูลอัปเดตด้วยตนเอง
  • นอกจากนี้ ยังช่วยระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทำให้ทีมสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและแจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เพื่อสร้างภาพรวมของโครงการของคุณ สิ่งนี้สามารถช่วยให้การประชุมทีมเห็นพ้องต้องกันในเรื่องลำดับความสำคัญและขั้นตอนต่อไป

ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการฟรีของ ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยอัตโนมัติในงานที่ทำซ้ำๆ ClickUp Brain สามารถสร้างงานย่อยจากคำอธิบายงานสั้นๆ ของคุณ ร่างการอัปเดตโครงการ และสรุปความคิดเห็นเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้

📌 ตัวอย่าง: ลองนึกภาพการย่อความคิดเห็นตลอดทั้งสัปดาห์ให้เหลือเป็นรายการปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับประชุมครั้งถัดไปของคุณ นั่นคือพลังของระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI!

คุณสามารถสร้างระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดใน ClickUpได้ด้วยการใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ!

📌 ตัวอย่าง: เมื่อสถานะของงานเปลี่ยนเป็น "พร้อมสำหรับการออกแบบ" ให้มอบหมายงานนี้ให้กับ Josh หรือ: เมื่อมีการสร้างงานที่มีความสำคัญสูงในรายการ การแก้ไขข้อบกพร่อง ให้เพิ่มความคิดเห็นเพื่อแจ้งให้ทีมทราบว่าให้รับงานนี้ไปทำก่อน

ClickUp Brain
สร้างระบบอัตโนมัติอย่างง่ายโดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติใน ClickUp Brain

ระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีผลกระทบสูง ในขณะที่ AI จัดการกับกระบวนการที่เป็นกิจวัตร เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานะและการอนุมัติ

จัดการทุกขั้นตอนของโครงการของคุณด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการ ClickUp

เทมเพลตการจัดการโครงการ ClickUpนำเสนอวิธีการที่เข้าใจง่ายและมีประสิทธิภาพในการจัดการงาน กำหนดเวลา และการทำงานร่วมกันของทีม

จัดการทุกขั้นตอนของโครงการของคุณด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดการทุกขั้นตอนของโครงการของคุณด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการของ ClickUp

อินเทอร์เฟซที่มีความคล่องตัวช่วยให้คุณดูความคืบหน้าของโครงการได้อย่างรวดเร็ว—ไม่ว่าคุณจะกำลังดูภาพรวมของแผนงาน แผนภูมิแกนต์ หรือกระดาน OKR แต่ละองค์ประกอบช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้อง จัดลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ และติดตามเหตุการณ์สำคัญของโครงการด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์

ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการโครงการระยะสั้นหรือโปรแกรมระยะยาวเทมเพลตการจัดการโครงการของClickUp ช่วยส่งเสริมความสมดุลระหว่างการใช้งานที่ง่ายและฟังก์ชันการทำงาน พร้อมด้วยเครื่องมือปรับแต่งที่ทรงพลังเพื่อให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของทีมใดก็ได้

ติดตามประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตการตรวจสอบการจัดการโครงการ ClickUp

คุณยังสามารถใช้เทมเพลตรีวิวการจัดการโครงการของ ClickUpเพื่อปรับปรุงกระบวนการรีวิวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยให้โครงสร้างที่เป็นระบบซึ่งช่วยให้ทุกแง่มุมของโครงการของคุณเป็นระเบียบ

จัดระเบียบทุกรายละเอียดและติดตามประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตการทบทวนการจัดการโครงการของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดระเบียบทุกรายละเอียดและติดตามประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตการทบทวนการจัดการโครงการของ ClickUp

ภาพรวมและสรุปโครงการให้มุมมองระดับสูงของโครงการทั้งหมดแก่คุณ ClickUp Brain สามารถสร้างสรุปที่กระชับโดยอัตโนมัติโดยการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการ ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงรายละเอียดแทนที่จะเริ่มต้นจากศูนย์

ปัญญาประดิษฐ์มีความสำคัญอย่างยิ่งในการให้คำแนะนำแก่ทีมโครงการระหว่างการทบทวนวัตถุประสงค์และผลการดำเนินงาน ต่อไปนี้คือวิธีที่ช่วยได้:

  • การตั้งเป้าหมาย: แนะนำเป้าหมายที่เป็นจริงและสามารถทำได้ โดยอ้างอิงจากข้อมูลโครงการในอดีต เพื่อให้ทุกคนมีความสอดคล้องและมุ่งเน้นไปในทิศทางเดียวกัน
  • การระบุอุปสรรค: AI สามารถระบุจุดที่อาจเป็นอุปสรรคได้ ช่วยให้ทีมสามารถคาดการณ์ปัญหาได้ก่อนที่ปัญหาจะกลายเป็นปัญหาใหญ่

เมื่อโครงการดำเนินไป Brain จะเน้นย้ำถึงเป้าหมายสำคัญที่กำลังจะมาถึง แจ้งเตือนความล่าช้า และเปิดโอกาสให้ผู้จัดการโครงการสามารถปรับกำหนดเวลาได้ก่อนที่ปัญหาจะลุกลาม นอกจากนี้ยังสามารถช่วยในการร่าง รายการดำเนินการ เพื่อแก้ไขอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อเสนอแนะในการดำเนินการของคุณมีความเป็นไปได้และนำไปสู่ความสำเร็จของโครงการ

🗂️ คลังแม่แบบ หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือเพื่อช่วยสร้างแผนงานการจัดการโครงการคุณต้องการแม่แบบแผนงานการจัดการโครงการของ ClickUp มันช่วยให้คุณตั้งค่างานและงานย่อย มอบหมายให้กับสมาชิกในทีมพร้อมการควบคุมการเข้าถึง และมองเห็นความคืบหน้าด้วยไทม์ไลน์

อ่านความคิดเห็นจากลูกค้าของเรา!

Adhere Creative, บริษัทพัฒนาแบรนด์ B2B แบบครบวงจรที่ได้รับรางวัลในเท็กซัส, เลือกใช้ ClickUp เพื่อจัดการทุกแง่มุมของการผลิตของเอเจนซีของเรา ตั้งแต่กลยุทธ์, การเขียน, และการออกแบบ ไปจนถึงการพัฒนา, การพิมพ์, และการเปิดตัว

นี่คือสิ่งที่ผู้จัดการโครงการดิจิทัลของพวกเขา เอริกา ลูอิส กล่าวเกี่ยวกับ ClickUp:

ในฐานะผู้จัดการโครงการที่นำการโยกย้ายข้อมูลครั้งนี้ ผมได้ทำการสาธิตแบบตัวต่อตัวกับ ClickUp เพื่อตอบคำถามที่อาจเกิดขึ้นกับทีมของผมได้ทันที หลังจากนั้น ผมได้เริ่มใช้งานจริงกับโครงการตัวอย่างและปรับแต่งร่วมกับหัวหน้าโดยตรงของผม หลังจากที่เราแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้แล้ว เราได้จัดการสาธิตให้กับทั้งบริษัท และจากนั้นเราก็เริ่มใช้งานจริง ClickUp เป็นระบบที่ใช้งานง่ายและค่อนข้างเข้าใจได้ไม่ยาก [sic]

ในฐานะผู้จัดการโครงการที่นำการโยกย้ายข้อมูลครั้งนี้ ผมได้ทำการสาธิตแบบตัวต่อตัวกับ ClickUp เพื่อตอบคำถามที่อาจเกิดขึ้นกับทีมของผมได้ทันที หลังจากนั้น ผมได้เริ่มใช้งานจริงกับโครงการตัวอย่าง และปรับแต่งระบบร่วมกับผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผม หลังจากที่เราแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้แล้ว เราได้จัดการสาธิตให้กับทั้งบริษัท และจากนั้นเราก็ดำเนินการต่อไป ClickUp เป็นระบบที่ใช้งานง่ายมาก และมีความเป็นธรรมชาติในการใช้งาน [sic]

ดังนั้นคุณจะเห็นได้ว่า ด้วยตัวเลือกที่สามารถปรับแต่งได้ ทีมต่างๆ สามารถทำให้ ClickUp เหมาะกับความต้องการที่ไม่เหมือนใครของพวกเขาได้ ทำให้เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งของเป้าหมายทางธุรกิจของพวกเขา!

ClickUp—ผู้ช่วยอัจฉริยะ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

คุณสมบัติ AI ของ ClickUp ทำงานเหมือนกับผู้ช่วยอัจฉริยะที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยอัตโนมัติงานที่ทำเป็นประจำ เช่น การอัปเดตความคืบหน้า การจัดตารางเวลา และการมอบหมายงาน ซึ่งหมายความว่าคุณจะใช้เวลาในการติดตามงานด้วยตนเองน้อยลง และมีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่งานที่มีความสำคัญสูงซึ่งช่วยเปลี่ยนแปลงการจัดการโครงการ

มองไปข้างหน้า ศักยภาพของ AI ในการบริหารโครงการนั้นไร้ขีดจำกัด และอนาคตของมันก็น่าตื่นเต้นอย่างยิ่ง เมื่อการเรียนรู้ของเครื่องก้าวหน้าไป AI จะสามารถทำนายผลลัพธ์ได้ดีขึ้น และปรับตัวให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของโครงการได้ดียิ่งขึ้น ทำให้เกิดประสิทธิภาพที่สูงขึ้นและกระบวนการทำงานที่ราบรื่นไร้รอยต่อลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้เลย! ท้ายที่สุดแล้ว ทำไมต้องทำงานหนักเพียงอย่างเดียว ในเมื่อคุณสามารถทำงานอย่างชาญฉลาดได้เช่นกัน?