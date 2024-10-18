10 ประโยชน์ของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับทีม

ขอถามคำถามคุณสักข้อ: คุณจัดการโครงการของคุณอย่างไร?
ทีมต่างๆ ทำสิ่งนี้ในหลากหลายวิธี พวกเขาใช้อีเมลหรือเอกสารเพื่อสร้างแผนงาน หลายคนใช้สเปรดชีตเพื่อติดตามงาน เครื่องมือสำหรับองค์กรอย่าง Google Suite มีฟีเจอร์รายการตรวจสอบในตัวที่บางทีมใช้
แม้ว่าการจัดการเหล่านี้จะพบได้บ่อยเพียงใดก็ตาม แต่พวกมันมักไม่มีประสิทธิภาพ. ในฐานะผู้จัดการโครงการ คุณเข้าใจสิ่งนี้ นั่นคือเหตุผลที่คุณกำลังอ่านบล็อกโพสต์นี้!
ดังนั้น มาเริ่มกันเลยและสำรวจประโยชน์สิบประการของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ และวิธีที่คุณสามารถผสานเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดเข้ากับโครงการของคุณได้
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการคืออะไร?
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการคือเครื่องมือดิจิทัลที่ใช้ในการจัดการทุกแง่มุมของโครงการของคุณ รวมถึงงาน สมาชิกในทีม การจัดสรรทรัพยากร เป้าหมาย และแดชบอร์ดรายงาน
ทีมประเภทใดที่สามารถได้รับประโยชน์จากซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ?
เครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดสามารถให้ประโยชน์แก่กิจกรรมหรือทีมใด ๆ ได้อย่างแน่นอน ไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผนงานแต่งงานของคุณ, การปรับปรุงครัว, หรือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีที่ซับซ้อน, โซลูชันการจัดการโครงการจะตอบสนองความต้องการของคุณได้ มาดูตัวอย่างในที่ทำงานกันเถอะ
IT: โครงการไอทีมีความเป็นเทคนิคสูง มีข้อกำหนดที่ซับซ้อน งานมักมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน การบริหารโครงการต้องอาศัยการวางแผนอย่างละเอียดและซับซ้อน รวมถึงการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลากหลายฝ่าย เช่น นักวิเคราะห์ธุรกิจ นักพัฒนา นักทดสอบ ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้ปลายทาง
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการช่วยให้ทีมไอทีสามารถกำหนดความต้องการ, วางแผนไทม์ไลน์, กำหนดเป้าหมาย, จัดสรรทรัพยากร, ติดตามความคืบหน้า, และมองเห็นการพึ่งพาอาศัยกันผ่านคุณสมบัติเช่นแผนภูมิแกนต์
ทรัพยากรบุคคล: แผนกทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่รับผิดชอบหลากหลายด้าน ตั้งแต่การสรรหา การปฐมนิเทศ การจ่ายค่าตอบแทน การบริหารผลงาน การมีส่วนร่วมของพนักงาน การเลิกจ้าง และอื่นๆ อีกมากมาย
พวกเขาต้องการซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเพื่อประสานงานกิจกรรมทั้งหมดตลอดวงจรชีวิตของพนักงาน ตั้งแต่การโพสต์โฆษณาและการนัดสัมภาษณ์ไปจนถึงการสร้างแผนการรักษาพนักงานและการชำระค่าตอบแทนสุดท้าย
การตลาด: ทีมการตลาดจัดการแคมเปญหลายรายการ งานสร้างสรรค์ การปรับปรุงซ้ำ และการเพิ่มประสิทธิภาพ แพลตฟอร์มการจัดการโครงการช่วยให้ทีมการตลาดรวบรวมบรีฟจากแผนกอื่น ประเมินงานสร้างสรรค์ ปรับปรุงข้อความโฆษณา และติดตามความสำเร็จตามตัวชี้วัด เช่น อัตราการมีส่วนร่วม การสร้างโอกาสทางการขาย และผลตอบแทนจากการลงทุน
การขาย: เมื่อฝ่ายการตลาดสร้างโอกาสทางการขายได้แล้ว จำเป็นต้องส่งต่อให้ทีมขายอย่างราบรื่นเพื่อให้สามารถปิดการขายได้
ทีมขายใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเพื่อตั้งค่าขั้นตอนของ funnel, ตรวจสอบสถานะ, ระบุจุดติดขัด, และจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อขับเคลื่อนลูกค้าผ่าน pipeline อย่างมีประสิทธิภาพ. คุณยังสามารถผสานการทำงานกับระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ได้เพื่อการวิเคราะห์อย่างละเอียด.
การก่อสร้าง: โครงการก่อสร้างเกี่ยวข้องกับวัตถุดิบจำนวนมาก เครื่องจักร ทรัพยากรที่มีทักษะ และการปฏิบัติตามคุณภาพซอฟต์แวร์การจัดการโครงการก่อสร้างช่วยจัดการทั้งหมดนี้ ตั้งแต่การเตรียมงานเบื้องต้นจนถึงการตรวจสอบขั้นสุดท้าย รวมถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับอันตรายด้านความปลอดภัยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
การดำเนินงาน: การดำเนินงานที่ดีขึ้นอยู่กับการมีขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนและสามารถทำซ้ำได้ ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการช่วยให้ทีมการดำเนินงานสามารถออกแบบ ดำเนินการ และติดตามขั้นตอนการทำงานของตนได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้แผนผังความคิดเพื่อออกแบบ กำหนดงาน/งานย่อยเพื่อตั้งค่า รายการตรวจสอบเพื่อควบคุมคุณภาพ การรายงานเพื่อการจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
การเงิน: ตั้งแต่การจัดทำงบประมาณไปจนถึงการตรวจสอบบัญชี ทีมการเงินจัดการโครงการหลายโครงการ เช่นเดียวกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล เครื่องมือการจัดการโครงการมีฟีเจอร์และเทมเพลตที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการวางแผนงบประมาณ การติดตามค่าใช้จ่าย การคาดการณ์ และการตรวจสอบสถานะทางการเงินขององค์กร
เครื่องมือบางชนิดสามารถสร้างรายงานได้โดยอัตโนมัติ เช่น รายงานกระแสเงินสด และยังสามารถจัดหมวดหมู่รายการค่าใช้จ่ายได้ด้วย
ไม่ว่าคุณจะทำหน้าที่ใดในองค์กรของคุณ ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสามารถเป็นประโยชน์อย่างมาก นี่คือวิธีการ
ประโยชน์ของการใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการคืออะไร?
ชื่อ 'ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ' ซ่อนประโยชน์มากมายที่เครื่องมือนี้มอบให้ ตั้งแต่การร่วมมือและการสื่อสารในทีมไปจนถึงการลดความเสี่ยง มาดูสิทธิประโยชน์สิบอันดับแรกกัน
1. การมองเห็นและการควบคุม
ต่างจากสเปรดชีตและอีเมล ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการให้ทัศนวิสัยและการควบคุมที่ดีกว่า คุณสามารถเห็นทุกงาน ภาระงานของสมาชิกในทีมทุกคน ความคืบหน้าของโครงการ ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และจุดคอขวดในรายละเอียดที่ละเอียดถี่ถ้วน
สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถปรับและปรับเทียบความพยายามของคุณใหม่เพื่อให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเสมอ
2. ความชัดเจน
โดยสรุปแล้ว ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับโครงการไว้ในที่เดียว ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้ภายในพื้นที่ทำงานของตน ตัวอย่างเช่น งานของคุณอาจประกอบด้วยคำอธิบาย เรื่องราวของผู้ใช้ เกณฑ์การยอมรับ กำหนดเวลา และความสัมพันธ์ระหว่างงาน
สิ่งนี้สร้างความชัดเจนในความคิดและการกระทำสำหรับสมาชิกทุกคนในทีมโครงการ
3. การทำงานระยะไกลอย่างมีประสิทธิภาพ
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบนระบบคลาวด์ช่วยให้สามารถเข้าถึงไฟล์โครงการและการสื่อสารได้ทุกที่ทุกเวลา เครื่องมือที่สามารถเข้าถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมที่กระจายอยู่ในเขตเวลาที่แตกต่างกัน
สิ่งนี้สร้างพื้นที่ทำงานออนไลน์ร่วมกันและเป็นที่นิยมสำหรับทีมระยะไกล/แบบผสมผสานในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4. การสนับสนุนด้านประสิทธิภาพการทำงาน
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเป็นเพื่อนคู่ใจที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมของคุณในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน นอกจากจะจัดระเบียบงานตามโครงสร้างการจัดการโครงการของคุณแล้ว ยังช่วยส่งเสริมพฤติกรรมในที่ทำงานที่พึงประสงค์อีกด้วย ตัวอย่างเช่น:
- ทีมมีแนวโน้มที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานมากขึ้นเมื่อขั้นตอนเหล่านั้นมองเห็นได้และพร้อมใช้งานสำหรับพวกเขา
- คุณสมบัติเช่นClickUp Automationsช่วยกำจัดงานที่ทำซ้ำ ๆ เช่น การป้อนข้อมูลและการอัปเดตสถานะ
- การผสานรวมกับเครื่องมือทางธุรกิจอื่น ๆ เช่น ERP หรือ CRM ช่วยให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลดีขึ้น
สิ่งนี้ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่แง่มุมที่สำคัญกว่าของโครงการได้มากขึ้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพโดยรวมเพิ่มขึ้นและลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาดจากมนุษย์
5. ประสิทธิภาพ
เพื่อให้โครงการหรือการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ทีมจำเป็นต้องทราบ:
- สิ่งที่ต้องทำ: คำอธิบายงาน
- วิธีการดำเนินการ: เกณฑ์การยอมรับ
- เมื่อไหร่ควรทำ: กำหนดเวลา
- ใครจะทำ: ความรับผิดชอบและความรับผิดชอบ
เครื่องมือการจัดการโครงการช่วยให้ทุกสิ่งนี้เกิดขึ้นได้ และมากกว่านั้น. มันเตรียมความพร้อมให้กับสมาชิกทีมก่อนที่พวกเขาจะรับภารกิจ. มันช่วยให้ทีมสามารถจัดเรียงงานบนไทม์ไลน์และวางแผนได้ดี. มันช่วยเพิ่มผลผลิตให้สูงสุดโดยไม่สร้างปัญหาการติดขัดที่ไม่จำเป็น. เมื่อเวลาผ่านไป มันสร้างกระบวนการที่สามารถทำซ้ำได้ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง.
6. ลดความเหนื่อยล้า
การบริหารโครงการที่ดีขึ้นอยู่กับการจัดสรรบุคลากรที่เหมาะสมให้กับงานที่เหมาะสม โดยไม่ทำให้พวกเขาต้องรับภาระมากเกินไป ซอฟต์แวร์ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นปริมาณงานปัจจุบันและความพร้อมของแต่ละบุคคลได้
มันช่วยให้ทีมสามารถประมาณระยะเวลาที่งานอาจต้องใช้และกำหนดขีดจำกัดของปริมาณงานที่พวกเขาสามารถทำได้ ซึ่งสิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการลดภาระงานเกินกำลังและการหมดไฟของพนักงาน
7. การลดความเสี่ยง
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการช่วยระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ช่วงต้นของวงจรชีวิตโครงการ ตัวอย่างเช่น หากคุณได้กำหนดโครงการไว้สามเดือน แต่หนึ่งในนักพัฒนาของคุณลาหยุดตลอดเดือนที่สอง คุณก็จะทราบล่วงหน้าได้
สิ่งนี้ช่วยให้ทีมสามารถพัฒนากลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยงก่อนที่จะกลายเป็นปัญหา ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและทำให้โครงการดำเนินไปตามแผน
8. การยึดหลัก
เป็นเรื่องปกติอย่างยิ่งที่สมาชิกในทีมที่ทำงานในโครงการที่มีกิจกรรมสูงจะสูญเสียการติดตามสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่เป็นครั้งคราว สิ่งนี้เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตลาดมีการเปลี่ยนแปลงและลำดับความสำคัญมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทำหน้าที่เป็นหลักยึดให้กับทีม ผู้จัดการโครงการสามารถทำการเปลี่ยนแปลงและกำหนดลำดับความสำคัญใหม่ซึ่งทีมสามารถเห็นได้ในเวลาจริง
จากนั้นสมาชิกในทีมสามารถเปิดเครื่องมือการจัดการโครงการของพวกเขาและรู้อย่างชัดเจนว่าพวกเขาต้องทำอะไรในแต่ละวัน ทำให้พวกเขามุ่งมั่นกับสิ่งที่สำคัญ
9. การแบ่งปันความรู้
ในโลกของการทำงานสมัยใหม่ ทักษะและความรู้ที่ฝังลึกในแต่ละบุคคลคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดขององค์กร การแบ่งปันความรู้ดังกล่าวเป็นพื้นฐานสำคัญต่อความสำเร็จของโครงการ
เครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีจะบันทึกความรู้เหล่านี้ไว้ในรูปแบบทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ตัวอย่างเช่น สัญญา ข้อตกลง และกระบวนการต่างๆ สามารถถูกบันทึกไว้อย่างชัดเจนในเอกสาร ในทางกลับกัน การสนทนา ข้อคิดเห็น และการพูดคุยจะบันทึกความรู้ที่ไม่ได้บันทึกไว้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นวิธีการทำงานที่ไม่ได้รับการบันทึกไว้อย่างชัดเจน
ด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพ คุณสามารถบันทึกขุมทรัพย์แห่งความรู้ที่คุณไม่สามารถมีได้ก่อนหน้านี้
10. การมองการณ์ไกล
คุณอาจคิดว่าซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเพียงแค่บันทึกงานเมื่อมันเกิดขึ้น แล้วมันเกี่ยวข้องกับการมองการณ์ไกลอย่างไร? จริงๆ แล้วมันเกี่ยวข้องกัน
เมื่อคุณใช้เครื่องมือการจัดการโครงการ คุณจะสร้างเกณฑ์มาตรฐานสำหรับวิธีการทำงานของคุณ ซึ่งได้มาจากช่วงเวลาที่ยาวนาน ตัวอย่างเช่น คุณจะทราบ:
- การออกแบบอีบุ๊กใช้เวลานานเท่าไร
- ต้องใช้เวลาตรวจสอบโค้ดกี่วัน
- อัตราของบั๊กต่อ 1,000 บรรทัดของโค้ด
- ใครคือสมาชิกทีมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดและน้อยที่สุด
ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่คุณต้องการ คุณสามารถติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญสำหรับคุณได้เช่นกัน จากตัวชี้วัดเหล่านี้ คุณสามารถทำนายสิ่งที่ต้องใช้เพื่อให้โครงการต่อไปสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพได้ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถทำนายได้อย่างถูกต้อง จากข้อมูลนี้ คุณสามารถสร้างแบบแผนโครงการของคุณเองสำหรับผู้จัดการใหม่ได้
เพื่อเก็บเกี่ยวประโยชน์เหล่านี้ คุณต้องมีซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เหมาะสม นี่คือวิธีที่คุณสามารถเลือกได้
คุณสมบัติที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ
คุณสมบัติที่คุณต้องมีในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณคือคุณสมบัติที่มีความสำคัญต่อคุณมากที่สุด หากคุณมีโครงการแบบรับจ้างต่อเนื่องที่มีจำนวนผลงานที่ต้องส่งมอบในแต่ละสัปดาห์ คุณจำเป็นต้องมีการจัดการงาน หากคุณกำลังจัดการโครงการขาย คุณจำเป็นต้องมีความสามารถด้าน CRM
อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าคุณจะมีความต้องการเฉพาะเจาะจงอย่างไร ก็มีคุณสมบัติบางประการที่จำเป็นอย่างยิ่งในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการฟรีที่ดีทุกตัว นี่คือคุณสมบัติเหล่านั้น
การจัดการงานแบบละเอียด
ก่อนอื่น ความสามารถในการแยกโครงการใหญ่และซับซ้อนออกเป็นงานเล็ก ๆ ที่สามารถจัดการได้ เป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ
ด้วยงานใน ClickUp คุณสามารถแบ่งโครงการของคุณออกเป็นรายการ งานย่อย งานย่อย และรายการตรวจสอบได้
มากกว่างาน? ไม่เป็นไร จัดหมวดหมู่ให้เป็นหมุดหมาย คุณสมบัติ ข้อบกพร่อง หรือข้อเสนอแนะ
เพิ่มคำอธิบาย, มอบหมายผู้ใช้ และกำหนดเส้นตายให้กับแต่ละงานหรืองานย่อย เชื่อมโยงการพึ่งพาเพื่อให้คุณได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีความล่าช้าที่อาจส่งผลให้หลายงานเลื่อนไปข้างหน้า อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ เช่น การตรวจสอบรายสัปดาห์หรือวันที่ชำระเงิน
การจัดการเวลาอย่างครอบคลุม
โครงการส่วนใหญ่ใช้รูปแบบการเรียกเก็บเงินตามเวลาและวัสดุ ซึ่งหมายความว่าเวลาคือเงิน ในกรณีเช่นนี้ ควรหาซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้คุณสามารถติดตามเวลาได้อย่างแม่นยำ
การจัดการเวลาของ ClickUpประกอบด้วยคุณสมบัติที่คิดมาอย่างดีหลายประการ
- ก่อนที่คุณจะจัดทำข้อเสนอโครงการ ให้ประมาณเวลาที่คุณต้องการสำหรับแต่ละงาน (และตั้งค่าไว้ในมุมมองงาน)
- ขณะที่คุณกำลังทำงานกับงานนี้ ให้ติดตามเวลาด้วยตัวจับเวลาเริ่ม-หยุด หรือเพียงแค่เพิ่มเวลาที่ใช้ไป
- จัดหมวดหมู่เวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
- เปรียบเทียบการประมาณการกับเวลาที่ติดตามไว้ และปรับปรุงการวางแผนโครงการในอนาคต
การตั้งเป้าหมายสำหรับตัวชี้วัดหลักของคุณ
การกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างชัดเจนช่วยให้ทีมมีจุดมุ่งหมายและทิศทางในงานประจำวัน เครื่องมือการจัดการโครงการของคุณจำเป็นต้องสามารถกำหนดเป้าหมาย พื้นที่ความรับผิดชอบหลัก (KRAs) และตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) สำหรับทีมและบุคคลได้
ClickUp Goalsได้รับการออกแบบมาเพื่อความยืดหยุ่นต่อกรอบการตั้งเป้าหมายหลายรูปแบบ ติดตามความคืบหน้าของโครงการด้วยเป้าหมายเชิงตัวเลข, เงิน, จริง/เท็จ, และเป้าหมายงาน ทีมขายสามารถตั้งเป้าหมายรายได้, ทีมวิศวกรรมสามารถตั้งเป้าหมายสปรินต์, ทีมการตลาดสามารถตั้งเป้าหมายการสร้างลูกค้าเป้าหมาย, และอื่นๆ อีกมากมาย
การสื่อสารและการทำงานร่วมกันตามบริบท
เพื่อให้ทีมสามารถสื่อสารได้ตามบริบท พวกเขาจำเป็นต้องมีที่ทำงานเสมือนจริง ซึ่งซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณต้องสามารถทำได้ ค้นหาคุณสมบัติการสื่อสารและการร่วมมืออย่างละเอียด
คุณสมบัติการสื่อสารที่ครอบคลุมของ ClickUp ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์หรือแบบไม่พร้อมกัน คุณสมบัติการสื่อสารที่ได้รับความนิยม ได้แก่:
- ความคิดเห็นที่ซ้อนกันภายใต้ภารกิจ
- มุมมองแชทสำหรับข้อความทั้งหมดของคุณในที่เดียว
- การกล่าวถึง (@mentions) ในวิกิ เอกสาร ความคิดเห็น และอื่นๆ
- ฝังเว็บเพจ, สเปรดชีต, วิดีโอ และสิ่งประดิษฐ์ใน ClickUp
- การแก้ไขที่สมบูรณ์ด้วยคำสั่ง /Slash
การตรวจจับการทำงานร่วมกันของ ClickUpช่วยให้คุณเห็นว่าใครกำลังออนไลน์อยู่ ไม่ว่าคุณจะกำลังดูงานเดียวกันหรือกำลังแก้ไขเอกสาร ClickUp Doc ร่วมกัน ClickUp จะแสดงให้คุณเห็นว่าคุณกำลังทำงานร่วมกับใคร
ClickUp Whiteboardsช่วยให้คุณสามารถรวมตัวกันและวางแผนกระบวนการ/ขั้นตอนการทำงาน, ระดมความคิด, และสร้างมู้ดบอร์ดได้ก่อนตัดสินใจออกแบบ
แท็กผู้ใช้หรือมอบหมายงานได้โดยตรงจากไวท์บอร์ด เพื่อเปลี่ยนไอเดียของคุณให้กลายเป็นจริง
การมองเห็นที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล
ผู้จัดการโครงการจำเป็นต้องมองเห็นโครงการของตนในแบบที่ต้องการ คุณอาจต้องการมุมมองแบบรายการเพื่อดูทุกงานที่กำลังจะมาถึง มุมมองแบบคัมบังสำหรับงานตามสถานะ มุมมองปฏิทินสำหรับการจัดตารางเวลา และมุมมองไทม์ไลน์เพื่อตรวจสอบงานที่ทับซ้อนและงานที่ขึ้นต่อกัน
ขณะเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ให้แน่ใจว่าคุณมีมุมมองที่คุณต้องการทั้งหมด.มุมมองมากกว่า 15 แบบของ ClickUpให้คุณติดตามงานได้จากทุกมุมมอง!
การติดตามความคืบหน้าอย่างถูกต้อง
คุณจะวัดความสำเร็จของโครงการของคุณอย่างไร? ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือที่คุณเลือกมีคุณสมบัติการวิเคราะห์ทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อติดตามความก้าวหน้า
แดชบอร์ด ClickUpมอบข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับเมตริกที่คุณเลือก ปรับแต่งแดชบอร์ดให้แสดงเฉพาะสิ่งสำคัญสำหรับคุณ เพื่อช่วยให้ตัดสินใจโดยอิงข้อมูลและขับเคลื่อนความสำเร็จตามเป้าหมายการบริหารโครงการของคุณ
ความสามารถในการปรับแต่ง
ซอฟต์แวร์ของคุณควรให้คุณสามารถทำตามวิธีการบริหารโครงการที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณเองได้ ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อความยืดหยุ่น
- มุมมอง ClickUp เพื่อดูโครงการของคุณในแบบที่คุณต้องการ
- ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อรวบรวมข้อมูลที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น สร้างฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับ 'วันที่ยอมรับคุณลักษณะ' เพื่อติดตามเวลาที่ลูกค้าใช้ในการยอมรับ/อนุมัติการส่งมอบ
- สถานะที่กำหนดเองสำหรับการออกแบบกระบวนการทำงานของคุณเอง ตัวอย่างเช่น เพิ่มสถานะ 'หยุดชั่วคราว', 'ปฏิเสธ' หรือ 'รายการที่ต้องการ' เพื่อแยกงานที่ไม่สำคัญหรือไม่เร่งด่วน
คุณสมบัติการจัดการโครงการด้วยปัญญาประดิษฐ์
ด้วยปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ที่เพิ่มขีดความสามารถในหลากหลายสาขา การจัดการโครงการไม่ควรถูกทิ้งไว้ข้างหลังเครื่องมือจัดการโครงการที่ใช้ AIช่วยเสริมประสิทธิภาพในหลายด้านของงานของคุณ
ClickUp Brainทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเสมือนจริงตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ช่วยให้คุณจัดการงานประจำวันต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นการสรุปบันทึกการประชุม ตรวจสอบเอกสาร แก้ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน หรือรับคำแนะนำในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
แม่แบบการจัดการโครงการ
กระบวนการที่สามารถทำซ้ำได้เป็นรากฐานของการบริหารโครงการที่ดี นั่นคือเหตุผลที่เครื่องมือของคุณต้องมีเทมเพลตที่เหมาะสม
ClickUp มีเทมเพลตการจัดการโครงการและเทมเพลตภาพรวมโครงการ ฟรีหลายแบบสำหรับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน
เทมเพลตการจัดการโครงการ ClickUpเป็นหนึ่งในเทมเพลตที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ด้วยสถานะ 25 สถานะและมุมมองที่แตกต่างกัน 5 แบบ รวมถึงโครงสร้างโครงการที่ครอบคลุม ช่วยให้จัดการความต้องการของโครงการที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย
การกำหนดราคา
ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการเลือกเครื่องมือการจัดการโครงการคือความสามารถในการจ่าย. เลือกแผนที่ให้คุ้มค่าสูงสุดในราคาที่ดีที่สุด.
ClickUp มีแผนฟรีและแบบเสียค่าใช้จ่ายให้เลือกตามความต้องการของคุณ
- แผนฟรีตลอดไป: แผนฟรี
- แผนไม่จำกัด: $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- แผนธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- แผนสำหรับองค์กร:กรุณาติดต่อ ClickUp เพื่อขอราคาพิเศษ
- ClickUp AI: เพิ่มในแผนใดก็ได้ในราคา $5 ต่อสมาชิกพื้นที่ทำงาน
ดูราคาของ ClickUpพร้อมรายการคุณสมบัติโดยละเอียดของทุกแผน
เพิ่มศักยภาพการบริหารโครงการของคุณด้วย ClickUp
ทุกคนจัดการโครงการของตนเอง—ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง งานอีเวนต์ขนาดใหญ่หลายงานก็ถูกวางแผนและดำเนินการด้วยเพียงสมุดบันทึกและปากกาเท่านั้น อย่างไรก็ตาม วิธีนี้ไม่มีประสิทธิภาพและสร้างความเครียดอย่างมาก
โครงการระดับมืออาชีพในปัจจุบันต้องการมากกว่าแค่การ 'บริหารจัดการ' เท่านั้น พวกเขาต้องการการบริหารที่ชัดเจน โปร่งใส คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องอาศัยซอฟต์แวร์บริหารโครงการที่ออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์โดยเฉพาะอย่าง ClickUp
ด้วยคุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ClickUp ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบครบวงจรสำหรับทีมสมัยใหม่
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับประโยชน์ของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ
1. ประโยชน์ของการจัดการโครงการซอฟต์แวร์คืออะไร?
ประโยชน์ต่าง ๆ ของการจัดการโครงการคือ:
- การจัดการงานที่ยอดเยี่ยม
- คุณภาพของงานที่ดีขึ้น
- เพิ่มผลผลิต
- การร่วมมือที่ดีขึ้น
- การจัดการทรัพยากรที่เพิ่มประสิทธิภาพ
- การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
- ความสัมพันธ์และความพึงพอใจของลูกค้าที่ดีขึ้น
2. วัตถุประสงค์ทั่วไปของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการคืออะไร?
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการช่วยให้บุคคลและทีมสามารถจัดระเบียบ บริหารจัดการ และปรับปรุงกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซอฟต์แวร์นี้มอบเครื่องมือสำหรับการวางแผน การจัดตารางเวลา การจัดสรรทรัพยากร การจัดการงาน การจัดการความเสี่ยง และการตัดสินใจ