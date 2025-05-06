บล็อก ClickUp

15 ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการก่อสร้างที่ดีที่สุดในปี 2025 (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
6 พฤษภาคม 2568

ในฐานะผู้จัดการโครงการก่อสร้าง หนึ่งในขั้นตอนแรกที่คุณต้องทำคือการตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงสร้างของคุณมีฐานรากที่แข็งแรง 👷

เช่นเดียวกัน เมื่อคุณกำลังก่อตั้งธุรกิจก่อสร้างของคุณตั้งแต่เริ่มต้น คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเครื่องมือที่เหมาะสมพร้อมใช้งาน เช่นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการก่อสร้างที่เหมาะสม

ไม่ว่าคุณจะเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการก่อสร้างที่อยู่อาศัย, การค้า, หรืออุตสาหกรรม, เครื่องมือการจัดการการก่อสร้างช่วยคุณจัดการกับกำหนดเวลาของโครงการในขณะที่อยู่ในงบประมาณของโครงการ.

ตามสถิติซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ Finances Online"ผู้จัดการโครงการ 8 ใน 10 คนเชื่อว่าการจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการกำลังกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จทางธุรกิจ" (Axelos, 2019)

แต่ซอฟต์แวร์ก่อสร้างตัวไหนที่เหมาะกับความต้องการของคุณมากที่สุด?

ในบทความนี้ เราจะพูดถึงเหตุผลที่คุณจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์บริหารโครงการก่อสร้างและรีวิวเครื่องมือที่ดีที่สุด 15 รายการที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ถึงเวลาที่จะต่อยอดไอเดียกันแล้ว!

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการก่อสร้างคืออะไร?

การบริหารโครงการก่อสร้างคือกระบวนการวางแผน จัดระเบียบ และควบคุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างซึ่งรวมถึงการจัดตารางทรัพยากร การมอบหมายงาน และการติดตามความคืบหน้าเพื่อให้โครงการเสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้

การบริหารโครงการก่อสร้าง ยังรวมถึงการกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีข้อตกลงทางสัญญาที่จำเป็นครบถ้วนและการบริหารจัดการประสิทธิภาพของผู้รับเหมา

สิ่งที่ควรพิจารณาในซอฟต์แวร์บริหารโครงการก่อสร้างฟรี

ซอฟต์แวร์การจัดการการก่อสร้างสามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อประสิทธิภาพและความสำเร็จของโครงการของคุณ นั่นคือเหตุผลที่เราได้พัฒนาวิธีการที่ครอบคลุมเพื่อช่วยคุณเลือกเครื่องมือที่ดีที่สุด มาดูรายละเอียดกัน:

คุณสมบัติเด่น

แง่มุมแรกที่เราพิจารณาคือคุณสมบัติที่ซอฟต์แวร์นำเสนอ เครื่องมือที่เหมาะสมควรมีฟังก์ชันที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของโครงการก่อสร้าง นี่คือคุณสมบัติสำคัญที่เราเชื่อว่าซอฟต์แวร์การจัดการโครงการก่อสร้างที่แข็งแกร่งทุกตัวควรมี:

  • การจัดการงาน: สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถมอบหมายงาน, ตรวจสอบความคืบหน้า, และจัดการกำหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การจัดตารางเวลา: เครื่องมือควรช่วยในการวางแผนและจัดตารางเวลาสำหรับงาน ทรัพยากร และเป้าหมายสำคัญ
  • การจัดการเอกสาร: การมีศูนย์กลางในการจัดการเอกสารสำคัญ เช่น แผนผัง, สัญญา, และใบอนุญาต เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง
  • การจัดทำงบประมาณและการควบคุมค่าใช้จ่าย: ซอฟต์แวร์ควรช่วยคุณในการติดตามค่าใช้จ่ายและควบคุมต้นทุน
  • เครื่องมือสื่อสารและการทำงานร่วมกัน: ซอฟต์แวร์ควรอำนวยความสะดวกในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างสมาชิกในทีม

การกำหนดราคา

ค่าใช้จ่ายของซอฟต์แวร์เป็นปัจจัยที่สำคัญมาก ราคาของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการก่อสร้างมีความหลากหลาย ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ จำนวนผู้ใช้ และรูปแบบการกำหนดราคา เราแนะนำให้คุณเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของซอฟต์แวร์กับคุณค่าที่ได้รับเพื่อให้แน่ใจว่ามันเหมาะกับงบประมาณของคุณโดยไม่ละทิ้งคุณสมบัติที่จำเป็น

รีวิว

รีวิวสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของซอฟต์แวร์ได้ เราได้รวบรวมรีวิวจากเว็บไซต์รีวิวของบุคคลที่สามเพื่อให้คุณมีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ใช้จริงต่อซอฟต์แวร์การจัดการโครงการก่อสร้างต่างๆ ที่มีให้เลือกใช้

ความสามารถในการบูรณาการ

ซอฟต์แวร์ควรสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบันได้ เช่น ซอฟต์แวร์บัญชี อีเมล หรือเครื่องมือ CAD ซึ่งจะช่วยสร้างการไหลของข้อมูลที่ราบรื่นและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมได้อย่างมีนัยสำคัญ

ระยะเวลาทดลองใช้และแผนฟรี

สุดท้ายนี้ เราขอแนะนำให้ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์มีช่วงทดลองใช้หรือแผนฟรีหรือไม่ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถทดสอบซอฟต์แวร์ในสภาพแวดล้อมจริงก่อนที่จะตัดสินใจใช้งาน ถือเป็นโอกาสที่ดีในการประเมินว่าเครื่องมือนี้ตรงกับความต้องการของคุณและใช้งานง่ายหรือไม่

15 ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการก่อสร้างที่ดีที่สุด (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)

1.ClickUp(เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการอย่างครอบคลุม พร้อมผู้ใช้และงานไม่จำกัด)

แดชบอร์ด ClickUp
ใช้ ClickUp เพื่อติดตามโครงการก่อสร้างและผลการสำรวจได้อย่างง่ายดายด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์

ClickUp คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในโลก โดยใช้โดยทีมที่มีประสิทธิภาพสูงในบริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญ่

นี่คือเหตุผลว่าทำไม ClickUp คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับการก่อสร้าง

ClickUp มอบผู้ใช้ไม่จำกัด, งานไม่จำกัด, และคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมมากมายให้คุณใช้ฟรี!

และไม่มีขีดจำกัดสำหรับคุณสมบัติการจัดการโครงการที่คุณสามารถใช้ได้กับ ClickUp

คุณสมบัติเด่นของ ClickUp

ClickUp มี ทุกฟีเจอร์ที่ผู้จัดการโครงการก่อสร้างต้องการเพื่อบริหารโครงการให้ ประสบความสำเร็จ

นี่คือตัวอย่างบางส่วน:

  • มุมมองแผนภูมิแกนต์: แผนภูมิแกนต์ของ ClickUp ช่วยให้การทำงานร่วมกันในโครงการก่อสร้างเป็นเรื่องง่าย ติดตามความเชื่อมโยงระหว่างงานต่าง ๆ และจัดการลำดับความสำคัญบนไทม์ไลน์ภาพที่แชร์ร่วมกับทีมผู้รับเหมาของคุณ
  • มุมมองแผนที่: มีประโยชน์สำหรับผู้รับเหมาทุกคน มุมมองแผนที่ช่วยให้คุณเห็นตำแหน่งไซต์งานถัดไปของคุณและวิธีการเดินทางไปยังที่นั่น
  • ความคิดเห็น: ติดแท็กสมาชิกทีมและมอบหมายความคิดเห็นให้กับทีม เพื่อไม่ให้มีอะไรตกหล่นไป ตามตัวอักษร
  • ฟิลด์ที่กำหนดเอง: เพิ่มคอลัมน์สำหรับข้อมูลของผู้รับเหมาช่วง สถานที่ก่อสร้าง งบประมาณ และอื่นๆ
  • การตรวจทาน: ตรวจสอบเอกสารที่ส่งมา, RFI (คำขอข้อมูล), แบบแปลน, และการคำนวณปริมาณงานโดยการเพิ่มความคิดเห็นและการอัปเดตบนภาพใด ๆ
  • การคำนวณคอลัมน์: คำนวณประมาณการ,ใบสั่งซื้อ, ปริมาณ, และวัสดุก่อสร้างด้วยฟิลด์สูตร
  • คุณสมบัติ CRM สำหรับการจัดการโครงการก่อสร้างของคุณ
  • โหมดออฟไลน์: ติดตามความคืบหน้าของโครงการของคุณได้แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ตขณะทำงานภาคสนาม
  • แอปพลิเคชันมือถือ:ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมขณะอยู่ในสถานที่ปฏิบัติงานผ่านแอป iOSและAndroidของเรา
  • ใช้ ClickUp AI เพื่อจัดการโครงการก่อสร้างด้วยปัญญาประดิษฐ์
  • เทมเพลต:ใช้เทมเพลตสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า, การก่อสร้าง,การประชุม, และการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อเร่งกระบวนการทำงานของคุณ
ซิงค์ทรัพยากรของทีมและผู้รับเหมา ติดตามความคืบหน้า และมองเห็นภาพรวมโครงการด้วยเทมเพลตการจัดการงานก่อสร้างของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ซิงโครไนซ์ทรัพยากรของทีมและผู้รับเหมา ติดตามความคืบหน้า และมองเห็นภาพรวมโครงการด้วยเทมเพลตการจัดการการก่อสร้างของ ClickUp

ข้อดีของ ClickUp

  • เวอร์ชันฟรีที่ทรงพลังพร้อมรองรับผู้ใช้ไม่จำกัด
  • คุณสมบัติการจัดการโครงการองค์กรรวมถึงการทำงานอัตโนมัติ การจัดการทรัพยากร และแดชบอร์ด
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมก่อสร้างของคุณทำงานให้เสร็จตามลำดับที่ถูกต้องด้วย Task Dependencies
  • สร้างและติดตามเป้าหมายของบริษัทก่อสร้างของคุณ
  • สร้างภาพกระบวนการทำงานของโครงการก่อสร้างด้วยClickUp Mind Maps
  • ใช้การประมาณเวลาเพื่อทำนายเวลาที่ใช้สำหรับแต่ละงาน
  • สร้างฐานความรู้และทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมแบบเรียลไทม์ด้วยClickUp Docs
  • เพิ่มเวลาให้กับงานใด ๆ ด้วยตัวติดตามเวลาทั่วโลกของเรา
  • รองรับแพลตฟอร์ม macOS, Windows และ Linux
  • กันคนแปลกหน้าออกจากไซต์ก่อสร้างโครงการของคุณ (หรือที่เรียกว่า ClickUp) โดยใช้ความเป็นส่วนตัว, การอนุญาต, และผู้เยี่ยมชม

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ไม่มีมุมมองตารางในแอปมือถือ (ยัง)

และอย่าลังเลที่จะสำรวจคุณสมบัติที่น่าตื่นเต้นทั้งหมดที่ซอฟต์แวร์การจัดการการก่อสร้างฟรีนี้มีให้คุณ!

ราคาของ ClickUp

รีวิว ClickUp

"ฉันชอบวิธีที่ต่าง ๆ ที่ฉันสามารถมองเห็นโครงการและงานที่เกี่ยวข้องได้ ฉันสามารถทำแผนภาพความคิด (mind map) ของโครงการได้, มองเห็นเป็นรายการ, บนกระดานคัมบัง (Kanban board), เป็นแผนภูมิแกนต์ (Gantt chart), หรือแม้กระทั่งในมุมมองตาราง แอปนี้ทำงานกับทุกวิธีที่ฉันชอบคิดและวางแผนโครงการและงานของฉัน ซึ่งให้อิสระแก่ฉันในการวางแผนในแบบที่เหมาะกับฉัน" –G2Crowd

"เครื่องมือที่เปลี่ยนชีวิต. นำมุมมองที่จำเป็นอย่างยิ่งกลับมาให้กับงานที่มีความสำคัญสูง. ช่วยให้ติดตามสิ่งที่เราทำสำเร็จ, ใช้เวลาไปมากขึ้นในปีที่ผ่านมา. ไม่สามารถอยู่ได้โดยไม่มีมัน!" –รีวิวที่ได้รับการยืนยันจาก Capterra

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)

2. OrangeScrum (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาและการจัดการทรัพยากรแบบโอเพนซอร์ส)

หน้า landing page ของ orangescrum
ผ่านทางOrangescrum

OrangeScrum เป็นซอฟต์แวร์จัดตารางงานก่อสร้างแบบโอเพนซอร์สที่ช่วยให้ทีมสามารถจัดสรรทรัพยากร จัดการเวลา และทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แต่หากคุณต้องการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยแผนฟรี คุณจะต้องซื้อส่วนเสริมสำหรับฟีเจอร์ที่จำเป็น เช่นการจัดการเอกสาร แม่แบบโครงการก่อสร้าง และอื่น ๆ

คุณสมบัติหลักของ OrangeScrum

  • แดชบอร์ดที่ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับทีม โครงการ และทรัพยากรของคุณ
  • คุณสมบัติการติดตามเวลาและแบบฟอร์มบันทึกเวลา
  • คุณสมบัติการจัดการทรัพยากรเพื่อการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
  • คุณสมบัติการจัดสรรทรัพยากร

ข้อดีของ OrangeScrum

  • สถานะงานที่กำหนดเองตามความต้องการของโครงการคุณ
  • การผสานการทำงานกับ Slackสำหรับการสื่อสารอย่างรวดเร็วเมื่อทีมงานอยู่ในไซต์งาน
  • สร้างสิทธิ์การเข้าถึงที่กำหนดเองสำหรับเจ้าของโครงการ สมาชิกทีม และลูกค้า

ข้อจำกัดของ OrangeScrum

  • ฟังก์ชันแผนภูมิแกนต์เป็นโปรแกรมเสริมที่มีราคา $159
  • แผนฟรีให้บริการเฉพาะสถานะงานเริ่มต้นเท่านั้น
  • ไม่มีการผสานรวมกับZoom, OneDrive และMicrosoft Teams

ราคาของ OrangeScrum

ซอฟต์แวร์การจัดการการก่อสร้างนี้มีสามแผนราคา:

  • ชุมชน (ฟรี)
  • คลาวด์ (ราคาตามจำนวนผู้ใช้)
  • องค์กร (ติดต่อเพื่อขอใบเสนอราคาพิเศษ)

รีวิว OrangeScrum

"ซอฟต์แวร์นี้ดีมากจริง ๆ แต่สิ่งเดียวที่ฉันไม่ชอบคือตอนที่ฉันเริ่มใช้เครื่องมือนี้ มันยากที่จะเข้าใจการตั้งค่าบางอย่าง มันมีตัวเลือกมากมายจนทำให้ฉันเข้าใจยากว่าต้องทำอะไรต่อไปในขั้นตอนถัดไปของบางงาน" –G2 Reviews

"กระบวนการเรียนรู้ใช้เวลาสักหน่อย มีการตั้งค่าที่ซับซ้อนเล็กน้อย แต่ไม่มีอะไรที่แก้ไขไม่ได้ภายในไม่กี่วันของการฝึกฝน" –G2 Reviews

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า OrangeScrum

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
  • Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)

3.อาสนะ(เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนโครงการแบบภาพและการจัดการงาน)

การจัดการโครงการใน Asana
ผ่านทางAsana

อาซาเน่ เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ช่วยให้ทีมก่อสร้างมองเห็นภาพรวมเพื่อแก้ไขงานของพวกเขาได้อย่างง่ายดาย

แต่หากไม่มีฟีเจอร์แผนผังความคิดในตัว เราไม่แน่ใจว่าทีมของคุณจะสามารถมองเห็นภาพรวมได้ "ใหญ่" แค่ไหน

เปรียบเทียบAsana กับ ClickUp!

คุณสมบัติหลักของอาสนะ

  • มุมมองปฏิทินเพื่อจัดการกำหนดเส้นตายของคุณ
  • สิทธิ์โครงการสำหรับเพื่อนร่วมทีมและลูกค้า
  • ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับความต้องการของโครงการของคุณ
  • มุมมองบอร์ดสำหรับการจัดการโครงการแบบ Agile

ข้อดีของอาสนะ

  • กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลสำหรับการวางแผนโครงการ
  • เพิ่มไฟล์แนบให้กับงาน เพื่อให้เพื่อนร่วมทีมสามารถเข้าถึงทรัพยากรได้อย่างง่ายดาย
  • การตรวจสอบคำอธิบายประกอบเพื่อติดตามข้อเสนอแนะอย่างรวดเร็ว

ข้อจำกัดของอาสนะ

  • ไม่มีคุณสมบัติการติดตามเวลาแบบดั้งเดิม
  • ไม่สามารถแปลงความคิดเห็นเป็นงานได้
  • ไม่มีความสามารถในการแก้ไขเอกสารร่วมกัน

ราคาของ Asana

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการนี้มี สี่ แผนราคา:

  • แผนพื้นฐาน (ฟรี)
  • แผนพรีเมียม ($13.49/เดือนต่อสมาชิก)
  • แผนธุรกิจ (30.49 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อสมาชิก)
  • แผนสำหรับองค์กร (ติดต่อเพื่อขอใบเสนอราคาเฉพาะ)

รีวิวอาสนะ

"เราต้องจัดการกับโครงการและกำหนดเวลาที่แข่งขันกันหลายอย่าง ดังนั้นมันช่วยให้เราเห็นภาพรวมทั้งหมดในที่เดียว และสามารถพูดคุยเกี่ยวกับงานแต่ละชิ้นได้ตามความคืบหน้า ฉันชอบกระบวนการทำงานแบบนี้มากกว่าการเน้นการแชท/อีเมลเหมือน Slack แม้ว่า Asana จะมีการวางแผนเวลาที่ดีขึ้น แต่ตอนนี้ยังค่อนข้างซับซ้อนอยู่" —G2 Reviews

"หากคุณใช้ Asana สำหรับโครงการที่ง่ายมาก ๆ ก็ไม่มีอะไรให้บ่นมากนัก หากคุณใช้ Asana สำหรับสถานการณ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น อาจมีช่วงที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมบ้าง สำหรับสิ่งที่ฉันทำ มีบางครั้งที่ต้องการคัดลอกหรือทำซ้ำส่วนหนึ่งภายในโครงการ ในตอนนี้ คุณไม่สามารถทำเช่นนี้ได้ภายใน Asana และส่วนนั้นต้องทำซ้ำด้วยตนเอง" —รีวิวที่ได้รับการยืนยันจาก Capterra

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Asana

  • G2: 4. 3/5 (7000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)

4.Clockify(เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาว่างและการคำนวณชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้)

การติดตามเวลาใน Clockify
ผ่านทางClockify

Clockify เป็นเครื่องมือติดตามเวลาที่ได้รับความนิยมและใช้ฟรีซึ่งสามารถช่วยให้ทีมงานก่อสร้างติดตามชั่วโมงการทำงานในโครงการต่างๆ ได้

ใช้งานง่ายและเต็มไปด้วยฟีเจอร์ที่มีประโยชน์ แต่จะดียิ่งขึ้นหากมีตัวเลือกแชทในตัว

คุณสมบัติเด่นของ Clockify

  • บันทึกเวลาการทำงานผ่านตัวจับเวลาหรือป้อนข้อมูลด้วยตนเองในแบบฟอร์มบันทึกเวลา
  • คำนวณชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้โดยอัตโนมัติตามอัตราค่าบริการต่อชั่วโมงและชั่วโมงที่ติดตาม
  • สร้างรายงานโดยละเอียด
  • เปิดใช้งานการติดตามตำแหน่ง

ข้อดีของ Clockify

  • ผู้ใช้และโครงการไม่จำกัดจำนวน ฟรี
  • การผสานรวมกับแอปกว่า 80 รายการและใช้งานได้บนทุกระบบปฏิบัติการ
  • เวอร์ชันโฮสต์เองเพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยสูงสุด

ข้อจำกัดของ Clockify

  • ไม่มีฟีเจอร์แชทในตัว (แต่สามารถเชื่อมต่อกับแอปแชทสำหรับทีม Pumble ได้)
  • เวอร์ชันมือถือไม่แข็งแกร่งเท่าเวอร์ชันเว็บและแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป

ราคาของ Clockify

ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาการก่อสร้างนี้มีแผนราคาหกแบบ:

  • ฟรี (0 บาทต่อที่นั่ง/เดือน)
  • พื้นฐาน (3.99 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง/เดือน)
  • มาตรฐาน (5.49 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง/เดือน)
  • โปร (7.99 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง/เดือน)
  • องค์กรธุรกิจ (11.99 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง/เดือน)
  • เซิร์ฟเวอร์ (ติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา)

รีวิว Clockify

"Clockify ได้ช่วยให้ทีมของเราสามารถจัดระเบียบโครงการต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบมาเป็นเวลานานแล้ว เราใช้เวอร์ชันฟรีอยู่มากกว่าหนึ่งปี ก่อนที่จะตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้เวอร์ชันเสียค่าใช้จ่าย เนื่องจากเราต้องการใช้ฟีเจอร์บางอย่างที่เวอร์ชันเสียค่าใช้จ่ายมีให้ เช่น ระบบอัตโนมัติ การเชื่อมต่อ API แม่แบบ และฟีเจอร์เพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ เพื่อยกระดับการทำงานของเราให้ดียิ่งขึ้น" –รีวิวจาก Capterra ที่ได้รับการยืนยัน

"ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ง่ายมาก คุณสามารถติดตามโครงการหรือลูกค้าต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย และยังสามารถใช้งานเป็นทีมได้อีกด้วย" –รีวิวจาก Capterra ที่ได้รับการยืนยัน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Clockify

  • G2: 4. 5/5 (110+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (4000+ รีวิว)

5. OpenDocMan (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเอกสารและการจัดเก็บ)

หน้าแรก opendocman
ผ่านทางOpenDocMan

OpenDocMan เป็นระบบจัดการเอกสารแบบโอเพนซอร์สที่ช่วยให้ทีมสามารถจัดเก็บเอกสารการก่อสร้างไว้ในที่เดียว

น่าเสียดายที่นอกจากการจัดเก็บเอกสารแล้ว เครื่องมือนี้ไม่มีคุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูงใดๆ

คุณสมบัติเด่นของ OpenDocMan

  • ติดตามการเปลี่ยนแปลงสำหรับการแก้ไขเอกสาร
  • สิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้
  • กำหนดแผนกหรือหมวดหมู่ให้กับไฟล์
  • ประวัติการแก้ไข

ข้อดีของ OpenDocMan

  • พร้อมใช้งานบนระบบ Linux, Unix, macOS X และ Windows
  • รองรับหลายภาษา ซึ่งทำให้มีประโยชน์สำหรับการทำงานกับผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างระดับนานาชาติ
  • การแจ้งเตือนทางอีเมลในกรณีที่เพื่อนร่วมทีมไม่ได้อยู่ในแอป

ข้อจำกัดของ OpenDocMan

  • ไม่รองรับคุณสมบัติการจัดการเวิร์กโฟลว์
  • ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือให้บริการ
  • แผนฟรีแบบจำกัด

ราคาของ OpenDocMan

ซอฟต์แวร์จัดการเอกสารนี้มี สี่ แผนราคาให้เลือก:

  • ชุมชน (ฟรี)
  • องค์กร (ติดต่อเพื่อขอใบเสนอราคาพิเศษ)
  • คลาวด์ (79 ดอลลาร์/เดือน)
  • ติดตั้งภายในองค์กร (ติดต่อเพื่อขอใบเสนอราคาพิเศษ)

OpenDocMan รีวิว

"ซอฟต์แวร์นี้ดูเหมือนจะมีประโยชน์มากสำหรับฉันด้วยคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมตั้งแต่การจัดการเอกสารไปจนถึงการแชร์ ฯลฯ ซอฟต์แวร์นี้มีคุณสมบัติในตัวมากมายและในแง่ของการรวมระบบ ซอฟต์แวร์นี้สามารถรวมเข้ากับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามหลายตัว เช่น MS ซึ่งช่วยให้การทำงานและการแชร์ง่ายขึ้น" –Software Suggest

OpenDocMan การให้คะแนนของลูกค้า

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

6.Wrike(ดีที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงธุรกิจและการระบุความเสี่ยง)

Wrike
ผ่านทางWrike

Wrike เป็นซอฟต์แวร์สำหรับงานก่อสร้างที่มีฟีเจอร์เจ๋ง ๆ ที่เรียกว่า "การทำงานอย่างชาญฉลาด" ซึ่งช่วยระบุความเสี่ยงในโครงการของคุณ

แต่มีความเสี่ยงที่เห็นได้ชัดซึ่งมันไม่สามารถตรวจพบได้: ในขณะนี้ Wrike ยังไม่มีฟีเจอร์แชทในตัว!

คุณสมบัติหลักของ Wrike

  • การติดตามเวลาอย่างละเอียด
  • เอกสารและการติดตามทรัพยากรที่ยอดเยี่ยมเพื่อช่วยให้คุณค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
  • แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
  • การกล่าวถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน

ข้อดีของ Wrike

  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
  • การผสานการทำงานที่ทรงพลังกับแอปเก็บข้อมูลบนคลาวด์ เช่น Dropbox, Box และ Google Drive
  • แผนฟรีรวมผู้ใช้สูงสุด 5 คน และพื้นที่เก็บข้อมูล 2GB

ข้อจำกัดของ Wrike

  • ไม่มีเครื่องมือจดบันทึกที่คุณสามารถเข้าถึงได้พร้อมกับงานของคุณ
  • ไม่สามารถแปลงความคิดเห็นเป็นงานได้
  • คุณสมบัติที่จำกัดสำหรับการติดตามโครงการ

ราคาของ Wrike

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการนี้มี สี่ แผนราคา:

  • แผนฟรี
  • มืออาชีพ ($9.80/เดือน ต่อสมาชิก)
  • ธุรกิจ (24.80 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อสมาชิก)
  • องค์กร (ติดต่อเพื่อขอใบเสนอราคาพิเศษ)

รีวิว Wrike

"Wrike มีความโดดเด่นเมื่อเทียบกับแอปพลิเคชันที่คล้ายกันเพราะมันไม่ใช่แค่เครื่องมือจัดการโครงการเท่านั้น มันยังทำหน้าที่เป็นเครื่องมือจัดการงานด้วย ซึ่งมีความแตกต่างเล็กน้อย" —G2Crowd

"ด้วยประสิทธิภาพที่มั่นคงเหมือนหินในการทำงาน ฉันไม่สามารถสังเกตเห็นข้อเสียของแอปได้ อย่างไรก็ตาม ราคาของมันค่อนข้างแพง แต่คุณสมบัติที่เราได้รับจากการซื้อแอปนั้นอยู่ในระดับสูงสุด และไม่สามารถปฏิเสธได้ว่ามันดีกว่าเครื่องมือจัดการโครงการแข่งขันอื่น ๆ อย่างมาก" –รีวิวที่ได้รับการยืนยันจาก Capterra

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Wrike

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 1,300 รายการ)
  • Capterra: 4. 2/5 (1,600+ รีวิว)

7. Fieldwire (เหมาะที่สุดสำหรับการมอบหมายงานและการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์)

หน้าลงจอดของ fieldware
ผ่านทางFieldWire

Fieldwire เป็นเครื่องมือจัดการโครงการก่อสร้างที่ดีสำหรับสถาปนิก ผู้รับเหมา และนักออกแบบ

แต่หากคุณใช้แผนฟรี คุณจะได้รับโครงการสูงสุดเพียงสามโครงการเท่านั้น

แค่สามเองเหรอ?!

คุณสมบัติเด่นของ Fieldwire

  • มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม
  • การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์
  • สร้างแบบฟอร์มที่กำหนดเอง
  • การทำเครื่องหมายและบันทึก

ผู้เชี่ยวชาญ Fieldwire

  • รองรับกระดานคัมบัง, แผนภูมิแกนต์, และมุมมองปฏิทิน
  • การติดตามความคืบหน้าและสถานะของงาน
  • ดูภาพวาดของคุณบนอุปกรณ์ iOS และ Android

ข้อจำกัดของ Fieldwire

  • สามารถกำหนดผู้ใช้เพียงหนึ่งคนเป็นผู้รับมอบหมายเท่านั้น; ผู้ใช้เพิ่มเติมจะถูกระบุเป็นผู้ติดตาม
  • แผนฟรีมีผู้ใช้ได้สูงสุดเพียงห้าคนเท่านั้น และคุณจะไม่ได้รับสถานะที่กำหนดเอง
  • ไม่มีการผสานรวมกับ Slack, Microsoft Outlook และ Google Calendar

ราคาของ Fieldwire

ซอฟต์แวร์การจัดการการก่อสร้างนี้มี สี่ แผนราคา:

  • พื้นฐาน (ฟรี)
  • โปร (44 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนต่อสมาชิก)
  • ธุรกิจ (64 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อสมาชิก)
  • พรีเมียร์ (104 ดอลลาร์/เดือนต่อสมาชิก)

รีวิว Fieldwire

"ฉันขอแนะนำซอฟต์แวร์นี้อย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามเอกสารโครงการต่างๆ ยังมีพื้นที่ให้ปรับปรุงอีก แต่ฉันเลือก Fieldwire แทนคู่แข่งจาก Autodesk" –รีวิวที่ได้รับการยืนยันจาก Capterra

"Fieldwire เป็นซอฟต์แวร์ที่ฉันเลือกใช้เป็นประจำสำหรับการค้นหาหน้าเอกสารหรือรูปภาพอย่างรวดเร็ว รวมถึงการบันทึกโน้ตในแผนงาน แต่ขาดฟีเจอร์พื้นฐานที่ช่วยอำนวยความสะดวกเหมือนซอฟต์แวร์อื่น ๆ" –รีวิวจาก Capterra ที่ได้รับการยืนยัน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Fieldwire

  • G2: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (80+ รีวิว)

8. เมธวิน (เหมาะที่สุดสำหรับการประมาณการก่อสร้างและการคำนวณต้นทุนงาน)

หน้าแลนดิ้งเมธวิน
ผ่านทางเมธวิน

Methvin เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและการประมาณการก่อสร้างที่ช่วยให้ทีมเตรียมพร้อมสำหรับการเริ่มต้น 🚀

อย่างไรก็ตาม แผนการใช้งานฟรีสำหรับซอฟต์แวร์ประมาณการนี้มีจำกัดเพียงผู้ใช้หนึ่งคนเท่านั้น

ไม่ใช่ใน ซอฟต์แวร์โซลูชัน นี้แน่นอน

คุณสมบัติเด่นของเมธวิน

  • เก็บเอกสารและแบบแปลนของคุณไว้ในเครื่องมือการจัดการก่อสร้างนี้
  • พอร์ทัลลูกค้าที่ผู้รับเหมาทั่วไปและผู้รับเหมาช่วงสามารถส่งข้อมูลได้
  • การแจ้งเตือนทางอีเมลรายวันเกี่ยวกับการพัฒนาของตลาด
  • การคำนวณต้นทุนงาน

ข้อดีของเมธวิน

  • ตัวเลือกการประมาณการขั้นสูง เช่น การประมาณการด้วยตารางย่อยและตัวแปร
  • เชิญชวนผู้อื่นให้เข้าร่วมโครงการก่อสร้างกับคุณโดยการแชร์ลิงก์
  • การเข้าถึงเครื่องมือรายงานเพื่อวัดความคืบหน้าของโครงการและการจัดสรรทรัพยากร

ข้อจำกัดของเมธวิน

  • แผนฟรีจำกัดการใช้งานสำหรับผู้ใช้หนึ่งคนเท่านั้น
  • ไม่มีความคิดเห็นหรือการกล่าวถึง
  • ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือให้บริการ

ราคาเมธวิน

ซอฟต์แวร์บริหารจัดการโครงการก่อสร้างนี้มี สาม แพ็กเกจราคา:

  • ผู้ใช้คนเดียว (ฟรี)
  • ธุรกิจ ($27/เดือน ต่อสมาชิก
  • องค์กร (165 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนต่อสมาชิก)

เมธวิน รีวิว

"ซอฟต์แวร์ทำงานได้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น แต่โดยรวมแล้วก็ใช้งานได้ดี" –รีวิวที่ได้รับการยืนยันจาก Capterra

"ง่ายต่อการนำแบบออกจากระบบ สร้างราคาด้วยระบบหน่วยวัดทั้งแบบอังกฤษและเมตริกได้ทั้งหมด นอกจากนี้ ข้อมูลทั้งหมดยังถูกจัดเก็บไว้ในคลาวด์ สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ทุกเวลา" –รีวิวจาก Capterra ที่ได้รับการยืนยัน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Methvin

  • G2: 4. 4/5 (10+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)

9. Fluix เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์แบบไม่ต้องเขียนโค้ดและเอกสารดิจิทัล

ผ่านทางFluix

Fluix เป็นแพลตฟอร์มการจัดการการก่อสร้างแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ช่วยให้ผู้ใช้เริ่มต้นการจัดการเวิร์กโฟลว์ได้อย่างรวดเร็ว

หากไม่มีคุณสมบัติของซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรแผนการจัดการโครงการของคุณอาจถูกจำกัด

คุณสมบัติเด่นของ Fluix

  • ระบบการทำงานอัตโนมัติขั้นสูงและงานที่ดำเนินการโดยอัตโนมัติ
  • เอกสารและแบบฟอร์มที่ถูกดิจิทัล
  • ซอฟต์แวร์ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันทีจาก iPhone หรือ iPad ของคุณ
  • การเข้าถึงแบบออฟไลน์

ข้อดีของ Fluix

  • การเรียนรู้ที่ง่ายและติดตั้งได้สะดวก
  • เวิร์กโฟลว์ที่ออกแบบมาสำหรับ iPad
  • คุณสมบัติการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์และการผสานรวม

ข้อจำกัดของ Fluix

ราคาของ Fluix

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการนี้มี สาม แผนราคาให้เลือก:

หมายเหตุ: Fluix เป็นเครื่องมือที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่พวกเขามีให้ทดลองใช้ฟรี 12 วัน!

  • เริ่มต้น (20 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้)
  • หลัก (30 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อสมาชิก)
  • ขั้นสูง (50 ดอลลาร์/เดือนต่อสมาชิก))

รีวิว Fluix

"เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากและการบริการลูกค้าก็ยอดเยี่ยม" –รีวิวที่ได้รับการยืนยันจาก Capterra

"เราได้พิจารณาการเปลี่ยนกระบวนการดำเนินงานให้เป็นดิจิทัลมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว และ Fluix ทำให้การเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบไร้กระดาษมีความแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ เรายังได้ปรับปรุงการสื่อสารระหว่างสำนักงานและทีมงานภาคสนามอีกด้วย" –รีวิวจาก Capterra ที่ได้รับการยืนยัน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Fluix

  • G2: 4. 8/5 (10+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

10. Zoho Projects (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการบนคลาวด์พร้อมการติดตามเวลา)

หน้าแรก Zoho Projects
ผ่านทางZoho Projects

Zoho Projects เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบนระบบคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือบริษัทก่อสร้างขนาดเล็กและขนาดกลาง

แผนฟรีของ Zoho Projects มีพื้นที่จัดเก็บและฟีเจอร์ที่จำกัด การอัปเกรดเป็นแผนเสียค่าใช้จ่ายคุ้มค่าหรือไม่?

คุณสมบัติของ Zoho Projects

  • การผสานรวมและส่วนเสริมมากมาย
  • แอปพลิเคชันมือถือสำหรับผู้ใช้ iOS และ Android
  • ความสามารถในการจัดการเวลาและการออกใบแจ้งหนี้

ข้อดีของ Zoho Projects

  • คุ้มค่าในแผนชำระเงิน
  • ใช้งานง่าย
  • ความสามารถในการติดตามเวลา

ข้อจำกัดของ Zoho Projects

  • แผนฟรีไม่รวมเทมเพลต
  • แผนฟรีมีพื้นที่จัดเก็บจำกัด
  • มุมมองการจัดการทรัพยากรที่ซับซ้อน

ราคาของ Zoho Projects

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการนี้มี สาม แผนราคา:

  • ฟรี (0 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้)
  • พรีเมียม (5 ดอลลาร์/เดือนต่อสมาชิก)
  • องค์กร (10 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนต่อสมาชิก)

รีวิว Zoho Project

"เราพอใจมากกับพลังของโซลูชัน และรู้สึกว่ามันจะสนับสนุนการเติบโตของเราได้ การตั้งค่าระบบและเรียนรู้วิธีการใช้ให้ถูกต้องนั้นมีความท้าทายมากกว่าที่เราคาดไว้" –รีวิวที่ได้รับการยืนยันจาก Capterra

"โดยทั่วไปแล้ว ประสบการณ์ของฉันกับ Zoho เป็นไปในทางบวก ฉันรู้สึกยินดีที่ได้ใช้งาน และทีมของฉันก็ชื่นชอบโซลูชันที่หลากหลายที่ Zoho มีสำหรับธุรกิจของเรา" –รีวิวที่ได้รับการยืนยันจาก Capterra

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Zoho Projects

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
  • Capterra: 4. 2/5 (200+ รีวิว)

11. TeamGantt (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่ใช้แผนภูมิแกนต์)

แผนภูมิแกนต์ TeamGantt
ผ่านทางTeamGantt

TeamGantt เป็นเครื่องมือจัดการโครงการก่อสร้างที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถบริหารจัดการโครงการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แต่, แผนฟรีของ TeamGantt มีข้อจำกัดอย่างมาก หากคุณต้องการจัดการมากกว่าหนึ่งโครงการพร้อมกัน คุณจะต้องอัปเกรดเป็นแผนชำระเงิน

คุณสมบัติของ TeamGantt

  • จัดลำดับงานใหม่และปรับไทม์ไลน์ได้อย่างง่ายดายด้วยฟีเจอร์ลากและวางของ TeamGantt
  • ดูทุกโครงการในหน้าเดียว
  • มุมมองพอร์ตโฟลิโอและรายงาน
  • ปฏิทินและมุมมองรายการ

ข้อดีของ TeamGantt

  • โทรศัพท์, อีเมล, และแชทสด
  • แอปพลิเคชันมือถือเฉพาะทาง
  • การทำงานร่วมกันอย่างง่ายดาย

ข้อจำกัดของ TeamGantt

  • อาจมีค่าใช้จ่ายสูงหากคุณมีทีมขนาดใหญ่
  • ไม่มีคุณสมบัติงบประมาณโครงการ
  • คุณสมบัติที่จำกัดในแผนฟรี

ราคาของ TeamGantt

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการนี้มี สาม แผนราคา:

  • ฟรี (0 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้)
  • มาตรฐาน (19.90 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อสมาชิก)
  • ขั้นสูง (24.45 ดอลลาร์/เดือนต่อสมาชิก)

รีวิว TeamGantt

"TeamGantt ยอดเยี่ยมมากในช่วงที่เราใช้งาน! สุดท้ายเราตัดสินใจเปลี่ยนไปใช้ระบบอื่นที่มีการรายงานที่ดีกว่าสำหรับทีมที่กำลังเติบโตของเรา แต่การผสมผสานระหว่างการจัดการโครงการ/การมอบหมายงานและการติดตามทรัพยากรของ TeamGantt นั้นยอดเยี่ยมมากในช่วงที่เราเป็นทีมขนาดเล็ก" –รีวิวจาก Capterra ที่ได้รับการยืนยัน

"ฉันพบว่าซอฟต์แวร์นี้มีประโยชน์มาก มันตอบสนองความต้องการของฉันได้อย่างแน่นอน และนอกเหนือจากปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับอินเทอร์เฟซผู้ใช้แล้ว ฉันมีประสบการณ์โดยรวมที่ดีและจะแนะนำการใช้งานให้กับผู้จัดการโครงการคนอื่น ๆ อย่างแน่นอน" –รีวิวจาก Capterra ที่ได้รับการยืนยัน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า TeamGantt

  • G2: 4. 8/5 (700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

12. Buildertrend (ดีที่สุดสำหรับการจัดการทรัพยากรและการสื่อสารกับลูกค้า)

ตัวอย่างซอฟต์แวร์การก่อสร้าง BuilderTrend
ผ่านทางBuildertrend

Buildertrend เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการก่อสร้างบนระบบคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างสามารถบริหารจัดการทรัพยากรและดำเนินโครงการให้เสร็จตรงเวลา ผู้สร้างบ้าน ผู้รับเหมางานเฉพาะทางและผู้รับเหมาก่อสร้างเชิงพาณิชย์ รวมถึงผู้ปรับปรุงบ้านสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อช่วยในกระบวนการขาย การวางแผนโครงการ การติดตามการเงิน และการสื่อสารกับลูกค้า

คุณสมบัติเด่นของ Buildertrend

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Buildertrend

  • ศูนย์กลางแบบรวมศูนย์สำหรับลูกค้า; ให้พวกเขาเข้าถึงโครงการของตน
  • สร้างและอัปเดตตารางเวลาได้ทุกที่ทุกเวลา
  • ระบบอัตโนมัติเพื่อเร่งและรับประกันความถูกต้องของประมาณการทุกครั้ง
  • ฟังก์ชันการลากและวาง

ข้อจำกัดของ Buildertrend

  • UI อาจเกิดปัญหาขัดข้องและใช้งานไม่ลื่นไหล
  • แผนมีค่าใช้จ่าย

ราคาของ Buildertrend

  • จำเป็น (฿99/เดือน; ฿399 หลังจากสองเดือน)
  • ขั้นสูง (399 ดอลลาร์/เดือน; 699 ดอลลาร์หลังจากสองเดือน)
  • ครบถ้วน (899 ดอลลาร์/เดือน; 1,299 ดอลลาร์หลังจากสองเดือน)

บทวิจารณ์ Buildertrend

"ฉันชื่นชอบฟังก์ชันการทำงานข้ามแพลตฟอร์มของ Buildertrend เป็นอย่างมาก ในฐานะคนที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันอยู่ในภาคสนาม ฉันชอบความสามารถในการเข้าถึงและเพิ่มข้อมูลหรือไฟล์ได้อย่างรวดเร็วเมื่อจำเป็นขณะเดินทาง ฉันรู้สึกสะดวกที่สามารถเข้าถึงไทม์ไลน์ของบันทึกประจำวันสำหรับแต่ละงาน และความสามารถในการเลื่อนดูข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้ฉันติดตามรายละเอียดของงานได้อย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการ" —รีวิวจาก G2 ที่ได้รับการยืนยัน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Buildertrend

  • G2: 4/5 (56+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (1572+ รีวิว)

13. PlanGrid (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการภาคสนามและการจัดการต้นทุน)

ผ่านทางPlanGrid

PlanGrid เป็นซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพการก่อสร้างและเครื่องมือจัดการโครงการและต้นทุนแบบครบวงจรสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้ใช้สามารถแชร์แบบแปลน การแก้ไข รูปภาพ รายงาน และอื่นๆ ได้ทันทีกับทุกคนที่เกี่ยวข้องในโครงการก่อสร้าง

คุณสมบัติหลักของ PlanGrid

  • แบบจำลอง 3 มิติ และแผ่นข้อมูล
  • แท็กที่กำหนดเองสำหรับรูปภาพ
  • การจัดการไฟล์
  • การจัดการคุณภาพในที่เดียว

ผู้เชี่ยวชาญด้าน PlanGrid

  • เข้าถึงข้อมูลได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์
  • การส่งเอกสารที่ง่ายขึ้น; เข้าถึงเอกสารที่ส่งแล้วที่ได้รับการอนุมัติได้ทันทีจากแอป

ข้อจำกัดของ PlanGrid

  • การเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้อื่น

ราคาของ PlanGrid

  • ปืนยิงตะปู ($39/เดือน/ผู้ใช้; คิดค่าบริการรายปี)
  • โดเซอร์ (59 ดอลลาร์/เดือน/ผู้ใช้; คิดค่าบริการรายปี)
  • เครน (119 ดอลลาร์/เดือน/ผู้ใช้; คิดค่าบริการรายปี)

การตรวจสอบของ PlanGrid

  • คำแนะนำซอฟต์แวร์: 4. 28/5 (รีวิวมากกว่า 1,896 รายการ)
  • ระดับความไว้วางใจ: 7. 8/10 (145+ รีวิว)

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า PlanGrid

"เป็นแพลตฟอร์มที่ดีสำหรับใช้ในโครงการและสามารถใช้ได้ตลอดวงจรชีวิตของโครงการ คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอกได้อย่างง่ายดาย และเข้าถึงเอกสารทั้งหมดได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง" —รีวิวที่ได้รับการยืนยันจาก Software Advice

14. Procore (ดีที่สุดสำหรับการติดตามโครงการแบบบูรณาการและการทำงานร่วมกัน)

ผ่านทางProcore

Procore เป็นซอฟต์แวร์ก่อสร้างออนไลน์ที่ช่วยให้การทำงานง่ายขึ้นตั้งแต่การประมูลไปจนถึงการปิดโครงการ

บริหารจัดการโครงการก่อสร้าง ทรัพยากร การออกแบบ การประมาณราคา การประมูล และงบประมาณของโครงการต่างๆ บนแพลตฟอร์มแบบบูรณาการเดียว

คุณสมบัติหลักของ Procore

  • การติดตามโครงการ
  • เทคโนโลยีการรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR)
  • การเข้าถึงผ่านมือถือ
  • การร่วมมือภาคสนาม

ผู้เชี่ยวชาญ Procore

  • แพลตฟอร์มแบบบูรณาการ
  • พร้อมใช้งานและเข้าถึงได้บนมือถือ
  • ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสถานะทางการเงินของโครงการและพอร์ตโฟลิโอ

ข้อจำกัดของ Procore

  • ชุดฟิลด์เครื่องมืออาจต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้น
  • การเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้อื่น

ราคาของ Procore

  • เยี่ยมชมหน้าเพจราคาของพวกเขาเพื่อขอใบเสนอราคาที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ

การตรวจสอบของ Procore

"Procore มอบความสามารถในการเข้าถึงแบบแปลนล่าสุด ข้อกำหนด และเอกสารส่งงานได้ทุกเมื่อ ซึ่งยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานร่วมกันในภาคสนามทั้งสำหรับนักออกแบบและผู้รับเหมา ข้อมูลโครงการทั้งหมดถูกจัดระเบียบอย่างดีและเข้าถึงได้ง่ายสำหรับผู้ใช้ทุกคน และเครื่องมือการอนุญาตนั้นยอดเยี่ยมสำหรับการปรับแต่งสิ่งที่สมาชิกทีมสามารถเข้าถึงได้" —รีวิวจาก G2 ที่ได้รับการยืนยัน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Procore

  • G2: 4. 5/5 (1,173+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (2,518+ รีวิว)

15. CoConstruct (เหมาะที่สุดสำหรับผู้สร้างบ้านตามสั่งและผู้ปรับปรุงบ้าน)

ผ่านทางCoConstruct

CoConstruct คือซอฟต์แวร์การจัดการก่อสร้างที่ได้รับการจัดอันดับสูงสำหรับผู้สร้างบ้านตามสั่งและผู้ปรับปรุงบ้าน. จัดการทุกแง่มุมของโครงการ, ลูกค้า, และผู้รับเหมาได้อย่างง่ายดาย—ทั้งหมดจากแอปกลางเพียงแอปเดียว.

คุณสมบัติหลักของ CoConstruct

  • การรายงานและการวิเคราะห์
  • การติดตามโครงการและลูกค้า
  • การเรียกเก็บเงินและการออกใบแจ้งหนี้
  • แม่แบบที่สามารถปรับแต่งได้

ข้อดีของ CoConstruct

  • ฟังก์ชันการใช้งานที่ง่ายต่อการประมวลผลใบสั่งซื้อ
  • การประมาณราคาที่แม่นยำ; ง่ายต่อการสร้างและส่งใบเสนอราคาที่ปรับแต่งได้
  • ส่งการแจ้งเตือนและการอัปเดตเกี่ยวกับกิจกรรมและความคืบหน้าของไซต์งาน
  • การอนุมัติผ่านลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และการชำระเงินออนไลน์

ข้อจำกัดของ CoConstruct

  • แอปพลิเคชันมือถือสามารถปรับปรุงได้
  • การเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้อื่น

การกำหนดราคาของ CoConstruct

  • จำเป็น: $99/เดือน; $399 หลังจากสองเดือน
  • ขั้นสูง: $399/เดือน; $699 หลังจากสองเดือน
  • ครบถ้วน: $899/เดือน; $1,299 หลังจากสองเดือน

รีวิว CoConstruct

"ในฐานะผู้รับเหมาภาคสนามที่ลงมือปฏิบัติจริง ฉันมีปัญหาในการหาเวลาเพียงพอสำหรับการเขียนข้อเสนอและการประมาณราคา เทมเพลตและการประมาณราคาในรูปแบบสเปรดชีตช่วยปรับปรุงกระบวนการได้อย่างมากและสามารถคืนเวลาให้คุณได้" —รีวิวที่ได้รับการยืนยันจาก Capterra

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

  • คำแนะนำซอฟต์แวร์: 4. 5/5 (842+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (842+ รีวิว)

เริ่มต้นบริหารโครงการก่อสร้างด้วย ClickUp

โครงการก่อสร้างของคุณต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลา อยู่ในงบประมาณ และสอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมก่อสร้าง

และในขณะที่ซอฟต์แวร์ก่อสร้างสามารถช่วยลดแรงงานของคุณได้ แต่การได้เครื่องมือที่จะทำให้โครงการของคุณซับซ้อนยิ่งขึ้นก็ไม่มีประโยชน์

นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องใช้ ClickUp

ตั้งแต่การตั้งเป้าหมายสำหรับ ทีมโครงการของคุณไปจนถึงการจัดการการเงินของโครงการของคุณ ClickUp คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการก่อสร้างที่ดีที่สุดในปัจจุบัน

รับ ClickUp ฟรีวันนี้เพื่อบรรลุเป้าหมายการก่อสร้างทั้งหมดของคุณ แม้กระทั่งเป้าหมายที่บ้าคลั่ง!