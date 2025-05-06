15 ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการก่อสร้างที่ดีที่สุดในปี 2025 (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการก่อสร้างคืออะไร?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "การจัดการโครงการก่อสร้างคือกระบวนการวางแผน จัดระเบียบ และควบคุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้าง ซึ่งรวมถึงการจัดตารางทรัพยากร การมอบหมายงาน และการติดตามความคืบหน้าเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการจะเสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้" } } ] }
ในฐานะผู้จัดการโครงการก่อสร้าง หนึ่งในขั้นตอนแรกที่คุณต้องทำคือการตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงสร้างของคุณมีฐานรากที่แข็งแรง 👷
เช่นเดียวกัน เมื่อคุณกำลังก่อตั้งธุรกิจก่อสร้างของคุณตั้งแต่เริ่มต้น คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเครื่องมือที่เหมาะสมพร้อมใช้งาน เช่นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการก่อสร้างที่เหมาะสม
ไม่ว่าคุณจะเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการก่อสร้างที่อยู่อาศัย, การค้า, หรืออุตสาหกรรม, เครื่องมือการจัดการการก่อสร้างช่วยคุณจัดการกับกำหนดเวลาของโครงการในขณะที่อยู่ในงบประมาณของโครงการ.
ตามสถิติซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ Finances Online"ผู้จัดการโครงการ 8 ใน 10 คนเชื่อว่าการจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการกำลังกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จทางธุรกิจ" (Axelos, 2019)
แต่ซอฟต์แวร์ก่อสร้างตัวไหนที่เหมาะกับความต้องการของคุณมากที่สุด?
ในบทความนี้ เราจะพูดถึงเหตุผลที่คุณจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์บริหารโครงการก่อสร้างและรีวิวเครื่องมือที่ดีที่สุด 15 รายการที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ถึงเวลาที่จะต่อยอดไอเดียกันแล้ว! ⛏
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือรายชื่อซอฟต์แวร์การจัดการการก่อสร้างที่ดีที่สุด 15 อันดับสำหรับทีม พร้อมจุดแข็งและจุดขายเฉพาะของพวกเขา
- ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการอย่างครอบคลุม พร้อมผู้ใช้และงานไม่จำกัด)
- OrangeScrum (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาและบริหารทรัพยากรแบบโอเพ่นซอร์ส)
- อาสนะ (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนโครงการแบบภาพและการจัดการงาน)
- Clockify (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาว่างและการคำนวณชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้)
- OpenDocMan (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการและจัดเก็บเอกสาร)
- Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงธุรกิจและการระบุความเสี่ยง)
- Fieldwire (เหมาะที่สุดสำหรับการมอบหมายงานและการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์)
- เมธวิน (เหมาะที่สุดสำหรับการประมาณการก่อสร้างและการคำนวณต้นทุนงาน)
- Fluix (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์แบบไม่ต้องเขียนโค้ดและเอกสารดิจิทัล)
- Zoho Projects (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการบนคลาวด์พร้อมการติดตามเวลา)
- TeamGantt (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการด้วยแผนภูมิแกนต์)
- Buildertrend (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการทรัพยากรและการสื่อสารกับลูกค้า)
- PlanGrid (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการภาคสนามและการควบคุมต้นทุน)
- Procore (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามโครงการแบบบูรณาการและการทำงานร่วมกัน)
- CoConstruct (เหมาะที่สุดสำหรับผู้สร้างบ้านตามสั่งและผู้ปรับปรุงบ้าน)
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการก่อสร้างคืออะไร?
การบริหารโครงการก่อสร้าง ยังรวมถึงการกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีข้อตกลงทางสัญญาที่จำเป็นครบถ้วนและการบริหารจัดการประสิทธิภาพของผู้รับเหมา
สิ่งที่ควรพิจารณาในซอฟต์แวร์บริหารโครงการก่อสร้างฟรี
ซอฟต์แวร์การจัดการการก่อสร้างสามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อประสิทธิภาพและความสำเร็จของโครงการของคุณ นั่นคือเหตุผลที่เราได้พัฒนาวิธีการที่ครอบคลุมเพื่อช่วยคุณเลือกเครื่องมือที่ดีที่สุด มาดูรายละเอียดกัน:
คุณสมบัติเด่น
แง่มุมแรกที่เราพิจารณาคือคุณสมบัติที่ซอฟต์แวร์นำเสนอ เครื่องมือที่เหมาะสมควรมีฟังก์ชันที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของโครงการก่อสร้าง นี่คือคุณสมบัติสำคัญที่เราเชื่อว่าซอฟต์แวร์การจัดการโครงการก่อสร้างที่แข็งแกร่งทุกตัวควรมี:
- การจัดการงาน: สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถมอบหมายงาน, ตรวจสอบความคืบหน้า, และจัดการกำหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การจัดตารางเวลา: เครื่องมือควรช่วยในการวางแผนและจัดตารางเวลาสำหรับงาน ทรัพยากร และเป้าหมายสำคัญ
- การจัดการเอกสาร: การมีศูนย์กลางในการจัดการเอกสารสำคัญ เช่น แผนผัง, สัญญา, และใบอนุญาต เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง
- การจัดทำงบประมาณและการควบคุมค่าใช้จ่าย: ซอฟต์แวร์ควรช่วยคุณในการติดตามค่าใช้จ่ายและควบคุมต้นทุน
- เครื่องมือสื่อสารและการทำงานร่วมกัน: ซอฟต์แวร์ควรอำนวยความสะดวกในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างสมาชิกในทีม
การกำหนดราคา
ค่าใช้จ่ายของซอฟต์แวร์เป็นปัจจัยที่สำคัญมาก ราคาของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการก่อสร้างมีความหลากหลาย ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ จำนวนผู้ใช้ และรูปแบบการกำหนดราคา เราแนะนำให้คุณเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของซอฟต์แวร์กับคุณค่าที่ได้รับเพื่อให้แน่ใจว่ามันเหมาะกับงบประมาณของคุณโดยไม่ละทิ้งคุณสมบัติที่จำเป็น
รีวิว
รีวิวสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของซอฟต์แวร์ได้ เราได้รวบรวมรีวิวจากเว็บไซต์รีวิวของบุคคลที่สามเพื่อให้คุณมีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ใช้จริงต่อซอฟต์แวร์การจัดการโครงการก่อสร้างต่างๆ ที่มีให้เลือกใช้
ความสามารถในการบูรณาการ
ซอฟต์แวร์ควรสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบันได้ เช่น ซอฟต์แวร์บัญชี อีเมล หรือเครื่องมือ CAD ซึ่งจะช่วยสร้างการไหลของข้อมูลที่ราบรื่นและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมได้อย่างมีนัยสำคัญ
ระยะเวลาทดลองใช้และแผนฟรี
สุดท้ายนี้ เราขอแนะนำให้ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์มีช่วงทดลองใช้หรือแผนฟรีหรือไม่ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถทดสอบซอฟต์แวร์ในสภาพแวดล้อมจริงก่อนที่จะตัดสินใจใช้งาน ถือเป็นโอกาสที่ดีในการประเมินว่าเครื่องมือนี้ตรงกับความต้องการของคุณและใช้งานง่ายหรือไม่
15 ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการก่อสร้างที่ดีที่สุด (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)
1.ClickUp(เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการอย่างครอบคลุม พร้อมผู้ใช้และงานไม่จำกัด)
ClickUp คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในโลก โดยใช้โดยทีมที่มีประสิทธิภาพสูงในบริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญ่
นี่คือเหตุผลว่าทำไม ClickUp คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับการก่อสร้าง
ClickUp มอบผู้ใช้ไม่จำกัด, งานไม่จำกัด, และคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมมากมายให้คุณใช้ฟรี!
และไม่มีขีดจำกัดสำหรับคุณสมบัติการจัดการโครงการที่คุณสามารถใช้ได้กับ ClickUp
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp
ClickUp มี ทุกฟีเจอร์ที่ผู้จัดการโครงการก่อสร้างต้องการเพื่อบริหารโครงการให้ ประสบความสำเร็จ
นี่คือตัวอย่างบางส่วน:
- มุมมองแผนภูมิแกนต์: แผนภูมิแกนต์ของ ClickUp ช่วยให้การทำงานร่วมกันในโครงการก่อสร้างเป็นเรื่องง่าย ติดตามความเชื่อมโยงระหว่างงานต่าง ๆ และจัดการลำดับความสำคัญบนไทม์ไลน์ภาพที่แชร์ร่วมกับทีมผู้รับเหมาของคุณ
- มุมมองแผนที่: มีประโยชน์สำหรับผู้รับเหมาทุกคน มุมมองแผนที่ช่วยให้คุณเห็นตำแหน่งไซต์งานถัดไปของคุณและวิธีการเดินทางไปยังที่นั่น
- ความคิดเห็น: ติดแท็กสมาชิกทีมและมอบหมายความคิดเห็นให้กับทีม เพื่อไม่ให้มีอะไรตกหล่นไป ตามตัวอักษร
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง: เพิ่มคอลัมน์สำหรับข้อมูลของผู้รับเหมาช่วง สถานที่ก่อสร้าง งบประมาณ และอื่นๆ
- การตรวจทาน: ตรวจสอบเอกสารที่ส่งมา, RFI (คำขอข้อมูล), แบบแปลน, และการคำนวณปริมาณงานโดยการเพิ่มความคิดเห็นและการอัปเดตบนภาพใด ๆ
- การคำนวณคอลัมน์: คำนวณประมาณการ,ใบสั่งซื้อ, ปริมาณ, และวัสดุก่อสร้างด้วยฟิลด์สูตร
- คุณสมบัติ CRM สำหรับการจัดการโครงการก่อสร้างของคุณ
- โหมดออฟไลน์: ติดตามความคืบหน้าของโครงการของคุณได้แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ตขณะทำงานภาคสนาม
- แอปพลิเคชันมือถือ:ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมขณะอยู่ในสถานที่ปฏิบัติงานผ่านแอป iOSและAndroidของเรา
- ใช้ ClickUp AI เพื่อจัดการโครงการก่อสร้างด้วยปัญญาประดิษฐ์
- เทมเพลต:ใช้เทมเพลตสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า, การก่อสร้าง,การประชุม, และการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อเร่งกระบวนการทำงานของคุณ
ข้อดีของ ClickUp
- เวอร์ชันฟรีที่ทรงพลังพร้อมรองรับผู้ใช้ไม่จำกัด
- คุณสมบัติการจัดการโครงการองค์กรรวมถึงการทำงานอัตโนมัติ การจัดการทรัพยากร และแดชบอร์ด
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมก่อสร้างของคุณทำงานให้เสร็จตามลำดับที่ถูกต้องด้วย Task Dependencies
- สร้างและติดตามเป้าหมายของบริษัทก่อสร้างของคุณ
- สร้างภาพกระบวนการทำงานของโครงการก่อสร้างด้วยClickUp Mind Maps
- ใช้การประมาณเวลาเพื่อทำนายเวลาที่ใช้สำหรับแต่ละงาน
- สร้างฐานความรู้และทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมแบบเรียลไทม์ด้วยClickUp Docs
- เพิ่มเวลาให้กับงานใด ๆ ด้วยตัวติดตามเวลาทั่วโลกของเรา
- รองรับแพลตฟอร์ม macOS, Windows และ Linux
- กันคนแปลกหน้าออกจากไซต์ก่อสร้างโครงการของคุณ (หรือที่เรียกว่า ClickUp) โดยใช้ความเป็นส่วนตัว, การอนุญาต, และผู้เยี่ยมชม
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ไม่มีมุมมองตารางในแอปมือถือ (ยัง)
และอย่าลังเลที่จะสำรวจคุณสมบัติที่น่าตื่นเต้นทั้งหมดที่ซอฟต์แวร์การจัดการการก่อสร้างฟรีนี้มีให้คุณ!
ราคาของ ClickUp
รีวิว ClickUp
"ฉันชอบวิธีที่ต่าง ๆ ที่ฉันสามารถมองเห็นโครงการและงานที่เกี่ยวข้องได้ ฉันสามารถทำแผนภาพความคิด (mind map) ของโครงการได้, มองเห็นเป็นรายการ, บนกระดานคัมบัง (Kanban board), เป็นแผนภูมิแกนต์ (Gantt chart), หรือแม้กระทั่งในมุมมองตาราง แอปนี้ทำงานกับทุกวิธีที่ฉันชอบคิดและวางแผนโครงการและงานของฉัน ซึ่งให้อิสระแก่ฉันในการวางแผนในแบบที่เหมาะกับฉัน" –G2Crowd
"เครื่องมือที่เปลี่ยนชีวิต. นำมุมมองที่จำเป็นอย่างยิ่งกลับมาให้กับงานที่มีความสำคัญสูง. ช่วยให้ติดตามสิ่งที่เราทำสำเร็จ, ใช้เวลาไปมากขึ้นในปีที่ผ่านมา. ไม่สามารถอยู่ได้โดยไม่มีมัน!" –รีวิวที่ได้รับการยืนยันจาก Capterra
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
2. OrangeScrum (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาและการจัดการทรัพยากรแบบโอเพนซอร์ส)
OrangeScrum เป็นซอฟต์แวร์จัดตารางงานก่อสร้างแบบโอเพนซอร์สที่ช่วยให้ทีมสามารถจัดสรรทรัพยากร จัดการเวลา และทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แต่หากคุณต้องการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยแผนฟรี คุณจะต้องซื้อส่วนเสริมสำหรับฟีเจอร์ที่จำเป็น เช่นการจัดการเอกสาร แม่แบบโครงการก่อสร้าง และอื่น ๆ
คุณสมบัติหลักของ OrangeScrum
- แดชบอร์ดที่ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับทีม โครงการ และทรัพยากรของคุณ
- คุณสมบัติการติดตามเวลาและแบบฟอร์มบันทึกเวลา
- คุณสมบัติการจัดการทรัพยากรเพื่อการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
- คุณสมบัติการจัดสรรทรัพยากร
ข้อดีของ OrangeScrum
- สถานะงานที่กำหนดเองตามความต้องการของโครงการคุณ
- การผสานการทำงานกับ Slackสำหรับการสื่อสารอย่างรวดเร็วเมื่อทีมงานอยู่ในไซต์งาน
- สร้างสิทธิ์การเข้าถึงที่กำหนดเองสำหรับเจ้าของโครงการ สมาชิกทีม และลูกค้า
ข้อจำกัดของ OrangeScrum
- ฟังก์ชันแผนภูมิแกนต์เป็นโปรแกรมเสริมที่มีราคา $159
- แผนฟรีให้บริการเฉพาะสถานะงานเริ่มต้นเท่านั้น
- ไม่มีการผสานรวมกับZoom, OneDrive และMicrosoft Teams
ราคาของ OrangeScrum
ซอฟต์แวร์การจัดการการก่อสร้างนี้มีสามแผนราคา:
- ชุมชน (ฟรี)
- คลาวด์ (ราคาตามจำนวนผู้ใช้)
- องค์กร (ติดต่อเพื่อขอใบเสนอราคาพิเศษ)
รีวิว OrangeScrum
"ซอฟต์แวร์นี้ดีมากจริง ๆ แต่สิ่งเดียวที่ฉันไม่ชอบคือตอนที่ฉันเริ่มใช้เครื่องมือนี้ มันยากที่จะเข้าใจการตั้งค่าบางอย่าง มันมีตัวเลือกมากมายจนทำให้ฉันเข้าใจยากว่าต้องทำอะไรต่อไปในขั้นตอนถัดไปของบางงาน" –G2 Reviews
"กระบวนการเรียนรู้ใช้เวลาสักหน่อย มีการตั้งค่าที่ซับซ้อนเล็กน้อย แต่ไม่มีอะไรที่แก้ไขไม่ได้ภายในไม่กี่วันของการฝึกฝน" –G2 Reviews
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า OrangeScrum
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
3.อาสนะ(เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนโครงการแบบภาพและการจัดการงาน)
อาซาเน่ เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ช่วยให้ทีมก่อสร้างมองเห็นภาพรวมเพื่อแก้ไขงานของพวกเขาได้อย่างง่ายดาย
แต่หากไม่มีฟีเจอร์แผนผังความคิดในตัว เราไม่แน่ใจว่าทีมของคุณจะสามารถมองเห็นภาพรวมได้ "ใหญ่" แค่ไหน
เปรียบเทียบAsana กับ ClickUp!
คุณสมบัติหลักของอาสนะ
- มุมมองปฏิทินเพื่อจัดการกำหนดเส้นตายของคุณ
- สิทธิ์โครงการสำหรับเพื่อนร่วมทีมและลูกค้า
- ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับความต้องการของโครงการของคุณ
- มุมมองบอร์ดสำหรับการจัดการโครงการแบบ Agile
ข้อดีของอาสนะ
- กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลสำหรับการวางแผนโครงการ
- เพิ่มไฟล์แนบให้กับงาน เพื่อให้เพื่อนร่วมทีมสามารถเข้าถึงทรัพยากรได้อย่างง่ายดาย
- การตรวจสอบคำอธิบายประกอบเพื่อติดตามข้อเสนอแนะอย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของอาสนะ
- ไม่มีคุณสมบัติการติดตามเวลาแบบดั้งเดิม
- ไม่สามารถแปลงความคิดเห็นเป็นงานได้
- ไม่มีความสามารถในการแก้ไขเอกสารร่วมกัน
ราคาของ Asana
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการนี้มี สี่ แผนราคา:
- แผนพื้นฐาน (ฟรี)
- แผนพรีเมียม ($13.49/เดือนต่อสมาชิก)
- แผนธุรกิจ (30.49 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อสมาชิก)
- แผนสำหรับองค์กร (ติดต่อเพื่อขอใบเสนอราคาเฉพาะ)
รีวิวอาสนะ
"เราต้องจัดการกับโครงการและกำหนดเวลาที่แข่งขันกันหลายอย่าง ดังนั้นมันช่วยให้เราเห็นภาพรวมทั้งหมดในที่เดียว และสามารถพูดคุยเกี่ยวกับงานแต่ละชิ้นได้ตามความคืบหน้า ฉันชอบกระบวนการทำงานแบบนี้มากกว่าการเน้นการแชท/อีเมลเหมือน Slack แม้ว่า Asana จะมีการวางแผนเวลาที่ดีขึ้น แต่ตอนนี้ยังค่อนข้างซับซ้อนอยู่" —G2 Reviews
"หากคุณใช้ Asana สำหรับโครงการที่ง่ายมาก ๆ ก็ไม่มีอะไรให้บ่นมากนัก หากคุณใช้ Asana สำหรับสถานการณ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น อาจมีช่วงที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมบ้าง สำหรับสิ่งที่ฉันทำ มีบางครั้งที่ต้องการคัดลอกหรือทำซ้ำส่วนหนึ่งภายในโครงการ ในตอนนี้ คุณไม่สามารถทำเช่นนี้ได้ภายใน Asana และส่วนนั้นต้องทำซ้ำด้วยตนเอง" —รีวิวที่ได้รับการยืนยันจาก Capterra
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Asana
- G2: 4. 3/5 (7000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
อ่านเกี่ยวกับทางเลือกของอาสนะเหล่านี้ !
4.Clockify(เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาว่างและการคำนวณชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้)
Clockify เป็นเครื่องมือติดตามเวลาที่ได้รับความนิยมและใช้ฟรีซึ่งสามารถช่วยให้ทีมงานก่อสร้างติดตามชั่วโมงการทำงานในโครงการต่างๆ ได้
ใช้งานง่ายและเต็มไปด้วยฟีเจอร์ที่มีประโยชน์ แต่จะดียิ่งขึ้นหากมีตัวเลือกแชทในตัว
คุณสมบัติเด่นของ Clockify
- บันทึกเวลาการทำงานผ่านตัวจับเวลาหรือป้อนข้อมูลด้วยตนเองในแบบฟอร์มบันทึกเวลา
- คำนวณชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้โดยอัตโนมัติตามอัตราค่าบริการต่อชั่วโมงและชั่วโมงที่ติดตาม
- สร้างรายงานโดยละเอียด
- เปิดใช้งานการติดตามตำแหน่ง
ข้อดีของ Clockify
- ผู้ใช้และโครงการไม่จำกัดจำนวน ฟรี
- การผสานรวมกับแอปกว่า 80 รายการและใช้งานได้บนทุกระบบปฏิบัติการ
- เวอร์ชันโฮสต์เองเพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยสูงสุด
ข้อจำกัดของ Clockify
- ไม่มีฟีเจอร์แชทในตัว (แต่สามารถเชื่อมต่อกับแอปแชทสำหรับทีม Pumble ได้)
- เวอร์ชันมือถือไม่แข็งแกร่งเท่าเวอร์ชันเว็บและแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป
ราคาของ Clockify
ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาการก่อสร้างนี้มีแผนราคาหกแบบ:
- ฟรี (0 บาทต่อที่นั่ง/เดือน)
- พื้นฐาน (3.99 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง/เดือน)
- มาตรฐาน (5.49 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง/เดือน)
- โปร (7.99 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง/เดือน)
- องค์กรธุรกิจ (11.99 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง/เดือน)
- เซิร์ฟเวอร์ (ติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา)
รีวิว Clockify
"Clockify ได้ช่วยให้ทีมของเราสามารถจัดระเบียบโครงการต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบมาเป็นเวลานานแล้ว เราใช้เวอร์ชันฟรีอยู่มากกว่าหนึ่งปี ก่อนที่จะตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้เวอร์ชันเสียค่าใช้จ่าย เนื่องจากเราต้องการใช้ฟีเจอร์บางอย่างที่เวอร์ชันเสียค่าใช้จ่ายมีให้ เช่น ระบบอัตโนมัติ การเชื่อมต่อ API แม่แบบ และฟีเจอร์เพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ เพื่อยกระดับการทำงานของเราให้ดียิ่งขึ้น" –รีวิวจาก Capterra ที่ได้รับการยืนยัน
"ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ง่ายมาก คุณสามารถติดตามโครงการหรือลูกค้าต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย และยังสามารถใช้งานเป็นทีมได้อีกด้วย" –รีวิวจาก Capterra ที่ได้รับการยืนยัน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Clockify
- G2: 4. 5/5 (110+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (4000+ รีวิว)
ใช้แบบฟอร์มคำขอเสนอราคา (RFQ)กับผู้รับเหมาและซัพพลายเออร์!
5. OpenDocMan (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเอกสารและการจัดเก็บ)
OpenDocMan เป็นระบบจัดการเอกสารแบบโอเพนซอร์สที่ช่วยให้ทีมสามารถจัดเก็บเอกสารการก่อสร้างไว้ในที่เดียว
น่าเสียดายที่นอกจากการจัดเก็บเอกสารแล้ว เครื่องมือนี้ไม่มีคุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูงใดๆ
คุณสมบัติเด่นของ OpenDocMan
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงสำหรับการแก้ไขเอกสาร
- สิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้
- กำหนดแผนกหรือหมวดหมู่ให้กับไฟล์
- ประวัติการแก้ไข
ข้อดีของ OpenDocMan
- พร้อมใช้งานบนระบบ Linux, Unix, macOS X และ Windows
- รองรับหลายภาษา ซึ่งทำให้มีประโยชน์สำหรับการทำงานกับผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างระดับนานาชาติ
- การแจ้งเตือนทางอีเมลในกรณีที่เพื่อนร่วมทีมไม่ได้อยู่ในแอป
ข้อจำกัดของ OpenDocMan
- ไม่รองรับคุณสมบัติการจัดการเวิร์กโฟลว์
- ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือให้บริการ
- แผนฟรีแบบจำกัด
ราคาของ OpenDocMan
ซอฟต์แวร์จัดการเอกสารนี้มี สี่ แผนราคาให้เลือก:
- ชุมชน (ฟรี)
- องค์กร (ติดต่อเพื่อขอใบเสนอราคาพิเศษ)
- คลาวด์ (79 ดอลลาร์/เดือน)
- ติดตั้งภายในองค์กร (ติดต่อเพื่อขอใบเสนอราคาพิเศษ)
OpenDocMan รีวิว
"ซอฟต์แวร์นี้ดูเหมือนจะมีประโยชน์มากสำหรับฉันด้วยคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมตั้งแต่การจัดการเอกสารไปจนถึงการแชร์ ฯลฯ ซอฟต์แวร์นี้มีคุณสมบัติในตัวมากมายและในแง่ของการรวมระบบ ซอฟต์แวร์นี้สามารถรวมเข้ากับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามหลายตัว เช่น MS ซึ่งช่วยให้การทำงานและการแชร์ง่ายขึ้น" –Software Suggest
OpenDocMan การให้คะแนนของลูกค้า
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
6.Wrike(ดีที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงธุรกิจและการระบุความเสี่ยง)
Wrike เป็นซอฟต์แวร์สำหรับงานก่อสร้างที่มีฟีเจอร์เจ๋ง ๆ ที่เรียกว่า "การทำงานอย่างชาญฉลาด" ซึ่งช่วยระบุความเสี่ยงในโครงการของคุณ
แต่มีความเสี่ยงที่เห็นได้ชัดซึ่งมันไม่สามารถตรวจพบได้: ในขณะนี้ Wrike ยังไม่มีฟีเจอร์แชทในตัว!
คุณสมบัติหลักของ Wrike
- การติดตามเวลาอย่างละเอียด
- เอกสารและการติดตามทรัพยากรที่ยอดเยี่ยมเพื่อช่วยให้คุณค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
- การกล่าวถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน
ข้อดีของ Wrike
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- การผสานการทำงานที่ทรงพลังกับแอปเก็บข้อมูลบนคลาวด์ เช่น Dropbox, Box และ Google Drive
- แผนฟรีรวมผู้ใช้สูงสุด 5 คน และพื้นที่เก็บข้อมูล 2GB
ข้อจำกัดของ Wrike
- ไม่มีเครื่องมือจดบันทึกที่คุณสามารถเข้าถึงได้พร้อมกับงานของคุณ
- ไม่สามารถแปลงความคิดเห็นเป็นงานได้
- คุณสมบัติที่จำกัดสำหรับการติดตามโครงการ
ราคาของ Wrike
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการนี้มี สี่ แผนราคา:
- แผนฟรี
- มืออาชีพ ($9.80/เดือน ต่อสมาชิก)
- ธุรกิจ (24.80 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อสมาชิก)
- องค์กร (ติดต่อเพื่อขอใบเสนอราคาพิเศษ)
รีวิว Wrike
"Wrike มีความโดดเด่นเมื่อเทียบกับแอปพลิเคชันที่คล้ายกันเพราะมันไม่ใช่แค่เครื่องมือจัดการโครงการเท่านั้น มันยังทำหน้าที่เป็นเครื่องมือจัดการงานด้วย ซึ่งมีความแตกต่างเล็กน้อย" —G2Crowd
"ด้วยประสิทธิภาพที่มั่นคงเหมือนหินในการทำงาน ฉันไม่สามารถสังเกตเห็นข้อเสียของแอปได้ อย่างไรก็ตาม ราคาของมันค่อนข้างแพง แต่คุณสมบัติที่เราได้รับจากการซื้อแอปนั้นอยู่ในระดับสูงสุด และไม่สามารถปฏิเสธได้ว่ามันดีกว่าเครื่องมือจัดการโครงการแข่งขันอื่น ๆ อย่างมาก" –รีวิวที่ได้รับการยืนยันจาก Capterra
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Wrike
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 1,300 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (1,600+ รีวิว)
ดูคู่มือของเราสำหรับการจัดการโครงการใน Wrikeและเรียนรู้เกี่ยวกับทางเลือกยอดนิยมของ Wrike
7. Fieldwire (เหมาะที่สุดสำหรับการมอบหมายงานและการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์)
Fieldwire เป็นเครื่องมือจัดการโครงการก่อสร้างที่ดีสำหรับสถาปนิก ผู้รับเหมา และนักออกแบบ
แต่หากคุณใช้แผนฟรี คุณจะได้รับโครงการสูงสุดเพียงสามโครงการเท่านั้น
แค่สามเองเหรอ?!
คุณสมบัติเด่นของ Fieldwire
- มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม
- การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์
- สร้างแบบฟอร์มที่กำหนดเอง
- การทำเครื่องหมายและบันทึก
ผู้เชี่ยวชาญ Fieldwire
- รองรับกระดานคัมบัง, แผนภูมิแกนต์, และมุมมองปฏิทิน
- การติดตามความคืบหน้าและสถานะของงาน
- ดูภาพวาดของคุณบนอุปกรณ์ iOS และ Android
ข้อจำกัดของ Fieldwire
- สามารถกำหนดผู้ใช้เพียงหนึ่งคนเป็นผู้รับมอบหมายเท่านั้น; ผู้ใช้เพิ่มเติมจะถูกระบุเป็นผู้ติดตาม
- แผนฟรีมีผู้ใช้ได้สูงสุดเพียงห้าคนเท่านั้น และคุณจะไม่ได้รับสถานะที่กำหนดเอง
- ไม่มีการผสานรวมกับ Slack, Microsoft Outlook และ Google Calendar
ราคาของ Fieldwire
ซอฟต์แวร์การจัดการการก่อสร้างนี้มี สี่ แผนราคา:
- พื้นฐาน (ฟรี)
- โปร (44 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนต่อสมาชิก)
- ธุรกิจ (64 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อสมาชิก)
- พรีเมียร์ (104 ดอลลาร์/เดือนต่อสมาชิก)
รีวิว Fieldwire
"ฉันขอแนะนำซอฟต์แวร์นี้อย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามเอกสารโครงการต่างๆ ยังมีพื้นที่ให้ปรับปรุงอีก แต่ฉันเลือก Fieldwire แทนคู่แข่งจาก Autodesk" –รีวิวที่ได้รับการยืนยันจาก Capterra
"Fieldwire เป็นซอฟต์แวร์ที่ฉันเลือกใช้เป็นประจำสำหรับการค้นหาหน้าเอกสารหรือรูปภาพอย่างรวดเร็ว รวมถึงการบันทึกโน้ตในแผนงาน แต่ขาดฟีเจอร์พื้นฐานที่ช่วยอำนวยความสะดวกเหมือนซอฟต์แวร์อื่น ๆ" –รีวิวจาก Capterra ที่ได้รับการยืนยัน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Fieldwire
- G2: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (80+ รีวิว)
8. เมธวิน (เหมาะที่สุดสำหรับการประมาณการก่อสร้างและการคำนวณต้นทุนงาน)
Methvin เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและการประมาณการก่อสร้างที่ช่วยให้ทีมเตรียมพร้อมสำหรับการเริ่มต้น 🚀
อย่างไรก็ตาม แผนการใช้งานฟรีสำหรับซอฟต์แวร์ประมาณการนี้มีจำกัดเพียงผู้ใช้หนึ่งคนเท่านั้น
ไม่ใช่ใน ซอฟต์แวร์โซลูชัน นี้แน่นอน
คุณสมบัติเด่นของเมธวิน
- เก็บเอกสารและแบบแปลนของคุณไว้ในเครื่องมือการจัดการก่อสร้างนี้
- พอร์ทัลลูกค้าที่ผู้รับเหมาทั่วไปและผู้รับเหมาช่วงสามารถส่งข้อมูลได้
- การแจ้งเตือนทางอีเมลรายวันเกี่ยวกับการพัฒนาของตลาด
- การคำนวณต้นทุนงาน
ข้อดีของเมธวิน
- ตัวเลือกการประมาณการขั้นสูง เช่น การประมาณการด้วยตารางย่อยและตัวแปร
- เชิญชวนผู้อื่นให้เข้าร่วมโครงการก่อสร้างกับคุณโดยการแชร์ลิงก์
- การเข้าถึงเครื่องมือรายงานเพื่อวัดความคืบหน้าของโครงการและการจัดสรรทรัพยากร
ข้อจำกัดของเมธวิน
- แผนฟรีจำกัดการใช้งานสำหรับผู้ใช้หนึ่งคนเท่านั้น
- ไม่มีความคิดเห็นหรือการกล่าวถึง
- ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือให้บริการ
ราคาเมธวิน
ซอฟต์แวร์บริหารจัดการโครงการก่อสร้างนี้มี สาม แพ็กเกจราคา:
- ผู้ใช้คนเดียว (ฟรี)
- ธุรกิจ ($27/เดือน ต่อสมาชิก
- องค์กร (165 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนต่อสมาชิก)
เมธวิน รีวิว
"ซอฟต์แวร์ทำงานได้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น แต่โดยรวมแล้วก็ใช้งานได้ดี" –รีวิวที่ได้รับการยืนยันจาก Capterra
"ง่ายต่อการนำแบบออกจากระบบ สร้างราคาด้วยระบบหน่วยวัดทั้งแบบอังกฤษและเมตริกได้ทั้งหมด นอกจากนี้ ข้อมูลทั้งหมดยังถูกจัดเก็บไว้ในคลาวด์ สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ทุกเวลา" –รีวิวจาก Capterra ที่ได้รับการยืนยัน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Methvin
- G2: 4. 4/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
9. Fluix เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์แบบไม่ต้องเขียนโค้ดและเอกสารดิจิทัล
Fluix เป็นแพลตฟอร์มการจัดการการก่อสร้างแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ช่วยให้ผู้ใช้เริ่มต้นการจัดการเวิร์กโฟลว์ได้อย่างรวดเร็ว
หากไม่มีคุณสมบัติของซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรแผนการจัดการโครงการของคุณอาจถูกจำกัด
คุณสมบัติเด่นของ Fluix
- ระบบการทำงานอัตโนมัติขั้นสูงและงานที่ดำเนินการโดยอัตโนมัติ
- เอกสารและแบบฟอร์มที่ถูกดิจิทัล
- ซอฟต์แวร์ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันทีจาก iPhone หรือ iPad ของคุณ
- การเข้าถึงแบบออฟไลน์
ข้อดีของ Fluix
- การเรียนรู้ที่ง่ายและติดตั้งได้สะดวก
- เวิร์กโฟลว์ที่ออกแบบมาสำหรับ iPad
- คุณสมบัติการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์และการผสานรวม
ข้อจำกัดของ Fluix
- เวิร์กโฟลว์ที่ออกแบบมาสำหรับ Apple iPad อาจมีข้อจำกัด (ลองดูซอฟต์แวร์การจัดการโครงการก่อสร้างสำหรับ Macเหล่านี้)
- การขาดการสนับสนุนสำหรับการร่วมมือ เช่น การแบ่งปันเอกสาร
- การรองรับ Android อยู่ในระยะเบต้าเท่านั้น
ราคาของ Fluix
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการนี้มี สาม แผนราคาให้เลือก:
หมายเหตุ: Fluix เป็นเครื่องมือที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่พวกเขามีให้ทดลองใช้ฟรี 12 วัน!
- เริ่มต้น (20 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้)
- หลัก (30 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อสมาชิก)
- ขั้นสูง (50 ดอลลาร์/เดือนต่อสมาชิก))
รีวิว Fluix
"เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากและการบริการลูกค้าก็ยอดเยี่ยม" –รีวิวที่ได้รับการยืนยันจาก Capterra
"เราได้พิจารณาการเปลี่ยนกระบวนการดำเนินงานให้เป็นดิจิทัลมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว และ Fluix ทำให้การเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบไร้กระดาษมีความแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ เรายังได้ปรับปรุงการสื่อสารระหว่างสำนักงานและทีมงานภาคสนามอีกด้วย" –รีวิวจาก Capterra ที่ได้รับการยืนยัน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Fluix
- G2: 4. 8/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
10. Zoho Projects (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการบนคลาวด์พร้อมการติดตามเวลา)
Zoho Projects เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบนระบบคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือบริษัทก่อสร้างขนาดเล็กและขนาดกลาง
แผนฟรีของ Zoho Projects มีพื้นที่จัดเก็บและฟีเจอร์ที่จำกัด การอัปเกรดเป็นแผนเสียค่าใช้จ่ายคุ้มค่าหรือไม่?
คุณสมบัติของ Zoho Projects
- การผสานรวมและส่วนเสริมมากมาย
- แอปพลิเคชันมือถือสำหรับผู้ใช้ iOS และ Android
- ความสามารถในการจัดการเวลาและการออกใบแจ้งหนี้
ข้อดีของ Zoho Projects
- คุ้มค่าในแผนชำระเงิน
- ใช้งานง่าย
- ความสามารถในการติดตามเวลา
ข้อจำกัดของ Zoho Projects
- แผนฟรีไม่รวมเทมเพลต
- แผนฟรีมีพื้นที่จัดเก็บจำกัด
- มุมมองการจัดการทรัพยากรที่ซับซ้อน
ราคาของ Zoho Projects
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการนี้มี สาม แผนราคา:
- ฟรี (0 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้)
- พรีเมียม (5 ดอลลาร์/เดือนต่อสมาชิก)
- องค์กร (10 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนต่อสมาชิก)
รีวิว Zoho Project
"เราพอใจมากกับพลังของโซลูชัน และรู้สึกว่ามันจะสนับสนุนการเติบโตของเราได้ การตั้งค่าระบบและเรียนรู้วิธีการใช้ให้ถูกต้องนั้นมีความท้าทายมากกว่าที่เราคาดไว้" –รีวิวที่ได้รับการยืนยันจาก Capterra
"โดยทั่วไปแล้ว ประสบการณ์ของฉันกับ Zoho เป็นไปในทางบวก ฉันรู้สึกยินดีที่ได้ใช้งาน และทีมของฉันก็ชื่นชอบโซลูชันที่หลากหลายที่ Zoho มีสำหรับธุรกิจของเรา" –รีวิวที่ได้รับการยืนยันจาก Capterra
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Zoho Projects
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 2/5 (200+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Zoho เหล่านี้!
11. TeamGantt (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่ใช้แผนภูมิแกนต์)
TeamGantt เป็นเครื่องมือจัดการโครงการก่อสร้างที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถบริหารจัดการโครงการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แต่, แผนฟรีของ TeamGantt มีข้อจำกัดอย่างมาก หากคุณต้องการจัดการมากกว่าหนึ่งโครงการพร้อมกัน คุณจะต้องอัปเกรดเป็นแผนชำระเงิน
คุณสมบัติของ TeamGantt
- จัดลำดับงานใหม่และปรับไทม์ไลน์ได้อย่างง่ายดายด้วยฟีเจอร์ลากและวางของ TeamGantt
- ดูทุกโครงการในหน้าเดียว
- มุมมองพอร์ตโฟลิโอและรายงาน
- ปฏิทินและมุมมองรายการ
ข้อดีของ TeamGantt
- โทรศัพท์, อีเมล, และแชทสด
- แอปพลิเคชันมือถือเฉพาะทาง
- การทำงานร่วมกันอย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ TeamGantt
- อาจมีค่าใช้จ่ายสูงหากคุณมีทีมขนาดใหญ่
- ไม่มีคุณสมบัติงบประมาณโครงการ
- คุณสมบัติที่จำกัดในแผนฟรี
ราคาของ TeamGantt
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการนี้มี สาม แผนราคา:
- ฟรี (0 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้)
- มาตรฐาน (19.90 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อสมาชิก)
- ขั้นสูง (24.45 ดอลลาร์/เดือนต่อสมาชิก)
รีวิว TeamGantt
"TeamGantt ยอดเยี่ยมมากในช่วงที่เราใช้งาน! สุดท้ายเราตัดสินใจเปลี่ยนไปใช้ระบบอื่นที่มีการรายงานที่ดีกว่าสำหรับทีมที่กำลังเติบโตของเรา แต่การผสมผสานระหว่างการจัดการโครงการ/การมอบหมายงานและการติดตามทรัพยากรของ TeamGantt นั้นยอดเยี่ยมมากในช่วงที่เราเป็นทีมขนาดเล็ก" –รีวิวจาก Capterra ที่ได้รับการยืนยัน
"ฉันพบว่าซอฟต์แวร์นี้มีประโยชน์มาก มันตอบสนองความต้องการของฉันได้อย่างแน่นอน และนอกเหนือจากปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับอินเทอร์เฟซผู้ใช้แล้ว ฉันมีประสบการณ์โดยรวมที่ดีและจะแนะนำการใช้งานให้กับผู้จัดการโครงการคนอื่น ๆ อย่างแน่นอน" –รีวิวจาก Capterra ที่ได้รับการยืนยัน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า TeamGantt
- G2: 4. 8/5 (700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
12. Buildertrend (ดีที่สุดสำหรับการจัดการทรัพยากรและการสื่อสารกับลูกค้า)
Buildertrend เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการก่อสร้างบนระบบคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างสามารถบริหารจัดการทรัพยากรและดำเนินโครงการให้เสร็จตรงเวลา ผู้สร้างบ้าน ผู้รับเหมางานเฉพาะทางและผู้รับเหมาก่อสร้างเชิงพาณิชย์ รวมถึงผู้ปรับปรุงบ้านสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อช่วยในกระบวนการขาย การวางแผนโครงการ การติดตามการเงิน และการสื่อสารกับลูกค้า
คุณสมบัติเด่นของ Buildertrend
- การติดตามเวลาและค่าใช้จ่าย
- รายงานขั้นสูง
- พอร์ทัลลูกค้า
- การติดตามโครงการและเป้าหมาย
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Buildertrend
- ศูนย์กลางแบบรวมศูนย์สำหรับลูกค้า; ให้พวกเขาเข้าถึงโครงการของตน
- สร้างและอัปเดตตารางเวลาได้ทุกที่ทุกเวลา
- ระบบอัตโนมัติเพื่อเร่งและรับประกันความถูกต้องของประมาณการทุกครั้ง
- ฟังก์ชันการลากและวาง
ข้อจำกัดของ Buildertrend
- UI อาจเกิดปัญหาขัดข้องและใช้งานไม่ลื่นไหล
- แผนมีค่าใช้จ่าย
ราคาของ Buildertrend
- จำเป็น (฿99/เดือน; ฿399 หลังจากสองเดือน)
- ขั้นสูง (399 ดอลลาร์/เดือน; 699 ดอลลาร์หลังจากสองเดือน)
- ครบถ้วน (899 ดอลลาร์/เดือน; 1,299 ดอลลาร์หลังจากสองเดือน)
บทวิจารณ์ Buildertrend
"ฉันชื่นชอบฟังก์ชันการทำงานข้ามแพลตฟอร์มของ Buildertrend เป็นอย่างมาก ในฐานะคนที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันอยู่ในภาคสนาม ฉันชอบความสามารถในการเข้าถึงและเพิ่มข้อมูลหรือไฟล์ได้อย่างรวดเร็วเมื่อจำเป็นขณะเดินทาง ฉันรู้สึกสะดวกที่สามารถเข้าถึงไทม์ไลน์ของบันทึกประจำวันสำหรับแต่ละงาน และความสามารถในการเลื่อนดูข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้ฉันติดตามรายละเอียดของงานได้อย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการ" —รีวิวจาก G2 ที่ได้รับการยืนยัน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Buildertrend
- G2: 4/5 (56+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (1572+ รีวิว)
13. PlanGrid (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการภาคสนามและการจัดการต้นทุน)
PlanGrid เป็นซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพการก่อสร้างและเครื่องมือจัดการโครงการและต้นทุนแบบครบวงจรสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้ใช้สามารถแชร์แบบแปลน การแก้ไข รูปภาพ รายงาน และอื่นๆ ได้ทันทีกับทุกคนที่เกี่ยวข้องในโครงการก่อสร้าง
คุณสมบัติหลักของ PlanGrid
- แบบจำลอง 3 มิติ และแผ่นข้อมูล
- แท็กที่กำหนดเองสำหรับรูปภาพ
- การจัดการไฟล์
- การจัดการคุณภาพในที่เดียว
ผู้เชี่ยวชาญด้าน PlanGrid
- เข้าถึงข้อมูลได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์
- การส่งเอกสารที่ง่ายขึ้น; เข้าถึงเอกสารที่ส่งแล้วที่ได้รับการอนุมัติได้ทันทีจากแอป
ข้อจำกัดของ PlanGrid
- การเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้อื่น
ราคาของ PlanGrid
- ปืนยิงตะปู ($39/เดือน/ผู้ใช้; คิดค่าบริการรายปี)
- โดเซอร์ (59 ดอลลาร์/เดือน/ผู้ใช้; คิดค่าบริการรายปี)
- เครน (119 ดอลลาร์/เดือน/ผู้ใช้; คิดค่าบริการรายปี)
การตรวจสอบของ PlanGrid
- คำแนะนำซอฟต์แวร์: 4. 28/5 (รีวิวมากกว่า 1,896 รายการ)
- ระดับความไว้วางใจ: 7. 8/10 (145+ รีวิว)
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า PlanGrid
"เป็นแพลตฟอร์มที่ดีสำหรับใช้ในโครงการและสามารถใช้ได้ตลอดวงจรชีวิตของโครงการ คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอกได้อย่างง่ายดาย และเข้าถึงเอกสารทั้งหมดได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง" —รีวิวที่ได้รับการยืนยันจาก Software Advice
14. Procore (ดีที่สุดสำหรับการติดตามโครงการแบบบูรณาการและการทำงานร่วมกัน)
Procore เป็นซอฟต์แวร์ก่อสร้างออนไลน์ที่ช่วยให้การทำงานง่ายขึ้นตั้งแต่การประมูลไปจนถึงการปิดโครงการ
บริหารจัดการโครงการก่อสร้าง ทรัพยากร การออกแบบ การประมาณราคา การประมูล และงบประมาณของโครงการต่างๆ บนแพลตฟอร์มแบบบูรณาการเดียว
คุณสมบัติหลักของ Procore
- การติดตามโครงการ
- เทคโนโลยีการรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR)
- การเข้าถึงผ่านมือถือ
- การร่วมมือภาคสนาม
ผู้เชี่ยวชาญ Procore
- แพลตฟอร์มแบบบูรณาการ
- พร้อมใช้งานและเข้าถึงได้บนมือถือ
- ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสถานะทางการเงินของโครงการและพอร์ตโฟลิโอ
ข้อจำกัดของ Procore
- ชุดฟิลด์เครื่องมืออาจต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้น
- การเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้อื่น
ราคาของ Procore
- เยี่ยมชมหน้าเพจราคาของพวกเขาเพื่อขอใบเสนอราคาที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ
การตรวจสอบของ Procore
"Procore มอบความสามารถในการเข้าถึงแบบแปลนล่าสุด ข้อกำหนด และเอกสารส่งงานได้ทุกเมื่อ ซึ่งยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานร่วมกันในภาคสนามทั้งสำหรับนักออกแบบและผู้รับเหมา ข้อมูลโครงการทั้งหมดถูกจัดระเบียบอย่างดีและเข้าถึงได้ง่ายสำหรับผู้ใช้ทุกคน และเครื่องมือการอนุญาตนั้นยอดเยี่ยมสำหรับการปรับแต่งสิ่งที่สมาชิกทีมสามารถเข้าถึงได้" —รีวิวจาก G2 ที่ได้รับการยืนยัน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Procore
- G2: 4. 5/5 (1,173+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (2,518+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Procore เหล่านี้!
15. CoConstruct (เหมาะที่สุดสำหรับผู้สร้างบ้านตามสั่งและผู้ปรับปรุงบ้าน)
CoConstruct คือซอฟต์แวร์การจัดการก่อสร้างที่ได้รับการจัดอันดับสูงสำหรับผู้สร้างบ้านตามสั่งและผู้ปรับปรุงบ้าน. จัดการทุกแง่มุมของโครงการ, ลูกค้า, และผู้รับเหมาได้อย่างง่ายดาย—ทั้งหมดจากแอปกลางเพียงแอปเดียว.
คุณสมบัติหลักของ CoConstruct
- การรายงานและการวิเคราะห์
- การติดตามโครงการและลูกค้า
- การเรียกเก็บเงินและการออกใบแจ้งหนี้
- แม่แบบที่สามารถปรับแต่งได้
ข้อดีของ CoConstruct
- ฟังก์ชันการใช้งานที่ง่ายต่อการประมวลผลใบสั่งซื้อ
- การประมาณราคาที่แม่นยำ; ง่ายต่อการสร้างและส่งใบเสนอราคาที่ปรับแต่งได้
- ส่งการแจ้งเตือนและการอัปเดตเกี่ยวกับกิจกรรมและความคืบหน้าของไซต์งาน
- การอนุมัติผ่านลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และการชำระเงินออนไลน์
ข้อจำกัดของ CoConstruct
- แอปพลิเคชันมือถือสามารถปรับปรุงได้
- การเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้อื่น
การกำหนดราคาของ CoConstruct
- จำเป็น: $99/เดือน; $399 หลังจากสองเดือน
- ขั้นสูง: $399/เดือน; $699 หลังจากสองเดือน
- ครบถ้วน: $899/เดือน; $1,299 หลังจากสองเดือน
รีวิว CoConstruct
"ในฐานะผู้รับเหมาภาคสนามที่ลงมือปฏิบัติจริง ฉันมีปัญหาในการหาเวลาเพียงพอสำหรับการเขียนข้อเสนอและการประมาณราคา เทมเพลตและการประมาณราคาในรูปแบบสเปรดชีตช่วยปรับปรุงกระบวนการได้อย่างมากและสามารถคืนเวลาให้คุณได้" —รีวิวที่ได้รับการยืนยันจาก Capterra
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- คำแนะนำซอฟต์แวร์: 4. 5/5 (842+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (842+ รีวิว)
เริ่มต้นบริหารโครงการก่อสร้างด้วย ClickUp
โครงการก่อสร้างของคุณต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลา อยู่ในงบประมาณ และสอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมก่อสร้าง
และในขณะที่ซอฟต์แวร์ก่อสร้างสามารถช่วยลดแรงงานของคุณได้ แต่การได้เครื่องมือที่จะทำให้โครงการของคุณซับซ้อนยิ่งขึ้นก็ไม่มีประโยชน์
นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องใช้ ClickUp
ตั้งแต่การตั้งเป้าหมายสำหรับ ทีมโครงการของคุณไปจนถึงการจัดการการเงินของโครงการของคุณ ClickUp คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการก่อสร้างที่ดีที่สุดในปัจจุบัน
รับ ClickUp ฟรีวันนี้เพื่อบรรลุเป้าหมายการก่อสร้างทั้งหมดของคุณ แม้กระทั่งเป้าหมายที่บ้าคลั่ง!