11 แม่แบบติดตามความคืบหน้าโครงการฟรีสำหรับการจัดการโครงการ

การสร้างแผนที่โครงการเป็นเพียงครึ่งเดียวของการต่อสู้—งานที่แท้จริงเริ่มต้นเมื่อคุณเริ่มดำเนินการตามแผนของคุณ!
ไม่มีอะไรแย่ไปกว่าการทุ่มเททั้งใจและวิญญาณในการเตรียมโครงการให้พร้อม แล้วต้องมาเห็นมันพังทลายลงเพราะการติดตามผลที่ไม่ดี นี่คือเหตุผลที่การติดตามโครงการอย่างมีประสิทธิภาพในด้านการจัดการโครงการนั้นสำคัญมาก! แต่การพูดนั้นง่ายกว่าการลงมือทำ
คุณไม่ได้แค่ดูแลให้โครงการของคุณเสร็จตามแผนงานเท่านั้น แต่คุณกำลังบริหารจัดการสมาชิกในทีม งานต่างๆความสัมพันธ์ระหว่างงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทรัพยากร งบประมาณ และอื่นๆ อีกมากมาย 😵💫
แม้แต่ผู้จัดการโครงการที่มีประสบการณ์ก็ยังต้องการความช่วยเหลือทุกอย่างที่สามารถหาได้ในเรื่องนี้ และนี่คือเหตุผลว่าทำไมเทมเพลตติดตามโครงการจึงเป็นตัวช่วยประหยัดเวลา (และชีวิต) อย่างมากเมื่อต้องส่งมอบโครงการคุณภาพสูงได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ
เช่นเดียวกับที่ไม่มีโครงการหรือทีมใดเหมือนกันเลย ทุกเทมเพลตสำหรับติดตามโครงการก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นกัน ในหลายๆ ด้าน นี่ถือเป็นเรื่องดี! เพราะมันทำให้มั่นใจได้ว่ามีเทมเพลตสำหรับทุกคนจริงๆ ความท้าทายจึงอยู่ที่การค้นหาเทมเพลตที่เหมาะสมกับคุณจริงๆ
คุณสมบัติ, ราคา, ซอฟต์แวร์, อุตสาหกรรม, และข้อกำหนดล้วนเป็นปัจจัยในการตัดสินใจเมื่อต้องเลือกเทมเพลตสำหรับติดตามโครงการของคุณ และโชคดีที่เราได้พิจารณาทั้งหมดนี้แล้วเมื่อรวบรวมรายการนี้สำหรับคุณ!
ติดตามเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์และคุณสมบัติที่จำเป็นของเทมเพลตติดตามโครงการที่ดีที่สุด และเข้าถึงตัวอย่างที่ดีที่สุด 11 ตัวอย่างสำหรับทีมใด ๆ
อะไรคือแบบฟอร์มติดตามความคืบหน้าของโครงการ?
แม้แต่สำหรับผู้จัดการโครงการที่มีประสบการณ์แล้วแม่แบบการจัดการโครงการก็ยังคงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อประหยัดเวลาอันมีค่าโดยไม่ลดทอนความสมบูรณ์ของโครงการของคุณ
แม่แบบติดตามโครงการคือแผนงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยผู้จัดการในการดูแลกระบวนการทำงานและความคืบหน้าของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ แม่แบบที่ดีที่สุดจะเสริมซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณและช่วยให้ทีมใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างเต็มที่ด้วยคุณสมบัติที่ปรับแต่งไว้แล้ว เช่น สถานะงานการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน แดชบอร์ด และมุมมองหลายแบบ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างเสร็จสิ้นตามแผนที่วางไว้
มีหลายสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงรายการตรวจสอบขั้นสุดท้าย การอนุมัติจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเส้นตายที่ใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็ว เป็นเรื่องง่ายที่จะปล่อยให้บางสิ่งบางอย่างหลุดรอดไป
แม้ว่าสิ่งนี้จะเป็นเรื่องปกติในโครงการทุกประเภท แต่ก็อาจเป็นเหมือนคำตัดสินประหารต่อกำหนดการเดิมของคุณได้เช่นกัน กลยุทธ์การบีบอัดตารางงาน เช่นการเร่งงาน (fast-tracking) หรือการเร่งรัดโครงการ (project crashing)อาจช่วยชดเชยเวลาที่สูญเสียไปได้บางส่วน แต่ผลลัพธ์จะแตกต่างกันไปในแต่ละกรณี และไม่ควรเป็นทางเลือกแรกของคุณเด็ดขาด 😳
นี่คือเหตุผลที่ผู้จัดการโครงการทุ่มเทพลังงานมากมายในการสร้างและปรับปรุงกระบวนการติดตามโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ความจริงก็คือ มันอาจใช้เวลามากอย่างไม่น่าเชื่อ
เทมเพลตคือทางออกที่ดีที่สุดสำหรับความท้าทายนี้—แต่คุณควรพิจารณาคุณสมบัติใดบ้างก่อนดาวน์โหลดเทมเพลตสำหรับติดตามโครงการถัดไปของคุณ?
คุณสมบัติที่ต้องมีในเทมเพลตติดตามความคืบหน้าของโครงการ
ขนาดของทีม งบประมาณ เทคโนโลยีที่ใช้ และความซับซ้อนของโครงการของคุณจะเป็นตัวกำหนดว่าเทมเพลตตัวติดตามโครงการแบบใดจะเหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ แต่คุณสมบัติที่จำเป็นบางประการจะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากเงินที่คุณลงทุนไป 💸
- มุมมองหลายแบบ: ไม่ว่าจะเป็นแผนภูมิแกนต์, รายการ, ปฏิทิน, หรือกระดานคัมบัง, มุมมองหลายแบบช่วยให้ผู้จัดการโครงการมองเห็นเส้นเวลา, งาน, และกระบวนการทำงานในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด.
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง: โดยเฉพาะสำหรับโครงการที่ซับซ้อนมากขึ้น ฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยให้ผู้จัดการสามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญได้อย่างรวดเร็วและทุกเวลา ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณ ฟิลด์ที่กำหนดเองยังสามารถช่วยคุณจัดเรียงและคัดกรองผ่านกระบวนการทำงานของคุณเพื่อค้นหาภารกิจหรือกลุ่มที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การรายงานและข้อมูลเชิงลึก: ส่วนสำคัญของการติดตามโครงการคือการติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง แม่แบบตัวติดตามโครงการของคุณควรมีสูตรสำเร็จ ตาราง หรือแดชบอร์ดที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อเร่งกระบวนการนี้ นอกจากนี้คุณสมบัติการรายงานที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ยังเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการประชุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน
- เข้าใจง่าย: จะมีประโยชน์อะไรหากมีเทมเพลตติดตามโครงการที่ทรงพลังแต่คุณไม่รู้วิธีใช้งาน? เทมเพลตของคุณควรใช้งานง่าย สามารถตั้งค่าและแจกจ่ายให้ทีมได้อย่างรวดเร็วและสะดวก
- การผสานการทำงาน: การผสานการทำงานช่วยขยายความสามารถของซอฟต์แวร์ใด ๆ และจะทำให้เทมเพลตของคุณมีคุณค่ามากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องสลับแท็บอยู่ตลอดเวลา เทมเพลตที่รองรับการผสานการทำงานหลายระบบจะช่วยให้คุณรวมการทำงานของคุณไว้ด้วยกันได้
ตอนนี้คุณเข้าใจพื้นฐานแล้ว มาเริ่มลงมือทำกันเถอะ! ใช้ความรู้เกี่ยวกับเทมเพลตใหม่ของคุณเพื่อค้นหาเทมเพลตติดตามโครงการที่ดีที่สุด 10 แบบที่เหมาะกับคุณที่สุด 👠
11 แบบฟอร์มและตัวอย่างฟรีสำหรับติดตามความคืบหน้าของโครงการ
แทนที่จะปล่อยให้คุณเผชิญกับผลลัพธ์การค้นหา 14 ล้านรายการสำหรับ เทมเพลตติดตามโครงการ เราได้คัดสรร 11 รายการโปรดของเราสำหรับ ClickUp, Excel และ Google Sheets เพื่อเริ่มต้นอย่างถูกต้อง ✅
แต่ละเทมเพลตทั้ง 11 แบบนี้จะช่วยให้โครงการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นในหลากหลายด้าน! ไม่ว่าคุณจะติดตามความคืบหน้า ทรัพยากร งบประมาณ หรือเวลา เทมเพลตเหล่านี้ควรเป็นจุดเริ่มต้นแรกของคุณ
นอกจากนี้ คุณสามารถเข้าถึงทั้งหมดได้โดยตรงจากบล็อกนี้!
1. แม่แบบติดตามโครงการ ClickUp
เทมเพลตติดตามโครงการ ClickUpสามารถปรับแต่งได้สำหรับโครงการทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโครงการขนาดใหญ่ขององค์กรหรือโครงการส่วนตัวขนาดเล็ก!
นี่คือเทมเพลตที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น ออกแบบมาเพื่อช่วยจัดระเบียบงาน บริหารทรัพยากร และติดตามความคืบหน้า ทั้งหมดนี้ภายใน Workspace ของคุณ
การใช้คุณสมบัติการติดตามเวลาใน ClickUpช่วยให้คุณสามารถมองเห็นได้ว่าทีมทั้งหมดทำงานได้ดีเพียงใดเมื่อเทียบกับความคาดหวังในทุกช่วงเวลาของวงจรชีวิตโครงการ. ผลที่ตามมาคือ ผู้จัดการหรือผู้บริหารสามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายขึ้นหากจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการอยู่ในงบประมาณและบรรลุเป้าหมายสำคัญตลอดเส้นทาง!
ด้วยองค์ประกอบเหล่านี้ที่ทำงานร่วมกันอย่างกลมกลืน การบริหารโครงการถัดไปของคุณให้สำเร็จตั้งแต่ต้นจนจบจะกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้น—ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพโดยรวมที่ดียิ่งขึ้นสำหรับทุกคนที่มีส่วนร่วมในกระบวนการนี้ ✨
เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้เทมเพลตนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างตัวติดตามหลายรายการสำหรับโครงการที่ทำซ้ำได้! วิธีนี้จะช่วยประหยัดเวลาหลังจากการประชุมเริ่มต้นโครงการเพื่อให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว
2. ClickUp Agency Client Health Tracker โดย Zenpilot
หากคุณเป็นเจ้าของเอเจนซีหรือผู้จัดการโครงการที่ต้องการยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าให้ถึงขั้นสูงสุดClickUp Agency Client Health Tracker จาก ZenPilotคือโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ. เทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณอยู่เหนือความต้องการของลูกค้า, เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า, และทำให้การดำเนินงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น – ทั้งหมดในที่เดียวที่สะดวกสบาย.
ด้วย ClickUp Agency Client Health Tracker คุณสามารถติดตามสุขภาพของความสัมพันธ์กับลูกค้า จัดการรายละเอียดบัญชี และอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย เทมเพลตนี้มาพร้อมกับฟิลด์ที่ปรับแต่งได้ซึ่งช่วยให้คุณเพิ่มรายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับลูกค้าแต่ละราย รวมถึงข้อมูลติดต่อและงานหรือปัญหาที่ยังค้างอยู่ซึ่งต้องได้รับการแก้ไข
นี่คือเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับทุกหน่วยงานหรือผู้จัดการโครงการที่ต้องการปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าและอยู่ข้างหน้าความต้องการของลูกค้า
3. แม่แบบแผนภูมิแกนต์สำหรับติดตามโครงการใน ClickUp
ผู้จัดการโครงการส่วนใหญ่ชอบใช้แผนภูมิแกนต์ในการติดตามโครงการ แผนภูมิแกนต์ให้การแสดงภาพที่เข้าใจง่ายของทรัพยากรงานภารกิจสำคัญ และระยะเวลาของโครงการ
เทมเพลต ClickUp ในมุมมอง Gantt มอบเครื่องมือเหล่านี้—และอีกมากมาย—ให้คุณเพื่อควบคุมความคืบหน้าและสถานะของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ:
- แถบด้านข้างของมุมมอง Gantt: ขยายแถบด้านข้างเพื่อดูไทม์ไลน์ของงานที่จัดกำหนดการไว้และงานย่อยจาก Space, โฟลเดอร์ หรือรายการใด ๆ ในลำดับชั้น Workspace ของคุณ
- การพึ่งพา: วาดเส้นระหว่างงานเพื่อกำหนดและแสดงการพึ่งพาโดยอัตโนมัติ
- การเปลี่ยนกำหนดเวลา: ย้ายพื้นที่ โฟลเดอร์ หรือรายการทั้งหมดบนแผนภูมิเพื่อกำหนดวันที่เริ่มต้นและวันที่ครบกำหนดใหม่สำหรับงานทั้งหมดที่อยู่ในนั้น
- ชุดสี: ระบุสถานะของงานได้อย่างง่ายดายด้วยตัวบ่งชี้รหัสสี
- การแก้ไขแบบกลุ่ม: ทำการเปลี่ยนแปลงจำนวนมากในคราวเดียวโดยไม่ต้องออกจากมุมมองแกนต์
เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับผู้จัดการที่ต้องการแผนภูมิแกนต์ที่ใช้งานง่ายและฟรี เพื่อช่วยอัปเดตและติดตามโครงการของพวกเขา—โดยไม่ต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงในการออกแบบตารางทั้งหมดใหม่!
4. แม่แบบกระดานคัมบังสำหรับติดตามโครงการ ClickUp
หากกระดานคัมบัง (Kanban)เป็นสไตล์ที่คุณถนัดมากกว่า ให้เพิ่มมุมมองกระดานจากเทมเพลต ClickUp Project Tracker เพื่อติดตามสถานะของโครงการและงานต่าง ๆ ของคุณ! มุมมองนี้จะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมว่างานใดกำลังสะสมอยู่และควรปรับกระบวนการทำงานของสมาชิกในทีมหรือไม่
ลดจำนวนการคลิกของคุณด้วยการจัดกลุ่มและเรียงลำดับบอร์ดโครงการของคุณเพื่อแสดงผู้รับผิดชอบ, วันที่ครบกำหนด, ความสำคัญ, และอื่น ๆ สำหรับระดับโครงสร้างและการจัดระเบียบเพิ่มเติม ให้เปิดใช้งาน swimlanes และขีดจำกัด WIP (งานที่กำลังดำเนินการ):
- Swimlanes จัดระเบียบงานเป็นแถวตามฟิลด์ที่สอง
- งานที่กำลังดำเนินการ ขีดจำกัด จะแสดงโดยอัตโนมัติเมื่อคุณอยู่ต่ำกว่า ใกล้เคียง เท่ากับ หรือเกินขีดความสามารถ
5. แม่แบบการติดตามโครงการแคมเปญ ClickUp
เมื่อดำเนินโครงการแคมเปญ สิ่งสำคัญคือต้องติดตามรายละเอียดทั้งหมด หนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการทำเช่นนี้คือการสร้างระบบที่เชื่อมโยงกันและจัดประเภทผลลัพธ์ของแคมเปญที่แตกต่างกัน
ใน ClickUp คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์และรายการเพื่อสนับสนุนกระบวนการทำงานที่แตกต่างกันของทีม(การตลาด, การออกแบบ, การเงิน, และโซเชียล) ที่ทำงานในแคมเปญเดียวกันได้ 🤝
เทมเพลตการติดตามแคมเปญโครงการของ ClickUpมอบเครื่องมือให้คุณเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนและการดำเนินแคมเปญของคุณ. เทมเพลตนี้มาพร้อมกับมุมมองต่าง ๆ ที่ช่วยให้คุณติดตามโครงการของคุณได้ รวมถึง:
- แหล่งที่มาของเครือข่าย, การดำเนินแคมเปญ, ค่าใช้จ่าย & ตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลง รายการมุมมอง
- มุมมองบอร์ดแคนบันสถานะแคมเปญ
- มุมมองไทม์ไลน์ของแคมเปญ
- มุมมองปฏิทินแคมเปญ
เคล็ดลับมืออาชีพ: เพิ่มClickUp Formsลงในชุดเครื่องมือการตลาดของคุณและรวมคำขอแคมเปญทั้งหมดไว้ในฟอร์มเดียว!
6. แม่แบบการติดตามโครงการรณรงค์ทางการเมืองของ ClickUp
การจัดระเบียบการรณรงค์ทางการเมืองต้องอาศัยการวางแผนโครงการอย่างรอบคอบ กลยุทธ์ที่ชัดเจน และทีมงานที่ทุ่มเทเพื่อทำให้การรณรงค์เป็นจริง
ขั้นตอนแรกในการจัดแคมเปญทางการเมืองที่ประสบความสำเร็จคือการพัฒนาแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพซึ่งระบุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของผู้สมัครของคุณ จากนั้นคุณสามารถจัดตั้งศูนย์บัญชาการกลางที่มีบุคลากรด้านการสื่อสาร ทรัพยากรทางการเงิน และสมาชิกทีมงานที่จำเป็นอื่นๆ
เข้าสู่:แม่แบบติดตามโครงการรณรงค์ทางการเมืองของ ClickUp!
เราได้ระบุขั้นตอนพื้นฐานและจำเป็นสำหรับการลงสมัครรับเลือกตั้งของคุณไว้แล้ว ประหยัดเวลาและมุ่งเน้นไปที่สิ่งสำคัญกว่าด้วยเทมเพลตรายการที่ใช้ง่ายและครอบคลุมนี้!
ดูคู่มือเริ่มต้นเพื่อรับภาพรวมอย่างรวดเร็วหรืออย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้เทมเพลตของคุณ ⚡️
เทมเพลตการติดตามการผลิต ClickUp
เทมเพลตการติดตามการผลิตของ ClickUpทำหน้าที่เป็นแผนที่นำทางสำหรับสมาชิกทีมและพันธมิตรทุกคนที่เกี่ยวข้อง โดยให้ทุกคนเห็นภาพที่ชัดเจนของขั้นตอนก่อนการผลิต การผลิต และหลังการผลิตของโครงการวิดีโอของคุณ
หากคุณยังไม่มีกระบวนการผลิตวิดีโอที่เป็นมาตรฐาน นี่คือเทมเพลตที่สมบูรณ์แบบที่จะช่วยลดภาระในการติดตามโครงการ หากบุคคลสำคัญออกจากโครงการและคุณต้องรับช่วงงานต่อ คุณจะสบายใจได้ว่าข้อมูลงานทั้งหมดของพวกเขาถูกจัดเก็บไว้ใน ClickUp!
เทมเพลตนี้รวมมุมมองยอดนิยมของ ClickUp ได้แก่ รายการ กระดานคัมบัง และปฏิทิน แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ คุณสามารถเพิ่มมุมมองฟรีอื่นๆ ใน ClickUp เช่น แผนภูมิแกนต์ หรือไวท์บอร์ด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ!
เรียนรู้วิธีสร้างปฏิทินการจัดการโครงการ!
เทมเพลตติดตามโปรแกรม ClickUp
เทมเพลตติดตามโปรแกรม ClickUpทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้ในการติดตามความคืบหน้าของแต่ละโครงการในโปรแกรมของคุณ ไม่ว่าแผนโปรแกรมของคุณจะครอบคลุมระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือน (หรือแม้กระทั่งหลายปี) การรวมทีม กระบวนการ และความรู้ไว้ใน ClickUp จะทำให้การติดตามโครงการเป็นเรื่องง่าย 🍃
นอกจากนี้ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่เป็นแม่แบบการจัดการงานเพื่อติดตามการจัดสรรงบประมาณและรายละเอียดทางการเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละโปรแกรมได้
เคล็ดลับมืออาชีพ: รักษาความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายของคุณด้วยกำหนดเวลาที่ชัดเจน เป้าหมายที่วัดผลได้ และการติดตามความคืบหน้าอัตโนมัติด้วยฟีเจอร์Goals ใน ClickUp!
9. แม่แบบการติดตามและวิเคราะห์แคมเปญ ClickUp
การติดตามการวิเคราะห์แคมเปญเป็นส่วนสำคัญในการทำความเข้าใจความสำเร็จของความพยายามทางการตลาดดิจิทัลใดๆ ด้วยการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูล นักการตลาดสามารถระบุรูปแบบ หาโอกาส และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับจุดที่ควรมุ่งเน้นความพยายามของพวกเขา 🔎
ด้วยเครื่องมืออย่างClickUp Campaign Tracking & Analytics Template คุณจะมีข้อมูลที่จำเป็นในการวัดประสิทธิภาพของแคมเปญของคุณผ่านช่องทางและแพลตฟอร์มต่างๆ ข้อมูลประเภทนี้ช่วยให้คุณระบุพื้นที่ที่ทำงานได้ดีและปรับกลยุทธ์ของคุณให้เหมาะสม
แต่ละมุมมองในเทมเพลตการจัดการโครงการนี้จะแสดงภาพการนำเสนอที่แตกต่างกันของแคมเปญการตลาดของคุณ:
- มุมมองบอร์ด: มองเห็นภาพรวมของกระบวนการทำงานแคมเปญด้วยกระดานคัมบังที่สามารถจัดกลุ่มตามสถานะ ความสำคัญ หรือช่องทางทางการตลาด
- มุมมองรายการ: จัดการแคมเปญของคุณในรายการพร้อมสถานะที่กำหนดเอง, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, ผู้รับผิดชอบ และอื่นๆ
- มุมมองไทม์ไลน์: ดูแคมเปญการตลาดของคุณบนไทม์ไลน์ที่ปรับได้พร้อมรายละเอียดงาน
- มุมมองปฏิทิน: กำหนดเวลาการตลาดบนปฏิทินพร้อมลากและวางงาน
10. แม่แบบติดตามโครงการใน Excel
หากคุณกำลังมองหาเทมเพลตการจัดการโครงการที่เรียบง่าย ให้ใช้สเปรดชีต Microsoft Excel ฟรีนี้เพื่อจัดระเบียบทีมโครงการ งบประมาณโครงการ และวันที่โครงการของคุณ จากนั้นตั้งค่าเปอร์เซ็นต์เกิน/ต่ำกว่าเพื่อเปิดใช้งานเครื่องคิดเลขในตัว
เทมเพลตนี้ไม่มีพื้นที่มากพอสำหรับรายละเอียดโครงการหรือรายการสิ่งที่ต้องทำ ลองใช้เทมเพลต ClickUp เพื่อติดตามงานโครงการของคุณตั้งแต่ต้นจนจบ!
ดูทางเลือก Excelที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ
11. แม่แบบติดตามโครงการใน Google Sheets
ลองใช้เทมเพลตรายงานสถานะโครงการใน Google Sheetsเพื่อติดตามโครงการต่างๆ ได้พร้อมกันในครั้งเดียว เทมเพลตนี้มีรูปแบบที่จัดระเบียบอย่างดีเพื่อบันทึกรายละเอียดโครงการ ผลลัพธ์ที่ส่งมอบ และข้อมูลทางการเงิน
นอกจากนี้ยังมีเซลล์ที่มีรหัสสีเพื่อสะท้อนสถานะของโครงการของคุณ ทำให้คุณสามารถคัดลอกและวางได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเสียเวลาในการออกแบบมากเกินไป!
ที่เกี่ยวข้อง:แม่แบบบันทึกเวลาทำงาน
ติดตามความคืบหน้าด้วยเทมเพลตติดตามโครงการ
จินตนาการถึงเทมเพลตตัวติดตามโครงการของคุณเหมือนกับแม่พิมพ์คุกกี้ และซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณเหมือนกับแป้ง—เทมเพลตจะวางซ้อนอยู่บนแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของคุณและช่วยให้โครงการของคุณมีรูปร่าง 🍪
แต่ไม่ใช่ทุกเทมเพลตสำหรับติดตามโครงการจะมีคุณค่า คุณสมบัติ และความยืดหยุ่นเหมือนกัน
แทนที่จะยอมรับเทมเพลตที่พอใช้ได้ เลือกเทมเพลตที่รับประกันว่าจะทำได้ทุกอย่างโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หรือก็คือ เลือกเทมเพลตจากClickUp 🙂
ClickUp คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเพียงหนึ่งเดียวที่ทรงพลังเพียงพอในการรวมงานทั้งหมดของคุณจากหลากหลายแอปพลิเคชันไว้ในที่เดียว และติดตามโครงการของคุณได้รอบด้าน ด้วยฟีเจอร์ที่ปรับแต่งได้หลากหลายกว่า 1,000 รายการ การเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ กว่า 1,000 รายการ และคลังแม่แบบขนาดใหญ่สำหรับทุกการใช้งาน ClickUp จึงเป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรม
ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้เพื่อเริ่มติดตามโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย 🏆