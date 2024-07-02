10 แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานพนักงานฟรีใน Excel, Word และ ClickUp

คุณรู้ไหมว่าวันไหนที่คุณเปิดแล็ปท็อปตอน 8 โมงเช้า แล้วก่อนที่คุณจะรู้ตัว มันก็ 5:30 แล้วและโต๊ะของคุณเต็มไปด้วยเศษขนมและกระดาษโน้ตเหนียวๆ?
มันเกิดขึ้นกับทุกคน แม้แต่คนที่ดีที่สุด 😵💫
แทนที่จะปวดหัวคิดไม่ตกว่าวันเวลาหายไปไหน ประหยัดพลังงานของคุณด้วยเทมเพลตที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะนี้โดยเฉพาะ
การจัดการเวลาเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาความมีสติระหว่างวัน—และเทมเพลตบันทึกเวลาทำงานคือสิ่งล้ำค่าที่สุดเมื่อพูดถึงการนำกลยุทธ์ที่เหมาะสมมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
จากการบันทึกเวลาที่ใช้ที่โต๊ะทำงานไปจนถึงการจัดสรรเวลาในปฏิทินทั้งหมดของคุณ มีเทมเพลตบันทึกเวลาสำหรับทุกสิ่ง! ความท้าทายคือการหาเทมเพลตที่ไม่เพียงแค่สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของคุณ แต่ยัง สอนคุณวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้ดียิ่งขึ้น
ข่าวดีคือ—คุณมาถูกที่แล้ว 🙂
ไม่ว่าคุณจะมีตำแหน่ง ทีม หรือเทคโนโลยีใด เรามีเทมเพลตที่เหมาะกับคุณ พร้อมให้คุณติดตามเพื่อเรียนรู้ว่าควรเลือกเทมเพลตบันทึกเวลาทำงานอย่างไร และเข้าถึง 10 เทมเพลตฟรีที่ดีที่สุดในตลาดวันนี้ ⏱
อะไรคือแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงาน?
เทมเพลตบันทึกเวลาเป็นเอกสาร แบบฟอร์ม หรือตารางที่สร้างไว้ล่วงหน้า ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถติดตามเวลาที่ใช้ในการทำงาน งานต่างๆ การพบปะกับลูกค้า และอื่นๆ ได้ เทมเพลตบันทึกเวลาอาจมีความซับซ้อนแตกต่างกันไป และสามารถเป็นทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพมากในการปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเวลา จัดการตารางเวลา และควบคุมงบประมาณ
ให้คิดว่าแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานของพนักงานของคุณเป็นมากกว่าเครื่องมือติดตามเวลา แต่เป็นวิธีในการแบ่งปันเคล็ดลับการจัดการเวลาที่มีประสิทธิภาพภายในทีม
สิ่งที่ควรพิจารณาในแม่แบบบันทึกเวลาทำงาน
เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานของคุณจะมอบมากกว่าแค่สเปรดชีตธรรมดาที่มีชื่อและเวลาเรียงรายไปตามหน้า เทมเพลตที่ดีที่สุดจะสร้างขึ้นจากซอฟต์แวร์จัดการโครงการฟรีของคุณเพื่อเพิ่มคุณค่าให้มากยิ่งขึ้นด้วยฟีเจอร์ที่ช่วยนำบริบทและข้อมูลเพิ่มเติมมาสู่ทุกการบันทึก
แม้ว่าจะมีแอปบล็อกเวลาให้เลือกมากมายเพื่อช่วยให้คุณบริหารจัดการเวลาได้ดียิ่งขึ้น แต่การหาเทมเพลตบันทึกเวลาที่ออกแบบมาโดยคำนึงถึงกลยุทธ์เหล่านั้นโดยเฉพาะ คือวิธีที่ดีที่สุดในการใช้ประโยชน์สูงสุดจากเวลาของคุณ
นอกจากนี้ แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานของคุณควรสะท้อนถึงประเภทของงานที่ทีมของคุณทำ คุณทำงานร่วมกับผู้รับเหมาหรือผู้ให้คำปรึกษาหรือไม่? ทีมของคุณบันทึกเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้หรือไม่? การบันทึกเวลาทำงานถูกแชร์และได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารหรือไม่?
นี่คือปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้เทมเพลตใหม่ และจะเป็นตัวตัดสินว่าเทมเพลตใดจะเหมาะกับพนักงานของคุณมากที่สุด
มีแหล่งข้อมูลสำเร็จรูปมากมายบนเว็บที่คุณสามารถเลือกได้อย่างพิถีพิถันเมื่อพูดถึงคุณสมบัติที่ขาดไม่ได้ของเทมเพลตบันทึกเวลาทำงานครั้งต่อไปของคุณ นี่คือตัวอย่างที่เราชื่นชอบที่คุณควรพิจารณาดูก่อนดาวน์โหลด:
- การติดตามเวลา
- ป้ายกำกับ, แท็ก, หรือหมวดหมู่
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง
- การทำงานร่วมกัน
- การผสานรวม
อย่างไรก็ตาม ท้องฟ้าคือขีดจำกัด! การมองหาคุณสมบัติใด ๆ (หรือทั้งหมด) จากห้าข้อนี้จะนำคุณไปสู่เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานที่มั่นคง แต่ก่อนที่คุณจะเริ่มค้นหาบนเว็บ เริ่มต้นที่นี่ก่อน! เราได้ทำงานให้คุณแล้วเพื่อนำเสนอเทมเพลตบันทึกเวลาทำงานสำหรับพนักงานที่ดีที่สุดฟรีสำหรับทุกทีม
10 แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานฟรีสำหรับติดตามพนักงาน
กลยุทธ์การจัดการเวลาเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการควบคุมประสิทธิภาพการทำงานของคุณและทำให้แน่ใจว่าคุณกำลังจัดสรรทรัพยากรส่วนตัวของคุณอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
แต่กลยุทธ์ที่ดีที่สุด? เริ่มต้นด้วยเทมเพลตเพื่อเป็นแนวทางสำหรับขั้นตอนต่อไปของคุณ
เริ่มประหยัดเวลาได้ทันทีด้วยรายการที่คัดสรรมาแล้วของเทมเพลตใบเวลาทำงานฟรีที่ดีที่สุด 10 แบบสำหรับ ClickUp, Excel, Word และอื่น ๆ!
1. แม่แบบบันทึกเวลาทำงานประจำวันสำหรับพนักงาน ClickUp
เอกสารบันทึกเวลาทำงานรายวันคือเอกสารที่ใช้บันทึกชั่วโมงการทำงานของพนักงานในแต่ละกะหรือแต่ละวัน
กระบวนการอนุมัติใบลงเวลาทำงานรายวันอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละธุรกิจ โดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับผู้จัดการในการตรวจสอบชั่วโมงที่พนักงานแต่ละคนบันทึกไว้และยืนยันว่าทุกอย่างถูกต้อง
หากมีพนักงานหลายคนรายงานต่อผู้จัดการคนเดียว การอนุมัติใบลงเวลาทำงานรายวันก็กลายเป็นงานที่น่าเบื่อ! ⌛️
เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานรายวันของ ClickUpช่วยให้พนักงานและผู้จัดการสามารถติดตามเวลาได้อย่างสม่ำเสมอ! เต็มไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยให้กระบวนการเป็นศูนย์กลางเพื่อให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายบัญชีสามารถดูข้อมูลดิจิทัลได้เมื่อต้องการ นี่คือวิธีการใช้งาน:
- พนักงานกรอกแบบฟอร์ม ClickUp ด้วยข้อมูลที่จำเป็นและส่งเพื่อตรวจสอบ
- แบบฟอร์มของพวกเขาจะถูกส่งไปยังรายการ (รวมอยู่ในเทมเพลตด้วย!) และกลายเป็นงาน
- จากนั้น คุณสามารถดูการส่งแบบฟอร์มทั้งหมดและอนุมัติหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานเพื่อแก้ไขปัญหาใดๆ
ด้วย ClickUp คุณจะมีความสบายใจว่ารายการบันทึกมีความถูกต้องและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้!
2. แม่แบบบันทึกเวลาทำงานรายสัปดาห์ของ ClickUp
เอกสารบันทึกเวลาทำงานรายสัปดาห์คือเอกสารที่ใช้บันทึกชั่วโมงการทำงานของพนักงานในแต่ละสัปดาห์
โดยทั่วไปแล้วจะประกอบด้วยคอลัมน์สำหรับวันในสัปดาห์ ชั่วโมงที่ทำงาน และบันทึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมในวันนั้น ๆ ใบลงเวลาควรถูกกรอกโดยพนักงานเมื่อสิ้นสุดสัปดาห์แต่ละสัปดาห์ และส่งให้ผู้จัดการหรือผู้บังคับบัญชาเพื่อตรวจสอบ
เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานรายสัปดาห์ของ ClickUp สรุปอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง ชั่วโมงทั้งหมด ค่าจ้างทั้งหมด ลายเซ็น และผู้อนุมัติต่อบุคคลในมุมมองรายสัปดาห์ คุณสามารถแก้ไขรายละเอียดได้หากต้องการแก้ไขโดยคลิกที่ฟิลด์เฉพาะ
หากคุณแก้ไข จำนวนชั่วโมงทั้งหมด หรือ อัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง ระบบจะคำนวณ ยอดเงินรวม ให้โดยอัตโนมัติตามข้อมูลที่คุณกรอกไว้ 🤖
สิทธิ์ขั้นสูงใน ClickUpเคล็ดลับมืออาชีพ: การจัดการสิทธิ์และการเข้าถึงสามารถเป็นเรื่องละเอียดอ่อนสำหรับธุรกิจที่ดูแลบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน เพียงเข้าไปที่การตั้งค่าของมุมมองใดก็ได้ใน ClickUp และปรับแต่ง การแชร์และสิทธิ์ เพื่อป้องกันการแก้ไขที่ไม่ต้องการ!
3. แม่แบบบันทึกเวลาทำงานรายเดือนของ ClickUp
เอกสารบันทึกเวลาทำงานรายเดือนคือเอกสารที่ใช้บันทึกชั่วโมงการทำงานของพนักงานในแต่ละเดือน. แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานรายเดือนของ ClickUp มีลักษณะเหมือนกับแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานรายสัปดาห์ แต่รายละเอียดถูกจัดเรียงตามเดือน.
แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานรายเดือนยังช่วยให้ผู้จัดการสามารถวางแผนล่วงหน้าได้ง่ายขึ้น และสร้างการประมาณการได้แม่นยำขึ้นสำหรับโครงการที่กำลังจะมาถึง โดยมอบความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการพร้อมใช้งานของพนักงานและการใช้ทรัพยากรให้แก่พวกเขา
พวกเขายังมีประโยชน์เมื่อวางแผนการขอลาพักร้อน เนื่องจากสามารถช่วยผู้จัดการประเมินว่าพนักงานคนใดอาจต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมในช่วงที่มีความต้องการสูง หรือเมื่อมีพนักงานลาหยุดงาน! 🏝
เรียนรู้วิธีใช้การติดตามเวลาเพื่อทำโครงการให้เสร็จเร็วขึ้น!
4. แม่แบบการอนุมัติบันทึกเวลาทำงานของ ClickUp
การอนุมัติใบลงเวลาเป็นกระบวนการสำหรับนายจ้างในการอนุมัติหรือปฏิเสธใบลงเวลาที่พนักงานหรือผู้รับเหมาส่งมา. แบบฟอร์มการอนุมัติใบลงเวลาของ ClickUp ในมุมมองบอร์ดให้คุณมีมุมมองที่แตกต่างเพื่อติดตามเวลาของทีมคุณและการส่งเอกสารเป็นกลุ่มตามสถานะ.
สถานะในเทมเพลตนี้ประกอบด้วย:
- เพื่อทบทวน
- ทบทวน
- ต้องการความสนใจ
- อนุมัติแล้ว
ด้วยมุมมองบอร์ดของ ClickUp คุณสามารถมองเห็นขั้นตอนการทำงานของคุณได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น และด้วยการลากและวางอย่างง่ายเพื่อย้ายการส่งงานจากสถานะหนึ่งไปยังสถานะถัดไป คุณจะทำงานผ่านการส่งงานของคุณได้รวดเร็วขึ้นและแม่นยำยิ่งขึ้น ⚡️
เข้าถึงได้ทุกที่เคล็ดลับจากมืออาชีพ: คุณต้องการให้พนักงานได้รับเงินตรงเวลา และการเข้าถึงเพื่ออนุมัติได้ทุกที่นั้นสำคัญมาก มุมมองกระดานของ ClickUpสามารถเข้าถึงได้บนแอปมือถือ ClickUp ดังนั้นคุณสามารถอนุมัติการส่งงานที่มีความสำคัญด้านเวลาได้ทุกที่ทุกเวลา!
5. แม่แบบการติดตามเวลาสำหรับที่ปรึกษา ClickUp
ที่ปรึกษาโดยทั่วไปจะติดตามเวลาของตนโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้พวกเขาบันทึกการประชุมกับลูกค้า ชั่วโมงการเรียกเก็บเงิน และเหตุการณ์สำคัญของโครงการ
เทมเพลตการติดตามเวลาสำหรับที่ปรึกษาของ ClickUpให้ตัวอย่างการประชุมและงานที่เกี่ยวข้องกับเวลาที่ที่ปรึกษาใช้กับบริษัท เพิ่มที่ปรึกษาของคุณลงใน Workspace ของ ClickUp เพื่อให้พวกเขาสามารถติดตามเวลาได้โดยตรงภายในงานแบบเรียลไทม์ หรือเพิ่มรายการเวลาด้วยตนเอง
เพื่อเพิ่มคุณค่าของเทมเพลตนี้ให้สูงสุด ให้ใช้ Custom Fields ของ ClickUp เพื่อระบุค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไว้ของงาน และจำนวนเงินที่ต้องชำระให้กับผู้ให้คำปรึกษา ค่าเหล่านี้จะถูกคำนวณโดยใช้สูตรต่อไปนี้:
- ประมาณเวลา x อัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง = ประมาณการ ค่าใช้จ่าย
- เวลาที่ติดตาม x อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง = จำนวนเงิน ที่ต้องชำระ
คุณสามารถผสานการทำงานของ ClickUpกับแอปติดตามเวลาที่คุณชื่นชอบได้—Toggl,Hubstaff, Everhour, Harvest และอื่นๆ อีกมากมาย!
6. แม่แบบมุมมองกระดานติดตามเวลาสำหรับที่ปรึกษา ClickUp
สร้างมุมมองบอร์ดภายในเทมเพลตการติดตามเวลาสำหรับที่ปรึกษาของ ClickUp เพื่อจัดกลุ่มงานและการประชุมของที่ปรึกษาตามสถานะ วันที่ครบกำหนด หรือฟิลด์ที่กำหนดเองใด ๆ ที่คุณเลือก!
การมีข้อมูลนี้อยู่ในมือช่วยให้คุณสามารถปรับตารางเวลาได้หากมีบางสิ่งใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้ หรือหากมีงานบางอย่างที่สามารถมอบหมายให้ผู้อื่นทำได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ทรงพลังเช่น ClickUpมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับผู้ให้คำปรึกษา ช่วยให้พวกเขาสามารถประสานงานโครงการตั้งแต่ระดับง่ายไปจนถึงซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย. เทมเพลตนี้ช่วยปรับปรุงกระบวนการสื่อสารและการร่วมมือระหว่างสมาชิกทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ราบรื่น ทำให้ทุกฝ่ายได้รับการอัปเดตอย่างทันท่วงที!
ดูเครื่องมือติดตามเวลาที่ดีที่สุด!
7. แม่แบบบันทึกเวลาทำงานสำหรับทนายความ ClickUp
ใบเรียกเก็บเงินของทนายความโดยทั่วไปประกอบด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของทนายความ:
- ค่าธรรมเนียม โดยทั่วไปจะเรียกเก็บสำหรับบริการที่ทนายความให้บริการ เช่น คำแนะนำและการเป็นตัวแทนทางกฎหมายอื่นๆ
- ค่าใช้จ่าย คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับทนายความขณะให้บริการแก่ลูกค้าของตน เช่น ค่าธรรมเนียมการยื่นเอกสาร, ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าธรรมเนียมผู้บันทึกคำให้การในศาล, ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการขอเอกสาร, หรือค่าเดินทาง
แม่แบบบันทึกเวลาทำงานของทนายความใน ClickUp โฟลเดอร์นี้ประกอบด้วยบันทึกเวลาทำงานรายสัปดาห์ รายปักษ์ และรายเดือน เพื่อให้ทนายความไม่ต้องเสียเวลาในการตั้งค่าการจัดการสำหรับทุกงานหรือกิจกรรม 🧑💻
นอกจากนี้ ClickUp ยังมอบความยืดหยุ่นในการปรับแต่งโครงสร้างการเรียกเก็บเงินของคุณให้เหมาะสมกับความต้องการและข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย!
8. เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานบริการ ClickUp
แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานของบริการมีความจำเป็นสำหรับการจัดการเวลาที่พนักงานใช้ในการทำงานตามภารกิจเฉพาะ แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานเหล่านี้ช่วยให้การจัดสรรเวลาอย่างรับผิดชอบ, รักษาประสิทธิภาพการฝึกอบรม, และช่วยให้ผู้จัดการติดตามเวลาทำงานของพนักงาน
เทมเพลตบันทึกเวลาบริการ ClickUpช่วยให้คุณสามารถติดตามเวลา ค่าใช้จ่าย และทรัพยากรที่ใช้กับแต่ละบริการที่นำเสนอได้อย่างละเอียด
มันช่วยให้คุณสามารถ:
- ติดตามชั่วโมงการทำงานทั้งหมดและชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้อย่างง่ายดายในตำแหน่งเดียวที่เข้าถึงได้
- ติดตามการจัดสรรทรัพยากรในโครงการต่างๆ
- จัดสรรทรัพยากรระหว่างโครงการและบริการ
9. แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานพนักงานใน Excel
แม่แบบสลิปเวลาทำงานของพนักงานในMicrosoft Excelเป็นเครื่องมือที่พร้อมใช้งานสำหรับการรายงานชั่วโมงการทำงานปกติและชั่วโมงล่วงเวลา แม้ว่าจะไม่เหมาะสำหรับบริษัทขนาดกลางถึงขนาดใหญ่แต่ผู้รับเหมาอิสระและฟรีแลนซ์สามารถใช้แม่แบบง่าย ๆนี้ในการกรอกข้อมูลเมื่อสิ้นสุดสัปดาห์การทำงาน
หากคุณกำลังมองหาวิธีทำให้กระบวนการติดตามเวลาง่ายขึ้น การใช้สเปรดชีตแบบดั้งเดิมใน Excel อาจเป็นสิ่งที่ เสียเวลา ลองใช้เทมเพลตใบงานใน ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ!
10. แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานพนักงานใน Excel
สำหรับบัตรเวลาแบบรายสัปดาห์ รายเดือน หรือแม้แต่รายปีตารางเวลาทำงานของพนักงานใน Excelนี้สามารถคำนวณชั่วโมงการทำงานได้เพียงไม่กี่คลิก คุณสามารถปรับแต่งรูปแบบและรูปลักษณ์ของสเปรดชีต Excel นี้ได้ตามต้องการ และปรับคอลัมน์ให้แสดงชั่วโมงการทำงานประจำวันหรือรอบการจ่ายเงินที่เหมาะสมกับพนักงานหรือผู้รับเหมาของคุณ
การใช้เทมเพลตนี้สำหรับการประมวลผลเงินเดือนอาจกลายเป็นภาระได้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้แนะนำทีมของคุณเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและยึดมั่นในการติดตามเวลาอย่างถูกต้อง อาจรวมถึงการจัดฝึกอบรมเพิ่มเติมหรือทรัพยากรเพื่อให้พวกเขาเข้าใจวิธีการทำงานของระบบได้ดีขึ้น รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพยายามของพวกเขาเพื่อรักษาแรงจูงใจ
11. แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานสำหรับพนักงาน Microsoft Word
เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานประจำวันในWordช่วยให้พนักงานและผู้รับเหมาติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ทุกคนสามารถดาวน์โหลด ปรับแต่ง และส่งออกเป็นไฟล์ PDF เพื่อขอลายเซ็นอนุมัติได้
เทมเพลตนี้ถูกจัดเป็นห้าส่วนเพื่อให้คุณสามารถรักษาความสม่ำเสมอในการประมวลผลเงินเดือนได้:
- ช่วงเวลาการจ่ายเงิน
- ข้อมูลบริษัท
- ชื่อและข้อมูลติดต่อ
- บัตรลงเวลา (ครอบคลุม 7 วัน)
- ลายเซ็นของพนักงานและผู้จัดการ
เคล็ดลับมืออาชีพ: ใบบันทึกเวลาทำงานกระดาษไม่ใช่วิธีที่น่าเชื่อถือที่สุดสำหรับพนักงานที่ทำงานทางไกล ควรพิจารณาใช้ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาทำงานของพนักงานเพื่อสร้างบันทึกดิจิทัลที่ถูกต้องและประสบการณ์ที่ราบรื่นไร้รอยต่อ!
12. แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานสำหรับเงินเดือนใน Excel
เทมเพลตแผ่นงานบันทึกเวลาสำหรับเงินเดือนใน Excel นี้เป็นแผ่นงานบันทึกเวลาที่ใช้งานง่าย ออกแบบมาเพื่อใช้ใน Microsoft Excel
กำหนดแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานให้กับพนักงานแต่ละคน และให้พวกเขาบันทึกเวลาเข้าและเวลาออกในแต่ละวัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาบันทึกเวลาพักกลางวันด้วย ป้อนสูตรในเครื่องคำนวณเงินเดือนขนาดเล็กเพื่อให้ระบบคำนวณจำนวนชั่วโมงการทำงานทั้งหมดต่อสัปดาห์โดยอัตโนมัติ
ใช้แบบฟอร์มบัญชีเงินเดือนเพื่อสร้างการจ่ายเงินรายสัปดาห์ รายปักษ์ หรือรายเดือนให้กับพนักงานแต่ละคน
เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่จ้างผู้รับเหมาภายนอกทำงาน เนื่องจากเป็นเพียงแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานและไม่ใช่ส่วนหนึ่งของเครื่องมือบริหารโครงการขนาดใหญ่ จึงอาจเรียบง่ายเกินไปสำหรับองค์กรที่มีหลายแผนกและพนักงานเงินเดือนจำนวนมาก
13. บันทึกเวลา Excel โดย Vertex42
เทมเพลตบันทึกเวลาExcel นี้มอบ วิธีการบันทึกเวลาทำงานที่ราบรื่น ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ไม่ต้องใช้ฟีเจอร์พิเศษใดๆ เพียงแค่ต้องการวิธีง่ายๆ สำหรับการจัดการเวลาพื้นฐานและการเรียกเก็บเงิน
เริ่มใช้เทมเพลตโดยกรอกข้อมูลในส่วนพนักงานด้วยชื่อ ที่อยู่ และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ของคุณ ทำเช่นเดียวกันสำหรับส่วนที่สงวนไว้สำหรับข้อมูลของลูกค้าหรือนายจ้างของคุณ จากนั้นกรอกวันที่ที่คุณได้ปฏิบัติงานหรือให้บริการเฉพาะ รวมถึงเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของงานนั้น ๆ คุณสามารถเพิ่มช่วงพักและกรอกระยะเวลาทำงานทั้งหมดเป็นนาทีหรือชั่วโมงเพื่อช่วยให้การติดตามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เทมเพลตนี้สามารถใช้เป็นเครื่องมือสร้างใบแจ้งหนี้ได้เช่นกัน เมื่อคุณเสร็จสิ้นโครงการหรือสิ้นสุดรอบการจ่ายเงิน เพียงส่งบันทึกที่กรอกเสร็จแล้วให้กับนายจ้างของคุณในรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบดิจิทัล
14. แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานรายปักษ์พร้อมช่วงพัก Excel
เทมเพลตตารางเวลา Excel นี้ได้รับการออกแบบเพื่อช่วยให้การจัดการเวลาเป็นเรื่องง่าย เหมาะสำหรับทั้งธุรกิจขนาดเล็กและบริษัทขนาดใหญ่ คุณสามารถบันทึกเวลาเข้า/ออก ทำงาน คำนวณชั่วโมงทำงานทั้งหมด และหักเวลาพักโดยอัตโนมัติสำหรับแต่ละวันในช่วงเวลาสองสัปดาห์ นอกจากนี้ ด้วยสูตรที่ติดตั้งไว้แล้ว ทำให้การประมวลผลเงินเดือนเป็นเรื่องง่าย จัดระเบียบ ประหยัดเวลา และเพิ่มความแม่นยำด้วยเทมเพลตตารางเวลา Excel สองสัปดาห์ของเรา
15. แม่แบบตารางเวลา Excel (แผ่นงาน)
เทมเพลตแผ่นงานบันทึกเวลาทำงานใน Excel นี้ถูกออกแบบมาเพื่อติดตามชั่วโมงการทำงาน การหยุดพัก และการทำงานล่วงเวลาทั้งหมดในที่เดียว ด้วยการคำนวณอัตโนมัติสำหรับยอดรวมรายวันและรายสัปดาห์ ช่วยลดข้อผิดพลาดและประหยัดเวลาอันมีค่า เทมเพลตนี้ยังสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของธุรกิจของคุณได้อีกด้วย เหมาะสำหรับธุรกิจทุกขนาด เทมเพลตนี้เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบในการปรับปรุงกระบวนการจ่ายเงินเดือนของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ประเภทของเทมเพลตบันทึกเวลา
ธุรกิจแต่ละประเภทมีความต้องการที่แตกต่างกัน ตั้งแต่การติดตามการทำงานรายชั่วโมงของพนักงาน ไปจนถึงการจับเวลาเฉพาะโครงการ หรือกำหนดเวลาเฉพาะสำหรับลูกค้าสำหรับที่ปรึกษา ดังนั้น แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานจึงมีหลากหลายประเภทตามความต้องการเฉพาะและลักษณะของงาน ต่อไปนี้คือตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานประเภทต่างๆ:
- แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานประจำวัน: ตามชื่อที่บ่งบอกไว้ แบบฟอร์มเหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึกชั่วโมงการทำงานและกิจกรรมในแต่ละวันได้ มีประโยชน์ในการค้นหาความไม่มีประสิทธิภาพในผลผลิต และปรับปรุงรูปแบบการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานรายสัปดาห์: เทมเพลตเหล่านี้ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมมากขึ้นของงานที่เสร็จสิ้นในสัปดาห์ที่กำหนด สมาชิกในทีมสามารถบันทึกงานประจำวันและรวบรวมเป็นบันทึกเวลาทำงานที่สมบูรณ์ได้ ซึ่งสามารถช่วยผู้จัดการในการวิเคราะห์งานประจำสัปดาห์และการวางแผนเส้นทางงาน
- แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานรายเดือน: แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานรายเดือนช่วยให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมอย่างละเอียดของงานที่เสร็จสิ้นตลอดทั้งเดือนได้ เป็นประโยชน์สำหรับผู้นำทีมและผู้จัดการโครงการในการเข้าใจปริมาณงาน ความคืบหน้าของโครงการ และการจัดสรรเวลาของทีมทั้งหมดในระหว่างเดือน
- เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานเฉพาะโครงการ: เทมเพลตเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่โครงการแต่ละโครงการ โดยแยกการแบ่งเวลาสำหรับแต่ละงานในโครงการ ผู้จัดการโครงการและสมาชิกในทีมสามารถใช้เทมเพลตเหล่านี้เพื่อติดตามไทม์ไลน์ของโครงการ การจัดการต้นทุน การจัดการกำลังคน และความคืบหน้าโดยรวมของโครงการ
- เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานเฉพาะลูกค้า: ที่ปรึกษาและฟรีแลนซ์มักใช้เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานเฉพาะลูกค้าเพื่อติดตามชั่วโมงการทำงานสำหรับแต่ละลูกค้า เทมเพลตประเภทนี้มีประโยชน์สำหรับการเรียกเก็บเงินลูกค้าอย่างถูกต้องและติดตามชั่วโมงการทำงานในแต่ละโครงการต่อลูกค้า
- แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน: แบบฟอร์มเหล่านี้ใช้สำหรับติดตามชั่วโมงการทำงานของพนักงานแต่ละคน รวมถึงการทำงานล่วงเวลาและการลาป่วย มีประโยชน์สำหรับงานด้านทรัพยากรบุคคล เช่น การจ่ายเงินเดือนและการจัดการการขาดงาน
- แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานสำหรับผู้รับเหมา: แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานสำหรับผู้รับเหมาทั่วไปใช้โดยผู้ทำงานภายนอกหรือฟรีแลนซ์เพื่อบันทึกเวลาทำงานให้กับลูกค้าหรือองค์กรที่พวกเขาได้รับจ้าง แบบฟอร์มเหล่านี้ช่วยให้การตรวจสอบงานที่ผู้รับเหมาทำได้ง่ายขึ้น และช่วยให้การจ่ายเงินถูกต้อง
- เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานที่เน้นงาน: แทนที่จะมุ่งเน้นเฉพาะชั่วโมงที่ทำงาน เทมเพลตบันทึกเวลานี้จะเน้นไปที่งานที่เสร็จสิ้นภายในชั่วโมงนั้นๆ ซึ่งช่วยให้เห็นภาพรวมของประสิทธิภาพการทำงานได้ละเอียดมากขึ้น และสามารถชี้ให้เห็นถึงจุดที่ควรปรับปรุงได้
วิธีสร้างใบลงเวลาทำงาน
- ตัดสินใจเกี่ยวกับรูปแบบ: เลือกว่าคุณต้องการเทมเพลตบันทึกเวลาแบบทั่วไปรายสัปดาห์ รายปักษ์ รายเดือน หรือตามโครงการ
- กำหนดหมวดหมู่: รวมหมวดหมู่ในแบบฟอร์มบันทึกเวลา เช่น วันที่, งาน, เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด, และจำนวนชั่วโมงที่ทำงานทั้งหมด.
- เพิ่มส่วนพิเศษ: อย่าลืมรวมส่วนสำหรับช่วงพัก, เวลาทำงานล่วงเวลา, และวันหยุดพักผ่อนหรือลาป่วย
- ทำให้การคำนวณเป็นอัตโนมัติ: หากคุณใช้เครื่องมือดิจิทัล ให้ตั้งค่าการคำนวณอัตโนมัติสำหรับชั่วโมงทำงานและชั่วโมงล่วงเวลา
- มอบหมายความเป็นเจ้าของ: ระบุให้ชัดเจนว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบในการกรอกและส่งแบบฟอร์มบันทึกเวลา
- ตรวจสอบ: ทดสอบแบบฟอร์มบันทึกเวลาของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าง่ายต่อการกรอกและตรงตามข้อกำหนดทั้งหมดของคุณ
- ฝึกอบรมทีมงานของคุณ: แจ้งให้ทีมงานทราบถึงวิธีการใช้แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานอย่างถูกต้อง
- ดำเนินการ: แจกจ่ายแบบฟอร์มบันทึกเวลาให้ใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีขั้นตอนที่ชัดเจนสำหรับการบันทึกเวลา การส่ง และการอนุมัติ
- ผู้ตรวจสอบ: ติดตามประสิทธิภาพของแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงาน และปรับปรุงตามความเหมาะสม
- เพิ่มประสิทธิภาพ: ตรวจสอบและปรับปรุงบันทึกเวลาทำงานของคุณอย่างสม่ำเสมอตามข้อเสนอแนะหรือความต้องการที่เปลี่ยนแปลง
วิธีใช้แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานใน ClickUp
การจัดการเวลาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้แน่ใจว่ามีการผลิตที่สูงและหลีกเลี่ยงการทำงานล่วงเวลาที่ไม่จำเป็น การใช้เครื่องมือที่เข้าถึงได้ง่ายเช่น ClickUp สำหรับการสร้างแบบฟอร์มบันทึกเวลาช่วยปรับปรุงกระบวนการนี้อย่างมาก นี่คือคำแนะนำขั้นตอนต่อขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการสร้างแบบฟอร์มบันทึกเวลาใน ClickUp ช่วยให้คุณติดตามเวลาของทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เริ่มต้นด้วยการคลิกที่ 'เพิ่มเติม' ในแถบด้านข้างของคุณ
- เลือก 'Timesheets'
- (ไม่บังคับ) คลิกไอคอนหมุดถัดจาก 'Timesheets' เพื่อเก็บไว้ให้สะดวกในแถบด้านข้างของคุณ
- ใช้หัวข้อหน้า 'Timesheets' เพื่อปรับแต่งตารางเวลาของคุณตามต้องการ
- ไปที่แท็บ 'My Timesheet' และคลิกไอคอน 'การตั้งค่า' เพื่อแก้ไขไทม์ชีตของคุณ
- ตั้งค่าความสามารถของคุณรายสัปดาห์หรือรายวันโดยเลือก 'ความสามารถของฉัน'
- คุณสามารถแก้ไขช่วงวันที่เพื่อระบุระยะเวลาที่คุณต้องการให้สเปรดชีตของคุณครอบคลุม
- กรองเวลาทำงานของคุณตามตัวเลือก 'การเรียกเก็บเงิน', 'แท็ก', หรือ 'เวลาที่ติดตาม'
- จัดระเบียบวิธีการแสดงเวลาทำงานของคุณโดยใช้แท็บ 'ตามงาน' หรือ 'รายการทั้งหมด'
- ใช้แท็บมุมมองที่ส่วนบนขวาของหน้าจอเพื่อแสดงตารางเวลาของคุณในรูปแบบของงานหรือรายการเวลาแต่ละรายการ
เริ่มต้นการจัดการพนักงานด้วยเทมเพลตบันทึกเวลาทำงาน
แม้ว่าแม่แบบแต่ละแบบจะมีคุณสมบัติหลักบางประการที่เหมือนกันและจะช่วยให้ทีมของคุณกลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ไม่ใช่ทุกแม่แบบจะมีความสามารถเท่าเทียมกัน และบางแบบสามารถยกระดับกลยุทธ์การจัดการเวลาของคุณไปอีกขั้นได้ คุณสงสัยไหมว่าแม่แบบใดบ้าง?
เครื่องมือที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพแบบไดนามิกนั้นมีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะรวมงานทั้งหมดของคุณจากหลากหลายแอปพลิเคชันไว้ในศูนย์กลางการทำงานร่วมกันเพียงแห่งเดียว
หรือที่รู้จักในนามของClickUp. 🙂
ด้วยมุมมองที่ไม่ซ้ำกันมากกว่า15 แบบ, ชุดคุณสมบัติการติดตามเวลาที่ครบครัน, และเทมเพลตหลายร้อยแบบสำหรับทุกกรณีการใช้งาน, ClickUp คือโซลูชันที่ดีที่สุดเพื่อประหยัดเวลาและอยู่ในความตั้งใจกับทุกวินาทีของวันคุณ.
แม้ในแผนการใช้งานฟรีตลอดไป ClickUp ก็มาพร้อมกับเครื่องมือฟีเจอร์ครบครันที่จำเป็นในการยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้สูงขึ้น และยังสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือการทำงานอื่น ๆ กว่า 1,000 รายการเพื่อช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นยิ่งขึ้น
ลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้และเริ่มประหยัดเวลาได้ในทันที ✅