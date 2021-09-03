วิธีสร้างตารางเวลาทำงานใน Excel (คู่มือพร้อมเทมเพลต)

เราเดินทางมาไกลมากจากสมัยที่ผู้คนต้องตอกบัตรเวลาและบันทึกเวลาทำงานลงในกระดาษ
วันนี้ เรามีตัวติดตามเวลาอัตโนมัติบนคอมพิวเตอร์ของเรา
และที่ไหนสักแห่งระหว่างทาง ผู้คนก็ค้นพบการติดตามเวลาด้วย Excel
แต่คุณทำมันได้อย่างไร?
ในบทความนี้เราจะแสดงวิธีการสร้างแผ่นติดตามเวลาในExcel พร้อมตัวอย่างเทมเพลตที่น่าสนใจและสำรวจข้อเสียของการติดตามเวลาใน Excel นอกจากนี้ เรายังจะแนะนำเครื่องมือทางเลือกที่ชาญฉลาดซึ่งช่วยให้การติดตามเวลาเป็นเรื่องง่ายขึ้นอีกด้วย
ใครพร้อมที่จะเก่งในการสร้างแผ่นงานติดตามเวลาใน Excel?
วิธีสร้างตารางเวลาทำงานใน Excel
หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้จัดการโครงการ คุณต้องการทราบว่าทีมของคุณใช้เวลาทั้งหมดไปกับอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณบริหารทีมระยะไกล
ท้ายที่สุดแล้ว ข้อมูลเวลาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้ให้บริการเงินเดือนการเรียกเก็บเงินลูกค้า ฯลฯ
โชคดีที่การติดตามเวลาเป็นสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยสเปรดชีต Excel
มาดูวิธีสร้างแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานใน Excel กัน...
ขั้นตอนที่ 1: จัดรูปแบบสเปรดชีตของคุณ
เปิดไฟล์ Excel ใหม่
ในการสร้างแผ่นงานเวลาใน Excel ที่อ่านง่าย คุณจำเป็นต้องจัดรูปแบบเซลล์ในแผ่นงานให้กว้างขึ้น
อย่างไร?
เลือกคอลัมน์ A และลากขอบของคอลัมน์ไปยังความกว้างที่ต้องการ
จากนั้นคลิกขวาที่คอลัมน์ A > เลือก คัดลอก > ไฮไลต์ช่วงคอลัมน์ B ถึง L > กด Ctrl+V เพื่อวางรูปแบบ
นี่จะคัดลอกการจัดรูปแบบของทุกคอลัมน์ที่คุณเลือกไว้ (B-L).
ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มชื่อหัวข้อเวลาทำงาน
ไฮไลต์ช่วงเซลล์ A1–L1
จากนั้นเลือก รวมและจัดกึ่งกลาง จากแถบเครื่องมือ คุณจะพบมันภายใต้แท็บ หน้าแรก
พิมพ์ชื่อบริษัทของคุณในเซลล์ A1
จัดให้ตรงกลางและจัดรูปแบบข้อความในเซลล์ (ชื่อบริษัท) ตามที่คุณต้องการ
เล่นกับแบบอักษร ขนาด และสี 🌈
อย่าลืมทำให้ ตัวหนา นะ ชื่อบริษัทของคุณควร โดดเด่น!
หลังจากที่คุณได้ตั้งชื่อบริษัทของคุณให้ มีสีสัน แล้ว ตารางข้อมูลของคุณอาจดูเป็นแบบนี้:
ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มป้ายกำกับที่จำเป็น
ตอนนี้ถึงเวลาที่จะเพิ่มป้ายกำกับทั้งหมดลงในแผ่นงาน Excel ของคุณแล้ว
แล้วผู้คนจะรู้ได้อย่างไรว่าควรเพิ่มรายการเวลาทำงานและรายละเอียดพนักงานอื่นๆ ที่ไหน?
เริ่มเพิ่มป้ายกำกับ เช่น พนักงาน, ผู้จัดการ, แผนก, ฯลฯ
สำหรับตัวอย่างบันทึกเวลาทำงานของพนักงานนี้ ให้เราเพิ่ม:
- พนักงาน ถึง A2
- ผู้จัดการ ถึง A4
- แผนก ถึง F2
- Timesheet เดือน ถึง F4
สำหรับป้ายกำกับทั้งหมดเหล่านี้ ให้เลือก ห่อข้อความ
ไอคอนที่มี 'abc พร้อมลูกศร' ในแถบเครื่องมือ
นี่จะพอดีกับคำในเซลล์เดียว ไม่ว่าชื่อป้ายจะยาวแค่ไหนก็ตาม
เสร็จหรือยัง?
แผ่นงาน Excel ของคุณควรมีลักษณะดังนี้:
ในเซลล์ที่อยู่ถัดจากแต่ละป้ายชื่อ ให้สร้างบรรทัดสำหรับพนักงานและผู้จัดการเพื่อกรอกข้อมูล
และในกรณีที่คุณตัดสินใจว่านี่ควรเป็นแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานที่สามารถพิมพ์ได้ เส้นจะแสดงตำแหน่งที่ต้องเขียน
เพื่อสร้างเส้น ให้เลือกเซลล์ B2 ถึง D2 จากนั้นเลือก เส้นขอบล่าง จากแถบเครื่องมือ
จะมีเส้นปรากฏขึ้นสำหรับป้ายกำกับ พนักงาน
จากนั้นรวมเซลล์เข้าด้วยกัน
ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับป้ายกำกับอื่น ๆ ทั้งหมดที่คุณได้เพิ่มไว้
ขั้นตอนที่ 4: เพิ่มป้ายกำกับที่เกี่ยวข้องกับเวลา
ขั้นตอนก่อนหน้านี้ได้มีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับพนักงานมากขึ้น ตอนนี้ถึงเวลาที่จะเพิ่มป้ายกำกับที่เกี่ยวข้องกับเวลาแล้ว!
สิ่งต่าง ๆ ไม่ใช่หรือ?
ดังนั้นให้เรารวมเซลล์ A6 ถึง L6 เพื่อสร้างการแบ่งย่อยเล็กๆ ระหว่างรายละเอียดพนักงานกับชุดของป้ายกำกับที่เกี่ยวข้องกับเวลาถัดไป
คุณสามารถเพิ่มป้ายกำกับที่เกี่ยวข้องกับเวลาใน แถวที่ 7 เพื่อสร้างหัวข้อสำหรับแต่ละคอลัมน์
เพิ่ม:
- วัน ถึง A7
- วันที่ถึง B7
- เวลาเข้าสู่ C7 และ E7
- เวลาหยุดที่ D7 และ F7
- ชั่วโมงทั้งหมดถึง G7
- ชั่วโมงทำงานล่วงเวลาถึง H7
- ชั่วโมงลาป่วย I7
- เวลาหยุดพักผ่อน J7
นี่เป็นเพียงตัวอย่างของป้ายทั่วไปที่เราคิดว่าอาจเหมาะกับคุณ
แต่คุณสามารถเพิ่มหรือลบป้ายกำกับที่เหมาะสมกับองค์กรของคุณได้ เช่น เวลาทำการปกติ เวลาทำการวันหยุด เวลาพนักงาน ชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ เป็นต้น
หากคุณสังเกตเห็นว่า เวลาเข้า และ เวลาออก ถูกเพิ่มสองครั้งในสองเซลล์ที่แตกต่างกัน (C7, D7, E7, และ F7)
นั่นเป็นเวลาพักกลางวัน 🍲
คุณสามารถปรับเปลี่ยนสิ่งนี้ได้เสมอตามความต้องการขององค์กรของคุณ
เพิ่มเวลาพักดื่มกาแฟสักหนึ่งหรือสองครั้ง หรือมากกว่านั้น!
ไม่มีอะไรที่เรียกว่ากาแฟมากเกินไป ☕
หลังจากที่คุณเพิ่มป้ายกำกับที่เกี่ยวข้องกับเวลาทั้งหมดแล้ว คุณจะได้สเปรดชีตที่ดูเป็นแบบนี้:
มีอะไรไม่ถูกต้องใช่ไหม?
ใช่, การจัดรูปแบบ
มาแก้ไขกันเถอะ
ก่อนอื่น ให้เติมแถวด้วยสีใดก็ได้ตามที่คุณต้องการ. เพื่อทำเช่นนั้น ให้เลือกเซลล์ A7 ถึง J7, เลือกตัวเลือก สีเติม จากแถบเครื่องมือ, จากนั้นเลือกสี.
หลังจากนั้น ให้ทำเครื่องหมายข้อความในเซลล์ที่ไฮไลต์เป็น ตัวหนา จัดข้อความให้อยู่ตรงกลาง และจัดแนวข้อความให้อยู่ตรงกลาง อย่าลืมเลือก ห่อข้อความ เช่นเดียวกับก่อนหน้านี้เพื่อให้แน่ใจว่าข้อความแสดงอยู่ในเซลล์โดยไม่ล้นไปยังเซลล์อื่น
จากนั้นไปที่เครื่องมือขอบเขตและเลือก ขอบเขตทั้งหมด จากเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อใส่กรอบรอบป้ายกำกับ
เหลืออะไรอยู่บ้าง?
คุณต้องเพิ่มวันในสัปดาห์!
สำหรับใบลงเวลาทำงานรายสัปดาห์นี้ ให้เพิ่ม วันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์ โดยเริ่มจากเซลล์ A8 และสิ้นสุดที่เซลล์ A14 คุณสามารถเริ่มต้นสัปดาห์ในวันใดก็ได้ตามต้องการ
เมื่อคุณกรอกวันในสัปดาห์เสร็จแล้ว ให้จัดรูปแบบเพื่อให้อ่านง่าย
นี่คือวิธีการ:
- เลือกช่วงแถว 8-14 และลากขอบด้านล่างของแถวใดก็ได้เพื่อขยายเซลล์ทั้งหมด
- ให้คง ช่วงแถวเดียวกัน ที่ไฮไลต์ไว้ แล้วเลือก จัดข้อความตรงกลาง และ จัดให้อยู่ตรงกลาง
- ใช้ ขอบทั้งหมด
ขั้นตอนที่ 5: การตกแต่งขั้นสุดท้าย
หากคุณสังเกตเห็นว่ามีตารางและเซลล์ที่มีเส้นขอบที่ไม่จำเป็นในสเปรดชีต Excel ของคุณ ให้ลบออก
การลบองค์ประกอบที่ไม่จำเป็นจะช่วยให้คุณได้แผ่นเวลา Excel รายสัปดาห์ที่ดูสะอาดตา
สุดท้ายนี้ ให้ทำการเปลี่ยนแปลงแบบอักษร ขนาด การจัดตำแหน่ง และสีให้เรียบร้อย และเสร็จสิ้น!
ขอแสดงความยินดี คุณได้สร้างแบบฟอร์มบันทึกเวลาการทำงานใน Excel สำเร็จแล้ว! 🎉
สเปรดชีตบันทึกเวลาของคุณอาจมีลักษณะดังนี้:
เริ่มบันทึกเวลาการทำงานได้แล้ว เพื่อควบคุมประสิทธิภาพการทำงานและเงินเดือนให้เป็นไปตามเป้าหมาย!
อย่างไรก็ตาม ยังมีวิธีง่ายๆ ที่ไม่ต้องสร้างสเปรดชีต Excel สำหรับติดตามเวลาจากแผ่นงานเปล่า
อา, พลังลับของ เทมเพลต!
เราได้คัดสรรเทมเพลต Excel สำหรับการติดตามเวลาไว้ให้คุณอย่างพิถีพิถันแล้ว เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลาค้นหา
ที่เกี่ยวข้อง:ซอฟต์แวร์ติดตามเวลา
3 แบบฟอร์มติดตามเวลาใน Excel
ส่วนที่ดีที่สุดของเทมเพลต Excelสำหรับการติดตามเวลาคือคุณสามารถประหยัดเวลาและแรงงานได้มาก
แต่แม่แบบที่มีสูตรคำนวณนั้น ยิ่งดีกว่า
บางครั้งเทมเพลตสเปรดชีตExcelสำหรับการติดตามเวลาสามารถคำนวณให้คุณได้โดยใช้สูตร Excel timesheet หนึ่งหรือสองสูตร
พวกเขาได้รวมอยู่ในเซลล์ของสเปรดชีตแล้ว คุณไม่ต้องเพิ่มพวกมัน!
นี่คือตัวเลือกเทมเพลตการติดตามเวลาใน Excel สามแบบ:
1. แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานรายเดือน
นี่คือเทมเพลต Excel สำหรับติดตามเวลาทำงานแบบฟรี มีหลายแท็บที่จัดไว้สำหรับพนักงานแต่ละคนโดยเฉพาะ
นี่ทำให้เป็นแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานของพนักงานที่เป็นระเบียบ ซึ่งช่วยให้การคำนวณเงินเดือนรวมของพนักงานหลายคนเป็นเรื่องง่าย
ดาวน์โหลดเทมเพลตบันทึกเวลาทำงานรายเดือนนี้
2. แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานรายสองสัปดาห์
นี่คือไฟล์แม่แบบสเปรดชีต Excel สำหรับบันทึกเวลาทำงาน ซึ่งมีแม่แบบให้เลือกสามแบบ ได้แก่ แม่แบบบันทึกเวลาทำงานรายสัปดาห์ แม่แบบบันทึกเวลาทำงานรายเดือน และแม่แบบบันทึกเวลาทำงานรายปักษ์
ดาวน์โหลดเทมเพลตเครื่องคิดเลขตารางเวลา Excel นี้
3. แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานประจำวัน
เทมเพลต Excel สำหรับการติดตามเวลาทำงานนี้ถูกออกแบบด้วยป้ายกำกับเช่น ข้อมูลพนักงาน อัตราค่าจ้าง จำนวนชั่วโมงที่ทำงานทั้งหมด และอื่น ๆ นอกจากนี้ยังเป็นเทมเพลตบันทึกเวลาทำงานที่ง่ายมากสำหรับการเริ่มต้นใช้งาน
คุณสามารถปรับแต่งหรือเพิ่มป้ายกำกับตามความต้องการของคุณเพื่อระบุรายละเอียดอื่น ๆ เช่น อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง, อัตราค่าบริการ, ชั่วโมงทำงานล่วงเวลา, วันที่เริ่มต้นของรอบการจ่ายเงิน, เป็นต้น
ดาวน์โหลดเทมเพลตบันทึกเวลาทำงานประจำวันนี้
นี่เป็นเพียง บาง ตัวเลือกเท่านั้น
คุณจะพบตัวเลือกอื่น ๆ อีกหลายรายการ เช่น แบบฟอร์ม Excel สำหรับวัดประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน กิจกรรมตลอด 24 ชั่วโมง และการติดตามเวลาโครงการ
อย่างไรก็ตาม มีปัญหา
ไม่ช้าก็เร็ว คุณจะพบกับข้อจำกัดเหล่านี้ในการติดตามเวลาด้วยเทมเพลต Excel
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเทมเพลตบันทึกเวลาทำงานเหล่านี้!
3 ข้อเสียของการติดตามเวลาด้วย Excel
การติดตามเวลาใน Excel ดูเหมือนจะเป็นวิธีที่ค่อนข้างตรงไปตรงมา แต่ก็ล้าสมัยอย่างมากเช่นกัน
ทำไม?
เพราะมีระบบติดตามเวลาอัตโนมัติและระบบจ่ายเงินเดือนอยู่แล้ว!
นี่คือข้อเสียบางประการของการติดตามเวลาใน Excel:
1. การทำงานด้วยมือที่ไม่จำเป็น
ชั่วโมงการทำงานแต่ละชั่วโมงที่คุณติดตามจะต้องป้อนด้วยตนเอง
นั่นเป็นวิธีเดียวที่Excelทำงาน
คุณจะใช้เวลาตลอดไปในการป้อนข้อมูลเวลา
และนั่นคือทุกครั้งที่คุณเข้าสู่ระบบและออกจากระบบ
ทุกครั้ง!
จากนั้นจึงเป็นการบวก ลบ และคูณ เพื่อหาจำนวนชั่วโมงทำงานทั้งหมด...
หวังว่าคุณจะชอบตัวเลขนะ เพราะคุณจะได้เจอกับมันเยอะเลย
นอกจากนี้ การบันทึกเวลาด้วยตนเองมีแนวโน้มที่จะเกิดความผิดพลาดจากมนุษย์
ลองคิดดูสิ
คุณจะต้องพึ่งความจำของคุณเพื่อจดจำเวลาที่คุณใช้ในการทำงาน
คุณจะต้องจำไว้ด้วยว่าต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเวลาทำงานทุกวัน มิฉะนั้นจะส่งผลต่อเงินเดือนของคุณ หัวเราะเยาะ
ในกรณีที่เลวร้ายที่สุด คุณอาจคำนวณผิดพลาด พิมพ์จำนวนนาทีผิด หรือเผลอทำสูตรใน Excel ของเทมเพลตเสียหายโดยไม่ตั้งใจ
คุณตื่นตระหนกหรือยัง?
คุณควรจะเป็นเช่นนั้น เพราะสิ่งนี้อาจนำไปสู่การคำนวณผิดพลาดอย่างร้ายแรงและข้อผิดพลาดในการจ่ายเงินเดือนที่มีค่าใช้จ่ายสูง
และผลที่ตามมาคือ ค่าใช้จ่ายของโครงการของคุณอาจเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด!
คุณรู้สึกอย่างไรกับการ ติดตามเวลาใน Excel ตอนนี้?
2. ไม่สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือการจัดการโครงการของคุณได้
เครื่องมือของไมโครซอฟท์ไม่ใช่สิ่งที่ใช้งานง่ายที่สุด
มันเหมือนกับเพื่อนบ้านที่มีปัญหากับทุกคนในละแวกนี้
เพราะเมื่อคุณทำรายการเครื่องมือของไมโครซอฟท์ที่สามารถผสานรวมได้อย่างง่ายดาย Excel อาจอยู่ในอันดับสุดท้ายของรายการนี้
ดังนั้นอย่าคาดหวังว่าจะมีข้อมูลที่มีประโยชน์หรือข้อมูลที่พร้อมใช้งานในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณ
MS Excel ทำงานคนเดียว 🙄
3. ไม่สามารถสร้างรายงานอัตโนมัติได้
Microsoft Excel เป็นเครื่องมือสเปรดชีตที่มีคุณสมบัติเช่นตารางหมุน, การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข, และการตรวจสอบข้อมูล
ไม่มีคุณสมบัติสำหรับการติดตามเวลา
ไม่สามารถติดตามเวลาได้โดยอัตโนมัติ และไม่สามารถสร้างรายงานโดยใช้ข้อมูลการบันทึกเวลาได้
อาจมีแผนภูมิและสูตรคำนวณ แต่ประโยชน์คืออะไร?
เว้นแต่คุณจะป้อนข้อมูล และ ประมวลผลข้อมูลด้วยตนเอง มิฉะนั้นจะไม่มีรายงานให้วิเคราะห์
นี่ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุด
แผ่นงาน Excel สำหรับติดตามเวลา มีปริมาณข้อมูลจำนวนมากแสดงอยู่ในแผ่นงานเดียว ทำให้ยากต่อการมองเห็นรูปแบบหรือสรุปข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า
สรุปคือ: คุณ จำเป็นต้อง มีรายงาน
และ Excel จะไม่สร้างขึ้นมาเลย
ดูคู่มือฉบับละเอียดของเราเกี่ยวกับ การจัดการโครงการด้วย Excel.
แต่คำถามคือ ตอนนี้จะทำอะไรต่อ?
คำตอบสำหรับคำถามนั้นคือ ClickUp หนึ่งในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในโลก ซึ่งได้รับความนิยมจากทีมทุกขนาดทั่วโลก
โบนัส:แม่แบบการจัดสรรเวลา
เพลิดเพลินกับการติดตามเวลาอย่างง่ายดายใน ClickUp
การติดตามเวลาแบบเนทีฟของ ClickUpคือทุกสิ่งที่คุณต้องการ
ทำไม?
ก่อนอื่นเลย มันถูกติดตั้งมาพร้อมเครื่อง
ซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่ต้องการความช่วยเหลือจากแอปของบุคคลที่สามใดๆ
ด้วยระบบติดตามเวลาของเรา คุณสามารถ:
- ติดตามระยะเวลาของงานโดยอัตโนมัติ
- กระโดดระหว่างงานเพื่อดำเนินการติดตามเวลาต่อ
- บันทึกเวลาด้วยตนเอง
- บันทึกเวลาเป็นเวลาที่เรียกเก็บเงินได้
- และอีกมากมาย!
การใช้คุณสมบัติการติดตามเวลาในตัวของ ClickUp
คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมให้กับรายการเวลาที่ติดตามได้โดยการเพิ่มป้ายกำกับและบันทึก
เรียนรู้ วิธีใช้การติดตามเวลาเพื่อเสร็จสิ้นโครงการได้เร็วขึ้น.
คุณรู้หรือไม่ว่าคุณสามารถเริ่มจับเวลาสำหรับ งาน บนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งและหยุดมันบนคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งได้? 🤯
ใช่ครับ/ค่ะ
ตัวจับเวลาทั่วโลกของเรา สามารถทำได้
สิ่งที่คุณต้องทำคือตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เข้าสู่ระบบในอุปกรณ์ที่คุณใช้แล้ว
นอกเหนือจากตัวจับเวลาทั่วโลกที่เจ๋งมากของเราแล้ว เรายังภูมิใจในความสามารถในการรายงานเวลาของ ClickUp อีกด้วย
คุณสามารถรับข้อมูลทุกประเภทได้โดยใช้วิดเจ็ตติดตามเวลา
บางส่วนของพวกเขารวมถึง:
- การรายงานเวลา: ดูรายการเวลาทั้งหมดและจัดกลุ่มโดยใช้ตัวกรองต่างๆ
- รายงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้: ดูรายงานที่มีเฉพาะชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้อย่างรวดเร็ว
- บันทึกเวลาทำงาน: ดูเวลาที่บันทึกไว้สำหรับสัปดาห์ เดือน หรือช่วงที่กำหนดเอง
- เวลาที่ติดตาม: ดูเวลาทั้งหมดที่พนักงานแต่ละคนหรือสมาชิกWorkspace ของ ClickUpติดตาม
- และอีกมากมาย!
การรายงานเวลาใน ClickUp
นี่คือความคิดที่ดีกว่า
เพียงแค่ใช้วิดเจ็ตเพื่อสร้างแดชบอร์ดติดตามเวลาของคุณเองใน ClickUp 😎
คุณยังมีอิสระในการผสานการทำงาน ClickUp กับแอปติดตามเวลาที่คุณชื่นชอบ เช่นTime Doctor,Harvest, หรือEverhour เป็นต้น
ด้วยวิธีนี้ คุณจะได้รับโซลูชันที่สมบูรณ์แบบ ปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของคุณ ไม่ใช่แค่สิ่งที่เราคิดว่าดีที่สุดสำหรับคุณ 😇
คุณสามารถเข้าถึงแบบฟอร์มบันทึกเวลา Excel ที่มีอยู่แล้วได้ที่นี่บน ClickUp ด้วยมุมมองแบบฝังของเรา
ด้วยวิธีนี้ คุณจะไม่ต้องสูญเสียข้อมูลที่ติดตามจาก Excel เมื่อคุณเปลี่ยนไปใช้การติดตามเวลาของ ClickUp
แต่เดี๋ยวก่อน เรายังมีอีกมากที่เตรียมไว้ให้คุณ
นี่คือตัวอย่างคุณสมบัติของ ClickUp เพื่อให้คุณเห็นภาพรวม:
- จัดการอีเมลของคุณได้โดยตรงจาก ClickUp ด้วยEmail ClickApp
- ติดตามระยะเวลาที่งานอยู่ในสถานะงานเฉพาะพร้อมเวลาที่อยู่ในสถานะนั้น
- กำหนดความคาดหวังในการทำงานให้เสร็จสิ้นพร้อมการประมาณเวลา
- เลือกวิธีที่คุณต้องการดูงานของคุณด้วยมุมมองที่หลากหลาย
- พกพาการทำงานของคุณไปได้ทุกที่ในกระเป๋าด้วยแอปมือถือของ ClickUpสำหรับอุปกรณ์ Android และ iOS
- สร้างแม่แบบสำหรับรายการตรวจสอบ งาน เอกสาร ฯลฯ
- นำเว็บไซต์และแอปอื่น ๆ เช่น Google Docs, Google สเปรดชีต, Figma เป็นต้น มาไว้ที่แดชบอร์ดของคุณด้วยวิดเจ็ตฝัง
บอกลาการติดตามเวลาใน Excel!
แน่นอน วิธีใช้สเปรดชีต Excel สามารถช่วยคุณในการติดตามข้อมูลเวลาของคุณได้
แต่มันใช้เวลามากเกินไปและมีความเสี่ยง
ไม่มีเวลาหรือความถูกต้องของข้อมูล ความผิดพลาดเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และการจัดการเงินเดือนที่ผิดพลาดอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการจัดการในตอนสิ้นเดือน
คุณจะได้ประโยชน์สูงสุดหากคุณสามารถ อัตโนมัติ กระบวนการนี้ด้วยเครื่องมือติดตามเวลา
เหมือนกับ ClickUp!
ทำไม?
เพราะเป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบ
ClickUp สามารถติดตามเวลา และ โครงการ ในขณะที่ สร้างรายงานเกี่ยวกับทั้งสองได้
พร้อมที่จะติดตามเวลาโดยอัตโนมัติหรือยัง? ถ้าพร้อมแล้วเข้าร่วม ClickUp วันนี้และบอกลาการกรอกแบบฟอร์มเวลาทีละเซลล์ที่แสนเจ็บปวดได้เลย 👋
