วิธีสร้างตารางเวลาทำงานใน Excel (คู่มือพร้อมเทมเพลต)
วิธีสร้างตารางเวลาทำงานใน Excel (คู่มือพร้อมเทมเพลต)

Leila Cruz
Leila CruzContent Partnership Specialist
3 กันยายน 2564

เราเดินทางมาไกลมากจากสมัยที่ผู้คนต้องตอกบัตรเวลาและบันทึกเวลาทำงานลงในกระดาษ

วันนี้ เรามีตัวติดตามเวลาอัตโนมัติบนคอมพิวเตอร์ของเรา

และที่ไหนสักแห่งระหว่างทาง ผู้คนก็ค้นพบการติดตามเวลาด้วย Excel

แต่คุณทำมันได้อย่างไร?

ในบทความนี้เราจะแสดงวิธีการสร้างแผ่นติดตามเวลาในExcel พร้อมตัวอย่างเทมเพลตที่น่าสนใจและสำรวจข้อเสียของการติดตามเวลาใน Excel นอกจากนี้ เรายังจะแนะนำเครื่องมือทางเลือกที่ชาญฉลาดซึ่งช่วยให้การติดตามเวลาเป็นเรื่องง่ายขึ้นอีกด้วย

ใครพร้อมที่จะเก่งในการสร้างแผ่นงานติดตามเวลาใน Excel?

วิธีสร้างตารางเวลาทำงานใน Excel

หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้จัดการโครงการ คุณต้องการทราบว่าทีมของคุณใช้เวลาทั้งหมดไปกับอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณบริหารทีมระยะไกล

ท้ายที่สุดแล้ว ข้อมูลเวลาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้ให้บริการเงินเดือนการเรียกเก็บเงินลูกค้า ฯลฯ

โชคดีที่การติดตามเวลาเป็นสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยสเปรดชีต Excel

มาดูวิธีสร้างแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานใน Excel กัน...

ขั้นตอนที่ 1: จัดรูปแบบสเปรดชีตของคุณ

เปิดไฟล์ Excel ใหม่

ในการสร้างแผ่นงานเวลาใน Excel ที่อ่านง่าย คุณจำเป็นต้องจัดรูปแบบเซลล์ในแผ่นงานให้กว้างขึ้น

อย่างไร?

เลือกคอลัมน์ A และลากขอบของคอลัมน์ไปยังความกว้างที่ต้องการ

จากนั้นคลิกขวาที่คอลัมน์ A > เลือก คัดลอก > ไฮไลต์ช่วงคอลัมน์ B ถึง L > กด Ctrl+V เพื่อวางรูปแบบ

นี่จะคัดลอกการจัดรูปแบบของทุกคอลัมน์ที่คุณเลือกไว้ (B-L).

การจัดรูปแบบตารางใน Excel

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มชื่อหัวข้อเวลาทำงาน

ไฮไลต์ช่วงเซลล์ A1L1

จากนั้นเลือก รวมและจัดกึ่งกลาง จากแถบเครื่องมือ คุณจะพบมันภายใต้แท็บ หน้าแรก

พิมพ์ชื่อบริษัทของคุณในเซลล์ A1

การเพิ่มชื่อหัวข้อในตารางเวลาใน Excel

จัดให้ตรงกลางและจัดรูปแบบข้อความในเซลล์ (ชื่อบริษัท) ตามที่คุณต้องการ

เล่นกับแบบอักษร ขนาด และสี 🌈

อย่าลืมทำให้ ตัวหนา นะ ชื่อบริษัทของคุณควร โดดเด่น!

หลังจากที่คุณได้ตั้งชื่อบริษัทของคุณให้ มีสีสัน แล้ว ตารางข้อมูลของคุณอาจดูเป็นแบบนี้:

แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานใน Excel

ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มป้ายกำกับที่จำเป็น

ตอนนี้ถึงเวลาที่จะเพิ่มป้ายกำกับทั้งหมดลงในแผ่นงาน Excel ของคุณแล้ว

แล้วผู้คนจะรู้ได้อย่างไรว่าควรเพิ่มรายการเวลาทำงานและรายละเอียดพนักงานอื่นๆ ที่ไหน?

เริ่มเพิ่มป้ายกำกับ เช่น พนักงาน, ผู้จัดการ, แผนก, ฯลฯ

สำหรับตัวอย่างบันทึกเวลาทำงานของพนักงานนี้ ให้เราเพิ่ม:

  • พนักงาน ถึง A2
  • ผู้จัดการ ถึง A4
  • แผนก ถึง F2
  • Timesheet เดือน ถึง F4

สำหรับป้ายกำกับทั้งหมดเหล่านี้ ให้เลือก ห่อข้อความ

ไอคอนที่มี 'abc พร้อมลูกศร' ในแถบเครื่องมือ

เพิ่มป้ายกำกับที่จำเป็น

นี่จะพอดีกับคำในเซลล์เดียว ไม่ว่าชื่อป้ายจะยาวแค่ไหนก็ตาม

เสร็จหรือยัง?

แผ่นงาน Excel ของคุณควรมีลักษณะดังนี้:

ไฟล์สเปรดชีต Excel

ในเซลล์ที่อยู่ถัดจากแต่ละป้ายชื่อ ให้สร้างบรรทัดสำหรับพนักงานและผู้จัดการเพื่อกรอกข้อมูล

และในกรณีที่คุณตัดสินใจว่านี่ควรเป็นแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานที่สามารถพิมพ์ได้ เส้นจะแสดงตำแหน่งที่ต้องเขียน

เพื่อสร้างเส้น ให้เลือกเซลล์ B2 ถึง D2 จากนั้นเลือก เส้นขอบล่าง จากแถบเครื่องมือ

จะมีเส้นปรากฏขึ้นสำหรับป้ายกำกับ พนักงาน

จากนั้นรวมเซลล์เข้าด้วยกัน

การรวมเซลล์ใน Excel

ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับป้ายกำกับอื่น ๆ ทั้งหมดที่คุณได้เพิ่มไว้

ขั้นตอนที่ 4: เพิ่มป้ายกำกับที่เกี่ยวข้องกับเวลา

ขั้นตอนก่อนหน้านี้ได้มีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับพนักงานมากขึ้น ตอนนี้ถึงเวลาที่จะเพิ่มป้ายกำกับที่เกี่ยวข้องกับเวลาแล้ว!

สิ่งต่าง ๆ ไม่ใช่หรือ?

ดังนั้นให้เรารวมเซลล์ A6 ถึง L6 เพื่อสร้างการแบ่งย่อยเล็กๆ ระหว่างรายละเอียดพนักงานกับชุดของป้ายกำกับที่เกี่ยวข้องกับเวลาถัดไป

การเพิ่มป้ายกำกับที่เกี่ยวข้องกับเวลาใน Excel

คุณสามารถเพิ่มป้ายกำกับที่เกี่ยวข้องกับเวลาใน แถวที่ 7 เพื่อสร้างหัวข้อสำหรับแต่ละคอลัมน์

เพิ่ม:

  • วัน ถึง A7
  • วันที่ถึง B7
  • เวลาเข้าสู่ C7 และ E7
  • เวลาหยุดที่ D7 และ F7
  • ชั่วโมงทั้งหมดถึง G7
  • ชั่วโมงทำงานล่วงเวลาถึง H7
  • ชั่วโมงลาป่วย I7
  • เวลาหยุดพักผ่อน J7

นี่เป็นเพียงตัวอย่างของป้ายทั่วไปที่เราคิดว่าอาจเหมาะกับคุณ

แต่คุณสามารถเพิ่มหรือลบป้ายกำกับที่เหมาะสมกับองค์กรของคุณได้ เช่น เวลาทำการปกติ เวลาทำการวันหยุด เวลาพนักงาน ชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ เป็นต้น

หากคุณสังเกตเห็นว่า เวลาเข้า และ เวลาออก ถูกเพิ่มสองครั้งในสองเซลล์ที่แตกต่างกัน (C7, D7, E7, และ F7)

นั่นเป็นเวลาพักกลางวัน 🍲

การเพิ่มป้ายกำกับใน Excel

คุณสามารถปรับเปลี่ยนสิ่งนี้ได้เสมอตามความต้องการขององค์กรของคุณ

เพิ่มเวลาพักดื่มกาแฟสักหนึ่งหรือสองครั้ง หรือมากกว่านั้น!

ไม่มีอะไรที่เรียกว่ากาแฟมากเกินไป

แมตต์ เจมส์ จากรายการ The Bachelor กล่าวว่านั่นไม่ใช่วิธีการทำงาน

หลังจากที่คุณเพิ่มป้ายกำกับที่เกี่ยวข้องกับเวลาทั้งหมดแล้ว คุณจะได้สเปรดชีตที่ดูเป็นแบบนี้:

สเปรดชีตติดตามเวลาใน Excel

มีอะไรไม่ถูกต้องใช่ไหม?

ใช่, การจัดรูปแบบ

มาแก้ไขกันเถอะ

ก่อนอื่น ให้เติมแถวด้วยสีใดก็ได้ตามที่คุณต้องการ. เพื่อทำเช่นนั้น ให้เลือกเซลล์ A7 ถึง J7, เลือกตัวเลือก สีเติม จากแถบเครื่องมือ, จากนั้นเลือกสี.

การจัดรูปแบบใน Excel

หลังจากนั้น ให้ทำเครื่องหมายข้อความในเซลล์ที่ไฮไลต์เป็น ตัวหนา จัดข้อความให้อยู่ตรงกลาง และจัดแนวข้อความให้อยู่ตรงกลาง อย่าลืมเลือก ห่อข้อความ เช่นเดียวกับก่อนหน้านี้เพื่อให้แน่ใจว่าข้อความแสดงอยู่ในเซลล์โดยไม่ล้นไปยังเซลล์อื่น

จากนั้นไปที่เครื่องมือขอบเขตและเลือก ขอบเขตทั้งหมด จากเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อใส่กรอบรอบป้ายกำกับ

การเพิ่มเส้นขอบใน Excel

เหลืออะไรอยู่บ้าง?

คุณต้องเพิ่มวันในสัปดาห์!

สำหรับใบลงเวลาทำงานรายสัปดาห์นี้ ให้เพิ่ม วันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์ โดยเริ่มจากเซลล์ A8 และสิ้นสุดที่เซลล์ A14 คุณสามารถเริ่มต้นสัปดาห์ในวันใดก็ได้ตามต้องการ

แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานรายสัปดาห์ใน Excel

เมื่อคุณกรอกวันในสัปดาห์เสร็จแล้ว ให้จัดรูปแบบเพื่อให้อ่านง่าย

นี่คือวิธีการ:

  • เลือกช่วงแถว 8-14 และลากขอบด้านล่างของแถวใดก็ได้เพื่อขยายเซลล์ทั้งหมด
  • ให้คง ช่วงแถวเดียวกัน ที่ไฮไลต์ไว้ แล้วเลือก จัดข้อความตรงกลาง และ จัดให้อยู่ตรงกลาง
  • ใช้ ขอบทั้งหมด
การขยายเซลล์ใน Excel

ขั้นตอนที่ 5: การตกแต่งขั้นสุดท้าย

หากคุณสังเกตเห็นว่ามีตารางและเซลล์ที่มีเส้นขอบที่ไม่จำเป็นในสเปรดชีต Excel ของคุณ ให้ลบออก

การลบองค์ประกอบที่ไม่จำเป็นจะช่วยให้คุณได้แผ่นเวลา Excel รายสัปดาห์ที่ดูสะอาดตา

สุดท้ายนี้ ให้ทำการเปลี่ยนแปลงแบบอักษร ขนาด การจัดตำแหน่ง และสีให้เรียบร้อย และเสร็จสิ้น!

ขอแสดงความยินดี คุณได้สร้างแบบฟอร์มบันทึกเวลาการทำงานใน Excel สำเร็จแล้ว! 🎉

สเปรดชีตบันทึกเวลาของคุณอาจมีลักษณะดังนี้:

สเปรดชีตการติดตามเวลาใน Excel

เริ่มบันทึกเวลาการทำงานได้แล้ว เพื่อควบคุมประสิทธิภาพการทำงานและเงินเดือนให้เป็นไปตามเป้าหมาย!

อย่างไรก็ตาม ยังมีวิธีง่ายๆ ที่ไม่ต้องสร้างสเปรดชีต Excel สำหรับติดตามเวลาจากแผ่นงานเปล่า

ชายชาวเอเชียพูดว่า ตอนนี้เราคุยกันแล้ว

อา, พลังลับของ เทมเพลต!

เราได้คัดสรรเทมเพลต Excel สำหรับการติดตามเวลาไว้ให้คุณอย่างพิถีพิถันแล้ว เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลาค้นหา

3 แบบฟอร์มติดตามเวลาใน Excel

ส่วนที่ดีที่สุดของเทมเพลต Excelสำหรับการติดตามเวลาคือคุณสามารถประหยัดเวลาและแรงงานได้มาก

แต่แม่แบบที่มีสูตรคำนวณนั้น ยิ่งดีกว่า

บางครั้งเทมเพลตสเปรดชีตExcelสำหรับการติดตามเวลาสามารถคำนวณให้คุณได้โดยใช้สูตร Excel timesheet หนึ่งหรือสองสูตร

พวกเขาได้รวมอยู่ในเซลล์ของสเปรดชีตแล้ว คุณไม่ต้องเพิ่มพวกมัน!

นี่คือตัวเลือกเทมเพลตการติดตามเวลาใน Excel สามแบบ:

1. แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานรายเดือน

นี่คือเทมเพลต Excel สำหรับติดตามเวลาทำงานแบบฟรี มีหลายแท็บที่จัดไว้สำหรับพนักงานแต่ละคนโดยเฉพาะ

นี่ทำให้เป็นแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานของพนักงานที่เป็นระเบียบ ซึ่งช่วยให้การคำนวณเงินเดือนรวมของพนักงานหลายคนเป็นเรื่องง่าย

เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานรายเดือนใน Excel

ดาวน์โหลดเทมเพลตบันทึกเวลาทำงานรายเดือนนี้

2. แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานรายสองสัปดาห์

นี่คือไฟล์แม่แบบสเปรดชีต Excel สำหรับบันทึกเวลาทำงาน ซึ่งมีแม่แบบให้เลือกสามแบบ ได้แก่ แม่แบบบันทึกเวลาทำงานรายสัปดาห์ แม่แบบบันทึกเวลาทำงานรายเดือน และแม่แบบบันทึกเวลาทำงานรายปักษ์

เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานรายสองสัปดาห์ใน Excel

ดาวน์โหลดเทมเพลตเครื่องคิดเลขตารางเวลา Excel นี้

3. แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานประจำวัน

เทมเพลต Excel สำหรับการติดตามเวลาทำงานนี้ถูกออกแบบด้วยป้ายกำกับเช่น ข้อมูลพนักงาน อัตราค่าจ้าง จำนวนชั่วโมงที่ทำงานทั้งหมด และอื่น ๆ นอกจากนี้ยังเป็นเทมเพลตบันทึกเวลาทำงานที่ง่ายมากสำหรับการเริ่มต้นใช้งาน

คุณสามารถปรับแต่งหรือเพิ่มป้ายกำกับตามความต้องการของคุณเพื่อระบุรายละเอียดอื่น ๆ เช่น อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง, อัตราค่าบริการ, ชั่วโมงทำงานล่วงเวลา, วันที่เริ่มต้นของรอบการจ่ายเงิน, เป็นต้น

แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานประจำวันใน Excel

ดาวน์โหลดเทมเพลตบันทึกเวลาทำงานประจำวันนี้

นี่เป็นเพียง บาง ตัวเลือกเท่านั้น

คุณจะพบตัวเลือกอื่น ๆ อีกหลายรายการ เช่น แบบฟอร์ม Excel สำหรับวัดประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน กิจกรรมตลอด 24 ชั่วโมง และการติดตามเวลาโครงการ

อย่างไรก็ตาม มีปัญหา

ไม่ช้าก็เร็ว คุณจะพบกับข้อจำกัดเหล่านี้ในการติดตามเวลาด้วยเทมเพลต Excel

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเทมเพลตบันทึกเวลาทำงานเหล่านี้!

3 ข้อเสียของการติดตามเวลาด้วย Excel

การติดตามเวลาใน Excel ดูเหมือนจะเป็นวิธีที่ค่อนข้างตรงไปตรงมา แต่ก็ล้าสมัยอย่างมากเช่นกัน

ทำไม?

เพราะมีระบบติดตามเวลาอัตโนมัติและระบบจ่ายเงินเดือนอยู่แล้ว!

นี่คือข้อเสียบางประการของการติดตามเวลาใน Excel:

1. การทำงานด้วยมือที่ไม่จำเป็น

ชั่วโมงการทำงานแต่ละชั่วโมงที่คุณติดตามจะต้องป้อนด้วยตนเอง

นั่นเป็นวิธีเดียวที่Excelทำงาน

คุณจะใช้เวลาตลอดไปในการป้อนข้อมูลเวลา

และนั่นคือทุกครั้งที่คุณเข้าสู่ระบบและออกจากระบบ

ทุกครั้ง!

จากนั้นจึงเป็นการบวก ลบ และคูณ เพื่อหาจำนวนชั่วโมงทำงานทั้งหมด...

หวังว่าคุณจะชอบตัวเลขนะ เพราะคุณจะได้เจอกับมันเยอะเลย

ผู้หญิงคนหนึ่งพูดว่า "ได้โปรดอย่าทำแบบนี้กับฉันเลย"

นอกจากนี้ การบันทึกเวลาด้วยตนเองมีแนวโน้มที่จะเกิดความผิดพลาดจากมนุษย์

ลองคิดดูสิ

คุณจะต้องพึ่งความจำของคุณเพื่อจดจำเวลาที่คุณใช้ในการทำงาน

คุณจะต้องจำไว้ด้วยว่าต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเวลาทำงานทุกวัน มิฉะนั้นจะส่งผลต่อเงินเดือนของคุณ หัวเราะเยาะ

ในกรณีที่เลวร้ายที่สุด คุณอาจคำนวณผิดพลาด พิมพ์จำนวนนาทีผิด หรือเผลอทำสูตรใน Excel ของเทมเพลตเสียหายโดยไม่ตั้งใจ

คุณตื่นตระหนกหรือยัง?

คุณควรจะเป็นเช่นนั้น เพราะสิ่งนี้อาจนำไปสู่การคำนวณผิดพลาดอย่างร้ายแรงและข้อผิดพลาดในการจ่ายเงินเดือนที่มีค่าใช้จ่ายสูง

และผลที่ตามมาคือ ค่าใช้จ่ายของโครงการของคุณอาจเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด!

คุณรู้สึกอย่างไรกับการ ติดตามเวลาใน Excel ตอนนี้?

2. ไม่สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือการจัดการโครงการของคุณได้

เครื่องมือของไมโครซอฟท์ไม่ใช่สิ่งที่ใช้งานง่ายที่สุด

มันเหมือนกับเพื่อนบ้านที่มีปัญหากับทุกคนในละแวกนี้

เพราะเมื่อคุณทำรายการเครื่องมือของไมโครซอฟท์ที่สามารถผสานรวมได้อย่างง่ายดาย Excel อาจอยู่ในอันดับสุดท้ายของรายการนี้

ดังนั้นอย่าคาดหวังว่าจะมีข้อมูลที่มีประโยชน์หรือข้อมูลที่พร้อมใช้งานในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณ

MS Excel ทำงานคนเดียว 🙄

3. ไม่สามารถสร้างรายงานอัตโนมัติได้

Microsoft Excel เป็นเครื่องมือสเปรดชีตที่มีคุณสมบัติเช่นตารางหมุน, การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข, และการตรวจสอบข้อมูล

ไม่มีคุณสมบัติสำหรับการติดตามเวลา

ไม่สามารถติดตามเวลาได้โดยอัตโนมัติ และไม่สามารถสร้างรายงานโดยใช้ข้อมูลการบันทึกเวลาได้

อาจมีแผนภูมิและสูตรคำนวณ แต่ประโยชน์คืออะไร?

เว้นแต่คุณจะป้อนข้อมูล และ ประมวลผลข้อมูลด้วยตนเอง มิฉะนั้นจะไม่มีรายงานให้วิเคราะห์

นี่ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุด

แผ่นงาน Excel สำหรับติดตามเวลา มีปริมาณข้อมูลจำนวนมากแสดงอยู่ในแผ่นงานเดียว ทำให้ยากต่อการมองเห็นรูปแบบหรือสรุปข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า

สรุปคือ: คุณ จำเป็นต้อง มีรายงาน

และ Excel จะไม่สร้างขึ้นมาเลย

ดูคู่มือฉบับละเอียดของเราเกี่ยวกับ การจัดการโครงการด้วย Excel.

แต่คำถามคือ ตอนนี้จะทำอะไรต่อ?

คำตอบสำหรับคำถามนั้นคือ ClickUp หนึ่งในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในโลก ซึ่งได้รับความนิยมจากทีมทุกขนาดทั่วโลก

เพลิดเพลินกับการติดตามเวลาอย่างง่ายดายใน ClickUp

การติดตามเวลาแบบเนทีฟของ ClickUpคือทุกสิ่งที่คุณต้องการ

ทำไม?

ก่อนอื่นเลย มันถูกติดตั้งมาพร้อมเครื่อง

ซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่ต้องการความช่วยเหลือจากแอปของบุคคลที่สามใดๆ

ด้วยระบบติดตามเวลาของเรา คุณสามารถ:

  • ติดตามระยะเวลาของงานโดยอัตโนมัติ
  • กระโดดระหว่างงานเพื่อดำเนินการติดตามเวลาต่อ
  • บันทึกเวลาด้วยตนเอง
  • บันทึกเวลาเป็นเวลาที่เรียกเก็บเงินได้
  • และอีกมากมาย!
การติดตามเวลาใน ClickUp
การใช้คุณสมบัติการติดตามเวลาในตัวของ ClickUp

การใช้คุณสมบัติการติดตามเวลาในตัวของ ClickUp

คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมให้กับรายการเวลาที่ติดตามได้โดยการเพิ่มป้ายกำกับและบันทึก

เรียนรู้ วิธีใช้การติดตามเวลาเพื่อเสร็จสิ้นโครงการได้เร็วขึ้น.

คุณรู้หรือไม่ว่าคุณสามารถเริ่มจับเวลาสำหรับ งาน บนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งและหยุดมันบนคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งได้? 🤯

ใช่ครับ/ค่ะ

ตัวจับเวลาทั่วโลกของเรา สามารถทำได้

สิ่งที่คุณต้องทำคือตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เข้าสู่ระบบในอุปกรณ์ที่คุณใช้แล้ว

นอกเหนือจากตัวจับเวลาทั่วโลกที่เจ๋งมากของเราแล้ว เรายังภูมิใจในความสามารถในการรายงานเวลาของ ClickUp อีกด้วย

คุณสามารถรับข้อมูลทุกประเภทได้โดยใช้วิดเจ็ตติดตามเวลา

บางส่วนของพวกเขารวมถึง:

  • การรายงานเวลา: ดูรายการเวลาทั้งหมดและจัดกลุ่มโดยใช้ตัวกรองต่างๆ
  • รายงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้: ดูรายงานที่มีเฉพาะชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้อย่างรวดเร็ว
  • บันทึกเวลาทำงาน: ดูเวลาที่บันทึกไว้สำหรับสัปดาห์ เดือน หรือช่วงที่กำหนดเอง
  • เวลาที่ติดตาม: ดูเวลาทั้งหมดที่พนักงานแต่ละคนหรือสมาชิกWorkspace ของ ClickUpติดตาม
  • และอีกมากมาย!
บันทึกการติดตามเวลาใน ClickUp
การรายงานเวลาใน ClickUp

การรายงานเวลาใน ClickUp

นี่คือความคิดที่ดีกว่า

เพียงแค่ใช้วิดเจ็ตเพื่อสร้างแดชบอร์ดติดตามเวลาของคุณเองใน ClickUp 😎

คุณยังมีอิสระในการผสานการทำงาน ClickUp กับแอปติดตามเวลาที่คุณชื่นชอบ เช่นTime Doctor,Harvest, หรือEverhour เป็นต้น

ด้วยวิธีนี้ คุณจะได้รับโซลูชันที่สมบูรณ์แบบ ปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของคุณ ไม่ใช่แค่สิ่งที่เราคิดว่าดีที่สุดสำหรับคุณ 😇

คุณสามารถเข้าถึงแบบฟอร์มบันทึกเวลา Excel ที่มีอยู่แล้วได้ที่นี่บน ClickUp ด้วยมุมมองแบบฝังของเรา

ด้วยวิธีนี้ คุณจะไม่ต้องสูญเสียข้อมูลที่ติดตามจาก Excel เมื่อคุณเปลี่ยนไปใช้การติดตามเวลาของ ClickUp

แต่เดี๋ยวก่อน เรายังมีอีกมากที่เตรียมไว้ให้คุณ

นี่คือตัวอย่างคุณสมบัติของ ClickUp เพื่อให้คุณเห็นภาพรวม:

บอกลาการติดตามเวลาใน Excel!

แน่นอน วิธีใช้สเปรดชีต Excel สามารถช่วยคุณในการติดตามข้อมูลเวลาของคุณได้

แต่มันใช้เวลามากเกินไปและมีความเสี่ยง

ไม่มีเวลาหรือความถูกต้องของข้อมูล ความผิดพลาดเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และการจัดการเงินเดือนที่ผิดพลาดอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการจัดการในตอนสิ้นเดือน

คุณจะได้ประโยชน์สูงสุดหากคุณสามารถ อัตโนมัติ กระบวนการนี้ด้วยเครื่องมือติดตามเวลา

เหมือนกับ ClickUp!

ทำไม?

เพราะเป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบ

ClickUp สามารถติดตามเวลา และ โครงการ ในขณะที่ สร้างรายงานเกี่ยวกับทั้งสองได้

พร้อมที่จะติดตามเวลาโดยอัตโนมัติหรือยัง? ถ้าพร้อมแล้วเข้าร่วม ClickUp วันนี้และบอกลาการกรอกแบบฟอร์มเวลาทีละเซลล์ที่แสนเจ็บปวดได้เลย 👋

