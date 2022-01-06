การติดตามอย่างรวดเร็วในการบริหารโครงการ

มาสร้างบรรยากาศกันเถอะ 🎥
คุณเป็นผู้จัดการโครงการของบริษัทที่กำลังจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่—น่าตื่นเต้นมาก!
คุณใช้เวลาหลายชั่วโมงในการคัดสรรแผนงานโครงการที่สมบูรณ์แบบและใช้เวลาหลายเดือนในการพยายามนำแนวคิดของทีมไปสู่การปฏิบัติ
คุณตั้งเป้าหมายแบบ SMART สร้างแผนสำรอง และเผื่อเวลาไว้สำหรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น แต่ถึงอย่างนั้น โครงการของคุณก็ยังล่าช้า มาก อยู่ดี 🤯
แล้วคุณจะทำอย่างไร? ตกใจกลัว? โยนโต๊ะ? โทรหาโค้ชชีวิตของคุณ?
ไม่!
คุณสูดหายใจลึกและเริ่มคิดหาวิธีที่จะชดเชยเวลาที่เสียไปอย่างมีกลยุทธ์ 🤓
มาร่วมเดินทางไปกับเราในครั้งนี้เพื่อสำรวจหนึ่งในเครื่องมือวางแผนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับการติดตามความคืบหน้าในโครงการ, ช่วงเวลาที่ควรนำมาใช้, และวิธีการนำไปใช้ให้เกิดผลสำเร็จ!
สวัสดีครับ/ค่ะ ชื่อของผม/ฉันคือ _____ และโครงการของผม/ฉันล่าช้ากว่ากำหนด
การล่าช้าในโครงการเป็นเรื่องที่พบได้บ่อยมาก และในบางจุด มันเกิดขึ้นกับทุกคน! และบางครั้ง มันก็อยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณโดยสิ้นเชิง
การขาดแคลนวัสดุ การสื่อสารที่ไม่ดี ความเหนื่อยล้า และเป้าหมายที่ไม่ชัดเจนสามารถสะสมและทำให้คุณล่าช้ากว่าที่คุณคิดได้ แต่มีเครื่องมือที่คุณสามารถใช้ในฐานะผู้จัดการโครงการเพื่อตามทันกำหนดเวลาและบรรลุเส้นตายสุดท้ายของคุณ
นั่นคือจุดที่เทคนิคการบีบอัดตารางเวลาเข้ามามีบทบาท เทคนิคเหล่านี้เป็นวิธีที่จะช่วยให้คุณดำเนินโครงการให้เสร็จตามกำหนดเดิมได้ 🙌🏼
นอกจากนี้ เทคนิคเหล่านี้ยังมีความหลากหลายอย่างมาก และสามารถนำไปใช้กับโครงการทุกประเภทได้
วิศวกรผลิตภัณฑ์ นักพัฒนา นักออกแบบ และผู้จัดการที่มีประสบการณ์อาจพบว่าเทคนิคนี้ค่อนข้างเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว แต่ผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง การแพทย์ และอสังหาริมทรัพย์ก็ประสบความสำเร็จในการนำเครื่องมือเหล่านี้ไปใช้ในอุตสาหกรรมของตนเช่นกัน! โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทคนิคการเร่งรัดกระบวนการ
การเร่งรัดในโครงการ (Fast tracking) เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้บีบอัดตารางเวลาที่พบได้บ่อยที่สุดในการบริหารโครงการ และแม้ว่าคุณอาจไม่ต้องการที่จะทำเป็นนิสัย แต่การเร่งรัดก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นจุดจบของระยะเวลาโครงการของคุณอย่างแน่นอน
อะไรคือการติดตามอย่างรวดเร็วในบริหารโครงการ?
เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่คุณถาม
การเร่งรัดในโครงการคือการที่งานซึ่งเดิมวางแผนให้เกิดขึ้นทีละขั้นตอนถูกดำเนินการพร้อมกันหรือทับซ้อนบางส่วนกับงานอื่น
หรือที่เรียกว่า การทำงานหลายอย่างพร้อมกันสำหรับโครงการเดียว โดยไม่กระทบต่อขอบเขตของโครงการ! ดังนั้นคุณจึงยังคงสามารถส่งงานได้ทันกำหนดเส้นตายสุดท้ายแน่นอน 😎
การเร่งกระบวนการเป็นไปได้เฉพาะเมื่องานที่ทับซ้อนกันไม่ขึ้นต่อกันและอยู่ในเส้นทางวิกฤต— ซึ่งหมายถึงชุดของงานหลักในโครงการของคุณที่กำหนดวันที่ส่งมอบสุดท้าย
คิด:ก้าวสำคัญหรือสปรินต์ในClickUp!
จุดเริ่มต้นที่เป็นประโยชน์คือการดูแผนงานโครงการของคุณและระบุงานที่บ่งบอกว่าโครงการของคุณกำลังเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป โดยทั่วไปงานแรกหรืองานสุดท้ายในแต่ละขั้นตอนจะเป็นตัวบ่งชี้ที่ดี! สิ่งนี้จะช่วยให้คุณทราบได้ว่างานใดที่อาจก่อให้เกิดอุปสรรคหากพยายามทำพร้อมกัน
คุณสามารถเร่งงานได้เฉพาะงานที่อยู่บนเส้นทางวิกฤตเท่านั้น เพราะงานเหล่านั้นเป็นงานที่ขับเคลื่อนความคืบหน้าจริง ๆ และไม่ขึ้นอยู่กับงานอื่นที่อาจทำให้งานล่าช้าหรือไม่สามารถดำเนินการได้
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทางวิกฤตอยู่ที่นี่
แต่ ClickUp มีเครื่องมือบีบอัดตารางเวลาอื่น ๆ อีกไหม?
ใช่ ใช่ มีอยู่
การเร่งรัดเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการบีบอัดตารางเวลาที่ผู้จัดการผลิตภัณฑ์หลายคนอาจพิจารณาในช่วงเวลาที่กำลังตัดสินใจว่าจะเร่งกระบวนการหรือไม่
การเร่งโครงการคือการเพิ่มทรัพยากรเพิ่มเติมเข้าไปในกิจกรรมหรือภารกิจ แทนที่จะปรับเปลี่ยนแผนงานเดิมหรือวันเริ่มต้น แม้ว่าการเร่งโครงการจะคล้ายกับการเร่งรัดงาน แต่หากดำเนินการสำเร็จจะไม่ส่งผลต่อวันที่ส่งมอบงานสุดท้าย และสามารถนำไปใช้ได้เฉพาะกับงานที่อยู่บนเส้นทางวิกฤตเท่านั้น
แต่จากเทคนิคการบีบอัดตารางเวลาที่มีอยู่มากมาย กฎง่ายๆ ที่ควรใช้คือลองใช้การเร่งความเร็ว (fast tracking) ก่อน เพราะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และยังสามารถใช้การเร่งความเร็วควบคู่ไปกับเทคนิคอื่นๆ ที่คุณใช้เป็นประจำได้อีกด้วย
หลักสูตรเร่งรัดในการแทรกแซงโครงการ
หากคุณทราบว่าคุณมีทรัพยากรภายนอกที่สามารถจัดสรรให้กับโครงการของคุณได้ การเร่งงานอาจดูเหมือนเป็นวิธีแก้ไขที่เร็วกว่าการเร่งรัดงาน แต่ต้นทุนไม่ใช่ความท้าทายเพียงอย่างเดียวที่ควรพิจารณา
โดยการนำทรัพยากรเพิ่มเติมมาใช้ในการทำงานที่มีอยู่แล้ว คุณกำลังมอบหมายงานมากขึ้นให้กับคนมากขึ้น ซึ่งอาจกลายเป็นสถานการณ์ "คนทำครัวมากเกินไป" ได้เร็วกว่าที่คุณจะพูดคำว่า "ควิดดิช" เสียอีก
โครงการที่กำลังจะมาถึงอาจได้รับผลกระทบเช่นกันหากมีสมาชิกทีมถูกดึงจากงานอื่น ๆ มาทำงานในโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ ดังนั้น แผนการแก้ไขปัญหาของคุณจึงต้องการกลยุทธ์และความตั้งใจเช่นเดียวกับแผนการติดตามงานอย่างรวดเร็ว เพราะไม่ใช่ว่าเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่า แต่อยากให้คุณรู้ว่าเครื่องมือใดจะเหมาะกับสถานการณ์ของคุณมากที่สุด
อย่างไรก็ตาม ยังมีประโยชน์มากมายจากการล้มเหลวเมื่อทำสำเร็จ—รวมถึงลำดับที่ไม่เปลี่ยนแปลง!
พิจารณาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับทรัพยากรภายนอกอย่างสมเหตุสมผลและเป็นกลาง และยึดมั่นในตัวเลขนั้น ซึ่งรวมถึงบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ด้วย
โปรดจำไว้ว่าการช่วยงานเฉพาะกิจจะได้ผลเฉพาะกับกิจกรรมที่การสนับสนุนเพิ่มเติมจะช่วยลดระยะเวลาในการทำงานได้จริงเท่านั้น ดังนั้นเมื่อคุณมอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมภายนอก ให้แน่ใจว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องทราบอย่างชัดเจนว่ากำลังทำอะไรอยู่ เพื่อ หลีกเลี่ยงการทำงานซ้ำ ข้อผิดพลาด และอุปสรรคอื่นๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน
ในขณะที่การใช้การชนสามารถทำไปพร้อมกับการติดตามแบบรวดเร็วได้ แต่มันอาจมีความเสี่ยง และ มีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณดำเนินการด้วยความระมัดระวัง 🚧
ข้อเสียของการใช้เทคนิคทั้งสองนี้พร้อมกันคือ งบประมาณที่เพิ่มขึ้นและพนักงานเหนื่อยล้า เนื่องจากมีผู้คนทำงานมากขึ้น ต้องทำหลายอย่างพร้อมกัน และต้องเพิ่มงานจากโครงการใหม่ที่พวกเขาไม่คุ้นเคย
นอกจากนี้ ในกรณีที่การเร่งรัดโครงการไม่ประสบความสำเร็จ ผู้จัดการโครงการหลายคนก็มักจะใช้วิธีเร่งงานแบบสุดขีดอยู่ดี! ดังนั้น หากโครงการของคุณล่าช้ากว่ากำหนดและคุณยังไม่คุ้นเคยกับเทคนิคการบีบอัดตารางเวลา ให้ค่อย ๆ นำแต่ละเครื่องมือมาใช้ทีละขั้นตอนก็เพียงพอแล้ว 🙂
เวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเร่งรัด ⏰
แม้ว่าการหันไปเร่งรัดโครงการอาจดูเหมือนเป็นสัญญาณเตือน แต่จริงๆ แล้วมันเกิดขึ้นบ่อยกว่าที่คุณคิด
ควรระมัดระวังเมื่อตัดสินใจว่าจะใช้เทคนิคนี้บ่อยแค่ไหน แต่มีเหตุผลมากกว่าที่จะใช้มันนอกเหนือจากการที่ตามงานไม่ทัน ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่จะต้องรู้สึกอาย!
คุณสามารถใช้การติดตามแบบเร่งด่วนในการบริหารโครงการได้เมื่อคุณต้องการปิดโครงการเพื่อให้ได้เริ่มต้นกับโอกาสใหม่, ได้รับการขอให้ทำเช่นนั้นจากลูกค้า, หรือมีแรงกดดันให้เสร็จสิ้นโครงการจากคู่แข่ง—แต่ระวังความเสี่ยง!
แต่ละเทคนิคการบีบอัดตารางเวลา มีความเสี่ยงและความท้าทายของตัวเอง รวมถึงการเร่งรัดด้วย และต้องการผู้จัดการโครงการที่รู้จริงในเรื่องนี้ 🧐
ความเสี่ยงและผลตอบแทนของการเร่งรัด
โชคดีที่เพื่อเร่งรัดแผนงานโครงการของคุณ คุณกำลังใช้ทรัพยากรที่คุณได้จัดสรรงบประมาณไว้แล้วเท่านั้น ดังนั้นจึงมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยในการดำเนินงานให้อยู่ในกรอบเวลาที่กำหนด
อย่างไรก็ตาม การเร่งรัดในโครงการบริหารจัดการอาจมีความเสี่ยง
การเร่งกระบวนการโดยพื้นฐานแล้วคือการวางแผนการทำงานหลายอย่างพร้อมกันอย่างรอบคอบแต่มีความเสี่ยงสูงกว่า เช่นเดียวกับความพยายามในการทำงานหลายอย่างพร้อมกันทั่วไป สิ่งต่างๆ สามารถหลุดจากการควบคุมได้ง่ายเมื่อต้องจัดการกับกำหนดเวลาหลายอย่างพร้อมกัน
เมื่อมีรายการที่ต้องดำเนินการหลายอย่างเกิดขึ้นพร้อมกัน จะมีโอกาสสูงขึ้นที่จะต้องกลับไปทบทวนงานที่เสร็จสิ้นไปแล้ว และอาจต้องแก้ไขหรือทำใหม่ทั้งหมด
ความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นนี้อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของโครงการ ซึ่งทั้งหมดนี้อาจทำให้ระยะเวลาที่แผนการเร่งรัดของคุณควรจะทำให้เร็วขึ้นช้าลง
และแม้ว่าคุณอาจหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้โดยการไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม แต่ระวังการหมดไฟ!
คุณและทีมทุกคนจะมีงานเพิ่มเข้ามาในภาระงานเร็วกว่าที่คาดไว้ และการประหยัดเงินอาจฟังดูดีในทางทฤษฎี แต่การรักษาพนักงานให้มีความสุขและสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัวนั้นเป็นสิ่งที่มีค่าเกินกว่าจะประเมินได้✨
แต่อย่าให้ความเสี่ยงเหล่านี้ทำให้คุณกลัวการเร่งรัดการจัดการโครงการไปเลย! มีวิธีหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเหล่านี้ และคุณจะพัฒนาขึ้นด้วยเครื่องมือนี้ผ่านการฝึกฝนและการวางแผน! อย่างที่เราพูดกันเสมอที่ ClickUpความก้าวหน้าสู่ความสมบูรณ์แบบ 😎
ข้อเสนอแนะของเรา: สื่อสาร สื่อสาร และสื่อสารอีกครั้ง
ดูเหมือนจะง่ายมาก แต่ได้ผล...และมันยากกว่าที่คิดนิดหน่อย
ผู้จัดการโครงการที่รู้กำหนดเวลาเหมือนฝ่ามือของตัวเอง และสามารถอัปเดตทีมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ได้อย่างรวดเร็ว—แม้กระทั่งรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ—สามารถบรรเทาปัญหาการเร่งงานที่เข้ามาหาคุณได้อย่างรวดเร็ว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทีมกำลังเพิ่มปริมาณงาน คุณจะต้องมั่นใจว่าทุกคนทราบถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น กำหนดเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ เหตุผลที่โครงการนี้ถูกเร่งด่วน และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับงานของพวกเขา
แม้ว่าการเร่งกระบวนการไม่ควรส่งผลกระทบต่อขอบเขตของโครงการของคุณ แต่ยังคงมีกำหนดเวลาใหม่หลายรายการสำหรับทุกงานตลอดเส้นทาง และยิ่งคุณสามารถทำให้ทีมของคุณเข้าใจการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้เร็วเท่าไร ก็ยิ่งดีเท่านั้น!
นอกจากนี้ การแบ่งปันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเร่งรัดโครงการที่กล่าวไว้ข้างต้นก็ไม่ได้เสียหายอะไร เพื่อให้คุณ (หรือผู้จัดการโครงการของคุณ) ไม่ใช่เพียงคนเดียวที่ต้องคอยระวังอุปสรรคเฉพาะก่อนถึงกำหนดส่งงาน
โอเค อาจจะฟังดูเยอะไปหน่อย แต่เป็นเพราะเราต้องการให้คุณเตรียมพร้อมและพร้อมที่จะดำเนินแผนการติดตามผลอย่างรวดเร็วที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา!
นี่คือวิธีหนึ่งที่จะทำได้
วิธีเร่งรัดโครงการของคุณให้เร็วขึ้น
ไม่ใช่ว่าการเร่งกระบวนการจะดีกว่าเครื่องมือการบีบอัดตารางเวลาอื่น ๆ ทั้งหมด แต่เป็นเรื่องของการรู้ว่าเครื่องมือใดที่เหมาะสมกับคุณ! และวิธีการนำมาใช้ให้เกิดผล
ก่อนที่คุณจะเริ่มพยายามเร่งกำหนดเวลาของโครงการที่ล่าช้า ให้แน่ใจว่าคุณได้เตรียมตัวพร้อมด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่จะช่วยคุณจัดการทุกส่วนที่เคลื่อนไหวได้ในที่เดียว
เหมือนกับClickUp!
ดาวน์โหลด ClickUp และเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์ ทุกเวลา
ClickUp เป็นโซลูชันการจัดการงานที่ทรงพลังพร้อมเครื่องมือหลายร้อยรายการเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการโครงการของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการรวมงาน เอกสาร การสื่อสารและความคืบหน้าของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
มันมอบการร่วมมือและการปรับแต่งให้เป็นแก่นของทุกฟีเจอร์เพื่อให้ทีมโครงการทั้งหมดอยู่ในความรับรู้และรักษาความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของโครงการของคุณ
ยิ่งไปกว่านั้น มันยังสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆกว่า1,000 รายการเพื่อผสานการทำงานกับระบบเทคโนโลยีที่คุณใช้อยู่ได้อย่างไร้รอยต่อ และช่วยให้คุณประหยัดเวลาในทุกโครงการของคุณอย่างแท้จริง! แม้แต่โครงการที่เริ่มล่าช้าอยู่บ้างก็ตาม 🙌🏼
สปรินต์ในClickUp สามารถช่วยคุณวางแผนระยะเวลาของโครงการและงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกไทม์ไลน์และมองเห็นปริมาณงานของคุณด้วยมุมมองมากกว่า 15 แบบรวมถึงGantt,Board และ Mind Maps— ซึ่งเป็น "ชัยชนะ" ที่สำคัญสำหรับผู้จัดการโครงการในทีมข้ามสายงาน
การวาดความสัมพันธ์ระหว่างงานและงานหลักในมุมมองแกนต์ใน ClickUp
แม้ว่า ClickUp จะสามารถจัดเก็บและจัดระเบียบสินทรัพย์ของคุณได้อย่างมืออาชีพ แต่การติดตามงานอย่างรวดเร็วไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ มันต้องอาศัยการวางแผนอย่างรอบคอบไม่ต่างจากแผนงานโครงการเริ่มต้นของคุณ และเรามีเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ง่ายๆ ใน 5 ขั้นตอน 🖐🏼
5 ขั้นตอนสู่การเร่งรัดอย่างรวดเร็ว
แม้ว่าความต้องการของโครงการแต่ละโครงการจะแตกต่างกัน แต่การพยายามปรับเปลี่ยนตารางเวลาปัจจุบันให้สำเร็จนั้นต้องใช้เวลาและความมีประสิทธิภาพพอสมควรเพื่อให้ทีมงานทั้งหมดเห็นพ้องต้องกัน
แผนการเร่งรัดที่คุณสร้างขึ้นอาจได้รับผลกระทบจากจำนวนงานที่ค้างอยู่ งานที่ต้องพึ่งพา การกำหนดเวลา และสาเหตุที่ทำให้โครงการล่าช้าตั้งแต่แรก แต่ขั้นตอนทั้งห้านี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าเครื่องมือนี้เหมาะสมกับคุณหรือไม่ และจะเริ่มต้นใหม่อย่างไร
1. ระบุปัญหาเพื่อกำหนดเป้าหมายของคุณ
โปรดพิจารณาข้อกำหนดของโครงการ เป้าหมายเดิม วัตถุประสงค์ ลำดับความสำคัญ และหมุดหมายสำคัญต่าง ๆ ของคุณให้ถี่ถ้วน ระบุจุดและเหตุผลที่นำโครงการของคุณมาถึงจุดนี้ และถามตัวเองว่าการเร่งรัดโครงการจะสามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ หรืออาจก่อให้เกิดปัญหาเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น
ในแดชบอร์ดของ ClickUp คุณสามารถตรวจสอบ "สุขภาพ" โดยรวมของโครงการของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยภาพรวมระดับสูงของความคืบหน้าของโครงการ ดูจำนวนเหตุการณ์สำคัญในโครงการของคุณ ปริมาณงานปัจจุบันของทีม ประสิทธิภาพและสปรินต์ได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที
รับภาพรวมระดับสูงของความคืบหน้าโครงการของคุณในแดชบอร์ดใน ClickUp
2. ตรวจสอบตารางเวลาโครงการปัจจุบันของคุณ
ถามตัวเองว่า:
- คุณต้องการเวลาฟื้นตัวนานแค่ไหน?
- งานใดบ้างที่อยู่บนเส้นทางการทำงานที่สำคัญ?
- งานใดบ้างที่ขึ้นอยู่กับงานอื่น?
- การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อปริมาณงานของแต่ละบุคคลอย่างไร?
ก่อนที่คุณจะปรับตารางเวลาปัจจุบันของคุณ ให้แน่ใจว่าคุณสามารถตอบคำถามแต่ละข้อได้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเพิ่มเติมและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต!
3. มองหาโอกาสทางลัดของคุณ
โปรดจำไว้ว่าคุณสามารถเร่งงานได้เฉพาะงานที่อยู่บนเส้นทางวิกฤตเท่านั้น ให้งานที่ไม่ขึ้นต่อกันทำงานซ้อนกันได้ และหากคุณยังไม่ได้ทำ ให้เปลี่ยนงานเหล่านี้เป็นหมุดหมาย (Milestones) ใน ClickUp!
งานที่ถูกเปลี่ยนเป็นหมุดหมายจะถูกแยกออกจากงานอื่น ๆ ด้วยรูปทรงเพชรบนไทม์ไลน์ของโครงการของคุณ การเปิดหมุดหมายจะแสดงให้คุณเห็นความสัมพันธ์และข้อพึ่งพาของงานต่าง ๆ ที่ต้องคำนึงถึงทันที
อีกหนึ่งเคล็ดลับจากมืออาชีพ? ลองดูไทม์ไลน์โครงการของคุณในรูปแบบแผนภูมิแกนต์หรือแผนผังความคิด (Mind Map) เพื่อเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นของตารางเวลาที่ถูกบีบอัดของคุณ
และเราได้กล่าวถึงหรือยังว่า ClickUp มีทั้งมุมมองเหล่านี้และอีกกว่า 13 แบบ? 👀
4. ดูทรัพยากรของคุณ. แผนทางลัดของคุณเป็นไปได้จริงหรือไม่?
ดูปริมาณงานที่ทีมของคุณอาจต้องเร่งดำเนินการ แล้วสร้างสปรินต์เพื่อแบ่งงานที่เหลือออกเป็นช่วงเวลาที่สามารถจัดการได้
สิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณติดตามกำหนดเวลาใหม่ของคุณได้ทันเวลา และตรวจสอบได้อย่างง่ายดายว่ากลุ่มงานใดจะถูกดำเนินการในเวลาใด
สร้าง จัดการ และปรับแต่งSprintของคุณใน ClickUp หรือเยี่ยมชม ศูนย์เทมเพลต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารโครงการโดยอัตโนมัติพร้อมลดงานที่ซ้ำซ้อน!
5. ติดตามความก้าวหน้าของคุณ.
การเร่งรัดต้องการมากกว่าแผนที่มั่นคงหรือแม้แต่ผู้จัดการโครงการที่แข็งแกร่ง—คุณยังต้องการแพลตฟอร์มที่ทรงพลังเพื่อควบคุมงานที่คุณได้ทำไปแล้ว
สื่อสารกับทีมของคุณบ่อยครั้งและโดยตรงในที่ที่เข้าถึงได้ ระบบการจัดการงานแบบครบวงจรเช่น ClickUp สามารถช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่นขึ้นในขณะที่ลดความจำเป็นในการตรวจสอบแท็บและโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อส่งข้อความสั้น ๆ
ตรวจสอบสถานะงานที่กำลังดำเนินการของคุณอย่างสม่ำเสมอ และอย่าลืมอัปเดตกับทีมด้วย! ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเพื่อนร่วมงานของคุณปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงใหม่ได้ดี และพร้อมที่จะสนับสนุนและปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น คุณทำได้แน่นอน 💪🏼
เร่งเครื่องให้เต็มที่
ทำตามเรา: การตามไม่ทันเป็นเรื่องปกติ และมันเกิดขึ้นกับทุกคนในบางครั้ง
แค่พยายามอย่าทำเป็นนิสัยก็พอ 😉
เครื่องมือบีบอัดตารางเวลา เช่น การติดตามงานแบบเร่งด่วน มีไว้เพื่อช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนแผนโครงการของคุณให้เสร็จตรงเวลา แม้ว่าแผนงานจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดระหว่างทางก็ตาม
ดังนั้น หายใจลึก ๆ สักสองสามครั้ง แบ่งปันแผนการเร่งรัดของคุณกับทีม และหันมาใช้โซลูชันการจัดการงานอย่างClickUpเพื่อปรับและจัดการกำหนดเวลาได้อย่างง่ายดายตามที่ต้องการ!