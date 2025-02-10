10 แม่แบบการแบ่งเวลา (รายสัปดาห์, รายวัน, และรายเดือน)

เวลาของคุณคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดที่คุณมี แล้วทำไมไม่ทำให้ทุกนาทีมีค่าล่ะ?
หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการพัฒนากลยุทธ์การจัดการเวลา คุณมาถูกที่แล้ว
ไม่ว่าคุณจะมีตารางการทำงานอย่างไร การพิจารณาใช้เทมเพลตการจัดสรรเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยจัดระเบียบเวลาของคุณ คุณไม่เพียงแต่จะได้มีโอกาสจัดลำดับความสำคัญของงานเท่านั้น แต่ยังทำให้การจัดการงานของคุณเป็นไปอย่างมืออาชีพได้ง่ายขึ้นอีกด้วย
นี่คือวิธีเดียวที่จะทำให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณได้จัดการกับทุกภารกิจที่จำเป็นแล้ว โดยไม่ละเลยบางสิ่งที่สำคัญที่สุด คุณไม่ต้องการพลาดกำหนดเวลาที่สำคัญ เสียเวลาที่มีค่า และแม้กระทั่งขาดแรงจูงใจที่จำเป็น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการบรรลุเป้าหมายของคุณ
กลยุทธ์การจัดการเวลาเป็นประโยชน์อย่างมาก และมันได้ช่วยกำจัดปัญหาส่วนใหญ่ที่ผู้คนประสบอยู่เมื่อพวกเขาพยายามที่จะทำตามกำหนดเวลาและจัดการกับงานที่มีความสำคัญ
⏰ สรุป 60 วินาที
การจัดสรรเวลาช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการกำหนดเวลาให้กับงานต่างๆ ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ และการใช้แบบ템เพลตจะช่วยให้คุณสามารถรักษาความมุ่งมั่นและความสมดุลได้ดีขึ้น นี่คือ 10 แบบ템เพลตการจัดสรรเวลา:
การบล็อกเวลาคืออะไร?
การบล็อกเวลา(ที่รู้จักกันทั่วไปว่า การจัดกลุ่มงานและการจำกัดเวลา) เป็นวิธีการวางแผนที่แบ่งวันของคุณออกเป็นช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการทำงานอย่างลึกซึ้งหรือการทำภารกิจต่างๆ วิธีนี้จะช่วยให้คุณใช้เวลาและพลังงานของคุณได้อย่างเต็มที่ในขณะที่ยังคงรักษาแรงจูงใจไว้ได้
การจัดสรรเวลาด้วยบล็อกเวลาทำงานได้ดีเมื่อใช้ร่วมกับเครื่องมือเช่นแพลนเนอร์ดิจิตอลที่ออกแบบมาเพื่อบันทึกทุกภารกิจ, การประชุม, และการแจ้งเตือน. นี่คือตัวอย่างเทมเพลตการจัดสรรเวลาด้วยบล็อกเวลาที่พบได้บ่อยที่สุด:
เทมเพลตการจัดสรรเวลาประจำวัน
แม่แบบการจัดสรรเวลาประจำวันถูกใช้เพื่อแบ่งวันของคุณออกเป็นชั่วโมงที่เฉพาะเจาะจงและช่วงเวลาที่เท่ากันซึ่งคุณสามารถเติมเต็มด้วยงานที่คุณต้องการทำให้สำเร็จได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถจัดระเบียบแม่แบบการจัดสรรเวลาประจำวันของคุณใน 15 นาที, 30 นาที, 1 ชั่วโมง หรือช่วงเวลาอื่นใดที่เหมาะกับความต้องการของคุณ
เทมเพลตการจัดสรรเวลาแบบบล็อกรายสัปดาห์
ในเทมเพลตการจัดสรรเวลาแบบรายสัปดาห์ คุณอาจต้องการจัดระเบียบเวลาของคุณโดยมองไปยังวันข้างหน้าในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ซึ่งหมายความว่าคุณต้องการจัดการเวลาของคุณเป็นช่วง ๆ พร้อมทั้งมีความเข้าใจอย่างละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาด นี่คือวิธีเดียวที่คุณจะสามารถสร้างผลกระทบต่อกิจวัตรการทำงานประจำวันของคุณได้อย่างต่อเนื่อง
เทมเพลตการจัดสรรเวลาแบบบล็อกรายเดือน
เมื่อทำงานกับเทมเพลตรายเดือนสำหรับการจัดการเวลา คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่จำเป็นครบถ้วนแล้ว การเริ่มต้นด้วยแง่มุมที่เป็นมิตรนี้จะช่วยให้คุณได้รับแรงบันดาลใจและแรงจูงใจในการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะของคุณ คุณจำเป็นต้องระบุรายละเอียดทักษะการจัดการเวลาในแต่ละเดือนของคุณอย่างชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
10 แม่แบบบล็อกเวลาประจำวันเพื่อจัดตารางวันของคุณ
1. แม่แบบการแบ่งเวลาประจำวันของ ClickUp
คุณกำลังดิ้นรนเพื่อให้คงความสม่ำเสมอในการบล็อกเวลาอยู่หรือไม่ หรือมักไม่แน่ใจว่าการทำงานของคุณจะใช้เวลาเท่าไหร่? ลองใช้เทมเพลตการบล็อกเวลาตามกำหนดการของ ClickUp!
มุมมองปฏิทินรายวันเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมในการจัดระเบียบกิจวัตรประจำวันและงานสำคัญของคุณ เพิ่มตัววางตำแหน่งหรือการเตือนความจำใด ๆ เพื่อเคลียร์พื้นที่ในความคิดของคุณ
เคล็ดลับมืออาชีพ:ซิงค์ปฏิทิน Google ของคุณกับ ClickUpและดูการเปลี่ยนแปลงในแพลตฟอร์มหนึ่งสะท้อนในอีกแพลตฟอร์มหนึ่งทันที!
วัตถุประสงค์ของเทมเพลตนี้คือเพื่อเตือนคุณเกี่ยวกับการนัดหมายและตารางเวลาที่สำคัญที่คุณต้องเข้าร่วมภายในเวลาที่จำกัดของคุณ คุณจะมีโอกาสเก็บบันทึกตารางเวลาที่ผ่านมา ตรวจสอบกิจกรรมปัจจุบันของคุณ และจัดระเบียบกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น
2. แม่แบบปฏิทินบล็อกเวลาประจำสัปดาห์ของ ClickUp
คุณสามารถกระโดดไปยังมุมมองรายสัปดาห์ในเทมเพลตการบล็อกกำหนดการของ ClickUpที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ เพื่อดูช่วงวันที่ของสัปดาห์ที่ต้องการและจัดระเบียบงานของคุณให้สอดคล้องกับการประชุมที่เกิดขึ้นซ้ำ
จากสมุดวางแผนรายสัปดาห์นี้ คุณจะมีมุมมองที่กว้างขึ้นในการตั้งเป้าหมายประจำสัปดาห์และจัดระเบียบงานให้สอดคล้องกับภาระผูกพันส่วนตัวของคุณ และหากคุณต้องการปรับแต่งเพิ่มเติมในระดับที่มากขึ้น คุณสามารถตั้งค่าและบันทึกตัวเลือกเลย์เอาต์ที่คุณต้องการได้:
- ให้อยู่ในวันที่นี้เสมอ: เมื่อกลับมาดูข้อมูลของคุณอีกครั้ง ให้เห็นวันที่ล่าสุดที่คุณดูไว้แทนที่จะเห็นวันที่ของวันนี้โดยอัตโนมัติ
- แสดงงานที่ต้องทำซ้ำในอนาคต: แสดงงานที่ต้องทำซ้ำซึ่งมีกำหนดเกิดขึ้นในอนาคต
- ทำให้งานในอดีตจางลง: งานก่อนวันนี้จะปรากฏให้เห็นน้อยลงเล็กน้อย
- แสดงหมายเลขสัปดาห์: แสดงหมายเลขของแต่ละสัปดาห์จากทั้งหมด 52 สัปดาห์
- แสดงเส้นกริดชั่วโมง: แสดงเส้นกริดชั่วโมงสำหรับแต่ละวัน
- แสดงวันหยุดสุดสัปดาห์: แสดงวันหยุดสุดสัปดาห์ในปฏิทินของคุณ
3. แม่แบบการบล็อกเวลาประจำเดือนของ ClickUp
หลังจากที่คุณได้เพิ่มช่วงเวลาในมุมมองรายวันและรายสัปดาห์แล้ว ให้กดตัวอักษร M บนแป้นพิมพ์ของคุณเพื่อสลับไปยังมุมมองรายเดือนในตัวอย่างแรกในรายการนี้ซึ่งเป็นแม่แบบการบล็อกตารางเวลาใน ClickUp!
หากคุณมีส่วนร่วมในโครงการที่ซับซ้อนและขนาดใหญ่ วิธีเดียวที่คุณจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างง่ายดายคือการใช้ตารางเวลาแบบบล็อกรายเดือน
ในกรณีนี้ คุณต้องให้ความสนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ครอบคลุมหลายเดือน และช่วงเวลาที่อาจกลายเป็นทั้งปี ซึ่งรวมถึงกำหนดเวลาที่สำคัญ, กิจกรรม, การเดินทาง, และการนัดหมาย
4. แม่แบบรายการบล็อกเวลาของ ClickUp
ก้าวไปอีกขั้นด้วยเทมเพลตแรกในรายการและใช้มุมมองรายการภายในเทมเพลตการบล็อกกำหนดการใน ClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการวางแผนที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการปฏิทินของพวกเขา
หากคุณใช้รายการสิ่งที่ต้องทำเพื่อจัดระเบียบชีวิตอยู่แล้ว ให้ย้ายรายการเหล่านั้นมาที่ ClickUp และใช้ฟีเจอร์รายการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ:
- จัดระเบียบหมวดหมู่ ส่วนตัว, งานที่ต้องใช้สมาธิ, การดูแลตนเอง, และ การประชุม เพื่อเพิ่มงานได้อย่างรวดเร็วขณะเดินทางและแก้ไขภายหลัง
- ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับข้อมูลประเภทเฉพาะเพื่อรักษาความสม่ำเสมอและความถูกต้อง
- เพิ่มคำอธิบายรายละเอียด, บันทึก, เอกสาร, และไฟล์มีเดียเพื่อเข้าถึงได้จากที่เดียว
- สร้างงานย่อยเพื่อแบ่งกิจกรรมขนาดใหญ่ให้กลายเป็นรายการปฏิบัติการที่เล็กกว่า
5. แม่แบบตารางเวลา 24 ชั่วโมงของ ClickUp
ใช้เทมเพลตตารางเวลา 24 ชั่วโมงของ ClickUpเพื่อวางแผนแต่ละชั่วโมงของวันทำงานของคุณ
ด้วยเทมเพลตตารางเวลาบล็อกเวลา 24 ชั่วโมงนี้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงาน กำหนดรหัสสีให้กับรายการที่ต้องดำเนินการ และตั้งเวลาทำงานซ้ำตามวันที่และเวลาได้
6. แม่แบบตารางการทำงานรายชั่วโมงของ ClickUp
เทมเพลตตารางเวลาแบบรายชั่วโมงของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการวางแผนตารางการทำงานของคุณเป็นรายชั่วโมงเทมเพลตนี้มีมุมมองที่แตกต่างกัน 3 แบบเพื่อติดตามพนักงานหากพวกเขาได้รับค่าจ้างเป็นรายชั่วโมง และมีคุณสมบัติการปรับแต่งเพื่อให้คุณติดตามงานของคุณได้
7. แม่แบบการแบ่งเวลาประจำสัปดาห์ใน Excel
ตารางเวลาแบบบล็อกเวลาพื้นฐานใน Excel เป็นแบบแผนรายสัปดาห์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับช่วงเวลาหนึ่งชั่วโมง
สำหรับแม่แบบการจัดสรรเวลาประจำสัปดาห์ที่เหมาะสม การรู้ลำดับความสำคัญ งาน และหน้าที่ของคุณจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าอะไรควรมาก่อนและอะไรควรปรับเปลี่ยนเมื่อสัปดาห์ดำเนินไป นอกจากนี้ ควรรวมรายการสิ่งที่ต้องทำไว้ด้วย ในขณะเดียวกันก็ควรใส่ใจในส่วนบันทึกและความคิดเห็นด้วย
8. แบบฟอร์มการบล็อกเวลาประจำเดือนใน Excel สำหรับ QuickBooks
ตามที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ การจัดสรรเวลาเป็นรายเดือนเป็นหนึ่งในภารกิจที่สำคัญที่สุดสำหรับบุคคลที่ต้องรับผิดชอบงานต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ซึ่งหมายความว่าบุคคลเหล่านี้ต้องการสิ่งที่ช่วยให้พวกเขาสามารถวางแผนกิจกรรมทั้งหมดที่ต้องทำในแต่ละเดือนได้ด้วยเครื่องมือที่ง่าย ๆ
ตลอดหลายปีที่ผ่านมามีแอปพลิเคชันตารางเวลาประจำเดือนหลากหลายรูปแบบที่ผู้คนใช้เพื่อจัดการเวลาของตนเองอย่างไรก็ตาม ด้วยการเกิดขึ้นของซอฟต์แวร์บล็อกเวลาประจำเดือนใน Excel จะช่วยให้การบรรลุเป้าหมายต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
9. แม่แบบปฏิทินบล็อกเวลาประจำสัปดาห์ใน Google Sheets
ด้วยเทมเพลตตารางเวลาบล็อกแบบง่ายจาก Google นี้ คุณมีตัวเลือกในการปรับแต่งช่วงเวลาและกระโดดไปยังสัปดาห์ที่ต้องการได้
การวางแผนและบริหารเวลาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของคุณ คุณไม่สามารถบรรลุเป้าหมายประจำวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปีได้หากไม่ให้ความสำคัญกับเวลาอย่างจริงจัง นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องมีความกระตือรือร้นในการบริหารเวลาเพื่อใช้ทุกวินาทีของวันให้เกิดประโยชน์สูงสุดในขณะที่ใช้เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่าที่สุด
10. แม่แบบปฏิทินบล็อกเวลาประจำเดือนใน Google Sheets
สร้างช่วงเวลาขนาดใหญ่สำหรับงาน การประชุม และกิจกรรมทั้งหมดในปฏิทินรายเดือนของ Google Sheets. แม่แบบการวางแผนใน Google สามารถปรับแต่งได้ด้วยสีและแบบอักษรต่าง ๆ เพื่อเน้นวันที่สำคัญให้เห็นได้ในทันที.
หากคุณกำลังมองหาเทมเพลตบล็อกเวลาฟรีภายใน Google Workspace, Sheets เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการทดสอบวิธีการบล็อกเวลาแบบรายปีเป็นเวลาหนึ่งเดือนในแต่ละครั้ง
คุณกำลังมองหาแม่แบบสำหรับการจัดสรรเวลาอยู่หรือไม่?
เทมเพลตการจัดสรรเวลาเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการวางแผนเวลาในบทบาทของคุณ คุณจำเป็นต้องทราบถึงเทมเพลตที่จำเป็นที่มีอยู่ในตลาดในปัจจุบันเพื่อพิจารณา เทมเพลตเหล่านี้ได้รับการจัดการเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเวลาประจำวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนของคุณ
ใน ClickUp,แม่แบบการจัดการเวลาถูกออกแบบมาสำหรับผู้วางแผนทุกประเภท คุณสามารถเข้าถึงการจัดการเวลาประจำวัน, รายสัปดาห์, และรายเดือนได้อย่างง่ายดายจาก แม่แบบเดียว เพื่อสลับระหว่างมุมมองต่าง ๆ
