14 ซอฟต์แวร์สเปรดชีตที่ดีที่สุดในปี 2025 (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)

ไม่ว่าคุณจะทำงานในด้านการเงิน การพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือแฟชั่น ผู้จัดการโครงการทุกคนต่างเผชิญกับความท้าทายเดียวกันในบางช่วงเวลา นั่นคือการนำเสนอและจัดการข้อมูล ยิ่งชุดข้อมูลมีขนาดใหญ่และซับซ้อนมากเท่าใด การจัดการก็จะยิ่งยากขึ้นเท่านั้น
นี่คือจุดที่ซอฟต์แวร์สเปรดชีตเข้ามามีบทบาทสำคัญ ด้วยความยืดหยุ่นและหลากหลายในการใช้งาน เครื่องมือเหล่านี้ทำให้การจัดการตัวเลขและค่าต่าง ๆ เป็นเรื่องง่าย นอกจากจะมีพื้นที่สำหรับป้อนและจัดเรียงข้อมูลแล้ว ยังช่วยให้คุณคำนวณข้อมูลด้วยสูตรต่าง ๆ ได้อีกด้วย
มีเครื่องมือสเปรดชีตมากมายในตลาด และการค้นหาเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบอาจเป็นเรื่องท้าทาย เราได้ตรวจสอบตัวเลือกหลายสิบตัว วิเคราะห์คุณสมบัติหลัก ข้อได้เปรียบ และข้อเสียของพวกมัน และคัดสรร ซอฟต์แวร์สเปรดชีตที่ดีที่สุด 14 ตัว เพื่อช่วยปรับปรุงการจัดการข้อมูลของคุณและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ!
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือซอฟต์แวร์สเปรดชีต?
มีลักษณะสำคัญบางประการที่โซลูชันซอฟต์แวร์สเปรดชีตตัวถัดไปของคุณควรมี เช่น:
- ความสามารถในการปรับแต่ง: ควรอนุญาตให้คุณปรับคอลัมน์และแถว สร้างตาราง เพิ่มภาพประกอบ และใช้สีเพื่อสร้างพื้นที่ที่ไม่ซ้ำใครซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายและแบรนด์ของบริษัทของคุณ แพลตฟอร์มควรมีแถบเครื่องมือแก้ไขที่สะดวกเพื่อรองรับสิ่งนี้
- ความหลากหลาย: คุณควรสามารถใช้ซอฟต์แวร์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแผนงบประมาณโครงการการจัดทำรายงานทางการเงิน หรือการกำหนดเป้าหมาย
- ความง่ายในการใช้งาน: การใช้ซอฟต์แวร์ไม่ควรต้องใช้เวลาหลายเดือนในการฝึกอบรมและผ่านบทเรียน
- ความสามารถในการปรับขนาด: ควรสามารถรองรับชุดข้อมูลที่ใหญ่ขึ้นและซับซ้อนมากขึ้นซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อบริษัทเติบโต
- การสนับสนุนเทมเพลต: ควรอนุญาตให้คุณใช้เทมเพลตที่ช่วยให้การสร้างและแก้ไขสเปรดชีตเป็นไปอย่างรวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้น
14 แอปสเปรดชีตที่ดีที่สุดที่ควรใช้
เราได้ใช้เกณฑ์ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นเพื่อรวบรวมรายชื่อแพลตฟอร์มสเปรดชีตที่ดีที่สุด 14 อันดับแรกที่มอบคุณค่ามากที่สุด แพลตฟอร์มเหล่านี้ ผสานความน่าเชื่อถือ, ความง่ายในการใช้งาน, และฟังก์ชันการทำงาน และสามารถนำไปใช้ได้ในทุกอุตสาหกรรม 💪
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ครอบคลุม หนึ่งในหลายการใช้งานของมันคือ การสร้างสเปรดชีตและฐานข้อมูลที่สะอาด เป็นระเบียบ และทำงานร่วมกันได้ ทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณมุมมองตารางของ ClickUp
มุมมองนี้ช่วยให้คุณออกแบบสเปรดชีตที่มีฟังก์ชันการทำงานสำหรับการจัดการเอกสาร โครงการ ลูกค้า และทีมของคุณ ด้วยมุมมองมากกว่า 15 แบบ คุณสามารถแสดงและทำงานกับข้อมูลทุกประเภทได้ ตั้งแต่สูตรและสถานะงาน ไปจนถึงค่าใช้จ่าย ราคา และการให้คะแนน คุณสามารถยกระดับการทำงานกับสเปรดชีตของคุณได้ด้วยการ แนบเอกสารและลิงก์ ไปยังตารางของคุณ
ClickUp ช่วยให้คุณจัดการข้อมูลของคุณโดยการให้คุณ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างงาน ทำให้มั่นใจได้ถึงกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและกำหนดลำดับความสำคัญ คุณสามารถเชื่อมต่อลูกค้าเข้ากับโครงการเฉพาะและสมาชิกทีมกับรายงานข้อบกพร่อง และกำหนดการพึ่งพาของงานได้
แพลตฟอร์มนี้ยังมีเทมเพลตสเปรดชีตที่ยอดเยี่ยมซึ่งช่วยให้งานของคุณง่ายขึ้นลองใช้เทมเพลตสเปรดชีตการจัดการโครงการของ ClickUp เพื่อแบ่งโครงการของคุณออกเป็นงานย่อย เพิ่มผู้รับผิดชอบติดตามขั้นตอน และตรวจสอบกำหนดเวลา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- มุมมองตาราง
- การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบภาพสำหรับงานทุกประเภท
- 1,000+ แม่แบบ
- ช่วยให้คุณเชื่อมโยงงานต่างๆ เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่ยอดเยี่ยม
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาขัดข้อง
- จำนวนตัวเลือกอาจทำให้รู้สึกท่วมท้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป: $0
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ:กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
2. ไมโครซอฟต์ เอ็กเซล
Microsoft Excel เป็นหนึ่งในโปรแกรมสเปรดชีตที่ได้รับความนิยมมากที่สุดตลอดกาล โดยมีคุณสมบัติมากมายสำหรับการจัดเก็บ การจัดการ และการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย
คุณจะสนใจมากที่สุดใน แถบสูตร ที่อยู่เหนือคอลัมน์ นี่คือที่ที่คุณบอก Excel ว่าคุณต้องการให้มันทำการคำนวณทางคณิตศาสตร์แบบใด เครื่องมือนี้มี สูตรมากกว่า 450 สูตร สำหรับการจัดการข้อมูล โดยสูตรที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ SUM, IF, COUNT, MAX และ AVERAGE
ฟังดูซับซ้อนใช่ไหม? ไม่ต้องกังวล เพราะ Excel อธิบายสูตรทุกสูตรอย่างละเอียด นอกจากนี้ยังแนะนำวิธีการใช้งานให้คุณด้วย และหากคุณทำผิดพลาด Excel จะแจ้งให้คุณทราบโดยแสดงค่าความผิดพลาด เช่น #####, #DIV/0!, หรือ #NAME?
Excel ยังยอดเยี่ยมสำหรับการ แสดงภาพข้อมูลของคุณ ด้วยแผนภูมิและกราฟ คุณเพียงแค่เลือกข้อมูลที่ต้องการแล้วปล่อยให้โปรแกรมทำงานอย่างมหัศจรรย์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Excel
- โปรแกรมสเปรดชีตที่มีชื่อเสียง
- 450+ สูตร
- ฟังก์ชันพื้นฐานใช้งานง่าย
- การสร้างแผนภูมิและกราฟอย่างง่าย
ข้อจำกัดของ Microsoft Excel
- ผู้ใช้หลายคนระบุว่าแพลตฟอร์มค้างเนื่องจากชุดข้อมูลขนาดใหญ่/ซับซ้อน
- แพลตฟอร์มไม่เหมือนกันบนทุกระบบปฏิบัติการ
ราคาของ Microsoft Excel
- ตรวจสอบเว็บไซต์เพื่อดูแพ็กเกจราคาต่างๆ
การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Excel
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (18,500+ รีวิว)
3. OnlyOffice
OnlyOffice มี อินเทอร์เฟซที่คล้ายกับ Excel และยังสามารถอัปโหลดและแก้ไขสเปรดชีต Excel ได้อีกด้วย แพลตฟอร์มนี้รองรับการแก้ไขแบบเรียลไทม์ ซึ่งนำไปสู่ประโยชน์หลักของมัน—การทำงานร่วมกัน
OnlyOffice ช่วยให้คุณและทีมของคุณทำงานบนสเปรดชีตพร้อมกันได้, ทิ้งความคิดเห็น, และแชทเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนอยู่ในกระแสของโครงการล่าสุด คุณสามารถ เรียกดูประวัติเวอร์ชัน และดึงข้อมูลเฉพาะได้
แพลตฟอร์มนี้มอบพลังเหนือชั้นให้กับสเปรดชีตของคุณด้วย สูตรและฟังก์ชันมากกว่า 400 รายการ ใช้เทมเพลตตารางเพื่อทำงานได้ง่ายขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลด้วยตาราง Pivot แสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟและแผนภูมิ แทรกไฟล์ ป้องกันแผ่นงานด้วยรหัสผ่าน อัตโนมัติงานต่างๆ บันทึกแผ่นงานเป็นไฟล์ PDF และอื่นๆ อีกมากมาย!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OnlyOffice
- อินเทอร์เฟซที่คุ้นเคย
- ทำงานได้ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์
- ตัวเลือกความร่วมมือที่ยอดเยี่ยม
- ฟังก์ชันและสูตรมากกว่า 400 รายการ
- ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย
ข้อจำกัดของ OnlyOffice
- ผู้ใช้บางรายระบุว่า การโหลดไฟล์ใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้
- อาจได้รับประโยชน์จากการผสานรวมเพิ่มเติม
ราคาของ OnlyOffice
- Docs Cloud: ธุรกิจ: $8/เดือนต่อผู้ใช้ VIP: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ธุรกิจ: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- VIP: ติดต่อเพื่อขอราคา
- Docs Enterprise: สำหรับบ้าน: $149 (ชำระเงินครั้งเดียวสำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน) สำหรับธุรกิจ: ปรับแต่งได้ ราคาเริ่มต้นที่ $1,500 สำหรับผู้ใช้สูงสุด 50 คน
- สำหรับบ้าน: $149 (ชำระเงินครั้งเดียวสำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน)
- สำหรับธุรกิจ: ปรับแต่งได้, ราคาเริ่มต้นที่ $1,500 สำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 50 คน
- ธุรกิจ: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- VIP: ติดต่อเพื่อขอราคา
- สำหรับบ้าน: $149 (ชำระครั้งเดียวสำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน)
- สำหรับธุรกิจ: ปรับแต่งได้ ราคาเริ่มต้นที่ $1,500 สำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 50 คน
OnlyOffice การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
4. Airtable
ต้องการผสมผสานรูปลักษณ์แบบสเปรดชีตแบบดั้งเดิมเข้ากับฟังก์ชันการทำงานของฐานข้อมูลหรือไม่? มานั่งที่หนึ่งในซอฟต์แวร์สเปรดชีตฟรีที่ดีที่สุด Airtable!
Airtable มีอินเทอร์เฟซที่คล้ายกับสเปรดชีต โดยมีตารางของคอลัมน์และแถว แต่แพลตฟอร์มนี้มากกว่าซอฟต์แวร์สเปรดชีต—มัน หมุนรอบฐานข้อมูล
คุณสามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูล Airtable ของคุณกับตารางภายนอก รองรับไฟล์ทุกประเภทและขนาด แยกชุดข้อมูลย่อย และดูข้อมูลจากมุมมองที่แตกต่างกันได้ทั้งหมด โดยยังคงรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูลไว้
Airtable เป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานร่วมกัน เนื่องจากหลายคนสามารถแก้ไขและจัดการฐานข้อมูลพร้อมกันได้ คุณสามารถเพลิดเพลินกับตัวเลือกซอฟต์แวร์สเปรดชีตมาตรฐาน เช่น การสร้างกราฟ แผนภูมิ และตารางหมุน จากข้อมูลของคุณ การคำนวณ และการกรองข้อมูล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable
- สภาพแวดล้อมที่ยืดหยุ่นสำหรับการจัดการข้อมูล
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- เน้นที่ฐานข้อมูล
- รองรับไฟล์จำนวนมากและขนาดต่างๆ
- มุมมองหลายด้าน
ข้อจำกัดของ Airtable
- มีเส้นทางการเรียนรู้สำหรับคุณสมบัติขั้นสูง
- แผนราคาเพิ่มเติมจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้ใช้บางคน
ราคาของ Airtable
- ฟรี: $0
- บวก: $10/เดือน ต่อที่นั่ง
- ข้อดี: $20/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว Airtable
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (1,800+ รีวิว)
5. สมาร์ทชีต
เมื่อคุณผสมผสานแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและการทำงานเข้ากับสเปรดชีต คุณจะได้อะไร? คุณจะได้ Smartsheet โปรแกรมอเนกประสงค์ที่มี อินเทอร์เฟซตารางที่เป็นเอกลักษณ์
การป้อนข้อมูลเป็นเรื่องง่าย และคุณสามารถเพิ่มคอลัมน์และแถวที่กำหนดเองเพื่อสร้างพื้นที่ที่ตรงกับความต้องการของบริษัทของคุณได้อย่างแม่นยำ
ด้วย Smartsheet คุณสามารถ สร้างรายงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ได้โดยตรงจากมุมมองตาราง (Grid view) ของมัน. อัตโนมัติการทำงาน, รวบรวมข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม, สร้างการพึ่งพาของงาน, และใช้เทมเพลตเพื่อให้การทำงานของคุณฉลาดขึ้นแทนที่จะยากขึ้น!
มุมมองตารางรองรับประเภทคอลัมน์หลากหลาย เช่น รายชื่อผู้ติดต่อ วันที่ และสัญลักษณ์ต่าง ๆ คุณสามารถแนบเอกสาร ใช้ลำดับชั้นของแถว และจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อจัดระเบียบข้อมูลของคุณ มุมมองนี้สามารถปรับใช้กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้มากมาย ตั้งแต่การจัดการโครงการและลูกค้า ไปจนถึงการตรวจสอบความสอดคล้องและการทบทวนข้อเสนอแนะจากลูกค้า
คุณสามารถใช้ Smartsheet เพื่อวิเคราะห์กระบวนการทำงานและขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อประเมินประสิทธิภาพของทีมคุณ และวางแผนงานในอนาคตได้อย่างมั่นใจ
เปรียบเทียบSmartsheet กับ Asana!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smartsheet
- มุมมองตารางที่คุ้นเคย
- คุณสมบัติการจัดการโครงการและงานที่ทรงพลัง
- การอัตโนมัติของงาน
- การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข
- รองรับประเภทข้อมูลที่หลากหลาย
ข้อจำกัดของ Smartsheet
- การเชี่ยวชาญตัวเลือกขั้นสูงต้องใช้เวลา
- ผู้ใช้บางรายได้กล่าวว่าการตั้งค่าระดับสิทธิ์สามารถอัปเกรดได้
ราคาของ Smartsheet
- ฟรี: $0
- ข้อดี: $7/เดือนต่อผู้ใช้ (สูงสุด 10 ผู้ใช้)
- ธุรกิจ: $25/เดือนต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำสามผู้ใช้)
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
การให้คะแนนและรีวิวของ Smartsheet
- G2: 4. 4/5 (13,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (2,900+ รีวิว)
6. Stackby
ต้องการระบบไฮบริดระหว่างสเปรดชีตและฐานข้อมูลที่เน้นการทำงานร่วมกันและให้คุณสร้างและทำงานอัตโนมัติในเวิร์กโฟลว์ได้หรือไม่?
Stackby พึ่งพาฐานข้อมูลแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ที่มีหน้าตาคุ้นเคยเหมือนสเปรดชีต คุณสามารถใช้งานได้เหมือนแพลตฟอร์มสเปรดชีตทั่วไป—ป้อนข้อมูล คำนวณ และสร้างรายงาน แต่ด้วย Stackby คุณสามารถเปลี่ยนสเปรดชีตของคุณให้กลายเป็น ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบไม่ต้องเขียนโค้ด ที่มีความแข็งแกร่งได้อีกด้วย
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลผ่านแบบฟอร์มและนำเสนอการแสดงผลในรูปแบบต่างๆ เช่น ตาราง กังบัน และปฏิทิน ใช้ประเภทคอลัมน์มากกว่า 25 ประเภท เชื่อมต่อตารางของคุณ และใช้ประโยชน์จากรูปแบบตามเงื่อนไขและตัวเลือกการกรองขั้นสูง
สิ่งที่ดีที่สุดคือคุณไม่จำเป็นต้องอัปเดตข้อมูลของคุณด้วยตนเอง—เพียงแค่ เชื่อมต่อตารางของคุณกับ API และปล่อยให้ฐานข้อมูลทำงานให้คุณ
จากข้อมูลในฐานข้อมูลของคุณ คุณสามารถ สร้างแดชบอร์ดที่มีภาพประกอบ เช่น กราฟ แผนภูมิ หรือตัวติดตามเป้าหมายได้
คุณสมบัติเด่นของ Stackby
- ช่วยให้คุณสร้างฐานข้อมูลโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- ให้คุณเชื่อมต่อตารางกับ API
- ประเภทของคอลัมน์ต่างๆ
- มุมมองหลายด้าน
- อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย
ข้อจำกัดของ Stackby
- ผู้ใช้หลายคนกล่าวว่าพวกเขาถูกออกจากระบบบนแพลตฟอร์มบ่อยครั้ง
- การเชื่อมต่อ API เพิ่มขึ้นจะเป็นประโยชน์
ราคาของ Stackby
- ฟรี: $0
- ส่วนบุคคล: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- เศรษฐกิจ: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
คะแนนและรีวิวของ Stackby
- G2: 4. 7/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (70+ รีวิว)
7. ซีเทเบิล
อีกหนึ่งเครื่องมือที่ผสานฐานข้อมูลกับสเปรดชีตเข้าด้วยกัน SeaTable มาพร้อมกับฟีเจอร์มากมายที่ช่วยให้การจัดระเบียบและจัดการข้อมูลเป็นเรื่องง่าย ราวกับได้พักผ่อนอยู่ริมชายหาด!
SeaTable ช่วยให้คุณป้อนข้อมูลใหม่ได้โดยใช้ แบบฟอร์ม, API หรือการผสานรวม รองรับข้อมูลทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นข้อความ วันที่ และตัวเลข ไปจนถึงรูปภาพ อีเมล ไฟล์ และ URL
คุณมีการควบคุมอย่างสมบูรณ์เหนือทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในฐานข้อมูลของคุณ คุณสามารถกรองข้อมูล, ปรับแต่งการตั้งค่าสิทธิ์, แก้ไขสี, สลับระหว่างมุมมอง, แบ่งปันงานกับเพื่อนร่วมงานและบุคคลภายนอก, และเปลี่ยนข้อมูลของคุณให้กลายเป็นแผนภูมิและกราฟได้
SeaTable ยังมี ตัวเลือกการทำงานอัตโนมัติ ที่น่าประทับใจอีกด้วย ปรับปรุงประสิทธิภาพงานที่ทำซ้ำโดยใช้สคริปต์ใน Javascript และ Python คำนวณข้ามแถวและคอลัมน์ทั้งหมด (เหมือนใน Excel) สร้างการแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้สำหรับบางการกระทำ และดำเนินการกระบวนการเฉพาะในเวลาที่กำหนด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SeaTable
- ฐานข้อมูลผสมกับสเปรดชีต
- หลายวิธีในการป้อนข้อมูล
- คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติที่ยอดเยี่ยม
- การแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้
ข้อจำกัดของ SeaTable
- คุณจำเป็นต้องรู้ Javascript และ Python เพื่อเพิ่มประโยชน์สูงสุดของแพลตฟอร์ม
- ผู้ใช้บางรายระบุว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) อาจได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงใหม่
ราคาของ SeaTable
- ฟรี: 0€
- บวก: 7€
- องค์กร: 14 ยูโร
- คลาวด์เฉพาะ: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว SeaTable
- GetApp: 4. 6/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 20+ รายการ)
8. คำพูดติดปาก
คิดถึง Quip ว่าเป็นนวัตกรรมที่ผสานรวมระหว่างสเปรดชีต, เอกสาร, และตัวเลือกการแชทอย่างลงตัว มันผสานคุณสมบัติที่ทรงพลังเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขาย และส่งเสริมการร่วมมือแบบเรียลไทม์
ในฐานะที่เป็นบริษัทในเครือของ Salesforce จึงไม่น่าแปลกใจที่คุณสามารถรับรายการ ข้อมูล และรายงานทั้งหมดของ Salesforce ได้โดยตรงจาก Quip เพื่อให้มั่นใจว่าคุณกำลังทำงานกับข้อมูลล่าสุด
ด้วยตารางคำนวณของ Quip คุณสามารถ จัดการข้อมูลการขายและ CRM ของคุณ, แชร์กับเพื่อนร่วมงานและลูกค้า, ทำการคำนวณ, อัตโนมัติกระบวนการ, และใช้ประโยชน์จากเทมเพลตและการผสานรวมเพื่อให้การทำงานของคุณง่ายขึ้น. การตั้งค่าสิทธิ์อนุญาตให้คุณตัดสินใจว่าใครสามารถทำอะไรในตารางคำนวณใด.
แพลตฟอร์มนี้มาพร้อมกับ ฟังก์ชันและทางลัดมากกว่า 400 รายการ เพื่อช่วยให้คุณและทีมของคุณทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง
คุณสมบัติเด่นของ Quip
- ส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ Salesforce
- มุ่งเน้นการขายและการจัดการลูกค้าสัมพันธ์
- ปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมการทำงานร่วมกัน
- การอัตโนมัติของงาน
ข้อจำกัดของ Quip
- ผู้ใช้หลายคนระบุว่าแพลตฟอร์มอาจล่มเมื่อจัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่
- การมีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่สามารถปรับแต่งได้มากขึ้นจะเป็นสิ่งที่ดี
ราคาของ Quip
- เริ่มต้น: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- บวก: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $100/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
คะแนนและรีวิวของ Quip
- G2: 4. 2/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
9. EtherCalc
ซอฟต์แวร์สเปรดชีตออนไลน์ที่เรียบง่ายและฟรี ซึ่ง ไม่ต้องสร้างบัญชี อาจฟังดูเหมือนความฝัน EtherCalc ทำให้เป็นจริงได้!
สิ่งที่คุณต้องทำเพื่อเริ่มใช้แพลตฟอร์มนี้คือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของมัน เมื่อคุณสร้างสเปรดชีตของคุณแล้ว คุณสามารถแชร์มันกับผู้อื่นและทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์
นี่ไม่ใช่แพลตฟอร์มฐานข้อมูลที่แข็งแกร่งซึ่งให้คุณสามารถทำงานอัตโนมัติ เชื่อมต่อแผ่นงาน หรือผสานรวมกับโปรแกรมอื่น ๆ ได้ นี่คือ แพลตฟอร์มสเปรดชีตที่เรียบง่าย พร้อมอินเตอร์เฟซที่สะอาดตา เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ต้องใช้ฟีเจอร์มากมาย
EtherCalc เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการสินค้าคงคลังและการสร้างแบบฟอร์มสำรวจ แต่ยังสามารถใช้เป็นประโยชน์ในการระดมความคิดได้อีกด้วย
มันให้คุณนำเข้าไฟล์. csv, .ods, และ .xlsx และใช้ประเภทคอลัมน์ต่าง ๆ เช่น ข้อความ, คณิตศาสตร์, วันที่ & เวลา, ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่คุณต้องการนำเสนอ. คุณยังมี สูตรมากมายหลายสิบ ให้เลือกและจัดการข้อมูลของคุณเหมือนมืออาชีพ!
คุณสมบัติเด่นของ EtherCalc
- อินเตอร์เฟซที่เรียบง่าย
- ไม่จำเป็นต้องมีบัญชี
- สนับสนุนการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- ให้คุณนำเข้าไฟล์
- ฟังก์ชันและสูตรมากมาย
ข้อจำกัดของ EtherCalc
- ผู้ใช้บางรายระบุว่าแพลตฟอร์มมีปัญหาในการเปิดไฟล์ขนาดใหญ่
ราคาของ EtherCalc
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ EtherCalc
- TrustRadius: 9. 9/10 (3 รีวิว)
10. Zoho Sheet
มาจาก Zoho ชุดซอฟต์แวร์ครบวงจรสำหรับธุรกิจ Zoho Sheet ช่วยให้คุณสร้างและจัดการสเปรดชีตที่มีประสิทธิภาพและทำงานร่วมกับทีมของคุณได้
แพลตฟอร์มนี้บรรจุ ฟังก์ชันที่กำหนดไว้ล่วงหน้ามากกว่า 350 ฟังก์ชัน ช่วยให้คุณจัดการกับข้อมูลหลากหลายประเภทเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำสินค้าคงคลัง การวางแผนงบประมาณ หรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
ด้วย การผสานรวมกว่า 1,000 รายการ Zoho Sheet ช่วยให้คุณสามารถทำงานสเปรดชีตของคุณให้เป็นอัตโนมัติและนำเข้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ รวมถึง Excel ได้
ซอฟต์แวร์นี้ ให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกัน คุณสามารถทำงานในสเปรดชีตกับเพื่อนร่วมงานและแสดงความคิดเห็น แก้ไข และพูดคุยเกี่ยวกับงานและโครงการต่างๆ ภายในสเปรดชีตได้ คุณสามารถควบคุมสเปรดชีตทุกฉบับได้โดยการบล็อกเซลล์สำหรับผู้ร่วมงานที่เลือก การกำหนดสิทธิ์ และการตรวจสอบเวอร์ชันก่อนหน้า
Zoho Sheet มีฟีเจอร์ปฏิวัติวงการ—ผู้ช่วย AI ชื่อว่า Zia Zia พร้อมตอบทุกคำถามเกี่ยวกับข้อมูลและสเปรดชีตของคุณ และสิ่งที่ดีที่สุดคือมันเข้าใจภาษาอังกฤษธรรมดา!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Sheet
- ส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ Zoho
- การผสานรวมกว่า 1,000 รายการ และฟังก์ชันที่กำหนดไว้ล่วงหน้า 350 รายการ
- ตัวเลือกการร่วมมือที่ยอดเยี่ยม
- ผู้ช่วยอัจฉริยะด้วยปัญญาประดิษฐ์
ข้อจำกัดของ Zoho Sheet
- ผู้ใช้หลายคนรายงานว่าการแก้ไขสเปรดชีตในแอปมือถืออาจมีการหน่วง
- ความจุในการจัดเก็บที่จำกัดอาจเป็นปัญหาสำหรับผู้ที่ทำงานกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่
ราคาของ Zoho Sheet
- ติดต่อเพื่อขอราคา
Zoho Sheet การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (140+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
11. LibreOffice
LibreOffice เป็น ชุดโปรแกรมสำนักงานฟรีแบบออฟไลน์ และผู้ใช้จำนวนมากมองว่าเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Microsoft Office โปรแกรมสเปรดชีตในชุดโปรแกรมนี้เรียกว่า LibreOffice Calc
แพลตฟอร์มนี้มี 300+ ฟังก์ชัน สำหรับการจัดการชุดข้อมูลขนาดเล็กและขนาดใหญ่ และหากคุณไม่ทราบวิธีการใช้งานบางฟังก์ชัน ตัวช่วยสร้างในตัวสามารถช่วยคุณได้
คุณสมบัติที่โดดเด่นคือ DataPilot. มันช่วยให้คุณดึงข้อมูลดิบจากฐานข้อมูลต่าง ๆ และเปลี่ยนให้เป็นข้อมูลที่มีความหมายซึ่งคุณสามารถนำเสนอในตารางข้อมูลของคุณได้.
แม้ว่าจะเป็นโปรแกรมออฟไลน์ แต่ Calc ก็มี การรองรับผู้ใช้หลายคน คุณสามารถแชร์สเปรดชีตของคุณกับผู้อื่น อนุญาตให้พวกเขาป้อนข้อมูลของตนเอง และลดความเสี่ยงของการสื่อสารผิดพลาดและการซ้ำซ้อนของข้อมูล
โดยค่าเริ่มต้น Calc จะบันทึกเอกสารในรูปแบบ. odt แต่เนื่องจากยังมีหลายคนที่ใช้ Excel Calc ช่วยให้คุณเก็บสเปรดชีตของคุณในรูปแบบ. xlsx ได้! คุณยังสามารถส่งออกสเปรดชีตเป็นไฟล์ PDF ได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LibreOffice Calc
- 300+ ฟังก์ชัน
- DataPilot ช่วยให้คุณจัดการข้อมูลดิบได้
- รองรับการใช้งานหลายผู้ใช้
- ให้คุณบันทึกไฟล์สเปรดชีตในรูปแบบต่างๆ ได้
ข้อจำกัดของ LibreOffice Calc
- ผู้ใช้บางรายได้กล่าวว่าตัวเลือกการบันทึกอัตโนมัติไม่น่าเชื่อถือ
- อินเทอร์เฟซอาจได้รับประโยชน์จากการอัปเกรด
ราคา LibreOffice Calc
- ฟรี
LibreOffice Calc ระดับคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (20+ รีวิว)
12. ไมโครซอฟต์ 365
Microsoft 365 ซึ่งเดิมรู้จักในชื่อ Office 365 เป็นชุดซอฟต์แวร์ที่ประกอบด้วยโปรแกรมยอดนิยม เช่น Excel, Word, PowerPoint, Outlook, Teams และ OneDrive แม้ว่า Excel มักจะถูกใช้แทนสเปรดชีต แต่แอปพลิเคชันอื่นๆ ในตระกูล Microsoft 365 ก็สามารถช่วยคุณสร้างและจัดการสเปรดชีตได้เช่นกัน แม้ว่าจะไม่ใช่จุดประสงค์หลักก็ตาม
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังทำงานกับเอกสาร Word และต้องการเพิ่มสเปรดชีตเข้าไป คุณไม่จำเป็นต้องเปิด Excel ขึ้นมาใหม่ เพียงแค่แทรกสเปรดชีต Excel เข้าไป จากนั้นป้อนข้อมูลของคุณ และ ใช้ฟังก์ชันของ Excel ได้โดยตรงจาก Word!
คุณสามารถทำเช่นเดียวกันใน PowerPoint และ เพิ่มคุณค่าให้กับการนำเสนอของคุณด้วยตารางข้อมูล Excel
เมื่อคุณเพิ่มไฟล์ Excel ไปยัง Word หรือ PowerPoint แถบเครื่องมือของ Excel จะปรากฏขึ้นที่ด้านบนของหน้าจอ ทำให้คุณสามารถเข้าถึงฟังก์ชันและสูตรต่าง ๆ ของโปรแกรมได้อย่างเต็มที่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft 365
- ชุดโปรแกรมสำหรับวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน
- ให้คุณรวมสเปรดชีตกับเอกสาร/การนำเสนอ
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน
ข้อจำกัดของ Microsoft 365
- ผู้ใช้รายงานข้อบกพร่องเล็กน้อยเป็นครั้งคราว
- ประสบการณ์การใช้งานบนมือถืออาจได้รับการปรับปรุง
ราคาของ Microsoft 365
- สำหรับธุรกิจ: ธุรกิจพื้นฐาน: $6.00/เดือน ต่อผู้ใช้ ธุรกิจมาตรฐาน: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้ ธุรกิจพรีเมียม: $22.00/เดือน ต่อผู้ใช้ แอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจ: $8.25/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจพื้นฐาน: $6.00/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐานธุรกิจ: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจพรีเมียม: $22.00/เดือน ต่อผู้ใช้
- แอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจ: $8.25 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- สำหรับบ้าน: ส่วนตัว: $69.99/ปี (ผู้ใช้หนึ่งคน) ครอบครัว: $99.99/ปี ต่อครอบครัว (สูงสุดหกผู้ใช้)
- ส่วนบุคคล: $69.99/ปี (ผู้ใช้หนึ่งคน)
- ครอบครัว: $99. 99/ปี ต่อ (สูงสุดหกผู้ใช้)
- ธุรกิจพื้นฐาน: $6.00/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐานธุรกิจ: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจพรีเมียม: $22.00/เดือน ต่อผู้ใช้
- แอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจ: $8.25 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ส่วนบุคคล: $69.99/ปี (ผู้ใช้หนึ่งคน)
- ครอบครัว: $99. 99/ปี ต่อ (สูงสุดหกผู้ใช้)
คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับ Microsoft 365
- G2: 4. 6/5 (4,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 13,000 รายการ)
13. Google Sheets
Google Sheets เป็นอีกหนึ่ง แพลตฟอร์มสเปรดชีต ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายโดยมีอินเทอร์เฟซคล้ายกับ Excel
แพลตฟอร์มนี้ให้บริการสูตรและฟังก์ชันหลากหลายที่ช่วยให้คุณสามารถจัดการกับข้อมูลประเภทต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากเป็นระบบคลาวด์ Google Sheets จึงรองรับการทำงานแบบ เรียลไทม์ ทำให้คุณสามารถทำงานร่วมกับทีมของคุณได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม
แพลตฟอร์มนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศของ Google ดังนั้นคุณสามารถดึงข้อมูลของคุณจาก Google Forms หรือเพิ่มสเปรดชีตไปยัง Google Docs หรือ Google Slides ของคุณได้
คุณสมบัติที่สำคัญอีกประการหนึ่งของ Google Sheets คือ ความหลากหลายในการใช้งาน คุณสามารถใช้มันบนคอมพิวเตอร์, แล็ปท็อป, แท็บเล็ต, และอุปกรณ์มือถือของคุณได้ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถสร้างและแก้ไขเอกสารสเปรดชีตได้แม้ในขณะที่คุณกำลังเดินทาง!
Google Sheets ทำให้การกรอกข้อมูลซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติด้วย Smart Fill—ระบบจะตรวจจับรูปแบบและแนะนำวิธีแก้ไขที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่สะดวกและช่วยประหยัดเวลา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Sheets
- ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบกับแพลตฟอร์มจากครอบครัว Google
- ใช้งานได้ในโหมดออฟไลน์
- ระบบอัตโนมัติในการเข้า
- สามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์
- สูตรและฟังก์ชันต่าง ๆ สำหรับการสร้างและแก้ไขสเปรดชีต
ข้อจำกัดของ Google Sheets
- อาจไม่เพียงพอเมื่อจัดการกับชุดข้อมูลที่ซับซ้อนหรือขนาดใหญ่
- การบันทึกอัตโนมัติไม่ทำงานเสมอไป
ราคาของ Google Sheets
- ฟรี สำหรับการใช้งานส่วนตัว (พร้อมบัญชี Google)
- ธุรกิจเริ่มต้น: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐานธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิซิเนส พลัส: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
Google Sheets รีวิวและคะแนน
- GetApp: 4. 7/5 (12,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (12,700+ รีวิว)
14. หลายแถว
หากคุณทำงานด้วย JavaScript คุณคงทราบถึงความลำบากในการเลื่อนดูตารางกว้างเพื่อค้นหาข้อมูลที่ต้องการ MultiRow DataGrid ช่วยให้คุณ ปรับแต่งตารางของคุณ และเลือกคอลัมน์และแถวที่ต้องการแสดงในรูปแบบซ้อนกัน
นอกเหนือจากการให้ความยืดหยุ่นในการออกแบบเลย์เอาต์แล้ว MultiRow ยังช่วยให้คุณจัดกลุ่มฟิลด์ตามโครงสร้างลำดับชั้นได้ รวมเซลล์ แช่แข็งแถว/คอลัมน์เฉพาะ และใช้แป้นพิมพ์เพื่อนำทางตารางของคุณได้ คุณยังสามารถใช้ตัวเลือกการกรองขั้นสูงเพื่อเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MultiRow
- ทำให้การนำทางในตารางง่ายขึ้น
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่ยอดเยี่ยม
- ขจัดความจำเป็นในการเลื่อนดูข้อมูลจำนวนมาก
- ตัวเลือกการกรองขั้นสูง
ข้อจำกัดของ MultiRow
- ไม่ใช่แพลตฟอร์มที่เหมาะสมสำหรับผู้เริ่มต้น
ราคาของ MultiRow
- ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวของ MultiRow
- ไม่มีรีวิว
ซอฟต์แวร์สเปรดชีต: สิ่งจำเป็นในกล่องเครื่องมือการจัดการโครงการของคุณ
ซอฟต์แวร์สเปรดชีตสามารถทำหน้าที่ได้หลากหลาย—สามารถใช้ในการวางแผนเป้าหมายโครงการ สร้างรายการงาน คำนวณงบประมาณโครงการ วาดแผนภูมิและกราฟ ติดตามเวลา และอื่นๆ อีกมากมาย
เครื่องมือสเปรดชีตที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่ด้านการบริหารโครงการ และช่วยให้คุณและทีมของคุณ จัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดความเครียด