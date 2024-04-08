Smartsheet vs Asana—เครื่องมือไหนเหมาะกับทีมของคุณที่สุด?

การบริหารโครงการ (PM) ต้องเป็นหนึ่งในงานที่ท้าทายที่สุดในโลก คุณต้องมอบหมายงานและติดตามการทำงานร่วมกันของทีมและประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันก็ต้องติดตามสถานะของโครงการหลาย ๆ โครงการไปพร้อมกัน
PM ไม่ได้พึ่งพาทักษะการนำที่ยอดเยี่ยมหรือความสามารถในการประสานงานเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป คุณสามารถชนะได้ตราบใดที่คุณมีเครื่องมือการจัดการโครงการที่เหมาะสมเพื่อช่วยคุณวางแผน, จัดตาราง, และติดตามกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน
Smartsheet และ Asana โดดเด่นในวงการซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ (PM) โดยมีคุณสมบัติมากมาย เช่น แดชบอร์ดแบบโต้ตอบ, การทำงานอัตโนมัติของงาน, และการติดตามเวลา เพื่อจัดการกับกระแสการทำงานที่เชื่อมโยงกัน แม้ว่าในแวบแรกอาจดูไม่แตกต่างกันมากนัก แต่หากพิจารณาอย่างลึกซึ้งใน การเปรียบเทียบระหว่าง Smartsheet กับ Asana คุณจะพบความแตกต่างที่สำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุด
เราจะช่วยคุณแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากนี้ด้วยการเปรียบเทียบ Smartsheet กับ Asana อย่างเป็นกลาง และแนะนำซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทางเลือกที่สามารถเป็นคำตอบสำหรับปัญหาการจัดการโครงการทั้งหมดของคุณ 😉
สมาร์ตชีตคืออะไร?
Smartsheet ไม่ใช่เครื่องมือจัดการโครงการทั่วไป—แต่เป็น การผสมผสานอันทรงพลังระหว่างฟังก์ชันการจัดการโครงการและ Excel คุณจะชื่นชอบรูปแบบสเปรดชีตที่คุ้นเคย หากคุณคุ้นเคยกับการใช้งาน Excel และ Google Sheets อยู่แล้ว 📊
Smartsheet มอบคุณสมบัติการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยให้คุณติดตามทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตโครงการได้อย่างใกล้ชิด 👁️
มันช่วยให้มีมุมมองที่หลากหลายต่อโครงการผ่านมุมมองต่าง ๆ ทำให้คุณไม่พลาดแม้แต่รายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ คุณมี เครื่องมือหลายร้อยชิ้นเพื่อช่วยคุณตั้งแต่การวางแผนโครงการ ไปจนถึงการเสร็จสิ้น
แบ่งโครงการออกเป็นส่วนย่อยที่สามารถติดตามได้ ตั้งระบบอัตโนมัติสำหรับขั้นตอนการทำงาน และจัดการงบประมาณและทรัพยากรทั้งหมดจากแพลตฟอร์มเดียว Smartsheet สามารถปรับปรุงกระบวนการบริหารโครงการและการจัดการงานให้มีประสิทธิภาพ ลดปัญหาคอขวดในการทำงาน และเสริมสร้างความร่วมมือในทีม ความพึงพอใจของลูกค้า และรายได้ให้เติบโต 💰
อินเทอร์เฟซที่คล้ายกับสเปรดชีตของมันสามารถเป็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน ขึ้นอยู่กับระดับความคุ้นเคยของคุณ คุณจะเข้าใจ Smartsheet ได้ง่ายขึ้นหากคุณคุ้นเคยกับสเปรดชีต แต่ถ้าคุณเป็นมือใหม่ คุณอาจพบว่าแพลตฟอร์มนี้ค่อนข้างท้าทายในการทำความเข้าใจและการใช้งาน อย่างน้อยในช่วงเริ่มต้น
คุณสมบัติของ Smartsheet
Smartsheetเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดในเกมการจัดการโครงการ แต่สิ่งใดที่ทำให้มันพิเศษ? มาดูรายละเอียดและตรวจสอบคุณสมบัติหลักของเครื่องมือยอดนิยมนี้กัน 🧐
1. แม่แบบการจัดการโครงการ
เมื่อคุณเริ่มทำงานใน Smartsheet คุณมีสองตัวเลือก—สร้างกระบวนการทำงานการจัดการโครงการของคุณตั้งแต่เริ่มต้น หรือ ใช้ เทมเพลตพื้นฐานของแพลตฟอร์ม
เทมเพลตของ Smartsheet เป็นกระดูกสันหลังของทุกโครงการ โดยมอบกรอบการทำงานสำหรับเกือบทุกสิ่งที่คุณอาจพบเจอขณะเดินทางบนรถไฟของการจัดการโครงการ 🚂
แม่แบบถูกจัดเรียงตามอุตสาหกรรม ประเภท และระดับ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือก แม่แบบโครงการ Agile พร้อม Gantt เพื่อแสดงงานในทีม Agile หรือ Scrum ระบุปัญหา และอัปเดตผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณ
ใช้ประโยชน์จาก เทมเพลตงบประมาณโครงการ เพื่อติดตามค่าใช้จ่ายที่วางแผนไว้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง, แนบเอกสารการจัดสรรค่าใช้จ่ายไปยังโครงการของคุณ, และทำให้การอนุมัติการเปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นไปโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติการจัดการโครงการอื่น ๆ ที่ได้รับความนิยม ได้แก่ เทมเพลตผู้จัดการงานประจำวัน ซึ่งช่วยให้คุณจัดระเบียบรายการที่ต้องทำ ตรวจสอบกำหนดเวลา และดำเนินการได้อย่างเหมาะสม เทมเพลตนี้ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้โดยให้คุณดูไฟล์และรายการงานที่พนักงานของคุณแนบมาได้
2. การทำงานอัตโนมัติ
Smartsheet โดดเด่นเมื่อพูดถึงการอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน คุณไม่จำเป็นต้องเป็นอัจฉริยะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้คุณสมบัตินี้—การออกแบบที่ใช้งานง่ายของ Smartsheet ทำให้การปรับปรุงกระบวนการที่ซ้ำซากและใช้แรงงานมากเป็นเรื่องง่าย ช่วยให้ทีมของคุณมีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่งานที่เพิ่มมูลค่า 🦾
คุณสามารถทำให้เวิร์กโฟลว์ของ Smartsheet เป็นอัตโนมัติได้โดยใช้ฟองคำในแผนผัง ที่โหลดด้วยภาพ ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันเหล่านี้มอบโซลูชันอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณเห็นภาพรวมที่ชัดเจนของสิ่งที่ต้องทำให้เป็นอัตโนมัติ รวมถึงเงื่อนไขการกระตุ้นและผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น
คุณสามารถกำหนดกฎสำหรับกระบวนการทำงานแบบขนานได้ ซึ่งช่วยในการทำงานอัตโนมัติของงานในทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นงานจัดซื้อหรือการออกใบแจ้งหนี้ ผ่านเครื่องมือและฟีเจอร์การจัดการโครงการที่ครอบคลุมทั้งหมด📦
3. การบริหารโครงการและงาน
ลองนึกภาพการวางแผนกระบวนการทำงานข้ามสายงานที่มีหลายส่วนเคลื่อนไหวภายในกำหนดเวลาที่จำกัด การประมาณการผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจทำให้โครงการทั้งหมดพังทลายลงราวกับบ้านไพ่ 🃏
การวางแผนงานและกำหนดเวลาเป็นพื้นที่ที่ท้าทายที่สุดของการจัดการโครงการ แต่ Smartsheet มีคุณสมบัติการจัดการงานที่ยอดเยี่ยมเพื่อทำให้งานที่น่าหงุดหงิดนี้ง่ายขึ้น
เริ่มต้นด้วยการกำหนดโครงร่าง เป้าหมายและหมุดหมายของโครงการ จากนั้นเพิ่มปัจจัยที่ขึ้นอยู่กับและข้อจำกัดเพื่อให้ได้แนวทางที่เป็นจริง ตัวเลือกอื่น ๆ ที่คุณสามารถใช้ได้ ได้แก่:
- การตั้งค่า งานหลักและงานย่อย
- การปรับเปลี่ยน ผู้มาก่อนและผู้มาภายหลัง เพื่อสร้างกระบวนการทำงานของแผนกตามลำดับชั้น
- การใช้ แผนภูมิแกนต์ เพื่อแสดงภาพไทม์ไลน์และติดตามการอัปเดตแบบเรียลไทม์เมื่อวันกำหนดงานและความสัมพันธ์ระหว่างงานมีการเปลี่ยนแปลง
- การสร้าง รายงานการพึ่งพา เพื่อทบทวนงานที่เชื่อมโยงกัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่างานดำเนินไปอย่างเหมาะสม ตรวจจับข้อผิดพลาด และทำการปรับเปลี่ยน
แพลตฟอร์มนี้เสนอตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับการ ประเมินตัวชี้วัดโครงการที่สำคัญ และการรวบรวมข้อมูลลงในแผ่นงาน ซึ่งสามารถช่วยคุณวางแผนโครงการในอนาคตได้
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่มีคุณค่าคือการเพิ่ม การจัดการโครงการสายวิกฤต (CCPM) ของ Smartsheet ซึ่งช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบเครือข่ายของโครงการและคำนวณเส้นทางวิกฤต— เส้นทางที่สั้นที่สุดในการบรรลุเป้าหมาย คุณยังสามารถระบุเส้นทางอื่น ๆ ในการเสร็จสิ้นเพื่อวางแผนเวลาและบัฟเฟอร์ทรัพยากรได้อีกด้วย
ราคาของ Smartsheet
- ฟรี: $0
- ข้อดี: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
อะไรคืออาสนะ?
คุณแทบจะหาผู้จัดการโครงการที่ไม่เคยได้ยิน Asana ไม่ได้เลย 🧘
แพลตฟอร์มนี้เต็มไปด้วยคุณสมบัติสำหรับการจัดการทีมข้ามสายงานการจัดลำดับความสำคัญของงาน การระบุความเสี่ยง และการติดตามความคืบหน้า
ลืมการสลับแท็บและหน้าต่างไปมาทุกสองสามวินาทีขณะจัดการหลายโปรเจกต์ไปได้เลย Asana รวมศูนย์การทำงานของคุณ ด้วยการเชื่อมต่อกับแอปและโปรแกรมยอดนิยมสำหรับการทำงานร่วมกัน เพิ่มประสิทธิภาพ และสื่อสารได้หลายร้อยรายการ
หนึ่งในเหตุผลหลักที่ทำให้ Asana เป็นที่นิยมในหมู่ผู้จัดการโครงการคือความหลากหลายของมัน แพลตฟอร์มนี้ใช้งานง่ายและสามารถ รองรับวิธีการดำเนินโครงการ ขนาดของบริษัท และกลุ่มเฉพาะ ได้
ไม่ว่าจะเป็นการจัดการกระบวนการทำงานด้านการปฏิบัติการหรือด้านเทคโนโลยีAsana สามารถเป็นเสมือนพ่อมดแห่งการบริหารโครงการที่ช่วยให้คุณวางแผนได้อย่างแม่นยำและลดความเสี่ยงของความล่าช้าและความผิดพลาดให้น้อยที่สุด 🪄
คุณสมบัติของอาสนะ
Asana มีโซลูชันการจัดการโครงการและการจัดการงานที่มีประโยชน์หลายอย่าง มาดูคุณสมบัติที่มีสีสันที่สุดบางประการที่ทำให้โดดเด่นในการแข่งขันระหว่าง Smartsheet กับ Asana กัน 🎨
1. เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันในทีม
การบริหารโครงการต้องทำงานควบคู่ไปกับการร่วมมือของทีม. อย่างน่าเสียดายที่เครื่องมือการบริหารโครงการหลายตัวไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะสนับสนุนการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์. อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่ปัญหาเลยกับ Asana.
ไม่ว่าคุณจะมีทีมที่ทำงานทางไกลหรือแบบผสมผสาน Asana จะรวบรวมทุกคนไว้ในศูนย์กลางเสมือนจริง แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้สามารถแชร์ไฟล์ แสดงความคิดเห็นในภารกิจ และเพิ่มเพื่อนร่วมทีมที่เกี่ยวข้องเป็น "ผู้ติดตาม" ในภารกิจและโครงการเฉพาะได้
แพลตฟอร์มสร้าง พื้นที่เฉพาะสำหรับการสนทนาและการพูดคุยของทีม คุณยังสามารถส่งข้อความโดยตรงถึงสมาชิกทีมเพื่อสื่อสารในเรื่องที่เป็นความลับได้
2. มุมมองโครงการหลายแบบ
บางครั้ง สิ่งที่คุณต้องการคือการเปลี่ยนมุมมองเพื่อให้ได้ความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับโครงการของคุณและมองเห็นปัญหาที่ต้องการการแก้ไข 🩹
Asana ช่วยให้คุณกำจัดรายละเอียดที่น่ารำคาญออกไปได้ด้วยมุมมองโครงการที่หลากหลาย 👿
ด้วย กระดานคัมบัง คุณสามารถจัดระเบียบและอัปเดตงานได้โดยใช้โน้ตติดผนัง ปฏิทินและไทม์ไลน์ช่วยให้คุณติดตามตารางเวลาและตรวจหาความทับซ้อนและความล่าช้า รับรายละเอียดการแบ่งงานของโครงการและกระบวนการย่อยต่างๆ ด้วยรายการของ Asana
สมาชิกทุกคนในทีมสามารถสลับระหว่างมุมมองต่างๆ ได้ตามต้องการ ในฐานะผู้ควบคุม คุณสามารถเข้าถึง มุมมองโครงการขั้นสูง ที่เน้นไปที่แง่มุมต่างๆ ของการจัดการโครงการ เช่น การติดตามปริมาณงานของสมาชิกในทีมหรือการจัดการพอร์ตโฟลิโอ
3. การสนับสนุนแบบ Agile และ Scrum
Agile และ Scrum อาจถูกขัดขวางโดยความไม่แน่นอน ความเข้าใจผิด หรือการสื่อสารที่ไม่ชัดเจน แต่ Asana ช่วยให้การกำหนดความรับผิดชอบเป็นเรื่องง่าย
ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น การวางแผนสปรินต์, แผนงาน, การติดตามข้อบกพร่อง, และการวนรอบงาน คุณสามารถดำเนินโครงการเทคโนโลยีของคุณได้อย่างชัดเจนและยืดหยุ่นเต็มที่
วางแผนการวิ่งสปรินต์ของคุณในแท็บ Timeline เพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณมีเวลาเพียงพอในการทำงานให้สำเร็จ ใช้แท็บ Workload เพื่อแสดงภาพและติดตามความสามารถในการทำงาน ปรับการจัดการบุคลากร และลดความเสี่ยงของการหมดไฟในการทำงาน
Asana ยังมีคำศัพท์เกี่ยวกับแนวคิด Agile Scrum เพื่อช่วยให้คุณคุ้นเคยกับแพลตฟอร์มได้อย่างรวดเร็ว 🛋️
ราคาของ Asana
- พื้นฐาน: ฟรีตลอดไป
- พรีเมียม: $10.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
สมาร์ตชีต vs อาซานา: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
การเลือกตัวโปรดในศึก Asana vs. Smartsheet ไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากทั้งสองผลิตภัณฑ์มีชุดคุณสมบัติที่แข็งแกร่ง มา เปรียบเทียบกันในสามหมวดหมู่หลัก—มุมมองโครงการ, ส่วนติดต่อผู้ใช้, และการจัดการเวิร์กโฟลว์ 🥊
1. อัสตานา vs สมาร์ทชีต: มุมมองโครงการ
คู่แข่งของเรามีรูปแบบโครงการให้เลือกสี่แบบต่อราย Smartsheet มีมุมมองแบบตาราง (ค่าเริ่มต้น), แผนงานกานท์, ปฏิทิน และบัตร—ทั้งหมดเน้นข้อมูลเป็นหลักพร้อมพื้นที่มากมายสำหรับการปรับแต่ง คุณจะได้รับฟีเจอร์การรายงานในตัวเพื่อรวบรวมเมตริกสำคัญจากหลายชีตในหน้าต่างเดียว
ด้วย Asana จุดสนใจของมุมมองจะเปลี่ยนจากข้อมูลไปเป็นโครงการ แพลตฟอร์มนี้มีมุมมองแบบบอร์ด มุมมองรายการ ไทม์ไลน์ และปฏิทิน โดยมุมมองแบบคัมบัง (Kanban) ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้น เหมาะสำหรับการติดตามโครงการในแต่ละขั้นตอนมากกว่า
Asanaอาจมีความได้เปรียบเหนือSmartsheet หากคุณกำลังมองหาความสามารถในการประสานงานที่ดีกว่าในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณ อย่างไรก็ตาม มันมีคุณสมบัติการรายงานในตัวที่จำกัด ดังนั้นคุณต้องพึ่งพาการผสานรวมกับบุคคลที่สามเพื่อสร้างรายงานที่มีคุณภาพ
2. Asana กับ Smartsheet: ส่วนติดต่อผู้ใช้
อินเทอร์เฟซของ Asana มีความทันสมัยและใช้งานง่าย คุณไม่จำเป็นต้องมีคู่มือที่ซับซ้อน วิดีโอสอน หรือฝ่ายสนับสนุนลูกค้าและเทรนเนอร์เพื่อทำความเข้าใจวิธีการใช้งานแพลตฟอร์ม
ในทางกลับกัน Smartsheet ยังคงความคลาสสิก ด้วยอินเทอร์เฟซที่คล้ายสเปรดชีตแต่ผู้ใช้หลายคนรู้สึกว่ามันซับซ้อนหรือสับสน 🧩
ในฐานะผู้เริ่มต้นที่ไม่มีความรู้ขั้นสูงเกี่ยวกับสเปรดชีต การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์เริ่มต้นบน Smartsheet อาจเป็นเรื่องท้าทาย แต่เมื่อคุณผ่านพ้นช่วงการเรียนรู้ไปได้แล้ว เครื่องมือจัดการโครงการนี้จะทำให้คุณประทับใจด้วยคุณสมบัติอันทรงพลังในการสร้างเครือข่ายโครงการที่ซับซ้อน!
ผู้ใช้มีแนวโน้มที่จะเลือกใช้ Asana เมื่อพูดถึงความใช้งานง่ายของอินเทอร์เฟซ แต่เราจะถือว่าเสมอกันเนื่องจากมันขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคล
3. Asana vs Smartsheet: การจัดการเวิร์กโฟลว์
ความไม่มีประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคสำคัญต่อความสำเร็จของโครงการ โชคดีที่ทั้งสองซอฟต์แวร์มีคะแนนสูงในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในพื้นที่ทำงาน อย่างไรก็ตาม Smartsheet อาจเหมาะสมกว่าหากคุณกำลังมองหาฟีเจอร์การจัดตารางเวลาในระดับสูงสุด
Asana มีการตั้งค่าที่ปรับแต่งได้ โดยแสดงงานเป็นบัตรที่คุณสามารถย้ายไปมาระหว่างขั้นตอนต่างๆ ได้รองรับวิธีการจัดการโครงการส่วนใหญ่ และช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นด้วยเครื่องมือสื่อสารแบบตัวต่อตัวที่ยอดเยี่ยม
การกำหนดตารางงานของแพลตฟอร์มนี้อาจไม่ดีที่สุด และอาจทำให้คุณรู้สึกสับสนและไม่เป็นระเบียบได้ อย่างไรก็ตาม วิธีการจัดตารางแบบแถวและคอลัมน์ของ Smartsheet นั้นเหมาะที่สุดสำหรับการกำหนดตารางงาน แม้ในสถานการณ์ที่ซับซ้อนก็ตาม
คุณสามารถทำให้การทำงานเป็นอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย ตั้งค่าการแจ้งเตือน และควบคุมว่าใครสามารถเข้าถึงหรือแก้ไขแผ่นงานได้ เพื่อให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Smartsheet เทียบกับ Asana
การเลือกใช้ระหว่าง Smartsheet และ Asana อาจนำไปสู่การประนีประนอม—ให้ความสำคัญกับฟีเจอร์ใดฟีเจอร์หนึ่งก่อน และคุณอาจพลาดฟีเจอร์อื่น ๆ ไป 🥲
ถ้าไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนี้ล่ะ?
เข้าสู่ClickUp, ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจร และโซลูชันเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แพลตฟอร์มนี้รวบรวมคุณสมบัติเกือบทุกอย่างที่คุณต้องการเพื่อขับเคลื่อนโครงการและทีมของคุณไปสู่ความสำเร็จ ตั้งแต่การวางแผนและจัดตารางงานไปจนถึงการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ClickUp ช่วยให้คุณควบคุมทุกองค์ประกอบของการจัดการโครงการและทรัพยากรได้อย่างมั่นใจ
ด้วยคุณสมบัติที่ครบครันในตัว ClickUp ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการอันดับ 1 ของ G2 ประจำปี 2023 นี่คือตัวอย่างคุณสมบัติเด่นสามอันดับแรกของแพลตฟอร์ม:
1. ใช้ ClickUp Goals เพื่อกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนและตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI) ที่สามารถวัดผลได้
การตั้งเป้าหมายเป็นงานที่สำคัญอย่างยิ่ง แม้จะก่อให้เกิดความกังวลสำหรับผู้จัดการโครงการ คุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงแผนปฏิบัติการที่คลุมเครือได้ คุณต้องตอบคำถามว่า อะไร, ใคร, เมื่อไหร่, และ ทำไม ให้กับทีมของคุณ—พร้อมกับกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้
ClickUp Goals คือการนำความเป็นระเบียบมาสู่กิจวัตรประจำวันและเป้าหมายระยะยาวของทีมคุณ 🫡
ด้วย ClickUp, การตั้งเป้าหมาย, งาน, จุดสำคัญ, และกรอบเวลาที่สามารถติดตามได้ เป็นเรื่องง่ายมาก. ตามประเภทของโปรเจ็กต์ของคุณ, คุณสามารถวัดปริมาณเป้าหมายของคุณ, ใช้ภาษาที่อธิบายได้, หรือเพิ่มการตัดสินใจแบบจริง/เท็จ.
การจัดการทีมเป็นเรื่องง่ายมากด้วยการติดตามความคืบหน้าอัตโนมัติผ่านวงจรสปรินต์, งานค้าง, การประเมินผลพนักงานรายสัปดาห์, และOKRs
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของแพลตฟอร์มนี้คือการ จัดกลุ่มเป้าหมายไว้ในโฟลเดอร์และติดตามความคืบหน้าได้ในหน้าต่างเดียว—ซึ่งช่วยได้มากหากคุณกำลังจัดการพอร์ตโฟลิโอขนาดใหญ่ 🍀
ClickUp ปรับตัวให้เข้ากับวิธีการทำงานของโครงการใด ๆ ได้ รวมถึง Agile และ Waterfall คุณสามารถควบคุมได้ว่าใครสามารถดูและแก้ไขเป้าหมายแต่ละรายการได้ ดังนั้นจึงไม่มีความสับสนหรือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ต้องการภายในทีม
หากคุณชอบการตั้งเป้าหมายแบบ ภาพ มากกว่า คุณจะชื่นชอบเครื่องมือระดมความคิดที่หลากหลายของ ClickUp เช่นกระดานไวท์บอร์ด แผนผังงานและแผนผังความคิด
เกลียดการวางแผนจากศูนย์ใช่ไหม? คุณสามารถใช้เทมเพลตที่มีมากกว่า 1,000 แบบในแพลตฟอร์มเพื่อเร่งกิจกรรมต่างๆ เช่น:
2. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้มากขึ้น 3 เท่าด้วย ClickUp AI
เราไม่ได้ล้อเล่น คุณสามารถกลายเป็นนินจาการจัดการโครงการที่แท้จริงได้ด้วยClickUp AI 🥷
ลองนึกภาพว่ามีผู้ช่วยอัจฉริยะระดับสูงคอยช่วยเหลือคุณในการจัดการงาน PM ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย ClickUp AI คุณจะได้รับคำแนะนำที่อ้างอิงข้อมูลในทุกขั้นตอนของโครงการ ตั้งแต่การสร้างแผนปฏิบัติการไปจนถึงการจัดการยอดขาย
แพลตฟอร์มนี้จะเชื่อมต่อคุณกับเครื่องมือเขียน AIที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความคิดสร้างสรรค์ของคุณได้อย่างมหัศจรรย์ ไม่มีปัญหาการติดขัดอีกต่อไปเมื่อต้องสร้างบทสรุปโครงการ ตั้งชื่อฟีเจอร์ หรือร่างอีเมลถึงลูกค้า ⬛
เครื่องมือการเขียนสามารถสรุปเนื้อหาที่ยาวได้, สร้างรายการการกระทำจากงานและเอกสาร, จัดรูปแบบอีเมลของคุณ, ทำให้การสื่อสารของคุณน่าสนใจ, ช่วยเหลือกับการตลาด, และอะไรก็ตาม
ClickUp AI เป็นหนึ่งในไม่กี่เครื่องมือที่ตอบสนองจินตนาการของคุณ—สิ่งที่คุณต้องทำคือป้อนคำสั่งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์!🕺
ผู้จัดการโครงการที่มีประสบการณ์ได้ลองใช้ฟีเจอร์นี้อย่างเต็มที่แล้ว แม้กระทั่งอ้างว่ามันทำให้พวกเขา มีประสิทธิภาพมากขึ้นถึงสามเท่า ในขณะที่สามารถสร้างแผนงานและกระบวนการต่าง ๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา! ✈️
3. ใช้ประโยชน์จากมุมมอง ClickUp มากกว่า 15 แบบเพื่อรับมุมมองที่หลากหลาย
ผู้ใช้ Asana และ Smartsheet ต้องใช้เพียงสี่มุมมองของโปรเจกต์เท่านั้น ในทางกลับกัน ClickUp มาพร้อมกับมุมมองมากกว่า 15 แบบสำหรับ การติดตามและวิเคราะห์ทุกซอกทุกมุม ของเวิร์กโฟลว์ของคุณ พูดได้เลยว่าเหมือนมีจินนี่อยู่บนหน้าจอของคุณ (แต่ไม่มีข้อจำกัดสามข้อ) 🧞
หากคุณชอบรูปแบบตารางแบบสเปรดชีตหรือแบบคานบัน (Kanban) ที่คุ้นเคย ให้เลือกใช้มุมมองมาตรฐานของ ClickUp ได้แก่ รายการ (List), กระดาน (Board), และปฏิทิน (Calendar) แต่หากคุณต้องการการตั้งค่าที่ครอบคลุมมากขึ้นพร้อมข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียด ให้สำรวจมุมมองขั้นสูง เช่น แผนงานก้าน (Gantt), ไทม์ไลน์ (Timeline), กิจกรรม (Activity), หรือปริมาณงาน (Workload)
สำหรับการติดตามความคืบหน้าของเพื่อนร่วมทีม ให้ใช้ มุมมองกล่อง เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าและตรวจจับว่ามีใครทำงานเกินหรือต่ำกว่าความสามารถหรือไม่ หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงอะไร คุณสามารถใช้ เครื่องมือลากและวางที่สะดวก เพื่อมอบหมายงาน เปลี่ยนลำดับความสำคัญและจัดสรรทรัพยากรของทีมใหม่ได้
และใช่ คุณสามารถมอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบหลายคนได้! คุณยังสามารถใช้ClickUp Automationsเพื่อตั้งงานที่ทำซ้ำให้เป็นอัตโนมัติได้ด้วย! 🚀
ตัวเลือก มุมมองหน้า ของ ClickUp โดดเด่นเป็นพิเศษหากคุณกำลังมองหาการร่วมมือแบบเรียลไทม์ การระดมความคิด หรือการสนับสนุนการจัดการเวลา ตัวอย่างเช่น ใช้ มุมมองเอกสาร เพื่อทำงานกับเอกสารและวิกิกับทีมของคุณ ใช้ มุมมองแชท เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและเปลี่ยนเป็นแผนงาน และใช้ มุมมองแบบฟอร์มเพื่อสร้างแบบฟอร์มที่กำหนดเองสำหรับลูกค้าและพนักงาน 🥂
เปรียบเทียบ ClickUp กับ Asana!
ClickUp—สมาชิกที่มีคุณค่าในทีมบริหารโครงการของคุณ!
มีเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ มากกว่า 200 รายการในตลาด แต่ละตัวมีข้อดีและข้อเสียของตัวเอง หากการตัดสินใจทำให้คุณสับสน ClickUp คือตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบในที่เดียว
ความครอบคลุมของมันหมายความว่าคุณไม่ต้องทำการแลกเปลี่ยนระหว่างคุณสมบัติขั้นสูงกับความยืดหยุ่นหรือความสะดวกในการใช้งาน ลองใช้แผนฟรีของ ClickUp วันนี้และตัดสินใจด้วยตัวเอง! 💝