10 แบบฟอร์มสมดุลคะแนนความสำเร็จ (Balanced Scorecard) ฟรี สำหรับธุรกิจของคุณ

21 มีนาคม 2568

หากคุณต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพของธุรกิจของคุณ คุณจะต้องจัดการกับข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้คุณรู้สึกท่วมท้นได้ อย่ากลัวไป เพราะแบบฟอร์มสมดุลคะแนน (Balanced Scorecard) จะช่วยคุณจัดการกับมันได้อย่างง่ายดาย 🙌

พวกเขาไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณติดตามข้อมูลทั้งหมดได้เท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณประเมินผลลัพธ์และสื่อสารกับผู้บริหารระดับสูงได้อย่างชัดเจนและกระชับอีกด้วย ด้วยระบบการประเมินที่คิดมาอย่างดีเช่นนี้ คุณสามารถตัดสินใจร่วมกันอย่างมีข้อมูลและวางกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เราจะนำเสนอ 10 แบบฟอร์มสมดุลคะแนนที่เราชื่นชอบ พร้อมคุณสมบัติหลักและประโยชน์ของพวกเขา. ส่วนที่ดีที่สุดคือ—ทั้งหมดนี้ ใช้ฟรี!

อะไรคือแบบแผนของบัตรคะแนนสมดุล?

แบบฟอร์มสมดุลของสกอร์การ์ดเป็นกรอบการทำงานที่พร้อมใช้สำหรับการวางแผนกลยุทธ์ คุณสามารถใช้แบบฟอร์มเหล่านี้เพื่อสื่อสารเป้าหมายทางธุรกิจ, สร้างกลยุทธ์, และติดตามความคืบหน้าในสี่ด้านหลัก:

  1. การเงิน: ผลตอบแทนจากการลงทุน, กำไร, และรายได้
  2. มุมมองของลูกค้า: ความพึงพอใจของลูกค้า
  3. กระบวนการภายใน: อัตราการผลิตและระยะเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาด
  4. การเรียนรู้และการเติบโต: ประสิทธิภาพและทักษะของพนักงาน

สมุดบันทึกคะแนนสมดุลช่วยให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลสำคัญจากผู้นำในสี่ด้านนี้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายและโครงการของพวกเขา พวกมันให้คุณภาพภาพที่ชัดเจนของประสิทธิภาพโดยรวมของบริษัทคุณ และตรวจจับจุดอ่อนรวมถึงจุดที่ให้คุณได้เปรียบทางการแข่งขัน

เทมเพลตสมดุลของสกอร์การ์ดเป็นเอกสารที่สามารถปรับให้เหมาะกับสถานการณ์ต่าง ๆ และกลุ่มผู้ชมต่าง ๆ ได้ พวกมันช่วยให้คุณสามารถเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียว และสนับสนุนการสื่อสารและการร่วมมืออย่างราบรื่นระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ และระดับอาวุโสต่าง ๆ

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เรียนรู้วิธีสร้างแดชบอร์ดที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว ดูวิธีการได้ที่นี่ 👇🏼

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนของบalanced scorecard ดี?

เทมเพลตสกอร์การ์ดธุรกิจที่ออกแบบมาอย่างดีคือ:

  • ตรงไปตรงมา: ง่าย เข้าใจง่าย และตรงประเด็น
  • สามารถดำเนินการได้: ประกอบด้วยมาตรการที่เฉพาะเจาะจงและสามารถทำได้
  • ครอบคลุม: ผสานรวมมุมมองทั้งสี่ได้อย่างสำเร็จ
  • สอดคล้องกับกลยุทธ์ของคุณ: สะท้อนถึงคุณค่าและพันธกิจของธุรกิจของคุณ
  • ที่เกี่ยวข้อง: ทันสมัย และอยู่ภายใต้การตรวจสอบและปรับปรุงเป็นประจำ

หากออกแบบและใช้อย่างเหมาะสม แม่แบบนี้จะช่วยให้คุณสามารถวางแผนและจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างมั่นคงตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้เอกสารนี้เพื่อประเมินประสิทธิผลของโครงการที่ผ่านมา และสร้างโครงการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต

10 แม่แบบสมดุลคะแนนประสิทธิภาพใน Excel & ClickUp

เริ่มต้นด้วยหนึ่งใน 10 แม่แบบสมุดบันทึกคะแนนสมดุลที่เราชื่นชอบใน ClickUp, Excel หรือ PowerPoint เพื่อประหยัดเวลาอันมีค่า แม่แบบเหล่านี้จะช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่เรื่องสำคัญเร่งด่วน เช่น การทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างงดงาม 🌻

โปรดทราบว่าแม่แบบบางรายการเหล่านี้อาจไม่ได้ยึดตามกรอบคะแนนสมดุลอย่างเคร่งครัด แต่ยังคงเกี่ยวข้องกับหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งในสี่ด้านที่สำคัญของกรอบคะแนนสมดุล

1. แม่แบบ Balanced Scorecard ของ ClickUp

เทมเพลตการ์ดคะแนนสมดุล ClickUp
เทมเพลต Balanced Scorecard ของ ClickUp

อย่าหลงกลกับความเรียบง่ายของเทมเพลตไวท์บอร์ดนี้ หากใช้อย่างถูกต้อง มันสามารถเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังซึ่งมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจของคุณได้

ในการเริ่มต้นใช้เทมเพลต Balanced Scorecard โดย ClickUp โปรดดูคำแนะนำสั้นๆ ทางด้านขวา ตามที่เทมเพลตแนะนำ ขั้นตอนแรกคือการ กำหนดวิสัยทัศน์หลัก ของธุรกิจของคุณ หากคุณมีอยู่แล้ว สามารถใช้เป็นเครื่องเตือนใจและเตรียมทุกฝ่ายสำหรับการสนทนาที่กำลังจะเกิดขึ้น

ต่อไป ผู้นำในแต่ละด้านควร กำหนด วัตถุประสงค์และผลลัพธ์สำคัญ (OKR)และตกลงใน โครงการริเริ่ม ที่เหมาะสมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็นขั้นตอนและมอบความรับผิดชอบให้กับสมาชิกแต่ละคนในทีม

นอกจากข้อความธรรมดาแล้ว เทมเพลตยังให้คุณรวม รายการตรวจสอบเพื่อความสะดวกในการจัดลำดับความสำคัญของงาน ได้อีกด้วย คุณยังสามารถเพิ่มองค์ประกอบแบบโต้ตอบ เช่น แบนเนอร์ ปุ่ม และลิงก์ เพื่อทำให้เนื้อหาดูน่าสนใจและให้ข้อมูลมากขึ้น

เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว แบบฟอร์มนี้จะทำหน้าที่เป็นแผนที่นำทางธุรกิจของคุณสู่เส้นทางแห่งนวัตกรรมและการเติบโต เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการนำเสนอเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในอนาคตต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน

📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานใช้วิธีการที่ไม่สอดคล้องกันในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่พลาดและการดำเนินการล่าช้า

ไม่ว่าคุณจะส่งบันทึกติดตามผลหรือใช้สเปรดชีต กระบวนการมักจะกระจัดกระจายและไม่มีประสิทธิภาพ โซลูชันการจัดการงานของ ClickUp ช่วยให้การแปลงบทสนทนาเป็นงานเป็นไปอย่างราบรื่น—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายเดียวกัน

2. แม่แบบงบดุล ClickUp

เทมเพลตงบดุล ClickUp
เทมเพลตงบดุล ClickUp

การเงินที่ดีเป็นรากฐานของธุรกิจใด ๆ นั่นคือเหตุผลที่คุณต้อง จัดการกับมันด้วยความระมัดระวังและแม่นยำอย่างสูงสุด

เทมเพลตงบดุลของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถติดตามสถานะทางการเงินของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เอกสารนี้ประกอบด้วยช่องข้อมูลและตารางต่าง ๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อประเมินสุขภาพทางการเงินของคุณ มีหมวดหมู่ดังต่อไปนี้:

  • สินทรัพย์ทางการเงิน เช่น เงินสดและลูกหนี้
  • สินทรัพย์ที่ไม่ใช่ทางการเงิน รวมถึงที่ดิน เครื่องจักร และโครงสร้างพื้นฐาน
  • หนี้สินและหนี้สิน, ได้แก่ เงินกู้จากธนาคาร, การเช่า, และภาษี
  • มูลค่าสุทธิ, คือ, สินทรัพย์ทั้งหมดหักด้วยหนี้สินทั้งหมด

การใช้เทมเพลตนี้ไม่มีอะไรง่ายไปกว่านี้อีกแล้ว เพียงกรอกข้อมูลในทุกช่อง และสร้างช่องใหม่หากจำเป็น จากนั้นคำนวณยอดรวมเพื่อดูสถานะของคุณ คุณสามารถเพิ่มงานและฝังลิงก์ไปยังเอกสารที่คุณใช้ติดตามยอดขายผลิตภัณฑ์แต่ละรายการได้

หากคุณเพิ่มตารางเปรียบเทียบแบบกำหนดเองลงในเทมเพลตนี้ คุณสามารถเปรียบเทียบตัวเลขปัจจุบันกับไตรมาสก่อนหน้าโดยใช้โมเดลสมดุลนี้ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานในอุตสาหกรรมและคู่แข่งของคุณได้อีกด้วย ด้วยข้อมูลทั้งหมดในที่เดียว คุณและทีมของคุณสามารถติดตามข้อมูลได้ตลอดเวลาและตัดสินใจทางการเงินอย่างชาญฉลาดโดยอิงจากข้อมูล

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ให้ClickUp Brainช่วยดึงข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกจากไฟล์ภายนอก งานที่ยุ่งยากหายไป!

3. แม่แบบกลยุทธ์ใหญ่ ClickUp

แม่แบบกลยุทธ์ใหญ่ ClickUp
แม่แบบกลยุทธ์ใหญ่ ClickUp

ทุกธุรกิจต่างมุ่งมั่นที่จะทำผลงานให้เหนือกว่าคู่แข่ง ครองส่วนแบ่งตลาดอย่างมีนัยสำคัญ และสร้างผลกำไรให้มากขึ้น แต่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ ธุรกิจต้องจับตาดูตลาดอยู่เสมอและปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์

แม่แบบกลยุทธ์ใหญ่ของ ClickUpประกอบด้วยตารางสองคูณสอง โดยมี อัตราการเติบโตของตลาด อยู่ด้านหนึ่ง และ ตำแหน่งการแข่งขัน อยู่ด้านอีกด้านหนึ่งในแบบจำลองสมดุลนี้ หลังจากคำนวณตัวเลขแล้ว ให้วางตัวเองในตารางข้างคู่แข่งทางธุรกิจของคุณ คุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า คุณเพิ่มคุณค่าให้กับตลาดได้มากเพียงใด ระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณ กำหนดพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง และตรวจสอบความถูกต้องของการคาดการณ์ของคุณ

มันง่ายที่จะหลงทางในงานทั้งหมดและมุ่งเน้นไปที่งานเฉพาะมากเกินไป เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นปรับปรุงการวางแผนกลยุทธ์ของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เข้าใกล้เป้าหมายหลักของคุณ และครองตลาด

4. แม่แบบ Canvas โมเดลธุรกิจ ClickUp

เทมเพลตแคนวาสโมเดลธุรกิจ ClickUp
เทมเพลตแคนวาสโมเดลธุรกิจ ClickUp

ตามกรอบการทำงานที่มีชื่อเสียงในชื่อเดียวกันเทมเพลต Business Model Canvas โดย ClickUpเป็น เครื่องมือพัฒนาแผนธุรกิจที่ครอบคลุม ไม่ว่าคุณจะสร้างธุรกิจใหม่หรือบันทึกแบบจำลองธุรกิจที่มีอยู่ของคุณอยู่แล้ว เทมเพลตสมดุลนี้จะทำให้งานของคุณง่ายขึ้นด้วยคำแนะนำที่ละเอียด

มันมีองค์ประกอบเก้าประการ แต่ละประการแทนคำถามที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ:

  1. ข้อเสนอคุณค่า: คุณจะให้อะไรกับลูกค้าของคุณ?
  2. ทรัพยากรสำคัญ: คุณต้องการอะไรเพื่อบรรลุข้อเสนอคุณค่าของคุณ?
  3. กลุ่มลูกค้า: ใครจะเป็นกลุ่มเป้าหมาย?
  4. ช่องทาง: คุณจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณได้อย่างไร?
  5. ความสัมพันธ์กับลูกค้า: คุณจะติดต่อสื่อสารกับลูกค้าของคุณอย่างไร?
  6. กิจกรรมหลัก: คุณจะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคุณด้วยวิธีการใด?
  7. พันธมิตรหลัก: คุณจะร่วมมือกับใคร?
  8. โครงสร้างต้นทุน: ทั้งหมดนั้นจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?
  9. แหล่งรายได้: คุณจะมีวิธีการใดในการสร้างผลกำไรของคุณ?

ด้วยความรู้ทั้งหมดนี้ที่จัดระเบียบไว้อย่างเรียบร้อยในเทมเพลตเดียว คุณสามารถวางแผนและดำเนินธุรกิจของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างแผนที่เส้นทางที่ชัดเจนในการบรรลุเป้าหมายของคุณตั้งแต่เริ่มต้นในสมดุลสกอร์การ์ดของคุณจะช่วยให้ธุรกิจของคุณเริ่มต้นในทิศทางที่ถูกต้องและในขณะเดียวกันก็ตอบสนองมุมมองของลูกค้าได้เช่นกัน

5. แม่แบบกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดของ ClickUp

เทมเพลตกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดของ ClickUp
เทมเพลตกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดของ ClickUp

เมื่อเปรียบเทียบกับการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ การแนะนำสินค้าใหม่อาจดูเหมือนเรื่องง่าย ๆ ที่ทำได้ไม่ยาก อย่างไรก็ตาม การทำเช่นนี้ก็ยังต้องการการวางแผนอย่างละเอียดเช่นเดียวกับธุรกิจอื่น ๆ

เทมเพลตกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดของ ClickUpช่วยให้คุณเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ฟีเจอร์ หรือบริการใหม่ด้วยสกอร์การ์ดที่สมดุลเหมือนเอกสารนี้ ในขณะที่เทมเพลตก่อนหน้านี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น แต่เทมเพลตนี้ต้องการความรู้ขั้นสูงมากขึ้นเนื่องจากความซับซ้อนของมัน

แม่แบบสมดุลคะแนน (Balanced Scorecard) ได้แยกกระบวนการเข้าสู่ตลาดออกเป็น 6 ขั้นตอนหลัก โดยแต่ละขั้นตอนประกอบด้วยภารกิจย่อยต่าง ๆ ดังนี้:

  • การค้นพบ:แผนที่กลยุทธ์การเดินทางของลูกค้า,การวิเคราะห์การแข่งขัน
  • การวิเคราะห์:แผนงานผลิตภัณฑ์, กลยุทธ์การกำหนดราคา
  • การวิจัย: การคาดการณ์ทางการเงิน, การวิเคราะห์ความเสี่ยงของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
  • การวางแผน: การวิเคราะห์ช่องว่างของผลิตภัณฑ์, กำหนดการปล่อยฟีเจอร์
  • การดำเนินการ: แผนการมีส่วนร่วมของลูกค้าและการสร้างโอกาสทางการขาย
  • การรายงาน: รายงานการขาย, การวิเคราะห์การมีส่วนร่วม

คุณสามารถปรับแต่งงาน อัปเดตสถานะ และกำหนดการพึ่งพากันกับงานอื่น ๆ ได้ แต่ยังสามารถเพิ่มรายการตรวจสอบและไฟล์แนบอื่น ๆ เพื่อช่วยให้คุณทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ได้อีกด้วย

คุณจะลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการเข้าสู่ตลาดอย่างประสบความสำเร็จกับสินค้าของคุณหากคุณมีโครงสร้างที่เป็นระบบและแก้ไขทุกประเด็นเหล่านี้ก่อนการเปิดตัวสินค้าของคุณ

6. แม่แบบเมตริกโครงการ ClickUp

เทมเพลตเมตริกโครงการ ClickUp
เทมเพลตเมตริกโครงการ ClickUp

สำหรับการดำเนินโครงการอย่างราบรื่นไร้แรงเสียดทานให้ใช้เทมเพลตตัวชี้วัดโครงการของ ClickUp เทมเพลตสมดุลนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและอัดแน่นด้วยข้อมูลและฟีเจอร์ที่เป็นประโยชน์สำหรับสมาชิกทุกคนในทีม

มันขึ้นอยู่กับ รายการงานและงานย่อย จัดเรียงตามสถานะของพวกมัน ("ต้องทดสอบ", "กำลังดำเนินการ", เป็นต้น) นี่คือวิธีที่คุณสามารถจัดการกับมันได้:

  1. กำหนดเป้าหมายและวิธีการวัดสำหรับแต่ละงาน และติดป้ายกำกับด้วยหมวดหมู่ที่ใช้รหัสสี
  2. มอบหมายงานที่ต้องส่งให้กับสมาชิกในทีม
  3. กำหนดเส้นตายเพื่อเพิ่มความรับผิดชอบ
  4. เพิ่มป้ายกำกับความสำคัญสำหรับแต่ละงานเพื่อระบุระดับความเร่งด่วน
  5. กำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก

เพื่อให้การทำงานร่วมกันของ ทีม เป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น ผู้ใช้สามารถเพิ่มความคิดเห็น ไฟล์ และรายการตรวจสอบลงในงานได้ สามารถติดตามเวลาได้สามวิธี (โดยใช้ตัวจับเวลา ระบุช่วงเวลา หรือจำนวนชั่วโมงที่ทำงานทั้งหมด) เพื่อบันทึกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้อย่างง่ายดาย ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องจัดการกับเครื่องมือหลายอย่าง เช่นตัวติดตามเวลา แอปส่งข้อความ และเอกสารข้อมูลเมตริก แต่สามารถจัดการส่วนใหญ่ของโครงการได้อย่างง่ายดายภายในแอป

ด้วยเทมเพลตนี้ สมาชิกในทีมจะมี ภาพรวมที่ชัดเจนของขอบเขตงานและ ความคืบหน้าของแต่ละโครงการ อยู่เสมอ พวกเขาสามารถอ้างอิงได้ทุกครั้งที่ต้องการทำงานบางอย่าง เพียงแค่ดูผ่านๆ ก็จะทราบได้ทันทีว่าต้องทำอะไรและเมื่อไร โดยไม่ต้องไปสอบถามเพื่อนร่วมงาน

7. แม่แบบกลยุทธ์การจัดการการเงิน ClickUp

เทมเพลตกลยุทธ์การจัดการการเงิน ClickUp
เทมเพลตกลยุทธ์การจัดการการเงิน ClickUp

แผ่นงาน Excelสามารถเป็นโซลูชันการวางแผนบัญชีชั่วคราวที่เหมาะสมได้ แต่ขาดคุณสมบัติหลายประการ สำหรับโซลูชันที่ครอบคลุม ให้หันมาใช้เทมเพลตกลยุทธ์การจัดการการเงินของ ClickUp

นี่คือ โซลูชันครบวงจร ที่ช่วยให้คุณสามารถติดตามการชำระเงิน ใบแจ้งหนี้ ใบเสนอราคา การเบิกคืน หรือแง่มุมอื่น ๆ ของมุมมองทางการเงินของคุณได้

ประกอบด้วยรายการที่จัดกลุ่มตามประเภท ในคอลัมน์ คุณสามารถดูวันที่ครบกำหนดและเปลี่ยนสถานะของแต่ละรายการได้ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลในบัญชีเงินเดือนหรือใบสั่งซื้อที่กำลังจะมาถึง คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยคลิกที่ชื่อรายการ คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์ที่กำหนดเองได้ โดยเลือกจากตัวเลือกมากมาย—ตั้งแต่ข้อความธรรมดาและช่องทำเครื่องหมายไปจนถึงสูตรและแถบความคืบหน้า

เช่นเดียวกับในเทมเพลตก่อนหน้านี้ คุณสามารถเพิ่มป้ายกำกับความสำคัญ แท็ก และความคิดเห็นได้อย่างง่ายดายเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสาร ให้ดูที่มุมมองปฏิทินเพื่อติดตามกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึงและลดความล่าช้าและค่าปรับที่อาจเกิดขึ้น

เทมเพลตนี้เป็นเครื่องมือวางแผนทางการเงินที่ทรงพลัง—โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจที่มีข้อจำกัดด้านทรัพยากรปรับงบประมาณของคุณให้เหมาะสม เพื่อบรรลุความสำเร็จในระยะยาวและไม่ให้พลาดข้อมูลสำคัญใดๆ เกี่ยวกับมุมมองทางการเงินของคุณ

วิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์และรับข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ด้วย ClickUp Brain

แม่แบบเมทริกซ์การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ClickUp

แม่แบบเมทริกซ์การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ClickUp
แม่แบบเมทริกซ์การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ClickUp

แม่แบบเมทริกซ์การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ClickUpเป็นตารางง่าย ๆ ที่ครอบคลุมสองมิติ—ความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ อำนาจหรืออิทธิพล ที่พวกเขามีต่อธุรกิจของคุณ พวกเขาสามารถให้คะแนนสูงหรือต่ำในแต่ละมิติ ซึ่งรวมกันเป็นสี่กลุ่มทั้งหมด

หลังจากที่คุณได้ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณแล้ว คุณควรรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพวกเขา เช่น ความคาดหวังและความต้องการ จากนั้น ลากและวางชื่อแต่ละคนลงในหนึ่งในกลุ่มและดำเนินการตามความเหมาะสม:

  1. บริหารจัดการอย่างใกล้ชิด: กำลังสูง+ความสนใจสูง
  2. รักษาความพึงพอใจ: กำลังสูง+ดอกเบี้ยต่ำ
  3. ติดตามข้อมูล: พลังงานต่ำ+ความสนใจสูง
  4. ติดตาม: พลังงานต่ำ+ความสนใจต่ำ

การวางแผนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งของกลยุทธ์ทางธุรกิจใด ๆ อย่างโชคดีที่เทมเพลตแผนกลยุทธ์ของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถจัดการได้อย่างง่ายดาย การกำหนดตำแหน่งของแต่ละฝ่ายในเมทริกซ์ช่วยให้คุณทราบว่าจะจัดสรรทรัพยากรอย่างไรเพื่อให้ตรงกับความต้องการของพวกเขา

9. แม่แบบ Excel Balanced Scorecard ของ Creately

ภาพหน้าจอของเทมเพลต Balanced Scorecard ของ Creately
ลองใช้แนวทางภาพที่แตกต่างด้วยเทมเพลต Balanced Scorecard ของ Creately

หากคุณชอบใช้สเปรดชีต ลองดูเทมเพลต Balanced Scorecard สำหรับ Excel โดย Creately นี้ดู มันใช้ รูปแบบที่แตกต่างจากเมทริกซ์สองคูณสองมาตรฐาน

นี่คือตารางที่มีสี่แถวซึ่งแสดงถึงสี่หน้าที่ธุรกิจที่สำคัญ ซึ่งก็ดูเรียบง่ายใช่ไหม? แต่สี่คอลัมน์นั้นแทนวัตถุประสงค์, ตัวชี้วัด, และเป้าหมาย

วัตถุประสงค์เป็นหัวใจสำคัญต่อความสำเร็จของแผนที่กลยุทธ์และกรอบสมดุลของตัวชี้วัดของคุณ และตารางนี้ช่วยให้คุณแสดงให้เห็นถึงสิ่งนั้นได้โดยการรวมวัตถุประสงค์ไว้ในวงรีสีสันสวยงามแต่ละตัว นอกจากนี้ยังมีส่วนแยกต่างหากที่คุณสามารถระบุภารกิจและวิสัยทัศน์ของธุรกิจของคุณได้ เพื่อให้คุณทราบถึงตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักของคุณ

นอกจากไฟล์ csv แล้ว คุณยังสามารถส่งออกเทมเพลตในรูปแบบอื่น ๆ ได้ เช่น jpeg, svg และ pdf

10. แม่แบบสไลด์ PowerPoint Balanced Scorecard ของ SlideModel

ภาพหน้าจอของเทมเพลต PowerPoint Balanced Scorecard ของ SlideModel
จัดให้สอดคล้องกับแง่มุมสำคัญของธุรกิจของคุณด้วยเทมเพลต PowerPoint Balanced Scorecard ที่เรียบง่ายของ SlideModel

หากคุณต้องการ เวอร์ชันที่เรียบง่าย เพื่อนำเสนอให้กับผู้ชมในวงกว้าง ลองพิจารณาใช้เทมเพลต Balanced Scorecard สำหรับ PowerPoint ของ SlideModel เทมเพลตนี้คล้ายกับของ ClickUp โดยแบ่งออกเป็นสี่ไตรมาสในแผนผังกลยุทธ์นี้ แต่ละไตรมาสแทนฟังก์ชันธุรกิจที่สำคัญ และเน้นวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ไว้เป็นจุดเด่น

ไม่เหมือนกับ ClickUp ที่ขาดช่องเฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่เจาะจง แม้ว่าคุณควรรวมบางส่วนไว้ในงานนำเสนอ แต่ไม่จำเป็นต้องลงรายละเอียดทุกครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังนำเสนอให้ใครและด้วยเหตุผลอะไร—ไม่ว่าจะเป็นเพื่อให้ได้มุมมองทางการเงินหรือเพื่อวัดตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก

เพื่อดาวน์โหลดและใช้เทมเพลต คุณต้องลงทะเบียนบนเว็บไซต์ คุณสามารถเลือกระหว่างเวอร์ชันเลย์เอาต์สามแบบ

แบบแผนสมดุล—ภาพรวม

นี่คือการสรุปของเทมเพลตทั้งหมดและวิธีที่แต่ละแบบสามารถเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณ:

แม่แบบข้อได้เปรียบ
เทมเพลต Balanced Scorecard ของ ClickUpเน้นโอกาสสำหรับการเติบโตในประเด็นสำคัญ โดยคำนึงถึงพันธกิจและแผนกลยุทธ์ของบริษัทของคุณ
เทมเพลตงบดุล ClickUpให้คุณติดตามสุขภาพทางการเงินของคุณ พร้อมด้วยสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดของคุณในแบบคะแนนสมดุล
แม่แบบกลยุทธ์ใหญ่ ClickUpเปิดเผยตำแหน่งของคุณในตลาดและเปรียบเทียบกับคู่แข่งของคุณ
เทมเพลตแคนวาสโมเดลธุรกิจ ClickUpให้คำแนะนำอย่างละเอียดสำหรับการพัฒนาแบบธุรกิจใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
เทมเพลตกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดของ ClickUpช่วยให้คุณเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ได้สำเร็จและลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
เทมเพลตเมตริกโครงการ ClickUpรับประกันการจัดการโครงการและการดำเนินงานที่ราบรื่นสำหรับสมาชิกทุกคนในทีม
กลยุทธ์การจัดการการเงินด้วย ClickUpให้กรอบการประเมินสมรรถนะแบบบูรณาการอย่างครอบคลุมสำหรับการจัดการทางการเงินขององค์กร
เมทริกซ์การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ClickUpจัดระเบียบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณเพื่อให้มั่นใจในการจัดสรรทรัพยากรและการวางแผนกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
เทมเพลตสมดุลคะแนน Excelช่วยให้คุณวัดประสิทธิภาพของการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณโดยใช้ตารางคำนวณ Excel
เทมเพลต PowerPoint Balanced Scorecardทำให้กรอบการประเมินสมดุลง่ายขึ้น ทำให้เหมาะสำหรับการนำเสนอเฉพาะมากขึ้น

แบบฟอร์มสมดุลดัชนีชี้วัด—รายงานผลการดำเนินงานสำหรับธุรกิจของคุณ

แม้ว่าพวกเราส่วนใหญ่จะเคยกลัวการได้รับสมุดพกตอนเรียน แต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีประโยชน์อย่างมาก มันให้คำแนะนำแก่เราและครู รวมทั้งช่วยกระตุ้นแรงจูงใจของเรา

เหมือนกับรายงานผลการเรียน, แบบประเมินสมดุลจะแสดงให้คุณเห็นถึงพื้นที่ที่ต้องการความพยายามและความสนใจเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นจากมุมมองของลูกค้าหรือสำหรับนักลงทุนของคุณ แต่ต่างจากในโรงเรียน, การไม่ทำเช่นนั้นอาจไม่เพียงแต่ทำให้พ่อแม่ของคุณผิดหวัง แต่ยังทำให้ธุรกิจของคุณล้มเหลวได้อีกด้วย

เพื่อป้องกันสถานการณ์ที่เลวร้ายเช่นนี้ ให้ใช้หนึ่งในเทมเพลตสมุดบันทึกคะแนนสมดุลเหล่านี้เป็นแผนที่กลยุทธ์ และติดตามความคืบหน้าหรือตัวชี้วัดประสิทธิภาพในธุรกิจที่สำคัญ หากคุณใช้พวกมันอย่างถูกต้อง คุณสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นตามข้อมูล และผลักดันธุรกิจของคุณไปสู่ความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม