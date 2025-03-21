10 แบบฟอร์มสมดุลคะแนนความสำเร็จ (Balanced Scorecard) ฟรี สำหรับธุรกิจของคุณ

หากคุณต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพของธุรกิจของคุณ คุณจะต้องจัดการกับข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้คุณรู้สึกท่วมท้นได้ อย่ากลัวไป เพราะแบบฟอร์มสมดุลคะแนน (Balanced Scorecard) จะช่วยคุณจัดการกับมันได้อย่างง่ายดาย 🙌
พวกเขาไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณติดตามข้อมูลทั้งหมดได้เท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณประเมินผลลัพธ์และสื่อสารกับผู้บริหารระดับสูงได้อย่างชัดเจนและกระชับอีกด้วย ด้วยระบบการประเมินที่คิดมาอย่างดีเช่นนี้ คุณสามารถตัดสินใจร่วมกันอย่างมีข้อมูลและวางกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เราจะนำเสนอ 10 แบบฟอร์มสมดุลคะแนนที่เราชื่นชอบ พร้อมคุณสมบัติหลักและประโยชน์ของพวกเขา. ส่วนที่ดีที่สุดคือ—ทั้งหมดนี้ ใช้ฟรี!
อะไรคือแบบแผนของบัตรคะแนนสมดุล?
แบบฟอร์มสมดุลของสกอร์การ์ดเป็นกรอบการทำงานที่พร้อมใช้สำหรับการวางแผนกลยุทธ์ คุณสามารถใช้แบบฟอร์มเหล่านี้เพื่อสื่อสารเป้าหมายทางธุรกิจ, สร้างกลยุทธ์, และติดตามความคืบหน้าในสี่ด้านหลัก:
- การเงิน: ผลตอบแทนจากการลงทุน, กำไร, และรายได้
- มุมมองของลูกค้า: ความพึงพอใจของลูกค้า
- กระบวนการภายใน: อัตราการผลิตและระยะเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาด
- การเรียนรู้และการเติบโต: ประสิทธิภาพและทักษะของพนักงาน
สมุดบันทึกคะแนนสมดุลช่วยให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลสำคัญจากผู้นำในสี่ด้านนี้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายและโครงการของพวกเขา พวกมันให้คุณภาพภาพที่ชัดเจนของประสิทธิภาพโดยรวมของบริษัทคุณ และตรวจจับจุดอ่อนรวมถึงจุดที่ให้คุณได้เปรียบทางการแข่งขัน
เทมเพลตสมดุลของสกอร์การ์ดเป็นเอกสารที่สามารถปรับให้เหมาะกับสถานการณ์ต่าง ๆ และกลุ่มผู้ชมต่าง ๆ ได้ พวกมันช่วยให้คุณสามารถเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียว และสนับสนุนการสื่อสารและการร่วมมืออย่างราบรื่นระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ และระดับอาวุโสต่าง ๆ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เรียนรู้วิธีสร้างแดชบอร์ดที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว ดูวิธีการได้ที่นี่ 👇🏼
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนของบalanced scorecard ดี?
เทมเพลตสกอร์การ์ดธุรกิจที่ออกแบบมาอย่างดีคือ:
- ตรงไปตรงมา: ง่าย เข้าใจง่าย และตรงประเด็น
- สามารถดำเนินการได้: ประกอบด้วยมาตรการที่เฉพาะเจาะจงและสามารถทำได้
- ครอบคลุม: ผสานรวมมุมมองทั้งสี่ได้อย่างสำเร็จ
- สอดคล้องกับกลยุทธ์ของคุณ: สะท้อนถึงคุณค่าและพันธกิจของธุรกิจของคุณ
- ที่เกี่ยวข้อง: ทันสมัย และอยู่ภายใต้การตรวจสอบและปรับปรุงเป็นประจำ
หากออกแบบและใช้อย่างเหมาะสม แม่แบบนี้จะช่วยให้คุณสามารถวางแผนและจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างมั่นคงตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้เอกสารนี้เพื่อประเมินประสิทธิผลของโครงการที่ผ่านมา และสร้างโครงการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต
10 แม่แบบสมดุลคะแนนประสิทธิภาพใน Excel & ClickUp
เริ่มต้นด้วยหนึ่งใน 10 แม่แบบสมุดบันทึกคะแนนสมดุลที่เราชื่นชอบใน ClickUp, Excel หรือ PowerPoint เพื่อประหยัดเวลาอันมีค่า แม่แบบเหล่านี้จะช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่เรื่องสำคัญเร่งด่วน เช่น การทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างงดงาม 🌻
โปรดทราบว่าแม่แบบบางรายการเหล่านี้อาจไม่ได้ยึดตามกรอบคะแนนสมดุลอย่างเคร่งครัด แต่ยังคงเกี่ยวข้องกับหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งในสี่ด้านที่สำคัญของกรอบคะแนนสมดุล
1. แม่แบบ Balanced Scorecard ของ ClickUp
อย่าหลงกลกับความเรียบง่ายของเทมเพลตไวท์บอร์ดนี้ หากใช้อย่างถูกต้อง มันสามารถเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังซึ่งมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจของคุณได้
ในการเริ่มต้นใช้เทมเพลต Balanced Scorecard โดย ClickUp โปรดดูคำแนะนำสั้นๆ ทางด้านขวา ตามที่เทมเพลตแนะนำ ขั้นตอนแรกคือการ กำหนดวิสัยทัศน์หลัก ของธุรกิจของคุณ หากคุณมีอยู่แล้ว สามารถใช้เป็นเครื่องเตือนใจและเตรียมทุกฝ่ายสำหรับการสนทนาที่กำลังจะเกิดขึ้น
ต่อไป ผู้นำในแต่ละด้านควร กำหนด วัตถุประสงค์และผลลัพธ์สำคัญ (OKR)และตกลงใน โครงการริเริ่ม ที่เหมาะสมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็นขั้นตอนและมอบความรับผิดชอบให้กับสมาชิกแต่ละคนในทีม
นอกจากข้อความธรรมดาแล้ว เทมเพลตยังให้คุณรวม รายการตรวจสอบเพื่อความสะดวกในการจัดลำดับความสำคัญของงาน ได้อีกด้วย คุณยังสามารถเพิ่มองค์ประกอบแบบโต้ตอบ เช่น แบนเนอร์ ปุ่ม และลิงก์ เพื่อทำให้เนื้อหาดูน่าสนใจและให้ข้อมูลมากขึ้น
เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว แบบฟอร์มนี้จะทำหน้าที่เป็นแผนที่นำทางธุรกิจของคุณสู่เส้นทางแห่งนวัตกรรมและการเติบโต เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการนำเสนอเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในอนาคตต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน
📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานใช้วิธีการที่ไม่สอดคล้องกันในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่พลาดและการดำเนินการล่าช้า
ไม่ว่าคุณจะส่งบันทึกติดตามผลหรือใช้สเปรดชีต กระบวนการมักจะกระจัดกระจายและไม่มีประสิทธิภาพ โซลูชันการจัดการงานของ ClickUp ช่วยให้การแปลงบทสนทนาเป็นงานเป็นไปอย่างราบรื่น—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายเดียวกัน
2. แม่แบบงบดุล ClickUp
การเงินที่ดีเป็นรากฐานของธุรกิจใด ๆ นั่นคือเหตุผลที่คุณต้อง จัดการกับมันด้วยความระมัดระวังและแม่นยำอย่างสูงสุด
เทมเพลตงบดุลของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถติดตามสถานะทางการเงินของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เอกสารนี้ประกอบด้วยช่องข้อมูลและตารางต่าง ๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อประเมินสุขภาพทางการเงินของคุณ มีหมวดหมู่ดังต่อไปนี้:
- สินทรัพย์ทางการเงิน เช่น เงินสดและลูกหนี้
- สินทรัพย์ที่ไม่ใช่ทางการเงิน รวมถึงที่ดิน เครื่องจักร และโครงสร้างพื้นฐาน
- หนี้สินและหนี้สิน, ได้แก่ เงินกู้จากธนาคาร, การเช่า, และภาษี
- มูลค่าสุทธิ, คือ, สินทรัพย์ทั้งหมดหักด้วยหนี้สินทั้งหมด
การใช้เทมเพลตนี้ไม่มีอะไรง่ายไปกว่านี้อีกแล้ว เพียงกรอกข้อมูลในทุกช่อง และสร้างช่องใหม่หากจำเป็น จากนั้นคำนวณยอดรวมเพื่อดูสถานะของคุณ คุณสามารถเพิ่มงานและฝังลิงก์ไปยังเอกสารที่คุณใช้ติดตามยอดขายผลิตภัณฑ์แต่ละรายการได้
หากคุณเพิ่มตารางเปรียบเทียบแบบกำหนดเองลงในเทมเพลตนี้ คุณสามารถเปรียบเทียบตัวเลขปัจจุบันกับไตรมาสก่อนหน้าโดยใช้โมเดลสมดุลนี้ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานในอุตสาหกรรมและคู่แข่งของคุณได้อีกด้วย ด้วยข้อมูลทั้งหมดในที่เดียว คุณและทีมของคุณสามารถติดตามข้อมูลได้ตลอดเวลาและตัดสินใจทางการเงินอย่างชาญฉลาดโดยอิงจากข้อมูล
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ให้ClickUp Brainช่วยดึงข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกจากไฟล์ภายนอก งานที่ยุ่งยากหายไป!
3. แม่แบบกลยุทธ์ใหญ่ ClickUp
ทุกธุรกิจต่างมุ่งมั่นที่จะทำผลงานให้เหนือกว่าคู่แข่ง ครองส่วนแบ่งตลาดอย่างมีนัยสำคัญ และสร้างผลกำไรให้มากขึ้น แต่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ ธุรกิจต้องจับตาดูตลาดอยู่เสมอและปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์
แม่แบบกลยุทธ์ใหญ่ของ ClickUpประกอบด้วยตารางสองคูณสอง โดยมี อัตราการเติบโตของตลาด อยู่ด้านหนึ่ง และ ตำแหน่งการแข่งขัน อยู่ด้านอีกด้านหนึ่งในแบบจำลองสมดุลนี้ หลังจากคำนวณตัวเลขแล้ว ให้วางตัวเองในตารางข้างคู่แข่งทางธุรกิจของคุณ คุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า คุณเพิ่มคุณค่าให้กับตลาดได้มากเพียงใด ระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณ กำหนดพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง และตรวจสอบความถูกต้องของการคาดการณ์ของคุณ
มันง่ายที่จะหลงทางในงานทั้งหมดและมุ่งเน้นไปที่งานเฉพาะมากเกินไป เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นปรับปรุงการวางแผนกลยุทธ์ของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เข้าใกล้เป้าหมายหลักของคุณ และครองตลาด
4. แม่แบบ Canvas โมเดลธุรกิจ ClickUp
ตามกรอบการทำงานที่มีชื่อเสียงในชื่อเดียวกันเทมเพลต Business Model Canvas โดย ClickUpเป็น เครื่องมือพัฒนาแผนธุรกิจที่ครอบคลุม ไม่ว่าคุณจะสร้างธุรกิจใหม่หรือบันทึกแบบจำลองธุรกิจที่มีอยู่ของคุณอยู่แล้ว เทมเพลตสมดุลนี้จะทำให้งานของคุณง่ายขึ้นด้วยคำแนะนำที่ละเอียด
มันมีองค์ประกอบเก้าประการ แต่ละประการแทนคำถามที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ:
- ข้อเสนอคุณค่า: คุณจะให้อะไรกับลูกค้าของคุณ?
- ทรัพยากรสำคัญ: คุณต้องการอะไรเพื่อบรรลุข้อเสนอคุณค่าของคุณ?
- กลุ่มลูกค้า: ใครจะเป็นกลุ่มเป้าหมาย?
- ช่องทาง: คุณจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณได้อย่างไร?
- ความสัมพันธ์กับลูกค้า: คุณจะติดต่อสื่อสารกับลูกค้าของคุณอย่างไร?
- กิจกรรมหลัก: คุณจะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคุณด้วยวิธีการใด?
- พันธมิตรหลัก: คุณจะร่วมมือกับใคร?
- โครงสร้างต้นทุน: ทั้งหมดนั้นจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?
- แหล่งรายได้: คุณจะมีวิธีการใดในการสร้างผลกำไรของคุณ?
ด้วยความรู้ทั้งหมดนี้ที่จัดระเบียบไว้อย่างเรียบร้อยในเทมเพลตเดียว คุณสามารถวางแผนและดำเนินธุรกิจของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างแผนที่เส้นทางที่ชัดเจนในการบรรลุเป้าหมายของคุณตั้งแต่เริ่มต้นในสมดุลสกอร์การ์ดของคุณจะช่วยให้ธุรกิจของคุณเริ่มต้นในทิศทางที่ถูกต้องและในขณะเดียวกันก็ตอบสนองมุมมองของลูกค้าได้เช่นกัน
5. แม่แบบกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดของ ClickUp
เมื่อเปรียบเทียบกับการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ การแนะนำสินค้าใหม่อาจดูเหมือนเรื่องง่าย ๆ ที่ทำได้ไม่ยาก อย่างไรก็ตาม การทำเช่นนี้ก็ยังต้องการการวางแผนอย่างละเอียดเช่นเดียวกับธุรกิจอื่น ๆ
เทมเพลตกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดของ ClickUpช่วยให้คุณเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ฟีเจอร์ หรือบริการใหม่ด้วยสกอร์การ์ดที่สมดุลเหมือนเอกสารนี้ ในขณะที่เทมเพลตก่อนหน้านี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น แต่เทมเพลตนี้ต้องการความรู้ขั้นสูงมากขึ้นเนื่องจากความซับซ้อนของมัน
แม่แบบสมดุลคะแนน (Balanced Scorecard) ได้แยกกระบวนการเข้าสู่ตลาดออกเป็น 6 ขั้นตอนหลัก โดยแต่ละขั้นตอนประกอบด้วยภารกิจย่อยต่าง ๆ ดังนี้:
- การค้นพบ:แผนที่กลยุทธ์การเดินทางของลูกค้า,การวิเคราะห์การแข่งขัน
- การวิเคราะห์:แผนงานผลิตภัณฑ์, กลยุทธ์การกำหนดราคา
- การวิจัย: การคาดการณ์ทางการเงิน, การวิเคราะห์ความเสี่ยงของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
- การวางแผน: การวิเคราะห์ช่องว่างของผลิตภัณฑ์, กำหนดการปล่อยฟีเจอร์
- การดำเนินการ: แผนการมีส่วนร่วมของลูกค้าและการสร้างโอกาสทางการขาย
- การรายงาน: รายงานการขาย, การวิเคราะห์การมีส่วนร่วม
คุณสามารถปรับแต่งงาน อัปเดตสถานะ และกำหนดการพึ่งพากันกับงานอื่น ๆ ได้ แต่ยังสามารถเพิ่มรายการตรวจสอบและไฟล์แนบอื่น ๆ เพื่อช่วยให้คุณทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ได้อีกด้วย
คุณจะลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการเข้าสู่ตลาดอย่างประสบความสำเร็จกับสินค้าของคุณหากคุณมีโครงสร้างที่เป็นระบบและแก้ไขทุกประเด็นเหล่านี้ก่อนการเปิดตัวสินค้าของคุณ
6. แม่แบบเมตริกโครงการ ClickUp
สำหรับการดำเนินโครงการอย่างราบรื่นไร้แรงเสียดทานให้ใช้เทมเพลตตัวชี้วัดโครงการของ ClickUp เทมเพลตสมดุลนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและอัดแน่นด้วยข้อมูลและฟีเจอร์ที่เป็นประโยชน์สำหรับสมาชิกทุกคนในทีม
มันขึ้นอยู่กับ รายการงานและงานย่อย จัดเรียงตามสถานะของพวกมัน ("ต้องทดสอบ", "กำลังดำเนินการ", เป็นต้น) นี่คือวิธีที่คุณสามารถจัดการกับมันได้:
- กำหนดเป้าหมายและวิธีการวัดสำหรับแต่ละงาน และติดป้ายกำกับด้วยหมวดหมู่ที่ใช้รหัสสี
- มอบหมายงานที่ต้องส่งให้กับสมาชิกในทีม
- กำหนดเส้นตายเพื่อเพิ่มความรับผิดชอบ
- เพิ่มป้ายกำกับความสำคัญสำหรับแต่ละงานเพื่อระบุระดับความเร่งด่วน
- กำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก
เพื่อให้การทำงานร่วมกันของ ทีม เป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น ผู้ใช้สามารถเพิ่มความคิดเห็น ไฟล์ และรายการตรวจสอบลงในงานได้ สามารถติดตามเวลาได้สามวิธี (โดยใช้ตัวจับเวลา ระบุช่วงเวลา หรือจำนวนชั่วโมงที่ทำงานทั้งหมด) เพื่อบันทึกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้อย่างง่ายดาย ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องจัดการกับเครื่องมือหลายอย่าง เช่นตัวติดตามเวลา แอปส่งข้อความ และเอกสารข้อมูลเมตริก แต่สามารถจัดการส่วนใหญ่ของโครงการได้อย่างง่ายดายภายในแอป
ด้วยเทมเพลตนี้ สมาชิกในทีมจะมี ภาพรวมที่ชัดเจนของขอบเขตงานและ ความคืบหน้าของแต่ละโครงการ อยู่เสมอ พวกเขาสามารถอ้างอิงได้ทุกครั้งที่ต้องการทำงานบางอย่าง เพียงแค่ดูผ่านๆ ก็จะทราบได้ทันทีว่าต้องทำอะไรและเมื่อไร โดยไม่ต้องไปสอบถามเพื่อนร่วมงาน
7. แม่แบบกลยุทธ์การจัดการการเงิน ClickUp
แผ่นงาน Excelสามารถเป็นโซลูชันการวางแผนบัญชีชั่วคราวที่เหมาะสมได้ แต่ขาดคุณสมบัติหลายประการ สำหรับโซลูชันที่ครอบคลุม ให้หันมาใช้เทมเพลตกลยุทธ์การจัดการการเงินของ ClickUp
นี่คือ โซลูชันครบวงจร ที่ช่วยให้คุณสามารถติดตามการชำระเงิน ใบแจ้งหนี้ ใบเสนอราคา การเบิกคืน หรือแง่มุมอื่น ๆ ของมุมมองทางการเงินของคุณได้
ประกอบด้วยรายการที่จัดกลุ่มตามประเภท ในคอลัมน์ คุณสามารถดูวันที่ครบกำหนดและเปลี่ยนสถานะของแต่ละรายการได้ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลในบัญชีเงินเดือนหรือใบสั่งซื้อที่กำลังจะมาถึง คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยคลิกที่ชื่อรายการ คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์ที่กำหนดเองได้ โดยเลือกจากตัวเลือกมากมาย—ตั้งแต่ข้อความธรรมดาและช่องทำเครื่องหมายไปจนถึงสูตรและแถบความคืบหน้า
เช่นเดียวกับในเทมเพลตก่อนหน้านี้ คุณสามารถเพิ่มป้ายกำกับความสำคัญ แท็ก และความคิดเห็นได้อย่างง่ายดายเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสาร ให้ดูที่มุมมองปฏิทินเพื่อติดตามกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึงและลดความล่าช้าและค่าปรับที่อาจเกิดขึ้น
เทมเพลตนี้เป็นเครื่องมือวางแผนทางการเงินที่ทรงพลัง—โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจที่มีข้อจำกัดด้านทรัพยากรปรับงบประมาณของคุณให้เหมาะสม เพื่อบรรลุความสำเร็จในระยะยาวและไม่ให้พลาดข้อมูลสำคัญใดๆ เกี่ยวกับมุมมองทางการเงินของคุณ
แม่แบบเมทริกซ์การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ClickUp
แม่แบบเมทริกซ์การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ClickUpเป็นตารางง่าย ๆ ที่ครอบคลุมสองมิติ—ความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ อำนาจหรืออิทธิพล ที่พวกเขามีต่อธุรกิจของคุณ พวกเขาสามารถให้คะแนนสูงหรือต่ำในแต่ละมิติ ซึ่งรวมกันเป็นสี่กลุ่มทั้งหมด
หลังจากที่คุณได้ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณแล้ว คุณควรรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพวกเขา เช่น ความคาดหวังและความต้องการ จากนั้น ลากและวางชื่อแต่ละคนลงในหนึ่งในกลุ่มและดำเนินการตามความเหมาะสม:
- บริหารจัดการอย่างใกล้ชิด: กำลังสูง+ความสนใจสูง
- รักษาความพึงพอใจ: กำลังสูง+ดอกเบี้ยต่ำ
- ติดตามข้อมูล: พลังงานต่ำ+ความสนใจสูง
- ติดตาม: พลังงานต่ำ+ความสนใจต่ำ
การวางแผนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งของกลยุทธ์ทางธุรกิจใด ๆ อย่างโชคดีที่เทมเพลตแผนกลยุทธ์ของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถจัดการได้อย่างง่ายดาย การกำหนดตำแหน่งของแต่ละฝ่ายในเมทริกซ์ช่วยให้คุณทราบว่าจะจัดสรรทรัพยากรอย่างไรเพื่อให้ตรงกับความต้องการของพวกเขา
9. แม่แบบ Excel Balanced Scorecard ของ Creately
หากคุณชอบใช้สเปรดชีต ลองดูเทมเพลต Balanced Scorecard สำหรับ Excel โดย Creately นี้ดู มันใช้ รูปแบบที่แตกต่างจากเมทริกซ์สองคูณสองมาตรฐาน
นี่คือตารางที่มีสี่แถวซึ่งแสดงถึงสี่หน้าที่ธุรกิจที่สำคัญ ซึ่งก็ดูเรียบง่ายใช่ไหม? แต่สี่คอลัมน์นั้นแทนวัตถุประสงค์, ตัวชี้วัด, และเป้าหมาย
วัตถุประสงค์เป็นหัวใจสำคัญต่อความสำเร็จของแผนที่กลยุทธ์และกรอบสมดุลของตัวชี้วัดของคุณ และตารางนี้ช่วยให้คุณแสดงให้เห็นถึงสิ่งนั้นได้โดยการรวมวัตถุประสงค์ไว้ในวงรีสีสันสวยงามแต่ละตัว นอกจากนี้ยังมีส่วนแยกต่างหากที่คุณสามารถระบุภารกิจและวิสัยทัศน์ของธุรกิจของคุณได้ เพื่อให้คุณทราบถึงตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักของคุณ
นอกจากไฟล์ csv แล้ว คุณยังสามารถส่งออกเทมเพลตในรูปแบบอื่น ๆ ได้ เช่น jpeg, svg และ pdf
10. แม่แบบสไลด์ PowerPoint Balanced Scorecard ของ SlideModel
หากคุณต้องการ เวอร์ชันที่เรียบง่าย เพื่อนำเสนอให้กับผู้ชมในวงกว้าง ลองพิจารณาใช้เทมเพลต Balanced Scorecard สำหรับ PowerPoint ของ SlideModel เทมเพลตนี้คล้ายกับของ ClickUp โดยแบ่งออกเป็นสี่ไตรมาสในแผนผังกลยุทธ์นี้ แต่ละไตรมาสแทนฟังก์ชันธุรกิจที่สำคัญ และเน้นวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ไว้เป็นจุดเด่น
ไม่เหมือนกับ ClickUp ที่ขาดช่องเฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่เจาะจง แม้ว่าคุณควรรวมบางส่วนไว้ในงานนำเสนอ แต่ไม่จำเป็นต้องลงรายละเอียดทุกครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังนำเสนอให้ใครและด้วยเหตุผลอะไร—ไม่ว่าจะเป็นเพื่อให้ได้มุมมองทางการเงินหรือเพื่อวัดตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก
เพื่อดาวน์โหลดและใช้เทมเพลต คุณต้องลงทะเบียนบนเว็บไซต์ คุณสามารถเลือกระหว่างเวอร์ชันเลย์เอาต์สามแบบ
แบบแผนสมดุล—ภาพรวม
นี่คือการสรุปของเทมเพลตทั้งหมดและวิธีที่แต่ละแบบสามารถเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณ:
|แม่แบบ
|ข้อได้เปรียบ
|เทมเพลต Balanced Scorecard ของ ClickUp
|เน้นโอกาสสำหรับการเติบโตในประเด็นสำคัญ โดยคำนึงถึงพันธกิจและแผนกลยุทธ์ของบริษัทของคุณ
|เทมเพลตงบดุล ClickUp
|ให้คุณติดตามสุขภาพทางการเงินของคุณ พร้อมด้วยสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดของคุณในแบบคะแนนสมดุล
|แม่แบบกลยุทธ์ใหญ่ ClickUp
|เปิดเผยตำแหน่งของคุณในตลาดและเปรียบเทียบกับคู่แข่งของคุณ
|เทมเพลตแคนวาสโมเดลธุรกิจ ClickUp
|ให้คำแนะนำอย่างละเอียดสำหรับการพัฒนาแบบธุรกิจใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
|เทมเพลตกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดของ ClickUp
|ช่วยให้คุณเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ได้สำเร็จและลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
|เทมเพลตเมตริกโครงการ ClickUp
|รับประกันการจัดการโครงการและการดำเนินงานที่ราบรื่นสำหรับสมาชิกทุกคนในทีม
|กลยุทธ์การจัดการการเงินด้วย ClickUp
|ให้กรอบการประเมินสมรรถนะแบบบูรณาการอย่างครอบคลุมสำหรับการจัดการทางการเงินขององค์กร
|เมทริกซ์การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ClickUp
|จัดระเบียบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณเพื่อให้มั่นใจในการจัดสรรทรัพยากรและการวางแผนกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
|เทมเพลตสมดุลคะแนน Excel
|ช่วยให้คุณวัดประสิทธิภาพของการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณโดยใช้ตารางคำนวณ Excel
|เทมเพลต PowerPoint Balanced Scorecard
|ทำให้กรอบการประเมินสมดุลง่ายขึ้น ทำให้เหมาะสำหรับการนำเสนอเฉพาะมากขึ้น
แบบฟอร์มสมดุลดัชนีชี้วัด—รายงานผลการดำเนินงานสำหรับธุรกิจของคุณ
แม้ว่าพวกเราส่วนใหญ่จะเคยกลัวการได้รับสมุดพกตอนเรียน แต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีประโยชน์อย่างมาก มันให้คำแนะนำแก่เราและครู รวมทั้งช่วยกระตุ้นแรงจูงใจของเรา
เหมือนกับรายงานผลการเรียน, แบบประเมินสมดุลจะแสดงให้คุณเห็นถึงพื้นที่ที่ต้องการความพยายามและความสนใจเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นจากมุมมองของลูกค้าหรือสำหรับนักลงทุนของคุณ แต่ต่างจากในโรงเรียน, การไม่ทำเช่นนั้นอาจไม่เพียงแต่ทำให้พ่อแม่ของคุณผิดหวัง แต่ยังทำให้ธุรกิจของคุณล้มเหลวได้อีกด้วย
เพื่อป้องกันสถานการณ์ที่เลวร้ายเช่นนี้ ให้ใช้หนึ่งในเทมเพลตสมุดบันทึกคะแนนสมดุลเหล่านี้เป็นแผนที่กลยุทธ์ และติดตามความคืบหน้าหรือตัวชี้วัดประสิทธิภาพในธุรกิจที่สำคัญ หากคุณใช้พวกมันอย่างถูกต้อง คุณสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นตามข้อมูล และผลักดันธุรกิจของคุณไปสู่ความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม ✨