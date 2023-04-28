คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นในการใช้กระดานไวท์บอร์ด ClickUp พร้อมตัวอย่างกรณีการใช้งาน

หากคุณยังไม่ทราบ กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลกำลังเป็น "ดาวเด่น" ใหม่ของการจัดการโครงการ 💅🏼
อย่าให้สีสันสดใสหลอกคุณไป กระดานไวท์บอร์ดของคุณมีประโยชน์มากกว่าแอปวาดรูปที่คุณใช้ประจำ—มันคือที่ที่ทีมของคุณมารวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันอย่างมีความหมายและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
หากคุณมีการเข้าถึง ClickUp คุณก็มีการเข้าถึงซอฟต์แวร์กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลในทุกรูปแบบของมัน ไม่ต้องมีการผสานระบบใด ๆ เพราะ ClickUp เป็นหนึ่งในไม่กี่แพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่รองรับกระดานไวท์บอร์ดโดยตรง นี่เป็นข้อได้เปรียบอย่างมากสำหรับทีมที่กระจายอยู่ทั่วองค์กรของคุณที่ต้องการ:
- ระดมความคิดเกี่ยวกับสถานที่ที่คุณทำงานอยู่แล้ว
- ให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมและรับทราบข้อมูลอยู่เสมอ
- ปรับปรุงการสื่อสาร
- ลงมือทำตามความคิดของพวกเขาโดยเร็วที่สุด และมากกว่านั้น!
จริงๆ แล้วพวกเขาสามารถทำ ทั้งหมดนั้น ได้! บางทีนั่นอาจเป็นเหตุผลที่ ClickUp Whiteboards ถูกเลือกโดย G2 ให้เป็นเครื่องมือกระดานไวท์บอร์ดสำหรับการทำงานร่วมกันอันดับหนึ่งในฤดูใบไม้ผลิปี 2023!
แต่พลังที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ และก่อนที่คุณจะเริ่มวาดภาพบนผืนผ้าใบเหมือนปิกัสโซ่ ขอให้เราพาคุณชมรอบๆ ก่อน 🎨
หากคุณต้องการฟังก์ชันการทำงานที่มากกว่าที่เครื่องมือไวท์บอร์ดปัจจุบันของคุณมีให้ หรือคุณเป็นมือใหม่ในวงการนี้ คู่มือนี้มีเคล็ดลับมากมายแม่แบบไวท์บอร์ด และตัวอย่างกรณีการใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยเครื่องมือที่เน้นภาพนี้ ดังนั้นปิดการแจ้งเตือน DM ของคุณ เปิดโซดาเย็นๆ และทำความรู้จักกับฟีเจอร์ที่เน้นการทำงานร่วมกันมากที่สุดของ ClickUpจนถึงปัจจุบัน—ไวท์บอร์ด 💜
ยินดีต้อนรับสู่ฟีเจอร์ที่ทำงานร่วมกันได้ดีที่สุดของ ClickUp
ไวท์บอร์ดมีประสิทธิภาพไม่แพ้ความโดดเด่นทางสายตา แต่ไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่สำหรับโชว์ฝีมือวาดรูปใน Microsoft Paint ยุค 91 เท่านั้น 👀
ClickUp Whiteboards สร้างประสบการณ์การทำงานที่ครอบคลุมมากขึ้นสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ต้องการเข้าใจภาพรวมอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ Whiteboards ยังมอบความโปร่งใสอย่างเต็มที่ซึ่งเป็นจุดเด่นที่ ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์
ด้วยความสามารถในการดูว่าใครกำลังดูและทำงานบนบอร์ดของคุณแบบเรียลไทม์ คุณสามารถทำงานร่วมกับทีมได้โดยไม่มีการทับซ้อนหรือความสับสน และเมื่อคุณพร้อมสำหรับการอนุมัติจากลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก สิ่งที่คุณต้องทำคือส่งลิงก์สาธารณะเพื่ออนุญาตให้เข้าถึงการดู นี่คือเหตุผลที่คุณควรมีไวท์บอร์ดพร้อมใช้งานสำหรับการประชุมทุกโครงการ เพียงแค่แชร์ URL ของไวท์บอร์ดของคุณและเริ่มทำงานร่วมกันเหมือนอยู่ในที่เดียวกัน
ไกลเกินกว่ากระดานอัจฉริยะในห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของคุณ กระดานไวท์บอร์ดใน ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อจับความคิดของคุณทันทีที่เกิดขึ้นและเชื่อมต่อกับกระบวนการทำงานของคุณได้รวดเร็วกว่าที่เคย สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ผ่านฟีเจอร์ต่างๆ ที่พบในเมนูของกระดานไวท์บอร์ด, คีย์ลัด และเทมเพลตหลายร้อยแบบที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การระดมสมองของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ใช้ประโยชน์จากกระดานไวท์บอร์ดของคุณให้เต็มที่
แม้ว่าคุณจะมีตัวเลือกในการเริ่มต้นด้วยผืนผ้าใบที่ว่างเปล่าอย่างแท้จริงแต่ศูนย์กลางเทมเพลตของ ClickUpจะเป็นขั้นตอนแรกที่เราแนะนำเสมอสำหรับทุกกรณีการใช้งานไวท์บอร์ด
แม่แบบช่วยเพิ่มโครงสร้างให้กับพื้นที่ว่างที่อาจดูน่ากลัว และทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณ แผนภาพ แผนภูมิ และกรอบการทำงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าเหล่านี้ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับกรณีการใช้งานเฉพาะของคุณ แต่ยังสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้เพื่อให้ตรงกับความต้องการเฉพาะขององค์กรของคุณ
พวกมันไม่ได้มีไว้สำหรับ "มือใหม่" เท่านั้น การเริ่มต้นด้วยเทมเพลตจะช่วยประหยัดเวลาได้อย่างมากในช่วงเริ่มต้นของการวางแผนและการดำเนินการ และในภายหลัง ยังทำหน้าที่เป็นเอกสารทางการของทุกการเลือกโครงการตั้งแต่ต้นจนจบ
ไม่ว่าคุณจะกำลังนำเสนอเมทริกซ์ลำดับความสำคัญ เขียนแนวทางแบรนด์ หรือทำแผนผังแนวคิด ClickUp ได้พัฒนาเทมเพลตที่ปรับแต่งได้หลายร้อยแบบสำหรับทุกโอกาสและทุกระดับความถนัดในการใช้ไวท์บอร์ด
แต่เทมเพลตของคุณไม่ใช่ทรัพย์สินเพียงอย่างเดียวที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อพาโครงการของคุณไปสู่เส้นชัย—สิ่งที่ทำให้ ClickUp Whiteboards โดดเด่นคือความสามารถในการ แปลงเกือบทุกอย่างบนกระดานของคุณให้กลายเป็นงานได้ในไม่กี่คลิก
อีกครั้งสำหรับคนที่อยู่ด้านหลัง: เชื่อมต่อไวท์บอร์ดกับกระบวนการที่มีอยู่ของคุณได้ทันที
เมื่อเราพูดว่า "ลงมือทำตามไอเดียของคุณ" เราหมายความตามนั้นจริงๆ และใครก็ตามที่เคยทดลองใช้ซอฟต์แวร์กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลอื่นๆ มาแล้ว ยืนยันได้ว่านี่คือตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริง 🏆
การแปลงรูปร่าง วัตถุ และข้อความให้กลายเป็นงาน คือกุญแจสำคัญในการใช้ไวท์บอร์ดของคุณให้เกินกว่าขั้นตอนการคิดสร้างสรรค์ และวิธีที่คุณจะดำเนินกลยุทธ์ของคุณตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการพัฒนาไปจนถึงขั้นตอนสุดท้าย ลองนึกภาพการออกจากประชุมที่มีประสิทธิผล โดยไม่ต้อง เขียนขั้นตอนต่อไปของคุณใหม่เป็นงานที่สามารถติดตามได้ ฟังดูดีเกินจริงไปไหม? 😎
แถบเครื่องมือแก้ไขเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ออกแบบมาเพื่อจับความคิดของคุณได้อย่างรวดเร็วที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการคลิกเมาส์หรือการพิมพ์บนแป้นพิมพ์ คุณสามารถเพิ่มรูปทรงที่มีรหัสสี วาดด้วยมือเปล่า จัดรูปแบบข้อความ สร้างโน้ตติดหน้าจอ เชื่อมโยงกับงานที่มีอยู่ และอื่นๆ อีกมากมาย!
โดยใช้เมนูที่ด้านล่างของหน้าจอ คุณสามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถในการฝังของ ClickUp ได้อย่างเต็มที่ด้วยตัวเลือกในการเพิ่มเว็บ, เอกสาร, และการ์ดงานลงในกระดานไวท์บอร์ดของคุณ การ์ดเหล่านี้จะทำงานแบบเรียลไทม์บนกระดานของคุณ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถแก้ไขข้อความใน ClickUp Doc ที่ย่อขนาด, อัปเดตสถานะงาน, และโต้ตอบกับเครื่องมือการทำงานของบุคคลที่สามได้ทั้งหมดจากกระดานไวท์บอร์ดของคุณ!
แต่เรายังไม่ลืมพื้นฐานการเขียนบนกระดานไวท์บอร์ดที่คุณรู้จักและชื่นชอบ! เข้าถึงการจัดรูปแบบข้อความที่สมบูรณ์, แสดงความคิดเห็นกับทีมของคุณ, และเพิ่มตัวเชื่อมระหว่างวัตถุต่างๆขณะที่กระบวนการทำงานของคุณเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง
แล้วสิ่งนี้จะมีลักษณะอย่างไรเมื่อนำมาใช้จริงล่ะ? มาดูกัน 🙂
การใช้ไวท์บอร์ดให้เกิดประโยชน์ (กรณีศึกษา)
กระดานไวท์บอร์ดนั้นดู เจ๋ง จริงๆ แต่เรามาที่นี่เพื่อตอบคำถามที่ร้อนแรงที่สุดของคุณ: แล้วฉันจะได้อะไรจากมัน?
ทีมต่างๆ ในหลากหลายอุตสาหกรรมใช้ไวท์บอร์ดในรูปแบบที่แตกต่างกัน ต่อไปนี้คือตัวอย่างวิธีที่บางกลุ่มสามารถนำไวท์บอร์ดมาใช้กับกระบวนการปัจจุบันและเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด
ไวท์บอร์ดสำหรับทีมวิศวกรรมและซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดสร้างความแตกต่างอย่างมากสำหรับทีมที่ทำงานด้านวิศวกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือการออกแบบ (EPD)
ทีมเหล่านี้ให้ความสำคัญกับความรวดเร็ว ความน่าเชื่อถือ และการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ เพื่อกำหนดขอบเขต ออกแบบ พัฒนา และส่งมอบผลงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น หรือพูดอีกอย่างก็คือ ทุกสิ่งที่ Whiteboards ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำนั่นเอง
ClickUp Whiteboards ช่วยให้ทีมสามารถกล่าวถึงกันและกันได้ทุกที่บนกระดาน เพื่อระบุรายการที่ต้องดำเนินการใหม่ได้อย่างรวดเร็วและเร่งกระบวนการทำงานให้รวดเร็วขึ้น และเนื่องจากคุณไม่มีวันหมดพื้นที่ ทีมสามารถจัดเก็บแผนผังความคิดและโครงร่างงานหลายรายการในพื้นที่เดียวกันในขณะที่กำลังปรับปรุงกระบวนการใช้งานของผู้ใช้ให้สมบูรณ์แบบ 🙌🏼
นอกจากนี้ เทมเพลตสำเร็จรูปอย่างClickUp's User Flow Whiteboard Templateยังช่วยจัดการงานหนักในการสร้างแผนผังที่ซับซ้อนเหล่านั้นให้คุณได้ คุณจึงสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด—นั่นคือผลิตภัณฑ์และความพึงพอใจของลูกค้า
ด้วยตัวมันเอง เทมเพลตนี้จะกระตุ้นให้คุณวางแผนว่าผู้ใช้จะมีปฏิสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างไร โดยการเพิ่มรูปภาพ สื่อ วัตถุ และตัวเชื่อมต่อเพื่อสร้างภาพแสดงส่วนติดต่อผู้ใช้ของคุณ คุณยังสามารถพัฒนาเทมเพลตนี้ไปอีกขั้นได้โดยการเพิ่มเอกสาร ข้อมูล และงานอื่นๆ ลงบนกระดานเพื่อเพิ่มบริบทเพิ่มเติม โดยไม่ต้องเปิดแท็บอื่น
แต่ความเป็นไปได้นั้นไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆ! คุณสมบัติเหล่านี้สามารถเป็นประโยชน์กับทุกขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาของคุณ นั่นคือเหตุผลที่ทีมซอฟต์แวร์หันมาใช้ไวท์บอร์ดเป็นฐานหลักสำหรับความต้องการของโครงการอื่นๆ รวมถึง:
กระดานไวท์บอร์ดสำหรับการจัดการโครงการ
ผู้จัดการโครงการพึ่งพาไวท์บอร์ดเพื่อยกระดับการระดมความคิด สร้างแผนผังที่เหมาะสำหรับการนำเสนอ และติดตามความคืบหน้าของโครงการใด ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไวท์บอร์ดมอบโครงสร้างที่เป็นระบบแต่สามารถขยายได้ตามความต้องการ เพื่อช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นตั้งแต่เริ่มต้น ส่งผลให้โครงการเสร็จสิ้นได้รวดเร็วขึ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพึงพอใจมากยิ่งขึ้น
นอกเหนือจากความรวดเร็วแล้ว กระดานไวท์บอร์ดยังช่วยให้ทีมหลุดพ้นจากกระบวนการทำงานแบบเดิมที่ใช้เอกสารเป็นศูนย์กลาง และคิดนอกกรอบด้วยเทคนิคการระดมความคิดที่ดึงดูดสายตามากขึ้น เช่น การคิดเชิงออกแบบ การทำแผนผังความคิดการทำแผนผังฟองสบู่ และการเขียนความคิดแบบกลุ่ม 🧠
โบนัส: ชม10 แม่แบบแผนที่ฟองสบู่สำหรับการระดมความคิด
เมื่อคุณมีแผนผังกระบวนการทำงานพร้อมแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะเริ่มดำเนินการตามแผน และแม่แบบแผนปฏิบัติการถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้จัดการโครงการทำเช่นนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เทมเพลตนี้ใช้งานง่ายและยิ่งง่ายขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับกำหนดความถี่ในการตรวจสอบ เพื่อระบุงานที่ยังไม่ได้ทำ งานที่กำลังดำเนินการ หรืองานที่ทำเสร็จแล้ว
ในกรณีนี้ โน้ตหรือรูปร่างแต่ละอันอาจแทนรายการที่ต้องดำเนินการบางอย่าง แต่เพื่อให้เทมเพลตนี้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น เราขอแนะนำให้ฝังงานและเป้าหมายหลักของคุณจากClickUp ลงในกระดานโดยตรงเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย
และตามที่เทมเพลตนี้แนะนำด้วยรอบการทบทวนรายไตรมาส รายเดือน รายสัปดาห์ และรายวัน กระดานไวท์บอร์ดของคุณจะอยู่กับคุณตลอดวงจรชีวิตของโครงการและต่อไปในอนาคต 🪐
กระดานไวท์บอร์ดสำหรับทีมสร้างสรรค์
ลักษณะทางสายตาของไวท์บอร์ดช่วยให้ทีมสร้างสรรค์สามารถกำหนดขอบเขตของงานได้อย่างเหมาะสม และส่งมอบแคมเปญที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อรายได้ ส่งเสริมการรับรู้แบรนด์ และดึงดูดลูกค้าที่มีคุณภาพสูง
ทีมเหล่านี้อาจเริ่มต้นด้วยไวท์บอร์ดเพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการกับลูกค้าใหม่ ซึ่งพวกเขาจะเก็บภาพ สื่อ บันทึก และแบบจำลองไว้ ในระหว่างการประชุม ผืนผ้าใบที่เคลื่อนย้ายได้ช่วยให้คุณนำทางไปรอบๆ กระดานของคุณได้อย่างง่ายดายเพื่อเน้นที่พื้นที่เฉพาะในขณะที่นำเสนอแนวคิดหรือผลงานที่ผ่านมา จากนั้น คุณสามารถเริ่มแก้ไขไวท์บอร์ดได้ทันทีตามข้อเสนอแนะของลูกค้าแบบเรียลไทม์
ถึงเวลาที่จะใช้เทมเพลตไวท์บอร์ดขอบเขตโครงการของ ClickUp แล้ว 🙂
ใช้โครงสร้างที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าของเทมเพลตร่วมกับสื่อที่ฝังไว้ งานวิจัย และเอกสารต่างๆ เพื่อเสริมความชัดเจนให้กับ OKRs ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และขอบเขตของโครงการของคุณอย่างครบถ้วน!
เมื่อโครงการของคุณก้าวหน้าไป คณะกรรมการของคุณจะทำหน้าที่เป็นจุดนัดพบระหว่างทีมของคุณกับลูกค้า มันจะเก็บประวัติของกระบวนการสร้างสรรค์ทั้งหมดของคุณไว้ รวมถึงการสนทนาที่ผ่านมา การปรับปรุงแก้ไข และการเลือกออกแบบต่างๆ ระดับของการจัดระเบียบและความสม่ำเสมอเช่นนี้จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายกับผู้เล่นทุกคนที่มีความสำคัญ
และแม้ว่ามันจะไม่เพียงแค่เกี่ยวกับลูกเล่นต่างๆ บนไวท์บอร์ดของคุณ แต่มันก็ไม่ได้ทำให้แย่ลงแน่นอน! สีสัน รูปร่าง ขนาด สไตล์ และตัวเลือกการจัดรูปแบบของ ClickUp Whiteboards นั้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสื่อสารความคิดของคุณในเชิงภาพ และทำความสะอาดผลงานใหม่ให้กลายเป็นผลงานศิลปะที่น่าประทับใจได้อย่างรวดเร็ว
ทำให้การทำงานร่วมกันสนุกอีกครั้งด้วย ClickUp Whiteboards
ไวท์บอร์ดใน ClickUp มีประสิทธิภาพสูงและคุ้มค่าด้วยเครื่องมือ, แม่แบบ, และฟังก์ชันการทำงานที่ช่วยปรับปรุงกระบวนการใด ๆ และสร้างคุณสมบัติใหม่ ๆ ได้โดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มอีกสักบาท
แต่ยังมีอีกมากมายที่จะตามมา!
แผนงานของ Whiteboards กำลังยุ่งอยู่กับการเพิ่มและอัปเดตใหม่ ๆ ในขณะที่เรากำลังเปิดตัว ClickUp 3.0 ดังนั้นหากคุณยังไม่เห็นฟีเจอร์ Whiteboard ที่คุณชื่นชอบ โปรดเชื่อเราว่ามันกำลังจะมา และเรารอไม่ไหวแล้ว!
ไม่ว่าคุณจะ กำลังสนทนาแบบอะซิงโครนัสหรือนั่งรวมตัวกันรอบโต๊ะประชุม กระดานไวท์บอร์ดคือโซลูชันการทำงานร่วมกันที่คุณกำลังมองหาอยู่ และหากคุณยังคงพึ่งพาแอปงานอื่น ๆ ในการทำงาน—ไม่มีปัญหาเลย ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการเพื่อมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นที่สุดให้กับคุณ
เข้าถึงไวท์บอร์ดสามแผ่นแรกของคุณได้ฟรีในทุกแผนราคา และร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในการเพิ่มฟีเจอร์ที่เพิ่มประสิทธิภาพ ทรงพลัง และสนุกสนานบนเครื่องมือที่เปลี่ยนเกมนี้