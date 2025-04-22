10 แม่แบบแผนผังแนวคิดฟรีใน Google Docs & ClickUp

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "อะไรคือแม่แบบแผนผังแนวคิด?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "แม่แบบแผนผังแนวคิดใช้ตาราง กราฟ แผนภูมิ หรือที่พบบ่อยที่สุดคือแผนภาพที่สร้างไว้ล่วงหน้า เพื่อแสดงข้อมูลในรูปแบบภาพโดยเชื่อมโยงกลับไปยังแนวคิดหลัก" } } ] }
ก่อนที่คุณจะเริ่มทำโครงการใด ๆ ก็ตาม เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่คุณต้องรู้ว่าคุณต้องการจะไปทางไหนกับมัน
ทุกคนที่เกี่ยวข้องควรมีความสอดคล้องกันในเป้าหมายระยะยาว และสามารถเข้าถึงข้อมูลโครงการที่ถูกต้องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นได้ การวิจัยเบื้องต้น การระดมความคิด และการสร้างแบบจำลองเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเอกสารโครงการที่สำคัญซึ่งทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้ แต่คุณจะทำความเข้าใจกับส่วนประกอบที่เคลื่อนไหวทั้งหมดนี้ได้อย่างไร?
การทำแผนผังแนวคิด แน่นอน 🙂
แผนภาพเหล่านี้ช่วยให้ทีมเข้าใจแนวคิดของตนเองได้ดียิ่งขึ้นโดยการวาดความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเหล่านั้น ซึ่งเชื่อมโยงกลับไปยังหัวข้อหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เมื่อแนวคิดใหม่ๆ ถูกนำเสนออย่างหลากหลาย การเชื่อมโยงเหล่านี้จะช่วยให้ดีไซเนอร์และวิศวกรประเมินกรอบแนวคิดโดยรวมเพื่อนำไปสู่ขั้นตอนถัดไป
นอกจากนี้ การทำแผนผังแนวคิดยังเปิดโอกาสให้ทุกคนได้สำรวจความคิดสร้างสรรค์ของตนเองอย่างเต็มที่ 🎨
แม้ว่าคุณจะสามารถเริ่มต้นสร้างแผนผังแนวคิดใหม่ของคุณได้เสมอ แต่การใช้เทมเพลตแผนผังแนวคิดที่พร้อมใช้งานเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการใช้กลยุทธ์การสร้างแนวคิดนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การใช้เทมเพลตแผนผังแนวคิดที่สร้างไว้ล่วงหน้าจะช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการระดมความคิดของคุณได้ง่ายขึ้นด้วยโครงสร้างที่คุณสามารถใส่และใช้งานแนวคิดที่ซับซ้อนของคุณได้ทันที
นอกจากนี้พวกเขายังมักถูกสร้างไว้ในซอฟต์แวร์การระดมความคิดที่คุณชื่นชอบหรือสามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับระบบเทคโนโลยีที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบัน—ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องเสียเงินจากบัตรเครดิตของบริษัทเพื่อซื้อเครื่องมือสร้างแผนภาพแนวคิด บทความนี้คือจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบ ไม่เพียงแต่เราจะพาคุณไปสำรวจวิธีการสร้างแผนภาพแนวคิด แต่เรายังได้ทำหน้าที่คัดสรร 10 แม่แบบแผนภาพแนวคิดที่ดีที่สุดสำหรับทุกโครงการมาให้คุณแล้ว ✅
แผนผังแนวคิดคืออะไร?
แม่แบบแผนผังแนวคิดใช้ตาราง กราฟ แผนภูมิ หรือที่พบมากที่สุดคือแผนภาพที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อแสดงข้อมูลในรูปแบบภาพโดยเชื่อมโยงกลับไปยังแนวคิดหลัก แม่แบบนี้ให้กรอบการทำงานเพื่อช่วยให้ทีมสามารถกำหนดรายละเอียดระดับสูงของโครงการในโครงสร้างลำดับชั้น โดยที่แนวคิดที่สำคัญและซับซ้อนที่สุดจะอยู่ด้านบนสุด
แต่ละแนวคิดหรือแนวคิดหลักของคุณจะถูกแทนด้วยรูปทรงที่แตกต่างกันบนแผนผังแนวคิดของคุณ ซึ่งสามารถแก้ไขได้เพื่อสะท้อนรายละเอียดของโครงการของคุณ—เกือบจะเหมือนกับการเติมคำในช่องว่างที่บ้าคลั่ง เกือบจะเลยล่ะ
เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่เน้นภาพเป็นหลัก แม่แบบแผนผังแนวคิดจึงเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการนำเสนอตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของขั้นตอนการระดมความคิด และเก็บไว้ใช้สำหรับการสร้างความเห็นชอบจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอนาคต การออกแบบแผนผังแนวคิดของคุณต้องอาศัยแนวคิดแบบการวางเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงแนวคิด สร้างโครงสร้างลำดับชั้น และเชื่อมโยงข้อมูลที่ซับซ้อนให้กลายเป็นเอกสารที่นำเสนอในรูปแบบภาพ
นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้แผนผังความคิดเพื่ออธิบายทุกอย่างตั้งแต่แนวคิดพื้นฐานไปจนถึงขั้นตอนเฉพาะและระบบต่างๆ การแสดงภาพเหล่านี้จะช่วยให้คุณวางแผนและทำงานต่างๆ ให้สำเร็จได้ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่แคมเปญการตลาด หรือการปรับโครงสร้างแผนก
ประเภทของแม่แบบแผนผังแนวคิด
ปัจจัยต่างๆ เช่น ประเภทของโครงการของคุณ ข้อกำหนด ชุดเทคโนโลยีปัจจุบัน และรูปแบบการทำงานของคุณ จะส่งผลต่อประเภทของเทมเพลตแผนผังแนวคิดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ และเนื่องจากมีวิธีการสร้างแผนผังแนวคิดมากมาย จึงมีตัวเลือกที่เหมาะกับทุกคน!
มันแค่เกี่ยวกับการหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุด ดังนั้น คุณควรมองหาแม่แบบแผนผังแนวคิดประเภทใด?
แผนผังการทำงาน (Flowcharts)แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการทำงานและกระบวนการต่าง ๆ ในขณะที่แผนผังแนวคิดระบบ (System Concept Maps) ช่วยให้มองเห็นภาพระบบต่าง ๆ ทั้งที่ง่ายและซับซ้อนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น คุณยังสามารถใช้แผนผังใยแมงมุม (Spider Maps) เพื่อสร้าง "เครือข่าย" ของแนวคิด หรือขยายความคิดจากแผนผังเดิมเพื่อเจาะลึกหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งโดยเฉพาะ ผ่านแม่แบบแผนผังความคิด (Mind Map Templates)
แผนผังลำดับชั้นเป็นรูปแบบหนึ่งของแผนผังแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์เมื่อต้องกำหนดลำดับความสำคัญหรืออำนาจของรายการต่างๆ หรือที่เรียกอีกอย่างว่า การถ่ายทอดความเชื่อมโยงของงานหรือการแบ่งแยกสายการบังคับบัญชาภายในแผนกของคุณ
โบนัส:แผนผังความคิด Vs แผนผังแนวคิด
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนแผนภาพความคิดดี?
เมื่อค้นหาแม่แบบแผนผังแนวคิด มีปัจจัยหลายประการที่ต้องพิจารณา ลักษณะที่ดูดี ความรู้สึก และฟังก์ชันการทำงานที่เหมาะสมจะแตกต่างกันไปในแต่ละทีม แต่มีคุณสมบัติเด่นบางประการที่จะช่วยชี้นำคุณไปในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเริ่มต้นจากแม่แบบแผนผังแนวคิดที่ว่างเปล่า:
- ความง่ายในการใช้งาน แผนผังแนวคิดของคุณทันทีที่ดาวน์โหลด—ไม่ต้องเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์หรือดูวิดีโอแนะนำวิธีการใช้งานเพิ่มเติม
- เค้าโครงที่ยืดหยุ่น เพื่อเพิ่มหรือแก้ไขโครงสร้างได้ เหมาะสำหรับกรณีที่คุณต้องจัดการกับหลายโครงการที่มีแนวคิดซับซ้อนหลากหลาย
- เครื่องมือที่เน้นภาพจำนวนมาก เพื่อเพิ่มสีสัน รูปร่าง วัตถุ และตัวเชื่อมต่อให้กับแผนผังแนวคิดของคุณ
- ความสามารถในการทำงานร่วมกัน เพื่อแบ่งปัน แก้ไข และนำเสนอแผนผังแนวคิดของคุณกับทีม
- การผสานการทำงานหลายรูปแบบ เพื่อปรับให้เทมเพลตแผนผังความคิดของคุณสอดคล้องกับเครื่องมือทำงานที่คุณใช้บ่อยที่สุด
พิจารณาโครงการที่คุณกำลังดำเนินการเพื่อค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุดซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณได้ และไม่จำเป็นต้องประหยัดกับรายการความต้องการของเทมเพลตของคุณ! การทำแผนผังแนวคิดเป็นกลยุทธ์การวาดแผนภาพที่ได้รับความนิยม และคุณสมบัติที่เราได้ระบุไว้เป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของสิ่งที่ทรัพยากรเหล่านี้สามารถทำได้เพื่อคุณ
10 แม่แบบแผนผังแนวคิดฟรี
ด้วยตัวเลือกมากมายที่มีอยู่ คุณจะต้องพบเทมเพลตแผนผังความคิดที่เหมาะกับคุณอย่างแน่นอน แต่ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นการเดินทางนี้เพียงลำพัง! เราพร้อมช่วยเหลือคุณด้วยเทมเพลตแผนผัง 10 แบบที่เราชื่นชอบ เพื่อช่วยให้คุณใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ที่สุด!
1. แม่แบบแผนผังความคิดโดย ClickUp
ในการสร้างแผนภาพทุกประเภท เราขอแนะนำให้มองหาเทมเพลตที่สอดคล้องกับซอฟต์แวร์กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลที่คุณชื่นชอบเสมอ ยังไม่เคยใช้กระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงมาก่อนใช่ไหม? เตรียมตัวให้พร้อมที่จะประทับใจ!
กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลช่วยให้ขั้นตอนการระดมความคิดและการวางแผนโครงการของคุณมีผลกระทบมากขึ้น มีภาพที่ชัดเจน และน่าสนใจยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อจัดการการสร้างแผนผังแนวคิดผ่านแผนภาพ แผนผังงาน และกรอบการทำงานทุกประเภท
และแม่แบบแผนผังแนวคิดโดย ClickUpจะช่วยจัดระเบียบและขยายข้อมูลและสารสนเทศทั้งหมดให้อยู่ในรูปแบบการนำเสนอที่ดึงดูดสายตาบนกระดานไวท์บอร์ด สร้างแผนผังแนวคิด ปรับแต่งโครงสร้าง และกำหนดรหัสสีให้กับแต่ละแนวคิด แนวคิดย่อย หรือไอเดีย จากนั้นคุณสามารถแปลงแนวคิดเหล่านั้นให้กลายเป็นงานที่ดำเนินการได้จริงภายในแผนผังแนวคิดได้ทันที
คุณยังสามารถเพิ่มข้อความระหว่างแนวคิด ความคิด หรือผลลัพธ์ที่เชื่อมต่อกันเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจว่าแต่ละอย่างเชื่อมโยงกันอย่างไรในแผนผังได้อีกด้วย ด้วยบัตรงานเอกสาร และเว็บที่สามารถฝังสินทรัพย์สดลงในกระดานของคุณได้ คุณสามารถเริ่มเพิ่มบริบทให้กับความคิดใหม่ ๆ ได้ทันที
2. แม่แบบแผนผังความคิดโดย ClickUp
ไม่ใช่สาวที่ชอบกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลใช่ไหม? ไม่มีปัญหา! การทำแผนผังความคิดเป็นทางเลือกที่ทั้งภาพและใช้งานง่ายพอๆ กัน สำหรับการเชื่อมโยงความคิดของคุณบนแผนผังแนวคิดแบบโต้ตอบ
แม่แบบแผนผังความคิดแบบง่ายโดย ClickUpเป็นทรัพยากรที่สมบูรณ์แบบสำหรับนักสร้างแผนผังที่มีประสบการณ์และผู้เริ่มต้น ด้วยการใช้งานที่ง่ายดายและความสามารถในการสร้างแผนผังแนวคิดด้วยแผนผังความคิดของคุณในสองวิธี: โหมดงานหรือโหมดว่าง
ทั้งสองวิธีช่วยให้คุณสำรวจความคิดของคุณได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้วยตัวเชื่อมต่อที่มีสีสันและฟังก์ชันลากและวางเพื่อแก้ไข ขยาย และปรับปรุงแผนภาพหรือแผนผังความคิดของคุณได้อย่างรวดเร็ว—แต่แต่ละวิธีก็มีข้อได้เปรียบของตัวเองเช่นกัน โหมดงานออกแบบมาเพื่อช่วยคุณจัดระเบียบความคิดของคุณให้กลายเป็นกระบวนการทำงานที่สามารถทำได้จริง โดยแต่ละความคิดจะแทนด้วยงานที่สามารถทำได้จริงภายใน Workspace ของคุณ
โหมดว่างเปล่าคือทางเลือกแบบอิสระที่คุณสามารถสร้างแผนผังแนวคิดใหม่ทั้งหมดได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะจัดวางในรูปแบบใดก็ตามที่คุณจินตนาการได้! เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้หรือการระดมความคิด โหมดว่างเปล่ายังคงมอบอำนาจให้คุณดำเนินการตามไอเดียได้ทันที เมื่อคุณพร้อมจะก้าวไปขั้นถัดไปกับโปรเจกต์ของคุณ ด้วยการแปลงโหนดแต่ละจุดเป็นงานใน ClickUp ได้โดยตรง
3. แม่แบบแผนที่ฟองอากาศโดย ClickUp
เทมเพลตแผนผังฟองสบู่โดย ClickUpเป็นทรัพยากรที่ยอดเยี่ยมสำหรับการแยกแนวคิดใหญ่ให้กลายเป็นแนวคิดย่อย—ได้มากเท่าที่คุณต้องการ! เนื่องจากแต่ละฟองสบู่จะแตกแขนงออกจากแนวคิดหลัก คุณจึงสามารถติดตามเส้นทางที่ชัดเจนจากรายละเอียดเล็กที่สุดกลับไปยังเป้าหมายใหญ่ได้ สำหรับแนวคิดที่ซับซ้อนบนเครื่องมือไวท์บอร์ดดิจิทัล เทมเพลตแผนผังแนวคิดฟองสบู่นี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้
โบนัส: ชม10อันดับเทมเพลตแผนที่ฟองสบู่สุดหรูสำหรับการสร้างภาพและการระดมความคิด
ลักษณะที่เน้นภาพและแนวคิดเป็นสำคัญของเทมเพลตนี้ถือเป็นกุญแจสำคัญในการระบุรูปแบบที่อาจถูกมองข้ามโดยนักสร้างสรรค์และผู้จัดการโครงการ—รูปแบบที่สามารถช่วยคุณสร้างกระบวนการทำงาน,จุดสำคัญในโครงการ,และความสัมพันธ์ของงานในภายหลังได้!
เทมเพลตแผนผังแนวคิดแบบฟองอากาศของ ClickUp เริ่มต้นด้วยโครงสร้างคล้ายเกล็ดหิมะ สามารถขยายหรือย่อแนวคิดได้อย่างง่ายดาย โดยเริ่มจากฟองอากาศหลักที่เป็นหมวดหมู่หลักอยู่ตรงกลาง พร้อมกิ่งก้านที่เชื่อมต่อไว้ล่วงหน้าเพื่อกระตุ้นกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของคุณ จากนั้นคุณสามารถเชื่อมต่อคำคุณศัพท์ต่าง ๆ เพื่ออธิบายแต่ละหมวดหมู่ย่อยได้ เมื่อนำส่วนประกอบเหล่านี้มารวมกัน จะช่วยให้คุณสำรวจแนวคิดที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วน
📮 ClickUp Insight: 11% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AI เป็นหลัก สำหรับการระดมความคิดและสร้างสรรค์ไอเดีย แต่หลังจากนั้นไอเดียอันยอดเยี่ยมเหล่านี้จะไปไหนต่อ? นี่คือจุดที่คุณจำเป็นต้องมีไวท์บอร์ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่าง ClickUp Whiteboardsซึ่งช่วยให้คุณเปลี่ยนไอเดียจากการระดมสมองให้กลายเป็นงานได้ทันที
และหากคุณไม่สามารถอธิบายแนวคิดได้อย่างชัดเจน เพียงขอให้ เครื่องมือสร้างภาพด้วย AI สร้างภาพตามคำอธิบายของคุณ มันคือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่ช่วยให้คุณระดมความคิด สร้างภาพ และดำเนินการได้เร็วขึ้น!
4. แม่แบบแผนที่เส้นทางผลิตภัณฑ์โดย ClickUp
หากคุณกำลังมองหาแผนผังแนวคิดที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วล่ะก็ แม่แบบแผนที่เส้นทางผลิตภัณฑ์โดย ClickUpคือสิ่งที่คุณต้องการ! แม่แบบนี้ช่วยให้คุณวางแผนและระดมสมองเพื่อสร้างภาพรวมที่สมบูรณ์ของโครงการทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดาย ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ
มันให้มุมมองระดับมหภาคของทุกองค์ประกอบในโครงการของคุณ ตั้งแต่วิสัยทัศน์และทิศทาง ไปจนถึงโครงการริเริ่มและฟีเจอร์ต่างๆ เหมาะสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ในการติดตามแต่ละขั้นตอนของโครงการและแบ่งปันความคืบหน้ากับผู้อื่น มันรวมถึงทุกสิ่งที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการทำโครงการถัดไปของคุณ เช่น:
- เจ็ดมุมมองโครงการเพื่อจัดการรายการที่ต้องดำเนินการของคุณจากทุกมุมมอง
- 10สถานะที่กำหนดเองเพื่อความชัดเจนในการติดตามความคืบหน้าของงานของคุณ
- 15ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อกรอง, จัดเรียง, และดูรายละเอียดงานสำคัญได้ในพริบตา
- แท็กสี่แบบเพื่อการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- สองระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานเพื่อให้โครงการของคุณดำเนินต่อไป
5. แม่แบบแผนผังแนวคิดทางการพยาบาลโดย ClickUp
แม่แบบแผนผังความคิดไม่ได้มีไว้สำหรับนักสร้างสรรค์และผู้จัดการโครงการเท่านั้น! สำหรับการประยุกต์ใช้และการจัดการผู้ป่วยในภาคสาธารณสุข พยาบาลและผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลอื่นๆ สามารถใช้แม่แบบแผนผังความคิดด้านการพยาบาลโดย ClickUp ได้
เทมเพลตนี้สามารถช่วยคุณจัดระเบียบข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมจากการวิเคราะห์และการประเมินผู้ป่วย ระบุปัญหาเฉพาะที่ผู้ป่วยเผชิญ และสำรวจขั้นตอนการรักษาพยาบาลต่างๆ เทมเพลตนี้ใช้โครงสร้างแผนผังความคิดเพื่อช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ติดตามปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการรักษาของผู้ป่วยได้ แม้กระทั่งความเชื่อทางวัฒนธรรมหรือศาสนาของพวกเขา
ด้วยเหตุนี้ แผนผังแนวคิดเหล่านี้จึงเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างถูกต้องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยทุกคน
เรียนรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพ!
6. แม่แบบแผนผังกระบวนการโดย ClickUp
หากคุณชื่นชอบความสามารถในการเปลี่ยนวัตถุบนกระดานของคุณให้กลายเป็นงานต่าง ๆ ด้วย ClickUp Whiteboards แล้วล่ะก็แม่แบบ Process Map โดย ClickUpนี้พร้อมช่วยให้คุณก้าวไปอีกขั้น! ด้วยโครงสร้างที่สร้างไว้ล่วงหน้า แม่แบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมให้สูงสุด โดยแสดงลำดับกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการอย่างชัดเจน
คุณสามารถใช้แม่แบบแผนผังกระบวนการนี้เพื่อดูภาพรวมทั้งหมดของโครงการของคุณและคัดกรองกิจกรรมที่ไม่สำคัญออกไป ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นเฉพาะกิจกรรมและรายการดำเนินการที่สำคัญที่สุดซึ่งช่วยให้คุณบรรลุวัตถุประสงค์ได้
ด้วยงานที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ในแต่ละคอลัมน์ที่มีรหัสสี และช่องทางแยกเพื่อแบ่งประเภทของรายการที่ต้องดำเนินการ เป้าหมาย และกิจกรรม แม่แบบแผนผังแนวคิดนี้จึงทำหน้าที่เป็นกระดานคัมบังสำหรับกระบวนการระดมความคิดของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อคุณย้ายแนวคิดต่าง ๆ ไปตามกระดานคุณสามารถเลือกเปลี่ยนแนวคิดเหล่านั้นให้เป็นงานได้
7. แม่แบบแผนผังกระบวนการโดย ClickUp
หากคุณต้องการใช้แนวทางภาพที่แตกต่างสำหรับแผนผังแนวคิดของคุณ คุณสามารถทำได้! แผนผังแนวคิดมีรากฐานมาจากความคิดสร้างสรรค์และถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณคิดนอกกรอบ และเมื่อคุณพร้อมที่จะขยายความคิดออกไปแม่แบบกระดานไวท์บอร์ดแผนผังกระบวนการโดย ClickUpก็พร้อมช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างง่ายดาย
เทมเพลต Whiteboards ที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเสริมสร้างแนวคิดของกระบวนการทำงานสำหรับทีมข้ามสายงาน ด้วยความสามารถในการดูกระบวนการของคุณตั้งแต่ต้นจนจบ และระบุวัตถุที่แทนกิจกรรม การตัดสินใจ และความรับผิดชอบ คุณสามารถช่วยคุณวางแผน UX flows และกระบวนการทำงานได้
โดยใช้เอกสารแผนผังกระบวนการนี้คุณสามารถมอบหมายงานที่แตกต่างกันระหว่างแผนกและหลีกเลี่ยงการเริ่มต้นจากเทมเพลตแผนผังแนวคิดที่ว่างเปล่าได้! เพียงเพิ่มแถวใหม่หรือแก้ไขส่วนที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดายเพื่อปรับแต่งให้เหมาะกับโครงการของคุณ
8. แม่แบบกระดานไวท์บอร์ดกระบวนการทำงานโดย ClickUp
แม่แบบแผนผังกระบวนการนี้โดย ClickUpเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมอีกชิ้นหนึ่งที่จะช่วยในการวางแผนแนวคิดใหม่ของคุณได้อย่างเหมาะสม จัดระเบียบในรูปแบบการไหลของกระบวนการที่มีความชัดเจนทางสายตา แม่แบบนี้ช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของแต่ละขั้นตอนในระดับสูงได้
แผนผังความคิดนี้แบ่งแนวคิดหลักของคุณออกเป็นห้าส่วน แต่ละส่วนมีไอคอนและรหัสสีที่ระบุเพื่อช่วยในการจัดระเบียบและการระบุตัวตน ขั้นตอนต่างๆ ในแผนผังประกอบด้วย การวางแผน การพัฒนา การดำเนินการ การจัดการ และการประเมินผล แต่ละขั้นตอนช่วยให้คุณดำเนินกระบวนการที่กำหนดไว้ให้สำเร็จและประเมินผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. แผนผังการไหลแบบ Swimlane โดย ClickUp
เทมเพลตแผนผัง Swimlane โดย ClickUpนำเสนออีกหนึ่งวิธีในการดูขอบเขตของงานสำหรับแนวคิดทั้งหมด แผนผังนี้สร้างภาพสำหรับแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ—ให้การอัปเดตเกี่ยวกับบุคคลหรือแผนกที่รับผิดชอบกิจกรรมและงานต่างๆ
มอบหมายงานตามกระบวนการให้กับบุคคลหรือทีมเฉพาะ และได้รับความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับกระบวนการทั้งหมด นอกจากนี้ยังพร้อมสำหรับการนำเสนอเพื่อแบ่งปันและอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง!
คุณสามารถเริ่มต้นได้โดยการตั้งชื่อกระบวนการและระบุบทบาทแต่ละอย่างในคอลัมน์ "ผู้ได้รับมอบหมาย" จากนั้นคุณระบุจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของกระบวนการ และกำหนดจุดสิ้นสุด (Terminals), งาน (Tasks), และการตัดสินใจ (Decisions) ทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อให้โครงการเสร็จสมบูรณ์
10. แม่แบบแผนผังความคิดโดย Figma
อีกหนึ่งแม่แบบแผนผังความคิดเชิงสร้างสรรค์ที่ทีมของคุณอาจชื่นชอบคือแม่แบบแผนผังความคิดของ Figma เครื่องมือสร้างแผนผังความคิดที่ใช้งานง่ายนี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบทุกความคิดและแนวคิดในพื้นที่ขนาดใหญ่ โดยคุณสามารถสร้างแผนผังที่เชื่อมโยงรายการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้อย่างอิสระ
เริ่มต้นด้วยแนวคิดหลักที่ตั้งอยู่ตรงกลางของแผนที่ จากนั้นแบ่งแนวคิดนั้นออกเป็นแนวคิดย่อยที่เชื่อมโยงกันและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง หรือระบุวิธีที่แต่ละแนวคิดเชื่อมโยงกันเพื่อให้บริบทสำหรับการเชื่อมโยงแต่ละจุดทั่วทั้งแผนที่
รับทุกสิ่งที่คุณต้องการด้วยแม่แบบแผนผังความคิดที่เหมาะสม
แผนผังแนวคิดเหล่านี้จะเริ่มต้นกระบวนการบริหารโครงการของคุณได้อย่างถูกต้อง แต่ถ้าคุณกำลังมองหาเทมเพลตเพื่อจัดระเบียบแนวคิดใหญ่ให้เป็นแผนผังที่ชัดเจน ClickUp เหมาะสำหรับคุณ 🙂
