บล็อก ClickUp
10 อันดับเครื่องมือสร้างแผนผังแนวคิดและซอฟต์แวร์ฟรีที่ดีที่สุดในปี 2025

10 อันดับเครื่องมือสร้างแผนผังแนวคิดและซอฟต์แวร์ฟรีที่ดีที่สุดในปี 2025

Erica Golightly
Erica GolightlySenior Writer
13 กุมภาพันธ์ 2568

ทีมมักเผชิญกับความท้าทายที่ขัดขวางความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขา ความท้าทายเช่นการขาดแรงบันดาลใจ ข้อมูลล้นเกิน และมุมมองที่จำกัด ทำให้ยากที่จะดำเนินการตามความคิดสร้างสรรค์

ด้วยซอฟต์แวร์สร้างแผนผังความคิด ทีมงานสามารถฝ่าฟันอุปสรรคทางความคิดสร้างสรรค์และค้นหาแรงบันดาลใจได้ด้วยการวางแผนแนวคิดอย่างเป็นภาพและเชื่อมโยงแนวคิดที่ซับซ้อนเข้าด้วยกัน 🌐

ผู้สร้างแผนผังแนวคิดช่วยให้คุณนำทางผ่านข้อมูลที่ยุ่งเหยิงและค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย เมื่อผู้คนมีพื้นที่ร่วมกันในการนำเสนอแนวคิด ทีมงานทั้งหมดจะสามารถใช้พลังของการคิดร่วมกันและยกระดับการสร้างสรรค์แนวคิดไปสู่ระดับใหม่

หากคุณพร้อมที่จะเริ่มกระบวนการสร้างสรรค์ ลองใช้เทมเพลตแผนผังแนวคิดของ ClickUpและปลดล็อกระดับใหม่ของการจัดระเบียบและการทำงานร่วมกันกำหนดขอบเขตของโครงการ ติดแท็กสมาชิกในทีม และแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์! 🎨

แม่แบบแผนผังแนวคิด ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
แม่แบบแผนผังความคิดโดย ClickUp

อะไรคือผู้สร้างแผนภาพแนวคิด?

เครื่องมือสร้างแผนผังแนวคิดคือซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้บุคคลหรือทีมสามารถวางแผนแนวคิดและการเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดที่ซับซ้อนได้อย่างเป็นภาพ ช่วยให้ผู้ใช้จัดระเบียบข้อมูล ระดมความคิดใหม่ๆ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้แบบเรียลไทม์

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์แผนภาพแนวคิด?

มีปัจจัยสำคัญหลายประการที่ผู้นำทีมควรพิจารณาเมื่อเลือกผู้สร้างแผนผังความคิด การเลือกที่ถูกต้องสามารถส่งผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพของการทำงานร่วมกัน การแสดงความคิด และการประสบความสำเร็จของโครงการโดยรวม! 🏆

นี่คือคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดบางประการที่ควรพิจารณา:

  • ตัวเลือกการปรับแต่ง เพื่อปรับแต่งลักษณะของแผนผังแนวคิด เพิ่มตัวบ่งชี้ทางสายตา และสร้างแม่แบบแผนผังแนวคิดสำหรับใช้ในอนาคต
  • แอปพลิเคชันสำหรับเดสก์ท็อปและมือถือ เพื่อเชื่อมต่อจากอุปกรณ์และแพลตฟอร์มหลากหลาย รวมถึงเบราว์เซอร์ แอปพลิเคชันเดสก์ท็อป และอุปกรณ์มือถือ
  • คุณสมบัติการร่วมมือ สำหรับการแชร์และแก้ไขแผนผังความคิดแบบเรียลไทม์, ใส่ความคิดเห็น, และมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม
  • ความปลอดภัยของแพลตฟอร์ม เพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน รวมถึงการเข้ารหัสข้อมูล การควบคุมการเข้าถึง และการสำรองข้อมูลเป็นประจำ
  • การผสานการทำงาน เพื่อเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันการทำงานอื่น ๆ รวมถึงซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ เครื่องมือสื่อสาร หรือแพลตฟอร์มการแชร์ไฟล์ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • อินเทอร์เฟซสมัยใหม่ สำหรับการเข้าถึงและแก้ไขแผนผังแนวคิดโดยไม่ต้องเรียนรู้ซับซ้อน

ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ในใจ มาดูซอฟต์แวร์สร้างแผนผังความคิดชั้นนำที่จะสนับสนุนกระบวนการสร้างสรรค์และการพัฒนาของทีมคุณกันเถอะ!

10 อันดับซอฟต์แวร์สร้างแผนผังแนวคิดที่ดีที่สุด

1.คลิกอัพ

ปรับแต่งแผนผังความคิด ClickUp ของคุณ
เพิ่มโหนด งาน และการเชื่อมต่อลงในแผนผังความคิด ClickUp ของคุณได้อย่างง่ายดาย

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่มีฟีเจอร์ปรับแต่งได้เต็มรูปแบบนับร้อยรายการ เพื่อให้ทีมของคุณทำงานได้ตามที่ต้องการ ไม่ว่าคุณและสมาชิกทีมจะใช้รูปแบบโครงการแบบใด ก็มีมุมมองให้เลือกมากกว่า 15 แบบเพื่อแสดงไอเดียและงานต่าง ๆ อย่างชัดเจน รวมถึงClickUp WhiteboardsและMind Maps

เครื่องมือการร่วมมือทางภาพที่ทรงพลังภายในแพลตฟอร์มนี้ออกแบบมาเพื่อให้ทีมข้ามสายงานได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ ไม่ว่าคุณจะทำงานแบบเรียลไทม์หรือแบบไม่พร้อมกัน นำการวางแผนโครงการของคุณไปสู่ระดับต่อไปด้วยการเชื่อมโยงวัตถุหลายชิ้นผ่านการลากและวางอย่างง่าย

เพิ่มบริบทให้มากขึ้น อีก ไปกับแนวคิดหลักหรือแนวคิดสำคัญของคุณโดยการอัปโหลดรูปภาพ, เพิ่มลิงก์เว็บ, และสร้างงานที่สามารถติดตามได้ใน ClickUp ที่ดีที่สุดคือพลังการผสานรวมของ ClickUp ที่สามารถเชื่อมต่อได้กับแอปอื่น ๆ มากกว่า 1,000 แอป ทำให้ทีมสามารถเข้าถึงงานของพวกเขาได้จากที่เดียว!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

ดูเพิ่มเติม แม่แบบแผนผังความคิด!

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพมากมายอาจทำให้ผู้ใช้บางคนต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
  • ไม่ทุกมุมมองสามารถใช้งานได้ในแอปมือถือ—ยัง

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (6,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)

2. Xmind

XMind ผู้สร้างแผนผังแนวคิด
ผ่านทางXmind

XMind เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการสร้างแผนผังแนวคิดที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแผนภาพเชิงภาพของความคิด ไอเดีย และโครงการต่างๆ ได้ โดยมีประเภทแผนผังที่หลากหลาย เช่น แผนผังความคิดแผนผังสาเหตุและผล และแผนผังองค์กร ซึ่งให้ความยืดหยุ่นสำหรับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน

ด้วยความเข้ากันได้กับทั้ง Windows และ Mac OS, XMind เหมาะสำหรับทั้งการใช้งานทางธุรกิจและส่วนบุคคล การออกแบบที่ใช้งานง่ายทำให้เริ่มต้นและสร้างภาพได้ง่าย ตัวเลือกการปรับแต่ง, ลิงก์ไฮเปอร์, และโหมดการนำเสนอให้ความยืดหยุ่นเพิ่มเติมสำหรับการเชื่อมโยงข้อความและแบ่งปันข้อมูล!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Xmind

  • รองรับรูปแบบไฟล์ ได้แก่ PNG, PDF, SVG, Markdown, Word, Excel, PowerPoint (สำหรับโหมดนำเสนอ), และอื่น ๆ
  • แผนที่เพื่อปรับรูปแบบสำหรับการแสดงผลและการดู
  • ตารางต้นไม้เพื่อนำเสนอหัวข้อด้วยสี่เหลี่ยมผืนผ้าซ้อนกัน
  • ธีมสีอัจฉริยะเพื่อรูปลักษณ์และความรู้สึกที่สอดคล้องกัน
  • ไฟล์เสียงแนบในแผนผังแนวคิด

ข้อจำกัดของ Xmind

  • บทความศูนย์สนับสนุนขั้นต่ำเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา
  • ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการหรืองาน

ราคาของ Xmind

  • ติดต่อ Xmind สำหรับรายละเอียดราคา

คะแนนและรีวิว Xmind

  • G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างแผนผังความคิดกับแผนผังแนวคิด!

3. GitMind

ตัวอย่างแม่แบบแผนผังแนวคิด GitMind
ผ่านทางGitMind

GitMind เป็นซอฟต์แวร์สร้างแผนผังแนวคิดที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณสร้างแผนผังแนวคิดที่มีข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง คุณสามารถเพิ่มกล่อง ลูกศร รูปภาพ และข้อความลงในแผนผังได้อย่างรวดเร็ว ซอฟต์แวร์นี้ยังมีฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การสร้างโครงร่าง การปรับแต่งรูปร่าง การแก้ไขร่วมกัน การแสดงความคิดเห็น และการส่งออกไฟล์

ร่วมมือกับผู้ใช้หลายคนแบบเรียลไทม์และผสานการทำงานกับแอปต่างๆ เช่น Slack และ Google Drive เพื่อการสื่อสารที่ราบรื่น GitMind มีเทมเพลตสำหรับแผนผังแนวคิดหลากหลายประเภท ทำให้เริ่มต้นได้ง่าย นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกในการปรับแต่งด้วยธีม ไอคอน และรูปภาพ เพื่อเพิ่มความชัดเจนให้กับแผนผังของคุณ!

คุณสมบัติเด่นของ GitMind

  • ใช้เครื่องมือคัดลอกรูปแบบเพื่อคัดลอกรูปแบบทั้งหมดของโหนดแรกไปยังโหนดที่สอง
  • ค้นหาทั่วโลกเพื่อค้นหาแผนผังแนวคิดหรือแผนผังความคิดโดยใช้คำสำคัญ
  • ความสัมพันธ์เพื่อเชื่อมต่อสองโหนดบนแผนผังแนวคิด
  • เครื่องมือสร้างแผนผังความคิดพร้อมโหมดโครงร่าง
  • แกลเลอรีแม่แบบเพื่อเริ่มต้นแนวคิดใหม่

ข้อจำกัดของ GitMind

  • ไม่มีเครื่องมือการจัดการโครงการ
  • ความสามารถในการขยายตัวมีจำกัดสำหรับทีมขนาดใหญ่

ราคาของ GitMind

  • ติดต่อ GitMind สำหรับรายละเอียดราคา

คะแนนและรีวิวของ GitMind

  • G2: 4. 8/5 (รีวิว 3 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (5+ รีวิว)

4. Canva

ใช้ Canva เพื่อสร้างแผนผังแนวคิด
ผ่านทางCanva

Canva เป็นซอฟต์แวร์ออกแบบกราฟิกออนไลน์ฟรีที่ช่วยสร้างภาพและดีไซน์ที่สวยงาม รวมถึงแผนผังแนวคิด ด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือออกแบบที่ทรงพลัง ทุกคนสามารถสร้างแผนภาพที่พร้อมสำหรับการนำเสนอได้ การอัปเกรดเป็นแผนชำระเงินจะปลดล็อกคลังภาพ ภาพประกอบ และฟอนต์ที่มีให้เลือกมากมายเพื่อปรับแต่งดีไซน์ให้ตรงตามต้องการ

ด้วยเทมเพลตที่หลากหลายและตัวเลือกการแชร์มากมาย คุณสามารถแชร์ผลงานของคุณกับผู้อื่นได้อย่างง่ายดาย สร้าง URL เฉพาะเพื่อแชร์กับบุคคลเฉพาะเจาะจงหรือโพสต์ผลงานของคุณบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียโดยตรง!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Canva

  • โปรแกรมปรับปรุงภาพเพื่อแก้ไขภาพที่มืด, ละลาย, และสีสันเกิน
  • เครื่องบันทึกวิดีโอออนไลน์เพื่อช่วยอธิบายแนวคิดที่ซับซ้อน
  • การออกแบบตารางสำหรับภาพถ่ายและองค์ประกอบการออกแบบอื่นๆ
  • การสื่อสารแบบไดนามิกผ่านแอนิเมชันข้อความ
  • โปรแกรมแปลงไฟล์ PDF เป็น PPT

ข้อจำกัดของ Canva

  • การดาวน์โหลดไฟล์หลายไฟล์จะถูกบีบอัดเป็นไฟล์ zip โดยอัตโนมัติ
  • ไม่เหมาะสำหรับบุคคลหรือธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง (ลองดูทางเลือกอื่นของ Canvaเหล่านี้)

ราคาของ Canva

  • Canva ฟรี
  • Canva Pro: $119.99/ปี สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
  • Canva for Teams: $149.90 ต่อปี รวมสำหรับผู้ใช้ห้าคนแรก

คะแนนและรีวิวของ Canva

  • G2: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (11,170+ รีวิว)

5. ฟรีเพลน

แผนผังแนวคิด Freeplane
ผ่านทางFreeplane

Freeplane เป็นแพลตฟอร์มฟรีและโอเพนซอร์สสำหรับการสร้างแผนผังแนวคิด ด้วย Freeplane ผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงแนวคิดต่างๆ ด้วยเส้นหลายเส้นและแสดงความสัมพันธ์รวมถึงลำดับชั้นระหว่างแนวคิดเหล่านั้นได้อย่างชัดเจน

ไม่ว่าจะใช้สำหรับโครงการส่วนตัว วัตถุประสงค์ทางการศึกษา หรือการร่วมมือทางวิชาชีพ Freeplane มอบพื้นที่สำหรับการสร้างแผนผังแนวคิดและการจัดระเบียบข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freeplane

  • ส่วนเสริมเพื่อขยายและปรับแต่งซอฟต์แวร์
  • การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อระบุแนวคิดหลัก
  • ธีมโหมดสว่างและโหมดมืด
  • ห้องสมุดขนาดเล็กของเทมเพลต
  • ตัวตรวจสอบการสะกดคำ

ข้อจำกัดของ Freeplane

  • ขาดคุณสมบัติการร่วมมือสำหรับทีมในการสำรวจตัวอย่างแผนผังแนวคิดต่าง ๆ
  • อินเตอร์เฟซล้าสมัยเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์สร้างแผนผังแนวคิดอื่น ๆ

ราคาของฟรีเพลน

  • ฟรีเพลน สามารถใช้งานได้ฟรี

คะแนนและรีวิว Freeplane

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

6. เดอะเบรน

สร้างแผนผังแนวคิดใน TheBrain
ผ่านทางTheBrain

TheBrain เป็นซอฟต์แวร์สร้างแผนผังความคิดที่ช่วยให้ผู้ใช้จัดระเบียบความคิดและไอเดียของตนเอง ด้วยรูปแบบแผนผังความคิดเชิงโต้ตอบ ทุกคนสามารถจัดโครงสร้างข้อมูลได้อย่างเป็นภาพเพื่อการเรียนรู้การวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการแก้ปัญหา

ผู้ใช้สามารถปรับปรุงแผนที่ของตนได้โดยการเพิ่มรูปภาพ, วิดีโอ, เอกสาร, และลิงก์ไปยังแต่ละโหนด. และด้วยการซิงค์ที่สะดวกสบาย คุณสามารถเข้าถึงเซสชั่นการคิดสร้างสรรค์และรายการที่ต้องทำของคุณได้จากเดสก์ท็อป, เว็บเบราว์เซอร์, หรืออุปกรณ์มือถือของคุณ!

คุณสมบัติเด่นของ TheBrain

  • รองรับการใช้งานบนเดสก์ท็อป มือถือ และเบราว์เซอร์
  • หัวข้อที่เกี่ยวข้องเพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม
  • แท็กเอกสารพร้อมตัวบ่งชี้ลำดับความสำคัญ
  • เอกสารแนบสำหรับกิจกรรมและการแจ้งเตือน
  • มุมมองเค้าโครงและแผนผังความคิด

ข้อจำกัดของ TheBrain

  • ไม่สามารถปรับขนาดเพื่อสร้างแม่แบบแผนผังแนวคิดที่ทรงพลังได้
  • ขาดเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันในทีม

ราคาของ TheBrain

  • ฉบับฟรี
  • ใบอนุญาตเท่านั้น: ค่าธรรมเนียมครั้งเดียว $219
  • ใบอนุญาตและบริการ: $299 สำหรับปีแรก ต่ออายุที่ $159 ต่อปี
  • บริการเท่านั้น: $16 ต่อเดือน

การให้คะแนนและรีวิวของ TheBrain

  • G2: 4. 6/5 (4 รีวิว)
  • Capterra: 4/5 (รีวิว 3 รายการ)

7. Mind42

เพิ่มคำเชื่อมโยงในแผนผังความคิด Mind42
ผ่านทางMind42

Mind42 เป็นเครื่องมือสร้างแผนผังแนวคิดฟรีสำหรับสร้างแผนภาพเชิงภาพทุกประเภท อินเทอร์เฟซแบบลากและวางช่วยให้คุณเชื่อมโยงแนวคิดและจัดระเบียบได้อย่างชัดเจน ด้วยเทมเพลตและไอคอนที่ปรับแต่งได้ คุณสามารถสร้างแผนผังแนวคิดที่ดูเป็นมืออาชีพได้อย่างง่ายดาย

เพื่อร่วมมือกับไอเดียใหม่ของคุณ คุณสามารถเชิญผู้อื่นให้ดูหรือแก้ไขแผนที่ได้ ซึ่งช่วยให้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลจากสมาชิกในทีมหรือผู้ร่วมงานเป็นไปอย่างราบรื่น!

คุณสมบัติเด่นของ Mind42

  • ตัวแก้ไขแบบดรอปดาวน์เพื่อขยายคำถามหลักหรือหัวข้อสำคัญ
  • สถิติสำหรับแผนผังความคิดที่เผยแพร่แล้ว
  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
  • คีย์ลัด
  • การบันทึกอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ Mind42

  • โฆษณาสนับสนุน
  • โหนดถูกจัดวางโดยอัตโนมัติ

ราคาของ Mind42

  • Mind42 สามารถใช้งานได้ฟรี

Mind42 คะแนนและรีวิว

  • G2: 3. 4/5 (10+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

8. MindGenius

แผนผังแนวคิด MindGenius
ผ่านทางMindGenius

MindGenius เป็นซอฟต์แวร์สร้างแผนผังแนวคิดที่มีเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน ฟีเจอร์การจัดการงาน และความสามารถในการสร้างไทม์ไลน์ ช่วยให้คุณสามารถแยกแยะข้อมูลที่ซับซ้อน จัดระเบียบแนวคิด แบ่งปันแนวคิดกับทีม และวางแผนงานของคุณได้

ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ผู้ใช้สามารถสร้างแผนผังแนวคิดที่เต็มไปด้วยข้อความ รูปภาพ และคุณสมบัติที่ปรับแต่งได้อย่างไม่ยุ่งยาก ด้วยการกำหนดกรอบความสำคัญที่ชัดเจน ทีมงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ MindGenius

  • @แชทเพื่อพูดคุยกับสมาชิกทีมภายในแผนผังแนวคิด
  • พื้นหลังที่กำหนดเองสำหรับหัวข้อเฉพาะใด ๆ
  • การผสานรวม MS Teams เพื่อจัดระเบียบแนวคิด
  • เครื่องมือจัดการงานเพื่อติดตามปริมาณงาน
  • แผนภาพความคิดและมุมมองตามเวลา

ข้อจำกัดของ MindGenius

  • แผนราคาแพงเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์สร้างแผนผังความคิดอื่น ๆ
  • ไม่เหมาะสำหรับงานหรือโครงการที่ต้องทำงานข้ามสายงาน

ราคาของ MindGenius

  • การสมัครสมาชิก: $13.33 ต่อที่นั่งต่อเดือน
  • องค์กร: ติดต่อ MindGenius เพื่อขอรายละเอียด

การให้คะแนนและรีวิว MindGenius

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)

9. Creately

เชื่อมโยงแนวคิดที่เกี่ยวข้องในแผนผัง Creately
ผ่านทางCreately

Creately เป็นซอฟต์แวร์สร้างแผนผังแนวคิดที่ใช้งานง่าย ช่วยให้มองเห็นความคิดและแนวคิดที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจน ด้วย Creately ผู้ใช้สามารถสร้างแผนผังความคิด แผนภาพ UML แผนผังองค์กร แผนผังขั้นตอน และแผนผังเครือข่ายที่ดูเป็นมืออาชีพได้โดยไม่ต้องมีความรู้ทางเทคนิคใดๆ

เครื่องมือนี้มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและมีคลังองค์ประกอบการสร้างแผนผังแนวคิดที่ออกแบบโดยมืออาชีพเพื่อให้เริ่มต้นได้ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ทรงพลังเพื่อให้ผู้ใช้สามารถแชร์แผนผังของตนกับผู้อื่นได้แบบเรียลไทม์เพื่อรับข้อเสนอแนะ แก้ไข และอื่นๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Creately

  • เคอร์เซอร์ข้อความแบบเรียลไทม์และตัวชี้เมาส์
  • ฟังก์ชันการทำงานของงานและการแสดงความคิดเห็น
  • การวาดด้วยมือและการทำเครื่องหมาย
  • เทมเพลตมืออาชีพมากกว่า 8,000 แบบ
  • ประวัติการเปลี่ยนแปลงต่อรายการ

ข้อจำกัดของ Creately

  • พื้นที่จัดเก็บจำกัดในแผนพื้นฐาน
  • เทมเพลตแบบกำหนดเองเป็นคุณสมบัติที่ต้องชำระเงิน

ราคาของ Creately

  • ฟรี เวอร์ชัน
  • เริ่มต้น: $8 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $149 ต่อเดือน
  • องค์กร: ติดต่อ Creately เพื่อขอรายละเอียด

คะแนนและรีวิวของ Creately

  • G2: 4. 3/5 (520+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 160 รายการ)

10. InVision

ระดมความคิดใน InVision
ผ่านทางInVision

InVision เป็นซอฟต์แวร์สร้างแผนผังแนวคิดที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างภาพแสดงแนวคิดและแนวคิดต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย ผู้ใช้สามารถสร้างแผนผังที่ดึงดูดสายตาและให้ข้อมูลได้ ทั้งยังสวยงามและเข้าใจง่าย

นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติหลากหลายที่ทำให้การแชร์แผนที่, การทำงานร่วมกันในโครงการ, และการเผยแพร่ทางออนไลน์เป็นเรื่องง่าย InVision ยังมอบเทมเพลตฟรีเพื่อให้เริ่มต้นได้, ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเรียนรู้ได้ตามจังหวะของตนเอง ด้วยความสามารถอันทรงพลังของมัน InVision เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกคนที่ต้องการสร้างแผนที่แนวคิดอย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติเด่นของ InVision

  • ประวัติเวอร์ชันเพื่อดูและย้อนกลับไปยังเวอร์ชันที่บันทึกไว้โดยอัตโนมัติ
  • การผสานการทำงานกับ Adobe XD, Zoom, Figma และอื่นๆ
  • แม่แบบที่กำหนดเองเพื่อสร้างแผนผังแนวคิด
  • บทบาทผู้ดูแลระบบเฉพาะทาง
  • สิทธิ์ของแขก

ข้อจำกัดของ InVision

ราคาของ InVision

  • เวอร์ชันฟรี
  • ข้อดี: $4/เดือน ต่อผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่
  • องค์กร: ติดต่อ InVision เพื่อขอรายละเอียด

คะแนนและรีวิวของ InVision

  • G2: 4. 4/5 (670+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 720 รายการ)

เริ่มต้นวางแผนโครงการด้วยเครื่องมือสร้างแผนผังแนวคิด

ด้วยคุณสมบัติที่ปรับแต่งได้หลายร้อยของ ClickUp คุณสามารถปรับแต่งแพลตฟอร์มให้เติบโตไปพร้อมกับทีมของคุณได้ ตั้งแต่กระดานเปล่าไปจนถึงแผนผังแนวคิดแบบไดนามิก ClickUp Whiteboards ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการจัดระเบียบด้วยภาพ ทำให้การทำงานง่ายขึ้นและสนุกยิ่งขึ้นสำหรับทีม! 🤩

ค้นพบวิธีที่ ClickUp สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการที่คุณทำแผนผังความคิดและการจัดการโครงการได้เริ่มต้นพื้นที่ทำงาน ClickUp ฟรีวันนี้!