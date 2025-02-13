10 อันดับเครื่องมือสร้างแผนผังแนวคิดและซอฟต์แวร์ฟรีที่ดีที่สุดในปี 2025

ทีมมักเผชิญกับความท้าทายที่ขัดขวางความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขา ความท้าทายเช่นการขาดแรงบันดาลใจ ข้อมูลล้นเกิน และมุมมองที่จำกัด ทำให้ยากที่จะดำเนินการตามความคิดสร้างสรรค์
ด้วยซอฟต์แวร์สร้างแผนผังความคิด ทีมงานสามารถฝ่าฟันอุปสรรคทางความคิดสร้างสรรค์และค้นหาแรงบันดาลใจได้ด้วยการวางแผนแนวคิดอย่างเป็นภาพและเชื่อมโยงแนวคิดที่ซับซ้อนเข้าด้วยกัน 🌐
ผู้สร้างแผนผังแนวคิดช่วยให้คุณนำทางผ่านข้อมูลที่ยุ่งเหยิงและค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย เมื่อผู้คนมีพื้นที่ร่วมกันในการนำเสนอแนวคิด ทีมงานทั้งหมดจะสามารถใช้พลังของการคิดร่วมกันและยกระดับการสร้างสรรค์แนวคิดไปสู่ระดับใหม่
หากคุณพร้อมที่จะเริ่มกระบวนการสร้างสรรค์ ลองใช้เทมเพลตแผนผังแนวคิดของ ClickUpและปลดล็อกระดับใหม่ของการจัดระเบียบและการทำงานร่วมกันกำหนดขอบเขตของโครงการ ติดแท็กสมาชิกในทีม และแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์! 🎨
อะไรคือผู้สร้างแผนภาพแนวคิด?
เครื่องมือสร้างแผนผังแนวคิดคือซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้บุคคลหรือทีมสามารถวางแผนแนวคิดและการเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดที่ซับซ้อนได้อย่างเป็นภาพ ช่วยให้ผู้ใช้จัดระเบียบข้อมูล ระดมความคิดใหม่ๆ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้แบบเรียลไทม์
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์แผนภาพแนวคิด?
มีปัจจัยสำคัญหลายประการที่ผู้นำทีมควรพิจารณาเมื่อเลือกผู้สร้างแผนผังความคิด การเลือกที่ถูกต้องสามารถส่งผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพของการทำงานร่วมกัน การแสดงความคิด และการประสบความสำเร็จของโครงการโดยรวม! 🏆
นี่คือคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดบางประการที่ควรพิจารณา:
- ตัวเลือกการปรับแต่ง เพื่อปรับแต่งลักษณะของแผนผังแนวคิด เพิ่มตัวบ่งชี้ทางสายตา และสร้างแม่แบบแผนผังแนวคิดสำหรับใช้ในอนาคต
- แอปพลิเคชันสำหรับเดสก์ท็อปและมือถือ เพื่อเชื่อมต่อจากอุปกรณ์และแพลตฟอร์มหลากหลาย รวมถึงเบราว์เซอร์ แอปพลิเคชันเดสก์ท็อป และอุปกรณ์มือถือ
- คุณสมบัติการร่วมมือ สำหรับการแชร์และแก้ไขแผนผังความคิดแบบเรียลไทม์, ใส่ความคิดเห็น, และมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม
- ความปลอดภัยของแพลตฟอร์ม เพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน รวมถึงการเข้ารหัสข้อมูล การควบคุมการเข้าถึง และการสำรองข้อมูลเป็นประจำ
- การผสานการทำงาน เพื่อเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันการทำงานอื่น ๆ รวมถึงซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ เครื่องมือสื่อสาร หรือแพลตฟอร์มการแชร์ไฟล์ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- อินเทอร์เฟซสมัยใหม่ สำหรับการเข้าถึงและแก้ไขแผนผังแนวคิดโดยไม่ต้องเรียนรู้ซับซ้อน
ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ในใจ มาดูซอฟต์แวร์สร้างแผนผังความคิดชั้นนำที่จะสนับสนุนกระบวนการสร้างสรรค์และการพัฒนาของทีมคุณกันเถอะ!
10 อันดับซอฟต์แวร์สร้างแผนผังแนวคิดที่ดีที่สุด
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่มีฟีเจอร์ปรับแต่งได้เต็มรูปแบบนับร้อยรายการ เพื่อให้ทีมของคุณทำงานได้ตามที่ต้องการ ไม่ว่าคุณและสมาชิกทีมจะใช้รูปแบบโครงการแบบใด ก็มีมุมมองให้เลือกมากกว่า 15 แบบเพื่อแสดงไอเดียและงานต่าง ๆ อย่างชัดเจน รวมถึงClickUp WhiteboardsและMind Maps
เครื่องมือการร่วมมือทางภาพที่ทรงพลังภายในแพลตฟอร์มนี้ออกแบบมาเพื่อให้ทีมข้ามสายงานได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ ไม่ว่าคุณจะทำงานแบบเรียลไทม์หรือแบบไม่พร้อมกัน นำการวางแผนโครงการของคุณไปสู่ระดับต่อไปด้วยการเชื่อมโยงวัตถุหลายชิ้นผ่านการลากและวางอย่างง่าย
เพิ่มบริบทให้มากขึ้น อีก ไปกับแนวคิดหลักหรือแนวคิดสำคัญของคุณโดยการอัปโหลดรูปภาพ, เพิ่มลิงก์เว็บ, และสร้างงานที่สามารถติดตามได้ใน ClickUp ที่ดีที่สุดคือพลังการผสานรวมของ ClickUp ที่สามารถเชื่อมต่อได้กับแอปอื่น ๆ มากกว่า 1,000 แอป ทำให้ทีมสามารถเข้าถึงงานของพวกเขาได้จากที่เดียว!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การเชื่อมต่อกับเครื่องมือทำงานอื่น ๆ กว่า1,000 รายการรวมถึง Zoom, Slack, Google Workspace, Microsoft Office และอื่น ๆ อีกมากมาย
- ศูนย์ช่วยเหลือออนไลน์ที่มีรายละเอียดครบถ้วน,การสัมมนาออนไลน์, และการสนับสนุนเพื่อช่วยให้คุณใช้แพลตฟอร์มได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- คลังแม่แบบขนาดใหญ่ช่วยเร่งกระบวนการสร้างงานให้เสร็จสิ้นได้ภายในไม่กี่คลิก
- รายงานและแดชบอร์ดเพื่อการสรุปภาพรวมระดับสูงของงานคุณได้ทันที
- แผนฟรีตลอดชีพที่ครบครันและตัวเลือกที่คุ้มค่าในทุกแพ็กเกจราคา
- มุมมองหลากหลายเพื่อปรับให้เข้ากับAgile,Scrum,Kanban หรือรูปแบบโครงการใด ๆ
- ผู้รับมอบหมายงานหลายคนเพื่อความโปร่งใสอย่างสมบูรณ์ในทุกความคืบหน้า
- สถานะงานที่กำหนดเองเพื่อการอัปเดตความคืบหน้าแบบทันทีในพริบตา
- 50+ระบบอัตโนมัติสำหรับงานเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของโครงการใด ๆ ให้ราบรื่น
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับสมาชิกในทีมด้วยDocs
- สถานะงานที่ปรับแต่งได้สำหรับความต้องการของโครงการของคุณ
ดูเพิ่มเติม แม่แบบแผนผังความคิด!
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพมากมายอาจทำให้ผู้ใช้บางคนต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
- ไม่ทุกมุมมองสามารถใช้งานได้ในแอปมือถือ—ยัง
ราคาของ ClickUp
- แผนฟรีตลอดไป
- แผนไม่จำกัด: $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- แผนธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- แผนสำหรับองค์กร:กรุณาติดต่อเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (6,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
2. Xmind
XMind เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการสร้างแผนผังแนวคิดที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแผนภาพเชิงภาพของความคิด ไอเดีย และโครงการต่างๆ ได้ โดยมีประเภทแผนผังที่หลากหลาย เช่น แผนผังความคิดแผนผังสาเหตุและผล และแผนผังองค์กร ซึ่งให้ความยืดหยุ่นสำหรับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน
ด้วยความเข้ากันได้กับทั้ง Windows และ Mac OS, XMind เหมาะสำหรับทั้งการใช้งานทางธุรกิจและส่วนบุคคล การออกแบบที่ใช้งานง่ายทำให้เริ่มต้นและสร้างภาพได้ง่าย ตัวเลือกการปรับแต่ง, ลิงก์ไฮเปอร์, และโหมดการนำเสนอให้ความยืดหยุ่นเพิ่มเติมสำหรับการเชื่อมโยงข้อความและแบ่งปันข้อมูล!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Xmind
- รองรับรูปแบบไฟล์ ได้แก่ PNG, PDF, SVG, Markdown, Word, Excel, PowerPoint (สำหรับโหมดนำเสนอ), และอื่น ๆ
- แผนที่เพื่อปรับรูปแบบสำหรับการแสดงผลและการดู
- ตารางต้นไม้เพื่อนำเสนอหัวข้อด้วยสี่เหลี่ยมผืนผ้าซ้อนกัน
- ธีมสีอัจฉริยะเพื่อรูปลักษณ์และความรู้สึกที่สอดคล้องกัน
- ไฟล์เสียงแนบในแผนผังแนวคิด
ข้อจำกัดของ Xmind
- บทความศูนย์สนับสนุนขั้นต่ำเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา
- ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการหรืองาน
ราคาของ Xmind
- ติดต่อ Xmind สำหรับรายละเอียดราคา
คะแนนและรีวิว Xmind
- G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างแผนผังความคิดกับแผนผังแนวคิด!
3. GitMind
GitMind เป็นซอฟต์แวร์สร้างแผนผังแนวคิดที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณสร้างแผนผังแนวคิดที่มีข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง คุณสามารถเพิ่มกล่อง ลูกศร รูปภาพ และข้อความลงในแผนผังได้อย่างรวดเร็ว ซอฟต์แวร์นี้ยังมีฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การสร้างโครงร่าง การปรับแต่งรูปร่าง การแก้ไขร่วมกัน การแสดงความคิดเห็น และการส่งออกไฟล์
ร่วมมือกับผู้ใช้หลายคนแบบเรียลไทม์และผสานการทำงานกับแอปต่างๆ เช่น Slack และ Google Drive เพื่อการสื่อสารที่ราบรื่น GitMind มีเทมเพลตสำหรับแผนผังแนวคิดหลากหลายประเภท ทำให้เริ่มต้นได้ง่าย นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกในการปรับแต่งด้วยธีม ไอคอน และรูปภาพ เพื่อเพิ่มความชัดเจนให้กับแผนผังของคุณ!
คุณสมบัติเด่นของ GitMind
- ใช้เครื่องมือคัดลอกรูปแบบเพื่อคัดลอกรูปแบบทั้งหมดของโหนดแรกไปยังโหนดที่สอง
- ค้นหาทั่วโลกเพื่อค้นหาแผนผังแนวคิดหรือแผนผังความคิดโดยใช้คำสำคัญ
- ความสัมพันธ์เพื่อเชื่อมต่อสองโหนดบนแผนผังแนวคิด
- เครื่องมือสร้างแผนผังความคิดพร้อมโหมดโครงร่าง
- แกลเลอรีแม่แบบเพื่อเริ่มต้นแนวคิดใหม่
ข้อจำกัดของ GitMind
- ไม่มีเครื่องมือการจัดการโครงการ
- ความสามารถในการขยายตัวมีจำกัดสำหรับทีมขนาดใหญ่
ราคาของ GitMind
- ติดต่อ GitMind สำหรับรายละเอียดราคา
คะแนนและรีวิวของ GitMind
- G2: 4. 8/5 (รีวิว 3 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (5+ รีวิว)
4. Canva
Canva เป็นซอฟต์แวร์ออกแบบกราฟิกออนไลน์ฟรีที่ช่วยสร้างภาพและดีไซน์ที่สวยงาม รวมถึงแผนผังแนวคิด ด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือออกแบบที่ทรงพลัง ทุกคนสามารถสร้างแผนภาพที่พร้อมสำหรับการนำเสนอได้ การอัปเกรดเป็นแผนชำระเงินจะปลดล็อกคลังภาพ ภาพประกอบ และฟอนต์ที่มีให้เลือกมากมายเพื่อปรับแต่งดีไซน์ให้ตรงตามต้องการ
ด้วยเทมเพลตที่หลากหลายและตัวเลือกการแชร์มากมาย คุณสามารถแชร์ผลงานของคุณกับผู้อื่นได้อย่างง่ายดาย สร้าง URL เฉพาะเพื่อแชร์กับบุคคลเฉพาะเจาะจงหรือโพสต์ผลงานของคุณบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียโดยตรง!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Canva
- โปรแกรมปรับปรุงภาพเพื่อแก้ไขภาพที่มืด, ละลาย, และสีสันเกิน
- เครื่องบันทึกวิดีโอออนไลน์เพื่อช่วยอธิบายแนวคิดที่ซับซ้อน
- การออกแบบตารางสำหรับภาพถ่ายและองค์ประกอบการออกแบบอื่นๆ
- การสื่อสารแบบไดนามิกผ่านแอนิเมชันข้อความ
- โปรแกรมแปลงไฟล์ PDF เป็น PPT
ข้อจำกัดของ Canva
- การดาวน์โหลดไฟล์หลายไฟล์จะถูกบีบอัดเป็นไฟล์ zip โดยอัตโนมัติ
- ไม่เหมาะสำหรับบุคคลหรือธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง (ลองดูทางเลือกอื่นของ Canvaเหล่านี้)
ราคาของ Canva
- Canva ฟรี
- Canva Pro: $119.99/ปี สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
- Canva for Teams: $149.90 ต่อปี รวมสำหรับผู้ใช้ห้าคนแรก
คะแนนและรีวิวของ Canva
- G2: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (11,170+ รีวิว)
5. ฟรีเพลน
Freeplane เป็นแพลตฟอร์มฟรีและโอเพนซอร์สสำหรับการสร้างแผนผังแนวคิด ด้วย Freeplane ผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงแนวคิดต่างๆ ด้วยเส้นหลายเส้นและแสดงความสัมพันธ์รวมถึงลำดับชั้นระหว่างแนวคิดเหล่านั้นได้อย่างชัดเจน
ไม่ว่าจะใช้สำหรับโครงการส่วนตัว วัตถุประสงค์ทางการศึกษา หรือการร่วมมือทางวิชาชีพ Freeplane มอบพื้นที่สำหรับการสร้างแผนผังแนวคิดและการจัดระเบียบข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freeplane
- ส่วนเสริมเพื่อขยายและปรับแต่งซอฟต์แวร์
- การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อระบุแนวคิดหลัก
- ธีมโหมดสว่างและโหมดมืด
- ห้องสมุดขนาดเล็กของเทมเพลต
- ตัวตรวจสอบการสะกดคำ
ข้อจำกัดของ Freeplane
- ขาดคุณสมบัติการร่วมมือสำหรับทีมในการสำรวจตัวอย่างแผนผังแนวคิดต่าง ๆ
- อินเตอร์เฟซล้าสมัยเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์สร้างแผนผังแนวคิดอื่น ๆ
ราคาของฟรีเพลน
- ฟรีเพลน สามารถใช้งานได้ฟรี
คะแนนและรีวิว Freeplane
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
6. เดอะเบรน
TheBrain เป็นซอฟต์แวร์สร้างแผนผังความคิดที่ช่วยให้ผู้ใช้จัดระเบียบความคิดและไอเดียของตนเอง ด้วยรูปแบบแผนผังความคิดเชิงโต้ตอบ ทุกคนสามารถจัดโครงสร้างข้อมูลได้อย่างเป็นภาพเพื่อการเรียนรู้การวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการแก้ปัญหา
ผู้ใช้สามารถปรับปรุงแผนที่ของตนได้โดยการเพิ่มรูปภาพ, วิดีโอ, เอกสาร, และลิงก์ไปยังแต่ละโหนด. และด้วยการซิงค์ที่สะดวกสบาย คุณสามารถเข้าถึงเซสชั่นการคิดสร้างสรรค์และรายการที่ต้องทำของคุณได้จากเดสก์ท็อป, เว็บเบราว์เซอร์, หรืออุปกรณ์มือถือของคุณ!
คุณสมบัติเด่นของ TheBrain
- รองรับการใช้งานบนเดสก์ท็อป มือถือ และเบราว์เซอร์
- หัวข้อที่เกี่ยวข้องเพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม
- แท็กเอกสารพร้อมตัวบ่งชี้ลำดับความสำคัญ
- เอกสารแนบสำหรับกิจกรรมและการแจ้งเตือน
- มุมมองเค้าโครงและแผนผังความคิด
ข้อจำกัดของ TheBrain
- ไม่สามารถปรับขนาดเพื่อสร้างแม่แบบแผนผังแนวคิดที่ทรงพลังได้
- ขาดเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันในทีม
ราคาของ TheBrain
- ฉบับฟรี
- ใบอนุญาตเท่านั้น: ค่าธรรมเนียมครั้งเดียว $219
- ใบอนุญาตและบริการ: $299 สำหรับปีแรก ต่ออายุที่ $159 ต่อปี
- บริการเท่านั้น: $16 ต่อเดือน
การให้คะแนนและรีวิวของ TheBrain
- G2: 4. 6/5 (4 รีวิว)
- Capterra: 4/5 (รีวิว 3 รายการ)
7. Mind42
Mind42 เป็นเครื่องมือสร้างแผนผังแนวคิดฟรีสำหรับสร้างแผนภาพเชิงภาพทุกประเภท อินเทอร์เฟซแบบลากและวางช่วยให้คุณเชื่อมโยงแนวคิดและจัดระเบียบได้อย่างชัดเจน ด้วยเทมเพลตและไอคอนที่ปรับแต่งได้ คุณสามารถสร้างแผนผังแนวคิดที่ดูเป็นมืออาชีพได้อย่างง่ายดาย
เพื่อร่วมมือกับไอเดียใหม่ของคุณ คุณสามารถเชิญผู้อื่นให้ดูหรือแก้ไขแผนที่ได้ ซึ่งช่วยให้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลจากสมาชิกในทีมหรือผู้ร่วมงานเป็นไปอย่างราบรื่น!
คุณสมบัติเด่นของ Mind42
- ตัวแก้ไขแบบดรอปดาวน์เพื่อขยายคำถามหลักหรือหัวข้อสำคัญ
- สถิติสำหรับแผนผังความคิดที่เผยแพร่แล้ว
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- คีย์ลัด
- การบันทึกอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Mind42
- โฆษณาสนับสนุน
- โหนดถูกจัดวางโดยอัตโนมัติ
ราคาของ Mind42
- Mind42 สามารถใช้งานได้ฟรี
Mind42 คะแนนและรีวิว
- G2: 3. 4/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
8. MindGenius
MindGenius เป็นซอฟต์แวร์สร้างแผนผังแนวคิดที่มีเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน ฟีเจอร์การจัดการงาน และความสามารถในการสร้างไทม์ไลน์ ช่วยให้คุณสามารถแยกแยะข้อมูลที่ซับซ้อน จัดระเบียบแนวคิด แบ่งปันแนวคิดกับทีม และวางแผนงานของคุณได้
ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ผู้ใช้สามารถสร้างแผนผังแนวคิดที่เต็มไปด้วยข้อความ รูปภาพ และคุณสมบัติที่ปรับแต่งได้อย่างไม่ยุ่งยาก ด้วยการกำหนดกรอบความสำคัญที่ชัดเจน ทีมงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ MindGenius
- @แชทเพื่อพูดคุยกับสมาชิกทีมภายในแผนผังแนวคิด
- พื้นหลังที่กำหนดเองสำหรับหัวข้อเฉพาะใด ๆ
- การผสานรวม MS Teams เพื่อจัดระเบียบแนวคิด
- เครื่องมือจัดการงานเพื่อติดตามปริมาณงาน
- แผนภาพความคิดและมุมมองตามเวลา
ข้อจำกัดของ MindGenius
- แผนราคาแพงเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์สร้างแผนผังความคิดอื่น ๆ
- ไม่เหมาะสำหรับงานหรือโครงการที่ต้องทำงานข้ามสายงาน
ราคาของ MindGenius
- การสมัครสมาชิก: $13.33 ต่อที่นั่งต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อ MindGenius เพื่อขอรายละเอียด
การให้คะแนนและรีวิว MindGenius
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)
9. Creately
Creately เป็นซอฟต์แวร์สร้างแผนผังแนวคิดที่ใช้งานง่าย ช่วยให้มองเห็นความคิดและแนวคิดที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจน ด้วย Creately ผู้ใช้สามารถสร้างแผนผังความคิด แผนภาพ UML แผนผังองค์กร แผนผังขั้นตอน และแผนผังเครือข่ายที่ดูเป็นมืออาชีพได้โดยไม่ต้องมีความรู้ทางเทคนิคใดๆ
เครื่องมือนี้มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและมีคลังองค์ประกอบการสร้างแผนผังแนวคิดที่ออกแบบโดยมืออาชีพเพื่อให้เริ่มต้นได้ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ทรงพลังเพื่อให้ผู้ใช้สามารถแชร์แผนผังของตนกับผู้อื่นได้แบบเรียลไทม์เพื่อรับข้อเสนอแนะ แก้ไข และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Creately
- เคอร์เซอร์ข้อความแบบเรียลไทม์และตัวชี้เมาส์
- ฟังก์ชันการทำงานของงานและการแสดงความคิดเห็น
- การวาดด้วยมือและการทำเครื่องหมาย
- เทมเพลตมืออาชีพมากกว่า 8,000 แบบ
- ประวัติการเปลี่ยนแปลงต่อรายการ
ข้อจำกัดของ Creately
- พื้นที่จัดเก็บจำกัดในแผนพื้นฐาน
- เทมเพลตแบบกำหนดเองเป็นคุณสมบัติที่ต้องชำระเงิน
ราคาของ Creately
- ฟรี เวอร์ชัน
- เริ่มต้น: $8 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $149 ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อ Creately เพื่อขอรายละเอียด
คะแนนและรีวิวของ Creately
- G2: 4. 3/5 (520+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 160 รายการ)
10. InVision
InVision เป็นซอฟต์แวร์สร้างแผนผังแนวคิดที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างภาพแสดงแนวคิดและแนวคิดต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย ผู้ใช้สามารถสร้างแผนผังที่ดึงดูดสายตาและให้ข้อมูลได้ ทั้งยังสวยงามและเข้าใจง่าย
นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติหลากหลายที่ทำให้การแชร์แผนที่, การทำงานร่วมกันในโครงการ, และการเผยแพร่ทางออนไลน์เป็นเรื่องง่าย InVision ยังมอบเทมเพลตฟรีเพื่อให้เริ่มต้นได้, ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเรียนรู้ได้ตามจังหวะของตนเอง ด้วยความสามารถอันทรงพลังของมัน InVision เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกคนที่ต้องการสร้างแผนที่แนวคิดอย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติเด่นของ InVision
- ประวัติเวอร์ชันเพื่อดูและย้อนกลับไปยังเวอร์ชันที่บันทึกไว้โดยอัตโนมัติ
- การผสานการทำงานกับ Adobe XD, Zoom, Figma และอื่นๆ
- แม่แบบที่กำหนดเองเพื่อสร้างแผนผังแนวคิด
- บทบาทผู้ดูแลระบบเฉพาะทาง
- สิทธิ์ของแขก
ข้อจำกัดของ InVision
- ไม่มีฟีเจอร์สำหรับสร้างแผนผังงานหรือแผนผังเว็บไซต์สำหรับต้นแบบ
- ขาดความสามารถในการบริหารจัดการทีมและจัดการปริมาณงาน
ราคาของ InVision
- เวอร์ชันฟรี
- ข้อดี: $4/เดือน ต่อผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่
- องค์กร: ติดต่อ InVision เพื่อขอรายละเอียด
คะแนนและรีวิวของ InVision
- G2: 4. 4/5 (670+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 720 รายการ)
เริ่มต้นวางแผนโครงการด้วยเครื่องมือสร้างแผนผังแนวคิด
ด้วยคุณสมบัติที่ปรับแต่งได้หลายร้อยของ ClickUp คุณสามารถปรับแต่งแพลตฟอร์มให้เติบโตไปพร้อมกับทีมของคุณได้ ตั้งแต่กระดานเปล่าไปจนถึงแผนผังแนวคิดแบบไดนามิก ClickUp Whiteboards ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการจัดระเบียบด้วยภาพ ทำให้การทำงานง่ายขึ้นและสนุกยิ่งขึ้นสำหรับทีม! 🤩
ค้นพบวิธีที่ ClickUp สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการที่คุณทำแผนผังความคิดและการจัดการโครงการได้เริ่มต้นพื้นที่ทำงาน ClickUp ฟรีวันนี้!