10 ระบบซอฟต์แวร์การจัดการผู้ป่วยในปี 2025

การบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอบเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการบริหารจัดการบริการทางการแพทย์ใด ๆ ไม่ว่าคุณจะมีคลินิกเล็ก ๆ หรือสถาบันขนาดใหญ่ คุณต้องบริหารจัดการการประเมินผู้ป่วย การนัดหมาย แผนการรักษา การจำหน่ายผู้ป่วย และข้อมูลขั้นตอนอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง
การจัดการงานธุรการในสถานพยาบาลด้วยตนเองนั้นทั้งไม่สะดวกและไม่มีประสิทธิภาพ คุณจำเป็นต้องมีระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการผู้ป่วยเพื่อความเป็นระเบียบในการดำเนินงานประจำวันของคุณ
ระบบเหล่านี้มักเป็นโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับผู้ให้บริการด้านสุขภาพ คลินิก และสถาบันต่าง ๆ โดยมาพร้อมกับฟีเจอร์มากมายเพื่อ ลดภาระงานด้านธุรการ รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยไว้ในที่เดียว และช่วยให้กระบวนการทำงานภายในมีความผิดพลาดจากมนุษย์น้อยลง
ในบทความนี้ เราจะแนะนำ 10 เครื่องมือการจัดการผู้ป่วยที่น่าเชื่อถือที่สุด ในตลาด สำรวจความสามารถของพวกเขาและดูว่าพวกเขาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและการดูแลผู้ป่วยได้อย่างไร
ซอฟต์แวร์การจัดการผู้ป่วยคืออะไร?
เครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการผู้ป่วยถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงสถาบันการแพทย์และบุคลากรของพวกเขาไว้ในใจ. พวกมันช่วยลดภาระงานด้านการบริหารโดย การทำให้ระบบบันทึกเป็นระเบียบและทำให้กระบวนการทำงานเป็นระบบอัตโนมัติ, ทำให้ทีมของคุณสามารถมอบบริการการดูแลผู้ป่วยที่ดีที่สุดได้.
คุณสามารถคาดหวังคุณสมบัติสำหรับการสร้าง, จัดการ, จัดเก็บ, และเข้าถึงบันทึกของผู้ป่วย, การนัดหมาย, การจัดตาราง, การรับผู้ป่วยและการจำหน่ายผู้ป่วย, และแม้กระทั่งการเรียกเก็บเงิน. การมีเครื่องมือการจัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพอยู่เคียงข้างคุณ จะให้คุณมีเวลาเพิ่มขึ้นเพื่อให้ความสนใจกับความสัมพันธ์กับลูกค้าและการจัดการรายได้.
วิธีการเลือกซอฟต์แวร์การจัดการผู้ป่วยที่เหมาะสมสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ
ซอฟต์แวร์บริหารจัดการคลินิกมีชุดฟีเจอร์หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการบริหารที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปแล้ว ควรให้ความสำคัญกับคุณลักษณะเหล่านี้เมื่อประเมินผลิตภัณฑ์:
- การจัดการเอกสารและการบันทึกข้อมูล: เครื่องมือที่เหมาะสมควรมีตัวเลือกการจัดการเอกสารที่แข็งแกร่งเพื่อให้คุณสามารถสร้าง แก้ไข และจัดเก็บประวัติผู้ป่วย รายงาน และแผนการรักษาได้อย่างปลอดภัย
- แบบฟอร์ม: ควรให้คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประเมินผู้ป่วย การรับเข้า และการจำหน่ายผู้ป่วย เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น
- การจัดตาราง: แพลตฟอร์มควรมีปฏิทินที่ครอบคลุมสำหรับการสร้างและติดตามตารางเวลาที่ผสานรวมสำหรับแพทย์, พยาบาล, และนักเทคนิคการแพทย์
- เทมเพลต: ควรมีชุดเทมเพลตให้เลือกใช้ เพื่อช่วยให้คุณสร้างบันทึกผู้ป่วยที่ดูเป็นมืออาชีพ จัดการตารางเวลา และติดตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การแจ้งเตือน:ฟังก์ชันการแจ้งเตือนในตัวช่วยให้คุณเตรียมพร้อมสำหรับการนัดหมายที่กำลังจะมาถึงและติดตามผู้ป่วยที่ไม่มาตามนัด
- ปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐาน HIPAA: แพลตฟอร์มต้องมีการปกป้องข้อมูลผู้ป่วยและโปรโตคอลความปลอดภัยและการเข้ารหัสที่จำเป็นตามข้อกำหนดของ HIPAA
10 ซอฟต์แวร์การจัดการผู้ป่วยที่ดีที่สุด
เราได้คัดกรองเครื่องมือการจัดการผู้ป่วยหลายสิบตัว และเลือกสรร 10 อันดับแรก ที่มอบการผสมผสานที่ดีที่สุดระหว่างฟังก์ชันการทำงานและความง่ายในการใช้งาน สำรวจรายการของเราและค้นหาโปรแกรมที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการสำหรับการปฏิบัติงานของคุณ! ✅
1.คลิกอัพ
ในฐานะระบบจัดการงานและโครงการที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด ClickUp มาพร้อมกับคุณสมบัติที่น่าประทับใจเพื่อจัดการกับกระบวนการทำงานของสถานพยาบาลในทุกขนาด
เครื่องมือการจัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพของ ClickUpมาพร้อมกับฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย ฟังก์ชันแรกคือClickUp Docs— เหมาะสำหรับการรวมบันทึกผู้ป่วย วัสดุการปฐมนิเทศสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และเอกสารการจัดการอื่นๆ ไว้ที่ศูนย์กลาง เชื่อมโยงเอกสารกับงานต่างๆ ได้อย่างราบรื่นเพื่อเชื่อมโยงผู้ป่วยกับผู้ดูแลหรือแพทย์เฉพาะบุคคล
แดชบอร์ดของ ClickUpมี15+ มุมมองเพื่อแสดงภาพและปรับสมดุลเวิร์กโฟลว์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ใช้มุมมองแบบรายการหรือบอร์ดแบบดั้งเดิมเพื่อดูแลปริมาณงาน รายละเอียดผู้ป่วย และทรัพยากร ตรวจสอบหลายสายงานเวิร์กโฟลว์ในมุมมองปฏิทิน ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดตารางนัดหมายและการประชุม
มุมมองแบบฟอร์มของ ClickUpช่วยให้คุณสร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเก็บข้อมูล เช่น การรับผู้ป่วย การประเมินผล การจำหน่ายผู้ป่วย การประเมินทีม และการสำรวจความคิดเห็น
มีสถานที่ที่ยุ่งอยู่ใช่ไหม? เราช่วยคุณได้! ด้วยClickUp Reminders คุณสามารถรับการแจ้งเตือนสำหรับการนัดหมายและขั้นตอนที่สำคัญได้ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติบนแพลตฟอร์มสำหรับงานธุรการที่เกิดซ้ำ เช่น การส่งอีเมลหรือการสร้างเอกสารการจำหน่าย
ยกระดับการจัดการผู้ป่วยของคุณด้วยเทมเพลตสำเร็จรูป:เทมเพลตการจัดการผู้ป่วย ClickUp และเทมเพลตรายชื่อผู้ป่วย ClickUp มาพร้อมกับฟิลด์ที่กำหนดเอง(เช่น หมายเลขประจำตัว HMO, ตำแหน่ง, สถานที่เกิด, และ ประกัน) เพื่อจัดระเบียบข้อมูลลูกค้า
ClickUp ผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึง Slack, RingCentral, Zoom, Calendly และ Zapier
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- แพลตฟอร์มที่ปลอดภัย มุ่งเน้นความเป็นส่วนตัว และสอดคล้องกับมาตรฐาน SOC 2
- ClickUp Docs สำหรับการสร้างเอกสารงานและเอกสารวิจัย
- เทมเพลต CRMเฉพาะด้านการดูแลสุขภาพ
- การแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้
- 15+ มุมมองเพื่อติดตามข้อมูลผู้ป่วย, ปริมาณงาน, และวัสดุอุปกรณ์
- การผสานรวมมากกว่า 1,000 รายการ
- ทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ
- แบบฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับระบบบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ (EHRs)
- ความสามารถในการจัดตารางเวลาขั้นสูง
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้แพลตฟอร์ม
- ไม่ทุกมุมมองสามารถใช้งานได้บนแอปพลิเคชันมือถือ
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
2. Salesforce (Customer 360)
Salesforceเป็นแพลตฟอร์ม CRMที่แข็งแกร่งพร้อมผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจสำหรับผู้ให้บริการและสถาบันด้านการดูแลสุขภาพ—Customer 360
ด้วย Customer 360 คุณจะได้รับชุดฟีเจอร์ที่ครบครันเพื่อจัดการลูกค้าของคุณ—ในกรณีนี้คือผู้ป่วย สร้างและแชร์แบบฟอร์มเพื่อเพิ่มบันทึกผู้ป่วยที่มีรายละเอียดครบถ้วนพร้อมคุณสมบัติต่างๆ เช่น ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลทางคลินิก การนัดหมาย ใบสั่งยา ความชอบ และแพทย์ที่รับผิดชอบ เพื่อลดปัญหาคอขวด ติดตามบันทึกยา ขนาดยา และการเติมยาแบบเรียลไทม์
คุณสมบัติการจัดการนัดหมายอย่างชาญฉลาด ของเครื่องมือนี้ช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในแต่ละวันได้อย่างเต็มที่ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแจ้งให้ผู้ป่วยทราบล่วงหน้าว่าต้องนำผลแล็บใดมาในวันนัดหมาย เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce (Customer 360)
- รองรับการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยอย่างละเอียด
- แบบฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อรวบรวมข้อมูล
- การจัดการนัดหมายอย่างชาญฉลาด
- บันทึกการใช้ยาอย่างครบถ้วน
ข้อจำกัดของ Salesforce (Customer 360)
- อาจเกินงบประมาณสำหรับคลินิกขนาดเล็ก
- การนำทางและการค้นหาสิ่งของอาจใช้เวลานาน
ราคา Salesforce (Customer 360)
- องค์กรธุรกิจ: $325/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $500/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว Salesforce (Customer 360)
- G2: 3. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (น้อยกว่า 10 รีวิว)
3. eClinicalWorks
eClinicalWorks เป็นแพลตฟอร์มด้านการดูแลสุขภาพที่อัดแน่นด้วยเครื่องมือนวัตกรรมมากมาย มี พอร์ทัลผู้ป่วย ที่ผู้ป่วยสามารถนัดหมายเวลาพบแพทย์ ดูผลแล็บและยาที่ใช้อยู่ รวมถึงสนทนากับแพทย์ของตนได้อีกด้วย
eClinicalWorksร่วมมือกับแอป healow สำหรับโทรศัพท์ iOS และ Android ใช้ healow Open Access เพื่อช่วยผู้ป่วยในการนัดหมายตามช่วงเวลาที่ว่าง ด้วย Check In พวกเขาสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับประกัน ทำแบบฟอร์มและยินยอม และตรวจสอบประวัติก่อนการเข้าพบจริง healowPay ช่วยให้การจัดการการชำระเงินเป็นเรื่องง่าย
ใช้ประโยชน์จาก eClinicalMessenger เพื่อเตือนผู้ป่วยของคุณเกี่ยวกับการนัดหมาย การตรวจสุขภาพ หรือผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ คุณจะชื่นชอบ Evaผู้ช่วยเสมือนจริง AIของแพลตฟอร์ม! เธอสามารถดึงประวัติผู้ป่วย เปรียบเทียบบันทึกความคืบหน้าในอดีตและปัจจุบัน และนัดหมายได้อย่างรวดเร็ว! ?
คุณสมบัติเด่นของ eClinicalWorks
- บันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์โดยละเอียด
- ใช้งานร่วมกับแอป healow
- eClinicalMessenger สำหรับการแจ้งเตือน
- อีวา ผู้ช่วยเสมือนที่มีความสามารถ
- การจัดการวงจรรายได้ (RCM) เพื่อติดตามรายได้
ข้อจำกัดของ eClinicalWorks
- ฝ่ายบริการลูกค้าอาจมีเวลารอคอยนาน
- อินเทอร์เฟซไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้ใช้
ราคาของ eClinicalWorks
- เฉพาะระบบ EHR เท่านั้น: $449/เดือน ต่อผู้ให้บริการ
- ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์พร้อมระบบบริหารจัดการคลินิก: 599 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ให้บริการ
- RCM as a Service: 2. 9% ของการเก็บเงินจากคลินิก
คะแนนและรีวิว eClinicalWorks
- G2: 3. 6/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 3. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
4. เน็กซ์เจน
NextGen เป็นโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการคลินิก และการจัดการวงจรรายได้
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสร้าง ระบบบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์บนคลาวด์สำหรับผู้ป่วย ซึ่งครอบคลุมประวัติทางการแพทย์, อาการแพ้, และยาที่ใช้. บุคลากรของคุณและผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบันทึกที่เกี่ยวข้องได้จากทุกอุปกรณ์.
ในแง่ของการจัดการการปฏิบัติงาน NextGen มีตัวเลือกการจัดตารางเวลาที่สามารถปรับแต่งได้ คุณสามารถกำหนดปฏิทินเพื่อป้องกันการจองเกินและอนุญาตให้ผู้ป่วยตั้งเวลานัดหมายออนไลน์ได้ พนักงานของคุณจะชื่นชอบ เทมเพลตการจัดตารางเวลาแบบใช้รหัสสี ของ NextGen ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดกลุ่มผู้ป่วย
ตัวเลือกการจัดการวงจรรายได้ของ NextGen สามารถสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจต่างๆ ได้ สร้างกลไกการเรียกเก็บเงินที่โปร่งใส ตรวจจับการปฏิเสธ และเพิ่มความเร็วในการเรียกเก็บเงิน
NextGen นำเสนอโซลูชันเอกสารดิจิทัลที่ช่วยให้กรอกแบบฟอร์ม PDF แบบออฟไลน์ได้ เมื่อคุณกลับมาเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ให้เชื่อมต่อกับคลาวด์ แบบฟอร์มของคุณจะซิงค์โดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ NextGen
- ระบบบันทึกข้อมูลสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์บนคลาวด์
- ตัวเลือกการจัดตารางเวลาที่ปรับแต่งได้พร้อมแม่แบบที่มีรหัสสี
- การบริหารจัดการวงจรรายได้
- การจัดการแบบฟอร์มออฟไลน์
ข้อจำกัดของ NextGen
- ข้อขัดข้องเป็นครั้งคราว
- ส่วนติดต่อผู้ใช้สามารถปรับปรุงได้
การกำหนดราคา NextGen
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว NextGen
- G2: 3. 7/5 (140+ รีวิว)
- TrustRadius: 7. 1/10 (8+ รีวิว)
5. อธีน่าวัน
รักษา EHR ที่มุ่งเน้นผู้ป่วย เพิ่มประสิทธิภาพทางคลินิก และปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย athenaOne! ?
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณ สร้างและจัดการประวัติผู้ป่วยอย่างครบถ้วน ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้ป่วย, อาการแพ้, ปัญหา, ยา และวัคซีน จะอยู่ในมือคุณเสมอ ผู้ป่วยสามารถตรวจสอบประวัติของตนเอง, ผลการทดสอบ และวันนัดหมายได้เช่นกัน ใช้ athenaTelehealth เพื่อสนับสนุนผู้ป่วยของคุณทางออนไลน์และให้การดูแลที่จำเป็นแก่พวกเขา
เบื่อกับการพลาดนัดหรือไม่? athenaOne สามารถส่ง การแจ้งเตือนอัตโนมัติ และให้ตัวเลือกในการยกเลิก เพื่อให้คุณสามารถปรับตารางเวลาของคุณได้
แพลตฟอร์มรองรับตัวเลือกการชำระเงินผ่านมือถือ, แบบตัวต่อตัว, และออนไลน์เพื่อให้การเก็บเงินง่ายขึ้น. เมื่อพูดถึงการจัดการวงจรรายได้, คุณจะชอบ athenaCollector—คุณสมบัติตรวจสอบรายละเอียดทางเทคนิคของประกันภัยและจับข้อผิดพลาดของคำขอประกันก่อนการส่ง.
คุณสมบัติเด่นของ athenaOne
- การแจ้งเตือนอัตโนมัติพร้อมรองรับการยกเลิก
- การเรียกเก็บเงินทางการแพทย์บนระบบคลาวด์
- เครื่องมือในตัวเพื่อลดความเสี่ยงของการเรียกร้องที่ผิดพลาด
- athenaTelehealth สำหรับการสนับสนุนเสมือนจริง
ข้อจำกัดของ athenaOne
- การตั้งค่าเริ่มต้นและการกำหนดค่าอาจเป็นเรื่องท้าทาย
- การปิดใบสั่งยาไม่ใช่เรื่องง่าย
ราคาของ athenaOne
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ athenaOne
- G2: 3. 5/5 (90+ รีวิว)
- GetApp: 3. 7/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
6. AllegianceMD
AllegianceMD เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่าย ผสมผสานตัวเลือก EHR ที่แข็งแกร่งเข้ากับคุณสมบัติการจัดการการปฏิบัติงานที่น่าประทับใจ
ด้วย ใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกส์ คุณสามารถกำจัดสมุดใบสั่งยาได้! แพลตฟอร์มนี้สามารถ:
- ตรวจสอบปฏิกิริยาระหว่างอาการแพ้ ยา และโรคต่างๆ เพื่อช่วยในการสรุปใบสั่งยา
- ติดตามสิทธิ์ประกันของผู้ป่วย
- ส่งใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกส์ไปยังร้านขายยา
พอร์ทัลผู้ป่วย ช่วยให้การปฏิบัติงานของคุณราบรื่น ผู้ป่วยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลประชากรได้จากที่บ้านของพวกเขา ตั้งนัดหมาย ส่งคำขอเติมยา และตรวจสอบประวัติการรักษาได้
ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับการนัดหมายของผู้ป่วยและป้องกันการเกิดคอขวดในตารางเวลาของคุณ พอร์ทัลนี้ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถชำระเงินออนไลน์และดูประวัติใบแจ้งยอดได้
คุณสมบัติเด่นของ AllegianceMD
- ใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกส์ที่สะดวก
- ฐานข้อมูลผู้ป่วยแบบรวมศูนย์
- การแจ้งเตือนอัตโนมัติ
- การจัดการคำขอเติม
ข้อจำกัดของ AllegianceMD
- แพลตฟอร์มอาจมีการล่าช้าเป็นครั้งคราว
- การออกแบบอาจต้องการการปรับปรุง
ราคาของ AllegianceMD
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและความคิดเห็นของ AllegianceMD
- G2: 4. 8/5 (น้อยกว่า 5 รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
7. Practice Fusion
ค้นพบประสิทธิภาพ ความสะดวกในการใช้งาน และฟังก์ชันการทำงานอีกครั้งกับ Practice Fusion โซลูชันยอดนิยมสำหรับคลินิกอิสระทุกขนาด ?
แพลตฟอร์มนี้มอบฟังก์ชันการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยที่สะดวกสบาย ใช้แม่แบบสำเร็จรูปนับพันเพื่อปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สร้างทางลัดเฉพาะตัวเพื่อลดจำนวนการพิมพ์และกรอกข้อมูลในแผนภูมิได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเองด้วยการสร้างรายการที่มีข้อมูลวินิจฉัย ร้านขายยา และใบสั่งยาที่ใช้บ่อย
Practice Fusion ร่วมมือกับร้านขายยาเกิน 98,000 แห่ง เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยของคุณได้รับยาตามใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกส์
การสั่งตรวจ? แพลตฟอร์มนี้ทำงานร่วมกับห้องปฏิบัติการและศูนย์ตรวจภาพมากกว่า 500 แห่ง—เลือกสถานที่ที่คุณต้องการให้ผู้ป่วยของคุณเข้ารับการตรวจ และรับผลการตรวจส่งตรงไปยังอุปกรณ์ของคุณ
Practice Fusion ช่วยให้คุณสร้าง ใบแจ้งหนี้แบบละเอียด ที่ดึงข้อมูลจากบันทึกของคุณเพื่อแสดงค่าบริการโดยละเอียด
คุณสมบัติเด่นของ Practice Fusion
- ทำงานร่วมกับร้านขายยา 98,000 แห่ง และห้องปฏิบัติการและศูนย์ถ่ายภาพ 500 แห่ง
- แม่แบบแผนภูมิหลายพันแบบ
- การสร้างรายการและทางลัดเพื่อลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
- ผสานการทำงานกับบริการเรียกเก็บเงินทางการแพทย์ยอดนิยม เช่น AdvancedMD และ Veradigm
ข้อจำกัดของ Practice Fusion
- ช่วงเวลาที่ระบบหยุดทำงานเป็นครั้งคราว
- ผู้ใช้หลายคนได้กล่าวถึงปัญหาการเรียกเก็บเงินที่ทำให้เกิดการสูญเสียรายได้
ราคาของ Practice Fusion
- เริ่มต้นที่ $149/เดือน ต่อผู้ให้บริการ
คะแนนและรีวิวของ Practice Fusion
- G2: 3. 9/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 3. 7/5 (400+ รีวิว)
8. DocPulse
มันเป็นเรื่องที่หนักใจที่ต้องเห็นผู้ป่วยวิกฤตต้องรอการรักษาเพราะเอกสารล่าช้า แต่ไม่ต้องห่วง DocPulse พร้อมช่วยเหลือคุณแล้ว! ?
ระบบการจัดการผู้ป่วยออนไลน์นี้ช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการทั้งหมดในสถานพยาบาลของคุณให้มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การรับเข้าจนถึงการจำหน่าย
ใช้แพลตฟอร์มเพื่อ สร้างแบบฟอร์ม สำหรับผู้ป่วยใหม่ให้กรอกข้อมูล, จัดสรรห้อง, และสร้างใบเสร็จล่วงหน้า. ตั้งค่าประเภทห้องต่าง ๆ และจัดการความพร้อมใช้งานแบบเรียลไทม์. ระบบซอฟต์แวร์มีตัวเลือก คำนวณค่าห้องอัตโนมัติ ที่คำนวณระยะเวลาการเข้าพักและประเภทห้องโดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณได้รับราคาที่ถูกต้อง.
คุณสมบัติการเรียกเก็บเงินอื่น ๆ รวมถึงการบันทึกเงินล่วงหน้าและรายงานการชำระเงินอย่างละเอียด การจัดการการคืนเงิน การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน และการกระทบยอดบิล แพลตฟอร์มนี้มี ตัวเลือกการสนับสนุนประกันภัยมากมาย ที่ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบสิทธิ์การเรียกร้องของผู้ป่วยและบันทึกข้อมูลการชำระเงินได้
คุณสมบัติเด่นของ DocPulse
- โครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับ HIPAA
- การคำนวณค่าบริการเตียงโดยอัตโนมัติ
- การสนับสนุนและการเรียกเก็บเงินประกันภัยที่ง่ายดาย
- รายงานการจำหน่ายผู้ป่วยโดยละเอียด
ข้อจำกัดของ DocPulse
- ตัวเลือกจำกัดในการส่งการแจ้งเตือนเตือนความจำให้ผู้ป่วย
- ไม่มีการสนับสนุนแบบออฟไลน์
ราคาของ DocPulse
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว DocPulse
- Capterra: 5/5 (น้อยกว่า 5 รีวิว)
9. LeadSquared
ต้องการเครื่องมือที่รวม CRM, การตลาด และการจัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพเข้าด้วยกันหรือไม่? LeadSquared สามารถสร้างความประทับใจให้คุณได้อย่างมาก! แพลตฟอร์มนี้ช่วยเพิ่มการรับผู้ป่วย การมีส่วนร่วม และการรักษาผู้ป่วยด้วยระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ การตลาดแบบแบ่งกลุ่ม และเครื่องมือการจัดการทีม
แพลตฟอร์มนี้มีฟังก์ชันการรับผู้ป่วย เช่น:
- พอร์ทัลผู้ป่วยแบบบริการตนเอง
- การตรวจสอบประกันภัยทางดิจิทัล
- การแจ้งเตือนและติดตามการนัดหมายหลายช่องทาง
คุณสมบัติการจัดการงานและCRMของ LeadSquared ช่วยให้ การรักษาของคุณมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพ คุณสามารถติดตามอัตราการนัดหมายเทียบกับอัตราการรับเข้าเพื่อตรวจสอบความพึงพอใจของผู้ป่วย ใช้ตัวกรองเพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยตามศูนย์ แหล่งที่มา ทีม แพทย์ หรือเดือน และสร้างความรับผิดชอบด้วยความแม่นยำ
ทำการตลาดคลินิกของคุณให้ดีขึ้นด้วยการตั้งค่าข้อความและอีเมลอัตโนมัติ และแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและผู้ป่วยตามเกณฑ์ที่หลากหลาย เช่น สถานที่หรือประเภทบริการ
คุณสมบัติเด่นของ LeadSquared
- เป็นไปตามข้อกำหนด HIPPA
- ตัวเลือกบริการตนเองสำหรับผู้ป่วย
- เครื่องมือการตลาดอัตโนมัติสำหรับการส่งเสริมการปฏิบัติของคุณ
- การมอบหมายงานและการติดตามงาน
ข้อจำกัดของ LeadSquared
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) และประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้
- การขาดตัวเลือกการตลาดอัตโนมัติขั้นสูง
ราคาของ LeadSquared
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ LeadSquared
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 200+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
10. คลินิกเซีย
ลดการใช้กระดาษด้วย Clinicia—ซอฟต์แวร์บริหารจัดการคลินิกและทรัพยากรระดับพรีเมียม ?
ด้วย Clinicia คุณสามารถบันทึกทุกรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ของการปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยแต่ละราย และรักษาบันทึกดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบเกี่ยวกับการวินิจฉัย แผนการรักษา ใบสั่งยา สัญญาณชีพ และผลแล็บของพวกเขา
แพลตฟอร์ม รองรับผู้เชี่ยวชาญ ด้วยคุณสมบัติการบันทึกข้อมูลที่ไม่เหมือนใคร. ตัวอย่างเช่น ทันตแพทย์สามารถสร้างและจัดการแผนภูมิทันตกรรมพร้อมประวัติอย่างละเอียดและภาพตัวแทนสำหรับการรักษาทุกครั้ง. ?
เมื่อพูดถึงการ ออกใบสั่งยา Clinicia จะแนะนำยาที่แนะนำจากฐานข้อมูลที่โหลดไว้ล่วงหน้า ยาใหม่และขนาดยาจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติเพื่อใช้ในอนาคต คุณสามารถแชร์ใบสั่งยาให้กับผู้ป่วยของคุณผ่านทางอีเมลหรือ SMS หรือพิมพ์ออกมาได้
Clinicia ช่วยให้คุณสามารถสร้างใบแจ้งหนี้, เก็บเงินจากผู้ป่วยของคุณ, และวิเคราะห์การเก็บเงินตามระยะเวลาได้ แพลตฟอร์มยังมีตัวเลือกสำหรับการติดตามค่าใช้จ่าย, ช่วยให้คุณจัดสรรทรัพยากรของคุณได้อย่างเหมาะสมด้วยงบประมาณที่ปรับแต่งตามความต้องการ
คุณสมบัติเด่นของ Clinicia
- เหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญ
- การจัดการใบสั่งยาที่ง่ายดาย
- ตัวเลือกสำหรับการเก็บเงินและการติดตามค่าใช้จ่าย
- รองรับแคมเปญการตลาดผ่านอีเมลและ SMS
ข้อจำกัดทางคลินิก
- ผู้ใช้บางรายพบปัญหาการมีรายการซ้ำ
- ไม่มีแผนฟรี
ราคาคลินิกเซีย
- พื้นฐาน: ₹6,000/ปี (ประมาณ $73)
- มาตรฐาน: ₹8,500/ปี (ประมาณ $103)
- กำหนดเอง: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวจากคลินิก
- Capterra: 5/5 (น้อยกว่า 5 รีวิว)
รักษาการปฏิบัติของคุณให้แข็งแรงด้วยซอฟต์แวร์การจัดการผู้ป่วยที่เหมาะสม
น่าทึ่งมากที่เครื่องมือซอฟต์แวร์ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจที่มีข้อมูลครบถ้วนทั้งด้านการดำเนินงานและทางคลินิกในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ
แพลตฟอร์มการจัดการผู้ป่วยที่ระบุไว้ของเราช่วยลด ภาระงานเอกสารและงานธุรการ อย่างมีนัยสำคัญ และช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายหลักของคุณ—การดูแลผู้ป่วยของคุณ
หากคุณยังคงสับสนและกำลังมองหาการจัดการงานและโครงการที่คุ้มค่าสำหรับการปฏิบัติงานของคุณ เราขอแนะนำให้เริ่มต้นด้วย ClickUp